Hoy por Hoy (20/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:16 muy buenos días qué es hoy la defensa nacional en que se debe gastar el dinero comprometido con la OTAN he ahí otro gran debate de fondo al que quizás algún siglo tengamos tiempo de entrar en este país en la propia OTAN la SER adelantó ayer que el Ministerio de Defensa se dispone a invertir diez mil millones de euros para la compra de nuevo armamento cuando se escatima cada euro público que se reclama para mejorar la vida concreta de las personas aquí y ahora cuando los recortes en sanidad o educación no sean revertido un desembolso de este volumen hay que explicarlo muy bien España debe cumplir sus compromisos los países tienen derecho a defenderse pero donde están hoy cuáles son las amenazas en suelo europeo o en suelo de la Alianza Atlántica frente

Voz 2 01:05 hay terrorismo internacional por ejemplo la

Voz 1727 01:07 la más concreta irreal a la que nos enfrentamos aquí parece evidente que lo imprescindible es la apuesta por los servicios de intelectual

Voz 2 01:14 confía

Voz 1727 01:15 defensa se dispone invertir diez mil millones de euros y todavía se deben veinte mil millones de la última gran compra de armas realizada en los años noventa de aquella todavía estamos pagando carros de combate cuando han salido de los cuarteles carros de combate en España para algo distinto que un desfile pues si no nos falla la memoria la última vez fue cuando los paseo por Valencia Milán del Bosch en el golpe del veintitrés F eran mil novecientos ochenta y uno hace treinta y siete años hace unos años ministro italiano de Defensa soltó en una reunión de la OTAN que los carros de combate sólo sirven en Europa para amedrentar a la población civil nosotros no somos expertos en armas ni estamos en los intríngulis de la geo estrategia militar pero parece evidente que semejante esfuerzo inversor para un uso tan escaso o simplemente disuasorio merece como mínimo detenerse en él y a falta de explicaciones políticas la ministra no las ha dado todavía porque aún no ha presentado oficialmente el documento que ayer adelantaba esta redacción vamos a tratar hoy de tener explicaciones técnicas y eso vamos a hacer a partir de las ocho y media con Miguel Ángel Ballesteros general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos

Voz 1375 02:29 Pepa Bueno

Voz 1727 02:47 es martes es veinte de marzo Hoy se cumplen dos años de la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para taponar la llegada de refugiados esta mañana les traemos a Hoy por hoy la historia de un profesor de inglés iraquí que consiguió saltarse esa barrera diplomática llegó a Grecia después del acuerdo eso hizo que quedara fuera del programa de reubicación y que tuviera que meterse en un camión como polizón para llegar a Italia desde allí alemán

Voz 0027 03:11 ya

Voz 3 03:12 son guays Efimkin Embid en Lituania

Voz 1827 03:16 sabía que si estaba tanto tiempo sin ver la luz me podría quedar ciego estuve mucho tiempo dentro del camión pero no pude contarlo tres días no lo sé tenía una linterna y cuando me despertaba la encendía comía algo cuando terminaba de tomaba

Voz 1727 03:31 ellas para poder dormirme

Voz 1827 03:32 hacía frío y tenía que dormir cada vez tomaba tres pastillas

Voz 1727 03:37 el cuenta cómo llegó un momento en el que la desesperación fue tal que empezó a aporrear la puerta para que alguien lo sacara de allí les vamos a contar su historia en unos minutos los halcones del Brexit cargan contra Theresa May por haber aceptado un periodo de transición con las condiciones que imponía la Unión Europea Aimar Bretos

Voz 0027 03:57 el Reino Unido no será plenamente soberano hasta enero de dos mil veintiuno porque hasta entonces seguirá sometido a las leyes europeas aunque ya sin derecho a voto sobre ellas además los comunitarios que lleguen al país en ese periodo tendrán los mismos derechos que antes

Voz 2 04:08 Adecco

Voz 0027 04:10 Theresa May que hay voluntad de acuerdo por todas partes no esconde que lo que en realidad busca con este movimiento es garantizarse un buen acuerdo sobre la relación futura entre la Unión y Irene

Voz 1727 04:20 la Agencia Tributaria aquí en España reconoce que en el dos mil diecisiete recuperó cien millones de euros menos que el año anterior en su lucha contra el

Voz 0027 04:28 a día de hoy en España hay la mitad inspectores fiscales que la media del resto de países de la Unión Europea según los técnicos aquí y el Tribunal Supremo

Voz 1727 04:34 lo escuchará hoy los argumentos de Jordi Sanchez pidiendo que lo dejen en libertad

Voz 0027 04:38 el Parlament catalán dio ayer el primer paso para cambiar la ley de Presidencia y que un candidato pueda hacerlo sin estar presente en su debate de investidura a pesar de que eso mismo ya lo prohibió el Tribunal Constitucional

Voz 1727 04:48 la madre de los niños Ruth y José Bretón acusa al PP de querer aprovecharse de las víctimas dice que España

Voz 0027 04:53 ético indignante e insoportable que por ejemplo en la marcha convocada este domingo en Huelva pidiendo que se mantenga la prisión permanente revisable estuviera en la cabecera políticos del Partido Popular asistieron la ministra Báñez o el presidente del PP andaluz Moreno Bonilla en un comunicado dice Ruth Ortiz de mis hijos no se aprovecha nadie a mis hijos no los utilizan para politizar nada

Voz 1727 05:11 sí un desbloqueo por fin los restos de los hermanos la Peña represaliados por el franquismo y enterrados en el Valle de los Caídos ya pueden ser eso

Voz 0027 05:20 Ador el prior del Valle de los Caídos ha retirado el recurso contra esas exhumaciones así que ya pueden iniciarse los trabajos que tenían que haber empezado en noviembre del año pasado Eduardo Arranz es el abogado

Voz 4 05:29 sí

Voz 5 05:29 afiliadas es la primera vez en seis años la segunda que les dé buenas noticias a las familias y ahora mismo pues retomamos retrotraemos a esa situación si bien se abría la iniciar los trabajos

Voz 1727 05:44 hoy recibimos la primavera con las cadenas puestas en los coches en varias carreteras principales del centro y del norte de la península así que nos vamos a la DGT María Forner buenos días hola muy buenos días ahora mismo hay ciento sesenta y cinco

