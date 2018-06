Hoy por Hoy (05/06/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1645 00:11 son las once las diez en Canarias José Luis Ábalos actual secretario de Organización del Partido Socialista va a ser el próximo ministro de Fomento en el gobierno que lidera Pedro

Voz 1217 00:19 Sánchez y cuya composición se va conociendo poco a poco Ábalos va a compaginar esta cartera con su cargo en el partido amplía Inma Carretero

Voz 0806 00:27 sí ha sido uno de los fieles escuderos de Pedro Sánchez desde el principio en Ferraz fue uno de los pocos que le animó a volver a pelear por la secretaria general del PSOE José Luis Ábalos entra en el Gobierno con una cartera de peso el Ministerio de Fomento hice mantiene como hombre fuerte del partido como secretario de Organización compatibiliza por tanto el Ejecutivo y el control del aparato la lista el mismo esquema que José Blanco en la etapa de Zapatero el futuro ministro de Fomento que es maestro diputado por Valencia lleva veinte años de militancia socialista ha sido una de las piezas clave en el equipo de Sánchez al igual que la vicesecretaria general socialista Adriana Lastra también fiel al presidente en los tiempos más duros de la batalla interna del PSOE ella va a ser la nueva portavoz socialista en el Congreso en esta nueva etapa quiere el PSOE un perfil más combativo para defender al partido del Gobierno

Voz 1645 01:16 ciudadanos cree que el nombramiento para la cartera de Exteriores de Josep Borrell no asegura una posición firme la crisis catalana a pesar de que el futuro ministro se ha mostrado siempre contrario al independentismo Inés Arrimadas hace unos minutos en un acto en Madrid

Voz 2 01:28 estas diciendo voy a hablar con Cataluña hay te refieres al separatismo o vamos a recuperar el estatud hombre mucha firmeza no veo yo a mí casi que me importa más cuál es el planteamiento de Gobierno que se tiene con el problema del separatismo que no que hay una persona muy buena en el en el Gobierno

Voz 1645 01:47 dar Mariano Rajoy va a comparecer en abierto más cosas es noticia que ha adelantado la SER en Euskadi desde el pasado mes de febrero nos están cargando buques con armamento en el puerto de Bilbao la empresa saudí encargada de hacerlo ha decidido dejar de utilizar ese puerto por la presión social Bilbao Isabel León

Voz 0821 02:02 así lo revela así un miembro de la comisión La guerra empieza aquí de opositores Fouché tú a que junto a Greenpeace del el colectivo feminista lleva meses presionando para vetar estos envíos recordamos que saltó la voz de alarma por la insumisión de un bombero que se negó a escoltar estas cargas desde entonces y durante año y medio se cargaron un total de cuatrocientos cincuenta y cinco contenedores con explosivos según esta organización ahora son ya tres meses consecutivos sin cargas y Luis Arbide considera

Voz 4 02:26 el movimiento ciudadano ha sido importante

Voz 5 02:29 parece que hemos incomodado demasiado al las operaciones portuarias como para que se han tenido que trasladar

Voz 0821 02:35 el siguiente paso articular un movimiento europeo

Voz 1645 02:38 el rechazo cuatro de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua han sido detenidos esta mañana a la Audiencia Nacional ha ordenado su arresto para evitar que pudieron fugarse otro país ninguno de los detenidos acumulaba penas que sumarán más de tres años de prisión efectiva llegamos así a las once y tres a las diez y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 1275 03:00 tienes el Madrid en Madrid novedades sobre el fallo informático que se ha registrado en la red de centros de salud en varios hospitales de la región la avería está ya solucionada Teresa Rubio buenos días

Voz 1275 03:37 van a producir retrasos problemas también con el nuevo sistema informático que ha empezado a implantar este curso la Consejería de Educación con raíces lo venimos contando tras el caos que han sufrido los institutos con este nuevo programa en el proceso de escolarización la Comunidad de Madrid les ha dado luz verde para poder llevar a cabo esta semana la evaluación final en los centros de Secundaria con el antiguo sistema sirve han pedido desde la Asociación de Directores de Instituto de Madrid para garantizar que el proceso de notas fuera aseguró no hubiera complicaciones cuatro de las veinte familias que viven en los aledaños del edificio que se vino abajo en Chamberí en el Paseo del General Martínez Campos siguen aún en dependencias del Samur Social tras ser desalojadas este fin de semana por nuevos derrumbes en la zona han comenzado los trabajos para la demolición Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:16 qué tal buenos días hasta el momento aún permanecen bajo la ayuda y el apoyo del Samur Social cuatro vecinos todos ellos personas dependientes que precisan de una atención especializada el resto ya ha sido realojado en sus segundas viviendas o también en casa de familiares ya han comenzado los trabajos de demolición los va a realizar la empresa Ortiz y que van a contar con la ayuda de una grúa de una gran grúa desplegable que va a dar seguridad lanzando las áreas del edificio que aún permanecen sin demoler

