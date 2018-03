Hoy por Hoy (20/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 0228 00:11 son las once de las diez en Canarias la exconsejera catalana Meritxell Serrat matiza ahora que ya no sabe si el nuevo candidato de Junts per Cataluña para el investiduras Jordi Turull como había asegurado ella misma primera hora dice que lo leyó en la prensa pero que el candidato sigue siendo Jordi Sanchez vamos al Parlament Pablo Tallón día

Voz 1673 00:26 bon día a primera hora esa red contaba en TV3 que según la había llegado Junts per Catalunya ya había planteado oficialmente el nombre de Turull pero tras un tirón de orejas de su partido ahora dicen Twitter que todo ha sido una confusión y que simplemente se hacía eco de algunas noticias publicadas lo cierto es que el exconseller siempre ha sido el favorito de los de pulmón para someterse a la investidura si las opciones de Puig Yamón de Jordi Sanchez fracasaba el problema es que la previsión es no hacer ningún anuncio hasta que el Supremo se pronuncie sobre el último recurso que ha presentado Sánchez de momento fuentes de los partidos independentistas nos cuentan que este anuncio podría ser hoy aunque tampoco se descarta que se retrasa

Voz 0228 00:59 nada mientras tanto están en marcha en el Tribunal Supremo las vistas por los recursos presentados por el ex consejero Joaquim Forn por Jordi Sanchez contra la decisión del juez Pablo Llarena para que sigan en prisión por su papel en el proceso independentista a la vista de forma acaba de terminar y comenzará la de Sánchez en el Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 01:14 sí desde hace unos minutos está en marcha la de Jordi Sanchez el exconseller de Interior Joaquim Forn ha sido trasladado a la Audiencia Nacional desde la cárcel de Estremera pero ha esperado en los calabozos no ha subido a la sala su petición de no hacerlo ha llegado demasiado tarde Sánchez nos cuentan si tiene intención de hacer uso de su turno de última palabra a la salida Eduard Pujol portavoz de Cataluña ha dicho que vienen aquí al Supremo esperando la libertad de Sanchez pero que no son muy optimistas

Voz 2 01:36 nuestro candidato a la Presidencia muy alto ahora mismo es Jordi Sanchez otra cosa es aquello que el juez decida Un continuar prevaricado y que Jordi Sanchez no tenga la libertad Toy y esto nos obligaría hablar con Jordi Sanchez

Voz 0228 01:51 escucha la defensa de SAS además ha pedido a la sala que revise también la decisión del juez de no dejarle salir de la cárcel para tomar posesión como president de la Generalitat García Dance Alberto más cosas esta mañana se ha localizado el cuerpo sin vida del guardia civil que había desaparecido el pasado sábado al ser arrastrado por la corriente de un arroyo en Guillena Sevilla Natalia Perales

Voz 3 02:09 el cadáver ha aparecido finalmente a unos trescientos metros más abajo de donde ocurrió el accidente el pasado sábado por lo que habría sido arrastrado hasta el final de la rollo Galapagar de la localidad sevillana de Guillena donde se une con la Rivera de Huelva este cabo primero de la Guardia Civil desapareció el pasado sábado por la noche poco antes de las diez cuando Fox Iliana una pareja cuyo vehículo se había quedado atrapado en el barro en pleno temporal consigue efectuar el rescate pero en la maniobra fue arrollado por la fuerza de la corriente su cuerpo ha aparecido poco después de que se retomarán hoy por tercer día consecutivo las labores de búsqueda

Voz 0228 02:43 si sumamos que el interior de Asturias se encuentra en alerta roja por las nevadas prácticamente todo el norte de España menos Galicia Illa consta de Menorca están un nivel por debajo en alerta naranja por ese mismo motivo una nieve que ha provocado desde primera hora algunos problemas en la red secundaria de carreteras de esas comunidades del norte once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1275 03:04 el Madrid en Madrid el PSOE pide al concejal de Seguridad de Carmena Javier Barbero que explique su silencio durante la noche de los altercados en Lavapiés que se sucedieron tras la muerte de un ciudadano senegalés a causa de un infarto la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital Purificación Causapié cree que si hubiera dado la cara el mismo día se hubieran apaciguado los ánimos

Voz 1752 03:21 su intervención su información podría haber tranquilizado mucho los ánimos en Lavapiés y en la ciudad de Madrid por lo tanto el exigimos que hoy salga a explicar la situación no dentro de seis meses con una comisión de investigación sino hoy y que en función de de eso nosotros tomaremos nuestras decisiones el Gobierno de la transparencia no puede ser un gobierno que oculte información a los ciudadanos de Madrid

Voz 1275 03:47 según Causapié barbero ya conocía la noche de los disturbios la información confirmada por la Policía Municipal que desvinculaba la actuación contra un grupo de manteros de la muerte de éste

Voz 4 03:55 yo ahora no lo hemos conocido hoy aunque los hechos ocurrieron

Voz 1275 03:58 el pasado viernes la Guardia Civil detuvo a cuatro jóvenes que acababan de robar en un colegio de Serra cines pedanía de Fresno de Toro TS montó un amplio dispositivo para dar con ellos serenar es Jorge Pardo

Voz 0744 04:08 los detenidos son cuatro varones de entre dieciocho y veintiséis años tres de ellos rumanos y el otro español todos con un amplio historial delictivo vecinos de Cobeña y Algete acababan de robar en un colegio de ser Racing es ese habían ocultado en una zona arbolada cercana pero la intervención de un helicóptero de la Guardia Civil permitió arrestar los tras una exhaustiva búsqueda en los alrededores los efectivos de los puestos de Daganzo hoy de Meco lograban recuperar la totalidad de los efectos sustraídos los hechos que han trascendido ahora tuvieron lugar la madrugada del pasado viernes fue el propio colegio el que dio la alarma

Voz 1275 04:37 Madrid sigue en alerta por nevadas y fuerte viento hacen falta cadenas todavía Navafría La Morcuera y Cotos está prohibida la circulación para camiones y vehículos articulados en Navacerrada en el Instituto de Cercedilla se ha suspendido esta mañana las rutas escolares por el estado de las carreteras pero el centro funciona con normalidad aunque sólo han acudido una veintena de alumnos

