Hoy por Hoy (20/03/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 Historial del tiempo quemas has visto

Voz 2 00:02 no canela fina pues lo que traigo ahora mismo es uno de mis documentales favoritos es una serie documental sobre crímenes que es un género muy extendido a mí me encanta también convengamos que hay mucha paja hijo cobra no sea muchos de estos documentales no sirven ni como ruido de fondo para otorgar los ahorros pero este este maravilloso tiene varios premios Emmy lo encontraréis en HBOS llama The Kinks eh lo dirige Androulla quiere Quique es el director de captura indefensas Friedman vamos a escuchar un poquito

Voz 3 00:34 encontramos un montón de bolsas de basura negras flotando en el agua Florinda Chico para averiguar lo que había dentro vamos simplemente las bolsas desaparecían brazos manos dedos

Voz 4 00:47 Robert Burns denunció la desaparición de su mujer en mil novecientos ochenta y dos y a día de hoy el caso sigue sin resolverse la familia de Katherine ha asegurado desde el principio que él es el responsable

Voz 2 01:00 bueno esto es más o menos así es un montón de crímenes sin resolver que apuntan directamente hacia un multimillonario heredero de un imperio inmobiliario Nueva York que se llama Robert eh eh consigue librarse de todo porque tienen muchísimo dinero tener un montón de abogados estupendos y que la policía prefiere mirar a otro lado el caso es que Robert no hace ninguna declaración durante veinte años ir de repente aquí hace una película sobre su historia y una buena mañana suena el teléfono de Aquí oh Dios mío quién eh

Voz 5 01:34 acabo de ver la película Tengo una idea pero

Voz 6 01:38 no sé si tiene mucho sentido pero tú eres quién debe valorar no tendría sentido si fuera posible que usted una entrevista

Voz 7 01:46 esta acerca de lo que muestra la película

Voz 6 01:49 venga

Voz 1 01:50 sí es el millonario presunto asesino

Voz 2 01:54 el director para proponerle

Voz 1 01:57 dar con él sobre hoy hacemos un dogma

Voz 2 01:59 tal sobre mi vida llena de crímenes violentos él quiere contar su su versión de los hechos el está súper convencido de su de su inocencia y entonces quiere contar quiere contar su vida antes es una una entrevista súper larga su por inquietante porque es cómoda muy incómoda muy inquietante el hombre tiene muchísimos TICS en la cara es súper inquietante y entonces también aprovechan te van contando su vida es el típico millonario en Fénix infeliz de manual con el plus de que cuando era niño eh su madre se suicidó delante de él

Voz 8 02:29 pues que recuerdas de la noche en que murió su madre mi padre llegó y me dijo que me ven quiero que veas donde nos asomamos al tejado por la ventana del paseíllo y mamá estaba James Mc Cormick es de no sé si me veía allí está mamá dile a Dios venga ahora vuelve a la cama me de repente escuché a la criada gritar se ha caído del tejado

Voz 6 02:58 es rara Ruth la cual es fracaso

Voz 2 03:02 pues esto es el capítulo uno a partir de ahí la vida de este hombre se empezó a convertir en una sucesión de cosas súper extrañas la familia Le tiene miedo se ponen guardaespaldas para protegerse de él él tiene una pinta el culpable que no no puede con ella pero él sigue diciendo que es culpable sin embargo las evidencias de su culpabilidad se van sumando

Voz 9 03:20 tu encontramos un trozo de papel con la letra de voz nos puso literalmente la piel de gallina vertedero puente inglés cavar barca era una lista de cosas por hacer para deshacerse de un cuerpo

Voz 1 03:40 entonces vamos a contar nada más porque este tienen que ver están algunas plataformas y es una fantástica historia de un personaje muy pronto el personaje más siniestro desaparecido nunca la televisión estoy muchísimas gracias

