Hoy por Hoy (21/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:17 la pareja se estaba separando y el padre supuestamente ha matado a los hijos y después se ha suicidado la madre arrasada no ha podido declarar todavía ante los investigadores que tratan de determinar las circunstancias de este espanto que ha ocurrido en Getafe en la Comunidad de Madrid los niños de trece años el mayor con parálisis cerebral en una silla de ruedas y la pequeña de ocho años su padre supuestamente los encerró en la vivienda y le prendió fuego luego él se arrojó a las vías del tren una familia como cualquier otra estos son los datos conocidos desnudos terribles de lo que puede ser el último crimen machista en España si se confirma estamos ante un patrón repetido matar a los hijos para hacer daño a la madre la violencia mortal la expresión última del machismo de esto hablamos las mujeres cuando hablamos de desigualdad

Voz 1727 01:30 es miércoles veintiuno de marzo y el Gobierno mueve ficha en el delicado asunto del agua con España castigada por una nueva sequía aliviada por la lluvia de las últimas semanas aunque sabemos que vendrá otra porque aquí las sequías cíclicas y con el cambio climático señalando a nuestro país como uno de los más vulnerables a sus efectos hace apenas las dos semanas los regantes de las cuencas del Júcar y el Segura se manifestaban en Madrid mientras desde la cabecera del Tajo en Castilla La Mancha recordaban que muchos pueblos ribereños tienen problemas de abastecimiento pues bien la Cadena SER ha tenido acceso al documento que el Gobierno ha remitido al PSOE para intentar llegar a un pacto nacional del agua el documento que tiene fecha de este mes de febrero pasado propone la construcción de nuevas desaladoras sí

Voz 1727 02:16 pero recupera la idea de los trasvases aunque sin utilizar esa palabra llamándolo transferencia de agua sin especificar de dónde a dónde huye del Gobierno y el PP de la guerra del agua que desató Plan Hidrológico de Aznar aprobado sin ningún consenso con el trasvase de libro como plan estrella que desató en el año dos mil uno una durísima batalla política social con manifestaciones multitudinarias y que acabó en nada porque el primer gobierno Zapatero lo derogó y sustituyó por la construcción de desaladoras que ahora reivindica PT en el documento de trabajo que hoy les cuenta la Cadena SER se insiste insiste el Gobierno en la necesidad del consenso y habla también de crear un nuevo tributo ambiental una especie de impuesto del agua para incluir sus costes ecológicos vamos a hablar enseguida con la ministra de Medio Ambiente que en el año dos mil cuatro

Voz 1727 03:12 con Cristina Narbona actual presidenta del PSOE partido al que Gobierno quiere implicar esta vez en su plan ojo a esta noticia que publica hasta ahora eldiario punto es una funcionaria de una universidad pública de Madrid cambió las notas de un máster de Cristina Cifuentes y convirtió no presentados en notables fue en el año dos mil catorce tres años después de que se matricular Aimar

Voz 0027 03:41 Cifuentes insiste en que si se examinó de esas asignaturas en dos mil catorce cuando ya era delegada del Gobierno pero no hay rastro que desee matricular a para hacerlo según el diario punto es Cifuentes asegura que no se acuerda del hecho de haber pagado pero que seguro que pago la funcionaria de la universidad que no tenía ninguna relación con ese máster asegura que cambian las notas porque es el orden un profesor que no concreta con las notas recién cambiadas Cifuentes se fue a por el título hice sacó una foto concretamente con la funcionaria que había hecho esa modificación de sus notas foto que según el día Orio punto es esa funcionaria tenía su estado de whatsapp hasta la semana pasada en Cataluña hoy

Voz 1727 04:17 meses después de las elecciones de diciembre el independentismo va a proponer como solución al bloqueo a otro investigado por rebelión y sedición sobre el que pesa la posibilidad real de una inhabilitación no muy lejana es Jordi Turull

Voz 0027 04:31 de Torrent comparte esta mañana para anunciar una nueva ronda de contactos con los grupos que podría derivar en un debate de investidura debate que los independentistas no descartan que sea ya la semana que viene en plena Semana Santa el anuncio de que Jordi Sánchez está dispuesto a dejar la política para salir de la cárcel lo ha precipitado

Voz 1727 04:44 los médicos de toda España protestan hoy contra los recortes

Voz 3 04:47 pasaba la crisis creemos que es tiempo de recuperar todos esos recortes que se han hecho a nosotros como médico y al Sistema Nacional de Salud cortal todos a los ciudadanos en estos años

Voz 0027 04:59 es Francisco Miralles portavoz del Foro de la Profesión Médica además de la movilización en todo el país en Madrid y Murcia hoy los médicos están convocados a la huelga el por primera vez en España los trabajado

Voz 1727 05:07 desde Amazon van a la huelga los del centro de San Fernando

Voz 0027 05:10 de Henares en Madrid es el más antiguo del país denuncian que la compañía les precarizar aún más sus condiciones por ejemplo en cuanto a las bajas laborales dicen que Amazon quiere convertir a los hasta ahora responsables de inventarios en mozos de almacén con un sueldo menor pero el mismo trabajo afectaría a una parte muy importante de la France

