Hoy por Hoy (20/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:16 muy buenos días hoy comienza la primavera si la primavera quién lo diría verdad porque llega con nieve y con mucho frío media España está en alerta ya esta hora el temporal empieza a complicar la circulación en las carreteras así que no hay nada más urgente ahora mismo que irnos a la DGT a la Dirección General de Tráfico María Forner cuéntanos buenos

Voz 1275 00:37 hola muy buenos días pues ahora mismo ya son necesarias las cadenas para circular en Madrid por la A uno entre el kilómetro setenta y nueve y el noventa y seis entre La Serna del Monte Somosierra por otra parte está prohibido el paso a camiones y vehículos articulados por toda la AP seis AP cincuenta y uno y AP sesenta y uno en total en España hay ciento cincuenta y nueve vías ahora mismo afectadas por la nieve veinticinco están intransitables de ellas nueve son puertos de montaña iban a necesitar cadenas para circular por otras sesenta y seis carreteras lo peor lo encontramos en Asturias Cantabria Castilla León

Voz 1727 01:11 Aragón este es el mapa del tráfico que hay del mapa del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 01:15 buenos días pues quizá unas de las estampas más significativas ahora mismo es que desde Barcelona a todas las montañas seis que hay justo en la ciudad está nevadas en la parte alta de incluso más de quince centímetros y que la nevada tanto del centro de la Península como del Cantábrico de puntos el Mediterráneo en cotas bajas no va a ir a más es decir a partir de ahora irá desapareciendo la nevada durante la mañana incluso servirán claros pero mucha tensión todavía en toda la cornisa cantábrica ya que en zonas de montaña las nevadas en la copiosa por algunas pausas pero prácticamente hasta que se acabe siendo desaparecerá en el resto sol durante la tarde algunos chubascos y ambiente plenamente invernal durante toda la jornada

Voz 1727 01:54 aquí por si tienen alguna duda es martes veinte de marzo ya sabemos que dentro de algo más de un año cuando Reino Unido salga de la Unión Europea no habrá ni Salto al vacío ni Brexit duro sino un divorcio amistoso el veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve la fecha oficial de la ruptura se abrirá un periodo de transición de casi dos años para amortiguar el golpe de abandonar el club comunitario esa transición que terminará en diciembre del dos mil veinte supone retrasar la consumación del Brexit pero se hará bajo condiciones europeas porque como quería Bruselas los ciudadanos comunitarios que pisen suelo británico durante esos veintiún meses tendrán los mismos derechos que los que llegaron antes como quería Bruselas Londres no tendrá ningún poder de decisión en la Unión Europea seguirá dentro del mercado único pero bajo las leyes comunitarias y sin voz ni voto y aunque Londres si podrá firmar acuerdos comerciales con terceros durante este periodo de transición esos acuerdos no entrarán en vigor hasta finales del dos mil veinte como quería Bruselas este saldo a favor de la Unión ha encendido a los partidarios de un Brexit duro que critican las cesiones de Londres y ahora que se cuenta cada euro de dinero público un dato para la reflexión y para la explicación la lucha contra el fraude fiscal en España ingresó el año pasado cien millones de euros menos que el año anterior Aimar Bretos

Voz 0027 03:29 total Hacienda ingresó catorce mil setecientos millones de euros que es un cero seis por ciento menos que en dos mil dieciséis Si ese dato se complementa con otro España tiene la mitad de inspectores de Hacienda que la media europea hay uno por cada dos mil contribuyentes en España mientras que en la Unión Europea hay un técnico por cada novecientos setenta contribuyentes

Voz 1727 03:46 ya hablando de dinero público a la oposición no le ha gustado nada los planes del Ministerio de Defensa para gastar diez mil millones de euros en nuevas armas planes que ayer adelantó la SER

Voz 0027 03:56 el Partido Socialista cree que este tipo de gastos deberían pactarse entre todos los grupos desde Podemos el ex jefe del Estado Mayor de Defensa Julio Rodríguez afirma que aumentar el presupuesto en defensa implica recortar otras partidas sociales

Voz 3 04:08 lo dijo anoche en Hora veinticinco estamos en un debate presupuestario que es un ejercicio suma cero si se incrementan presupuestos en una eterna partida habrá que restar la de otras ese debate hay que abolió los sociedad IS nunca es abierto con la excusa de que son temas de seguridad

Voz 1727 04:22 en Cataluña la Mesa del Parlament acepta tramitar la ley para permitir una investidura distancia investidura prohibida ya por el Constitucional Ciutadans y el PSC lo impugnará Fernando del Páramo Eva Granada

Voz 4 04:34 los cero el señor Torrent es especialista en esconderse detrás de la Mesa del Parlament porque no quiere dar la cara ante

Voz 5 04:40 los ciudadanos parece que única y exclusivamente se está haciendo la pantomima de un pleno ordinario para cambiar la ley de Presidencia de hacer posible una investidura un Gobierno por el que vamos a enfrentarnos con todas las consecuencias