Voz 1275 04:44 quince grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital hoy más nubosidad se esperan lluvias generalizadas a partir de esta tarde noche

Voz 1645 05:22 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en cadenaser punto com

Voz 7 05:29 así es Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:32 lo Alfredo Fraile escribió hace ya unos cuantos años secretos confesables unas memorias que si articulan en la figura de Julio Iglesias este libro será la base de una de las series de televisión más esperadas estos tiempos

Voz 10 05:52 sí

Voz 9 06:02 ciento diez

Voz 12 06:19 eh tú

Voz 1 06:24 Alfredo Fraile muy buenos días buenos días

Voz 1995 06:27 usted igual que Julio lo echó todo a su manera

Voz 1339 06:30 bueno más que en aquellos momentos hace ya tantos años había un método para seguir aquello había que aprender cada día ir pueblo por pueblo país por país conociendo las diferentes culturas intentando trabajar llegar a un sitio y que Julio fuera muy famoso llegar al siguiente y donde no lo conocía nadie entonces ahí no había experiencias para

Voz 1339 06:58 desgraciadamente no cuántos años pasó este con Julio

Voz 1995 07:01 pese a ser trabajando con el quince años

Voz 1339 07:04 sí lo conocía de antes porque íbamos al mismo colegio en nuestras familias eran amigas

Voz 1995 07:10 cómo espera que sea esa serie de televisión

Voz 1339 07:13 pues creo que es una serie muy importante porque narra eh por lo menos esos quince años que yo viví con él y que de alguna forma creo que llegó a ser es la leyenda viva más importante de la música española y latina que existe y que existirá porque no ha habido ni va a haber nadie como Julito

Voz 1995 07:36 pues eso cincuenta años se dicen pronto tenemos ejemplos muy conocidos muy cercanos de gente que ha conseguido un éxito algunos consiguieron dos éxitos en el mejor de los casos tres que cuantos lleva Julio Iglesias durante cincuenta años

Voz 1339 07:53 lleva

Voz 1995 07:54 muchos éxitos miles de éxito porque además es el artista español que más

Voz 1339 08:01 idiomas agravado

Voz 1995 08:03 a más países ha llegado a ver

Voz 1339 08:05 ha sido todos los récords de venta de discos ha vendido más de trescientos cincuenta millones de discos hasta el punto de que como batió todos los dineros rebecos que había le hicieron un Guinness especial que se llamaba el Guinness de amante que se lo dieron porque es que ya no podía seguir dándole más récord entonces creo que es incontable la cantidad de éxitos que ha tenido cuánto tiempo yo

Voz 1995 08:29 a hablar con él

Voz 1339 08:31 fue sin hablar con él afortunadamente veinte días porque antes de que se anunciara Disney anunciara la serie me pareció que mi obligación moral era decirle a julio julio Disney me ha hecho una oferta para basarse en el libro y hacer una serie sobre ti y entonces te lo quiero decir porque creo que es importante y lo que me sorprendió es que en esa llamada que tuve primero como es lógico yo le llamé y no lo encontré eh un lunes volví a llamar el jueves el jueves contestó una señorita muy amable que me dijo Julio está volando a Bahamas pero le pasar de tu recado el día doce de mayo recibo una llamada de julio qué me dice hola Alfredo que hay que pasa que me estás llamando que creo que es algo importante Dios y Julio quería comentar todo algo importante dicción a no lo más importante cómo estás tú te encuentras bien te cuidas sigue igual de gordo cómo está la familia como está Eugenia cómo está tu mujer tus hijos cómo van las cosas me alegro de que te vayan bien ya sé que te van bien yo estoy bien me encuentro fuerte voy a hacer una gira ya al empecé a preguntar qué tal cómo estás tú cómo está la familia le dije Julio te llame hace ya casi una

Voz 1995 10:00 no porque dijiste mi mujer

Voz 1339 10:02 mi mujer cumplió setenta años Julio tuvo el detalle de grabar le una un recado muy cariñoso especialmente

Voz 1995 10:12 señor

Voz 1339 10:14 entonces yo llamé para darle las gracias no lo encontré dije te llame para darte las gracias por lo que hiciste con María Eugenia la tiene que darme las gracias para nada Eugenia se merece todo y tú también y estoy feliz de haberlo hecho

