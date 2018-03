Hoy por Hoy (21/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:16 buenos días por decir algo esta mañana la violencia sobre los hijos para destrozar a una mujer es una de las expresiones más terribles de la violencia machista y todo apunta a que eso es lo que buscaba el hombre que supuestamente mató anoche en Getafe a sus dos hijos un niño de trece años y una niña de ocho la pareja se estaba separando según los investigadores y anoche el prendió fuego a la casa familiar donde estaban los pequeños y los dejó encerrados bajo llave luego se tiró a las vías del tren fue la madre que no estaban en ese momento en casa la que tuvo que abrir la puerta desde fuera para que pudieran entrar los bomberos que sólo pudieron ya certificar la muerte de los niños lo explica el portavoz del uno uno dos

Voz 3 00:58 cuando han llegado los bomberos de la Comunidad de Madrid San encontraron en la habitación en la que se ha originado el incendio a un niño y una niña de fallecidos ambos quemados del equipo médico del Summa sólo ha podido confirmar el fallecimiento de ambos y ha trasladado a la madre con una crisis de ansiedad al hospital de Getafe

Voz 1727 01:21 años estaban en la cama así que se investiga si el hombre los mató antes de incendiar la casa no había denuncias previas de confirmarse este sería el primer caso de violencia de género sobre los hijos en lo que llevamos de año en este tiempo en menos de tres meses del dos mil dieciocho cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas y la calle vuelve a ser escenario de la protesta hoy llega el turno de los médicos que denuncian la pérdida de sus condiciones laborales durante la crisis en Madrid y Murcia los médicos irán a la huelga desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche con servicios mínimos similares a las guardias de un fin de semana además los sindicatos han convocado una manifestación a Madrid a las doce del mediodía Francisco Miralles es portavoz de la profesión médica explica los motivos de la movilización

Voz 5 02:13 las condiciones de precariedad y temporalidad Jan el cincuenta por ciento con los médico que el sistema no tecnología algo creceríamos yo como al Sistema Nacional de Salud creemos que se está poniendo

Voz 1727 02:27 sí con la calle así de movilizada el Gobierno deja en manos del PP el anuncio de su última promesa en materia de pensiones Aimar

Voz 0027 02:34 sí la promesa de eximir del pago del IRPF a todos los pensionistas que cobren menos de diecisiete mil euros al año actualmente están exentos quienes ingresen menos de doce mil el anuncio lo hizo en Televisión Española Javier Mas

Voz 0893 02:44 otro Mariano Rajoy ha eliminado el IRPF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a ochocientos sesenta euros al mes queremos hacer extensiva esa eliminación del IRPF e incluso hasta los diecisiete mil euros de pensión es decir hacer que más pensionistas ganen poder adquisitivo por la vía de no pagar el impuesto

Voz 0027 03:15 defensa pide la absolución pero la Fiscalía ha recurrido a la condena que la Audiencia de Palma impuso al ex Luque le condenaran a seis años de cárcel y el Ministerio Público pide aumentar esa pena hasta los diez años

Voz 1727 03:26 y para salir de prisión Jordi Sánchez ha anunciado que está dispuesto a dejar su escaño una renuncia que allana la investidura de Jordi Turull

Voz 0027 03:34 el presidente del Parlament en comparecerá esta mañana previsiblemente para convocar una nueva ronda de consultas en la que la mayoría independentista propondrá el nombre de Turull también investigado por rebelión hice Fest

Voz 1727 03:48 y dos médicos han contado ahora que una mujer murió en Madrid en el año dos mil quince tras una sesión de terapia con picaduras de abejas

Voz 0027 03:56 en el diario El País la mujer no tenía antecedentes de alergias pero según han demostrado estos médicos sufrió un choque Ana filatélico después de varias sesiones en un centro que promocionaba el veneno de abeja como supuesto tratamiento para las contracturas los dos médicos alertan del riesgo de este tipo de terapias

Voz 1727 04:14 en deportes Marco Asensio no descarta Sampe jugar algún día junto al llamar

Voz 1275 04:18 a ser heredero de Messi de Ronaldo el brasileño

Voz 1161 04:21 Aimar se lo reconocía anoche a Manu Carreño en El Larguero

Voz 6 04:23 Neymar es un grandísimo jugador lo demostró tanto en el Barcelona

Voz 7 04:28 pese a ver si si coincidimos en el vino

Voz 1161 04:34 el Madrid asumió parte de culpa en el tiempo que ha sido suplente con el Real Madrid durante la temporada considera a Zidane como el técnico ideal para los blancos prefiere su posición en el club en el que book que la que ocupa en la selección española no descarta que España pueda ser campeona del mundo nuevo nacida de Rusia