Voz 6 05:00 ya ha vuelto a España la mayoría de cooperantes el barco de

Voz 7 05:02 activa Open Arms retenido en Italia han vuelto todos salvo el comandante del barco y la coordinadora de

Voz 0027 05:07 misión investigados por promover supuestamente la inmigración ilegal

Voz 1727 05:12 y en deportes tanto la federación europea como la Federación Mundial de rugby Sampe van a investigar la derrota de España de este domingo en Bruselas

Voz 1161 05:20 derrota dieciocho diez ante Bélgica bajo sospecha porque fue arbitrado que forma nada imparcial por el colegiado romano Chess Curro propiciando la clasificación directa para la cita mundialista de la selección rumana el partido será investigado detenidamente el próximo viernes en Poznan por la rugby Yuri la Federación Europea organismo que está presidido también por un rumano y hubo aunque no va a ser la única porque también será investigado y analizado por la Wall rugby la Federación Mundial y organizadora de la Copa del Mundo

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 6 06:11 en el sorteo de la ONCE de allí número premiado así ciento veintitrés olvides que participara

son las siete y ocho la seis y ocho en Canarias y la política catalana vuelve hoy a los tribunales el Supremo va a escuchar esta mañana los argumentos de Jordi Sanchez que todavía es el candidato oficial del independentismo y que ha pedido salir de prisión preventiva para poder ir al pleno de su investidura esto en el Supremo y fuentes del Tribunal Constitucional confirman a la SER que van a rechazar el primero de los recursos de amparo que presentó el líder del PSC Miquel Iceta para que empezar a correr el tiempo de la investidura en Cataluña hay por tanto también el calendario de cara a unas nuevas elecciones pero

Voz 1910 08:12 los magistrados no van a admitir ese recurso Javier Álvarez

Voz 0689 08:17 los magistrados del Tribunal Constitucional exigen el cumplimiento estricto de los trámites y requisitos judiciales antes de admitir o resolver cualquier petición en este caso el recurso presentado por Iceta no puede ser admitido por qué solicita la suspensión de una medida que ni siquiera ha recurrido es decir se ha saltado un escalón en el proceso y pretende que se ejecute una medida urgente y cautelarísima cómo es el aplazamiento del debate de investidura cuando ni siquiera ha presentado formalmente un recurso contra esa decisión del presidente del Parlament Roger Torrent de aplazar el pleno de investidura en el que se iba a designar a Puigdemont Iceta quiere que el Tribunal Constitucional valore la posibilidad de adoptar las medidas cautelares que permitan así poner en marcha el reloj o bien que decida cuál es el Camí no para hacerlo una salida que podría acabar con luz verde para la convocatoria de elecciones el Tribunal de Garantías inicia además el debate sobre el recurso de súplica presentado por Jordi Sanchez en el que solicita que se revise y se anule la orden de prisión dictada contra él por la juez Carmen Lamela un recurso que ya fue rechazado por el Constitucional que no parece probable que vaya a ser modificado según reconocen fuentes de la institución otras asuntos que se incluyen en el orden del día del pleno de esta semana se refieren a la

Voz 0689 09:26 Profés adoptadas mientras estaban aplicando el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución que deberán ratificar o dice

Voz 1910 09:32 Carney todavía sobre Cataluña el Parlamento ha dado el primer paso para habilitar una investidura distancia

Voz 1727 09:44 una investidura telemática para que hipotéticamente Carles Puigdemont pueda trabajar a domicilio como dice esta mañana Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 09:51 la Mesa del Parlamento catalán bajo la presidencia de Roger Torrent

Voz 1727 09:55 admitió ayer a trámite la famosa proposición

Voz 1910 09:58 de ley de Junts pel Cataluña para acabar con la obligatoriedad de que el candidato a la presidencia de la Generalitat que esté presente en el pleno de investidura también permitiría la celebración de reuniones del Gobierno catalán vía Skype In se trata evidentemente de abrir la puerta a un objetivo extravagante elegir a un presidente de la Generalitat que viva en otro país que asista a las reuniones del Consejo de Gobierno ya hable conflicto

Voz 1727 10:24 colaboradores exclusivamente a través

Voz 1910 10:26 en la pantalla de ordenador es decir de poder elegir presidente a Carles Puigdemont los expertos afirman que la decisión de la milicia quizás sea sólo un gesto destinado a volver a ganar tiempo para las negociaciones internas entre los independentistas o sea eso verdad o no esté absolutamente claro que ésa sería un opción descartable de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional español lo cierto es que tres grupos políticos catalanes han defendido ante la ciudadanía que el empleo del presidente de la Generalitat se puede ejercer como si fuera un trabajo a domicilio es decir desde cualquier habitación de hotel de cualquier ciudad del mundo siempre que tenga una buena conexión wifi asombra que el propio presidente del Parlamento catalán no valore el daño que provocan el éxito menciones catalana esos movimientos tan asombrosos quizá Torrent sigue las indicaciones de quienes están convencidos de que ya sólo falta un empujoncito para que el Gobierno español de su brazo a torcer y admita negociar los plazos a reconocer la república catalana que es así la situación es todavía más triste y más absurda

