Hoy por Hoy (20/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:17 qué tal estaban muy buenos días hoy estrenamos oficialmente la primavera pero todavía con tiempo puramente invernal a las cinco y cuarto de la tarde de comienza la nueva estación con media España con algún tipo de alerta tenemos encima una masa de aire siberiano que ha hecho que se desplome en las temperaturas y que dejan nevadas en muchos puntos del interior del norte de la península hoy las más copiosas Se esperan en el interior de Asturias que amanece con alerta roja ah por nevadas y que se extenderán a toda la zona cantábrica así que estrenamos esta tarde una blanca primavera tanto que en Cataluña a esta hora debía levantarse la prohibición de circular para camiones en varias carreteras la cosa pinta tan mal que la prohibición se va a mantener Frederic Vincent bon día

Voz 0706 01:04 Andrea sí la mantienen hasta que pase el episodio de la nevada

Voz 0027 01:07 como decías la prohibición de circular de los camiones

Voz 0706 01:10 el hasta ahora las seis pero Protección Civil la amplía de momento sin hora de finalización los camiones siguen sin poder circular en la C veinticinco hace treinta y siete siete il hace dieciséis todo por este episodio de nevadas en cotas bajas

Voz 1727 01:26 y también sobre Catalunya al Tribunal Supremo celebra hoy las vistas para resolver los recursos que presentaron los Jordi contra su permanencia en prisión provisional si el Supremo lo mantiene en la cárcel a Jordi Sanchez no podrá asistir finalmente al debate de investidura y el bloque independentista tendrá que buscar un plan C después del planeta que era Puigdemont quiere el plan B que era Sánchez según Sergi Sabrià portavoz de Esquerra la decisión es inminente

Voz 1 01:53 estamos pendientes de la situación de candidato en este caso Jordi Sanchez para poder proceder a la investidura y esperamos poder tener novedades en las próximas horas Susi Sánchez sigue en prisión

Voz 1727 02:07 quién sería el candidato fe fuese apunta Jordi Turull ex conseller de Presidencia investigado también por el uno de octubre así que el empatara miento continuaría la única gran novedad en realidad en las últimas horas es que la Mesa del Parlamento aceptado tramitar la reforma de la ley que permitiría una investidura a distancia telemática prohibida ya de antemano por el Constitucional si sale adelante esa reforma de la ley sería la primera desobediencia explícita del nuevo presidente del Parlament Roger Torrent la oposición catalán anuncia ya que lo impugnará para

Voz 1161 02:40 este que aquí se aplican reglamentos aplica la Constitución

Voz 2 02:43 os aplica el Estatut de Autonomía de Cataluña en función de lo que interesa al proceso que en función de lo que interesa al señor currantes

Voz 3 02:49 parece que única y exclusivamente se está haciendo la pantomima de un pleno ordinario para cambiar la ley de Presidencia hay hacer posible una tele investidura del Gobierno por el que vamos a enfrentarnos con todas las consecuencias

Voz 1727 03:04 es martes veinte de marzo Reino Unido empieza a pagar el precio del Brexit el periodo transitorio acordado con Bruselas da un plazo de veintiún meses para una transición suave pero es un plazo en el que Londres no podrá tomar decisiones europeas sin embargo acatará todas las normas comunitarias Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:23 buenos días veintiún meses que van desde el veintinueve de marzo del año que viene la fecha que se fijó para el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte Reino Unido ya no participará en la toma de decisiones pero seguirá cumpliendo la normativa comunitaria hasta que termine ese periodo transitorio Michel Barnier el no

Voz 1 03:37 el menor europeo de sus e incluye Cloud aún queda mucho trabajo para definir el estatus futuro de Irlanda del Norte

Voz 0027 03:48 tras el Brexit ya están de regreso a casa de regreso

Voz 1727 03:51 daña el grueso de cooperantes de Pro Activa Open Arms aunque los responsables de la misión en el Mediterráneo siguen en Italia

Voz 0027 03:58 no han podido volver ni el comandante del barco ni la coordinadora de misión a los que investiga la justicia italiana por favorecer supuestamente la inmigración irregular

Voz 1727 04:05 la policía atribuye a una imprudencia del peatón de la peatón en este caso el primer atropello mortal de un coche sin conductor

Voz 0027 04:13 ha ocurrido en Arizona un coche sin conductor de Uber que circulaba en pruebas ha atropellado a una mujer según la policía el accidente era difícilmente evitable con conductor

Voz 4 04:32 era él

Voz 1727 04:33 de momento en el que anoche la fallera mayor puso punto y final a las Fallas dos mil diez

Voz 0027 04:38 H con la tradicional de consumiendo las casi ochocientos monumentos falleros que están plantadas en en las calles de Valencia

Voz 4 04:44 el dos

Voz 1727 04:46 y en los deportes la selección española el inicia su última concentración antes del Mundial de Rusia Juan Antonio San Pedro buenos días buenas

Voz 1161 04:53 las reunidos desde las nueve de la noche en la ciudad de Fútbol de las Rozas los XXIII de Lopetegui entrenan ya esta mañana desde las once para preparar los dos amistosos de los próximos días el viernes en Düsseldorf ante la actual campeona del mundo Alemania y el próximo martes veintisiete en Madrid en el Wanda Metropolitano ante la Argentina de Leo Messi entre los veintitrés seleccionador los debutantes Parejo Rodri Marcos Alonso y anoche se completaba la jornada treinta y uno en Segunda con el Huesca cero Sporting dos que coloca líder al Rayo

Voz 0978 05:23 detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días en estos momentos el ambiente es frío con heladas en todo el interior peninsular fuertes en pueblos de montaña con temperaturas inferiores a los cinco grados bajo cero el frío durante toda la jornada apenas alcanzarán los quince grados en el centro y sur de la península y el Mediterráneo cerca de los veinte en Canarias mucho más frío en el resto de la Península además con viento fuerte del norte que acentuará esta sensación de frío también acumularán nubes con nevadas a partir de doscientos metros de altura en toda la cornisa cantábrica nevada intensa en los Picos de Europa subiendo durante la tarde la cota de nieve lentamente irá desapareciendo la nevada del interior de Cataluña y durante la tarde en el centro y sur de la península algunos chubascos tormentas fuertes que descargarán en invariables

