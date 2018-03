Hoy por Hoy (19/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 KPN ese servicios informativos

Voz 1727 00:12 son las diez las nueve en Canarias el Tribunal Constitucional va a avalar la segregación por sexos en los colegios o que la asignatura de Religión cuente para la nota media dirá que son constitucionales esta medida el Tribunal debe pronunciarse mañana pero la SER les adelanta hoy que salvo sorpresa los magistrados van a apoyar los principales elementos de la ley Wert la confederación de padres y madres critica esta postura ICREA además que el tribunal va a favorecer que el Partido Popular no busque un amplio consenso para una nueva ley educativa Letizia cardenal presidenta de la Ceapa

Voz 3 00:44 el PP estará todavía mucho más crecido y esto le va a recortar por lo tanto va a tener pocas ganas de sentarse a negociar con nadie si antes de las venía no no se comprometía en cosas tan importantes como la financiación

Voz 1727 00:57 los ministros de Exteriores de la Unión Europea comienzan a esta hora una reunión en la que van a mostrar su apoyo a Reino Unido en el caso del antiguo espía ruso envenenado Antonio Martín buenos días

Voz 0228 01:07 buenos días Pepa Reunión en Bruselas antes de iniciarse tanto la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores como el ministro español han subrayado que la reunión de hoy van a mostrar su respaldo a la posición de Gran Bretaña aunque apuestan por esperar a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos antes de plantear sanciones escuchamos a Federica Mogherini Alfonso das test

Voz 4 01:26 las hoy vamos a reforzar nuestra posición en este asunto está absolutamente clara nuestra total solidaridad con el Reino Unido en nuestra extrema preocupación con lo que pasado que es realmente inaceptable

Voz 2 01:37 ah eres familia el proyecto de declaración común donde mostramos nuestra solidaridad con

Voz 0228 01:53 a más cosas exaltos cargos del PNV están esta mañana en el banquillo en dos juicios a la vez en la Audiencia de Álava Se enjuicia al cobro de supuestas comisiones ilegales mientras que la de Vizcaya comienza a esta misma hora el juicio por las supuestas irregularidades en la firma de contratos por parte de la Consejería de Sanidad en el año dos mil seis siguiendo ese juicio está Isabel Léon

Voz 0821 02:14 qué tal bueno un año dos mil seis gobierno de Ibarretxe Departamento de Sanidad se firman varios contratos por casi siete millones de euros doce años después la Fiscalía sienta ahora en el banquillo al viceconsejero al director territorial y al jefe de calidad del hospital de Cruces además de a una testaferro pide once años de cárcel para tres de ellos la Sala deberá resolver si prevaricación al beneficiar con contratos de Osakidetza a empresas vinculadas al director de Calidad hoy primera sesión de este juicio cuatro por delante con la declaración incluida como testigo de que fuera consejero de Sanidad como en el caso de Miguel en Álava el Gobierno vasco está personado en esta causa pero no pide penas de prisión

Voz 0228 02:51 si sumamos que seis personas han sido detenidas en el País Vasco y en Cantabria por formar parte de una red dedicada al tráfico ilegal de seres humanos esta red introducía inmigrantes a través de los puertos de Santander de Bilbao diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:06 es el Madrid en Madrid esta mañana ha comenzado a funcionar el nuevo autobús de la EMT que une el distrito de Barajas en la capital con el Hospital Ramón y Cajal los vecinos lo venían reclamando desde hace veinte años y el primer autobús ha salido a primera

Voz 5 03:18 ahora información de Javier KO con esta nueva líneas atiende una antigua reivindicación que desde hace más de veinte años iban exigiendo asociaciones vecinales y la Junta Municipal de Barajas para que el distrito estuviera conectado con el centro sanitario que su hospital de referencia Marta Gómez concejala del distrito

Voz 6 03:34 de Barajas pues una mejora en la calidad de vida

Voz 7 03:37 la de las personas que viven en Barajas enorme porque hasta ahora ir al Ramón y Cajal el transporte público para ellos era una auténtica pesadilla y teniendo en cuenta querida sobre todo algunos barrios como el barrio del aeropuerto o el casco histórico que tiene población mayor que necesita ir al hospital con frecuencia pues es absolutamente fundamental para para ellos tener este este autobús

Voz 5 04:00 la línea funcionará de lunes a viernes hasta las ocho y media de la tarde

Voz 1275 04:04 el Grupo Especial de Rescate en altura de la Comunidad de Madrid localizó anoche sano y salvo un hombre de cincuenta y tres años que se había perdido en la sierra de Guadarrama en la zona del collado de Val de Martín había salido de excursión con un grupo de unos treinta montañeros le perdieron de vista ya ha sido localizado desorientado y con una leve hipotermia Nicolás Martínez portavoz de los bomberos

Voz 8 04:20 esa un dispositivo de búsqueda en el que ha participado Cruz Roja el Cuerpo de Agentes Forestales y él como bomberos atrás desde el Grupo Especial de Rescate en Altura después de un tiempo de búsqueda esta persona ha sido encontrada en la zona del puente de los manchegos en la sierra en La Pedriza eh ha sido rescatada Hay ha sido llevada a la zona del Puesto de Mando Avanzado donde se han hecho cargo él de unos familiares uno uno dos

Voz 1 04:46 comienza hoy la precaución ante la alerta por nevadas y fuertes vientos en la sierra tenemos seis grados ahora mismo la Gran Vía

Voz 0228 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 9 05:19 el lunes es lunes muy buenos días de caso feliz día del padre felicidades a todos los José es Josefa

Voz 1995 05:27 y todos los Hypo corista chicos posibles que es una palabra difícil pero define perfectamente hipocondríaco bueno este es un día en el que debemos empezar a pensar que en el sueldo de la clase política ya incluye nuestra depresión fin de semana de movilizaciones de todo tipo parece que la sociedad española está despertando hoy después de años de darle la ex en Facebook hemos decidido volver a las calles calles donde no hay hackers rusos que puedan de formar nuestra opinión que para eso ya tenemos nuestra propia caverna como dijo en su día Aznar

Voz 10 05:58 ya ven que es la aquí pronunciase en nombre de Aznar ya hoy en el Indico el ex presidente que no Salem

