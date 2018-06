Hoy por Hoy (08/06/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:16 sólo puede haber una cosa peor que suspender la selectividad es tener que repetirla una semana después bueno pues eso es lo que les va a pasar a los alumnos de Bachillerato de Extremadura

Voz 1860 00:28 he estado un montón de tiempo estudiando esta asignatura Si en la noche ante todo hilillos super agobiadas para que ahora de puede a veces examen haberme salido bien pues ya que repetirlo también coincide con los exámenes B2 de inglés o gente que ella se lo de viaje me parece vergonzoso que la Universidad tengamos que pagar nosotros la lunes

Voz 1727 00:50 qué tal está muy buenos días todavía no se sabe con exactitud qué es lo que ha ocurrido se ha sido un error un hackeo un fallo de seguridad lo cierto es que según Javier Benítez que es el presidente del tribunal examinador se han detectado catorce entradas de desconocidos en el sistema de la universidad donde se guardaban los exámenes

Voz 2 01:09 se accesos indebidos exigen se K

Voz 1727 01:13 en un contexto de casi cinco mil

Voz 2 01:16 en uno es una insignificancia una insidia

Voz 1727 01:18 edificabilidad pero que va a obligar a repetir los exámenes de selectividad a unos cinco mil estudiantes centenares de ellos se concentraron anoche frente al Rectorado de la Universidad en el campus de Badajoz y al menos una veintena se han encerrado en la biblioteca están pasando la noche allí el presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara exigía esta madrugada en Twitter que se depuren responsabilidades y que se pida disculpas a los alumnos es viernes es ocho de junio y el primer día de trabajo del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez llega con reacciones más precisas ya del resto de partidos un poco noqueados todavía por la capacidad de reacción del líder socialista para formar su gabinete por ejemplo Ciudadanos donde su líder Albert Rivera auguraba hace sólo una semana un gobierno monstruoso

Voz 3 02:05 efectivamente vamos a hacer oposición a un Gobierno que pretende en definitiva desmantelar la igualdad entre españoles que pretende liquidar la solidaridad que pretende señalar aquellos que piensan distinto que pretenden sus socios en definitiva sacar tajada de la debilidad de su Gobierno de un posible presidente

Voz 1727 02:22 una semana después su responsable económico Luis Garicano escribe en redes sociales que el Gobierno de Sánchez es parte de lo que Ciudadanos ha querido traer y el portavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta va más lejos no me chirrían en un nombramiento

Voz 4 02:35 esto me parece que es un gobierno formado por personas muy respetables que por personas que en sus campos han demostrado ser buenos profesionales alguno en concreto siento personalmente una gran proximidad como es el nuevo ministro de exteriores

Voz 1727 02:51 es ciudadanos descolocado Pablo Iglesias de Podemos reprochándole a Sánchez que se olvide de quién le prestó su apoyo en la moción Pedrosa

Voz 0089 02:58 Sánchez ha sonreído al Partido Popular y ha sonreído a ciudadanos parece que ha tardado veinticuatro horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente de Gobierno

Voz 1727 03:06 no parece que vaya a tener este Gobierno los clásicos cien días de gracia hoy toca empezar a gobernar comprobaremos cuáles son sus prioridades lo que sí sabemos ya es el viaje oficial que tienen agenda el nuevo ministro de Exteriores Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 03:20 buenos días ese Burriel acompañará a los Reyes de España en su visita a Estados Unidos para conmemorar el trescientos aniversario de las ciudades Nueva Orleans y San Antonio al final de ese viaje el diecinueve de junio Don Felipe y Doña Letizia para ser recibidos por Donald Trump en la Casa Blanca

Voz 1727 03:33 noticia de la noche el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Argentina han acordado el precio del rescate a la economía del país

Voz 0393 03:40 estamos muy muy contentos y envidiado en Argentina se muestra satisfecho el fondo desembolsará cincuenta mil millones de dólares en tres años Christine Lagarde pide acelerar el ritmo de reducción del déficit y controlar la infracción que carcoma en los cimientos de Argel

Voz 1727 03:54 ya tiene fecha el juicio por la salida a Bolsa de Bankia se iniciada el veintiséis de noviembre puede pero

Voz 0393 04:03 el hangar hasta junio del año que viene Rodrigo Rato Ángel Acebes y otros treinta ex se sentarán en el banquillo acusados de fraude falsedad en las cuentas la Fiscalía pide cinco años de cárcel para le

Voz 1727 04:13 el vicepresidente y finalmente se han presentado cargos por agresión sexual contra el hombre acusado de matar a una niña de trece años esta semana en Vilanova i la Geltrú

Voz 0393 04:22 el cadáver de la pequeña fue localizado el lunes debajo de un colchón en la casa del detenido el juez ha acordado esta noche su ingreso

Voz 1727 04:29 presión y antes del deporte este gesto de Estados Unidos que ha devuelto a España Carolina una carta manuscrita de Cristóbal Colón

Voz 0393 04:37 sí se el acaban de entregar al embajador Pedro Morenés la misiva que habla sobre los descubrimientos de colon fue robada en dos mil cuatro dos mil cinco no se sabe con exactitud de la Biblioteca Nacional de Cataluña

Voz 1727 04:48 ahora si el Real Valladolid da un paso serio Sampe para volver a Primera División cuatro años después

Voz 1161 04:54 con su victoria contundente anoche en Zorrilla tres uno sobre el Sporting en el partido de ida de la segunda semifinal pero las

Voz 0089 05:00 pensó a la máxima categoría marcaban Calero Hervías

Voz 1161 05:02 calavera para los pucelanos el gol de Johnny para los asturianos deja abierta esa eliminatoria que se resolverá el domingo en El Molinón hablan Hervías Johnny

Voz 6 05:09 Dexter hubiera sido un sueño un tres uno

Voz 1 05:11 es un resultado

Voz 7 05:12 bueno no damos explicaciones para argumentar el ridículo que hemos hecho una primera parte es algo que no entiendo que no comprendo

Voz 1161 05:18 antes la resolución de la otra semifinal mañana desde las seis de la tarde Real Zaragoza Numancia empate a uno en la ida disputada en los padres

