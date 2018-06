Hoy por Hoy (07/06/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias el Boletín Oficial del Estado publica ya esta mañana los nombramientos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en Hoy por hoy acabamos de hablar con dos mujeres que tendrán mucho peso en ese Ejecutivo la vicepresidenta y la ministra de transición ecológica Javier Alonso

Voz 0858 00:29 Carmen Calvo número dos de Sánchez en el Gobierno y que llevará la cartera de Presidencia relación con las Cortes e igualdad destaca el carácter feminista del nuevo gabinete su tarea dice será transversal para imprimir la lucha por la igualdad de género en toda la acción de gol

Voz 1 00:42 no sólo con la igualdad en el sitio donde que coordina todo el Gobierno significa colocarla en el frontispicio de todo el esfuerzo de todo el trabajo que hacer el Gobierno no hay mejor tajo para la democracia que trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres

Voz 0858 00:58 Teresa Ribera la responsable de transición ecológica reconoce la dificultad que supone coordinar competencias en las que menudos en contará con con intereses enfrentados como las políticas energéticas y la conservación del medioambiente será complicado sí pero es necesario dice para que las políticas sean coherentes con el objetivo final el cambio de modelo energético

Voz 1 01:17 lo más difícil siempre es salir veo de un modelo en el que hay una serie de inversiones de intereses creados ir hacia otro modelo en el que probablemente salgamos ganando todos pero hay quien se siente en riesgo de perder en ese en ese proceso de cambio y el poder conciliar las dos cosas a la vez Inma energía agua medio ambiente hacerlo junto evita incoherencias

en menos de una hora Rivera Calvo y los otros quince ministros para tomar posesión de sus cargos frente al Rey en el Palacio de la foto

Voz 1727 01:47 a ojo a esta noticia que nos llega desde Galicia la justicia condenado a seis meses de cárcel al gerente de un taller mecánico de Lugo que exigió a uno de sus empleados que eligiera entre pagarle dos mil euros o el despido

Voz 0858 01:59 ahora tendrá que indemnizar al trabajador con doce mil euros Radio Lugo Carmela

Voz 2 02:03 la Fiscalía pedía inicialmente para el empresario dos años de cárcel que finalmente quedaron en seis meses porque

Voz 1727 02:09 la conoció los hechos y abono antes del juicio ahora

Voz 2 02:11 estación de doce mil euros Se le impone además una multa de novecientos euros por un delito contra los derechos de los trabajadores los hechos ocurrieron en dos mil once al término del contrato del trabajador cuando éste decidió abonar la cantidad ante las amenazas de despido por parte del empresario durante los dos años siguientes a la renovación el afectado no tuvo vacaciones ni recibió una compensación económica por ello el acusado no ir a prisión porque no tiene antecedentes penales

Voz 0858 02:38 y en Italia un grupo de pasajeros ha reconocido en el aeropuerto de Roma al nuevo vicepresidente del país y ministro de Interior a Matteo Salvini él y su partido la Liga defienden políticas xenófobas euro escépticas han recibido así

Voz 3 02:50 es mitad no

Voz 0858 02:57 entonando este Bella Ciao en conocido himno de los partisanos y convertido desde entonces en un himno

Voz 1727 03:02 bueno aunque antifascista

Voz 0789 03:19 la opinión de Iñaki Gabilondo hola buenos días Pepa buenos días a todos las sorpresas no cesan no nos hemos hecho una la idea de que Pedro Sánchez ex presidente cuando irrumpe otra sorpresa más muy gorda que es la de su gabinete hasta hoy la imagen de Sánchez se correspondía con la de un político más líquido o gaseoso que sólido entre los bandazos propios muchos los inducidos terremotos en los que se ha visto atrapado y la maledicencia de sus adversarios se ha dado forma este retrato de Sánchez veleta simple fachada con nada dentro nos esperaba del un equipo de gobierno como el que ha logrado seleccionar o al menos no muchos lo esperaban un equipo que al menos en primer estancias ha ganado el respeto general Se subraya como es natural esa mayoría de mujeres que bate récords no sólo por su número sino por la importancia de las carteras que sedes encomiendan todo el paquete económico por ejemplo es histórico