Voz 1995 10:26 qué impresión tiene de de la serie cuando se le comenta que van a hacer una serie basada en su libro sobre su vida

Voz 1339 10:30 él me dijo Alfredo lo único que te pido es que no hable mal de mí que yo dije Julio no van a hablar mal de ti porque mi obligación es cuidar cuidarte la serie y además en la serie es tan importante todo lo que tú has hecho una historia de la música que inclusive ha trascendido de la música lo que es la historia de algunos países e incluyendo no es

Voz 1995 10:52 cultura popular está globalmente entonces

Voz 1339 10:55 es suficiente no hay que hablar mal de tíos a todos tenemos

Voz 1995 10:58 nuestros problemas y nuestros defectos pero

Voz 1339 11:01 tú eres una persona normal que conozco muy bien nadie va a hablar mal de ti vamos a contar la verdad la Historia todo lo que sea luchó lo que ese trabajo es suficiente y además eso Disney lo ha visto ya hablé con diste y dije desde el primer momento me primera condición es que hay que cuidar la imagen de julio como artista y como persona y eso a mí me dijo o no hace falta ni que lo digas eso va a ser así

Voz 1995 11:27 me da la impresión Alfredo que como como buen representante lo más interesante es lo que usted no cuenta hay una parte que no va a contar qué fue antes era más interesante pero si me permite vamos a seguir hablando unos segundos con Alfredo de todos los hombres quizá el más importante que ha formado parte de la vida de una de las piezas claves como esta de la cultura pop del siglo

Voz 13 11:52 que sea así a eh niña rica cadenas

Voz 3 15:50 para ganada

Voz 29 15:51 o Piris es la más valiosa del día si estás con tu hijo de camino al cole

Voz 30 15:55 en Deutsche Bank pensamos que el tiempo es lo más valioso que tenemos quizá por eso somos el primer banco en calidad de servicio en España tren Nexus dos mil diecisiete Deutsche Bank invierte sentí

Voz 31 16:06 si tu mejor amiga te dice que comprando un reloj Festina que le ha costado unos noventa y nueve euros le han regalado sin sorteos tres experiencias de bienestar belleza y firmes cree telón

Voz 1 16:17 las amigas están para eso para dar envidia sólo con Festina

Voz 32 16:22 dentro de poco nos dan las vacas

Voz 1995 16:25 dónde vamos a ir este verano

Voz 4 16:27 hasta la playero con Viajes el Corte Inglés eso sí vive uno

Voz 1 16:33 verano de película con Viajes el Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva descubre todos nuestros estrenos disfrutarán de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes el Corte Inglés te llevas tres meses de gratis consulta condiciones

Voz 16 16:52 novillos

Voz 33 16:55 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito hacer

Voz 34 17:03 nación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 36 17:27 José Julio Iglesias prepago el país que el canon de la feria cuál acceso ese mes según Cole que quede piadosos a este tema

Voz 1995 17:42 donde ha triunfado en todas partes cantado en alemán a canta entonces puesto ha cantado en inglés es la gran figura de la música latina de todos los tiempos así es gracias al gran esfuerzo que ha hecho ha conseguido eso es una leyenda viva no hay otro como él cuál es el porcentaje de cosas que usted no va a contar

Voz 1339 18:06 muy poco porque de julio casi todo es interesante importante y además Julio tiene defectos como todo el mundo como los tengo yo yo siempre digo si yo hubiera sido Julio Iglesias seguramente hubiera sido peor entoces todo lo que se puede contar de a la gente le va a interesar no hay cosas que no se puedan contar que julio fue infiel con su mujer que desde es absurdo ahora decirles que no vas a contar que decir Isabel lo dejó por eso no se puede hay cosas que no puedes negar pero todo lo demás se puede contar inclusive eso

Voz 1995 18:41 eso es importante y es parte de la vida

Voz 1339 18:44 Julio

Voz 1995 18:45 Alfredo pasó quince años como manager de Julio Iglesias lo cierto es que la imagen que tenemos ahora imagen fantástica en Internet donde se ve a Julio Iglesias en su avión privado con una botella de vino Vega Sicilia una tortilla de patatas enorme y Kentucky Fried Chicken y es verdad que es una especie casi de imagen utópica de la irrealidad de la felicidad pero antes el avión privado del Vega Sicilia del Chicken ustedes tomaron muchos kilómetros en muchas carreteras en algunas en algunos casos con con final incierto

Voz 1339 19:20 hemos tomado como tú dices muchos kilómetros muchos coches muchos autobus en algún caso no se acompañaban nuestras mujeres