Voz 1491 06:31 esta mañana vamos a repasar con Griselda Pastor los detalles concretos de ahí que nos dijo en su día Reino Unido Marina Fernández buenos días buenos días Pepa los detalles del acuerdo del Brexit cómo lo ven en Bruselas en Londres y cómo afecta por supuesto a Gibraltar acuerdo que llega cuando se cumplen dos años del que la Unión Europea firmó con Turquía para frenar a los refugiados que siguen llegando a Grecia de allí acaba de volver el reportero Antonio Trives que nos va a contar a las ocho en qué condiciones están viviendo cientos de personas que han huido de la guerra y que cada día intentan adentrarse como sea desde Grecia en Europa tenemos varias entrevistas esta mañana sobre dos noticias que adelantábamos ayer vamos a hablar con Sandra Moneo portavoz de Educación del PP

Voz 1727 07:16 de la ley Wert que el Constitucional va a avalar previsiblemente

Voz 1491 07:19 hoy incluyendo la financiación pública de colegios que segregan por sexos ICO en general Miguel Ángel Ballesteros vamos a abordar el aumento del gasto en Defensa ibamos vamos a ver con nuestros corresponsales cuánto gastan en eso Alemania Francia Reino Unido Italia y Portugal Toni Garrido entrevista Manolo García que saca nuevo disco y entrevistamos también Joaquín Estefanía que hoy hace doblete este bien a la tertulia se queda a hablar de su último libro revoluciones cincuenta años de rebeldía en el que llama la atención sobre cómo muchas de las conquistas sociales que consiguió generación están ahora en riesgo

Voz 1727 08:09 preguntamos esta mañana cómo están viviendo los avances del Brexit

Voz 1491 08:13 a todos los oyentes pero en especial a los que pueden resultar más afectados si tienen familia en Reino Unido Osiris allí nos escuchan pues no sé desde Londres si aún no estaba pensando en mudarse a Reino Unido y ha cambiado de idea por su salida de la Unión Europea y también y especialmente a los que viven en Gibraltar o que cada día tienen que trasladarse al Peñón o que les afectan su trabajo como lo están viviendo les preocupa el Brexit

Voz 1727 08:35 ya unas horas de que empiece la primavera este invierno da sus últimos coletazos con fuerza que hacen con la ropa

Voz 1491 08:41 ah de entretiempo queremos postales sonoras del temporal cómo lo están viviendo viviendo los oyentes de norte a sur de este a oeste nos lo cuentan como siempre en en nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 7 08:56 sí

son las seis y nueve las cinco en Canarias

Voz 1727 09:07 con corbata en la producción

Voz 0027 09:33 escucha

Voz 0027 10:43 el importante acuerdo al que han llegado Bruselas y Londres implica que Reino Unido no será completamente soberano hasta enero de dos mil veinte es un acuerdo de transición es una forma de rubricar la ruptura y hacerla progresiva regula qué va a pasar desde la fecha oficial del Brexit

Voz 1 10:57 Marcelo el dos mil diecinueve hasta que veintiún meses pues la ruptura sea total

Voz 0027 11:01 las medidas concretas que se han acordado son en su mayoría las que Bruselas planteaba por ejemplo los ciudadanos comunitarios que llegan a Reino Unido durante ese periodo de transición tendrán los mismos derechos que hasta ahora además en ese tiempo Londres podrá negociar acuerdos comerciales con terceros países pero no entrarán en vigor hasta que termine la transición durante ese periodo Reino Unido seguirá sometido a las leyes comunitarias pero sin poder tomar decisiones en definitiva Londres se ha tragado muchas líneas rojas con la esperanza de que ese gesto se tenga en cuenta cuando toque negociar el futuro acuerdo de relación entre la Unión Europea Reino Unido corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 11:37 extensiones la unión y el Reino Unido no van a terminar su relación de golpe Ésta es la importancia absoluta del acuerdo que ya se ha presentado un borrador a tres colores verde amarillo y blanco para visualizar qué es lo que falta aunque a pesar de todas las carencias ningún problema impide que las dos partes garanticen con este documento que quieren prolongar su relación al menos comercial después del hombre sí Lotus quiso ser Johnny zumo nuestras discusiones de estos últimos días Nos han permitido encontrar un acuerdo completo para la traducción jurídica de los acuerdos de diciembre Irujo completo sobre los derechos de los ciudadanos bollo también el acuerdo financiero ha explicado barniz asegurando que este borrador permite tranquilizar a los cuatro millones y medio de ciudadanos

Voz 0027 12:33 aún queda por resolver el espinoso asunto de la frontera entre las dos Irlandas el objetivo de Reino Unido es que esa frontera continúa siendo invisible como hasta ahora para no avivar los fantasmas del pasado pero Theresa May no aclara que propone ella para que Irlanda del Norte saca del mercado

Voz 1 12:46 común sino hay una valla que diga hasta

Voz 0027 12:49 aquí puede pasar ese camión y a partir de aquí ya aranceles

Voz 1 12:51 corresponsal en España

Voz 0027 12:55 Tribunal Supremo escuchará hoy los argumentos de Jordi Sanchez pidiendo que lo dejen en libertad el número dos de ellos per Catalunya comparece ante la Sala de recurso para reclamar el fin de su prisión preventiva el Parlament dio ayer el primer paso para cambiar la ley de Presidencia que un candidato pueda serlo sin estar presente en su debate de investidura es una proposición de ley de Cataluña que parece hecha