Voz 1727 04:10 enorme significado pero también lo es

Voz 0789 04:13 la alta cualificación de todos los miembros del Gabinete con alguna excepción muy chocante por cierto pero sobre todo destaca la cantidad y calidad de la SER

Voz 1727 04:21 señales que este Gobierno emite La Primera

Voz 0789 04:23 la gran apuesta europea es su avidez de mucho peso que sospecho no va a ser nada fácil de coordinar hay otro aspecto dio quisiera destacar cómo es posible que un grupo tan sólido de profesionales haya aceptado formar parte de un Gobierno que parecía condenado a ser muy efímero por qué arriesgar sus carreras con expectativas tan fugaces que artes utilizó el hipnotizado por para convencerles pero el hecho de que aceptaran Iker la foto de equipo sea tan maciza apunta al al presidente y cambia la percepción ya no no resulta inverosímil que sea capaz de agotar la legislatura todo se mueve a una gran velocidad aún no hace una semana de la moción de censura de Sánchez ya no parece tan gaseoso Al PSOE le han crecido las salas el PP ha entrado en talleres para reparaciones de importancia

Voz 0587 05:06 Ciudadanos ha pasado de gran favorito a simple

Voz 0789 05:08 poco en treinta y dos escaños podemos ser recogido en reflexión de pronto un tiempo del que no esperábamos nada tiempo basura simple paso a las selecciones se presenta rico y apasionante post data un saludo especial en nuevo secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver compañero de tantos años en la Cadena Ser que durante muchas mañanas presentó y dirigió este Hoy por hoy

Voz 1727 05:54 a las nueve y seis minutos de la mañana ocho y seis en Canarias y un beso un abrazo que compartimos con Iñaki Gabilondo para Miguel Ángel Oliver compañero de esta casa hasta ahora cuatro y a partir de este momento será el responsable de la Secretaría de Estado de Comunicación Esther eh porque claro cuando hay un cambio de gobierno cambia muchas cosas

Voz 6 06:16 es un pie en esta casa fue con Miguel Ángel Oliver en el foro de Madrid que hacía la programación de Madrid por la tarde de siete a ocho años en una tertulia política local hacer nada antes de ahí si es verdad Miguel Ángel es un periodista muy

Voz 0591 10:42 sí se igual se consumen un año pero luego los ministros como bien sabéis tenía tienen dos años de incompatibilidad un qué destinos a los que pretendan volver por lo tanto es un compromiso cuando menos valiente no en estos tiempos de la política tan efímera Hay que Iker Ama puede cambiar como hemos visto en las últimas semanas en veinticuatro cuarenta y ocho horas a mi me parece que efectivamente es un gobierno que para el que se ha buscado fundamentalmente la solvencia y la experiencia todo son expertos en sus respectivos campos con una acreditada solvencia es verdad que no es un Gobierno hecho por y para las cuotas del Partido Socialista en absoluto aunque ayer se pretendió dibujar algún guiño a no sé qué Federación no lo hay todo lo contrario que el hecho de que Pedro

Voz 1727 11:31 Sánchez no tenga en fin que debe darle casi nada a casi nadie de mucha gente por lo menos de las familias del Partido Socialista en qué medida su propia trayectoria le ha permitido hacer un gobierno de estas características sin tener que atender a aquellas familias que te han ayudado a lo largo de tu carrera para llegar a dónde estás

