Hoy por Hoy (07/06/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:11 las el nuevo Gobierno se pone en marcha atrás la promesa ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela en la que por vez primera la mayoría de integrantes del equipo de Pedro Sánchez ha utilizado la fórmula Consejo de ministras y ministros para comprometerse a guardar secreto de las deliberaciones del órgano colegiado del Ejecutivo empezando por la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 4 00:29 otro momento mi conciencia de honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente del Gobierno y ministra de la Presidencia Relaciones con las Cortes igualdad

Voz 5 00:40 con Jean

Voz 4 00:42 guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones

Voz 1018 00:49 Asefa de Miami inminente esta fórmula consejo deliberaciones de Consejo de ministras y ministro la utilizado todos los integrantes del nuevo Gobierno salvo Dolores Delgado Josep Borrell y José Luis Ábalos desde las once de la mañana se suceden las tomas de posesión de los distintos departamentos a esta hora lo hace Moncloa Carmen Calvo apreciamos la vicepresidenta que también es titular de Presidencia Relaciones con las Cortes

Voz 0259 01:09 e igualdad marino herido primeras palabras de Carmen Calvo para la vicepresidenta saliente no sabemos si es una indirecta pero le deseo todos los parabienes a Soraya Sáenz de Santamaría en cualquier cosa que emprendan la vida porque la tiene en una altísima estima intelectual personal después su principal objetivo que es achicar las desigualdades y las más importantes las que existen entre los hombres y las mujeres de entre las mujeres y los hombres la nueva vicepresidenta y ministra de Igualdad

Voz 1552 01:37 ha dicho después a los periodistas que el traspaso

Voz 0259 01:39 eres está siendo impecable

Voz 1018 01:42 el francés eh Mariola hay varias tomas de posesión ahora mismo diferentes ministerios por ejemplo en el de Interior en el Paseo de la Castellana cerca de la plaza de Colón acaba de producirse el relevo me entre el ministro saliente y el nuevo titular Fernando Grande Marlaska Pilar Velasco

Voz 3 02:00 se ha acabado

Voz 6 02:00 a producir ese acto de traspaso de la cartera de Interior por parte de las películas las yo soy doce se ha despedido del equipo que agradecidos agradecido este acto abarrotado el cotilla entró Fernando Grande-Marlaska palabras de Tura será por dirigir la cartera ponerse al servicio de la Constitución el hacha ante la plana ayer de la dirección de Interior Guardia Civil Policía penitenciaria ha sido acto breve JJ acaba de Deco en el que por parte del Partido Socialista es Rubalcaba de acompañaba en primera línea

Voz 1018 02:33 en el complejo ministerial de Azca en el Paseo de la Castellana tres tomas simultáneas de posesión a esta hora Economía Nadia Calviño Industria reía de Maroto y ciencia nuevo departamento cuya dirección asume el astronauta Pedro Duque Javier Gregory

Voz 0882 02:46 acaba de comenzar con aplausos lleno hasta la bandera en este salón de actos del Ministerio de Economía porque ahí como decías un triple traspaso de cartera dos nuevas ministras para Economía e Industria por primera vez en España un astronautas ha convertido ministro de Ciencia aquí gran expectación muchos exaltos cargos del Partido Socialista como por ejemplo el exministro Pedro Solbes

Voz 1018 03:07 en los próximos minutos estaban previstos los relevos en el resto de departamentos hasta completar la relación de diecisiete ministerios que conforman el Gobierno de Pedro Sánchez por ejemplo del de Defensa Margarita Robles nueva titular del Ministerio está pasando revista a esta hora a las fuerzas militares que le rinden honores el nuevo Gobierno sexualidad mañana por vez primera en Consejo de Ministros según la fórmula de promesa realizada al líder de Podemos Pablo Iglesias en no les gustan algunas decisiones de nuevo presidente en particular el nombramiento el nuevo titular de Interior Grande Marlaska

