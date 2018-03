Hoy por Hoy (20/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 Gabino SL

Voz 2 00:11 son las diez las nueve en Canarias una exconsejera de Puigdemont Meritxell Serrat acaba de reconocer que el candidato de Junts per Catalunya para la investidura será Jordi Turull ampliamos con Frederic Pierce

Voz 0706 00:24 en adelante si Meritxell Serrat en una entrevista a TV3 ha asegurado que en las negociaciones que ayer mantuvieron el nombre de Jordi Turull ya salió por parte de ellos para Cataluña

Voz 3 00:32 ahí a Cataluña va pues sobre donde de Jordi Turull Bermudes e investir la cosa cree que que es una buena noticia la cual cosa me parece una buena

Voz 0706 00:42 noticia decía la exconsejera Meritxell Serrat de Esquerra Republicana que aseguraba que tu nombre Turull ya está sobre la mesa recordemos que Esquerra desde hace meses que le pide a Catalunya un candidato a la investidura que pueda ser investido y que pueda

Voz 0228 00:56 y a partir de esta hora deben comenzar las vistas en el Supremo para resolver los últimos recursos de apelación presentados por Jordi Sanchez Joaquim Forn Antonio Martín buenos días buenos días Pepa vamos recurrieron los autos del juez Pablo Llarena los que confirmaba que debían permanecer en prisión tanto Sánchez como Ford pueden acudir a estas vistas si lo desean vamos al Supremo amplio Alberto

Voz 0055 01:15 las dos están ya en la Audiencia Nacional han sido trasladados de las cárceles de Soto del Real Estremera respectivamente y está previsto que a la vista de Joaquim Forn empieza en los próximos minutos ante las salas de recurso el ex conseller de Interior no tomará la palabra después de que intervenga su defensa sí lo hará según han dicho sus abogados Jordi Sanchez a las diez y media de la mañana los dos sacuden por tercera vez ante el Tribunal Supremo esta vez ante la sala para solicitar su libertad acusados por el juez Llarena de liderar el proceso unilateral independentista el ex

Voz 0228 01:39 es evidente de Francia Nicolas Sarkozy se encuentra hasta ahora bajo custodia policial por la investigación judicial abierta por las posibles irregularidades cometidas para financiar su campaña electoral en el año dos mil siete corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 01:52 Sarkozy declara en condición de detenido en dependencias de la Policía Judicial de Nanterre cerca de París investigado desde dos mil trece el ex presidente es sospechoso de haber utilizado fondos del coronel Gadafi el líder derrocado libio para su campaña presidencial en dos mil siete en la que consiguió la victoria las acusaciones provienen de una investigación de media para que ha

Voz 4 02:12 cedió a documentos libios que probarían el

Voz 0390 02:15 las paso de varios millones de euros desde Libia París en dos mil seis a través de un intermediario ese acto Mike di este empresario lo confirmó hace poco más de un año Sarkozy puede estar arrestado cuarenta y ocho horas antes de pasar eventualmente a disposición del juez

Voz 0228 02:29 de vuelta a nuestro país Pedro Sánchez acaba de acusar al Gobierno de irresponsabilidad de poner en peligro el sistema de pensiones palabras del líder del PSOE en un acto en Madrid y por eso la ciudadanía salió a la calle

Voz 1275 03:01 tienes un Madrid en Madrid y la Comunidad activado el nivel uno del Plan de Inclemencias Invernales por las nevadas y por el fuerte viento que se espera para las próximas horas con rachas de hasta ochenta kilómetros por hora nieva en la sierra en la zona norte de la región ha nevado incluso débilmente en la capital hasta ahora hay que circular con cadenas en cuatro puertos de montaña Navafría La Morcuera Cotos y Navacerrada y hacen podrá también cadenas en la M seiscientos veintinueve entre Canencia Garganta de los Montes el temporal ha obligado a suspender las clases en el Instituto Bíblico de Cercedilla Raquel Fernández buenos días

Voz 1915 03:30 buenos días pues sí se ha tomado la decisión de suspender las clases en el instituto de secundaria las de sillas porque los accesos en el entorno de Cercedilla están congelados si es que no han podido llegar la ruta que vienen de los pueblos de alrededor como Navacerrada Becerril mañana de complicaciones en las carreteras urbanas de la zona en donde se han registrado incidencias en San Lorenzo de El Escorial y en Collado Mediano entre otros municipios

Voz 1275 03:54 Beltrán Gutiérrez no acudirá comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP el ex gerente del partido en Madrid estaba citado a las nueve y media pero a pesar de que el requerimiento leve han sido notificado en tiempo y forma Gutiérrez ni siquiera recogida el burofax de la oficina de Correos Pedro Quevedo es el presidente de esa comisión

Voz 6 04:08 el requerimiento le fue comunicado

Voz 7 04:11 yo en tiempo y forma Nos consta que en el día de ayer el burofax el correo certificado o no habían sido recogido de la oficina de Correos correspondiente al no haber comparecido el señor Gutiérrez lo que procede suspender la sesión hasta las doce en que se contará con la siguiente comparece

