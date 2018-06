Hoy por Hoy (08/06/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días más del cuarenta por ciento de los es españoles cree que el Gobierno de Pedro Sánchez lo hará mejor que el de Rajoy y más del cincuenta por ciento es partidario de que agote la legislatura la mayoría prefiere por tanto que realice las reformas necesarias antes que ir a elecciones inmediatas hoy tenemos un observatorio muy interesante La SER porque es la primera encuesta que se publica sobre nueva situación política de España está izada además en pleno fragor de la moción de censura la mitad de los españoles considera que esa moción ha sido positiva la inmensa mayoría cree que la prioridad del nuevo Gobierno debe ser la lucha contra el paro contra la precariedad laboral Illes siguen como prioridades por este orden la adaptación de las pensiones al coste de la vida la lucha contra la corrupción y la normalización de la situación en Cataluña por cierto que también una mayoría de ciudadanos estima el Gobierno de Pedro Sánchez más capacitado para encontrar una salida política a la crisis catalana el observatorio pregunta también por la valoración de los líderes encabeza está el nuevo presidente del Gobierno en segundo lugar Albert Rivera bastante distanciados en tercera y cuarta posición Iglesias y Rajoy y hablando del PP los encajes a dos prefieren a Soraya Sáenz de Santamaría para liderar el partido a partir de ahora seguida muy de cerca por Núñez Feijóo y entre los votantes populares están empatados tienen mucha letra pequeña este Observatorio mucho detalle para el análisis que vamos a hacer enseguida curso autora con Belén Barreiro España rompe barreras titula en portada en primera hoy el diario económico Financial Times así nos ven enseguida vamos con cómo nos vemos nosotros

Voz 1 02:03 Pepa Bueno

Voz 2 02:10 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 02:18 es viernes y dentro de una hora a las nueve Se reúne ese primer Consejo de ministras y ministros tenemos poca precisión sobre el orden del día más allá de que el Gobierno tiene prisa en diseñar la estrategia sobre Cataluña y prisa en poner en marcha medidas sociales hoy en esta primera reunión empezará designar también cargos del segundo nivel de la Administración veremos si ese mantiene ahí también la paridad anoche en la Ser en Hora Veinticinco Andoni Ortúzar del PNV abundó en una idea que había explicado aquí Íñigo Errejón en esta misma semana ojo todos los que apoyamos la moción de censura el otro día susto fracasado fracasar hemos también Argentina y el Fondo Monetario Internacional pactan el rescate cincuenta mil millones de dólares a cambio de duros ajustes Carolina Gómez

Voz 0733 03:07 el Gobierno de Macri tendrá que recortar el gasto público y pasar del déficit actual al superávit en menos de tres años Francia amenaza con dejar fuera a Estados Unidos en el acuerdo del G7 en la cumbre empieza hoy en Canadá y según el presidente Macron están dispuestos a que Estados Unidos se quede fuera sin implicará Donald Trump que implica rebajar los compromisos comunes sobre el cambio climático el comercio a Estados Unidos viajarán los Reyes de España la próxima semana les acompañara al nuevo ministro de Exteriores Josep Borrell el día diecinueve se verán con el presidente Trump en la Casa Blanca

Voz 1727 03:40 en Extremadura unos cinco mil estudiantes tendrán que repetir el martes alguno de sus exámenes de selectividad porque el rectorado teme que se hayan filtrado las pruebas

Voz 0733 03:50 centenar de alumnas ha pasado la noche encerrado en la Biblioteca de la Universidad a modo de protesta acabamos de hablar con Hernán Alvarez de la Coordinadora Estudiantil

Voz 3 03:58 si es que no se puede repetir es totalmente injusto y hay gente gente de pueblo que vengan en autobuses pagado gente que tiene el examen de inglés ese mismo día o gente que indirectamente sabemos un chaval que es algo canarias de viaje eso sí que no lo puede repetir y de ninguna manera

Voz 0733 04:13 lo que dice la Universidad Carolina pues reconoce que no sabe con exactitud qué ha ocurrido sí ha sido un hackeo un fallo de seguridad Javier Benítez ex presidente del tribunal examinador

Voz 4 04:21 cantor se accesos debido exigen se catorce en un contexto de casi cinco mil alumnos es una insignificancia

Voz 1727 04:30 el hombre acusado de matar a la niña de trece años en Vilanova i Geltrú también la había agredido sexualmente eso es lo que cree al menos la jueza que instruye el caso que lo ha mandado a prisión esta noche él ha declarado que no recuerda nada

Voz 0733 04:41 la del crimen porque había tomado alcohol pero el abogado de la familia de la víctima cree que el acusado sólo está excusándose

Voz 5 04:48 él no ha reconocido los hechos en ningún momento él no ha dicho yo he sido el autor debido al estado que manifiesta del en el que estaba dice ahora no acordarse de nada

Voz 1727 04:59 el veintiuno de septiembre tendremos nuevo disco de Prince la discográfica Warner Bros lo ha confirmado esta noche será un álbum con material inédito de este artista que murió hace dos años

Voz 0733 05:17 en total habrá nueve canciones y treinta y cinco minutos de música además el álbum incluirá una serie de grabaciones del año mil novecientos ochenta y tres con Prince tocando el piano de su estilo de eminentes

Voz 6 05:33 vino

Voz 7 05:35 tampoco vamos a ver mucho el sol este fin de semana Jordi Carbó muy buenos días

Voz 0978 05:39 buenos días de hecho los momentos más soleados os tendremos hoy en el Mediterráneo se alejan las lluvias y las tormentas de los últimos días pero aumentan en el resto del país iban a ser activas en el interior de Galicia Asturias provincias como León Salamanca Zamora Norte de Palencia también chubascos en la Comunidad de Madrid Guadalajara norte de Extremadura en el resto con mucho algunas gotas temperaturas sin grandes cambios mañana irán desapareciendo estas lluvias volverán las tormentas en la tarde del domingo

Voz 1727 06:09 y en los deportes Rafa Nadal que sigue buscando su undécimo Roland Garros

