Hoy por Hoy (21/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Mariola Si se aprueba la ley y universo es que está proponiendo Cifuentes ya a ver quién limpie el buen nombre las universidades porque se abre un margen de discrecionalidad y arbitrario absoluto y esta es la ley que están impulsando tanto el PP como ciudadanos y la vamos a ver en Madrid la vamos a sufrir

Voz 1727 01:19 la dificultad que tiene este caso es que en otras ocasiones

Voz 1 01:22 yo algún político en fin que tiene

Voz 1727 01:26 hay algún desconocimiento sobre su propia vida porque su segundo sus terceros sus entornos han hecho cosas que él desconoce pues encuentran una vía de escape para la para para poder explicarse pero un examen es algo absolutamente perfecto cuál es que lo hace sólo quién puede hacerlo luego efectivamente la matricula tendrá que Farruquito que hay que cuando habla con la película más vista de la puede pagar a alguien y haberse olvidado de pagarla pero ha registrado el pago de esa matrícula vamos a pensar que sí perdido expediente pero el examen es algo absolutamente personal pero que no puede hacer nadie eso es lo que dice Ángel Gabilondo es es muy exacto no es decir una explicación verosímil

Voz 1505 02:08 pero pero estamos hablando de un trabajo de fin de máster dónde está ese trabajo de fin de máster un trabajo de fin de máster no se improvisa un trabajo de fin de máster no es mesa

Voz 1 02:17 en el oral que acredite

Voz 1505 02:20 profesor responsable y la alumna matriculada estamos hablando de un trabajo fin de máster Doc

Voz 2 02:26 en el que requiere un mínimo de páginas

Voz 1505 02:29 tregua que requiere una defensa ante una comisión compuesta no no desconozco

Voz 0269 02:34 lamentación de la Rey Juan Pablo de Juan Carlos

Voz 1505 02:37 imagino que será homologable al resto de dinero

Voz 1727 02:39 a Universal Media dicho todavía o ha podido decir lo has sabido decir ante qué tribunal se defendía siete

Voz 1505 02:44 claro es que digamos estamos hablando de una asignatura de las dos una de ellas muy particular que es un trabajo fin de máster que requiere un documento por escrito de un número significativo de páginas una defensa ante una comisión normalmente compuesta por tres una defensa pública es decir ha habido una convocatoria un día concreto ahí mucho la explicación que ofrecer

Voz 3 03:09 sí poco miedo

Voz 1727 03:16 quizás si alguno de ustedes acaba de incorporar a la antena de la serie para la que están montando más un máster que figura en el currículum de un político en activo al frente de la Comunidad de Madrid y que por lo tanto la limpieza la transparencia la claridad la verosimilitud en el trámite forma parte del acervo político de esa persona y por lo tanto a lo largo del día aunque dice que no Luis escucharemos lo que tengan que decir Cristina Cifuentes y escucharemos lo que tienen que decir sus socios de investidura y el resto de la oposición política en la Comunidad madrileña Luis Alegre Mariola Urrea Argelia que era el siempre me alegro de tenderos pero esta mañana mucho un beso y enhorabuena de nuevo Mariola dio gracias Javi sí

son las diez las nueve en Canarias la Comunidad de Madrid ha pedido a la Universidad Rey Juan Carlos que le remita los datos relativos al expediente universitario de Cristina Cifuentes después de que hoy el diario punto Es publique que una funcionaria cambio las notas de ese expediente cuanto Cifuentes era delegada del Gobierno probarse podría haberse producido un delito de falsedad documental Radio Madrid Javier Casal

Voz 1727 05:31 de falsedad documental Radio Madrid Javier Casal

Voz 0867 05:35 qué tal buenos días la Comunidad de Madrid ha solicitado ya toda la documentación del expediente de Cristina Cifuentes a la Universidad Rey Juan Carlos en Sol el equipo de la presidenta

Voz 0867 05:45 todo momento que sí realizó todos los exámenes a la espera de esa documentación no se descarta que pudiera tratarse de un fallo administrativo recordemos la información del diario punto es Cifuentes cursó un máster