Voz 0591 11:50 yo yo creo que no ha tenido en cuenta ese es el diario que es un presidente de Gobierno absolutamente libre de hipotecas porque eres tú bien dices nada le debe a nadie ni siquiera al propio Partido Socialista que intentó batirle y que acabó con con su primer mandato como Secretario General de una forma muy abrupta yp Pedro Sánchez hoy es presidente de Gobierno pero la memoria no la pierde tiene una buena memoria y además toma nota de todo de todo lo que le ha ocurrido en los últimos años yo ayer preguntaba precisamente esto de cómo se puede formar un gobierno tan potente y tan por encima de las expectativas como el que ha resultado en el caso de Pedro Sánchez y Chrome recordaban personas muy cercanas a él y es verdad los que tenemos ocasión de haberle conocido como Secretario General Ia antes de ser secretario general tiene un poco de Zapatero Ernesto no él fue siempre el único que creyó en sus posibilidades tanto como Secretario General como como el día que llevará el Palacio de la Moncloa hay muchos de estos nombres o la composición del Gobierno los tenía en la cabeza desde hace tiempo hoy contamos en el en el Huffington un anexo de qat una anécdota que es muy curiosa de cómo llegó él hace muchos años a Pedro Duque el era un absoluto desconocido e fontanero de la calle Ferraz ha escrito a la secretaría de Organización que entonces llevaba José Blanco de repente es el encargó en el año dos mil siete primeros de del dos mil ocho que Keith era llamadas a personalidades del mundo de la cultura de la ciencia el espectáculo para configurar una plataforma electoral de apoyo a a Zapatero recordaréis que se le llamó paz aquella plataforma Si bueno pues pues dijo pues yo quiero llevar a Pedro Duque pega más año a Pedro Duque prosigue hubiera llamado Pedro Duque claro Pedro Duque del contexto al teléfono Pedro Sánchez no sabía quién era Pedro Sánchez y quiero contar contigo para tal aquello en en Ferraz hoy quienes recuerdan aquello no aquella anécdota todavía serrín porque no quería ir tan lejos tan lejos tan lejos que casi se fue al alumno a buscar a Pedro Duque pero ese nombre ya lo tenía en la cabeza hace mucho por lo tanto lo que quiero decir es que parte de este Gobierno no ha sido en absoluto fruto de la improvisación

Voz 1727 14:03 no a Carmen Calvo a las ocho de la mañana no llevamos mucho tiempo por encima y por debajo de lo que estaba pasando en publicado trabajando en un proyecto no

Voz 0591 14:10 sí sí sí yo creo que en esto por eso lo comparaba con Zapatero porque él el solamente creía era él quién creía asimismo y a sus posibilidades de llegar donde ha llegado es sorprendente es verdad en esto que decías de no tiene hipotecas y tal como en este país somos tan rápido si tan superlativos para la crítica para el elogio ver en las últimas horas como algunos de los que contribuyeron a su caída en el primer mandato como secretario general se pasean por los platós sea aplauden la capacidad y la brillantez ahora de Pedro Sánchez

Voz 1727 14:42 hombre escenario no hubiese espera que enseguida vamos a eso pero quiero hablar con María Manjavacas buenos días María hola buenos días porque estas camino ya de la Zarzuela no camino no ya has llegado le era una hilera

Voz 7 14:55 la de coches oficiales uno tras otro para que bueno pues a las diez con las señales horarias como decimos nosotros empiece la la ceremonia es una ceremonia muy muy sencilla muy protocolaria duró muy poquito no durará más de diez minutos en estas ocasiones y lo normal es que jure o prometa su cargo la ministra de Justicia en este caso Dolores Delgado para que así ella sea la que haga de notario de notario mayor del Reino para dar fe del nombramiento de sus compañeros eh esto asiste lógicamente el presidente del Gobierno Pedro Sánchez asisten también representantes de todos los poderes del Estado estará aquí la presidenta del Congreso Ana Pastor el presidente del Senado Pío García Escudero y luego aparte los representantes del Poder Judicial se le el jefe de protocolo de la Casa Real va leyendo el decreto de nombramiento de cada ministro iban prometiendo su cargo digo prometer porque todo apunta

Voz 1727 15:53 a que la mayoría lo hará lo mejor claro desde que está Felipe VI Bono ya la probablemente muchos

Voz 7 15:59 oyentes y todos vosotros lo sabéis existe la posibilidad de prometer o jurar con aussies

