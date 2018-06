Hoy por Hoy (07/06/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1100 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1722 00:17 Nuestro Gobierno su Gobierno habían propuesto por el Partido Socialista como Le dije a la Cámara pero que aspira a representar a la mayoría de la ciudadanía compuesto por líderes en cada uno de sus ámbitos respetados y reconocidos que comparten una misma vocación de servicio público y una misma visión de la sociedad progresista modernizadora y europeísta Pedro Sánchez definía

Voz 1727 00:46 así a su Gobierno tras presentar sólo al Rey poco antes de hacer públicos los nombres de las once ministras y seis ministros que van a componer su gabinete con mujeres al frente de carteras como Hacienda Economía Justicia Industria Política Territorial Energia hay transición ecológica trabajo educación sanidad defensa y al frente de la única vicepresidencia de igualdad

Voz 1722 01:11 cambió el pasado ocho de marzo hubo un antes y después en nuestro país con las movilizaciones feministas y el nuevo Gobierno es fiel reflejo de ese movimiento

Voz 1727 01:20 el hombre que contra todo pronóstico armado en seis días un gobierno al que sus detractores dentro y fuera de su partido sufren para encontrarle un defecto insistía en que su gabinete se parece a España

Voz 1722 01:34 la sociedad española cuenta con muchos jóvenes y no tan jóvenes altamente cualificados algunos ejercen profesionalmente tareas para las que estudiaron durante muchos años de forma dura y otros desgraciadamente la mayoría si trabajan lo hacen en empleos completamente distinto a su formación fuera y dentro de nuestro país

Voz 1727 01:53 enseguida vamos a escuchar las valoraciones de urgencia de la oposición de las organizaciones sociales sobre este Gobierno que jura o promete su cargo a partir de las diez de esta mañana en el Palacio de la Zarzuela ante el jefe del Estado ante el Rey y que después recibirán las carteras de los ministros salientes del PP por cierto que ya tenemos un compromiso concreto la nueva ministra de Empleo Magdalena Valerio anuncia la eliminación de los aspectos más perniciosos de la reforma laboral

Voz 2 02:24 eh claro esto de derogar la final me dijo me quiero sin normas no pero desde luego hay que sentarse a hablar para él desde luego eliminar absolutamente todos los elementos perniciosos que tiene la reforma laboral las máquinas

Voz 1727 02:35 Elena Valerio en Radio Nacional es jueves es siete de junio y acabamos de saber que se ha detenido a uno de los mayores narcotraficantes de hachís de Europa nos vamos a Radio Algeciras Cándido Romadera buenos días

Voz 0858 02:48 hola buenos días Pepa entrando Tejón alias El castaña ha pasado la noche en la Comisaría de Policía de la Line no se descarta que esta misma mañana ingrese en prisión al contar con varias órdenes de busca y captura el castañas es uno de los narcotraficantes más buscado por la policía desde que junto a su hermano Francisco pudiesen en una lancha Marruecos el clan de los castañas es el presunto responsable de gran parte del hachís que llega a la línea procedente de la otra orilla del estrecho

Voz 1727 03:11 han quedado en libertad a los dos detenidos por la supuesta violación de la sala Razzmatazz en Barcelona Carolina Gómez buenos días

Voz 0441 03:17 buenos días ni la familia de la chica ni la Fiscalía han presentado denuncia así que el caso queda cerrado en el atestado de la Policía aseguraba que podía haber delito sexual porque los delitos habían proporcionado drogas y alcohol a la menor

Voz 1727 03:29 los efectos del cambio climático los ciclones tropicales son cada vez más destructivo

Voz 0441 03:34 la velocidad a la que se desplazan los ciclones se ha ralentizado cerca de un diez por ciento en los últimos setenta años pasan más tiempo en cada zona y los daños que ocasionan son mayores son datos de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EEUU

Voz 1727 03:50 y aquí en España va a seguir lloviendo Jordi Carbó muy buenos días los han cogido cariño las borrascas está claro buenos días una jornada más anunciamos lluvias

Voz 0978 04:03 hoy por ejemplo durante la mañana en Galicia irán ganando protagonismo con el paso de las horas en el resto de la comunidad primero en puntos costeros durante la mañana también en la mitad este de Cataluña ya ahora mismo chubascos y tormentas no tan intensas como ayer pero algunas pueden descargar con fuerza durante la tarde en prácticamente cualquier punto de la mitad norte chubascos y tormentas en cambio en el sur más sol y hoy vuelve a hacer calor en el Levante con máximas de hasta treinta grados

Voz 1727 04:30 la selección española verá hoy jazz desde Rusia a su primer rival en el Mundial la Portugal de Cristiano Ronaldo Samper que desde la

Voz 1161 04:40 nueve y cuarto de la noche se mide en Lisboa a la selección de Argelia en el último amistoso antes del debut mundialista el próximo viernes ya con Cristiano Ronaldo en el once titular lo verá la selección española comicios desde la concentración de Krasnodar donde van a llegar después de cinco horas de vuelo y tras partir de Madrid a las dos de la tarde con veinticinco jugadores los veintitrés de la lista más los dos invitados Vallejo y Rodri de cara al amistoso del sábado con Túnez

Voz 1 04:59 por las dolencias de Carvajal y Busquets en la cabeza

Voz 1727 05:05 Pepa Bueno Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisión

Voz 3 05:09 les comisión de apertura en la que te cobran banco formalizar la hipoteca comisión de subrogación la que te banco cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que cobren Baco por ampliar el importe

Voz 4 05:17 entonces casi hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 5 05:21 aunque no te cobra comisiones elige bien

Voz 6 05:24 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas y cero cero cero comisiones se encuentra la ONG punto eh

Voz 1508 05:32 tapa es dentro de poco nos dan las vacas así hemos aprobado todo dónde vamos a ir este verano

Voz 7 05:37 qué tal la placita si más allá con Viajes El Corte Inglés se eso sí vivo

Voz 8 05:44 es un verano de película con Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva allí descubre todo nuestros estrenos disfrutará de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés te llevas tres meses repite gratis consulta condiciones en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 06:11 son las seis las seis y seis en Canarias cincuenta y cinco años tiene de media de edad el Gobierno que ha formado en tiempo récord Pedro Sánchez con once mujeres y seis hombres practicamente todos con carreras profesionales al margen de la política son expertas expertos en las materias que van a gestionar economistas abogados juristas ingenieros médicos un maestro un periodista y un astronauta un tercio del gabinete no tiene carné del PSOE Rafa Muñiz buenos días

