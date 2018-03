Hoy por Hoy (19/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:12 son las once y las diez en Canarias el malestar de los ciudad

Voz 0228 00:14 Nos por los efectos de la crisis y por el mal funcionamiento de los servicios públicos ha incrementado casi un cincuenta por ciento en un año las quejas ante el Defensor del Pueblo esté acaba de entregar en las Cortes la memoria del pasado año en la que destacan por ejemplo las quejas por lo que se tarda en renovar el DNI amplía Sonia Ballesteros

Voz 1913 00:30 el Defensor del Pueblo ha trasladado a los presidentes del Congreso y el Senado la preocupación de los españoles por lo mal que funciona en determinados servicios públicos también por los efectos negativos de la crisis en los derechos y las prestaciones sociales las quejas más numerosas han sido por la tardanza en la renovación del DNI también del carné de conducir el retraso y la administración de justicia es otro de los asuntos que causa insatisfacción en los españoles en dos mil diecisiete los ciudadanos han protestado casi el doble que el año anterior ante la oficina del Defensor del Pueblo que ha tramitado más de veinticinco mil

Voz 0228 01:00 Hassan acaba de conocer el balance de casos de corrupción cerrados por el poder judicial el pasado año hasta cuatrocientas once personas fueron juzgadas por distintas acusaciones en procedimientos concluidos a lo largo de dos mil diecisiete el balance muestra un descenso de las causas cuya investigación ha terminado con respecto al año anterior y también en cuanto al número de acusados que deben sentarse en el banquillo Alberto Pozas los da todos bajan

Voz 0055 01:20 en dos mil dieciséis la justicia española sentó en el banquillo a más de seiscientos cincuenta presuntos corruptos el año pasado la cifra cayó hasta las cuatrocientas once personas procesadas repartidas además en menos procedimientos cuya investigación concluyó a lo largo de dos mil diecisiete de ciento doce a noventa y siete causas en las que se dictó auto de procesamiento de apertura de juicio oral son datos del Poder Judicial hechos públicos este lunes que recopilan las acusaciones contra políticos y funcionarios públicos por delitos como prevaricación cohecho tráfico de influencias a la cabeza en el ranking del año pasado Andalucía con ciento cuarenta y cuatro acusados el Gobierno asegura que las autoridades con

Voz 0228 01:51 bares están en contacto permanente con Italia para intentar aclarar la situación del barco español de la ONG Pro Activa Open Apps que permanece a esta hora inmovilizado bajo la acusación de facilitar la inmigración ilegal el ministro de Exteriores pide cautela porque es un procedimiento en marcha palabras de Alfonso Dustin antes del inicio de la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas

Voz 3 02:08 bueno no entiendo hasta que no aclaremos los extremos de qué se les acusa de cuáles son cuál es la justificación para esas acusaciones y procedimiento abierto consulado en Nápoles y al consumo yo con los responsables de la ONG y tratar de despejar cualquier

Voz 0228 02:34 los ministros de Exteriores de la Unión Europea que han condenado en esa reunión que están celebrando en Bruselas el envenenamiento de un exespía ruso en territorio británico exigen a Rusia que dé explicaciones inmediatas sobre el uso de la agente nervioso que se utilizó en ese ataque también han mostrado en un documento su respaldo total a la posición del Reino Unido llegan así a las diez a las once y tres las diez y tres en Canarias tiempo ya para el información de su comunidad Madrid de Madrid la Guardia Civil ha detenido a un presunto pederasta por acosar sexualmente a un niño de doce años a través de las redes sociales el arrestado vivía en Madrid ha sido detenido cuando estaba a punto de viajar a Málaga localidad de residencia del menor para establecer contacto directo con el Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:15 hola buenos días se iba a desplazar el sospechoso hasta Málaga para tener un contacto con uno de los menores a los que había captado a través de Internet la denuncia de la madre del menor ha impedido esa cita tras comprobar que este sospechoso residía en Madrid los agentes

Voz 4 03:30 desde la Guardia Civil han procedido a su detención

Voz 0089 03:33 informático de profesión con cuarenta años de edad había logrado crear una red de identidades falsas y también de identidades pertenecientes a inocentes para impedir así su localización por parte de la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Benemérita en el registro de su domicilio en Madrid se han incautado gran cantidad de archivos de pornografía infantil

