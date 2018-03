Hoy por Hoy (21/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0011 00:14 y hoy se abre otro frente de protestas en la calle se manifiestan en Madrid los médicos de toda España Aimar

Voz 0027 00:20 sí convocados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos además han convocado también para hoy huelga de médicos en dos comunidades en Madrid y en Murcia también están en huelga los profesores interinos españoles en el exterior son trabajadores públicos desplazados a centros educativos sostenidos por España en otros países y denuncian que con lo que cobran no les da para vivir en ciudades donde el poder adquisitivo es muchísimo más alto que allí Adela Molina son los profesores peor pagados de todo

Voz 0011 00:44 Estado español ganan entre mil quinientos y mil trescientos euros mensuales salarios que en muchas ciudades no dan para vivir y que ha llevado a alguno a situaciones como las que cuenta Eva durante su etapa como profesora en Londres

Voz 1 00:55 quiero que iba con otras compañeras íbamos más o menos vía Siria no el supermercado íbamos a la vitrina de las cosas que buscaban en el día que comprábamos lo que había allí porque era lo que nos podíamos permitir al cincuenta por ciento

Voz 0011 01:10 Eva de cuarenta y cinco años da clases ahora en el español de Roma una ciudad menos cara que le permite vivir sola en un piso de veinte metros cuadrados los interinos en el exterior reclaman un complemento como expatriados igual que tienen los docentes funcionarios con los que trabajan y que hacer que su salario al de resto de profesores Pedro Corral Comisiones Obreras circunscriben una situación

Voz 2 01:30 insostenible cuando la entidad pagadora por ejemplo el Mini el Ministerio de Educación paga al mismo tiempo en Ceuta ahí chutó Mililla

Voz 3 01:39 dado que están a escasos siete kilómetros las diferencias salariales pueden llegar llegara

Voz 4 01:42 ochocientos mil euros los sindicatos espera

Voz 0011 01:44 ante esta huelga resuelva una situación que se arrastra desde hace más de diez años y que afecta a un colectivo no muy numeroso unos ciento noventa profesores pero que son clave para la imagen de España en el exterior

Voz 0027 01:56 noticia que les cuenta esta mañana la Cadena Ser el Gobierno resucita los polémicos trasvases de agua entre cuencas Ana buenos días

Voz 0127 02:03 buenos días la propuesta del Pacto del Agua que el Ejecutivo del Partido Popular le ha enviado al Partido Socialista incluye estudiar la viabilidad técnica ambiental y económica de nuevas transferencias entre cuencas aunque con dos condiciones previas que haya un consenso suficiente a largo plazo y que se garantice la preferencia de la cuenca cedente sobre otro

Voz 0027 02:20 su sostienen ya todos los detalles esta noticia en Cadena Ser punto com y otra noticia que publica el diario punto es Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster con notas que el de cambio una funcionaria tres años después eran asignaturas a las que ella no se presentó el año en el que cursó el máster dos mil once dos mil once tres años después en dos mil catorce cuando Cifuentes ya era delegada del Gobierno una funcionaria de la universidad pública Rey Juan Carlos accedió al sistema informático de calificaciones y cambio los no presentados por notables ese acceso a la intranet dejó rastro la funcionaria que no tenía nada que ver con el máster dice ahora que es el ordenó un profesor pero no concreta

Voz 0789 02:55 si con esas notas ya recién cambiadas sólo uno

Voz 0027 02:58 días después Cifuentes fue a recoger su título hizo una foto concretamente con esa funcionaria mal galón Het foto que la funcionaria tenía como imagen de whatsapp hasta la semana pasada además a la hora de cambiarla notas se introdujo la modificación según el diario punto Es como si fuera un cambio de dos mil once dos mil doce y no de dos mil catorce que es cuando teóricamente Cifuentes aprobó nadie explica porqué que dice Fuentes que debe de haber un error que ellas sí que se dejó en su día esas asignaturas en dos mil doce pero que se volvió matricular después en dos mil catorce y que entonces se examinó ya aprobó pero no hay según el diario punto es no hay ninguna constancia de que ya se matricular a esa segunda vez vive que pagar a esas supuestas segunda matricula ya dice que no se acuerda de pago pero que seguro que pagó y otro gris de la versión de Cifuentes una de las asignaturas que soportan supuestamente heredó en dos mil catorce creen trabajo fin de máster para hacer un trabajo fin de máster según la normativa de la Universidad uno tiene que tener aprobadas antes todas las demás asignaturas Pues bien según el sistema tardó sólo un minuto en aprobar la última asignatura y acto seguido aprobar el proyecto fin de máster la Cadena SER lleva toda la mañana intentando contratar con la propia Cifuentes o con su equipo sin éxito hasta

