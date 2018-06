Hoy por Hoy (07/06/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:18 saludos queda de esta muy buenos días hoy vamos a ver más el sol más que ayer pero no se confíen en que por la tarde han a volver las tormentas a muchas zonas de la Península y de Baleares España tendrá a partir de hoy el gobierno con más mujeres de nuestra historia y de la historia del mundo desarrollado hasta ahora el récord lo tenía Finlandia que en el año dos mil quince tuvo al frente un Ejecutivo con un sesenta y dos por ciento de mujeres el de Pedro Sánchez llega al sesenta y cuatro por ciento once ministras y seis ministro

Voz 0660 00:57 los un Gobierno compuesto por líderes

Voz 3 00:59 en cada uno de esos ámbitos respetados y reconocidos que comparten una misma vocación de servicio público y una misma visión de la sociedad progresista modernizado

Voz 1727 01:11 ahora a partir de las diez de la mañana a ese gobierno está citado en el Palacio de la Zarzuela para jurar o prometer su cargo ante el Rey a los nueve nombres que ya sabíamos en incorporado en las últimas horas fichajes de campanillas como el astronauta Pedro Duque para ciencia la fiscal Dolores Delgado para Justicia el juez Grande Marlaska para interior o el periodista y escritor Maxi muerta para Cultura dos mujeres del gabinete pasaron anoche por hora25 por la SER la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 4 01:44 que las necesidades de las personas a en el centro de todas las cuentas de todas las actuaciones y por supuesto pues todo el cumplimiento obligado de las normas de estabilidad que se han planteado que desde el primer momento por Bruselas

Voz 1727 01:56 sí la de Administraciones Públicas Meritxell Batet que dijo que su gran reto será rebajar la tensión en Catalunya

Voz 5 02:02 el presidente del Gobierno en persona está involucrado en ello es la forma de gobernar pues se va a cambiar muchas cosas íbamos a empezar por ahí para que será caminar en otra dirección

Voz 1727 02:14 es jueves y hoy hace una semana Mariano Rajoy era todavía presidente del Gobierno de España una semana después la vida política española se ha dado la vuelta como un calcetín Sánchez ex presidente ya compuesto en tiempo récord un gobierno que achica el espacio Ciudadanos qué podemos espera ver actuar para poder juzgarlo y que deja en la oposición y sin líder de momento al Partido Popular el siete de junio y sociedad civil catalana ya tiene respuesta a su oferta de reunión con las entidades independentistas con la Asamblea Nacional Catalana Icon Omnium Cultural esta última Omnium dice que si sociedad civil quiere una reunión tendrá que ser con Jordi Cuixart en la cárcel de Soto del Real Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:58 buenos días Pepa todo en la misma jornada en la que hemos visto las primeras imágenes de los líderes independentistas en la cárcel y también como ocupan su tiempo las ha publicado el diario

Voz 1258 03:07 mira

Voz 6 03:11 esto

Voz 0858 03:11 sobre Junquera es profesor de Historia y que ahora da clases a otros reclusos en la prisión de Estremera su abogado ya ha dicho que va a pedir explicaciones a la cárcel por la filtración de las imam

Voz 1727 03:21 Alberto Ruiz Gallardón declara hoy como imputado en el caso Lezo

Voz 0858 03:24 el ex ministro ex presidente madrileño también exalcalde de la capital está citado a partir de las nueve y media en la Audiencia Nacional el juez investiga el supuesto saqueo del Canal de Isabel Segunda durante los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid

Voz 1727 03:36 en Guatemala la tragedia no para de hacerse más grande cada día hay ya noventa y nueve muertos y se sigue buscando al menos doscientas personas

Voz 0858 03:44 esta noche ha salido un primer contingente de bomberos españoles para ayudar en esos trabajos

Voz 0858 04:16 hoy su nombramiento se va a someter a votación consultiva de la redacción tal y como fijan los estatutos del país

Voz 1727 04:21 en los deportes es el último día de la selección de fútbol en España hay para despedirse visita de la Casa Real Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1772 04:28 buenos días desde las once y cuarto de la mañana está previsto que Felipe VI visita en la concentración en Las Rozas para desear suerte a la selección que va a partir hacia Krasnodar a las dos de la tarde y donde establecerá su sede para todo el Mundial tras cinco horas de viaje con Carvajal y Busquets con dolencias Vallejo y Rodri harán el viaje sobre todo de cara al partido del sábado frente a Túnez ya en tierras rusas último amistoso previo al debut frente a Portugal que precisamente hoy se miden Lisboa Argelia desde las nueve y cuarto ya con Cristiano Ronaldo como titular

Voz 1727 04:53 los detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:58 buenos días hoy el sol va a lucir durante muchas más horas que ayer en el conjunto del país sobre todo en el Mediterráneo donde no se repetirán las tormentas tan aparatosas tan violentas de ayer de aumentó a esta hora de la mañana ambiente fresco incluso frío en muchos llanos del interior buen pueblos de montaña temperaturas que van a subir con más facilidad durante la tarde máximas dijera al de veinte a veinticinco grados calor en el Valle del Ebro también en la Comunidad Valenciana Murcia máximas que se situarán aquí alrededor de los treinta grados durante la tarde chubascos y tormentas en la mitad norte peninsular la lluvia que caerá desde primeras horas de la mañana en Galicia durante la tarde en el interior de Galicia también alguna tormenta intensa

Voz 1727 05:54 la OSE mojaba ayer sobre las terrazas terminamos de conocer al futuro Consejo de Ministros aunque para ser justos hay que empezar a hablar del Consejo de ministras Marina Fernández buenos días

Voz 1491 06:07 buenos días Pepa porque Pedro Sánchez ha diseñado el Ejecutivo con más mujeres del mundo que sepamos se hizo esperar y mucho el Ministerio de Cultura que no se ha llevado una mujer según contaba ella misma en Twitter porque no ha querido