Voz 1995 19:29 lo pasábamos fatal

Voz 1339 19:31 Nos hemos salido de la carretera sea yo recuerdo algún día yendo por las carreteras de Murcia porque cantábamos en dos sitios diferentes yo me salí de la carretera del gracioso del pianista cayeron gracioso cuando salió y vio que no pasaba nadie me dijo Alfredo que nos por ahí o sea quiero decirte Nos ha pasado de todo hemos sido a pueblos en Galicia donde descubriremos sitios que no sabíamos ni que existían hemos llegado a sitios donde no había camerinos donde te pagaban en diríamos

Voz 1995 20:01 tenías que contarlo antes del acto

Voz 1339 20:02 acción a la luz de los de los coches porque no había nada para poderlo hacer hemos llegado a sitios donde no te pagaban ya había que irse porque no te pagaban ya había que irse corriendo deprisa hemos pasado de todo y además cosas que a la gente creo que elevan a interesarle van a divertir sí creo que en el libro no he podido contar cosas que van a contar en la serie y que de alguna forma el que sea un proyecto audiovisual te permite enseñar mucho mejor todo

Voz 37 20:33 eso es interesante esto de exclusión de cada palabra porque es un personaje fascinante en muchos de esos grandes mitos la música se acaban destruyendo se no explota no tienen un fin trágico no es el caso conjuro es para es un hombre equilibrado Félix coherente concebida cuál es su secreto parar para triunfar en algo donde los demás estrellas para desenfadada

Voz 1339 20:57 pues yo creo que el secreto de julio es que julio se congregan creador es muy creativo continuamente está dándole vueltas a la cabeza como puede hacer algo mejor a veces es un peligro porque yo en grabaciones con Julio decía no no esto lo puedo hacer mejor esto lo puedo hacer mejor yo decía Julio lo mejor es enemigo de lo bueno llevas dieciséis versiones para hacer una frase ya la insiste bien al principio pero siempre piensa que lo puedo hacer mejor le está dando vueltas a la cabeza como puedo mejorar esto qué puedo hacer y eso de alguna forma al está llenando su vida continuamente luego tiene también en estos momentos una familia como él me dijo tengo muchos hijos yo estoy contento y feliz y creo que en estos momentos vive una época en plena que va llenando cada día a Julio es una persona que aunque tengan una vida plena necesita llenar la cada día y lo hace y si lo hace vivirá siempre de esa forma Hay será el mito que es y la leyenda

Voz 1995 22:01 el frío ha cambiado todo muchos la la manera en la que las grandes estrellas de reaccionen con su público no tiene nada que ver quiero pensar qué hubiera pasado si cuando ustedes comienzan su carrera hubiera existido Facebook o Twitter rotonda llevará un teléfono móvil en las manos con las que poder hacer una foto un un selfie de todo lo que está ocurriendo ahora de todas esas nuevas estrellas de la música de las redes sociales usted elegiría alguno para representarlo que ha sido un uno de los grandes representantes de este país ha trabajado con Alfredo Suárez ha trabajado con Berlusconi me interesa mucho eso de Berlusconi que personaje resonaron en gran persona de todo lo que hay ahora usted elegiría alguno ninguno representado bien

Voz 1339 22:41 bueno yo cuando acabe con Julio se acabó no mi paciencia porque paciencia tengo mucha porque tengo seis hijos y muchos siete nietos y paciencia todavía me queda pero yo ya no sería capaz no tendría la fuerza suficiente como la que tenía cuando empecé con Julio y las ganas y la ilusión eso no hay forma de porque rompe su relación con

Voz 1995 23:04 Julia

Voz 1339 23:06 por cansancio que llegó un momento en que ya estaba cansado fue mucha lucha a los últimos años con él yo tuve una pelea con él antes de de irnos a vivir a Los Ángeles conseguí que nos fuéramos a Los Angeles porque si seguíamos en Miami la conquista americana no iba a suceder nunca

Voz 1995 23:25 no

Voz 1339 23:26 tuve el gran apoyo del presidente de la CBS en ese momento que luego fue Sony que me ayudó buscando un gran productor para julio nos fuimos a vivir allí le busqué una casa donde a Julio Le resultara bonito y agradable vivir que a trabajar aquellos fueron dos años muy duros donde la grabación costaba mucho esfuerzo tuvimos buena ayuda hay mucha gente que afortunadamente no os echo una mano en todos los aspectos y luego empezó la gira americana que también era complicada porque Julio no dominaba el inglés como ahora entonces había que hacer ejercicios para que llegara al público americano y todo aquello me me llegó a a sabes era una lucha contra todo incluyendo contra el julio julio es una persona yo le llamaba muchas veces Míster no yo le decía Julio he firmado un contrato para que hagas la gala de Navidad en la Casa Blanca con Ronald Reagan Donna Summer el coro de West Point que canta un villancico vez de a no no yo no lo hago voy a hacer el ridículo Julio lo tiene que hacer he firmado el contrato dice cantas tú luego campaba cantaba él y lo hacía fenomenal y tenía un éxito bárbaro pero es una persona como buen artista es seguro porque siempre busca la la forma de hacerlo lo mejor posible entonces cuesta un esfuerzo mover a julio y empujarlo