Voz 0706 13:15 hoy de de Puigdemont Radio Barcelona Frederic Vincent día buenos días la ha empezado a tramitar esta reforma de la Ley de Presidencia estaba originalmente pensada para investir a Puigdemont pero recordemos que el ex presidente renunció a presentarse sin embargo el texto también permite que el guber tome decisiones telemáticamente un hecho importante teniendo en cuenta que los independentistas pretende montar una doble estructura una en Bruselas y otra en Cataluña Ciudadanos y el PSC votaron en contra de esa tramitación Fernando de Páramo Eva Granados

Voz 1161 13:40 parece que aquí se aplica el reglamento os aplica la Constitución os aplica el Estatuto de Autonomía de Cataluña en función de lo que interesa al pluses nosotros

Voz 1 13:47 vamos a hacer una reconsideración a esa admisión a trámite y vamos a ir hasta las últimas consecuencias

Voz 0706 13:52 los comunes y el PP no tienen representante en la mesa pero tampoco apoyan esta reforma Cataluña quiere aprobar la además por el procedimiento exprés que acorta el máximo el tiempo de debate y enmienda en contra de lo que recomendaban los

Voz 0027 14:04 los letrados del Parlamento la Agencia Tributaria reconoce que en dos mil diecisiete recuperó cien millones de euros menos que el año anterior en su lucha contra el fraude España sigue siendo uno de los países de Europa con menos inspectores fiscales a finales

Voz 1468 14:15 el dos mil diecisiete según los técnicos de Hacienda había

Voz 0027 14:17 inspector por cada mil novecientos veintiocho contribuyentes es un porcentaje casi ridículo en comparación con el de la media de la Unión Europea donde hay un inspector por cada novecientos setenta contribuyentes en España por cada mil novecientos veintiocho en Europa y el doble de inspectores que en nuestro país el dato en sólo un año ese sean ingresados cien millones de euros menos provenientes del fraude Nieves Goicoechea

Voz 1468 14:37 la agencia destaca que esta cifra supone recaudar quinientos millones más si sumamos los últimos tres años pero también es cierto que esos catorce mil setecientos millones son una cifra algo menor que lo quise recaudó el año pasado con la misma plantilla de inspectores aumentaron las visitas personales a los contribuyentes por las declaraciones del IVA y ese método ha aumentado en un diez por ciento el importe de las liquidaciones en cuanto a las grandes patrimonios recaudaron trescientos millones más el año pasado se ha reforzado también la persecución de los alquileres no declarados el plan de avisos es decir remitir al propietario de la vivienda en alquiler sus datos fiscales ha convencido a los arrendadores para declarar esas cantidades dicen en la Agencia que sea han recabado quinientos veintidós millones en alquileres declarados un cuarenta por ciento más que en la renta del año dos mil catorce la deuda pendiente de cobro supera los cuarenta y dos mil millones frente a los cincuenta mil que había en dos mil cuatro

Voz 0027 15:31 si los sindicatos europeos calculan que el poder adquisitivo de los españoles ha caído durante la crisis un cuatro coma cuatro por ciento de España es uno de los nueve países europeos en los que ese poder adquisitivo ha caído desde dos mil diez La culpa según los sindicatos la tienen las reformas laborales acometidas por indicación de la troika rapsoda tras los datos oficiales analizados en el informe

Voz 1762 15:50 no el de la CES evidencian diferentes ritmos de salida de la crisis destacan singularmente que hay nueve países en la Unión Europea en los que los salarios son más bajos ahora que en dos mil diez España es uno de ellos con un cuatro coma cuatro por ciento de pérdida de poder adquisitivo respecto hace ocho años hay ocho países más en esa situación peor que los de España están los trabajadores en Grecia Chipre Portugal y Croacia ya algo mejor aunque también con pérdida de poder de compra están los salarios en Italia Reino Unido Bélgica y Finlandia

Voz 0027 16:16 el estudio también se fija en lo ocurrido en los dos últimos años

Voz 1762 16:19 entre dos mil dieciséis y dos mil diecisiete también España pierde poder adquisitivo un uno y medio por ciento sólo Finlandia registrado un resultado peor en ese periodo la confederación señala a las reformas laborales acometidas por indicación de la troika como responsables de esta situación y se preguntan porqué las instituciones que promovían esas reformas como la Comisión del BCE ahora se extrañan de que los salarios

Voz 0027 16:38 no sudar el plan del Ministerio de Defensa que avanzó ayer la cadena SER y que pasa por gastar diez mil nuevos millones de euros en compra de material militar ha indignado a la oposición ya sea por el gasto en sí o por haber diseñado desembolsos semejante de forma unilateral PSOE Podemos piden la comparecencia parlamentaria de la ministra Dolores de Cospedal han acordado en buenos días

Voz 0393 16:56 buenos días el ex jefe mayor del ejército y actual dirigente de Podemos Julio Rodríguez decía anoche en Hora Veinticinco que hay que abrir el debate para que el Gobierno explique por qué quiere dedicar más dinero a Defensa Hinault a educación sanidad

Voz 13 17:07 si se incrementan presupuestos una partida habrá que restar a la de otras ese debate hay que abolir los sociedad IS nunca es abierto con la excusa de que son temas de seguridad

Voz 0393 17:16 el PSOE critica que el Gobierno haya tomado una decisión de ese calado en solitario Adriana Lastra

Voz 14 17:20 hay materias muy sensibles como son precisamente Interior y Defensa que sería bueno que se negociara hice pactaran digamos entre todas las fuerzas políticas

Voz 0393 17:29 desde Ciudadanos Fernando de Páramo pedía anoche en la SER

Voz 15 17:32 por qué no se malgasta el dinero en esas en esas inversiones también conocer las partidas que desde luego el que estoy convencido que el Gobierno o así debe hacerlo nos explica la menos detallará en qué se va a producir esa inversión ya que es una inversión importante

