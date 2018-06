Hoy por Hoy (07/06/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1439 00:17 jura o promesa de los miembros

Voz 3 00:20 del Gobierno de Pedro Sánchez diecisiete miembros tiene ese gobierno once ministras

Voz 4 00:26 y seis ministros Toni Garrido buenos días muy buenos días y creo que que deberíamos darle algo de liturgia este tipo de eventos todos los iban a ser más frecuentes de lo de lo normal son cada cuatro años pero se iban a ser más frecuentes como en el Vaticano nos poner una chimenea en Moncloa Nos debemos empezará a cuidar estéticamente ese tipo de eventos porque es verdad que es muy serio quizá demasiado a gusto aunque debe ser así entiendo que debe ser así

Voz 1439 00:52 la fumata Bianca fue ayer por la tarde estábamos esperando esperando que es el timeming grande que es eh que se completará la lista de El consejo de ministras la supimos en la rueda de prensa que dio el presidente del Gobierno cómo va a ser el acto de hoy Sonia Sánchez qué tal pues lo primero la primera persona que tomará posesión esta mañana como es habitual es la nueva ministra de Justicia que será que es Dolores Delgado quedará fe digamos el nombramiento de los demás ahora mismo ya estamos viendo imágenes del Palacio de la Zarzuela esperando que empiecen a entrar las autoridades para esa toma de posesión en duda trae la novedad de que habrá por primera vez en esa sala de junto al Rey más ministras que ministros los nombres de el Gobierno de Pedro Sánchez está ya publicados en el Boletín Oficial del Estado esta mañana salido cuatro reales secretos diferentes para estructurar el nuevo Gobierno para decir los nombres que ocuparán cada una de las carteras vivimos una situación tan excepcional que hoy se da una situación de cohabitación mira empiezan a entrar en la sala los representantes de los poderes del Estado de cohabitación está la presidenta del Congreso Ana Pastor que es del Partido Popular y que seguirá siendo voy que sean las siendo presidente al Congreso está el presidente del Senado Pío García Escudero que el Partido Popular y seguirá siéndolo pues como dices ya empieza a haber un cierto movimiento en la sala donde va a tomar posesión son el nuevo Gobierno decíamos que en esa foto por primera vez habrá muchas más mujeres que hombres algo que es absolutamente inédito hasta ahora en nuestra democracia con total casi con total seguridad no habrá símbolos religiosos de momento no estamos viendo la mesa pero no habrá símbolos religiosos porque supongo que ningún ministro lo pedirá ya están haciendo entrada las autoridades el el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y también como decías los presidentes de las Cámaras Ana Pastor presidenta del Congreso de los Diputados si también Pío García Escudero presidente del Senado Emir el contra este Sonia Toni Mira que contraste habrá once ministras y seis ministros

Voz 4 02:48 los poderes del Estado que están representados eh

Voz 1439 02:50 esta toma de posesión sólo incluyen a una mujer está el presidente del Gobierno está la presidenta el Congreso el presidente del Senado el presidente del Constitucional y el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial son todos hombres menos Ana Pastor de momento eso eso no ha cambiado todo en las ya sabemos que las altas instituciones del Estado están absolutamente dominadas en su en sus cabeceras por hombres empieza a hacer entrada el Gobierno la primera la que iba a ser vicepresidenta Carmen Calvo seguida de Josep Borrell y el resto de los ministros ministras que van a conformar el Gabinete de Pedro Sánchez diecisiete ministerios están poniendo todos ya enfila para esa toma de posesión momentos sin duda

Voz 5 03:29 importante en sus vidas y que cuando empiezas

Voz 1439 03:31 muy rápido eh porque en realidad van pasando uno otro uno otro iban prometiendo jurando el cargo aunque prime pero hay un protocolo previo y es que la ministra de Justicia actúe como notario mayor del Reino y eso es ya vemos la mesa en la mesa efectivamente tal y como estaba previsto no hay ni símbolos religiosos no está en la Biblia ni tampoco el crucifijo acaba de entrar el Rey

Voz 6 03:51 presidenta del Gobierno a doña María del Carmen Calvo Poyato de conformidad con lo dispuesto en los artículos sesenta y dos hicieron de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno vengo en nombrar vicepresidenta del Gobierno a doña María del Carmen Calvo Poyato dado en Madrid el seis de junio de dos mil dieciocho Felipe Rey y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez Castejón Real Decreto trescientos cincuenta e7 barra dos mil dieciocho de seis de junio por el que se nombran ministros del Gobierno