Voz 2 03:53 gracias a vosotros

Voz 10 03:56 a pues espera no

Voz 11 04:07 eh

Voz 10 04:08 quién es tu voz como yo lo haría pero eh

Voz 1 04:17 Toni Garrido

Voz 6 04:20 de lunes a jueves Hinault My Lol uno con ilusión Neve hay que acelerar a tope todo el rato

Voz 1 04:26 si bien romper Barzan larga

Voz 12 04:28 desde luego frenazos contundentes

Voz 6 04:32 en tomarse alguien Bale

Voz 12 04:37 la vida moderna con David Broncano están con nosotros Ignatius y que que Eudel

Voz 13 04:48 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 14 05:00 es medio día

Voz 1 05:01 las once en Canarias

Voz 1804 05:04 pero y horas doce

Voz 1 05:07 José Antonio Marcos buenos días qué tal muy buenos días

Voz 1018 05:10 estamos en el Supremo el fiscal solicita la libertad bajo fianza de cien mil euros para el exconseller interior y exdiputado autonómico Joaquim Forn durante la vista que se celebra para decidir sobre su recurso contra la a prisión preventiva a la Sala de lo Penal del alto tribunal estudia también la petición presentada en términos parecidos por Jordi Sanchez que formalmente sigue siendo el candidato a la investidura como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña vamos al Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 05:33 el golpe de timón de la Fiscalía José Antonio después de varios meses exigiendo que Forn permaneciese en la cárcel de Estremera acaba de pedir a la Sala de Apelaciones de Supremo que el hereje en libertad si paga una fianza de cien mil euros tras casi cuatro meses entre rejas la misma fianza que abonaron seis exconsejeros en diciembre para salir de prisión en cambio de criterio del fiscal Fidel Cadena por orden directa de la Fiscalía General del Estado que ha pillado desprevenido al propio juez Llarena y que llega después de que el ex conseller de Interior que ha conocido la noticia hace unos minutos en los calabozos de la Audiencia Nacional renunciase a su acta de diputado ahora será la Sala la que decida después de escuchar también la petición de libertad de Jordi Sanchez que si comparece presencialmente ante los magistrados en estos momentos

Voz 1018 06:08 la ex consejera de Cultura gracias Pozas y dirigente de Esquerra merece se reta matizado sus declaraciones de primera hora a T b3 en las que apuntaba Jordi Turull como posible nuevo candidato a la investidura por parte de Cataluña a través de su cuenta en Twitter señala que ha sido una confusión fruto de las públicas tienes de la prensa bueno vamos a recordar exactamente cuáles fueron las palabras que dieron origen a esta confusión

Voz 1441 06:28 ahí a percató ayer en Cataluña ya puso sobre la mesa un nombre de Jordi Turull para ser investido cosa que creo que es una voz

Voz 15 06:35 una noticia que que es una buena noticia

Voz 1018 06:43 hora doce dos minuto a la Mesa del Congreso ha dado luz verde a una propuso son del PNV para desbloquear la Ley de Secretos Oficiales y poder acceder por vez primera a miles de documentos de la dictadura franquista el PP no se ha opuesto a la iniciativa de los nacionalistas vascos lo que parece ser un gesto de acercamiento político de cara a la negociación de los presupuestos Mar Ruiz

Voz 1441 07:02 sí el desbloqueo llega después de casi año y medio de congelación parlamentaria con más de cuarenta prórrogas de enmiendas y un retraso sistemático del PP que además votó en contra de la toma en consideración de esta ley del PNV la luz verde se produce además apenas veinticuatro horas antes de que el portavoz vasco Aitor Esteban tuviera previsto preguntar mañana al presidente Rajoy sobre esta cuestión en la sesión de control ya muy pocos días de la aprobación de los presupuestos en Consejo de Ministros unas cuentas que el PP sólo podrá sacar adelante en el Congreso si cuenta con el apoyo de los peneuvistas además en otro guiño a otro posible socio Ciudadanos el Gobierno no ha vetado su ley de segunda oportunidad sobre vivienda a pesar de que sea ha bloqueado otra de Unidos Podemos Esquerra y el Mixto presentada el mismo día que pedía la dación en pago retroactiva limitar el precio máximo de los alquileres públicos