Voz 1727 16:04 símbolos religiosos y lo sabemos pero conviene recordarlo María porque hay mucha polémica con eso es verdad que es el cambio de protocolo de la Casa Real le el que introduce en el año dos mil catorce la posibilidad de tomar posesión jurar o prometer sin símbolos a religiosos pero Pedro Sánchez el primer presidente del Gobierno que utiliza esa posibilidad

Voz 7 16:25 sí sí el primero el primer presidente del Gobierno y el primer cargo porque entre el Gobierno hubo cargos intermedios de repente cargos del Poder Judicial todos aunque prometiera en el cargo siempre estaban presencia de los símbolos religiosos un crucifijo muy grande una biblia de no menor tamaño y luego la Constitución y es la primera vez con Pedro Sánchez que vimos ya la mesa simplemente con una constitución sobre la que se promete os jura el cargo pero en este caso todo hace pensar que será promesa y cuando lleguemos allí al salón de audiencias que es donde se celebra esta ceremonia pues ya veremos esa mesa igual me equivoco porque se puede se puede optar por las dos fórmulas pero bueno todo apunta imagino a que será la promesa en presencia de del Rey en presencia de los poderes del Estado los ministros en este caso ministras la mayoría once diecisiete y en presencia de esa mesa en la que creemos lucirá por primera vez ya después de Pedro Sánchez la Constitución sobre la casa

Voz 0591 23:17 sí la verdad es que lo han acogido con muchísimo entusiasmo que está bien no yo yo creo que va a Pedro Sánchez independientemente de el pasado político que haya obtenido sea ha ganado los cien días de gracia es verdad que desde la derecha española Andoni Veinticuatro horas pero si lo ha ganado a pulso como todos los gobiernos cuando llega no hay que concederles cien días de gracia pero es verdad que sorprende el entusiasmo con el que algunos de sus más feroces críticos han acogido este ascenso a La Moncloa de Pedro Sánchez bueno he dicho esto yo creo que que Pedro Sanz

Voz 25 23:49 ese no es persona que se deje

Voz 0591 23:52 engatusar por este tipo de elogios repentinos y prueba de ello es la coincidir finge la configuración del Gobierno que ha acabado haciendo no decíamos antes que no había concesiones a los territorios ni a las cuotas que habitualmente por ejemplo que yo sí que lo hizo Zapatero en su primer Gobierno no un gobierno que atendió a a las necesidades digamos de las

Voz 25 24:15 de de federaciones del partido socialista

Voz 0591 24:18 en este no se atisba eso todo lo contrario si hay alguna incorporación es de gente que probablemente no tiene la mejor de las relaciones con los presidentes autonómicos con los secretarios generales de esas federaciones no hay que estar muy atentos no porque porque yo creo que aparte de la solvencia hay de la experiencia también hay gente muy política en N en ese gabinete desde luego y sin duda lo más potente desde el punto de vista político es es José Borrell y yo pero bueno hay que conceder tiempo también a Luis Planas que aparte de diplomático

Voz 26 24:54 yo soy de andaluz de la Federación andaluza

Voz 0591 24:58 no competir en primarias pero el liderazgo en Andalucía contra Susana Díaz y tuvo que repetir a broma le retiró Susana haciendo una exhibición de fuerza con la presentación de veintidós mil avales en una federación de cuarenta mil bueno es la lectura así plata

Voz 1727 25:16 es que también tiene una trayectoria europea hay muchos ministros con trayectoria europea

Voz 0881 25:22 lo que a lo que ha definido hace un momento Esther se llama acudir en auxilio del vencedor que es una de las cosas que mejor hacemos en España CIR acudir al auxilio del vencedor después de haber estado poniéndole a París durante

Voz 1727 25:36 hemos eso debe ser universal si el universo

Voz 0881 25:39 pero esta muy en la idiosincrasia española eso de acudir en auxilio del vencedor bueno eso vamos a ver no deja de ser una anécdota hay gente que quiere mantener el sitio donde está en fin ahora habrá muchos intereses pequeñitos que saldrán a la luz pero en fin a eso no hay que hacerle caso a lo que hay que hacerle caso es que una vez abierta la ventana una vez que se ventila la casa que era fundamentalmente Irlanda