Voz 1663 03:36 Pedro Sánchez ha sonreído al Partido Popular y ha sonreído a ciudadanos parece que ha tardado veinticuatro horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente del Gobierno a Pedro Sánchez no le ha hecho presidente ni Rivera ni Mariano Rajoy Le hemos hecho presidente nosotros si se vuelve a equivocar de aliados los ciudadanos les habrán no juzgar en la medida justa hay

Voz 3 03:57 uno de los nombramientos que no sorprende para mal Grande Marlaska desde luego no está

Voz 1663 04:01 en el espíritu del cambio yo no sé quién ha convencido a Pedro Sánchez de que nombre un ministro del PP pero ha nombrado un ministro del PP reconoce

Voz 1018 04:09 desde Iglesias a Televisión Española ya los obispos no les parece extraño que tampoco en la toma de posesión del gabinete habido símbolo religioso lo ha dicho Braulio Rodríguez parca nada más y nada menos que cardenal primado de Spa

Voz 2 04:20 ya sabes que hay libertad de religión

Voz 7 04:22 sobre el alta religiosas y si eso no debe sorprender que si debes sorprender es que después pues la llegábamos lo que dice la Constitución ahí hay separación Iglesia Estado la Iglesia está la tarea de que haya separación Iglesia Estado

Voz 3 04:47 pero hay muchos político que eso no lo practican

Voz 1018 04:55 hora doce y cinco y alguna cosa más por ejemplo la Audiencia Nacional ha declarado como investigado imputado el ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ante el juez del caso Lezo por la compra supuestamente fraudulenta de la empresa colombiana amenaza por parte del Canal de Isabel II en el año dos mil uno cuando Gallardón presidía el Gobierno autonómico Miguel Ángel Campos

Voz 1552 05:13 aunque como presidente de la comunidad era máximo responsable Ruiz Gallardón ha afirmado ante el juez que no conocía los detalles de la sospechosa compra de dos mil uno y que confiaba en sus técnicos al terminar su comparecencia imputado por malversación y prevaricación lo ha reiterado los no

Voz 8 05:28 Dios esto es una explicación que se ha hecho eh no correspondía a mi puesto que fue una decisión que se adoptó por parte del Canal Isabel Segunda pero ellos han explicado logran en lo han explicado con con convicción cuál fue la razón que les impusieron los vendedores para hacerlo de esa manera

Voz 1552 05:44 Gallardón ha dicho que la operación Gat obran a comisiones nunca jamás y me da pena que me haga esa pregunta ha contestado la fiscal a preguntas de su letrado Gallardón ha repasado su currículum en la Administración ya ha puesto énfasis en que ninguno de los altos cargos que él nombró ha sido acusado de corrupción en oposición clara alusión según fuentes presentes en el interrogatorio a lo acontecido con los presidentes que le sucedieron en Madrid

Voz 1018 06:08 sí todavía con Carlos Cala Isabel Quintana detenido en la Liga

Voz 0325 06:11 a Cádiz Antonio Tejón uno de los mayores narcotraficantes de hachís de Europa estaba huido de la justicia pertenece al clan de los castaña cuyos integrantes asaltaron en febrero el hospital de la zona para liberar a otro de sus miembros España expulso al año pasado

Voz 0824 06:22 de nueve mil seiscientos inmigrantes veintisiete al día según el informe del Servicio jesuita de migrantes más de ocho mil ochocientas personas acabaron encerradas en centros de internamiento entre ellas cuarenta y ocho menores

Voz 0325 06:32 ya son noventa y nueve los muertos y casi doscientos los desaparecidos tras la erupción del volcán de Fuego en Guatemala más de doce mil personas han sido evacuadas y un equipo de bomberos ha partido de Huelva para ayudar en el rescate suspendido de nuevo en las últimas horas

