Hoy por Hoy (07/06/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días la primera presidenta electa de la historia de Chile la socialista Michelle Bachelet difundía que cuando una mujer entra en política cambia la mujer pero cuando muchas mujeres entran en política cambia la política pues bien si le hacemos caso España se dispone a vivir a partir de hoy un cambio histórico hoy toma posesión el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez el primero con más mujeres que hombres once ministras y seis ministros el gobierno con más presencia femenina del mundo ICO mujeres en carteras determinantes segunda consideración Sánchez no le tiene miedo al brillo de su equipo ha buscado personalidades casi incuestionables todos y todas salidos de la universidad pública española la mayoría con carreras exitosas fuera de la política iba que TA dos profesionalmente dentro y fuera de nuestro país sus biografías sus currículums componen la foto de la España del esfuerzo del despegue de la solvencia mujeres y hombres que se hicieron adultos en una demo Gracia ya consolidada pero que en este momento muy complicado para nuestro país han dado un paso al frente dejan atrás buenos empleos y aceptan un reto nada fácil asumir el servicio público de la política cuando la política está más desprestigiada y con España y toda Europa en varias encrucijadas sólo se les puede desear desde aquí desde hoy antes de que empiecen a actuar y podamos analizar sólo se les puede desear que acierten por el bien de todos que se protejan de los agoreros de oficio que se protejan de los pusilánimes secuestrados por el miedo de los que sólo piensan en las elecciones tendrán que hacer muchas cosas complicada seguro pero hay algunas que son bien sencillas hablar claro no mentir respetar las reglas del juego y al que piensa diferente y rendir cuentas a las diez están convocadas en Zarzuela las once ministras los seis ministros y el presidente Sánchez enseguida vamos a saludar a la vicepresidenta Carmen Calvo y una última cosa este Consejo de ministras que se reúne a partir de mañana en el Palacio de la Moncloa cada viernes es el resultado de un largo recorrido de un largo esfuerzo feminista pero es también un fruto concreto indirecto del ocho N

es jueves siete de junio hoy el Boletín Oficial del Estado publica ya los nombramientos del nuevo Gobierno dos ministras estuvieron anoche aquí en La Ser en Hora Veinticinco María Jesús Montero ministra de Hacienda

Voz 4 03:15 las de de la persona este muy el centro de todas las cuentas y por supuesto pues todo el cumplimiento obligado o de las normas de estabilidad Meritxell Batet ministra de Política terreno

Voz 1727 03:25 trial

Voz 4 03:26 el presidente del Gobierno en persona está involucrado en ello la forma de gobernar pues se va a cambiar muchas cosas íbamos a empezar por ahí para para empiece a caminar en otra dirección

Voz 1727 03:38 hablaba de Cataluña un gabinete que Podemos el partido que le facilitó la moción al PSOE espera ver actuar para poder juzgar Pablo Echenique menciona expresamente al nuevo ministro del Interior

Voz 5 03:50 al señor Grande Marlaska no sería sensato por o contra los manifestantes en quince M o por haber ordenado ese puesto de de desempleados del jueves

Voz 1727 04:02 yo creo que hay que juzgar lo que vaya un gabinete que descoloca un poco más a ciudadanos Toni Roldán

Voz 6 04:08 con perfiles correctos pero puedes tener un barco con buenos marineros pero si no tienes un proyecto eh pues probablemente no

Voz 1727 04:17 con aparte y un gabinete que deja en la oposición y sin líder del momento al Partido Popular un partido el PP tan noqueado todavía que su portavoz Rafael Hernando critica del nuevo Gobierno que representa dice una vuelta al pasado

Voz 7 04:29 no nos gusta es un gobierno en el que

Voz 8 04:32 se mira al pasado toda vez que la que hay

Voz 7 04:35 hay mucho zapaterismo

Voz 1727 04:39 en esta noche en La Línea de la Concepción la Policía ha detenido Antonio Tejón uno de los mayores narcotraficantes de hachís de Europa Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 04:47 buenos días formaba parte del poderoso clan de los castañas y estaba huido de la justicia desde hace un año

Voz 1727 04:52 en la Audiencia Nacional hoy declara como imputado Alberto Ruiz Gallardón ante el juez del caso Lezo Eloy

Voz 0393 04:57 testigo por ordenar la compra presuntamente fraudulenta de la empresa por parte del Canal Isabel II

Voz 1727 05:02 bomberos de Huelva viajan a Guatemala van ayudar allí al rescate de víctimas del volcán iban a construir una planta potabilizadora de agua Antonio Nogales de Bomberos Unidos Sin Fronteras

Voz 4 05:12 dada la tormenta que está cayendo va va a afectar a los acuíferos aguas décima contaminar a tener lo principal el problema de la población

Voz 0393 05:21 la erupción deja ya noventa y nueve muertos y casi doscientos desaparecidas