Voz 1727 05:25 también hoy el Supremo revisa la condena de Iñaki Urdangarin por el caso Nóos hacía lo que mis asesores

Voz 4 05:31 que él me estaban recomendando y creía que estaba correctamente

Voz 0027 05:34 si el Alto Tribunal ratifica su condena Urdangarin ingresara en prisión la Fiscalía pide que se aumente la pena hasta los diez años de cárcel la Audiencia de Palma lo condenó a seis el Supremo también revisa las condenas de Torres Jaume Matas

Voz 1727 05:44 el ex presidente francés Nicolas Sarkozy ha pasado su primera noche en el calabozo después de que la policía lo detuviera ayer por la sospecha de que financió su campaña del año dos mil siete con dinero de Muamar el Gadafi

Voz 0027 05:57 en caso que estalló en dos mil doce fruto de la investigación de estos periodistas con uno de ellos sede hemos hablado en la SER se car las cuenta las amenazas que sufrieron cuando publicaron aquel trabajo

Voz 5 06:07 otra de reacciones políticas que fueron bien fuerte y Lanvin trataron de de descalificar nuestros nuestro trabajo siempre con dos creo que en televisión respeto

Voz 2 06:19 yo con brumas nunca

Voz 6 06:22 muy clara

Voz 1727 07:33 he Manu Carreño tendrá esta noche en el Larguero a uno de los futbolistas más importantes de la historia Manu buenos días

buenos días Pepa con la selección española concentrada en Las Rozas preparando los partidos contra Alemania y contra Argentina media España y parte de la otra media Se hace una pregunta que le gustaría hacer Andrés Iniesta te vas a ir a China o te vas a quedar en el Barça esta noche a las once y media en el larguero el haremos de parte de todos los españoles y de todos los aficionados al fútbol porque después de que el otro día dijese tras la eliminatoria de Champions contra el Chelsea que antes del treinta de abril tengo que decirle al Barça si me voy yo me quedo la España futbolística está en vilo ha llegado la hora de decirle adiós a Iniesta en nuestra Liga un Iniesta que parece más indiscutible ahora mismo la selección de Lopetegui que en su club de toda la vida el Fútbol Club Barcelona Ike por su cabeza deshoja la margarita de si Barça sí o China sí o Barça no o China puede esperar hoy en El Larguero el lugar que ha elegido Andrés para intentar aclarar algo sobre su futuro

a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Cadena SER

Voz 18 13:16 estás de bajón veinte arriba con activos tóxicos ayuda tus defensas con actriz Simon sin lactosa con vitaminas A b6 D ahora a Lozano está en tu mano D'Ors y Morakot y el subidón de Don Simón

Voz 1727 13:40 las ocho y trece la sede y trece en Canarias a esta hora aún no está confirmado así que toda cautela es poca todavía no está confirmado que se trate de violencia de género pero los investigadores tienen ya una cantidad importante de indicios que apuntan a que ese doble crimen de Getafe puede ser un nuevo caso de una de las versiones más crueles de la violencia machista el padre capaz de asesinar a sus propios hijos para provocarle a su pareja un dolor mucho mayor del que le haría matando la ella un hombre que estabas parando de su mujer incendió ayer supuestamente el piso familiar en el que habría encerrado con llave a sus dos hijos Alejandro de trece años Marina de ocho el mayor con parálisis cerebral Acto seguido se tiró a las vías del tren para suicidarse Radio Madrid Laura el buenos días buenos días no se ha podido determinar todavía se había matado a los niños antes de prenderle fuego al piso O'Shea dejó que murieran por las llamas y el humo

Voz 1275 14:34 es la duda hasta ahora la policía lo está investigando será la autopsia la que determine si los niños alejando de trece Marina de ocho murieron antes del incendio si fueron las llamas las que acabaron con sus vidas la forma en la que han sido localizados los cadáveres encima de la cama de matrimonio de la vivienda totalmente calcinados hace sospechar que el padre los podría haber colocado así una vez fallecidos estaba lo con ellos ayer por la tarde prendió fuego a la vivienda supuestamente cerró con llave y se marchó cogió el coche recorrió tan sólo unos dos kilómetros hasta la estación de Cercanías de Getafe Industrial donde se tiró a las vías murió en el acto arrollado por un tren cinco minutos pasaron entre uno y otro aviso primero el del incendio después el arrolla miento los agentes de los servicios de emergencia que acudieron a la estación de tren comprobaron con el DNI del fallecido que vivía en la misma casa donde se han localizado los cadáveres de los dos pequeños las madre fue la que abrió la puerta a los bomberos se encontró después con esta terrible tragedia sufrió una fuerte crisis de ansiedad y tuvo que ser atendida por psicólogos del Samur que se desplazaron hasta dependencias del Ayuntamiento

Voz 1727 15:30 la fe no consta Laura que hubiera denuncias previas por malos tratos no hay constancia policial y judicial