Voz 5 04:54 cinco grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 6 05:01 las familias de verdad salen de viaje pensando que ese es ruidito del coche no es nada

Voz 7 05:07 si salgo por eso las familias de verdad necesitan un seguro de Belda and como el de Mapfre con el que tienes garantizado el servicio en carretera veinticuatro horas anti cualquier problema Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 0228 05:21 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 8 05:28 SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:32 son las once y cinco minutos una hora menos en Canarias Manolo García sienta dando presa no tenemos los sino que te ha leído la cosecha de castañas este año y tú te vas el campo y te tiras cuántas horas con dos libros siempre sí hubo número de vallas

Voz 9 05:55 ya tiene un nuevo disco es probablemente porque tampoco uno

Voz 1995 06:00 capaz de hablar así taxativamente cada cosa que dice es solamente uno de los discos más interesantes que se han hecho en este país en los últimos años se llama

Voz 10 06:08 la geometría del Rayo

Voz 12 06:30 y todo la voz creer esto es de hecho cuando no mira gente cuando en Oviedo

Voz 1995 06:52 los mismos hace unos meses estábamos en una cafetería en Barcelona y hablamos de todo lo que estaba ocurriendo hablábamos de un disco en directo por supuesto que lanzaba en ese momento Manolo pero un momento muy convulso políticamente podríamos tener vimos términos cursis como si hubiéramos congelado el tiempo Mariola bueno eso tiempos muy curiosos se bueno yo creo que básicamente acuerdo

Voz 1373 07:15 como político tiene que arreglar todas las situaciones negativas a las que está sometido el ciudadano tiene que acometer es eso ese reto y esa es su obligación para eso está tiene que mejorar la calidad digamos la la la vida de ciudadano tiene que mejorarla tiene que conseguir que todo el mundo tengo una vida digna que nadie tenga que salir a la calle para reclamar nada porque no hay nada que reclamar porque todo sea justo y correcto inglés ético en el reparto

Voz 1995 07:43 dos social hablando el reparto social la vida que ha ido bien pero tú tienes la cuenta cuántas cotizó tu sabes si has cotiza

Voz 1373 07:51 bueno nosotros somos autónomos trabajamos toda la vida llevó desde jovencito que empecé ya con orquestas y grupos de baile etcétera eso autónomos cotizando y te haces tienes un seguro privado Hostal San José

Voz 1995 08:05 pero no no no no llevas contabilizado cuántos días has cotizado cuando te va en la pensión no

Voz 1373 08:10 no años años yo yo yo

Voz 1995 08:12 se demanda treinta y treinta y largos

Voz 1373 08:15 de largos a vos te va a quedar una buena pensión bueno otro tono trabajaba para eso no quiero decir toda la vida cada mañana a todo el mundo se levanta a las cinco las seis a las siete de la mañana va a su trabajo paga sus impuestos paga la Seguridad Social y lo justo de lo correcto es que todo el mundo tenga un retiro digno de no acorde a su esfuerzo no y eso sí aplicable a todo el mundo porque la gente que ahora tiene dieciocho años en nada también serán jubilados lo correcto es que que vamos lo normal es que es absurdo en el que hablar de esto no te parece poco estrambóticos

Voz 1995 08:47 en el calamidades tras dieciocho años en nada es uno lo vena fuertemente bautismo con la mente que no lo vean el Mullelo mal que se Buero pero si es así fíjense con los tiempos que estamos viviendo lo que tenemos todos los días que comentar desde la radio esos meses educación sobre lo que está ocurriendo fíjense cómo no una canción como esta isla perfectamente en un sentimiento que está en el aire

Voz 12 09:12 es decidido Borgia para estos pero sí es verdad

Voz 1995 09:48 dice presidir no canciones hago lo que puedo gozaron Honda vuelo la causa

Voz 1373 09:55 más sociedad siempre me ha me ha tocado me ha tocado de lleno yo soy hijo de de labradores más tarde obreros en la en la gran ciudad gente humilde orgulloso orgulloso de eso

Voz 1995 10:08 de de

Voz 1373 10:08 de de gente gente de buena fe de buena voluntad a gente que ha trabajado duro pero gente que además ha luchado por lo suyo no solo lo suyo por de los demás decir esa cosa tan bonita que el otro día hoy a decir a jubilados en las manifestaciones yo tengo una Versión digna yo personalmente decían algunos pero estoy aquí por todos los demás por esas personas miles y miles de personas que tienen de jubilaciones miserable de cuatrocientos euros viudas o viudos personas era bonito era emocionante oir a persona es decir no yo tengo una paguita decente yo cobro mil y pico euros mil doscientos aquí no me quejo pero yo era maravilloso y esas personas pensar en los demás

Voz 1995 10:47 incluso tampoco en general los faldón poco es sobre el pensar en el que pienso lo intuyo pienso lo mío piense los distintos gremios está solidaridad que es la base precisamente del sistema de pensiones de no está tan presente como lo estaba hace algún tiempo sí

Voz 1373 11:02 ahora es es este es un tema de candente por la situación actual porque este tema pero hay muchas más causas que a las que agarrarse y levantar la voz y decir que esto no es correcto no hemos normalizado ha demostrado por normal ya el tema de los recortes el tema de los hospitales las privatizaciones pero no no es correcto no es correcto tener es un estado para que nos dé algo a cambio no sino para que manche mantiene un Estado sin yo te da nada todo está privatizado todo hay que has te tiene que ser privado quiere seguridad privada quieres hospitales privados vetado médico ya que no tiene las personas que no tienen además en nuestra sociedad actual cada vez las las clases bajas son más bajas están más abajo en ese túnel oscuro y negro de la miseria esas personas tienen que tengo una vida digna son como nosotros somos seres humanos vivos en un país laico pero a priori somos católicos cristianos donde está la compasión de la que de la que hacen gala en las proclamas de cualquier religión del budismo desde del cristianismo hay que ser generoso ya que viene tiene que repartir