Soledad Gallego Díaz será la nueva directora del diario El País la primera mujer en dirigirlo en sus cuarenta y dos años de vida el consejero delegado de PRISA hay presidente del consejo de administración del país Manuel mirad la ha propuesto para sustituir al frente del periódico Antonio Caño que hoy se realiza la votación consultiva de la plantilla y después se formalizará ese nombramiento Sol Gallego ha recorrido todas las estaciones del periodismo muchas de ellas dentro del país en los últimos seis años ha sido colaboradora diaria de este programa donde hoy hoy la echamos de menos ir donde tiene abiertas las puertas de su casa mucha suerte compañera

Voz 0978 06:14 buenos días lluvioso durante la mañana en Baleares y la mitad este de Cataluña irán desapareciendo a lo largo de la llave de la mañana también lluvia en Galicia pero Akira ganando protagonismo y extendiéndose hacia el interior de hecho durante la tarde tormentas en la mitad norte peninsular en el centro sur más sol y temperaturas más altas Kaymer

Voz 1727 06:34 bien Roland Garros Rafa Nadal continuará esta mañana su partido de cuartos Garbiñe Muguruza buscará su segunda final Juan Antonio Sampedro

Voz 1161 06:42 Nadal desde las doce de la mañana ante el argentino y si la lluvia lo permite tras la suspensión de ayer perdió el primer set cuatro seis ganaba el segundo cinco tres condados a tuvo que interrumpir y no antes de las tres de la tarde Garbiñe Muguruza disputará su semifinal ante la rumana Simona el número uno del mundo tras arrasar ayer en cuartos a la rusa Maria Sharapova seis dos

Voz 1727 06:59 seis uno son las ocho y siete las siete y siete en Canarias

Voz 8 07:43 museos maravillosos que cubrirá más veinticinco años como es el caso del web hace cinco algunas reseña

Voz 10 07:47 Claudia a tituladas reseña un niño si eres turista vete ya fotos por fuera pero desde dentro de esta viajera que se llama la magia del violín titula su reseña sobre la Sagrada Familia así es muy cara pues no hay tanto si lo que dice es un espacio muy grande que parece de la Estrella de la Muerte es terriblemente caro y feo se ha puesto de moda con Pepa Bueno y

Voz 16 10:22 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 17 10:32 sí

Voz 1389 10:37 es verdad que las necesidades de tu empresa así

Voz 8 10:40 prestan ahí en tu cabeza incluso ahora que tratamos de empieces el día informado y de buen humor a que si a que tus necesidades siguen ahí hasta que de repente todo encaja para afrontar Laso anticiparse a ellas como cuando escuchas que BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación pueden darte a tu empresa y en qué condiciones porque han realizado ya un estudio previo notas como todo empieza a encajar pues acércate a una oficina BBVA pregunta les por las condiciones para tu empresa y empieza el día con una preocupación menos

Voz 18 11:07 BBVA creando oportunidades

Voz 3 11:11 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 11:15 son las ocho y once las siete y once en Canarias unas dos horas la mujer a la que vamos a saludar ahora será la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de la Presidencia Relaciones con las Cortes e Igualdad Carmen Calvo buenos días enhorabuena

Voz 2 11:32 espero que haya descansado esta noche sí porque hay que estar

Voz 19 11:40 el mejores condiciones posibles es una responsabilidad enorme y es una situación anda que hay que estar con todas las alertas pero bueno también con la conciencia clara de aquí asumimos una una carga de trabajo por nuestro país importante Camila

Voz 1727 11:57 porque queda mucha fallera por delante vicepresidenta ministra de Relaciones con unas cortes en las que tienen en el Congreso ochenta y cinco diputados de trescientos cincuenta e igualdad es una vicepresidencia con amplios poderes la suya

Voz 19 12:11 bueno ahora es lo que ha querido el presidente y yo creo que colocara la igualdad en el sitio donde hay que coordinar a todo el Gobierno significa colocarla en el frontispicio de todo el esfuerzo de todo el trabajo que hacer el Gobierno no hay mejor tajo para la democracia que en trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres porque junto formamos la la ciudadanía de un país así que es un trabajo importante pero yo creo que está muy bien enfocado

Voz 2 12:40 porque haremos política siempre mirando

Voz 19 12:42 la mejora de los derechos de la mitad de la población que somos mujeres

Voz 1727 12:45 pues acaba de aclarar no es una duda que teníamos la la directora de la Fundación Mujeres Marisa solito nos decía en cuando tengamos ocasión hay que preguntarle a la vicepresidenta

Voz 0806 12:54 en el BOE Si esa vice preside

Voz 1727 12:56 hacia con igualdad significa que desde ahí se va a coordinar que toda la política tenga esa mirada de género es así no

Voz 19 13:06 ese es el deseo del presidente de del Gobierno al por esa razón estaba es la configuración que él ha querido y además yo creo que ayer lo dijo en queremos ser el reflejo de una sociedad vibrante de un país que hay que seguir construyendo dando lo mejor de no hay mejor objetivo que buscar que sacar todavía más todo lo que aportamos las mujeres se pierde el gran esfuerzo de las mujeres la galería adquirirá del todo el esfuerzo que hacen desde cualquier lugar de la sociedad ahí yo creo que sí Junco de gobiernos dijo el presidente y así casa