Voz 1275 04:32 siguiente comparecencia que es la de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y son datos que hemos avanzado esta mañana en que se van a presentar esta tarde en el consejo de administración de la EMT víctima cerró dos mil diecisiete con récord de usos Issing pérdidas económicas se hicieron más de tres coma tres millones de viajes

Voz 4 04:48 un diecinueve por ciento más que en dos mil dieciséis cuatro grados

Voz 1995 05:20 bien millones menos sea recaudar este año en la lucha contra el fraude fiscal cien millones menos y eso sólo puede ser por dos motivos o el padre de Neymar que ya han oído aquí o el típico defraudador que ha sentido dentro de su corazón la llamada de la solidaridad y ahora tributa sus obligaciones feliz y contento verdad que eso es posible se nota que es primavera muy buenos días así es primavera con frío pero primavera el fin piensa sostiene millones de menos también puede deberse a que ya están en prisión muchos de los tipos que se metieron en política para pagar sus propios vicios en fin una de las noticias del día no es que llegue lejos es que parece que llega directamente desde la ciencia ficción a esta hora ya conocen ese fatal accidente en el que un coche sin conductor causó la muerte de una mujer tras atropellar el progreso contra los transeúntes quizá debemos recordar las leyes de la robótica de Asimov la primera ley afirma que un robot no hará daño a un ser humano ni permitirá con su inacción que sufra daño la segunda hoy asevera que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entras en conflicto con la ley llevamos dicho si esto vale para un robot o para Mariano Rajoy que Mariela fuese un autómata además explicaría muchas cosas como los mayores han pasado de pensionistas a fugitivos por qué esa manía de confundir palabras con pensamientos justificaría además que las próximas elecciones no vaya a pedir el voto sino el indulto en fin amigos adentrándose en la primavera con guantes y bufandas noveno biquini brasileño la otra seguimos en hoy Raúl Del Bosque muy buenos días muy buenos días y necesitamos cinco motivos hoy que llega la primavera a seguir viviendo así que motivan número cinco

Voz 6 07:06 por qué hoy nos visita un auténtico trovador del siglo XXI

Voz 8 07:09 a ver es impensable

Voz 1995 07:44 visita Manolo García sino que vamos a tratar de descifrar la actualidad española durante los últimos treinta años más o menos gracias a sus canciones porque muchas de ellas están instaladas de momento sin contextos muy concretos en nuestro país

Voz 6 07:55 así que hoy Manolo García Nos ilumina con su nuevo disco y con sus viejas canciones el número cuatro por qué hoy nuestros cronistas de la realidad Sergio del Molino Nacho Carretero han invitado a su sección a una persona melómano que no lo que es ser Platt el clara que es una buena excusa para el periodista Joaquín Estefanía que no se hablara de revoluciones

Voz 0228 08:22 su nuevo libro en el que recoge cincuenta años de revés

Voz 6 08:25 día motivo número tres porque si la gente viera menos chorradas en la tele y más documentales no pasarían cosas como ésta que camaleónico artista autor del éxito estar mantiene un ojo de cada color Stevie Wonder bueno dejemos Laie CT momento la que los B para explicarnos lo cada martes seis nuestra maestra el postureo

Voz 4 08:55 lo que he visto sonando que es Iker Alcorcón

Voz 1995 09:06 también te motiva número uno que hoy vamos a olvidar

Voz 6 09:08 todos nuestros males nos duele lo hueso Mis oye que si Chile pero que sí señora pero esto

Voz 10 09:14 mañana canción no no la recuerdo yo señor así que la recuerda así hoy pese a Alaska pero no no era Secret celebramos todo justo cosa señora el Día Internacional de la felicidad y la llegada de la primavera ya hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 1995 09:31 toda esta noticia gracias autobuses noticia donde un chaval ha comprado por Ebay una foto que le constan nueve euros y resulta que aquí vale dos millones de euros correcto

Voz 1995 10:01 pocas imágenes que hay muy pocas de Jesse James a compra un chaval por nueve números

Voz 0228 10:06 dos millones está valorado hace poco de una foto de un niño de cinco millones así que esos sus llaves que tiene un cierto valor es que como dice tu han muy poco fotos de de de este de este personaje hizo místicos

Voz 1995 10:19 eh mira hayan chaval arreglado su pensión debido a mí me lo curioso es que un atracador como Jesse James nunca cobro tanto atrás

Voz 0228 10:28 el chaval encontrar en IDAE

Voz 1995 10:30 la foto del bueno ambiciosa dijimos nunca robo del millón tanto como el valor de su propia foto representa más tener que la que ya entró en cedidas como como está vida diez y diez minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 12 11:47 colinda con hoy por hoy a través de Facebook pelícanos tu comentario estuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser hoy

Voz 13 12:01 y la primera fuerza política del Parlamento se llama

Voz 6 12:06 no es que ésta no va a tres personas me avisaron de que el Gobierno

Voz 9 12:16 la autovía somos

Voz 14 12:18 la entendían de la y no corresponde a la dirección mirar detrás ninguna gira lo si bien que acredita los que Luis El Cabrón