Voz 0858 04:06 la Bolsa Javier Alonso con breves movimientos hasta ahora con leves movimientos hasta ahora creamos decir el IBEX35 apenas haciendo un cero coma uno por ciento roza el nivel de los nueve mil setecientos puntos el euro se cambie hasta ahora por un dólar veintidós centavos la prima de riesgo española se acerca a los setenta y tres puntos básicos y el barril de petróleo Brent se paga a sesenta y siete dólares cincuenta y seis centavos

las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias

Voz 0789 04:44 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos lo vamos rotando día a día sin darle la dimensión adecuada todos los pide nuestros datos con el mayor descaro y la más absoluta naturalidad nos piden el número de móvil o nuestro correo electrónico o nuestra dirección postal sí venir a cuento porque si en cualquiera de nuestros los movimientos cotidianos al cambiar unos euros libras en el aeropuerto al sacarnos una muela al comprar unos zapatos con la información quedamos gratuita e inocentemente Se va trenzado la soga que nos ahoga más cada día la política de cookies no sirve de información sobre Portugal porque un día nos interesamos por Oporto hijos cerca sin Jarno respirar sobre cualquier cosa sobre la que alguna vez mostramos curiosidad masas gigantes de información que se almacenan y se venden para usos diversos legales alegales o ilegales desde todo tipo de operaciones comerciales hasta campañas electorales de precisión con mensajes a la medida hasta las más sofisticadas maniobras del espionaje las Fake niños ahora el mundo asiste al sensacional escándalo de Cambridge Analytica compañía británica de comunicación que accedió a la información personal de millones de usuarios de Facebook sin permiso alguno para diseñar un programa informático a favor de campañas de Donald Trump Hotel presi el fundador de Facebook Mark Zuckerberg tendrá que ir a la Cámara de los Comunes para dar explicaciones sobre los sistemas de seguridad de esta red social cuyo nombre ha recibido un golpe durísimo ya lo ven Internet es a la vez el gran espacio de la libertad y el escenario de la mayor batalla contra ella la guerra de los poderes por el control de los big data este es el nuevo universo en esta realidad hemos de aprender a vivir

Voz 1727 06:28 Rosa Márquez buenos días hola qué tal

Voz 0011 07:21 nada más para ahora un ratito como siempre se espera a hasta luego

Voz 0011 11:51 de la misma manera el que algunas personas muchas por fortuna en los partidos políticos seamos tolerantes cero

Voz 13 11:59 da la corrupción que la corrupción política nos ha hecho mucho daño al Partido Popular también

Voz 18 12:04 no sé si yo la verdad que no sé muy bien

Voz 0011 12:07 al hotel

Voz 21 12:13 no fue una propuesta real nadie se creyó ni quiso que el señor Sánchez fuera presidente de la Generalitat

Voz 0247 12:19 era para alargar el puse es para las

Voz 21 12:22 dar el lío nunca ha estado encima a la vez

Voz 22 12:24 hasta que efectivamente fuera candidato a la presidencia de la Generalitat y que constatamos una vez más que esta exigua mayoría independentista engaña a sus electores y engaña al conjunto del país

Voz 18 12:37 la investidura de Jordi Turull pues te quieren a nosotros no nos gusta un candidato que lleva toda su trayectoria política vinculada a la conversación de la corrupción a la convergencia del cajón palabra

Voz 20 12:47 desde confió plenamente convencida de su inocencia del que siempre estado asesorados convencida de que hasta

Voz 16 12:57 pelota con Pepa Bueno

Voz 0011 13:16 son las nueve y trece minutos de la mañana las ocho y trece en Canarias mañana de miércoles en Hoy por hoy con Luis Alegre muy buenos días Luis buenos días Pepa aquí a mi lado en Radio Madrid en Radio Barcelona Argelia Krall buenos días buenos días Pepa cuánto tiempo que alegría escucharte estás bien bien perfecto Mariola Urrea que esta mañana está en Radio Bilbao hoy porque está en Bilbao Pepa Bueno uno buenos días pues déjame presumir de analista

Voz 1727 13:42 recibe hoy el premio de investir

Voz 0011 13:44 canción Francisco Javier de Landaburu por un trabajo sobre las nuevas narrativas en la Unión Europea y la solución de las dos velocidades en la integración comunitaria así que primero enhorabuena y segundo dinos cuál es la solución a la sazón sobre los muchas gracias Pepa pues la verdad es que ha sido un trabajo

Voz 18 14:03 eso lo largo que me bueno ha tenido un

Voz 1505 14:06 el resultado ahora que hay que verá la luz en unos días que se publicará el libro en en una obra colectiva pero es una reflexión que me lleva ocupando mucho tiempo es de hecho una de las principales líneas de investigación de toda mi carrera académica ha tenido que ver con la integración diferenciada como una nueva narrativa para afrontar mejor el futuro de la Unión Europea en definitiva intentar en una Unión Europea cada vez más distinta cada vez menos homogénea cada vez probablemente los estados más alejados de lo que es el objetivo y la finalidad que persiguieron los padres fundadores cuando imaginaron un futuro de Federación Europea encontrar algún mecanismo que permita a aquellos Estados que quieran avanzar más que pueden hacerlo y que pueden hacerlo al ritmo que piden los tiempos para seguir haciendo de Europa un bloque en materia de política exterior principalmente competitivo en el mundo sin que eso comprometa las expectativas ni las ganas ni las los objetivos de aquellos que no comparten un proyecto de integración tan avanzada y ese es el desafío creo que algunas herramientas que sean manejadas hasta ahora en la Unión Europea de integración diferenciada honestamente no están dando los resultados esperados y probablemente necesitamos acudir a métodos más ambiciosos donde la integración diferenciada sea una integración diferenciada de base constitucional y quizá aquí las fórmulas de Mc con el presidente francés yo creo que apuestan honestamente en la buena