Voz 1727 11:37 en los últimos siete años los trabajadores

Voz 1910 11:39 es españoles han perdido casi un cuatro y medio por ciento de poder adquisitivo son datos de la Conferencia Europea de Sindicatos que vienen a corroborar lo que ya sabíamos que la crisis se ha cebado en los salarios y que a ellos aún no les llega la celebrada recuperación económica es lo mismo que denuncia en su informe anual el Defensor del Pueblo que alerta de que la crisis ha acabado literalmente un pozo de desigualdad sin precedentes Sonia Ballesteros

Voz 1913 12:06 el malestar de los ciudadanos ha disparado las quejas ante el Defensor del Pueblo en un solo año los expedientes tramitados por el Defensor se han duplicado los españoles se quejan sobre todo de lo mal que funciona los servicios públicos han sido miles las denuncias por los retrasos en la renovación del DNI del pasaporte y del carné de conducir además de estos los asuntos relacionados con la sanidad la educación y las políticas sociales forman el grueso de las quejas presentadas ante el Defensor Francisco Fernández Marugán señala las causas de este malestar

Voz 14 12:33 la convención tiene una cruz yo es que no ha llegado al bolsillo de todos los españoles por lo tanto que tendría que decir esta institución que hay que poner a las políticas de redistribución

Voz 3 12:48 en el primer plato en el primer plano

Voz 1910 12:50 la política decía Marugán porque si no distribuir la riqueza

Voz 1913 12:53 la desigualdad si era crónica y aumentará la pobreza más

Vera son ahora las siete y trece las seis y trece en Canarias

Voz 1787 13:01 el

Voz 1910 13:05 en la estación de alta velocidad de Puerta de Atocha duplicará su tamaño actual se van a construir cuatro vías de alta velocidad subterráneas que permitirán enlazar trayectos de sur a norte de España en AVE sin necesidad de cambiar de tren el Ministerio de Fomento a través de Adif invertirá más de seiscientos millones de euros en la ampliación para adaptar la estación al aumento de viajeros y mejorar su integración urbana

Voz 1910 15:10 en Estados Unidos se sigue investigando el primer atropello mortal de un coche sin conductor un coche en pruebas de la empresa Uber ha muerto una mujer de cuarenta y nueve años y según la policía el accidente no habría podido evitarse aunque el vehículo hubiera tenido un humano al mando porque dicen los agentes la mujer aparece tan rápido en la carretera en una zona tan mal iluminada que era imposible verla corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 15:34 el vehículo de Uber circulaba en modo autónomo pero según ha confirmado la Policía Local había una persona en el asiento del conductor para actuar en caso de emergencia el atropello ocurrió alrededor de las diez de la noche del domingo cuando una mujer de cuarenta y nueve años y cruzaba una calle fuera del paso de peatones cuando el Uber la rollo la policía detente en Arizona ha confirmado que la víctima fue trasladada de inmediato al hospital donde murió por la gravedad de las heridas Uber ha emitido un comunicado asegurando que está cooperando con las autoridades locales para determinar las causas del accidente como medida preventiva ha suspendido la circulación de todos sus vehículos sin conductor coches y camiones que llevaban funcionando en pruebas desde dos mil dieciséis en estados como Arizona operando plenamente desde finales del año pasado

Voz 1910 16:18 a este lado del Atlántico estas semanas estrena La casa junto al mar una película francesa del director Robert Guédiguian que no renuncia al sello político de sus cintas estaba de la crisis de la Izquierda de sus dificultades para articular un discurso

Voz 1727 16:34 dio frente al populismo de derechas

Voz 1910 16:36 Pepa Blanes

Voz 1463 16:39 el éxito el cine de Robert Guédiguian es una rara avis en Francia el director se aleja de los pijos parisinos y los problemas de la burguesía francesa para centrarse en la precariedad laboral de los trabajadores la situación de la Francia mediterránea el paro y la inmigración

Voz 4 16:54 hemos encontrado los restos de un barco probablemente de inmigrantes

Voz 1463 16:57 tengan cuidado puede ser peligroso lo lleva haciendo desde que este sociólogo comenzó a dirigir películas los ochenta siempre con su esposa como protagonista la actriz y también socióloga harían las cariz juntos vuelven con la casa junto al mar un drama que reflexiona sobre cómo los valores de solidaridad de la izquierda se han pasado de moda es la cultura de repartir la riqueza sobre la que reflexionan estos personajes tan diferentes explicaba el autor de esta historia de tres generaciones en un pequeño pueblo marsellés los ancianos sin pensión los jóvenes sin perspectiva de trabajo genera SER intermedia que se pregunta sobre su fracaso y por si fuera poco unos niños refugiados cuyos padres se ahogan en la patera es el retrato de una Francia de una Europa en crisis económica inmoral donde la izquierda ve cómo le adelanta el populismo de derecha a Seúl hacia el centro será poco creíble si no lo haces selecta echará de radical mientras estamos en este neoliberalismo otro donde los que más sufren sólo refugiados el fenómeno es mundial explicaba Guédiguian es que la casa junto al mar es una película muy actual que mezcla el desencanto de varias generaciones pero también la esperanza en que todavía es posible que esto mejore