Voz 8 12:25 a eso

Voz 6 12:28 bueno pues esto nadie porque Diana ella dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser Hosmi cuando Messi Villa

Voz 15 12:36 finalmente amanezca será

Voz 6 12:38 las magníficas mujeres

Voz 16 12:42 corren nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 17 12:48 el este

Voz 18 12:54 hola me llamo Myriam Inés voz busca emocionar

Voz 19 12:57 cero me llamó José Mi voz busque sorprender tesoro me llamo busca sugerir Full Hybrid voz buscase seducirte

Voz 16 13:13 estas voces no tenga trabajan cada día para sorprender emocionar seducir a su aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio aducía T La Ser credibilidad y eficacia aparatos anuncios por cierto me llamo Jorge

Voz 24 14:08 buenas llamaba porque quiero estar alarma si esto

Voz 25 14:12 mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 26 14:16 no se preocupen ahora misma visuales seguridad de sus Ana para que le decía hoy mismo la alarma instala

Voz 6 14:21 protege con la alarma

Voz 27 14:23 pocas directo con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 28 14:32 catorce de lunes a viernes desde las dos de la tarde la una

Voz 1995 14:49 en esa fecha no tengamos demasiadas respuestas infalibles que ofrecerles fueron tiempos tan convulsos contra las reflexiones tienen menos prestigio que el espectáculo y el aplauso está bien asegurarnos de hacer muchas preguntas tantas como la cambiante realidad nos proponga por eso los máster los martes nos gusta estar en compañía de Sergio del Molino y Nacho Carretero para cuestionarlo todo y no dar nada por sentado sí es que las ollas decidido venir a este estudio desde tu barrio en Zaragoza

Voz 4 15:19 compartir este rato con la decisión que habla muy bien de tío además Sergio el bienvenido gracias gracias lo demás encantado de estar en la parte menos prestigiosa

Voz 1995 15:29 es verdad que en pero bueno con el tiempo quizá puedas aspirar a podemos trabajar no yo creo que sí Nacho Carretero muy buenos días

Voz 1579 15:40 dices que Sergio vino aquí para estar con alguien que admira a las de no

Voz 4 15:43 por supuesto hombre no todo el mundo puede ir para ir a una fiesta secuestrado Yunus de lo que otros asaltos haciéndose por qué me lo temía que iba a dar ese giro J

Voz 1995 15:53 además Quijote y tú estáis El Quijote y Fariña están unidos para siempre Fariña que conocíamos esto ya que parece una iniciativa muy loable muy buena por parte de los libros de nadie pero en qué consiste

Voz 1579 16:05 pues los libros de Madrid hiciera una aplicación es una especie de de algoritmo por el cual la aplicación va buscando las palabras en el Quijote que están en Fariña de modo que a través de esa búsqueda se va formando el libro Fariña el tú lo puedes leer cuando no existe esa palabra que es ella la misma Fariña no existen en el Quijote pues coge sílabas y obviamente no es muy práctico para leer pero sí que es una herramienta simbólica o de protesta que los libreros quisieron llevar a cabo y que tuvo bastante buena acogida

Voz 1995 16:38 no tendría sentido la famosa cita de por más que te digan que son gigantes ten por seguro que son molinos tendría sentido aplicaba Fariña

Voz 1579 16:45 si nos ponemos simbólicos

Voz 1995 16:48 la simbología abc es fácil vivir verán todo todo cabe curioso que Fariña como si hubiera tomado una vida propia City contigo detrás así que tú fuese persiguiendo

Voz 1579 16:59 libro a mí hace yo lo digo siempre hace semanas que se fue de mi control yo no controlo lo que pasa con Fariña en cuanto a también incluso herramienta política que que la han convertido en herramienta política o bandera de de una causa o o protagonista de mesas redondas con lo que os etcétera en las cuales yo ni entro ni salgo ahí ya hace tiempo que hay que salió de mi cuatro se convirtió en algo más el libro no sé si por fortuna o por desgracia

Voz 1995 17:24 pues déjame solamente plantearte una cuestión de las que han surgido muchas es verdad que alimenta la polémica de Fariña estas semanas sobre esa denuncia por parte de uno de los mencionados en el libro sobre las escenas de sexo de la serie tú tienes algo que decir os ha habido un personaje de los que aparecen en la serie que se ha que que piensa denunciar a la productora la televisión porque no sabemos si no se ve representado bien en las escenas de sexo no nos no considera que eso le defina bien no porque me molesta pero esto no es lo que siempre

Voz 1579 17:59 te digo sorpresa estoy estoy como extremadamente sorprendido de que de que esto pueda pasar como más tampoco puedo decir de momento aunque tengo ganas ya de comentar mi opinión

Voz 4 18:13 pero como cómo estás el marcado no es lo más convincente y además oye al final es este señor tiene derecho si es una decisión judicial que hay

