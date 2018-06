Hoy por Hoy (07/06/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1645 00:11 son las once las diez en Canarias las once ministras y seis ministros del nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez han prometido sus cargos en el Palacio de la Zarzuela sin presencia de símbolos religiosos además referido al gabinete como Consejo de ministras de ministros en Zarzuela está María Manjavacas

Voz 1444 00:26 hola buenos días y todo el Gobierno ha prometido sin Biblia sin crucifijo sobre la Constitución y ante el Rey con esa nueva fórmula que tu decías la mayoría refiriéndose al Consejo de Ministros remarcando el énfasis ministros ávido sólo un guiño literal de ojo de Pedro Sánchez Ábalos un saludo especial de Borrell al Rey encantado de verte le ha dicho no me lo esperaba ha contestado el ministro de Exteriores tras la foto en una tarima en el Salón de Audiencias los corrillos con saludos especialmente efusivos como el de Grande Marlaska con el presidente del Supremo y el de Pedro Duque con Ana Pastor y tras las felicitaciones las ministras ministro ya han marchado de aquí del Palacio de la Zarzuela la mayoría ya se van a sus ministerios para el intercambio de

Voz 1645 01:09 pues así es comience a los traspasos de carteras a esta hora el primero el intercambio al Ministerio de Justicia en el que Rafael Catalá da el relevo a Dolores Delgado Llesta Alberto Pozas buenos días

Voz 0931 01:18 buenos días Rafael Catalá se prepara para abandonar su despacho estamos esperando la llegada de la nueva ministra de Justicia de Dolores Delgado el acto serán su despacho de esta calle San Bernardo de Madrid solamente podrán acceder los compañeros de gráficos fotógrafos y cámaras de televisión después en cuartos de después a las once y cuarto cien metros más arriba de esta calle San Bernardo en el Palacio de Parcent Dolores Delgado dará su primera comparecencia de prensa como ministra de Justicia todo en la misma calle Antonio donde jueces y fiscales se han manifestado en los últimos meses exigiendo una justicia de calidad el gran reto de Dolores Delgado como nueva ministra

Voz 1645 01:50 gracias Alberto más cosas el número de desahucios ha bajado en el primer trimestre según datos que acaba de publicar el poder judicial informa Eva

Voz 0605 01:56 hola buenos días baja el global un siete por ciento por el descenso del veinte por ciento de lanzamientos por no pagar la hipoteca porque un trimestre más suben los del impago del alquiler un uno por ciento por autonomías en Cataluña Andalucía y Comunidad Valenciana se registra más desahucios

Voz 1444 02:14 en cuanto a las ejecuciones hipotecarias

Voz 0605 02:16 me pasó el proceso cayeron un treinta y cuatro por ciento

Voz 1645 02:20 si España esfuerzo el año pasado a más de nueve mil seiscientos inmigrantes es uno de los datos más destacados del último informe que presenta esta hora el servicio jesuita a migrantes amplía Nicolás Castellano

Voz 1620 02:30 veintisiete extranjeros al día fueron repatriados forzosamente de nuestro país en dos mil diecisiete más de ocho mil ochocientas personas acabaron encerrada en los polémicos si en los centros de internamiento de extranjeros de ellos dos tercios tuvieron que ser puestos en libertad al no poder ser expulsados el servicios en Suiza migrantes denuncia que durante el año pasado cuarenta y ocho menores estuvieran encerrados en estos centros para adultos el informe anual de la orden religiosa titulado este año sufrimiento inútil exige que se utilicen centros abiertos de acogida humanitaria FC

Voz 0621 02:57 comete para los recién llegados a las costas frente al

Voz 1620 03:00 eso de los sigue como forma de privación de libertad

Voz 1645 03:02 hay tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1444 03:07 a mi madre vamos a la Audiencia Nacional declara hasta ahora ante el juez del caso Lezo el exministro expresidente de la Comunidad ex alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón acusado de prevaricación y malversación por la compra de NASA durante sus años de gobierno en la región Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:21 buenos días Alberto Ruiz-Gallardón lleva ya casi hora y media declarando ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre la adquisición de la empresa y NASA por parte del Canal de Isabel Segunda en el año dos mil uno setenta y tres millones de dólares fue el importe de esta adquisición en la que la Fiscalía ve que hubo irregularidades que han traído al ex presidente madrileño también ex alcalde y ex ministro ante este juzgado en todo caso esas irregularidades de existir tienen carácter contable al cerrarse la operación en Panamá un país que es técnicamente un paraíso fiscal

Voz 1444 03:53 en el pleno de la Asamblea escaño vacío en la bancada del PSOE el de Reyes Maroto que acaba de prometer el cargo de ministra dentro sea