Voz 1995 06:07 John es españoles a la calle para que todo siga igual les garantizo que esas una frase de José María hombre que decidió que el odio es una muestra de respeto uno por el que no siente especial afecto José Marí habló ayer Murcia Mariano Rajoy que habló de las pensiones bueno lo de muchas cosas ya no es sólo su anarquía en el lenguaje con la supresión de la sintaxis a las que nos tiene acostumbrados no es que ahora Mariano va un poco más lejos la hora trata los trata a los españoles o bien como niños de corta edad

Voz 10 06:35 o bien como idiotas porque es posible que nunca

Voz 1995 06:39 pendón que ZP de una combinación de ambas cosas pero hay otras a una pregunta tan sencilla escuche la respuesta a las pensiones Mariano cuánto subirán cuando

Voz 1 06:49 bronco repitan conmigo más

Voz 1995 06:53 pronto no dirán que no habla claro esto supongo como cuando ibas en la parte patas el coche preguntabas a tus padres una y otra vez cuando vamos a llegar la diferencia es que tus padres si sabían adónde iban y cuando iban a llegar hablando de jardines infancia el fin de semana el Partido Socialista en una muestra de su buen humor ha organizado unas jornadas con el título Escuela de Buen Gobierno sí es que que se puede decir Escuela de Buen Gobierno amigos despido favor aprendan cuanto antes a firmar el aire con su talento y pretenden mantenerse cuerdos ajusten su moral a las modas de estos tiempos escuchan Hoy por hoy

Voz 1 07:41 diecisiete minutos una hora menos en Canarias aún Del Bosque buenos días buenos días de lunes de lunes a los un experto es una cuestión mental gusta los hubiese aquí me gusta el me gusta muy necesitamos cinco motivos para

Voz 1995 07:53 a seguir viviendo motivo nombra cinco

Voz 1 07:56 ya se lo advirtieron a Rajoy

Voz 2 08:01 el daría lugar a Navia

Voz 1 08:04 hemos auditor de nuestra pensionistas para que nos hagan la crónica de cómo vivieron las manifestaciones del sábado motivo número cuatro Por qué hay que cree que La Habitación Roja suena así eso sí sí pero mente sucia en la que lo piensan porque La Habitación Roja realmente suena de esta otra manera y todo hoy estarán con nosotros La Habitación Roja para presentarnos su nuevo disco memoria

Voz 10 08:44 nosotros lo Habitación Roja isidril debería motivo no

Voz 1 08:47 pero tres por que la última vez que hablamos de Vladimir Putin en este programa pasó esto

Voz 12 08:57 aquí están adiós

Voz 1 09:06 estoy pidiendo perdón por porque te estás haciendo footing he si ves imposible no Risto era claro es un calendario de Putin había prohibiese noviembre un calendario Putin todo no sé exactamente tipo sí pero no es batible dio pues como es hoy hoy tocaba la otra vez de Putin porque arrasa en las elecciones rusas veremos si podemos hablar de Vladimir hoy bueno sí hombre que sí motivo número dos jugadores que la segunda mejor cosa Superbowl son los anuncios dirigidos por los mejores publicita cineastas del mundo y uno de ellos podría sacar pecho al grito de España

Voz 2 09:39 me gusta decir español IB3 porque soy español y sueños hoy

Voz 1 09:44 el hoy hablamos con IVA Mena el español que dirigió uno de los anuncios más emotivos de la Super Bowl motivos número uno por que si estás al límite como esta señora me era una depresión que no fue una buena señora vamos a ver un poquito la vida porque este viernes teloneros el Congreso bienestar en Tudela a partir de las diez de la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento entrada libre hasta completar el aforo venirse que lo vamos a que antes de entrada libre hasta completar aforo suena como discotequera vamos vamos

Voz 10 10:13 estaremos el próximo viernes en Tudela empieza el grueso el bienestar y antes vamos a nosotros no sé si el mensaje es muy positivo pero justo antes del bienestar nosotras tras en Buenos días muy buenos días las estaba las fallas tienes buenas

Voz 1 10:29 sí genial I me encanta me encanta esto olor se es el olor mezcla paella pólvora inmejorable encanta a la vez

Voz 10 10:38 o sea a la vez árabes dejara de salas toda la ves y hay muchas noticias ya saben ustedes que todos los días tan caliente

Voz 1 10:46 se trata de de elaborar un resumen

Voz 10 10:49 la búsqueda de información que no aparezca habitualmente en los medios y que ustedes si quieren en que no hay obligación a partir de las nueve de la mañana y puntualmente en su es tu correo electrónico escribe le van

Voz 1 11:03 hacer un real y ya están haciendo un reality sobre el camino de San los ingleses unos ingleses

Voz 13 11:10 claro porque es más exótico de este gen está que la ONU pero es cierto que en la televisión británica ya han puesto este se llama peregrinaje el camino Santiago han elegido cinco seis personas de que es entre comillas de serie B un poco gente no muy famoso y conocido estar haciéndolo ahí están representado por un ateo

Voz 14 11:30 yo un un el que crea un poco

Voz 13 11:32 si una mujer sacerdote anglicana que obviamente por su parte también viajando me encanta la crítica triste para todos nosotros que hemos querido hacer caminos Santiago pero puff Kilohercios mucho es es una distancia muy larga podemos ver este programa

Voz 10 11:50 de televisión es curioso que ingenuamente claro los los realitys van eligiendo vemos la tele siempre es una mujer muy voluminoso que es no no no no estará lleno esta es es muy creyente poco creyente creyente

Voz 13 12:03 paro es la frase de Piqué que todas las en el misterio todo acaba en la política pues hay que adaptarlas Eto'o también puede acabar