Voz 1579 18:22 vetar pues de momento esperaremos pero eso no quita

Voz 4 18:25 que esté extremadamente sorprendido con todo lo que está pasando extintor

Voz 1995 18:29 en esto dentro en tiempo dejamos a algún día nos reiremos de todo esto espero que ese día puede que sea más

Voz 4 18:35 aprendió pronto eso es muy

Voz 29 18:37 paradojas halladas no querremos

Voz 1995 18:41 vamos a saludar a Joaquín Estefanía que es periodista como ustedes bien conocen muy conocido en esta casa acaba de publicar un libro muy interesante titulado revoluciones cincuenta años de rebeldía editado en Galaxia Gutenberg a mostrar de ese libro en unos instantes Joaquín bienvenido muchas bueno bienvenido lo que no te ha sido ya está a jugarlo olvidar no continuidad pero bien me gusta mucho que hoy nos telones yo me encuentro muy a gusto con vosotros bueno de todo lo que está de Toro que está pasando es ahora que los libros en algunos casos como en el caso de de Nacho toman vida propia y eso imagino que es señal de éxito no no sé si hay otra señal más clara que es

Voz 0958 19:14 porque en mi caso sido de la casualidad es decir este libro está llevo trabajando mucho tiempo con la intención de que se más o menos por estas fechas porque es verdad que según Pere la efemérides del cincuenta aniversario de mayores sesenta y ocho que es como arranca no es ni mucho menos un libro sobre Mayo del sesenta y ocho y ha coincidido con que a la al aparecer al mismo tiempo en este país estaba produciendo una movilización nueva N protagonizada por chavales precarios protagonizada por mujeres protagonizada por los pensionistas que en muchos casos son aquellos que también se movilizaron al cincuenta años en mayo

Voz 1995 19:49 de hecho claro de esta semana hablamos de decir Mayo del sesenta y ocho sale la gente en la calle a protestar en febrero marzo de dos mil dieciocho sólo mimos

Voz 0958 19:58 en buena parte lo mismos aunque aquí hay que recordar que mayo del sesenta y ocho no tuvo las mismas características que en que en que en París no aquí estaba viviendo en plena dictadura hubo gente que se movilizó mucho más minoritaria mente en busca de algo que los franceses dependiente hace desde hace mucho tiempo que era la libertad

Voz 1995 20:16 en este comienzo de la revolución contemporánea muy entre comillas si quieres no han cambiado las circunstancias parece que las ideas antes eran muy caras hipertensión a territorios fácilmente identificables izquierda a derecha extrema izquierda derecha y parece que ahora

Voz 8 20:30 hay un hubiera el donde hoy

Voz 0958 20:33 hay un magma no sé todo hay un momento dice

Voz 1995 20:35 si no se contra quién voy pero no sabemos

Voz 0958 20:38 esta XX no sabemos quiénes son los sujetos todavía no he decir porque en el noventa y ocho hubo una idea o una sustitución por decirlo de alguna manera de la clase obrera que también luego sufrió la calle hizo la mayor huelga general que ha habido en Francia en todos los tiempos por la juventud que era mucho más ambigua son más transversal muy marxista en aquellos momentos marxista zona en los en los términos más heterodoxos una hoguera maoísta ahora trotskista parte exista lo que no querían Jean era saber nada de Moscú no y sin embargo en estos momentos pues la juventud que sale de los mayores que sale no defienden y a un régimen ningún país ni una ideología es decir están en ese momento de confusión que vive el mundo entero que es una una reacción a una oleada en mi opinión reaccionaría potentísima que hay entre Podemos

Voz 29 21:31 yo creo que esa que has apuntado la clave del cambio de de cómo se han del cambio de las revoluciones desde sesenta y esos hasta hoy que es un cambio que ahora las revoluciones parece que son conservadoras en el sentido de que no propugnan un cambio social sino son meramente defensivas no una o una reacción ante la la sensación cierta de que el mundo se está descargando entonces quieren amarrarse a lo a los trozos y conservar los trozos que tenemos no en ese sentido yo creo que el cambio es tremenda

Voz 0958 22:02 de que Sergio porque no sé si visteis por casualidad el domingo el programa de Jordi Évole con un debate entre entre Eduardo Madina Íñigo Errejón no Íñigo Errejón lo que defendía en estos momentos es que las personas los ciudadanos quieren volver a un cierto orden el que sea no pero un cierto orden no y era muy peculiar oir a un representante de Podemos defendiendo defendiendo defendiendo esto pero es verdad lo que tu dices en estos momentos algunas de las conquistas que parecían irrenunciables de mayo de sesenta Giuseppe anteriores como son las libertades o los derechos civiles y el Estado de bienestar están en están en cuestión cosa que no no imaginaban los Ruth los robos de enero y aquel momento introdujeron en nuestras vidas el ecologismo el feminismo la lucha por los derechos civiles la no discriminación que hoy también está en cuestión en la escuela por razones de de sexo pero daban por hecho que las libertades públicas y el Estado de bienestar ya era en conquistas tocado y sin embargo en estos momentos están en cuestión este mensaje que llega una y otra vez