Voz 6 05:56 las afectadas por la nieve en toda España XXXII de ellas se encuentran intransitables de de estas quince pertenecen a puertos de montaña van a necesitar cadenas para circular por otras sesenta y ocho vías lo peor lo continuamos encontrando en Asturias Cantabria Castilla León y Aragón

Voz 1727 06:12 y además el viento gélido del norte hace más intensa la sensación de frío que nos espera Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:19 buenos días nos espera invierno en estas últimas horas te esta estación que sin duda ha estado marcada por estos cambios bruscos pero final por la persistencia del frío estampas actuales cerca de la costa del Cantábrico ha llegado la nieve ha llegado en la costa del Mediterráneo especialmente en la provincia de Barcelona en la misma ciudad de Barcelona en los barrios más altura aún hay nieve acumulada en la parte alta más de doce centímetros pero esta situación de nevadas en cotas bajas desaparece todavía en el Cantábrico especialmente en toda la Cordillera Cantábrica nevada copiosa hasta el final de la jornada no irá remitiendo en el resto del país e irán desapareciendo las nubes durante la tarde algún chubasco y mucha tensión a lo que ganará protagonismo a lo largo del día de hoy el viento del norte que va a soplar especialmente fuerte en zonas de montaña es rachas de más de cien kilómetros por hora y sobre todo en el norte de Baleares en Menorca mucha tensión también al mercado oleaje provocado por este viento

Voz 1727 07:14 ya a punto de volver de Bilbao Manu Carreño buenos días

Voz 1375 07:17 buenos días Pepa hacía muchos años que el larguero no venía a Bilbao ya noche nos abrieron las puertas de la ciudad con la presencia de la alcalde Juan Mari Aburto y de una Errenteria el diputado general de Vizcaya que hablaron y pidieron medidas a la UEFA para que los salvajes ultras de algunos clubes europeos dejen de golpear a ciudades como Bilbao como ha ocurrido aquí en las últimas semanas pero también nos abrió las puertas del Athletic Club su presidente Josu Urrutia que a punto de cumplir su segundo mandato ya veremos si se presenta al tercero como anoche nos explicó nos empapó

Voz 2 07:48 un poco más y unos dio a conocer más de cerca la filosofía

Voz 1375 07:50 es un club distinto que hace las cosas de manera diferente con sus pros y sus contras y al que no le ha ido mal en los últimos años jugando finales europeas como la de Bucarest de la Europa Liga ante el Atlético de Madrid o alguna final de Copa o la Supercopa de España que le ganaron al Fútbol Club Barcelona y eso que se han ido algunos jugadores muy importantes en los últimos años como Fernando Llorente como Ander Herrera como Javi Martínez como el más reciente hay Mariela porque se ha ido al City de Pep Guardiola otros han preferido quedarse como Kepa Arrizabalaga que también anoche participaban el larguero desde la concentración de Las Rozas donde está la selección es un portero de presente y de futuro del Athletic Club de la selección española pero sin duda la ovación de la noche será llevó José Ángel Iribar el chopo recién cumplidos setenta y cinco años con el público puesto en pie un sin

Voz 1827 08:34 voló de nuestro fútbol que refleja mejor

Voz 1375 08:36 por qué nadie lo que es este equipo y lo que es esta ciudad

Voz 2 08:39 así que desde Bilbao Athletic

Voz 7 08:43 hasta luego Pepa un abrazo Manu en la Cadena Ser

Voz 0966 08:49 los buenos días en el sorteo extra día del padre de la ONCE celebrado ayer el número premiado ha sido el

Voz 2 08:58 seis mil trescientos cincuenta y tres serie cincuenta y siete

Voz 0966 09:04 enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los diecisiete millones de euros hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartir ilusión

Voz 2 09:15 cruzan el día ya sabes con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 8 09:25 construyó templos cuatro dos pirámides faraón mejor pirámides son menos piedras y será más barato rastrea

Voz 9 09:32 ayuda a todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora también con paraísos

Voz 8 09:36 ha sido una hipoteca te parece

Voz 9 09:38 rastreador y sus asesores financieros te ayudarán

Voz 8 09:41 la descifrar la rastreador punto com comparador de la historia

Voz 10 09:45 sí

Voz 12 09:52 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales veinticinco arroba Hoy por hoy y en Facebook hoy por hoy lo que nos pasa

Voz 13 10:06 sus consecuencias lo que los cambia sus claves vamos a intentar ser claros indirectos de lunes a viernes a las dos de catorce las noticias de la mañana con José Antonio Marcos

Voz 2 10:19 son las dos de la tarde escucha lo en Cadena SER en nuestra aplicación o en Cadena Ser punto com corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 14 10:32 sabes lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar

Voz 2 10:38 el Deportivo nadie mejor que el equipo de

Voz 14 10:41 deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 2 10:44 la SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias radio quiero ser elefante yo presidiendo USA

Voz 1915 10:58 yo la comparo pues va abra catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 2 11:01 los escolares

Voz 15 11:03 era paisano no caben en la boca

Voz 16 11:06 digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La ventanas con bueno no porque no puedo hablar el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 2 11:17 nosotros somos la ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 17 11:25 para mí la radio también eh porque las tardes y por las noches es es algo que me que me acompaña constantemente no es algo el trabajo y en el coche no puedo no poner la radio no al acostarme me pasa lo mismo no sea aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque mejor esta Un poco más desconectado y bueno que tengas el móvil la radio siempre está ahí no supe te acompaña

Voz 2 11:47 el valor de la radio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 1389 11:51 comercial

Voz 8 11:53 en la Cadena Ser se abstiene de hacer

Voz 18 11:56 la ilusión eso comentarios despectivos sobre raza credo orientación sexual nacionalidad o cualquier caracteriza

Voz 2 12:02 hay que pueda promover la discriminación

Voz 4 12:05 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 0966 12:13 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los que quieren incorporar un icono de runner en navegadores y buscadores ya sin hacer runner social y deportiva que pide a los principales buscadores la incorporación del icono en Cadena Ser punto com la radio que tu programa

Voz 8 12:56 si estás de bajón

Voz 0966 12:58 Bale arriba sin lactosa ahora a Lozano está en tu mano ayuda tus defensas con vitaminas B6 tilde el subidón de la ONU en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 8 13:22 hoy

