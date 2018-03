Hoy por Hoy (19/03/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018

05:25

y todavía algunos apuntes más con Carlos Cala Isabel Quintana Defensa prevé gastar más de diez mil millones de euros en la compra de armamento para cumplir el compromiso con la OTAN de destinar el uno coma cinco por ciento del PIB al gasto militar hasta dos mil veinticuatro y ello a pesar de que España debe todavía veinte mil millones de la anterior el numeradas mientras que se sentarán en el banquillo durante dos mil diecisiete bajó hasta cuatrocientos once frente a los seiscientos cincuenta del año anterior según los datos del Poder Judicial también descendieron ligeramente los procedimientos la mayoría por prevaricación urbanística cohecho o tráfico de influencias peor no intenta aclarar la acusación contra el barco de Pro Activa Open Arms inmovilizado por las autoridades italianas acusan a la ONG de promover la inmigración ilegal por no escuchar las órdenes de guardacostas vivió si desembarcar en Italia doscientos dieciséis inmigrantes rescatados en el mar la Guardia Civil ha detenido en Cantabria y el País Vasco a seis personas en una operación contra el tráfico de inmigrantes formaban parte de una red con importantes conexiones internacionales que introducía los inmigrantes a través de los puertos de Santander y Bilbao la BBC pagó diez veces más a John Mc Enroe Martina Navratilova por hacer el mismo trabajo los comentaristas para la cadena británica lo denuncia la ex tenista en una entrevista que se emite esta noche en la que revela que a ella le pagaron diecisiete mil euros llama aquel ciento setenta mil Informe Anual del Defensor del Pueblo las quejas casi se duplicaron con respecto a dos mil dieciséis sobretodo por el mal funcionamiento de los servicios públicos como la renovación del DNI o el carnet de conducir también por los efectos de la crisis sobre los derechos sociales y las prestación puesto en estos es algo de lo que defendemos corrobora