Hoy por Hoy (20/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0437 00:12 la detención de alto voltaje político en Francia al ex presidente Nicolas Sarkozy está ahora mismo arrestado declarando ante la justicia Aimar Bretos

Voz 0027 00:22 sí está acusado de financiar de forma irregular su campaña presidencial del año dos mil siete última hora corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 0390 00:30 buenos días el ex presidente Nicolas Sarkozy está declarando en dependencias judiciales en las afueras de París el ex jefe del Estado conservadores están siendo investigados desde el dos mil trece por sospechas de financiación ilegal de su campaña presidencial en dos mil siete en la que consiguió la victoria en las sospechas surgen a raíz de una investigación periodística realizada por media en la que desvela documentos libios que probarían el traspaso de cinco millones de euros de ese tipo les safaris en dos mil seis mediante un empresario amigo del entonces presidente libio Muamar Gadafi según Le Monde y media farsa esta detención provincial Fabrice provisional podría durar hasta cuarenta y ocho horas ya pasó desde entonces Sarkozy podría ser presentado a un juez de instrucción

Voz 0027 01:14 la nieve está causando problemas severos desde primera hora en algunas carreteras principales en España sobre todo en la mitad norte DGT rociero Cano buenos días

Voz 1 01:21 muy buenos días hasta ahora registramos más de ciento cincuenta incidencias en carreteras del país lo peor lo encontramos ahora mismo en Cantabria donde es obligatorio el uso de cadenas Esteban a circular por la A67 además a este punto no pueden circular ni camiones ni vehículos articulados así como tampoco sea en León en la A66 ni en Palencia en la A67 así que una vez más pedimos precaución y que modere la velocidad

Voz 0027 01:42 aquí la foto de la nevada está ahora mismo a orillas del Mediterráneo nieva en Barcelona en la zona alta Frederic Vincent bon día van de hasta quince centímetros ambos

Voz 2 01:49 son la sierra de Collserola en la montaña en la parte alta de la ciudad es la sexta vez que ha nevado este año en Barcelona pero sin duda es la más importante he dicho las carreteras que cruzan Collserola en el Tibidabo han estado cortadas buena parte de esta noche por todo ello por la nieve el hielo mucho tráfico también entrada en Barcelona

Voz 0027 02:03 hace pocos minutos que han tenido que abrir los peajes de los túneles de Vallvidrera el Congreso va a rechazar hoy previsiblemente la admisión a trámite de una iniciativa firmada por varios grupos parlamentarios y que pide excluir de la Ley de Amnistía de mil novecientos setenta y siete los delitos relacionados con la violación de los derechos humanos esto abriría la puerta a juzgar en España algunos de los delitos del franquismo tanto PP como PSOE han anunciado ya que votarán en contra Carolina Gómez buenos días

Voz 1 02:27 buenos días prefiere Ciudadanos y el PSOE votarán en contra de esta proposición de ley los socialistas aseguran que tal y como está planteada generaría inseguridad jurídica y que la transición se basó precisamente en esta ley de amnistía Adriana Lastra que al ser tan amplia hay cosas eso como

Voz 0437 02:39 la persecución de los crímenes de lesa humanidad con la que nosotros estamos de acuerdo pero en este caso la ley de amnistía la propuesta que hacen estos grupos no la vamos a cobrar no es la paz

Voz 1 02:50 cada vez que el PSOE se opone a una iniciativa de este tipo Unidos Podemos y les piden que rectifiquen

Voz 0027 02:55 en también en el Congreso el Partido Popular ha presentado una proposición para pedirle al Gobierno que suba la edad legal para poder casarse lo que el propio PP ya subió ahora quieren prohibir casarse hasta los dieciocho años Mariela

Voz 0295 03:07 el Gobierno de Rajoy ya elevó en dos mil quince la edad

Voz 0259 03:10 al para casarse de los catorce a los dieciséis años ahora quiere subir a los dieciocho el PP defiende la medida recordando que una de cada tres niñas en países en desarrollo contrae matrimonio antes de los dieciocho y señala que la recomienda la ONU Pau Miret es experto del centro de estudios demográficos de Barcelona

Voz 3 03:26 es una manera de de infantil fijar aún más a los jóvenes que no le veo en la

Voz 0027 03:31 la López Miras no

Voz 3 03:34 cosa que que sigan necesaria o que tenga algún riesgo son

Voz 0437 03:38 el PSOE se pregunta que viene esto Ángeles Álvarez frente dejar de usar la tribuna del Congreso para distraer la atención los niños y niñas de este país tienen desde luego problemas muy hacia antes y Naciones Unidas son los ha puesto en la cara al Gobierno pero ellos se fijan en algo Miriam hijos residual tampoco la apoyará podemos Ángela pan