Voz 0228 03:53 la policía ha conseguido esclarecer el crimen de una mujer que tuvo lugar hace casi un año en Parla el cadáver apareció degollado en su casa los agentes han detenido ahora a su hija y a su yerno simularon un robo para disimular su presentada autorías el Madrid Víctor Rodríguez

Voz 0931 04:06 coincidiendo con la aparición del cadáver degollado de su madre en el domicilio la hija de la víctima denunció un robo asegurando que echaba en falta en la casa una cadena de música y una videoconsola sin embargo la investigación policial se ha centrado en estudiar las contradicciones de su testimonio del que entonces era su pareja los dos han sido finalmente detenidos por su presunta participación en el asesinato de esta mujer de cincuenta y cinco años tras la detención la policía registró el domicilio de la hija de la víctima encontrando allí los dos aparatos electrónicos denunciados como robar

Voz 0228 04:34 en la capital el túnel de Sor Ángela de la Cruz de Plaza de Castilla recuperan poco a poco la normalidad aunque siguen en obras el primero haber totalmente en hora punta y ahora tiene un carril por sentido de Plaza de Castilla tiene un carril abierto de entrada dos de salida el de Plaza de República Argentina se ha reabierto totalmente esta mañana mientras siguen cerrados los túneles

Voz 5 04:50 de Pío XII y el de Alfonso XIII cinco grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 0228 05:20 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:31 hace ya ocho años que compusieron uno de sus temas más escuchadas

Voz 8 05:53 que recordar porque votamos a los que votamos porque te invité a que el día aquel programa Atón desde entonces lo que ha sido importante recordar sin vamos a hacer memoria que otros nombres se barajaron para el grupo además el Habitación Roja sí y ninguno yo creo poco lo recordada eh

Voz 5 06:14 el público sea realmente eh

Voz 9 06:17 el nombre del grupo fue fue lo primero

Voz 2 06:21 y a partir de ahí hicimos bueno tener un Europa

Voz 8 06:24 si hacemos el Grup si yo estaba dando buen nombre

Voz 5 06:26 yo estoy estudiando en Barcelona hay recuerdo el salón de la del piso estudiantes en el que el que vivía era rojo hay empezar me empecé a hacer mis primeras canciones a imaginarme que tendríamos una Abando y tal llamé a José el batería que es amigo mío desde los cuatro años y entonces le dije oye ya tenemos el nombre no nosotras La Habitación Roja

Voz 8 06:46 qué bien si ahí todo recordáis el concierto en el que habéis tocado delante de menos gente

Voz 10 06:55 bueno hace relativamente

Voz 5 06:57 tuviésemos una gira americana con

Voz 10 07:00 larga antes de su valor en resultados muy dispares yo que en Guajaca no bueno no hubo otro otro yo creo que es

Voz 10 10:40 deben yo creo que todo el mundo que le va bien lo borrascas y un gen Time muy Tena hace muy perseverante de todas formas desde dentro de todos lo hemos visto como un privilegio no cada cada vez que en una compañía de discos aunque sean pequeñas apagado con a tocar gente agente todos somos de muy buen comer tenemos un todo una ruta gastronómica por España por México sea realmente desde dentro y desde fuera nos decían joder que que tenaz buenos lo que nos gusta realmente tampoco ahí en momentos difíciles no pero tampoco lo vemos como un

Voz 5 11:16 que hay cosas mucho más duros en la vida realmente lo lo bonito es que hemos hecho de la música nuestra forma de vida nosotros la gente siempre me decía vivir de la música no vivimos para la música creo que eso es lo que hemos hecho siempre al final la música creo que nos ha devuelto con creces todo lo que les hemos entregado

Voz 2 11:33 es nuestra forma de vida siempre estamos para ir al trabajo con más o menos éxito hacemos lo que nos gusta yo creo que eso es para nosotros triunfar el aceite es falso es decir eso sobrevivir es triunfar es muy cierto habla de músicos