Voz 1389 13:42 no hemos leído en la prensa internacional esta mañana

Voz 1727 13:44 eh supongo que ustedes también en todo el mundo se destaca el gobierno con más mujeres del mundo del mundo de once ministras y seis ministros habrá tiempo de concretar pero así a vuela pluma cuál es la cuáles son las prioridades en materia de igualdad en España

Voz 19 14:00 mire hay garantizar la seguridad de las mujeres somos ciudadanas no podemos correr riesgos por el hecho de ser mujeres podemos corre lo Riesco normales que que corre cualquier hombro cualquier mujer pero no podemos tener una violencia específica que lo que denominamos violencia machista hay que garantizar a las mujeres a igualdad de condiciones siguen el ámbito laboral porque de eso depende su independencia económicas ileso de su libertad el feminismo tiene que ver con la libertad y cada una de nosotras ese es un objetivo muy importante porque requiere muchos esfuerzos de prevención requiere muchos esfuerzos de solidaridad luego con quién desgraciadamente se convierte en víctima con sus hijos y con sus hijas y requiere muchas reformas así que el objetivo es garantizar la seguridad de las mujeres pone rumbo a través de la igualdad a su libertad y a la mejoraría la calidad de los derechos que en muchas ocasiones tenemos tan mermado

Voz 1727 14:54 sé que tengo que dejarla haya una última cosa díganos cómo ha podido armar este Gobierno en seis días

Voz 19 15:01 porque usted lo sabe se lo he dicho en alguna ocasión de triste

Voz 2 15:05 el partido no hemos parado ni

Voz 19 15:07 en sólo un minuto desde que nos hicimos cargo en la ejecutiva federal de trabajar más allá de lo que todos los días era noticia política que que que no se embargaban otras cosas pero debajo había un trabajo muy callado ERE cada una de las áreas que forman parte de la agenda de un país democrático yo creo que eso es lo que nos ha permitido pues como usted bien dice muy poco a poner en marcha un mecanismo constitucional impecable estar ahora en el gobierno en España con con mucho honor y con mucha conciencia de la gran tarea que tenemos por delante pero también como una respuesta que consideramos apropiadas

Voz 1727 15:46 Carmen Calvo buenos días muchas gracias y buena suerte

Voz 19 15:49 muchas gracias las suerte este Gobierno esperamos que es también la suerte este país porque para eso vamos para servirlo

Voz 1727 15:56 seguimos hablando son las ocho y dieciséis las siete y dieciséis en Canarias vamos con la foto completa ahora sí ya la tenemos de este Gobierno la mujer que asistido pacientemente a este parto Express es la peor

Voz 0806 16:10 Vista de la Ser Inma Carretero buenos días hola buenos días ha buscado el equilibrio en casi todo menos en el número de hombres y mujeres porque este Gobierno es mayoritariamente femenino va a haber once ministras seis ministros se quejaba Pedro Sánchez en la oposición de la ausencia de España en los foros internacionales y ahora se rodea de ministros muy reconocidos en las instituciones europeas como Calviño Borrell Teresa Ribera o Luis Planas prometió independientes hay cinco tres de ellos juristas de carrera ídolos son totalmente ajenos a la política ha colocado a un periodista y escritor en cultura ya ha impactado a la comunidad científica sentando a un astronauta en el Consejo de Ministros estos perfiles en cualquier caso son los menos porque en el Gobierno esa chef hay buenos currículum se hay cualificación pero es un gobierno del PSOE y son muy PSOE muchas de las ministras que vienen de ámbito autonómico como Isabel Cela o Carmen Montón es muy PSC Meritxell Batet finalmente podemos hablar de que han logrado un equilibrio territorial pero eso no significa que haya respetado cuotas de las federaciones socialistas todo lo contrario hay un ministro que intentó disputarle las primarias a Susana Díaz

Voz 1727 17:15 pero como le decía a Carmen Calvo o la prensa de todo el mundo lo que destaca hoy por encima de cualquier otra cosa es lo que llaman el Gobierno feminista de España no se pierda la intervención en un acto en Bruselas esta misma semana de la nueva ministra de Economía de Nadia Calviño

Voz 2 17:30 quien domine aquí hay áreas que están absolutamente dominadas por los hombres como la política sobre competencia o la regulación financiera tienen mucha testosterona haya agresividad negociación lucha por el poder genera mucho estrés Manu And I think I creo que nosotras hemos marcado la diferencia Wiki Mail que te France

Voz 1727 17:53 sabría ya entonces que iba a ser ministra de un Gobierno de mujeres son declaraciones de esta misma semana en un acto en Bruselas ya aquí en nuestro país sólo hay un antecedente otro gobierno socialista Manuel Chaves en Andalucía en el año dos mil cuatro donde también había más mujeres que hombres en aquel gabinete autonómico estaba María Jesús Montero que salta como ministra de Hacienda al Gobierno de España con nuestra compañera Mariola el herido recordamos la presencia de las mujeres en los gobiernos de nuestro país Mariola buenos días

Voz 0259 18:26 buenos días Pepa para llegar al Gobierno con más mujeres del mundo han tenido que pasar cuarenta y un años Adolfo Suárez que llegó a Moncloa en mil novecientos setenta y siete impulso muchas transformaciones pero no incluyó a ninguna mujer esos gobiernos hubo que esperar hasta diciembre del ochenta y uno Calvo Sotelo nombró a la primera ministra de la democracia Soledad Becerril que fue titular de Cultura hasta la victoria del PSOE a finales de los ochenta y dos sorprendentemente Felipe González dio un paso atrás porque en sus primeros gobiernos del cambio había diecisiete hombres cero mujeres las dos primeras ministras socialistas fueron en el ochenta y ocho Matilde Fernández y Rosa Conde que además era la portavoz Gonzalo estuvo en total cinco ministras frente a cincuenta y suministros en catorce años es decir menos del diez por ciento Aznar aumentó ligeramente el porcentaje en su primera legislatura hasta el veintisiete y en la segunda volvió a bajar al dieciocho por ciento la parida llegó en dos mil cuatro con Zapatero María Teresa Fernández de la Vega fue la primera vicepresidenta se creó el Ministerio de Igualdad ningún gobierno de Rajoy fue paritario el porcentaje de ministras osciló en torno al treinta por ciento Pedro Sánchez hace ahora historia como sesenta y cinco por ciento

Voz 1727 19:37 a las ocho de las siete y veinte en Canarias podemos saludar la otra ministra que está camino ya casi casi del Palacio de la Zarzuela Teresa Ribera ministra de transición ecológica buenos días

Voz 20 19:47 hola buenos días que les decidió decirle

Voz 1727 19:50 sí a Pedro Sánchez a formar parte de este Gobierno

Voz 20 19:53 yo creo que la la convicción de compromiso con también por tanto bases económicas y sociales de nuestro país es la hora del desarrollo sostenible e integrar esa visión de los límites ambientales en el entendimiento de impacto social de la actividad de la modernización del sistema económico industrial ese es un reto apasionante es verdad que es complicado pero es algo que hay entre entre todos y me parece que es un privilegio poder poder contribuir a hacerla

Voz 1727 20:24 aquí no se examinamos todos porque he probado el usted por primera vez con Teresa Ribera

Voz 2 20:29 practicamente colaboradora de este tipo

Voz 21 20:31 programa y a partir de este momento

Voz 1727 20:34 ministra por lo tanto pasamos al usted ya la distancia

Voz 21 20:39 ha estado muy formal que exige esta profesión enhorabuena enhorabuena Teresa antes de nada enhorabuena

Voz 1727 20:46 qué significa que en un mismo ministerio como el de transición ecológica esté en las competencias de energía de medio ambiente de cambio climático porque hay intereses económicos muy difíciles de conciliar ahí dentro

Voz 20 21:03 lo más difícil siempre salir de un modelo en el que hay una serie de inversiones de intereses creados e ir hacia otro modelo en el que probablemente salgamos ganando todos pero hay quien se siente en riesgo de perder en ese en ese proceso de cambio energía es un aspecto fundamental el del desarrollo pero quizá hasta ahora lo hemos identificado pues con un sistema de pero con una una una capacidad de de actuación e a muy muy cortante y sabemos que vamos caminando hacia un modelo energético muy diferente mucho más plural mucho más bien universo es mucho más positivo desde el punto de vista de los impactos en salud de coste y hacer todo ese cambio es complicado algo parecido pasa con con con otras cuestiones ambientales el poder conciliar las dos cosas a la vez

Voz 19 21:55 clima energía

Voz 20 21:57 agua medio ambiente es fundamental porque será la manera de facilitar esa esa incorporación de forma natural en todas las políticas sectoriales del Gobierno hacerlo junto evita incoherencias facilita la puesta en común de los de los desafíos y la reflexión sobre cómo identificar toda esa senda de cambio e con las estrategias de salida y de acogida y acompañamiento a los colectivos más eh más vulnerables como lo han hecho por otra parte o lo están haciendo por otra parte en otros muchos países europeos en Francia en Suecia en Alemania en Noruega en el Reino Unido son son debates que ya se intentan abordar de forma sistémica el conjunta y no como políticas sectoriales se pensadas en un contexto más de silo como hemos hecho hasta ahora

Voz 1727 22:49 porque además en en materia de transición ecológica un solo país puede hacer algo pero no puede hacerlo todo lo hace todo el mundo o es madro el resultado tiene ya una cita en Bruselas la próxima semana no

Voz 20 23:01 si el lunes hay un consejo de de energía que se celebra en Luxemburgo no Bruselas Luxemburgo