Voz 1161 06:13 a Juan Antonio Sampedro disputado las semifinales no antes de las tres y media de la tarde ante el argentino Juan Martín del Potro y después de derrotar ayer a su compatriota Diego Suárez man el único que conseguido ganarle un set en el torneo antes desde la una y media revelación el italiano check innato disputará otra semifinal ante el austríaco Dominic Thiem se quedó en cuartos Garbiñe Muguruza perdió con una rumana Halle el número uno del mundo también hoy semifinales en el dobles masculino desde las doce y media Feliciano López y Mar López se enfrenta a la aparejados del mundo Oliver Marc mate

Voz 1727 06:39 son las ocho y siete las diecisiete en Canarias

Voz 4 06:44 hoy por hoy con Pepa Bueno que si te encanta la ciudad en verano pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad escoger tu coche y escapar de la playa compete les hasta siete mil euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos tiempos entrar dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso

Voz 8 07:02 inscribe te ya empeñado punto es ahora que está junio tienes en Carrefour punto un treinta por ciento de descuento en toda la ropa calzado pijamas y ropa interior de mujer infantil debe de cupón canjeable en tus próximas compras

Voz 4 07:28 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales beige arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 9 07:39 la actualidad de la semana que él de vaquero

Voz 4 07:43 lo conocimos la noticia Zidane se iba y de momento no hay sustituto lógico que ante un puesto de responsabilidad a que no se cambia a uno por otro como si fuera un siempre al presidente del Gobierno el partido entre España y Suiza al que Bárcenas y Urdangarin llaman el derbi qué me dices de la canción de Sergio Ramos otra estrella en tu corazón CL la carta si eran antes el Cigala sería otra Estrella Galicia Hoy por hoy con Pepa Bueno Antoni Garrido síguenos también en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 10 08:20 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 4 08:22 sabes que no pueden esperar a prueba nuclear no

Voz 10 08:25 coreana ha deslucido el inicio de la cumbre no

Voz 11 08:27 se va a consumar el de esta OTC catalán

Voz 12 08:31 la actualidad en una de ellas os quedan los deportes en fútbol ayer en tenis el Fórmula uno este Hora catorce les vamos a contar algunas cosas más han sido más de siete mil los inmigrantes que se han jugado la vida en el mar para que no se pierda nunca en el olvido lo que ellos significar

Voz 1 08:47 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias hora

Voz 4 08:52 Arce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER Carlos Olalla Via Augusta en todo el planeta de los simios

Voz 13 09:04 los monos son buenísimos

Voz 1727 09:07 los humanos son uno uno

Voz 1 09:09 Coronas e Isaías quiso polemizar con

Voz 4 09:12 absuelto y ahí está la polémica pueden ser irracional por mucho que se parezcan nosotros tener derechos de autor Carlas quiso responder pero Mariola lo paró en seco

Voz 9 09:22 el Sines por Carles Francino hemos visto habrá que contar algo de satisfacción se cortaba

Voz 4 09:28 estamos viviendo ahora un momento Match Point nos temimos lo peor

Voz 0099 09:32 pero justo en ese momento el vida dio con la clave no se puede hacer historias en lengua ni tampoco filosofía ni política no se puede vivir solo

Voz 2 09:42 como a la venta de Carles Francino

Voz 1 09:50 en Hora Veinticinco es la mejor

Voz 14 09:53 manera de acabar el día son las diez las nueve en la información otro asunto más vale una red

Voz 7 09:57 ficción tardía que mandan tensión que estudiará los delitos sexuales

Voz 14 10:00 el Código Penal ya no está formada por veinte hombres y ninguna mujer como se analice operen buenas noches buenas noches Ángels la nueva por lo tanto que toque a un juez coqueto que a una persona reforma el Código Penal lo aplicar justicia es un azar que puede perjudicar a la aplicación

Voz 1 10:19 veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias con Ángels Barceló

Voz 15 10:30 sí

Voz 4 10:32 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido de treinta y cinco mil seiscientos sesenta y tres Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 16 11:07 en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quiera instalaron alarma ha sufrido algún robaba no es por prevención es que me casi casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me

Voz 1727 11:16 en a robar a mí

Voz 17 11:18 pero que con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 11:34 hola qué tal verdad que las necesidades de tu empresa siempre están ahí en tu cabeza incluso mientras en Hoy por hoy tratamos de que empiece el día informado de buen humor a que sí que siempre están ahí hasta que de repente todo encaja para afrontar su anticiparse a ellas como ahora que escuchas que BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación pueden darle a otro empresa y en qué condiciones porque han realizado ya un estudio previo notas como todo empieza a encajar pues acércate a una oficina BBVA pregunta les por las condiciones para tu empresa y empieza el día con una preocupación menor

Voz 4 12:04 BBVA creando oportunidades

Voz 2 12:08 en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 12:12 pues las de Asturias Sánchez qué tal buenos días se basa dura esta eh son las ocho y doce las siete y doce Canarias las portadas de los periódicos hace una semana coincidían en la misma foto Rajoy diciendo adiós con la mano mientras se iba del Congreso intuyendo que Siria también de la Presidencia del Gobierno hoy lo que recoge las portadas no sólo las nacionales la de la prensa internacional también es la foto del Consejo de ministras y ministros de Pedro Sánchez que se reúne esta mañana por primera vez ha pasado una semana desde esa moción de censura y aquí tenemos ya calientita la primera encuesta sobre el vuelco político en nuestro país observatorio de la empresa demoscópica My Word para la SER

Voz 4 12:57 el Observatorio de la Cadena SER

Voz 1727 13:02 el primer titular Sonia es que la moción ha sido bien acogida los españoles si la mitad de los encuestados considera que ha sido un acontecimiento más bien positivo frente al treinta y uno por ciento que considera más bien negativa la moción de censura los votantes que más apoyan la moción no son los socialistas sino los de Podemos a los que menos ha gustado lógicamente ha sido a los votantes del PP también creen los encuestados que el Gobierno de Sánchez lo va a hacer en general mejor que el de Rajoy y no hay ganas de que se convoquen elecciones inmediatamente más del cuarenta por ciento de los encuestados cree que efectivamente el nuevo Gobierno lo hará mejor que el anterior el veinticuatro coma cinco por ciento considera en cambio que lo hará igual o peor de nuevo los votantes de Unidos Podemos son los más optimistas como dices la mayoría de los preguntados no quiere que Pedro Sánchez convoque elecciones de manera inmediata el deseo más extendido es que el nuevo Gobierno haga las reformas necesarias antes de convocar elecciones o incluso que agote la legislatura son los votantes de izquierdas los que prefieren esa opción los del PP y Ciudadanos quieren elecciones cuanto antes L'Osservatore pregunta por esas reformas los votantes en conjunto los de todos los partidos señalan las tres unidades a las que debería dedicarse el Gobierno Sánchez la primera igual que vemos en cada barómetro del CIS la lucha contra el paro y la precariedad laboral la segunda tarea que los encuestados ponen al Gobierno es la de adaptar las pensiones al coste de la vida que suban con el IPC y en tercer lugar la lucha contra la corrupción