Voz 1322 03:58 prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Industria Comercio Turismo con lealtad al Rey

Voz 1444 04:08 de en la Zarzuela en la Cámara de Vallecas el presidente Ángel Garrido ha felicitado a la nueva ministra y el pleno la ovacionada

Voz 3 04:14 permíteme en primer lugar que como presidente de la Comunidad de Madrid felicite a doña Graciela Reyes Maroto diputada socialista de esta Cámara que en estos minutos debe estar tomando posesión como nueva ministra del Reino de España creo que es una felicitación que creo obsesiva todos porque es un honor para todos una persona esta Cámara sea elegida ministra de Reus

Voz 1444 04:34 la ejecución de contra el Gobierno por primera vez el presidente de la Comunidad ha reconocido que van a presentar un recurso contra la sentencia que anula por la vía administrativa la venta de viviendas del Ivima un fondo buitre lo presentarán ha dicho Garrido por recomendación de la Abogacía General de la Comunidad cien Cibeles el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva partida para inversiones financieramente sostenibles de doscientos treinta millones de euros dieciocho grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 5 05:29 así en Hoy por hoy con Toni Garrido mil Juego de tronos que tanto le gusta a Mikel Erentxun y el cuento de la criada no

Voz 2 05:38 Mi Adís el gran personaje de la televisión en este país se llama

Voz 6 05:43 Paquita Salas yo si esto hermana te lo veo pero esto prima prima no yo no veo primas no al nepotismo aquí en vez de la gente entra por su talento meritocracia

Voz 7 05:55 seguro que muchos ustedes ya la conocen Paquita Salas y representa

Voz 2 05:58 de de actores uno de los últimos fenómenos de la televisión ayer se postulaba

Voz 7 06:04 el Ministerio de Cultura las redes de Gijón

Voz 2 06:07 hubo un momento en que no tiene sentido

Voz 8 06:10 sobre todo porque PES no Paquita Salas Pedro

Voz 2 06:13 en el plano final pero bueno hubiera sido decisivo desde eh Bryce F es el actor que ha convertido a Paquita Salas bueno yo te has convertido tú en un y con guías convertido habitan otro icono en de ahora es hacer que este será buenos días muchas gracias

Voz 8 06:30 las palabras eh

Voz 2 06:32 ha sido fantástico se la hombre imagínate

Voz 8 06:34 le vamos a un pero Paquita ha estado por supuesto detrás está ahora mismo en Ferraz haciendo tratando de convencer por ministerio más a ver si mete a a Alida San José en algo

Voz 2 06:46 es decir es un y tú eres milenio puramente milenio tienes veintinueve años Si ya hay una generación a la que tú representas muy bien además cuando vemos lo que tú es como hablas como como es extrajo vemos detrás una generación muy formada muy muy preparada donde además los encima muchos prejuicios eso está bien

Voz 8 07:07 pues sí sin yo creo que normalmente millennials yo creo que es una palabra que se use y al a veces genera un poco como de incomprensión como que no sea así y si es como a veces un poco una categoría como de dominical no como para hacer un particular me vale me da la sensación sabido valorar bien lo que en realidad significa no porque dicen fíjate esta generación que ha que usa tanto Internet que no se da cuenta de que somos una generación que ha utilizado mucho estos recursos porque no nos ha quedado otra entonces yo creo que por ejemplo Paquita Salas si es una serie millennials es la serie Millennium porque nunca se podría haber hecho en televisión pero nosotros no lo hemos hecho porque no obedeciera muchísimo hacerla ellos a la primera temporada eh es una plataforma de streaming que se hizo con pocos recursos pues porque no había otra no era no era un un una forma de posicionarnos decidir políticamente somos millennials sino de bueno tú estoy hoy

Voz 9 08:01 Melendi ni como persona de como artista necesariamente

Voz 8 08:04 claro exacto exacto

Voz 2 08:05 en dice las encuestas por ejemplo que la genera la gente de tu generación es verdad que la ironía llegas un componente ya de somos José ETA acabara ya están los temas aquí ya eres mayor para genera finalmente estás más cerca a nosotros que viene pero por ejemplo hemos visto que el feminismo está encima de la mesa Deimos hay pruebas muy evidentes que las mujeres están tomando el poder y empezamos a equilibrar esa balanza pero las encuestas dicen que tu generación está dando pasos atrás decir que la generaciones acceda o milenio como quieras no tiene tan claro eso de la justicia social lo percibes esa manera bueno yo creo

Voz 8 08:41 en que como estabas una etapa de cambio e cuanto más se habla pues de feminismo y más nos damos cuenta de cómo tienen que ser las cosas y criticamos como las cosas son pues eh y avanzamos hacia la justicia social pero también se levanta un poco esa reacción contraria no a lo mejor como de de la gente que está cómoda cómo está ahí como que ve que las cosas cambian y legendaria como ganas de pero que hacéis que todo sigue igual no yo creo que qué pasa más por ahí que porque porque de verdad naturalmente eh