Voz 1275 15:35 qué hubiera denuncias previas por malos tratos ni constan antecedentes de otro tipo en el caso del padre de cuarenta y seis años y parece que ambos estaban en trámites de separación que la pareja no pasaba por un buen momento no sabemos a qué se dedica sobre la madre se llama Raquel es profesor en una escuela de idiomas será una familia conocida porque la madre había sido durante años la presidenta de una asociación local por la defensa de niños y niñas y discapacidad

Voz 1727 15:57 todos los vecinos de Getafe están convocados hoy a mediodía una concentración de repulsa pero también de apoyo a la familia enfrenta al Ayuntamiento

Voz 1275 16:03 si el Ayuntamiento de Getafe ha decretado tres días de luto oficial de tres días de duelo por la muerte para arropar a la madrileña a toda la familia para compartir el dolor con ellos si se ha convocado una concentración este mediodía en la plaza de la Constitución la alcaldesa Sara Hernández ha cancelado

Voz 1727 16:16 hoy toda su agenda oficial a través de un comunicado

Voz 1275 16:18 el viento ha reclamado respeto e intimidad para el descanso de la Familia

Voz 1727 16:22 gracias Laura hasta luego si se confirma que estamos ante un asesinato de los niños como mero mecanismo para provocar el máximo dolor a la madre este sería el primer caso de violencia de género sobre hijos en los dos meses y medio que llevamos de año pero el dos mil diecisiete fue uno de los años con más crímenes de este tipo desde que hay registros marido al herido buenos días

Voz 0259 16:43 buenos días Pepa treinta y dos menores han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres desde el año dos mil trece desde que el Gobierno recoge también en las estadísticas los datos de lo que las expertas denominan violencia becaria matar a los hijos para hacer a las madres el daño más monstruoso de por vida de los XXXII tres de ellos eran bebés tan sólo meses de tan solo meses y los más mayores tenían trece ó catorce años en casi el noventa por ciento de los casos las madres no habían presentado denuncia por malos tratos y sólo una tenía orden de protección en trece casos la mujer convivía con el agresor ideas de ellos se suicidaron tras el crimen hay que recordar que estamos a finales de marzo tres meses casi ya del año y el Gobierno todavía no ha aprobado los doscientos millones de euros para el pacto de Estado ni ha puesto en marcha ninguna de las doscientas catorce medidas la última que se incorporó gracias a Ruth Ortiz fue precisamente considerar víctimas directas de la violencia a las madres de los hijos asesinados que estaban hasta ahora completamente desprotegidas en lo que llevamos de dos mil dieciocho cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas un menor se ha quedado huérfano

Voz 1727 17:49 Miguel Lorente es profesor de la Universidad de Granada y ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel buenos días

Voz 19 17:56 hola buenos días por los datos que tenemos

Voz 1727 17:58 los de momento el caso de Getafe responde al patrón de hombre que asesina a sus hijos con tal de destrozar la vida de su mujer o ex mujer

Voz 19 18:06 pues efectivamente coincide tanto en las circunstancias esa separación en marcha como en en en el hecho de ser una parte la violencia de los siempre es una de sus características diferenciales respecto al rapero encías que es una violencia extendida de que más allá del pacte directo sobre la mujer lo que busca es dañar la de la forma que más

Voz 5 18:27 o que puede que puede conseguirse

Voz 19 18:30 el matar a los hijos y a las hijas es una una forma que conocen que es muy eficaz para producir ese año

Voz 1727 18:36 hay que combatir la violencia machista eso es evidente pero pero tú suele es decir que luchar contra la violencia machista es luchar contra la consecuencia que seríamos mucho más efectivos si centramos el combate en la causa que es el machismo

Voz 19 18:51 en la clave es decir increpan nunca vamos a conseguir acabar con resultados uno sino que acabamos con las causas no ir dejamos demasiado espacio libre para que esto pueda suceder es decir pensar que este tipo de situaciones no se producen y que un par en un momento determinado no puede llevar a cabo este tipo de situaciones pues al final déjale demasiado terreno para que lo pueda hacer no no falta una visión más crítica sobre las circunstancias que dan lugar a a esta violencia y los factores que utilizan los agresores para para para llevarla a cabo pensamos mucho desde la perspectiva de la víctima monos realizamos pero pensamos poco en en la visión que tiene cada uno de los agresores que la que la llevan a cabo no ahora mismo en España hay hombres que están pensando en matar a sus mujeres y algunos de ellos incluso matar a su hijos e hijas no iremos que se consciente de que eso está ahí abordamos esa realidad pues al final se presentará de una manera dramática

Voz 1 19:45 Miguel Lorente como siempre muchas gracias

Voz 1727 19:47 buenos días buenos días

Voz 1727 19:58 son las ocho y veinte ahora las siete y veinte en Canarias el Gobierno de Rajoy recupera la idea de los trasvases de agua entre cuencas que provocó en su día una guerra entre comunidades pero esta vez quiere hacerlo por consenso y contemplando además otras alternativas hoy les estamos contando en la Cadena Ser que el Gobierno ha hecho llegar al PSOE un documento de trabajo para negociar un Pacto Nacional del Agua ahí ese borrador plantea trasvases aunque no los llama así ni especifica de qué cuencas aquel otro día