Voz 8 06:39 buenos días Pepa como recibe la sociedad civil a éste

Voz 1727 06:42 el Gobierno de Pedro Sánchez con sentimientos encontrados

Voz 0055 06:44 en el mundo de la cultura con el nombramiento de máxima alerta el presidente de la Asociación Colegial de Escritores dice que tiene que demostrar que es el ministro que verdaderamente necesita España impactada feliz sorpresa

Voz 0858 06:56 mira dice la escritora Dolores Redondo

Voz 0055 06:58 plan vientos de esperanza asegura Rosa Montero del astronauta Pedro Duque convertido en ministro abra el paleontólogo Juan Luis Arsuaga

Voz 9 07:06 bueno no me parece una persona muy reducida y sobre todo muy activa e I

Voz 0055 07:12 al frente de Justicia la fiscal Dolores Delgado que gusta a las asociaciones de jueces

Voz 10 07:17 ya lo que queremos hacer gestiones judiciales estamos esperanzado en que pueda conseguirlo

Voz 11 07:23 es una persona muy competente y muy capaces

Voz 0055 07:26 estaba escuchaban a los portavoces de las asociaciones Francisco de Vitoria Jueces y juezas para la democracia sobre Magdalena Valerio al frente de Empleo opinan los sindicatos y la patronal Unai Sordo Joan Rosell

Voz 1722 07:37 la buena conocedora de las materias laborales especialmente de Seguridad Social SIMA colaboración vamos a intentar explicarles las cosas que creemos que son prioritarias la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública

Voz 0055 07:49 ya dice que la elección de Carmen Montón como ministra de Sanidad es una buena noticia porque aseguran tiene

Voz 1275 07:54 los cimientos en el sector habrá que estar muy

Voz 1727 07:57 entonces la opinión de Podemos porque es el grupo que mayoritariamente le ha permitido a Sánchez sacar adelante la moción de censura en el Congreso de momento Pablo Echenique

Voz 12 08:06 al señor Grande Marlaska no sería sensato le ha valido contra los manifestantes en 15M o por haber ordenado el secuestro de de ejemplares del jueves creo que hay que juzgarle por lo que vaya a hacer ciudadano

Voz 1727 08:21 Nos sigue descolocado y este Gobierno de los mejores que ha pretendido formar Sánchez les achica el discurso y les va a obligar a cambiar de estrategia más importantes que los nombres serán las políticas dice Toni Roldán

Voz 13 08:33 son perfiles correctos pero sin programa de gobierno tú puedes tener un eh

Voz 1722 08:39 barco con buenos marineros pero sino tienes un proyecto

Voz 13 08:41 no tienes un rumbo pues probablemente no iba a ninguna parte

Voz 1727 08:44 en el Partido Popular sigue el zafarrancho de combate posterior a la debacle el portavoz parlamentario Rafa Hernando critica al Gobierno porque aunque sea legal no es legítimo dice sigue diciendo y además les recuerda al pasado

Voz 1769 08:58 es cierto que hay un Gobierno legal pero me parece que hay un Gobierno que no tienen legitimidad democrática no nos gusta eh es un gobierno en el que se recuperan viejas glorias en el que se mira al pasado a través de la que hay mucho zapaterismo de nuevo

Voz 1727 09:17 lo dicho zafarrancho de combate el presidente de Castilla y León un histórico del PP Juan Vicente Herrera dice que el Gobierno de Sánchez es un gobierno sólido

Voz 14 09:27 es un con gobierno con algunos de los de los nombres que estamos conociendo pues muy sólido

Voz 1727 09:35 en Génova tras las lágrimas de Rajoy empiezan a tomar posiciones aunque de momento ninguno de los que suenan en la carrera por la sucesión da claramente el paso al frente de Núñez Feijóo ni Ana Pastor ni María Dolores de Cospedal

Voz 1046 09:49 no hay congreso convocado y en consecuencia no tenían nada que decir ni nada que pueda cumplir a Hacienda como presidente a su plan eso no no como

Voz 15 09:57 puede imaginar no voy a entrar pero lo que quiero para mi partido es lo es lo mejor siempre trabajaré para para que mi partido siga siendo una referencia

Voz 1275 10:07 yo estaré en el lugar

Voz 16 10:09 sea mejor para los intereses de partido

Voz 17 10:12 en que asegure que tras el congreso me parece

Voz 16 10:14 todo este más unir estos días

Voz 1100 10:17 a esta hora durante seis años

Voz 1727 10:25 han escuchado ustedes esta sintonía que daba paso al análisis con esta voz el presidente del Gobierno Pedro desvelando los nombres de su Gobierno pueda José María Soledad Gallego Díaz que deja de firmar esta columna porque se convierte en directora del diario El País la primera mujer que va a dirigir el periódico en sus cuarenta y dos años de historia pero se asomará seguro esta sintonía de la SER en cuanto haya ocasión mucha suerte y muchos aciertos soledad son las siete y once las seis y once en Canarias

Voz 19 11:06 el

Voz 1508 11:08 a subirnos al tren de la noticia Renfe el AVE Madrid Barcelona con una frecuencia de veintinueve trenes diarios por sentido comunica el centro de Barcelona con el de Madrid en tan solo dos horas y media además los viajeros pueden beneficiarse de los descuentos de las tarifas promo ida y vuelta familia numerosa o Carné Joven ir viajar cómodamente en turista Turista

Voz 1727 11:28 sus o preferente información y venta en red

Voz 1508 11:31 el punto com y en el nueve uno dos trescientos veinte trescientos veinte

Voz 20 11:34 que Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 3 11:39 si buscas hipoteca

Voz 1727 11:41 te viene bien conocer sus comisiones comisión apertura

Voz 3 11:43 la que te cobran banco formalizar a comisión de subrogación cobra el banco por cambiaría otro comisión por cambio de condiciones

Voz 4 11:49 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 5 11:54 lo que no te cobra comisiones elige bien