Voz 1018 07:47 también en la Cámara Baja la comisión que investiga el rescate bancario comparecido el que fue director de Supervisión del Banco de España entre dos mil nueve y dos mil doce Jerónimo Martínez Tello la frase que ha dejado es concluyente no pensábamos que Bankia iba a petardas sino no estaríamos suicidado y creo que es prácticamente literal

Voz 1441 08:03 el belga es literal la salida a Bolsa de Bankia fue una decisión tomada exclusivamente por la entidad y en ese momento en el Banco de España no se pensaba que fuera Petar Jerónimo Martínez Tello decidieron salir

Voz 16 08:16 día y nosotros sinceramente no pensábamos que iba a afectar que esos esos así sino vamos estaríamos

Voz 1441 08:23 pero hemos sufrido ha dicho también que Goirigolzarri quiso cubrirse las espaldas al entrar a presidir Bankia atrás Rodrigo Rato y por eso la inyección de dinero público en el banco fue superior a la necesaria cree que hubiera bastado con trece mil millones

Voz 1018 08:36 el número de declaraciones de la renta con la X a favor de la Iglesia católica dio por vez primera el pasado año aunque en su conjunto aumentó la cantidad dinero recaudado por esta confesión religiosa que es la única recordemos que puedo hacerlo de esta forma España estamos hablando de doscientos cincuenta mil millones de euros según las cifras presentadas por el vicesecretario de Asuntos Económicos del episcopado Adela Molina

Voz 17 08:57 nunca la Iglesia católica había recibido tanto dinero de La Casilla

Voz 7 09:00 de la renta desde que se implantó el actual sistema de asignar

Voz 17 09:02 en en dos mil siete más de doscientos cincuenta

Voz 1018 09:08 bueno parece que hemos perdido la comunicación con nuestra compañera Adela Molina vamos a recuperarla en unos instantes en todo caso el dato que ha aportado el responsable de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal es el que les sugería yo en portada doscientos cincuenta y seis millones de euros fueron los recaudados el pasado año iré a la operación de tráfico de Semana Santa que está ya a la vuelta de la esquina ministro del Interior Juan Ignacio Zoido anuncia la puesta en marcha de patrullas integrales de la Guardia Civil equipadas con mini radares para detectar denunciar y sobretodo disuadir a los conductores que sepas el de velocidad María Manjavacas

Voz 1444 09:43 la operación trae novedades esta Semana Santa con un nuevo modo de vigilancia integral pionero en Europa con una flota de motos que se incorporan casi trescientas que pueden realizar los controles de droga de alcohol de velocidad de multar en el mismo momento para evitar así cualquier tipo de picaresca de endosarle la inflación a otra persona este año se espera más volumen de tráfico por las carreteras españolas y en total se prevén quince millones y medio de desplazamientos durante los diez días que va a durar la operación especial de Semana Santa