Voz 0882 20:25 Javier Gregory buenos días buenos días así es el Gobierno que suscitan los trasvases porque en la propuesta del Pacto del Agua como decías que ha enviado al Partido Socialista propone estudiar la viabilidad técnica ambiental y económica de nuevas transferencias entre cuencas aunque con dos condiciones previas que haya un consenso suficiente a largo plazo y se garantice la preferencia de la cuenca cedente un matiz este importante porque el trasvase del Ebro del Gobierno de Aznar se pretendido hacer sin acuerdo como recuerda Manuel Tomás entonces portavoz de la Plataforma de Defensa del Ebro

Voz 10 20:56 venimos a recordar que las cosas se pueden hacer

Voz 0882 20:58 otra manera que no se pueden hacer por cojones dice pueden hacer por imposición además en este documento confidencial al que ha tenido acceso la Cadena Ser también se pide la creación de una comisión de gestión para

Voz 1727 21:08 cada trasvase el precedente de este Pacto Nacional del Agua que propone ahora el Gobierno es lo que venimos contando la conocida como guerra del agua que se desató en el año dos mil uno después de que el Gobierno de Aznar aprobará sin consenso su Plan Hidrológico Nacional que incluía pues ese controvertido trasvase del Ebro que nunca se llegó a ejecutar Gregory porque el PP perdió las siguientes elecciones así es

Voz 0882 21:29 también recupera esta propuesta las plantas desaladoras algo que la ministra entonces de Medio Ambiente en el Gobierno de Aznar Elvira Rodríguez no tuvo en cuenta cuando impulsó la puesta en marcha en el dos mil tres del polémico trasvase del Ebro que nunca llegó a realizarse

Voz 1727 21:44 el trasvase lo tenemos muy avanzado pero

Voz 20 21:47 el objetivo que tenemos de tener ese Plan Hidrológico culminado en el dos mil ocho es un objetivo que en este momento seguimos manteniendo

Voz 0882 21:56 en este nuevo documento negociador del Gobierno también es partidario de crear un nuevo impuesto para incluir los costes ecológicos del agua la instalación de Contador

Voz 1 22:03 inteligentes en las casas y la eliminación de los pozos ilegales gracias Gregory buenos días buenos días saludamos ahora a la actual presidenta del PSOE Cristina Narbona buenos días buenos días actual presidenta del PSOE pero fue

Voz 1727 22:18 la ministra de Medio Ambiente del primer Gobierno de Zapatero que derogó aquel Plan Hidrológico Nacional de Aznar y además ahora mismo es la principal interlocutora del Partido Socialista con el Gobierno para la negociación de este intento de pacto del agua cómo valora el contenido del plan que le ha hecho llegar el Gobierno

Voz 21 22:35 el racionalmente seguimos viendo que el Partido Popular está muy enfocado a una política de infracción duras y sobretodo de trasvases con esa convicción de que siempre habrá alguna cuenca en la que sobra agua idea IG podrá llevar a donde falta agua pero la perspectiva del cambio climático no cambia todo como dicen ni Klein pero en cambio climático lo cambia todo porque hemos tenido en los últimos años una reducción drástica de las precipitaciones en todas las cuencas la evidencia el año pasado una situación inédita en cuencas tradicionalmente consideradas excedentarias como la del Duero por eso hemos impulsado la creación en el Congreso de una subcomisión sobre agua el cambio climático porque cualquier política de agua en España ahora tiene que tener esto en cuenta pero déjeme que le diga

Voz 1 23:28 sí mil euros no

Voz 21 23:30 la tuvo el apoyo de la Comisión Europea en contra lo que afirmó incidió afirmando el Partido Popular esto es evidente porque cuando Rajoy volvió a ganar las elecciones con mayoría absoluta el año dos mil once no se planteó en ningún momento ingresó el proyecto del trasvase del Ebro que ha sido un inmenso engaño para muchas personas que confiaban en Niza panacea y que han visto que el tiempo pasaba seguía dependiendo de un agua que venía de otro sitio menos mal que algunas plantas desaladoras pudieron comenzar a construirse pero en todo caso la el cambio que hay que llevar a cabo en la política del agua en España es el cambio de una política de oferta una política de mejor gestión de la demanda de los recursos que cada cuenta tienen que por cierto la Comisión Europea no reprocha no conocer Hinault gestionar adecuadamente de Narbona

Voz 1727 24:28 pero el Gobierno aunque no habla expresamente de trasvase utiliza esa palabra en el documento de trabajo que está manejando con ustedes y habla de transferencias hídricas y transferencia de agua el PSOE sino con Serbia se opondría a cualquier trasvase en España en este momento a cualquiera

Voz 5 24:43 en el PSOE ha hecho un documento que aprobamos hace me

Voz 21 24:48 sí está en estos momentos en consulta con muchos sectores sociales de Bases para una nueva política de agua y comenzamos por las bases el principio que es en primer lugar hacer