Voz 8 11:48 sí hay muchas muchos temas a escalar con vosotros los periodistas que están en la calle la notificación que augura en vuestro caso que vaya

Voz 1995 11:57 es muy buena en el tema de cómo

Voz 10 12:00 cómo ser músico y no tenemos bueno no tenemos un las uvas social un un apartado además de los musgo son somos bastante torpes en esto no entonces siempre tenéis que además que nuestros asesores alucinante con con las el vacío legal que tenemos de año el de cotizar salvo somos falsos autónomos autónomos que entre contratas y te contratan bueno hay mucha lucha que hacer ahí vamos a morir moriremos en el escenario yo creo

Voz 2 12:30 sí porque juegas otras

Voz 5 12:31 por la necesidad de seguir mirándose el otro día leía que decía que que le parecía una chorrada esto de las giras de despedida y que él día que se ese saques habrá muerto vamos bueno tocar

Voz 8 12:47 es probable que Estrada pero para

Voz 5 12:50 nosotros es un ejemplo nombres evito cuando acaba el concierto

Voz 8 12:53 eso sí se caga en todo el sistema de tipos noble lo normal no no me lo menos que te puede pasar uno vamos a hacer una pequeña pausa enseguida seguir gozando con la habitación

Voz 11 17:49 nuestra serie especial Opel división aprovecha hasta gama con un diseño único y cuatro mil euros del equipamiento más exclusivo Ven a conocer a concesionario Opel

Voz 8 18:26 la Habitación Roja tienen nuevo disco escritura María estamos hablando con Pau Roca bienvenidos bueno vive Dios en uno que no se ha dado la bienvenida todavía hola qué tal a veces es muy difícil conocer la verdad de tasas a las relaciones en tu disco

Voz 10 18:42 Guerra no forma parte también de un trabajo o no

Voz 8 18:45 casi introspección cada vez que hacéis los músicos que lleva mucho tiempo preso a veces es conveniente cuida las fuentes primarias esta vez mundo hemos necesitado acudiera a vosotros esta vez han sido esas fuentes las que nos han visitado mientras estábamos preparando esa entrevista como en un cuento de Dickens hemos recibido la visita de lo que hemos dado en llamar el fantasma de las grabaciones pasadas y que sean ustedes bienvenidos a la nave del misterio dice fantasma del que hablamos se llama Paco cercano muy muy Francisco perdón Francisco quitado suene porque ese fantasma nos ha contado esto

Voz 28 19:30 pero una noche me despierto temprano como a las cinco de la medida debe tengo mensaje de Jorge sedes desdibuje alarmante bajo han aparecido las cintas del Master en la basura en Barajas en nacemos

Voz 10 19:48 es una las cinco fulminó espeluznante

Voz 8 19:51 identificamos esa voz claramente como la de Paco Loco nombre que produce todos los discos España su integración disco llame a Paco le va a hacer el disco seguro olivo cómo acabaron las grabaciones muy Iker Herschel porqué

Voz 26 20:09 come

Voz 1995 20:10 acaban buque acaba vuestro disco grabado en una papelera

Voz 9 20:14 ya en Barajas al con un libro de Paco Loco además que fue fue la manera de que no

Voz 1995 20:21 de de un poquito de recuperar

Voz 5 20:23 así el la historia es que acabamos las mezclas las mezcladas hizo un reputado productor norteamericano sea mayor anhelo muy amigo de Paco elijo yo me llevo las tintas queríamos hacer Annan en analógico y entonces el mañana vuelo a Nueva York me llevó las cintas no entonces por la mañana se levantan eh sí que es verdad que nos tomamos unos meses Carles por la noche yo creo que yo me levante más tarde pero bueno por la mañana me levanto ya había vuelto poco y me dice que tío perdimos el avión en Puerta Jerez lo lleve a Sevilla no sé si habrá cogido el avión y tal el caso es que eso subió al avión Se fue yo me volvía a casa por la noche llevo a casa tengo este mensaje de una eh cintas de La Habitación Roja junto a un libro de Paco Loco El libro que ha que ha editado Paco Loco eh encontradas en una en una papelera en Barajas no