Voz 4 14:23 eh

Voz 1727 14:28 en cuarto lugar como prioridad aparece resolver la situación de Cataluña hay para hacerlo para resolverlo los encuestados por My Word confía más en Sánchez que Mariano Rajoy el líder socialista es también Sonia el mejor valorado si el cuarenta y uno coma tres por ciento de los encuestados cree que el Gobierno de Pedro Sánchez está más capacitado para dar una solución política a la situación de Cataluña la diferencia es notable respecto a Rajoy en quién confían más para resolver el problema sólo el dieciséis coma cinco por ciento Sánchez es como dices el político más valorado entre los Leire de es de los grandes partidos con cuatro coma seis sobre diez casi un aprobado de sigue Rivera con cuatro coma uno Iglesias con un tres coma dos y en última posición Rajoy con un tres coma uno esa es la valoración para Rajoy en el momento de irse una nota que ya no significa nada para el Partido Popular por eso hemos preguntado también qué político o política

Voz 4 15:20 es el favorito favorita para sucederle

Voz 1727 15:22 al frente del PP no es favorito efectivamente sino favorita por muy poco Soraya Sáez de Santamaría de hecho la situación es prácticamente de empate el veintitrés coma cinco por ciento prefiere como sucesora Soraya Sáenz de Santamaría y el veintidós coma ocho por ciento se inclina por Alberto Núñez Feijóo otros posibles aspirantes como Ana Pastor María Dolores de Cospedal o Alfonso Alonso quedan muy lejos en la práctica según esta encuesta descolgados de la carrera sucesoria así lo creen todos los votantes incluidos los del PP muchas gracias a vosotros buenos días

Voz 4 15:53 el Observatorio de la Cadena SER Belén Barreiro

Voz 1727 15:59 los días buenos días Belén es la directora de la empresa demoscópica que elabora para la sede este Observatorio empecemos como siempre por la ficha técnica pues este es

Voz 0276 16:07 según la encuesta que hemos hecho un muy recientemente en el se han antes de ayer justo después del anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1727 16:18 hay bueno son mil doscientas entrevistas

Voz 0276 16:21 igual nos lleva a una error margen de error es relativamente pequeño de más menos dos coma nueve

Voz 1727 16:26 la primera conclusión Belén es que el monstruo de Frankenstein provoca más ternura hay esperanza que miedo

Voz 0276 16:30 sí es es la primera conclusión es verdad que hay una recuperación de la ilusión es un Gobierno que tiene muy buena acogida y hay una mayoría de españoles que piensan que que que el Gobierno va a ser mejor que el Gobierno de Rajoy tampoco

Voz 1727 16:44 call a las manifestaciones de dirigentes del PP intentando deslegitimar la herramienta constitucional de la moción de censura no efectivamente aquí los ciudadanos creen que de la moción de censura en términos generales

Voz 0276 16:55 ha sido positiva especialmente ha sido positiva por los resultados que ha producido porque sí que hay un convencimiento de que este Gobierno será mejor y luego sobre todo el el argumento de que tiene que convocar elecciones de forma inmediata no es el argumento que más extendido entre los ciudadanos que sería más bien que el Gobierno haga su

Voz 1727 17:17 plan de reforma íbamos con eso con las reformas en la letra pequeña de las prioridades que que consideran los españoles a las que debe dedicarse este Gobierno hay diferencias entre entre izquierdas derecha mayores jóvenes pues mira ahí sí hay diferencias curiosas y es que el paro por ejemplo y la precariedad laboral es la principal

Voz 0276 17:37 a aquellos que tienen entre dieciocho y cincuenta y cinco años de forma bastante masiva y curiosamente los que tienen más de cincuenta y cinco lo que destacan sobre todo son las pensiones porque de hecho este Observatorio es curioso que las pensiones ese colocan por encima de la

Voz 1727 17:53 desigualdades sociales y la pobreza y lo hace

Voz 0276 17:55 den por el impulso tan grande que le dan los mayores por tanto aquí hay un choque una tensión generacional que con la que tendrá que lidiar este nuevo Gobierno que es que los jóvenes no tan jóvenes digamos hasta esa edad intermedia de los mayores tienen prioridades sociales distintas

Voz 1727 18:11 vamos Samantha no hacia dónde tiramos de la manta efectivamente hacia arriba o hacia abajo la famosa manta huye en el electorado de la derecha en la elección de Soraya Sáenz de Santamaría como candidata favorita hay muy muy seguida por Núñez Feijóo algún detalle curioso si hay hay detalles curiosos también el primer detalle curioso es que la disputa en términos electorales está entre ella hiel porque los

Voz 0276 18:34 Imaz candidatos están como habéis dicho muy descolgados luego curiosamente las mujeres son más de Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 1508 18:40 ya

Voz 0276 18:41 también lo son los jóvenes un corte clarísimo entre dieciocho y cuarenta y cuatro años apoyan mayoritariamente a Soraya Sáenz de Santamaría en cambio los hombres sería más de Alberto Núñez Feijóo junto con los mayores de cuarenta y cinco años

Voz 1727 18:54 adelante y eso es en general no solo entre los votantes del PP efectivamente esos en términos generales entre los votantes del PP empate esta empresa de cada están prácticamente empatados y una ultima una última cosa este eh por lo que tú ves

Voz 18 19:07 hay ahí dentro hay

Voz 1727 19:10 grandes esperanzas en el Gobierno quiero decir se esperan grandes cambios esta sensación de alivio que refleja la encuesta le va a dar oxígeno al Gobierno de Pedro Sánchez para ir tirando si yo creo que ese oxígeno lo tiene hay