Voz 0867 05:57 circulado no consta en una asignatura y en el trabajo final lo único que consta el pago de la retirada de

has Pepa el presidente ha respondido que su intención es seguir trabajando dentro del Pacto de Toledo con el apoyo de los socialistas au sin el debate entre Margarita Robles y Mariano Rajoy

Voz 8 06:21 sí porque no es justo ni digno que reciban una carta con una anuncio de una subida de uno dos o tres euros oiga a sus colegas extranjeros salga usted a Europa con la cabeza alta e incremente y revalorizan las pensiones

Voz 9 06:35 si las pensiones se defienden tanto desde la acción del Gobierno y también desde la oposición con propuestas creíbles Se asumibles y no con palabras vacías o cheques sin fondos nosotros vamos a seguir trabajando por el empleo vamos a intentar seguir trabajando en el Pacto de Toledo y les invitamos si quieren y si no pues lo haremos en solitario

Voz 1762 06:53 en unos minutos los comienza en el Supremo la vista de los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Palma por el caso Nóos Iñaki Urdangarin Diego Torres si Jaume Matas impugnaron la petición de más penas de cárcel contra ellos el juez instructor de este caso José Castro ha reconocido esta mañana en la SER que el sigue siendo partidario de un incremento de esas penas

Voz 1762 07:26 en Getafe está de luto oficial por la muerte de dos niños en el incendio de una vivienda su padre se suicidó después está investigando si su nuevo caso de violencia machista a la espera de que la autopsia determine si los menores murieron por el efecto del fuego o fueron asesinados antes la alcaldesa de la localidad ha dicho en Hoy por hoy que todas las hipótesis están abiertas es Sara Hernández

Voz 11 07:44 ni por parte de Policía Local ni por parte del Cuerpo Nacional de Policía había ningún antecedente ni denuncia ni ningún requerimiento policial ante cualquier circunstancia de violencia de género todo eso es lo que nos hace estar hoy tristes pero también pidiendo prudencia y respeto

del PSOE en la Asamblea Ángel Gabilondo califica de asunto de gravedad el escándalo de las notas supuestamente falsificadas del Master que cursó la presidenta Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos como publica el diario punto de esa tuvo ese título gracias a que una funcionaria según ella por orden de un profesor cambio las notas de dos asignaturas que representan casi el cincuenta por ciento del grado Gabilondo ha dicho en Twitter que hace falta una aclaración explícita verosímil y convincente de no hacerlo podríamos estar ante un delito de falsedad documental La presidenta de momento no tiene previsto dar explicaciones en rueda de prensa la Comunidad lo han escuchado han pedido a la universidad toda la documentación en relación a este asunto documentación que la Universidad ya la recabando ciudadanos socio de investidura es decir fue les ha convocado a las once a los medios de comunicación desde el Congreso el portavoz del PP Martínez Maíllo no ha querido hablar del asunto desde Podemos Íñigo Errejón cree que Cifuentes debe dar explicaciones contundentes

Voz 1505 08:40 la recabando ciudadanos socio de investidura es decir fue

Voz 1275 08:42 les ha convocado a las once a los medios de comunicación desde el Congreso el portavoz del PP Martínez Maíllo no ha querido hablar del asunto desde Podemos Íñigo Errejón cree que Cifuentes debe dar explicaciones contundentes

Voz 2 08:53 el logro como ustedes pero no conozco ninguna

Voz 12 08:55 además no es que no conozco en detalle el temor por lo tanto no puedo hablar muchas gracias lo he leído creo que lo que

Voz 13 09:00 la ves esperar la explicación de la presente la Comunidad de Madrid de la señal Cristina Cifuentes a mí me parece extraordinariamente grave en Alemania por mucho menos eso dimitido ministro así que estamos a la espera de las explicaciones me parece grave

Voz 1275 09:13 en San Fernando de Henares en el centro logístico de Amazon los sindicatos hablan de éxito en el seguimiento de la huelga de cuarenta y ocho horas convocada para hoy y mañana en esta planta Javier Galicia