Voz 1727 05:24 Ecos

Voz 1440 05:27 hoy mejorar la situación meteorológica en el Mediterráneo va a lucir el sol con calor durante la tarde empeora en la mitad oeste especialmente en Galicia Asturias y zonas próximas de Castilla y León con chubascos en el resto de la mitad oeste también lloverá pero menos temperaturas sin cambios importantes el fin de semana el tiempo se mantendrá muy cambiante

Voz 1 05:45 a sudores fríos emoción miedos temblores gritos éxtasis para

Voz 8 05:52 no hablo de esos partidos habló de los otros partidos

Voz 7 05:58 las calles que empiezan pero nunca terminan del colega que yo era siempre quieres

Voz 1 06:01 su equipo aquella vez que se apagó la tele y no bicis

Voz 7 06:04 el final de las Mao cinco Estrellas miembros risas

Voz 0738 06:16 imagínese elegiría entre un fin de semana en París uno en la Ciudad de la Luz elegir entre el coche de tus sueños o un súper deportivo pensado para que elija entre acertar o acertar ahora tiene unas condiciones excepcionales gama SUV de Honda desde dieciocho mil setecientos euros descubre en la en la red de concesionarios Honda

Voz 1727 06:37 esas gafas cuánto hace que no te graduadas vena visión la gradual de gratis si lo necesitas tratemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento si las que el hijas sólo embistió

Voz 1100 06:47 ah

Voz 9 06:55 cumplir fielmente las obligaciones del cargo

Voz 1727 06:58 aún así como mantener el secreto de la felicidad

Voz 9 07:00 el Consejo de Ministros y Minnesota

Voz 1727 07:03 la presidenta de Igualdad Carmen Calvo fue la primera en utilizar la fórmula ni el resto de miembros del nuevo Gobierno las siguió el nuevo Consejo de ministras y ministros se reúne hoy por primera vez en Moncloa tiene previsto Carolina empezar por Catalunya

Voz 0393 07:17 el Consejo de Ministros prevé analizar la situación en Catalunya Sánchez quiere encauzar la relación con la Generalitat y propiciar antes del verano un acercamiento con el gobierno de Quim Torra la hoja de ruta no está definida pero la intención del Ejecutivo es abordarla hoy mismo la encargada de liderar esa estrategia será la ministra de Administraciones Públicas Meritxell Batet escucha

Voz 10 07:35 a dialogar y consensuar creo que la recuperación de la palabra de las palabras con Catalunya especialmente pero con todas las comunidades autónomas es imprescindible

Voz 0393 07:45 el Gobierno también aprobará hoy una serie de nombramientos de altos cargos entre ellos parte de los Veinticinco secretarios de Estado con los que cuenta el nuevo Ejecutivo están el secretario de Comunicación Miguel Ángel Oliver y en el ámbito de Presidencia del Gobierno se va a aprobar el nombramiento de Iván Redondo como director de gabinete de Pedro Sánchez sobre la estabilidad del Gobierno el presidente del PNV anoche en Hora Veinticinco enlazaba esta advertencia podemos ojo todos

Voz 11 08:08 los que apoyamos la moción de censura en el otro día si esto fracasa fracasa haremos también

Voz 1491 08:15 Andoni Ortuzar aseguraba que la nueva consejera de Hacienda andaluza va

Voz 0393 08:18 ver ahora con otros ojos el cupo vasco María Jesús Montero llegó a pedir a Montoro que se suprimiera

Voz 1727 08:24 ese privilegio por cierto que en este contexto de atención y sensibilidad feminista en Galicia Alberto Núñez Feijóo se ha referido en estos términos a la líder del BNG Ana Pontón

Voz 8 08:36 siete

Voz 12 08:38 la verdad es que me parecía el señora que estaba necesitada y dicen que no se parecen ambos CD pero evidentemente que ustedes a Inda esta máis es señor Villares

Voz 1727 08:50 la señora apoyo está muy necesitada de decía dejó que inmediatamente pidió que se retirara esa frase del diario de sesiones pero la oposición lo que le pide que haga y disculpas publicas que que pida disculpas públicas y volviendo a Madrid al nuevo Gobierno del PP ejerce ya la oposición sin tregua ninguna sin la tregua que anunció quiere debates sobre el estado de la nación ya casi antes de la primera reunión del gabinete debate sobre el estado de la nación que por cierto Rajoy no convocaba desde el año dos mil quince Rafael Hernando

Voz 11 09:23 que no me este distrayendo con su Gobierno pasa que ya tendrá la oportunidad también quiero que vengan algunos del Gobierno pasa que ya están diciendo cosas a los españoles yo necesito que vendo el presidente de gobierno

Voz 1727 09:40 sin embargo parece que el Partido Popular sí que está dispuesto ahora a desbloquear la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española Mario el al herido

Voz 1491 09:48 tras la moción de censura y la llegada del nuevo gobierno del Partido Popular

Voz 0259 09:52 cambiado de postura llevaba semanas bloqueando la propuesta de concurso público pactada por el PSOE Podemos y Ciudadanos para renovar la cúpula de Radio Televisión Española un acuerdo del que se habían desmarcado los conservadores ahora han decidido aceptarlo después de las modificaciones y correcciones jurídicas introducidas por los letrados Congreso el resto de los grupos ha pedido tiempo para examinar el nuevo texto aunque esperan poder aprobarlo definitivamente la próxima semana este cambio de actitud del PP permitirá poner por fin en marcha la nueva ley aprobada en septiembre todo el proceso de elección del consejo de administración del presidente de Radio Televisión Española el mandato de José Antonio Sánchez termina el veintidós de junio son

Voz 1727 10:35 ahora las siete once las seis y once en Canarias

Voz 13 10:38 en el

Voz 14 10:41 esos doce subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe ofrece tarifas promocionales para viajar en tren desde Madrid Almería Huelva y Algeciras al mejor precio sólo hay que buscar la oferta redonda para viajar a Almería desde cuarenta euros el trayecto de ida y vuelta a Huelva desde sesenta y ocho y Algeciras desde setenta promoción válida para viajes de ida y vuelta hasta agotar existencias más información en Renfe punto com

Voz 15 11:05 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno

Voz 16 11:07 es uno de España

Voz 17 11:10 disfruta sólo la parte buena de tener un coche con Banque renting tienes tu coche con mantenimiento reparaciones sustitución en limitar la de neumáticos y seguro a todo riesgo cerrado y sin franquicia y al final del contrato cambia de vehículo fácilmente con la garantía de calidad Bankia tienes un mes para decidir forma atento oficina o en Bankia punto es Bankia garantía aplicable a vehículos en campaña

Voz 18 11:30 imaginas que tu televisor te dijera quiénes ese actor tiempo que hará mañana o los resultados del partido de la selección no hace falta que les Marines ya es real el eje lanza al mercado los primeros televisores LED con inteligencia artificial real con unas ofertas de lanzamiento increíbles descuentos de diez quince por ciento más el televisor es súper u HD enano Cell con inteligencia artificial

Voz 8 11:51 de venta en tu tienda habitual

Voz 19 11:55 debe oye alguien ha ganado más de treinta y siete millones de euros exactamente treinta y siete millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve euros

Voz 8 12:07 enhorabuena al ganador en Tarragona no hay nada más grande

Voz 20 12:13 comienza ruidito raro de ruidito ha crujido de lacra que te veo que la que pegó el eje llega a los manguitos atención que es ilegal motor puede ser decisivo que va que va no no

Voz 15 12:24 cuando tiene su pueden seguro de coche los problemas no llegan a ser problemas contrata al oeste mes con hasta un cuarenta por ciento de descuento el Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 8 12:33 bienvenido ahora actúa en la gama de máquinas inicia por sesenta y nueve euros cincuenta cápsulas de regalo para nuevos socios sólo del cuatro al treinta de junio en nuestras boutiques en Nespresso punto com o en el novecientos dos cinco nueve dos cinco nueve Ciesa la calidad inconfundibles hola soy Antonio Resines Josep que a partir de vamos perdiendo memoria bueno pues te aconsejo que Pomés de memoria de memoria ayuda a agilizar tu mente de acordarse de todo recuerda en memoria de fármacos

Voz 21 13:04 eso no sé Colita en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quieren instalar una alarma ha sufrido algún robo no

Voz 1457 13:11 es por prevención es que me calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar a mí

Voz 8 13:16 protege que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recubierta novecientos ciento trece ciento trece

Voz 22 13:29 nadie te pide nada nadie te llama Nati

Voz 8 13:32 las mejores vacaciones son unas vacaciones tranquilas realiza una revisión Renault con aceite Elzo evolución RN W cuarenta y filtro más treinta y cinco puntos de control en la red Renault por sólo noventa y nueve euros si sólo noventa y nueve euros

Voz 15 13:46 Nos con el servicio post venta Renault todas las fácil

Voz 21 13:49 Anfac dentro de poco nos dan las vacas hemos aprobado todo dónde vamos a ir este verano

Voz 0660 13:53 qué tal la placita si más allá con Viajes El Corte Inglés eso sí tienen vive uno

Voz 23 14:00 verano de película como Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva descubre todos nuestros estrenos disfrutarán de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés pues llevas tres meses define gratis consulta condiciones

Voz 1 14:20 bueno en la SER

Voz 1727 14:23 las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias Bruselas trata de defenderse de los antisistema modificando el sistema el Consejo Europeo ha propuesto un cambio en la ley electoral pala para elevar el porcentaje de voto con el que se consigue un escaño en la Eurocámara creen que sería la forma de evitar la entrada de populistas minoritarios corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 14:44 si quieren que esté a punto para las próximas europeas el proceso tendrá que ser muy rápido porque son necesarias las ratificaciones nacionales pero por el momento el Consejo propone elevar hasta el cinco por ciento el techo necesario para poder tener escaño dando por hecho que el dos por ciento facilita la entrada de grupos radicales es de euroescépticos is un cambio importante de normas que inexplicablemente ayer no fue aprobado por ningún consejo de ministros sino por sus representantes diplomáticos quizás para evitar que el Gobierno italiano se estrenara con esta decisión que podría ser controvertida para quienes no quieren defender al sistema no es aún definitiva porque previamente ya antes de las ratificaciones en cada capital es necesario el voto del Europarlamento

Voz 1727 15:34 era una de las promesas de campaña de Emmanuel Macron prohibir el uso de los teléfonos móviles en las escuelas públicas bueno pues la Asamblea Nacional acaba de aprobarlo los teléfonos móviles o cualquier objeto conectado a Internet estarán prohibidos por ley en los colegios de Francia hasta el recreo corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 15:54 la normativa afectará a todos los niveles de enseñanza en Primaria y Secundaria como los institutos el ministro de Educación Jean Michel Blanquer defendió que responde a una demanda de la sociedad

Voz 8 16:06 garantizar

Voz 0390 16:07 esa prohibición efectiva porque aunque ya era una regla extendida en la enseñanza de todo el país la ausencia de marco legal ponía en hambre entonces a los profesores cuando eran denunciados fuera alumnos o sus padres el ministro recordó que las tecnologías pueden servir para lo mejor y lo peor como la lengua y argumentó que los móviles son susceptibles de fomentar prácticas de riesgo como el ciberacoso Stivel sexismo pueden exponer dijo a los alumnos a contenidos violentos ocho cantes como la pornografía su uso además durante el horario escolar provoca según muchos estudios la disminución de juegos en grupo y reduce la actividad física

Voz 8 16:46 el filete ruso no si soy una montaña rusa después de todo lo que vas a vivir con la Roja y volver a la normalidad no será fácil pero tranquilo hay vida después de Rusia durante este mes disfruta de las ofertas exclusivas en toda la cara

Voz 1 17:01 se queda mucho verano por delante

Voz 8 17:03 sea socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol vamos algo grande

Voz 1 17:15 Nuestra ilusión riqueza tía es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted adjunta de servicios útiles

Voz 1727 17:33 buenos días si quiere comprar un coche de segunda mano es normal que el entren muchas dudas sobre qué modelo le conviene cuál resiste mejor el paso del tiempo para responder esas preguntas la Organización de Consumidores y Usuarios ha recopilado las opiniones de miles de conductores europeos sobre más de quinientos modelos si entra en ocu punto o RG sólo tiene que seleccionar los criterios de la búsqueda podrá ver todos los modelos que comprar

Voz 1 17:57 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos

Voz 0393 18:03 Ramón tenemos el mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón y que me dejara dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagar te Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 24 18:19 pues si con el voto el Vianés del por igual así me lo paga

Voz 1860 18:22 vamos yo ahí lo dijo a favor es que sólo no entre

Voz 8 18:25 millones de euros pueden devolver este viernes bote de noventa millones con el Eurojust de la ONCE y además un segundo premio de veintidós millones de euros millones para dar y tomar

Voz 25 18:35 ah

Voz 26 18:41 el alcalde de Barcelona le pone un pero al nuevo

Voz 1491 18:43 tierno no tuvo de darse menos

Voz 27 18:45 que el Gobierno de del Partido Socialista y confieso que no me lo esperaba para nada pero me hubiese gustado como votantes de Podemos que soy que hubiese colaborado algo con nosotros porque le dimos

Voz 1491 18:59 son muchos votos no lleva ni un día en el cargo de los oyentes ya tienen peticiones para los nuevos ministros para de Alicante para Teresa Ribera de energía

Voz 28 19:06 que se interesara por favor en las personas que invirtieron en de las placas solares con la ayuda con sobre todo con la garantía del Estado

Voz 1491 19:17 la hará de Palencia para Isabel Celaá de Educación es necesario establecer una prueba Unica para toda España hay unas comunidades donde en la Ebay es mucho más fácil que no tras luego sus estudiantes va tienen acceso a las mismas universidades no saben qué va a pasar con su examen unos cinco mil estudiantes extremeños que lo estarán pasando fatal Nos dice Iñaki de Zara

Voz 1727 19:38 a goza esta semana hemos tenido nuestras

Voz 29 19:40 en casa haciendo el examen de selectividad selectivo es un examen que se consigue superar cuando tu nota es igual a superior a la que piden en la facultad que quieres estudiar y eso sí que crea ansiedad

Voz 26 19:54 a nosotros desde luego gracias a todos

Voz 1 20:01 hoy por hoy

Voz 8 20:10 hoy

Voz 1 20:10 hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:15 cita el buenos días está lloviendo oí va a caer durante todo el día yo no descarta que los chubascos incluso vengan acompañados de tormentas intermitentes las temperaturas sin cambios catorce grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital estamos en la tercera mañana de paros parciales en el Metro esta vez con servicios mínimos más bajos que los otros dos días de protestas la plantilla hace huelga por la gestión del amianto presente la red del suburbano para exigir un seguimiento médico de todos los trabajadores Javier buenos días

Voz 1440 20:42 buenos días paros que han comenzado a las seis de la mañana

Voz 31 20:45 que durarán hasta las diez y cuarto por la tarde entre la una y veinte y las nueve y media con unos servicios mínimos del cincuenta y cinco por ciento en las líneas centrales de metro los tiempos de espera oscilan entre los cuatro y los once minutos mientras que las líneas de la periferia la espera puede llegar hasta los diecisiete minutos los maquinistas del Metro de Madrid denuncian la gestión del amianto en el suburbano exigen un seguimiento médico a largo plazo y no puntual para prevenir la aparición de la enfermedad causada por la exposición al amianto el próximo viernes quince de junio los paros irán acompañados de una concentración prevista ante la sede de la Asamblea de Madrid

Voz 1275 21:18 Gallardón ante el juez del caso Lezo el expresidente de la Comunidad ha negado cualquier irregularidad en la operación por la que está imputado la compra de la compañía colombiana amenaza por parte del Canal de Isabel Segunda durante los años de su mandato en la Puerta del Sol Gallardón se ha ahorrado la acusación de quien fue su mano derecha de Manuel Cobo también imputado

Voz 1491 21:35 que el pasado miércoles le dijo el juez que

Voz 1275 21:38 González habían manipulado la información para inculpar les Alfonso Ojea

Voz 0089 21:41 Gallardón ha ido en la misma línea que el resto de investigados por la compra de la adquisición de esa compañía colombiana de aguas fue una operación ajustada a derecho una operación Pruden del que fuera presidente regional lo ha señalado a la salida de su declaración ante el juez

Voz 31 21:56 pero lo importante es insisto al margen de los instrumentos los vehículos que se utiliza es sí hizo una operación prudente dieciséis una operación legal y con toda sinceridad creo que en el sumario acreditado la legalidad y la prudencia y por lo tanto el beneficio para el canal que es lo mismo que decir que decirte

Voz 0089 22:15 la Fiscalía pone en cuestión que la adquisición de la empresa colombiana se realizará en un territorio que es un paraíso fiscal Panamá pero es en ese país donde el vendedor había establecido esta compañía por eso allí se abonaron los setenta y tres millones de euros que costó la propiedad

Voz 1275 22:32 en el pleno de la Asamblea reprobada al consejero de Educación tercer consejero del PP en esta legislatura que recibe la desconfianza del Parlamento madrileño titulares

Voz 31 22:42 Manrique que no va a dimitir a pesar de no contar con la confianza de la Cámara la oposición en bloque critica su gestión al frente de la educación madrileña y su papel dentro del caso máster de la ex presidenta Cristina Cifuentes

Voz 1275 22:52 dada por unanimidad en la Asamblea la nueva ley integral de violencia de género a partir de ahora las mujeres maltratadas tendrán acceso a las ayudas de la Comunidad antes incluso de denunciar a su agresor

Voz 31 23:01 dado de Alcalá de Henares procesa por dos delitos de asesinato y uno en grado de tentativa un auxiliar de enfermería del Hospital Príncipe de Asturias la acusada fue detenida en agosto del año pasado tras la muerte en extrañas circunstancias de una mujer de ochenta y siete

Voz 1275 23:13 año guíe el acróbata Pedro unión que falleció en la pasada edición del Mc Call después de caer desde una altura de treinta metros mientras realizaba un espectáculo será recordado en Arganzuela el distrito en el que vivía Fórum jardín que llevará su nombre en la calle Moreno bañista

Voz 1161 23:32 la Junta de ir seis minutos de la mañana

Voz 1275 23:36 a ver cómo se circula hasta ahora en las carreteras de la red

Voz 1161 23:38 John DGT buenos días

Voz 1440 23:43 no tenemos ahora mismo la agresión con la Dirección General de Tráfico vamos a comprobar la situación en las calles de la capital pantallas buenos días buenos Díez Amanecer de lluvias con mayor intensidad de tráfico en el Paseo de Santa María de la Cabeza con Antonio lo la franja sur despierta con una circulación intensa pero fluida hasta el momento en la M30 pasada la avenida del Mediterráneo en la calzada exterior sentido veinte un vehículo averiado hace más lenta la circulación sin incidencias que resaltar en el resto de la ciudad sólo pedir extremar hoy las precauciones al conducir para evitar accidentes ahora sí vamos a las carreteras Pérez Serrano buenos días buenos días

Voz 1509 24:23 sacamos en Madrid el tráfico muy intenso en la M cuarenta sobretodo en varios tramos sentido norte y también en las principales entradas a la capital en la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares en la A tres en Santa Eugenia y el enlace con la M30 la A cuatro en Parla Getafe en la A4 en Valdemoro Pinto y el enlace con la M30 en la A5 Alcorcón y Campamento también en las seis en El Plantío Majadahonda a en la carretera de Colmenar extremen la precaución por los avisos de lluvia

Voz 1440 24:49 ampliamos la previsión del tiempo Jordi Carbó meteorólogo buenos días buenos días hoy las nubes serán vuelto antes poco veremos el sol con chubascos uno lluvia persistentes sino chubascos repartidos en distintos momentos hasta la próxima madrugada temperaturas que han subido las mínimas en cambio bajarán las máximas apenas pasaremos de los veinte grados mañana sábado las nubes irán rompiendo compactas durante la mañana más a lo largo de la tarde con temperaturas más altas que hoy

Voz 1275 25:15 será el domingo el día más soleado con incluso un poco década

Voz 1440 25:17 por durante la tarde

Voz 8 25:20 mención Si eres un afectado por el Banco Popular

Voz 0738 25:22 le han quitado todo menos tu derecho a reclamar la investigación judicial está en marcha no te quedes fuera y muleteó a los afectados defendidos por bufetes Rosales sin cuota de entrada ni provisión de fondos lucha por lo que es tuyo bufete Rosales punto es o nueve uno cinco cincuenta quince quince

Voz 26 25:40 hoy besan hay dices le ha ido bien ha tenido suerte es consultora pero si miras detrás de su suerte

Voz 1 25:46 ya verás todo el esfuerzo que derivó en lograrlo

Voz 26 25:48 yo lo sé bien soy Yolanda Verdasco fui su profesora y trabajé duro a su lado

Voz 32 25:53 la última cumplimos dice nuestro bajando el lado de los que se gana nuestro suertes footing la Universitat online más cerca

Voz 15 26:00 cariño acabo de encontrar dos mil euros en el salón no nació en el Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid en el stand esbelta auto

Voz 33 26:08 dos mil euros de ahorro y además dos años de mantenimiento gratis en seminuevos Volkswagen Seat Skoda Volkswagen Vehículos Comerciales del cinco al diez de junio Ifema encuentra la ocasión perfecta oferta para unidades financiadas con Wolkswagen finalidad durante el salón consulta condiciones en las que el auto

Voz 15 26:21 la agencia negociadora del alquiler

Voz 0660 26:24 ofrece un nuevo concepto de red

Voz 34 26:26 siento el tranquilo el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer

Voz 0660 26:43 con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 26 26:55 qué es lo que hagas o estés donde estés ya no tiene excusas para no leer con el podrás escuchar en tu móvil miles de audiolibros en español donde quieras y cuando quieras desde el punto es gratis catorce días

Voz 35 27:15 veo un paso por delante con sólo diez euros al mes Tel la tranquilidad de contar con ochocientos abogados llama gratis al novecientos seis seis tres o legal y tres punto com arriada han recuperado dos mil cien mil ochocientos tres mil euros no son sólo cifras es la comisión de apertura notaría gestoría

Voz 8 27:34 Acción reclama los gastos de tu hipoteca abrimos oficinas en Carrefour de Móstoles y en el centro comercial La Gavia pide cita el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien

Voz 26 27:43 a Rihanna en el asociados hagámoslo fácil

Voz 8 27:46 llega el dos ocho días del bricolaje de aire acondicionado invertir de dos mil ciento cincuenta frigoríficas por sólo ciento noventa y nueve euros ven aplico de EPO cada día nuevas oportunidades dice que este vehículo comercial Renault se adapta perfectamente a mi panadería con todo este equipamiento desde sólo ocho mil doscientos cincuenta euros y además cabe Torme pan sólo le he dicho buenos días pues me lo llevo Benet un vehículo comercial a medida de tu negocio desde ocho mil doscientos cincuenta euros

Voz 15 28:13 oferta de ERC e Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 1275 28:20 la Universidad Autónoma de Madrid a la cabeza de las Universidades Españolas en el ranking pues el autónoma escala la posición ciento cincuenta y seis asciende veintiocho puestos respecto al año pasado y es la mejor posicionada también de todas las de la región la Complutense se sitúa entre las mejores trescientas del mundo en el puesto doscientos seis seguida de la Carlos III en el doscientos cincuenta y tres la Politécnica consigue el puesto cuatrocientos setenta y a las demás por debajo el rector de la Autónoma Rafael Arenas decía ayer en La Ser en La Ventana de Madrid que para seguir escalando y colocarse entre las primeras del mundo haría falta una financiación que las universidades madrileñas no tienen

Voz 11 28:52 para estar entre las cien mejores de de estos ranking se requiere además una un soporte financiero españolas no tiene yo estoy absolutamente convencido de que si tú tuviéramos un apoyo financiero adecuado las universidades españolas con una diríamos la posibilidad de de de actuación un poquito más flexible con la que tenemos que la que tenemos en estos momentos podríamos estar situado claramente en esta posición

Voz 1275 29:17 el rector de la Autónoma no cree que la ley de Universidades el Gobierno madrileño la ley mes sea la panacea para curar el mar las universidades dice aunque sí asegura que se van a dar algunos pasos en la buena dirección una cosa más sobre el conflicto que mantiene abierta la Policía Municipal de Madrid con el Ayuntamiento de la capital ahora mismo en plenas negociaciones del nuevo convenio del cuerpo local el Consistorio subraya que la seguro a hacen los grandes eventos está garantizada en contra de las advertencias que en los últimos días han hecho desde el PP desde

Voz 1440 29:42 Ciudadanos para el concejal Javier Barbero son sólo un gesto de gran irresponsabilidad catorce grados tenemos hasta ahora en la Gran Vía

Voz 15 30:00 son las siete

Voz 1727 30:01 Media las seis y media en Canarias

Voz 1 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy señorías ocupen sus escaños Se reanuda la sesión con este bullicio

Voz 1727 30:21 expectación se reanudaba efectivamente el viernes pasado el debate de la moción de censura a Rajoy en el Congreso y una semana después la política

Voz 36 30:30 vuelve a la política la política se parece a la vida y nada será más natural que esto tras hacia fuera acompañarme y Soraya Sáenz de Santamaría mucha suerte

Voz 1727 30:41 hemos visto ya intercambios de carteras en todos los ministerios uno muy cordial este entre Carmen Calvo y Soraya Sáez de Santamaría que por cierto arrancó ella el aplauso a su sucesora y tuvo que repetir también inició el aplauso a Meritxell Batet en la entrega de la cartera de Política Territorial y Función Pública

Voz 1 31:03 una vez que tengo que arrancar la aplauso decía Soraya

Voz 1727 31:06 de Santamaría entre risas bueno pues el nuevo Gobierno se reúne en hora y media en la Moncloa con qué agenda Sonia Sánchez buenos días qué tal muy buenos días pues sí a las nueve de la mañana esa Pepa es la primera novedad zona novedad formal el Consejo de Ministros adelanta su hora de celebración a las nueve de la mañana una hora antes que durante la etapa Rajoy vuelve a la hora algo más madrugadora de los consejos de ministros de Zapatero la primera comparecencia de la nueva portavoz Isabel Celaá será a mediodía aún falta por despejar si comparecerá sola o acompañada de algún otro miembro del gabinete en cuanto al contenido que quizá es lo que más nos interesan Pepa fuentes de La Moncloa aseguran a la SER que hoy no hay que esperar medidas estrella que en principio no debemos esperar algún anuncio tipo retirada de las tropas de Irak la primera decisión que tomó el Gobierno de Zapatero será más bien nos dicen una jornada de nombramientos ya que aún falta por designar a todos los segundos escalones del nuevo ejecutivo aunque siempre cabe la sorpresa el asunto que si va a estar sobre la mesa será Catalunya el Gobierno se marca esa cuestión como una de sus prioridades una cuestión que va más allá de la cartera de Meritxell Batet y que va a abordarse desde todo el equipo de Sánchez así que unos minutos antes de las nueve vamos a ver esas imágenes para el archivo de los ministros llorando a la Moncloa luciendo sus carteras nueve citas aún por estrenar gracias Sonia habrá que ver también si se cumple la paridad en los segundos y terceros niveles de la Administración en esos cargos que se deciden a partir de ahora en la prensa nacional Javier Alonso se analiza hoy la agenda inmediata del Gobierno que pasa por Catalunya

Voz 0858 32:31 la agenda catalana tiene peor ya da prioridad lo hemos hasta mañana en La Vanguardia que asegura que el Gobierno planteará que se recuperen las comisiones bilaterales Estado Generalitat para negociar los asuntos de interés común del periódico asegura que el Gobierno empieza por Cataluña hoy El Mundo asegura que Sánchez ultima un encuentro con Torra el país vistazo mañana a Marta Pascal la coordinador la del PDeCAT dice que el discurso de Sánchez suena bien pero que faltan concreciones su partido votó a favor de la moción de censura a pesar de que Puigdemont apostaba por la abstención a la pregunta de quién está al mando en su partido Pascal limita el papel del ex president a abro comillas una figura de la moral en el proceso cierro comillas

Voz 1275 33:12 esto diario El País asegura también que el Gobierno

Voz 0858 33:14 en en medidas de impacto hoy mismo y también de marcado carácter social durante las primeras semanas sobre lo que se van a encontrar los nuevos ministros eldiario punto es cuenta esta mañana que Cospedal le ha dejado en defensa un regalo envenenado a Margarita Robles un plan laboral firmado in extremis ir el que reniegan todas las asociaciones profesional

Voz 1727 33:33 si sigue y sigue el interés de la prensa internacional sobre el nuevo Gobierno

Voz 1491 33:38 España tanto Marina Fernández que están la portada Un día más del Financial Times si abre la edición de Diario Económico para el que España rompe barreras

Voz 1 33:46 se trata del Ejecutivo con mayor número tirón en el

Voz 0390 33:49 la historia el Skype y Orbaiz puso la negó algunas con Out Josean

Voz 1491 33:57 las televisiones de todo el mundo han contado la noticia no es para menos cree el diario francés Libération que habla de once de impacto en España ningún otro país del mundo puede presumir de un Gobierno contando las mujeres ni siquiera los países escandinavos escribe su corresponsal en Madrid que cree que Sánchez no harán ninguna concesión a Cataluña fuera de la Constitución para la corresponsal de Le Monde el Gobierno Sánchez seduce convence una inteligente mezcla de personalidades respetadas para intentar resucitar al PSOE leeremos antes de las próximas elecciones Mariano La Repubblica titula Madrid la jura de un gobierno de récord récord europeo y mundial destaca de mujeres Il Corriere hablaba ayer de un gobierno de recorrido y cambia totalmente su apuesta deportista elegante y romántico Sánchez ya es un sex symbol así titula una columnista que asegura que Sánchez le ha arrebatado el cetro de político más deseado al canadiense Todó y que habla de tumulto hormonal a nivel planetario no sólo leemos porque haya sustituido al barbudo y canoso Mariano Rajoy

Voz 1727 34:51 ah sin palabras has dejado Marina más allá de la política Ésta es sin duda la noticia del día casi cinco mil estudiantes de Extremadura van a tener que repetir el próximo martes al menos un examen de selectividad porque el rectorado dice que han sufrido un ataque informático que podría haber filtrado siete de esos exámenes han detectado hasta catorce entradas no identificadas en el sistema de la universidad donde se guardaban las pruebas entre los alumnos que sortearon los nervios de unos exámenes muy muy agobiantes de los que depende el acceso a una u otra universidad a una u otra carrera vamos de los que depende su futuro pues entre esos alumnos hay mucha indignación este es el sonido de la noche en la Biblioteca del Campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura donde decenas de estudiantes están encerrados ahora mismo y uno de ellos es Hernán Álvarez que es portavoz de la Coordinadora de Estudiantes Hernán buenos días hola buenos días Pepa Vegueta hasta cuándo vais a estar ahí hasta cuándo vais a estar encerrados en la Universidad mira nosotros acabamos de salir

Voz 1860 36:00 ahora estamos dando vueltas por la Universidad prietan entradas limpiadoras y no queríamos molestar tampoco importe echaremos ahora en la universidad las doce de la mañana mismo convocamos anoche convocamos una reunión de urgencia protesta para reunirnos y ver qué hacer ir vinieron unas doscientas personas a la universidad que bastantes para la poca antelación con la que lo hicimos decidimos convocar hoy a las doce de la mañana una protesta frente al rectorado también decimos encerrarnos en señal

Voz 1727 36:26 porque como bien has dicho que explicación osado el rectorado hemos escuchado un posible hackeo

Voz 1860 36:31 tú un error formal la explicación que dan es que ha habido catorce accesos no identificados eso significa pues que de alguna forma u otra han entrado catorce veces eh por un sitio en la SER tenía que entrar no hay pruebas de que hayan sido alumnos ni de que hayan sido profesores ni de nada y ante el error lo que tenemos claro es que la culpa no da igual de quién sea pero nuestra no eso es seguro

Voz 1727 36:57 ya y que esos ocurre como solución porque efectivamente dice el Rectorado para garantizar la igualdad de oportunidades si hay dudas de que haya alguien ha entrado ahí ha tenido acceso las pruebas la mejor manera de garantizar esa igualdad es repetir el examen no estéis de acuerdo que alternativa esos ocurre

Voz 1860 37:13 no no estamos de acuerdo porque por ejemplo la alternativa oportunidad de aunque se repitiese salas la igualdad oportunidades ya no se daría porque hay mucha gente que ese día hizo exámenes y que como les salió muy bien a los del día siguiente no se presentara porque hay gente que duda se presenta un ex les sale muy bien al siempre no se representa esa gente ya no tendré oportunidades porque no se presentó al día siguiente y también hay y es que no se puede repetir totalmente injusto y hay gente por ponerte un ejemplo concreto gente de pueblo que vengan en autobuses pagado es que gaste más dinero gente que tiene de examen de B2 de inglés ese mismo día el examen debido es algo también muy importante y que es una fecha esa fecha o gente que directamente sabemos de un chaval que ha ido a Canarias de verdad eso sí que no lo puede repetir de ninguna manera entonces nosotros consideramos que la Universidad tiene que dar marcha atrás en esta decisión y buscar una solución alternativa nosotros

Voz 1727 38:10 no tenemos una solución lo lo único que pedimos

Voz 1860 38:12 exigimos que que no se repitan la solución se puede ver Se debería consensuar entre todo el mundo nosotros vamos a intentar unirnos con el rector de la universidad pero desde luego que se tiene que dar marcha atrás a esta decisión porque no se puede jugar con el bienestar emocional de más de cinco mil personas con los está viendo la ansiedad y el estrés que causan los exámenes sobre toques que hoy ha salido a la gente diciendo ya estoy de verano estoy de vacaciones

Voz 1727 38:37 y al rato ya el rato otra vez esta bien Hernán Alvarez era y suerte que se arregle bien un abrazo muchísimas gracias Pepa ya antes de los deportes una pregunta creen ustedes que la afición al fútbol de destrozar una relación hoy en los estrenos de cine les traemos una película argentina que trata de responder a esa pregunta la cartelera completa con María Guerra

Voz 1457 38:58 como todas las semanas recomendamos a estrenos de cine que le planten cara a la superproducciones que devoran las taquillas con permiso de JA Bayona sus dinosaurios que ya se estrenaron

Voz 1727 39:09 ayer todavía hay sitio para otras películas

Voz 1457 39:12 la alemana en tiempos de luz menguante una historia familiar ambientada en la Alemania comunista en el otoño de la caída del

Voz 8 39:19 puro cómo ves la situación política hábil

Voz 0660 39:23 el problema es que el problema es el problema

Voz 1509 39:27 el actor alemán por excelencia Bruno

Voz 1457 39:29 ains interpreta a un originario un alto cargo comunista orgulloso de su pasado sin darse cuenta de que su familia está tan ruinosa como su país al borde del colapso y también del siglo XX habla mal Cary dura París mil novecientos cuarenta y cuatro una adaptación de la novela de la escritora francesa en la que en primera persona cuenta la deportación de su marido y retrata la complicidad de la Francia colaboracionista que se entregó a los nazis

Voz 22 39:57 pues ya saben que no he venido a hablar de literatura de hablar de mi madre inconveniente puedo hacer

Voz 1457 40:05 calentando motores para el Mundial desde Argentina llega la comedia el fútbol oyó de Marcos carnavales que en tono jocoso es

Voz 15 40:13 valora el problema real de muchas familias

Voz 1457 40:15 las que tienen en casa un adicto al balón

Voz 8 40:18 el problema Nasser el coche sería

Voz 1457 40:23 es una comedia con moraleja que ha arrasado en el país de Messi y Maradona

Voz 1 40:27 donde como aquí el fútbol hace perder algunos la cabeza y la cartera

Voz 0089 40:47 las necesitas distrito en PRISA siempre están en tu cabeza

Voz 8 40:50 incluso mientras te duchas más café hasta que tú

Voz 0089 40:53 en encaja para afrontarla

Voz 1275 40:55 como ahora que escuchas que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier otro

Voz 26 41:04 final de BVA creando oportunidades huyó consejito está vivo

Voz 22 41:10 tú has invertido en confianza la intranquilidad

Voz 37 41:15 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 38 41:28 si tienes a Fenosa pitidos en los oídos toma sonó Beat una cápsula el día de su vida alivie esas molestias auditivas recuerda a Cuba menos consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 15 41:38 qué haces aquí nunca se llevar el coche el cambio de aceite sí pero

Voz 39 41:41 lo verás es que no hay excusas ven repare Car Service realiza el cambio de aceite

Voz 8 41:49 lo por sólo cincuenta euros además

Voz 39 41:52 Patti gratis un año del programa cerca de tipo informa y consulta condiciones en EuroRAP bar punto es Mundial

Voz 7 41:58 ha llegado a día hoy por compras superiores a treinta euros te llevas un diez por ciento

Voz 15 42:05 día pasión por nuestros colores porque sabemos que te gusta ahorrar en Tucson

Voz 0738 42:10 hora diaria en Hipercor y no el supermercado de El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y además hasta el trece de junio cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos como en los gazpacho salmorejo refrigerados en distintas variedades y formatos comprando dos el segundo te sale a cincuenta céntimos Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 8 42:29 que si te encanta la ciudad en verano pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escapar de a la playa Summer pieles hasta siete mil euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos en postventa así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso desde la playa

Voz 22 42:46 punto es

Voz 40 42:52 qué piensan los españoles de los acontecimientos políticos de esta semana hoy a partir de las ocho de la mañana la Ser da a conocer los resultados de la primera encuesta tras el cambio de Gobierno apoyamos hemos rechazan la moción de censura cómo salen parados los líderes políticos quien encabeza la carrera por la sucesión de Rajoy estas y otras cuestiones hoy en la SER

Voz 26 43:12 cadena SER siempre por delante

Voz 1727 43:17 pero bueno son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias la selección española ya están Rusia y mañana tenemos el último examen previo al debut en el Mundial

Voz 1 43:27 días de la red de Opel ofrece ofrecen este espacio

Voz 1727 43:38 la selección de Tune va a medir nuestro nivel Sampe y el de nuestro primer rival ya lo pudimos comprobar anoche

Voz 1161 43:44 llegan en forma Portugal tres Argelia cero en Lisboa y con Cristiano Ronaldo titular reaparecía en un terreno de juego otras la final de la Champions en Kiev no marcó pero sí dio una asistencia era el segundo gol y mientras sigue en alta tensión su relación con el Real Madrid en el peor momento desde que fichó por los blancos repiten guión del final de la pasada temporada aunque según se especula desde su entorno carácter ver sí vale en esta ocasión porque el club prioriza la búsqueda de un entrenador tranquilo porque el jugador tienen contrato en vigor y una cláusula de mil millones de euros en ese escenario se enfrentará a la selección española a una semana del debut mundialista a una selección que desde anoche está en Rusia en Krasnodar con la mente puesta como decías en Túnez según recuperando Busquets y Carvajal sobre todo este último que no va a jugar mañana pero sí podría llegar el debut del día quince ante Portugal ayer era resultados como los de Corea del Sur cero Bolivia cero Inglaterra dos Costa Rica cero Uruguay tres Uzbekistán cero y hoy más amistosos tres entre selecciones mundialistas Croacia Senegal sucia Suiza Japón y Alemania Arabia Saudí y dos más la mundialista Irán se enfrenta a Lituania también en el Mundial Polonia se mide con Chile en casa el Real Valladolid toma ventaja en su semifinal venció anoche tres uno al Sporting goles pucelanos de Calero Hervías y calavera recortaba distancias Joni para los asturianos hablan Hervías Johnny

Voz 6 44:53 tres cero unidades yo sueño un tres uno

Voz 1 44:55 es un resultado

Voz 7 44:56 bueno no tengo explicaciones para argumentar el ridículo que hemos hecho

Voz 0660 45:00 aparte es algo que no entiendo que no comprende

Voz 1161 45:03 el domingo partido de vuelta en el Molinón mañana la vuelta de la otra semifinal desde las seis de la tarde en La Romareda al Zaragoza Numancia con empate a uno en la ida en Los Pajaritos en Roland Garros eliminada ayer Garbiñe Muguruza sólo nos queda ya en individuales Rafa Nadal que se disputa hoy desde las tres y media las las semifinales ante el argentino Del Potro y en la otra la revelación del torneo el de talento innato se mide al austríaco Dominic Thiem también es

Voz 1275 45:23 en finales de dobles Feliciano López y Mar López sí

Voz 1161 45:26 en el aparejados del mundo Oliver que mate Patitz desde las doce y media

Voz 1727 45:30 beso

Voz 41 45:32 acción con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción en nuestros asientos

Voz 8 45:40 celebra la llegada a la selección Opel llevas el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU esta fin de mes

Voz 0738 45:52 consulta condiciones en Opel punto es

Voz 7 45:56 si tu pasión nunca renunció a saltar aunque no sea arriesgado incierto eso saber quién eres en la Denominación de Origen Calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones porque cuando sabes quién eres dice Sun Rioja Denominación de Origen Calificada Rioja saber quién eres

Voz 8 46:16 Nos pasamos la dice esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada el momento oportuno el coche el coche pues ya no piensa seguir esperando It's ahorita el uno al treinta de junio ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos más información al Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 42 46:41 es que no puedo ir a tu cumpleaños que me ha surgido una orquesta coral que dijo una ofrenda floral vamos que en El Aaiún plazo si es que acaba sacando me lo dijo

Voz 15 46:50 den el ochenta y de junio a los días de la inspiración de Ikea disfruta de ofertas y actividades para un hogar más sostenible además disfrute la comida sana en nuestro mercado local de productores con sus tiendas abren también el domingo diez en Ikea punto es

Voz 43 47:03 el ojo izquierdo en Hoy por hoy

Voz 1440 47:08 tiempos de extremada aceleración dice el último ojo de la semana

Voz 26 47:13 buenos días Pepa Julio hace tan sólo una semana del cataclismo que dio la vuelta a la tortilla