Voz 0978 04:49 durante dos días hoy y mañana el tiempo va a ser soleado en la mayor parte del país pero frío como pasa ahora mismo seis grados en Barcelona también en Valencia tres de media en Madrid en Albacete un grado bajo cero sólo durante las tardes en ambientes en otra algo más agradable máximas de diez a quince grados sólo esperamos chubascos insistimos hoy y mañana en Baleares con alguna tormenta que incluso puede ser intensa

Voz 8 05:12 la última vista pero los pesquero sin polizario claro decía

Voz 2 05:16 los avisadores aclare si le voy a orquesta de treinta y uno de marzo

Voz 1100 06:11 te has enterado de todo los que lleva una nueva edición pero porque hablas así de bajitos porque es una una exclusiva pero tú eh

son las siete y ocho las seis y ocho en Canarias

Voz 1727 07:46 son las siete y ocho las seis y ocho en Canarias dos veces hemos visto ya lo que previsiblemente volveremos a ver hoy en una Cataluña empantanada como ya hizo con Puigdemont y con Sánchez el presidente del Parlament volverá a comparecer esta mañana previsiblemente para abrir una nueva ronda de contactos de cara a una sesión de investidura que culmine el plan C del independentismo el de Jordi Turull Radio Barcelona Frederic Vincent bon día hola buenos días Jordi Sánchez le dijo ayer al juez que renuncia al escaño para salir de la cárcel y el tercer candidato que propone Cataluña es Turull investigado también por el uno de octubre pero en situación de libertad condicional después de haber pagado una fianza de cien mil euros

Voz 0706 08:25 perdiendo el Parlament comparece ante los medios a las once y media los independentistas no aseguran que hoy se proponga ya el nombre de Turull pero si no hay una gran sorpresa todo apunta que el será este famoso Plan C no se descarta que el pleno de investidura su pleno de investidura sea la semana que viene en plena Semana Santa pero ahora la gran duda es básicamente si Jordi Turull tendrá los apoyos suficientes

Voz 2 08:44 al la mesura Bicing cambiar los nos pero a propósito política no cambie

Voz 0706 08:50 la CUP tampoco enviará de Puig ahora mismo no no los tiene porque la CUP mantiene que se va a abstener sino ve planes para activar la independencia esto podría obligar a Carles Puyol y conmina a dejar sus escaños para que les sustituyan dos diputados que sí puedan asistir al pleno en Cataluña ya Esquerra sumarían un voto más que la oposición en cualquier caso esta misma posición

Voz 15 09:08 se habla de engaño nunca ha estado encima de la mesa que efectivamente fuera candidato a la presidencia de la Generalitat y que constatamos

Voz 1727 09:16 es una vez más que esta exigua mayoría de P

Voz 15 09:18 dentista engaña a sus electores y engaña al conjunto del país

Voz 0706 09:22 sí eso que decía la socialista Eva Granados desde Ciudadanos hacían el mismo reproche

Voz 1727 09:26 la propuesta de largo recorrido que el PSOE planteó para afrontar la crisis catalana la Comisión Territorial de del Congreso está tocada prácticamente hundida tras el abandono ahora también de Ciudadanos en origen no se sumaron y Unidos Podemos ni los nacionalistas y ahora la formación de Albert Rivera Se marcha porque considera que la comisión no funciona así que de los grandes partidos sólo quedan PSOE y PP Inma Carretero buenos días

Voz 0806 09:50 buenos días esta comisión fue la gran apuesta de Pedro Sánchez para abrir un espacio de diálogo en el Congreso sobre el modelo territorial pero desde el principio ha ido avanzando a trompicones primero porque el Partido Popular negó el compromiso de que a los seis meses se abriría las

Voz 1727 10:07 más de la Constitución luego Podemos y los no

Voz 0806 10:09 nacionalistas se quedaron fuera y ahora da un portazo ciudadanos que nunca estuvo de acuerdo con la puesta en marcha pero que accedió a sentarse alega que los socialistas vetan a históricos del PSOE que han aplaudido últimamente la posición de la formación naranja como Alfonso Guerra y el PSOE lo niega iba a seguir adelante con el Partido Popular dar UPN y Compromís la apertura de esta comisión la vendió Pedro Sánchez como un logro en plena negociación del ciento cincuenta y cinco y Ferraz quiere llevarla hasta el final no mostrar debilidad además en un momento en el que se han recrudecido las críticas internas ayer hubo senadores que la reunión del Grupo lamentaron el anuncio de Pedro Sánchez de ligar el sueldo de los políticos al cero veinticinco por ciento de las pensiones vinieron a decir que no es una medida propia del PSOE