Voz 4 03:58 Díaz no es recortar esos libertades sino una buena educación pública unas buenas

Voz 0568 04:03 medidas de protección integral y de lucha contra la avioneta

Voz 4 04:06 no machista o medidas para el fomento del empleo juvenil creemos que un recorta en libertad es casi siempre es un retroceso

Voz 0259 04:12 en su proposición no de ley del PP asegura que en España entre dos mil trece y dos mil dieciséis Se celebraron ochocientos siete matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges era menor de dieciocho no es verdad según el IMIE fueron exactamente doscientos noventa y uno

Voz 0027 04:28 y antes de la bolsa escuchen esta historias están celebrando esta semana en Madrid los Campeonatos de Europa de Atletismo para veteranos todavía en cada cuatro días cuatro días de competición más pero este campeonato ya nos deja la primera gran figura se llama Giuseppe italiano tiene ciento un años a su sastre calabrés ya jubilado hace décadas pero ayer en Madrid a sus ciento un años ganó el oro en salto de longitud en su categoría y aspira a otras tres medallas Rafa Muñiz

Voz 1772 04:57 la receta para vivir mucho y competir con ciento un años es sencilla

Voz 0295 05:02 físicamente se lamenta

Voz 1772 05:05 este entrenarse física y mentalmente la rutina de Josep consiste en ir al gimnasio tres veces a la semana durante dos horas eh aunque comenzó tarde a practicar deporte este italiano se ha convertido ya en todo un icono para supo

Voz 0295 05:21 ahí me opta ya

Voz 1772 05:23 Madrid se colgó la medalla de oro en salto de longitud y cómo es el único participante su categoría mayores de cien años el éxito de En el resto de pruebas Se da por seguro en los próximos días competirá en sesenta metros lisos triple salto

Voz 0858 05:37 esto y lanzamiento de peso y la Bolsa Javier Alonso la bolsa abre con ganancias hasta ahora el IBEX treinta y cinco sumó un cero coma dos por ciento estará al nivel de los nueve mil seiscientos puntos recordamos que ayer se dejó un punto porcentual ha cerrado también esta mañana el Nikkei en negativo en este caso el índice japonés se ha dejado un cero coma cuatro por ciento vemos subidos también en el mercado de materias primas el barril de Orense paga hasta ahora A66 dólares y media

hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y seis las ocho y seis en Canarias

la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 06:21 buenos días Pepa buenos días a todos hoy jornada clave en Cataluña eso es al menos lo que ayer anunció el portavoz de Esquerra Republicana hijo que hoy iban a pasar cosas muy importantes para desatascar el conflicto que impide la designación de un candidato a la presidencia de la Generalitat no explicó cuál de las piezas que mantiene el bloqueo iba a moverse no sabemos espera que Jordi Sanchez que comparece a las diez y media de esta mañana ante el juez Llarena qué será finalmente autorizado esta vez sí a acudir al Parlamento para ser investido cosas de mí me parece altísima improbable o porque decida lo que decida el juez los independentistas han acordado un esperar más y cerrar el asunto bien proponiendo otro candidato Turull o bien saltándose los vetos de las CUP por la renuncia como diputados de Puigdemont fin al pirueta técnica pero dicen que hay que pasar página para regresar a la normalidad pero llamaríamos normalidad al punto al que regresaría hemos aunque se contar de ciento cincuenta y cinco otros presos preventivos fueron puestas en libertad aunque la política volviera a los asuntos ordinarios porque la realidad es muy difícil de entender se ha ido muy lejos las heridas son muy profundas entre los catalanes y con los catalanes Cataluña ya no es la misma hay España poco más se ven como se veían ni se miran cómo se miraban y lo que es peor tampoco es aprendido gran cosa de este desastre pero independentismo sigue sin ver a la mitad constitucionalista de su país y además quiere consagrar Waterloo o patria en el exilio piano el último movimiento del Parlament es desalentador se propone autorizar el uso de la telemática para la investidura poniéndose por montera decisiones judiciales muy concluyentes al respecto para que quede claro que no descartan nada si añadimos que la puja PP Ciudadanos por las esencias españolistas haría dificilísima cualquier distensión distensión que por otra parte en nadie pide ni aquí ni allí llamar jornada clave al día de hoy es mucho decir en todo caso en la carita del problemas pero para nada que en el fondo

Voz 0632 12:59 Dios es el Partido Popular Hoy por hoy el viento frío nieve

Voz 0295 13:05 su obtención de unas raíces muy profundas principios valores tiene muy potentes versión del Ministerio de Defensa de Díaz mil millones al mismo tiempo Helms en horas Mariano Rajoy de Giza para personalizar que no hay la quinta parte de ese dinero pagaba cabezada