Voz 1439 04:35 este relato esos cuatro reales decretos que se han publicado esta mañana el primero de ellos describe la estructura del Gobierno ahí están puestos los ministerios con sus nuevos nombres las nuevas secretarías de Estado algunas desaparecen otras son de nueva creación luego hay un un decreto para nombrar a la vicepresidenta otro decreto en el que ese en el que se atribuye a Isabel Cela a la portavocía del Gobierno y el decreto en el que están los nombramientos que está ahora mismo están dando lectura todos los nombres de los nuevos medios mientras llega ese momento porque los amigo acompañan con stocka dice Esther Palomera y Javier González Ferrari este cambio de estructura del Gobierno son cada vez serio de estructura del Gobierno que se va a ejecutar con un presupuesto a Don José que Tzipi está cerrado diseñado para otra estructura gubernamental es verdad de lo que cuesta dinero son las políticas no la estructura del Gobierno eh que son se suele decir fotos pesetas no el que haya quince ministerios o diecisiete pero pero hay que reestructurar el presupuesto para adaptarlo a esta nueva realidad ese ese dinero que estaba en un en unos ministerios adscrito a unas partidas pasará en bloque a otros ministerios que asumen esas nuevas competencias hay un poco de movimiento en algunos ministerios como Industria Turismo etcétera que cambian que cambian de Ministerio también

Voz 4 05:54 ver si yo creo que el resultado siempre es el

Voz 1613 05:56 si Mou no puede variar ido gays una redefinición instrucciones Chicago están difícil

Voz 1439 06:02 el Ministerio nuevo limitado presupuesto es el gasto nada más

Voz 6 06:11 además es una distribución diferente de las de las partidas se se ha dicho mucho sobre el presupuesto muy la

Voz 7 06:20 el de Pedro Sánchez de asumir como propios presupuestos el Partido Popular y algunos lo consideraron problema yo creo que le ayuda de ayuda a gobernar en estos primeros meses puesto que no tiene que afrontar una negociación a cara de perro con dieciocho fuerzas políticas pues sacar adelante un presupuesto Rhodes

Voz 1439 06:34 parece que vida de la lectura de esos decretos que sean publicados en el Boletín Oficial del Estado

Voz 6 06:39 el seis de junio de dos mil dieciocho Felipe Reyes el presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez Castejón señora ministra de Justicia

Voz 1439 07:00 qué va a ser la primera Sonia como estaba previsto Dolores Delgado tendrá cada de entrenamientos

Voz 5 07:06 cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Justicia con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros

Voz 6 07:29 señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia Relaciones con las Cortes e igualdad que haya honor cumplir fielmente las obligaciones

Voz 5 07:49 desde el cargo de vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia Relaciones con las Cortes igualdad con Jean Carrey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros

Voz 1439 08:07 el ministro epicentros hay que decir es Pepa que predomina entre los hombres el traje oscuro y entre las mujeres el blanco o el beige

Voz 6 08:14 señor ministro de Asuntos Exteriores Unión Europea cooperación Borrell los primeros llevándonos de protocolo y el camino no porque han estado en gobiernos anteriores del Partido Socialista

Voz 8 08:33 en las mismas reacciones de los cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea copero lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo adherir

Voz 4 08:53 son las dieciocho minutos una hora menos en Canarias estamos asistiendo en directo al solemne acto de toma de posesiones Bernabé porque estos días hemos hablado mucho de la diversidad es la primera vez que forma gráfica hemos quiénes van a ser los miembros de este Gobierno es completamente cierto vemos gente mayor objeto en México en hombres mujeres de distinto perfil de una forma decidida enriquece seguro las deliberaciones que Bono

Voz 1439 09:20 todo lo que dijo ayer el presidente del Gobierno la foto vemos hoy es lo más ajustado lo que dijo no es una foto de un Gobierno que se parece más a España no parece pasar a España Margarita Robles ministra de Defensa también ha prometido verdad ha prometido prometido

Voz 4 09:34 la defensa con el PSN y a su mando

Voz 1439 09:37 ha cambiado el sábado presidenciales es uno de los cambios importantes eh así figura hoy en el Boletín Oficial del Estado vuelve a Defensa el Centro Nacional de Inteligencia que estaba adscrito antes a la vicepresidencia del Gobierno

Voz 5 09:49 prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Hacienda con lealtad

Voz 9 09:56 al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución

Voz 1439 09:59 como norma fundamental del Estado así

Voz 5 10:02 como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministro ajeno

Voz 1439 10:06 compromete también María Jesús Montero ministra de Hacienda del Consejo de Ministros recalca

Voz 6 10:13 señor ministro del Interior

Voz 8 10:21 no prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las federaciones del cargo de ministro de Interior con el Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros de suministros

Voz 1439 10:40 Fernando Grande Marlaska como ministro del Interior que le llega a Fomento

Voz 1613 10:43 a ver la cara de Carlos Lesmes que se enteró por los medios de como vocal en la Comisión Permanente y su brazo derecho practicamente