Voz 1995 12:11 en un real es lo que queda hoy

Voz 13 12:14 había truco eh cogían el autobús cuando eso es real Lluçanès realce no son muy no es muy reality tras diez y doce una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 12 12:24 hola qué tal mala mañana si estáis haciendo planes para una escapadita a la playa a la montaña días decidido quedarte en casa tengo buenas noticias de El Corte Inglés para esta Semana Santa sea cual sea tu plan en El Corte Inglés encontrarás todo lo que necesitas para hacerte tus vacaciones una experiencia única una vez más el Corte Inglés ha previsto hasta el último detalle que sólo piénsese en disfrutar sin tener que preocupa de cornada por ejemplo las toallas de playa las gafas de sol cámaras de fotos botas de montaña mochilas libros bikinis bañadores y para que no tengas que ponerte el delantal incluso te han preparado sus deliciosas torrijas y demás productos de alimentación todo esto y mucho más lo tienes en tu centro habitual para disfrutar al máximo de tus Semana Santa una experiencia única para tus vacaciones en el Corte Inglés pro y nada más manera como siempre volvemos con más noticias Feli

Voz 2 13:15 adiós

Voz 15 13:17 sí

Voz 16 13:24 clínico linda con Hoy por hoy

Voz 2 13:26 a través de Facebook es tu comentario tu opinión cuenta los lo que quiera quieras

Voz 17 13:38 y la primera fuerza política del Parlamento se llama

Voz 2 13:42 Cataluña ya no ya está no hay tres personas me avisaron de que el Gobierno ni quiero bailan inhalando encontrará el autor ya somos

Voz 1 13:54 ocho de la mañana

Voz 18 13:57 no corresponde a la Dirección General de Tráfico si la media cita los y Luis el Cabrón

Voz 2 14:02 hago otra persona después esto nadie porque Diana queda dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser y cuando exhibía finalmente amanezca será por luchar magníficas mujeres corren nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos cara

Voz 19 14:24 en ese

Voz 2 14:31 primer amor realistas tu pareja abandonar tuvo invita sin que te lo esperes hombre audio siente hola amigos de Facebook oyente

Voz 11 14:45 sí

Voz 2 14:46 pueden dejar de seguir el bloqueo jefe puede echarte el trabajo Braulio hay que en desacuerdo toda la vida es incierto todo está pendiente de un hilo pero tranquilo

Voz 20 14:59 hay algo que nunca te abandonará la Cadena SER no exacto se veía venir

Voz 6 15:04 se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en la cuña lo perdón

Voz 7 15:10 lo menos

Voz 1 15:12 siempre estaremos contigo

Voz 6 15:14 a cámaras le la mucho desde que empecé a oír las

Voz 21 15:27 sino Asturias tu casa porque es imposible que haya una inundación es muy posible que pagamos todos los daños y que nadie que lo cubra piensan tu casa Piensa en Línea Directa porque ahora tienes el nuevo seguro exención de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once líneas

Voz 22 15:40 era una compañía Bankinter Securitas pues la ayuda

Voz 23 15:44 muy buenas llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana no

Voz 4 15:49 nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer

Voz 23 15:52 pero ahora mismo visual expertos

Voz 24 15:54 María Jesús suena para que merece hoy mismo la alarma instalado

Voz 25 15:58 protege con la alarma les Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 10 16:10 en esa lluvia ni la nieve

Voz 1995 16:13 nada disuadió el pasado sábado cientos de miles de personas como María en Bilbao La en Sevilla los pensionistas la segunda gran manifestación masivamente secundada por los pensionistas de toda España concentraciones a las que se hicieron jubiladas como Marilú tienen viva hoy Lola Sánchez en Sevilla son pensionistas que el pasado miércoles lo recordarán los acompañaron en nuestros estudios para completar el pleno monográfico sobre las pensiones pese celebró el Congreso de los Diputados ninguna de las explicaciones que allí se dieron entonces les convencieron por lo que junto a miles españoles decidieron manifestarse de nuevo el sábado vamos a saludar las de nuevos un placer

Voz 6 17:03 María muy buenos días muy buenos días aunque no están muy buenos pero buenos días

Voz 1995 17:08 sí es verdad eh aquí hoy da el cien por cien de lluvia de nuevo viento lo cierto es que hace falta el agua

Voz 7 17:15 bueno nosotros no nos importa vamos estar iguale con agua con frío Sonsoles vamos a estar

Voz 1995 17:20 Ban Ki saludamos también a Lola que está en Sevilla Lola muy buenos días

Voz 6 17:24 hola buenos días como y usted este fin de semana

Voz 1995 17:27 Lola Salvador

Voz 27 17:29 la manifestación estuvo muchísimo a gente la mañana estaba de perro aquí en Sevilla pero muchísima muchísima gente muy tranquilo es gente muy normal había algunos que cantaban otros que decían otras que votaban pero cada uno hacía lo que le parecía bien muchos Paraguay y la verdad que a mí me pareció estupendamente

Voz 1 17:49 percusión de estos días y todo lo que se ha comentado varía el perfil de los manifestantes ha variado eran el cien por cien de los que estaban allí eran pensionistas

Voz 7 17:58 no no en absoluto había muchísima gente de apoyo lo por lo cual estamos tremendamente agradecidos ya agradecidas Nos perros subido grandísimo se verán las nuevas generaciones porque lógicamente todo esto es también lo estamos haciendo por ellos ni por ellas que fue muy muy emocionante debe desde familias enteras con niños es muy sorprendente y muy emocionante

Voz 1995 18:26 la exigencia

Voz 7 18:27 en Bilbao fue masiva se calcula en unas ciento cincuenta mil personas

Voz 1995 18:32 no está nada mal María puede ser estéril el movimiento global decir cada vez es más grande la movilización día tan y preocupa más personas

Voz 7 18:41 no sé si que a veces se más grande cada vez estamos tomando más conciencia de que si no salimos no se va a arreglar nada va a llevar un tiempo pero vamos a estar hasta que está rebelde porque queremos una vida y nos la merecemos digna y además nos lo hemos ganado

Voz 1995 18:58 y no hay un peligro porque por ejemplo varía en Madrid el pasado sábado hubo dos manifestaciones diferentes el mismo día una mañana por la tarde no se pusieron de los convocantes preocupa ahora que se ha conseguido canalizar y que la protesta tenga una dimensión grande preocupa que ahora se dividan los manifestantes se dividan las convocatorias

Voz 7 19:17 eh aquí de momento no ha cesado porque tenemos muy claro es las consignas ni partidos ni sindicatos han tenido cinco años para hacer algo no han hecho absolutamente nada permitimos su existencia pero sin siglas hicimos pancartas el otro día hubo común con una destacar algunas siglas algunas pancartas pero él mismo al mismo público que acude las tira para atrás con lo cual la la manifestación de Bilbao ha sido un éxito porque nadie esa colocado una medalla de que nos representas porque en realidad no no representa a nadie