Voz 2 09:13 vayamos vayamos hacia atrás en realidad es cierto dice Si Paquita Salas por cierto con otro quizás con Paquita Salas currículum como el primer día me llega tu vida esta mujer bueno es que mandaría Paquita las

Voz 8 09:24 hoja eso eh estoy formó parte de la creación del personaje con con Javier Calvo Javier Ambrosio Jarvis y en realidad nace como un chiste de insta a una cosa como ésta sin mayor profundidad estábamos en el salón de su casa con Anna Castillo que hay hacer un chiste dijimos Un vídeo de quince segundos después pues el ex llamó Fluxá que es esta primera plataforma que quizá la serie a los vais para decirles si tenían alguna idea que se podía desarrollar como serie y por casualidades pues pues terminó siendo este vídeo que eso lo habíamos hecho en un segundo

Voz 2 09:58 pues fíjate iría sé si viajas porque es dejó por todo el mundo te hemos visto además esa

Voz 8 10:06 bueno sí claro después una vez termine la primera temporada esta segunda y ahora tercera que son con Netflix en todos pues claro es es muy heavy no que de repente véase Los Ángeles

Voz 10 10:19 lo qué ha pasado esto como pasadas cuando dio todo no

Voz 2 10:26 a casa de unos amigos vamos a hacer un chiste a Los Ángeles a las oficinas seis es bueno tenemos mucho interés por conocer y que nos ayudes a más entender esos grandes cambios que se producen en cuanto a los métodos las formas hablas de Instagram mucha gente que nos oye realmente piensa en las fotos que solamente no no no se maneja bienes ese sí que vamos a utilizar Take así como traductor vamos a de de tu trabajo vamos a utilizará a Bryce como otra autor son las once y diez minutos una hora menos en Canarias escúchame

Voz 11 10:57 hoy por hoy Toni

Voz 2 10:59 Garrido compromiso de movilidad

Voz 6 16:03 Paquita Salas o las si Paquita Salas y representante

Voz 28 16:07 pero la acento colombiano se trabaja el acento colombiano pues cogemos una amiga nuestra colombiana la grabamos con una grabadora éticamente o cómo te crees que hizo Woman on Top Penélope Cruz

Voz 29 16:16 Paquita es a un crack

Voz 5 16:19 muy grande en mundo a Paquita muchísimo

Voz 30 16:21 no está mal que yo lo diga eh permite al mundo mejora si esta actriz que seis personas

Voz 10 16:27 acaban de publicar un libro titulado El papel de mi vida que actores conocidos en España Verónica Echegui y Leonor Watling

Voz 2 16:34 Mario Casas Grande el papel que les cambió su vida y a veces no son no son los grandes papeles populares que todos conocemos sino P papeles Wenders cambio subir IS es un ejercicio interesante en tu caso dirías que Paquita Salas cambio tu vida está tan eh

Voz 8 16:47 yo antes de de Paquita había hecho cosas pero nunca se sobretodo es la primera vez que me llegó un pub que me han llegado en papel o sea alguien que tiene un perfil como yo que soy pues un chico gordo que como pues no no no suelen llegar papeles protagonistas en realidad es más complicado de repente pues bueno me llegó como esta señora de cincuenta años que hacia la forma que yo he tenido de hacer un personaje que realmente tengo una historia que contar que que que tenga muchos cambios emocionales que que pueda ser divertida en unos sitios sí itrio it transmitir tristeza en otros imagen sí bueno luego a parte de eso que he disfrutado mucho haciéndolo a la la experiencia de hacerlo ha sido muy increíble

Voz 2 17:30 un reloj parece desde luego porque con Paquita Salas gracias llevaba junto con el elenco me gusta mucho también esa palabra Tom elenco

Voz 10 17:38 el de

Voz 2 17:41 a todos los niños ahí estaba Paquita Salas

Voz 29 17:43 eh

Voz 6 17:44 mala Gemma el bombo con sí eh había pensado que vosotros podéis hacer un grupeta de tipo parchís Santa Justa Klan den sí sí

Voz 2 17:55 vamos a recordar lo mencionábamos hace unos minutos cuando pajita Saras llegó a las oficinas de Netflix en Los Angeles

Voz 30 18:00 estuvo Summers jefe yo no me acuerdo el nombre en inglés pero yo de vos de vos