Voz 7 06:18 yo si esto rumana que lo veo pero esto prima prima yo no veo primas no al nepotismo aquí en PDF la gente entra por su talento

Voz 1491 06:28 meritocracia Paquita Salas bromeaba ayer con que había sido idea suya lo de Martín Huerta tras rechazar la oferta de Sánchez el actor tras el fenómeno Bryce F bien hoy a presentar con Toni la segunda temporada de la exitosa serie un poco antes a las diez Mikel Erentxun celebra también en estos micrófonos los treinta y tres años de su primer elepé que unos días sale reeditado como dioses pequeñas Se titula esta canción que escuchamos y que casi explica cómo nos sentimos diría que prácticamente todos pero sobre todo todas las periodistas de este país con una noticia que acabamos de contar y que se ha confirmado Soledad Gallego Díaz va a ser la nueva directora del diario El País la primera mujer directora en Historia del periódico existen unos deja por el momento sin escuchar sus siempre brillante comentario a las siete y cuarto pero es un precio que estamos dispuestos a pagar

Voz 8 07:24 sí

Voz 1491 07:30 lo que intentas estamos todas infantes de vas que acumular y todo es es verdad pero todas especialmente a acumular motivos de alegría esta semana un gobierno con tantas ministras

Voz 1727 07:44 Sol Gallego Díaz la primera mujer al frente del diario El País

Voz 1491 07:47 sí tercera y última vez que preguntamos esta semana por el gabinete de Pedro Sánchez Marina si nunca antes había seguido con semejante interés y expectación la formación de un Gobierno del Gobierno horas y con más mujeres de la historia Sánchez se ha pasado la paridad la superado con mujeres además no

Voz 0393 08:04 ministerios de más peso aquí con Pedro

Voz 1491 08:06 duque un astronauta al frente de Ciencia y con Grande Marlaska han justicia con el bombazo final Maxi muerta en cultura queremos la opinión de los oyentes nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 8 08:21 Martin

Voz 0858 08:24 sale las seis y ocho las cinco y hecho en Canarias había pues vamos a desmenuzar todo esto lo hacemos con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica Jo Jordi Fábrega la producción en las

Voz 8 09:33 Carreño esto José Delgado todo el equipo de deportes de la cadena SER ya está listo para el Mundial cualquier día vamos a Rusia para acercarte el mayor espectáculo futbolístico del planeta a partir del día once de junio todos los partidos de nuestra selección carruseles especiales y un despliegue sin precedentes la que vivas el Mundial como si estuvieras en Rusia

Voz 0660 10:02 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 14 10:06 un gobierno preparado para abordar los grandes desafíos de la España de Siglo XXI que no son otros más que la modernización de nuestra economía con la ciencia como principal motor la consolidación de nuestro actual ritmo de crecimiento económico la lucha contra todo tipo de desigualdad social son las peor

Voz 0858 10:27 el es que se fija el nuevo presidente del Gobierno para abordar las Pedro Sánchez se rodea de diecisiete ministros con una clara mayoría de mujeres habrá once ministras y este Ejecutivo se confirma como el que tendrá más presencia de mujeres en todo el mundo la media de edad del nuevo gabinete es de cincuenta y cuatro coma ocho años algunos ya los conocíamos Borrell temen Calvo o José Luis Ábalos pero en la lista de ministros seguido completando en las últimas horas con otros ocho nombres tenemos al astronauta Pedro Duque la fiscala Dolores Dolores Delgado o el juez Grande Marlaska también el periodista máximo Huerta Carolina Gómez buenos días buenas

Voz 0393 11:01 días al frente de Ciencia Pedro Duque que no necesita presentación ex astronauta ingeniero aeronáutico y siempre ha sido muy crítico con la falta de inversión en ciencia

Voz 1552 11:10 es algo endémico

Voz 15 11:12 es algo endémico que hay que seguramente

Voz 1491 11:17 esto en algún Isabel Celaá será ministra de Educación nipón

Voz 0393 11:19 la voz del Gobierno han formado parte del Instituto Vasco de la Mujer

Voz 1727 11:22 la prioridad es mantener un sistema educativo que capacita de manera creciente a nuestros jóvenes Illes aporte ventajas comparativas para desafiar al mal

Voz 0393 11:33 el global Grande Marlaska será el nuevo ministro del Interior pasó por la Audiencia Nacional sustituyendo a su compañero Baltasar Garzón abrió la investigación del caso Faisán Dolores Delgado de cincuenta y cinco años será ministra de Justicia ha sido coordinadora de asuntos de terrorismo yihadista materia en la que se experta se opuso a la petición de Suiza de entregar a Falciani siempre se ha mostrado partidaria de la justicia universal es legislar con las

Voz 0858 11:55 las o para las tripas

Voz 0393 11:58 manera Margarita Robles será finalmente la ministra de Defensa una de las primeras mujeres en conseguir entrar en el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y una de las sorpresas de última hora es sin duda Maxine Huertas ministro de Cultura licenciado en Ciencias de la Información ha pasado por radio prensa y televisión en Telecinco se dio a conocer al gran público ha obtenido también el Premio Primavera de Novela

Voz 0858 12:19 a las diez están ya a todos citados para la toma de posesión en Zarzuela lo harán frente al Rey tras prometer o jurar lealtad a la Constitución y al jefe del Estado intercambiarán las carteras con sus predecesores con los ministros del PP María Manjavacas