Voz 1995 12:05 pero las de compasión fíjate también se echa de menos donde están las canciones decir imagen ocasión perdona yo diría justicia

Voz 1373 12:10 eh a comparaciones hay que alguien está por encima

Voz 1995 12:13 no justicia pero fíjate que no esa falta haberse estemos también canciones difiere a esta revuelta social que se produce hace algunos años nueve no le acompaña movimiento artístico que lo ilumina que lo canta que faltaba las canciones hasta hasta que llegas tú con este disco también hay muy falsamente perdona sí pero no existe en todos los grandes movimientos hablábamos antes con Joaquín Estefanía por ciento lleva deliberó fantásticos genes hablamos de las antes soluciones últimos cincuenta años todos ellos grandes movimientos conllevan con movimientos artísticos que van al lado con el cine sí que ha habido algún conato pero no existe un gran movimiento en los últimos años no sé si os hemos estado atenazados con la crisis asustados con lo que está ocurriendo pero no ha habido un gran movimiento artístico en torno a lo que estaban viviendo en este país que caminar acompasado con lo que vivía la gente de la calle son Cor corrientes yo creo política

Voz 1373 13:01 cada político sociales no ha en el devenir de los tiempos también en los últimos años las últimas décadas lo lúdico impera lo lúdico

Voz 1995 13:10 fiesta fiesta Gabana entonces

Voz 1373 13:12 no todo es lícito yo entiendo que no vamos a ser unos amargados siempre reivindicando un poco

Voz 1995 13:18 pero evidentemente eh

Voz 1373 13:20 en la canción de otras puesto patear los sembrado es penoso han sembrado mucha gente ha dado la vida por por una vida mejor para todos no hay gente de muy de muy buena voluntad gente muy buena fe podríamos tira atrás remontarnos a tiempos no se en la Guerra Civil española miles y miles de personas de todo el planeta de todo el mundo de Estados Unidos de Alemania de Italia de vinieron a luchar por los ideales fueron eso

Voz 1995 13:48 era bueno ha terminado parece que vivimos en un mundo estupendo mundo You Ping

Voz 1373 13:51 lo todo es guay todo es estupendo todo mola todo pero mucha gente sufriendo cuando acabe de haber gente sufriente todo podrán empezar a mola mucho más será mucho mejor que ahora que mucha gente sufriendo no es de no es de acuse de recibo porque todos estamos aquí cuando el codo para que no haya gente teniendo que estar bajo la bota de nadie

Voz 1995 14:10 GVT al Rayo es el título del nuevo disco y es la noticia buena el día del nuevo disco

Voz 1 14:15 por Barcia Ceapa hacia el fuego sagrado en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 6 14:32 seguro que ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos que dos

Voz 15 14:38 los de Línea Directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizaron nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com y también los mejores servicios que el precio más competitivo para tus vehículos de empresa nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 16 14:56 sí

Voz 17 15:02 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp

Voz 18 15:05 mándanos una nota de voz al seis XXXVIII

Voz 17 15:07 sólo XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 18 15:10 cuéntanos lo que quieras

Voz 1 15:16 saber lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte es sólo tienes que sintonizar deportivo dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 19 15:37 la Reina se

Voz 20 15:43 ella me miré leyendo de un centro de estadísticas estamos haciendo encuestas que emisora de radio escucha usted

Voz 21 15:50 en la Cadena SER Cadena Ser muy bien por qué porque porque le pregunto que por qué no no no me me has de dar una respuesta señora y yo tengo que rellenar la casilla

Voz 22 16:04 fue esta deriva mente cuadriculada corazón tiene el corazón tiene razón es que

Voz 18 16:10 el poder es porque te gusta no quiero tengo estamos

Voz 23 16:20 aún no está Junín superen los ocho millones de usuarios

Voz 24 16:26 de un millón ciento veinte mil Nos siguen en poquito más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido más de dos millones de personas antes Gaza nuestra aplicación total Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando Reynés

Voz 18 16:45 momento estamos muy

Voz 24 16:48 pero queremos ser más la Cadena Ser Kone

Voz 25 16:55 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 18 17:08 hola soy mal fuente si tengo una gran noticia que contó

Voz 1 17:10 arte y ya está a la venta el disco de Atrévete todas las canciones que escuchas en el programa despertador de Cadena Dial ahora reunidas en un doble CD alta disfruta de lo mejor de nuestra música con el disco de Atrévete

Voz 26 17:37 y aquí en Parla

Voz 0228 17:38 descansa y más aún sin Hipercor todas las bases y colchones tiene un cuarenta más un veinte por ciento de descuento

Voz 6 17:46 tal y para mayor comodidad puedes contar con la financiación más flexible adaptada a sus necesidades consulta condiciones en Hipercor en Hipercor punto es

Voz 8 17:59 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 1995 18:03 ya

Voz 27 18:04 te gustaría que tu negocio ser reconocido sea la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo de grabamos un anuncio de Federico

Voz 1995 18:12 para para que tu negocio triunfaba en Radio

Voz 27 18:15 están mis amigos Arnold librar aquí en el club

Voz 28 18:21 bueno hay que darle llamaba porque quiero esta alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 29 18:30 no se preocupen ahora misma visuales seguridad de sus Ana para que decía hoy mismo la alarma instalado

Voz 30 18:36 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 31 18:48 ahora geometría del Rayo es el nuevo disco de Manolo García toda la fuerza de Manolo García en quince canciones y repetirle toda la información del disco Is jugaba gira en tres W punto Manolo guión García punto com

Voz 6 19:05 el próximo veinticuatro de marzo de ocho nueve y media celebramos la hora del planeta WWF el mayor movimiento mundial contra el cambio climático este año te animamos a conectarse con el planeta ya a pagar por la naturaleza por porque a pajas únete a la campaña entra en Hora del Planeta punto es

Voz 8 19:28 el prisa contra el cambio climático

Voz 1 19:45 Manolo García de trío de raíz

Voz 12 19:49 pocas tarde paratas a la calle casta tarde para las aves tarde nunca

Voz 1995 20:11 son como una especie de tratado es filosofía año Debolsillo de fidelidad emiratí en algunos casos por lo este fragmento resulta