Voz 10 10:51 había sido elegido ministro del Interior prometo por mi conciencia y honor

Voz 8 10:58 cumplir fielmente su obligación es el cargo de ministro de Fomento con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como arma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de él

Voz 1439 11:14 José Luis Ábalos el Secretario de Organización del PSOE un nombre SIMO muy próximo a Pedro Sánchez que se hace cargo de la cartera de Fomento

Voz 6 11:22 acción información profesional

Voz 11 11:33 prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo el ministra de Educación y Formación Profesional con lealtad al hay que guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros feminista

Voz 1439 11:54 hay que acostumbrarse a esta voz porque lo vamos a escuchar cada viernes al filo del mediodía Sonia sobre todo sobre todos los periodistas que acudimos todos los viernes a Moncloa será la persona con la que hemos cada viernes con nuestras pregunta de la portavoz Isabel

Voz 5 12:08 social prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Trabajo migraciones y Seguridad Social con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de ministras y ministros

Voz 1439 12:36 Magdalena Valerio que es otra de las fieles fieles a Pedro Sánchez se ha mantenido en su equipo desde desde el principio extremeña de origen ha hecho su carrera en Castilla La Mancha

Voz 12 12:43 la señora ministra de Industria comer

Voz 6 12:45 el hoy turismo

Voz 4 12:47 gran experta en pensiones seguridad social

Voz 11 12:53 prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligadas

Voz 5 12:57 en ese el cargo

Voz 11 12:57 la ministra de Industria Comercio y Turismo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así

Voz 5 13:06 mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de ministras y ministros

Voz 1439 13:11 otra experta en presupuestos Reyes Maroto que estaban la Asamblea de Madrid haciendo ese trabajo en el grupo parlamentario del PSOE que se incorpora la cara

Voz 6 13:18 de la de Industria Comercio y alimentación Luis Planas andaluz el veto

Voz 13 13:32 cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Agricultura Pesca y Alimentación guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de ministras

Voz 1439 13:50 todos dicen ministras y ministros donde el detenido va a ser el nombre definitivo de este gabinete

Voz 6 13:58 señora ministra de Política Territorial y Función Pública

Voz 1439 14:02 Meritxell Batet una de las tareas más complejas se le vienen encima Meritxell Batet porque tiene la función pública y tiene la carta la carpeta digamos la carpeta catalán nada que es una de las más calientes del Gobierno de la Nación una carpeta que conoce bien ella es del PSC donde se ha curtido en la política catalana ha prometido también guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado

Voz 5 14:25 así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de ministras de Minnesota

Voz 1439 14:31 y ahora una de las carteras que pone a este gabinete a la vanguardia del concepto de la batalla contra el cambio climático

Voz 6 14:37 para ministra para la transición ecológica

Voz 1439 14:39 se llama así transición ecológica y meter en la misma cartera los intereses de las energéticas de los intereses del planeta en la lucha por el medio ambiente y el cambio climático

Voz 5 14:48 prometo por mi conciencia Elena cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra para la transición ecológica con lealtad al Rey

Voz 9 14:57 guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado

Voz 5 15:01 así como mantener el secreto de las deliberaciones del llegábamos tarde

Voz 1439 15:05 España en el contexto europeo a esta a esta batalla pero ya estamos en el grupo de cabeza de quiénes aplican este tipo de política la transición ecológica si va a tener dos secretarías de Estado energía medio ambiente que auguro que iban a tener grandes debates entre ellos los secretarios era fácil coordinar esos

Voz 8 15:24 prometo por mi conciencia y de honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Cultura y Deporte con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros en esos

Voz 1439 15:42 periodista escritor compañero de todos nosotros en algún momento hemos tratado con Maxi Huerta y hoy se convierte ministro de Cultura y Deporte fue una sorpresa enorme ayer ya habrá que dejarle tiempo recorrido para que ejerza su tarea si fue el nombre que más chocó quizá ayer pero seguro que llega al Ministerio con ganas de escuchar los que le conoce

Voz 5 16:01 como sabemos que es una persona que se construye en el ministro pondremos porque

Voz 1439 16:05 afrontará el cargo con con su mejor verdad y hacer guardar

Voz 5 16:08 Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto el secreto de las deliberaciones del Consejo de Estado

Voz 1439 16:16 no nerviosa Nadia Calviño una mujer que está bien entrenada por otra parte en el mundo de las instituciones es el mensaje más potente que manda este Gobierno a Bruselas era directora general de Presupuesto de la Comisión Europea ha estado allí en los últimos diez años hice incorpora el gabinete para hacerse cargo de la cartera de