Voz 1444 12:31 será la primera foto en conjunto del Gobierno de Pedro Sánchez en el salón de audiencias a las diez los diecisiete ministros de Pedro Sánchez la mayoría mujeres prometerán o jurarán sus cargos ante el Rey que ayer firmó los decretos de nombramientos que hoy publica el BOE a la ceremonia asisten representantes de todos los poderes del Estado Congreso Senado y Poder Judicial habitualmente jura el primero el titular de Justicia en este caso Dolores Delgado para hacer de notaria y dar fe del nombramiento de sus compañeros desde que está Felipe VI la jefatura del Estado se puede optar por jurar o prometer con o sin símbolos religiosos Pedro Sánchez fue el primer alto cargo que prometió su cargo solo ante un ejemplar de la Constitución y todo hace pensar que hoy en el Salón de Audiencias no se exhibirá ni el crucifijo ni la biblia sólo la Carta Magna ante la que los ministros prometerán su cargo ante el Rey después será la foto de familia el saludo en los corrillos de intercambio de felicitaciones que serán breves porque las once el Rey despide a la selección de fútbol y los ministros serán a sus respectivos ministerios para el intercambio de carteras

Voz 0858 13:30 y a partir de ese momento ya serán oficialmente ministros del Gobierno de España nos preguntamos ahora como los bonos recibir en sus respectivos sectores como ven a los nuevos ministros los sindicatos la patronal o el sector de la cultura Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 13:43 unos días el presidente de la Asociación Colegial de Escritores dice que máximo Puerta responsable de Cultura tiene que demostrar que es ministro que necesita España más respaldo recibido de las escritoras Rosa Montero Dolores Redondo o del mundo de la televisión le felicitan Risto Mejide o Christian Gálvez satisfacción en la asociación de jueces y fiscales con otro nombramiento el de Dolores Delgado como ministra de Justicia

Voz 16 14:05 ella es una persona muy complicado

Voz 17 14:08 cada vez lo lo que queremos hacer gestiones judiciales

Voz 16 14:11 sí estamos esperanzado en que puedo

Voz 17 14:13 conseguirlo es la opinión de los portavoces de Jueces

Voz 1772 14:16 jueces para la Democracia y la Asociación Francisco de Vitoria también gusta al sindicato agrario COAG el nombramiento de nuevo ministro de Agricultura Luis Planas

Voz 16 14:24 en una idea clara respecto a la financiación de una política tan importante como es la política agrícola común con el fin de mantener un presupuesto fuerte

Voz 1772 14:33 sobre Magdalena Valerio al frente de Empleo opinan los sindicatos y la patronal Unai Sordo Joan Rosell

Voz 18 14:38 es una buena conocedora de las materias laborales especialmente de Seguridad Social SIMA colaboración vamos a intentar explicarles las cosas que creemos que son eh

Voz 1772 14:48 sanitario ni de Pedro Duque le habrá Juan Luis Arsuaga del CSIC

Voz 16 14:51 no me parece una persona muy reducida sobre todo muy activa en una ciudad

Voz 1772 14:58 persona de acción así Le califica el palio Antón

Voz 0858 15:01 desde de la política posee para todos los gustos incluso dentro del PP ayer sorprendido por ejemplo el ataque de sinceridad del presidente de la justa de la Junta de Castilla y León respuesta de Juan Vicente Herrera a la pregunta de qué le parece el nuevo Ejecutivo

Voz 1727 15:15 a mí me parece un un gobierno

Voz 0660 15:18 lo con algunos de los

Voz 1727 15:20 de los nombres que estamos conociendo pues muy sólido

Voz 0858 15:23 la opinión de Herrera al menos en público una excepción en el Partido Popular su portavoz parlamentario de hecho lleva haciendo oposición desde mucho antes desde de que se confirmara el propio Ejecutivo ayer a las dudas que Rafael Hernando viene planteando sobre su legitimidad sumo nuevas reservas

Voz 19 15:39 porque con los demás ya desde el tirarte de sus monos gusta su gobierno en el que se recuperan viejas glorias en el que sería al pasado a través de la que hay muchos de divismo de nuevo muchos responsables del Ministerio es pero son los que alma encabezando algunos de los ministerios

Voz 0858 16:02 a Ciudadanos la composición le parece correcta pero inmediatamente recuerdan que lo van a tener muy difícil en el Congreso por su fragmentación Toni Roldán

Voz 20 16:10 tenemos un Gobierno enormemente débil el más débil de toda la democracia con ochenta y cinco diputados y que dependerá de otros partidos para llegar a acuerdos veremos cuáles son las hipotecas a las que ha llegado Sánchez para llegar al Gobierno todavía no conocemos cuando veamos el programa de gobierno que todavía no lo tiene pues podremos valorar

Voz 0858 16:27 y en Podemos prefieren esperar a tener un balance de gestión o eso dicen porque algunos nombres sí que les producen algunas reservas Pablo Echenique citaba en Radio Nacional una muy concreta la del juez Grande Marlaska al frente

Voz 1662 16:38 ahora creo que al nuevo ministro Tallón al señor Grande Marlaska y no sería sensato juzgarle por Espera Bellido contra los manifestantes en 15M cuando cuando rodearon el Parlament de Catalunya o por haber ordenado el secuestro de de El ejemplar del jueves no creo que hay que juzgarle por lo que vaya a hacer de ahora en adelante

Voz 0858 17:03 en unas horas antes de conocerse la composición completa del Gobierno de Pedro Sánchez el presidente de la Generalitat defendía al suyo a su Govern por primera vez en el Parlament desde allí ha lanzado un mensaje tanto a Sánchez como a la oposición como a la CUP no aceptará dice renuncias a cambio de abrir una negociación con el Gobierno central quinto

Voz 0867 17:21 para aquellos días sentía portalón estos días hoy a portavoces de la oposición pidiendo que rectificar a menos que desistiera de nuestros objetivos políticos para poder dialogar si piden eso es que ustedes no quieren dialogar podrían ver que en ningún lugar del mundo donde ha habido conflicto se ha exigido la rendición como condición para dialogar miren Se lo digo ahora para que quede claro no hemos venido aquí a rendirnos no es este nuestro punto de partida para la negociación

Voz 0858 17:51 mientras tanto en el Partido Popular aunque todavía no se ha convocado el congreso de julio para elegir al sucesor de Mariano Rajoy ya hay al menos tres nombres que suenan con fuerza el del eterno Núñez Feijóo que nunca ha salido de las quinielas el de la todavía presidenta del Congreso Ana Pastor y el de la ya ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal que de momento se mantiene sólo como secretaria general de PP ninguno de momento da un paso al frente no I Congreso Combo

Voz 0660 18:15 dado en consecuencia no tenía nada que decir ni nada que venga aquí pueda cumplir Hacienda como presidente en eso no no como

Voz 1491 18:22 puede imaginar no voy a entrar pero lo que quiero para mi partido es lo es lo mejor siempre trabajaré para para que mi partido siga siendo una referencia

Voz 21 18:31 yo estaré en el lugar que sea mejor para los intereses de mi partido y que asegure que tras el congreso Mi partido esté más unido

Voz 0858 18:40 a quién se ponga finalmente al frente del PP va a recibir una herencia judicial difícil de gestionar el juez del caso Bárcenas ha decidido prorrogar dos años más la investigación de la pieza separada sobre la caja B del PP que fue reabierta el año pasado por las declaraciones de Francisco Correa el cabecilla de la Gürtel precisamente en sede judicial Miguel Ángel Campos

Voz 1552 19:01 el juez prorroga el vía crucis para la etapa de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular extiende la investigación por las supuestas mordidas pagadas por empresarios a la caja B del PP que se prolongó hasta al menos dos mil ocho cuando Rajoy llevaba ya cuatro años en la presidencia del partido el magistrado acepta la petición de Izquierda Unida al considerar que el el caso involucra a una gran cantidad de imputados tanto personas físicas como jurídicas y porque no es descartable dice al juez José de la Mata que se tengan que practicar numerosas pruebas y análisis de abundante documentación en referencia a las obras supuestamente adjudicadas a cambio de pagos en negro la investigación de la conocida como pieza de los cohechos del caso de la caja B del PP se prorroga pues hasta el veintiocho de agosto de dos mil veinte

Voz 0858 19:47 la Gürtel es sólo uno de los frentes judiciales que amenazan a los populares a partir de las nueve y media de la mañana va a declarar hoy como investigado ante el juez de la Lezo el ex presidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón está acusado de cometer delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cuando ordenó que el Canal de Isabel Segunda comprara supuestamente de forma fraudulenta la empresa colombiana Ignasi Ana croata buenos días

Voz 0127 20:10 buenos días en dos mil uno cuando Gallardón presidía la Comunidad de Madrid aprobó la sospechosa comprado y NASA con un gasto supuestamente irregular de setenta y tres millones de dólares la Fiscalía sostiene que el Canal de Isabel Segunda diseño un plan de expansión en Latinoamérica repleto de irregularidades que en el camino enriquecido de forma ilícita a varios de sus dirigentes entre ellos el ex presidente madrileño no obstante sus sus ex consejeros Mayor Oreja y Manuel Cobo han negado esta semana cualquier irregularidad que ante el juez han dicho que firmaban lo que les presentaban los técnicos e incluso que la compra de Inalsa fue beneficiosa para el erario público

Voz 0858 20:45 el Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento sancionador a ocho partidos entre ellos ciudadanos el PNV Izquierda Unida Convergencia por posibles irregularidades contables en los años dos mil catorce dos mil quince Pilar Velasco

Voz 1743 20:58 en el caso de Ciudadanos el organismo no aprobó sus cuentas en el año dos mil quince y ahora analizará todos sus gastos para determinar qué sanciones corresponden a Izquierda Unida Convergència y de Unió Amaiur y Bildu por la falta de control interno utilizado por sobrepasar el límite las donaciones vulnerando la ley de financiación le abre expediente a Convergència e Izquierda Unida i Unió en el caso del PNV el foco está puesto en las actividades de carácter mercantil ya UPD por su falta de control el pleno designará ahora instructor que abrirá diligencias para determinar las sanciones

Voz 0858 21:28 bueno pues de momento sólo Ciudadanos ha respondido públicamente a esa apertura el expediente dice que esas terceras personas que asumieron gastos electorales que debía pagar el partido son los propios candidatos que pagaron de su bolsillo parte de las facturas de campaña lloran es vamos a Euskadi porque allí la supuesta filtración de los exámenes de varias oposiciones para Osakidetza para el Servicio Vasco de Salud ha obligado a paralizar parcialmente ese proceso de selección del que están pendientes miles de personas Radio Bilbao Isabel Léon a uno

Voz 0821 21:57 qué tal un hasta cuatro sindicatos denunciaban la semana pasada de forma pública una manipulación en los exámenes de una docena de especialidades médicas pruebas que realizaban entorno a diez mil personas de las cien mil inscritas para toda la OP que hay que decir continúa ahora mismo los únicos exámenes hechos son los de especialidades médicas y a pesar de que el consejero lo negaba hace dos días

Voz 22 22:16 a día de hoy el Departamento de Salud Osakidetza del IVAC no tienen ninguna

Voz 0660 22:21 constancia objetiva de ninguna

Voz 22 22:24 la irregularidad impedía nombres y apellidos

Voz 0821 22:26 denunciantes el primero en acudir a la Fiscalía con esos nombres con esa lista fue el sindicato de la Fiscalía que no se ha pronunciado de momento sobre si habría o no diligencias hoy harán el mismo recorrido ante la Fiscalía alavesa LAB el sindicato médico hoy ESK que valora incluso iniciar un proceso penal con esta presión ahora si el departamento de Salut paraliza temporalmente tres especialidades así lo comunicaban ayer han geología Anestesiología Cardiología