Voz 0276 19:24 en no sé si el grandes esperanzas pero sí una una muy buena acogida del Gobierno y sobre todo una sensación de de recuperación del prestigio de la política yo creo que eso es lo que este trasluce no para empezar a hablar con la con la valoración de Pedro Sánchez que es una valoración para estos tiempos aceptable y además es una valoración buena en todos los grupos social

Voz 7 19:45 les luego veremos qué traducción tienen intención de voto Juan B gracias a un abrazo

Voz 1727 19:50 ocho y veinte y veinte en Canarias el vértigo político de este tiempo es verdaderamente asombroso Sánchez el líder mejor valorado en España y hoy Carlos ya conoces el país pone el foco en un detalle que no es menor y en el que no habíamos caído Pedro Sánchez es de facto también el líder de la socialdemocracia en Europa por lo menos el que tiene un gobierno de mayor peso hay gobiernos de izquierda en Portugal en Malta un Eslovaquia de coalición si en Alemania donde también está la socialdemocracia pero el partido que lidera el Gobierno es la CDU de de Angela Merkel Gobierno monocolor sólo el español y una pregunta qué he hecho yo mucho a lo largo de esta semana la sin tener una respuesta clara como se ha forjado este Ejecutivo este Gobierno de Sánchez apenas siete días pues aquí está la respuesta Inma Carretero buenos días

Voz 0806 20:38 hola buenos días Pepa ni siquiera la cúpula del partido conocía todos los nombres el presidente encargó el decreto de estructura aún jurídico de Ferraz a Félix Bolaños con Iván Redondo subdirector de gabinete hizo las gestiones la mayoría de las llamadas las realizó durante el fin de semana a los dos pesos pesados del PSOE Adriana Lastra José Luis Ábalos los citó el dos tengo en su casa de Pozuelo a ella la mando al Congreso no pidió ser ministra ya Ábalos a Fomento así que el martes le enseñó la botellita de Moncloa el número dos de organización a Santos Cerdán Ile dijo que en adelante sería el el guardián de Ferraz el presidente trabajó a su manera a estas alturas no sorprendió que no comunicara personalmente a Susana Díaz y Ximo Puig que iba a provocarles una crisis de Gobierno buscó sus ya tradicionales golpes de efecto a Grande Marlaska lo había tratado en los últimos meses ya Pedro Duque lo localizó hace años para una plataforma de apoyo a Zapatero con Maxi muerta el vínculo es menor sugerencias mensaje expresiones recibió muchas hasta el miércoles la intentaron convencer de que el CNI y se quedará en Moncloa le ofrecieron un candidato alternativo a Margarita Robles Constantino Méndez pero en el entorno de la magistrada aseguran que desde el sábado ella ya sabía que su cartera era defensa la lista completa se la entregó al Rey a las cinco de la tarde

Voz 1727 21:56 ayer vimos un traspaso de poderes en los ministerios cordial natural como no podía ser de otra manera otra cosa es la batalla política partidista y ahí el PP por lo menos el PP que sigue representando el portavoz parlamentario Rafael Hernando ejerce ya a todo trapo Rajoy no convoca el debate sobre el estado de la nación desde el año dos mil quince pero Rafael Hernando te pide a Sánchez que lo convoque ya este mes de junio

Voz 19 22:21 pero yo necesito que venga el señor presidente de gobierno y no se esconda con su Gobierno pasarela no sabemos todavía a cambio de que ha obtenido ese apoyo para ser presidente de Gobierno es esencial porque esto es una democracia parlamentaria de creo que señor Sánchez se olvida

Voz 1727 22:39 siempre es mejor mucho Parlamento que poco Parlamento desde luego el resto de partidos pues trata de a recolocarse ante la nueva situación con un detalle significativo el PNV está en la misma tesis que Íñigo Errejón en la que explicó aquí esta semana se a Sánchez le va bien le irá bien a todos los que apoyaron la moción Pablo Iglesias es más crítico Marisol Rojas

Voz 1508 23:00 en el PNV apoya la ambición del nuevo Gobierno y esperan que agote la legislatura a sus primeros amagos de oposición se centran de momento en la nueva titular de Hacienda hasta ahora crítica con el cupo vasco ya en la que piden que respete el concierto porque es ley vasca y española Andoni Ortuzar estuvo anoche en Hora Veinticinco

Voz 1727 23:18 dárselo las gafas andaluzas ponérselo las

Voz 20 23:20 son las centrales los números le van a salir distintos

Voz 1 23:24 estoy seguro el presidente del PNV

Voz 1508 23:27 en señaló los claroscuros de Grande Marlaska un ministro que tampoco gusta al de Cataluña aunque

Voz 1727 23:32 allí de momento prefieren la prudencia

Voz 1508 23:35 tienen su apuesta por una reunión entre Eto'o Ray Sánchez el es la portavoz del guber Fábregas en la sala

Voz 7 23:40 a ver si descanso consenso debería ser la semana que viene si es que considero que debería ser mañana mismo Andoni

Voz 21 23:47 por tantísima nosotros estamos a disposición como siempre lo hemos estado al diálogo y a la negociación cuando a él le parezca bien la Reunión pues se pondrá fecha hice convocarán a that I y es convocar a la Roma

Voz 1727 23:59 que el nuevo Gobierno deja Rivera con el paso cambiado

Voz 1508 24:02 eso nexo Luis Garicano escribía ayer en Twitter esto es parte del cambio que hemos querido traer es el ejemplo de la estrategia de los naranjas que no quieren criticar a ministros que hasta hace unos meses ponían como ejemplo y es precisamente eso lo que inquieta en Podemos que haya ministros que gusten en el PP y en Ciudadanos en la diana de las críticas de Iglesias el presidente de Segovia

Voz 22 24:22 Arnau y el ministro de Interior me parece que ha tardado veinticuatro horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente del Gobierno no sé quién ha convencido a Pedro Sánchez de que nombre un ministro del PP pero ha nombrado un ministro del PP aunque de momento los morados promo