Voz 6 18:13 damos la bienvenida a esta mañana a José de Madrid preocupado por el Brexit

Voz 3 18:17 los juegos si quería saber trabajar según estar trabajando allí en Londres y la verdad es que

Voz 19 18:24 tengo muchas dudas dudas también sobre si realmente empieza hoy la primavera

Voz 6 18:29 en Palencia hay que hacer un auténtico esfuerzo para pensar que de oyente a la primavera aquí estamos un poquito blancos primavera blancas signos cuenta también Rodrigo

Voz 20 18:41 buenos días le doy la bienvenida a la primavera con medidas centímetros de nieve y uno bajo cero desde Segovia aprendemos burgalés con

Voz 1100 18:48 Carlos buenos días aquí en Burgos hay una manera de hablar accesible muy Finance de de este tiempo que hacen viento forastero que jode a los del pueblo vamos que hace un frío que pera un frío que pela o un frío de bigote

Voz 21 19:02 buenos días soy decirlo al que ellos abocadas las maniobras a paseará a las siete de la mañana y resulta que decidir la angustia montón de días suceder que me tropiezo con pingüinos osos polares un frío debido a Otegi

Voz 19 19:17 sobre la ropa de entretiempo resulta que unos sitios de España ni existe y en otros es el uniforme de todo el año

Voz 22 19:24 Vitoria aquí es que en el norte en la ropa de entretiempo no existe aquí pasas de la abrigo a los tratantes y luego de los tirantes al abrigo

Voz 23 19:34 hola buenos días desde Málaga aumentan la ponencia que está siendo la Virgen de la Cueva la verdad que aquí hemos tenido que sacar algún tipo de abrigos pero es que siempre actuamos en el de tiempo o en verano gracias a todas la cadenas

Voz 1275 20:05 qué tal buenos días con dos grados hasta ahora en la Gran Vía y con heladas generalizadas en Madrid especialmente en la sierra donde se mantiene la alerta por viento la cota de nieve se sitúa en los quinientos seiscientos metros hacen falta cadenas en algunas carreteras de las zonas altas de la región hay restricciones para camiones y vehículos pesados en otras ni errores de autocrítica cuatro días después de los graves disturbios de Lavapiés tras la muerte de un ciudadano senegalés la alcaldesa de Madrid hace oídos sordos a los reproches de la oposición y considera que la actuación del Gobierno municipal fue la correcta

Voz 1410 20:37 hicimos Jofre y lo que hay que hacer es cuando hay una persona joven que fallece de manera repentina hay antes de que es eso

Voz 1727 20:44 supiera exactamente igual eran la causa

Voz 1410 20:47 la del fallecimiento pues lo más importante es saber que se le había tendido que se había atendido debidamente

Voz 1275 20:54 actuación correcta hasta el punto de que según Manuela Carmena no hay motivos para que ningún miembro de su corporal

Voz 1410 20:59 que dimita dimisión por no se de misión porque pero no no te entiendo a qué te refieres dimisión no porque va a verla es que me sorprende muchísimo de misión de quién si nadie ha tenido una actitud qué genes de ningún tipo de reproche

Voz 1275 21:12 lo pide la oposición piden la dimisión el cese de varios concejales de Ahora Madrid por los tweets que lanzaron tras la muerte de Mamen Valle el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital cree que Carmena llega tarde a dar explicaciones e insiste en que los mensajes de sus ediles caldear el ambiente José Luis Martínez Almeida en La Ventana de Madrid aquí en la SER

Voz 3 21:30 pero las responsabilidades de Gobierno lo primero que obligan es asumir que tienes una posición institucional que exige estar informado antes de lanzar una opinión cuando menos estar informado antes de lanzar una opinión y en este caso creo que los concejales del equipo de gobierno básicamente Carlos Sánchez Mato Mauricio Valiente Rita Maestre Romy Arce no tuvieron la precaución mínima de llamar a su compañero de Gobierno Javier Barbero y preguntarle cuál es la información que está proporcionando la policía antes de lanzar esos tuits que generaron ese caldo de cultivo a nuestro juicio que derivó en los incidentes tan graves que se produjeron dos sindicatos de la Policía Municipal han presentado sendas querellas contra varios políticos de Podemos que criticaron la actuación de los agentes una enteros

Voz 1275 22:09 incidentes de Lavapiés mientras la formación morada propone despenalizar la actividad de los manteros que sea una falta administrativa castigada con multa pero no prisión como lo estableció en su día el PSOE hasta que el PP endureció la normativa a través de la ley de seguridad ciudadana el martes veinte de marzo más noticias en titulares con Sara selva

Voz 1434 22:30 Telemadrid tendrá que elegir de nuevo a cinco de sus consejeros la Mesa de la Asamblea de Madrid ha acordado que se repita el proceso de selección después de que el Tribunal Constitucional decidiera la semana pasada que debe restituir el derecho del sindicato UGT