Voz 1995 24:56 ahora ya creo que no debe costal

Voz 1339 24:59 ese esfuerzo por lo menos yo no lo sé

Voz 1995 25:01 sufro pero afortunadamente pero

Voz 1339 25:04 se me quedó

Voz 1995 25:05 sea todas las ganas de poder llevar a un artista

Voz 1339 25:07 es que ni loco sea no no Caixa acabó

Voz 1995 25:10 si Alfredo ustedes conocieron pues como nos cuenta no a Ronald Reagan cantó con Diana Ross es decir no no creo que haya un gran artista americano que presuma de serlo que no haya cantado una canción con con el has Willie Nelson grande de del contrato de todos esos personajes porque en la cultura popular tal y como la conocemos ahora se estaba haciendo entonces de todos esos personajes cuál es el que más le sorprendió

Voz 1339 25:35 el que más me sorprende a mí y a Julio creo

Voz 1995 25:38 Powell

Voz 1339 25:39 porque eso fue un un descubrimiento

Voz 1995 25:42 vamos a buscar la canción que cantan juntos porque no tienen a que el fútbol es un señor para que no tenga la imagen es un señor muy amante de marihuana de marihuana vamos a veces las eche ex unidad se declara fan de la marihuana lo vas además públicamente y es un cantante country que lleva unos rizos

Voz 1339 26:02 las unas coletas a los la el lo más bonito

Voz 1995 26:04 en esto y al lado de Julio Iglesias que es la imagen de latin lover corbata latino no no pega mucho

Voz 1339 26:12 mira eso pasó lo lo siguiente osea fue cuando de repente me dice el presidente de CBS existe la posibilidad de que AUI lineal soldar ha escuchado a Julio Le gustaría cantar una canción

Voz 1995 26:25 el gesto ya en sí es raro ya entonces

Voz 1339 26:28 bueno pues a nosotros nos llenó de alegría y de sorpresa y entonces buscamos saber qué canción había y Albert jamón tenía una muy buena canción gestual de Guns llegó a Julio le enseñó dijo mira Julio esta canción buenísima para los dos pues es una canción que habla de de dos amigos que cantan a las mujeres que han querido Julio yo la canción I Jonás esto es una porquería no me gusta nada al final le gustó la canción se grabó deprisa y corriendo gracias a Ramón Qusay a la gente que rodea a junio sobretodo especialmente Ramón agarramos un avión y nos fuimos a a hostil porque él me iba a empezar la gira ya había cuatro días para poder hacer eso entonces grabamos la canción en una noche al día siguiente se acaban las mezclas y agarramos el avión Nos vamos a dos y cuando llegamos al rancho donde vivía Eli tenía su estudio lo Julio vea un señor en pantalón corto con una chaqueta con aquellas trenzas fumando marihuana porque tiene una enfermedad de cáncer iba bien le debe seguir siendo bien porque de esto te estoy hablando de ahí la eh

Voz 1995 27:35 es decir que se claro entonces cuando veo

Voz 1339 27:38 dijo Esther Willy en el eso sí yo no grabo Conesa recordó que no habrá vascones y luego lo conoces y es un tipo entrañable un tipo genial buena persona ayudó al máximo hizo todo lo que se le pidió se grabó un videoclip osea en las actuaciones que la CIA hacia un dueto con Julio de julio estaba virtualmente cuando Julio cantaba estaba virtualmente o tipo sorprendente entrañable y un gran artista

Voz 1995 28:06 desde luego voy a preguntárselo otra vez o no cuenta de todo lo que llegan juntas

Voz 1339 28:14 pues lo contaré lo que lo que es inconfesable saber algunas cosas son inconfesables pero por qué no tienen mayor importancia no sirven para ayudar a a la imagen de julio ni siquiera mal osea quiero decirte no no vale para nada que contar algunas tonterías que no merecía la pena hay que contar lo que es importante y lo que es que ya hay mucho se lo digo cuando los guionistas de de de dice dirigidos por Leonardo harán Gyver me hicieron una disección del libro empezaron a sacar capítulos sean yo me quedé asombrado se vieron en la historia mucho más de lo que ya había visto para cuando extra