Voz 0393 17:43 en el PP de momento guardan silencio sobre este asunto

Voz 0027 17:46 habrá inversiones y prioridades de gasto público Rajoy ni siquiera les concretó ayer a los suyos que va a hacer con las pensiones reunió a la cúpula del PP en la calle Génova en la sede nacional del PP hice libido a pedirles calma ante las manifestaciones masivas de pensionistas en las calles María Jesús Güemes

Voz 1461 18:01 buenos días en el PP ven a su líder en estado de atar axial es decir sereno e imperturbable porque mientras en las filas populares cunde la alarma por las manifestaciones Rajoy pide calma ante el ruido en las calles porque mientras todos temen el ascenso de Ciudadanos en los sondeos el les quita hierro explicando que se equivocaron en dos mil quince Además el presidente habló ayer con los suyos de Cataluña agua financiación presupuestos es lo que nos contó mayo qué empresa

Voz 1468 18:27 el cartel de la convención del PP en Sevilla

Voz 1461 18:30 en el que junto al lema Contigo crece a España se ve dibujada una encina un árbol que según él representa la fortaleza del PP

Voz 0644 18:37 eso es el Partido Popular aguanta viento frío hielo nieve y por lo tanto es un es un partido que tiene unas raíces muy profundas que son nuestros principios en nuestros valores tiene eh un tronco muy potente que son el conjunto de los afiliados es el partido más importante en número uno en España y en Europa uno de los más importantes que las ramas es la organización territorial de este país que estamos en toda España

Voz 1461 19:05 Maíllo también defendió que el Gobierno es capaz de llegar a pactos con sindicatos empresarios destacando que si no pueda hacerlo con la oposición es porque estas se ha echado al monte

Voz 0027 19:15 cuatro días después de la muerte del mantero senegalés en el barrio madrileño de Lavapiés un hombre que falleció de un infarto en la calle Unidos Podemos pide que vender productos en el top manta no acarree penas de cárcel que sea una falta administrativa castigada con multa pero no prisión que es como lo estableció en su día el PSOE hasta que el PP endureció la normativa a través de la Ley de Seguridad Ciudadana Nicolás Castellano

Voz 1620 19:36 cada vez que lo solicitan de hecho hace ocho meses que registraron una iniciativa parecida pero tras lo sucedido en Lavapiés Unidos Podemos cree que es urgente reformar los dos puntos del Código Penal que piden condenas de hasta dos años para estos vendedores ambulantes quieren acabar así con la generación de antecedentes penales que impiden a esta persona la obtención de los permisos de residencia y Larra portavoz adjunta de Podemos

Voz 0738 19:56 vender en la calle en nuestro país te puede llevar hasta dos años de cárcel vender un bolsa en nuestro país te puede llevar a dos años de cárcel cuando el fraude fiscal el fraude a la Hacienda Pública la hacienda de todos y de todas no tiene la característica de delito hasta defraudar ciento veinte mil euros nos parece que es una diferencia muy sustancial Nos parece que es una es una evidencia de que existe en nuestro país una justicia para ricos y una justicia para pobres

Voz 0027 20:21 Podemos ha solicitado además la comparecencia del ministro del Interior para que explique el despliegue

Voz 1620 20:25 policial en Lavapiés el PSOE también ha registrado preguntas

Voz 0027 20:28 sobre el papel de los antidisturbios el prior del Valle de los Caídos rectifica o le hacen rectificar dejara de impedir la exhumación de los hermanos la peña Los republicanos fusilados en el XXXVI cuya familia lleva años litigando para que les entreguen los

Voz 13 20:40 estos después de sus sucesivos desplantes

Voz 0027 20:43 gobierno y también al Parlamento el tema había empezado a poner entre la está entre la espada y la pared de la Conferencia Episcopal El Monge el prior del Valle de los Caídos accede ahora a acatar la sentencia que un juez dictó

Voz 1468 20:54 afiliados años María Manjavacas luz verde para iniciar las exhumaciones Patrimonio Nacional está a la espera de la comunicación oficial tras la retirada del recurso que presentó el prior bajo el argumento de que si va a dañar la basílica donde está enterrado Franco y como no cabe más recurso ahora todo depende ya de lo que tarde los trabajos arqueológicos y forenses pero ella siempre con un criterio estrictamente científico el abogado Eduardo Ram lleva el caso de estas familias que llevan años luchando y que ahora al fin se encuentran con esta buena noticia

Voz 16 21:21 sí es la primera vez en seis años la segunda que les da buenas noticias a las familias y ahora mismo pues se retomamos retrotraemos a esa situación si bien se porque a denunciar los trabajos

Voz 1468 21:33 los restos de los hermanos la Peña están localizados en un sitio donde las filtraciones la humedad no han hecho estragos en el Valle de los Caídos además de Franco y Primo de Rivera están enterrados los restos de más de treinta mil personas

Voz 0027 21:44 hoy precisamente el pleno del Congreso debate una propuesta de reforma de la ley de amnistía para poder juzgar los crímenes del franquismo la iniciativa tiene escasas posibilidades de salir adelante ante el rechazo que han manifestado ya el PP y el PSOE Carolina Gómez

Voz 1727 21:57 buenos días la propuesta de ley de Unidos Podemos los

Voz 0393 21:59 analistas y los minoritarios plantea añadir un párrafo al artículo nueve de la Ley de Amnistía para que las disposiciones de la norma no impidan que se pueda juzgar los crímenes de lesa humanidad el PSOE avanzó ayer que votará en contra porque tal y como está planteada genera inseguridad jurídica porque parte de la transición española se basó en esa ley Adriana Lastra juntos

Voz 14 22:18 a lo que nos dicen es que que es francamente mejorable pero dos porque la ley de Amnistía está basada también de nuestra transición política otra cosa es que haya cosas que sean mejorables otra cosa es que haya juristas que puedan decir que por ejemplo crímenes de lesa humanidad y además puedan perseguir algo que en eso como bien saben todos ustedes estamos