Voz 1727 15:36 dirección pues veremos cómo evoluciona porque es la buena noticia que tenemos encima de la mesa un proyecto europeo que sea un proyecto devuelva entusiasmar y que conserve lo mejor de lo que los fundadores quisieron no para este continente Luis

Voz 23 15:52 sí yo creo que en realidad todos los mejores españoles han sido siempre europeístas lo que pasa es que la Unión Europea en los términos en los que en los que se está desarrollando que implica un desmantelamiento de todas las conquistas sociales que que que constituyen en Europa básicamente después de del triunfo del fascismo en la Segunda Guerra Mundial

Voz 1727 16:10 es por lo que tantos quieren venir aquí

Voz 23 16:12 Nos quieren venir aquí es de lo que debemos sentirnos tan tan orgullosos it debemos ser tan tan severos tan exigentes con con todos quienes lo están intentando desmantelar

Voz 1727 16:23 Argelia tú que te das paseos por Europa por el resto de Europa con frecuencia has estado en Alemania trimestres entero investigando

Voz 0247 16:30 sí bueno primero todo Mariola muchísimas felicidades porque esto tiene que te den un premio por la investigación en fin a los que nos dedicamos a esto realmente casi más mágico que te toque la lotería o sea que muchísimas felicidades también al Consejo Vasco

Voz 1505 16:46 el movimiento Federer al europeo que es el que invierte recursos

Voz 0247 16:49 cree en que en este tipo de cosas

Voz 1505 16:52 no que merece la pena que se hagan trabajos de

Voz 0247 16:54 investigación es decir trabajos que implican tiempo reposo y sosiego para abordar el futuro de la Unión Europea porque sin duda yo creo que todos coincidimos en que nos hace falta la Unión Europea que la Unión Europea Nos aportado muchas cosas positivas que hemos avanzado mucho al gracias a la Unión Europea no hará Luis pone de manifiesto algunas de los elementos pero que por otra parte a la a la Unión Europea también le hace falta un buen repaso una puesta una buena puesta a punto que yo creo que ahí todo a todos y todas las que nos dedicamos a la investigación de la Unión Europea como tú decías sin prisas con calma no que es lo que el lujo y el privilegio que tenemos los investigadores para luego ayudar a las personas que deben tomar las decisiones a tomar las mejores decisiones

Voz 0011 17:41 bueno son las nueve y ocho minutos

Voz 1727 17:43 de la mañana ocho dieciocho en Canarias hay muchas noticias algunas muy relevantes de las últimas horas de la madrugada en las que vamos a ir enseguida por ejemplo el Master de Cristina Cifuentes pero a esta hora de la mañana no podemos sus traernos al dolor a la tristeza a la conmoción que seguros está viviendo como en el resto de España en Getafe en una localidad de la Comunidad de Madrid y tenemos al teléfono a su alcaldesa Sara Hernández buenos días

Voz 0011 18:08 hola buenos días por decir por decir algo alcaldesa y nos fuimos a la cama con con las noticias que se iban conociendo de de la muerte de dos niños trece

Voz 1727 18:18 ocho años luego fuimos luego supimos que su padre se había arrojado a las vías del tren luego fuimos sabiendo que los investigadores creen que el padre prendió fuego a la casa familiar con los niños dentro también hemos sabido que la pareja el matrimonio se estaba separando hay elementos tiene elementos ya el Ayuntamiento para hablar de violencia de género alcaldesa

Voz 4 18:41 en este momento no podemos pronunciarnos una joya evidentemente de opiniones personales pero ahora corresponde prudencia y respeto prudencia porque todavía los profesional están trabajando tenemos que esperar a los resultados de la inversa negación de Policía Nacional y por supuesto algo muy importante a la espera de los resultados de la autopsia para conocer las circunstancias de la muerte de los de los niños lo además respeto dadas las circunstancias para procurar a la familia y a sus amigos todo el espacio y la intimidad necesario al dolor que están sufriendo

Voz 1727 19:11 a una familia conocida en Getafe imagino

Voz 4 19:14 la familia muy conocida Raquel su madre podemos decir una madre coraje porque es miembro activo de asociaciones en defensa de los derechos de los niños con discapacidad y ha formado parte de muchas acciones reivindicativas y también muchas campañas de solidaridad social en la implicación de la integración de los niños cumplió discapacidad