Voz 1727 23:07 a su consejo importante

Voz 20 23:10 qué por qué se discuten aspectos claves de lo que se conoce como el paquete de invierno más es decir algunos de los elementos más relevantes de cara a facilitar las políticas europeas que nos permitan llegar a dos mil treinta días de una forma compatible con los o los objetivos acordados en París y en ese proceso de de cambio importantísimo

Voz 19 23:32 de la de la energía y la realidad

Voz 20 23:34 económica europea y a compatible con con las indicaciones del cambio climático es un contexto en el que los detalles técnicos las grandes orientaciones de gobernanza los objetivos en materia de renovables pues evidentemente atraen mucha mucha tensión y mucha intensidad y yo creo que España dimite estar a la cabeza en la construcción europea Ésta es una señal importantísima al que lo puedo hacer ese proceso de cambio de su modelo económico y de su modelo social mucho más compatible con los límites del planeta que la energía es absolutamente capital para eso y que la alianza entre entre los países más progresistas con capacidad de transformar las cosas es la única manera de hacer creíble de ilusionar gestionar algo tan tan complejo que por otra parte está ocurriendo a escala a escala global de todo el mundo mira Europa con muchas veces

Voz 2 24:28 bueno pues superada la prueba del usted Teresa Ribera buenos días mucha suerte

Voz 20 24:35 pues muchísimas gracias un abrazo a todos Si ya nos iremos viendo

Voz 1727 24:39 no iremos viendo ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias ayer les contábamos a esta hora medio gabinete hoy nos toca presentarles a la otra mitad la que se completó a lo largo del día Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 24:51 buenos días Pepa y al frente de Ciencia Pedro Duque no necesita presentaciones astronauta ingeniero aeronáutico is siempre ha sido muy crítico con la falta de inversión en ciencia

Voz 1389 25:00 es decir es algo endémico

Voz 1727 25:01 todo algo endémico que hay que seguramente

Voz 0393 25:06 cortar de raíz Isabel Celaá ministra de Educación y portavoz del Gobierno ha formado parte del Instituto Vasco de la Mujer

Voz 1727 25:12 la prioridad es mantener un sistema educativo que campa cite de manera creciente a nuestros jóvenes Illes aporte ventajas comparativas para desafiar el monto global

Voz 0393 25:23 Grande Marlaska será el nuevo ministro del Interior paso por la Audiencia Nacional sustituyendo a su compañero Baltasar Garzón abrió la investigación del caso Faisán Dolores Delgado de cincuenta y cinco años será la ministra de Justicia ha sido coordinadora de asuntos de terrorismo yihadista materia en la que es experta se opuso a la petición de Suiza de entregar a Falqué Annie siempre se ha mostrado partidaria de la justicia universal legisle

Voz 1727 25:42 dar con las tripas o para las tripas es un error

Voz 0393 25:47 allí la hasta ahora portavoz en el Congreso Margarita Robles será finalmente la ministra de Defensa una de las primeras mujeres en alcanzar algunos puestos de responsabilidad en la judicatura un presidente del Gobierno que no tiene credibilidad ante los tribunales de Luis Planas será a mí distrito de Agricultura y Pesca curtido en Bruselas ha sido embajador en Marruecos y quiso disputarle la Junta a Susana Díaz Magdalena Valerio será la titular de trabajo fue consejera en Castilla La Mancha en Castilla La Mancha perdón IS experta en pensiones Reyes Maroto ocupará el Ministerio de Industria economista feminista diputada en la Asamblea de Madrid profesora asociada en la Universidad Carlos III y una de las sorpresas de última hora fue sin duda Maxine Huertas ministro de Cultura es licenciado en Ciencias de la Información ha pasado por radio prensa y televisión en Telecinco se dio a conocer al gran público

Voz 18 26:31 qué tal doce de dieciséis buenas noches un matrimonio ha muerto Jean

Voz 0393 26:34 bien ha obtenido el Premio Primavera de Novela y un hombre más

Voz 0806 26:38 es el de Miguel Ángel Oliver que fue subdirector de este premio

Voz 0393 26:40 Ama con Iñaki Gabilondo y que será secretario de Estado de comunicar

Voz 1727 26:44 y cómo han caído estos nombres entre los sindicatos la patronal la comunidad educativa al mundo de la cultura Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 26:50 los días sorpresa sobre todo la que ha causado el nombramiento de Maxine muerta para Mariano Barroso presidente de la Academia de Cine es una buena noticia

Voz 22 26:57 a una persona que sabe escuchar en concreto sabemos su relación en el cine el teatro sabemos que es sensible día no

Voz 1772 27:05 dice la escritora Rosa Montero que soplan vientos de esperanza también celebra la noticia Dolores Redondo varios retos tiene el responsable de Interior Grande-Marlaska según el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil todo volver porque no es cierto

Voz 1389 27:20 como político y son dos cosas diferentes e juez

Voz 1772 27:23 político en materia de empleo los sindicatos y la patronal opinan sobre Magdalena Valerio Unai Sordo Joan Rosell