Voz 1508 24:35 meten cortesía parlamentaria son las ocho

Voz 1727 24:37 de cinco a las siete y veinticinco en Canarias

Voz 23 24:41 buenos días harto de esperar pues ya están aquí el fin de semana gomaespuma con la cuenta un dos tres profesional del Santander Popular

Voz 24 24:50 la cuenta Un dos tres profesional para autónomos del Banco Santander y Popular P

Voz 4 24:53 sesenta necesitamos

Voz 25 24:57 camarero por favor dígame Caballé oiga mire es que llevo esperando media hora soy abogado profesional yo trabajo los puentes no hallará con lo que me renta la cuenta Un dos tres profesional para autónomos de Santander y Popular dijo me voy a dar un homenaje pero es que he hecho he pedido y sólo me atrevo un plato vacío muere que pidió el señor pues lo que supone que es la especialidad de la casa ilusión de atún vuelve al plato por favor Caballero huelo por favor a qué huele a pescado

Voz 26 25:21 sí lo tiene ilusión de atún es el plato estrella en nuestro chef ahí tortilla aquí viene uno a tener una experiencia de sensaciones y no sé si lo sabe pero tiene una estrella Miguelín

Voz 25 25:29 José Miguel un jeta bueno iré postres que tiene bueno pues si me lo permite les recomiendo nuestro postre estrella aire de pera con cabello de ángel pues mire he traiga me directamente la hoy seguro que la Ángela era calvo

Voz 24 25:43 cuenta un dos tres profesional de Banco Santander y Popular gracias autónomos por hacer que todo funcione

Voz 16 25:53 buenos días en el sorteo de

Voz 27 25:55 Prieto desde la once de ayer el número premiado ha sido es que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social piden el triple de la ONCE a tu vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Jean Paul de la ONCE en la ONCE los más ilusión que P

Voz 1727 26:20 la son gran día

Voz 29 26:27 construir construido puntos con vosotros habéis hecho algo grande

Voz 4 26:31 ellas han aprovechado su oportunidad

Voz 17 26:34 cuando el Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa solo punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 30 26:47 el el podcast

Voz 27 26:50 unos la ópera segunda temporada descubre con Mariela Rubio y Rafa Bernardo las cicatrices que inspiran las principales óperas de la Historia

Voz 31 26:58 el viaje musical inolvidable

Voz 27 27:02 Mingus la ópera segunda temporada todos los episodios en la API en la web de Podium podcast

Voz 1727 27:07 punto com

Voz 32 27:09 la colaboración de Endesa

Voz 33 27:12 pero otros Verdejo ganador del único concurso que premia la excelencia del vino verdejo de Rueda

Voz 4 27:19 pero ni todos solicitante racistas plaquita

Voz 1 27:22 aunque los ticket zen operación bikini yo prefiero disfrutar porque la vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar así que puede que me vaya de vacaciones hasta la playa y más allá de un increíble crucé aunque lo mismo merecido por un viaje al Caribe

Voz 25 27:38 gr km acompañe por cierto sin

Voz 1 27:41 se nota hizo un poco peliculero es porque pienso vivir un verano de película con Viajes El Corte Inglés y es que este verano la estrella soy yo puedo pagar Mi viaje en tres meses y disfrutar de seis las cruceros Europa a los niños viajan gratis a qué suena define pues si reservas ya tendrá este regalo tres meses define gratis si es que este verano sólo existe un protagonista irse eres tú este es el comienzo de unas bonitas vacaciones nos parece más información en cualquier sucursal de Viajes El Corte Inglés o en Viajes el Corte Inglés punto es

Voz 16 28:17 qué haces aquí me pasé llevar el coche al cambio era aceite sí pero

Voz 34 28:21 verás es que no hay excusas ven Car Service realiza el cambio de aceite y filtro por sólo cincuenta euros además lleva gratis un año del programa Cerca de ti

Voz 1 28:34 normativa consulta condiciones en Europa punto Es nos pasamos la vida esperamos esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada en momento oportuno el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando audita en el uno al treinta de junio ahora tu Audi A1 es corbata entrenan por ciento sesenta euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 8 29:05 ahora y hasta el once de junio tienes en Carrefour un quince por ciento de descuento en todas las es más difícil Hess descuento en más compras

Voz 6 29:15 sí

Voz 2 29:19 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 7 29:23 son casi las ocho y media a las siete y media en Canarias durante

Voz 1727 29:26 los gobiernos de de Zapatero o los Consejos de Ministros empezaban los viernes a las nueve de la mañana Rajoy retrasó el comienzo de los suyos una hora y Pedro Sánchez los vuelve a adelantar por lo menos el primero el de hoy comenzará en media hora a las nueve ya en esta primera reunión Sonia se va a hablar por lo que sabemos de Cataluña si el Gobierno se marca esa cuestión como una de sus prioridades es una cuestión que va más allá de la cartera de Política Territorial de Meritxell Batet y que va a abordarse desde todo el equipo de Sánchez de momento el presidente ya ha intercambiado como sabes algunos mensajes telefónicos con el president catalán con Quim Torra y quiere establecer contactos formales muy pronto con la Generalitat además de convocar la conferencia de es evidente a la que espera que asista el propio Torra fuentes de La Moncloa Pepa aseguran que hoy no hay en la agenda medidas digamos estrella en principio no deberíamos esperar un anuncio tipo la retirada de las tropas de Irak esa primera decisión que tomó el Gobierno de Zapatero será más bien nos dice en una jornada de nombramientos ya que aún falta por designar a todos los segundos escalones del Ejecutivo aunque siempre siempre caben las sorpresas el propio Sánchez y algunos de sus ministros han ido de todas maneras señalando en las últimas horas algunas de las cuestiones que tienen previsto abordar muy pronto como la universalización de la atención sanitaria retirada parcialmente a los inmigrantes irregulares o medidas contra la brecha salarial o para atenderle las reivindicaciones de los periodistas de política libres solían pues eso nunca se sabe esperemos que anima a descansar hasta luego ir justo antes de sentarse a esa mesa del Consejo de ministras y ministros saludamos a Magdalena Valerio que es Smith la de trabajo migraciones seguridad social buenos días enhorabuena buenos días y muchísimas gracias acabamos de de contar un observatorio de la K en Asia administrar una encuesta demoscópica que los ciudadanos señalan mayoritariamente que la prioridad de este Gobierno debe ser el paro y la precariedad ese es su negociado el suyo