Voz 0824 06:44 la selección española de fútbol viaja hoy a Rusia para empezar su concentración de cara al Mundial este sábado se enfrenta a Túnez en el último amistoso antes de la competición el Rey Felipe VI ha visitado el equipo Las Rozas antes de su partida a las dos de la tarde

esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias cosas

así en Hoy por hoy con Toni Garrido poco de buena música

Voz 10 07:34 a ver

Voz 2 07:36 uno

Voz 0453 07:38 hablamos de de esto que es que no existe una cosa Carlos hizo cosas todos los días pero ya mucho la atención cómo te diste cuenta que debemos empezar a buscar nuevos términos sino las palas hoy por cierto como tú bien sabidas consejo de ministros del Consejo de Ministros es el término uno de los términos en día qué bien proponía es otro consejo de gobierno yo estoy contigo presentando la búsqueda hoy tenemos tiempo

Voz 3 08:03 claro usar nuevas formas nuevas nomenclaturas por filas palabras

Voz 0453 08:06 definen muy bien el contenido y ejemplifican esa mirada hacia el futuro estoy contigo dónde cien por cien me parece muy brillante ni de y vamos a empezar a llamarnos de otra manera yo también de eterno si hay fórmulas de síntesis como es el caso creo que estaría bien evitarlo no por nada porque la situación es diferente el lenguaje no es a recursos y esta sería una salida pero en fin no voy a insistir era una idea modesta que en realidad a Isaías porque lo ha comentado más de una vez y también dice que ahora que hay una propia hasta de creo que es de Podemos para que se el Congreso diputados diputadas que a mí me parece muy cansino es el Congreso tutores nada no hace falta masculina Izar lo pero tampoco dividir los cien porque a mí me parece un poco pero si esto va de enterarnos de comunicarnos siempre es decir si no tiene más estudios muy fan de la ópera

Voz 11 08:51 eh soy curioso de la ópera no

Voz 0453 08:55 de seguido mucho no pero como tengo un prescriptor de Opera muy bueno que Juan Ángel Vela del Campo me han metido al cuerpo y me ha llamado alguna vez al Real y bueno el música escuchar esto que estás

Voz 12 09:06 tomando

Voz 11 09:10 el sosiego

Voz 0453 09:11 además el tipo que canta Juan Diego Flórez que esta tarde a visitar La Ventana va mostrarnos una cara poco conocida del no te su aclara este ha montado una fundación al tipo del maestro Abreu en Venezuela que se llama sinfonía por el Perú donde ya han pasado miles y miles de de chavales y chavalas que bueno que sí

Voz 1552 09:32 entre no lo de Riazor como ese revele pero de verdad que ha beneficiado a miles de niños y niñas

Voz 0453 09:40 para Bono para para para su contacto con la música no buscan tampoco grandes talentos que alguno ha aparecido y hay gente que está tocando lo orquestas y tal pero la finalidad es simplemente a través de la música en proyectar les alguna oportunidad algún contacto con la vida más allá de lo que los toca ellos que son gente además en situación de exclusión familias desestructuradas barrios pobreza bueno es una historia fantástica vendrá Juan Diego Flórez a contarlas a tarde a lamentar su parece que hubo en vehículo la música ese no falla nunca lo vamos a intentar hacer algo muy bueno no fallan homicidio mientras pongamos música exacto de aquí sale algo bueno genial pero mientras tanto veremos disfrutó de la buena música tu Toussuire es muy fan de Wagner de Button llamen me gusta me gusta pero hay que confesar que tengo es cierto pequeños debilidad de Vega de reggaeton baile ver esa escena con mi hermana reveló una Valquiria no

Voz 1995 10:36 nibelungo sabes que hace unos años en el en el Teatro Real de Madrid pusieron Wagner la los niveles