Voz 1995 21:16 nuestro disco sí sí era nos decíamos es malo pero

Voz 5 21:18 no tanto a los nombres eso no es pues la historia es que les robaron la la la maleta bueno no le llegó y entonces cogió el enlace para una Nueva York alguien cogió su maleta la maleta tal hijo esto esto no vale con las cosas que que él es una es molaba lo encontró en pero encontró un jardinero heavy

Voz 2 21:39 así perdonadme amigos el misterio si bueno era eran jardinero jefe de jardinería resulta que su mujer además era fan

Voz 29 21:49 es relevante porque yo soy fan de John Madden en todo el mundo

Voz 8 21:51 el pandero mañana es buena pero es buena persona pero entonces el jardinero coincide heavy de Barajas su mujeres fan de La Habitación Roja

Voz 5 22:00 eso sí entonces dice oye este es un grupo que está muy bien guían a mí me mola ya no sé si a la suegra o la cuña no a la cuñada o algo así también le gustaba entonces esto tiene que ser importante tienes que contactar les entonces nos contactaron tiene las cintas están a salvo e irá al final no las hizo llegar a la verdad es que al hombre se hubiera podido hacer todo en en digital no hubiera pasado nada pero la sombra de la duda de que yo dijera esto pesa mucho lo tirara directas

Voz 26 22:28 pero bueno bueno seguro

Voz 15 22:33 qué dices

Voz 1995 22:35 porque Paco hace el disco pero lo he mezclado otro estuco Baba como bunker

Voz 2 22:39 hoy es necesario para para mezclar viene un disco lleno que la compra

Voz 10 22:44 las mezclarse sea como tengo todos los elementos a que ahora un poquito más de

Voz 29 22:49 muy importante hay gente no

Voz 10 22:53 los agentes bien

Voz 2 22:54 esta gente se van a mezclar pero puede ser despistados a que defiendan Iberdrola las cosas en el aeropuerto y la verdad es que mira

Voz 5 23:01 Paco y John han hecho un par de discos con con Mikel Erentxun los cuales además han sido el Paco Paco siempre dice que a mi nómina hay Ted no osea y entonces bueno es un equipo bastante bueno se lleva muy bien bueno no no no nos lo recomendó Paco nos dijo mira yo

Voz 2 23:20 si queréis os produzca ellos pueden mezclar eh Johnny tal y la verdad es que creo que eh

Voz 5 23:25 consigues la visión de dos de las personas con gran experiencia con gran trayectoria y al final pues eh creo que el que el disco pues tiene ese acabado pasado por el por un poco el prisma de de John que hace que que tienen un sonido muy personal

Voz 2 23:43 últimamente los discos todos parecen cortados con láser son a todo muy muy parecido afortunadamente este disco suena va con mucha personalidad que es lo que la basura también ha habido aunque de dale un año más en Barajas la basura no lleva vasos de estar va etiquetas del disco como viajaban realidad fíjate que ese dejó la prueba el libro eh o sea el libro de Paco Loco y las cintas sea eso es muy bueno

Voz 30 24:12 manos

Voz 8 24:25 a insistir en en en el calado que tiene vuestro trabajo porque claro no normal sería hablar ahora ya de hipotecas de los hijos de la edad pero vosotros seguís insistiendo en el romanticismo lo lírico yeso eso habla de bonos de qué nación da igual no no esta situación ha cambiado pues ya el amor Tineo otra forma distinta pero

Voz 10 24:50 ajá

Voz 1995 24:53 estiradas Netflix de senador estirado a lo largo a todo lo largo pero es verdad que los temas universales y la música gira da igual el tiempo que pase da The Walking de vete

Voz 8 25:02 giran en torno al unos productos muy caros y muy muy evidentes

Voz 5 25:06 sí yo yo y sobre todo en esta canción y bueno en general en toda nuestra nuestra trayectoria siempre hemos intentado reivindicar el hecho de de que uno tiene que ser fiel a cómo siente no no tiene que tener miedo a expresarse hombre siempre que no sea un hijo de puta la verdad prefiero que que que que uno eh creo que estamos viviendo ahora un momento en el que está en tela de juicio la libertad expresión está ya hay hay un miedo atroz a significarse no a mojarse a decir lo que uno piensa ya se sea lo que sea no porque tienes el miedo este de que te vas a la dilapidar si vas ofender a alguien exacto entonces se yo creo que es muy importante que se llama románticos el hecho de de es