Voz 1275 22:41 participar la Fiscalía pide ciento cincuenta y cinco años de prisión para un exprofesor que supuestamente abusó de catorce menores en el colegio La Salle Maravillas la acusan de delitos de abusos sexuales y de elaboración de pornografía infantil utilizaba cámaras ocultas para grabar a los niños mientras dormían o mientras estaba en el baño

Voz 1434 22:56 y descuentos para renovar el otro domésticos la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan dotado con más de dos millones y medio de euros para que los madrileños obtengan ayudas para cambiar sus viejos electrodomésticos

Voz 1275 23:05 por modelos eficiente deportes el Rayo rayos el nuevo líder de Segunda División después de la derrota de anoche del Huesca en su estadio ante el esquí

Voz 1275 23:41 prohibido el paso a vehículos pesados en la AP seis A P cincuenta y uno Yates sesenta y uno también se está procediendo al alzamiento de estos culos a partir del kilómetro cuarenta y dos en Collado Villalba van a necesitar cadenas para circular por la Nacional VI en Guadarrama debido a la nieve y al hielo también en la M seiscientos uno en Navacerrada que la N seiscientos veintinueve entre Canencia Garganta de los Montes atención porque en la dos acaba de producirse un accidente en el entorno de Canillejas en sentido salida de la capital que está complicando la circulación encontramos tráfico intenso en todos los grandes accesos a Madrid circulación densa en la A42 en Parla retenciones en los tramos habituales de la M cuarenta en la capital como despierta el tráfico montaban Margarita Pérez buenos hola buenos días en bueno pues como novedades destacar en lo que respecta la M30 un B

Voz 1910 24:27 hola averiado a la altura de Méndez Álvaro estrecha la calzada

Voz 1275 24:30 en sentido Puente de Ventas y por lo tanto ralentiza más el tráfico procedente del Nudo Sur en ese sentido Puente de Ventas ir destacar también para los conductores que se muevan por el centro

Voz 1727 24:40 que está cortado el túnel de Alcalá

Voz 1275 24:43 O'Donnell el que se toma a la altura de el parque de El Retiro por lo tanto atención este punto

Voz 1275 27:41 víctima cerró dos mil diecisiete con récord de usos y sin pérdidas económicas las bicis municipales utilizaron en más de tres millones trescientos mil recorridos un diecinueve por ciento más que en dos mil dieciséis datos que les avanzó la SER que sepan analizar en la reunión este martes del consejo de administración de la EMT Felipe Serrano

Voz 0622 27:59 timbre y octubre fueron los meses de máxima utilización en la historia del sistema en dos mil diez

Voz 1275 28:04 siete según informa la EMT sea alcanzar

Voz 0622 28:07 los mejores datos en número de viajes con cifras nunca vistas desde el inicio del servicio todos los indicadores puestos en marcha hace un año por la EMT han consolidado su evolución positiva hay un aumento significativo en cuanto a la disponibilidad de bicicletas los errores en los anclajes se han reducido de forma apreciable Se mantiene de la disminución lograda en las incidencias de los usuarios cuando la EMT asumió el servicio las incidencias de los usuarios suponían más de un doce por ciento respecto a los usos un año después esta cifra se ha reducido hice mantiene estable en torno al tres por ciento el aumento en la disponibilidad de bicicletas sumado a la drástica reducción de los errores en los anclajes ha permitido que el sistema suponga una alternativa de transporte para más de sesenta y cinco mil usuarios abonados actualmente al sistema

Voz 1275 28:57 la crónica de tribunales comienza el juicio contra una mujer que amenazó con tirarse por la ventana con su hija de dos años tras amenazar a su pareja piden veintiún años de cárcel para ya Afonso Ojea

Voz 0622 29:06 veintiún años de cárcel Ésta es la petición de la fiscalía que además solicita que la pena impuesta lo sea bajo la aplicación de la prisión permanente revisable el uno de septiembre de dos mil dieciséis la acusada intentó presuntamente apuñalar a su marido

Voz 1275 29:20 en el domicilio de ambos en Alcorcón

Voz 0622 29:22 hombre abandonó la casa ante las amenazas de ella cuchillo en mano sin embargo la acusada agarro a su hija de tan solo dos años de edad Illa sacó por la ventana del edificio con la intención de lanzarla al vacío junto a ella la rápida actuación de la Policía Local de algo

Voz 6 29:38 con impidió esta tragedia la mujer

Voz 0622 29:41 ciudadana chilena debe afrontar ahora los delitos de asesinato en grado de tentativa y también de amenazas graves

Voz 1727 30:15 con máquinas quitanieves estrena hoy la primavera en buena parte de España por ejemplo en Asturias donde se esperan hasta cuarenta y cinco centímetros de nieve en el interior Radio Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 0706 30:26 buenos días no circulan a esta hora los camiones entre Asturias y León está cortado el tráfico pesado tanto por la autopista A sesenta y seis coma por el puerto de Pajares hay además una docena de puertos cerrados en la red secundaria circulan aunque con mucha nieve los trenes por Pajares el nivel de alerta es el máximo rojo buena parte el interior de Asturias donde la nieve puede acercarse al medio metro