Voz 4 26:02 com orden amos los muebles como

Voz 0881 26:04 orden amos los muebles de la casa que estaba un poquito manga por hombro que teníamos todo todas las habitaciones un poquito manga por hombro a mi me gusta que se haya definido como europeísta este Gobierno me gusta mucho me tranquiliza mucho y creo que tranquiliza a muchos ciudadanos y luego cuando vemos la la la reacción de la oposición yo me voy a quedar con con yo creo que el más inteligente dentro del Partido Popular al hablar de esto ha sido Juan Vicente Herrera el presidente el presidente de Castilla y León que ha dicho claramente estos

Voz 0587 26:38 en un Gobierno solvente si la la medida

Voz 1727 26:41 el rancho de combate en el que está el Partido Popular después de la debacle no de de no explicarse muy bien qué les ha pasado escuchábamos a su portavoz parlamentario a Rafa Hernando es decir que que era un Gobierno de vuelta al pasado nunca cabo si el presidente de Castilla y León un veterano de la política y un veterano popular que dice que este es un Gobierno sólido menos un Gobierno con algunos de los de los nombres que estamos conociendo pues muy sólido bueno pero va de suyo que el Partido Popular trata de recomponerse va de suyo que Ciudadanos haga lo propio porque algunos mensajes que lanza este Gobierno como el Gobierno de los mejores que es lo que en fin sus ya subyace ahí detrás de la elección de las personas que ha hecho Pedro Sánchez le arrebata a parte de su discurso a Ciudadanos pero es muy importante lo que opine podemos lo que opine Unidos Podemos porque es el partido el tercer partido del Congreso que ha facilitado al PSOE narrar la moción de censura sin pedir nada a cambio no están en el Gobierno es muy importante lo que vaya opinando como se teje a partir de ahora esa relación en el Congreso en en fin en las instancias en las que sea posible de momento el único que se ha pronunciado después de conocer la composición total Ernesto ha sido Pablo Echenique ha hablado el ministro de Interior ha hablado de Grande Marlaska y ha dicho que habrá que juzgarlo por lo que haga en adelante Hinault por su trayectoria en la trayectoria como todos sabemos que que tiene momentos controvertidos dice bueno vamos a juzgarlo

Voz 0587 28:12 por lo que haga a partir de ahora lo decía así

Voz 1727 28:15 Echenique llamabas

Voz 27 28:17 la no sería sensato le ha valido contra los manifestantes en 15M o por haber ordenado el secuestro de de ejemplares del jueves creo que hay que juzgarle por lo que vaya a hacer

Voz 1727 28:30 hay que juzgarle por lo que la demás

Voz 0587 28:33 el chico de Podemos no

Voz 1727 28:34 que Museum político de comuna ayer decía Íñigo Errejón advirtió ayer decía Íñigo Errejón allí que si le va bien a Pedro Sánchez le va bien a toda la izquierda también a Podemos