Voz 2 25:49 dar ese paso adelante cero ahí yo siento así yo pienso así ir

Voz 5 25:53 no no no no tienes por qué estar tan condicionado por el qué dirán no que creo que es algo que por eso creo que hace falta nuevos románticos desde luego

Voz 8 26:00 Dinio románticas que es un término que acuñó un amigo de Tom Jones que trabajan en la BBC para hablar de grandes bandas como Spandau Ballet Duran Duran los New Roman eh aquí culpa del amigo el socorro

Voz 2 26:14 bueno el aportar al palo en la portada vividas

Voz 8 26:20 una piscina una piscina nos hemos dado cuenta que las piscinas son muy importantes en la historia del rock tanto con la gente que falleció después del mes y la piscina como por la forma gráfica que acaban tomando por ejemplo el portal de Nirvana aparece una piscina de Californication de Red Hot Chili Peppers el asistieron a Cristina disco de The National más recientemente otros principios fundamentales de divas la gran diferencia es que a diferencia de las anteriores está vacía cuando ligó yo esto lo forma espectacular vacía la piscina no como vuestros conciertos de hecho el diecinueve de abril estáis en la sala La Riviera el veinte de abril el Rafa tras la pero en el XXI la sala en Valencia presentando memoria que esto todo en tienen sentido si es para compartirlo con la gente sí que díscola pérdida las grabaciones Paco Loco todo esto no tiene sentido si no es para ir a un concierto ya cerraron

Voz 10 27:50 en nuestro caso sí sí sí

Voz 5 27:53 el directo es yo creo que la la máxima expresión de la música la celebración yo creo que al final los músicos hacemos discos disfrutábamos en el estudio pero el fin último es estar en contacto con la gente no y que que esas canciones cubren un un sentido pues más universal si cabe yo creo además que que los los conciertos aunque ahora es el mismo se dice en cada cada noche que intentamos que no sea así las esta tienen que a uno le queda es que nunca es igual la misma canción ahí ahí la todos los conciertos son únicas y es que no sólo es decir nunca que lograba veo prestar allí

Voz 1995 28:29 ese ante que aquí

Voz 5 28:32 eco exacto claro que me acuerdo

Voz 1995 28:35 entonces fue el concierto empezó a pedirle a cantante era es el típico pesado que está cada vez que separa la música

Voz 2 28:48 tocarlas nadie de Chile dos panes de ir todo el concierto se llega a fin de tu el me daba cuenta que este canciones te otro hombre

Voz 5 29:03 o que no que te pongan una canción

Voz 10 29:05 al final dices oye que ya le he tocado

Voz 5 29:08 la repetimos hasta allá

Voz 8 29:11 pese a que está que hacer estas les de La Habitación Roja recuerden que en breve están presentando vamos a esta semana el próximo mes en abril el veinte el veintiuno y el diecinueve tanto en Madrid como en Valencia como como en Barcelona La Habitación Roja es una buena noticia que buena gente haga buenas cosas así que muchísimas gracias muchas gracias gracias un verdadero placer mucho Pau correr

Voz 8 36:04 Vara el disgusto ayer nos lo dio la selección española de rugby

Voz 39 36:08 ahí está acabado se acabó el partido

Voz 1 36:10 árbitro que buenos días

Voz 8 36:13 está todo dicho hoy en Bruselas estamos ante el último partido para clasificarnos para el Mundial de Japón el año que viene parecía el más sencillo viste el partido

Voz 9 36:22 lo vi nunca me imaginé que un partido de rubia acabar

Voz 2 36:25 cómo acabó por jugadores persiguiendo al árbitro la verdad que es como que no estás preparado para ese tipo de final

Voz 1995 36:31 sobre todo porque hemos defendido los valores del rugby por encima de los deportes como el fútbol la nobleza la templanza la caballerosidad ahí ese final como que seguramente una gran gran gran parte de razón y lo que dicen tanto el capitán como los jugadores se ajusta a la realidad probablemente