Voz 1850 13:26 sobre el Brexit las cosas van extremadamente bien así respondía ayer a última hora Boris Johnson el díscolo ministro de Exteriores británico cuando le preguntaron por el acuerdo de enorme importancia que acababa de cerrar su gobierno con la Unión Europea para el periodo que irá desde la fecha oficial del Brexit hasta la ruptura efectiva veintiún meses que las partes han dado para evitar una ruptura drástica consecuencia el Reino Unido no se irá del todo hasta el uno de enero del dos mil veintiuno y en ese periodo intermedio las cosas se harán en buena medida como quería Bruselas Carlos

Voz 0393 13:58 Ana Gómez por ejemplo los ciudadanos comunitarias que lleguen a Reino Unido durante ese periodo de transición dos mil diecinueve dos mil veinte tendrán los mismos derechos que hasta ahora además en ese periodo Londrés podrá negociar acuerdos comerciales con terceros países pero no entrarán en vigor hasta que termine la transición durante ese periodo de Reino Unido seguirá sometido a las leyes comunitarias pero sin poder tomar decisiones

Voz 1850 14:20 por lo tanto Londres cede ante mucho de lo que proponía Bruselas con la esperanza de que esto se valore cuando llegue el momento de negociar el acuerdo de relación entre la Unión Reino Unido posterior al Brexit pero las cesiones de Theresa May han enfurecido a los halcones que exigían una ruptura radical corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 14:40 me acuerdo de transición ha sido recibido con alivio por empresarios y al sector financiero pero Theresa May se enfrenta en casa allí en su partido aún sin fin de protestas por ejemplo el sector de la pesca donde la campaña del Brexit tuvo tanto éxito está furioso con lo acordado que no es lo prometido ahora se encuentran con que la Unión Europea decide las cuotas hasta el dos mil veinte sin que el Reino Unido esté en la mesa de las decisiones

Voz 1850 15:04 el Núñez equitativo hubo en fin

Voz 1827 15:06 no hay manera de ver que esto es un buen

Voz 20 15:09 me acuerdo dice el diputado conservador por Aberdeen en Escocia Ross

Voz 21 15:14 este tío es Annan pecho lo dices

Voz 1915 15:17 hoy esto es muy mal hoy estoy muy decepcionado

Voz 20 15:20 todo muy enfadado Nike Alfarràs el

Voz 0273 15:22 antiguo líder del Yuki impulsor del Brexit han pedido la destitución de Mel

Voz 1850 15:26 este acuerdo tiene una derivada que afecta especialmente a España es la de Gibraltar el pacto de transición se aplicará también en el Peñón pero antes tiene que haber un acuerdo bilateral entre el los dos países El ministro español de Exteriores Alfonso Dustin insiste en que quiere tenerlo cerrado para el mes de octubre pero aclara que las negociaciones están centrando en cuestiones prácticas no en debates de máximos como la soberanía del Peñón

Voz 22 15:52 eso es un objetivo usted sabe y si no al que no renunciamos pero no es una cuestión que vayamos a plantar en este en este caso concreto en esta en el marco de esta de esta negociación

Voz 1850 16:04 hoy en Bruselas Dustin anunció ayer que la diplomacia española en Italia está apoyando a la ONG proactiva operaron a los tripulantes de ese barco bloqueado por la justicia italiana investigados por negarse a devolver a Libia a doscientos migrantes rescatados del mar algunos de los cooperantes volaron anoche a España pero no todos Rafa Muñiz

Voz 0866 16:24 en Italia continúa el comandante del barco y la coordinadora de la misión ambos investigados por la Fiscalía de Catania los que se les acusa de una supuesta promoción de la inmigración ilegal esta madrugada entre aplausos han llegado a Barcelona el resto de voluntarios de la ONG española

Voz 21 16:40 su director Oscar Camps defiende la actuación en aguas internacionales

Voz 23 16:44 en ningún momento hemos desobedecido ningún código ninguna ley ninguna orden

Voz 24 16:49 quince eurodiputados españoles de todos los parte

Voz 0866 16:52 todos han pedido ya la liberación del barco de pro

Voz 1850 16:54 tiene precisamente hoy se cumplen dos años ya de la entrada en vigor de aquel acuerdo que la Unión Europea firmó con Turquía para que le contuviera el flujo de refugiados a cambio de dinero un acuerdo que supuso una externalización de facto de la política de asilo Isabel Villar

Voz 0393 17:09 según la Organización Internacional para las Migraciones en dos mil dieciséis llegaron a Grecia por mar ciento setenta y tres mil refugiados en dos mil diecisiete XXXV mil en lo que llevamos de año no superan los cuatro mil llega al menos personas a Grecia pero siguen llegando siguen sin poder avanzar en su ruta por Europa la agencia de la ONU calcula que haya atrapadas casi cincuenta y cinco mil personas en el país heleno y eso fomenta el negocio de las mafias que hacen dinero empujando a los refugiados por rutas clandestinas y peligrosa

Voz 1850 17:36 poco se habla ya de los refugiados verdad pues siguen ahí de Grecia acaba de regresar el reportero freelance Antonio Trives buenos días Antonio has estado en el puerto de Patras qué pasa ahí

Voz 24 17:46 es el lugar donde a diario cientos de refugiados saltan la valla del puerto tratan introducirse en los bajos o dentro de los camiones que viajan hasta Italia en en ferry

Voz 0966 18:00 ahí es cuando el barco está ahí lo intentamos todos los días cuando el barco llega te da igual de día o de noche en todo momento lo intentamos veinticuatro treinta y seis cincuenta y seis hasta setenta y dos horas en el camión sin agua sin comida tres días y tres noches es demasiado peligroso porque setenta y dos horas sin agua sin comida es demasiado peligroso la gente florentina incluso debajo del camión entre las ruedas para llegar hasta Italia demasiados problemas

Voz 1850 18:28 dicho estudio dolor este joven es uno de los que pudiste hablar pero no te quería dar su nombre no prefería el anonimato

Voz 24 18:37 es uno de los más de trescientos refugiados que viven en unas fábricas abandonadas frente al puerto en condiciones indignas y muy lejos de respetarse los derechos humanos básicos una pequeña botella de agua colgada a la espalda con un acuerdo para facilitar los saltos es su único equipaje la aportan a todas horas al lugar donde vayan es todo lo que van a tener si consiguen introducirse en uno de los camiones los últimos días se han intensificado las agresiones de la policía se han dado casos de mordeduras de los perros de la Policía portuaria muchos llevan cinco siete ya está en nueve meses intentándolo

Voz 0966 19:13 quién eres no estar aquí no es la solución al problema deberían tomar buenas decisiones para todos los refugiados para ir desde aquí una buena decisión para que lleguemos bien deben respetar nuestros derechos aquí no tenemos nada no hay comida ni lugares para dormir si no nos dejan salir cuanto tiempo quieren que estemos aquí si nos permiten salir la situación se resuelve por completo sino nos permite a los de portarán

Voz 1850 19:40 You Yen Antonio de lo de siempre de la Guerra de la violencia de la falta de oportunidades en sus países

Voz 24 19:46 esos jóvenes que rondan la veintena pero también en menores de catorce o quince años y que está Gallito

Voz 1850 19:52 bien en el puerto siguen ahí salieron de su país

Voz 24 19:54 con el propósito imperante de llegar al centro de Europa para comenzar de nuevo una nueva vida

Voz 0966 20:01 y quiero traer a mi familia aquí porque allí hay muchos problemas sino tuviéramos problemas en nuestro país no vendría

Voz 1850 20:11 decías que cada día cientos de personas tratan de de meterse en los bajos o dentro de los camiones que viajan hasta Italia en ferry a Mohamed es uno de esos jóvenes que sí consiguió meterse a hacer la ruta

Voz 24 20:24 si Mohamed es un joven profesor de inglés iraquí estuvo secuestrado dos meses por el Estado Islámico sobrevivió al llegar a Grecia tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía quedó excluido del programa de ubicación trató de salir del país a través de distintas vías pero ninguna le funcionó llegó al puerto de Patras cansado y frustrado por no poder continuar con la ruta que había empezado en su país y que tenía como destino Alemania

Voz 1827 20:53 soy un hombre una linterna pilas el comida pastillas para dormir no le dije a ninguno de mis amigos que conocí en Salónica que iba a hacer este viaje no conocía muchachos en Salónica pero quería hacer el viaje sólo me metí y una persona cerró la puerta le dije Escucha bien si este camión no se mueve en dos o tres días

Voz 1727 21:16 abre la puerta del striptease

Voz 2 21:18 ha sido Ross

Voz 24 21:21 durante dos semanas estudio cuál era el mejor momento para saltar y colarse en uno de esos camiones entro en uno de ellos pero desconocía cuánto tiempo pasaría dentro cuando llegaría Italia siempre con mucho miedo

Voz 1850 21:35 a ser descubierto tiene bebí

Voz 3 21:37 en sólo cinco Dangerous

Voz 1827 21:40 sabía que si estaba tanto tiempo sin ver la luz me podría quedar ciego estuve mucho tiempo de todo el camión pero no pude contarlo no en tres días no lo sé tenía una linterna y cuando me despertaba la encendía comía algo cuando terminaba de tomaba las pastillas para poder dormir me hacía frío y tenía que dormir cada vez tomaba tres pastillas

Voz 24 22:03 de todos sus mecanismos para que el viaje no lo hiciera decaer la fuerza del trayecto y el pánico empezó a golpear la puerta esperando que alguien le abriera independientemente de si estaba en Grecia o en Italia eso ya le daba igual

Voz 1827 22:17 soy un monstruo Antón después de un largo tiempo empecé a sentirme ocurrido dije hasta aquí es demasiado ya Si estoy todavía en Grecia debo salir y empecé a golpear la puerta ya era demasiado

Voz 1850 22:30 pues esto es lo que pasa cuando contamos claro quién va dentro de un camión no esto que cuenta este hombre

Voz 24 22:35 eso es rendirse tampoco fue fácil ni tuvo éxito inmediato lo que alargaba más la angustia

Voz 3 22:42 situados la ex tomo echó que tengo ahí

Voz 1827 22:46 voy a seguir golpeando la puerta zanja alguien me escucharía después de dos horas golpeando la puerta alguien lo yo me abrió era un día un poco soleado y cuando la luz del sol me golpeó caer desmayado había estado tres o cuatro días sin ver la luz del sol le pregunté al hombre que me abrió gramo donde estoy me contestó desde cuando estás aquí cuando me dijo que estábamos en Italia no podía creerlo que quizá estaba soñando

Voz 24 23:12 por las pastillas que había tomado donde estoy

Voz 1827 23:14 preguntaba estamos cerca de Ancona Italia era como un sueño

Voz 25 23:21 nos que el drama

Voz 1827 23:22 vino

Voz 24 23:23 era como un sueño para él pero al mismo tiempo cuando paraba a pensar no podía dejar de preguntarse qué por qué nadie se preocupaba por ellos

Voz 1827 23:32 sí Keimen así que eso me preguntaba podré conseguirlo podría hacerlo voy a veces pensaba que podía estar perdiendo el tiempo porque el mundo no se preocupa por nosotros porque tengo que arriesgar mi vida en este camión muchos porqués o que no se preocupan por nosotros porque tengo que hacer esto después de todos los problemas por los que pasar

Voz 3 23:52 gol astro

Voz 8 23:56 la expresión del desamparo de un cero

Voz 1850 23:59 bueno cómo está ahí donde está ahora Mohamed

Voz 24 24:01 Hammett tiene veintidós años pero se define como un hombre viejo por todas las experiencias que ha sufrido hoy presenciado cuando lo pasa peor es de noche cuando recuerda su secuestro su travesía durante el día estudia alemán Content son mientras espera la decisión del recurso que ha presentado después de que Alemania rechazara su petición de asilo

Voz 1850 24:21 os que completó todo el recorrido de Grecia e Italia de Italia Alemania hay ahí está esperando papeles volando esperando papeles Antoria Trives en gracias gracias Pepa

Voz 4 24:33 hoy

Voz 2 24:34 cómo estamos

Voz 1727 24:36 y hoy se reúne el Pleno del Tribunal Constitucional y como comentábamos ayer ya avanzó la SER la mayoría conservadora aprobará previsiblemente la ponencia del magistrado Alfredo Montoya que considera válidos todos los puntos más controvertidos de la reforma educativa de Rajoy la conocida como Ley Wert incluida la financiación pública a los colegios que segregan por sexo los representantes de la comunidad educativa en la escuela pública y los partidos de toda la oposición practicamente lamentan lo que puede suponer esta sentencia inminente que el PP se atrincheró detrás al once y que ya ni siquiera escenifica que

Voz 1850 25:11 busca una alternativa de consenso así que le preguntamos a Sandra Moneo portavoz de Educación del Partido Popular muy buenos días buenos días si finalmente el Tribunal Constitucional avala hoy los puntos recurridos de la Lomce el PP interpretará que la ley Wert sigue siendo válida y que no hay necesidad de seguir buscando un pacto educativo

Voz 26 25:32 eh nosotros con independencia de lo que hoy avale Tribunal Constitucional sentencia seguimos apostando por el pacto en educación es evidente que uno de los puntos importantes que nosotros defendemos y que hemos defendido es la libertad de enseñanza y el derecho a los padres a la la educación hay sumó el modelo educativo que quieren eh para sus hijos pero como le decía antes bueno vamos a esperar a cuál es la sentencia del Tribunal Constitucional respetaremos esa sentencia hablaremos aquellos puntos que considera sigue el Tribunal Constitucional considera que son positivos intentaremos llegar a un acuerdo con el resto de grupos pero nuestro compromiso en estos momentos es seguir apostando por el pacto por la educación

Voz 1850 26:11 tiene sentido esa subcomisión de educación con buena parte de la oposición fuera de El PSOE Podemos Esquerra se han ido el PNV se lo están pensando Illes reprochan a ustedes que no se puede hacer un pacto educativo mientras no se llegue a un acuerdo de financiación digno

Voz 26 26:28 pues mire que duda cabe que el hecho de que el Partido Socialista y hablo del Partido Socialista específicamente porque fue uno de los tres firmantes junto con Partido Popular con Ciudadanos de la Constitución el pacto por la educación el hecho de que haya abandonado la subcomisión en fin pues se genera ciertas digital

Voz 8 26:45 claro es que acabe el partido socialista

Voz 26 26:47 desde el principal partido de la oposición tiene gobiernos en comunidades autónomas ha sido un partido de gobierno ya desarrollado políticas educativas pues mire nosotros tenemos un compromiso con el conjunto de la sociedad española tenemos un compromiso no sólo con los ochenta y tres comparecientes amén a los que les merecemos un respeto sino con la sociedad que les ha pedido que lleguemos a un acuerdo las la comisión tiene sentido en la subcomisión tiene sentido porque grupos políticos que estamos dispuestos a llegar a acuerdos creemos que este sigue siendo el foro absolutamente adecuado y lo que pedimos es al Partido Socialista que reconsidere su postura porque mire yo con toda sinceridad debo decirle creo que el argumento que ha utilizado el Partido Socialista es un argumento muy doble es decir nosotros no hemos cerrado un presupuesto una financiación lo que hemos establecido es un suelo suelo con dos propuestas concretas una de cinco mil millones que sobre el PIB del dos mil diecisiete representaría el dos mil veinticinco ya un vuelo de un cuatro coma siete cerca al cinco por ciento yo una segunda oferta el daba os ponía cifras a la propuesta del cinco por ciento del PIB del Partido Socialista por lo tanto yo creo que existen otros otros condicionantes estratégicos quizá políticos pero no tiene nada que ver con lo que hemos vivido en la subcomisión a lo largo de estos meses ni por supuesto con un compromiso de este Gobierno en relación a la financiación

Voz 1850 28:07 pues mire señora Moneo estamos contando en la SER que el Ministerio de Defensa Se prepara abrir un ciclo inversor para cumplir con los compromisos adquiridos en la OTAN aproximar la inversión del PIB a lo que está pactado dentro de la OTAN y sin embargo España es el quinto país de la Unión Europea que menos porcentaje de su PIB invierte en educación porque si converge hemos en inversión militar no lo hacemos en educación

Voz 26 28:31 pues mire yo les debo decir que sí que estoy de acuerdo con usted en que tenemos que hacer un esfuerzo presupuestario en materia educativa es que nosotros

Voz 27 28:39 no lo hemos negado pero te ese presupuesto

Voz 26 28:41 de educación creo que tiene que ir acompañado de políticas educativas efectivas es lo que hemos planteado el partido socialista tiene que ser un compromiso entre Gobierno y comunidades autónomas en la distribución actual en relación al presupuesto de Educación el Ministerio aporta algo más del cinco por ciento el resto lo aportan las comunidades autónomas vía ingresos propios vía financiación autonómica por lo tanto el compromiso tiene que ser de todos porque eso me decía esto es sobre este tema hemos discutido dentro de la Subcomisión y nosotros se lo hemos dicho en público y en privado claro que tenemos que incrementando el presupuesto en educación el cinco por ciento del PIB oiga yo no sé cuándo va a ser el pisen en el año dos mil veinticinco sin sólo blindados la inversión en relación al PIB baja la inversión la educación a bajar nosotros lo que planteamos es medidas concretas presupuesto concreto por supuesto siempre al alza el ministro lo dijo el pacto por la educación tiene que ir acompañado de un pacto presupuestario y en eso es lo que estamos trabajando

Voz 1850 29:43 Sandra Moneo gracias por atender a la SER muy buenos días

Voz 26 29:46 muy buenos días implantar como siempre

Voz 4 29:53 pues

Voz 24 29:54 no tengo claro no se puede trabajar sin compromisos y Banco Sabadell también lo sabe por eso trabajar con las empresas como si fueran uno por ejemplo

Voz 2 30:02 a las empresas en el proceso de internacionalización con productos y servicios especializados descubre el resto de compromisos el Banco Sabadell punto com barra acompañé arte

Voz 8 30:18 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir por un Wolkswagen Polo por seis euros al día como que te lo da sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo bueno no hubo Risto tumbos al impulso por sólo seis euros al día con Weis renting estoy contrariado también un bolso Warrick por solo diez euros al día oferta por lo posible euros al día de golf por diez euros al día como Spahic renting consulta condiciones tiempos Pajín punto es cuando decides no arreglar la lavadora que haces si te compras un equipo te sientes tan si quieres sentirte vivo piden un préstamo y te lo transferido

Voz 28 30:51 en quince minutos con los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones punto es pues ya novecientos ochenta y uno dos sesenta y dos pisen Teddy Bush

Voz 29 31:00 pues la bienvenida a la espera que no te moleste invité a un amigo Viña y reserva prometo no ponerme filósofa Viñales

Voz 8 31:09 Dalí con un placer cotidiano Si buscas un viaje único con tu pareja tu sitio está en el Royal Service de Paradis

Voz 2 31:15 los viajes en familia tenemos la opción perfecta en el Family de Paradiso en la Riviera Maya descubren

Voz 30 31:22 las experiencias de categoría superior más exclusiva servicio de mayor Damián lujosas suites piscinas y áreas privadas no te pierdas esta experiencia inigualable y reservan Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el novecientos ochocientos cuarenta y dos novecientas

Voz 0027 31:35 Cinco Días a la Innovación Empresarial Si tienes un proyecto innovadoras cambiado las reglas de la responsabilidad social corporativa o emprendido con éxito junto a una universidad presencial los Premios Cinco Días celebre con el diario su cuarenta aniversario bases publicadas en cinco días punto com presentación de candidaturas hasta el veintiuno de mayo

Voz 8 31:52 con el patrocinio de Repsol Caixabank agencia oficial vio Uruguay no crees que debería encargarle la web a alguien duda número ocho dudo que pueda hacer esa inversión en ICO te facilita buscar financiación para hacer realidad sus proyectos para que empiece a creer en ti

Voz 2 32:09 tu negocios informa te en tu bancos Nico punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno todos los productos de todos los anuncios de todos los programas de todas las emisoras de todas las radios que escuches hoy calan en los vehículos comerciales de Opel gama Opel de vehículos comerciales todo cabe lleva tildó desde nueve mil setecientos euros financiando con Santander Consumer FSA o Banco Cetelem MCA hubo hasta final de mes consulta condiciones a la OPA

Voz 1 32:36 productos pero deja el plan

Voz 1850 32:39 siempre tiene el mismo sonido

Voz 4 32:43 por hoy Pepa Bueno tres minutos pasan de las ocho y media de las siete

Voz 1850 32:46 y media en Canarias Caixa Bank

Voz 8 32:49 en a este espacio

Voz 2 32:51 es

Voz 1727 32:58 la lucha contra el fraude fiscal recupera este año en España cien millones de euros menos que el año pasado

Voz 0027 33:04 lo reconoce la propia Agencia Tributaria España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con menos inspectores fiscales a finales de dos mil diecisiete según los técnicos de Hacienda para el mismo número de contribuyentes en España había un inspector y en el resto de países de la Unión Europea de media dos inspectores y cuatro días después de la muerte del joven mantero en Lavapiés que falleció de un infarto Unidos Podemos pide que vender productos en el top manta no acarrea penas de cárcel de hasta dos años además eso les genera antecedentes penales que impiden que estas personas obtengan permisos de residencia Podemos reclama que se vuelva a considerar una falta administrativa castigada con multa pero no con prisa

Voz 2 33:42 tiene un minuto para Cruz para contar tienen aún todas las ventajas de puertos seguros con Caixabank el de salud y el de autos y si ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí y ahora con el Family seguros y de alarma de Securitas más información en tu oficina o en Caixa Bank punto eh

Voz 4 34:02 en la Cadena

Voz 2 34:03 SER Hoy por hoy

Voz 1727 34:12 la ministra de Defensa inaugura esta mañana en Valladolid una exposición sobre el quinto centenario de la primera vuelta al mundo que quizá allí podamos preguntarle por la noticia que avanzó ayer la SER que son los planes de su Ministerio para gastar diez mil millones de euros en nuevo armamento veinticuatro horas después Cospedal siguen silencio y ha declinado la oferta de esta casa para venir a explicar esos planes aquí esos planes que ejecuta ella pero que están comprometidos por España desde hace tiempo con la OTAN el compromiso de elevar nuestro gasto en Defensa hasta el uno y medio por ciento del PIB que no es tanto como pide Donald Trump pero que ya sí supone un ochenta por ciento más de lo que se invierte ahora el PSOE ha criticado al Gobierno por tomar en solitario decía

Voz 1850 34:57 no es estratégicas hiel antiguo jefe Mayor de los Ejércitos Julio Rodríguez que es actual dirigente de Podemos avisa de que los recursos que se dediquen a la defensa a la compra de armamentos no se van a invertir en otras cuestiones como la Educación la Sanidad Ana corbata un buenos días

Voz 0127 35:13 buenos días por eso Rodríguez pedía anoche en Hora Veinticinco al Gobierno más transparencia y más información para abrir a la sociedad el debate sobre qué cantidad Se debe dedicar a Defensa

Voz 31 35:22 si se incrementan presupuestos en una eterna partida habrá que restar

Voz 24 35:25 la de otras ese debate hay que los social

Voz 31 35:27 ya sé nunca es abierto con la excusa de que eso

Voz 24 35:30 en temas de seguridad El PSOE cree que el Gobierno no de

Voz 0127 35:32 de decidir cuánto dinero destina a Defensa de manera unilateral Adriana Lastra I'm

Voz 1850 35:37 materias muy sensibles como son precisamente

Voz 32 35:40 serio y defensa que sería bueno que se negociara hice pactaran digamos entre todas las fuerzas políticas

Voz 0127 35:46 desde Ciudadanos Fernando de Páramo pedía anoche en la SER

Voz 33 35:49 no se malgasta el dinero en esas en esas inversiones y también conocer las partidas que desde luego que estoy convencido que el Gobierno así debe hacerlo nos explica la menos detallará en qué se va a producir esa inversión ya que es una inversión importante

Voz 0127 36:00 en el PP de momento guarda silencio sobre este asunto

Voz 1850 36:02 esta inversión de diez mil nuevos millones de euros le servirá a España para abandonar la cola de los países europeos que menos gastan en Defensa únicamente Bélgica Luxemburgo tenían niveles de inversión más bajos y eso que más allá del caso particular de Grecia que gasta muchísimo por su posición geográfica es sus tensiones históricas con Turquía más allá de Grecia entre los grandes países de la Unión Europea sólo Reino Unido alcanza ya el dos por ciento del PIB en inversión militar que es lo que exige la OTAN Miguel Ángel Ballesteros ex general del Ejército director del Instituto Español de Estudios Estratégicos muy buenos días buenos días nos preguntamos general esta mañana por la contribución de España a la OTAN seis están la OTAN hay que asumir los compromisos eso está claro preguntamos si la hermanamiento que se compra tiene algún sentido estratégico frente a las amenazas concretas evidentes que tenemos en este momento como por ejemplo el terrorismo internacional