Voz 35 31:19 yo lo tengo muy claro porque estoy en la calle y estoy viviendo incluso como personas que están paradas lo que son parados de larga duración ruego me pongo totalmente en ese lugar está claro tenemos un problema de desempleo entre jóvenes muy muy importante pero también parados de larga duración me preocupan dos jóvenes pero también las personas mayores de cincuenta bueno ya ven incluso a muchos de cuarenta y cinco que se ven excluidos de todo de trabajo y que desde luego se tienen que recalificar profesionalmente gracias esos sectores no encontrar empleo para darle colocarse así que hace hay que hacer muchísima tarea en este sentido y la precariedad no yo creo que la reforma laboral del año dos mil doce ha propiciado o más precariedad una devaluación salarial muy importante Ivo no menos negociación colectiva convenios empresa convenios de sector es decía ha tocado de una manera también bastante negativa el mercado de trabajo se está creando empleo pero no se está creando empleo de calidad

Voz 1727 32:17 ministra cuando usted dice que la reforma laboral hay que tocarla pero no derogar la quiere decir que la banca tocar ya no hablemos de derogación pero la van a tocar ya en estos primeros juego

Voz 35 32:27 Jutta pero desde luego tengo inmediatamente que es retomar yo lo decía en mi toma de posesión absolutamente fundamental recuperar y tener en cuenta la metodología habitual para tratar todas las cuestiones laborales y de seguridad social que existe en nuestro país que es la mesa de diálogo social con los sindicatos más representativos con UGT con Comisiones Obreras con la con los dos representantes de los empresarios CEOE CEPYME por supuesto escuchando otro tipo de asociaciones y organizaciones no que estábamos defendiendo los intereses de los trabajadores y los pensionistas en este país pero diálogo diálogo social en materia de pensiones desde luego Pacto de Toledo y en materia de reforma laboral está no hay que por lo menos los aspectos fundamentales que consideramos más negativos que afectan de una manera más negativa al mercado de trabajo pues nos tenemos que sentaba inmediatamente ponernos manos a la obra irreal importante alguna reforma vamos a Sampras acelera no inmediatamente

Voz 1727 33:27 desde el verano inmediatamente

Voz 35 33:29 ya tengo pendiente ya cerrar una un encuentro no con agresiva con los agentes sociales y económicos para ponernos a trabajar con con inmediatez por mi parte estoy totalmente dispuesta ahí al comenzar cuanto antes

Voz 36 33:46 sea porque creo que el tema lo merece no obstante no

Voz 35 33:48 eleva también que no quiero enviarlo de de contratos a tiempo parcial en fraude de ley se está abusando de la contratación a tiempo parcial trabajadores trabajadoras que están contratados por dos o tres horas pero resulta que están trabajando ocho Vies en fin

Voz 1727 34:04 cobrando por las dos cobrando por las buenas o cobrando de negro del resto no o

Voz 35 34:08 pues puede ocurrir cosas te cobren para todos o que el cobren en negro por el resto pero en todo caso es dañino para esos trabajadores porque resulta que están cotizando poquísimas la Seguridad Social irás empresas están no están cotizando lo que tienen que cotizar y hemos calculado que quisiera hace nueve millones de euros ilegales todas las semanas eso podría implicar aparte no se hiciese en esas horas dos cobrarían los trabajadores dos mil millones de euros más de ingresos a la Tesorería General de la Seguridad Social

Voz 1727 34:38 si iba a preguntarle cómo resolver el déficit Ésta sería una vía desde luego ministra se que la tengo que liberar pero una pregunta es a los recursos son limitados nos dice que hay que atender la precariedad en el empleo de los jóvenes los pensionistas piden que vinculen Mis pensiones al IPC y que derogue en el factor de sostenibilidad si el Gobierno tiene que decidir hacia dónde tira de la manta para cubrir una necesidad hacia donde lotería haría hacia abajo hacia arriba

Voz 35 35:06 pues yo creo que hay que extenderla hacia todos los lados lo tengo clarísimo no se puede dejar desprotegido a millones de personas está claro que tenemos que retomar el Pacto de Toledo también para llegar a un acuerdo en materia de pensiones que garantice la sostenibilidad económica de las mismas por supuesto hay que financiarlas y está claro que hay que completar las cotizaciones con otros ingresos vía impuestos pero hay que garantizar la sostenibilidad social ellos a garantizar el IPC el coste de la vida al propio Gobierno saliente ha reconocido que no podía seguir por la senda de la cuasi congelación de las pensiones ya para este año para el que viene ha suspendido la ley ha hecho una enmienda a la totalidad de su propia ley nosotros desde luego es uno de los temas que tenemos claro que hay que reformar pero también velar por la sostenibilidad y hay que reordenar el sistema fiscal de este país se sigue hace nada liderado por Manu Escudero pues no

Voz 1727 35:57 tengo banco Escudero ha elaborado todo

Voz 35 35:59 el planteamiento de presupuesto alternativo con un retoque fiscal pues para que paguen más las rentas más altas para que desde luego se Herrero ordene el impuesto de sociedades Igueste que haya el sistema fiscal contrario justo en este país que procure la redistribución de la renta que sea progresivo que es lo que establece la Constitución española bueno pues tenemos que ponernos a muchos retos yo sé que no va a ser fácil pero estoy convencida que en este país ahora mismo yo creo que la ciudadanía Dati lo tiene claro lo que quiere es políticos qué buscan solución a sus problemas y que las busquen a ser posible con diálogo con consenso social y político que este Gobierno con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza es filosofía nuestra metodología funcionamiento esperemos pues que que todos los demás grupos políticos se apunten a esta manera de ver la política que en definitiva es velar por los intereses generales

Voz 1727 36:55 lo iremos viendo Magdalena Valerio el agradezco mucho que haya estado con nosotros minutos antes casi de incorporarse a suprime de Reunión en este Consejo tiene emboscadas

Voz 36 37:03 para allá buenos días y más bueno

Voz 35 37:06 diez de muchísimas gracias un saludo buena suerte

Voz 4 37:08 Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 1727 37:19 Argentina y el Fondo Monetario Internacional han acordado un rescate de cincuenta mil millones de dólares han acordado