Voz 1491 22:52 el sabemos que abre un expediente también aún

Voz 0821 22:55 una cuarta cirugía plástica no publicará los resultados de los mismos hasta ver qué dice la investigación externa que han encargado hoy se reanuda la comisión de seguimiento de la OP mientras los sindicatos que siguen hablando de enchufismo para acabar con el piden una paralización total de estas

Voz 1491 23:11 deposiciones

Voz 0858 23:17 seis y veintitrés cinco y veintitrés en Canarias la figura del músico Bob Marley padre del reggae va a dar el salto a la gran pantalla murió con sólo treinta y seis años por culpa de un cáncer pero el legado que ha dejado es inmenso ahora a su hijo y también el estudio Paramount trabajan en una película biográfica sobre el artista jamaicano Julia Molina

Voz 23 23:37 Ziggy Marley decía en una entrevista

Voz 0660 23:39 set en transacciones de música el cine

Voz 23 23:43 madre le enseñó que la música es un vehículo para lanzar un mensaje al mundo pero el cine también lo es y ahora la filosofía de Marley saltará a la gran pantalla la película contará la historia del jamaicano que hizo del su bandera la música de la gente así la definía narrará los pasos de este músico apolítico y pacifista que se convirtió en el difusor de la cultura arrastra fario aunque todavía no se sabe que lo interpretará ni quién dirigirá la cinta de momento trabajan en ella Paramount Ziggy que ya ha producido un par de documentales sobre su padre un icono que a día de hoy sigue generando millones de dólares aunque él

Voz 0660 24:19 no sé nada debe sentir la siempre defendió que la verdadera riqueza era la vida

Voz 0858 24:30 en cinco minutos llegamos a idea

Voz 1772 24:45 a las dos de la tarde va a partir la expedición hacia Krasnodar antes desde las once y cuarto de la mañana visita de la Casa Real el Rey Felipe VI se acercara a Las Rozas para despedir y desear suerte a la expedición veinticinco jugadores que viajarán a la sede de la selección los veintitrés de la lista además de Vallejo y Rodri que lo harán por las dolencias de Carvajal y Busquets de cara al partido del sábado contra Túnez último amistoso antes del debut del próximo viernes ante Portugal en Sochi una selección de Portugal que por cierto y tiene en Lisboa su último test antes de medirse a España desde las nueve y cuarto de la noche Portugal Argelia ya con Cristiano Ronaldo titular hay más amistosos hoy Corea del Sur Bolivia Inglaterra Costa Rica Islandia gana hijo Uruguay Uzbekistán dos declaraciones de de las concentraciones de Argentina y Brasil desde la albiceleste Messi en entrevista con el mundo deportivo una vez más sobre la posible llegada de grises

Voz 1293 25:29 bueno para nadie se sorprende el técnico sino constató no sí sí o no Griezmann que todavía no está cien por cien no tanto invitado en ese a nosotros queremos ser el mejor equipo del mundo y para eso tenemos que tenerlo lo mejor y después el problema el mix tiene no tengo duda de que uno de los grandes jugadores que está pasando por un momento de su carrera excepcional pero ya me

Voz 1491 25:51 de qué es

Voz 1293 25:53 entendería

Voz 1772 25:54 sí desde la canarinha Fermín hoy nuevo Paulo Sergio Ramos por lo sucedido con cargos usa la en la final de la Champions

Voz 1552 25:59 a pleno comenta las que él prefiere no comentar creo que está la razón por haber sido campeón y eso pero creo que fue idiota por su parte se debe

Voz 1772 26:11 en casa Numancia Zaragoza empataban anoche a uno en Los Pajaritos en el partido de ida de semifinales del play off adelantó a los maños zapatera el minuto cuatro empataba Guillermo Un minuto después lo lamentaba a Zapatero en el larguero

Voz 24 26:20 ha sido muy importante no encajar en esa jugada porque sabes que luego se va a tranquilizar todo Massey y luego va a ser más difícil es bueno pero pero no puedes pensar que que te va a valer el el resultado en casa tenemos que pensar que jugamos en nuestra casa que tenemos que el partido allí

Voz 1258 26:34 la vuelta el sábado desde las seis de la tarde en La Romareda

Voz 1772 26:37 el partido de ida en la otra semifinal desde las ocho y media Valladolid Sporting bajas locales Michel David con Dani Luismi en el Sporting mesa ex Pérez va a arbitrar el colegiado castellano manchego Díaz de Mera y desde las ocho y media la selección femenina disputa en Murcia ha partido de clasificación para el Mundial de Francia dos mil diecinueve ante Israel también en fútbol sala arranca el primer partido de la final de la Liga al mejor de cinco desde las nueve y cuarto Movistar Inter Barça en Roland Garros Garbiñe Muguruza disputa la semifinal ante la rumana Simona Khaled número uno del mundo no antes de las tres de la tarde y Rafa Nadal desde las doce de la mañana tiene que continuar el suyo ante el argentino Juan que se vio interrumpido ayer por la lluvia con cuatro seis para el argentino cinco tres en el segundo set a favor de Nadal además Baskonia domina dos cero en su semifinal al imponerse de nuevo ayer al Barça ochenta y cinco setenta y nueve algo S Se puede plantar el final por la vía rápida podría suceder mañana mismo en Barcelona donde se disputa el tercer partido y esta noche desde las nueve hora peninsular tercer partido de la otra semifinal Gran Canaria Real Madrid domina dos cero a los de Pablo Laso en la NBA los Warriors se quedan a un partido de ser campeones tras vencer esta madrugada en Cleveland ciento dos ciento diez y colocar ya el tres cero en la eliminatoria no jugó Calderón el próximo partido puede ser el definitivo se disputarán la madrugada el viernes sábado en Cleveland

Voz 22 28:05 a pesar María vivido

Voz 3 28:41 por José en la capital alemana líneas enviada especial Raffarin

Voz 1727 28:44 hola buenas tardes Fernando Bayón buenas tardes

Voz 3 28:46 el viernes a partir de las dos de la tarde la una

Voz 0660 28:49 en Canarias y síguenos también en Hora catorce punto es Cadena Ser

Voz 27 29:35 en

Voz 18 29:36 toda noticia relacionada con los malos tratos a la mujer irá acompañado de información precisa sobre las entidades que presenten asistencia para este tipo de problemas

Voz 0858 30:11 Bruselas aguarda con expectación según fuentes comunitarias al nuevo Gobierno de Sánchez que echa hoy a andar con la toma de posesión de once ministras y seis ministros un gabinete con vocación europeísta según el precio

Voz 0393 30:23 Sánchez ha hecho un claro guiño a las instituciones europeas una elección de Josep Borrell expresidente del Europarlamento dice Nadia Calviño que ayer en su despedida de la Comisión Europea como directora de Presupuestos recibió multitud de halagos Bruselas

Voz 0738 30:35 por contra los pronósticos hechos por el PP a que hay ganas de conocer a los nuevos ministros y hay felicitaciones para los que conocen bien como Nadia Calviño Calvino eso yo estoy muy bien es una pérdida para la coalición pero me encantará tenerle al otro lado de la misa ha dicho el vicepresidente del equipo de Juncker el finlandés Katainen en la sala de piensa en la europea hay mucha expectación por saber cuándo empiezan llene el Europarlamento por confirmar si Sánchez va a mantener la agenda de Rajoy y comparecer ante los eurodiputados el próximo diciembre

Voz 0393 31:07 hoy comienza en Turín la reunión del club Bilderberg Un foro que reúne a un centenar de las personas más influyentes del mundo este año hay cuatro españoles invitados Soraya Sáenz de Santamaría Albert Rivera Ana Patricia Botín Juan Luis Cebrián información de Óscar García

Voz 1645 31:20 Soraya Sáenz de Santamaría y Albert Rivera coincidirán en la reunión del club Bilderberg con una semana después de que prosperara la moción de censura contra la que ellos votaron y que aupó a la presidencia del Gobierno al socialista Pedro Sánchez el club Conferencia Bilderberg está compuesto por unos ciento treinta miembros todos son personalidades influyentes de la política la economía los medios de comunicación Leza Se reúne anualmente que a esta cita Sáenz de Santamaría es la primera vez que acude no es el caso del presidente de Ciudadanos Albert Rivera repite ya estuvo el año pasado en dos mil dieciséis también fue invitado pero delegó su asistencia en su gurú económico Luis Garicano además de ellos dos en la lista de este año también aparecen la presidenta del Banco Santander Ana Patricia Botín quien ya ha acudido en alguna que otra ocasión y el presidente de honor del país Juan Luis Cebrián quién es un habitual de estos encuentros ya que además es miembro de su comité directivo permanente

Voz 0393 32:14 Teresa Serrano DGT buenos días hola buenos días a esta hora el tráfico va en aumento en los accesos a los grandes núcleos en Madrid en la A cuatro a la altura de Pinto y en el acceso a la M30 en la dos tráfico en aumento también a la altura de Torrejón de Ardoz y la A42 a la altura de Parla en la M40 También tráfico intenso de Vallecas hacia la A dos en Barcelona en la ronda B10 hacia el nudo de Trinidad Esteve jueves también despierta con dos vehículos accidentados en la provincia de Castellón en barracas en la A veintitrés en La Llosa en la AP siete además de bancos de niebla en Mondoñedo en Lugo hoy suben un poco las temperaturas en toda España salvo en Galicia donde va a llover durante todo el día las nubes también van a descargan en Extremadura Cataluña Comunidad Valenciana Baleares

Voz 30 33:55 no suelo

Voz 1552 33:58 es el día a Rey

Voz 31 34:01 pero sin y lo interpreta el tenor peruano Juan Diego Flórez el dieciséis de julio volverá a interpretarlo

Voz 28 34:13 tú a catorce cantantes españoles peruanos italianos rusos en Viena

Voz 0858 34:58 a las seis y treinta y cinco cinco y veinticinco en Canarias abrimos esta mesa español en Cataluña allí el president Torra ha comparecido por primera vez en el Parlament para explicar la composición de su nuevo Govern cita que ha aprovechado para intentar mantener un equilibrio en su discurso sin renunciar al depende sí pero manteniendo también la puerta abierta a un futuro diálogo con el nuevo presidente de Gobierno con Pedro Sánchez Radio Barcelona Frederic Vinçent bon día

Voz 0706 35:23 hablar al president Torra insiste que la legislatura tiene que acabar con una Constitución catalana también que quiere reunirse cuanto antes con el presidente Sánchez eso sí decía sin renuncias

Voz 1552 35:32 doctor monos ni Agut conflictos exigir la rendición como condición para dialogar

Voz 0706 35:37 en ningún conflictos exigido la rendición como condición para dialogar dijo Torra que añadió no hemos venido aquí a rendirnos el president defiende el diálogo con todos y de hecho mañana empezará una ronda de contactos con todos los partidos fines Arrimadas de ciudadanos cuestionaba esta voluntad de diálogo

Voz 33 35:51 usted ha prometido a los suyos señor Torra un Estado propio en forma de república sabe lo que realmente le va a dar usted a los suyos un CDR en forma

Voz 0706 36:02 de guber la CUP acusó a Torra de presidir un Govern autonomista

Voz 1491 36:06 gracias Freddy y la política saco

Voz 0858 36:08 también en el examen de Lengua de Selectividad en Extremadura Justo Pérez buenos días qué tal si es que los estudiantes han tenido que analizar un artículo de opinión crítico con la portavoz de Podemos en el Congreso con Irene Montero su partido Podemos lamenta dice que la Universidad se fijen ellos como ejemplo negativo Hinault dicen en los casos de corrupción de otras

Voz 1258 36:28 más y más si se trata de un artículo de opinión del diario El País sobre el uso Pizzo la diputada Irene Montero de la palabra inexistente portavoz para defender los derechos de las mujeres el secretario regional de Podemos Álvaro Jaén pide explicaciones a la universidad y califica de impresentable el hecho apuntando además que si se quería analizar el machismo se podía haber cogido la sentencia de la manada Hinault Un editorial que ataca a la formación morada gira una de las dos opciones del comentario de texto en lengua y literatura en unas pruebas de selectividad que finalizan hoy en Extremadura con casi cinco mil alumnos que examinados

Voz 9 36:58 ella iraquí Ángela Vidal aquí

Voz 0858 37:06 el siete de los nueve quirófanos con los que cuenta el hospital de Can Misses San Ibiza han sido cerrados por una plaga de moscas además no es la primera vez que ocurre Baleares Juan Antonio Bauzá mundial

Voz 1157 37:16 quedaban es el segundo episodio ya de este tipo en apenas quince días y el tercero el año y medio hasta el lunes como mínimo no volverán a estar operativo se ven afectadas cuarenta y siete operaciones entre las de ayer hoy y mañana porque el fin de semana no hay actividad quirúrgica se han clausurado siete de los nueve quirófanos quedando operativos únicamente de Urgencias del de maternidad el Servicio Balear de Salud abre expediente sancionador a la concesionaria por este nuevo caso por lo ocurrido ayer en enero del año pasado se impuso una multa de doscientos diez mil euros el informe de lo ocurrido hace una semana a una terminado una de las decisiones que ha tomado ya es Internal izar el mantenimiento limpieza desratización desinsectación de los quirófanos

Voz 0858 37:53 el municipio de Biescas en la provincia de Huesca está recuperando la normalidad poco a poco traspasar más de veinticuatro horas sin agua potable por la rotura de una tubería la culpa ese desaguisado que dejó secos a más de mil vecinos tiene un movimiento de tierra que ha provocado las últimas lluvias Aragón Ana Sánchez Rey buenos días

Voz 0660 38:10 buenos días los técnicos municipales de esta localidad del Pirineo oscense trabajaron ayer durante todo el día para reponer la tubería general de abastecimiento que se había roto en diferentes tramos en la madrugada del martes la rotura provocó que se invertirán cuatro mil metros cúbicos de agua del depósito principal en apenas dos horas durante la jornada de ayer se habilitaron tres puntos de suministro de agua potable con cisternas

Voz 28 38:33 con garrafas la avería también afectaba al núcleo de oro salto que pertenece había

Voz 1552 38:41 un grupo de bomberos de Huelva viaja hasta ahora hacía aguas

Voz 0858 38:45 en mala para ayudar en las tareas de rescate por la erupción del volcán de Fuego las últimas cifras oficiales elevan a noventa el número de muertos ya ciento noventa y siete el de desaparecidos Andalucía Elena Carazo buenos días

Voz 1491 38:56 buenos días acuden estos bomberos en apoyo a su compañero con diverso material y la tarea principal de identificar una zona de trabajo donde instalar una planta potabilizadora con la que atender a la población a los miles de desplazados y reubicados en albergues Antonio Nogales de Bomberos Unidos Sin Fronteras

Voz 34 39:13 si van con la labor de identificar una zona de trabajo donde debe instalar la planta potabilizadora que van a desplazar o da la feminista que esta cayendo hasta va a afectar a los acuíferos aguas firma contaminar hay ahí a tres el principal problema

Voz 1491 39:29 a la popular durante toda la vida son cuatro bomberos y un sanitario que vuelan a estar hacia Guatemala para participar en las labores de Respuesta a la Emergencia tras la erupción del volcán de Fuego

Voz 0858 39:39 pues que tengan buen servicio muchas gracias Elena

Voz 1491 39:41 allí un saludo y ahora nos fijamos en Cannes

Voz 0858 39:43 habría Fermín Mier buenos días qué tal buenos días allí ya se ha resuelto el misterio de esos dos oros olímpicos robados en el Museo del Deporte de Santander la Policía Nacional ha corrido al final más que el ladrón hiló detenido en la provincia no provincia vecina Hamburgo

Voz 28 39:57 los pues una simple inspección ocular en el Museo del Deporte

Voz 0628 40:01 que fueron robadas las medallas ha sido fundamental para que la policía haya localizado al hombre de cuarenta y cinco años que se las votos medallas de oro dos medallas olímpicas que fueron cedidas al Ayuntamiento de Santander por el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente Miera por el jefe de equipo de la selección femenina de hockey hierba Pablo Galán la denuncia por el robo de las dos medallas se produjo el domingo la policía realizó poco después una inspección ocular en la zona y consiguió identificar a la persona que se las llevó tres días después ayer miércoles los agentes le detuvieron como decías en Burgos allí recuperaron las dos medallas

Voz 0858 40:53 en nuestra Mesa del mundo abre hoy en Estados Unidos porque trampa indultada una presa porque se lo ha pedido Kim Kardashian la estrella de televisión con millones de seguidores en todo el mundo ha conseguido ablandar al presidente para que libere a una mujer que lleva veintidós años en la cárcel por tráfico de drogas Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1491 41:11 buenos días el efecto Kardashian ha dado resultado y el presidente ha tardado una semana en cumplir su petición Donald Trump ha indultado a Alice Marie Johnson de sesenta y tres años que cumplía casi veintidós en prisión y salió ayer de la cárcel agradeciendo las gestiones a la estrella de los reality shows Kardashian se reunió con el Kushner la semana pasada la Casa Blanca para pedir este indultó y una reforma del sistema penitenciario algo al que Kouchner ha estado trabajando medidas como aumentar los programas para los presos y permitir más detenciones domiciliarias la Casa Blanca asegura que quienes cumplen sus deudas con la sociedad merecen una segunda oportunidad Kardashian ha dado las gracias en Twitter al presidente Jared Kushner por sus gestiones