Voz 11 16:36 Mijayo honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro

Voz 5 16:41 era de Sanidad Consumo y que dejar social con León

Voz 11 16:45 al al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto

Voz 5 16:53 de las deliberaciones del de ministros y de ministras

Voz 1439 16:58 Carmen Montón ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social que viene de ejercer esa misma responsabilidad en el Gobierno valenciano

Voz 6 17:05 Nuestro de Ciencia e Innovación Universidades lo puntuales Pedro Duque que Pedro Sanz

Voz 14 17:17 mi conciencia de honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Ciencia e Innovación Universidades con lealtad André y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros y ministras

Voz 1439 17:35 es muy conmovedor escuchar a Pedro a Pedro Duque toma posesión prometer su cargo un hombre que tiene una carrera incuestionable que lo ha hecho todo no tiene nada que demostrar ya que tiene una fe inmensa del servicio público que representa la política

Voz 6 17:48 que las señoras ministras los señores ministros del nuevo Gobierno saludan a Su Majestad el Rey

Voz 1439 17:56 de un hombre que tuvo ayer Toni ese detalle de acordarse de su madre de Forges las dos cosas no estuviera aquí porque nadie alegra más que una madre de niño lo haga ministro a IB porque ha habido una preciosa viñeta de Forges en la que una madre decía

Voz 4 18:10 ojo que las cargos los carga el día

Voz 12 18:13 la verdad es que es quizá porque

Voz 4 18:16 no lo esperaba realmente es el único que ha tomado su cargo sonriendo puestos sonriendo porque es difícil en algunos momentos de su vida no sonreír por por aquello que no te esperas

Voz 1439 18:27 visto todo me he visto todo lo ya de vuelo del transbordador de la NASA eso pero que ningún ministro hubiese notado los es que ya lo ha visto todo este ex ministro lo he visto todo y aún todos los íberos ha saltado a los cielos

Voz 4 18:40 a partir de aquí Sonia imagino que se producirán las imágenes que hemos visto una Emilio es ese es el traspaso de poderes y de cartera

Voz 1439 18:48 ahora empieza todo el carrusel de traspaso de carteras en cada uno de los ministerios se produce el traspaso de los anteriores a a los nuevos ahora desde ahora las tomas de posesión desde ahora hasta la tarde consumirlo lo malo a raíz de Robles once y media la vicepresidenta Carmen Calvo y así en una ristra de que tomas de posesión hasta hasta esta tarde pequeños actos a los que asiste la familias invita a los amigos en fin a la prensa natural allá vamos va corriendo todo el mundo bueno pues ya ya el Gobierno de España ahora si mañana Consejo de Ministros Toni bueno mañana pues muchísimas gracias

Voz 4 19:26 los en Hoy por hoy muchas gracias a todos Ernesto

Voz 15 19:29 no sólo decirte que falta uno faltan muchos pero el subgobernador del Banco de España va a ser pactado por el Gobierno con el gol

Voz 1613 22:12 Toni Garrido vamos ya con lo importante importantes Mikel Erentxun buenos días hola qué tal muy buenos días

Voz 4 22:21 tengo que preguntar tener que ha llamado nadie en las últimas horas para hacer de un ministerio unas en el ex secretario de Estado algo así como secretario sería buenísimo bueno digo de Estado eh sí sí sí de horarias

Voz 1112 22:35 seguro que voy en mi despacho

Voz 4 22:37 eh hoy quizá la pregunta es más pertinente que nunca en la historia de las gaviotas dónde irán

Voz 10 22:44 sé que que habrá puesto en un serio

Voz 2 22:50 hoy unos aires nuevos

Voz 1112 22:55 no sé no sé donde sigue siendo un misterio afortunadamente el encanto y la magia es es es que nunca sabremos dónde han ido no pero ha salido medio eh

Voz 4 23:10 hace pocos días el compartidas un tuit en el que tú escribía paséis todos los cuesta de Pedro Sánchez nuevo presidente del Gobierno ilustraba el mensaje con una foto de Juego de Tronos

Voz 1112 23:18 es que es que es que este juego tras los total es que me comí el el el toda la la moción de censura en la tele es que jamás pensé que me iba que bien podía haber un programa de esos todo el día estuve viendo

Voz 4 23:32 músico tipo que ha girado por todo

Voz 1112 23:35 el mundo ahora Educación colegios maratonianos que corre maratones como una moción de censura entera los dos días eso tienen mérito es que me pareció eso juego de Tronos soy muy fan de Juego de Tronos realmente vía ahí todos los apasionantes como tú crees sino una

Voz 4 23:55 enough verano hola será puesta como para la año pero es verdad que me gusta es decir una idea de juego de poderes si fuese más sencillo que todo eso no hubiera un delito era mucho más sencillo