Voz 0733 37:26 en ese rescate su precio Carolina Gómez un rescate a cambio de que el Gobierno haga recortes para reducir el déficit de la economía y convertirlo en superávit de menos de tres años el ministro de Hacienda argentino está satisfecho

Voz 37 37:35 estamos muy muy contentos porque va a permitir seguir recorriendo el camino hacia el equilibrio fiscal y finalmente desterrar este problema que tuvo el argentino durante setenta años en los cuales gastó

Voz 0733 37:50 el ingreso el Directorio Ejecutivo del FMI aún tiene que aprobar este acuerdo después de revisar el plan económico de Argentina hasta allí nos vamos continental Radio Jorge Elías

Voz 38 37:57 la directora gerente del Fondo Monetario Christine Lagarde felicitó al Gobierno de Mauricio Macri por haber logrado un acuerdo in brindó un contundente respaldo a la política económica de Argentina ya la decisión de acelerar el ajuste fiscal que ahora buscar a equilibrar el presupuesto para dos mil veinte y la política de metas de inflación del Banco Central de Argentina el acuerdo prevé un déficit fiscal del dos punto siete por ciento del producto interno bruto este año y uno punto tres por ciento en dos mil diecinueve y metas de inflación del diecisiete por ciento para dos mil diecinueve trece por ciento para dos mil veinte y nueve por ciento para dos mil veintiuno La novedad el acuerdo mantiene un piso para el gasto en asistencia social que no bajara como porcentaje del Producto

Voz 1 38:45 durante los próximos tres años si a menos de

Voz 0733 38:48 dos días para que empiece el Mundial de fútbol de Rusia se ha publicado un informe que denuncia que Qatar está usando practicamente esclavos para construir las infraestructuras que el siguiente Mundial que se jugará allí en dos mil veintidós es un informe de la Fundación para la democracia internacional Sonia vaya

Voz 7 39:01 de los ochocientos mil migrantes la mayoría nepalíes sola mano de obra que construye las infraestructuras del Mundial de Qatar allí la situación laborales según denuncian distintas organizaciones de esclavitud

Voz 39 39:11 largas jornadas de trabajo entre dieciséis mil dieciocho horas diarias sometido a altísimas temperaturas estamos hablando

Voz 1913 39:23 cincuenta grados yo explica Guillermo ocupe y presidente de la Fundación para la democracia internacional que se suma a las denuncias que inició hace años Amnistía Internacional Hubei explica que a los migrantes y les retira el pasaporte y se les llega a impedir cambiar de trabajo o regresar a su país los Nobel de la Paz Lech Walesa agregó Menchú apoya las denuncias y han hecho un llamamiento a la FIFA para que no mire hacia otro lado estamos pelando

Voz 9 39:45 el posicionamiento de la FIFA queremos hacer un llamado entonces por un lado porque hay un tema universal que nos une con los tres manos pero otro por qué

Voz 4 39:59 la causa noble deporte es para la vida no contra la vida

Voz 7 40:04 no pedimos que dejen de ganar dinero añadió pero sí que las cosas no sea a cualquier precio el precio en este caso lo ha contabilizado Amnistía Internacional

Voz 39 40:12 Amnistía Internacional consideró que haber aproximadamente

Voz 1913 40:16 algo mil muertos nepalíes la Fundación para la democracia internacional ha iniciado una campaña para romper el silencio que rodea a acatar al que califican como el Mundial donde todos pierden

Voz 4 40:30 la vida de debería estar dentro rusas yo creo cuando les falta la leche

Voz 40 40:35 les falta todo lo demás dejando un gran vacío en sus vidas colabora enviando la palabra al tres ocho cero catorce o entra en Gran recogida de leche punto es y consigue el punto todos contra el vaciló Caixabank y la Obra Social La Caixa con los bancos de alimentos

Voz 2 40:50 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 4 40:53 con Pepa Bueno

Voz 1727 41:00 la droga no ha desaparecido la droga siempre ha estado ahí pero ahora vuelve a ser noticia son los llamados narco pisos en el centro de las ciudades que preocupan mucho vamos a hacer esta mañana una primera aproximación a un fenómeno que se da en Madrid y en Barcelona allí en Barcelona por ejemplo hace sólo tres días un hombre mató a otro en un arco piso en el barrio gótico es en realidad el último episodio de la violencia con la que tienen que convivir muchos vecinos no sólo de ese barrio sino también del barrio del Raval personas que viven abajo arriba o al lado de viviendas donde se consume y sobre todo donde se vende droga todos los días Elisenda

Voz 7 41:39 del siete de la tarde centro del Raval niños asiáticos magrebíes y catalanes juegan juntos en la calle a menos de doscientos metros encontramos Andrés

Voz 42 41:52 bueno la heroína a la puerta de atrás ahí quiénes lo que quiera

Voz 1508 41:57 cuarenta y dos años vive entre cartones consume heroína dice para soportar su vida la compra en los narco pisos pero no se atreve a consumir dentro

Voz 4 42:05 empezó una tumba

Voz 42 42:07 que se ha metido aquí la una sobre todo si la pasado cualquier cosa Hay bueno han tirado a la calle como si fuera una bolsa

Voz 4 42:16 Sergio también sin techo a llegar a ver

Voz 7 42:18 Diez personas drogado se dentro de un piso en el Raval hacia ahí consumiendo cuya la que le mientras la droga les consume los vecinos piden soluciones Ángel corderos miembro de Acció Rabal

Voz 1727 42:31 una de las entidades que ha intentado plantar cara a los tres

Voz 7 42:33 picantes hace cosa de un año era Sasec

Voz 43 42:36 veían totalmente impunes porque nadie actuaba aparecían actuaba

Voz 7 42:40 son actuaba nadie cuando ya saltamos a la palestra van entendiendo que los vecinos se quejan que el barrio no ha pagado ni tan muerto como se cree

Voz 1508 42:48 desde septiembre los trabajos de la Guardia Urbana y los Mossos han intensificado han detenido noventa personas y entrado en setenta pisos pero todavía falta mucho por hacer