Voz 1727 10:58 y también el PSOE y el PP quieren prolongar el blindaje de los secretos de Estado de la democracia los dos partidos están dispuestos a desclasificar en XXV años los documentos que se declaren secretos a partir de ahora cuando se apruebe el cambio en la ley actual pero han pactado una moratoria de diez años más para todos los archivos que ya están declarados secretos Mariela Rubio así

Voz 0706 11:20 desde el PSOE y el PP estén de acuerdo con que todo lo declarado secreto a partir de la reforma de la ley sea desclasificado en veinticinco años pero también en que esto no sea directamente aplicable a los documentos anteriores a la modificación de la ley aunque éstos llevan ya veinticinco años siento secretos para los documentos de los gobiernos de González Aznar Zapatero

Voz 1275 11:37 hoy los dos partidos plantean una moratoria

Voz 0706 11:40 a mayores de al menos diez años los dos partidos lo hacen a través de fórmulas distintas pero el efecto es muy similar en el caso de los documentos relacionados con el 23F Se deberá esperar según el PP doce años según el PSOE Díez la documentación secreta del año noventa y cuatro por ejemplo Gobierno de Felipe González tardaría al menos dieciocho años en ser pública según el plan del PP y once en el caso del plan del PSOE la información relativa el 11M gestionado por José María Aznar tardaría al menos veinte años más enseres clasificada según la fórmula del PSOE veintitrés con la fórmula del PP los gobiernos de Zapatero y los de Mariano Rajoy se verían especialmente protegidos por esta moratoria pactada entre PP y PSOE en sus enmiendas los secretos clasificados así entre dos mil nueve y dos mil dieciocho habrán de esperar más años en ser desclasificados que cualquier otro documento

Voz 1727 12:25 aquí también PP y PSOE aunque en esta ocasión con el apoyo de Ciudadanos han tumbado en el Congreso la reforma de la ley de amnistía del año setenta y siete que proponían Unidos Podemos y los nacionalistas Luis Soledad Gallego Díaz recomienda esta mañana

Voz 1910 12:48 a a los impulsores de esa reforma

Voz 1727 12:51 que vuelvan a escuchar a Marcelino Camacho

Voz 1910 12:53 no existe ninguna razón por la que los jueces de instrucción de este país no ordenen la búsqueda de los restos de quiénes fueron fusilados días asignados en las tapias de los cementerios o al borde de los caminos durante y después de la Guerra Civil de hecho es verdaderamente insólito que todavía hoy haya que discutir sobre la obligación del Estado de facilitar los medios para que esos restos se han encontrado tu vueltos a enterrar según la ley en el cementerio que proceda o requieran los familiares de las víctimas no existe ninguna razón para que el Valle de los Caídos sigue albergando los restos de miles de republicanos que fueron enterrados allí en contra de sus familiares ni tan siquiera para que reposan allí los restos de los soldados del bando llamado nacional unos y otros la hace muchos años que debieron ser exhumados correctamente no hay razón alguna para que el dictador Francisco Franco esté enterrado en un monumento propiedad del Patrimonio del Estado y no en el cementerio que designen sus familiares al igual que los restos del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera todo eso es un disparate que debió haberse solucionado hace ya mucho tiempo pero todo eso no tiene nada que ver con la modificación de la ley de amnistía aprobada en mil novecientos setenta y siete y Podemos Izquierda Unida Ivair grupos nacionalistas catalanes y vascos quieren ahora cambiar para que no se impide que los tribunales investiguen en Fuji cien en ponga las penas correspondientes a los responsables de delitos de guerra y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidos antes del quince de junio de mil novecientos setenta y siete cero reponsables de Izquierda Unida o del PNV por ejemplo leyeran las intervenciones de Marcelino Camacho o de Xavier Arzalluz el catorce de octubre de mil novecientos setenta y siete en el Congreso de los Diputados en defensa de aquella ley quizá prendieran que ni Camacho ni Arzallus tenía miedo de era dije jamás pensaron que la amnistía podría dejar fuera a los crímenes cometidos por franquista eso falangistas durante o después de la Guerra Civil no lo creyeron en mil novecientos setenta y siete no es fácil pensar que lo creyeran ahora treinta y un años de