Voz 0325 10:21 segundos algunos apuntes más con Carlos Cala Isabel que el ex presidente francés Nicolas Sarkozy declara bajo arresto policial en la investigación sobre la supuesta financiación ilegal de su campaña del dos mil siete por parte de Libia la detención puede prolongarse hasta cuarenta y ocho horas antes de ser llevado ante el juez las veintitrés diplomáticos rusos expulsados por Reino Unido tres el envenenamiento de un ex espía ruso y su hija en suelo británico acaban de abandonar la embajada en Londres los empleados acusados de trabajar como espías han salido junto a sus familias en tres autobuses la Guardia Civil ha detenido al antiguo preso de ETA Antonio López Ruiz Kubati a las dirigentes de Sortu hoy Garmendia y Miren Zabaleta se les acusa de enaltecimiento del terrorismo por participar en los homenajes a la etarra Belén González Peñalva fallecida el pasado no siempre localizado el cuerpo del Guardia Civil desaparecido el sábado en Guillena Sevilla cuando ayudaba a varias personas por la crecida de un arroyo había quedado atrapado entre unas ramas a unos trescientos cincuenta metros del lugar en el que cayó al agua junto a su a su desembocadura en ríos el Ibex treinta y cinco es el único índice en rojo entre los principales parqués europeos se deja esta ahora entorno a dos décimas y cotiza por debajo de los nueve mil setecientos puntos la prima de riesgo se sitúa en los setenta y tres puntos básicos primer entrenamiento de la selección española de fútbol de cara al amistoso del viernes frente a Alemania con la ausencia de Piqué por un proceso febril además en baloncesto esta noche partido de Euroliga Valencia Basket Real Madrid

Voz 1018 11:34 que además esta tarde a las cinco y cuarto es estrenamos oficialmente la primavera esto es algo de lo que dices

Voz 1 11:39 ahora queda cinco horitas Silleda minutos aprovechados aprovechen todavía le queda uno gracias José doce y seis una hora menos en Canarias seguimos Hoy por hoy la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido el alquiler es un gran problema para muchos y no hace falta que sea lo contemos en los medios de comunicación quiere que esté buscando piso en estos momentos sobre lo que estamos hablando mucho susto se han tenido que buscar piso en los últimos años en los últimos meses o tendrán algún familiar que haya tenido que hacerlo pese hayan dudado trata de encontrar un piso de actos los alquileres están en sus máximos históricos y nosotros nos hemos decidido a probar en nuestras carnes lo que sufren miles y miles de personas todos los días pues hemos decido llamar la conocer realmente cuál es la realidad del mercado es una muestra muy pequeña no tiene ningún tipo de base científica pero esta mañana hemos empezado a llamar a esos pisos que se alquilan por favor escuchen con atención porque es sorprendente lo que puede llegar a pedir a alguien por un piso llamarlo piso ya creo que es erróneo

Voz 18 12:50 con un pequeño apartamento de cincuenta metros Si hola buenas

Voz 1 12:59 le llamó por un anuncio que hemos visto hicieran poco para para tener algo más información

Voz 20 13:08 cuántos metros son pues el y cincuenta y cinco metros quién cincuenta metros cuadrados es decir unos cincuenta metros

Voz 5 13:20 el precio

Voz 20 13:21 mil euros para un mil novecientos

Voz 5 13:23 Nos

Voz 20 13:25 mil quinientas que que claro vínculo ruido en Internet

Voz 21 13:31 tú te llega unos va quedó ahí

Voz 22 13:38 desde desde mil novecientos más siempre que cuenta de con agua luz de climatización y with incluido

Voz 20 13:44 son dos mil ciento ocho euros al mes

Voz 23 13:47 es más honesto de suministro todo esto es lo que hable

Voz 20 13:54 las condiciones hace ya un mes de fianza con afianza para Lima lo de poste

Voz 24 14:00 de garantía o en dos meses o un aval bancario uno es decía alta

Voz 20 14:05 poco más

Voz 25 14:10 equipado para a vivir sin necesidad de de adquirir nada tres por engañarle pero es que lo cómodo y tiene una semana de bueno

Voz 20 14:23 no buenos días

Voz 1 14:29 buenos días buscar piso es es una auténtica pesadilla es una pesadilla

Voz 7 14:35 es que a la gente de mi generación yo tengo treinta y tres años en vez de vivir por encima de nuestras posibilidades nos ha tocado vivir ahogados son nuestras posibilidades además de que los pisos tienen tienen unos precios que no nos podemos permitir además ocurre que casi no hay entonces cuando uno sale a la calle y empieza a visitar