Voz 19 13:37 Irán funciona verdugos aquello de cañones o mantequilla sino en momentos en los que estamos respeto

Voz 0789 13:41 viendo qué pasa con las tensiones está les está bomba

Voz 20 13:48 tiene una cruz yo es que no ha llegado al bolsillo de todos los españoles que hay que poner a las políticas de redistribución en el primer plano

Voz 0295 14:03 hemos sabido dar lo mejor estos años a España

Voz 0632 14:07 vamos a seguir porque hay seguimos continúa que por lo tanto una simbología una metáfora perfecta de lo que creo que es ahora mismo la situación política en España en relación

Voz 0295 14:16 con el Partido Popular no le pudiera dar luego la adicción

Voz 20 14:19 con la interpretación que que era muy bien

Voz 0568 14:27 tabú desigualdad sin precedentes

Voz 0295 14:38 ibérico pero está dentro de nuestro de nuestro país el más conocido por cierto más robustos creo que editó poquito y altura de miras con Pepa Bueno

Voz 0437 15:01 a las nueve y cuarto las ocho y cuarto en Canarias mañana de martes en Hoy por hoy con Lucía Méndez buenos días hola Pepa buenos días Enric Juliana buenos días buenos días y con Joaquín Estefanía buenos días buenos días hoy va a completar casi una jornada laboral hacer porque está aquí ahora mismo con nosotros en la mesa del análisis y si queda después con

Voz 1727 15:19 Toni Garrido para hablar con él con Sergio del Molino y con Nacho Carretero sobre el libro que acabas de publicar un libro muy sugerente muy oportuno que se titula revoluciones cincuenta años de rebeldía mil novecientos sesenta y ocho dos mil dieciocho lo publicas con Galaxia Gutenberg muy oportuno porque se cumplen cincuenta años de ahora ni de que los jóvenes franceses empezaran a buscar la playa bajo los adoquines y cinco décadas después vivimos la reacción ultraconservadora a la última vez que los jóvenes acamparon sobre el duro asfalto en esta ocasión en la Puerta del Sol un Wall Street en el año dos mil once y es que cuentas en el libro eso no que los jóvenes son un factor diferencial lo que tienen en común estar revoluciones pos industriales

Voz 0789 16:05 bueno lo primero me he acordado cuando la noticia de de de la detención de Sarkozy que además de aquella célebre frase de que había que refundar el capitalismo hizo Tramek creo recordar el año dos mil once dos mil doce cuando la full la campaña de Hollande que ganó Hollande que decía que había que acabar con la herencia de mayo de mil novecientos sesenta y ocho y lo que estaba recordando ahora no bueno efectivamente yo creo que lo que ha sucedido en el último mes pero siglo es que el sujeto protagonista o las transformaciones sociales ya no es estrictamente no solamente la clase obrera antes y como dices tú en en el siglo XIX siglo XX decir el proletariado todas aquellas cosas que se encontraba es decir pues era casi el único representante de las transformaciones a partir de mayo del sesenta y ocho por nuevo nuevo sujeto que es la juventud que es un sujeto mucho más ambiguo mucho más transversal a veces con ideologías contrapuestas pero que definitivamente en las calles ha sido quién ha protagonizado la mayor parte de los cambios con sesenta y ocho con movimiento antiglobalización y con los indignados

Voz 1727 17:09 entendida la revolución no como ese suceso compulsivo que altera de la noche a la mañana la vida no sino como un proceso otras

Voz 0789 17:17 ahora eso es eso es una metodología que tomado de de profesora Alvarez Junco que desde luego no son revoluciones en sentido estricto de toma violenta ir rápida del poder sino como como movimientos como como explosiones colectivas de de protesta y que a veces tienen aspectos trágicos que a veces tienen aspectos te festivos es decir y que tratan de cambiar el orden en sociedad económico pero dentro del mismo pero dentro de existente el mismo sistema

Voz 1727 17:46 el lo cuenta en el libro es que a cada revolución entendida si les llega su contra su contra revolución la reacción

Voz 0789 17:51 por lo menos eso es lo que ha ocurrido en los últimos cincuenta años yo no me atrevo a hacer una ley de la historia no pero la tercera ley de movimiento de Newton se ha producido sin duda alguna en estos en estos cincuenta años a movimiento de mayo sesenta y ocho que tenía aspectos económicos y espectros políticos importantísimos esa donde nace el eslogan luego ha tomado por el movimiento feminismo feminista de lo personal es político es decir les sucede la contrarrevolución de Margaret Thatcher y Ronald Reagan al movimiento antiglobalización los neocons de de de de Bush de te Bush hijo ya al movimiento de los indignados les sucede trampa y todo lo que está ocurriendo ahora que es mucho más que Trump