Voz 2 14:57 pues de aquel voto

Voz 1727 15:02 y en Francia Nicolas Sarkozy ha pasado anoche detenido por las sospechas de que financió su campaña del año dos mil siete con dinero del dictador libio Muamar Gadafi fue esa campaña la que le llevó al Elíseo se cree que recibió de Gadafi como mínimo cinco millones de euros el caso estalló en el año dos mil doce fruto de la investigación de dos periodistas con uno de ello de esos periodistas hemos hablado en la SER se llama car las cuenta las amenazas que sufrieron cuando publicaron su trabajo

Voz 16 15:32 pues sí fue como una especie de lucha una gráciles políticas que fueron bien fuerte y también trataron de de calificar nuestros nuestro trabajo siempre cuando se le pueden televisión respondió con bromas nunca de manera muy clara

Voz 1727 15:51 el periodista que destapó el caso por el que está detenido ahora mismo Nicolas Sarkozy en Estados Unidos crece el pánico colectivo en la ciudad de Austin por los paquetes bomba que han estado apareciendo en la ciudad en las últimas tres semanas corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 16:05 buenos días el nivel de pánico en Austin es tal que la Policía y los servicios de emergencia han desalojado esta noche un edificio Iberia

Voz 1515 16:11 el restaurantes ya han acordonado una zona

Voz 1510 16:14 sur de la ciudad ante una nueva explosión que ha provocado un herido más tarde las autoridades han descartado que el artefacto este relacionado con una serie de paquetes bomba que han estallado desde el dos de marzo en Austin y cerca de San Antonio en Texas y el último fue ayer martes en una instalación de una empresa de mensajería y el FBI que está a cargo de la investigación ha confirmado la relación de este paquete bomba con cuatro explosiones anteriores no hay ningún detenido de momento los agentes lo atribuyen al mismo agresor por la similitud de los explosivos pero todavía desconocen las motivaciones y los objetivos del atacante que ha provocado ya dos muertes y heridas graves a cuatro personas

Voz 1727 16:49 son las siete diecisiete las seis y diecisiete en Canarias

Voz 17 16:54 el

hoy por hoy

noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:10 qué tal buenos días mucho viento esta mañana en Madrid hay alerta amarilla se esperan rachas de ochenta kilómetros por hora el retiro va a cerrar sus puertas este miércoles precisamente por los estragos del viento Se va a revisar el estado del arbolado del parque tras la caída ayer de dos árboles de grandes dimensiones afortunadamente no hubo que lamentar heridos la policía investiga el terrible crimen de Getafe un hombre ha matado a sus dos hijos y después se ha quitado la vida es la principal hipótesis con la que trabajan ahora mismo los investigadores el padre estaba en proceso de separación de la madre de los pequeños estaba solo con ellos ayer por la tarde su casa con el mayor de trece años con parálisis cerebral y con la pequeña de ocho años la Policía cree que aprendido

Voz 2 20:51 luego la casa ha cerrado con llave dejando a los niños dentro y después se ha lanzado delante de un tren de cercanías en la estación de Geranín portavoz del uno uno dos

Voz 3 21:00 cuando han llegado los bomberos de la Comunidad de Madrid se han encontrado en la habitación en la que se ha originado el incendio a un niño y una niña ya fallecidos ambos quemados del equipo médico del Summa sólo ha podido confirmar el fallecimiento de ambos y ha trasladado a la madre con una crisis de ansiedad al hospital de Getafe el Oscar

Voz 1275 21:24 jóvenes de los pequeños han sido encontrados calcinados encima de la cama de matrimonio por lo que se investiga ahora si ya estaban muertos antes del incendio no había denuncias previas por malos tratos el Ayuntamiento de Getafe ha convocado para este mediodía una concentración de repulsa

Voz 2 21:37 ya ha decretado tres días de luto

Voz 1275 21:43 es miércoles veintiuno de marzo los médicos de Madrid están llamados hoy a la huelga titulares con Sara selva sólo Madrid y Murcia

Voz 1510 21:48 convocado paros para este día hay en Madrid hay una manifestación convocada es de las doce del mediodía en el Ministerio de Sanidad los facultativos quieren que se aplique la jornada de treinta y cinco horas y que haya carrera profesional también

Voz 1275 21:58 es que no son fijos Sanidad expedientará a seis clínicas abortivas de la comunidad por violar dice la legislación sanitaria el origen es una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos a veinte centros de todo el país por no informar de las secuelas del aborto

Voz 1510 22:09 la oposición ha decidido llevar a la Fiscalía las supuestas irregularidades en la Ciudad de la Justicia los tres grupos van a presentar hoy un informe para que se investigue estas instalaciones proyectadas en la etapa de esperanza