Voz 1112 24:12 pero tú estás y alianzas secretas quieto apoyo tú me dices yo te digo te miro no sé que a ver qué dice no al hecho Adif porque más caro veía se lo va a ver el el debate en en un programa con con los comentarios de los que saben que no tengo ni idea entonces es no ahora el PNV pero va a apoyar pero no pero me pareció nuestro voto no es total no nuestra mal bueno vamos a hacer una cosa vamos a ser un poquito atrás en el tiempo

Voz 4 24:40 concretamente octubre de mil novecientos sesenta y cinco el momento en el que se vivieron las primeras líneas de una de las páginas más importantes del pop de este país por entonces ni siquiera sus protagonistas Diego Vasallo Juanra viles Mikel Erentxun sospechaban la magnitud de lo que estaba por venir empezaban por tierras escocesas es positivo vosotros no hubiese están Escocia ni atrás

Voz 1112 25:12 yo esto destruir después pero esta nunca pero sea yo

Voz 4 25:18 bien en este país no es necesario conocer al efectivamente ahora a hablar de ello en la época en esa época en Internet

Voz 1112 25:24 eso pero yo yo había leído todas las novelas de Stevenson sería un puñado de ellas estaban ambientadas en Escocia si yo me enamoré de de de de todo eso hay que Euskadi tiene un puntos cosecha

Voz 4 25:36 más perdóname no lo no quiero ahora parece más bonito Euskadi que escapó hacia te quedas bien pero así de hecho

Voz 1112 25:46 cuando grabamos el primer disco La para para hacer esta portada en otros cree a Escocia obviamente poca no había presupuestado ni dinero y entonces bueno pues esto es esto es Hendaya es al lado de San Sebastián

Voz 4 25:56 la foto que ilustra el primer disco de otros queríamos que parecía los Acantilado

Voz 1112 26:01 dos de Escocia no es cierto que el costo abrió mucha gente ha pensado siempre que esos Escocia fuera no eso es Francia y además es pegaba San Sebastián

Voz 4 26:13 lo de Elvis Presley porque es verdad que en el año ochenta y cinco turbias en Donosti acabas de iniciar la carrera de Arquitectura y querías una a una banda que musicalmente se acercará esto Elvis Pla es no el póster después le hombre Foster

Voz 3 26:29 pero también en favor de este

Voz 4 26:32 señoría con lentejuelas que te hubiera quedado hubiera estado deleitó muy buen cine muy fina de mil ochenta y cinco con lentejuelas y era muy muy fan de esto esta es la época Telemadrid

Voz 1112 26:45 más de Elvis que duró un año nada más cuando grababan para ellos han para mí es el origen de de del rock'n'roll Si bueno ya ves que no hay batería en esta época de estos venían de de una cultura muy country entonces era que solamente había contrabajo guitarra acústica guitarra eléctrica yo quería hacer una banda que que que suena sea esto no es bueno ese fue el embrión lo que pasa es que pasamos por el por luego por el Sense Nos metió Escocia en el camino y luego nosotros éramos vascos entonces de rockabilly con sabor a que esa el americano pero al final no sale un rockabilly muy norteño Cantábrico vasco

Voz 4 27:23 escucha con mucha atención el doce de septiembre del ochenta y cuatro en el programa nuevas factorías de Radio Cadena en Donostia seis Mikel Erentxun que canta al final de el caso es verdad pero tenemos otras versiones porque en aquella época

Voz 12 27:50 versiones en fin

Voz 4 28:02 la originales de la mejicana con Consuelo Velásquez promete canciones más presionado en el siglo XX francamente no sabía dato que me acaba de dar un acuerdo que tengo ahora

Voz 1112 28:14 los de Machín

Voz 4 28:16 tú hacías de versión la versión de que propiamente era era la versión de Novaya sabemos muy bien lo hace respira estás tirando por tierra Muces Inite dado muchos mitos muchos sueños pero pero

Voz 1112 28:36 fíjate que Duncan de una de las características de creo que de muy definitorias era la falta de prejuicios no nosotros éramos un grupo que además vamos el rockabilly llamábamos de Elvis pero logramos muy fans si no hay icono esta versión pasos imperando gloria pero luego hicimos el disco siguiente hicimos una versión de INE Anderson perros Garden dejaré de rosas fue un súper exista un total

Voz 4 29:03 yo creo que debería haber montado no sé si es el momento ahora incluso una banda que se llama Rage Against Antonio Machín siempre llevo años bien perfeccionando ese nombre

Voz 3 29:16 estos años me muchos años

Voz 4 29:19 después de la toma de posesión de los

Voz 12 29:21 era era pertinente esa primero tomamos

Voz 4 29:24 yo los nuevos ministros nueva ejecutiva de Gobierno de Pedro Sánchez le preguntamos a Mikel Erentxun donde irán las gaviotas donde eran y ahora hacemos una pausa esto va como no puede ser mejor diez y veintinueve minutos una hora menos en Canarias