Voz 0393 22:38 en la portada de Unidos Podemos lamenta la posición del PSOE

Voz 0738 22:42 y efectivamente nos preocupa muchísimo que el Partido Socialista no esté comprometido con los derechos humanos y con la recuperación de la memoria democrática de nuestro país aún queda tiempo hasta mañana y confiamos en que reconsidere su posición

Voz 0393 22:52 Ciudadanos considera que esta reforma de la ley pretende reescribir la transición y olvida otros delitos José Manuel Villegas

Voz 17 22:58 qué padre quiere derogar la ley de amnistía que se hizo en España la transición pero lo quiere hacer sólo parcialmente porque que yo sepa parece que no hace ninguna mención a los delitos electorales

Voz 0393 23:07 el texto que ese debate recoge argumentos de el Alto Comisionado de Naciones Unidas según los cuales las amnistías no pueden menoscabar el derecho de reparación de las víctimas ni pueden obstaculizar el derecho de la sociedad a conocer la verdad

Voz 1 23:19 el hospital Povisa

Voz 0027 23:20 la de Vigo tendrá que indemnizar con sesenta mil euros a un hombre al que le diagnosticaron por error VIH y hepatitis un diagnóstico que asumió como verdadero durante quince años la sentencia sostiene que ese error desmoronó la vida del paciente porque su familia le rechazó su mujer se separó de él no pudo seguir viendo a su hija entró en una espiral de autodestrucción por un supuesto motivó que no era cierto Radio Galicia Semes

Voz 0846 23:41 los digas bos días según recoge la sentencia a raíz del diagnóstico Londres fue rechazado por su familia su mujer se separó del hilo privó de contacto con su hija que entonces tenía diez años por temor a un contagio por el mismo motivo perdió la relación con sus hermanos y sobrinos y recayó en el consumo de estupefacientes lo cual unido a la creencia de una corta esperanza de vida lo llevó un aspira delictiva por el que llegó a ingresar en la cárcel en el año dos mil dos este hombre Fuad diagnosticado en febrero del año dos mil en Povisa donde acudió con una hernia inciso con una herida inciso contusa en la pierna derecha tras una caída accidental en la calle tenía entonces treinta y dos años un diagnóstico contradictorio con otro de septiembre de dos mil quince del hospital de Pontevedra al que el demandante estaba adscrito por su internamiento en la cárcel de Alhama

Voz 10 24:32 podrá ayudarles buenas llamaba porque quiero tener alarma si esta mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 11 24:42 pero ahora misma visual experto en seguridad de su faena para que el deje hoy mismo la alarma instalado

Voz 0027 25:47 vamos ya con toda la actualidad del deporte pero antes Sampe buenos días

Voz 1727 25:50 tres remar escucha esta historia terrible un italiano

Voz 0027 25:53 de ciento un años y P o todavía ni consiguió ayer en el euro Master de Madrid una medalla de oro en un salto de longitud ochenta y cinco centímetros alto este antiguo Sastre calambres insisto ciento un años y que además aspira al oro en otras tres disciplinas en estos Europeos de atletismo máster en Madrid sesenta metros lisos triple salto y lanzamiento de peso de tres kilos Rafa Muñiz

Voz 1 26:19 el PP opta el italiano consiguió anoche la primera de las cuatro medallas de oro las que aspire a los Juegos Europeos de atletismo para los más veteranos si el cuerpo se lo permiten nadie disputará el puesto en sesenta metros lisos triple salto y lanzamiento de tres kilos de peso Giuseppe es el único en su categoría y no tiene rival de él

Voz 1772 26:45 de tipo corre por sus venas pero desde hace muy poco porque como explica comenzó ya de mayor a practicar deporte ahora es imparable es todo un icono en su país en Italia esta semana promete sorprender en Madrid cuando está a punto de cumplir ciento dos años

Voz 1 27:10 ahora hablamos de los jovenzuelos no salto sesenta años menos hablamos de la selección española Sambre te empieza ya

Voz 1161 27:19 su última semana de preparación antes de que dispute en junio el Mundial de Rusia todavía está lejos ese viernes quince de junio en el que España debutará ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en Sochi varios amistosos de por medio de los cuales los dos primeros son en los próximos siete días dos duras pruebas el viernes veintitrés en Düsseldorf ante Alemania actual campeona del mundo y el martes veintisiete en Madrid en el Wanda Metropolitano ante la Argentina de Leo Messi tres jugadores debutarán en una convocatoria con la selección española

Voz 1727 27:42 como es esta eh son parejos Rodri Marcos Alonso

Voz 1161 27:44 todo ir protagonista ayer en El Larguero el portero Kepa ilusionado ante su posible primera cita mundialista

Voz 20 27:48 a la pueda ser así para eso sé que lo tengo que hacer bien en mi club en el Atleti para para poder seguir viniendo a la selección y y bueno ojalá poder disfrutar de mundial

Voz 1161 27:58 esta mañana primer entrenamiento desde las once en la sede del Fútbol de Las Rozas en la sede de la Federación y la semana de la selección de tiene la competición en Primera y el larguero aprovechó para acercarse Bilbao en un programa especial por el que pasaron leyenda José Ángel Iribar los jugadores de la primera plantilla Óscar de Marcos Markel Susaeta o el presidente Josu Urrutia sobre la mala temporada que está teniendo el equipo sus opciones de volver a Europa

Voz 21 28:16 estamos en toda una zona donde el descenso está mucho más lejos que la UEFA y nuestra obligación es intentarlo aunque no es fácil porque si no lo consigues de partidos pues es difícil que lo consiga se el nueve pero que esta gente y ha demostrado que lo puede conseguir Si bueno pero me parece bien que lo piensen así nosotros tenemos que arrimar el hombro