Voz 1995 23:08 de forma machacona nunca había estado también

Voz 0958 23:13 bueno eso no es cierto eso desde luego no es cierto para una generación para dos generaciones de jóvenes no eso que ya hace tiempo que aquella frase de que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros no hay que plantear un futuro sino que hay que plantearlo en presente manifiestamente hay una generación de chavales es decir que están en todas partes seguramente están también en la redacción de la Cadena Ser que viven peor que nosotros o porque tienen o porque tienen menos menos salarios o porque tienen menos seguridad en cualquier caso porque el precario porque él la precariedad estructural se ha adueñado de nuestro sistema

Voz 1995 23:49 bueno pues vamos a hacer un repaso interesante creemos sobre el libro revoluciones Joaquín Estefanía de cincuenta años de de rebeldía será en unos segundos

Voz 31 25:17 sí es cierto del PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral unos sobres donde él me dice

Voz 6 25:26 ya el dinero de que ha habido

Voz 4 25:29 una campaña paralela de refuerzo impagada pues a través de gastos de publicidad que se cargaba

Voz 8 25:33 en el ámbito de la comunidad

Voz 32 25:37 cuando diciendo el billete el dinero

Voz 6 25:39 idioteces física me llevé una sorpresa no estoy en tal hora25 figuran como viene la soltar el

Voz 33 25:49 Ndong con Ángels Barceló

Voz 1 27:09 a ver tu ropa Alaminos la de los gemelos el carrito la cuna el parque la cámara de fotos el cambiador cariño te recuerdo que vamos a ver a tu madre para las torrijas

Voz 6 29:48 en y Garrido aquí en Valladolid fuimos estas neuronas en estos momentos aunque internacionales sobre globalización a la gran en el Miguel Delibes en Valladolid si dijera algo de esos diez mil millones que no encontramos por ninguna parte supuestamente el Gobierno va a destinar a compra de material militar urgente tenemos la urgencia Singer algo no se preocupen se lo contaremos aquí en la Cadena Ser

Voz 1995 30:14 tras vamos hablar de revoluciones cincuenta años de rebeldía abrimos el álbum de la historia de los últimos cincuenta años de este de este país de este continente podemos encontrar instantáneas como esa asamblea estudiantil en París en mayo de mil novecientos sesenta y ocho

Voz 42 30:31 día

Voz 1995 30:32 es una foto de mil novecientos ochenta La gestoría Ronald Reagan entrando en la Casa Blanca

Voz 8 30:40 suela que usaba

Voz 4 30:43 en el año mil novecientos noventa y nueve y una gran foto son una foto donde no caben todos con la llegada de los movimientos antiglobalización esta foto una imagen sonora en dos mil uno con la llegada de movimiento neocon liderado por George Bush dijo que renunciaba al Protocolo de Kioto

Voz 1995 31:09 ya hay una foto que estos días resuena todavía es una foto de dos mil once de los indignados en nuestro país

Voz 9 31:17 movimiento ya te digo de de de Ciudadanos Independientes que no que no tienen detrás ningún partido político

Voz 1995 31:23 hemos a última ahí miles en la última tiene poco más de un año

Voz 11 31:29 con ella We will make web

Voz 1995 31:32 de cincuenta años de revoluciones y contra revoluciones quizás sólo los expliquen como asegura el periodista escritor Joaquín Estefanía en su libro revoluciones desde la tercera ley del movimiento de Newton a toda acción supone siempre una reacción igual a Mayo del sesenta y ocho la revolución conservadora Reagan al movimiento antiglobalización el movimiento neocon y así hasta nuestros indignados el 15M

Voz 20 31:53 la llegada de Un paso adelante yo no voté Joaquín sí aunque no

Voz 0958 32:01 al ese es decir las revoluciones han sido en este en este sentido que doy a las revoluciones que son no son explosiones violentas que rápidas para tomar el poder sino expresiones colectivas para cambiar cosas dentro de un mismo del mismo sistema siempre han sido protagonizadas en la calle es decir por movimientos fundamentalmente juveniles mientras que las reacciones han venido siempre del poder mientras las reacciones han perdido cuando los los poderosos han tomado los las administraciones han tomado los gobiernos hayan reaccionado

Voz 0228 32:33 no podemos duramente en esos tiempos de consumismo que ha tomado la sociedad que es el motor no sólo económicamente está en nuestros corazones se puede hablar de revolución ese porque los elecciones si quiere necesita un pequeño sacrificio quiero recordarlo Prados alcalde hablaba de la guerra civil aquí que es oficial ante los mineros de Jocs daban monedas para la causa republicana

Voz 0958 32:58 prince ni tan e infinitamente no

Voz 0228 33:01 menor a lo que hay que estaba en la quiniela a cada semana y hoy en día el gesto de hacer un hasta esto no es un acto

Voz 4 33:07 Mario no desde luego sobre todo porque esto es otra discusión no en las redes se habla mucho y hace poco que esto es también una ninguna novedad es decir hace cinco años hablábamos de las redes sociales