Voz 1727 18:30 bueno yo me callo ya que le pisó la entrevista sino a partir de las diez de la mañana sólo añadir que ojalá a todos los hijos del sesenta y ocho horas muy jovencito es un hijo de esas en Rusia

Voz 0789 18:41 aunque era muy jovencito pues ojalá todas las

Voz 1727 18:43 el sesenta y ocho lo hubiera pasado tan bien tan bien el tiempo como Joaquín Estefanía

Voz 0295 18:50 sí de la historia de la historia

Voz 1727 18:52 pasamos

Voz 0568 18:53 a la poesía es el Partido Popular

Voz 21 18:56 el viento frío hielo nieve y por lo tanto es un es un partido que tiende unas raíces muy profundas que son nuestros principios y nuestros valores tiene eh un tronco muy potente que son el conjunto de los afiliados al partido más importante en número uno en España y en Europa uno de los más importantes que las ramas es la organización territorial de este país que estamos en toda España

Voz 1727 19:23 es Fernando Martínez Maíllo el coordinador general del PP desde aquel al alba y con tiempo duro de Levante de la crisis de Perejil yo había escuchado nada igual de un dirigente popular tanta poesía para describir un momento tan convulso convulso pero que tiene un poco

Voz 1321 19:38 de contrarrevolución conservadora en el

Voz 1727 19:40 pido que hablábamos con Joaquín Estefanía aún un partido que avanza con muchos nervios pero sin complejos hace bandera de la prisión permanente revisable hoy el Tribunal Constitucional va a dar por buenos todos los puntos más polémicos de la ley Wert de Educación en medio de movilizaciones históricas con la demanda de P estas mujeres jóvenes en la calle Cospedal se dispone a cumplir con los compromisos de la OTAN anunciando un nuevo ciclo inversor de diez mil millones de euros Ésa en Finnan que describía Martínez Maíllo con tanta poesía Lucía aguanta el temporal el viento

Voz 1321 20:19 duro de levante pues la verdad no sabe uno qué decir cuando escucha al al vicesecretario de organización hablar hablará siempre está bien que el Partido Popular pues elija la lírica Louis y la poesía no es estaba preparando el logotipo

Voz 1727 20:37 convencido de que van a celebrar está Jara

Voz 1321 20:40 para para hacer frente a sus dificultades evidentemente el mensaje del Partido Popular pues es es un partido fuerte yo no sé si yo no sé si estas cosas son muy positivas la situación en la que está el Partido Popular no porque esta sobre actuación fin no no no creo que que que igual pues en fin igual los ciudadanos igual no la entiendo muy bien yo a mi me parece que yo yo creo que ya le gustaría al Partido Popular poder protagonizaron una revolución conservadora la revolución conservadora sólo se puede hacer si hay una fortaleza política si hay una fortaleza gubernamental si hay suficiente capacidad política como para llevarla a cabo porque que bueno la revolución conservadora fue la hegemonía de esos partidos en las elecciones en los países que se lleva a cabo y evidentemente pues en España parece que estamos ante otra situación no parece que estamos ante ante un cambio que no se sabe exactamente un cambio que se producirá en los próximos procesos electorales que un cambio que se detecta sociológicamente y en las movilizaciones de la calle que tampoco sabemos muy bien exactamente pues cuál cuál será su evolución

Voz 1727 22:01 con y cuál será su resultado

Voz 0568 22:03 pero en este momento

Voz 1321 22:06 en España lo que asistimos es son una a una cierta ebullición que yo creo que es fruto de de dos años de bloqueo político y de incapacidad de las instituciones de de de de resolverlas las los problemas de los cien

Voz 1727 22:20 planes señala Lucía dos asuntos yo creo que que te paralelos no eso esos vientos conservadores que vienen del resto del mundo neocon realmente Ike Ike aquí en España además trufado con el episodio catalán ha llevado dicen las encuestas a este país a la derecha un sea a través del PP o con el PP y Ciudadanos por otro lobo esta movilización que hay en la calle efectivamente que parece que responde que responde a un impulso diferente Enrique

Voz 0568 22:52 bueno yo creo que la fotografía del político del país está en construcción es decir no no no dar por supuesto que ahora que la retrato de las próximas elecciones es el que hoy indican las encuestas