Voz 1 18:07 esa espera no no fue nada

Voz 2 18:09 es decir para Paquita han cedido Larios no

Voz 1 18:11 bailar a EEUU hasta ahora

Voz 30 18:16 adiós remontado

Voz 1 18:19 como preguntándose torrezno tics aquí

Voz 2 18:23 hay Peaks que ya sabes hacer torrentes Olabe tu casa que el sitio fantástico pic skin ex que cuánto hay de de tiempo

Voz 8 18:33 pues yo trazó Callejo lo posible en realidad aunque aunque fíjate en categoría seamos diferentes no que es una mujer que tenía cincuenta años y todo eso pues yo trato de que de que todo lo que puedo que hay en el personaje sea verdad saque me han me molestaría mucho hacerlo desde la caricatura o desde en que me diferencio yo de esta persona yo creo que ni mi modo de actuar o como yo lo veo no es así es ver todo lo que yo tengo en común y lo que no tengo cómo es lo que me invento saben

Voz 2 19:03 Versión tu próxima ha cambiado mucho de los últimos tiempos el cierre de antes como tú bien decías Si Paquita Salas empezó en Internet de porque tenía que empezar en algún sitio y era lo más lo más sencillo y es lo que estaba puesto alcance pero para un actor la vida ha cambiado ya no es un señor que va a un trailer y que espera hasta que es llega su turno de es mucho más intenso vuestra trabaja ahora en cuanto a la promoción en cuanto a trabajar de una forma mucho más extensa del mismo producto Paquita Salas eso es más una idea que una serie fija de los muchos vídeos en muchos sitios que no tenía nada que ver con la serie original tú crees que eso es positivo el hecho de que tengas que estar en con muchos frentes abiertos como actor a la vez que es que eso es positivo

Voz 8 19:42 los que yo creo que que año pasado sólo en el mundo de los actores creo que ha pasado en todos no entonces yo creo que era más WISE yo que no era más sencillo a lo mejor como quieras son sitio tres meses y ya está pero esto tiene también cosas muy buenas la verdad

Voz 2 19:56 no de tu generación decía antes sin complejos a es sabido quitado muchas etiquetas que nosotros si conservamos en la tele que veías tu cuando eras pequeño que Tele veías

Voz 8 20:09 pues yo veía a Ana y los siete veía compañeros veía bueno una de las primeras es que yo recuerdo es mi querido maestro de de Ana Duato e Imanol Arias que siguen yo no sé menos eso

Voz 2 20:23 quieres que esa ficción tiene algo que envidiar a la que se hace ahora

Voz 30 20:28 pues querido eh

Voz 8 20:30 no creo creo que hay que creo que de todos sinceramente porque muchas veces cuando no recuerdan que nosotros hacemos una comedia treinta minutos en España por fin yo siempre digo bueno mira Anillos de oro o mira a las chicas de hoy en día me parecen grandísima series y bueno a mí investigaciones la emisiones favoritas pequeño pero pero lo he visto ahora me parece una serie buenísima o sea si alguien la viera y ya que que tiene poco que envidiar a al al las ir todos de treinta minutos de ahora con te lo digo con total sinceridad

Voz 2 20:59 que bueno en todos esos eh

Voz 10 21:02 sí como esos personaje creado un universo personal que es esa señora luego tiene lo tuya es difícil mantener la separados los dos o empieza ya a invadir Paquita hijo Saulo Guillot hay mucho de ti obviamente es obviamente pero también por otro lado estás tú no

Voz 8 21:21 de momento no me no me resultará difícil sean no me eleva

Voz 10 21:23 sí pienso que se Paquita apagado totalmente sea me resulta sencillo de exacerba quita conlleva bastantes cosas

Voz 8 21:31 físicas de de de vestuario de de de de de

Voz 10 21:35 os la depilación todas esas cosas son molestas o sea que tampoco es cómodo hacer de ella no es como una cosa que no me estoy dando cuenta de que no la de que la hago sabes cómo como si me saliera solo no tampoco es eso

Voz 2 21:47 Nos gusta mucho esa generación a la que a la que tú representas porque hay mucho talento y como siempre estamos dando a veces hablamos de la juventud hoy los jóvenes día

Voz 10 21:57 estos chicos siempre con un móvil hablar entre gritos mirando la hombres hombre no me diga que no le gusta mucho voto no todos los que tenemos móvil los amos de verdad ya casi estamos siempre con la mano y me gusta mucho siempre con la maquinita sí que es de los los diez kilómetros de Mikel Erentxun los hago yo pero con el pulgar si los estás leyendo Miquel de dos has ninguna envidia están emigrar en su atletas sería ahora mismo está en la cinta su cabeza