Voz 4 36:48 ellos mismos pidieron perdón al final del partido por un poco la imagen dada la mi lo que Messi me llama la atención es que debió ocurrir como debieron sentir ruidos dentro para acabar de esa manera que en un deporte en el que lo que hablábamos esos valores la entrega a la honorabilidad el tercer tiempo eh son absolutamente ADN del del deporte eso es un poco lo extraño es verdad que la designación del árbitro rumano por un presidente de una Federación Europea rumano cuya derrota que la derrota de España clasifica a Rumanía y yo no quiero pensar mal pero también ponga lo mantiene

Voz 8 37:19 bueno John ayudan me verdad que si además otros casos

Voz 2 37:22 cualidades por eso digo que las imágenes una cosa

Voz 8 37:24 en de es algo que hay que preserva sobre todo porque defendemos una serie de valores que no encontramos en otros deportes insistan en Rubi ahora que sí que se mueve como un pato anda como un pato sí dice pues pues sí pues no parece que la designación de ese ámbito sea la más oportuna en un momento tan crucial en cualquier caso hay una repesca compleja porque que jugar cuando partía de Moha lo sé pero todavía podemos estar en ese en ese Mundial también este viernes llevan ha comenzado el Mundial de Motociclismo

Voz 1 37:50 las opciones entre Dovizioso y marque parece que entre ellos dos se van a jugar la victoria ahora bien

Voz 8 37:56 hay un poco pues más o menos donde estaba no Dovizioso Márquez detrás tan bien por ahí están el Lorenzo Pedrosa Sarko que es la gran sorpresa bueno estamos donde lo dejamos

Voz 4 38:09 es un como decíamos ayer a arranca en el Atlético tal y como lo dejamos Dovizioso pegado pegadito pegadito a Márquez Marquéz bueno el tiene sus sus cálculos allí yo creo que hay un poco también de trabajo son como cirujanos los motociclistas saben en que en que en el Gran Premio pueden sacar estos puntos estos otros yo creo que acaba de empezar como como quedó Márquez es el favorito evidentemente si desea

Voz 8 38:30 el podría ganar por tercera vez el título bueno es una de las cosas más bonitas más alucinantes que tiene el deporte es cuando una leyenda después de un periodo de ausencia tiene que ver con la edad si tiene que ver con con todo su pasado pero de repente cuando vuelve una leyenda te das cuenta que lo ilumina todo

Voz 1 38:53 sólo a medida que avanzaba el partido yo tenía menos miedo era como pensar no me voy a romper voy a estar bien

Voz 8 39:01 esa es la más de una Williams después de su primer partido tras un año de ausencia por maternidad partido torciendo prohíban Abudavi pero en todo caso Luis Se trata de una de las mayores estrellas estrellas de la historia del tenis

Voz 4 39:13 sin duda sin duda ninguna a sus treinta y seis años la la pequeña de las de las Williams acumula veintitrés títulos de Grand Slam cuatro oros olímpicos no hay prácticamente nadie que se asemeje a ese nivel a ese nivel de de victorias y de sobre todo o de casi de de dictadura es una tiranía lo que ella tiene en el mundo del tenis femenino vuelve el Lille y el regreso de esta campeona como tú bien decías supone casi un aliciente en sí mismo ver cómo evoluciona durante el año ver cómo se lo toma ver si viene realmente con ganas de volver al número uno que es suyo o lo va a tomar con más calma me parece uno de los momentos más más interesantes de este de dos mil dieciocho en el tenis

Voz 8 39:48 desde luego y vamos a aprovechar este regreso de Williams Luis para contar la historia deportistas ocupa un deportista de una deportista a la que instruidas el expuso la maternidad

Voz 1995 40:00 y eso además fue la base de una leyenda

Voz 8 40:02 alucinante de quién vamos a la población

Voz 4 40:05 evidentemente el caso del tenis ha habido casos también a Kim Clijsters la belga había ganado un Grand Slam solamente uno nada más nada menos fue madre Se retiró nunca pensó que fuera que fuera volveré cuando volvió después de la maternidad ganó tres Grand Slam más Osasuna son casos de esos que la maternidad hay un punto pues como de maduración personal deportiva como queramos llamarlo volvió a él