Voz 1 19:54 yo la pasa lo mismo en Sevilla sí sí es ella

Voz 27 19:56 igual aquí cada uno vamos a título personal y todo a una porque verdaderamente es que lo que estamos pidiendo de poder vivir dignamente sin ningún tipo de lujo Nina las es que aparte de comer aparte de vestirse de vez en cuando a lo mejor te tienes que arregla ahora quienes mayor la boca no hice donde si es que no es que no te da que no te da tiene que da cuenta que sólo puede ser así entonces aquí también habían alguna pancarta de grupos de Santiponce Nos cuanto Alargue pero vamos que la gente se ve que va tranquilamente a manifestar su descontento si hizo algo no hay ningún ninguna cosa política que nos representa a nosotros lo que estamos dispuesto a pedir que nos den el que no se él no que nos devuelvan el dinero que hemos cotizo

Voz 1995 20:42 en Lora quedó muy claro María que el pasado miércoles la exposición que hizo en el Congreso el pleno monográfico el presidente pues no nos convenció por lo que sea no convenció ayer volvió a hablar de las pensiones

Voz 28 20:56 este humor yo ya que tengo claro

Voz 1995 21:01 el miércoles nos lo dejaste es meridianamente claro eh pero como ayer volvió a hablar el presidente de las pensiones yo os voy a poner otra vez lo que dijo el presidente a ver si esta vez sí lo vimos cambiaron una semana ahí ha conseguido conquistaron

Voz 27 21:13 no lo creo no lo creo

Voz 28 21:16 pero vamos nos adelante venga venga

Voz 1995 21:20 vas a escuchar a ver que qué dijo ayer Rajoy de las pensiones

Voz 2 21:23 lloro decimos que vamos a subir las pensiones más bajas y las de vida y lo vamos a hacer

Voz 1 21:39 aplausos no vamos a hacer lo vamos a hacer

Voz 1995 21:44 mi cuán

Voz 27 21:45 no esto

Voz 1 21:47 tampoco

Voz 7 21:49 no no en absoluto este señor es un más mentiroso patológico en nos quieren dar usar pero no lo va a lograr yo hasta que no vaya un día al banco ID al mi cartilla el aumento yo no me lo voy a creer no le creo absolutamente nada es un intento de seducir nos no nos olvidemos que somos diez millones de votos acerca las selecciones los que nos quiere seducir cero que es inútil que es absolutamente inútil estamos acostumbradas a sus mentiras

Voz 1 22:21 Lola digo que si lo que he dicho Rajoy te convence eso sí

Voz 27 22:26 me llevaran a que la que nadie son todo siempre está ahí para que nos callamos más ya ha llegado el momento en que hay que protestar hay que decir que no estamos contentos que no perece no parece digno lo que Nozal lo que no lo que no revierten porque les dan no no nos da nada pero que que la paga de miseria alguno hay que no se puede vivir con eso es que hemos cotiza hoy hemos trabajado muchísimo tiempo para que ahora digan que sí hay dinero que lo arregle son político lo tenemos ahí para que arreglen las cosa sino lo pueden arreglar que lo digan abiertamente que votaremos a otro y ya está

Voz 1995 23:03 pues el caso es que mientras esto siga así nosotros contamos con dos de las mejores especialistas en la materia dos mujeres fuertes que viven en primera mano todo lo que está ocurriendo en este país a las que afortunadamente tenemos para través esos ojos contarnos qué es lo que está haciendo en la calle de verdad Icon sensaciones y sentimientos de verdad María Lola muchísimas gracias van a seguir las movilizaciones os vamos a seguir necesitando

Voz 27 23:25 creo que tiene que que si no es ocho

Voz 7 23:27 que estamos en el Ayuntamiento preparando el terreno hace un frío espantoso lloviendo pero aquí estamos ya

Voz 1 23:35 en Bilbao todo lunes han decidido concentrar

Voz 1995 23:38 se lo lunes están centrados

Voz 6 23:41 María volveremos a culos mucho ya estaba próxima vale muchísimas gracias pasaron feliz día ojalá ojalá Lola un beso muy grande cobran deben el día cuento

Voz 29 23:54 sí

Voz 30 23:58 no

Voz 29 24:06 eh eh

Voz 30 24:09 sí

Voz 29 24:19 dando

Voz 30 24:34 tu la Cadena SER

Voz 21 24:38 que hay un seguro que ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos todos los Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com y también los mejores servicios que el precio más competitivo para tus vehículos de empresa Novés cero dos un dos tres

Voz 22 25:00 a una compañía Bankinter

Voz 2 25:09 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 31 25:21 los obras todo de tu equipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo de Pascua favorito lo sabrás todo

Voz 2 25:28 de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar SER Deportivos

Voz 31 25:34 nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 2 25:39 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 1995 25:47 en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar para los cocineras que siguen sin saber por qué nos hace llorar la cebolla

Voz 31 25:54 en su próximo de Etiopía panal una sustancia con la que las hoy ya se defienden de sus depredadores osea

Voz 2 26:01 otros Play Gastro para los que quieren incorporar un icono de runner en navegadores y buscadores ya sin hacer runner y con un movimiento social y deportivo que pide a los principales buscadores la incorporación del icono del runner SER Runner o disfrutar de un paisaje blanco inmenso y llegó la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando vistas

Voz 32 26:20 nunca más

Voz 31 26:21 cadena Cadena Ser punto com la radio que June programas

Voz 33 26:27 el hollín que de un programa o El lector de Cadena Ser punto com no tienen derecho a saber en qué registro género se les dirige el periodista para deducirse los contenidos tienen un sesgo personal del periodista mayor o menor

Voz 2 26:41 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 34 26:55 corren nuevos

Voz 2 26:56 tiempos

Voz 11 26:59 mucha excusarnos

Voz 15 27:08 sí

Voz 35 27:13 preparados para una aventura inolvidable con Epi Blas cubría Lima haya Coixet Caribe equipo te puedes sentir la pasión Ferrari descansar