Voz 0453 10:41 dos seguidos son como doce horas eran si era o sea hago hace algo parecido a estamos el modo competición Survivor es él él no contaba la historia en veinticinco minutos servicio extendidos extendido bueno pues eso era Twitter no es las prestaciones pues hoy estaríamos a ministro Cultura creo que sí que ha máximo si les gusta lo pero seguro que sí que no hablo de oídas en todo esto mañana Estás en Babia si literal además gran momento para estar en Babia no negaré gracias

Voz 0313 11:16 es una es un lugar fantástico es un paraje natural extraordinario y además lo de estar en Babia yo estoy mirando is que tiene tres teoría posibles que era lugar de descanso de los Reyes que se atribuye al ensimismamiento de los pastores con el con el paisaje o que era un punto concreto de los peligroso camino Santiago pero yo estar en Babia siempre identificado con dicen que distraido no no estaré en Babia es fantástico y maravilloso es pasar de todos estos mañana será un buen día después de las Albareda que llevamos

Voz 0453 11:46 a la vez que si El León en Babia en el lugar

Voz 1995 11:50 adiós a sea por los motivos que sean por los Reyes los pastores el paisaje por lo que sea

Voz 0453 11:55 es que te lleva a Babia y un bolso una invitación

Voz 3 11:59 para conocer la Reserva de la Biosfera hay Parque Natural poderla difundir para que se conozca en las red

Voz 0453 12:06 Tom que como se nota que lleva aquí tienen voy con todo lo maneja los no nos han dicho nada en el Senado los de Babia no nada llama os apetece venir aquí nunca llamativa alguien vaya no dejaron de lanza de ver algunos vaya ahora hay loco por ahí también hay a veces estoy ahora que me voy a no porque yo he escuchado que lamentar arrestaron Tom

Voz 1 12:36 tonito relata

Voz 17 13:12 el mundo cambia son las dos de la tarde de la uno en Canarias que espero que el Partido Popular clan llegaron convocada para el el guber convocará el referéndum a cada instante Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación aparecen goteras por otra parte

Voz 18 13:25 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable

Voz 19 13:30 no queremos que te pierdas nada

Voz 20 13:33 en lo haremos de nuevo sondeo vuelve a dar la victoria al Partido Socialdemócrata decir aguantar a seguir en la carrera electoral explotar un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 1552 13:45 hechos y queremos acción

Voz 2 13:47 porque es un auténtico acto de pan emitía de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias Hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en

Voz 19 13:57 la catorce punto es Cadena Ser

Voz 1 14:02 tiene seis años ya escrito y publicado el cuento

Voz 21 14:08 el ligero por qué fue puedes matar mías con los dragones viven en manada de queréis fiel

Voz 2 14:18 todo Óscar tiene doce años y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 6 14:25 cuando por ejemplo en condiciones de conducir por qué motivos lo denuncian noche aplicación para buscar un doctor cercanos si cree que Luca Sukhoi que que haya marca la obligación

lo en este mismo instante veremos cómo toman posesión de su cargo la ministra de Hacienda gracias a Montero lo hace a la vez Isabel Celaá también Pedro Duque bueno momento de ilusión para muchos pero nosotros que nos vamos antes de despedirnos no sabemos las preguntas que nos deja el día con Pedro Duque de ministro de la ciencia podrá el Gobierno frente verse cuando la oposición le acuse de estar en la Luna no deja de llover cuánto tiempo tardará la oposición en pedir la dimisión de la nueva ministra de Cambio Climático y con este nuevo gobierno a cuántos cientos de kilómetros del centro político del sistema político han quedado formaciones como Ciudadanos y Podemos cuando Hernando portavoz del PP afirma que el nuevo Ejecutivo de Sánchez

Voz 1552 18:26 porque porcinos lleva al pasado de verdad

Voz 1995 18:28 lo hice pensando en nuestro futuro o que cada vez que habla José María Aznar el PP dice que no lo entiende y ciudadanos sin embargo lo entiende toda

Voz 3 18:38 Nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis puede ser yo creo que es la hora si tú serán nuestras a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno hasta entonces