Voz 14 09:23 apenas siete trabajadores han entrado a las instalaciones de Amazon en San Fernando de Henares al inicio del turno de mañana según los sindicatos el seguimiento de la huelga está siendo casi total en una plantilla de dos mil trabajadores mil cien de ellos indefinidos protestan por la intención de Amazon de sustituir el convenio colectivo propio que mantienen desde su apertura modificando a la baja sus condiciones laborales la huelga es de cuarenta y ocho horas tanto hoy como mañana habrá una concentración central y lectura de un manifiesto a las doce del mediodía

Voz 1505 09:47 seguimos en alerta por fuertes vientos el Ayuntamiento de Madrid

con los millones de datos supuestamente secretos que Facebook vendió que una compañía utilizó para tratar de conocer y alterar el sentido del voto de millones de usuarios en las elecciones americanas quién podía imaginar que detrás de esas fotos de pies en la playa y recordatorios de cumpleaños escondía una nueva manera de retorcer nuestra voluntad el progreso el progreso consiste en no tener que mentir en las encuestas ahora para faltar a la verdad sobre nuestros gustos nuestras opiniones sólo hay que mirar nuestro historial es todo tan complejo o tan idiota que ayer mientras hacíamos este programa vivos a la CNN la famosa CNN televisión preguntar a sus espectadores está de acuerdo con que las compañías de Internet utilicen sus datos conteste no es en nuestra página de facebook punto com barra CNN en fin el progreso amigos pues va a ser cierta aquella frase que decía que uno no hace dos mil millones de amigos sin hacer algún enemigo hablando de progreso después de alardear después de presumir de extraordinario desarrollo económico del país del formidable empuje de sus políticas la pregunta que se formula España al completo es Mariano qué hay de lo mío hoy son los médicos los que se manifestó protestan los médicos afirman haber perdido un treinta por ciento de poder adquisitivo denuncian trabajar mucho más por mucho menos en peores condiciones pero bueno son sólo médicos lo suyo es vocacional si quieren ganar dinero que se vayan a la privada que es con la que firmamos convenios para que tengan enormes beneficios verla Mariano menos mal que la justicia social sale de la modorra esperemos a ver si llega despierta en las próximas elecciones el progreso por fin es querer solucionar los problemas de este país con Photoshop el progreso es tener un máster falsificando la nota casualmente en la asignatura de financiación autonómica el progreso es no ir a prisión Sir es condenado a seis años y tres meses como Urdangarin el progreso me pregunto qué habría pasado con Acker amigo mío que hace muchos años me decía a mí me da igual lo que suba la gasolina yo voy a seguir echando en mil pesetas

Voz 2 13:31 así es en un rato hablaremos de Antonio Banderas no todos los días uno tiene el privilegio de poder hablar con un grande de el más grande de Picasa vine presentarnos sus series sobre Picasso motivo número cuatro

Voz 20 15:00 pues ya te lo digo yo que en breve conoceremos dónde vas a vivir los próximos años y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 2 20:49 tras la única parte buena Adela

Voz 1995 20:51 la actualidad es que te ofrece diversos motivos por los que indignar todos los miércoles compartimos con Baltasar Garzón y María Garzón un espacio que tratamos que sea muchas cosas y que nos permita mirar atrás y entenderlos mejor

Voz 2 21:05 luego está la actualidad faltas hagas muy buenos días qué tal buenos días María estás haciendo un máster además

Voz 34 21:11 me está costando mucho terminarlo esto de trabajar y máster hijos venía no puede no podía evitar pensar en Jolín

Voz 1995 21:20 en cuanto a España oportunas por cierto son caros

Voz 2 21:23 sí mucho

Voz 1727 21:25 le dio algún ampliación eh

Voz 1995 21:27 Baltasar otras hecha un máster tendrás tu

Voz 0269 21:30 yo todo como decía aquel el Master de la vida es no no tengo

Voz 2 21:35 pero si no sé no tengo más he sido profesor de

Voz 0269 21:37 de de máster en varias ocasiones colaborador de Master eh eh bueno por ejemplo en el de gobernanza del diario El País sé que es muy riguroso el sistema de admisión participación titulación etcétera María también mi otra hija lo ha hecho sabemos los requisitos altamente sofisticados a veces que se producen que te hacen casi imposible no acordarse de lo que has pasado

