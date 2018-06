Hoy por Hoy (05/06/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1995 00:08 José Antonio Marcos buenos días hola qué tal buenos

Voz 1018 00:10 días Rajoy anunciará en los próximos minutos la forma en que abandona la dirección del Partido Popular el ex presidente del Gobierno va a intervenir ante el comité ejecutivo de su partido integrado por la dirección nacional hilos líderes territoriales convocados para analizar la estrategia tras la moción de censura que ganó Pedro Sánchez a la situación y sobretodo el futuro a corto o medio plazo la intervención de Rajoy se va a ofrecer a los medios con imagen y sonido directo lo que se conoce como en abierto ya a esta hora todo indica que su intención

Voz 2 00:38 es iniciar un repliegue político María Jesús Güemes

Voz 1461 00:41 eso es el líder del PP va a hacer un discurso en abierto algo excepcional en un Comité Ejecutivo Nacional de hecho la única vez que ha hecho esto antes fue el dos de febrero de dos mil trece cuando salió a desmentir los papeles de Bárcenas por eso su gesto ha alarmado a su partido algunos creen que ella sepa que anunciará un congreso extraordinario esto opinan los dirigentes Albiol a la entrada de Génova

Voz 3 01:02 estoy contento hoy anunciará las mejores decisiones para para

Voz 4 01:09 para España el Partido Popular emprendieron una etapa ilusionante para recuperar algo que es muy importante el Gobierno de España creo que eso es lo más importante luego ya veremos quién es el quién la lidera pero al final el Partido Popular Si una característica tienes que un equipo es un equipo vamos a tener noticias hoy seguro

Voz 1461 01:24 eso es lo que nos dicen que hoy no toca además hablar de sucesión que tiene en el verano por delante y toca digerir lo sucedido

Voz 1018 01:31 gracias separar el nuevo presidente del Gobierno Pedro Sánchez sigue ultimando la composición del Ejecutivo del que desde la tarde de ayer ya se han confirmado siete nombres la lista formada por ejemplo por Carmen Calvo Josep Borrell o la actual consejera de Hacienda Andalucía María Jesús Montero se cerrará en las próximas horas porque todavía hay algunas carteras sin titular Himma Carretero

Voz 0806 01:49 sí carteras muy importantes como la de Economía en la de Hacienda como decimos va a estar un peso pesado del Gobierno de Susana Díaz la sevillana María Jesús Montero que tiene una amplia experiencia en la Administración autonómica y habrá una vicepresidencia con las competencias de igualdad de Relaciones con las Cortes que va a ocupar Carmen Calvo de la ejecutiva socialista se incorpora al Gobierno también José Luis Ábalos seguirá como hombre fuerte del PSOE como secretario de Organización pero asumirá la cartera de Fomento el presidente incorpora a dos catalanes en su Ejecutivo Josep Borrell ministro de Asuntos Exteriores y Meritxell Batet para Administraciones Públicas Teresa Ribera va a gestionar medio ambiente cambio climático energía por primera vez estas competencias se fusionan Margarita Robles también va a estar en el Gobierno de Sánchez y en su lugar la vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra va a ser la nueva voz del PSOE en el Congreso de los Diputados

Voz 1018 02:46 hora doce en los minutos Comisiones Obreras denuncia como discriminación flagrante la excusa de los responsables aceites de energía Santamaría de Lucena en Córdoba para no pagar los atrasos del convenio colectivo a las trabajadoras de la empresa porque el Convenio en cuestión sólo recoge el término trabajadores la empresa guarda silencio pero la polémica tiene otra derivada que pasa por la Real Academia de la Lengua que en respuesta a una consulta lamenta que es literal quizás la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibilizan la mujer trae lamentables confusiones vamos a Córdoba Mary Jane Vílchez

Voz 0268 03:17 de momento la presión mediática y social ha hecho que la empresa anuncia ya que rectifica su actuación se ha comprometido a pagar los atrasos a las empleadas de la compañía a las que les debo una subida de salario del un y medio por ciento con carácter retroactivo desde el uno de enero de dos mil diecisiete como marca el convenio la directora del Instituto de la Mujer en Córdoba es Ana Díez Picazo

Voz 5 03:36 estaba incumpliendo la normativa laboral por quiero también recordar que que la RAE tiene tiene una responsabilidad a la hora de de que el uso del lenguaje porque afín a cabo es la que dicta el cómo se habla y el cómo se interpreta