Voz 1727 19:34 el Ayuntamiento ha convocado para hoy a mediodía verdad a los vecinos de momento de momento para expresar su apoyo a la familia ya esta madre que se queda en fin es difícil ponerse ahora mismo en en su cabeza pero sí porque vamos a alcanzar a sentir parte de ese dolor que debe que debe estar sufriendo no

Voz 4 19:50 absolutamente imposible ponernos en eso su papel ninguna persona de bien yo creo que podemos permanecer impasible ante estos hechos y Getafe también el reconocimiento a esa labor social que siempre ha llevado a cabo Raquel pues quiere también abrazarla a través de estos tres días de luto que hemos decretado de manera oficial en la concentración de apoyo a las doce de la mañana al ayuntamiento que aprovechó mostró micrófonos para convocar a todos los vecinos de dentro y de fuera de Getafe para que vengamos aquí trasladar a la familia en general un mensaje de solidaridad ante estas circunstancias que están ocurriendo y en que tristemente están teniendo en nuestra geografía

Voz 1727 20:29 la alcaldesa por último no le constan al Ayuntamiento como

Voz 0011 20:32 yo dice también la policía que existieran denuncias

Voz 1727 20:34 previas de maltrato ninguna tres

Voz 4 20:37 hay sitio muy implicado contra la violencia de género informó de las primeras cuestiones que ayer estuvimos analizando ni por parte de Policía Local ni por parte del Cuerpo Nacional de Policía había ningún antecedente ni denuncia ni ningún requerimiento policial ante cualquier circunstancia de violencia de género todo eso es lo que nos hace estar hoy tristes pero también pidiendo prudencia y respeto

Voz 1727 20:59 pues con esa prudencia esa cautela y ese respeto le dejamos un abrazo los vecinos de Hezbolá de Getafe y a usted alcaldesa gracias altísimas

Voz 4 21:06 gracias un saludo buenos días Argelia

Voz 1727 21:08 error no cuando cuando interrumpe la agenda informativa la vida de cada día con sus complicaciones sus noticias esto obliga a detenerse no con toda la cautela con toda la cautela que podemos estar ante un caso de violencia de género en su expresión última la más terrible que es la muerte de muerte de mujeres van cuatro en lo que llevamos de año y no llevamos ni un trimestre Si se confirmara que responde a ese patrón patrón de padre que mata a los hijos para hacer daño a la madre si se confirma ese padrón serían los primeros menores Argés día en en perder la vida de esta manera este año

Voz 0789 21:45 sí bueno primero de todo no ha

Voz 0247 21:48 tristeza absoluta porque yo creo que tanto a las personas que no tienen hijos como las que tenemos poner intentar hacer el mínimo esfuerzo de ponernos en en esta situación yo creo que incluso de forma egoísta intentamos acercarnos por por el sufrimiento que esto genera después habrá que estar no como decía la alcaldesa efectivamente a ver cuáles son los datos para dirimir cuáles son las responsabilidades en el caso de que se tratara de un asesinato de por parte del del padre de estos niños podría considerar efectivamente como violencia de género porque a veces como la legislación española es muy restrictiva con este concepto ya a veces parece entender que sólo se refiere a la violencia ejercida no por el hombre pareja o ex pareja sobre sobre la mujer pero evidentemente la violencia de género a la violencia machista tiene una vis no de actuación una un campo de actuación desgraciadamente es mucho más amplio y a veces efectivamente se utilizan a los hijos por parte de los padres maltratadores para qué instigar de nuevo a sus mujeres su ex mujeres no habrá que ver cómo ya digo cuáles son las circunstancias pero en todo caso podemos aprovechar para reflexionar sobre este tema para poner de manifiesto como decía que la violencia de género tiene muchas víctimas no sólo las mujeres sino su entorno también los hijos esas parejas ex parejas a las que hay que brindar también una especial protección especial atención

Voz 1727 23:21 que durante muchos años no ha sido así ni siquiera se les ha reconocido como víctimas de la violencia de género e es decir es que se va articulando la respuesta de la sociedad y la respuesta legislativa cuando más conocimientos se tiene de qué es lo que pasa en el ámbito de de la violencia de género hasta dónde pueden llegar sus consecuencias como nos decía la alcaldesa prudencia cautela e Luis no sé si quieres decir algo

Voz 23 23:45 bueno parece osea es lógico que que la que la alcaldesa muestre muestra cautela pero realmente el caso vamos a todos los elementos de de un caso de de violencia de violencia machista yo creo que esto nos hace reflexionar sobre sobre la gravedad del asunto y sobre la necesidad de aplicar políticas políticas de Estado porque tiene todos los elementos incluyendo el el suicidio de de la asesino nos aquí decir que hay que tan también ser conscientes de que es un tipo de crímenes que responde menos a es menos sensible a las a los castigos penales es menos sensible castigos y por lo tanto requiere políticas en dimensiones muchísimo