Voz 1275 22:18 el mayor a Madrid y PSOE han puesto de acuerdo para quitar el nombre del Rey Felipe VI al Parque Forestal de Valdebebas en una consulta más de dos mil quinientos vecinos votaron a favor de cambiar el nombre que le puso la ex alcaldesa Ana Botella

Voz 1275 26:39 Cristina Cifuentes se desvincula de la presunta financiación irregular en su partido en el Partido Popular en las cerca de tres horas que duró ayer su comparecencia en la comisión que investiga esta

Voz 0706 26:47 supuesta financiación ilegal en el Congreso la presa

Voz 1275 26:49 ha negado que supiera nada de lo relacionado con las gestiones económicas del PP básicamente dice porque no se encargaba de esos asuntos responde Cifuentes al diputado de Podemos Íñigo Errejón hay trece miembros de la

Voz 21 27:00 dirección de campaña que están imputados que asumió habría que revisar la cómo se hace para estar en una dirección de campaña celo al día de campaña no sobre quiénes eran estos señores antes de que los imputen pues no sabía quién es el problema es si usted quiere que le conteste lo que usted quiera

Voz 1275 27:15 el choque entre el socialista Artemi Rallo ha sido el más duro de la sesión sobre todo cuando sorprendió a Cifuentes al querer vincularla con el tamayazo

Voz 2 27:23 recibió una llamada del señor Tamayo roto una mente yo lo voy a contestar no se preocupe brevemente a porque yo vengo aquí a contestar Pontes

Voz 1275 27:34 Cifuentes repitió en varias ocasiones que le parece una vergüenza que lean citado amparándose en las acusaciones sin pruebas de Granados y está previsto que esa comisión acuda el empresario David Marjaliza imputado en la trama Púnica el sindicato de manteros asegura que el ciudadano senegalés que murió el pasado jueves en Lavapiés sí formaba parte del grupo jo de manteros que tuvo que huir de la Policía Municipal niegan por tanto la versión ofrecida por el delegado de Seguridad del Ayuntamiento Javier Barbero la oposición en el Ayuntamiento critica la respuesta de este concejal en el caso del PP incluso piden su dimisión Felipe Serrano

Voz 0622 28:05 la oposición pone el foco en el responsable municipal de Seguridad durante el pleno del jueves el Partido Popular reclamará la dimisión de Javier Barbero por ocultar información el PSOE considera que una explicación más rápida hubiera evitado bulos e informaciones imprecisas Purificación Causapié grupo socialista José Luis Martínez Almeida PP

Voz 34 28:25 sin duda creo que hubiera sido fundamental para resolver esta crisis que el propio delegado de Seguridad hubiera dado la información que entendemos ya tenía irán la información que trasladó la Policía Municipal lo podemos entender porque no lo hizo

Voz 1727 28:39 Javier Valverde tenía el conocimiento pleno

Voz 35 28:42 exacto de cuáles eran las circunstancias en las que se había producido este fallecimiento ya sabemos que se ocultó intencionadamente esa información que no se quiso dar un mensaje de TRAM

Voz 1275 28:53 desde Ciudadanos Begoña Villacís

Voz 0622 28:55 reclama una comisión de investigación dado que según dice la red

Voz 1275 28:59 aprobaciones peticiones de dimisión no sirven de nada

Voz 1727 29:02 un par de apuntes la Mesa de la Asamblea aprobó ayer

Voz 1275 29:04 la creación de una comisión de investigación sobre el amianto en el metro de Madrid han votado a favor todos los grupos a excepción del PP quieren que el Gobierno regional depure responsabilidades por la falta de vigilancia de la presencia de este material altamente cancerígeno en las redes urbano a los partidos tienen hasta el próximo dos de abril para elegir a los diputados que participaran en esta comisión no acosadas la Guardia Civil busca un hombre de sesenta y seis años que el domingo desapareció de una residencia de ancianos de Moralzarzal un centro privado que como les contamos ya en la SER tiene orden de cierre desde el pasado de de marzo la Consejería de políticas sociales que obliga a cerrar precisamente por incumplir las medidas de vigilancia de cuidado tenemos cuatro grados ahora mismo en la Gran Vía ojo al viento que sopla con fuerza esta mañana martes