Voz 0268 03:53 el Instituto Andaluz de la Mujer y el sindicato han dado margen a la empresa para normalizar la situación vista la voluntad de corregir esta anomalía pero estarán vigilantes dice en caso de no cumplirse

Voz 1018 04:03 vamos en directo la novela y entró en Barcelona donde los Mossos d'Esquadra investigan el asesinato de una niña de trece años supuestamente por un hombre de cuarenta y dos que era vecino de los abuelos de la pequeña y que ha sido detenido en sí

Voz 0392 04:14 decenas de vecinos ocupan los dos extremos de la avenida Comellas Dávila no Balad cerca del piso donde ayer un hombre de cuarenta y dos años como decías mató presuntamente a una niña de trece cuando se marchaba de casa de sus abuelos donde había pasado la tarde ellos viven en el piso superior de este bloque que hasta ahora los Mossos d'Esquadra mantienen acordonado a la espera de que los investigadores trasladen hasta aquí al presunto asesino para hacer una inspección al piso dos tíos de la niña descubrieron anoche el cadáver tras horas de búsqueda el presunto homicida vivía en el primero con sus padres desde que se separa o los Mossos d'Esquadra intentan averiguar los motivos de este crimen

Voz 1018 04:49 unas treinta mil personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita la Sociedad Española de Cardiología denuncia la falta de preparación para el manejo de desfibriladores y cada vez son más frecuentes en centros de trabajo y lugares públicos que pueden ser decisivos para salvar la vida siempre que se utilicen bien claro Laura Marcos

Voz 6 05:06 no hay que tener miedo ha intentado reanimar porque la persona con paro cardiaco súbito está técnicamente muerta y los diez minutos posteriores a ese momento pueden salvarle la vida a la Fundación Española del Corazón anima a implantar desfibriladores automáticos en polideportivos centros comerciales y metros de toda España ahora mismo sólo están regulados por ley en Madrid y a reforzar también la formación en primeros auxilios aquí apenas una de cada diez personas saben hacer una reanimación cuando en Suiza o Dinamarca son el cuarenta por ciento Eso se traduce en que en los países nórdicos sobrevive una de cada cuatro víctimas de muerte súbita en España apenas un once por ciento

Voz 1018 05:47 yo todavía unos segundos con Carlos Cala Isabel Quintana

Voz 0325 05:50 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rectifica y dice ahora que los trabajadores temporales e indefinidos no deben percibir la misma indemnización por despido asegura que la diferencia de trato se justifica cuando los contratos temporales forman parte de un proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del pues el Tribunal europeo también ha sentenciado que los Estados miembros de la Unión deben reconoce será el derecho de residencia a los cónyuges extranjeros de matrimonios homosexuales de sus ciudadanos aunque la unión de parejas del mismo sexo no esté reconocida en algunos países el letrado mayor del Parlamento de Cataluña deja el cargo aunque seguirá como letrado de la Cámara Antonio Bayona que en los últimos meses ha cuestionado decisiones el proceso soberanista asegura que es el momento una vez constituido el nuevo guber detenidos cuatro de los cuales dadas por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua se encontraban en libertad provisional a la espera de que el Supremo resolviera los recursos que han sido arrestados por riesgo de fe al menos sesenta y cinco muertos tras la erupción del volcán de Fuego en Guatemala aunque hay decenas de desaparecidos más de tres mil personas han sido evacuadas varios pueblos han quedado arrasados España enviado ya ayuda humanitaria de urgencia para atender a los

Voz 1018 06:49 afectados pues Toni pendientes de lo que pueda decir Rajoy esto es algo de lo que tenemos con

Voz 1995 06:54 muy pendientes de lo que pueda decir cese de ese Génova muchísimas gracias doce y siete minutos una hora menos en Canarias

Voz 1995 07:30 a la cuatro estaciones Tom no solamente es una pizza

Voz 7 07:36 hoy este

Voz 1995 07:38 Cal sobre la pizza Prado hacían tiempos hizo ya hace un tiempo Vivaldi ante la pisada nombra la mousse no no no no una pizza para componer bueno en lo que llevamos de día en este país en España unos en sentido calor otros han visto nubes otros han olido la lluvia otro sean bañado en la playa otros están no con la rebeca sino con un abrigo hoy es día de cuatro estaciones en el norte de oro

Voz 8 08:07 pues sabemos hallarlo conocíamos que las temperaturas pues son bastante mejores que las nuestras Jíménes no colmó están ahora a doce grados en Londres a trece Hadid estamos a quince estamos ahí