Voz 26 34:26 Toni Garrido treinta y tres años después se reedita el primer disco de Duncan

Voz 1613 34:32 y por tierras escocesas Fran una menos mucho Ortega no tan lejos de tierras por tierras izaba hasta Casillas lleva Casablanca Casablanca que habías visto

Voz 4 34:46 Apple tú conoces seguimos hablando con Mikel Erentxun tutele conocer cuando te oyes ahora en esta canción en Casablanca es una canción que a las trece treinta y cuatro años

Voz 1112 34:56 conozco porque me conozco pero pero ha cambiado mucho pero te diré que a veces pienso Kaká peores no sea yo me gusta mucho como cantaba aquí me gusta más que como cante luego se pasáramos estabas como canto ahora pero digamos que pasa un oasis en el que no me no me gusta recordar no escucho discos antiguos es un cuando menos antiguos que esté y no me no me reconozco aquí conozco aquí me aquí

Voz 4 35:33 pocos kilómetros a veinte kilómetros de Donosti en Irún mientras que los otros cantidades este este reto convertirse en una banda de rockabilly con esos referentes por ejemplo cortar tuvo el rock radical vasco hacía esto

Voz 1112 35:51 volvemos a notar la diferencia

Voz 2 35:53 de modo muy bien

Voz 1112 35:56 no nuevos desubicado que estabais poquito Duncan Dhu siempre fue un grupo muy difícil de clasificar efectivamente en en toda la burbuja del rock radical vasco no pagábamos nada no nos venimos a Madrid tampoco porque aquí nosotros éramos poco hijos de la movida y aquí pues tamaña grupos ya muy consagrado Radio Futura Gabinete Mecano Los Secretos grupos como muy hechos no nosotros estábamos fuera de cualquier etiqueta yo creo que eso fue también parte del atractivo pero te diré ahora que has puesto ha cortado que compartíamos oficina de Management hiciéramos juntos hicimos muchos conciertos juntos Don cuando era una mezcla explosiva y como si fuera fuera de Euskadi por España como España en la gira osea como por lo tocábamos siempre nosotros delante dejabais

Voz 4 36:50 el cierre lo que debe que cerrada ellas mejoras su informe con el subidón de era era iban en trío Gea un grupo muy muy dinámico oí Borrallo Class tenía tenemos muy buena relación con Fermín sobre todo para mí moros a qué bien bueno vamos un poquito más de uno se sí es esa época oscura de la que gracias hablabas pero no año noventa pasaba por la tele en un gran programan Ángel Casas

Voz 0328 37:19 del miedo al placer de la música pop de un grupo español que lleva cinco Pleiss grabados un grupo integrado Erentxun y Diego Vasallo que han dado la vuelta a los Estados Unidos recientemente con sus canciones que acaban de publicar un doble y con treinta canciones muchísimo material y que han querido esta noche presentarlo en directo todo playback ni nada tocando en vivo en nuestro programa como hacía muchísimos años que no lo hacían en televisión

Voz 4 37:47 se lo había había pero esto ya no nos acordamos pregunta que los músicos iban a la tele sí sí ha tocado es exactamente

Voz 1112 37:55 ahora lo hará lo propio el nuevo ministro Cultura no puede afectar esas cosas no

Voz 4 38:00 te sí sí debes debería yo creo que lo primero que va a hacer esta tarde es llegar a Ministerio Ayman un decreto real de la música en directo en televisión ahora quedan muchos la cuota una cuota por cada tres gritos por cada tres ámbitos en Sálvame canción bueno he pasa mucho recorrido todo el país tierras americanas con canciones que decía Ángel Casas si es que

Voz 1112 38:27 es muy potente era un grupo español hacía una gira por Estados Unidos fue espectacular entre ochenta y nueve y el noventa

Voz 4 38:36 en el noventa y dos en la Expo de Sevilla ante más de cien mil personas concierto

Voz 3 38:42 eso vamos a escuchar la voz del mítico Joaquín Luqui ha demostrado esta semana en su actuación en la Expo de Sevilla ya ha vuelto de Nueva York con ganas redomado como bien sabes gracias a las imágenes que el gran musical que ofreció hace dos semanas apenas unos días después del evento el conjunto vamos que estuvo actuando el mismísimos Central Park tenor Jörg dentro del programa de Mikel Erentxun y Diego Vasallo acompañados de sus fiel van bueno normal activarlo en la plaza que verá de Joaquín que que grande Joaquín