Voz 0958 33:20 actor de democratización de la vida de la vida pública no mientras cara nos damos cuenta de que es en muchos casos son el refugio de mucha gente anónima que ni siquiera firma con su nombre es decir y que son muy radicales en las redes y muy poco radicales en la en la calle no es decir pero eso no es todo lo que ha ocurrido y además el sesenta y ocho Nos lo París es decir el sesenta y ocho es Praga ese es hechos México no en esos dos lugares mucho más que en París aunque también en París hubo aspectos muy trágicos no solamente aspectos divertidos aspectos consumistas

Voz 1579 33:55 Joaquín yo me pregunto qué hubiera pasado que es jugar un poco la hipótesis si hubo Ramos las reacciones conserva conservadoras decir cabe reducir la reacción conservadora a un paso atrás sólo negativo o en realidad el progreso de la humanidad tiene que ver con un equilibrio entre progresismo conservadurismo que al final no deja de ser la desconfianza de que un cambio vaya a mejorar no tanto el reaccionario como que es como añorar que lo de antes era mejor sino el conservadurismo que es desconfiar de que un cambio vaya mejora crees que en ese quiere está el progreso ocres definitivamente que esos momentos conservadoras son un lastre un ancla para un progreso más

Voz 0958 34:32 en mi opinión han sido un lastre han sido un lastre no digo que no que todo lo que han hecho es malo no tampoco todo lo que hacían los otros es bueno si hoy como dices tú en una Ucrania hubieran vencido los movimientos antiglobalización Mayo del sesenta y ocho Italia hubieran podido practicar su programa Massey máximo esto sería antes pero esto sería terrible es decir porque insisto hay había elementos y autoritarios aunque ellos se presentaron ante autoridades había movimiento o osea que eso no han introducido en nuestra vida cotidiana aspectos tan significativos como el ecologismo el feminismo la lucha por los derechos civiles la la no discriminación en las todos estos elementos lo Sam Rockwell medido la paradoja es que mientras que estamos introduciendo estas cosas algunas circunstancias que ya creíamos inamovible en sexta están saliendo por la ventana y ese es el papel en mi opinión regresivo que hacen las revoluciones conserva

Voz 1995 35:31 vamos a escuchar las palabras aquí os pido por favor que pongáis de pie las palabras de Margaret Thatcher el mismo día están son palabras que refleja esto en tu libro el mismo día que tomaba posesión por primera vez a su cargo

Voz 6 35:44 me gustaría recordar unas palabras de San Francisco de Asís que creo que son particularmente acordes al tacto

Voz 43 35:49 al donde hay discordia traiga armonía donde hay error traiga la verdad donde haya dudas extraigamos la Fe donde haya desesperación extraigamos esperanza

Voz 0958 36:01 pero a mí hay otra cita Joaquín que me gusta mucho de Margaret Thatcher que es cuando dice como dijo Dios y creo que correctamente sí me gusta Un poco más que que la que tú incluyese nunca ha habido tanta distancia entre EU

Voz 4 36:15 programa que es el de San Francisco y su práctica política jamás es decir mira que hay distancia muchas veces entre lo que dicen yate los políticos que todos los agentes de una sociedad pero en este caso es muchísimo más que ningún momento hay otra frase además de la que tú tienes esa otra fue hay otra frase de Margaret Thatcher fantástica cuando dice mi mayor logro ha sido que gobernase Blair sí eso es eso Stella también habrá que mencionas Tony Blair

Voz 1995 36:46 que para la política no llegamos a soluciones para mundo la política realmente el desastre cuando todo se quebró cuando Tony Blair impone esa idea de campaña permanente es decir el primer día lloren SCI desde el primer día de campaña no vamos a gobernar vamos a simplemente hacer campaña vamos a

Voz 0958 37:00 a gobernar con la encuesta

Voz 1995 37:02 de lo que quiere la gente que hagamos en cada momento no creo que ese es el fin de la política moderna

Voz 0958 37:05 ese es el principio de la crisis de representación política que estamos padeciendo no cuando los partidos que eran oposición toman el poder es decir siempre de practicar unas políticas en general algunas medidas alternativas a los partidos conservadores lo que hacen es lo mismo quizá con un cierto conservadurismo de rostro humano no quizá no en el mejor de los casos pero esa es la época de esa es la época de Blair es la época de Schröder en en Alemania que por cierto hoy acusa a los ucranianos acusan de ser el principal lo vista de Putin no se ha visto en la en la prensa es el el tiempo de de Clinton es decir es una cosa que se denominó tercera vía que era que era exactamente es un poco una un tache uno de rostro humano

Voz 29 37:48 yo quizá en las revoluciones a partir de sesenta y ocho lo que es Se elimina es el el componente violento el componente de revolución armada que es a lo que estábamos acostumbrados con la Revolución Francesa corrupción rusa no que son revoluciones que son insurrección es de

Voz 44 38:04 en un grupo que toma la toma el asalto al poder

Voz 29 38:07 de forma violenta hay con armas y eso no sucede en la segunda mitad del siglo XX pero sin embargo se mantiene a la retórica