Voz 1 20:21 casi definitivo de cuando los vuelos intenta que cunda no volar a sucede lo que sucede las rusas tienen que acudir a las llamadas a veces me acude cada novela

Voz 1995 20:37 tiene una filosofía es la los canciones también no cada canción tiene un poco de él y como y César que musas te pillen trabajando es bueno es cada maestría tienes que yo me por ejemplo mediana a veces en un banco de un parque viendo pasar nubes también me llegan canciones dicho al banco pensaban el BBVA Banco de sentarse a ver pasar a la gente ya no me imagino haciendo pagar pero para actualizar la cartilla Manolo García fíjate que la frase nunca es tarde cuando el beso cunde en trunca con uno de estos primeros éxitos en solitario año dos mil uno hemos empezado a repasar algunas de sus canciones que tipos perdidos hace diecisiete años esa canción que parece mentira diecisiete años han pasado pero sigue estando muy presente sigue sigue siendo una canción muy actual sigue siendo un tema muy muy presente

Voz 1373 21:33 bueno en mi y es ésta la idea de que de que hay que aprovechar el tiempo de que todos El instante que sólo tenemos el instante que a los días pues hay que sacarles un poquillo partido no hay que estar alegre optimista hay que hay que verlo el vaso medio lleno no medio vacío no bien a veces nos ponemos más serios más sesudos reivindicamos tal no tampoco somos yo soy músico yo tengo un grupo unos amigos que tocan estoy encantado con ellos is estoy alegre Idoia la alegría a la gente igual que a mí me la dan en otros museos cuando voy a sus conciertos cuando compró sus discos el arte es muy importante en nuestra párame en nuestra vida industrial en nuestro mundo industrial tecnológico El arte en estado puro no cualquier cualquier disciplina artística literatura teatro cine es importantísimo la diversión lo lúdico por supuesto no hemos venido aquí para sufrir el sufrimiento llega pero no hay que buscarlo entiendo no pero la música es un vehículo magnífico para para estar contento

Voz 1995 22:33 estuvo en este que el martes para dar alegría Gisbert ahí es muy difícil no querer a alguien que te da alegría cómo es la relación que tienes ahora con la gente porque ha evolucionado dos años serán incorporados nosotros habrán pasado teniendo todo Bustos como relación ahora con la gente que te sigue

Voz 1373 22:48 pues yo muy afectuosa yo disfruto esa esa situación no porque yo siempre digo que los conciertos en cuentas a la gente de la gente acude a un concierto viene de cara viene con la sonrisa por delante viene a pasarlo bien viene bien predispuesta que es lo contrario a tener que ir a un médico o tener que ir a hacer algo que éstas nunca vas a sufrir no entonces los encuentras de cara con lo cual la situación da para que para que todo vaya adelante bien no igual con disco no que es un artista que eres una música de un artista vas a la tienda comprase disco a quede bonito pasa hoy que habían descubierto una canción nueva que me encanta o no está bien es una suerte que yo que yo agradezco de relación con el público es de de mucha afecto de mucha cordialidad

Voz 1995 23:28 pero cuando una vez más a alguien se acerca a darte las gracias cauto está presente sin querer en la vida de mucha gente así en cuanto a Saura en casado contigo ahora han concebido no sé cuántos niños españoles llevan el sello García

Voz 18 23:45 bueno es a veces un poco pero bueno si influye o no es lo mismo el silencio que cuando alguien llega y te da un abrazo y te da un beso

Voz 1995 23:57 quiere eso ya con el tiempo imagino que que se interioriza hice normaliza pero sigue siendo algo extraordinario

Voz 1373 24:03 es muy bonito pero a la vez es un es un viaje de vuelta porque evidentemente el músico tampoco es nada por sí mismo nosotros cualquier artista Volker músico Si no hay nadie que disfrutes de tu obra no eres nadie eres eres una piedra en sí misma tú solo no pero cuando ahí entra un un grupo de la población que gusta lo que tú haces es un es un viaje de ida y vuelta a un abrazo compartido no no te abraza latitud Labraza a él

Voz 1995 24:29 once y veinticuatro minutos una hora menos en Canarias aquí te vamos a escuchar cantar casi casi un bolero

Voz 12 24:35 estas de vivir un poco virus estás porque sabe sábado poniendo otro

Voz 1373 24:53 hoy que empieza la primavera hace frío

Voz 1995 24:55 sí pero hoy empieza la primavera la buena noticia Bonet Estopa no una perfecto aquí colaborar que es uno de los tipos más respetados en la música contemporánea en Cataluña en otro punto el disco te conviertes casi casi en cantante de jazz latino

Voz 12 25:18 vez no

Voz 1373 25:26 y colaborar con Jordi Sabatés trabajan en dos iconos sí Carles Benavent también es es muy muy humilde pequeño homenaje a a estos grandísimos músicos no contemporáneos gente que que en activo por por suerte siguen regalando no su obra magnífica yo pues

Voz 1995 25:46 pensé voy a llamarlo decís para mí a un honor si quieren

Voz 1373 25:48 tocar una de mis canciones Vejer aunque sí ha sido un placer razón placer cenar comer abren charlar con ellos en el estudio de grabación y bueno me mando un abrazo desde aquí porque ha sido emocional

Voz 1995 26:00 sí cuando cuando uno está en estudio con gente con virtuosos de verá música eso no te lleva de un poco para atrás no estás Menoyo luego yo ya cantó luego cuando haya haciendo

Voz 1373 26:11 no yo soy ante yo lo al que sube a los escenarios luego en la que en la vida civil por decirlo de algún modo soy más tímido amago

Voz 1995 26:20 aquí eso no es así más pero en el

Voz 1373 26:22 en el tú a tú del del de la tarea musical yo no tengo ningún complejo sí que respeto muchísimo a los músicos ir disfruto muchísimo con ella

Voz 1995 26:31 pues no ha sido un gran placer pues vamos a rogar a los padres de España que ponga este disco una vez a sus hijos porque va a servir para ampliar el bocado no solamente es una gran Orica ahí poética y el salón musical que cuenta con algunos de los tipos con más talento ese país es que con Manuel García tome aprende Manolo haber hemos aprendido lo que es un es cuerpo