Voz 6 11:57 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero cero cero comisiones encuentra la imagen NG punto eh

Voz 8 12:05 te imaginas que tu televisor te dijera quién es ese actor que hará mañana o los resultados del partido de la selección no hace falta que la imagine ya es real LG lanza al mercado los primeros televisores LED con inteligencia artificial real con unas ofertas de lanzamiento increíbles descuentos de diez quince por ciento más en televisores Super U H HD enano Cell con inteligencia artificial de venta en tu tienda habitual

Voz 3 12:28 usan gafas cuánto hace que no te graduadas vine gratis si lo necesitas te hacemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento si las que elijan

Voz 1508 12:37 sólo en visitarla

Voz 21 12:39 si tienes aquí Fenosa pitidos en los oídos Tommaso sonó Beat una cápsula el día de su alivie esas molestias auditivas recuerda a Cuba menos consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 22 12:49 ya ahí están ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción lo siento

Voz 23 12:59 celebran la llegada de la selección Opel lleva el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Finances el Financial Services a través de Banco Cetelem SAU esta fin de mes consulta condiciones en Opel punto es

Voz 1508 13:15 qué haces aquí nadie se lleva el coche el cambio de aceite sí pero

Voz 1722 13:19 verás que no hay excusas vena euros reparar Service realiza el cambio el filtro por sólo cincuenta euros además lleva gratis un año del programa Cerca de ti información y consulta condiciones en euro punto es la vida de quería tardíamente rusas y energía pero cuando les falta la leche

Voz 20 13:40 les falta todo lo demás dejando un gran vacío en sus vidas

Voz 3 13:44 lo enviando la palabra Alicia tres ocho cero catorce un entra en Gran de leche punto es y consigue el punto tubos contra el vacío Caixabank y la Obra Social La Caixa con los bancos

Voz 24 13:55 nosotros habremos construido juntos

Voz 1722 13:58 otros cinco grande

Voz 22 14:00 cuando invierte es el Tesoro público el futuros escriben futuro perfecto eso Titín invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades informa atente punto es invierten futuro Gobierno

Voz 1722 14:12 en España el filete ruso no si soy una montaña rusa

Voz 6 14:20 después de todo lo que vas a vivir con La Roja volver a la normalidad no será fácil pero tranquilo hay vida después de Rusia durante este mes disfruta de las ofertas exclusivas en toda la gama Seat queda mucho verano por delante Seat socio patrocinador y vehículo oficial de la seleçao

Voz 20 14:35 en española de fútbol vivamos talco grande

Voz 1722 14:40 bueno en la SER

Voz 1727 14:43 y la tragedia en Guatemala crece crece y crece esta noche hemos conocido un nuevo balance son ya cien los muertos Ana corbata

Voz 25 14:51 juego iban a viajar hasta Guatemala cuatro bomberos de Huelva que llevan una planta potabilizadora para los afectados Antonio Nogales es portavoz de Bomberos Unidos Sin Fronteras

Voz 26 14:59 en con la labor de identificar una zona de trabajo de de evita dar la planta potabilizadora que van a desplazar o da la ceniza que está cayendo va a afectar a los acuíferos y aguas firma contamina haría a tener los principales problemas a la población antes galas

Voz 25 15:14 aunque ya se han cumplido las setenta y dos horas que se dan de margen los equipos de emergencias para encontrar supervivientes las autoridades han dicho que van a seguir

Voz 1727 15:20 las tareas de rescate gracias a la ciudad de San Francisco ha impulsado la ley antitabaco más restrictiva de Estados Unidos va a prohibir hasta la venta de este Sabores corresponsal de la SER Marta del Vado buenos días

Voz 1510 15:33 buenos días de poco han servido los doce millones de dólares que una multinacional tabacalera ha invertido en hacer campaña porque al final un sesenta y ocho por ciento de los ciudadanos en San Francisco ha votado a favor de que se prohíba la venta de tabacos de sabores incluyendo los bañadores y los cigarros momento lados los centros escolares de todo Estados Unidos han dado

Voz 1727 15:53 la alarma por el abuso de los bañadores entre los esto

Voz 1510 15:56 si antes muchos están tomando medidas para restringir lo según la American Cancer Society aunque estos cigarros electrónicos no tienen la mezcla química de los convencionales tienen una mayor cantidad de nicotina por lo que son altamente adictivos además los compuestos útil

Voz 1727 16:11 izados para dar sabor son cancerígenos

Voz 1510 16:14 los como aseguró la revista Pediatrics que encontró cinco compuestos cancerígenos en la orina de los adolescentes que usan bateador Canada prohibió la venta del tabaco lado el año pasado pero aquí lo máximo que había hasta ahora eran algunas restricciones en ciudades como Chicago o Nueva York la prohibición que acaba de aprobar San Francisco es la más estricta de todo el país y las autoridades municipales esperan que sirva de ejemplo para el resto de Estados Unidos

Voz 8 16:40 prepárate para vivir el Mundial con Hipercor y el supermercado de El Corte

Voz 27 16:44 es hasta el siete de junio te regalamos un quince por ciento por compras superiores a quince euros en jamones y embutidos curados en lonchas refrescos pizzas conservas de pescado helados aperitivos

Voz 8 16:54 que por ciento que podrás canjear en próximas compras superiores a veinte euros en los mismos productos

Voz 27 16:58 el Hipercor y supermercado de El Corte Inglés por la roja lo notamos todo

Voz 1722 17:03 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 17:21 buenos días y está a punto de entrar en la universidad me interesa la nueva aplicación del Ministerio de Educación se llama que estudiar dónde en la universidad hay podrás ver todas las titulaciones de Grado Máster y Doctorado tanto en las públicas como en las privadas y consultar la nota de corte las provincias donde están las facultades Hinault sólo también podrá saber la duración la inserción laboral de esos estudios y otro dato importante en precio por eso usar esta aplicación si entras en educación

Voz 1722 17:48 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 28 17:54 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejara dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagar te Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 11 18:10 pues sí con el voto el Vianés del Aurillac por igual si me lo paga

Voz 1508 18:14 ahí lo dejo ahí favores que solo

Voz 1722 18:16 noventa millones de euros pueden devolver este viernes bote de noventa millones con el Eurojust de la ONCE y además un segundo premio de veintidós millones de euros millones para dar y Tamada