Voz 1727 23:10 de Natur a ser un poco temerario

Voz 0568 23:12 hay ahora lo que hay básicamente es una cosa es decir la situación en Cataluña lo que la crisis de Catalunya en otoño ha provocado una sacudida muy importante en toda España en la opinión pública española ya beneficiado claramente a ciudadanos es el partido que en el contexto lo de las selecciones de Cataluña logró expresar con mayor claridad con mayor nitidez y con mayor capacidad digamos de victoriosa el deseo de la mayoría de los ciudadanos en España una ruptura no frente al Partido Popular de es decir el el el resto el parcial PP Ciudadanos en Cataluña es XXXVI diputado ciudadanos cuatro PP que que no pasa nada ha partido de ese resultado era bastante difícil bastante imposible que ha ocurrido pues ha ocurrido pues que los resume la realidad han propulsado a ciudadano hacia arriba sobre un Partido Popular que ya venía acusando y eso no lo podemos pasar para nada por alto un fuerte desgaste el desgaste a existía pero el acontecimiento que hace de acentuar lo

Voz 1727 24:25 hemos perdieron tres millones de votos en el quince ir a darle

Voz 0568 24:27 es una mayor Propulsión a Ciudadanos C's ahora según algunas encuestas casi la mayoría de las que se han publicado en las últimas semanas está encabeza unas le sitúan más encabeza otras casi empatado con el PP que ahora es el partido Nuevo pues tiene una enorme responsabilidad primero que queda mucha carrera por delante queda más de un año hasta las municipales mantenerse al alza durante un año no es fácil no es fácil ir luego hombre transmitir pues una sensación de madurez en sus propuestas limitar la tentación al oportunismo que vimos claramente manifestada la semana pasada

Voz 1321 25:07 debate sobre la prisión

Voz 0568 25:09 sable etc etc es decir la configuración de una nueva fuerza dirigente en un país no es una labor de dos días no es una moda efímera requiere mucho trabajo mucha cimentación ir poco menosprecio a los adversarios eh el Partido Popular yo no lo veo hundido el Partido Socialista tampoco diré más a Podemos tampoco los veo hundidos lo sea el juego está abierto veremos cómo se plantea dentro

Voz 0789 25:33 yo lo plantearía en los términos en los que tú lo has mencionado preparo yo creo que han confluido tres asuntos que son el de la educación que es el de la inversión defensa ahí que es ahora justicia es decir que si manifiestan una regresión y que además esto compiten extraordinariamente con las movilizaciones en la calle en los últimos tiempos que van por otro lado es decir parece que mientras las fuerzas de de la calle meten por la puerta una serie de valores en este caso me estoy refiriendo fundamentalmente a los de la mujer fundamentalmente a los de la inversión en pensiones es decir lo el partido en el poder los expulsa por la ventana es decir cómo se puede compatibilizar la movilización los valores de la movilización del ocho de marzo de la mujer con una educación que es en mi opinión contraria a la igualdad es decir la separación la discriminación la la educación diferenciada posesos mucho más la educación diferenciada por sexos con dinero público si al final eso es lo que dice el el el el exteriores constituir será cómo se puede hacer caso a una subida de pensiones cuán como la que están demandando los pensionistas y el resto de la sociedad cuando se va a a invertir en una serie de años diez mil millones el presupuesto es un juego de suma cero lo que se quita un sitio se se ponen se ponen otros no es decir es también incompatible y luego está el tema mucho más discutible es decir pero que está en esto los momentos también en la sociedad de la prisión permanente y de la de la que de la que estamos hablando entonces insisto es decir es verdad que es una confluencia en el tiempo y que probablemente no crea tendencia no podemos decir bueno pues es una tendencia pero la confluencia de estos tres asuntos en estos días indica bueno algún sesgo conservador dentro de la parálisis que hay en este país muy preocupante yo no estoy muy seguro de que en estos momentos al Partido Popular le venga en la sentencia del Tribunal Constitucional francamente yo creo que el Partido Popular estaría más bien Órbigo olvidar todo lo que se refiere a la ley Bercy todo ese tipo de cosas

Voz 1727 27:54 eso hemos hablado a las ocho de la mañana con Sandra Moneo la portavoz del PP en la comisión parlamentaria que estaba persiguiendo el el pacto educativo de la que se han levantado los partidos de la izquierda no Tajani PSOE y Unidos Podemos ni Esquerra Republicana le preguntábamos justamente eso es decidir si la sentencia del Tribunal Constitucional hoy asume todos los argumentos del magistrado ponente y por lo tanto avala en buena medida la constitucionalidad de la ley Wert el Partido Popular se considera eximido ya de buscar el pacto educativo ha hecho no nosotros vamos a seguir peleando por el el pacto educativo independientemente de lo que diga hoy el tribunal y luego está ese asunto efectivamente de la prisión permanente revisable la primera de las víctimas que dice hasta aquí hemos llegado que es la madre de los niños Ruth y José Bretón