Voz 0958 38:14 sí

Voz 29 38:14 mantener la retórica de una de de de un movimiento que quiere

Voz 44 38:18 tomar el poder como como si tuviera un

Voz 29 38:22 algunas armas como si tuviera una una más armas detrás cosa que no hay hay tumultos evidentemente pero son revoluciones de otro tipo pero esa retórica incluso persiste incluso si el 15M yo creo que esa es una retórica quizá exagerada que también marca mucha distancia entre los discursos la el alcance de la de la revolución y del movimiento está detrás

Voz 0958 38:44 no creo que solamente se dan las vanguardias no las vanguardias sigue sigue dándose esa esa retórica fíjate que no hace falta irse tan lejos como la Revolución Francesa sólo reproducción rusa mientras sesenta y ocho mientras qué ocurre Praga a México París hay movimientos guerrilleros todavía muy potentes en América Latina es decir hace muy poco poca que ha sucedido la revolución cubana que sigue siendo digamos en aquel momento todavía la bandera de los intelectuales de los jóvenes y de los movimientos obreros hacía poco que había muerto Patricio Lumumba en el héroe de la independencia africana no eche Guevara Che Guevara era cuando se manifiestan los los estudiantes en en Alcoy se produce la matanza es decir la bandera era el asalto al cuartel de Moncada Che Guevara etc etc es decir que no estaba muy lejos

Voz 0228 39:36 hasta ahora en Estados Unidos había grupos armados nuestros en Ascó

Voz 0958 39:40 todo lo sabía claro abra eh pero es verdad que en es verdad que existe esa diferencia esa distancia tan enorme entre la retórica y la realidad de tal manera fíjate que yo veía estos días por ejemplo los los acontecimientos de de Lavapiés de de que en algún caso podían semejar con todas las distancias que hay es decir a una revuelta tipo Mayo de sesenta y ocho Il agresividad cielos movimientos que no no no conozco gente también

Voz 1579 40:12 es significativo no que no en los mejor habla de que el contexto de hoy bueno

Voz 0958 40:16 alguien se echó a la calle claro está dispuesto a lo que sea

Voz 4 40:19 en realidad le falta el paro porque porque ya

Voz 0958 40:22 esa retórica de la que hablamos ya no está

Voz 4 40:24 incluso y ya no se cruza los intelectuales pararnos a la revolución cubana Grecia tenía una enorme que ya no no Salman decir no es

Voz 1579 40:32 más es decir a los los intelectuales pasan

Voz 0958 40:35 probablemente de ese momento agresivo a un pacifismo aunque cinismo fíjate que al mismo tiempo que se estaba produciendo eso estaba la guerra de Vietnam es decir y los estudiantes son anti imperialistas y pacifistas pacifismo y toda la cultura que nos ha rodeado durante este tiempo hace que es la la cultura contra la evidencia impregnada haya informado tanto a derecha como izquierda

Voz 1995 40:56 a Joaquín como se a la revolución tu libro llega hasta este año hasta el dos mil dieciocho como será la revolución del futuro contra hackers rusos qué tal

Voz 0958 41:04 no tenemos ni idea no tenemos idea porque en estos momentos la gran el gran desconcierto es que no sabemos quién es el sujeto de las transformaciones que hasta hasta mayo sesenta de hecho era evidente que el monopolio del del cambio lo que tenían los obreros a las revoluciones socialistas el sindicalismo a las huelgas generales etcétera etcétera mayo es donde se produce una ruptura sigue habiendo eso sigue habiendo lucha de clases la Mayo sesenta y ocho es las algaradas pero es una huelga general brutal en Francia que no sea volví multó a repetir en ninguna parte de Europa pero cambia el sujeto es decir de repente aparecen los jóvenes no que son los que también están en primera línea cuando los tanques soviéticos el Pacto de Varsovia llegan a a llegan a Praga no son los que se manifiestan en México ahora en estos momentos los jóvenes siguen ahí un poco un poco camuflados es decir porque ya el movimiento del 15M no tiene la fuerza que tuvo en aquel momento y han aparecido dos sujetos tan impresionantes como son las mujeres y los en estos momentos aunque sea de forma todavía coyuntural los pensionistas todavía no vamos no sabemos si eso mientras que los de las mujeres yo creo que no tiene marcha atrás yo creo que eso es un sujeto que se ha instalado entre nosotros

Voz 1995 42:23 afortunadamente porque casos que somos el resultado de la revolución aunque no actuemos como tal Joaquín Estefanía revoluciones cincuenta años de rebeldía editado por Galaxia Gutenberg muchísima gracia

Voz 0958 42:34 las continuas gracias a vosotros donde lo de hacer estar viene

Voz 1995 42:36 luego Manolo García con ellos viene Manolo García Lorca si te quieres que da también ya esa jornada ante era nuevo pero que Francino esta tarde tiene un hueco cuatro Carrusel deportivo Carlo Ponti Otilia abiertos jacobino hay Champions con lo cual yo creo que es Angeles también