Voz 8 40:27 interesante ese proceso porque parece que la maternidad ajustó contra la carrera de una deportista en estos casos es todo lo contrario

Voz 4 40:35 si hay una especie como de lo lo dicen ellos no hay nada no hay nada físico que se pueda pensar que ahí no hay una relación en estadística que diga esto ocurre siempre pero desde luego se muchísimos casos en los que la persona que vuelve la deportista que vuelve es el deportista más madura más sets a más no sé no sé cómo decirlo los es un tema psicológico que de que ellas lo explica

Voz 8 40:51 sí de seguridad por bien vamos a empezar en este repaso

Voz 4 40:54 pues mire podríamos empezar con el caso de de dar a Torres que designa también una nadadora que igual no es la lo es la mejor pero que acumuló medallas medallas medallas sin medallas en Pekín dos mil ocho acabó ganando con cuarenta años la que sería su décimo segunda medalla es una atleta es una nadadora de velocidad americana que es de los ochenta de los noventa incluso de los dos de los dos miles bueno y se quedó a ocho milésimas de estar en Londres dos mil doce con cuarenta y dos años una una

Voz 8 41:21 canariedad doce medallas esta esa las dos

Voz 4 41:24 no hay que denso Juan toque la pared al llegar

Voz 1509 41:26 la meta el lobby los marcadores a mi edad creo que deberían hacer los números un poco más grandes lo veía borroso después escucha el speaker todavía estoy en shock con esta victoria no he asumido todavía que esta es mi quinta participación hola

Voz 8 41:39 la quinta participación olímpica no está nuestra nada más que más ejemplos tenemos

Voz 4 41:45 tenemos el ejemplo español de la chica de ahí pues al en su router en dos mil doce gana la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres dos mil doce y tiene una decir

Voz 15 41:55 con ella que una decisión personal y deportiva que es parar para para para ser madre

Voz 4 42:02 vuelve cuatro años parar o París

Voz 2 42:04 me pararé para para para para parir

Voz 4 42:07 vuelven Río dos mil dieciséis en la final de su especialidad el eslalon de piragüismo K1 ella sola en el en la en la piragua con su hija de dos años casi tres viéndola desde fuera no haciendo caso a lo que dijo la pequeña Ana que es mama no corras mucho no vayas muy rápidos Maialen acabará carrera en en primer lugar gana

Voz 8 42:46 este nuevo cosecha la que yo creo que una medalla en unos Hosni digo es ya en sí donde te está viendo Un bel S tiene que hacer más y lo sea porque es el padre Pons pues si se tiene que dar un punta en este momento de Maialen violó recuerdo fue extraordinario

Voz 4 43:05 pero digamos ejemplos pues hay un ejemplo que es nos nos lleva nos lleva ya una historia a una historia de casi de del siglo del siglo XX de principios de siglo XX que es la de la de la de la mamá voladora Fanny blanqueo común

Voz 9 43:19 eh

Voz 4 43:20 era una velocista que había participó en los Juegos Olímpicos de mil novecientos treinta y seis en los que se volvió con dos quintos puestos nada mal con un autógrafo de Jesse Owens Ésa fue de alguna manera sumó su máxima máxima máximo éxito que no estaba nada mal y en mil novecientos cuarenta y decide formar una familia es madre ir bueno aunque él se casa cientos prácticamente ya en aquellos momentos en concepto de casarte era Se acabó el atletismo el atletismo el atletismo Paradis y así se lo hacían ella tenía que luchar contra un montón de de prejuicios de estereotipos la mujer no puede abandonar a la familia la mujer tiene que estar en la cocina preparando la cena qué es eso de ir a los Juegos Olímpicos a correr y con todo esto se planta en los Juegos Olímpicos de Londres de mil novecientos cuarenta y ocho con treinta años dos hijos

Voz 8 44:03 en su casa vamos a escuchar la narración de esa carrera

Voz 40 44:10 dice otra Blanques un mono cuál es química

Voz 8 44:19 esta mujer Luis está considerada como una de las mejores atletas de todos los tiempos