Voz 0632 28:43 dices que esta casa hasta diez minutos del centro si más o menos pues entonces según tu manera de calcular el tiempo distanciar la luna hasta apenas una hora ya pero es que tiene jardín existan mono

Voz 1321 34:02 bueno es que hay muchos sucesos ha habido muchos sucesos efectivamente y no todas las vías de las familiares de las víctimas de esos crímenes tan horrendos pues están en en en la movilización no yo yo no yo sobre el fondo del asunto bueno en fin creo que es un tema complejo y que Ikea las bueno pues hay hay hay distintas opiniones creo que la mayoría de la doctrina está en contra porque la considera contraria solares constitucionales pero bueno una mayoría parlamentaria que la aprobó indudablemente es únicamente una mayoría parlamentaria alternativa podrá derogar la prisión permanente revisable si es que su día eso llega que yo creo que este es un asunto muy desgraciado Pepa un debate muy desgraciado creo que además el Partido Popular y que lo sí lo está manejando y lo estaba utilizando de una manera muy desacomplejada muy descarnada y creo que en mi opinión un pelín desesperada en el sentido de que sea agarraba este asunto como a un clavo ardiendo ante sus obvias dificultades las dificultades políticas por las que atraviesa que Ike y que en fin que ha hecho de este tema pues una bandera para no se sabe muy bien para que no para mantener a sus electores para mantener su proyecto para no perder más es que no no alcanzo a ver muy bien cuál es la estrategia política al margen de la que se ve al margen de la que se ve que es poner en dificultades al Partido Socialista y en utilizar lo que ha pasado de una manera y utilizar las emociones y las emociones digamos las peores emociones para para para actuar en política pero yo no sé si esto en es a estas alturas no sé si esto puede ser muy rentable políticamente es evidente que la inmensa mayoría de la de de en fin según todas las encuestas está a favor de esto pero claro es que la la la la pregunta no es tan simple no si a la gente le explicara igual de una manera un poco más elaborada hay más concreta pues igual las posiciones son estaría en tan y sumamente definidas y luego yo encuentro sin bastante en fin bastante negativo bastante lamentable que que se quiera hacer cambiar al PSOE de posición el PSOE tiene una posición histórica sobre este tema lo ha recorrido al Constitucional está en contra de esta figura del Código Penal por tanto sigue decimos a los partidos que tienen que tener principios lo que no podemos decir ahora es que como los tres están movilizados y la inmensa mayoría de las encuestas y dicen otra cosa el partido de repente tiene que variar su programa su proyecto para adecuarlo al al mal momento a la coyuntura a mi me parece que esto Fred verdaderamente me me parece que no es sostenible

Voz 0789 37:23 sí

Voz 0568 37:27 a propósito de Partido Popular está clara no es decir reafirmar la idea de que es un partido de la Orden del Partido Popular tiene dos bazas principal necesita reafirmar eso es que si si cuando se sabe que no están dificultad es verdad las encuestas a ver no perdamos de vista lo siguiente que es un dato importante veremos si las encuestas se consolidan pero hoy estamos por primera vez desde que empezó la crisis económica que un partido que no es del Partido Popular no sólo es un frente a las preferencias de voto veremos si si esto se consolida dentro de doce meses y esa tendencia se ha madurado etc etc pero hay un cambio en sabemos perfectamente que dentro del PP hay alarma hay una alarma hay muchos nervios porque se está

Voz 1727 38:17 produciendo algo que quizá el PP creía que no iba a produce

Voz 0568 38:21 nunca o que iba a ser muy difícil que se produjese que es que Ciudadanos empezase a perforar la la base el núcleo más conservador del Partido Popular había atraído a los jóvenes pero ahora está preso los datos indican que está entrando ya en ese Santa Santorum formado por personas mayores de sesenta años que que se habían identificado siempre mucho con el PP etc etc entonces cuando ves que puedes empezar a perder por allí donde no creías perder pues lo que se produce una estrategia es decir vamos a reafirmar no lo lo fundamental en los elementos bueno efectivamente estos sucesos trágicos pues la ha dado la oportunidad de reafirmar nosotros somos el partido ante aquí habrás severidad penal contra los criminales etc etcétera Esto se ha hecho en caliente no en caliente grado superior no et Is se ha hecho en una debate parlamentario absolutamente lamentable que nos confirma efectivamente que en España hay populismo así sí pero el populismo hay populismo de izquierda y hay populismo de derechas que estamos ya en la dentro de la olla del populismo y esto lo pudimos construir ver perfectamente la la semana pasada eso va a ser en Table en términos electorales Partido Popular podemos tener alguna duda podemos tener alguna duda porque a veces las cosas son tan como diría son tan crudas lo crees e incluso un pueden ser contraproducentes tres