Voz 27 36:57 totalmente el planeamiento de la defensa de la la decisión de qué de qué material comprar qué capacidades de adoptar etcétera es un planeamiento que duras es ciclos de seis años sedes se hacen estudios muy muy concienzudos durante dos años antes de decidir cualquier adquisición es una decisión en la que interviene tanto el JEMAD la máxima autoridad militar como el secretario de Estado del Ministerio de Defensa que es digamos quién controla el aspecto económico como el subsecretario que es el que controla el personal hizo su formación

Voz 1850 37:38 en general para qué sirve exactamente le preguntó desde el desconocimiento absoluto el armamento que se anuncia en el plan actual del Gobierno el que se pretende iniciar en en próximos meses por ejemplo vehículos de combate sobre ruedas ocho por ocho para qué sirve exactamente ese tipo de lo

Voz 27 37:53 pues ese ese material es fundamental para poder actuar en las operaciones que estamos en el en el exterior con seguridad y con con eficiencia que es tanto como decir ser eficaces con el Mino mínimo coste posible para que se hagan una idea nuestros oyentes que en este momento nosotros estamos en operaciones como en el Líbano con vehículos BMR es vehículos medios de ruedas que tienen más de cuarenta años de vida ustedes imaginan en la vida civil a alguien en que se le pida que eh el vehículo que que utiliza que les sirve de protección sea un vehículo de más de cuarenta años de antigüedad pues esos está dando las Fuerzas Armadas porque no hay vehículos eh no no se han adquirido no sean programado la adquisición de vehículos nuevos que han ido demorando porque los presupuestos de Defensa en España son siempre es súper traducidos usted mismo lo ha dicho sólo detrás sólo tenemos por detrás de nosotros en términos de porcentaje de PIB a Bélgica ya ya Luxemburgo y eso supone poner en riesgo muchas veces la la vida de de nuestros hombres eh en circunstancias muy muy concretas no es el caso actual pero pero ha ocurrido ha ocurrido en Istán eh fin de es conviene tener disponer de los medios que te ofrece la tecnología un vehículo de hace cuarenta años no te ofrece los medios de la tecnología

Voz 1850 39:21 estoy en el último ciclo inversor el anterior a éste que se dispone a iniciar el Gobierno se compró también armamento y todavía estamos pagando buena parte de aquella deuda que es aplazada siempre no estamos pagando hoy por carros de combate que se compraron entonces tiene algún sentido comprar carros de combate en Europa porque la última vez que salieron de un cuartel en España para algo distinto un desfile por el año ochenta y uno de los sacó Milans del Bosch en Valencia

Voz 27 39:49 lo que hay alguna más reciente es y si nosotros tenemos en este momento seis carros de combate Leopardo en en stone en en Letonia tenemos eh estamos el tono sí porque hay una hay una amenaza rusas sobre los países Walt Cos aquí y ellos han pedido a la OTAN eh protección eh eh una protección a través de la disuasión es decir mandarle un mensaje claro a Rusia de eh que la OTAN está dispuesta a cumplir sus compromisos del artículo del artículo cinco que dice que si atacan a uno de los países miembros los demás países miembros responderán a ese ataque esa es la forma que hay para decirle a A a alguien e como Rusia en este caso no se te ocurra intentar nada por la vía militar por el uso de la violencia en esa operación está toda la OTAN metida nosotros concretamente eso hay cuatro batallones uno de los el batallón donde estamos nosotros eh lo lidera lo lidera Canadá pero prácticamente está hola a todos los países OTAN tenemos ahí vehículos blindados y carros de combate desplegados con trescientos soldados tal vez la opinión pública eh pues debería eso debería de conocer todo esto más esto es lo que hace que a nadie se le ocurra en utilizar la violencia para eh fue no sé para resolver cualquier problema que debe resolverse siempre en una mesa de negociación pijamas en en un campo de batalla

Voz 1727 41:20 que no sé cuánto cuesta un carro de combate en torno a diez millones de euros

Voz 1850 41:24 no no lo no lo puedo

Voz 34 41:26 fecha diez cuéntanos

Voz 27 41:29 estar hoy la pregunta

Voz 1850 41:31 claro si se utiliza como material disuasorio quién decide lo que se compre la OTAN compra lo que debe material disuasorio carísimo lo que la industria del armamento le conviene una industria que genera muchos puestos de trabajo y que por lo tanto pone a los países entre la espada y la pared porque efectivamente genera puestos de trabajo que va cada euro

Voz 27 41:50 si invierte en defensa e tiene un un retorno de normalmente de dos euros para para el país en en diversas formas pero bueno es un decido

Voz 1850 42:01 porque es una película sino que es una disuasión carísima

Voz 27 42:04 eh bueno lo que pasa es que la disuasión no es tal si lo que le pones enfrente Abat versátil para que nos hagamos una idea eh eh Rusia desplegado en su frontera en tres cuerpos de ejercido tres cuerpos de ejército equivale a tres divisiones tres divisiones cada divisiones son tres brigadas cada brigada son tres batallones nosotros hemos desplegado cuatro batallones fíjese la diferencia numérica Belloso están en su territorio Ellos pueden desplegar donde quién lo que pasa es que no es buena medida e poner en tu frontera mandar un mensaje al vecino diciendo fíjate todo lo que tengo o no e y un antecedente clarísimo es Ucrania Ucrania Crimea el valle del Donbás eh entonces y eso está ahí y eso hace que Polonia Estonia Letonia Lituania estén enormemente preocupados y reclamen de sus socios oiga es preferible en este momento dejar mandar un mensaje claro aunque cueste dinero e de que estamos dispuestos a defendernos y que los problemas no se pueden resolver nunca utilizando utilizando como la la violencia pero claro para disuadir a alguien que tiene un carro de combate el tienes que poner otro equivalente un mejor al suyo enfrente no vale ponerle un use a seiscientos delante un carro de combate entonces en efecto eso eso tiene un coste quién decide todo es lo que compra el material que compra eh ahora and pues pues cada país no pescaba cada país cada país decide lo que compra ese planeamiento es un es un planeamiento muy riguroso es un planeamiento que dura seis años el que son ciclos de seis años si se trabaja trabaja muchísima gente en ese en ese planeamiento ni es un planeamiento donde se mida el séptimo como hay con todo rigor porque la escasez de medios con la que están actuando las Fuerzas Armadas en el caso nuestro caso a españolas es importante es eh y entonces tener a People otro lado manejamos dinero que es de del contribuyente no es nuestro tenemos que ser sumamente eficientes con el mismo dinero conseguir la máxima renta