Voz 3 18:26 no

Voz 1727 18:32 en inmolación edil SIMA iluminadísima un gobierno de una categoría bueno incalificable excelente yo solo espero que pueda hacer las cosas un poco con tranquilidad y que realmente bueno de su categoría nuestra es de toda la sociedad muchísimas propiedades nunca había estado tan ilusionada

Voz 29 18:53 igualmente esta mañana el buzón es una fiesta desde era Coruña puede por fin tenemos unos ministros ministras que bueno es saberlo de lo que están trabajando por Dios que se necesitaba tanto tener ministros que supieran lo que están haciendo y que que que

Voz 1727 19:10 tuviera alguna opción no es maravilloso sea Jorge haberse pueden desplegar su talento Mari Cruz Vitória

Voz 17 19:17 bueno a mí me parece un gobierno muy bueno espero que de cómo vienes

Voz 1100 19:23 mucho antes de la

Voz 17 19:26 les dejé actúa de Ana de Málaga

Voz 1727 19:28 con muy mal sonido pero muy buenas sensaciones yo creo

Voz 30 19:31 eh que bcn quería es

Voz 31 19:35 hoy entusiasma es este Gobierno esperan saliesen espero que nos dejen gobernar porque son adiós así lo decida antes que lo lo admiro muchísimo

Voz 1727 19:50 muchísimas gracias a todos

Voz 1 19:56 en Hoy por hoy

Voz 1722 20:06 hoy

Voz 33 20:07 puro y las noticias de Madrid con Laura

Voz 1722 20:10 tierra

Voz 1275 20:12 qué tal buenos días catorce grados en la Gran Vía con tiempo más soleado en Madrid y temperaturas ligeramente más altas aunque todavía por debajo de los veinticinco grados eso sí no se descarta algún chubasco aislado a lo largo del día la Asamblea de Madrid va a dar hoy un paso definitivo para proteger a las mujeres que sufren la violencia machista salvo sorpresa el pleno de este jueves va a aprobar por unanimidad la nueva Ley Integral de Violencia de Género un proyecto del Gobierno madrileño que ha sido reformado por los grupos de la oposición una de las principales reformas ha sido impulsada por Podemos a partir de ahora las mujeres maltratadas ya no tendrán que denunciar para acceder a las ayudas de la Comunidad de Madrid Javier Bañuelos

Voz 1161 20:49 si se eliminan otros requisitos como por ejemplo huyeron será necesario que tengan una orden de protección o una resolución judicial a partir de ahora las

Voz 1727 20:57 queréis maltratadas accederán

Voz 1161 21:00 las ayudas integrales o a las viviendas públicas de forma preferente simple vende un informe favorable de los servicios sociales aunque como aclara la diputada de Podemos Clara Serra con la nueva ley habrá más vías para conseguirlo

Voz 34 21:11 en mil expresión no trabaja que son Blow Up pueden acreditar que ha habido un caso de acoso sexual en el ámbito laboral también nuestros profesores nuestros médico y salud mental en nuestros médicos repetido en Primaria podrán elevar a la Dirección General de la Mujer informes técnicos pues o justificando porque considera mejores víctima de violencia machista

Voz 1161 21:32 con estos cambios Madrid se convierte en una de las primeras comunidades en aplicar una de las principales recomendaciones del Pacto de Estado contra la violencia machista

Voz 1275 21:44 jueves siete de junio Gallardón tiene cita hoy en la Audiencia Nacional por el caso Lezo titulares con Sara selva

Voz 0441 21:49 declara como imputado ante el juez por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación ayer fue el turno de su mano derecha Manuel Cobo que negó cualquier irregularidad en la compra de haya acusó a Ignacio González de manipular un informe para inculpar a Gallardón

Voz 1275 22:01 el consejero de Educación va a ser reprobado hoy en la Asamblea le retira en la confianza por su gestión en el caso Máster pero también por su papel al frente de la Consejería Angry quien dice que está tranquilo que respeta la decisión pero que está seguro de estar haciendo buen trabajo nuevo movimiento

Voz 0441 22:14 el sector de los anticapitalistas de Podemos algunos diputados y concejales han firmado un manifiesto en el que piden recuperar el espíritu que llevó Ahora Madrid a la victoria lo firman entre otros Lorena Ruíz Huerta Pablo Carmona rumiar

Voz 1275 22:25 el Juzgado de cláusula suelo de la región está cerca del colapso lo denuncia CSIF que dice que hacen falta más trabajadores en su primer año de funcionamiento acumula cuarenta y cinco mil demandas con diez jueces sólo veinticuatro funciona

Voz 1722 22:36 adiós

Voz 1275 22:42 hoy apunta como sigue la situación en las carreteras de la región DGT Teresa Serra han a la de nuevo

Voz 1432 22:48 hola buenas Hora punta ya en aumento en las entradas a la capital madrileña tráfico muy intenso encontramos en la IV en Pinto Valdemoro y en el acceso a la M treinta en la A cinco en la carretera de Extremadura a la altura de Alcorcón en la A2 también el tráfico va en aumento poco a poco en Torrejón ya en San Fernando de Henares en la A42 a la altura de Parla en la carretera de Toledo en la A6 en Majadahonda y El Plantío en la A tres también en su auto auge en Santa Eugenia en la M cuarenta tráfico muy denso a esta hora desde la zona sur hacia el norte en Vallecas direccional dos Pozuelo en los túneles de El Pardo hacia la uno y en Hortaleza sentido A uno también en la carretera de Colmenar en la M cincuenta en Alcorcón Boadilla

Voz 1275 23:25 yo hoy parece que tenemos tiempo más soleados previsión de el tiempo meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 23:31 buenos días hoy el tiempo va a ser soleado de hecho va a ser el día más soleado de toda la semana y eso ayudará a que llegue a ser un poco de calor durante la tarde ahora hace frío con temperaturas parecidas a las últimas mañanas algunas nubes que irán desapareciendo durante la tarde máximas alrededor de los veinte a veinticinco grados en toda la Comunidad cerca de los Veinticinco en la mayor parte de poblaciones algunos chubascos durante la tarde en la sierra poco destacables en el resto hasta mañana no volverá a llover