Voz 2 22:21 corriente que Bryce de que insulta mucho esa generación a la que representa es gente con mucho talento que hace cosas si las hace pronto hay oportunidad de una ventana hay hilos Jabois que todos buenos amigos ha dicho exactamente eso utilizar que hay un hueco en un teatro en la puerta vale pues hay bollo que hay un hueco donde está entre balear es decir un aviso ocupados los huevos que que que ha sido encontrado hubiese hecho de una forma muy brillante tenemos muchas ganas de ver Paquita Salas Se el gran personaje de la ficción española gracias por todos los buenos momentos que nos ha verdad

Voz 10 22:52 nada muchas gracias a ti tienes ganas de guerra ya sabes el veintinueve está en Netflix el XXIX pues si como nueva llegar el verano nunca parece que va a seguir lloviendo toda chimenea mantita Iggy

Voz 31 23:06 las a las muchísimas gracias gracias a vosotros

Voz 32 23:23 pues eh que sea una vez

Voz 2 30:22 es bueno si ocurre cualquier noticia como saben la Cadena Ser va a estar muy pendiente once y treinta minutos una hora menos en Canarias se han dado cuenta de que toda nuestra vida es una suma de lista

Voz 7 30:33 la lista de nuestros fracasos amorosos mis cinco horas más dura sin memorables por orden cronológico Alison la lista de nuestras canciones preferidas

Voz 40 30:45 de acuerdo a los cinco fincas principales cara a James Jones las clases desde clásica a la lista más

Voz 1 30:52 Julen Lopetegui comienzo con la lista definitivamente de la lista que pagó el nuevo Gobierno de España está integrado por las siguientes carteras y los nombres que pasó yo lo eh

Voz 2 31:07 hablar de listas es seguramente también la mejor manera de promocionar lo que está por venir lo que queremos conseguir como si la simple enumeración ya fuera la garantía del éxito venidero por eso vamos a hablar de las listas como concepto como idea porque permanentemente estamos haciendo cosas permanentemente estamos publicitando en forma de lista lo que queremos hacer mira el año que viene Goya Theron viaje

Voz 41 31:31 conoces nada Dios

Voz 2 31:32 el no para hablar de este tema tenemos nuestra propia convocatoria Illa les adelanto que no hay sorpresas no las necesita

Voz 7 31:42 vamos

Voz 2 31:42 Antoni Sagarra Gonzalo Madrid muy buenos días buenos días bueno es Brad son los listos no estaba mal haya estado

Voz 5 31:51 este nombre no intentar vender un producto con esto sigue competir no se puede hacer a no está a la altura de tu leyenda a la edad coño

Voz 2 32:01 eh que nos pasamos el día haciendo listas si hacer listas forma casi una parte de de de pretender conseguir un futuro

Voz 0621 32:09 está bien la idea de las listas en eh para dos personas que viene a hablar de marketing y de publicidad porque es verdad había caído en ello no acabo de escuchar Laura pero tengo la sensación de que efectivamente la publicidad consiste en hacer listas que no dejan de ser

Voz 42 32:23 promesas sólo problema que los hacemos nosotros lo que hacemos los demás

Voz 0621 32:28 a que hay que cumplir non realidad la publicidad siempre es una promesa que luego el productos encarga o no de de satisfacer de cumplir no como la lista eh de Pedro Sánchez no que ha sido una extraordinaria un extraordinario preciso de publicidad del que si queréis hablamos porque a mí me tiene loco vamos a superar antes

Voz 2 32:47 solamente es verdad que como bien dice Toni un anuncio publicitario es una lista de las cualidades cómodo te va a llevar ese producto está comprando tú ves el anuncio de lo que dice es si me compras va a ser más alto más guapo más listo va a las mujeres llevan a querer más de un mes esta virtudes muy fan de la lista

Voz 9 33:08 en mayo iba a empezar oído secuestrado por la listas sayo todos los lunes lo el momento más importante a semana en la lista quemado de tarea de la semana a y bueno soy inflexible yo sólo hago lo que pone en mi lista

Voz 2 33:19 tú has listo

Voz 9 33:21 no es algo que nos apuntó

Voz 2 33:24 apunta a esa cada recta

Voz 9 33:26 entiende y ahora entiendo más cosas Tom en en esa ausencia de listas como entonces es muy fan de la lista yo no concibo ir al supermercado sin lista super mega sino una lista sería es peor con hambre un martirio chino no sabría por dónde empezar me volvería loco entonces punto número uno en la lista nos ayudan a vivir simplifican Aitán de información que la listas como lo hacen todo muy muy fácil hongo y luego me fascinan por varias cosas muy rápidas pero pero te definen no yo te digo la lista de las diez cosas que me gustan y eso es lo que yo soy eso sí eso en de estas listas me gustaba hay vida hacerlo a finales de año

Voz 2 34:01 el todo todos los periódicos todas las redes de los diez mejores canciones porque me fascina porque te define