Voz 21 27:22 en increíbles hotel en Port Aventura Word confundo de experiencias únicas entradas más hotel hasta treinta por ciento de descuento un día en Ferrari Land incluido información y reservas en Viajes el Corte Inglés

Voz 2 27:33 un motero aparca en la puerta allá donde vaya un mutuo pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 36 27:39 me tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto puntuales

Voz 14 27:53 novillos estos carburantes

Voz 1 27:57 en cambio los carburantes BT último

Voz 37 27:59 con tecnología ayudan a eliminar la suciedad el motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 1 28:05 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología

Voz 38 28:07 el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a destinos

Voz 1995 28:10 los factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 38 28:12 eh

Voz 11 28:14 tarde

Voz 21 28:17 geometría del Rayo es el nuevo disco de Manolo García toda la fuerza de Manolo García zen quince canciones y repetirle toda la información del disco y su gira en tres W punto Manolo guión García punto com

Voz 20 28:34 y bien para descansar y más aún sin Hipercor todas las bases y colchones tiene Moon cuarenta más un veinte por

Voz 4 28:41 ciento de descuento adicional para mayor comodidad puedes contar con la financiación más flexible adaptada a tus necesidades consulta condiciones en Hipercor en Hipercor punto es

Voz 31 28:55 a saber lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar deportivo todos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 2 29:17 las SER

Voz 39 29:20 eh

Voz 40 29:23 con Ruiz muy buenos días qué tal Toni muy buenos días vengo hablaros de Un mundo de posibilidad es lo que te abrirá el servicio de paquetería internacional de Correos pensado para particulares autónomos empresas con la máxima urgencia garantía de entrega y el mejor precio por ejemplo para enviarle a nuestra corresponsal en Estados Unidos una colección de DVD es decir en español a ver qué más le podríamos enviar que echará más de menos con correos más fácil cómodo y económico imposible tienes que hacer un envío internacional informa ten con correos punto com o en tu oficina más cercana

Voz 41 29:59 ese feliz día del padre del padre de la patria Rusia

Voz 11 30:05 la el sí Rice

Voz 31 30:07 sí ya lleva

Voz 10 30:12 no lo sabemos belleza Josep Josef Stalin en Rusia pero desde luego ha amanecido con una gran fiesta una gran victoria para Vladimir Vladimir morado Beach Food pudimos ciento va a permanecer en el poder más tiempo que están el primer ministro ruso preparó unas elecciones asumirá impidió presentarse a la oposición ha ganado qué sorpresa extra lo que el campeón de ajedrez exiliada en EEUU Calipso Kasparov

Voz 1 30:39 ha opinado sobre las elecciones en la cadena televisiva Davis y antes de nada dejen de llamarlo elecciones es una farsa el único voto que importa en una dictadura como Rusia es el de Putin hicisteis vienen mostrar imágenes de él metiendo el voto

Voz 1995 30:54 nos vamos hasta Moscú corresponsal de la cadena SER Rodrigo Fernández muy buenos días de verdad es que los los resultados un setenta y seis por ciento de los votos casi un sesenta por ciento de participación para para Putin

Voz 10 31:09 soldados propios de un plebiscito democrático

Voz 42 31:13 sí pero es que tras otro tipo suciedad hay para mí digamos contrariamente a lo que dice Kasparov para mí lo más por su fiables en lo que se esperaba además a estos pisos yo diría que han sido mucho más transparente que los anteriores el o no reconocerlo ciertas cosas por lo menos a mí no me impresionan como no sé por ejemplo que cualquiera persona pudiera haber por Internet mucho lugar de votación ideas puedes ver el trabajo de la comisión es decir que numerosísimos colegios electorales ha habido no sólo observadores sino que también cualquiera persona apoyo en su caso es de observador a distancia gracias a las cámaras de vídeo que instalaron en los colegios no por supuesto que ha habido intento de Habbo de eso digamos es le

Voz 1995 31:59 el grueso Rodrigo dirías que han sido elecciones transparentes o más transparentes

Voz 42 32:04 sí yo diría que han sido elección en más transparentes que formalmente se han cumplido con todas como generalmente esas acá no se cumplen digamos con todas las las que las normas entre comillas democráticas pero aquí la democracia no son sólo norma no es todo sistema digamos debido de sociedad es un poco diferente que que por las normas estas son unas elecciones totalmente democrática con con digamos ocho candidatos de debates televisivos aunque digamos que yo claro no podían debatir pero podían ejercer explicar su programa en los que por cierto no participó Putin no porque

Voz 10 32:45 era necesario en fin

Voz 42 32:48 digamos que digamos formales están ahí no ahora por supuesto que si hablamos y hablamos todo el día de la lección de toda la campaña para que sea puedo decir que no vive igualdad de posibilidades entre todos los candidatos porque el Gobierno Ossa aprovechó su posición para digamos promovería hacer propaganda

Voz 1995 33:09 en cualquier caso Rodrigo evidentemente es un asunto importante hoy for forma parte de la preocupación en Occidente lo que pasado la transparencia o no de esas ediciones se han sido limpias pero lo que es innegable es que Putin mantiene un atractivo extraordinario para los rusos es la pregunta en qué se basa en sea atractivo que tiene Putin para los rusos bueno yo era

Voz 42 33:31 que el principal atractivo de Putin para el público ruso es que es LB

Voz 7 33:35 como el patriota que ha recuperado la dignidad

Voz 42 33:37 la potencia lo país Garbo hechos para los rusos se digamos el político que separa el imperio que en tres voto sino exigió accidente nada a cambio y que lo que asegura que les prometieron particularmente que la OTAN no iba a seguir avanzando hacia el este no se cumplió su sucesor Ariel sin para los rusos también es simplemente un borrachín que impuso el capitalismo salvaje que hundió a millones de personas en la miseria que sembró el caos Putin por el daño a los ojos del ruso da pie a por lo menos es el hombre que ha impuesto el orden que ha mejorado la situación económica en comparación con la de hiel sin el que a pesar de la crisis económica mundial y las sanciones occidentales mandó mantuvo la economía y no claudica