Voz 0011 28:44 las nueve veintinueve ahora a las ocho y veintinueve en Canarias una mañana políticamente delicada en la Comunidad de Madrid a partir de esa noticia que publica eldiario punto es sobre un master de la actual presidenta Cristina Cifuentes sobre cómo obtuvo ese título que proceso llevó cuando se examinó cuando le dieron la nota que Nota vamos a tratar de aclararlo porque es importante el procedimiento Aimar

Voz 0027 29:09 una funcionaria de la universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid cambio las notas del expediente de Cifuentes cuando ésta ya era delegada del Gobierno en dos mil catorce cambio dos no presentados los convirtió en notables eso elevaría Cifuentes para aprobar un máster del que se habían matriculado tres años antes que pasa que funcionan Amalia Calonge entra en el expediente de Cifuentes y cambian las calificaciones dejó un rastro ahora dice que si convirtió esos no presentados son notables fue porque se lo ordenó un profesor pero no concreta qué

Voz 1727 29:35 era condición previa porque no se había examinado de esas dos asignaturas

Voz 0027 29:39 ella en dos mil once dos mil doce no se examinó el expediente figuraban como no presentadas a los tres años esa funcionaria entra lo cambia por notables dice que porque un profesor le da la orden pero no concreta quiénes este profesor según el diario punto es la versión de Cifuentes es que ella sí se dejó sin presentarse ese asesinato duras pero que en dos mil catorce se volvió a matricular y que las aprobó Pierce que no hay rastro de esa matrícula según el diario punto Es ni siquiera de un documento de pago de San matricula ya dice que no se acuerda de el hecho de haber pagado

Voz 23 30:11 pero que sí que pago y que se matriculó bueno

Voz 0027 30:13 cuando del de cambian las notas en dos mil catorce Cifuentes va a la universidad recoge el título de Master de todos los funcionarios de la universidad conquense encuentra conquense hace una foto con la funcionaria que la acababa de cambiar las notas Se hacen esa foto hizo funcionarias a la pone de estado de whatsapp la quitó hace justo una semana cuando el diario punto es contacta con ella llevamos toda la mañana intentando hablar con Cifuentes con ella con su equipo más cercano nadie contesta cosa que

Voz 1727 30:38 es que que noni que vamos a hablar nada

Voz 0027 30:41 hasta qué punto es como digo le han dicho que ella se matriculó examinó

Voz 23 30:45 hay que todo tiene que ser un error a nosotros les hemos Gemma no nos cogen el teléfono cosa

Voz 0027 30:50 insisto es muy poco habitual en una mañana de de entre

Voz 23 30:53 semana no nos cojan el teléfono y el resto de políticos de la Comunidad

Voz 1727 30:55 Madrid y empieza a haber reacciones conocido abogado que es libro

Voz 0027 30:58 de Ciudadanos en Madrid ha convocado a los medios a las once de la mañana recordemos que Cristina Cifuentes gobierno ahora mismo por un pacto de gobierno con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid bueno pues su líder ha convocado dentro de hora y media el portavoz del PSOE en la Comunidad Ángel Gabilondo acaba de exigir una aclaración verosímil y convincente dice en Podemos Íñigo Errejón declaraciones hace unos minutos

Voz 36 31:18 lo he leído creo que lo que cabe es esperar la explicación de la presente a la Comunidad de Madrid de la señora Cristina Cifuentes que explique qué de bueno pues cuál es su versión de lo que ha publicado eldiario punto es a mi me parece extraordinariamente grave en Alemania por mucho menos eso dimitido ministro así que estamos a la espera de las estimaciones

Voz 0027 31:37 legaciones por ejemplo y explicaciones que que tendrá que dar Cifuentes como puede ser que aprobara el mismo día la penúltima asignatura el proyecto final de Master cuando para matricularse en el proyecto final de Master no para aprobarlo para matricularse hay que tener todas las demás asignaturas aprobadas

Voz 1727 31:55 corrió que fue que ya aprobó una cosa

Voz 0027 31:58 la penúltima asignatura el trabajo final de Master en un minuto de diferencia

Voz 1727 32:01 oye no está mal no está mal destapar hizo está acreditado documentalmente según el diario punto es así

Voz 0027 32:06 en un minuto de diferencia en la Cadena SER se ha puesto en contacto con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Nos dicen hay un equipo reunido ahora mismo si hará algún tipo de de comunicado anuncio de lo que sea a no mucho tardar

Voz 1727 32:18 así que recapitular dos silencio en la Comunidad de Madrid silencio de Cristina Cifuentes y su gabinete de comunicación reunión en la Universidad Rey Juan Carlos donde este curso ese máster a las once comparece el socio de investidura muy importante el socio de investidura de Cifuentes en esta legislatura el portavoz de Ciudadanos el líder de Ciudadanos en la comuna de Madrid Ignacio Aguado porque el acuerdo de investidura lo voy a recordarle el acuerdo de investidura entre los dos partidos en su punto número tres dice comparación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum au su cualificación profesional o académica no durante estos acontecimientos igual aparece Cifuentes comparece explica todo esto pero eso dice exactamente