Voz 1161 28:34 no se detiene la competición en Segunda División que ayer cerraba la jornada treinta y uno con el triunfo a domicilio del Sporting en Huesca que propicia el cambio de líder el Rayo asciende a la primera plaza con los mismos puntos que el Huesca cincuenta y siete terceros el Cádiz a tres puntos cuarto el propio Sporting a cinco a ocho se coloca en el Zaragoza y el Granada que desde ayer este último cambia de técnico con la situación de Oltra tras la derrota ante el Oviedo tercera consecutiva y toman las riendas Se supone que hasta final de temporada el técnico del Granada B Morilla además en baloncesto tenemos ya desde esta noche el comienzo de la jornada veintisiete en la Euroliga con duelo español de las ocho y media en la Fonteta Valencia Basket Real Madrid distinto panorama para cada equipo los levantinos sin opciones ya de entrar entre los ocho primeros y los de Laso buscando certificar su pase matemático que podrían conseguir hoy mismo si logran la victoria tiene opciones de reaparecer Doncic que ya ha vuelto a los entrenamientos ya ha viajado y al que le queda todavía recorridos a Sergio Llull como confirma el propio Laso

Voz 1 29:21 David le queda mirando esto tendría que decir meses

Voz 22 29:23 buenas no yo veía la palabra meses olvida debemos ir pensando más en en semanas y en días eso es bueno no nos ponemos un objetivo lo de decir tal día va a jugarse no lo pensamos queremos que esté bien lo cual todo esto hablar tener un partido

Voz 1161 29:37 en Rubik sigue bajo sospecha la derrota de España en Bélgica el domingo que le impedía clasificarse para el Mundial de Japón en favor de Rumanía será investigado detenidamente el próximo viernes en Poznan por la rugby Villoro la Federación Europea de rugby que tras la polémica actuación del colegiado romano es Cuba aunque dicho organismo está presidido también por un rumano optaban

Voz 1 29:54 Mario

son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:04 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:12 Jordi Sanchez todavía hoy oficialmente candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña acude esta mañana al Tribunal Supremo para pedir su libertad que la justicia le la negado ya en varias ocasiones

Voz 0027 30:23 también estaba citado el exconseller Interior Joaquim Forn que finalmente ha decidido no acudir según Europa Press mientras tanto el Parlament catalán abre la puerta a una investidura a distancia pese al veto del Tribunal Constitucional la misa ha admitido a trámite la propuso en Cataluña para reformar la Ley de Presidencia que permitirían no sólo la investidura telemática sino que el terreno de la cámara se reuniera en el extranjero ciudadanos PSC Partido Popular han anunciado ya que recurrirán esa reforma en Estados Unidos el presidente Donald Trump propone aplicar la pena de muerte a los narcotraficantes es una de las medidas que plantea para acabar con la epidemia de adicción a los opiáceos que cada día mata a ciento cuarenta y dos personas por sobredosis en ese país Washington Marta del balón

Voz 1510 31:04 buenos días el plan de la Casa Blanca para acabar con las muertes por opiáceos tiene tres pilares reducir la prescripción de opiáceos legales financiar el tratamiento

Voz 1727 31:12 yo contra la drogadicción y endurecer las

Voz 1510 31:15 la presión contra los narcotraficantes sino Nos con los duros contra los traficantes estamos perdiendo el tiempo y es endurecimiento instruye la pena de muerte decía el presidente Donald Trump también Hamza era uno de los estados más afectados en este país muere una media de ciento cuarenta y dos personas al día por sobredosis sólo en dos mil dieciséis fallecieron sesenta y cuatro mil personas por esta causa y al menos dos tercios de las muertes estaban relacionadas con opiáceos recetados la Administración pretende reducir en los próximos tres años un tercio de las prescripciones de este tipo de analgésicos los expertos creen que esta reducción puede frenar futuras adicciones pero alertan de que si la medida no viene acompañada de un tratamiento adecuado las personas que ya son adictas pueden caer en el consumo de otros opiáceos letales como la heroína o el falta ni

Voz 0027 32:02 la Dirección General de Tráfico para Forner buenos días

Voz 1275 32:07 hola muy buenos días la nieve complica bastante la situación en las carreteras madrileñas ahora mismo son necesarias las cadenas para circular por la A1 entre el kilómetro setenta y el noventa y seis entre La Serna del Monte Somosierra está prohibido por tanto el paso a camiones y vehículos articulados en este tramo por lo que se está procediendo al embolsa miento de este tipo de vehículos en sentido salida en el kilómetro cuarenta y cinco a la altura de El Molar atención porque también está prohibido el paso de camiones tanto por la AP seis como por la AP cincuenta y uno y la AP sesenta ayunos están embolsando el sentido salida en el kilómetro cuarenta y dos en Collado Villalba en sentido entrada en el kilómetro ciento diez en Adanero misma situación con paso restringido a camiones encontramos en la M seiscientos cuatro en Rascafría y en la Nacional VI en Guadarrama necesitarán cadenas para circular por la M seiscientos uno en Navacerrada por la M seiscientos veintinueve entre Canencia Garganta de los Montes ciento cuarenta y siete vías de toda España están afectadas ahora mismo por la nieve veintitrés están intransitables de ellas nueve son puertos de montaña y son necesarias las cadenas para circular por otras sesenta y seis carreteras lo peor lo encontramos en Asturias Cantabria Castilla León y Aragón

Voz 0027 33:19 pues lo estamos escuchándole se desploman las temperaturas baja la cota de nieve en zonas del norte también del centro de la Península y una foto de lo que estamos contándolo tenemos a esta hora por ejemplo en Pamplona Fernando Nieto

Voz 0889 33:29 buenos días buenos días Pamplona Estados horas cubierta con una fina capa de nieve sobre parques algunas aceras tejados y vehículos en la calle ha nevado de forma intermitente y débil durante

Voz 1 33:39 la noche en Pamplona al centro norte de Navarra las calzadas no obstante en la capital navarra