Voz 43 34:20 como antecedente por el contrario le plantó

Voz 42 34:23 ahora yo además aprovechó la oportunidad de recuperar Crimea esto para la mayoría de los cursos juega a favor de Putin que es algo que en Europa yo creo que muchas veces no comprenden por cierto los que dicen que se está

Voz 1 34:35 volviendo las cien pozo de digo eso yo digo

Voz 42 34:38 con conocimiento de causa no tiene idea de lo que era aquello en este momento una Bimbo Se para la sociedad de hoy

Voz 1995 34:44 bola sin hizo de Rodrigo por eso es bueno que seas tú nuestros ojos es porque es verdad que la imagen lo que se proyecta de Rusia lo que entendemos realmente está muy lejos de estabilidad en cualquier caso quién representa el descontento entiendo lo que dices entiendo que Putin maneja muy bien la política interna entiende muy bien cuál es el mecanismo que activa el sentimiento ruso por encima de todos los demás y eso hace que pueda obtener esas cifras formas que bueno en la transparencia no vamos a porcentual Izar pero probablemente podría ser mucha mejor vamos a dejarlo ahí pero quién va asumir la voz el descontento quién va a asumir las tareas de oposición que es absolutamente necesario si queremos creer que es una verdadera democracia

Voz 42 35:29 bueno hay que decir que yo pues hizo un ahí lo que pasa es que la oposición es diferente y el descontento tienen motivo distintos de las distintas capas de la población no naval ni por ejemplo y el opositor duro al que no se le permitió competir en las elecciones porque simplemente tenía digamos penales y la ley lo prohíbe no naval ni pretende capitalizar el descontento que existe entre los jóvenes occidentales los comunistas en cambio por supuesto alguien como en todas partes entre las personas de menos recursos los pensionistas la gente de zonas depresiva y era el esquí los que creen que hay que ser más duro con Occidente porque ojo a que hay muchos que piensan así osea que oposición pero o o como muestran estos resultado de momento fue una posición impotente si el Kremlin quiere pues puede darse el lujo Dural la no y yo que defiende los valores occidentales en marginal a Rusia no

Voz 43 36:30 de juntos a los que

Voz 42 36:32 defiendo del Moro occidental que eso Chuck no Tito cera si digamos si es que el socialdemócrata que no suman el tres

Voz 43 36:41 como cinco por ciento de los

Voz 42 36:44 voto no sea la verdad es que la grandes sua no de San Petersburgo Moscú en Burgos los Urales no si tienen algo de peso en lo que pasa es que aparentemente muchísimos jóvenes no se interesan por la política contingente les da lo mismo que en este en el Kremlin siempre y cuando ellos puedan hacer la vía que sea

Voz 43 37:03 no y que no podían hacer en la en la época soviética

Voz 44 37:07 es interesante desde luego Rodrigo

Voz 10 37:10 lo necesitamos están lo suficientemente cerca ir sin potencia es enteramente extraordinaria como para tener una idea más profunda de lo que está pasando en Rusia

Voz 1995 37:19 hay que que mueve realmente

Voz 10 37:23 a llegar a un setenta y seis

Voz 1995 37:24 por ciento de los votos con los sesenta deporte participación que es algo llamativo por lo menos llamativo Rodrigo Fernández corresponsal de la Cadena SER en Moscú muchísimas

Voz 9 37:34 pues ya lo saben Putin ex presidente de Rusia otra vez

Voz 1995 37:39 este siente con el porcentaje más alto de sus cinco elecciones inicial a ETA Putin nutricional de una generación de hombres fuertes líderes que se eternizan en el poder como Xi Jinping en China hace pocos días decidió que

Voz 10 37:51 el va a estar en el poder siempre como Erdogan en Turquía y Estados Unidos también Juan que mira también

Voz 1995 37:59 otros veinte años como prevemos que va a seguir seguir hablando mucho tiempo de Putin que unos desvío queremos de conocer un poco mejor quiénes Pablo González ha dista muy buenos días muy buenas

Voz 0228 38:09 las Toni pues si Vladimir Putin nacido en Leningrado la que las calles San Petersburgo en mil novecientos cincuenta y dos es decir tiene ahora sesenta y cinco años su padre era un héroe de guerra que trabajaba en una fábrica a sus dos hermanos murieron cuando aún eran niños y el tuvo una primera infancia dura como pandillero hasta que descubrió el yudo la disciplina que ha dado sentido información

Voz 37 38:28 a su teoría dice que se rige según la filosofía del judo y muchas complicaciones la idea central la parte flexible viene si debes ser flexible a veces tienes que ceder ante otros y ese es el camino a la victoria

Voz 0228 38:48 la gran parte de lo que nosotros sabemos hoy de Putin sala debemos entre otras cosas a las entrevistas que realizó entre dos mil quince y dos mil siete con el cineasta Oliver Stone y que dejan entrever su personalidad y también su sentido del humor un sentido del humor que quizá sea el rasgo más inquietante de su carácter cuando Putin hace una broma la verdad es que su interlocutor bastante visible en el documental se echa a temblar hemos seleccionado algunos de los momentos más incómodos y por tanto reveladores de esas cuatro horas de conversación de Putin como Oliver Stone y la verdad es que cuatro horas dan para mucho atención al momento en que comentan los cinco intentos de asesinato sufridos por Putin

Voz 37 39:23 las confíen sus oficiales de seguridad alguien que están haciendo un buen trabajo confío en ellos porque uno de los principales métodos de asesinato es infiltrarse en la seguridad del presidente y los se conoce conoces este dicho tan popular entre los rusos dice aquellos destinados a la horca nunca se jugarán

Voz 2 39:41 bueno no conocemos ese es decir eso archivo

Voz 1995 39:43 no no habló iguales la angulas pero Leo de traducción

Voz 0228 39:47 puede ser pero en realidad cada vez que Putin intenta hacer un chiste en algún lugar del mundo muere una da una feminista concretamente ojo a este momento puramente Putin es co Ginebra buenos

Voz 37 39:57 días malos los hoy una mujer así que lo tengo días malos tenista es la idea