Voz 1995 28:54 lista las seria

Voz 1339 28:56 pues ahora empezamos lo que es preproducción que normalmente son unos tres o cuatro meses habrá que hacer casting no sé al final de año empezaremos a rodar algo así

Voz 1995 29:07 el año que viene una seria una larga eh

Voz 1339 29:09 de larga yo creo que por lo que Leonardo dice hay muchos capítulos ya además me parece interesante porque yo voy descubriendo cosas que creo que a la gente le va a divertir

Voz 1995 29:19 seguro no tenga ninguna duda expresamente el personaje más atractivo del planeta en estos momentos esta esta canción

Voz 1 29:27 bueno Willie Nelson

Voz 1995 29:32 la verdad es que hubo una Castanesa no pega nada físicamente pero después la canción canje enmendar exigió sea la letra de Alfredo me quedo con muchas ganas de preguntarle muchas cosas también sobre Berlusconi con el que asesoró vamos a tener a Kimi tan antes de que cuando yo tenga más o menos la estructura venga otro día seguimos usted a tu disposición cuando quieras Toni pues era un verdadero placer Alfredo Fraile el hombre que construyó esa figura que hoy conocemos todos como Julio Iglesias hoy en Hoy por hoy muchísimas gracias que lo agradezco pero no la construido se construyó sólo yo halló de un poquito algo

Voz 1995 35:34 Páramo buenos días porque hay que darse los buenos días buenos y ser muy educado y sonreír dieran pero antes había muy buenos días

Voz 33 35:41 qué alegría hola buenos días con una sonrisa a que verse suena esta frase nadie repone la tinta de la impresora en mi casa os suena bueno pues ahora con HP de insta Tim se acabaron esos inconvenientes se trata de un innovador servicio automáticos de reposición de tinta que te hace la vida más fácil ya que te traen directamente

Voz 1 36:00 antes de que se agote con insta al fin puedes imprimir fotos de calidad por menos de cinco céntimos de ahorros hasta un setenta por ciento esta sí que es la mejor noticia que escucharán hoy así que me voy Vimos Mis amigos amigas la actualidad es como la

Voz 1995 36:18 cada si no estás atento inclementes plancha enseguida te desafía desbordando T por todos lados por eso hemos contado a la persona que mejor plancha y ordena las noticia plancha tenemos un una poca a su manera

Voz 15 36:30 pero esta vez JJ Vaquero

Voz 7 36:41 vaquero buenos días cómo está estamos Verón muy bueno nivelón pues mira eh voy a intentar mantener el nivel

Voz 3 36:48 no actualidad pues mira cosas que acabo de escuchar en vuestro programa ver primero ministro de exteriores Borrell no si dicen ciudadanos que hay que a ver cómo tratar el problema de Cataluña digo bueno de que sea ministro de Interior lo primero no o que se separe Cataluña no va patraña

Voz 1 37:03 es el Hespérides ha sido ha escogido Alfredo Fraile

Voz 3 37:06 mítico el primero Alfredo Fraile porque de verdad y ni te va a hacer una película es una serie una serie sobre Julio Iglesias yo ya había oído que dice

Voz 7 37:15 eh qué hace

Voz 3 37:18 sexo subliminal imágenes ese sexo hay en Internet te metes ponen hay cositas en la di pero sin poner en a Julio Iglesias en la ecuación de subliminal nada ya que es el que se dejen de

Voz 1995 37:29 qué nombre propones anglicismos Disney

Voz 3 37:33 indirectamente la actualidad la semana que él de vaquero mente pala porque que desde que viene han pasado movida súper Touch es verdad que que Rajoy ya no es presidente del Gobierno no decidáis ya no es entrenador del Madrid que acojonado periodo

Voz 1 37:51 hoy lo mismo abdicado el Rey y han puesto Afghan no no porque por el momento bueno vamos a empezar por hoy jueves por ejemplo conocimos la noticia Zidane se iba la decisión de no seguir el próximo año

Voz 3 38:06 en vez de momento no hay sustituto lógico hay que pensárselo bien antes un puesto de responsabilidad aquí no se cambió uno por otro como si fuera un siempre al presidente del Gobierno

Voz 33 38:16 mientras tanto a aguar todavía ahora no tengo

Voz 3 38:18 ni idea de quién será el sustituto de Zidane sólo sé que me presentaron a Michel al al darle la mano le zarandea un poco no suena era un mito Michel no suena hoy hablando de zarandear Monedero tuvo un comportamiento tan bochornoso con Soraya que Donald Trump ha dicho quiero a ese hombre Mi equipo como se ha dicho con van con baja con con lo que malo dije pues no les llame inspector trabajo con calderilla