Voz 1 26:57 no

Voz 1995 27:00 Sapo coloquialmente una persona flaca ahí desvió la cosa poca cosa con Manolo aprendemos y que es un Genil juvenil dirán ni les el balance guarda anhelo y tirarlos a composición poética de carácter laboratorio gracias a Di pues para un poquito de botánica

Voz 18 27:26 no

Voz 1995 27:30 no habrá planta espinosa de la familia de las Figo fila sea perjudicial para el sembrado esto ya vaya con Manolo García venderemos Metereología

Voz 1 27:42 las

Voz 1995 27:47 galerna que es una ráfaga súbita tutor en todo esto vete apuntando que te va a hacer daño a bolígrafo en la mano para septiembre te va a quedar Manolo te vas a quedar en primero de Manolo García galerna Nos ráfagas subida súbita Iborra es cosa de viento frío y húmedo en la costa norte España incluso aprendemos química de mercurio y una intención no sé si compones con el diccionario en la peregrina intención en crear un vocabulario rico en utilizar vi las palabras en elegirla precisa para explicar en cada momento lo que quiere

Voz 1373 28:22 bueno lo que hay es un amor por la lengua por las lenguas John me admiro cuando me encuentro con personas que dominan a la perfección tres cuatro idiomas que rozaban fluir los entienden fluida mente por por la lengua por esa posibilidad queda la lengua que la lengua es un cúmulo de palabras de ideas ese van formando como sabemos a través de de los siglos de cientos de miles de años hizo un vehículo para la imaginación para ver claro evidentemente entonces Dan dan una posibilidad de viaje mental absoluto no hoy en día pues yo el primero como todos hemos limitado estamos en el que guay cómo mola estamos en en un en un en un callejón mucho más estrecho más pequeñito

Voz 18 29:03 hombre para mí más y más pobre no

Voz 1373 29:05 pues bueno mi amor por por por el léxico por por la lengua la lengua viva no es absoluto soy lector compulsivo siempre estoy leyendo bueno más que jactarse de ello lo que hago es disfrutar de ellos

Voz 1995 29:18 que siempre es una cada vez que llegas impacta con poca gente pero nunca señaló García siguiente la sensación de no te vayas por esa puerta es que nos has hecho mejores imaginemos que agradecerte bien pagados de la pradera adquiera no

Voz 1373 29:31 les dije que no verbal

Voz 1995 29:34 en el horizonte queda y que has eliminado momentos de la vida a mucha gente oscuros tienen luz gracias a ti te informas parte de una banda asesina de este país que que se hoy ese retuerce dice pelea todo el rato y estamos en ficción pero en el que gana en esa tipos cómodo conseguimos más o menos vivir con cierta normalidad Firgas dicho algunas de las canciones más extraordinarias que se pueden hacer y que todos recordamos así que gracias gracias por este nuevo disco que es un disco pensado que esto va a durar mucho veintiún recibe que hoy de descubrir desbrozado cada una de las canciones gracias por todas y cada una de tus conciertos por todas hígado de las mejorará gracias por todas sus canciones es un verdadero placer gracias a ti por tus palabras que no merezco obviamente

Voz 1373 30:17 yo puedo intento seguir mi camino de música

Voz 1995 30:19 en de persona que ama una profesión un oficio que

Voz 1373 30:23 que elegía hace muchísimos años y que para somos lo mío también pues va más es decir que

Voz 1995 30:28 hay mucha más It y lo que te rondaré en el sentido de que

Voz 1373 30:32 me gusta que me sigue gustando con compasión

Voz 1995 30:34 cada vez gusta esa más geometría del Rayo

Voz 1 30:37 acuérdense ese nombre es el título del nuevo disco de Manolo García que es un placer gracias

Voz 6 30:50 que seguro que te ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos todos los Limia directa siempre las mejores coberturas

Voz 15 30:58 las siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa a punto com y en los mejores servicios el precio más competitivo para tus vehículos de empresa nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 16 31:14 sí

Voz 32 31:19 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 33 31:31 la filosofía no es una lista de nombres obstruir

Voz 4 31:35 Mark un Adam Smith descarte

Voz 33 31:38 Spinoza mil

Voz 8 31:40 ambos son pensamientos ideas reflexiones incertidumbres certezas

Voz 34 31:45 qué es hoy que es la vida de la única certeza soy mortal ID

Voz 35 31:50 de esa condición de mortal es de donde parte

Voz 34 31:52 el quiere otro pensamiento posterior

Voz 8 31:56 Irene Lozano piensa allí existe todos los martes en la avenida las Carlas Francia otra cadenas

Voz 18 32:09 que todo lo que he dicho es exactamente como lo he dicho que ha sido como como lo he dicho

Voz 6 32:16 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados

Voz 18 32:19 que te vaya bazofia pura bazofia pura estas declaraciones bazofia pura me parece de una bajeza

Voz 36 32:31 Nos parece bien que den explicaciones porque esto subraya

Voz 18 32:33 tan de tanto ocultismo

Voz 36 32:36 ya basta fue antes tiene que esa comisión parlamentaria Garlan

Voz 18 32:40 el cinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias con Ángels Barceló

Voz 16 32:47 la Cadena Ser se abstiene

Voz 37 32:49 por eso comentarios despectivos sobre raza credo orientación sexual nacionalidad o cualquier característica que pueda promover la discriminación

Voz 38 32:57 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 18 33:09 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 16 33:19 sí

Voz 28 33:25 es que pueda ayudarle buenas llamaba porque quiero estelar alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hacerla cumplir

Voz 29 33:34 no se preocupe ahora misma visual experto en seguridad de su escuela para que le deje hoy mismo la alarma instalado

Voz 30 33:39 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es preparada

Voz 24 33:49 para una aventura inolvidable descubrir el Himalaya Caribe fue Pirlo pasión Ferrari descansar