Voz 12 27:29 los hubo buena conocedora de las materias laborales especialmente de Seguridad Social SIMA colaboración vamos a intentar explicar las cosas que creemos que son prioritarias

Voz 1772 27:39 la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública dice que la elección de Carmen Montón como ministra de Sanidad es una buena noticia porque tiene conocimientos en el sector sobre Pedro Duque habla el paleontólogo Juan Luis Arsuaga

Voz 19 27:51 que suena pero

Voz 23 27:53 es tuvo muy activa no una persona

Voz 22 27:56 ciudad también gusta los jueces el nombramiento

Voz 1772 27:58 de Dolores Delgado como ministra de Justicia

Voz 24 28:01 lo que queremos las asociaciones judiciales estamos esperanzado

Voz 22 28:05 que pueda conseguirlo escuchaban

Voz 1772 28:07 portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria

Voz 1727 28:10 gracias Rafa esto dice de ellos en cada uno de los sectores que van a gestionar lo que dice el presidente Sánchez es que su Gobierno se parece a España representa a la sociedad española lo dijo en su primera comparecencia en Moncloa donde no admitió preguntas ni aclaró gastó hasta cuándo cree que va a durar su Gobierno Inma Carretero

Voz 0806 28:31 sí hubo una referencia temporal en la declaración de Pedro Sánchez habló de los próximos meses pero en ningún caso los retos que se marcó son retos a corto plazo puso las luces largas y prometió la modernización de la economía con la ciencia como motor la lucha contra la desigualdad y el combate contra la corrupción sin algo ese centro el presidente fue en destacar la solvencia de su equipo un gobierno que estará al lado de los ciudadanos y que según él es el reflejo de la sociedad a la que quiere servir

Voz 1722 28:59 el nuevo Gobierno de España es el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira servir un nuevo gobierno para una sociedad como la española que es paritaria la mitad de la ciudadanía son mujeres intergeneracional abierta al mundo pero también anclada en la Unión Europea fue una sociedad altamente cualificada la sociedad española cuenta con muchos jóvenes y no tan jóvenes altamente cualificados

Voz 0806 29:26 dicen los socialistas Pepa que este Ejecutivo está diseñado para que el PSOE recupere la centralidad

Voz 2 29:33 sí nunca

Voz 1727 34:36 España estrena Gobierno a partir de las diez de la mañana los ministros y las ministras los ministros habrá que acostumbrarse a decirlo en este orden las ministras en los ministros van a jurar o prometer su cargo ante el jefe del Estado España estrena Gobierno todo el mundo se pregunta si el equilibrio eh difícil e inestable de la izquierda aguantará con el PSOE en el Gobierno

Voz 16 35:00 lo podemos desde fuera no están al Gobierno pero en el Congreso es fundamental su apoyo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y con este panorama Manuel Jabois buenos días qué tal buenos ciudad tú quieres hablar de otra cosa si tú quieres hablar de un espacio político inexplorado

Voz 1727 35:15 el centro aznarí no Cuéntame

Voz 1389 35:17 ha vuelto a ser noticia estos días porque ha salido de nuevo su líder es el centro Mariano quizás sea el origen de todos los males de nuestro presidente de Gobierno porque al fin y al cabo es el padre ideológico de un hijo no reconocido fíjate la trayectoria en lo que ocurre con Aznar es que en noviembre de dos mil tres no cree que elige a su sucesor en la Moncloa sólo elige a sus con el partido piensa que deja en herencia un partido comprometido con una ideología concreta y lo único que deja en herencia es un partido comprometido con la corrupción del mismo modo que aquel famoso milagro económico resultó ser una burbuja hay un ministro en el banquillo Aznar se ha pasado toda su carrera idealizada no se asimismo pensando que idealizada España tratando de reconstruir un espacio político que al final sólo existe en su cabeza se ha convertido en una mezcla entre el Joker irrumpe techo

Voz 1727 36:05 entonces a qué se refiere cuando dice que quiere reconstruir

Voz 1389 36:08 centro de hechas que ya no sé si esa es la pregunta aquí la pregunta sea mejor desde cuándo quiere reconstruir eso que es el centro derecha en su cabeza lo que él llama centro derecha podría ser eso el centro aznarí un espacio ideológico que está latente desde desde que lo abandonó y que misteriosamente nadie ha ocupado nunca en cada seis meses sale a Aznar a señalarlo y cada seis meses España asusta como si hubiese era de Bélmez ideológica de los años noventa el ya decía lo del centro derecha es así sino seguramente blog lo que ocurre es que mentalmente estaba pronunciando lo transforma probablemente de este de esta forma bueno pues se genera una una especie de Arcadia él señala constantemente sus en sus comparecencias su sitio desde el que se arreglaría todos los problemas de España con sólo ocuparlo como lo ocupó el desde los noventa a mí me recuerda un extraterrestre de una civilización perdida pidiendo por la calle que la reconstruya que alguien le eche una mano y de ahí su frustración continua de ahí el bigote o lo que sea que se haya quedado hay encima porque lleva quince años queriendo reconstruir algo que él ve muy claro pero que no existe y así ha sido siempre además en el caso de Aznar sobre todo de los Aznar Llanos fíjate ahora qué sentido tiene esa frase favorita de todos sus adeptos Aznar ve donde los demás no ni llega donde los demás no llegan por supuesto fíjate todos estos conflictos que tiene Aznar con la realidad son según Aznar por culpa de la realidad y ese no es el problema mayor el problema es que le riñe a la realidad por no adaptarse a su discurso