Voz 0867 33:02 el acuerdo de investidura en la oposición el resto de la oposición el PSOE pidiendo una explicación contundente

Voz 1727 33:07 como también e Íñigo Errejón que ayer se enfrentaba a a la

Voz 0867 33:12 la presidenta de la Comunidad de Madrid como hemos escuchado en la cabecera en esa comisión parlamentaria sobre la financiación del PP a propósito de la corrupción yo quiero aprovechar que tengo

Voz 1727 33:20 tres profesores universitarios hoy en este programa qué feliz coincidencia para que me digáis que gravedad le dais a este episodio que estamos contando que cuenta el diario punto es

Voz 23 33:33 bueno creo que es sin lugar a dudas es algo esa

Voz 0011 33:36 algo extremadamente extremadamente grave

Voz 23 33:39 de hecho pero espero que que Ciudadanos pida la dimisión de de Cristina Cifuentes tal y como recogen en su propio acuerdo de investidura y ni siquiera me extrañaría que lo hiciera por cómo están ya lógica de campaña han decidido empezar a hacer oposición al al Partido Popular pues quizá incluso la la pidan pero en realidad Ciudadanos tampoco se le escapa que están sostienen un gobierno que hace este tipo de cosa este tipo chanchullos de hecho están apoyando la ley de Universidades de Cifuentes que es una ley que abre un margen de discrecionalidad un margen de arbitrariedad absolutamente enorme como para permitir y facilitar aún más que hagan todo tipo de chanchullos a las universidades que controlan Mariola lo que nos llama la atención a nosotros os llama la atención a vosotros como profesor

Voz 1505 34:20 es esto es una situación absolutamente inaceptable para el cargo público que aspira a tener un máster que cree con toda falta de respeto que eso no requiere una dedicación un tiempo un esfuerzo hizo una garantía de respeto a los procedimientos por tanto yo no espero que Ciudadanos como socio de Gobierno le pida que dimita yo espero que de confirmarse estos extremos la señora Cifuentes ser

Voz 0247 34:47 que tire del cargo porque no hay

Voz 1505 34:49 ha hecho honor a la virtud pública que le corresponde alguien así aunque sólo sea por respeto a todos aquellos estudiantes matriculados suma en un máster al que se le exige que la preparación el estudio la superación de unas asignaturas y hasta que eso no está acreditado la lectura y la preparación del trabajo porque es que los máster cuestan muchísimo dinero pero es que la formación es una cosa muy seria pero yo diría más espero como miembro del sistema universitario español porque esto daña al sistema universitario español aunque es verdad que una anécdota no hace categoría debemos ser capaces es el sistema universitario español

Voz 1727 35:25 de cortar de raíz

Voz 1505 35:28 cualquier sombra de duda sobre cómo se tramitan los expedientes académicos en una universidad la Universidad Rey Juan

Voz 0247 35:34 Carlos está tardando ya tiempo para

Voz 1505 35:36 a anunciar un expediente informativo para saber lo que ha ocurrido en su caso disciplinario para la funcionaria que de probarse alterara esa circunstancia ir retirar inmediatamente el título académico a quién ha presumido detenerlo cuando no ha rehuido las condición

Voz 1727 35:53 me estar ahí toca esta mañana a mí en todos los temas que tocamos eh las cautelas si éste si tenemos que esperar a ver qué explicación da que supongo a Cristina Cifuentes ese llamativo con una noticia de esta gravedad de esta difusión que está publicando el diario punto desde desde primera hora y estamos estamos haciendo eco todos los medios es llamativo que todavía no se haya producido una mínima primera aproximación una explicación o una convocatoria es llamativo pero no quiere decir que no vaya a ocurrir y que haya una posible explicación

Voz 0247 36:24 sí yo sí la tengo que por encima de la misión

Voz 1505 36:27 no un sargento Luis y me permites no todo lo

Voz 0247 36:29 que es señalado es digamos dando

Voz 1505 36:32 por válido y cierto todos esto indicios que hoy tenemos y que hasta la fecha nadie admite nadie ha desmentido

Voz 0247 36:41 pero sería un poco el procedimiento que yo esperaría desde el plano del sistema universitario desde el plano político si se prueba en ese tipo de si me permitís que Argelia si primero a la Rey Juan Carlos no es la primera vez que se va a involucrada en un escándalo de este tipo si finalmente es ese confirma no por tanto sistema universitario o de algunas universidades veremos después aquí si esto se confirma tanto Si Cifuentes participo como si fue una cosa de la propia funcionaria en no sé los otros pero en mi universidad quién firma es hacer responsable a las actas es el profesorado es decir que ahí tiene que haber un profesor a una profesora que hay que responda de esas notas se porque las notas a como es lógico no las pone un funcionario a una funcionaria que estén que sean ajenos a la a la aquí