Voz 4 44:23 sin duda eh la hija de una extranjera la hija de un granjero fue declarada en mil novecientos noventa y nueve junto a car Lewis nada más y nada menos atletas del siglo XX los mejores atletas del siglo XX la historia de contra todos y contra el tiempo y contra el viento del imputable solo también

Voz 8 44:40 de de Nando y esto qué reflexión nociva pues es un poco

Voz 4 44:43 me decía antes yo tengo la sensación de que físicamente no hay una una causa efecto no hay datos científicos que digan qué va a ocurrir pero psicológicamente muchas deportistas coinciden en una cosa algo ha cambiado cuando ellas regresan a la competición así lo sentí o al menos piragüistas de como Beatriz Manchón o atletas como Nuria Fernández hoteles Rodríguez que tuvieron sus mejores resultados después de la maternidad vuelven y algo ha cambiado

Voz 1509 45:07 sabes que tienes trotar por oponerse al niño

Voz 10 45:10 es lo que hace que mejor suena que nunca

Voz 1509 45:13 que eso sí que quiera aprovechar cada momento en el agua entrenando porque son noventa ciclistas basta con ella

Voz 41 45:19 cuando ves que Teherán bajó un beso ahí las rivales una lista IRI ser madre mía con lo bien que estaba yo con mi hija tranquilamente y tú te lo estás perdiendo dices que te lo pierdes por algo darlo todo es que es no dejar ni una Lunada a muy

Voz 10 45:31 de ahí

Voz 8 45:34 quién se demostraría porque cine he venido hasta aquí que deja a mis hijos en casa por lo menos voy a darlo todo sabemos sabía que esa es una es uno de los principales motores del ser humano Luis Hermosa como siempre muchísimos atesora

Voz 4 45:48 gracias a vosotros vamos

Voz 2 52:01 Maiso

Voz 8 52:04 se puede

Voz 1995 52:06 en la policía creo que pocos hitos en las que puedas alcanzar más eh

Voz 9 52:09 verdad es que sí es el evento más grande a nivel publicitario

Voz 1995 52:12 y con más audiencia que tiene eso de vivir contrito justificaría lo de la Trump si el país es el país de la cerveza quizá su consumo justifique la elección de su presidente se aunque del Sol SL hace eco como llegas a a dirigir el anuncio de Budweiser para la Super Bowl y la gran campaña sobre la cual se cimenta la compañía pues a al

Voz 9 52:33 buenas cosas de casualidad es decir de está en el momento de Ecuador en el sitio adecuado hay además una experiencia porque no sólo estuve realizando él

Voz 1 52:42 la dirigió el spot sino que claro

Voz 9 52:44 tuve la oportunidad de trabajar con la agencia desde el principio es decir desde la concepción del spot y fuimos viendo un poco pues hacia dónde queríamos encaminar este caballo que siempre los spots de Budweiser con el caballo son son esas historias y más bonitas más de cuento y sin embargo nunca había enseñado al caballo con toda su su potencialidad de corre el del por todo el país americano

Voz 1995 53:08 encuentras lugares más rodado pues estoy unos

Voz 9 53:10 no creo que casi en dieciocho sitios distintos con caballos con ocho caballos

Voz 1995 53:16 eso lo hace todo mucho más fácil entiendo exacta Fides has participado en el desarrollo la historicidad no lo vamos a hacer con caballos CC eso lo hace todo más sencillo

Voz 9 53:24 exactamente como puedes imaginar nosotros además esto empezó con un animal que hicimos que era una previsor en 3D de todo el spot iba hay un poco pues el equipo de tres de lo que hacíamos era pues que el caballo este mirando hacia un lado hacia otro luego les entrenaban exactamente para hacer eso

Voz 1995 53:41 en serio es decir de ahora tiene que mirar al Este

Voz 9 53:43 aunque de agua en el Lincoln Memorial ahora tiene que mirar hacia arriba cuando está en San Luis todo eso les les les entrenaban específicamente para acercar nueve los movimientos cosa que cuando me lo dijeron me quedé como no no es que si el director dice que tiene que mirar aquí en este momento es lo que tiene que hacer