Voz 7 38:43 o al oro es muy malo pero mi hija

Voz 3 38:47 estas cosas la dice con mucha más gracia que yo el otro día me dice entonces un aguafiestas es un water partir

Voz 1995 38:52 hay mucha gracia partidistas vamos con el magro de la actualidad Pedro Sánchez presidente

Voz 1 39:00 cumplir fielmente las obligaciones del cargo opina sobre

Voz 3 39:04 no lo de Pedro Sánchez es el ejemplo de que el que la así la consigna es una brizna de esperanza para todos aquellos que están enamorados de alguien inalcanzable de un amor platónico que un día se puede hacer realidad yo de hecho yo me he venido arriba iría seguir intentando enamorar a mi mujer mira yo estaba seguro de mi matrimonio y estoy seguro de querer seguir me comí matrimonio al cien por cien y mujeres te asegura al diez por ciento por lo tanto mayoría son Luca yo estaba ahí seguro digo sí si tenemos el ciento diez por ciento estamos en absoluta pero qué pasa que ahora mi suegra de la moción de censura mi suegra me estás una emoción que la he visto hablando con mi padre sale diciendo no sé que el PNV bueno a lo mejor no dijo Woods se que no está intentando echar sé que me está intentando echar calienta la acera de de Pilar en mi casa habéis visto

Voz 4 39:48 esto cómo huele la cuando la calientan

Voz 3 39:50 pero peor que la coliflor osea eso es una cosa que respire tres minutos esa cifra yo respiro una vez tres minutos deshacer yo estuve una semana cargando Cirio

Voz 1995 39:58 en fin que Rajoy que deja La Moncloa por cierto en unos minutos en apenas veinte minutos sabemos que va a hablar y lo va a hacer públicamente con el plasma pero va a hablar para todos

Voz 3 40:08 a partir de las doce tenencia Mullan es para que ese tiempo el miércoles de hasta admitiendo cosas en Canarias quiero decir si el viernes se fue ya el miércoles estaban pactando Pedro Sánchez se muda La Moncloa cositas que nos preguntamos le habrá dejado recadito Rajoy eh como imposibilitan en los grifos en el que pone el de la izquierda que funciona sabe el estilista ahí yo qué sé yo diga pero siento casaba entrará de vivir tu rival pues a lo mejor la la última vez que hago casi me olvida tira de la cadena mejor las betún al cerco de la Mililla Chinchetas boca arriba les sofá agujerear el tapón de la bañera pues a que se crea que el que allí vivir que el inquilino anterior a Macaulay Culkin otra cosa hay que cambia el titular en los suministros esto esto esto es lo preguntáis osea te dejan en Netflix con sus favoritos incluidos porque entonces seguro que Pedro Sánchez dirá pero como el hecho una moción de censura un tío que tienen favoritos a la Patrulla Canina

Voz 1 40:59 sí

Voz 3 40:59 pero es y así en el mando a distancia Rajoy tienen en uno Disney Channel Pedro Sánchez va a dejar saber por qué porque es muy fan de Julio Iglesias y hablando de suministros el miércoles previsiblemente Pedro Sánchez hará público sus ministros general empezar ya del Fred esto he dicho en Hoy por hoy no existe como están haciendo selección le llamarán para ofrecer si así como que se han equivocado

Voz 1339 41:25 Sáenz a Pedro Sánchez perdona sí

Voz 3 41:29 he estado pensando a Pedro Almodóvar pero bueno ya previsto para decirte que si necesitas a alguien que te El Ministerio de Hacienda yo tengo una deuda con ellos tendrá relación la dimisión de Zidane como entrenador del Madrid con que haya una vacante como ministro de Deportes no estaría mal pensado eh sabe ya que los políticos están a falta de máster con humildad

Voz 1 41:46 bueno en fin de semana por cierto quitaron esto ocurre siempre así es así quitaron la estatua de Rajoy del Museo de Cera de Madrid Luquero Quique gane quien gane ya que creo

Voz 3 41:59 de verdad creo que las llevan al Museo del Ferrocarril Oeste si es verdad si hostiase usted cuenta una anécdota ocupa lugares de maquinistas dentro del museo sus en esto me lo contó Ernesto Sevilla es es maravilloso fue al Museo del Ferrocarril y de repente se da cuenta que el jefe de estaciones Marichalar

Voz 21 42:15 habrá gorra roja y la bandera Ridao Tosca es verdad eh

Voz 3 42:18 yo estoy así se está riendo y tal de uno te hace gracia hice pues vete a ver el maquinista es Hussein dicen que van a tardar unos meses en hacer la de Pedro Sánchez dará tiempo a que la pongan