Voz 0587 28:46 sí bueno un hombre yo creo que el nombramiento si te si os fijáis la devolución de los premios el ofrecido grandes es van saliendo los ministerios de el Gordo digamos uno lo hablen un gabinete es el Ministerio de Economía Hacienda porque el Partido Socialista tiene la tradición de tener esos son Ministerio juntos ese gordo no salió entre otras cosas porque no había un perfil para un ministro de Economía Hacienda hice mantuvo la división pero Civic fijáis los premios importantes salen al final hizo premios importantes salen juntos y eso no es casualidad cuáles son los premios importantes Ministerio de Justicia Ministerio de Interior está en el caso el ministro de Defensa Pedro Sánchez puede tener la coartada es que primero se debe informar como es tradición al Rey ya es una tradición que existe de informarle quién va a ser ministro de Defensa y eso puede originó un retraso pero la táctica consiste en plantear esos tres nombramientos todo junto vienen al final todo el mundo está intrigado todo el mundo sabía que Margarita Robles y era una ministra sin cartera hasta que leí eran la cartera y eso es así es obedece a una lógica dice Pedro Sánchez sabe que el nombramiento de no juez Sánchez Marlasca es una bomba porque es un una persona afín al PP es decir durante todos los últimos años ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP el señor Lesmes la incorporado a la Comisión Permanente ex brazo derecho uno de los brazo derecho a la Comisión Permanente ha votado a favor de Concepción Espejel como presidenta de la lo la Audiencia Nacional ha votado contra la recusación en la causa de Gurtel de Concepción Espejel ha archivado antes de ser presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el caso Yak cuarenta y dos para protesta de las víctimas cuando Pepe Bono declaró ante Marlaska y les dio prueba muy importantes en ese sentido fue nombrado después de archivar el Yak cuarenta y dos presidente de la Sala de lo Penal inmediatamente o presidente de la Sala de lo Penal no suele conoce realmente porque inmediatamente después al CGPJ como en otros términos el problema no es que ser conservador o no ser conservador el problema es un oportunismo orgánico que significa que lo más importante es el mismo en el mismo decía arrimado digamos el intento ser fiscal general del Estado con el PP Rajoy cuando fue en el año dos mil dieciséis Massa se acercó a Vicente Aguilar miembro del CGPJ que tiene una relación especial con ser registrador de la propiedad con el hermano de Rajoy Enrique Rajoy que como todo el mundo sabe registro de la propiedad parecía que iba a ser fiscal general del Estado pero Rajoy no picó y nombró a Massa fiscal general del Estado intentos el fiscal general del Estado cuando murió masa otra vez en otros términos después toda su trayectoria jurisdiccional no es que sea discutible sí es que todos los problemas que tenemos con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tortura investigaciones que no se han hecho tortura se etarras denuncias realizadas tienen que ver con la jurisdicción la actividad jurisdiccional de Grande Marlaska por lo tanto es un problema no hay problemas de trayectoria no es un problema de lo que hayas hecho sino es un problema no es un problema de ser conservador o no porque ha hecho esto penemos

Voz 1727 31:57 conservador o no desde luego es un problema

Voz 0587 32:00 o sea que no decir entonces lo que digo es su su trayectoria su modo de comportamiento su digamos toda después de dónde vienen estos nombramientos tanto el de Lola Delgado como ministro de Justicia sobre todo el de Grande Marlaska pues tienen un tronco común y no tienen que ver ni con Margarita Robles que es la experta por venir de la del poder judicial durante muchos años es magistrada

Voz 4 32:31 no tiene que ver con

Voz 0587 32:34 la vida Robles ni con Dolores Delgado sobre todo el nombramiento de Marlaska tiene que ver con que Pedro Sánchez a principios de este año es una cosa que la gente está muy saber yo por lo menos creo que estoy acercando me ha saberlo no digo que tengo toda la información Pedro Sánchez a principios de este año finas del año pasado está buscando un candidato para la alcaldía de Madrid contacta con dos personas una es Fernando Grande Marlaska y otra de dolor Delgado Yves Le gusta Fernando Grande Marlaska y a partir de ahí en una relación personal entre ellos

Voz 1727 33:04 de confianza confiesa que termino una Abu

Voz 0587 33:07 queda de candidata quizá cuando Peter

Voz 1727 33:10 es fácil además porque Fernando Grande Marlaska es un hombre con una distancia corta estupendas un hombre encantador y con una capacidad de conversación de diálogo de apertura de mente enorme es fácil que acabará seduciendo a a Pedro Sánchez y que lo anotara en su lista yo no lo otro lector Prados yo ya te da dejado aquí que la cuente yo no hablaba de la trayectoria de su personalidad ya las tu ampliamente que digo que no es es que una importante no es raro que ocurriera esto que acaba de escribir Ernesto en fin que la podía apuntar ahí dijera hombre si en algún momento necesito pudo tirar de de este caballero sí