Voz 1727 37:35 porque puede ser viviendo vamos a establecer cuál cuál debería haber sido el procedimiento para llegar a esa nota a esos notables no del no presentado al notable que luego aparecía en esa hace dos asignaturas tendría que haber habido una matrícula Argelia una matrícula anexa Aran leer

Voz 0247 37:52 una matrícula que debe constar porque además ahora está todo absolutamente informatizado y por tanto aquello de antes al menos en mi universidad pero entiendo que esto va siendo así en todas partes nada más más universidades jóvenes te matriculas queda constancia queda constancia del pago etc tienes que seguir el sistema de evaluación que marque cada asignatura porque cada asignatura puede tener un sistema de evaluación presencial no presencial continuo no continuos etcétera En todo caso si hay examen no hay examen si te puedes reevaluar en todo caso un proceso de evaluación con un así serie de E de mano de de de notas no que tengan los profesores de de tu trabajo y finalmente una nota esa nota de la que da fe el profesor o profesora responsable Lugo Se pasa a las actas el documento que son de público efectivamente da fe de la superación en su caso e de este tipo bueno pues

Voz 1727 38:47 Idriedo todo del rastro de todo esto tiene que hagan por varios rastros además vano porque estamos hablando de la funcionaria que no sabemos si o en qué papel tiene definitivamente en este asunto pero hay responsables por encima de la funcionaria verdad obviamente claro era un documento público decir luego si se confirmara

Voz 23 39:05 ya falsificar un documento público sino delegada de Gobierno estrés ilícito penal esta virtud o penal perdona in porquería quería comentar también lo de que bueno es que no es sólo un detalle es que recordemos cómo cómo ha argumentado que en esta misma universidad Cristina Cifuentes Jack colocó con una figura ilegal a su hermana de profesora visitante es decir que era pas contrató la Universidad Rey Juan Carlos con una Ciboure ilegal profesora visitante que es precisamente esa figura discrecional y arbitraria que queda reforzada en la ley de universidad que está presentando ahora Cristina Cifuentes hay que decirlo

Voz 0247 39:42 lo único que está apoyando

Voz 23 39:44 hoy andó ciudadanos unirse a quemarlo utiliza y que curiosamente la utilizado para colocar a la hermana de Cristina Cifuentes que ha pas la C3

Voz 1727 39:52 Argelia que no era la única no hay otros universidad

Voz 0247 39:54 lo que pasa es que supongo que el proceso es diferente en todo caso está plasmados ha permitido por lo que pasa es que aquí curiosamente yo creo que a parte de todo el tema de las universidades en España necesita de o es otro de los debates que hay que llevar que hay que que hay que hacer en profundidad por tanto animo a investigadores a dedicarse a ello pero yo creo que que este tipo de casos lo que tienen que poner de manifiesto yo con esto coincido plenamente con lo que hacían Luis y Mariola no es decir los títulos a ver si te Mario sean del tipo que sean deben deben se les debe otorgar el justo valor que tienen hay mucho dinero dedicado por parte de las instituciones mucho dinero por la persona que cursa a mí también me hace mucha gracia esto de no me acuerdo de si lo he pagado yo todos mis estudiantes acuerdan perfectamente del dinero

Voz 1505 40:41 pagado por cada uno de los créditos que

Voz 0247 40:43 tiene cada una de las asignaturas en este caso son dos por tanto si me permitís no es moco de pavo no es moco de pago teniendo en cuenta el el el el precio del crédito de master e ir por otro ir por otro lado perdona Pepa lo último el hecho lo que decía de las responsabilidades que hay más allá no de esta funcionaria en su caso en las responsabilidades y lo conoce lo conoce que tuviera Cristina Cifuentes porque a ver igual la funcionaria están Fun fun fun de esta señora que ha decidido por su cuenta y riesgo cambiarlas nota

Voz 0011 41:18 oye

Voz 0247 41:19 sí sí sí nos ha extrañado sí pero hay un elemento es decir cuando uno forma parte del cuerpo de funcionarios y de una da igual de una comunidad autónoma da igual el tipo de administración contrae unas obligaciones es del también

Voz 1505 41:38 dos de los expedientes académicos en este caso pero cualquier otro expediente administrativo de acuerdo con una serie de principios mérito capacidad objetividad es decir es que no es ser fan o dejar de ser fan es

Voz 0247 41:51 eran afirma no lo entiendo pero no no pero es que yo creo que es importante y entonces la constancia daña Mariola tú sabes las excusas que pueden dar los políticos de todo tipo de la la capacidad de justificar sus actuaciones brutal pero por eso este tipo de conductas daña

Voz 1505 42:12 al al sistema universitario daña a la función de funcionarios ganaron la mayor parte de las personas hacen honradamente su puesto de trabajo y afrontan el día a día con la seriedad que se requiere por lo tanto aquí de confirmarse los hechos hay muchas responsabilidades de Ana González la distinta y cada uno tendrá que asumir Mir la suya el que alteró si es que lo alteró un documento como son unas actas tendrá la suya el en su caso profesor que dio la orden en un sentido tendrá la suya el equipo rectoral o la admira en la medida que es el máximo órgano de gobierno de esa institución tendrá la suya irá señora Cifuentes tendrá la suya y cada uno tendrá que hacer frente a la misma lo que pero lo que está claro es una cuestión