Voz 9 34:07 pero lo peor es que la lista ha a mentira es decir es una proyección tú te crees que yo cuando tú me digas con cuál es el libro favoritos tú te crees que te voy a decir el Código da Vinci que es probablemente uno de los libros con los que más en Mi vida no te voy a decir yo que sé Madame Bovary el noventa por ciento de la listas son mentir

Voz 5 34:23 según una proyección es publicidad es publicidad

Voz 2 34:27 vale hablando esa lista publicitaria que tú mencionabas Toni El momento más bueno sepan cumbre no porque el acto en sí mismo es hoy es muy aburrido hoy es un espacio gris donde gente camina es la de le el acto de toma de posesión no es que sea

Voz 8 34:40 dame una buena fórmula hecho público

Voz 2 34:43 vibrante y apasionada crucifijo crucifijo pero ya está correcta si hay o no hay ya se celebraba pero este momento en el que Pedro Duque decía esto

Voz 1322 34:52 las dos menos cuarto ministro oficial

Voz 16 34:58 en cien ciudades pedir el eh

Voz 1 35:00 en esa lista de lo que queremos ser que como dice Gonzalo es la es

Voz 2 35:05 la proyección de quiénes somos cómo valoras publicitariamente de la inclusión preámbulo de nombre como Pedro Duque Tony bueno como claramente como celebró que que

Voz 0621 35:14 ha habido mucha mucha inteligencia hay mucha visión estrategia que es una cosa que que a mí personalmente me ha sorprendido es decir yo creo que esta lista es evidente que estaba pensado desde hace mucho por tanto todo esto que hemos hablado de que la moción de censura de casi de repente que bueno yo creo que había un avión pensamiento previo ya había una intención previa y está lista se tejido con complicidades de muchos meses no no es posible

Voz 2 35:36 no es posible pensaba de repetir sino vaya alguien

Voz 0621 35:39 realmente espectacularmente brillante que tendría que salir ahí y es un ejemplo magníficos debería ser una lección de de marketing en a partir de hoy en las escuelas del ramo porque porque es que lo incluye todo no solo una promesa magnífica la reconexión por ejemplo con una marca agotada no a esa edad que muchas de esas marcas hoy porque son las marcas necesitan hacer constantemente que es cómo conecto con lo que yo fui bueno pues claramente el PSOE A ha conseguido reconectar de alguna manera con lo que con lo que prometía siempre la idea de de para una para un producto que es eminentemente táctico porque todo el mundo estamos acuerdo que esto va a durar poco hacer un gobierno que parece que va a durar mucho es decir la idea haga su el anuncio que haga siempre que parezca que vaya a ser un antigua durar toda la vida aunque

Voz 42 36:21 luego dure pero pocas cosas la ejecución esos Gonzales además no pero con mal lanzado

Voz 0621 36:26 noticia a los medios no como cada día había un anuncio que costaría una campaña no cada día los ministros llevan ustedes lo mensaje la fermentación como se ha ido hablando digamos a distintos públicos objetivos de una manera muy muy directa no a Europa a las élites a los independentistas a Podemos a Ciudadanos vamos a ocupa un territorio central que es donde hay que estar yo siempre digo que las marcas tienen que estar en espacios genérico es al detergente tiene que estar en lava más blanco es el los gobiernos y los porteños debe estar en centro Noyes todo ha conseguido colgarse el centro delante magnífica la utilización de algo tan efectivamente como hacéis aburrido o tonto como haya sido siempre fueron gobiernos una me recuerdan poco a lo que hizo el Papa con con su nombre no con solamente con decir Francisco la cantidad de cosas que dijo la extraordinaria utilización de una cosa tan sutil

Voz 2 37:15 Putin la fea no interesantísimo lo largo pero el Rayo no no interesa

Voz 9 37:20 vivo la palabra a mí me suscribo uno a uno los punto a mí me parece muy interesante porque desde luego este es el es el la lista de gobierno la formación de gobierno es el spot de una campaña publicitaria que empieza empezó ayer que es una gran campaña cosas son varios spots bueno es la campaña electoral y es el primer spot de la campaña electoral y me me alucina por el uso de los medios esto

Voz 5 37:39 nació de no lo es para mí es una campaña influencias

Voz 9 37:41 es decir vivimos en tiempos donde no hay tiempo para elaborar mensajes

Voz 2 37:45 influencer correcta en tiempo donde no hay paz

Voz 9 37:47 el para elaborar mensajes entonces en que es apoyan la amarga menos influencia en las caras conocidas determinadas prescriptores porqué porque el personaje es el mensaje porque no tienes tiempo para aplicar las cosas