Voz 1995 22:14 Se Jose has pagado descaro a hacías pagaba unos pagados y te has en otras presentar a parte hay una arista en todo esto es que esas máster no solamente dan prestigio al uno sino que dan prestigio a la propia universidad hay una competencia en los máster en cuanto a los profesores en cuanto a las tareas porque también se juega el prestigio y la propia universidad al impartiendo ese ese tipo de masas vamos a hacer una hablaremos de esto y de otras muchas cosas en un segundo pero antes dejando porque vamos a ir hasta el Tribunal Supremo ahí se encuentra nuestro compañero Alberto Pozas muy buenos días

Voz 2 22:44 era Toni buenos días estamos esperando lo que sí

Voz 1995 22:47 qué ocurre esta mañana y es uno de los focos de atención hay muchos focos de atención esta mañana pero uno desde luego el Tribunal Supremo

Voz 0055 22:52 el Tribunal Supremo en los últimos días siempre ha sido foco de atención me parece a mí estamos esperando de hecho creo que va a comenzar en los próximos minutos la vista de revisión de condena a vista oral una vista pública del caso nos llena de esas piezas separadas del mastodóntico caso Palma Arena en la que ha sido condenado Iñaki Urdangarin el cuñado del Rey Felipe VI debería empezar en los próximos minutos queremos que la gente ya está entrando ya entrando la sala

Voz 1995 23:13 no nos espera la presencia de ordinariez les siguen Ginebra verdad

Voz 0055 23:16 no para nada para nada a estas vistas de revisión bueno son son unos tramites muy técnicos a los que vienen sobre todo pues las defensas y las acusaciones y la Fiscalía a exponer los motivos motivos jurídicos que no son fácilmente traducible par por las que pues creen que deberían aumentar au bajar las las condenas y que no no vamos a ver por aquí a Iñaki Urdangarin

Voz 1995 23:34 simplemente por ponerlos en contexto porque ha pasado ya bastante tiempo desde que conocimos la sentencia del caso unos de qué cargos se le acusa pues en Aquisgrán Haring

Voz 0055 23:42 condenado a seis años y tres meses de cárcel además de medio millón de multa por varios tipos de delitos por un lado por conseguir amañar de alguna forma contratos en las Islas Baleares para conseguir el patrocinio de en pos de un equipo ciclista también pues para montar unos foros sobre turismo eso por un lado sólo habría hecho pues de la mano del entonces presidente balear Jaume Matas ir por supuesto saltándose trámites administrativos pues todos los que pudo saltarse un poco más y también ha sido condenado porque sus ingresos bueno pues por defraudar a Hacienda por pagar de menos en el IRPF para entendernos

Voz 2 24:15 dos delitos sobre eso en total seis años

Voz 0055 24:18 a tres meses de cárcel y medio millón de de multa quinientos catorce mil euros

Voz 1995 24:23 hoy no vamos a conocer la deliberación del Tribunal Supremo más o menos cuándo puede producirse

Voz 0055 24:28 no voy seguramente no vayamos a conocer existe la posibilidad de que el tribunal dictase que se puede hacer pues de viva voz de repente el el fallo pero estamos hablando de una sentencia de setecientas cuarenta páginas estamos hablando de muchísimos condenados estamos hablando además de muchos hechos distintos así que no parece no parece el caso hoy lo que va a estudiar el Tribunal sobre todo es la petición de las defensas de absolver a Urdangarin de absorber a día Torres pero también sobre todo la petición de la fiscalía que pide aumentar las condenas porque Urdangarin pide que pase de seis años y tres meses hasta los diez años de cárcel porque pide condenarle por más contratos por más de estos congresos de turismo en las Islas Baleares también pide aumentar sus condenas por cosas por las que ya sido comer dado así que bueno esas son las dos versiones que tienen los jueces encima de la mesa por un lado la Fiscalía pidiendo aumentar condenas por otro lado las defensas obviamente por ejemplo Urdangarin pide alegando que él desde dos mil seis no está vinculado a todo el entramado societario que es el eje de este caso a unos