Voz 1 42:33 se queréis creéis que debe dar el tiempo eh

Voz 3 42:36 hombre si tienen la de Andoni herreño cambiarse el nombre de la placa ahí lo mismo cuela no se ha colado el Museo de Cera que la de Fernando Alonso Fernando

Voz 1 42:42 por eso imágenes más cañí la tenemos todos no

Voz 3 42:47 sí dicen que algún día alguien hará una película de esto que ha pasado estos días a artículos por si los necesita esta persona nos está escuchando Amores perros migraña Alain Mi favorito ocho a pollito bancos pero a mi a mi lo que me parece que la situación lo que está pidiendo a gritos es un musical melodía intentar curar mucho venga Rajoy no me puedo levantar vale esos compañeros de partido cantaría maquillaste porque están a la sombra aquí o a la sombra allá Pedro Sánchez me colé en una fiesta Susana Díaz hay que pesado que he pensado porque en el PSOE ha habido Cruz de navajas pero la fuerza del destino el fallo positivo la moción de censura hacen pensar que Pedro Sánchez tuvo una flor en el culo por eso el PSOE no una rosa es una rosa

Voz 1 43:30 esto esto

Voz 1995 43:31 bueno he próximos hice un JJ Vaquero desde que está Pedro Sánchez sí en sólo dos días laborables seis sólo dos días todo ha mejorado haber ochenta y tres

Voz 3 43:42 mil desempleados menos récord de afiliaciones a la Seguridad Social a Diaz llegaron ayer el rosco de Pasapalabra

Voz 1995 43:47 verdad

Voz 3 43:49 Umtiti renueva por el Barça Jorge Lorenzo por fin gana con Ducati estamos a puntito de que la Reina Letizia llame a su suegra mamá estamos a puntito

Voz 1 43:59 Nadal ganó ayer en en Roland Garros Nadal dijo que mejor sería volver a votar os acordáis que hoy es verdad eh

Voz 3 44:05 yo estoy de acuerdo hay que votar los tres veces antes de saca Albert Rivera se agarró la creación de Nadal como si fuese Charles de Gaulle como mira lo que dice este hombre no descarta que Rivera por eso interesa hacer lo que sea cabeza sabes que Albert Rivera en Logroño y dice que se llama Alves Rioja todos porque cae bien y hablando La Rioja el partido entre España y Suiza Pulmonía este partido que ese partido al que si Urdangarin llaman el derbi de hecho han investigado en el partido de España Suiza hubo maletines pero no tuvo nada que ver con el fútbol Éramos por otras movidas suya es verdad que estaban ahí

Voz 1995 44:42 qué me dices de la canción de Sergio Ramos

Voz 1995 45:03 perdiéndose si perdemos ese partido pero no

Voz 3 45:05 en el Mundial que ganamos que fuimos campeones del mundo con un España Suiza el martes queda nueve días para que empiece el Mundial diez días para el estreno de España esto deja todo el resto Edinson lo plano sea ya nada importa que no sea eso puedes adquiera carta blanca para hacer lo que te dé la gana porque vas a pasar inadvertido podría especular Pablo Iglesias con su chalet nadie diría nada ballet que Amaya pusiera los cuernos Alfred pasaría desapercibido porque lo único que importa es que Iniesta de meta el gol que algo nuestro equipo campeón del mundo por segunda B para que pase a ser Iniesta de mi vida

Voz 1 45:35 Irán mi corazón hoy JJ Vaquero hasta la semana que viene Vaquero de mi vida vaquero de mi corazón carmesí un placer en se han dado cuenta que hoy en este país

Voz 1995 45:45 donde tiempo además está bastante revuelto últimamente hoy vamos a tener el mismo día las cuatro estaciones era que España presume de una gran variedad de climas y paisajes y días como contrastes hay lugares donde hace calor bastante calor y lugares donde hay niebla otros donde viento fotos donde hay nieve otros donde hace frío otros donde granizo y queremos gracias a ustedes pero un mapa con fotografías de todo lo que está ocurriendo un día como hoy en el país tenemos hoy las cuatro estaciones tenemos lluvia calor viento frío reveló quita en manga corta tenemos gente que está bañando gente que va con con la pellizca en la sierra así que esos imágenes a las

Voz 43 46:32 exacciones hoy por hoy porque queremos hacer un mapa de cómo un día como hoy

Voz 1995 46:36 España tiene las cuatro estaciones

Voz 43 46:42 hoy por hoy con Toni Garrido