Voz 1727 30:44 espesor en Asturias la alerta roja pero en todo el norte y el centro del país amanecen con alertas naranjas amarillas por el frío o las nevadas también en Cataluña hasta ahora también hay restricciones para camiones en las principales carreteras de la Comunidad Radio Barcelona Frederic Vincent cuéntanos

Voz 0706 31:03 sí pues hasta las ocho de la mañana en principio cuando sigue esta prohibición a los camiones los camiones más pesados de circular en seis carreteras todas ellas principales como la A2 o la C58 por ejemplo además están cortadas algunas de las carreteras

Voz 1727 31:15 que atraviesa la montaña de Collserola en Barcelona lo que hacía

Voz 0706 31:18 también al servicio de autobuses son necesarias cadenas en seis carreteras de Cataluña aunque en este caso

Voz 1727 31:23 son secundarias así que mucho cuidado hoy al moverse en coche o en camión inocua

Voz 6 31:27 de momento la anorak

Voz 1727 31:30 nadie utiliza la imagen de mis hijos con fines políticos y quién lo dice en un comunicado de Ruth Ortiz la madre de los niños Ruth y José asesinados por su padre José Bretón la madre responde a esto

Voz 26 31:44 estoy aquí con mi compañero para apoyarles para agradecerle su noble causa y para decirle que no están solos que cuentan con nuestro apoyo

Voz 1727 31:53 porque esto no es un tema ideológico esto es un tema

Voz 26 31:55 lo de la sociedad española es un tema de justicia tiene un tema de seguridad para todos nosotros para nuestros hijos para nuestros nietos

Voz 1727 32:03 la manifestación en Huelva el domingo pasado en recuerdo a los menores víctimas de muertes violentas una marcha en la que varios políticos del PP del Gobierno se colocaron a pie de cabecera a favor de la no derogación de la prisión permanente revisable escribe Ruth Ortiz en ese comunicado que es patético indignante que el PP quiere aprovecharse de las víctimas de Huelva Lucía Vallellano si Ruth Ortiz

Voz 1481 32:27 estaba de forma taxativa mostraba en un comunicado su indignación al ver a dirigentes del PP en la concentración del domingo afirmaba que lo que no era esa concentración era un acto para que políticos del PP se aprovecharán de las víctimas reconoce que hasta ayer no había visto las fotos de los políticos populares delante de la pancarta en la que por cierto estaban las fotos de sus hijos y subraya que de sus hijos aprovecha nadie ni los utiliza nadie para politizar nada concluye afirmando que lo del domingo le parece indignante patético e insoportable en esa manifestación estuvieron la ministra de Empleo Fátima Báñez y el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla

Voz 1727 33:04 bajos de protección oficial es la nueva medida que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Barcelona para combatir los precios muy altos debido a la gente edificación de la ciudad el Ayuntamiento va a alquilar locales a precio mucho más asequible para comerciantes La Haya Colomé

Voz 1434 33:20 se trata de locales municipales que actualmente están vacíos sí que tienen aproximadamente entre veinte y ochenta metros cuadrados el Ayuntamiento pone estos espacios a disposición de pequeños comerciantes y de prometedores de iniciativas ciudadanas que no pueden asumir el actual precio de los alquileres privados se va a priorizar aquellos que presten actividades de servicios a personas el comercio de proximidad también los proyectos culturales los dos primeros años van a pagar ciento setenta euros y luego será incrementando el precio del alquiler según el IPC

Voz 1727 33:53 de otro edificio barcelonés el que acoge las oficinas del Consulado de Mali fue ayer escenario de un secuestro estuvo retenida allí durante más de cinco horas la mujer del cónsul honorario retenida por un nombre maliense que reclamaba solucionar Freddy problemas administrativos para poder viajar

Voz 0706 34:10 sí la mejor del cónsul se encuentra bien según los Mossos el hombre lo trasladaron anoche a comisaría se atrincheró en el desván

Voz 6 34:15 ocho poniendo muebles ante la puerta para que no

Voz 0706 34:17 lo que pudiera entrar según los Mossos d'Esquadra algo antes de las nueve cinco horas y medias después un negociador de la policía le convenció para que saliera y allí los agentes hicieron una pequeña detonación con lo que pudieron

Voz 1275 34:27 de las primeras informaciones apuntan a lo que decías que lo

Voz 0706 34:30 hombre quería documentación para salir de España pero tiene casos pendientes por violencia de género y el juzgado dijo

Voz 1727 34:35 los conductores de autobuses urbanos de Ceuta denuncian la inseguridad y los continuos atracos que sufren en algunas barriadas periféricas de la ciudad

Voz 27 34:44 pero dejamos invadió hay delincuencia gamberrismo que por ejemplo han cogido al del sprays tiene dieciséis años que celebra hasta niño aquí es que lo que pasa es que te dan una solución definitiva