Voz 44 42:57 pues mira estamos en la calle Fernandinho de es el veintiocho que aquí se está traficando y pues la cómo está destrozada ahora mismo y esto es lo que tenemos en el barrio ya ves cómo están a escalera cómo está todo es que aquí de lo que estamos hablando que en estos puntos de venta de droga

Voz 1727 43:13 hay incluso familias que conviven con todo esto

Voz 1508 43:15 sólo la mitad de los pisos donde ha entrado la policía han sido clausurados el Ayuntamiento reconoce tener problemas para contactar con los propietarios especialmente cuando son fondos de inversión la otras la dificultad de encarcelar a los traficantes porque se encuentran pocas cantidades de droga Ángel lo ve como la lucha interminable

Voz 44 43:32 el principal problema que tenemos es que los sacan mete en otro piso del barrio pero es que en el caso de que se fueran del barrio Syriana otro barrio y otros vecinos sufrirían entonces

Voz 1727 43:42 otros vecinos como los del barrio gótico en el centro

Voz 1508 43:45 en la ciudad que durante este año ya han detectado varios no

Voz 1727 43:48 Copisa astro como les decía no es un problema de Barcelona Madrid en lo que llevamos de año ha habido sesenta redadas policiales en este tipo de pisos

Voz 0733 43:56 en el número veintiocho de la calle tesoro el portero automático está destrozado la puerta

Voz 27 44:01 abierta la rompieron de una patada Bilal lleva viviendo aquí sesenta años ahora tiene ochenta

Voz 9 44:07 la a todos la voluntad encantaba dice canta la que llevarán

Voz 0733 44:14 desde la terraza de su piso se ve ese patio interior ahora lleno de basura ropa maletas bicicletas

Voz 9 44:21 la policía sería que venir idéntica a su hijo

Voz 0733 44:24 por Ricardo no vive aquí pero bien haberla menor hundido

Voz 45 44:26 qué me dice no vengas a verme a ver si te va a pasar algo que en tu casa ya puedes estar agusto tristemente a lo mejor hasta que no pase algo grave de que de algún muerto pues no no hará nada a la policía o

Voz 0733 44:39 según era nuestra conversación

Voz 45 44:42 se trata que exige de Cela organizado ya dos denuncias destruirlo

Voz 46 44:45 que dos agentes de policía y le dijo que Amiri allí

Voz 0733 44:50 todos los días ven a personas salir y entrar del edificio gente consumiendo droga o buscando dónde comprar la todos van al bajo al antiguo piso de la portería

Voz 46 44:57 en realidad venía en el primer piso

Voz 4 45:00 no había vimos gente que vive niño pequeño no no no te pongas aquí hacer esto lo ambos imagínate tengo Nieto que viene en el panorama reporta ha roto la cerradura rotas sin poner a raya hasta que lo pare

Voz 0733 45:18 Pilar Ricardo y Juan no paran de decir que esto no se va a solucionar así como así pero ninguno quiere dejar de vivir en Tesoro

Voz 1727 45:25 a Tesoro veintiocho se fue para hacer este reportaje nuestra compañera Sara selva

Voz 47 45:32 último minuto de partido no es fácil remontar allí este Ramos que es la pasé Iniesta que será lleva sigue sigue no sólo allí Finder partido pero esperar a un año oportunidades después del minuto noventa durante este mes tienes ofertas exclusivas en toda la gama sea Seat socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol vivamos algo grande

Voz 48 45:51 tiempo para nosotras con Festina y tres regalos para poder disfrutarlo hasta el diez de julio regala un reloj Festina con un importe mínimo de noventa y nueve euros recibirá tres distintas experiencias de bienestar belleza y fitness sólo con Festina bienvenido a las expresa ahora toda la gama de máquina

Voz 49 46:10 así inicia por sesenta y nueve euros y cincuenta cápsulas de regalo para nuevos socios sólo del cuatro al treinta de junio en nuestras boutiques en L'Espresso punto com o en el novecientos dos cinco nueve dos cinco no

Voz 4 46:21 de esa localidad inconfundible acento

Voz 9 46:24 presa escasa viva alargó culpa

Voz 33 46:29 Protos Veintisiete cuestión de actitud

Voz 1 46:31 esas gafas cuánto hace que no te graduadas Venevisión gratis si lo necesitas tratemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento sí

Voz 23 46:40 las que el hijas sólo en visión la cuando escuchas por primera vez

Voz 1 46:43 yo les un Porcuna con motor Eco Boost por diecisiete mil novecientos cincuenta es como escuchar por primera vez

Voz 25 46:50 o como tu primer eso sí quiero

Voz 50 46:55 escuchar por primera vez tiene su Ford Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es irrepetible financiando con FC Bank condiciones en for punto es Si sólo hasta final de mes

Voz 8 47:08 ahora dice hasta el diez de junio tienes en Carrefour Carrefour punto Es un treinta por ciento de descuento en toda Europa calzado pijamas y ropa interior hombre mujer infantil bebé de cinco con canjeable en tus próximas compras

Voz 9 47:23 se trece por echar un cable necesitaba práctica aquí sino con pelo natural pues no lo mismo aquí nunca pues el viernes se vote del ya Pot yo ahí lo dejo

Voz 4 47:36 hay favores que sólo noventa millones de euros pueden devolver este viernes bote de noventa millones con el Eurojust de la ONCE y además un segundo premio de veintidós millones de euros millones para mano

Voz 51 47:49 cadena SER todo lo posible a pesar del segundo deportista nato hasta entonces me pongo de todos los que somos mezquino necesita si queréis que me pongo a hacer deporte monstruo azul de cerrarlo

Voz 1727 48:01 es el ministro de Cultura y Deporte Maxine Huerta dispuesto a hacer deporte desde hoy mismo para combatir las críticas que le han llovido porque en algunos tuits antiguos decía que no le gustaba el deporte nivel hacerlo son mensajes del año dos mil diez del año dos mil once que inundaron las redes sociales en cuanto Pedro Sánchez pronunció el nombre del nuevo ministro Manuel Jabois buenos días

Voz 0276 48:24 los días este episodio

Voz 1727 48:26 eh Maxi muerta te ha hecho reflexionar sobre la importancia que se da a algunos tuits porque parece que tendríamos que vivir una vida de voto de silencio tuitero por lo que pueda pasar algún día nos queda un ministerio