Voz 1112 39:16 vale dice en el camino te has encontrado gente más entusiasta de la música que muy pocos muy pocos además con Joaquín tuvo muy buena relación desde los comienzos siempre nos cuidó muy bien nuestra todo muy bien compartimos grandes momentos cuando fuimos a a la única nominación de los Grammys que tuvo Duncan Lewis pero ahora me americanos fuimos con Joaquín a esa ese concierto que él habla del Central Park también estuvo Joaquín es decir vivimos momentos muy especiales con el gran personaje bueno vamos a vamos a ponernos en prisión El hombre sin sombra

Voz 4 40:05 quizás enorme muy bien porque Mikel siete perdona que vayas a otras adelante y que podamos rememorar los grandes tiempos donde iba a decir a Central Park pero Edison tempo podamos hablar de tu último disco que es desnudarte ya los últimos discos es al con llevo dos discos en los que le coge la María efectivamente que bueno emocional pero

Voz 1112 40:29 striptease emocional el título estriptís emocional me encanta lo voy a apuntar no te digo en serio claro de el pero he descubierto que hablar de mí aparte que me viene muy bien como terapia personal he llegado a los pocos resultados creo que mi música tiene un punto de honestidad que a lo mejor antes no tenía y sobre todo cuando interpreto a estas canciones en directo las ciento con mucho más mías que otras no pero cuidador pasa como a insiste

Voz 4 40:59 pues que es un gremio muy sí sí hombre contándole esta galardonado hoy perdóname llevo media hora hablando yo de mi perdóname

Voz 1112 41:10 empieza ahora tú ahora sitio

Voz 4 41:13 a pasar eso

Voz 1112 41:15 pero bueno sí podría pasar lo poco es cierto eso como un monólogo no bueno luego de sobrevive persona lo que pasa es que no yo tomo yo me toman mismo como como origen a la hora empezar a escribir pero realmente habló compran este disco hablo del tema universal que es el amor estoy pensando en mi hija y escribo bajo el prisma de mi experiencia pero estoy contando cosas que la gente va identificar enseguida no pero

Voz 3 41:43 gran hombre la verdad a muchos pero bueno los fracasos de la misma si lo citaron con descoloca

Voz 1112 41:48 habla sobre todo en casos de la de la vida

Voz 4 41:50 no no también dos discos sufriendo hombre el el lo más si contar anteriores lo que pasa es que no

Voz 1112 41:57 me va muy bien la vida afortunadamente en los amores y en la salud en todo esto lo externos este un susto susto cardiacos si hace ya seis años pero te iba a decir que es más fácil hablar de del lado triste del lado gris a mí me ha resultado ya desde los tiempos de Duncan Dhu el gris es es nuestro color no y cuando estás feliz vamos estas White no no escribe esta canción pero el día que estás jodidos el de recorrer la guitarra

Voz 3 42:25 lo curioso es que las canciones tristes en el blues en el cancionero las canciones más tristes también es lo que más te anima si tú cuánta yo estoy muy bien aquí muy feliz aquí a esta canciones no conecta con los que ha sido un conato

Voz 4 42:39 qué canción nos lo que acabas de hacer lo que yo quiero es

Voz 3 42:42 y mucho menos bailar pero no se puede conectar emocionalmente con esta cantidad que aquí aquí algo de pena

Voz 1112 42:51 anima también si osea en la historia de la música hay muchísimas canciones alegres y muchos grupos muy jovial es también los hay el otro lado y a mí siempre no sé porque tenía una cierta atracción hacia el lado un poco más triste

Voz 4 43:05 cinco La Melancoli melancólico más que tus raíces escoceses sí porque es una especie de cadena melancolía a raíz de este tirador pero es decir es una cadena tú te pones música triste para crear música

Voz 1112 43:16 el ciclo de eso que venderlo para por ejemplo tengo mis mis cuando corro que correr muchísimo a diario tengo mis mis listas de canciones superar no me sale todo esto sale pues corres todos los no sé cuantos kilómetros diez doce todos los días todos los días bueno de hecho no corrija pues mira siendo un poco raro pero yo voy a voy al hotel y voy a la cinta de un poquito antes te cobra encinta diez kilómetros uno comprobando estoy aquí venga compró Madrid Madrid corro muy poco y no conozco la calle de Madrid aparte coma disfrutó cuestas sí hay un hay mucha gente viene a correr aquí yo me fíjate Abadillo viniendo perdóname usted usted no no no tuvimos dividiendo desde desde hace treinta y tres años y no me di cuenta que en Madrid es todo cuesta hasta que correr la media maratón hace unos años dos tiene muchas arriba cierto vuelve esta tarde Mikel comienzan a uno