Voz 0881 33:49 muy importante la complicidad personal es decir es un elemento clave para para llevar adelante una media legislatura eh que es lo que nos queda es la que se juega muchísimo se juega muchísimo este país se juega muchísimo los partidos se juega muchísimo el Partido Socialista que puede crecer de forma exponencial a poco bien que se hagan las cosas a poco bien que se hagan las cosas porque el KO en el que ha quedado el parto qué popular descoloca mental en el que aquejados también ciudadanos que sea Rivera se le han comido la tierra no ha dicho ni mu en los últimos

Voz 4 34:28 dirías si si Pedro Sánchez

Voz 0881 34:32 tiene esa complicidad personal de confianza con Grande Marlaska además de la imagen que se lleva tanto ahora de transversalidad que puede puede pasar mucha gente en muchos sitios que es un acierto el dinero venga seguimos analizando

Voz 1727 34:49 el el Gobierno casi ministerio a ministerio a la vuelta de esta pausa sobre las diez menos veinticinco nueve menos veinticinco en Canarias

las diez menos veinte ahora las nueve menos veinte en Canarias Sonia Sánchez buenos días hola qué tal muy bueno días así Sonia Sánchez está aquí es que tenemos alguna novedad con respecto al Gobierno pues si tenemos uno de los nombres clave en los últimos días pero Iván de dónde va a ser el nuevo secretario general de la Presidencia al jefe de gabinete de nuevo presidente de Gobierno de Pedro Sanz es un puesto muy relevante porque es la persona que está pegada al presidente todo el tiempo porque además desplaza el que ha ejercido de tal hombre de un Pedro Sánchez en la oposición pero del que ha sido su jefe de gabinete todo el tiempo no y si no se trae un Pedro Sánchez al jefe de gabinete que tenía en Ferraz Iván Redondo como os digo va a ser el nuevo

Voz 26 40:03 Fede de gabinetes no es la primera vez que ocurre esto ya ocurrió también con José Luis Rodríguez Zapatero que también cambió de jefe de gabinete al pasar de Ferraz a al Palacio de la Moncloa es como dices un puesto clave está acompañando al presidente en todo momento

Voz 1727 40:16 hoy es digamos el jefe de la Casa el jefe de la Moncloa Se dice que los jefes de gabinete el que ejerce ejerce mucho

Voz 26 40:23 manda más que los ministros y evidentemente las necesidades

Voz 1727 40:25 el líder son distintas y está en la oposición aussies está en el Gobierno de todas maneras sido Manu en fin muy comentada la personalidad Esther Ernesto de Iván Redondo porque es alguien que que ha trabajado para el PP sí sí

Voz 26 40:37 que ha trabajado por ejemplo para Monago ha llegado a ser eh con un consejero

Voz 1727 40:43 autonómico en el Consejo de Gobierno de la

Voz 26 40:45 entrada de Extremadura con con Monago osea que es verdad que es un nombramiento que en el Partido Socialista pues crea algunas algunas Chris levanta algunas críticas

Voz 1727 40:54 consultor de comunicación Aramón consultor de cómo un consultor de comunicación a quien se atribuía durante mucho tiempo todas la estrategia de comunicación de Pedro Sánchez cuando durante esos meses decíamos no aparece mucho no da entrevistas no da ruedas de prensa donde sí pero Sánchez decían tiene un asesor de comunicación le aconseja

Voz 0587 41:14 lo consiguió a planear Arriola en el PP porque su sueño era desplazar Arriola en el PP como el hombre de la comunicación lo consiguió hacer contribuirá que Pedro Sánchez vaya a La Moncloa

Voz 26 41:24 no es baladí si no tenemos claro al Albiol trabajo para gonna go si trabajo incluso para Podemos

Voz 0591 41:32 unos meses antes de que lo fichara a Pedro Sánchez sea transversal total