Voz 1995 08:19 vamos a hablar con Jonathan Gómez que es geógrafo climatología asesor de la ONU sobre cambio climático Jonathan buenos días

Voz 0392 08:26 hola buenos días

Voz 1995 08:28 ahora mismo alguien en España se está bañando y alguien en España está cogiendo el abrigo para salir a la calle

Voz 5 08:34 no lo soy

Voz 0392 08:36 podemos decir que el meteoro lógicamente estamos teniendo satisfacción Pedro que psicológica y físicamente cada persona afectada la temperatura de una manera de hecho ante una misma temperatura al esta de dieciocho grados de que indecible demanda deporte abrigos por lo tanto vivimos a mínimos la locura absoluta meteorológica porque por un lado la atmósfera no sale bien lo que quiere por otro lado los ciudadanos tampoco saber si los veinticuatro grados son frio o calor

Voz 1995 09:02 vale porque lo que sí que es evidente es que estamos en el verano climatológico que no coincide cuando el XXI decimos que es verano climatológico tan poco más en llegar pero lo que estamos viviendo en nuestro país no tiene que ver con ese verano climatológico sino más bien con la primavera puré dura

Voz 0392 09:19 sí estamos en efectivamente estamos en Un verano climatológico pero bueno esto también son las que muchas veces los seres humanos no queremos mucho que es imponer a la naturaleza un verano que comienza ahora el uno de junio qué tal pues puede ser no puede ser también sabemos que hasta el cuarenta de mayo no te quites el fallo entonces ya no lo decía el no algo voy donde estás impropios algo efectivamente aquel sabemos que hasta entrado el mes de junio en situaciones de muchacho ya incluso que se lo cierto y además es algo que ellos tienen muchos días luciendo esta primavera que estamos teniendo es más normal estamos poniendo una primavera normal de temperaturas suaves en cuanto a veinticinco como mucho de siete grados lluvias en primavera lo que no era normal que prima viene de los últimos seis siete ocho nueve años porque cuando estábamos a cuarenta grados son pleno mes de mayo eso siquiera atípico aún estamos en algo más pican lo que es es una verdadera primavera de hecho afinó una muy buena explotación de flores en muchas zonas yo vivo en la provincia de Toledo y estoy días estaba todos los campos los de rojo llama Pola hemos tenido una primavera muy bueno podemos decir con la naturaleza pero bueno las temperaturas se están manteniendo lo normal es que también es algo que te

Voz 1995 10:33 qué le das noticia inyectó la al vamos a treinta hay cinco de mayo XXXVI con lo cual todavía vamos a ver si si es refrán se cumple Se cumple este año sigue tranquilo los tendremos verano lo escuchábamos esta mañana con con Pepa también en estamos dentro de uno de los parámetros normales con mucha agua en los embalses no en todos ellos ella con mucha agua en los pantanos y los embalses si podemos estar tranquilos que llegará el calor no sabemos cuándo pero llegará

Voz 0392 11:00 ponemos el podemos estar completamente tranquilos porque el calor que vamos a tener como todos los veranos por temperaturas que alcanzarán los cuarenta grados tendremos seguramente alguna ola de calor que lo supe nada si vamos a pasar Mike ser impacientes de esto yo digo muchas veces disfrutemos estas temperaturas máximas de veinticuatro veinticinco grados que ya

Voz 9 11:19 luego vendrán los cuarenta cuando no podemos salir a las tres de la tarde a darnos una vuelta y cuando no puedo

Voz 0392 11:24 a conciliar el sueño y estemos dando vueltas en la cama

Voz 9 11:26 estos dos llegará a su debido momento entonces te llamaremos

Voz 1995 11:29 no es seguro Jonatan P siete Jonathan porque hace tanto calor

Voz 0392 11:34 sí la verdad es que el tiempo siempre es noticia yo también me alegro de ellos que el tiempo sea noticia pero lo cierto es que hemos tenido cierta anomalía también hay que reconocerlo no señor tan no valía en estas semanas de hecho vamos a estar moviendo como países escandinavos Noruega Suecia e incluso Alemania están regentadas desde hace unos días temperaturas por encima de los treinta y dos grados centígrados cuando aquí Córdoba del servicio superado los Veintiocho se ha invertido la situación atmosférica tenemos no es nada extraño que asustarse pero sí que tenemos las temperaturas tan altas tayikos veces el anticiclón sin cambios aquí pues no que están pasando varios embolsar cientos de aire frío otras trazó dejando paso pareció suave en muchas mismo por suerte porque no olvidemos la sequía se este país tenía hace unos meses no hubiese llovido eso es lo manera