son las siete y media las seis y media en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 no cabe más horror en la noticia con la que ayer no saco estábamos y con la que hoy nos levantamos porque aún con todas las cautelas porque la investigación está abierta y recién iniciada la hipótesis principal de la policía es que el supuesto dos Blake crimen de Getafe es un caso de violencia machista que el hombre padre de los dos pequeños de trece y ocho años prendió fuego a la casa donde estaban los niños y después se suicidó lanzándose sobre un tren de cercanías el matrimonio se estaba separando Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 30:44 estaban en trámites de separación no había denuncias previas por los malos tratos pero todo apunta como dices aquel padre asesinó a los dos pequeños el mayor de trece con parálisis cerebral la pequeña de ocho años prendió fuego a la casa cerró con llave y después se tiró a las vías del tren murió arrollado en la estación de Cercanías de Getafe los cuerpos de los pequeños fueron encontrados por los bomberos tumbados en la cama de matrimonio totalmente calcinados ahora será la autopsia la que determine si fueron las llamas las que les causaron la muerte hoy habían fallecido la madre que estaba fuera de la casa fue la que abrió la puerta a los bomberos después tuvo que ser hospitalizada con una fuerte crisis de ansiedad siguen las investigaciones toda

Voz 1727 31:19 apunta que estamos ante la versión más terrible de las

Voz 1275 31:22 qué lección magistral no acaba aquí el recuento de la desigual

Voz 1727 31:24 el dad de su consecuencia la violencia en este miércoles veintiuno de marzo en Vigo han condenado a veintiún meses de cárcel a un hombre que maltrató durante toda la vida a su mujer y madre de sus cuatro hijos fueron cuarenta y nueve años de un infierno que describe así el auto de la acusación el hombre aisló a la mujer hasta el punto de no permitirle tener dinero comprar Se ropa de no comunicarle la citas médicas o de esconder la comida Radio Vigo María Díaz

Voz 1515 31:53 veintiún meses por ser autor de un bendito habitual así lo define la jueza que lo condena también a pagar dieciséis mil euros a su mujer esta sentencia es fruto de un acuerdo de conformidad la Fiscalía pedía inicialmente dos años y medio se libra de la pena si no delinque durante tres años todo tras cuarenta y nueve ejerciendo dominio y control sobre su esposa aislando las socialmente humillando la e insultando la de forma constante vamos maltratando la otro ejemplo de su falta de autonomía no le permitió comprar ropa en los últimos veinte años el infierno de esta mujer acababa hace casi dos en verano de dos mil dieciséis cuando al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo dictaba una orden de protección a favor

Voz 1727 32:33 B y en Tenerife trabajadoras y antiguas trabajadoras de un conocido bar de copas universitario en La Laguna han denunciado el trato del dueño del local

Voz 36 32:42 esto se pregunta cómo se iba a relevar a temático de desnudo que si estaría dispuesto a través Navarra que se eh o en biquini con ese tipo de

Voz 1727 32:54 la pregunta sobre si les importaría bailar desnudas en la barra O'Shea tendrían inconveniente en ir al baño con clientes en un bar de copas universitario redacción en Canarias Agustín Padrón

Voz 37 33:07 son las trabajadoras y ex empleadas las que han denunciado este trato del dueño del local durante sus jornadas laborales a través de las redes sociales el denigrante comportamiento de su dueño la joven que escuchábamos antes nunca llegó a trabajar en el bar por consejo de otras camareras les recomendaron que rechazara el puesto si la llamaban ya que detrás de la barra el ser renegaba contra la chica decían otros testimonios recogidos en las redes sociales señalan que suele hacer tocamientos indebidos a las camareras o de manos sea cuando pasaportó de Navarra

Voz 1727 33:38 la Consejería de Sanidad de Madrid ha iniciado los trámites para expedientar y sancionar a seis clínicas donde se practican interrupciones del embarazo en la comunidad lo hacen a raíz de una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos a veinte centros en todo el país con el argumento de que esas clínicas no informan en sus páginas web de lo que ellos consideran los riesgos de un aborto provocado Sara selva

Voz 1510 34:01 las clínicas dicen que estos expedientes son consecuencia de un claro sesgo ideológico y que la actuación de la Consejería es una muestra de la relación de la Comunidad de Madrid con esa asociación católica José Antonio Davos es el abogado de las clínicas

Voz 38 34:12 el aborto no se puede negar es legítimo es un derecho sin embargo desde sectores reaccionarios siguiendo contra la abortos y una manera de boicotear los de impedirlo de perjudicarle es buscar estos caminos de hostigamientos de ir contra contra las clínicas

Voz 1510 34:29 según los inspectores de Sanidad que han visitado los centros las mujeres sí que habían sido informadas correctamente pero la Consejería asegura que no es una cuestión de mala praxis

Voz 1727 34:36 sino de publicidad del gigante mundial del comercio electrónico Amazon afronta desde hoy su primera huelga en España los trabajadores del centro logístico más grande del país el que tienen en San Fernando de Henares en la Comunidad de Madrid han comenzado ya un paro de cuarenta y ocho horas en protesta porque no se ha renovado el convenio colectivo por la precarización del sus condiciones de trabajo SER Henares Javier Galicia