Voz 1995 25:22 Alberto Pozas eh no parece que vaya a producirse una novedad tienes sanguínea permanentemente Alberto muchísimos hace diez y veinte minutos una hora menos en Canarias en estos momentos en el Congreso de los Diputados el Gobierno se somete a las preguntas de los grupos de la oposición estábamos escuchando a Montoro hace hace unos segundos una vez más y ocurre algo en el Congreso así Montoro dijera algo relevante es hasta ya pero

Voz 2 25:43 Nos hicieron un ejercicio de anticipación de lo que va a ocurrir de quién

Voz 1995 25:48 Amancio habrá que leer las manos para entender qué es lo que va a pasar con Iñaki Urdangarin que eso que va a ocurrir ahí Baltasar

Voz 0269 25:55 bueno hay ahí una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de de Baleares hoy sobre el recurso en casación el puede haber puede hay un proyecto del ponente denuncia ahora tiene que deliberar se a la vista de los contenidos que hoy viertan en en la vista por parte de las partes de los defensores y del fiscal en las próximas semanas previsiblemente tendrán esa sentencia si es que no se en Barranca algún punto que haga la deliberación más grande pero no no va a haber ningún anuncio in voz porque es imposible que un día se hoy incluso puede la vista puede durar más de un día

Voz 1995 26:52 en función de la extensión aunque el Tribunal Supremo en eso establece también unos para vieron la la sociedad tú crees que la sociedad entendería que alguien condenado por seis años y tres ordenaba seis años y tres meses de prisión donde la Fiscalía pide además a aumentar la pena la sociedad entendería que sí señor

Voz 0269 27:11 la sociedad la sociedad debe entenderlo que es el funcionamiento de la Justicia quiero decir Laure el sistema de recursos está precisamente en para de alguna forma a ver si lo que se ha hecho de este abajo está bien hechos ajusta a la legalidad o ahí una interpretación diferente el Tribunal Supremo a la luz de los argumentos de los recursos de casación tendrá que valorar si ha habido indicios sin la vida indicios y la prueba es sólo marca no

Voz 2 27:41 motivos de casación que hayan

Voz 0269 27:44 pido las partes si a partir de ahí se interpreta que tiene que subir la pena porque se rige en función del principio acusatorio es decir no puede ir más allá de lo que pidan las acusaciones la va a subir si considera que está ajustada cómo está ahí la va a dejar considera porque ahí algún elemento que nos al valorar que la tiene que bajar lo hará o incluso a absolver ahora en la comprensión de una resolución judicial por parte de la de la ciudadanía cuando se ha hecho ya antes durante y después una valoración también eh mediático pública pues es eh delicada como no sea complejo en línea con lo que ya parece que definitivo pero no es definitivo como para que el curso nace en veremos no ponga sus tendencias no ha concluido

Voz 1995 28:33 como tampoco se entiende quizá porque no se ha explicado bien como alguien condenado a seis años y tres meses pueda ir en Ginebra mientras que otros condenados por las mismas circunstancias y los mismos por lo mismo motivo se les retira el pasaporte decir ahora hay que hacer ejercicios de pedal

Voz 2 28:46 cogía de vez en cuando también no existe pedagogía

Voz 34 28:49 la gente no no entiende cómo funciona la justicia no entiende los procedimientos no tan pero los entiende porque en los nadie los ha explicado y nadie se ha preocupado en explicar es hoy otros países por ejemplo donde se desde pequeños en se explican conceptos como justicia democracias explican cómo funcionan las instituciones hay manuales en nuestro país eso no se hace es eso sólo puede provocar frustración en las

Voz 2 29:15 ya no se va a hacer con el Ejército bueno claro malas complementando lo que dice

Voz 19 29:24 María el tribunal

Voz 0269 29:28 todo cuando dictó su sentencia en Baleares aplicar la prisión provisional hasta la mitad de la pena sin embargo no lo hizo porque consideró que no había riesgo de sustracción a la Justicia eh él está parece ser en Suiza si el tribunal tanto supremo que es ahora el que tiene la competencia los próximos días me eleva la pena potencialmente pues tendrá que valorar si hay riesgo de sustracción a la Justicia y entonces hará la indicación o tomará las decisiones que tenga que tomar porque es la sala de Baleares el Tribunal de Baleares el que tiene decir que decidir