Voz 1727 37:33 hasta mañana Jabois sobre esta mañana sobre las ocho y ocho las siete y treinta y ocho en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio hace justo un año que se certificó la caída del Banco Popular la Junta Única de Resolución tuvo que intervenir el Banco después de que su consejo de administración afirmara que no tenía liquidez para abrir las oficinas al día siguiente el Santander lo compró por un euro Eva Veiga buenos días

Voz 0605 38:05 buenos días no pudo Banco Popular digerir el ladrillo improductivo que pesaba en su

Voz 2 38:10 Lance eh Ángel Bergés vicepresidente de Afi Analistas Financieros Internacionales desde que en

Voz 34 38:16 dos mil doce se negó a ser capitalizado pues había una asignatura pendiente que en tarde tan para no tenía que aflorar y es que el valor de sus activos improductivos será muy inferior a lo que realmente recogía

Voz 0605 38:30 si hace un año Europa estrenaba el mecanismo de resolución bancaria y Santander comprará el popular por un euro una inyección de liquidez de trece mil millones y una ampliación de capital de otros siete mil millones de euros ha vendido la mayor parte del negocio inmobiliario al fondo buitre Blackstone una estela que han seguido de los bancos

Voz 34 38:49 fruto de ello pues fui tenemos una tasa de morosidad que ha bajado pues unos sesenta setenta mil millones en un año

Voz 1280 38:55 los frentes abiertos en los tribunales

Voz 0605 38:57 según el FROB sólo la Audiencia Nacional tramita doscientos cincuenta y nueve recursos contra la resolución del popular Fernando Herrero secretario general de Adicae

Voz 18 39:06 de una actuación como la TSA Preciado no puede quedar sin responsabilidades hablamos de una entidad que durante años operó con una gestión más que discutible que llevó a una situación

Voz 0605 39:20 insostenibilidad la integración del popular en Santander ha dejado mil cien trabajadores afectados por el despido

Voz 1727 39:26 lo colectivo

Voz 1389 39:56 estamos viendo estos días cosa

Voz 1727 39:57 las que no crearíamos y esto es aplicable a la política a la vida social al periodismo también al tiempo e7 D

Voz 0259 40:06 junio pero ni el cielo ni la temperatura paré

Voz 1727 40:08 sin haberse dado cuenta nos hemos preguntado cómo afecta esto a la economía cómo afecta este retraso del calor por ejemplo a la industria textil a la venta de ropa Eladio Meizoso buenos días

Voz 1389 40:19 buenos días las tiendas nos ofrece una ropa de verano que de momento en buena parte de España tendríamos que guardar en el armario

Voz 1275 40:25 sí que es verdad que si veo que fuera hace un tiempo muy malo pues no me apetece comprar un vestido unas sandalias porque está lloviendo hasta dentro de lo mejor tres meses no me lo voy a poner si estoy yo viviendo de verdad que no aparte mucho comprar ropa de verano porque el clima

Voz 1389 40:40 así ocurrió en mayo las ventas bajaron en torno al cuatro por ciento interanual calcula la patronal del comercio textil Acotex junio no está empezando bien en buena medida hay que atribuirlo a la meteorología apunta su presidente Eduardo Zamora cola

Voz 22 40:55 eso yo diría que es un ochenta y cinco por ciento por culpa de la climatología que hacer esto

Voz 1389 40:59 con coincide la patronal del pequeño comercio la ZEC pero hay diferencias geográficas señala su vicepresidente Pedro Campo

Voz 22 41:05 la zona norte y luego pues la climatología sino que está siendo y es nefasta la campaña en la parte sur es algo mejor el tiempo pero tampoco se está se está notando un incremento importante de las ventas a la zona mediterránea pues exactamente teniendo has Internet ya

Voz 1389 41:19 Hinault confía en que la campaña vaya a remontar Si el tiempo viene como apuntan al menos en el norte las predicciones para las próximas semanas aunque otros en el sector como Isabel Cosme de la patronal valenciana recuerdan que ya ocurrió algo equivalente este otoño y al final dice se colocó bien el género

Voz 19 41:34 esta conversación sobre el clima y las ventas la tuvimos en octubre que pasó más o menos lo mismo luego vino noviembre hizo frío vino o el frío bastante importante en este invierno esto hubo una repercusión directa en las ventas de moda

Voz 1389 41:48 el sector hotelero de momento no parece muy preocupado parece que no se percibe una caída de las reservas en las zonas más turísticas nos dicen pero hay otro sector que si está viendo caer con fuerza la demanda para este época del año