Voz 24 44:21 mira y eso es una obsesión en las fuerzas A

Voz 1850 44:24 Miguel Ángel Ballesteros general del Ejército yo lo agradezco que no se ha dado explicaciones técnicas porque políticas no las hemos conseguido todavía seguimos en ello

Voz 27 44:32 buenos días buenos días placer

Voz 19 44:37 cada año más de tres mil personas se quedan ciegas once les enseñan a vivir con su ceguera puedes enseñarles tú

Voz 2 44:52 el cupón diario de tres mil euros al mes durante veinticinco años y premios de XXXV mil euros

Voz 35 45:02 hola soy tu coche espero que conozca es la oferta

Voz 0978 45:05 de este mes el favor con la que me puedes cambiar cada

Voz 35 45:07 la neumático por cincuenta y cinco euros con montajes

Voz 36 45:12 por tu seguridad cambia los neumáticos y garantiza una mejora la herencia la carretera lleva tiene un neumático Ford Motor Kraft doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por cincuenta y cinco euros con montaje incluido consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford punto es

Voz 2 45:26 el rastreador ahora comparamos hipotecada Si una hipoteca te parecen jeroglíficos rastrea tory sus asesores que ayudarán a descifrar

Voz 37 45:32 la rastrea otro punto como el mejor comparador de la historia Securitas podrá ayudarle vuelos llamaba porque quiero la alarma si ésta no

Voz 1389 45:43 mañana los han robado en los veinte minutos que Mostar saldrán hacen la compra

Voz 38 45:46 no se preocupe ahora misma visuales percal seguridad de ojalá para que le dé hoy mismo la alarma esto

Voz 37 45:51 protege con alarma

Voz 2 45:53 Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento

Voz 1375 45:57 de ciento trece o calcula online en Securitas Direct

Voz 2 45:59 punto es si hay Álvaro de Carlas ahora

Voz 8 46:02 la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos ojo de escobillas vos ITA las instalamos gratis kart la red notita encarar las punto

Voz 39 46:12 pues promoción válida hasta el veintidós de abril consulta condiciones encargadas punto es

Voz 40 46:16 es una buena nevada un buen chaparrón una fue la práctica si los parece tan vuelo porque llamarlo mal tiempo llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas PNV extraiga ahora de regalo en toda la gama o un descuento de hasta tres mil euros en vehículos en stock sólo hasta el treinta y uno

Voz 8 46:29 de Martín consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en BMW punto es te gusta conducir

Voz 19 46:40 hola de nuevo

Voz 24 46:40 no hace tanto tiempo que contrate el seguro de vida que es muy probable que esté pagando de más no sé tengo que revisarlo claro revisa lo seguro que te vienes a la mutó con tu seguro de vida IT bajamos su precio sea cual sea también en coche moto y hogar teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pero llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en Mutua punto es vamos veinte a la mutua

Voz 4 47:09 cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno Juno del mis guiones firmados mujer di nada con manos así que busque todo esto

Voz 1389 47:37 Federico García Lorca se fue de Granada la ciudad donde habían

Voz 1727 47:41 ha sido en mil novecientos diecinueve se fue a Madrid a la Residencia de Estudiantes donde respiraba el mismo aire que Salvador Dalí o Luis Buñuel ahora todo el legado que el poeta dejó allí en la residencia en la cuna de la Generación del veintisiete ha empezado a volver a su ciudad natal el Centro Lorca de Granada a la ciudad donde nació y donde

Voz 1389 48:03 lo asesinaron Manuel Jabois muy buenos días qué tal buenos días total te ha gustado esta historia me ha gustado además que aparte de manuscritos y dibujos lo hayan empezado a llevar a Granada la ropa

Voz 7 48:14 la ropa del poeta e cuando un poeta como

Voz 1389 48:16 Lorca están universal y sus poemas tan conocidos la relación que tenemos los lectores con él es la misma relación que tendríamos con un gran amor es decir quieres descubrir cosas nuevas del cien años después del mismo modo que nunca te enamoras tanto de una persona como cuando te enteras después de cinco años de relación que también sabe tocar el piano de verdad esto lo decía Hernán Cacciari yo recuerdo que la muestra que organizó el año pasado sobre suelo Gloria Fuertes aquí en en el Teatro Fernán Gómez en Madrid yo me yo me quedé fascinado por ejemplo con un abrigo muy largo y muy muy a brioso que que ella llevaba en una foto con su con su pareja con un amor de su vida yo me preguntaba qué fácil es dar calor con los versos llevas puesto semejante abrigo

Voz 1850 48:59 espero que Granada debe la ropa de verano de Lorca si eso existe porque ya sabes que Lorca se decía que era una estación más me dicen que tuviste en fin de semana poético bueno yo todos los fines de semana

Voz 1389 49:10 hemos sexo esto hay que hasta

Voz 1850 49:13 tendrás que aclararlo esto tienes que Carlo estén con qué

Voz 1389 49:16 Beto además estoy hablando Madeira del poeta Soneira que es nuestro gran poeta gallego que escribió nunca funde como Eu te amo fíjate qué casualidad cuando tocó recitar ya por la noche yo elegía Federico García Lorca sin estar vestido de Lorca y lo que hice fue recitar unos versos del Romance de la pena negra con los que si quieres te dejó esta mañana dale las picotas de los gallos

Voz 7 49:41 acaban buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya hasta mañana Jabois en beso un beso

Voz 4 49:51 hoy por hoy

Voz 12 50:00 hoy

Voz 2 50:00 pero hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:06 qué tal buenos días estamos en el nivel uno del Plan de Inclemencias Invernales por las nevadas en la sierra que están provocando problemas en las carreteras de los puertos de montaña de la región esta mañana hacen falta cadenas para circular en casi todos y hay restricciones además para camiones para vehículos pesados en las carreteras de las zonas altas nieve y fuertes vientos enseguida vamos a actualizar la situación con la Dirección General

Voz 19 50:26 eh