Voz 1321 39:58 que desde el punto de vista ecológico y frío e si hubiera que analizar lo que le está pasando al Partido Popular el particular no tiene un problema con que el personal perciba que no es un partido de orden tiene otros problemas es decir es decir el Partido Popular es fuerte en en de hecho en los en los estudios cualitativos que se hacen en cualquier cualquier sondeos es fuerte pero es débil en otras supongo que el Partido Popular tendría que centrar su estrategia donde es débil sí

Voz 0568 40:32 pero hacia donde esfuerzo no sabéis

Voz 1727 40:35 digo yo no sabes fijado que en algunos

Voz 0568 40:37 formativos de televisión desde hace unas semanas

Voz 30 40:41 y a la crónica negra es

Voz 0568 40:44 elemento preferencial esto

Voz 1727 40:47 España España que es uno de los países

Voz 0568 40:50 fríos con un mayor índice menor era menor

Voz 1727 40:53 menor menor indies

Voz 0568 40:55 es una vida sí1 ves algunos programas de televisión en estas semanas parece que estemos en un país donde se asesina a alguien cada cinco minutos yo esto lo cuando era corresponsal en Italia lo viví Italia un país bueno con índices de seguridad pública pues en aquel momento no estoy hablando de los años noventa similar es España pero las televisiones de Berlusconi empezaron aquello parecía que quedaba como una especie de escalofrío quitó o te secuestra de pasa esto lo otro otro lado bueno lo que se trataba era de configurar un estado de opinión de inseguridad de miedo e entonces primero el primero se que se crea la demanda es pues bien la oferta es decir usted tiene miedo usted tiene ese sienten seguros usted cree está convencido de que en este país se mata a alguien cada diez minutos que se roba constantemente etc etc Mercedes Rufino donde refiriendo los robos a nosotros oiga pues aquí estamos nosotros para ofrecerle seguridad esto es que muy simple es algo muy esto está pasando ahora esto está pasar

Voz 1727 42:04 he dicho que tenemos el índice de criminalidad uno de los más bajos de Europa y uno de los códigos penales más duros Europa es decir nuestro Código Penal que tiene penas durísimas que son más duras en su cumplimiento íntegro que aquellos países de nuestro entorno que tienen prisión permanente algo equivalente a la prisión permanente revisable porque las revisan mucho antes claro si perdona

Voz 0958 42:25 no decir que eso estaba ocurriendo ya desde el me refiero de las televisiones desde hacía algún tiempo el salto cualitativo que se ha producido en las últimas semanas es que eso también afecta a las televisiones públicas las televisiones privadas ya tenían su dinámica propia es decir sobre la crónica negra desde hace mucho tiempo no el problema es que ahora las televisiones públicas y también arrancan los telediarios con la crónica negra no es de todas formas creo que las declaraciones de la madre de los chavalines esos

Voz 1727 42:53 derrota García antes

Voz 0958 42:55 rompe rompe frena en seco esa estrategia utilización política del dolor es decir porque depués de eso no no pueden volver a hacer las cosas que han hecho éste defiende a mí me recuerda mucho esto es decir es tú Enric en caliente au mucho más que en caliente acuérdate cuando se pretendía el elegir a legislar en caliente después de un atentado terrorista porque esto ya lo hemos visto lo hemos visto con otras y hemos criticado los gobernantes en su momento de un siendo signo o de otro por querer legislar en caliente en otro tipo de de circunstancias entonces le trae era ahora es decir esta este debate a la mesa de todos nosotros es pornográfico

Voz 1727 43:37 dijimos muchas veces entonces no que a las víctimas sabía que querer las acompañarlas escucharlas pero la prevalencia política no estaba ahí la prevalencia política estaba donde se se legisla no reproducir este debate de nuevo de todas maneras yo estoy de acuerdo con con lo que ha dicho Lucía y ya eso vamos a ir enseguida entre los problemas del PP no están ahí los problemas del PP está en que se busque la convergencia en el gasto militar con el resto de Europa no se busque en el gasto social no sea Bush no se busque en el gasto en educación o en sanidad menos pero en educación tenemos todavía diferencias sensibles con lo que invierten en los países de nuestro entorno es ahí donde este partido tiene ahora mismo un problema de eso hablan los pensionistas también los votantes del PP

Voz 0437 49:13 decía Lucía Méndez ahora mismo no se le puede echar un pulso a un país porque se y se acordaba de Aznar con la guerra de Irak por cierto de la que se cumplen años ahora siempre en torno a este esta semana de del mes de marzo el diecinueve de marzo en concreto ir vamos bien hay compromisos militares pero porque ejemplos no converge hemos en el gasto social en la educación por lo por lo pronto por ejemplo