Voz 22 42:00 está costando mucho que llegue el calor realmente el consumo es bombas más grande cuando cuando llega el calor de las buen tiempo igual no pues me apetece digamos más el el helado

Voz 1389 42:13 también el helado tendrá que esperar

Voz 1727 42:15 los hito de nuestra economía y de los retos del nuevo Gobierno nuestra economía que ha crecido mucho en los últimos años gracias a los estímulos esto

Voz 2 42:23 ordinarios que puso en marcha el Banco Central

Voz 1727 42:25 veo entre otras cosas bueno pues el Banco Central Europeo ya reconoce abiertamente y en público que hay que ir pensando en fijar una fecha de caducidad para esos estímulos extraordinarios y no lo dice un cualquiera lo dice el economista jefe de la institución que gobierna el euro corresponsal en Alemania Carmen Viñas

Voz 0391 42:43 el Banco Central Europeo se dirige con paso firme al lograr una tasa de inflación más alta sostenida en la zona euro como resultado el fin del programa de compra de bonos podría ser una realidad muy pronto el economista jefe de la entidad europea PETA pagar anuncio ayer en Berlín en una reunión del sector financiero y de seguros un debate sobre la continua del programa de compra de bonos para la reunión del Consejo de la próxima semana en Riga las autoridades monetarias europeas quieren evaluar si el progreso hasta el momento ha sido suficiente para justificar la retirada gradual de la compra según el repunte económico en la zona euro que se refleja en un aumento de los salarios también ha contribuido a la mayor presión sobre los precios todo ello refuerza la confianza del BCE en que la inflación alcanzará un nivel inferior aunque cercano al dos por ciento a medio plazo que es el objetivo marcado la hoja de ruta de la entidad bancaria europea contempla compras de bonos al menos hasta septiembre de este año actualmente adquiere un volumen de treinta mil millones de euros al mes

Voz 0237 43:44 soy Antonio Resines y en mi profesión la memoria es fundamental mi secreto pues tomar de memoria porque de Memory refuerza mi memoria de memoria me acuerdo de todo recuerda de memoria

Voz 1910 47:10 la los que canto es posible que los intereses personales de Rajoy y lo que otros dirigentes tu partido no coincida pero nunca llegaron preguntan mucho más lógica en este momento que el anuncio con sólo cuarenta y ocho horas de estrategia es filibuster a que para el episodio más tristes de la historia reciente de este país el PP registró muestran la voluntad de integrar a políticos experimentados y capaces de asumir sus funciones inmediatamente

Voz 1727 47:39 a las siete de la mañana cada día a veces a las ocho otras a las nueve Sol Gallego Díaz ha señalado los cómo y los porqués de las cosas que nos pasan iluminando a veces historia eso detalles que a la mayoría nos pasaban desapercibidas poniendo siempre criterio inteligencia y honestidad a la actualidad Paul ya lo saben una periodista de larguísimo recorrido que va a completar su carrera convirtiéndose hoy en la primera directora del diario El País en la primera directora en los cuarenta y dos años de historia del periódico cuando decidí que quería estudiar

Voz 1275 48:11 pues en mi casa me dijeron bueno sí pero matricular emotivo

Voz 10 48:14 sí

Voz 1275 48:15 porque les parecía que era muy poco serio es el periodismo

Voz 1508 48:19 eso le dijeron sus padres una cubana que se vino a España en el treinta y seis y un matemático comunista de Jaén

Voz 1727 48:25 luego dejémoslo niveles tres viene acabara mitad ahí empezó otro

Voz 1508 48:28 poco después de que naciera el país sólo gallego llegó a la redacción de la que no se separará nunca porque las reacciones son ese lugar que ella misma en su oficio en sus discursos como el que dio cuando recibe este año el Premio Ortega casi son las

Voz 1910 48:41 las redacciones las que hacen grandes a los medios de comunicación formar parte de una redacción supone trabajar para un cole

Voz 2 48:48 vivo y compartir ese compromiso será ella la primera directo

Voz 1508 48:53 la del país en cuarenta y dos años su nombre no es

Voz 2 48:55 sólo Historia de la profesión también de nuestra democracia

Voz 39 48:58 la consiguió publicó en exclusiva el borrador de la Constitución española y es ella la que como corresponsal defensora del lector directora adjunta ha demostrado que si existe una verdad periodística por eso sus lectores y oyentes la seguimos

Voz 3 49:13 Soledad Gallego coherencia por tu parte los cotilleos

Voz 40 49:18 es maravillosa gente como ella hace grande el periódico

Voz 3 49:22 sí

Voz 40 49:22 adelantos son le sigue así menos solera muchísimo

Voz 2 49:26 las gracias porque para mí es un referente Portu claridad por tu lucidez portó en expira le deseamos mucha suerte a Sol Gallego porque sólo se puede

Voz 1727 49:47 desear suerte todo lo demás que necesita para ser directora del país lo trae de serie son las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias

