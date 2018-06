Hoy por Hoy (08/06/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 qué tal está muy buenos días es viernes si ya es viernes iba a seguir lloviendo

Voz 3 00:21 hoy IU durante todo el fin de semana

Voz 1727 00:24 parece que el sábado podemos tener una tregua una tregua pequeña porque el domingo vuelven las tormentas y el viernes de Consejo de ministras y ministros el primero en Moncloa del gabinete Sánchez comienza también con dos noticias de la madrugada la primera la primera en Barcelona hubo agresión sexual en el crimen de la niña de trece años de Vilanova en la ya entró al menos así lo cree la jueza que el imputa este delito a su presunto asesino a quién ha mandado esta noche a la cárcel

Voz 4 00:55 información de si el ahora ya encarcelado Juan Francisco López de cuarenta y dos años ha declarado esta pasada noche que no recuerda el crimen sólo que se estaba duchando que escuchó un ruido en el piso y que se encontró con el cadáver de la niña a quién dice intentó reanimar al ex zaragocista es el abogado

Voz 5 01:12 ha llegado a decir que que lo mate no que se lo entregó que le entreguen a la familia para que lo maten que si sentí que sí recuerda evidentemente

Voz 4 01:20 todo lo que recuerde lo explica la jugo por su parte el abogado de la familia de la niña Antoni Prats explica que el detenido se ha escudado en un consumo excesivo de alcohol y drogas

Voz 1727 01:29 sí la segunda noticia de la noche nos lleva a Extremadura decenas de estudiantes están pasando la madrugada encerrados en la Universidad en protesta porque van a tener que repetir la selectividad el rectorado cree que han sufrido un ataque informático que podría haber filtrado las pruebas ya fijado el doce de julio como fecha para repetir la Hernán Alvarez de la Coordinadora de Estudiantes

Voz 6 01:50 exigimos la marcha atrás de su plan de repetir los exámenes eh hay gente a la que los exámenes el centro de lo que le ha salido muy bien pero ya están hechos no pueden jugar con nuestro bienestar emocional volverá a repetir la prueba que austeridad muchísima ansiedad entre él problemas en los estudiantes

Voz 1727 02:06 tiene que repetir esa prueba unos cinco mil estudiantes el presidente extremeño Fernández Vara ha pedido esta noche en Twitter que se depuren las responsabilidades ya de cara al día este ocho de junio será el primer viernes de Consejo de ministras y ministros

Voz 3 02:21 esto por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obliga

Voz 7 02:24 acciones del cargo feminista de Justicia guardar sí como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto nervioso negativo en ese saco de ministras y meterse con el ministro

Voz 1727 02:38 el ministro del Gobierno tiene prisa y hoy mismo podría empezar a diseñar ya la estrategia sobre Cataluña sobre la importancia de la Constitución española habló la nueva ministra de Defensa en su toma de posesión

Voz 8 02:50 no hay un Estado de derecho sino hay Constitución con la Constitución todo diálogo tolerancia fuera de la Constitución nada y las Fuerzas Armadas son las que los protegen precisa

Voz 1727 03:05 mente porque tiene como misión

Voz 8 03:07 esa defensa de nuestro ordenamiento constituye

Voz 1727 03:10 esta mañana le vamos a preguntarle a Margarita Robles por su departamento en Hoy por hoy también vamos a hablar con Magdalena Valerio con la nueva ministra de Empleo y ya tenemos valoraciones más concretas del Gobierno Sánchez por parte de los partidos que apoyaron la moción de censura Javier Alonso buenos días

Voz 0858 03:26 buenos días Pepa desde Podemos avisan a Pedro Sánchez de que están desencantados con algunos de sus nombramientos sobre todo con el ministro de Interior con Fernando Grande Marley

Voz 4 03:34 que escuchamos a Pablo Iglesias en Televisión Española Pedro Sánchez ha sonreído al Partido Popular y sonreído a ciudadanos parece que ha tardado veinticuatro horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente de Gobierno pero yo no soy quien ha convencido a Pedro Sánchez de que nombre un ministro el PP pero nombrar un ministro del PP

Voz 0858 03:50 el PNV llama enlazará los partidos que como ellos apoyaron la moción de censura a que se hagan ahora corresponsables mensaje anoche de Andoni Ortúzar presidente de los nacionalistas vascos en Hora Veinticinco ojo todos los

Voz 5 04:02 apoyamos la moción de censura el otro día si esto fracasa fracasa haremos también

Voz 1727 04:15 bien Canadá empieza hoy la cumbre del G7 con un seis contra uno todos contra Trump

Voz 0858 04:20 la guerra comercial enfrenta Estados Unidos con el resto de potencias el francés Macron llamen ácido en Twitter con sacar adelante un acuerdo a seis marginando otra

Voz 1727 04:27 la otra fuga de datos y otra vez en Facebook la red social ha reconocido que esta noche han quedado al descubierto mensajes privados de unos catorce millones de usuarios publicados entre el dieciocho y el veintisiete de mayo los sé que publicaría esto en esa fecha Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 04:46 buenos días Pepa nada ya te lo digo nada nada dándolo luto todo el mundo revisando los deportes sigue tensa la relación de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en el peor momento desde que el jugador viste de blanco decepcionado por la postura del club de no atender a las peticiones del portugués de que eleve su contrato con treinta y tres años contrato en vigor cláusula de mil millones de euros y sin entrenador las preferencias de la entidad son otras y no valora de momento asaltar esa mejora de contrato del portugués que la deportivo ayer reaparecía en un terreno de juego tras la final de la Champions fue en la victoria de Portugal en el último amistoso tres cero sobre Argelia en Lisboa no marcó Cristiano Isidre dio una asistencia en el segundo gol

Voz 1727 05:24 los detalles de tiempo con Jordi Carbó muy buenos días

Voz 1645 05:27 buenos días las nubes hoy serán abundantes en más sol en el Mediterráneo donde durante la tarde hará calor las nubes más activas con chubascos a ratos intensos en el interior de Galicia Asturias provincias como León Zamora y Salamanca chubascos con pausas en el resto de Castilla y León la Comunidad de Madrid y Extremadura

Voz 1275 05:45 el como decíamos hacia el sur

Voz 1645 05:48 no más sol también el calor durante la tarde mañana las nubes irán rompiendo pero todavía algunos chubascos en las mismas comunidades que hoy el domingo va a ser mucho más sol menos en el nordeste de la península entre Aragón y Cataluña el domingo las tormentas pueden desear

Voz 9 06:01 dar con intensidad

Voz 10 06:09 cubierto o Frankenstein por desgracia habrá que está en Frankestein apostó ayer le Franquis manos terráqueo Gerar pero quiero Frankenstein

a las ocho la jefa de política Sonia Sánchez y Belén Barreiro directora de la empresa demoscópica My Word Nos la desgranar el primer Observatorio de la era Franken un vuelco me he dado a mí el estomago esta madrugada cuando me he levantado y he visto lo de los chavales que podrían tener que repetirlas en Lecturas sólo de pensarlo

Voz 1727 07:05 es para presumir de juventud

Voz 3 07:09 no no puedo desaprovechar la oportunidad ya acá pero bueno me pone cuerpo mal vamos a estar allí en su encierro vamos a hablar con ellos si vamos a preguntarles en tertulia Lucía Méndez Antón Losada Josep Cuní como ambicioso

Voz 5 07:22 Wen aseguró

Voz 11 07:43 sí

Voz 10 07:44 el VAR

será libre de viernes y menudo viernes sigue se cumple una semana de la moción de censura se cumple una semana de Presidencia por así decirlo de Pedro Sánchez pero queremos que los oyentes como cada viernes opinan de lo que más les apetezca así que esperamos sus mensajes en el nueve uno cinco

Voz 10 08:01 estás dieciséis sesenta y seis tres ocho treinta y uno treinta

Voz 3 08:04 cuatro sesenta y seis

qué tal está muy buenos días es viernes si ya es viernes iba a seguir lloviendo

Voz 2 09:43 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 09:49 las democracias desarrollando sus propias liturgia según van madurando y en la española hay una que escenifica cada relevo de gobierno es ese traspaso de carteras ministeriales que al final representa el relevo tranquilo en el poder es verdad que a veces es más cordial es verdad que a veces lo es menos pero siempre se desarrolla en un clima de normalidad institucional ayer vimos el primer traspaso tras una moción de censura y de nuevo la normalidad fue la tónica dominante escuchamos además los primeros discursos de las nuevas ministras

Voz 1645 10:17 las ministros ya con sus carteras

Voz 1434 10:20 bueno Carolina Gómez buenos días buenos días la nueva ministra de Administraciones Públicas Meritxell Batet intentará sentar las bases para superar el conflicto en Cataluña

Voz 1727 10:28 SAR dialogar y consensuar

Voz 19 10:30 creo que la recuperación de la palabra de las palabras con Catalunya especialmente pero con todas las comunidades autónomas es imprescindible

Voz 1434 10:38 el ministro de Exteriores Josep Borrell ha dicho que España tiene ante sí un problema de integridad territorial su objetivo para Europa es superar la crisis de confianza

Voz 5 10:47 pero si hubiesen dormido en el año dos mil siete y me hubiera despertado once años después no hubiera reconocido la Europa que deje ir

Voz 1434 10:58 en el área económica no ha habido muchas pistas sobre los planes inmediatos del Gobierno quizá la más clara ha sido la nueva titular de Trabajo Magdalena Valerio que espera que el diálogo en pensiones de pronto sus frutos

Voz 1 11:07 lo vamos a conseguir yo estoy convencido que están las bases sentadas para

Voz 1434 11:11 el nuevo ministro de Ciencia Pedro Duque trabajará por situar a España a la cabeza del I más D más i

Voz 20 11:18 ya en el futuro que yo creo que todavía estamos a tiempo ha dado un apretón

Voz 5 11:22 a colocarse en el pelotón de cabeza

Voz 20 11:25 está en el que en el cual queremos está ahí el ministro

Voz 1434 11:27 de Cultura Maxine Huertas ha intentado reconciliarse con el mundo del deporte por su tuit en el que decía que odiaba al deporte

Voz 1 11:34 voy a apoyar amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son héroes y heroínas también para enmendar lo antes de tomar

Voz 1434 11:42 sesión del cargo se fue con el Rey a despedir a la selección que se iba a Rusia para el Mundial

Voz 0858 11:46 Miguel gracias Carolina este relevo tan rápido tan inesperado ha sido toda una sacudida en el tablero político y ahora todos los partidos intentan ir recolocando sus fichas podemos por ejemplo ha comenzado ya a rebajar el entusiasmo con el que recibió la llegada de Sánchez a la Moncloa ayer Pablo Iglesias les reprochó ya en Televisión Española al nuevo presidente el nombramiento de Grande Marlaska como ministro de Interior también le pidió que

Voz 4 12:09 la memoria Pedro Sánchez ha sonreído al Partido Popular y ha sonreído a ciudadanos parece que ha tardado veinticuatro horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente de Gobierno a Pedro Sánchez no le ha hecho presidente ni Rivera ni Mariano Rajoy le hemos hecho presidente nosotros si se vuelve a equivocar de aliados los ciudadanos les habrán no juzgar en la medida justa

Voz 0858 12:30 sólo unas horas después el presidente del PNV pedía aquí en la SER que los partidos que votaron a favor de la moción de censura de Rajoy arrimen ahora el hombro o por lo menos que no pongan palos en la rueda para garantizar cierta estabilidad política Andoni Ortúzar anoche en hora25 ojo todos los que apoyamos las

Voz 9 12:47 moción de censura el otro día si esto fracasa fracasa haremos también

Voz 0858 12:52 el presidente del Euskadi Buru Batzar confirmó también la cronología de la caída de Rajoy Ortúzar asegura que avisaron al ex presidente de que apoyarían la moción sobre las dos de la tarde más o menos justo antes de que el presidente ya saben la historia Se fuera comer con los suyos a un restaurante del centro de

Voz 9 13:07 Darío pasar allí las siguientes

Voz 5 13:10 tras la decisión formal fue el jueves a las dos menos cinco de

Voz 21 13:15 Liga terminada prácticamente la sesión el debate de la sesión de la mañana del interés cuando nosotros tomamos la decisión la ejecutiva es decir cuando se va al restaurantes Mariano Rajoy no usted no sé si usted darles respuesta no creo que para él fuera una sorpresa

Voz 22 13:30 como bien de una manera la lacónica como es normal y quedamos que uno en lo personal pues había había que mantener esta relación no

Voz 0858 13:40 en tanto onzas al Partido Popular sigue tratando de digerir lo ocurrido ha puesto en marcha ya su sucesión la sucesión interna en la sucesión de Rajoy intenta rearmarse ahora como oposición hasta el punto de que ayer propuso que el Gobierno que no ha celebrado ni siquiera su primer Consejo de Ministros se someta de basta a un debate sobre el estado de la nación este mismo mes el mes de junio se quedó solo eso sí ningún otro grupo ha apoyado la iniciativa en el Congreso marroquís sí sí

Voz 1441 14:06 en tiempo apenas para tomar posesión de sus carteras el PP ya anticipaba su oposición en el Congreso pidiendo un debate sobre el estado de la nación para antes de fin de mes y que el Gobierno de Pedro Sánchez se sometiera a su primera sesión de control el próximo miércoles petición rechazada por el resto de grupos que la consideran prematura y que han optado por aplazar por cortesía parlamentaria con el nuevo Ejecutivo cuyos ministros comparecerán a petición propia en todas las comisiones del Congreso el PP sin embargo no perdió un minuto en acusara a Sánchez de ocultarse tras su Gobierno pasarela en palabras de Rafael Hernando para no dar cuentas a los españoles

Voz 23 14:39 no yo necesito que venga el señor presidente de Gobierno y no sé

Voz 24 14:42 con con su Gobierno pasarela

Voz 23 14:45 no sabemos todavía a cambio de que ha obtenido ese apoyo para ser presidente de Gobierno es esencial porque esto es una democracia parlamentaria de creo que señor Sánchez se olvidó

Voz 1441 14:56 un PP por cierto que tras meses obstaculizando el acuerdo entre PSOE Unidos Podemos y Ciudadanos para renovar Radio Televisión Española sea abierto en las últimas horas a desbloquear la convocatoria del concurso público que es uno de los compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez el desenlace el próximo martes cuando se vote en la Mesa del Congreso

Voz 0858 15:14 Ciudadanos por su parte ha bajado en los últimos días la intensidad de sus críticas es orden expresa de Rivera que no quiere sobre actuaciones de su partido el partido naranja en la oposición ayer llamó la atención por ejemplo el tono conciliador de su portavoz en el Congreso de Girauta duro normalmente en los duelos cuerpo a cuerpo hasta su gurú económico Luis Garicano atribuyó a ciudadanos parte del mérito dice en el cambio político a pesar de que sus diputados los diputados naranja votaran en contra de la moción vamos que ya no les parece ni siquiera tan peligroso el apoyo de los independentistas Oscar García buenos días

Voz 1645 15:47 Nos día así el presidente de Ciudadanos Albert Rivera ha dado la orden esperar a la hora de criticar a los ministros de Sánchez la consigna se produce después de que el propio Rivera haya alabado en el pasado la labor de algunos de los miembros del Gobierno por ejemplo en agosto de dos mil dieciséis pidió a Sánchez que hiciera caso de lo que decía Borrell para evitar un bloqueo institucional antes de la investidura de Rajoy o más recientemente a finales de mayo en Twitter escribía el juez Grande Marlaska ha tenido que defender durante muchos años la legalidad democrática y las libertades de los ciudadanos ante la presión y al acoso nacionalista los de Ribera de hecho han disminuido el nivel de sus críticas a Sánchez en los últimos días esto decía el lunes José Manuel Villegas

Voz 1 16:28 que no presidente de Caser Pedro Sánchez tenga demasiadas hipotecas con los separatistas

Voz 1645 16:33 esto ayer mismo Juan Carlos Girauta no

Voz 25 16:36 no chirrían en un nombramiento me parece que es un gobierno formado

Voz 5 16:39 o por personas muy

Voz 1161 16:41 el respetarles en ciudadanos insisten en que el mar

Voz 1645 16:44 Page a los ministros de Sánchez será total de hecho nos recuerdan el grupo parlamentario ha registrado diecisiete peticiones para que todos los ministros comparezcan de forma urgente en el Congreso

Voz 0858 16:59 más asuntos el ex ministro Alberto Ruiz Gallardón negó ayer haber cometido irregularidades durante su etapa como presidente de la Comunidad de Madrid lo hizo como imputado ante el juez que investiga la trama Lezo el saqueo el presunto saqueo del Canal de Isabel Segunda Miguel Ángel Campos

Voz 1552 17:13 a pesar de que como presidente de la Comunidad de Madrid era el máximo responsable Alberto Ruiz Gallardón afirmó ante el juez que no conocía los detalles de la sospechosa compra de Inalsa en dos mil uno que él confiaba en sus técnicos al terminar su comparecencia como imputado por malversación y prevaricación lo reiteró ante los medios

Voz 0858 17:31 esto es una explicación que se ha hecho eh no correspondía a mi puesto que fue una decisión que se adoptó por parte de cada el segunda pero ellos han explicado Hidrográficas lo han explicado con con convicción cuál fue la razón que les impusieron los vendedores para hacerlo de esa manera

Voz 1552 17:47 Gallardón defendió la operación que supuso un desembolso de setenta y tres millones y negó que cobrará comisiones nunca jamás y me da pena que me haga esa pregunta contestó a la fiscal a preguntas de su letrado Gallardón repasó su currículum en la Administración y puso énfasis en que ninguno de los altos cargos que él nombró ha sido acusado de corrupción en oposición clara alusión según fuentes presentes en el interrogatorio a lo que ha acontecido con los presidentes que le sucedieron

Voz 0858 18:15 y la polémica salida a Bolsa de Bankia que terminó con el rescate de la entidad y la inyección de veintitrés mil millones de euros de dinero público ya tiene fecha para su juicio va a empezar el veintiséis de noviembre iba a sentar en el banquillo al presidente que la sacó al parque al parqué a Rodrigo Rato también a otras treinta y dos personas amplia Pilar Velasco

Voz 1743 18:33 tras seis años de investigación el próximo veintiséis de noviembre arranca el juicio por la salida a Bolsa de Bankia por estafa y fraude a los inversores sentar en el banquillo a su primer presidente Rodrigo Rato al ex vicepresidente José Luis Olivas a los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella Francisco Verdú ya está treinta exconsejeros y antiguos directivos por apropiación indebida y falsedad contable las salas será la misa la que juzgó las tarjetas black de Caja Madrid que impuso condenas de tres meses a seis años de prisión en el caso de Rodrigo Rato fueron cuatro años y medio y ahora la Fiscalía pide pues Bankia cinco años por estafa a los inversores según el ministerio público durante la operación bursátil en julio de dos mil once Se ocultó los inversores el estado de quiebra de las cuentas de la entidad se prevén unas ochenta sesiones que arrancan en noviembre durarán hasta junio de dos mil diecinueve

Voz 0858 19:17 gracias Pilar precisamente del Organismo Internacional del desde el que llegó Rato a Bankia el Fondo Monetario Internacional ha cerrado esta madrugada un acuerdo de rescate con el Gobierno argentino

Voz 26 19:27 estamos muy muy contentos porque va a permitir seguir recorriendo el camino hacia el equilibrio fiscal y finalmente desterrar este problema que tuvo la argentina durante setenta años con algunas interrupciones breves en las cuales gastó más de lo que el ingreso

Voz 1552 19:44 es el ministro de Hacienda de Mauricio Macri tras firmar es

Voz 0858 19:47 ese acuerdo de cincuenta mil millones de euros que fija una senda de reducción del déficit e introduce una novedad que parece encaminada a evitar un incendio social en el país un suelo para el gasto social del que no podrá bajar o al menos eso dicen bajo ningún concepto Radio Continental Jorge Elías

Voz 27 20:04 el Gobierno argentino cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por una línea de crédito están by por cincuenta mil millones de dólares que brindar aún para

Voz 1552 20:12 agua financiero y fondo fresco para Argentina

Voz 27 20:15 en la visión del Gobierno ayudará a fortalecer la economía haya recupera la confianza de los mercados la directora gerente del Fondo Monetario Christine Lagarde felicitó al Gobierno de Mauricio Macri por haber logrado un acuerdo brindó un contundente respaldo a la política económica de Argentina ya a la decisión de acelerar el ajuste fija al que ahora buscará equilibrar el presupuesto para dos mil veinte y la política de metas de inflación del Banco Central de Argentina el acuerdo prevé un déficit fiscal del dos punto siete por ciento del producto interno bruto este año y uno punto tres por ciento en dos mil diecinueve metas inflación del diecisiete por ciento para dos mil diecinueve trece por ciento para dos mil veinte y nueve por ciento para dos mil veintiuno La novedad el acuerdo mantiene un piso para el gasto en asistencia social que no bajara como porcentaje del Producto durante los próximos tres años

Voz 0858 21:11 la Fiscalía de Guatemala va a investigar si el Gobierno ha actuado de forma diligente en la gestión del desastre del Volcán de Fuego que deja ya ciento nueve muertos yo es que el Ejecutivo de Jimmy Morales está recibiendo muchas críticas por no pedir ayuda internacional hasta noventa y seis horas después de la erupción Julián Molina buenos días buenos días Herminia

Voz 1915 21:28 serio público revisará si se activaron todos los protocolos necesarios y se procedió correctamente al evacuar a las miles de personas afectadas el Gobierno mientras tanto ha solicitado la ayuda internacional lo ha explicado la ministra de Exteriores en rueda de prensa

Voz 28 21:42 que solicitan la ayuda para las diplomáticas que los agentes de compra basarán su valiosa asistencia y ayuda a ella rezará para atender las necesidades que se eleva murió

Voz 1915 21:55 para algunos esta petición llega tarde la Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú acusa al presidente de haber negado la ayuda internacional según la responsable exteriores necesitan mucho material

Voz 28 22:06 viendo para el ver diez albergues de campaña al Federación L raciones alimentarias frías

Voz 1915 22:11 sólo unas horas después de la erupción España mandó mantas y camas para los refugios y ayer se confirmó que en total nuestro país destinará

Voz 1645 22:19 doscientos mil euros a Guatemala seis y veintidós

Voz 0858 22:22 cinco y veintidós en Canarias aquí en Europa las autoridades con Piazza han comienzan a discutir la última propuesta que recibieron ayer de los negociadores británicos del Brexit el documento pone negro sobre blanco lo que también en Bruselas que Londres quiere los beneficios del mercado único pero sin ninguna de sus obligaciones corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 22:40 la propuesta británica se encuentra ya en Bruselas donde hoy se celebra la primera Reunión para estudiar la oferta pero el documento que ha enviado tres Sami confirma los peores temores es decir que el Reino Unido quiera sólo el mercado dando por hecho que con su referéndum elimina la libre circulación de ciudadanos yeso no puede ser para muchos gobiernos que expiran con un cierto temor

Voz 1434 23:03 por este debate

Voz 0738 23:05 que el riesgo en la práctica es que sin un acuerdo pueda enterarse en el Caucus ya cambio me ofrece mantener las normas actuales en la Unión Aduanera es decir las normas europeas eso sí pidiendo poder participar en las futuras sobre todo seguir entrando en el mercado de grandes proyectos de inversiones

Voz 0858 23:31 Bruselas prepara el que será el mayor paquete de inversión en ciencia e innovación presupuestado hasta ahora en el mundo las instituciones comunitarias están discutiendo las cuentas de la Unión para el periodo dos mil veintiuno dos mil veintisiete ir a propuesta de la Comisión recoge una inversión de hasta cien mil millones de euros en ese periodo Javier Gregory

Voz 0882 23:48 mejorar la salud lograr fuentes de energía más limpias y crear nuevos alimentos en estos tres campos vitales para el desarrollo propone la Comisión Europea que se invierta la mayor parte de los cien mil millones de euros de los que dispondrá el nuevo plan europeo de investigación que se aplicará del año dos mil veintiuno al dos mil veintisiete este programa Se llama horizonte Europa es el de mayor cuantía económica

Voz 1552 24:09 la del mundo dedicado a la ciencia porque además

Voz 0882 24:11 lleva un aumento del veintitrés por ciento con respecto al plan ahora en vigor que ya marcó un récord mundial según la Comisión esta inversión mantendrá la Unión Europea la vanguardia de la investigación a escala mundial cada euro invertido en este programa puede generar un rendimiento de hasta once euros en un periodo de veinticinco años además y es otra de las ventajas Se prevé que las inversiones de la Unidad de investigación puedan crear también

Voz 29 24:36 hasta cien mil nuevos puestos de trabajo

Voz 2 24:43 los deportes

Voz 0858 24:46 ya saben que el parón veraniego en el fútbol es tiempo de culebrones y Cristiano Ronaldo y el Real Madrid viven ahora su peor momento Sampe desde que llegó al portugués a la capital

Voz 1161 24:54 se repiten los pasos del final de temporada de dos mil diecisiete tras ganar la Champions ante la Juve se empezó a saber que el jugador quería más el pero se recondujo la situación con una promesa de renovación este verano el luso volvió a desatar la tormenta sobre el mismo terreno de juego de Kiev cuando los compañeros celebraban la décimo tercera con el club tratando de conseguir la contratación de Neymar Cristiano dicho basta según su entorno su decisión sería irreversible pero una postura clara a tres con treinta y tres años con contrato en vigor una cláusula de mil millones de euros y sin entrenador las preferencias de la entidad tras y no valora de momento asaltar esa mejora del contrato del portugués al menos en las condiciones que plantean el y su gente su compañero Marcelo desde la concentración de Brasil bromeaba con la posible llegada de Neymar y la marcha de Cristiano crisol duros mismo modelo

Voz 2 25:35 fue letrada Cristiano Ronaldo es dueño del Real

Voz 5 25:38 sí si el presidente quiere fichar a alguien el presidente lo va a fichar P

Voz 30 25:41 no porque esté embistió mano Neymar no puede venir todo el vestuario quiere que Cristiano se quede pero no tiene que ver una cosa con la otra mimar tiene siempre las puertas abiertas del Real Madrid el Madrid tiene que buscar siempre a los mejores jugadores un anima

Voz 2 25:55 para jugar en el Real Madrid redonda traer branding orgullo no u

Voz 1161 25:59 en Madrid mientras en lo deportivo Ronaldo reaparecía anoche en un terreno de juego tras la final de la Champions fue en la victoria de Portugal en el último amistoso tres cero sobre Argelia en Lisboa no marcó Cristiano y dio una asistencia en el segundo gol en cuanto a la selección española ya están desde anoche en la concentración de Krasnodar con la mente puesta en el amistoso de mañana ante Túnez se van recuperando Busquets y Carvajal sobre todo este último que no jugara mañana pero sí podría llegar incluso al debut del día quince ante Portugal además Corea del Sur empataba a cero con Bolivia Inglaterra le ganaba dos cero a Costa Rica Uruguay tres cero a Uzbekistán hoy más amistosos tres enfrentamientos entre selecciones mundialistas Croacia Senegal Suiza Japón y Alemania Arabia Saudí y dos más la mundialista Irán se enfrenta a Lituania y también en el Mundial Polonia se mide con Chile en casa el Real Valladolid toma ventaja en la semifinal tres uno sobre el Sporting que sigue vivo gracias al gol de Johnny que tras el partido tenía muy claras las cosas

Voz 31 26:45 hemos hecho el ridículo no tengo explicaciones para argumentar el ridículo que hemos hecho una primera parte de verdad es algo que no entiendo que no comprendo después de haber estado trabajando toda la semana los puntos fuertes de Valladolid sabíamos que era el balón parado los centros laterales y todos los goles vienen por ahí

Voz 3 27:01 marcaban Calero Hervías y calavera en los

Voz 1161 27:03 de la nos en el Larguero el propio Hervías lamentaba el gol asturiano que deja la eliminatoria más abierta

Voz 7 27:07 terminamos en la Corona pero también es verdad que sabemos de la calidad del Sporting de los cuadros desequilibrantes que no entro Esther obligación de ensueño con tres uno pues es un resultado no bueno cómo superarla en unos vale ir allí a especular tenemos que ir a a presionar como en la primera parte y a intentar marcar gol

Voz 1161 27:24 pues ganar el partido no el domingo partido de vuelta en el Molinón además en Roland Garros eliminada Garbiñe Muguruza sólo nos queda el de siempre Rafa Nadal que disputa hoy desde las tres y media las semifinales ante el argentino Del Potro en la otra semifinal la revelación del torneo el italiano check in

Voz 1727 27:38 mi tía también en semifinales de dobles

Voz 1161 27:41 tan Feliciano López y Marc López que juegan hoy ya está el Real Madrid en la final de la ACB tras ganar ayer Gran Canaria noventa y dos noventa y nueve

Voz 9 30:00 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:04 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 30:11 ya hay fecha para la primera reunión entre los reyes de España y el presidente de Estados Unidos Donald Trump será en Washington dentro de semana y media concretamente el diecinueve de junio negó Carolina Gómez

Voz 3 30:22 buenos días Javi Felipe VI y Letizia viajan por segunda vez Estados Unidos este que son reyes les acompañara el nuevo ministro de Exteriores Josep Borrell apenas dos semanas después del nombramiento del nuevo Gobierno María Manjavacas es el estreno internacional en un viaje con los Reyes el ministro de Exteriores Josep Borrell les acompañará en su gira por Estados Unidos que empiezan el catorce de junio en Nueva Orleans y termina el diecinueve de junio en Washington donde los Reyes serán recibidos en la Casa Blanca por Donald Trump y la primera dama será la primera vez que se vean Don Felipe y el presidente norteamericano después de que en septiembre pasó dado recibiera a Rajoy en una visita que quedó marcada por el apoyo que Tram brindó entonces a España ante el desafío independentista de Cataluña Se trata del segundo viaje oficial de los Reyes a Estados Unidos y a parte de la política el viaje tiene como objetivo conmemorar los trescientos años de la fundación de Nueva Orleans y San Antonio en las dos ciudades sureñas de Estados Unidos con una marcada vinculación española hoy primera reunión del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez al igual que el presidente de los nuevos ministros y ministras han obviado la Biblia y el crucifijo a la hora de prometer sus cargos una fórmula que respeta y entiende el arzobispo de Toledo Braulio Rodríguez

Voz 37 31:28 eso no no debe sorprender la Iglesia está cada vez más pueblos de la tarea de que haya separación Iglesia Estado pero hay muchos políticos que eso no lo practicar

Voz 3 31:40 el noventa y cinco por ciento de los residuos que flotan en el mar son plásticos lo denuncia hoy WWF coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos en nuestro país es el segundo país que más plásticos vierte al Mediterráneo Julia Molina

Voz 1915 31:52 BNG cree que aquellos países que recibe más turismo provocan también más basura y alerta de que si no frena esta tendencia el Mediterráneo acabará siendo una trampa para la biodiversidad para los humanos los animales se quedan atrapados y come micro plásticos y eso hace que acaben entrando en nuestra cadena alimentaria en España el problema no es sólo lo que ver timos sino también la cantidad de plástico que consumimos somos el cuarto país de la Unión Europea que más lo hace ya hace sólo unas semanas

Voz 3 32:19 nueve julio de dos mil dieciocho Se cobrarán todas las fuerzas de plástico

Voz 1915 32:24 la ex ministra de Medio Ambiente Isabel Tejerina anunció que el mes que viene las bolsas eran de cobro a partir

Voz 3 32:29 dos mil veinte estarán prohibidas DGT Teresa Serrano buenos días buenos días las carreteras despiertan poco a poco este viernes destacamos en Madrid tráfico ya intenso en la M cuarenta en el tramo entre Vallecas y Coslada sentido norte y en las entradas desde el sur como la A42 a la altura de Parla la A4 en Valdemoro en Pinto y en Getafe en Córdoba en la A cuatro y un corte de la calzada por la pérdida de la carga de un camión en Vizcaya en Alonsotegi un accidente por alcance complica la BI seiscientos treinta y seis sentido Bilbao y además en Lugo precaución por los bancos de niebla hasta ahora en la A8 en Mondoñedo andantes lluvias hoy en todo el país menos al Mediterráneo donde hará sol y subirán las temperaturas tónica muy parecida durante el fin de semana

Voz 35 34:59 hoy por hoy España que iraquí

Voz 28 35:05 a ir al banquillo

Voz 5 35:14 a las seis y treinta

Voz 0858 35:15 cinco a cinco y treinta y cinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Castilla y León allí no hay acuerdo entre la dirección y los sindicatos de Renault irá acompañada por hecho que va a suprimir el turno de noche en sus plantas de Valladolid y de Palencia lo que dejaría en la calle a mil cuatrocientos trabajadores a partir del próximo mes de julio Eva Marín buenos días

Voz 0603 35:34 buenos días y los sindicatos ya anuncian movilizaciones en caso de que la empresa después de la eliminación de este turno adopte medidas de flexibilidad y habilite más horas extras o los fines de semana para que los trabajadores que queden en plantilla acudan las factorías el más contundente Unai Hernández de CGT que no descarta convocar huelga

Voz 39 35:52 no sería lógico que después de eliminar mil cuatrocientos puestos de trabajo aplicase sale trabajó los fines de semana entonces ya hemos advertido de la empresa tienen Tasso que que adopte medidas de flexibilidad de trabajo en fin de semana CGT planteará huelga durante esos días

Voz 0603 36:05 por su parte la empresa insiste en que la medida se debe al descenso de las ventas y la necesidad de ajustar la producción al mercado no se habla en ningún momento de despidos sino de finalización del contrato

Voz 0858 36:15 en Andalucía esta madrugada han llegado al puerto de Motril un centenar de personas rescatadas por Salvamento Marítimo que entre los ocupantes hay dos niños todos se encuentran en buen estado de salud Elena Carazo buenos días

Voz 1434 36:27 los días uno de las pateras estómagos y hundida

Voz 0858 36:30 el momento precisamente el rescate si la embarcación Denia

Voz 1434 36:32 problemas de navegación y estaba semihundida como decías cuando fue localizada a dieciséis millas al noroeste de la isla de Alborán viajaban cuarenta y cuatro personas de origen subsahariano entre ellas había un niño de corta edad es la segunda embarcación en pocas horas en la zona anoche llegaron otras cuarenta y siete personas rescatada cerca de la isla de Alborán en aviso de de antes de la salida de las pateras de la zona de tensa Man de Puyo Far permitió a Salvamento Marítimo movilizarse y rescatar a todas estas personas que ya han recibido atención por parte de Cruz Roja uno de los ocupantes de la primera patera necesitado traslado al hospital de Motril por diversas dolencias lo noventa y uno inmigrantes al menos dos de ellos de corta edad han sido trasladados al puerto de Motril y puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida temporal del puerto

Voz 0858 37:19 si la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que introducía albaneses en Reino Unido desde los puertos de Bilbao y Santander hay catorce detenidos que además estará acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros también traficaban presuntamente con droga Radio Santander Fermín Mier buenos días

Voz 1552 37:36 buenos días el cabecilla de la red residía en Cantabria en una vivienda alquilada en el municipio de Piélagos vivienda en la que los albaneses y hospedaban hasta que la organización les intentaba colar como polizones en los ferrys que unen Santander y Bilbao con el Reino Unido Raúl Arias es el portavoz de la Guardia Civil

Voz 1915 37:53 es el mísero recibió si yo

Voz 40 37:56 se pudo comprobar que servía también como punto de encuentro de los ciudadanos albaneses donde se encontraba no donde estaban varios días

Voz 1552 38:04 la red se financiaba con las aportaciones que hacía cada polizón unos seis mil euros por abandonar el continente con destino al Reino Unido la Guardia Civil asegura que la red ha obtenido también importantes beneficios con el tráfico de drogas que traían desde Holanda el cabecilla de la organización trató de viajar en su momento Reino Unido también como polizón pero fue detenido en Santander así que decidió quedarse aquí montar esta red delictiva que acaba de caer con la detención de catorce personas

Voz 0858 38:35 vamos a Galicia porque la oposición al completo pide al presidente de la Xunta el popular Alberto Núñez Feijóo que pida perdón por estas palabras dirigidas a una diputada del BNG

Voz 5 38:44 es verdad que me parecía que el señor apuntó que está citada dicen que no se parecerá cede pero evidentemente que de ahí

Voz 0858 38:53 en comentarios de que está muy necesitada que rechazan las diputadas de todos los grupos políticos por machistas María

Voz 0605 38:59 hace dos días Feijóo retiró el comentario ofensivo a instancias del presidente del Parlamento pero no se ha disculpado es lo que exigen desde la oposición todas las diputadas del Benega soy un marea lo consideran inaceptable más viniendo del presidente de la Xunta piden que se disculpe públicamente por unas palabras que humillan a todas las mujeres Ana Pontón es la portavoz nacionalista ya que en iba dirigido el comentario

Voz 41 39:22 pienso que cuando se pasan tantas líneas Shannon sólo de respeto personal sino de respeto a la dignidad de las mujeres o el cierre con esa o eso que se pidan disculpas

Voz 0605 39:33 todas han firmado un comunicado conjunto asegurando que ante el machismo no se pueden callar ni pasar página y reclamando un mayor compromiso con las políticas de igualdad

Voz 0858 39:42 y en Barcelona

Voz 42 39:45 la sociedad civil catalana

Voz 0858 39:49 cancelado un acto de homenaje a Cervantes en la Universidad de Barcelona después de lo que escuchan después de que un centenar de personas les increpaban al grito de Fuera fascistas Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 40:00 hola buenos días estas cien personas entraron dentro del edificio histórico de la Universidad de Barcelona algunos de ellos hasta delante mismo de la sala donde se iba a realizar el acto tuvieron más de un rifirrafe con algunos de los asistentes y después intentaron boicotear este acto haciendo ruido al final se optó por suspender decidió la organización los manifestantes estaban convocados por varias entidades como la Coordinadora Obrera Sindical o Around reclamaban que la universidad no permitan ningún acto de Sociedad Civil Catalana como decías en este caso se trataba de una conferencia sobre la vida de Cervantes

Voz 0858 40:30 gracias Freddy

Voz 5 40:32 hasta luego Radio valenciano todo el día

Voz 0858 40:35 la Policía ha detenido a un conductor de los autobuses municipales por masturbarse mientras conducía

Voz 0141 40:40 sí el hombre de sesenta años y sin antecedentes policiales ya está en libertad fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial puede anunciado por una de las pasajeras del autobús que le vio tocándose la chica se bajó y lo denunció ante la Policía la EMT recibió un requerimiento para identificar al chófer pero sin saber los motivos así que inició una investigación interna

Voz 35 41:10 en Euskadi los alcaldes del Duran Guisado van a pedir perdón por la quema de brujas que se llevó a cabo en la

Voz 0858 41:15 comarca hace más de cuatrocientos años siempre basado en supersticiones y muy a menudo sus supuestos delitos simplemente eran vivir al margen de las estrictas normas sociales que constreñida a las mujeres a época este fin de semana van a reparar su memoria Radio Bilbao Isabel Léon a uno

Voz 1915 41:30 qué tal alguno en concreto va a ser mañana en Abadiño durante la celebración del día de la van a recordar los castigos impuestos por brujería en la comarca veremos de qué forma pero avanzan que simbólicamente se tratará de enmendar el daño causado con una petición de perdón pública y es que pese a que tras los juicios de tu garra Murgui la Iglesia reconoció que la brujería era fruto de los mitos y los miedos de unas sociedad inculta las autoridades de la Merindad de Durango en Vizcaya continuaron castigando la hasta que en mil seiscientos dieciocho fueron liberadas de la cárcel de Astorga las últimas mujeres retenidas por brujería además de formular esa petición de perdón pública mañana representantes de los municipios del Durán Quesada a aprovechar la cita para reivindicar en el documento la igualdad entre hombres y mujeres y la libertad de pensamiento

Voz 43 42:13 no

Voz 0858 42:20 día abrimos la Mesa del Mundo en Italia porque allí también están estarán no Gobierno y su vicepresidente Luigi Di mayo del Movimiento cinco Estrellas avisa Europa que ellos no cumplirán con algunas exigencias comunitarias por el bien de su país dice el vicepresidente del Ejecutivo que ha relajado el mensaje a Suu a los empresarios ha querido relajar a los empresarios asegurándoles que a ellos no les va a subir los impuestos Roma Joan Monzón

Voz 5 42:44 el Gobierno italiano se mueve en dos direcciones ya dos ritmos distintos por un lado al movimiento cita

Voz 1645 42:49 con estrellas le toca hacer el papel de pacificador

Voz 5 42:51 este jueves un líder Luigi Maio ministro de Trabajo y vicepresidente del Gobierno acudió a la asamblea de la patronal italiana donde dio su palabra

Voz 44 42:58 a ver no allí italiano que el Líbano un aumento

Voz 5 43:02 era el el IVA

Voz 44 43:05 estarán quise irme me aplaudieron los empresarios

Voz 5 43:07 es que también escuchar aunque no habrá por el momento ningún susto todas las medidas que implican más gastos se dejan para el año que viene pero mientras desde la otra pata del Gobierno el otro vicepresidente y líder de la Liga Matteo Salvini

Voz 0858 43:18 de pérdida Italia protestas eh

Voz 5 43:21 dijo que pedirá la OTAN que los protejan de la única agresión que sufre Italia de la presión migratoria ingrávido sostén después de que la Alianza Atlántica criticar a que Italia quisiera retirar las sanciones a Rusia Salvini habló después del primer Consejo de Ministros del Gobierno en el que no estuvo el jefe del Ejecutivo Giuseppe Conte que debe representar a la cumbre del G7 todos estos mensajes contradictorios

Voz 0858 43:46 el CIE Nueva York Naciones Unidas ha sancionado esta madrugada por primera vez a seis traficantes de personas libios que llegaron a torturar y vender como esclavos a varios migrantes que querían llegar a Europa la ONU les va a congelar todos sus activos y les va a prohibir salir del país corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado buenos días

Voz 1727 44:04 buenos días es la primera vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba sanciones contra seis supuestos líderes de redes criminales acusados de traficar con personas la mayoría inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo las sanciones entrarán en vigor inmediatamente pasan por congelar todas las cuentas bancarias y otros bienes económicos y el objetivo es evitar que estos presuntos delincuentes se lucran a costa de la explotación de inmigrantes que se enfrentan a todo tipo de agresiones durante su éxodo hacia Europa el Consejo de Seguridad ha actuado a raíz de unas imágenes que publicó la cadena CNN el pasado otoño donde se veían cómo los inmigrantes serán vendidos en el mercado de

Voz 3 44:43 clavos en Libia las sanciones han sido adopta

Voz 1727 44:46 dadas por unanimidad respaldadas por las autoridades libias que han pedido incluso que se amplíen el Consejo insiste en que son parte de un esfuerzo más amplio para estabilizar el país norteafricano devastado desde dos mil once

Voz 10 44:57 eh

Voz 0858 45:07 y cerramos la Mesa del Mundo en Argentina que investiga ya la muerte de la hermana menor de la reina Máxima de Holanda la policía apunta al suicidio como causa de su muerte Julián Molina buenas

Voz 3 45:17 buenos días la casa real holandesa ha confirmado

Voz 1915 45:19 en un comunicado el fallecimiento de Inés de Inés Zorreguieta la hermana más cercana a máxima tenía treinta y tres años será apasionada de la música

Voz 3 45:30 en y había estado ingresada en un centro

Voz 1915 45:33 Alario porque sufría depresión la razón por la que su hermana mayor intentó incluso convencerla de que volviese con ella en Holanda dicen que era la favorita de los cuatro hermanos de máxima fue de hecho la elegida para ser la madrina de una de las princesas de harán la Reina ha cancelado su agenda incluida su visita de Estado a los países bálticos donde tenía previsto viajar este próximo lunes el primer ministro holandés ha mandado sus condolencias a la familia y ha reconocido que la muerte de Zorreguieta ha sido un shock