Voz 35 24:05 besa a Neira se le ha ido bien ha tenido suerte es consultora pero si miras detrás de su suerte verás todo el esfuerzo que dedicó al lograrlo yo lo sé bien soy Yolanda Verdasco fui su profesora y trabajé duro a su lado

Voz 36 24:18 la última cumplimos dice nuestra bajando el dato de los

Voz 1722 24:20 que se gana suerte

Voz 36 24:23 a la I más D

Voz 11 24:24 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 37 24:29 de arrendamiento el TRAM killer servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen Killer

Voz 8 24:46 con la agencia negociadora del alquiler

Voz 11 24:48 no gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 6 24:58 en las enfermedades de retina la prevención es la clave por eso del cuatro al ocho de junio en Clínica Baviera Madrid celebramos la Semana de la rutina Jamal novecientos veinte sesenta veinte reserva tu estudio de la retina completamente gratuito las plazas son limitadas una revisión a tiempo es una victoria

Voz 1722 25:18 canción de sangre ello la nueva novela de Jorge Molist Premio de Novela Fernando Lara

Voz 6 25:23 dos mil dieciocho consigue tu ejemplar firmado en la Feria del Libro de Madrid editorial plan

Voz 1769 25:28 en el la la G a la que el ataque hasta llegar al submarino si la escotilla

Voz 1508 25:39 veinte mil leguas

Voz 1769 25:41 tierra cuidado con el Calama

Voz 1722 25:43 Irán conduce donde la imaginación te lleve

Voz 38 25:47 tú cómo te esperamos en la Feria de libres de Madrid vi un paso por delante con la tranquilidad de estar protegido las veinticuatro horas por solo diez euros al mes más de ochocientos abogados estarán a tu lado cuando lo necesites recuerda por diez euros al mes consultas sin limitadas funciones

Voz 1727 26:03 Betis al novecientos tienen seis seis tres novecientos cien seis seis tres regalitos punto com

Voz 1722 26:10 señor atacan Inés dice improperios cada vez que recibe

Voz 20 26:14 la factura de la luz no ha contratado la luz en Factory

Voz 1722 26:18 energía y no ahorra un doce y medio

Voz 20 26:20 por ciento no puede es decir un doce y medio por ciento menos de improperios

Voz 1722 26:25 muy fácil y rápido contratando todos la luz en Factor Energía punto com

Voz 1 26:30 lo haremos más anuncios

Voz 1722 26:33 otra luz Factor Energía

Voz 7 26:35 el actor nos

Voz 1 26:38 la oferta acá vuelve Súper catorce horas más con catorce súper ofertas como el tomate Monte Rosa por uno con noventa y nueve euros el kilo o el cordero reciben tal por cuarto hijo medios por siete con noventa y nueve euros el kilo sólo del treinta y uno de mayo al nueve de julio ahorrar

Voz 11 26:57 ventas

Voz 1275 27:01 novedades judiciales del caso y viva sobre la venta de casi tres mil viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre si lo cuenta hoy a ser el juez que lleva la investigación penal de esta operación ha pedido que se aporte la sentencia de la vía administrativa que no lo hace unas semanas la venta juzgado quiere ver se puede apuntar las las acusaciones Alberto Pozas

Voz 0055 27:18 la venta de miles de viviendas públicas fue anulada por la vía contencioso administrativa pero la decisión podría tener eco en la vía penal el juzgado cuarenta y ocho de Plaza de Castilla ha pedido al veintinueve de la Gran Vía que le envíe tanto la sentencia que anuló la venta perpetrada por el Gobierno de Ignacio González como todas las resoluciones anteriores para analizar si esta decisión puede influir de alguna manera en la investigación penal que se desarrolla contra dos ex responsables del Ivima Ana Gomendio y Juan Van Halen la petición de esta sentencia que reveló la Cadena SER se produce después de que la haya pedido la Fiscalía el Ministerio Público en un escrito pidió su aportación para poder estudiar las razones legales por las que anularon la venta de casi tres mil viviendas públicas a un fondo de inversión una petición que llega después de otro movimiento del juzgado que hace unos días pidió a la Asamblea de Madrid que remitiese las actas de la comisión de investigación que Ariza esta venta de vivienda pública en la que declaró entre otros el ex presidente Ignacio González

Voz 1275 28:10 de ahí mucho malestar entre los antiguos inquilinos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el de Madrid de la capital por el anuncio del Ayuntamiento de Carmena de que recurrirá la sentencia que condena al Consistorio a devolver a un inquilino los gastos de comunidad el fallo deja abierta la puerta para quieras casi dos mil familias afectadas puedan seguir el mismo camino demandar también al Ayuntamiento la presidenta de la Asociación de Afectados Arantxa Mejías acusa al gobierno municipal de mirar hacia otro lado

Voz 39 28:34 tenía una gran oportunidad de poder resarcir una parte del daño que hizo en la anterior empresa municipal de la y en el suelo gobernada por el Partido Popular aquí lejos de de intentar no recurrir esa sentencia porque no hay una obligación más allá de la que pueda tener ella moralmente y eso ya lo explica arreglo argumenta

Voz 1275 28:52 el letrado ha seguido perpetrando la misma situación que estaba con la EMVS gobernada por el Partido Popular la economía madrileña creció un cero coma nueve por ciento durante los tres primeros meses del año y un tres coma nueve por ciento en términos interanuales el Producto Interior Bruto encadena diecisiete trimestres positivos cifras que según lo aconseje la de Economía Engracia Hidalgo sitúan a la región en los niveles previos a la crisis

Voz 13 29:15 temprano de su casa con el conjunto nacional otea es porque no ofrece la colonia armas vistiendo un mejor comportamiento económico no creéis sólido crecimiento actual

Voz 1275 29:24 la cosa más UGT reclama a la comunidad que invierta más en prevención de accidentes laborales el último accidente mortal tuvo lugar ayer en El Alamo costaba la vida a un obrero de cincuenta y dos años que moría tras ser golpeado por una excavadora

Voz 1727 29:36 llegamos enseguida a las siete y media quince grados

Voz 1275 29:39 tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía o Imasol menos nubes aunque no se descartan algunos chubascos débiles