Voz 1 14:53 se encuentra con cada cosa he visto cosas que las llamadas que hemos hecho esta mañana hemos hecho unas cuantas llamadas insisto en que no nos universo lo suficientemente ambiguo para ser representativo no no sé excrementos son excepcionales pues que el mercado va por ahí

Voz 7 15:09 efectivamente el mercado va por ahí cualquiera de nuestros oyentes puede entrar en las webs que hay en Internet de alquiler de pisos para ver los anuncios hice va a encontrar con mucha facilidad pues por ejemplo yo me apuntado por aquí un piso en Argüelles en Quart en Madrid de cuarenta metros cuadrados dos mil doscientos euros

Voz 1 15:26 cuarenta pero en cuarenta metros cuadrados dos mil doscientos euros esto es que que está ahora mismo vigente

Voz 7 15:32 este anuncio lo he visto esta mañana los que sí que pero bueno esto no es el único drama e del de los precios cuando además nosotros salimos enough ponemos a a querer cerrar un contrato nos piden unas condiciones similares a las de la compra de un piso de una hipoteca los piden nómina meses de fianza contrato amigo

Voz 1 15:52 yo digo aquí un anuncio todo apunta pasé Mujica en Barcelona cuarenta metros dos mil cuatrocientos cincuenta euros si no no se caigan de susto dos mil cuatrocientos cincuenta metros en un piso alquiler de cuarenta metros la zona buenísima claro hombre solo faltaría bueno en fin y las condiciones en las que también austero y cada vez son más que el inquilino tiene que demostrar consagre Unicornio

Voz 27 16:20 que que tiene dinero que que tiene el trabajo

Voz 1 16:23 lo que tiene empleo en fin los no

Voz 7 16:25 los que mira los números nos dicen que en el dos mil diecisiete ha sido el año que más han subido los precios desde que Fotocasa que es de donde hemos sacado las las cifras empezaron a elaborar este informe anual a nivel estatal la subida ha sido del ocho coma nueve por ciento y las comunidades autónomas que más lo han sufrido han sido Cataluña la Comunidad Valenciana Canarias y Madrid en estas ciudades encontrar un piso de más de cuarenta metros cuadrados entre ochocientos y ochocientos cincuenta euros

Voz 1 16:54 dijo orden eh que el salario mínimo está en setecientos hablamos ya de pisos que cuestan mucho más que el salario mínimo que tenemos en este país hace unos días el ministro de Fomento Íñigo de la Serna anunciaba un nuevo plan de viviendas de ayuda al alquiler nueve programas establecidos más que comienzan con el principal de facilitar el acceso a la vivienda hay para ellos establece unas ayudas de el cuarenta por ciento de la renta hasta un máximo de novecientos euros al mes y además estas ayudas que anunciaba el ministro me ayudarán a mejorar la situación

Voz 7 17:30 la verdad es que las condiciones del plan de ayudas son más restrictivas de lo que se esperaba no va a haber un gran porcentaje de población que vayan a poder acceder a ellas se han centrado principalmente en los menores de treinta y cinco años que cobren menos de diecinueve mil euros ellos podrán acceder a ayudas de hasta trescientos noventa euros al mes y en mayores de sesenta y cinco y afectados por desahucios que podrían recibir hasta el cincuenta por ciento el importe del alquiler eso sí sólo se podrán solicitar en viviendas que supongan rentas mensuales de hasta novecientos euros el resumen para el resto de los mortales que no entramos ahí si eres mayor de treinta y cinco años vive solo irán las más de ochocientos euros no tienes derecho

Voz 1 18:09 pues ya prácticamente ya te digo pues yo digo tengo que decir que es que mientras Henar Dimas no es tremendo es que no es tan absurdo más así es un escándalo mil cuatrocientos cincuenta euros un piso alquiler de cuarenta metros que se quedó en doce y trece minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 28 18:32 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni

Voz 29 18:36 Garrido cada vez que repuestas treinta litros de carburar

Voz 7 18:38 es BP Ultimate con tecnología activa consigue

Voz 28 18:41 sesenta y seis puntos mil BP extra ya y además mientras en el sorteo de una Experience Renault por Formula One X en el Fórmula uno Gran Premio de España dos mil dieciocho así que vete acostumbrando al resto

Voz 30 18:52 participa hasta el veintidós de abril más información y bases legales en BP te lleva más lejos punto com

Voz 31 18:57 sí

Voz 30 19:02 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 6 19:11 lo que quieras

Voz 5 19:15 escucha milenio la Cadena Ser

Voz 3 19:20 la juventud soldados estamos inmerso en las redes sociales está Carlos club esto no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes estaremos Twitter cada eh esto el ascenso de las nuevas tecnologías

Voz 6 19:41 no los ha pillado de perfil

Voz 5 19:52 está promulgado Pétain

Voz 6 19:56 el día en que llevas años aplazando a la porra

Voz 1804 20:00 la porra de robo se descarga te nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada Hypo tras ganar cien mil euros y con cien mil euros tupida cambies aplicaremos Kamprad para anotar el primero en la porra de Carrusel

Voz 6 20:21 los goles valen Cadena SER

Voz 15 20:25 nuestra web supera los ocho millones de usuarios cerca de un millón ciento veinte mil Nos siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal de youtube más de dos millones de persones han descargado nuestra aplicación todos se enteran de las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero queremos ser más los sigues

Voz 31 20:57 corren nuevos tiempos

Voz 20 20:59 a escucharnos Madrid

Voz 32 21:06 si esto ella es la crema para el sol el libro El

Voz 6 21:09 bolsas de playa las gafas tres camisetas dos bañadores

Voz 32 21:12 las chanclas cariño y cómo piensas

Voz 33 21:15 ideales de la oficina

Voz 1 21:19 ven a El Corte Inglés tenemos todo lo que necesito

Voz 34 21:22 que desean perfectas hasta el último detalle Semana Santa con El Corte Inglés

Voz 35 21:27 a ver qué que ayudarle

Voz 2 21:30 llamaba porque quiero alarma

Voz 35 21:33 Europa si esta mañana nos han robado

Voz 1 21:35 en los veinte minutos que hemos tardado nace en la corte

Voz 36 21:38 no se preocupen ahora misma visuales seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma

Voz 6 21:42 Canarias protege con la alarma

Voz 1804 21:45 Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 6 21:54 tengo un dolor ya intentó convencer de laboratorios piñas

Voz 1018 22:01 solución dental en Strike que alivie rápidamente los dolores de muelas y dientes y encías lee las instrucciones de este médicamente consulte hacer magia bética

Voz 6 22:09 a mi hijo Javi que dice que quiere ser ventrílocuo al menos así no estará solo

Voz 37 22:14 cuando pasen los congresos de bienestar ves la vida de otra manera con la serie presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso Nina Adela Cortina Enrique Martínez y muchos más informa en Cadena Ser punto com y congresos del bienestar punto es con el patrocinio de pactarán Zoco revista nada sin tu plana a punto com Bardenas Reales Reserva de la Biosfera turismo de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 38 22:48 cuando con varios precios asegurate de lo que incluyen sólo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés financiación hasta en doce meses en electrodomésticos así quince por ciento de descuento de secadoras lava secadoras lavavajillas a partir de trescientos cuarenta y nueve euros además entrega gratuita a domicilio y seguro de tres meses de regalo los tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 39 23:21 el aviso el dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Raúl Arévalo Horacio este martes los entrevista Carles Francino en la ventana

Voz 1 23:40 el suyo porque la CNN está haciendo ahora una encuesta

Voz 1995 23:42 directo que dice confía usted en que las grandes compañías de Internet manejan bien sus datos contestarnos a través de Facebook este día nos deja muchas preguntas tras las últimas noticias debería la DGT

Voz 1 23:59 instaurar para los coches sin conductor el carné por puntos