Voz 1727 34:55 es el presidente del comité de empresa que ha anunciado que no van a hacer el recorrido de dos líneas ni por las tardes ni los fines de semana como medida de protesta Radio Ceuta Miguel Ángel Mendoza

Voz 0317 35:06 pues ya hay dos detenidos por la Policía Nacional son dos menores del primero de los atracos del domingo se busca a cuatro encapuchados del segundo de ese mismo día los trabajadores de hecho de la empresa de autobuses piden esa seguridad que tú has comentado para desarrollar su trabajo con la fusión incluso de paralizar esas dos líneas por completo Comisiones Obreras ha llegado a calificar la situación como si estuviéramos en tiempos de Al Capone Lootz atracadores recordemos subían con machete hacha y escopeta

Voz 1727 35:29 es un mal diagnóstico hospitalario le destrozó la vida a un paciente eso concluye un juzgado de Vigo que ha sentenciado al hospital Povisa de Vigo a indemnizar con sesenta mil euros a un hombre al que le diagnosticaron poner error VIH y hepatitis ese hombre creyó durante quince años que estaba enfermo y lo peor durante esos años sufrió el rechazo de su familia a su mujer se separó de él e incluso se le impidió ver a su hija Radio Vigo María Diaz vivió un auténtico bueno de hecho tras ser repudiado por su familia recayó en el consumo de drogas lo que unido a que él creía que tenía una corta esperanza de vida Lodge en una espiral delictiva que lo hizo terminal en la cárcel en el año dos mil dos esta indemnización exportando por daño moral afirma el magistrado que se trata de un caso particular de exclusión social caracterizado por dificultad de la continuidad laboral ausencia de apoyos desde luego destaca falta de sensibilización de la población en general frente a la problemática relacionada con el VIH la hepatitis sobre esta mesa en la radio tengo un bolígrafo Basso y varios folios objetos que seguro Joan Miró habría transformado en arte pero como lo haría desentrañar el proceso creativo de Miró es el objetivo de la exposición que hoy abre sus puertas en Santander en el Centro Botín se exponen más de cien piezas algunas inéditas de la colección de la familia junto a los dibujos bocetos que las inspiraron

Voz 0317 36:53 en Radio Santander Fermín Mier desde hoy se pueden contemplar numerosos objetos que el propio Miró recogía en sus paseos por el campo y que luego transformaba en piezas artísticas a través de un proceso creativo con el que daba forma a los sueños su nieto Joan puñetas es el comisario de esta muestra

Voz 6 37:14 blog con diferentes objetos encontrado

Voz 0317 37:17 drama era con la mente intuitiva por primera vez se exhiben juntas en un mismo espacio más de un centenar de esculturas de todos los periodos artísticos las ha cedido su familia pero también proceden de museos como el MOMA de Nueva York o el Reina Sofía la exposición se puede ver hasta el próximo mes de septiembre en el Centro Botín de Santander

Voz 1161 39:30 son partidos amistosos pero ante dos campeonas del mundo el viernes veintitrés en Düsseldorf ante Alemania la actual campeona con cuatro mundiales y el martes veintisiete en Madrid en el Wanda Metropolitano ante la Argentina de Leo Messi con dos títulos con siete días por delante de los veintitrés inician hoy el trabajo Javi

Voz 1727 39:44 el buenos días hola qué tal muy buenos días

Voz 6 39:47 Busquets lesionado en está concentración pero que está seguro en el Mundial de Rusia dos mil dieciocho en Krasnodar allá por el mes de junio concentrados desde ayer en Las Rozas hoy a las once primer entrenamiento con Lopetegui al frente tres

Voz 23 40:00 las nuevas Marcos Alonso el lateral zurdo del Chelsea dos centrocampistas Parejo del Valencia Rodríguez del Villarreal tiene ataque no hay ningún tipo de novedad recordemos que no convocó a Morata que juega poco aunque hizo un Paul este fin de semana veremos si llega a tiempo para el próximo Mundial arriba como decimos Marco Asensio Yago Aspas Diego Costa Rodrigo del Valencia Lucas Vázquez del Real Madrid

Voz 1161 40:22 el Larguero aprovechó el descanso en Primera para realizar un programa especial desde Bilbao con la presencia de jugadores de la primera plantilla como Kepa desde la propia concentración de la selección o las presenciales de Óscar de Marcos y Markel Susaeta Ilha del presidente Josu Urrutia que ante la posibilidad de terminar la temporada en puestos europeos no tira la toalla pese a la dificultad

Voz 20 40:39 estamos en toda una zona donde el

Voz 30 40:41 eso está mucho más lejos que la UEFA y nuestra obligación es intentarlo aunque no es fácil porque si no lo consigues en de partidos pues es difícil que lo consiga el nueve pero que esta gente ya ha demostrado que lo puede conseguir Si bueno me parece bien que lo piensen así nosotros tenemos que arrimar el hombro