Voz 4 42:52 hoy hacer nuevo día tengo es que estoy muy cómodo en este caso el dos tres de la mañana llegas a casa

Voz 8 42:57 lo quieres definía gracias hasta luego Tonys

Voz 6 43:05 que seguro que te ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos

Voz 12 43:27 conecta con hoy por hoy a través de nuestro TUI

Voz 6 43:31 el día tus comentarios y opiniones

Voz 1 46:40 es la mochila

Voz 1995 48:17 la experiencia que se iban a reír eh al comienzo de esta hora a las diez les hemos contado en la Cadena Ser que Meritxell sabed una entrevista en TV3 confirmaba que el nuevo candidato a la investidura sería Jordi así hemos abierto el boletín informativo de las diez de la tarde acaba de lanzar un tuit en su cuenta en Twitter Meritxell sabed que dice ha sido una confusión mía perdón traduzco el catalán directamente así que si comento algún error les pido disculpas por adelantado ha sido una confusión mía fruto de las publicaciones de la prensa la prensa con la prensa quería que Catalunya había propuesto formalmente lo había propuesto formalmente y por eso expresado mi opinión sobre Jordi Turull el candidato que propone para Cataluña es Jordi Sanchez seguido de Jordi se ese era Meritxell la mía así que estamos en las mismas que en unos minutos seguro conoceremos el resultado de la deliberación del Supremo ahí están acompañar Alberto Pozas y conoceremos la decisión con respecto a tres este enorme embrollo y empieza a mano lleva ya mucho tiempo haciéndolo pero empieza a tomar tintes de comedia de de té en algún momento como con tu libro eso sí sí nos reiremos

Voz 1579 49:25 no sé cuánto que es lo peor que le puede pasar a esta causa que ya que mute en cómico

Voz 29 49:29 ya mutado hacen mucho ya esto ya es ya lleva siendo parodiando mucho tiempo el otro día Ávila a la película la muerte de Stalin sí que es una parodia política brillante yo estoy deseando que yo nazis se se fije en en el es catalán y haga una película parecida porque serían una sátira política maravilloso

Voz 1995 49:47 mientras eso llega vayamos a la lírica

Voz 53 50:00 luego yo somos muy jóvenes

Voz 1995 50:03 de verdad no es no estoy ahora ironizando esta canción salió en mil novecientos ochenta y seis éramos unos críos apenas no conocíamos nada de la vida en tampoco es que en este tiempo hayamos evolucionado mucho en ese en ese aspecto éste es uno de los primeros éxitos de alguien que nos acompañan en unos minutos y activa yo no sé porque cuando escuchas este sonido activa para muchos llego el botón de la nostalgia es como el Le balón aparecerán los que la música como ningún otro elemento nos lleva a tras día tiempos donde no se uno siempre piensa que estaba mejor que ahora

Voz 29 50:42 porque él tiene ese poder que no lo tiene ningún otro arte yo ese poder de de transporte de de de moldear tu memoria sentimental entonces te lleva al lugar al lugar donde donde fuiste feliz hace unos años y te te te recuerda tiene un poder casi mágico no hay algunos algunos artistas especialmente que han sido muy importantes para para varias

Voz 4 51:03 curaciones oraciones como como Manolo García pues mucho

Voz 1995 51:06 Manolo García por ejemplo con el último de la fila en esta canción habla de tretas pequeñas

Voz 54 51:13 cuando está mejor

Voz 1995 51:23 dónde estabais entonces por cierto gran gran programa en la en la televisión donde estaba puestos entonces cuando Último de la Fila compuso en apenas cinco minutos esta canción gira la verdad es que tenía cinco años entonces invernal eras buscando trabajo

Voz 4 51:39 dónde estaba no lo recuerda exactamente Pizzi recuerda a mi tío con el vinilo del último de la fila es decir es una bestia este tíos una estilo tenía muy bien porqué pero pero sí que tengo esa imagen justas que me vino ahora en la portada de Manuel García con la camisa desabrochada sudando en concierto y ir recuerdo ese momento ahora no lo traía preparada esto

Voz 1995 52:00 Manolo García con la camisa abierta eso dando eso desde los últimos cuarenta años pues cinco aquel momento la historia pero situar previa esta canción está llena de imágenes

Voz 9 52:11 eh tú mira

Voz 1995 52:21 ir esta otra evoca todo mundo en cierto espíritu de fronteras una canción con una gran narrativa

Voz 9 52:29 hola

Voz 1995 52:38 para muchos el tarot la familia aquí aquí alguien hecho la mili así estamos claro estamos para muchos la mili cambio con esta canción ahora en un ejercicio insoportable de nostalgia Llanos escriben canciones como esta

Voz 4 53:26 que las milicias desapareció ya no se escribe canciones sobre ya no hay canciones conversaron todo si no existe la mili porque que estoy viviendo fuera después después entonces me declaraba yo yo fue sí exiliado disidente viviendo fuera de Suecia pero sí había mil entonces puedes relajar el terrible ejército ni quiere dar al frente fea que todo el que no había no