Voz 1100 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1722 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:14 no el ocho de marzo pasado Pedro Sánchez asistía como otros líderes políticos a la impresionante manifestación de mujeres que puso a España a la vanguardia de la igualdad en el mundo en esa manifestación el ahora presidente del Gobierno decía esto yo creo que

Voz 40 30:30 ya por la igualdad a partir de hoy nada va a ser igual que estamos ante un momento bueno pues solo

Voz 1727 30:36 tres meses después nada es ni remotamente igual hoy amanece con el gobierno con más mujeres de nuestra historia de todo el mundo desarrollado once ministras seis ministros con dos de ellas hablamos anoche en La Ser en Hora veinticinco Meritxell Batet será ministra de Política Territorial y habló de Cataluña

Voz 17 30:55 es una de los ahora el principal es problemas políticos que tenemos como país si el presidente del Gobierno en personas involucrado en ello la forma de gobernar pues se vacía va a cambiar muchas cosas íbamos a empezar por ahí para para empezar a caminar en otra dirección

Voz 1727 31:12 y María Jesús Montero nueva ministra de Hacienda señalaba sus objetivos

Voz 0277 31:16 recuperar la confianza de los ciudadanos en la política en el valor de lo público por supuesto que la necesidad de las personas es el centro de todas las cuentas de todas las actuaciones y por supuesto pues todo el cumplimiento obligado de las normas de estabilidad que se han planteado que desde el primer momento por Bruselas

Voz 1727 31:35 la foto del Gobierno Javier Alonso en todas las portadas

Voz 0858 31:37 se los titulares también Sánchez promete un gobierno o modernizador y europeísta dice en portada El país que en su editorial califica como un buen Gabinete que aporta solvencia experiencia proyección Europa

Voz 1727 31:48 ya en el diario El Mundo destacan un único

Voz 0858 31:51 nombramiento el de la fiscala Dolores Delgado Sánchez coloca en justicia a una fiscal afín a Garzón ABC a Sánchez que tenga diecisiete ministerios para gobernar por decreto dice menos de dos años Sánchez define su Gobierno o como feminista europeísta leemos en La Vanguardia y otra cabecera catalana el Periódico eleva a titular una conclusión que Nos topamos hoy en varios análisis y columnas un gobierno dice para durar en el horizonte temporal para el foco también el diario punto es que cree que Sánchez ha nombrado un Gobierno para quedarse y plantar cara a Ciudadanos en las próximas elecciones El Confidencial punto com Se fija en un alto cargo que contando a Pedro Sánchez ya habrá cohabitar con tres presidentes es el director del CNI Félix Sanz Roldán lo nombró Zapatero lo mantuvo Rajoy y aún le queda un año para completar su segundo

Voz 1727 32:35 anda no a la prensa española también la del resto de Europa se fija en este Gobierno en femenino María a Fernández la principal característica del Gobierno de Sánchez salta a la vista leemos en Le Figaro que habla de toda una declaración de feminismo un récord en España y en el resto del mundo Sánchez dice pone el foco en las mujeres tiene Europa con un gobierno exclusivamente socialista que depende parlamentariamente de Podemos un gobierno femenino y orientado a Europa dice Le Mond el Gobierno de más mujeres de la Historia de España pero también dice diario francés el más minoritario de la democracia de setenta y ocho en Italia Il Corriere titula once ministras y un astronauta el Gobierno de récord de Pedro Sánchez que le ha dado señala más adelante el sorpasso a Zapatero superando la paridad con caras dice alejadas del populismo y deposiciones antisistema la BBC destaca que es un gobierno que se autodenomina feminista en un análisis que acompaña la noticia señala que Sánchez ha mirado más allá del partido en busca de talento y el corresponsal de The Gardian rescata el primer tuit de Pedro Duque tras anunciarse su nombramiento un tuit precioso ojalá estuviera mi madre escribe el astronauta sorera viñeta de Forges en que una madre despide a su hijo diciéndole de recuerdes que los cargo los carga el diablo suerte y noticia relevante esta noche en la lidia de la Concepción la Policía Nacional ha detenido en plena calle en su territorio Antonio Tejón el menor de un clan muy poco pero sobre el clan de los castañas uno de los mayores narcotraficantes de hachís de toda Europa estaba huido de la justicia desde hace un año Radio Algeciras Cándido Reguera

Voz 0858 34:02 pasaban las once de la noche cuando unidades terrestres y aéreas ante el Cuerpo Nacional de Policía llevaban a cabo el operativo centrado en la calle Colón de la Línea donde además de la detención castaña Se podría haber incautado una importante cantidad de hachís junto a otras detenciones practicadas Antoni Castejón ha pasado la noche en la Comisaría de Policía de la línea no se descarta que esta misma mañana ingresa en prisión

Voz 1727 34:22 en Madrid mientras el caso Máster se dirime en los tribunales todavía colean las consecuencias políticas hoy va a ser reprobado en la Asamblea el consejero de Educación por su gestión del caso Máster pero también por el incumplimiento de sus compromisos educativos es la tercera vez que el Parlamento madrileño reprueba aún consejero en esta legislatura Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 34:43 es la tercera vez en un solo año primero fue el ex consejero de Sanidad después el ex consejero de Políticas Sociales y hoy es el responsable de Educación quién va a recibir la desconfianza de la oposición en bloque por la sospecha sobre su papel en cómo se gestó la defensa de Cifuentes en el caso master una de sus asesoras está imputada por presiona al rector al que el consejero llamó insistentemente

Voz 1727 35:03 el día de autos presionaron ustedes al rector para que saliera ofreció nuestra versión no tenemos ninguna

Voz 14 35:11 necesidad de presionar

Voz 1275 35:14 el rector porque era en que lo negó todo en la SER la oposición le reprueba también por su gestión de la educación madrileña no ha conseguido el pacto que se propuso no ha solucionado los problemas de infraestructuras su política dicen no ha puesto freno a la segregación en las aulas

Voz 1727 35:26 el acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida en Andalucía para concurrir juntos a las elecciones autonómicas del año que viene deja ya una primera dimisión la de Isabel Franco que abandona su puesto en el Consejo de Coordinación de Podemos porque dice que están tratando de crear un nuevo partido Radio Huelva Lucía Vallellano

Voz 1478 35:45 Isabel Franco deja la Secretaría de sociedad civil porque dice no está de acuerdo con cómo está haciendo las cosas Teresa Rodríguez Franco entiende que se va a cambiar las normas de juego sin consultar a la militancia hay que se pretende desconectar y a pagar a Podemos Andalucía

Voz 17 36:00 al final se trata de un secuestro de una suerte de secuestro tras la toma de decisiones

Voz 13 36:06 un órgano dirigente una

Voz 17 36:09 nació bueno pues en este caso una organización política

Voz 1478 36:12 ella seguirá dentro de la dirección del partido hoy mantendrán su acta como diputada nacional por vuelva a abusos

Voz 1727 36:18 de la precariedad laboral de su sector esto es lo que dice literalmente una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo que ha condenado al gerente de un taller a seis meses de cárcel y por qué pues por exige a ir le dinero aún trabajador a cambio de no despedirlo le pidió dos mil euros dos mil euros o el paro Radio Galicia María Dios

Voz 0441 36:40 una cantidad que el empleado abono ante las amenazas al término de su contrato en el dos mil once Así consta en un documento firmado por ambos trabajador y empresario en la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo el dueño del taller situado en un polígono industrial lucense ha aceptado la pena de prisión de seis meses por un delito contra los derechos de los trabajadores una multa de novecientos euros y una indemnización de doce mil además de las condiciones abusivas para mantener su puesto los dos años siguientes a la renovación el empleado trabajó sin disfrutar de vacaciones ni recibir una compensación económica por ello

Voz 1727 37:11 Barcelona Shakira de gira mundial con Piqué concentrado con la selección los ladrones han aprovechado la ocasión para entrar en su casa a robar se han llevado relojes y joyas Radio Barcelona La Haya Colomé

Voz 1478 37:32 el ahora los Mossos están investigando el robo no violento

Voz 1727 37:35 se produjo en su casa que se encuentra

Voz 1478 37:38 nuevos donde los ladrones habrían entrado a través de un ventanal de una tela las cuatro plantas que tiene la vivienda el robo fue de noche y en ese momento en la casa dormían los hijos y el padre del futbolista y que no habría hoy donada por la noche sino que se dio cuenta al ver que faltaban objetos de valor entre los objetos robados que constan en la denuncia un reloj del futbolista valorado en cinco mil euros joyas de la cantante entre otros objetos

Voz 3 38:07 yo no puedo ir anduvo años que me ha surgido una orquesta con una ofrenda vamos

Voz 41 38:16 ven el ocho y nueve de junio a los días de la inspiración de Ikea disfruta de ofertas y actividades para un hogar más sostenible además Disfruta la comida sana en nuestro mercado local de productores con qué tiendas abren también el domingo Díaz en Ikea punto es

Voz 1508 38:28 si este verano no sé dónde ir el año pasado

Voz 8 38:30 acertamos con el las vacaciones son como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés vive un verano de película como Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva allí descubre todo los nuestros estrenos disfrutarán de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés te llevas tres meses de Fire gratis consulta condiciones

Voz 1727 38:57 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisión

Voz 3 39:00 la comisión de apertura la que te cobran banco formalizara hipoteca a comisión de subrogación la que recobran banco cambiaría otro Comisión cambio de condiciones la que te enviaré reitera

Voz 4 39:07 buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 5 39:12 lo que no te cobra comisiones elige bien

Voz 6 39:14 hipoteca naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas y cero cero pero es el encuentra en NG Ponzo eh

Voz 1722 39:23 que si te encanta la ciudad en verano pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad escoger tu coche escaparse a la playa compete Summer Rain tienes hasta siete mil euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos tiempos centra así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso dependerá

Voz 13 39:38 inscribe te ya empeñado punto es

Voz 1508 39:44 pero qué dientes más blancos sí gracias también anti Blanc de habla si la pasta de dientes que blanqueo mis dientes sin dañar los por eso la uso cada día denunciante de uso diario sí sí claro dentro blanca de día de laboratorios Viñas

Voz 1769 40:02 qué tal muy buenos

Voz 42 40:03 días cuando sabes quién eres eres fiel a tus raíces tienes los pies en la tierra y una meta muy clara eso lo saben en la en Rioja sabes que no hay éxito sin compromiso y reconoce el esfuerzo y el trabajo bien hecho vamos cuando uno sabe quiénes siempre pide un río

Voz 1727 40:21 con Pepa Bueno son las ocho menos veinte las siete menos veinte en Canarias la selección española Se marcha hoy a Rusia

Voz 1722 40:27 dos días de la red de Opel tío ofrece en este espacio

Voz 1727 40:37 sabemos cuando se marchan hoy pero no hay no sabemos cuándo volverán Sampe esperemos que sea lo más tarde posible que por ejemplo me pilla de vacaciones que sea el dieciséis de julio un día después de la final a ti y a mí

Voz 1161 40:51 con la Copa del Mundo en el bolsillo mejor hoy se inicia ese camino buscando el que sería nuestro segundo mundial última hora de la Selección Javier Herráez buenos días hola qué tal muy buenos días

Voz 1046 41:00 las a las dos de la tarde va a viajar la selección española estaba Krasnodar donde va a debutar en partido oficial el día quince en Sochi frente a puerto el Gal pero antes el sábado un amistoso frente a Túnez por ese motivo Se lleva veinticinco futbolistas sino XXIII mete a Vallejo el central del Real Madrid a Rodri y el centrocampista del Atlético de Madrid va a recuperar lógicamente las a Busquets con gastroenteritis Carvajal con una rotura muscular pero quiere entrenar nuestros futbolistas y quizá hacer debutar a Vallejo frente a Túnez ya lo hizo Rodri frente a Alemania esta mañana entrenamiento en Las Rozas antes del viaje visita en principio del rey de España Felipe VI