Voz 0621 37:57 exacto el eje ahorra ahorra tiene explicar cosas

Voz 9 38:00 en el los todo el astronauta ahorro tiempo enorme no correcto esa ese ese principio por el cual dentro de los capaces que no digo que los coja porque sean famosos digo dentro de los tío preparado Juan más famoso que es una campaña ha prescrito de toda la vida como la de Corte Inglés me parece un movimiento muy rápido

Voz 0621 38:14 tú crees que cuando Coca Cola elige al rubios

Voz 2 38:20 para anunciarse mientras el está jugando crees que es por el mismo motivo por el que Pedro Sánchez ha elegido a Pedro Duque resume el mensaje que quiero trasladar simplemente con su nombre correcta

Voz 9 38:29 creo otra cosa creo que desde el mundo de vista de comunicación y estos cómodo tremendamente subjetivo creo que el producto que él ha diseñado ataca a donde tiene que atacar que esa Ciudadanos porque cogiendo persona de de un perfil profesionalizado lo que está ocupando un espacio que no le pertenecía la elección en sí misma de esos perfiles de esos prescriptores yo creo que es una campaña publicitaria de mercado de producto

Voz 0621 38:51 pero enteras pero no sólo de Gonzalo ciudadanos clarísimamente ataca podemos clarísimamente es decir la ocupa un espacio que deberías espacio de Podemos ataca claramente al PP porque la comparación entre el Gobierno último alto de Yeste es impresionante no ataca al independentismo de haciendo al mismo tiempo con gestos de complicidad y gestos de de tensión no es nada provoca realmente un espacio central deja a todo el mundo alrededor no en la periferia

Voz 2 39:19 vale pero solamente por volver al tema de las vistas que se hoy nos nos ocupa no le elaborar una lista fíjate todos los mensajes que solamente la enumeración de de unos ganancias no que pienso en el fútbol Lopetegui si cuando Lopetegui convoca en su lista incluye en una misma lista a Iniesta ya digo Costa presente este diciendo mucho más simplemente con esos nombres y en cuanto a su filosofía en cuanto lo que quiere hacer en cuanto al respeto por la tradición que lo que podría explicar

Voz 0621 39:48 una semana yo honradamente espero que Lopetegui haya pensado en ganar el Mundial novela

Voz 9 39:52 publicidad

Voz 2 39:54 bueno pero me tarea pero sí es pensando el Mundial Ésa sería la lista correcta

Voz 9 39:58 no yo creo que yo creo que sí bueno es que yo creo que toda lista es un mensaje en sí mismo cuando determinados de fútbol han decidido llevar a jugadores fuera de forma porque dan un mensaje al propio equipo a la sociedad es una eh no sea un ex es una acción de comunicación va más allá del resultado deportivo es es un mensaje yo creo que para eso está la listas para generar mensajes pero es cierto que Diego Costa

Voz 0621 40:21 a ver sus Morata es un mensaje es ese traslado

Voz 2 40:24 bueno estos momentos Dolores Delgado tomaba posesión de su cargo comunista de justicia

Voz 43 40:29 de muchas mujeres

Voz 8 40:31 muchos hombres

Voz 43 40:33 estamos implicados en ellos ahora

Voz 2 40:36 sonido en directo desde el Ministerio donde está tomando posesión de su cargo el hecho de que haya tantas mujeres en esa lista las de Lopetegui en la de Lopetegui desgraciadamente no hablo de la de Pedro Santín aparte de que haya tantas y tantas mujeres también es un mensaje

Voz 0621 40:52 bueno es hoy día que es el mensaje si si la si la campaña tiene un concepto claramente es el concepto de mujeres y por tanto lo todo lo que eso representa de gala

Voz 2 41:03 futuro no lo olvida

Voz 9 41:05 la no lo apasionante es que es apasionante estaba pensando aquí a tiempo real porque así soy yo cada cuando yo digo unos libros

Voz 2 41:11 los demás también pensamos tanda como yo

Voz 9 41:13 en este en este caso Historia cuando tú das unos libros que te gustan uno discos la la gracia es hacerlo con la suficientemente clase como para que son libros te final de estos nombres han engrandecido a Pedro Sánchez no es una cuestión de que hayan hecho un buen gobierno es que alguien que no valoraban Sabina otra relación de valores depende de los méritos de todos y cada uno de esos ministros un personaje que esto es un poco duro decirlo es que la aldea es que estuvimos aquí se hace dos semanas era el último candidato posible a ganado él dos semanas y ahora de repente la elección de una serie de nombres le han definido a él no sólo en nombre y al Gobierno y la esperanza sino plan definida como un tío inteligente estadista lo que decía hace garra no que que toma buenas decisiones

Voz 0621 41:52 el poder Ayuso es a través de unos nombres porque es verdad que tenemos más información de la que teníamos hace dos días