Voz 1558 34:59 es la primera en España hay una de las huelgas más importantes que puede sufrir Amazon en Europa dos mil trabajadores del centro de San Fernando de Henares llamados a un paro total de cuarenta y ocho horas que ha comenzado con el turno de noche para exigir que se mantenga y mejore el convenio colectivo propio que la multinacional quiere sustituir según los primeros datos sólo un centenar de trabajadores están en sus puestos de ahí piquetes informativos se han convocado concentraciones a las doce

Voz 1727 35:21 el mediodía tanto hoy como mañana y la Universidad Politécnica de Valencia aclara que no tiene ninguna vinculación con unas jornadas de Agro agricultura que se van a celebrar en el mes de abril y en las que va a participar Josep Pàmies un hombre que dice que cura el cáncer con infusiones de las plantas que cultiva no es médico no es científico pero hablará en una de las mesas redondas de esas jornadas Radio valenciana Talens

Voz 0910 35:44 lo publica hoy el diario El Mundo la Politécnica reconoce su error se desmarca de estas jornadas dice que sólo se utiliza el sistema de inscripción inmatriculación de la Universitat eso aparece su marca de ahí la confusión provocada al identificar directamente a la Universitat con las jornadas asegura conocer a Pamiés y está totalmente en contra de sus habituales declaraciones carentes de cualquier principio científico el tiempo invita a no ofrecerle ninguna alta pues público Pàmies es un agricultor que defiende que el consumo de determinadas plantas tiene efectos curativos en enfermedades como el cáncer

Voz 1727 36:14 un niño de tres años ha sido mordido de gravedad por un perro pastor alemán en la cara ha ocurrido en Ceuta aunque se lo han traído para ser atendido la península el animal no estaba censado Radio Ceuta Miguel Ángel

Voz 1558 36:26 el menos encuentra eso sí fuera de peligro pero con la incógnita de saber si va a perder movilidad de la cara porque afectado el menú facial traemos de dura de este pastor alemán El perro le atacaba sin conocerse en principio los razones si de provocaba además heridas en el cuero cabelludo el niño de apenas tres años fue traslado en principio el Hospital Universitario ceutí entre una primera exploración se decide enviarlo al Virgen Macarena de Sevilla la Policía Local ha levantado acta del suceso continuación a señala animal hice ha puesto en cuarentena al pastor alemán al propietario del perro también será levantado acta al no tenerlo censado además de otras infracciones administrativas la Policía Nacional ha abierto diligencias por un presunto delito grave después

Voz 1727 37:04 y lo que viene parece un titular del futuro de mi mesa cojea pero no parece ciencia ficción pero no un alcalde ha dejado su cargo después de cumplir dice el cien por cien de su programa electoral parece efectivamente una noticia no el Real tanto por el hecho de que un político deje voluntariamente el cargo como por el hecho de que haya cumplido todo el programa electoral pero es la noticia que nos lleva hasta el pueblo de San Isidro en Alicante Radio Alicante Elena Escudero eh

Voz 0910 37:30 el socialista Damián Savater este martes registraba su renuncia al cargo por este motivo haber cumplido casi la totalidad del programa con el que se presentó a las elecciones entre lo conseguido la reactivación del Plan General de Ordenación Urbana la inclusión del municipio en el plan de obras y servicios de la Diputación para arreglar un polígono industrial o el arreglo de un colegio público con inversión de ochocientos mil euros a cargo de la Generalitat deja la alcaldía tras jubilarse como profesor de autoescuela aunque seguirá en la ejecutiva comarcal del PSPV este inusual primer edil que entro en política en dos mil doce y asumió la alcaldía de San Isidro un año después considera que es hora de dejar paso para que otro compañero siga adelante

Voz 1727 39:45 si recuperamos este gol por ahora treinta y cinco años después los jugadores de Malta acusan a los españoles de haberles drogado en el descanso de que el partido de haberlos drogado con unos limones así que es la polémica cítricos Sampe

Voz 1161 40:02 muy cerca agria surrealista y desde luego a destiempo son las inexplicables acusaciones vertidas en el programa Fiebre Maldini y las amplían con un supuesto dopaje de los nuestros también en el descanso el protagonista de ese último gol que escuchábamos de ese doce uno pasaba anoche por el Larguero Juan seño