Voz 1727 25:00 con una auditoría en para qué

Voz 21 25:02 no conocer de verdad cuánta uva está en estos momentos dentro de los llamados derechos del agua de las concesiones o al pago así está utilizando quién está pagando realmente cuánto por ese agua cuál es la calidad de nuestras aguas hay muchas preguntas sin responder que son previas a cualquier rediseño que la política del agua insisto unos lo está diciendo la Comisión Europea el año dos mil quince hizo un conjunto de observaciones a los planes hidrológicos aprobados por el Gobierno de Rajoy ese es un punto de partida para nosotros Innes

Voz 22 25:39 usable esa auditoría Hidrología

Voz 21 25:42 Cicca a partir de la cual en la perspectiva del cambio climático tendremos que tener alguna información de cuánta uva vamos a tener disponible

Voz 1727 25:52 los próximos años contrarios vuelve

Voz 21 25:55 engañar a la gente es volver a crear esta idea de que de alguna parte vendrá en agua y miren lo cierto es que el único agua que está siempre disponible llueva o no llueva es precisamente el agua de mar aquí gracias a la tratamiento de desalación que ahora descubierto el Partido Popular está garantizando en plena sequía incluso no sólo hace cimientos sino también algunos regadíos

Voz 1 26:21 así que creemos que que cambia revés

Voz 21 26:23 que no una política de oferta venga el agua de alguna parte sin una política que optimiza cuenta todos los recursos existe

Voz 1727 26:32 Cristina Narbona se que tiene que coger un tren en unos minutos así que la Libero pero necesito que me diga si le parece bien el impuesto brevemente el impuesto que insinúa el documento para asumir el coste que tiene el tratamiento del agua ni impuesto medioambiental

Voz 21 26:47 es que estamos obligados a repercutir en el precio del agua todos los costes de que su tratamiento supone esa es una obligación europea que España no está cumpliendo como estamos obligados a ser transparentes en cuanto a las subvenciones al precio del agua que estamos aplicando sobre este tema del precio del agua penemos evidentemente que ser capaces de establecer metodología días que no generen pobreza hídrica que no signifique que no se defiende el derecho de todos los ciudadanos a unos mínimos que garanticen la vida pero a partir de ahí es verdad que tenemos que tener un precio del agua que además incendio

Voz 22 27:28 vive su uso eficiente sobre esta acuerdo

Voz 21 27:30 pero seguramente podemos hablar como sobre otras pero aquí un problema de principios del Roque ir enfoque en el Partido Popular de acuerdo con ese documento sigue siendo más infraestructuras y más trasvases el resto que es donde la Comisión Europea no se está exigiendo un cambio radical en cuanto a cómo gestionamos los recursos que tenemos entendemos que el Ministerio todavía no se ha enterado

Voz 1 27:56 señora Narbona muchas gracias buenos días muy buenos días gracias

Voz 1727 28:01 Gregory como estás nuevos pantanos los embalses te después de la lluvia de las últimas semanas

Voz 0882 28:05 muy bien han subido un diez por ciento Sólo durante la última semana de la reserva hidráulica hasta ya al sesenta por ciento esto es un poco más que el año pasado pero un trece por ciento menos de la media de la última década por cuencas lo peor sigue estando en la del Segura y el Júcar donde las reservas apenas superaba el treinta por ciento pero el resto ha mejorado mucho por ejemplo los embalses del río Guadalquivir están ya al cincuenta y seis al duro a cincuenta y siete el Tajo al sesenta y uno

Voz 1727 28:26 gracias Gregory a vosotros

Voz 1727 31:16 continuamos con esa noticia que hemos conocido esta misma mañana hay que lleva el siguiente titular Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster con notas que le cambió una funcionaria tres años después

Voz 0027 31:27 publica hoy el diario punto Es serán asignaturas a las que ella no se presentó el año en que cursó el máster dos mil once dos mil doce tres años después en dos mil catorce cuando Cifuentes ya ex delegada del Gobierno una funcionaria de la universidad pública Rey Juan Carlos accede al sistema informático de calificaciones y cambian los no presentados por notables ese acceso la intranet dejar rastro si la funcionaria que no tenían nada que ver con el máster dice que se lo ordenó un profesor pero no concreta Ken con esas notas y a recién cambiadas sólo unos días después Cifuentes según el diario punto Es va a recoger su título hice hace curiosamente una foto con esa funcionaria Amalia Calonge foto que ella la funcionaria tenía como imagen de whatsapp hasta la semana pasada además a la hora de cambiar esas notas se introduce la modificación como si el cambio de notas fuera en dos mil once dos mil doce hectáreas explica porque que dice Fuentes que debe haber un error que ella sí que se dejó en su día esas asignaturas pero que sí se las aprobaran en dos mil catorce fue porque se matriculó les examinó Illa aprobó pero no hay ninguna constancia según el diario punto es de que ella se a mide que pagar a esa segunda matrícula ella que Fuentes dice que no se acuerda de el hecho de haber pagado pero que seguro que pavo

Voz 1727 35:16 son las nueve menos veinticinco las ocho menos veinticinco en Canarias hoy el Tribunal Supremo empieza a decidir si Iñaki Urdangarin y los principales condenados por el caso Nóos entran en prisión hace más de un año en febrero del dos mil diecisiete la Audiencia de Palma condenó al cuñado del Rey a seis años y tres meses de cárcel por los negocios corruptos nos pero la última palabra la va a tener el Supremo que empieza a analizar los recursos esta mañana a partir de las diez en el alto tribunal tenemos ya desplegado al equipo de periodistas de la Cadena SER Lucía Bórquez buenos días qué tal buenos días Alberto Pozas buenos días Europa buenos días y conmigo aquí en el estudio de radio Madrid Pedro Jiménez buenos días qué tal buenos días solo tiene fácil Urdangarin porque la fiscalía no sólo va a pedir que el Supremo lo manda a la cárcel sino Alberto que intentará que aquel aumenten el número de años en prisión

Voz 0055 36:05 si el cuñado del rey llega al Supremo con todo en contra la Audiencia de Palma le condenó a seis años y tres meses y medio millón de multa por un total de siete delitos pero fue absuelto de otros dieciséis y la fiscalía quiere que esa condena aumente hasta los diez años de prisión ya lo explicaba en estos mismos micrófonos de Hoy por hoy el fiscal del caso Pedro Horrach hace un año poco después de conocer la sentencia

Voz 31 36:22 nosotros hacemos una valoración distinta

Voz 1727 36:24 entendemos que hay indicios

Voz 31 36:27 sonidos para poder e Iñaki

Voz 0055 36:29 la nariz ya fue condenado por amañar contratos en las Islas Baleares para el patrocinio de un equipo ciclista un foro sobre turismo también por defraudar doscientos cincuenta mil euros en IRPF pero la fiscalía quiere que esas condenas sean

Voz 2 36:39 más duras y que se le condene por otro foro más también

Voz 0055 36:42 exige que la multa total suba por encima del millón de euros pinta mal porque el Supremo sólo tiene que confirmar los delitos fiscales que pesan sobre él para que su entrada en prisión sea obligatoria PETA

Voz 1727 36:50 Pozas la fiscalía quiere también un aumento de penas para los otros dos condenados a cárcel en este caso para Diego Torres para Jaume Matas

Voz 0055 36:57 sí son los otros dos condenados a penas que implican la entrada en prisión Diego Torres socio por esas fechas de Urdangarin fue condenado a ocho años y medio de cárcel porque en su caso además de beneficiarse de las arcas públicas de las Baleares y pagar menos a Hacienda también blanqueó parte del dinero que ganó de forma

Voz 0027 37:10 hablar y la fiscalía quiere que su condena aumente hasta

Voz 0055 37:12 los doce años y diez meses por los mismos motivos que Urdangarin penas más graves por más eventos en el caso de Jaume Matas ministro en la última legislatura de José María Aznar fue condenado a tres años de cárcel y dos mil euros de multa por ser el principal valedor de Iñaki Urdangarin y el entramado nos dentro de las instituciones baleares entonces en calidad de presiden en las Islas en su caso a la Fiscalía pide que la condena aumente hasta los cuatro años y ocho meses de cárcel en la que puede convertirse en su cuarto condena firme por corrupción

Voz 1727 37:35 ya hay otra batalla más una batalla que quiere dar la fiscalía en el Supremo de uno de esos asuntos inexplicables es la de los cargos públicos de Baleares que firmaron unos contratos idénticos a los que se había encerrado en Valencia y en la Comunidad Valenciana no hubo condenados pero en las Islas y ahora Alberto el ministerio público quiere que los cargos valencianos pues no se vayan de rositas

Voz 0055 37:56 la Audiencia de Palma declaró probado que Urdangarin y Torres desplegaron su actividad en Baleares y que además defraudaron cientos de miles de euros pero no encontró pruebas para condenarles por lo mismo en Valencia y en Madrid con la candidatura olímpica de dos mil dieciséis La Fiscalía asume que no puede hacer nada en el caso de la capital pero en su recurso aprieta en Valencia para que al menos cuatro responsables de una empresa pública del Gobierno valenciano Ciudad de las Artes y sean condenados por dos ediciones del congreso Valencia Summit que entienden sifón organizados por el Instituto unos de forma fraudulenta por casi cuatro millones de euros pide que dos de ellos sean inhabilitados y los otros dos condenados a más de cinco años de cárcel todo ocurrió con Francisco Camps como presidente de la Generalitat valenciana fue él quién a las puertas de Sampras

Voz 1727 38:32 y frente a la fiscalía los abogados de los condenados que evidentemente van a intentar que el Supremo los absuelva insisten en que no hubo delito y de hecho lucía el abogado de Urdangarin llega a afirmar en sus recursos que no se puede demandar al olmo por no dar peras