Voz 1161 40:57 último parón en Primera por las elecciones hasta que termina la temporada y que no afecta a la segunda división que ayer cerraba la jornada treinta y uno con el triunfo a domicilio del Sporting en Huesca que propicia el cambio de líder el Rayo asciende la primera plaza con los mismos puntos que el propio Huesca cincuenta y siete terceros el Cádiz a tres puntos cuarto el Sporting a cinco a ocho se colocan Zaragoza Granada que este desde ayer cambia de técnico con la situación de Oltra tras la derrota ante el Oviedo tercera consecutiva hito manos riendas supone que hasta final de temporada el técnico del Granada B Morilla que va a ser presentado mañana en baloncesto esta semana tenemos dos jornadas de la Euroliga desde esta noche Veintisiete con enfrentamiento español desde las ocho y media en la Fonteta Valencia Basket el Real Madrid con distinto panorama para cada equipo los levantinos sin opciones ya de entrar entre los ocho primeros hilos de Laso buscando certificar su pase matemático que podrían conseguir hoy si logran la victoria tiene opciones de reaparecieron sic que ya ha vuelto a los entrenamientos ya ha viajado hoy al que le queda todavía recorridos a Sergio Llull como confirmar el propio Laso

Voz 31 41:48 ya le queda mirando esto tenía que decir mes esos semanas no yo veía la palabra meses olvida debemos ir pensando

Voz 3 41:54 más en semanas bien días eso es bueno

Voz 1161 41:57 en rugby sigue bajo sospecha la derrota de España en Bélgica el domingo que le impidió clasificarse para el Mundial de Japón en favor de Rumanía iba a ser investigado de detenidamente el próximo viernes en Poznan por la la Federación Europea de rugby Mientras la polémica actuación del colegiado romano aunque he dicho organismo está presidido también por un rumano Octavia en o no se va a quedar ahí porque también será investigado y analizado por la Wolfgang vi la Federación Mundial y organizadora de la Copa del Mundo y hasta el ex seleccionador inglés Clive Woodward ha solicitado que se repita el partido los Juegos españoles en voz de su y Evian disculpas por la imagen dada al final del partido en Bruselas entonces muy duro

Voz 3 42:30 Portugal y desde aquí quiero pedir perdón como capitán del equipo esas acciones no se corresponde con los valores de este deporte ni con la identidad de este equipo

Voz 1161 42:38 en tenis arranca hoy el Master mil de Miami con los partidos del cuadro femenino no antes de las nueve y media de la noche Lara Arruabarrena debutó ante la estadounidense de origen croata Berna Bernarda pera en NBA poca presencia española esta madrugada la más destacada la de en Gómez diecisiete puntos en la derrota de Charlotte ciento ocho noventa y cuatro en Filadelfia más discretas la de Calderón cinco puntos en la victoria de Cleveland ciento veinticuatro ciento diecisiete sobre Milwaukee de Pau Gasol cuatro puntos en la victoria de San Antonio ochenta y nueve setenta y cinco sobre los Warriors no han jugado ni Marc Gasol ni Juancho Hernangómez en las derrotas de Memphis en en ciento dieciocho ciento quince y Denver en Miami en ciento cuarenta y nueve ciento cuarenta y uno después de dos prórrogas sin españoles pinturas Indiana en Nueva York Detroit

Voz 7 43:38 no arreglar la lavadora

Voz 0785 43:57 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas Boza vas a subirse al telesilla

Voz 3 44:03 al menos cinco grados para que por unos segundos bajando

Voz 1727 44:07 tus sólo sobre nieve polvo

Voz 4 45:50 plantea una disyuntiva un hospital o un helicóptero

Voz 1100 45:54 buenos días Pepa no estábamos desde tiempo atrás graves carencias en nuestras vidas pero no acabamos de identificar la causa de nuestros agobio los las pensiones quizá la precariedad en el empleo el machismo recalcitrante que ya lo que nos pasaba y no los habíamos dado cuenta torpes de nosotros es que necesitaba con urgencia que este Gobierno María Dolores Cospedal españolísimo ministra siempre a sus órdenes adquiriera con presteza entre otros belicosos artefactos no es cuentas fragatas F ciento diez aviones de reabastecimiento Mr T unos pocos helicópteros NH noventa analizados por supuesto tenemos que modernizarlo sólo los helicópteros Chinook que chorreando sangre por las junto eso es lo que nos dicen desde el Ministerio de Defensa que además ya de echado las cuentas y el pico con la que está cayendo sino exponen diez mil ochocientos cinco millones de euros sin contar los sobrecostes que siempre estará en estos encargos es acaso somos una vergüenza europea de seguridad y defensa pues no porque según lo Eustat el Gobierno de Rajoy le dedica es soy menesteres dos puntos porcentuales más que la media de la UE mientras que en sanidad educación la inversión es menor que en el resto de Europa datos para los escépticos media europea en orden público

Voz 3 47:19 su seguridad Grupo siete

Voz 1100 47:22 en toda España un uno nueve en sanidad siete con uno España u seis tiene educación cuatro consigue siete España gasta en cuatro raspado porque les dejamos affaire

Voz 36 47:35 el ojo izquierdo