Voz 42 40:16 por Nando en colores porque resulta por un lado sarcástico después de tantos años por otro lado te surge una tristeza enorme cómo es posible que sean capaces de elegir esto con esa tranquilidad como si no pasara nada lógicamente esto podrán entender jamás el espíritu competitivo que tenemos los españoles

Voz 1161 40:39 la selección de hace treinta y cinco años a la actual sigue la concentración en Las Rozas con qué novedades Javier Herráez buenos días

Voz 43 40:44 hola qué tal Sampe muy buenos días a la espera de saber si estará o nuevo Gerard Piqué en el entrenamiento de las once de la mañana en Las Rozas parece que sí que han mejorado de ese proceso febril de esa pequeña gripe que le impedía entrenarse ayer Gerard Piqué incluso podría viajar a Alemania mañana el equipo se va a desplazar hasta allí para jugar el viernes

Voz 2 41:01 un amistoso algo más que un amistoso ante el actual

Voz 43 41:04 de una del mundo a las nueve menos cuarto aunque Lopetegui tiene previsto hacer hasta casi casi dos equipos no totalmente diferentes pero sí con veinticuatro futbolistas poner cambiar a jugadores de cara la cosa vecina que es mucho bueno Alemania el viernes el próximo martes en el Metropolitano en Madrid frente Argentina con Messi como estrella y muy pronto ya el mundial donde España tiene cómo no opciones de al menos pelear en el Campeonato del Mundo del año

Voz 1275 41:28 en dos mil dieciocho que se va a jugar en Rusia

Voz 1161 41:30 y de cara al futuro Asensio que pasaban ocho por El Larguero no descarta decía jugar algún día junto a animar

Voz 6 41:36 Neymar es un grandísimo jugador lo demostró tanto en el Barcelona como

Voz 1558 41:42 sí claro

Voz 7 41:43 seguimos en el no

Voz 1161 41:47 anoche fue esencial que visitaba el Larguero esta noche será el que no ha sido campeones del mundo con su gol Andrés Iniesta más de selección de categorías inferiores tenemos partido de ronda élite buscando el Europeo sub diecinueve desde las seis de la tarde en Benidorm España Bulgari hay también de su diecisiete España Ucrania en la República Checa por lo demás se disputa la tercera etapa de la Volta a Cataluña ciento cincuenta y tres kilómetros liderada por Alejandro Valverde y en baloncesto tenemos dos partidos de la jornada veintisiete de la Euroliga desde las ocho y media Baskonia Brose Basket desde las nueve menos cuarto Unicaja Barcelona

Voz 10 42:15 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día como que te lo da sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo

Voz 1727 44:26 buenos días

Voz 0127 44:27 la Sociedad Española de Alergología alerta de que esta primavera va a haber mucho más polen que el año pasado por las lluvias de las últimas semanas por el frío que ha hecho este invierno donde más va a haber es en Extremadura y en Sevilla pero los niveles también van a ser altos en Aragón en Castilla y León en Castilla La Mancha y en Madrid donde menos polen va a haber es en Canarias en el litoral mediterráneo en la cornisa cantábrica si ustedes alérgico ventila en su casa evite los parques y jardines y acude a su médico para que el RC lo más indicado

tiempo para José María Izquierdo

Voz 1100 45:42 antes sí como se abre un mundo de luz y color donde los angelitos cantan y las nubes el levanta pero no siempre es así y bien lo saben los millones de jóvenes maduros y ancianos que soportan todos los desafueros que se hacen en nombre de ese nuevo Dios para bajar un poco los humos a tanto moderno vimos hoy como les crujen las pantorrillas a dos gigantescas ayer mismo parecían intocables Facebook que Amazon el primero apabulla a sus monumentales filtraciones de datos correspondientes a cincuenta millones de usuarios más que habitantes en España el fiasco involuntario deliberado descubre un monstruo de la vanguardia en manos de ineptos otro Juanes elijan Mark Zuckerberg que la verdad ya no es pareció un tipo bastante repelente en el biopic de Aaron Sorkin con Amazon pasa otra cosa es que los trabajadores de la empresa en España se han cansado de quererse exploten poder muy modernamente Geroa ya ven con lo serio y modo Sito que parecía ayer besos el hombre más rico del mundo calcula en unos cien mil millones de dólares que un día se levantó como zampó The Washington Post y nos ha salido tan relata como el avaro pago

Voz 19 46:56 los muy modernos sin embargo Bribón es el ojo izquierdo

Voz 1727 47:32 diariodehoyporhoy del veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho escribe Patricia hoy se cumplen cuarenta y tres días de huelga en la justicia en Galicia y eso una huelga que ella Patricia le ha coincidido en el peor momento posible