Voz 6 33:58 increíble es en Porta Ventura Boris pum de experiencias únicas entradas más hotel hasta treinta por ciento de descuento un día en Ferrari Land incluido información y reservas en Viajes El Corte Inglés

Voz 16 34:09 ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas vos ITA las instalamos gratis cada día Carlas le quita encarar las punto

Voz 23 34:20 no es promoción válida hasta el veintidós de abril consulta condiciones encarga las punto es

Voz 1 34:24 a saber lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte es sólo tienes que sintonizar deportivos dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 19 34:47 se eh

Voz 1995 34:54 la Semana Santa se acerca de acaba el ministro Zoido explicar el dispositivo de la DGT para los próximos días pues sí claro pero muchas procesiones también de coches y entre medias ese calvario aparece otro drama la pregunta donde paramos a comer es un drama familiar tremendo cuando estás viajando en carretera y menos mal que se lo puedes preguntar a dos tipos vejados cosmopolitas que además son dos tres los mejores cocineros de este país el virus Sacha Hormaechea Sacha muy buenos días buenos días ha dado un varapalo de Don Giovanni muy buenos días

Voz 5 35:32 buenos días tenéis planes para la Semana Santa yo si no trabajes yo trabajo yo voy a porque si en Semana Santa sí claro yo eso eso deja los italianos que tiene el tan abarcar todo entonces John Semana Santa el centro funcional como un vuelo español intento tener unos planes correctos tú hablabas ahora mismo lo de Semana Santa que yo la llamo de alguna forma durante mucho salero a este país era así también llevaba cuando llegamos

Voz 9 36:04 no llegamos cuando vas a llegar cuando

Voz 1373 36:07 ah sí

Voz 1995 36:07 es verdad que una de las máximas que uno sigue la cartera es hace mucho tiempo y invasiones funciona es tu parate donde haya muchos camiones

Voz 5 36:16 no sé si esto sigue igual de vigente sigue vigente hay una guía también de de camioneros que te puede indicar dónde

Voz 39 36:25 de dónde para ver dónde

Voz 5 36:27 a ir eh bueno pues es una máxima pero ahora también lo es que ya no solo viajamos en coche también viajamos en avión hoy en día a decir yo creo que es el mejor comienzo de viajes a quedar a comer a un aeropuerto porque de aeropuertos que tienen más restaurantes que centros comerciales algunos de Ohrid volvían del aeropuerto

Voz 1995 36:46 muy bien Tenerife los dependerán muy bien francamente bien y algunos grandes chefs incienso en Gordon trance que tiene dentro de aeropuertos y eso hay un sitio de Gordon Ramsay que su chef como hombre si no sé cuántas estrella Michelín tensión

Voz 1 36:58 sí

Voz 1995 36:59 doscientas o trescientas la gente tenga unos de Gordón se pero

Voz 18 37:03 te has escrito

Voz 1995 37:06 sí sí sí ni que se de Larios Zico

Voz 18 37:08 sí

Voz 1995 37:09 en esos entornos que es Bra que han cambiado mucho de quedada entras en el aeropuerto parece un centro comercial y la idea es que compras y consumos si come habían de verdad pasé un bocata de jamón una cerveza nueva cola se come en un aeropuerto

Voz 5 37:20 yo creo que sí claro de puertos el de Amsterdam es una maravilla en Madrid tiene un buen aeropuerto para comer ahora incluso hay algún lugar que ya te recuerdan más a las estaciones de autobuses en donde también había buenos pinchos de tortilla

Voz 40 37:36 la familia de Dios siempre cuando intentaba los minis de comprarlo al avión

Voz 5 37:41 bocatas deja Boris vale y una vez dentro del avión ahí es posible alguien conozca ha comido bien en un avión dentro es un colaborador que lo defiende es de acuerdo con David lo mejor que dice que muy bien en los había lejos de ser el único del mundo que lo debe decidir el viernes creo que estamos con él el viernes de Djokovic vamos a pedir explicaciones el viernes todo esto es verdad que avión hay un artículo

Voz 1995 38:04 esta esta semana leímos un artículo en el comidilla donde justificaba que el sabor cambiaba por eso uno no sabe bien la comida de avión bueno depende pero entiendo que el proceso es muy complicado atroces salvo que se calienta para mucha gente en un instante de porque pasa servir a mucho usar entiendo que el proceso de comer un avión en sí mismo no es sencillo

Voz 5 38:23 pero esto se ha solucionado mundo muchas formas en el aeropuerto de Atenas también eh tienes un un lugar donde están cocinando en directo según los

Voz 1995 38:31 que qué era esto lo un Akal

Voz 5 38:34 que te lo subes a la violeta a la ese es el problema de todas formas es es lo de la cartera no que antes ante el que se puede llevar allí el problema es el peligro de que es lo que va a abrir el que el que está al lado si el tren tú te acuerdas que antes compartía continuamente a la comida a gente no llevaba chorizos otorgaban a nada

Voz 18 38:56 igual de estábamos nosotros los coches iban todo porque portaba vosotros ido en coche veinticinco cocinera que te lo que podía pasar

Voz 5 39:07 pero hay yo creo que ambas es una de las cosas que hace lo que también hay un recorrido Toledo toda la vida que es vamos a parar donde ya paraba con Mi padre donde paraba con mi abuelo no del todo ese sean hacen kilómetros dice todo el mundo quiere parar antes dices no hasta que lleguemos a trescientos cuarenta y dos

Voz 1995 39:23 lo que nos ocurre que esas cifras pobres hay que de repente San sitios transitados en algunos días pero pero los días de Semana Santa

Voz 5 39:29 eh

Voz 1995 39:30 piensa en el próximo domingo no el de esta semana que viene cuando acabe el operativo de Semana Santa en esta vuelta de miles y miles reabrirse bar que tiene fama de los bocatas insitió pienso en la A1 uno en sitio maravilloso no seguir encuentro sido maravilloso para número el día que tú llegas ahí han para otras dos mil personas que como tú sabes