Voz 35 30:12 sí eh

Voz 0269 30:14 mete en prisión a los condenados o no los mete inmediatamente con el recurso de casación que hoy se empieza a ver termina el procedimiento judicial IS sentencia es

Voz 1995 30:27 firme definitiva ese es un asunto del pasado más que estoy gastando muy presente el máster es un asunto del presente que va a tener futuro vámonos justo ahí al futuro el sábado se celebra el Día Internacional de del derecho a la verdad en relación con combinaciones graves de los Derechos Humanos de la dignidad de las víctimas y esto es muy importante y en ocasiones la actualidad nos bajará hoy cinco minutos de visto pero es muy importante que recordemos lo que va a ocurrir el Pro

Voz 1762 30:53 hemos hablado uno ese día

Voz 1995 30:55 ha elegido por las Naciones Unidas desde dos mil diez y ya sabemos que cuando se designa una fecha en el calendario para celebrar un concepto o un valor determinado es que las cosas no van bien si tenemos que celebrar María el internacional del derecho a la verdad es porque hay muchos lugares solamente aquí también donde ese derecho

Voz 2 31:13 no existe no está no está no forma parte de todo

Voz 1995 31:16 interés aquí

Voz 34 31:19 muchos no lo entiendan esto es actualidad también y esto es presente como decías es necesario conocer la el pasado para construir un futuro y conciliador en nuestro país no ha habido verdad no ha habido verdad institucional ha habido miedo durante muchos años hablar sobre las víctimas franquista los crímenes de la dictadura aquí hay desconocimiento absoluto de los hechos puesto que no aparecen los libros de texto hasta dos mil seis Aún así no se da en las clases sólo en algunas universidades se accede a este tipo de estudios no están los datos no es hasta dos mil nueve cuando todo el proceso con con Baltasar que se conocen en el auto de noviembre de él en todos los datos de una manera o de clara no hay registros sea la verdad en este país no ha asistido sin verdad igual que es injusticia irreparable e hice en reparación lo que puede ser es que no se garantice la no repetición

Voz 0269 32:19 tan sencillo que no nada pero pero hay que poner de darle todavía más actualidad es penoso que en España todavía siguen produciéndose determinadas disquisiciones y lo digo al hilo de un manifiesto que han publicado algunas personas de distinta categoría historiadores abogados políticos que dicen que ese manipula la historia porque la proposición de reforma de la ley de memoria histórica de dos mil siete por el Partido Socialista presentada el cuatro de diciembre en Paterna por Pedro Sánchez manipula dice que comete un y dio yo invito a leer ese manifiesto de verdad hay que leerlo si fuera posible compararlo con la proposición de ley porque sólo con eso queda un manifiesto absolutamente en forma palmaria la terrible manipulación que hace este este manifiesto yo no voy a entrar en personas particulares también invito a los a que ven quiénes son los firmantes y que mucho me temo coinciden bastante en todos en en gran parte con aquellos que muestran una oposición frontal al derecho

Voz 3 33:39 de las víctimas del franquismo e incluso

Voz 0269 33:43 cuestionan que el franquismo dicen quieren asimilar a otros movimientos totalitarios claro que sí claro que sí puro fascismo claro que sí cuando vamos a hablar en este país de de una vez bien claro cuando vamos a otorgar protección habita una comisión de la verdad que además está pedida por Naciones Unidas es un instrumento de empoderamiento de las víctimas de acercarnos sin ningún tipo de de de de tender

Voz 34 34:15 yo soy da sino diversa participativa que ocurrió el arroyo social hacemos Gemma porque en este país no se ya no se ve personas se ve signos políticos Seve electorales electores no se las personas no se está viendo las víctimas son personas que han sufrido hechos gravísimos que nos aterrorizan en otros países pero es que por denunciar no se cuestiona si la cuestión es secretos denunció el lunes ni siquiera están reconocidas como colectivo de víctimas en el Estatuto de la digno no es es muy grave porque en esas reformas se propone por ejemplo