Voz 0858 41:57 los termómetros en India alcanzó en estos días unos insoportables cincuenta grados pese a las campañas de concienciación de las autoridades para hacer frente a las recurrentes olas de calor en las últimas tres décadas han muerto en ese país por ese motivo veinticinco mil personas del y Víctor Martín

Voz 0978 42:13 cada año en esta época que precede a las lluvias del monzón el termómetro se dispara y las temperaturas rozan los cincuenta grados en el norte de la India en Delhi la capital la vida parece que se ralentiza las calles se vacían de peatones y por momentos el único ruido que se escucha es el de los aires acondicionados funcionando siempre que no se produzcan cortes de luz algo muy habitual cuando sales a la calle tanto el asfalto como el aire abrasan INI siquiera las sombras sirven para descansar la principal medida de las autoridades es la concienciación que la población entienda que el calor extremo es un riesgo y que es imprescindible una buena hidratación Se calcula que en las últimas tres décadas veinticinco mil personas han perdido la vida en India por estas rachas de calor que también sacuden Pakistán de forma anual si bien es cierto que las campañas gubernamentales han conseguido que cada año se reduzca el número de muertos

Voz 0858 43:11 y uno de los mayores festivales de música del Reino Unido a analizar las drogas que los asistentes vayan a tomar con la garantía dicen que no van a ser detenidos la medida se toma tras la muerte reciente de dos personas en otro festival informa desde Londres Daniel poste

Voz 1258 43:26 el festival será el primer macrofestival veraniego en el Reino Unido en ofrecer un servicio de análisis de drogas para detectar han sido adulterada esta iniciativa ha sido tomada tras la muerte de dos personas y la hospitalización de otras trece por intoxicación al consumir pastillas de éxtasis alteradas hace diez días en otro macrofestival de mi útil que tuvo que ser clausurado las muertes de Bettini provocar este volvieron a reclamar espacios de análisis de drogas este tipo de estudios ya se están haciendo en algunos festivales pequeños desde hace dos años aquí en el Reino Unido lo lleva a cabo la ONG de look integrada por voluntarios esta organización ofrece un espacio donde profesionales sanitarios realizan análisis químicos de sustancias narcóticos luego discuten los resultados con los usuarios se garantiza la confidencialidad secuencias legales contra ellos cuentan con el apoyo de la policía ahora se pondrán practican este festival que acogerá hacía

Voz 0660 44:13 cincuenta mil personas del dos al cinco

Voz 1258 44:16 esto no

Voz 0660 44:20 Sekulic

Voz 35 44:45 queridos amigos de A vivir me he enterado de que este sábado tendréis en la tertulia a algunos de los habituales cómicos Ana Morgade Quique Peinado Antonio Castelo Jorge Ponce David Navarro Llum Barrera generar et roce podían dar un cerrar pero que sean pero el caso es que quiero ir Beckham envío

Voz 28 45:10 a vivir arroba Cadena Ser punto com vosotros mandarlo también a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 26 46:45 Jose desde Barcelona

Voz 38 46:47 era de una buena que los reconocimientos en los sean una cosa extraordinaria que sea una normalidad impoluta parques siempre me encanta me encanta hayedo obra de que unos ministros que se ocupe de cara a carteras la historia porque ya está bien con los arrimado como yo les llamo no

Voz 0858 47:07 es José de Barcelona tenemos el whatsapp lleno de felicitaciones a la nueva directora del del país a la periodista Soledad Gallego Díaz también lleno de oyentes ilusionados con el nuevo Gobierno Marina Fernández

Voz 1491 47:17 si Javier tanto que algunos como Beatriz de Madrid es que ni encuentran palabras para expresarlo flipando preparando Pires siglos Planet optando y los Oscar Jockey se ha sido

Voz 39 47:28 como como Pilar una noticia buena buena escogen es que no hay nada comparable truco veo visto nada igual luego lo de todo el país

Voz 1727 47:39 tenía que ser

Voz 1491 47:42 qué optimismo Quique Juan es que hace dos semanas nos dicen era impensable tener un gobierno Asciz

Voz 8 47:49 bueno eso de Murcia fue muy esperanzado

Voz 40 47:55 muy contento la verdad que si hace dos semanas no cuentan que está pasando lo que está pasando eh

Voz 26 48:02 ya estoy la verdad

Voz 0660 48:05 es esperanzador esperemos que que pueden

Voz 40 48:07 en gobernar y que se nota en cambio como ese va tiras toda la caverna a atacar comparemos entre excepto oído de esos ministros cantando con la ley

Voz 1491 48:19 a mí eso ha levantado el ánimo a nuestros oyentes o la industria de Madrid

Voz 0660 48:25 es que no hace mucho mucho tiempo que no estaba tan impresionada tantas canas de política buena y efectiva como ahora el divorcio todos lo mejor porque lo suyo bueno será lo nuestro ingreso

Voz 1491 48:40 ves a Trini

Voz 0660 48:41 Raúl de Madrid el nuevo gabinete de Gobierno de Pedro Sánchez e promete es un escaparate bastante hermoso bastante vistoso e animo infunde pero vamos a ver la sociedad espera cosas que impliquen cambios radicales eh contra todo lo que hemos vivido hasta ahora con el Partido Popular

Voz 1491 49:03 a saber si le dejan gobernar

Voz 0660 49:05 hola buenos días