Voz 12 43:01 qué afán tienen la política la efectivamente política

Voz 1505 43:07 anular con tan poco respeto hacia lo que es el conocimiento y los procedimientos lo único que les interesa él es el el título concreto y no se les ponen

Voz 1727 43:17 dada por delante y cuánto se añade al currículum de un profesional de la política en activo ya en activo y con una trayectoria larga un título siempre son buenos y responde a la formación claro porque quiere decir que alguien está en el mundo que quiere seguir formándose pero si no existe una explicación verosímil a la información que se está contando esta mañana a qué precio a qué precio altísimo políticamente ha incorporado ese título a su currículum Cristina Cifuentes y digo que esta mañana esta tertulia estaba prevista de antemano ya lo saben ustedes están casi los habituales que nos falta Theo que hubiera estado tan bien

Voz 0011 43:57 el ministro porque lo que están dice

Voz 1727 43:59 de estos señores aquí tiene la credibilidad añadida de que Argelia es profesor en la Universidad de Barcelona Mariola profesora en la Universidad de La Rioja y Luis Alegre profesor en la Universidad Complutense el día que era tal en la de Barcelona Mariola Urrea en la de La Rioja alegre en la Complutense aquí Javier

Voz 0011 44:20 tal buenos días qué tal buenos días Pepa es el jefe de Radio Madrid

Voz 1727 44:24 que me imagino que llevas un par de horas por lo menos intentando hablar con la Comunidad de Madrid con el gabinete de prensa con la propia Cifuentes

Voz 0867 44:31 a las siete en punto de la mañana hemos remitido primer mensaje el equipo de comunicación a la jefa de gabinete de Cristina Cifuentes sin obtener respuesta honestamente dos horas y cuarenta y cuatro minutos después seguimos en las mismas nadie coge el teléfono en la Puerta del Sol suponemos que son momentos de de gran tensión allí ahora mismo entendemos que debería haber un pronunciamiento algún tipo de comunicado en los próximos minutos por parte de la Puerta del Sol no sabemos si en forma de rueda de prensa o no de Cristina Cifuentes pero de momento la respuesta es el silencio en un acto convocó

Voz 1505 45:00 que esta mañana del actual consejero de Educa

Voz 0867 45:03 acción que que es además catedrático por cierto en la Universidad Rey Juan Carlos Rafael Van gripe que tiene un acto esta mañana de presentación de un proyecto educativo suponemos que hará referencia a este asunto evidentemente le le toca de manera más o menos próxima veremos si ese acto finalmente no se anula de momento estamos siendo hacia

Voz 1727 45:21 al lugar que es la Comunidad de Madrid en manos de Cristina Cifuentes muy hiperactiva en redes sociales en la comunicación con los medios por lo tanto resulta insólito este silencio

Voz 0867 45:30 bueno sí destaca en algo la Comunidad de Madrid es el importante gran aparato y además organizado aparato de comunicación que tiene la Comunidad de Madrid siempre hay una respuesta buena mala regular pero siempre ante las preguntas de los periodistas hay una respuesta inmediata de cualquier asunto desde la comparecencia de ayer en el Congreso de los Diputados a cualquier asunto polémico que pueda salpicar a la Comunidad de Madrid en este caso insisto el silencio ahora mismo manda desde las siete en punto de la mañana que hemos realizado la primera comunicación con el equipo

Voz 1727 45:56 que cualquier novedad me cuentas Javier es algo muy recapitular las once si comparece el líder de Ciudadanos en la cumbre de Madrid Ignacio Aguado que sostiene por un acuerdo de investidura Cifuentes al frente de la comunidad punto tres del acuerdo de investidura apartar un cargo público que mienta sobre su currículum eso dice el acuerdo el resto de la oposición está pidiendo ya explicación les para rematar este tiempo de radio seguimos se seguimos hablando de esto si hay novedad pero enseguida vamos a hablar de otras cuestiones para rematar una de las dos asignaturas de las que presuntamente le cambian la nota a Cristina Cifuentes de no presentada notable lleva por nombre financiación de las comunidades autónomas que os parece

Voz 0789 46:37 eh era conversación

Voz 1505 46:42 al igual pretendían convalidar los conocimientos de financiación

Voz 0247 46:46 autonómicas de Berta que resulta todo tremendo de maneras viene un tesoro sí pero muy breve sí sí hemos estado hablando de responsabilidades penales pero atención porque la única que tiene responsabilidades políticas aquí es Cristina Cifuentes que son las primeras qué debería eh reconocer yo creo que más que responsables penales habría que hablar de responsabilidad administrativa se pero bueno

Voz 1505 47:07 efectivamente la presidenta de la Cámara

Voz 0247 47:09 es que va más y cerró vamos a matizarlo enseguida