Voz 0889 33:43 están practicables sin mayor problema para la conducción aunque la Policía Municipal llama a la prudencia al volante especialmente cuidado si llegar a él porque entonces las cosas se complicarían sustancialmente de

Voz 0027 33:54 aumento tenemos su grado positivo más de un centenar

Voz 25 35:01 línea que gira gira vida

Voz 1727 35:11 son las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias la Policía Nacional y los Mossos han liberado esta noche a la mujer del cónsul de Malí en Barcelona que había estado retenida como rehén durante más de cinco horas en el propio consulado su captor que no armado pedía que le dieran unos papeles para viajar fuera del país a cambio de liberarla Cataluña Frederic Vincent hola de nuevo

Voz 0706 35:34 hola buenos días Pepa el hombre se atrincheró en el despacho del cónsul honorario de Mali en Barcelona sobre las tres de la tarde ahí fue donde retuvo a la mujer colocó mueble estas la puerta para que nadie pudiera entrar según los Mossos algo antes de las nueve un negociador de la policía le convenció para que saliera del despacho y ahí los agentes hicieron una pequeña detonación lo que se conoce como una granada de ruido y le detuvieron las primeras informaciones apuntan que el hombre tenía documentación quería documentación para salir de España pero que tiene causas pendientes por violencia de género la mujer del Consell se encuentra bien ya al hombre le trasladaron ya anoche a comisaría

Voz 1727 36:06 la Guardia Civil ha detenido a siete personas por tráfico de seres humanos colaban a inmigrantes sin papeles en Reino Unido a través de los puertos de Santander y Bilbao la operación sigue abierta todavía Euskadi Isabel Léon

Voz 0821 36:18 bueno qué tal Pepa Bueno en dos detenidos en Bilbao dos en Portugalete hay tres Finalmente en Santander es el saldo de un primer dispositivo policial que pretende desmantelar una red con conexiones internacionales estima que cada inmigrante llegaba pagar unos tres mil euros Los arrestados son de origen español kurdo y albanés ayer mismo se practicaban hasta cuatro registros en algunos de sus domicilios y no se descarta que vuelvan a producirse otros en breve solamente ha trascendido que se llevaron varias cajas con material siete arrestos por tanto en esta operación contra el tráfico ilegal de seres humanos operación que como dices sigue

Voz 1727 36:48 Javier Andalucía Sara Armesto buenos días buenos días para luchar contra el tráfico de drogas en el Estrecho el Gobierno va a prohibir las lanchas ultra rápidas que suelen utilizar los narcos para transportar su mercancía si es el anuncio que hizo ayer el ministro del Inter

Voz 1874 37:02 adiós tras reunirse durante dos horas con la presidenta de la Junta ambas administraciones se comprometen a aportar soluciones al problema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar el Gobierno aumentará el número de efectivos de la Policía Nacional aunque Zoido no concretó en qué medida y además la Agencia Tributaria reforzará sus controles para estrangular las vías de financiación de los narcotraficantes además intensifica la investigación sobre sus conexiones internacionales pero lo más inminente cara al Gobierno es prohibir mediante decreto las conocidas como en ARCO lanchas

Voz 1 37:31 las embarcaciones neumáticas dice mi rígida susceptible de ser utilizada para nada negación marítima con el único exclusivo objeto del narcotráfico el contrabando van a estar prohibidas

Voz 1727 37:45 por su parte la Junta de Andalucía aumentará el Persson

Voz 1874 37:47 al de intervención social en las zonas conflictivas al tiempo que pondrá en marcha un plan de formación ocupacional para crear empleo en la zona

Voz 1727 38:01 hoy se celebra en Burgos la vista contra la Junta de Castilla y León por quitarle la tutela de sus mellizos a la mujer que los tuvo a los sesenta y cuatro años después de someterse a una inseminación artificial en Estados Unidos a la espera de esa sentencia los niños van a ser acogidos provisionalmente por una familia Eva Marín buenos días buenos días la madre de los pequeños todavía no está preparada para cuidar de sus hijos y lo demuestra que no acepta que sean acogidos por una familia así se considera desde los Servicios Sociales de la Junta en Burgos su responsable han Paniego asegura que la madre se les realice una evolución continua deja claro que se plantearan devolver la tutela a la madre biológica cuando esté preparada independientemente del proceso judicial

Voz 26 38:43 a día de hoy tenemos que seguir apoyando a esta madre en que consiga los objetivos tan progre

Voz 0027 38:47 Marc que obtenga las habilidades la demanda

Voz 26 38:49 ciencia del problema y que esté motivada para ya

Voz 1727 38:52 hasta ahora los mellizos han estado en un centro de acogida de la Junta después de retirar la tutela a la madre al apreciar indicios de desprotección en Galicia María Dios os días

Voz 0393 39:01 dos días se repite el drama de los mayores

Voz 1727 39:03 mueren solos sin que nadie los eche de menos han localizado el cadáver momificado de una mujer de sesenta y nueve años en su casa de Lugo llevaba María al menos ocho meses muerta

Voz 0393 39:15 la mujer vivía sola no tenía hijos y apenas salía de su vivienda por lo que durante todos esos meses los vecinos no sospecharon nada que saques acumulaba su correo postal y el coche no se movía del garaje la fallecida padecía del corazón y había expresado su intención de trasladarse a una residencia por lo que muchos pensaron que se habría mudado la alerta la dio a una conocida que al no conseguir contactar con ella vía teléfono se presentó en su casa a lo de respuesta preguntar por ella en la Comunidad alertó a la Policía Nacional de la desaparición fueron los agentes los que encontraron el cadáver momificado en el suelo al lado de la cama

Voz 1727 39:50 el legado de Lorca ya está en Granada el museo que va a acoger todos los manuscritos fotos dibujos del poeta ha recibido los primeros documentos que hasta ahora guardaba la Armesto la Residencia de Estudiantes de Madrid