Voz 19 34:52 fíjese que que eh el el oye

Voz 36 34:55 gente que cosa tan terrible y es que los jueces

Voz 0269 34:58 asistan por ejemplo la exhumación de los cadáveres

Voz 36 35:01 o que se constituya un banco nacional

Voz 0269 35:03 de de ADN o que se encauce la búsqueda de los niños robados o que se reconozcan las la nulidad de las sentencias y sede la posibilidad de reclamar a las a las

Voz 1505 35:15 primas cosas terribles

Voz 0269 35:19 eso es lo que significa un historia es muy es muy grave esta manipulación en la que se nos trata de de de introducir por no reconocer lo evidente es que no se ha hecho nada en la ochenta

Voz 1995 35:31 nos respecto de este tema

Voz 2 35:34 se elude esta dije me solamente decir que esta tarde

Voz 1995 35:36 a las siete y media en el Hotel de las Letras en Madrid se presenta un interesante libro que lleva por título La indignación activa una mirada personal para transformar la realidad es el último libro de Baltasar Garzón es una muy buena cita para precisamente cuestionar quiénes somos adónde vamos de dónde venimos cual tasarlo que es no es que la vida Nos atropella entre los másteres eran los máster no ha hecho

Voz 2 36:02 Hofer saber preguntar a los compañeros que están en el máster

Voz 0269 36:06 sí exhibieron a esta persona

Voz 2 36:08 encima va a traer cola íbamos a estar muy pendientes María

Voz 1995 36:11 sistemas gracias

Voz 21 36:22 que tú sin

Voz 16 36:44 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1762 39:23 quien paga descansa y más aún sin Hipercor todas las bases y colchones tiene un cuarenta más un veinte por ciento de descuento

Voz 1995 41:33 no todo eran gatitos en Facebook facebook podría estar viviendo el fin de su era y no es una cosa exagerada que parece algo imposible pero torres más altas han caído el pasado lunes sus acciones cayeron un siete por ciento seis con ocho casi un siete por ciento y el Sky de los sobre la desprotección de sus datos de los datos esos usuarios no ha hecho más que empezar porque cada día aparecen nuevos datos que revelan todavía un asunto mucho más inquieta anteayer mismo el Parlamento británico ha llamado a declarar a Mark Zuckerberg el fundador de Facebook el dueño el baranda para Soler practicar como la compañía adquiere retiene los datos de sus usuarios cuando entramos si íbamos a aceptar permite usted que no le hemos a nadie en la vida doméstica eso y las instrucciones del VHS eso son dos cosas que nadie sea leído la historia jamás pues cuando Dasha sigue aceptar no somos conscientes realmente de que estamos aceptando no porque lo estamos haciendo además nos vamos hasta Londres eh Begoña Arce muy buenos días

Voz 0055 42:34 qué tal buenos días expira que Zuckerberg vaya

Voz 1995 42:37 a declarar

Voz 0055 42:39 pues debería venir a Londres debería venir a declarar si quiere frenar la caída de Facebook y la pérdida de confianza de los usuarios el comité le ha dado hasta el próximo lunes para contestar a la petición no quieren que Mandiá un representante au aún subalterno quieren que venga él es el mismo comité en el que su día compareció Ruper Murdoch una una torre también muy alta por el escándalo de las escuchas ahora el escándalo es sobre violación de protección de datos es una investigación que está relacionada con el uso por parte de la compañía Cambridge Analytica que tiene base aquí en Londres de los datos personales de cincuenta millones de miembros de Facebook para influir en el resultado de la elección presidencial del dos mil dieciséis en Estados Unidos

Voz 1995 43:20 si no somos conscientes del rastro que vamos dejando de las huellas que dejamos sobre nuestros gustos nuestras opiniones nuestro criterio que vamos a hacer de forma que predecir Cobos actuar para una empresa que se encarga precisamente de de manejar algoritmos parece que sencillo en cualquier caso hablamos de esa compañía que está en el foco hoy el escándalo está en Estados Unidos está en el Reino Unido sea ampliado de hecho en el Reino Unido por unas filmaciones que ha difundido la cadena Channel Four explicando los métodos y las sucias tácticas para manipular las elecciones que no solamente tienen que ver con las selecciones de de Donald Trump pero esta compañía que que va a pasar con esa compañía de Oña