Voz 1727 41:36 absolutamente transversal absolutamente tranquilos

Voz 0591 41:38 ahora hay que hay que aclarar seguramente

Voz 1727 41:41 lo sabremos algo a la mañana solamente va a ser jefe

Voz 0591 41:44 F de gabinete os y además va a ser secretario general de la Presidencia porque no es lo mismo el puesto de la secretaría general de la Presidencia es otro completamente distinto e recordad que Zapatero a la secretaría general de la Presidencia estuvo Nicolás Martínez Fresno durante muchos años que además era gran experto de la casa no tiene nada que ver eso con la jefatura de gabinete son son puestos distintos es verdad que el Partido Socialista iban redes von Redondo levantó muchas ampollas muchas ampollas porque cuando trabajó para para Monago hoy llegó a formar parte de ese gobierno regional en el que estaba Monago persiguió por tierra María

Voz 35 42:23 iré al hoy presidente de esto

Voz 0591 42:25 Padura Guillermo Fernández Vara eh al que le hizo la vida imposible le buscó hasta el los calcetines de cuando había hecho la primera comunión a ver si le encontraba un resto de suciedad la vida política de personal de Fernández vagas impoluta no no no lo consiguió no

Voz 1727 42:41 por cierto gobierno de Extremadura autonómico no de España autonómico pero Gobierno de Extremadura en el que hay cinco mujeres y dos hombres es ahora mismo hicieron

Voz 0587 42:51 estamos no sólo quería decir que precisamente antes de contratar a Iván Redondo de Pedro Sánchez llamó a Guillermo Fernández Vara ir voy a decírselo directamente a ver cuando tengas por aquí necesitamos hablar algo

Voz 4 43:07 hiciéramos dijo iban Redondo

Voz 1727 43:10 como los porque ya se vio ocupa Pedrosa yo

Voz 0587 43:16 yo no deberá ser ministro cosa que Vara que ya es candidato a repetir a la Junta pues dijo que no

Voz 1727 43:24 el Gobierno de Baleares siete mujeres y cuatro hombres Nos están llamando todos eh claro claro que quede constancia de que hay gobiernos once sois es goleada en el Gobierno de España absolutamente Hernández España inédito la mayor proporción en los países de todo el mundo desarrollado la mayor proporción Manolo Chaves ya hizo un gobierno con más mujeres que hombres el primero que el año dos mil cuatro donde por cierto estaba María Jesús Montero se la consejera andaluza que ahora se incorpora al Gobierno de España con más mujeres y sobre todo hay una cosa que has dicho tú

Voz 0881 43:56 pienso del programa han esta mañana también ha repetido Iñaki en su comentario es como son mujeres las que tienen el el el grueso del Gobierno es decir que

Voz 36 44:06 estamos hablando las de Mecano estamos hablando de las cosas de comer estamos hablando de economía estamos hablando de Hacienda firme en un momento

Voz 0881 44:14 en el que este país tiene que tomar medidas si es verdad que el crecimiento es el que ha sido para que ese crecimiento se traslade a la gente

Voz 1727 44:22 permitirse una maldad a mí que ya lo hemos dejado una Esther es muy importante que las mujeres estemos en carteras importantes claro pero observo que quienes subrayan que las mujeres están hincar en carteras importantes son en general hombres nosotras subrayamos que hay más mujeres que sabemos no lo hacemos con maldad ya lo sé pero las mujeres sabemos que una vez que estamos ahí hacemos todo bien o mal como ellos no no sorprende que no se ocupe de grandes carteras

Voz 0587 44:49 de Elena Salgado ya

Voz 1727 44:51 el equipo económico es al completo al complejo de mujeres dejadme terminar el el el asunto es estar el asunto es que los espacios sólo veo hombres mujeres cuando están pues claro que puede hacer cualquier cosa bien o mal como ellos bien óvalo regular carteras de peso cartera sin peso pues pues pues como ellos hay seis ministros en este Gobierno espero que no estén ahí por la cuota masculina y que tengan méritos e espero que tengan méritos todos los ministros que han entrado en este Consejo de ministras son las diez menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias

