Hoy por Hoy (21/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:17 buenos días hoy todavía podremos ver alguna nevada en el Cantábrico pero mucho más suave que la de ayer se va la nieve pero nos deja el frío de recuerdo a esta hora por ejemplo amanecen a dos grados bajo cero en Ávila en esta primera mañana de primavera sí con todas las cautelas todavía porque se está investigando pero la violencia de género ha vuelto a golpear de manera muy violenta en Madrid un hombre ha matado a sus dos hijos y después se ha suicidado ha ocurrido en Getafe en la comunidad madrileña el padre que estaba en proceso de separación de la madre de los niños se encontraba en la casa familiar con los dos pequeños el mayor de trece años con discapacidad la pequeña de ocho La Policía cree que ha prendido fuego a la casa que ha cerrado con llave dejando a los niños atrapados y después sea lanzado delante de un tren de cercanías la policía ha encontrado los cadáveres de los niños calcinados sobre la cama de matrimonio investiga todavía si han muerto a consecuencia de las llamas aussie ya habían fallecido cuando se declaró el incendio lo confirmaba el portavoz del uno uno dos

Voz 3 01:23 cuando han llegado los bomberos de la Comunidad de Madrid se han encontrado en la habitación en la que se ha originado el incendio a un niño y una niña ya fallecidos ambos quemados del equipo médico del Summa sólo ha podido confirmar el fallecimiento de ambos y ha trasladado a la madre con una crisis de ansiedad

Voz 1727 01:44 al hospital de Getafe la policía está esperando a que la madre esté en condiciones para tomarle declaración no constan denuncias previas por maltrato así que les recordamos que existe un número de atención contra cualquier indicio de violencia machista es el cero dieciséis es gratis no aparece después en la factura pero hay que borrar esa llamada de la lista de llamadas del teléfono con esta terrible noticia comienza el miércoles veintiuno de marzo el día en el que el Tribunal Supremo empieza a decidirse Iñaki Urdangarín tiene que ingresar en prisión mono Aimar Bretos buenos días buenos días la Fiscalía pide aumente

Voz 0027 02:28 dar la pena impuesta el cuñado del Rey de seis años y tres meses de cárcel al diez la defensa del marido de Cristina de Borbón pide la absolución porque como dijo el propio Urdangarin durante el juicio

Voz 2 02:37 hacía lo que mis asesores me estaban recomendando y creía que estaba correcta

Voz 1727 02:54 frío y también salvo sorpresa el presidente del Parlament rehén pondrá sobre la mesa pondrá en marcha el plan cede el independentismo para intentar recuperar la Generalitat

Voz 0027 03:04 las once y media tu renta convocado a los medios y se espera que anuncie una nueva ronda de contactos con los grupos que desembocará presumiblemente en la proposición de Jordi Turull como nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat tras fracasar los intentos de investir a Puigdemont Jordi Sánchez Sánchez por cierto que ya baraja renunciar el acta

Voz 1727 03:20 ni en el Congreso de los Diputados la Comisión para reformar el territorio español que propuso el PSOE queda descafeinada definitivamente por los abandonos

Voz 0027 03:28 ha sido el sol sentados los populares

los socialistas ciudadanos y anunció ayer que se eleva

Voz 0027 03:33 otro de la mesa porque según Albert Rivera el PSOE ha vetado la comparecencia de históricos socialistas a los que el partido de Rivera cree agitar resulta que el Partido Socialista está vetando a gente que ha hecho mucho por este país

Voz 4 03:44 es que han sido presidentes el Senado como Laborda presidente del Congreso como ser bueno presidente de Extremadura Comisión Rodríguez Ibarra señor Guerra presidente de la Comisión Constitucional durante décadas hitos estos señores socialistas han sido vetados por el señor Sánchez

Voz 0027 03:58 no es que no escuchan ya los supuestos vetos que niegan desde el Partido Socialista Adrian Lastra

Voz 2 04:04 está jugando por lo arena en toda España

Voz 4 04:06 más a la confrontación entre territorios y por lo tanto antes entre ciudadanos

Voz 1275 04:11 que a ninguna otra cosa el PP

Voz 0027 04:13 derecha para arremeter contra Rivera Rafael Hernando

Voz 5 04:15 ahora esto de que un grupo como ciudadanos diga osea hace lo que yo digo o me voy de la mesa pues me parece que tiene o denota un estado de infantilismo cuando no de oportunismo ciertamente llamativo

Voz 1727 04:34 es seguimos acumulando conflictos en la calle hoy los médicos

Voz 0027 04:38 jornada de movilización a nivel estatal para denunciar que han perdido hasta un treinta por ciento del poder adquisitivo durante la crisis y reclaman que se recupere la semana de treinta y cinco horas en Madrid y Murcia además de manifestación huelga

Voz 1727 04:49 Facebook cae en Bolsa por la filtración de datos para usos políticos en Estados Unidos además puede costarle una multa millonaria

Voz 0027 04:57 los estratos que uso con fines políticos una empresa británica que colaboró con la campaña de Trump el Parlamento británico ha citado ya al presidente de Facebook Mark Zuckerberg para que comparezca en la Cámara

Voz 1727 05:09 y en deportes el madridista a Marco Asensio visitó anoche el larguero desde la concentración de la selección Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 05:16 buenos días Pepa hay repasa tanto la actualidad blanca como la de La Roja después de un inicio de temporada inmejorable desapareció de los onces decidan reconocía que en parece se la culpa la tuvo Els

Voz 1422 05:25 el nuevo que culpa de responsabilidad a lo mejor en la dinámica del equipo no era tan buena Pires es un poco esa confianza no tienes tantos minutos quieres hacer todo en cinco minutos que te dan diez minutos que no te sale de las cosas no descarta jugar algún día junto

Voz 1161 05:39 Neymar y dijo sentirse más cómodo con su posición en el Real Madrid que en banda con la selecto detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:50 buenos días hoy y mañana el tiempo va ser soleado con temperaturas bajas durante muchas horas ambiente frío por ejemplo ahora mismo plenamente invernal el mando en todo el interior y una mañana más heladas fuertes en pueblos

Voz 1727 06:02 montaña de hecho las temperaturas son más bajas que ayer

Voz 0978 06:05 durante la tarde van a subir un poco al sol el ambiente llegar a ser agradable pero tampoco demasiado máximas en general de diez quince grados cerca de los veinte en Canarias y además con viento que aflojará durante la tarde pero antes hará que aumente la sensación de frío viento del norte que acumulará todavía nubes en el Cantábrico pero cada vez más rotas y menos activas los chubascos más intensos los esperamos en Baleares con tormentas que pueden descargar incluso con intensidad pero también con muchas pausas y momentos de SOCA

Voz 1727 06:58 una mañana negra como esta negra sombra del poema de Rosalía de Castro Paulina Fernández buenos días

Voz 6 07:21 el delito

Voz 1491 07:26 y hemos preparado todo un despliegue previo para la cita judicial del día el Supremo revisa los recursos del caso Nóos Alberto Pozas nos va a contar que pide la fiscalía Lucía Bórquez que quieren las defensas por supuesto también la de Iñaki Urdangarin Pedro Jiménez no

Voz 1275 07:39 acordar

Voz 1491 07:40 cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos esperar ahora del Supremo

Voz 1491 07:51 cita judicial a las diez en el Supremo que Toni Garrido va a seguir también con Baltasar Garzón y María Garzón como cada miércoles en este estudio estudio por el que también va a pasar

Voz 2 07:59 este hombre

Voz 1491 08:03 Antonio Banderas viene a contarnos cómo ha sido interpretará Picasso para la serie guiños de National Geographic que podremos ver a partir del veinticuatro de abril

Voz 1727 08:16 y hoy vamos a celebrar también en Hoy por hoy el Día Internacional de la poesía así que

Voz 1491 08:21 queremos invitarles a ustedes a celebrarlo con nosotros por eso en vez de poner nuestra habitual sintonía de oyentes no se nos despiste mantenemos de fondo Rosalía de Castro en la voz de Luz Casal Nos encantaría que los oyentes no se leyera unos versos de sus poemas favoritos o no recomendarán el último libro de poesía que a raíz del escándalo de fe

Voz 1727 08:39 el buque que escuchábamos en la portada nos preguntamos si ustedes se lo piensan dos veces antes de responder a cuestionarios o introducir datos personales en páginas de internet

Voz 1491 08:49 esperamos que nos lo cuenten como siempre en en nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:01 las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias Aimar

Voz 0027 09:03 estamos en Hoy por hoy con Ángel Cabrera y con Roberto Mahan en la técnica Icon Ana Button en la producción

Voz 0027 11:20 aunque todavía no está confirmado muchos indicios apuntan a que el supuesto crimen de Getafe responde otra vez a la versión más sádica de la violencia machista que es la del hombre que es capaz de matar a sus propios hijos con tal de hacerle el máximo daño posible a su pareja o ex pareja la investigación confirma que el padre y la madre de los niños de trece y ocho años muertos anoche en el incendio de su pisos estaban separando el hombre prendió fuego a la casa encerró a los críos con llave se tiró a las vías del tren para suicidarse todavía no ha podido concretar es si los niños estaban ya muertos con el padre los ojo tumbados en la cama Ozzy murieron por el fuego por el humo en Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 11:55 días Aimar es la principal hipótesis con la que trabaja ahora mismo en la policía el padre se quedó con ellos solo en casa por la tarde provocó el incendio cerró la puerta del piso se marchó ese tiro después a las vías del tren donde han muerto los cadáveres de los dos niños la niña de ocho el niño de trece años que padecía una discapacidad que retenía silla de ruedas serán encontrados calcinados encima de la cama de matrimonio en la madre fue quien abrió la puerta a los bomberos portavoz del uno uno dos

Voz 3 12:17 dado los bomberos de la Comunidad de Madrid se han encontrado en la habitación en la que se ha originado el incendio a un niño y a una niña ya fallecidos ambos quemados del equipo médico del Summa sólo ha podido confirmar el fallecimiento de ambos y ha trasladado a la madre que con una crisis de ansiedad

Voz 1727 12:37 al hospital sólo cinco minutos después

Voz 1275 12:40 los de recibir el aviso de este incendio se recibe a otro por una rozamiento la estación de Cercanías de Getafe el padre se había tirado las vías tras supuestamente cometer crímenes ahora la autopsia la que aclare si los niños murieron por las llamas hoy ya estaban muertos antes del incendio fuentes policiales confirman a la SER que los padres estaban en proceso de separación el Ayuntamiento de Getafe ha decretado tres días de luto y ha convocado para este mediodía una concentración en repulsa por este crimen en apoyo no

Voz 0027 13:03 mí en dos mil quince se modificó la ley de violencia machista para que los menores se contabilizarán también como víctimas porque la violencia sobre los niños se convierte muchas veces en un instrumento para ejercer la violencia sobre la mujer si se confirmara que el caso de Getafe es violencia machista que aún está por determinar estaríamos ante el primer caso de este tipo en lo que va de dos mil dieciocho pero dos mil diecisiete fue el año con más crímenes de este tipo desde que hay registros Julia Molina buenos días buenos días

Voz 14 13:27 ocho niños fueron asesinados el año pasado siete más que el año anterior según las estadísticas en los casos de dos mil diecisiete más de la mitad de los agresores intentaron suicidarse después en total en los últimos cinco años la tapa de la que se tienen registros han sido asesinados veintiséis menores aunque sólo desde hace tres Se les considera víctimas de la violencia de género un cambio legislativo hecho para visibilizar esa forma de violencia que se ejerce sobre ellos y que se utiliza dice la ley para hacer daño a las madres

Voz 0027 13:58 hoy se cumplen exactamente tres meses desde las elecciones del veintiuno de diciembre en Cataluña elecciones que derivaron en un bloqueo político que se mantiene desde entonces pero que puede tener los días contados porque el presidente del Parlament ribetes Rent va a comparecer esta mañana para anunciar previsiblemente una nueva ronda de contactos que pueda culminar en la designación de Jordi Turull como candidato a la presidencia y quizá en un debate de investidura la próxima semana en plena Semana Santa el anuncio de que el preso Jordi Sánchez se prepara para abandonar la política hay pararnos a su acta lo ha precipitado todo Frederic Vincent bon dia

Voz 0706 14:29 buenos días Sánchez lo confirmó ayer en su declaración en el Supremo Cataluña evita decir en público que es ya su candidato pero sí admiten que es una opción los independentistas no descartan que el pleno sea la semana que viene sea cuando sea este pleno la CUP insiste tampoco votarán a favor de Turull

Voz 15 14:45 Carles Riera para Lacko eh el nombre no es lo determinante no es lo que va a decantar nuestra posición en uno u otro sentido la cuestión fundamental es el programa político

Voz 0706 14:56 el programa político de Cataluña ya Esquerra demasiado blando así que ahora mismo se abstendría esto podría obligar a Carles Puigdemont ya Toni Comín a dejar sus escaños para que les sustituyeron dos diputados que si existiera en el pleno votaran en Cataluña ya Esquerra sumarían un voto más que la oposición sería suficiente para que saliera investido en segunda votación pero sea como sea la oposición ahora

Voz 16 15:16 año todo el mundo sabía que el señor Sánchez no iba a ser presidente ni nadie quería de presidente era sólo para alargar el proceso es para el conflicto para hacerse las víctimas mira lo que decía ayer Inés Arrimadas también el PSC iba en esta misma línea

Voz 0027 15:30 el Tribunal Supremo empieza a revisar hoy la condena de Iñaki Urdangarin por el caso Noos el Supremo debe decidir si el cuñado del Rey entra en la cárcel y en caso de que lo haga por cuántos años porque la fiscalía va a pedir que se incremente la pena que le impuso la Audiencia de Palma aquel tribunal condenó a Urdangarin a seis años y tres meses y la Fiscalía pide ahora aumentar esa pena hasta diez años y el Ministerio Público va a pedir también más años de cárcel para el socio de Urdangarin exsocio Diego Torres para el ex presidente de Baleares Jaume Matas Alberto Pozas

Voz 0055 15:56 a las diez y cuarto de la mañana arranca la cuenta atrás para decidirse Iñaki Urdangarin entra o no en prisión la Fiscalía llega con la intención de convencer al Tribunal Supremo de que debe aumentar la condena del cuñado del Rey de seis años y tres meses a diez años de prisión por amañar contrataciones en Baleares de la mano del ex ministro Jaume Matas entonces presidente en las Islas y por defraudar más de doscientos cincuenta mil euros Sunny R P F el propio fiscal del caso Pedro Horrach anunciaba su recurso en Hoy por hoy hace un año

Voz 17 16:21 nosotros hacemos una valoración distinta y entendemos que hay indicios sólidos para poder imputar ser condenados por un delito de malversación de caudales públicos hay que incluir el delito de la resolución

Voz 0055 16:34 el Supremo no se conocerá mañana tardará varias semanas en trascender pero cualquier condena por encima de los dos años implicará el ingreso en prisión obligatorio de Iñaki Urdangarin la absolución penal y condena como responsable civil subsidiaria de la infanta Cristina no será sometida a debate este miércoles la

Voz 0027 16:49 en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha comparecido en el Congreso en la comisión que investiga las cuentas del Partido Popular fue citada después de que Francisco Granados asegurara ante el juez que ya estaba al tanto de esa financiación ilegal del PP de Madrid porque mantuvo en su día una relación con Ignacio González eso dijo Granados la presidenta regional se ha escudado en eso para denunciar que el hecho de que la convocaran en el Congreso ayer se sustenta vaya la convocatoria en sí en una base de machismo lo negó todo reconoce creo que en el PP de Madrid si había habido corrupción que ella es una histórica del PP de Madrid pero insiste en que nunca supo nada Carolina Gómez buenas

Voz 0393 17:22 las buenos días y ha repetido en varias ocasiones que le parece una vergüenza que le hayan citado amparándose en las acusaciones sin pruebas de Francisco

Voz 18 17:30 con quién estamos con las víctimas con los verdugos es que yo he sido objeto de un ataque machista injustificado y absolutamente difamatorio y el resultado de esos que me hacen a mí comparecer

Voz 0393 17:45 los reproches le ha hecho el que probablemente será su rival en las autonómicas Madrid Íñigo Errejón el diputado de Unidos Podemos le ha preguntado por su papel en el comité de campaña de dos mil siete

Voz 18 17:54 ay de trece miembros de la dirección de campaña hay seis que están imputados que esa lista suya habría que revisar la cómo se hace para estar en una dirección de campaña de celo al director del Rey

Voz 0393 18:04 Cifuentes le ha dolido convertirse en el primer cargo institucional no encausado que pisa la comisión de investigación por la financiación ilegal del PP la siguiente va a ser Esperanza Aguirre

Voz 0027 18:12 y en Francia Nicolas Sarkozy ha pasado la noche en dependencias policiales a norte de París hoy seguirá prestando declaración por la supuesta financiación ilegal de su campaña para las presidenciales en dos mil siete Los investigadores han ahora por buena una información periodística que en su momento reveló que Sarkozy había recibido cinco millones de euros del régimen libio de Gadafi publica la prensa francesa que el juez instructor considera que ahora ya si hay pruebas suficientes para inculpar a Sarkozy Javier Alonso buenos días

Voz 0858 18:37 buenos días el Nicolas Sarkozy llegó a negarlo con de salir en la televisión pública Kenan acusando incluso de indignidad al periodista que le planteo esa pregunta ahora Sarkozy lleva casi veinticuatro horas dando explicaciones ante la justicia puede estar otras veinticuatro más Carlas Cuno de los periodistas de Media que reveló el caso ha contado al hacer las presiones que han sufrido durante estos años retaron de de

Voz 20 19:00 calificar nuestros nuestro trabajo pero esto

Voz 0027 19:05 no ocurre siempre

Voz 19 19:07 Jorge como siempre cuando se se lleva donde no no no no Hillary

Voz 0055 19:13 ahora piden que se investigue si estas conexiones

Voz 0858 19:16 Libia influyeron en el papel que el Elíseo jugó en la caída de Gadafi Francia fue el primer estado en reconocer a los rebeldes llegó a bombardear el país en el año dos mil once

Voz 0027 19:26 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias el Parlamento Europeo el británico llaman a comparecerán Mark Zuckerberg el fundador de Facebook para que explique el escándalo del desvío masivo de datos de usuarios empresa empresa con fines electorales que contribuyó a la victoria de Trump en Estados Unidos y también a la victoria del sí en el referéndum del Brexit el presidente del Parlamento Europeo exige a Facebook que explique si esos tratos utilizaron para influir en los votantes y por tanto se usaron para manipular la democracia en Estados Unidos la Comisión Federal de Comercio abierto una investigación que podría costar saque del una multa millonaria hiel sigue callado a pesar de la dimensión mundial está tomando esta crisis razón es buenos días

Voz 1772 20:06 buenos días Aimar a uno y otro lado del Atlántico Estados Unidos Reino Unido y la Unión europea piden a Facebook que explique cómo se filtraron los datos de cincuenta millones de usuarios a una empresa británica Cambridge Analytica todo comenzó en dos mil quince un profesor universitario cree una aplicación que permitía conocer las preferencias políticas de sus usuarios Facebook compró esa aplicación que no sólo recabar los gustos del usuario sino todo la su lista de amigos eso permitió a la empresa británica utilizar sus datos para influir en el voto a favor de Trump en las presidenciales de dos mil dieciséis Facebook se escuda diciendo que no sabía que la empresa británica no borró como les exigió los datos de los cincuenta millones de usuarios obtenidos de forma ilegal el escaso control de Facebook ha hecho que el Parlamento británico en la Eurocámara citen a su fundador para dar explicaciones mientras que la compañía se enfrenta ya a una multa millones

Voz 0027 20:57 área podría pasar en España lo que ha ocurrido en Estados Unidos y Reino Unido con una empresa compre datos confidenciales que alguien haya obtenido a través de una encuesta en Facebook supuestamente inofensiva y con fines académicos María Manjavacas en España Facebook tiene

Voz 1444 21:09 exactamente la misma política de privacidad de datos es global es la misma para todos los usuarios por tanto se plantea la pregunta lo que se ha destapado en el Reino Unido podría ocurrir aquí José Leandro Núñez es experto en privacidad de datos

Voz 21 21:22 puede darse el caso de que alguna empresa española haya recabado datos antes de la política de privacidad de Facebook y los te esté utilizando entonces sí podría

Voz 22 21:31 lo que pasa que claro una empresa española está sometida

Voz 21 21:34 al control de las autoridades de protección de datos de de aquí de España

Voz 1444 21:38 las opciones podría observar de hecho la Agencia de Protección de Datos española sancionado en el último año dos veces a Facebook la última hace unos días por tratar datos para fines propios normalmente como

Voz 1727 21:48 decía les en ha resultado disuasorio hasta ahora

Voz 1444 21:51 por en mayo se aplicará el nuevo reglamento europeo que contempla sanciones mucho más duras en España Facebook es la red social más utilizada con veintitrés millones de usuarios activos al mes

Voz 1727 22:05 el nuevo colectivo salió a la calle para exigir que les

Voz 0027 22:07 vuelvan las condiciones perdidas durante la larga crisis económica son los médicos en protesta hoy en toda España se van a manifestar a mediodía para pedir que se reviertan los recortes en la sanidad pública hay también para que se recuperen sus condiciones laborales y además el de esas protestas en todo el país en los casos concretos de Madrid y de Murcia hoy los médicos están llamados a la huelga Sonia Ballesteros

Voz 1913 22:27 los sindicatos médicos han convocado para hoy una manifestación en Madrid con un objetivo muy concreto recuperar lo perdido durante la crisis para evitar que siga degradando se el Sistema Nacional de Salud

Voz 23 22:36 pasaba la crisis llevamos unos años de crecimiento importante creemos que es tiempo de recuperar todos esos recortes que se nos han hecho a nosotros como médico y al Sistema Nacional de Salud faltos a los ciudadanos en estos

Voz 1275 22:51 Francisco Miralles portavoz del Foro de la Profesión meta

Voz 1913 22:53 nunca explica que esta es una primera movilización y anuncia que posiblemente habrá otras porque no confía en que el Gobierno y las comunidades tomen medidas de forma inmediata para que se recupere los salarios y las condiciones laborales de antes de la crisis hoy además de la manifestación que al mediodía ira del Ministerio de Sanidad hasta el Congreso también el convocada huelga de los médicos de la pública en dos comunidades Murcia y Madrid

Voz 0027 23:14 en el caso de Madrid hoy los servicios mínimos serán los equivalentes a un domingo normal ITA a la huelga los profesores interinos que trabajan en el extranjero en centros que dependen del Gobierno español denuncian que con mil quinientos euros al mes que es lo que cobran es casi imposible vivir en ciudades como Londres o Nueva York historias como la que cuenta Eva durante su etapa como profesora en Londres

Voz 24 23:34 pero puedo tirar con otra compañera íbamos más o menos Biasi diálogo al supermercado iniciamos a la vitrina de las cosas que habitaban en el día comprábamos lo que había allí porque era lo que nos podíamos permitir más humano estaba al cincuenta por ciento

Voz 0027 23:49 hoy los profesores interinos de España en el exterior van a la huelga cada vez menos contribuyentes marcan la x de la Iglesia católica en la declaración de la renta doscientos mil menos que el año anterior según ha reconocido la propia Conferencia Episcopal pero la cantidad que de la Iglesia es cada vez mayor porque quienes marcan la casilla de la Iglesia son los más ricos Pascual Donate buenos días

Voz 0055 24:10 Nos días nunca la Iglesia había recibido tanto dinero a través de la casilla de la renta desde que se implantó el actual sistema en dos mil siete son doscientos cincuenta y seis millones de euros siete millones más un tres por ciento más que en el ejercicio anterior sin embargo por primera vez en la Iglesia pierde contribuyentes hubo doscientos treinta y doscientos treinta y cuatro mil personas menos que marcaron su casilla algo que en ocurrió en los momentos más duros de la crisis el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal apunta que no les pasa sólo a ellos también ha caído en la casilla de fines sociales Fernando Giménez Barriocanal

Voz 25 24:40 cuando se producen las dos casillas muy probablemente acontece que hay nuevos contribuyentes hay personas que hacía la declaración que eran pasado hacerlas de otra manera hay nuevos contribuyentes que sean incorporar al sistema por defecto salen las casillas sin asignar si el programa no anima a la asignación los nos recuerda la asignación es posible que se queden sin asignar

Voz 0027 25:05 la declaración de la renta del año pasado seis millones y medio

Voz 0055 25:07 atribuye antes no marcaron la casilla de la Iglesia anhelada de fines sociales

Voz 0027 25:13 el Hospital Ramón y Cajal de Madrid han revelado que una mujer murió en dos mil quince tras recibir una sesión con picaduras de abeja lo publica hoy El País la paciente no tenía antecedentes de alergia era cliente habitual de un centro donde se realizaban los tratamientos tratamientos contra las contracturas musculares y el estrés y los facultativos alertan en su estudio de que se trata de una práctica muy muy peligrosa Isabel Villar bueno sea

Voz 26 25:35 buenos días la mujer tenía cincuenta y cinco años y llevaba dos recibiendo este tratamiento sin problemas pero en la última sesión tras recibir una picadura en el abdomen sufrió uso filarmónicos el disparo la frecuencia respiratoria y sufrió una fortísima caída de la tensión entre

Voz 0027 25:48 Coma terminó falleciendo en el hospital

Voz 26 25:51 dos médicos destacan que si el centro hubiera tenido adrenalina habrían podido salvar la vida de la paciente y aseguran también que la reacción alérgica se produce por la elevada exposición al veneno de abeja por eso los dos médicos exigen que se regularice en este tipo de centros

Voz 0027 26:04 si antes de los deportes escuchan esta historia el alcalde del municipio de San Isidro en la localidad de alicantina de de menos de dos mil habitantes de San Isidro ha presentado su renuncia al cargo porque considera que ha cumplido ya cumplido el cien por cien del programa electoral con el que se presentó a las elecciones ha cumplido ya en su día

Voz 0141 26:22 el socialista Damian Savater de sesenta y cinco años acaba de jubilar también como profesor de autoescuela señala que es idóneo que otro compañero siga adelante porque su proyecto está prácticamente encauzado por ejemplo ha conseguido la reactivación del Plan General de Ordenación Urbana y que se arregle el colegio público con una inversión cercana a los ochocientos mil euros a cargo de la Generalitat Savater en septiembre de dos mil trece asume por cierto la alcaldía tras la renuncia del también socialista Fernando Morales que también dejó el cargo del alcalde para dejar paso a gente nueva su sustituto se conocerá cuando se celebre el pleno de renuncia tomará posesión el sábado

Voz 0027 26:59 y en los deportes Marco Asensio repasó anoche con Manu Carreño su temporada con el Real Madrid y con la selección Sampe buenos días

Voz 1161 27:05 además desde la concentración de Las Rozas el madridista reconoce que su posición en el campo con los blancos y con La Roja es diferente y que pese a que en lo que quiere es jugar le atrae más una que otra

Voz 1422 27:14 la selección sí que soy más extremo de pide a lo mejor que esté más abiertas y con el Madrid ahora estoy teniendo más libertad como para meterme para dentro de All estar Lucas otro más abierto pues tengo esa libertad para jugar entre líneas como yo siempre estoy más

Voz 15 27:27 modo apareciendo más por dentro pero tan puede jugar tanto en banda izquierda como derecha la de cara al Mundial no descarta un nuevo entorchado

Voz 1422 27:34 sentimos que tenemos un un gran equipo que tenemos posibilidades de ganar el Mundial hay porque no hay que ir con toda la confianza del mundo ahora tenemos estos dos partidos para ver un poco el nivel que estábamos Si yo creo que son dos grandes peor para nosotros y bueno ya veremos a ver qué pasa

Voz 1161 27:49 aunque habrá muchas piedras en el camino en forma de rivales fuertes

Voz 1422 27:52 Brasil muy fuerte Alemania siempre como equipo es un es un gran equipo y siempre en todas las competiciones tanto mundiales como Eurocopa siempre está ahí o grandes grandes selecciones como Nanterre Francia yo creo que tiene grandes selecciones Si los partidos pues pueden decidir por detalles

Voz 1161 28:09 de su temporada con un comienzo imparable en la Supercopa así las primeras jornadas de Liga para luego desaparecer y reaparecer de nuevo en los onces iniciales reconocía que en parte fue culpas

Voz 1422 28:17 cuya yo tengo mi culpa responsabilidad a lo mejor la dinámica del equipo no era tan buena pero es un poco esa confianza no tienes tanto minutos quieres hacer todo en cinco minutos que te dan diez minutos dos de no te salen bien las cosas yo creo que en ese sentido tienes que ser fuerte mentalmente saber lo que estás haciendo bien lo que está haciendo mal

Voz 1161 28:35 en cuanto a la obesidad de jugar algún día con el llamado se sucesor de Messi de Cristiano Neymar

Voz 1422 28:40 Neymar es un grandísimo jugador lo demostrado tanto en el Barcelona como en el PSG Hay buenos ella a ver si si coincidimos en el futuro con el vino

Voz 1161 28:50 la selección entrenada de nuevo esta mañana desde los once desespera ya que con Piqué ausente en la sesión de ayer por un proceso febril Hydra seleccionados actuará desde hace veinticinco años aquella que consiguió ante Malta la gesta del doce uno para meterse en la Eurocopa de ochenta y cuatro y que en estos días ha sido acusada por aquellos jugadores malteses de aturdir les unos limones en el descanso porque el arquero pasó el autor del último gol Juan Señor

Voz 22 29:09 sigo alucinando en colores porque resulta por un lado sarcástico después de tantos años por otro lado te surge una tristeza enorme cómo es posible que sean capaces de decir esto esa tranquilidad como si no pasara nada lógicamente esto podrían entender jamás el espíritu competitivo que tenemos los españoles

Voz 1161 29:31 además se disputa la tercera etapa de la Volta a Catalunya ciento en veintitrés kilómetros liderada por Alejandro Valverde en el Master mil de Miami eliminada Lara Arruabarrena en dos sedes por la norteamericana pero no tendremos participación española hasta la jornada de mañana y en baloncesto inmersos en la jornada veintisiete de la Euroliga ayer Victoria del Valencia Basket noventa y seis ochenta y ocho sobre el Real Madrid que complica la lucha de los de Laso por la cuarta plaza hoy resto de la jornada desde las ocho y media Baskonia Basquet Brose Baskets a las nueve Unicaja Barcelona

Voz 1 30:01 son las seis y media de las cinco y media en

Voz 1727 30:02 Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy la madre de los dos niños supuestamente asesinados por el padre ayer en Getafe ha sido atendida en el hospital en estado de shock ella fue quien abrió la puerta a los bomberos para intentar rescatar a sus dos hijos de las llamas

Voz 0027 30:24 la policía investiga si antes de provocar el incendio el padre mató a su hija de ocho años y a su hijo de trece este último tenía parálisis cerebral los cuerpos de los menores han sido encontrados calcinados sobre la cama del matrimonio poco después de que los juicios emergencias recibieran el aviso del incendio el hombre se suicidó arrojándose a las vías del tren la pareja estaba en trámites de separación pero no consta ninguna denuncia por malos tratos el Tribunal Supremo revisa hoy los recursos contra las condenas que la Audiencia de Palma impuso en el caso Nóos la Fiscalía pide aumentar la pena a Iñaki Urdangarin de seis a diez años de cárcel también reclamará el Ministerio Público una condena mayor para el exsocio del cuñado del Rey Diego Torres para el exministro Jaume Matas en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera han sorprendido las palabras de uno de los máximos responsables del Banco de España encargados de supervisar la salida de Bankia a bolsa Jerónimo Martínez Tello ha dicho y esto es literal que no sabían que Bankia iba Petar Ike sino estarían suicidado Eva Vega

Voz 0605 31:22 director de Supervisión del Banco de España entre dos mil nueve y dos mil doce Jerónimo Martínez Tello ocupaba un puesto clave en la salida a Bolsa de Bankia y en su posterior rescate con dinero público pero ha defendido que la decisión de salir al parqué fue exclusiva de la entidad hiel no pensaba que fuera Petar

Voz 27 31:39 le siguieron saliendo y salía y nosotros sinceramente no pensábamos que iba a apretar esos sabe eso es así si no vamos estaríamos estaríamos suciedad

Voz 0605 31:49 dimite Rodrigo Rato como presidente de Bankia se quedan con unas posibilidades de gestionar la crisis abiertas en canal llega Goirigolzarri ir tiene que cubrirse las espaldas por eso pide un rescate

Voz 1491 32:01 superior a los trece mil millones de euros

Voz 0605 32:04 en opinión de Martínez Tello hubieran bastado

Voz 27 32:06 evidentemente cuando tú vas a entrar en una entidad que se ha abierto en canal que está abierta en canal la liquidez que está viendo canal todo pues te quieres cubre las espaldas porque la responsabilidades señor

Voz 1727 32:17 Madrid que en pura teoría sería

Voz 27 32:20 desde el momento en que entra al final la responsabilidad moral sería enteraba eh

Voz 0605 32:25 el próximo diez de abril vuelve a comparecer en la Comisión el gobernador del supervisor bancario Luis Linde

Voz 2 35:50 mira gira

Voz 1727 35:59 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos la Mesa de España en Madrid donde los manteros han dado su versión sobre la muerte de un compañero que provocó después los disturbios en Lavapiés Laura Gutiérrez buenos días buenos días dicen los manteros en contra de la versión oficial que su compañero sí formaba parte del grupo de vendedores ambulantes que huyó de la policía en la Puerta del Sol así desde el sindicato de manteros y lateros insisto

Voz 1275 36:23 tienen que bien Valle murió tras una persecución de la policía municipal entre la Puerta del Sol y la Plaza Mayor pero más allá de la batalla de relatos que esperan dice que se resuelva por la vía judicial quieren explicar los motivos que les llevan a la manta aquí los manteros y los lateros que están aquí todo el mundo tiene su oficio

Voz 34 36:39 desde llegar aquí pero ya que aquí hay una barrera como la Ley Extranjería no le permitió nunca ofrecer su oficio porque les ponen barreras barreras que les criminal y la screening escribe una lista que les discrimina que les afloró la que les ningún día aquí la manta no estoy en ningún mantero

Voz 1275 36:57 denuncian que persecución policial contra ellos que en numerosas ocasiones han puesto denuncias por lesiones impiden que la ley de Extranjería cambie para que puedan tener papeles que no sea un delito

Voz 1727 37:06 la venta ambulante y otro asunto Laura que afecta al Ayuntamiento de Madrid Ahora Madrid y el PSOE han puesto de acuerdo para cambiar el nombre del Rey Felipe VI que después de una consulta popular

Voz 1275 37:16 si así lo decidieron los vecinos del distrito de Hortaleza donde se ubica este parque una consulta que se hizo en febrero del dos mil diecisiete en la que participaron tres mil setecientas setenta personas IU sesenta y siete por ciento votó a favor de guitarra hombre del Rey ya que le puso la exalcaldesa Ana Botella ahí devolverle el que tuvo hace años Parque Forestal de Valdebebas así que el cambio lo aprobó anoche el pleno de la Junta de Distrito con los votos a favor de Ahora Madrid el PSOE que ha explicado que el nuevo nombre fue acordado por las entidades vecinales del barrio en los años noventa el PP ya avisa si vuelven a gobernar el Parque de Valdebebas volver a llevar el nombre del monarca

Voz 33 37:47 hasta luego Laura

Voz 1727 37:54 macro operación contra el contrabando de picadura de tabaco más de ciento veinte personas han sido detenidas en varias provincias de España por vender y distribuir este tabaco que se producía en una finca de Cáceres Extremadura Justo Pérez buenos días buenos días Pepa hace tres

Voz 1161 38:09 la de la segunda fase de la operación llamada Cutter fue en noviembre cuando intervino a una familia de cultivadores doscientos cincuenta toneladas de hoja de tabaco que tenían pensado introducir en el mercado negro las redes luego operaba en hasta veintidós provincias con múltiples canales de envío a través de empresas de mensajería o de furgonetas de alquiler esos envíos ya de picadura de tabaco se distribuían en domicilios propios en bares o quioscos y a través de Internet en la investigación se han analizado cerca de tres mil envíos dirigidos a un total de seiscientos cincuenta y ocho destinatarios estima en catorce millones de euros el valor de la mercancía el sumario de los actuaciones de Hamás de cinco mil folios se va a instruir un juzgado de la localidad pacense de Delle

Voz 1727 38:47 un abrazo justo igualmente Pepa Bueno tres salas de conciertos de Euskadi se plantan contra la violencia machista han suspendido los conciertos de la banda mexicana los explosivos porque uno de sus miembros está acusado de maltratar a su expareja Isabel

Voz 0821 39:02 bueno qué tal Pepa Bueno en concretamente el guitarrista acusado de dar una paliza a su ex pareja que tuvo que ser atendida en el hospital en septiembre de dos mil dieciséis esto ha motivado que la sala satélite de Bilbao Hell Dorado de Vitoria Kutxa Culture Club en Donosti no permitan que la banda mexicana actúe los recintos han mostrado su rechazo a quienes ejercen violencia contra las mujeres dicen es una de las salas incluso trataron de acreditar que esa agresión no se produjo pero dicen aun echando por la borda nuestro trabajo es mejor que la banda no actúe en nuestra sala este próximo fin de semana a través de un comunicado el grupo los explosivos ha intentado defenderse dicen que no son una banda que promueve la violencia hacia las mujeres y acusan a los medios de comunicación mexicanos ya los colectivos feministas de no investigar lo sucedido y ver qué pasa finalmente con este caso la esposa del guitarrista en un comunicado difundido por redes sociales no niega la agresión pero sí dice que es un tema que superamos como la familia que somos agur Isabel un abrazo beba

Voz 1727 39:53 los trabajadores del teatro de la Zarzuela que será absorbido por el Teatro Real se van a integrar en una fundación pública que les mantienen los mismos derechos que tienen ahora mismo el decreto que prepara el Gobierno sale al paso de las acusaciones de los sindicatos que temían una privatización

Voz 1084 40:11 Javier Torres es un primer borrador de real decreto al que aún le faltan por perfilar artículos que aún el propio Gobierno desconoce cuándo aprobar fuentes del Ministerio de Cultura aseguran que el articulado que ya se redactado ha sido mostrado a los sindicatos en ese borrador se asegura que en el momento de entrada en vigor del decreto los trabajadores de la plantilla de la Zarzuela integrarán en la Fundación Nacional de ópera y zarzuela con los mismos derechos y obligaciones que tuvieran en el momento de su integración también asegura que se mantendrá el número de zarzuelas programadas la política de precios con el borrador de real decreto el Ministerio trata de desmontar las acusaciones que desde los sindicatos diferentes voces del mundo de la cultura más de setecientas firmas se han alzado contra lo ha que se denuncia como maniobra privatizadora que exigen que sea paralizada de manera inmediata

Voz 35 41:01 dos uno m con uno

Voz 1727 41:03 no el grupo de expertos elegido por el Parlamento de Portugal para investigar la ola de incendios de octubre de un spa del año pasado que dejó al menos cuarenta y cinco muertos asegura que falló la prevención Iker de que solamente con haber alertado a los ayuntamientos se podrían haber salvado muchas vidas Pascual Donate

Voz 0055 41:32 la cadena de incendios que se desató en octubre alimentada por las altas temperaturas el viento se produjo sólo cuatro meses después del fuego de Pedro Gao grande en el que murieron sesenta y cuatro personas

Voz 0027 41:46 este precedente el comité de expertos no entiende porqué en octubre

Voz 0055 41:49 Brent no se emitió una alarma preventiva

Voz 4 41:52 para mí es un qué hago eso sí

Voz 0055 41:54 para cuando la ministra del interior día a la gente que abandonara sus casas ya era tarde aquella crisis le costó el cargo para evitar futuras tragedias los expertos recomiendan dar mayor protagonismo a los ayuntamientos en la lucha contra el fuego movilizar medios aéreos no sólo en verano y mejorar las carreteras en zonas boscosas el Gobierno portugués y ha anunciado que pagará treinta y un millones de euros en indemnizaciones por la muerte de más de cien personas en los incendios registrados el año pasado entre junio y octubre ha

Voz 1727 42:27 una ONG israelí denuncia que el ejército de su país vulnera los derechos de los menores palestinos a los que detiene a muchos niños les impide ver a su familia pasan meses en la cárcel antes de ser juzgados Jerusalén Beatriz la cumbre RIP

Voz 18 42:42 desde el momento en que son arrestados por Israel los menores palestinos están desprotegidos en la detención los interrogatorios y los juicios no se garantizan sus derechos y la situación no mejora con el paso de los años sólo es maquillada por las autoridades militares israelíes para dar una apariencia amable a la ocupación son las conclusiones de un informe publicado esta semana por la ONG israelí Betselem escuchamos a su portavoz Amid Achi mucho

Voz 0027 43:08 los cambios que Israel ha hecho los últimos diez años son cosméticos se usan de cara a la galería pero no tienen ningún efecto en la protección de los derechos de los menores palestinos en mangas

Voz 18 43:20 la ONG ejemplos concretos de esta falta de protección a los menores aislamiento ausencia de traductores falta de comida bebida amenazas para obligarlos a confesar juicios suspendidos una y otra vez en este momento hay más de trescientos cincuenta menores palestinos en cárceles israelíes denunció además violencia física y verbal en los interrogatorios y recuerda que la justicia en un tribunal militar israelí que sólo juzga a palestinos y tiene un índice de condenas de casi el cien por cien es materialmente imposible

Voz 1727 43:56 Melania Trump sea implicado en la lucha contra el acoso ni internet a menores lo hace con una campaña que acaba de echar a andar no sin críticas los anti Trump piden a Melania que empiece por casa hartos de los es

Voz 18 44:09 cultos y las provocaciones de su marido

Voz 1727 44:12 en Twitter Rafa Muñiz la red social del pajarito

Voz 1772 44:14 tú la terminado ha permitido a Trump despacharse a gusto con asuntos delicados en la esfera mundial ha compartido vídeos contra musulmanes linchado el logo de la CNN llamó Pocahontas a una senadora demócrata bajito y gordito a Kim Jong todo a través de Twitter la primera dama Melania Trump quiere evitar el acoso a los más pequeños en las redes sociales y muchos internautas la han tachado de hipócrita porque dicen que su marido es el primero en burlarse ya arremeter contra sus enemigos en Twitter

Voz 2 44:41 Ángel Pin Creek está es Fonda ni con Míchel tanto tac limpia

Voz 1772 44:45 es sido criticada por mi compromiso de abordar este tema hay sé que eso seguirá pero nada me va a detener a dicho Melania la normativa de Twitter prohibe los mensajes que incitan a la violencia aunque cuando se trata de líderes mundiales se defiende la red social sus comentarios son de interés público