Voz 1995 12:25 tenemos una muy mala memoria climáticas del año se olvida enseguida y es verdad que hace unos meses hablábamos de de esa sequía que empezadas en algunos hogares inquietante Jonathan Gómez geógrafo clima toro presentador de la información meteorológica en Castilla La Mancha media muchísimas gracias un abrazo y gracias como siempre

Voz 0392 12:42 un abrazo fortísimo y que no se nos olvide bendito más tiempo que también es necesario

Voz 7 12:47 es sí que sí que yo así no que aquí no está un poco así

Voz 10 13:01 sí

Voz 14 14:09 Raúl tiene seis años ya ha escrito y publicado un cuento lo grabó Bieber hermanas

Voz 1 14:26 Óscar tiene doce años y han creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 5 14:33 cree que en condiciones de conducir por qué motivos puede denunciando su aplicación para buscar el doctor Cano y así quiere con Luca Sukhoi que Alex tienes que haya calaveras

Voz 1 14:43 la Ventana ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena Ser

Voz 10 15:08 tú

Voz 0882 16:06 antes del dos mil treinta y cinco es decir dentro de apenas diecisiete años siete kilos de cada diez de nuestras basuras domésticas tienen ya que ser recicladas en España este es el nuevo objetivo aprobado por los países que forman la Unión Europea además la nueva legislación comunitaria sobre residuos domésticos ordena también la sufre son gradual de los vertederos de basuras porque la acumulación de residuos contamina las aguas el suelo el aire en concreto durante las próximas dos décadas la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos habrá de reducirse un noventa por ciento y España está bastante atrasada en esta recogida de algunos tipos de basuras como la orgánica como explica Óscar Martín consejero delegado de Eco

Voz 1 16:51 en ese pequeño gesto de empezar por la recogía selectiva de materia orgánica igual que hacemos con los envases ya su treinta y siete por ciento de nuestros residuos el planeta nos espera corre el tiempo en contra soy optimista pero falta mucho trabajo por hacer

Voz 0882 17:04 siguiendo la obligación de recogida selectiva que ellas aplica al papel el vidrio los metales y el plástico esta nueva norma europea obligará también a la recogida de los residuos domésticos peligrosos dentro de sólo cinco años los residuos biológicos un año después la ropa en el dos mil veinticinco y los residuos textiles siguen sino también una gran asignatura pendiente en nuestro país como explica Saló Abbas al dúo fundadora de al trapo una organización que se dedica a la reutilización de las prendas en desuso

Voz 21 17:36 porque generamos tanto residuo textil porque compramos tanto Il como podemos reducir esto y una vez que ya tenemos nuestra ropa cómo podemos dar alargar su vida la ropa que tenemos siendo esa misma ropa le damos un toque diferente para que no siga gustando no sentando bien

Voz 0882 17:51 en esta nueva legislación europea tiene tres objetivos básicos reducir los residuos evitar el desperdicio de alimentos y detener también el vertido de basuras Almaraz espacio Eco un espacio en colaboración con Ecoembes

Voz 1 18:09 túnicas

Voz 1995 18:12 y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día que pasará que Ministerio de sabrá lo que es más importante puede ser Mi gran noche nervios que cartera creen que le tocará a día bandolera o Debolsillo el hecho de que el Partido Popular ataque ahora los presupuestos que antes defendía vendría a confirmar que la política es una enmienda Rania Gibraltar Andorra nos emocione son las primeras citas internacionales del nuevo presidente no no es el grupo para el Mundial después de la designación de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores dónde están exactamente los acuerdos bajo cuerda de los independentistas catalanes y Pedro Sánchez cómo calificar a unos presupuestos en vendados por el BP que es kilos los hizo defendidos con el PSOE ahora en el Gobierno que lo rechazó cuando estaba en la oposición cuando el presidente de la Fundación Franco llama a movilizarse contra la llegada al Gobierno del PSOE detectar movimientos de carácter marxistas Se refiere a Carlos tú a Groucho no debería el seleccionador Lopetegui ante la falta de mordiente del combinado español convocara Rafael Hernando como

Voz 1 19:21 el destructor para atacar las defensas