Voz 0055 43:55 bueno es es que el escándalo aquí es que un reportero del equipo de Channel Four de de la cadena de televisión Channel Four sin pasar por un cliente potencial un representante de una familia adinerada en Sir Lanka que quería influir en la política de su país hubo una serie de reuniones entre noviembre del año pasado y enero de este año en Londres en esas reuniones que fuero el mapa se puede ver al consejero delegado de Cambridge Analytica al ex Knicks y a otros ejecutivos hablando de los trucos sucios que empleaban para desacreditar apolíticos en Internet en las redes sociales uso por ejemplo de prostitutas para implicar les en escándalos sexuales Se habla de ucraniana es muy bellas que es un método que funciona muy bien eh ofrecen sobornos a los candidatos que quieren desprestigiar para filmar les acusaciones de corrupción utilizan antiguos espías del Reino Unido de Israel para escarbar en el pasado de de los políticos ir bueno esta compañía por supuesto opera en secreto ellos mismos dicen en la afirmación que nadie les puede atribuir nada porque utilizan otros organismos y además también uno de ellos Knicks el consejero delegado son cosas que suena fatal pero estoy dispuesto a decir cosas que no son ciertas en favor de de mis clientes bueno esta compañía o sea es clave en la victoria de Donald Trump ellos mismos lo han dicho repetidamente públicas ente en las grabaciones dicen que investigaron que tenían todos los datos todos los análisis todos los objetivos de la campaña llevamos toda la campaña digital la campaña en televisión toda la estrategia y cuando el reportero le pregunta cuál era el papel de el candidato si era solamente una marioneta indica responde siempre siempre el candidato es una marioneta estamos hablando de un peligro enorme para la democracia

Voz 1995 45:36 el sistema electoral es difícil en que cada vez que Álamos estos asuntos es siempre que poner y mucha gente poner una distancia porque no no es fácil entenderlo pero

Voz 2 45:45 no

Voz 1995 45:46 muy sencillamente un profesor de la Universidad de Cambridge accede a la información de cincuenta millones de usuarios creando una encuesta a la que contestaron doscientas setenta mil personas Facebook les dio la información de cada uno de esos usuarios que contestaron a la encuesta porque el hecho de contestar esa encuesta aquí daba la opción a Facebook de poder dar los datos al origen al tipo que hacía la pregunta que este profesor lo ilegal sería tras pasar este información a terceros ojo porque hay un problema también con lo que nosotros creemos que son las redes sociales y como las manejamos hasta ahí todo bien que alguien que Facebook Le de nuestra información a alguien porque hemos contestado son cuesta todo eso parece ser que es legal la ilegalidad están traspasa la terceros por el momento Facebook que esperemos que comparezca al requerimiento de Londres lo que dice es que la víctima es la propia compañía S

Voz 2 46:37 el comunicado emitido Begoña

Voz 1995 46:40 todo está más es veladamente complejo parece que se escudan esa complejidad de entender bien cuál es el problema es un tremendo escándalo el que se ha formado en el Reino Unido desde el pasado domingo también llegaría a hacer dudar a algunos de de la posición del Brexit también y de del voto porque con el mismo sistema podrían haber también tratado de de de de cambiar y alterar los datos vamos a estar muy pendientes Begoña Arce corresponsal en Londres muchísimas gracias y este es uno de los escándalos Delirium enseguida con Javier Bañuelos que nuestro compañero de redacción Madrid vamos a conocer la última hora que ya ha habido algunas reacciones entorno Esther que que no que si no vas al máster lo tú has hecho algún máster sin ir da la casa tengo eso más pues no no sin yendo y no te lo dan en diez y cuarenta y dos enseguida hablamos del master del universo fue una hora menos en Canarias

Voz 1995 53:03 diario punto es en el titular leímos Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas una de las asignaturas cuya nota falsificó pasando de no presentado a notable fue precisamente tiene gracia financiación pública la otra asignaturas el trabajo de fin de máster Javier Bañuelos Cadena SER Madrid que denuncia la información del diario punto es básicamente que quiere Cifuentes