Voz 0228 40:06 días socialmente conservadora de Putin es uno de los rasgos más característicos desgobierno defiende valores muy masculinos de hecho a veces directamente homófobos valores que la han llevado a aprobar en dos mil tres una ley contra la propaganda homosexual que ha llevado a practicar la represión contra los gays en Rusia con total impunidad su ideología Sebas además en un nacionalismo absolutamente exacerbado que explota esos sentimientos frustrados de gran potencia que tienen una buena parte de los rusos que es un país enorme una potencia nuclear temible pero con una actividad económica que tiene sumida en la pobreza un porcentaje enorme de su población

Voz 1995 40:36 y como conseguido Putin acumular tanto poder

Voz 0228 40:39 pues la verdad es que esa imagen de Guerrero y salvador de la patria ha calado en el imaginario ruso El machaca una y otra vez con la idea de que es el presidente que los rusos necesitan casi por su propia naturaleza Putin es un tradicionalista un hombre que mezcla el personalismo con algún que otro tic soviético como esa fe absoluta en el poder de la burocracia de hecho mirando que contesta cuando le preguntan si espera cambios en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump

Voz 37 41:03 el poder que cambiada pues casi nada me hizo siente con los cuatro presidentes las vidas siempre te ofrece cambios pero al final en todas partes especialmente en los Estados Unidos la burocracia es muy fuerte cierto y la burocracia es la que rige el monto hay alguna posibilidad alguna esperanza de cambio con el señor Trump Nayef siempre hay esperanza hasta el momento en que los lleven al cementerio para enterrar

Voz 10 41:32 los interesantes y titular que la burocracia que es la que maneja el Mundial

Voz 0228 41:37 la burocracia y un poquito él Un poquito Vladimir Putin la gran pregunta que ahora tenemos sobre la mesa es Si es tiene que ver con esas actividades de Rusia como gran hacker universal implicado en el Brexit en las elecciones americanas o incluso en el referéndum catalán

Voz 1995 41:50 Putin niega esas acusaciones lo hace siempre que puedas

Voz 37 41:53 admite que les gusta donde tras ese argumento es muy tonto es cierto que no asustaba el presidente Trump dignos sigue gustando porque ha anunciado públicamente que está dispuesto restaurar las relaciones ruso americanas que él hablaba de restaurar lazos económicos una lucha conjunta contra el terrorismo no esa caso algo bueno sí pero por qué se molestó en hackear la selección es nosotros no las Jaque

Voz 0228 42:21 claro el problema Toni es que sus argumentos no tienen demasiada credibilidad en la entrevista con Oliver Stone se delata dando excusas que nadie pide sobre por qué no fue el Estado ruso sino acres independientes quienes interfiriera en en las elecciones estadounidenses y dice que además lo hicieron con la loable intención de revelar los fallos del propio sistema pero por supuesto el Estado ruso no tiene nada que ver con esos Jaca

Voz 1995 42:41 claro el problema por ejemplo el hemos visto en un documental de Coslada o de que nos hablabais veces Ícaro que ganó el premio Oscar al mejor documental en el que se habla

Voz 1 42:50 el doping en el deporte de una forma generalizada

Voz 1995 42:54 el caso Rosso todos los deportistas rusos de mayor parte de los deportistas rusos olímpicos forman parte de esa red de de dopaje atentos a la siguiente pregunta

Voz 2 43:06 otro asunto

Voz 45 43:10 Beato pude bocetos

Voz 10 43:12 la pregunta es que era Putin consciente de la existencia del sistema dopaje rusa y la respuesta es sí

Voz 0228 43:20 somos tramposos de altísimo nivel top le Belchite el sí en efecto hay muchas sospechas de que Putin ha ganado también estas elecciones ligeramente dopado y en algunos casos con envenenamiento del rival su triunfo además coincide con un escándalo de robo de datos en el Reino Unido en Estados Unidos un robo de más de cincuenta millones de perfiles de Facebook que llevó a cabo la empresa Cambridge analítica parón el experimento haber manipulación psicológica que pudo afectar el resultado de las elecciones en Estados Unidos un experimento con el que parece ser que Putin también pudo tener algo que ver por ahora no podemos decir ni que sí ni que no pero Christopher Wild el el analista de datos que ha revelado toda la historia Gardian dice que se solicitaron los datos que se necesitaba que ese es el necesitaban a un desarrollador de aplicaciones de psicológicos que hacía facebook facebook era usar esos datos para donar los precisamente a Cambridge analítica pues ven el creador de esa aplicación se llama Alexander Cogam fue profesor qué casualidad en la Universidad de San Petersburgo tiene vínculos con Lukoil que es la gasística rusa que se considera un vehículo del Gobierno

Voz 1995 44:21 es uno de los escándalos de los que de qué está hablando hoy toda la prensa británica ocupa todas las portadas esa investigación con Cambridge analítica en el foco que pone a las claras que hay un interés manifiesto real por parte del Gobierno ruso enterar restó dos elecciones que entendemos como democráticas Donald Trump en Estados Unidos y también el Brexit que es el foco donde están poniendo sus miras los periodistas en en el reunido que ayer agitada mente durante toda de resuena un adelanto de de tema es interesante cómo va cambiando la geopolítica interesante que conozcamos bien los perfiles de aquellos que gobiernan el mundo por lo que sea Pablo González Batista muchísimo Sagrera es esta

Voz 10 44:57 el cuarenta y cinco a una hora menos en Canarias

Voz 1 45:01 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 45:05 pues Si tú y no te olvides de los quince puntos

Voz 21 45:12 recuerda Libia director de del mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones sin línea directa punto com

Voz 16 45:28 conectan con Hoy por hoy Miles Davis

Voz 2 45:31 la gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 46 45:41 el mundo cambia son las dos de la tarde la una en Canarias que espero que el Partido Popular cumplan el Gober convocará el referéndum a cada instante a Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación la aparecen goteras por otra parte

Voz 12 45:53 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable

Voz 20 45:59 no queremos que te pierdas nada

Voz 2 46:01 en además de nuevo sondeo vuelve a dar la victoria al Partido Socialdemócrata decir aguantar a seguir en la carrera electoral

Voz 21 46:08 ha explotado un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad queremos hechos y queremos acción

Voz 2 46:16 porque es un auténtico acto de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 21 46:21 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER Hora veinticinco es la mejor