Voz 1727 49:39 sobre el gasto militar un ejercicio que nos gusta mucho hacer en este equipo que es asomarnos a lo que hacen el resto de países todavía lo teníamos pendiente porque hay un compromiso de la OTAN de invertir al menos el dos por ciento del PIB en ese capítulo nos está haciendo en casi ningún país aunque el que más se acerca es Reino Unido Begoña Arce

Voz 0273 49:58 según el informe de la OTAN las autoridades británicas gastaron el pasado año el equivalente al dos coma catorce por ciento del Producto Interior Bruto esto convierte al Reino Unido en el tercer país de la OTAN que más gasta en Defensa por delante sólo están Estados Unidos con el tres coma cincuenta y ocho por ciento Grecia con el dos coma treinta y dos por ciento hay sin embargo críticas sobre la manera en que se han calculado estos porcentajes se cuestiona por ejemplo el que las pensiones de guerra cuenten como gasto en Defensa

Voz 1727 50:27 las presiones de guerra e en el Reino Unido no llega al dos por ciento del PIB pero tampoco se queda lejos Francia corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 50:34 buenos días el presupuesto de Francia en defensa alcanzara este ejercicio los treinta y cinco mil millones lo que supone el uno coma ochenta y dos por ciento del PIB tras haber aumentado dos mil setecientos millones en el último año pese a este esfuerzo financiero los militares no están contentos tanto que la mayor crisis que ha tenido el actual presidente Emmanuel Macron fue provocada en las pocas semanas de su elección por la dimisión del jefe del Estado Mayor del Ejército tras haber criticado la falta de efectivos y material los militares suelen decide en Francia que el precio de la paz es el esfuerzo de la guerra el Hexágono es la primera potencia nuclear continental y con miles de soldados en operaciones exteriores como Siria e Irak diversos puntos de África la lucha contra el terrorismo también dentro del país ha dejado al Ejército en ocasiones exhausto

Voz 1727 51:23 dice con una inversión mucho menor se sitúa Alemania aunque Merkel acaba de pactar con los socialdemócratas un aumento sustancial del gasto militar también corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 51:32 el gasto militar en Alemania equivale al uno coma veintiséis por ciento del Producto Interior Bruto la intención del nuevo Gobierno de coalición es la de aumentar esa partida hasta el dos por ciento para dos mil veinticuatro no sólo son intenciones sino que ya se ha fijado la planificación financiera a medio plazo sería casi una duplicación de la actual gasto militar de treinta y siete mil millones al año con el que Alemania se convertiría en la primera potencia militar de Europa algo que es observado con reticencias por otros países incluso dentro de Alemania hay sectores que consideran que en ese dos por ciento Se deben incluir gastos como los de ayuda al desarrollo que indirectamente tienen que ver con la defensa

Voz 1727 52:08 también hay un intenso debate en torno al gasto militar y sus consecuencias con respecto al resto de partidas presupuestarias en Italia Joan Solés

Voz 0946 52:16 en Italia el gasto militar supone el uno coma dos por ciento del Producto Interior Bruto ya superado en el dos mil diecisiete los veintiun mil millones de euros así lo confirma el ser Victorio miles de asuntos militares en su informe de este año que toda la prensa italiana reproducido porque sus conclusiones han causado indignación indignación porque desvela cómo el gasto militar ha seguido creciendo en los últimos cinco años un tres por ciento mientras que todos los ministerios especialmente sanidad Instrucción Pública e infraestructuras han visto reducidos sus presupuestos el informe precisa que la compra de nuevas armas entre otros aviones F treinta y cinco para el sistema defensivo superará este año los cinco mil millones en evidente contradicción añade con el artículo once de la Constitución que establece que Italia repudia

Voz 0437 53:06 y terminamos este recorrido en Portugal donde

Voz 1727 53:08 el Gobierno tripartito de izquierdas también ha presupuestado un aumento notable de su gasto en Defensa Lisboa Aitor Hernández en Portugal actualmente el Estado

Voz 34 53:17 se dedica a apenas el uno coma treinta y dos por ciento del PIB a los casos de defensa sin embargo los presupuestos generales del Estado para dos mil dieciocho prevén un aumento del siete coma cinco por ciento cara a dos mil diecisiete lo que supone un gasto total consolidado de dos mil ciento cincuenta y un millones de euros el Gobierno portugués liderado por el socialista Antonio Costa ha anunciado que tiene la intensión de alcanzar la meta del dos por ciento del PIB fijada por la OTAN antes de dos mil veinticuatro