Voz 1727 41:35 precisamente ya desde esa concentración de Krasnodar podrá

Voz 1161 41:37 a seguir el partido de Portugal que hoy tiene en Lisboa su último test antes de medirse a España desde las nueve y cuarto de la noche Portugal Argelia ya con Cristiano Ronaldo titular tenemos más amistosos Corea del Sur Bolivia de Inglaterra Costa Rica Islandia Gana Uruguay Uzbekistán en casa ayer partido de ida en la primera semifinal del play off de ascenso a Primera Numancia a uno Zaragoza uno la vuelta será el sábado desde las seis de la tarde en La Romareda y hoy el partido de ida de la otra semifinal novedades José Ignacio Tornadijo buenos días

Voz 1663 42:02 qué tal buenos días a las ocho y media en Zorrilla el Real Valladolid y el Sporting en buscan ese primer paso ante lo que será una semifinal realmente apasionante lleno total no quedan entradas desde el lunes van a estar quinientos seguidores también del conjunto asturiano y en lo deportivo no hay un favorito claro el Sporting acabó peor la liga regular el Valladolid llegó como un tiro absoluto Michel Herreros la baja en los locales vamos a ver qué es lo que ocurre pero de momento buscarán hoy a partir de las ocho y media como decimos un buen marcador de cara al choque de vuelta el próximo domingo en el Molinón arbitrará el colegiado

Voz 1161 42:30 castellano manchego Díaz de Mera ahí desde las ocho y media de la selección femenina disputan Murcia ha partido de clasificación para el Mundial de Francia dos mil diecinueve ante Israel en fútbol sala tenemos el primer partido de la final de la Liga al mejor de cinco a las nueve y cuarto Movistar Inter Barça y en Roland Garros desde las doce de la mañana Rafa Nadal reanudará su partido de cuarto los ante el argentino Man con cuatro seis en contra y cinco tres a favor el segundo set no antes de las tres de la tarde Garbiñe Muguruza peleará con la rumana Simona Khaled número uno del mundo por un puesto en la final femenina en baloncesto Baskonia vencía ayer de nuevo al Barça ochenta y cinco setenta y nueve y coloca ya el dos cero en el marcador en su serie mañana tercer partido en Barcelona y esta noche desde las nueve hora peninsular tercer partido de la otra semifinal Gran Canaria Real Madrid dominan dos cero los de Pablo Laso en la NBA Cleveland ciento dos Warriors ciento diez Los Barrios se quedan a solo una victoria de ser campeones otra vez tras colocar el tres cero a su favor nuevas división de Le Bron James que no fue suficiente triple doble veintitrés puntos diez rebotes once asistencias no jugo Calderón el próximo partido podría ser el definitivo se disputa en la madrugada del viernes al sábado otra vez en Cleveland

Voz 22 43:28 ahí está ya falta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción en nuestros asientos

Voz 23 43:38 se celebra la llegada de la selección Opel lleva ante el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Finances Elvis es a través de Banco Cetelem SAU esta fin de mes consulta condiciones en Opel punto es

Voz 1722 43:56 ensaladilla rusa anda el filete ruso no se soy una montaña rusa

Voz 6 44:01 después de todo lo que vas a vivir con La Roja volver a la normalidad no será fácil pero tranquilo hay vida después de Rusia durante este mes disfruta de las ofertas exclusivas en toda la gama Seat queda mucho verano por delante en Seat socio patrocinador y vehículo oficial de la selección

Voz 20 44:17 en española de fútbol vamos algo grande

Voz 6 44:21 yo consejito estuve único

Voz 1722 44:23 tú cuando envían

Voz 22 44:26 es el Tesoro público el futuro escriben futuro perfecto es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo hacia adelante informa tesoro punto invierte en futuro perfecto Gobierno

Voz 3 44:38 había usas gafas cuánto hace que no te graduadas Venevisión la gratis si lo necesitas tratemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento si las que elijan

Voz 1508 44:49 sólo embistió la Sekulic en qué puedo ayudarle buenas llamado porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no es por prevención es que me casi casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar a mí

Voz 1722 45:02 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1727 45:14 cuánto vale nuestro tiempo

Voz 1508 45:16 que una hora conduciendo no pasa nada o puede ser la más valiosa del día Si estás con tu hijo de camino al

Voz 43 45:23 en Deutsche Bank pensamos que el tiempo es lo más valioso que tenemos quizá por eso somos el primer banco en calidad de servicio en España tren Nexus dos mil diecisiete Deutsche Bank invierten Pi

Voz 44 45:35 nueve millones oye que Tarragona alguien ha ganado más de treinta y siete millones de euros exactamente treinta y siete millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve euros

Voz 45 45:48 enhorabuena al ganador en Tarragona juega Euromillones

Voz 1722 45:51 no hay nada más grande

Voz 46 45:56 el ojo izquierdo que doy toros

Voz 47 45:59 ya

Voz 1727 46:03 el ojo que destaca hoy esa frivolidad innecesaria

Voz 1046 46:07 buenos días Pepa pues ya tenemos un nuevo gobierno al completo

Voz 1100 46:11 decíamos de importantes historiadores profesionales del ministro nombrados anteayer que hoy lo ampliamos a varios de los que hemos conocido Torres la comparecencia de Pedro Sánchez muchas mujeres acaso decíamos muchos hombres cuando la proporción era a la inversa once y seis pues tanto gusto claro que hay algunos nombramientos sorprendentes como el de Pedro Duque una personalidad muy mediática no tenemos tantos Astronautas pero sorprendente no quiere decir malo o equivocado poco que objetar potente Dolores Delgado experta Celada más extraños Si hace ver al juez Grande Marlaska en un gobierno socialista tan mimado por el PP en los últimos años que se hará de la ley mordaza aguantó la respiración a la espera de los acontecimientos asombra también que finalmente hayamos situado Margarita Robles a cargo de los carros de combate y los misiles en el Ministerio de Defensa conocimientos que no sabíamos que formaran parte

Voz 1727 47:11 el currículo de la conocida jurista

Voz 1100 47:14 ahora portavoz parlamentaria pero ocurre a veces que la presentación del plato estrella del afamado cocinero cae un punto negro en mitad de la superficie nítida que afea hay estropea el conjunto puede alguien informara este Ojo de que méritos ha contraído con la cultura con mayúsculas más

Voz 3 47:36 Berta Wood titular de la acusa no hacer falta

Voz 1100 47:41 Angulo un horror IUN error el ojo izquierdo

Voz 1727 47:45 esto

Voz 1100 47:47 eh