Voz 4 46:32 son las ocho las siete en Canadá nuestros periodistas Sonia Sánchez buenas noches hola buenas noches el PP insistía y si por noveno mes consecutivo Noma calcar buenas noches sí buenas noches

Voz 2 46:42 es el primero por la tertulia la gente confía más pesimismo es su capacidad para organizar pues ahora salgo a reivindicar aquello que considero justo que me afecta porque esto mucho me temo que en este caso estemos por la mirada de Luis García Montero que nadie puede bañarse dos veces en la misma noticia porra en el fondo del problema de la igualdad entre hombres y mujeres que cumplía no puede acabar mejor ya así terminamos por hoy volveremos mañana

Voz 41 47:10 de lunes a viernes desde las ocho de la tarde el así

Voz 1995 47:12 este en Canarias con Ángels Barceló

Voz 47 47:18 oyente humano otras Lima Cano acaricio el pelo lo está notando pero no Makaay contaría

Voz 6 47:33 no no no no no

Voz 1995 47:36 en plan simbólico era harán

Voz 27 47:38 que era caigan en que mientan

Voz 6 47:41 Cano él ya no somos tontos y nosotros estamos aquí caminas nos gusta que nuestros oyentes no se dejen engañar que ya llevamos unas cuantas obras de radio

Voz 41 47:57 antes de escribir la primera letra es necesario pensar en el oyente el texto que habrá de ser leído debe resultar fácil

Voz 2 48:03 el de entender en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 4 48:17 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 15 48:26 sí

Voz 22 48:30 tú vendes salgo si quieres vende más si Ikea hace esperar mal Ikea o anunciar T no tengo dinero no es problema anuncio

Voz 48 48:37 en radio con lector de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio

Voz 23 48:49 junto a ayudarle buenas llamaba porque quiero si esta mañana no

Voz 4 48:58 han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer

Voz 23 49:00 con hora misma visuales expertos

Voz 24 49:03 Nuria de su para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 25 49:06 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 4 49:15 a ver la cantimplora el saco de dormir la tienda de campaña en las botas el anti mosquitos el gorro los calcetines gruesos los pantalones multi bolsillos de lo vas a meter todo

Voz 29 49:25 es la mochila

Voz 37 49:27 B en El Corte Inglés venimos todos los días

Voz 20 49:30 citas para que sus vacaciones sean perfectas hasta el último detalle Semana Santa con El Corte Inglés

Voz 32 49:37 hemos visto pero los pesqueros sin polizario claro descensos si bien avisó pasajeros y sí

Voz 37 49:42 muy a Orchestra el treinta y uno de marzo Santa Lucía les regala dos billetes de avión al contratar su seguro de hogar decesos un regalo directo y sin sorteos consulten los destinos posibles y las bases de la promociones Santa lúcida punto es buen cualquiera de nuestras agencias Santa Lucía estamos cerca estas seguro

Voz 49 50:02 tu única rito

Voz 10 50:05 la Fiscalía de Catania

Voz 1995 50:07 Cilia ordenó ayer la inmovilización del barco español Open Arms la única ONG de nuestro país que rescata inmigrantes en el Mediterráneo según la acusación el barco español tendría la voluntad de llevar inmigrantes a Italia habría violado la ley y los acuerdos internacionales en lo entregarlos a las autoridades libias pues que Camps es el fundador de Pro Activa Open Arms Oscar buenos días

Voz 43 50:28 algunos de los tú estás ahora en España

Voz 1995 50:30 cuál es la situación del barco

Voz 43 50:33 bueno pues como bien dices barcos para retenidos de forma cautelar preventiva a la espera de lo que diga el juez cuando ve a las acusaciones de la Fiscalía estamos esperando a ver qué es lo que se refiere

Voz 10 50:47 Black la acusación es realmente grave

Voz 43 50:51 muchos de cuatro a siete años

Voz 10 50:55 increíble además pues sirve

Voz 1995 50:58 vergonzante la la la situación la cita avergüenza lo que Europa está permitiendo que ese que ocurra en el Mediterráneo

Voz 10 51:05 lo de de actuaciones nos llevan ya una situación

Voz 1995 51:09 es imposible de explicar cómo cómo sucedió exactamente qué paso Óscar

Voz 43 51:15 bueno pues como a otras tantas veces vimos al aviso de el otro coordinador de Roma para a todos los barcos en la zona de las posibles emergencias marcas con impelido bebida inminente estábamos cerca de una de ellas y procede vimos avanzarnos para equipadas con material chalecos para para ayudarles no como se hace siempre hay ni medio haciendo lo mismo con con los mismos guardacostas italiano y así lo hicimos esto a vernos dijo que por lo visto Italia Cortina hay Libia coordinaba evento pero bueno nosotros llegamos allí no había nadie solamente de los náufragos había casos médicos graves preferimos atendernos lo subimos sólo aborto nuestro marco las mujeres y los niños y una hora más tarde apareció una patrullera libia y bueno muy agresivo la amenazando haciendo maniobras muy agresivas que entró el pánico a los que estaban pues rescata cayeron al agua buenas e inició allí una situación bastante peligrosa sí sí muy adecuada no llamamos a Italia para confirmar la situación que quedan los libios los que mandaban nosotros no de muerte pusieron entregamos a mujeres yo los brillos la gente gritaba todo con en eso situaciones Si acogiéndose al derecho internacional agosto Alser y acordamos que que estas personas estaban el Giro sí lo dejaron tuvimos a bordo hasta que hasta que bueno los libios decidieron dejar Perviy fueron de la zona ellos llamamos a Roma romanos dijo porque es bueno que la guerra ya piensa que nos fuimos con lo único que que pasó es que antes de llegar a aguas europeas tuvimos que llamar a nuestro país al Gobierno de nuestro país para que solicitara formalmente a Italia desembarcar mil personas rescatado porque había casos médico surge un problema humanitario tuvimos veinticuatro horas a la de aguas internacionales italianos dio autorización para entrar no sorprende entonces que luego te acusan de todos los sí

Voz 1995 53:45 claro porque sabemos que las autoridades italianas que se presentaron ayer en el barco como unos cuentas exigieron la documentación apuesto capitán a la jefa de expedición evidentes que acabaron

Voz 1 53:56 en una comisaría italiana donde no sabemos si siguen todavía allí