Voz 1315 38:47 eso es Iñaki Urdangarin no aportó a la investigación ningún documento porque no se encargaba de temas fiscales contables financieros el marido de la infanta ha recurrido para pedir su absolución sostiene que nunca hubo un pacto verbal para hacer los foros de turismo y deporte en Baleares y Valencia sino una conformidad política previa a la firma de los convenios y es que su defensa de ocho tacha de falsa la referencia de que no se sigue el procedimiento legalmente establecido porque según recuerdan no existe ni existía entonces previsión legal para regular este tipo de convenios además también defiende el marido a la Infanta que sólo el Instituto Noos tenía capacidad para organizar este ciclo de conferencias

Voz 1727 39:21 las Lucia Alberto gracias gracias hasta luego ya hemos escuchado que la Audiencia de Palma dictó una sentencia de mínimos sólo siete de los diecisiete acusados fueron condenados sólo tres de ellos recibieron una pena que acarrea el ingreso en la cárcel ha pasado ya un año de aquel fallo histórico en el que se absolvió a Cristina de Borbón Pedro

Voz 1712 39:41 así es Iñaki Urdangarin se presentó ante el tribunal como un relaciones públicas Pepa ajeno al día a día de la gestión que dejaba en manos de sus asesores pero dio un giro en su declaración en el juicio para apretándose en el control de la casa real de todas sus actividades absoluto

Voz 4 39:53 la mente no nunca he sido un comisionista de nada yo no daban paso en Mi vida sin consultar sólo al señor García revés

Voz 1712 40:00 no se sumó así a las tesis que han mantenido desde que estalló el escándalo su exsocio Diego Torres ambos defendieron a sus esposas que sólo fueron condenadas como partícipes a título lucrativo al pago de una multa Cristina de Borbón subió al estrado el tres de marzo de dos mil dieciséis

Voz 12 40:13 me confianza de mi marido desde el asesor fiscal de mi marido es el notario todo lo que hacíamos era estaba controlado

Voz 1712 40:21 sólo la letrada de Manos Limpias asociación ahora disuelta por corrupto

Voz 0027 40:24 John Virginia López Negrete sostuvo la acusación

Voz 1712 40:26 con contra ella un año después Pepa Urdangarin sin medidas cautelares ha podido seguir viviendo en Suiza el fiscal del caso Pedro Horrach ahora es abogado el juez Castro sea jubilado

Voz 1727 40:35 José Castro buenos días

Voz 1 40:39 es el juez que instruye el caso no

Voz 1727 40:41 sí que ahora como decía Pedro jubilado colgada ya la toga comparte imagino la expectación con el resto de los mortales ante lo que pueda decidir hoy el Tribunal Supremo cree que hay base jurídica probatoria para pedir como hace la Fiscalía que se incremente la pena Urdangarin hasta los diez años carcel

Voz 22 40:58 hombre el estemos en el cauce procesal establecido para hormiga una sentencia entonces fiscalías entender tiene argumentos sobrados para pedir ese incremento de penas hiciese le pregunta a los letrados que asisten condenado por decir tiene para para pedirle una rebaja sustancial de pena poblado yo por con jovencitas postura Lola aunque yo no puedo mostrar a través de ningún cauce porque yo no soy parte el juicio mi disconformidad con la sentencia de instancia un perro que por ser congruente con lo que yo sigo manteniendo que procede procede un incremento de las penas al apreciar débitos a Carlos que ya fueron por detrás es una postura mira el Tribunal Supremo que por cierto no entender lo resolverá dentro de diez

Voz 21 42:15 mismo se apruebe

Voz 22 42:17 pero te entra en libertad presuntas parar inconsciencia hacer lo que crea oportuno yo no dudo que actuara incontinencia

Voz 1727 42:27 el juez Castro permíteme que siga llamándole así está ese otro asunto que para la opinión pública es muy inexplicable que en Valencia los contratos idénticos que se hicieron a los de Baleares con Iñaki Urdangarin hayan dejado en fin sin ningún tipo de de de carga a los políticos que los firmaron mientras sí han pesado en el caso de los de Baleares cómo se explica esto cómo es posible que la misma actuación en una comunidad en otra haya tenido resultados ante la justicia tan desiguales

Voz 22 42:58 sobre eso quien debiera explicar lo que yo creo que a su entender lo ha explicado otra cosa es que los demás comparta esa explicación es el tribunal que dictó la sentencia de distancia el titular entendió que en Palencia no se habían producido esos delitos se hizo muy buen criterio que se sirvió lo explicaría de alguna manera lo explicó alguna manera en la sentencia y otra cosa es que no compartamos criterio yo respetando la sentencia que por su estrecho no es discutible que hay que respetar es el único pronunciamiento yo yo y tenemos después el juicio yo no comparto esa postura más en su momento en sí es Francisco Cano reaparecerá ese día hasta en las tandas largas mil personas aforadas prepara una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia partió me comentó que es algo que hay que aceptar ese hecho no maldad de juegos con la de las que nosotros valemos para qué

Voz 1727 44:29 hablando hablando de de reglas del juego juez Castro cuando le nombraron Hijo Predilecto de Córdoba usted denunció ataques viscerales de personas y altas instituciones utilizando recursos legales y otro no otros no tan legales quién se refería no sólo puede contar qué tipo de ataques sufrió