Voz 9 41:58 en han hecho nada todavía no ha habido tiempo de ello pero es una visual

Voz 0621 42:01 o de un programa finales una campaña que traslada la idea de una de la la idea de una idea de España en la idea de una idea de progreso y la idea de una idea de cómo construir lo que queda de de la situación actual y hacia dónde vamos eso sí hay Europa hay una determinada visión de la economía hay una determinada visión del de de yo creo que de España a la manera de de ejecutarla no sé yo creo que es mucho más allá obedientes una campaña pero es la cámara de algo que ahora viene lo difícil ahora viene cuando toca toca cumplir esa promesa no es cualquier campaña se transforme en una experiencia de producto

Voz 7 42:33 satisfactoria no vamos a escuchar un un anuncio antigua

Voz 31 42:38 en este momento Bustos el Depor por eso creo que vamos a ver

Voz 2 43:01 en otros anuncios proponen una lista de cosas

Voz 9 43:04 ha sido una lista por las que conquistar

Voz 2 43:06 a distinto a lo que hacemos todos claro llega al final de año ciclistas cosas bueno ha pasado listas de los discos de los libros que medido este año es una proyección

Voz 9 43:14 entonces la lista no sólo es el mejor espot sino que probablemente sea el mejor titular si tú vas a Google los términos más buscados están listados son la diez cosas Benedito para hay medios digitales que han construido en audiencias millonarias que todos conocemos que le han hecho única y exclusivamente desde el concepto lista porque

Voz 10 43:32 Amazon funciona de listas

Voz 9 43:34 no la lista tiene una cosa maravillosa es que es una porción de conocimiento asimismo es decir tú debes la lista de las diez mejores películas de la historia Carlos Boyero parece que ya puedes hablar de las diez mejores priva de las tendrá que ver sinónimos conocimiento

Voz 0621 43:47 es una simplificación del mundo que permite ordenar lo que permite accesible eso es en realidad una interfaz de nuestra nación con el mundo es hacer una libre sin Biblia no es como pone una sistema no sí sí sí sí

Voz 9 44:00 pues ahí en el fondo no piensa la gente que te pida ayuda dice hoy hay tantas cosas que no sé por dónde Iturra suponen una das como dice Segarra no poner orden y das una a una ayuda ayudas al elegir bueno es que hay demanda de eso es que

Voz 2 44:12 la a la edad no perdona yo digo que es fascinante el tema de las listas fascinante fascinante

Voz 9 44:18 por no decir el poder que tiene una lista en una en una cosa es decir una obra parece que si eres estás en la lista adecuada es obra tiene un valor sino esta no lo tiene es como nosotros en publicidad los premio de los cinco mejores eso es totalmente subjetivo es cinco personas han decidido que los cinco mejores bueno es que si no está no es uno de los mejores lo dio el libro lo día mejor el libro de este año el poder que te da ese concepto de lista tremendamente subjetivo no es no está objetivo dado ningún principio de nada no es muy poderoso ardor estoy viendo previendo arriba pero también lo de

Voz 0621 44:47 vamos lo que nos permite interactuar como sociedad que son las leyes también sería una lista de correcta de de conductas y de cosas que se pueden hacer cosas que no se puede hacer que nos permiten vivir en sociedad no bueno los días manda sí

Voz 10 44:58 es una lista de de fichar esa esa lista de leyes es una

Voz 9 45:02 más acabamos en la Iglesia e como denunció el mensaje

Voz 2 45:05 sí hay agencia publicitaria es si es verdad

Voz 0621 45:07 de hecho si pues eso está todo dicho

Voz 2 45:10 te hay nada nuevo bajo el sol interesante de verdad el planteamiento como una lista como sin haber sin hacer nada simplemente enumerando una serie de ideas nombres que proyecta lo que quiere ser como puede seducir y como una semana justo

Voz 10 45:25 nada nada hace dos semanas contarte con unas siglas

Voz 2 45:28 parecía que no era demasiado atractivo Justo lo contrario es que el robusto

Voz 9 45:33 imagínate poner en vuestra cabeza la marca que era que era una marca que os parezca antigua desfasada de trasnochadas y sale mañana una acción con los diez influencer lo dio youtuber más moderno más jóvenes más fresco en ese momento batir esa marca pasa a ser joven y fresca

Voz 0621 45:46 si la marca aguanta eh porque hace que es muy importante en la capacidad que han tenido de que el Gobierno y la lista tengan que ver

Voz 2 45:53 con la marca PSOE esa detrás de que es muy inteligente podían haber hecho alguna barbaridad no han hecho Gonzalo Madrid también Sagarra nos encontramos la semana que viene un placer como siempre muchas gracias en nuestros