Voz 5 39:50 la forma de Sito que los bocatas claro ese día es el peor día para ir a comer un bocata ahí es el peor no pero es el más complicado por eso hay que usar estrategias que valen también para cuando llegas al destino final no es intentar comer a primera hora o esperar a última claro soy el mundo quiere entrar a a las dos de la tarde pues lo más normal es que haya yo creo que hay estrategia así Abbas

Voz 18 40:14 es muy divertido porque las carreteras de España entre dos y cuatro es el mejor momento viajar está cogiendo estado viendo yo a estas Porta pescado sabe dónde ir a comer de unas cajas de pescado su cocina silencio

Voz 1995 40:37 es una caja de pesca o no vas a comer bien

Voz 5 40:42 sí

Voz 18 40:42 consigue diciendo que donde hay muchos camiones siempre no

Voz 1995 40:45 vale conocéis vosotros viajáis mucha nosotros escondido cociéndose damas de renombre y prestigio tienes que que viajar mucho cuando uno está fuera cuál es la mejor mucha gente que se va a ir a comer se va a tener unos días metió país va a estar en Londres en París en muchos sitios donde viajamos en Semana Santa cuál es la guía en el extranjero para mejor que conoce que conozca AIS para guiarse bien iniciarse donde están diciendo a hora de iraquíes

Voz 5 41:10 hombre yo creo que es la calle atrás bancarios nuevas por la gran solidaridad son todas de de lugares que es igual que sea París Londres Madrid Barcelona Nueva York es buen consejo en todas la calles de atrás generalmente es la que sigue teniendo que tener lugares donde los ciudadanos de la ciudad acaban comiendo que entonces una calle tras dos calles más atrás generalmente está bien y luego el riesgo es parte verse a entrar en esos sitios que a lo mejor no entraría nunca pero luego son mucho más satisfactorios hoy en día que son monta tanto diseño que todo parece que es de toda la vida aquí alrededor de Madrid hay lugares que llevan dos días montados y parece que llevan doscientos cincuenta años porque ha habido alguien que ha trazado perfectamente al local para que lo parezca al final hay algunos bares que son mejores un poquito más atrás de la Gran Vía no

Voz 18 42:06 yo digo siempre Hadi que viven aquí entrar en sitios que no tienen menor inglés

Voz 5 42:10 si coge para turista no sólo en La Ventana bueno eso sólo estaban huelga no están mal

Voz 18 42:18 a ser de fiar obviamente

Voz 5 42:20 además el fenómeno fantástico de de esa no puede llegar a primera hora para llegar a un poquito más tarde empezar a ver lo que piden los demás el peso de al lado y el plato al camarero

Voz 1995 42:32 a saber una vez hace muchos años turnos a Japón donde es imposible pedir porque claro tú en la carta japonés pues intentamos no quiero lo de señor entonces el camarero empezó era que era imposible que eso ya lo tenía ese señor

Voz 5 42:48 pero la verdad es que no no no quiero quiero

Voz 1995 42:51 no como ese

Voz 1 42:52 pues no fuimos sin comer hubo manera

Voz 1995 42:56 pero lo más importante si iban a viajar tengan mucho cuidado mucha precaución si lo hacen en carretera

Voz 5 43:01 yo me voy a quedar con el Consejo Sancha bueno pues hay que vivir un poco en riesgo y la emoción un segundo más del todo esto proceso de cuando viajamos ahora que tenemos tiempo usemos los qué necesidad tenemos de llegar antes porque no paramos centramos en ese pueblo lo mejor no estamos en Los torreznos estábamos algo tranquilamente los saltamos una terraza y tardamos tres horas más en llegar pero nuestro viaje empezó tres horas antes con una buena el aprendiendo injusto entre en tu plan no yo eso lo llevo mal pero tengo que aprender no voy a seguir tuvo se Sasha Andrea como siento un verdadero placer los mucho el último consejo culinario por cierto sobre cómo elegir cocina del pollo campero Liga de lo llevas fresco con Mike vitoriano

Voz 1584 43:48 Oslo o hecho esta pregunta que suena un poco a película de este soy Pajares tiene una respuesta muy fácil si el pollo campero las dos tanto el muslo como la pechuga de los pollos que han gozado de cierta libertad suele ser más sabrosa que los convencionales pero ojo cuando nos enfrentamos a un pollo de corral en la cocina es posible que tengamos que alargar un poco los tiempos de cocción porque les cuesta más haces hay trillones de recetas con este animal pero ellos voy a dar unos trucos para que el pollo campero asado os de lujuria ponerlo siempre sobre una rejilla con una bandeja de bajo para que no toque los jugos de cocción mientras se hace así la piel no se reblandezcan con ese mismo objetivo untado sólo con aceite o mantequilla nunca con caldo o líquidos con agua pasajero con cantidades generosas de sal especias hoy hierbas antes de meterlo en el horno enfriar la pechuga con hielo antes del horneado o tapar la con papel de aluminio en la última fase del

Voz 5 44:44 mismo modus lo han hecho bajo Gossos garantía

Voz 24 44:48 más fresco

Voz 5 44:50 un espacio en colaboración con Carrefour

Voz 8 44:59 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Bale arroba hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 18 45:11 hora veinticinco es la mejor manera de acabar el en las ocho las siete en Canadá por nuestros periodistas

Voz 35 45:17 Sonia Sánchez buenas noches hola buenas noches el PP insiste en y si por noveno mes consecutivo macarra al Caro buenas noches y buenas noches

Voz 36 45:24 el dinero por la tertulia la gente confía más pesimismo es su capacidad para organizar pues ahora salgo a reivindicar aquello que consideró justo y que me afecta porque esto mucho me temo que en este caso estemos en una operación de los míticos por la mirada de Luis García Montero que nadie puede bañarse se dos veces en la misma noticia corra moneda en el fondo del problema de la igualdad entre hombres y mujeres tertulia no puede encarnar mejor que así terminamos por hoy volveremos mañana

Voz 18 45:51 de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias con Ángels Barceló salud doctor Brito pille le pasa a este Real Madrid se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política pues mira con Rajoy ha hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que

Voz 1 46:11 sabe de economía que puede costar un jugador de las características del Ollerías música Manuel de agradezco mucho este saquen en la mesa un placeres yo le quiero preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça sabe quiénes Griezmann

Voz 18 46:25 ahora cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues de fútbol vamos a hablar de todo el todo un poco pero en El Larguero con

Voz 1 46:35 Manu Carreño nos también en el las cadenas tercera y última temporada de El gran apagón

Voz 41 46:45 a el gran apagón tercera y última temporada con Macarena Gómez Israel Elejalde Juanra Bonet

Voz 18 46:54 Adriana Navarro el podcast de Podium acumula ya casi cuatro millones de reproducciones

Voz 15 47:02 más que ganas me encanta el gran apagón puesto puedes escuchar ya

Voz 18 47:08 cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com es algo que ocurre al gran apagón

Voz 37 47:16 la narración de una noticia conflictiva o polémicas requiere del uso de al menos dos fuentes independientes entre sí

Voz 38 47:22 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 18 47:31 en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar para los cocineros que siguen sin saber por qué nos hace llorar la cebolla

Voz 1 47:39 ha sido de Etiopía panal una sustancia con la que las tengo ya se defienden de sus depredadores o sea nosotros

Voz 4 47:46 la Cadena Ser punto com

Voz 18 47:49 en la radio que tú programas

Voz 16 47:54 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 37 48:04 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 35 48:19 buenos días la Oficina de Seguridad el internauta alerta de que se ha detectado un fallo de seguridad en Firefox permite a otras personas que puedan descifrar las contraseñas que tenemos guardadas hay por el momento no hay disponible una actualización un parche de seguridad para solucionar ese fallo así que de momento la empresa recomienda a los usuarios afectados que elimine las contraseñas que tengan almacenadas pueden hacerlo desde el apartado de configuración tienen que pinchar en privacidad seguridad y luego encuentras guardadas

Voz 37 48:47 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 36 48:53 siete de cada diez personas con discapacidad no tienen trabajo y necesitan formación y apoyo para encontrarlo

Voz 1995 49:22 en los tiempos que corren ya no vale con ser visto no basta con eso ni siquiera con parecerlo ahora necesitas conocer a alguien que se a todos los documentales quite los explique para luego parecer tú

Voz 9 49:34 y eso es un placer contar

Voz 1995 49:37 todo esto estoy buenos días qué tal porque volvemos existiría que un documental da igual lo que te gusta es que gusta al azar Zamora y los frutos debajo hay un documental sobre eso

Voz 4 49:46 por eso ahora varios probablemente hasta es nuestras documentalista es mi trabajo es muy muy trabajo y además mira que lo disfruto bastante bastante bien

Voz 9 49:56 lo que yo le pilló la ironía a veces no siempre es documenta listo

Voz 4 50:03 es ahora es cuando todo es un piropo sin lugar en suelo sueco intentando jugar con la idioma de Cervantes

Voz 1995 50:12 sí me alegra Ci porque claro aquí la gente

Voz 18 50:15 no

Voz 1995 50:15 por qué cortas al sueco bueno pues es que es que estará aquí todo el rato y darse cuenta

Voz 5 50:21 hay hay mucha tela que cortar es un mundo cada vez

Voz 1995 50:24 con con con más oportunidades de descubrir nuevos universos el que nos ofrece el documental por dónde vamos

Voz 4 50:30 empezar esta semana pues esta semana yo he pensado que era fundamental empezar con Stephen Hawking

Voz 1995 50:36 ah sí en esta música dando siga maravillosa violan Silvestre

Voz 4 50:40 o sea muerto Stephen Hawking y lo sabe todo el mundo al que no lo sepa que vive en un raviolis Stephen Hawkins a muerte con su muerte los medios de comunicación han sacado del cajón todo lo que tenía sobre él para hacerlo homenaje en cuanto se muere alguien nos mostramos interés por poco lo hacíamos mucho eso bueno yo también soy como estas personas y aprovecho que ha fallecido este genio para traernos un documental sobre él se llama Una breve historia del tiempo y estaba basada en su bestseller que se titula igual una previsto leer

Voz 35 51:11 Stephen solía patines muy bien entonces yo estaba junto el norte de Irak que no estado patinando también se cayó y no podía Lepant lleve a una cafetería para que entras en calor y entonces me lo contó total ya estaba diagnosticado

Voz 1995 51:31 el antiguo pero en estos días evidentemente muy vigente

Voz 4 51:33 muy es muy muy antiguo es de mil novecientos noventa y uno he visto otros documentales he visto Terol el resto hablan sobre su trabajo este es el único que se centra más en su biografía me pareció mucho más interesante porque además este hombre tiene una historia muy muy muy tremenda muy tremendo la eh hablan sus de sus familiares sus amigos sus colegas de trabajo nos hablan de que cuando tenía veinte años le diagnosticaron una esclerosis lateral amiotrófica y entonces era un alumno súper ejemplar de la Universidad de Cambridge era estudiante deportista del típico super brillante muy bajo sabéis el típico que habían vuestra clase que era súper listo que saca buenas notas brillantes y estudiaba la mitad que tú te sacaba de sus casillas pues es esto

Voz 5 52:15 es ese era Stephen pero a lo bestia al final

Voz 43 52:18 el capítulo había trece preguntas todas ellas de matrícula de honor me di cuenta enseguida de que no sabía contestar a ningún lío que dicha de yo trabajamos juntos durante una semana conseguimos responder a una pregunta y media estábamos muy orgullosos ven como siempre esto no había empezado la excluyó a la mañana siguiente sido fue a su cuarto a las nueve Mappus nosotros volvimos a las doce y aparecidos cincuenta Le dije cuando esas conseguido hacer es cuando dijo sólo me ha dado tiempo a contestar a día

Voz 4 52:50 guía si es hombre es que cuando escuchar esto me vino la cara de una compañera de la facultad esto es igual lo que pasa que en versión superdotado pues ahí estaba Hawking en la facultad cuando de la noche a la mañana los médicos le dijeron que estaba enfermo y que iba a vivir solo dos años más le dijeron dos años más no fueron cincuenta y pico pero de repente mágicamente este alumno vago y despreocupado cambió de la noche a la mañana