Voz 22 44:46 el ex pues de jubilación desean publicado noticias en las que antes que aunque cogimos dos se han publicado el libro que ha recogido datos que facilitado sobre comportamientos que yo sosegadamente entiendo que no son tan legales claro que entidad un comportamiento es legal es ilegal no no tal es su la manera calificar una idea exacta y todo lo que es que creo que edita actos que es que sean publicadas son que revelan que hay comportamientos actitudes que no encajan de una manera correcta en la actitud procesal que se debe mantener el curso de una instrucción judicial

Voz 5 45:44 hacía ese me remito

Voz 22 45:47 no muy permítame que yo mis te momentos pues no hay ningún tipo de denuncia al respecto

Voz 1 45:53 cuál es la vía que quiere hacerla que digo que llegue quiera hacerla esa denuncia aquí nos tiene el día

Voz 22 46:01 denuncia no porque una cosa es hacer la pública y otra cosa es una denuncia como un acto procesal eso se que no lo denunciaron no sé hasta qué punto sólo no constitutiva por tres delitos lo que sí creo que dejaba mucho que desear

Voz 1727 46:24 una última cosa ha dicho en varias ocasiones que está jubilado está viviendo cómo está viviendo la tensión que hay en la calle lo enfadados que están los pensionistas españoles

Voz 22 46:36 hombre yo creo que la rebelión esos cinco me parece más que justificadas no porque yo me sienta aceptado como fundado que yo mire en pueblo calificar de esa manera la pensión de jubilación que me toca persistir pero al menos esta pensión me para llegar a fin de mes hay jubilados que no era Rafinha creo que lo menos que pueden hacer es salir a la calle

Voz 5 47:11 sí dinero para muchas

Voz 22 47:13 así yo creo que el cumplir con los compromisos que se tienen contraídos con los piratas y que además curiosamente todo el ojo que nos hablan de que van a subir las pensiones en Pargo Enagas a que la economía no por los cauces ideales no se hace entonces yo creo que hay que cumplir cuando uno tiene que pagar una hipoteca no les puedes decir al banco que es que no me tan bien como yo pensaba

Voz 1727 47:49 verdad

Voz 22 47:51 nosotros tenemos que ejecutar al Gobierno aquellos compromisos que no cumplen

Voz 1727 47:57 José Castro veo que quien tuvo retuvo orgía hay argumentos muchas gracias buenos días

Voz 1 48:05 un abrazo Manuel J

Voz 1727 48:06 veis cómo estás qué tal Pepa cómo estás cuánto tiempo hacía que no hablábamos de Urdangarin sí demasiado fíjate en todo este tiempo que ha pasado ya se ha convertido en una unidad de medida que puso me parece a mí bueno pues que sirve entre otras cosas para medir el tiempo que pasa entre que unos condenado hasta que cumple condena ese tiempo ya se puede medir en Urdangarin es por ejemplo gracias Sastre Urdangarin es es un puede seguir ofreciendo la cobertura la prensa rosa que es algo que me encanta porque los titulares llevan siendo un año del mismo tipo Urdangarin haciendo una vida normal no con imágenes de Urdangarin en enero en la playa escuchando misa del Papa en la Basilio Cannes seguro que quienes más ejemplos hangares cincuenta te tengo hay algo también muy interesante que además lo lo lo estamos viendo en el día a día de la actualidad española los Urdangarín son también una unidad de medida de Justicia comparada mientras esté en libertad siempre se puede decir no puede ser que fulanito vaya a la cárcel y Urdangarin esté libre de condenan a un rapero a prisión y Urdangarin está haciendo su es decir una unidad una unidad de medida también un poco demagógica nuestro imagínate que ayer cocinando sobrepasaron esto no debería decirlo me pasaron las las setas y mientras las tiraba yo estaba diciendo entre dientes y Urdangarin libre paseando por Suiza que parece evidente es que este juicio casinos

Voz 1 49:18 juzgaba a Urdangarin y también una época toda una época

Voz 1727 49:21 pues sí pero por la relevancia únicamente

Voz 2 49:24 justicia lo juzgará desde luego pero la regla

Voz 1727 49:26 vaciado Urdangarin era la que eran hoy el caso nos lo ha convertido en símbolo que es precisamente de lo que eligió vivir como la reconocido en el juicio y con lo que siempre quiso ganar dinero como símbolo y lo hizo es decir el ponía su influencia y él ponía sus sus contactos precisamente dos virtudes por cierto con las que mejor sobrevive en la en la cárcel y antes recordaba una frase que me gusta mucho su abogado para defenderlo dijo que no se le puede pedir a un olmo de peras quién es una frase que no sé hasta qué punto va por Urdangarin también puede colaborar bueno a partir de hoy sabremos si que la próxima vez que se te quemen una seta So Ho tengas alguna desgracia

Voz 2 50:02 lo mejor eran bregado tras de Ciro no

Voz 1 50:05 nos has engañado

Voz 32 50:12 hoy por hoy