Voz 1874 40:04 sí inaugurado en dos mil quince el Centro Lorca de Granada esperaba desde entonces el legado del poeta ya ha recibido los primeros dibujos manuscritos libros del autor de La casa de Bernarda Alba son los primeros doscientos documentos una avanzadilla de su legado que componen la exposición Una habitación propia que desde junio estado abierta al público en la Residencia de Estudiantes de Madrid el viernes inaugurará en Granada Lorca vuelve a su tierra y parece que para siempre todo lo que se muestra en la exposición se quedará ya en la capital granadina a la espera del resto de la cinco mil piezas en la obra del poeta que se esperan para antes de finales de junio

Voz 1727 40:36 un beso Sara Buendía beso Pepa y el silencio ha vuelto a Valencia después de una madrugada así

Voz 8 40:42 sí de fuego

Voz 1727 40:48 la que lema cerrado las Fallas y ha ido todo bien a tales bon día

Voz 1468 40:53 bon día afortunadamente sí que ha ido todo bien porque la de ayer fue una de las jornadas más frías de las últimas décadas la lluvia llegada por la tarde hacía temer lo peor y de hecho el viento derribaba remates de fallas en las localidades de Sagunto a la cuasi Cullera pero al final en Valencia la lluvia da una tregua Se pudieron quemar los más de setecientos setenta monumentos la última en hacer la falla municipal de veinticuatro metros que se quemó más rápido de lo que se creía aunque la crema comenzó con veinte minutos de retraso Lucía Gil es la Fallera Mayor

Voz 27 41:21 pues a pesar de ser un momento triste estoy feliz muy feliz porque ha sido un año hayan maravillosas las rayas tranquilas e Ibon hay ahora ya con ganas de trabajar pero las siguientes Fallas

Voz 1468 41:33 ahora toca hacer balance pero a priori han sido una de las fallas más visitadas de los últimos actúas dormido Annette espero dormida como una campeona y un beso a otro para ti pero adiós

Voz 1 41:48 me a la el de hoy comenzamos la mesa

Voz 1727 42:02 el mundo en Estados Unidos porque un nuevo paquete bomba el cuarto que estalla en dos semanas ha puesto en alerta máxima a Austin la capital del estado de Texas a los dos heridos graves por este último ataque hay que sumar otros dos heridos y dos muertos la Policía cree que detrás de la ola de explosiones hay una única persona Rafa

Voz 1772 42:22 a mí lo que más preocupa la policía es que ni siquiera saben a quién están buscando

Voz 1 42:27 el hacer

Voz 1772 42:31 por eso el jefe de la policía de Austin pide ayuda a los ciudadanos para que den cualquier pista por mínima que sea sobre el autor de las explosiones la última la de este domingo muestra un cambio muy significativo en la metodología empleada ya que la bomba se detonó cuando dos transeúntes pisaron un cable mientras que en anteriores ocasiones el paquete bomba iba dirigido solo contra una persona en particular en este último caso se pretendía alcanzar a alguien al azar

Voz 10 42:56 en las

Voz 1772 43:00 los expertos y la policía apuntan a un experto en explosivos capaz de reincidir por eso la recompensa para quien ofrezca algún dato sobre el autor asciende ya a los cien mil dólares

Voz 1727 43:17 hoy podría caer el Gobierno conservador de Noruega se enfrenta a una moción de censura por culpa de su ministra de Justicia Sylvie listado una populista de extrema derecha que en su enésima salida de tono acusado a la oposición de poner en riesgo la seguridad nacional Victoria

Voz 1161 43:33 García el motivo de la polémica que le ha llevado a enfrentarse a una moción de censura son los comentarios que ha colgado en su red social de Facebook en los que acusa

Voz 1727 43:41 al Partido Laborista actualmente en la oposición

Voz 1161 43:44 de favorece los derechos de los terroristas por encima de la

Voz 1727 43:48 unidad nacional esta mujer cuando era ministra de

Voz 1161 43:50 integración una de sus perlas para la comunidad musulmana fue Aquí comemos cerdo bebemos alcohol y mostramos nuestro rostro añadiendo que aquellos que vienen a Noruega deben adaptarse a nosotros Hinault nosotros a ellos finalmente ha tenido que pedir disculpas efectuara es cierto que a veces no tenemos la misma opinión en algunos asuntos pero honrado Aída se han tergiversado mis palabras a sus que fue en los partidos de izquierdas han unido en esta moción de censura contra la coalición conservadora de Gobierno Si hoy calle del Gobierno tras esa moción habría que retrotraerse a mil novecientos sesenta y tres para encontrar un caso similar y habría que esperar hasta el dos mil veintiuno para convocar elecciones porque no existe la figura de elecciones anticipadas en el sistema noruego

Voz 1727 44:43 el Ayuntamiento de París presenta hoy un proyecto urbanístico para mejorar la calidad del aire el plan contempla más árboles nuevos parques y calles peatonales en todos los barrios corresponsal Carmen Vela buenos días

Voz 0390 44:56 buenos días reverdecer la capital de Francia mejorar la biodiversidad es el objetivo del plan que el Ayuntamiento de París va a agotar este martes plantar veinte mil árboles de abrir al público treinta nuevas hectáreas de espacios verdes de aquí al dos mil veinte huertos vecinales en cada barrio para cultivar hortalizas y hierbas comestibles decenas de nuevos estanques áreas de sombra de descanso donde los pájaros y otros animales encuentren su lugar vegetales acción de fachadas plantas en las azoteas estas y otras iniciativas no son un sueño están dentro del proyecto municipal que imita el realizado por otra las ciudades francesas como nada división o Estrasburgo en París una de las metrópolis más densas y contaminadas de Europa no es fácil conseguirlo el pulso de la alcaldesa Anne Hidalgo con el obvio automovilista y las motos tiene actos y bajos hace pocas semanas consiguieron tumbar en los tribunales una de sus más simbólicas decisiones el cierre a la circulación rodada de parte de los muelles de París pero Hidalgo persiste