Voz 4 44:16 la pequeña gira de conciertos en terrazas también ir a Valencia en Madrid en Valencia en Zaragoza y en Barcelona Sevilla Málaga Sevilla y en pleno mes de junio estaremos también en lo Donosti sino viene bien bueno hay que seguir hay que ser el mes de junio afortunadamente muy apretado puesto hay que seguir corriendo efectivamente sin hoy cuesta Miquel siempre es un placer muchísimas gracias gracias

Voz 1112 50:48 hoy por hoy

Voz 4 50:55 ustedes escuchando y por Hoy en la Cadena SER es jueves siete de junio quedan un par de días para quitarnos el sayo ir recibir eso que hemos dado en llamar verano nunca sino más cierta esa máxima española que afirma que todo pasa y todo llega excepto para la hipoteca esa frase es certera nuevos tiempos conducción por parte de muchos por ejemplo en el mundo de la investigación están muy contentos porque seamos sinceros optar con energía de vez en cuando es la aproximación más certera de un español medio al mundo de la ciencia en fin tenga claro que nosotros aquí seguiremos cuestionando todo desde lo más enorme del universo la partícula más pequeña pasando por la zona azul donde aparcar en este programa pretendemos hacer las preguntas correctas como por ejemplo España España es un país maravilloso esa es la pregunta para la que tiene respuesta Javier

Voz 12 51:47 de Santa muy buenos días buenos días Toni me Santander cuál crees que es la respuesta a esta gran pregunta porque si no que si desde luego sino que además unos malos

Voz 4 51:59 de que si no va es decir eh bueno pero lo interesante cada semana es remontar Te7 en que te Bassas inquiete vasallos hoy para afirmar una vez más de forma tan certera que es certera de espera que España es un país maravilloso pues ni

Voz 12 52:23 España es un país maravilloso esta semana también por qué nos ha sorprendido pero digáis vosotros bueno otros países sorprende en claro yo ya ya ya ya pero lo digo

Voz 4 52:32 el único que sorprenda las de las

Voz 12 52:34 los sitios viven en una costumbre perpetua sin giros de guión sino también las hay mire usted Donald Trump lo bueno de España es que te sorprende diciendo te antes todos los que va a pasar y eso hay que ser

Voz 4 52:47 por muy bueno sí sí sí

Voz 12 52:50 esto se veía venir lo de Pedro Sánchez la moción suda la caída de Rajoy lo sabíamos todo pero se nos había olvidado o habríamos preferido casi olvidarlo Pedro Sánchez el mismo ya dijo que esto iba a pasar en el año dos mil dieciséis por eso defiendo el que el Partido Socialista tiene que intentó

Voz 10 53:11 por liderar una alternativa de gobierno de cambio bueno ir debemos intentarlo con todas las fuerzas

Voz 12 53:18 todas las fuerzas que pensamos entonces que lo guardan muy muy fuerte no con todos como ha hecho al final bueno todo a un amigo estaba ahí no éramos venir y no lo vimos venir nadie no no no no no lo tomo de España sí se lo viste no no yo no lo Bitton y por eso yo un Malkhaz diría españoles ha pecado de de de idiotas porque no visteis venir esto que estaba anunciado pero no nosotros jugamos a entonar el mea culpa Pedro nos lo dijo las sentencias se veía venir todo estaba ahí

Voz 10 53:57 nosotros nosotros no esto

Voz 12 53:59 Vimos a la altura España no es un problema tuyo desde aquí también lo vivimos fíjense lo que decíamos hace poco Toni tuyo porque Rajoy aún con esto tenía una cosa buena que al otro lado de la película estaba Pedro Sánchez que la tarea de buen gobierno que Pedro Sánchez te acuerdas tú de un partido que había eh que tenían la escena en Ferraz hombre al frente del dentista llueven embistió pues un chico alto guapo Pedro Sánchez lo si lo ves por la calle lo conoces el caso si sin él no pues los finos no no fue el mejor día de los nuestros no estuvimos finos a hacer chanzas con el PSOE tú no me han llamado la semana llama había más normal alma de cántaro que te van a llamar de te dice te iba a llamar Javier pero no sabía no me acuerdo de tu nombre te veo te conozco

Voz 1112 54:49 hagas esta semana ha habido cosa sorprendente así pero otras que no sorprenden mucho

Voz 19 54:53 como por ejemplo Aznar a mí no me sorprende porque tú crees que España tiende al eterno retorno claro España es una una república mexicana y de hecho el vigor

Voz 12 55:04 te de Nietzsche y el de Aznar ahí ahí ahí estaban pero ha venido con un mensaje positivo me encantado a Aznar

Voz 42 55:10 y quiero deciros que creo sinceramente que necesitamos gente de valía que reivindique la política

Voz 12 55:18 bien reivindicando la política estos dice José María Aznar y justo después añade

Voz 42 55:23 me considero militante de nada ni me siento representado por nadie