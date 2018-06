Hoy por Hoy (08/06/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:12 la ministra de Trabajo Magdalena Valerio anunciado aquí en Hoy por hoy que el Gobierno tocará ya de forma inmediata la reforma laboral sus aspectos más dañinos Valerio ha pasado por la sede minutos antes de incorporarse a la primera reunión del nuevo Gobierno Javier

Voz 0858 00:27 la titular de Trabajo migraciones y Seguridad Social ha dicho que sus prioridades serán luchar contra la precariedad en el mercado laboral y recuperar el diálogo en materia de pensiones en el marco del Pacto de Toledo sobre la reforma laboral Valerio evitó pronunciar el verbo derogar predice que sin duda hay que reformarla de forma urgente

Voz 2 00:43 en materia de reforma laboral está hay que por lo menos los aspectos fundamentales que consideramos más negativos que afectan de una manera más negativa al mercado de trabajo pues nos tenemos que centrar inmediatamente ponernos manos a la obra irrefutable en tantear una reforma vamos

Voz 1727 01:03 el etarra antes antes del verano inmediatamente antes del verano

Voz 2 01:06 inmediatamente es ya es ya

Voz 1727 01:09 primera encuesta desde la moción de censura la hecho la empresa para la SER la mitad de los encuestados valora la moción de censura el cambio de Gobierno positivamente

Voz 0858 01:18 frente al treinta y uno por ciento que la considera más bien negativa los votantes que más apoyan esa moción no son los socialistas sino los de Podemos a la gran pregunta cuándo debe convocar elecciones Pedro Sánchez la mayoría de los preguntados no las desea de manera inmediata los de PP y Ciudadanos psique mayoritariamente quieren elecciones cuanto antes ya pueden consultarse encuesta completa en Cadena Ser punto com y en Canadá en Quebec hoy comienza una de las cumbres del G7 más tensas de los últimos años de un lado Donald Trump del otro el resto de potencias la situación es tan incómoda

Voz 1727 01:53 el presidente de Estados Unidos ya ha anunciado que antes

Voz 0858 01:55 tiempo para preparar la reunión con el norcoreano Kim Jong Hun se perderá precisamente la mesa en la que se hablará sobre cambio climático corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado

Voz 1510 02:04 buenos días Donald Trump llega Quebec más aislado que nunca las medidas unilaterales que ha tomado el presidente de EEUU desde salirse del acuerdo del clima o del pacto nuclear con Irán hasta la imposición de aranceles a sus aliados han hecho que los líderes de los países más desarrollados del mundo cree en un frente común contra las políticas estadounidenses encabezados

Voz 0099 03:10 de vez en cuando recuerda dónde estaba ahí donde estoy en qué día vivo y quería ser vivida durante semanas meses años enteros y siento que me falta el suelo debajo de los pies es vértigo sin duda pero por una vez el gozoso y chispeante como el que deben experimentar

Voz 1727 03:25 las burbujas que escapan por el cuello de una botella de hecho

Voz 0099 03:28 campan déjenme disfruta se que no me faltarán ocasiones de criticar al Gobierno de Pedro Sánchez se que serán más numerosas de lo que me gustaría ser queda capacidad de cometer errores que deriva de la voluntad ejercicio de la libertad es una condición intrínsecamente humana pero hoy quiero escribir sobre la alegría porque no solo estoy contenta por lo que he perdido también estoy contenta por lo que ganado y esa sensación sí que es vertiginosa por Luis solita pase lo que pase al margen de la cantidad y la calidad de los errores que pueda cometer el nuevo Gobierno siempre le agradeceré a Sánchez algunas cosas que después de cuarenta años de Estado democrático prometiera su cargo ante la Constitución sin Biblia ni crucifijo como las democracias normales que son aconfesionales y además lo parecen que haya sido capaz de formar un gobierno en cuatro días que el Gobierno haya once mujeres y siete hombres pero sobre todo por encima de todo que siendo tantas habiendo las escogido tan deprisa todas ellas hayan llegado al Gobierno con una trayectoria profesional lo suficientemente sólida y brillante como para desactivar la sospecha de la cuota forzosa

Voz 4 04:34 eso no es poco que agradecer

Voz 3 04:41 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 5 04:56 queda

Voz 6 05:06 mañana de viernes en Hoy por hoy cerrando una semana otra más vertiginosa con Lucía Méndez cómo estás buenos días hola Pepa buenos días con Antón Losada en Radio Galicia bos días bos días y con Josep Cuní en Radio Barcelona a bon día bon día buenos días

Voz 1727 05:22 está contenta Almudena Grandes pues están contento muchos españoles según el Observatorio de la Cadena Ser que hemos contado en titulares a las nueve detallado a las ocho de la mañana observatorio encuesta demoscópica la primera calientita calientita realizada la encuesta durante esta semana cuando ya se conocía la formación del Gobierno de Pedro Sánchez primer titular es evidente primero la moción de censura ha sido bien acogida por los españoles la mitad de los encuestados considera que ha sido un acontecimiento positivo frente al treinta y uno por ciento que lo consideraría negativo y segundo titular creen que este Gobierno Antón el Gobierno de Sánchez lo va a hacer en general mejor que el de Rajoy

Voz 0199 06:02 bueno yo creo era bastante previsible no a parte ya se sabe que el poder siempre embellece mucho a todo el mundo no el día que son para el Gobierno todos los ministros parecen siempre más altos más guapos más listos con mejores currículo vamos hasta estar empiezan a tomar decisiones después ya se verá a mí me llama la atención en dos cosas de esta encuesta la primera la absoluta normalidad con la que se ha acogido el funcionamiento de un mecanismo como el de la moción de censura no lo cual me lleva mi convencimiento tantas veces repetido que a pesar de los esfuerzos de tantos decir el nuestras instituciones y nuestro sistema institucional está tan deteriorado como el italiano bueno parece que no parece que todavía hay algunas diferencias sino necesitamos de momento ni presidentes instrumentales ni gobiernos instrumental sino que con las reglas que tenemos se pueden resolver las situaciones y la gente lo encaja con normalidad no no ni mucho menos abraza el discurso por ejemplo que está poniendo en marcha el PP de la ilegitimidad de la moción se censure de este Gobierno de la forma de llegar al poder de este Gobierno y la segunda es que

Voz 7 07:09 OO perdona Antón o la moción instrumental de la que hablaba es clara de verano somos veía presidente instrumental au semental no si hace falta

Voz 0199 07:18 buscar soluciones excepcionales las teníamos ahí en la Constitución del setenta y ocho y la gente las acepta con absoluta tranquilidad e incluso las las ve como soluciones bueno que por lo menos le permiten a tener expectativas expectativas de que se puedan resolver los problemas que el Gobierno anterior claramente parece incapaz de resolver para esos ciudadanos y hay una segunda cosa me llama mucho la atención no que es que la encuestas deja muy claro cuáles son los principales apoyos de este Gobierno de Pedro Sánchez en la presidencia el día uno el que nuestro Gobierno está muy claro quiénes son los votantes que lo reciben con más entusiasmo ICO más expectativas que son los votantes de izquierdas son los votantes claramente a la izquierda lo cual a mí me contrastando con el mensaje que hemos recibido otros tras semana hacer un gobierno que intenta viera racial entre a buscar la centralidad bueno a lo mejor ahí podemos tener un pequeño problema

Voz 0255 08:15 ya la centralidad no tienen porque ser el centro necesariamente son dos cosas distintas porque que es el centro no que es el centro abramos ese melón espera que quiero escuchar a Cuní primero sobre otra cosa que dice la encuesta que es muy interesante que los ciudadanos mayoritariamente no quieren elecciones ahora quiero un gobierno que empieza a resolver problemas Cuní yo creo que Pedro Sánchez ha dicho una composición de gobierno que también demuestra que no es para poco tiempo a diferencia de lo que se iba sugiriendo durante los días de la moción de censura incluso de los posteriores el Gobierno de Sánchez tiene una apariencia de voluntad de perdurar de perdurar en el tiempo que queda de legislatura y que puedan legislar lo adecuadamente que esta es otra cuestión que iremos iremos viendo entiendo no obstante que esta encuesta también lo que refleja es la necesidad más que la voluntad la necesidad que la sociedad española tenía de una cierta distensión hemos visto cómo el Gobierno del PP por por Génesis genética tiene una tendencia tenido una tendencia más en los últimos tiempos de mantener por supuesto visto desde Catalunya de una manera mucho más acuciante Unibet de tensión que en algunas ocasiones también ayudado por los vasos comunicantes de la independentista como excesiva no excesiva como para decir por favor que alguien pare estas máquinas por favor que alguien se tranquilice porque eso es un no vivir ya sé que hay una parte importante de la sociedad que está desconectada esas tensiones se pero los que siguen las las circunstancias vividas insisto desde Cataluña que son siguen siendo intensas un poco menos hoy que hace una semana por cierto luego si queréis porque hay ahí otra otra brecha abierta en el independentismo ahora eh y lo podemos hablar pero la insinúa Marta Pascal en la encuesta que publica hoy el diario El País porcentual está en la entrevista sin aún esa esa necesidad de distensión yo creo que el ciudadano la celebra porque por lo menos aunque Twitter no no indica nada de eso y aunque determinados medios de comunicación y sobre todo algunos digitales estén como previniendo la Segunda Guerra Mundial lo la tercera vamos la ciudadanía necesita necesita balones de oxígeno la directora no estamos cada uno

Voz 1727 10:31 los otros alrededores en fin la casuística que rodea a cada a cada

Voz 0255 10:35 la española ahora mismo ya habla de esa está haciendo

Voz 1727 10:37 alivio como mínimo de alivio esta encuesta lo acredita

Voz 0255 10:41 es por eso por poner un instituto demoscópico que

Voz 1727 10:44 acredita que efectivamente una inmensa una mayoría de de los encuestados bebían todo el procedimiento y piensa que estamos mejor hoy que hace una semana Lucía esta sensación

Voz 0255 10:56 o de alivio es muy general no

Voz 1321 10:58 y bueno yo creo que si no es verdad que como tú dices lo percibimos dice Josep y en los medios de comunicación y los digitales no vamos a hacer un repaso de lo que decían hace una semana verdad

Voz 0255 11:13 a nadie aguanta sueño pero ni tres días granos

Voz 1321 11:17 no Frankestein cesiones sabido ha vendido a la ETA en fin estas cosas que hemos un fin que que que que se dijeron el día que fue elegido presidente qué pactos tiene secretos ya bueno en fin yo creo que de ahí yo también creo que los medios y los periodistas deberíamos hacer un poco de autocrítica y asumir nuestra propia responsabilidad porque nos pasa lo que a la propia sociedad es decir de la sociedad es cambiante esta sociedad es vertiginosa la política también claro ahora estamos hablando del Gobierno de Pedro Sánchez de la buena acogida que ha tenido su elección como presidente pero quiero decir que hace sólo una semana el señor Sánchez estaba diciendo al presidente al ex presidente por cierto que pronto nos hemos olvidado el expresidente verdad si sólo dimitió el lunes ya nadie se acuerda de él

Voz 1727 12:07 todos ellos unos y de profesión Mariano ahora

Voz 1321 12:15 una semana que el actual presidente del Gobierno le estaba diciendo al ex presidente del Gobierno que dimitiera para evitar la moción de censura es decir que las encuestas decían que la que la que la que la opinión pública estaba a favor de unas elecciones generales quiero decir que los dos principales diarios de este país El País y El Mundo publicara una editorial el mismo día exigiendo elecciones generales no hace tanto es de pro refleja bastante es claro por eso es claro

Voz 0199 12:45 lo que hay como dos hay como dos grupos de opinión no los que efectivamente les parece bien el Gobierno y les parece bien que intenta acabar la legislatura y hay otro grupo de opinión sobre todo votantes del PP de ciudadanos que no las elecciones cuanto antes

Voz 1321 12:58 estoy diciendo es que ha cambiado ese ese porcentaje es decir que antes era mayoritaria hace sólo diez días será mayoritario en la edición de lesiones no había encuestas también que

Voz 1727 13:08 tendrían que debilidad sobre que saliera la moción sobre la posibilidad de un gobierno sobre que ese gobierno no fueron Gobierno hecho de retales vamos hay dos declaraciones entre las que median siete días clarísimas de esto que estamos hablando Albert Rivera el día que Pedro Sánchez gana la moción de censura

Voz 8 13:28 efectivamente vamos a hacer oposición a un Gobierno que pretende en definitiva desmantelar la igualdad entre españoles que pretende liquidar la solidaridad que pretende señalar aquellos que piensan distinto que pretenden sus socios en definitiva sacar tajada de la debilidad de su Gobierno idea un posible presidente

Voz 1727 13:46 Juan Carlos Girauta portavoz de Ciudadanos no siete días después seis porque es la declaración de ayer sobre el Gobierno de Sánchez

Voz 9 13:53 no me chirrían en un nombramiento me parece que es un gobierno formado por personas muy respetables que por personas que en sus campos han demostrado ser buenos profesionales a alguno en concreto entonces siento personalmente una gran proximidad como es el nuevo ministro de exteriores

Voz 1727 14:10 en fin seis días una declaración y no

Voz 0255 14:13 que porque les habían algunos echado sus propios tejos para ver si ser Duch es el de que fueron conciudadanos os lo todo y ahí han quedado sin palabras ahí está Albert Rivera dando órdenes le hoy a toda su gente que de momento no critiquen a los ministros porque claro algunos parecían les parecían afines cosa que me parece fantástica pero como estamos todos empujados por la necesidad de la reacción ante la inmediatez nadie Se para cinco segundos para contar uno dos tres cuatro cinco y pensar pues nosotros vamos a tener dos tres cuatro cinco muchos minutos

Voz 1727 21:03 alguien les decía Lucía Méndez esta semana es que venimos del Gobierno de los novios de la muerte es verdad que no se puede explicar cómo ha sido acogido este Gobierno sin hablar de dónde venimos exactamente a todo el mundo sabe de dónde venimos irreal yo creo que verdaderamente el Gobierno anterior no el presentaba cabalmente lo que es la sociedad española cabalmente digo represor

Voz 1321 21:27 a lo mejor aún partido políticos de un partido creo que este Gobierno nuevo sí que sí que representa mejor se parece más pálpito de las se parece más a España no se había producido un desajuste entre El País y un gol

Voz 1727 21:42 terno que al margen de cualquier otra consideración de los problemas concretos de la corrupción de la Sentencia Gurtel al margen de eso su propia composición su comportamiento motivado muchas veces por la batalla con Ciudadanos no lo había colocado en un sitio de reactivación en sí mismo

Voz 1321 21:58 un poco más entierro asimismo

Voz 1727 22:01 de manera que que una buena parte de la sociedad no se reconocía al mirarse en ese espejo no no se reconocía con Antón Losada con Josep Cuní con Lucía Méndez analizando una semana tan intensa como esta y el panorama que nos deja por delante Cuní decías van a cambiar cosas en Cataluña en la encuesta en el observatorio de la SER los ciudadanos colocando en cuarta posición la solución a la crisis catalana como la cuarta prioridad a la que se tiene que enfrentar el Gobierno Sánchez gobierno al que considera más capacitado que el de Rajoy para encontrar una salida política será posible sí

Voz 0255 22:37 veremos si es posible porque no es fácil habrá que ver los movimientos del independentismo que le han dado sus votos a Sánchez

Voz 23 22:46 para ver si realmente Kun

Voz 0255 22:49 tu continúan con una cierta voluntad también por su parte de distensión no es que sean ellos los que crean más tensión en Cataluña supuestamente pero aparentemente deben deben mantener las formas y eso se nota hoy en la entrevista que publica El País visa a Marta Pascal a la coordinadora de el que dice entre otras cosas que fijar los plazos para la independencia fue un error reconoce que ha habido una serie de errores pero por encima de todo provoca un gran alivio el hecho de haber echado dice ella al Partido Popular que por otra parte estaba en su programa electoral espera contar con la CUP pero hay una cantidad de adversa divas en esta entrevista en la respuesta esté Marta Pascal que ponen de manifiesto que el cambio de Gobierno España está permitiendo empezar a marcar tanto a título personal ella como para su partido un cierto perfil propio y reivindicar al PDeCAT ante los propios críticos que los tiene y que veremos en el congreso extraordinario en esta conferencia extraordinaria que harán en julio cómo se distribuye todo eso internamente pero también sobre todo a los afines a Puigdemont que son los que conforman y los que controlan el el grupo parlamentario mayoritariamente de Cataluña que en este momento están muy descolocados

Voz 1727 24:05 pero fíjate que el PDeCAT ha sido precisamente gracias a la moción de censura donde Paco ha pillado oxígeno eh

Voz 0255 24:12 bueno eso por su gestión de la posición del sol

Voz 1727 24:14 ahora mismo catalán en la moción de censura les ha permitido cobrar protagonismo imponer su criterio por una vez imponer su criterio porque una vez que finalmente votarán que sí a la moción en una negociación liderada por la propia Marta Pascal que dice en esa entrevista en El País algo muy interesante también le preguntan su partido es garantía de que Torra no repita los errores los errores de la anterior legislatura el PDeCAT es garantía de que las cosas se harán bien de que se logrará el objetivo bueno no tiene

Voz 0255 24:45 bueno no no lo tiene fácil porque es que Torra no es militante del PP de caña y ahí está la historia por eso cuando Torra apareció diciendo nosotros no tenemos nada que ver con ese debate la moción de censura

Voz 23 24:55 alguien le recordó internamente oiga es presidente de

Voz 0255 24:59 el Gobierno en el que hay dos formaciones políticas y luego un grupo de independientes y las formaciones políticas decidirán por sí mismos porque por sí mismas porque usted no tiene peso específico dentro de ellas que exactamente es lo que según mis fuentes también le dijeron con mucha elegancia a pulso Damon a la hora de analizar el partido que debía hacer oiga usted es ex presidente de la Generalitat estamos somos solidarios con usted por lo que le está sucediendo están Berlín etc etc pero usted no tiene ningún cargo ejecutivo en el partido con lo cual el partido decidida porque el partido TM que con la voluntad que tiene Puigdemont de hasta este momento o hasta la semana pasada eh de unir a las elecciones autonómicas y europeas y municipales del próximo año posiblemente potencialmente unas elecciones al Parlament de Cataluña el partido teme sobre todos los alcaldes y la fuerza que tienen local que todo eso se diluya de tal manera que puedan perder su presencia ya que hay una cantidad importante de alcaldes que quieren preservar su silla

Voz 1727 26:02 sí lo que pero lo que probablemente provoca a estas alturas mayor expectación es hasta dónde puede llegar este momento de distensión eh entre los dos gobiernos lo ha dicho claramente Meritxell Batet Se trata de utilizar la herramienta que es la política de diálogo para normalizar la relación institucional

Voz 1321 26:22 bien luego que lucía bueno yo creo que no no podemos esperar unos resultados a corto plazo a lo mejor ni siquiera a medio plazo creo que el asunto judicial sigue su camino por tanto eso va a seguir ahí pero me parece incuestionable que el cambio de Gobierno va a afectar al asunto de Catalunya ya la crisis catalana en mi opinión va a aceptar para bien por lo menos se va a producir una escalada aunque sea a nivel retórico aunque sea a nivel de enfrentamiento dialéctico eso va a que no es poco eh bueno podrá porque estábamos estábamos en caros a eso se va a producir así es verdad que las palabras no conducen a nada que seguramente echaremos de menos hecho sino palabras bueno yo creo que el presidente del Gobierno nuevo se entrevistará con el señor Torra que bueno Si el el Gobierno de España nuevo ha dejado viejo al anterior gobierno del Partido Popular no digamos nada lo viejo que ha dejado al Gobierno del señor Torra al propio señor Torra Osaka eso para empezar ya es un resultado político tangible y eso se va a producir pero yo creo que me parece mal

Voz 0255 27:37 sabes cómo Serota lucía en la la reacción del activismo independentista no de los políticos independentistas que hay pocos de los activistas independentistas que son la mayoría claro bueno pues a voy ahora icono perdona Lucía buenas notas

Voz 23 27:51 pues en sus reacciones en la Adrian

Voz 0255 27:54 la línea que necesitan en en en el hecho de que no dejan respirar a nadie nadie tú te imaginas un presidente de la Generalitat que llevaba prácticamente un mes sin Gobierno exigiéndole en Veinticuatro horas a Sánchez que porque era una llamó todavía cuando Sánchez no había ni convocado vamos ni formado su Gobierno

Voz 1321 28:12 voy a creo yo al fondo del asunto ya lo que más me parece a mí que va que va a tener el resultado que más me parece a mí que es interesante desde el punto de vista del fondo que es que es es es a lo mejor probable lo cual sería buenísimo que la intensidad del movimiento independentista catalán que en el está en el fondo de la crisis Ter tremenda que vive este país de la crisis territorial que no sólo baje sino que haya personas que están en el independentismo que consideren que este Gobierno de España indica que igual España ya no es como ellos creen que es de igual esa esa cantidad de personas puede no digo todos pero igual porcentaje de personas se baja de esa burra se bajan de la burra de que España franquista de que no se que no digo que todos porque ya sé que esto a lo mejor pero esa sería la una solución sabe ese sería una solución a la crisis territorial española que el apoyo electoral el apoyo que ahora mismo tienen todos esos activistas que dice Josep Cuní se rebaje decir que haya ciudadanos de Cataluña que diga oye es que esto no no Nos gusta más lo otro no sanos parece mejor lo otro que esto que tenemos aquí que estos lo radical y que éstos lo antiguo

Voz 0255 29:36 por qué no los otros no es que hay hay un detalle que me parece interesante por lo que ha puntas lucía y es que el independentismo catalán es eminentemente de izquierdas y eso se refleja en todas las selecciones que ha habido de los partidos independentistas de todos sus programas electorales en los ámbitos municipales catalán español etcétera etcétera y a pesar de una máxima que él nacionalismo antes de ser independentista catalán acuñó la época Pujol que pensando en Cataluña PP y PSOE siempre son iguales acaban siendo iguales

Voz 23 30:06 en el ánimo y en el alma de

Voz 0255 30:10 buena parte de los votantes nacionalistas entonces independentistas ahora mejor el PSOE que el PP mejor la izquierda que la derecha en España

Voz 0199 30:21 bueno yo creo que a lo mejor efectivamente la caldear el que la cosa se ha escalado y que todo el mundo está hablando de diálogo es importante es importante que hayamos recuperado eso que llaman la normalidad democrática es importante que haya dos presidentes que puedan quedar y hablar es importante que haya dos gobiernos funcionales si ilegítimos es importante que la disposición a dialogar hoy veo a Marta Pascal diciendo que le gusta la música de lo que luego le suena bien el discurso de Pedro Sánchez bueno son sí mismo ya es un progreso y eso avanza no pero yo creo que sería interesante no perder la perspectiva que es que sinceramente yo creo que el independentismo está donde estaba el partido socialista de Pedro Sánchez están donde estaban están dispuestos a hablar están dispuestos a dialogar pero siempre dentro del marco constitucional no entonces las posiciones siguen siendo básicamente las mismas yo creo que hay que entender una cosa independentismo uno se construye contra España pero tenemos que construir un sentimiento nacional

Voz 1321 31:24 hombre un poco sino igual cuando las Españas

Voz 0199 31:27 pero bueno eso sería como decir que el yo soy español español y a la por ellos ha construido contra Cataluña en el último año y no porque exista un sentimiento nacional español es que las naciones existen y los sentimientos nacionales existen en Cataluña hay mucha gente que considera que es una nación y quiere ser reconocida como tal y esa es la decisión que va a haber que tomar la reconoce Eolo y a través de qué caminos de ese es el debate que hay que afrontar seguramente no ahora porque ahora yo creo que lo que hay que reconstruir son los mecanismos para para afrontar ese problema nuevo Se habla mucho diálogo bueno el diálogo no es una solución el diálogo su instrumento para encontrar una solución al igual que el referéndum no es una solución es un instrumento para encontrar una solución un referéndum no pactado como hemos visto lo único que es complicar todavía más la situación el construir los mecanismos Ésa es pero no rehuir no ocultar la cuestión de fondo la cuestión de fondo es si está ahí es decir es que hay muchos millones de catalanes que tienen un sentimiento nacional yo soy una acción con independencia de X me gusta más o menos España o me cae más o menos eso español no pueden imponer

Voz 1321 32:40 su criterio al resto de los palacios

Voz 0199 32:43 el criterio estoy hablando de bueno esta es la realidad que tenemos y eso es la realidad porque yo lo he dicho desde el primer día hay que afrontar una realidad hay una mayoría en Cataluña que tiene ese sentimiento nacional pero que no es suficiente para imponer ese sentimiento a los demás hay una minoría amplia que no comparte ese sentimiento pero que tampoco tiene capacidad para bloquear las legítimas aspiraciones de la mayoría eso sólo tiene una sólo se puede resolver de una manera que es a través del compromiso a través del acuerdo en la negociación

Voz 1321 33:14 lo que dije es Lucía que no creo que haya una mayoría de catalanes que quieran ni la independencia ni el derecho de autodeterminación es que no no no se corresponde con con con los datos electorales ni con las encuestas ni con nada no hay una mayoría aquí la hubiera no claro que no no si la hubiera ya hay una mayoría no no hay una mayoría en el Parlamento fruto de una ley electoral concreta esto es esto es así pero no una mayoría de de ciudadanos catalanes

Voz 0199 33:40 en votos en votos y

Voz 1321 33:43 dijo que no es una mayoría de ciudadanos que que no se puede concluir que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña que Irán eso creo

Voz 0199 33:48 yo yo yo sí creo que sí por encima de la mesa y que se puede con queda claro

Voz 1727 33:53 los Antón porque de los resultados electorales sucesivos no dicen eso eh

Voz 0199 33:56 los resultados electorales lo que dicen es que hay más apoyo a los partidos independentistas que a los no independentistas más escaños es más engaños y más apoyo en votos después depende de dónde Javier

Voz 1727 34:08 los datos de las últimas elecciones

Voz 0199 34:11 yo para los dos selecciones el el sólo a partidos independentistas la suma de votos fue cerca de dos millones cien mil votos creo recordar dos millones cien mil votos hay unos votos que son los votos a Cataluña si que es pot que depende donde los con lo que es

Voz 3 34:29 bueno pero

Voz 0199 34:30 pero eso no obvia el hecho de que haya una mayoría de dos millones y pico de votos que suman más que suman más que las posiciones claramente no independentistas porque la manera de calcular aquí la mayoría mayorías dejar fuera a los que no puedes atribuir no sumarlos al lado que más le convenga

Voz 1727 34:48 yo soy entorno de Cataluña sí que explota en fin para aclarar esto porque estamos aquí jugando en un pañuelo porque lo que está

Voz 0255 34:54 claro es que Cataluña está fractura al cincuenta

Voz 1727 34:57 por ciento entre que quienes han apoyado este proceso no la independencia este proceso independentista que se ha hecho en muchas ocasiones al margen de la ley que ha provocado un conflicto es mucho más grave que el conflicto político original que existe que no se puede negar al que habrá que volver que es la cuestión de fondo que hay un porcentaje elevadísimo de catalanes en torno al cincuenta por ciento vamos a dejarlo ahí aunque los resultado de las elecciones hablen de cuarenta y ocho cincuenta y dos bueno suficientes a un porcentaje elevadísimo de catalanes que durante un tiempo sostenido vienen diciendo que no querrían estar en España ese es un problema de un calibre

Voz 1321 35:32 claro que hay que ocuparse de él

Voz 1727 35:35 pero que sea un problema de un calibre enorme Antón no justifica el que esa mitad queda imponerse al resto no es parece lo que estábamos discutiendo en los últimos minutos

Voz 0199 35:45 en a en absoluto es que yo el resto de los contrario

Voz 1727 35:47 en el resto de los españoles según ha dicho que nos afecta a todos

Voz 0199 35:50 desde el minuto uno que el el problema al elefante del que nadie quiere hablar es que nadie tiene una mayoría suficiente para imponer su soluciones eso políticas a los demás es decir ese es el problema que

Voz 0255 36:02 hay un esa es la realidad

Voz 0199 36:05 da que hay que afrontar tú tienes una sociedad donde hay una vamos a dejarlo así una minoría mayoritaria y una minoría también me y una minoría que que que defiende a otros de proposiciones

Voz 1727 36:19 no lo claro quiénes la minoría los que

Voz 0199 36:21 a los que no votan opciones independentistas decirles que se hizo es igual los vamos a hacer a sólo Antón

Voz 0255 36:31 si me permites porque es que creo que ambas partes tenéis vuestra propia rasante

Voz 1727 36:36 a ver a ver a ver vamos dejando ordenaría

Voz 7 36:40 esto un pulso cuenta por favor un minuto

Voz 1727 36:43 para terminar el argumento que llevas tres luego con Koné

Voz 0199 36:46 de es que nunca me he querido perder en estaba en estarán con guerra de cifras hay ahí los graves problemas y bueno ya pero objetivado es que somos objetivado les dos millones cien mil votos votan claramente independentista

Voz 1727 36:59 te dejo que eso es una minoría mayoritaria

Voz 0199 37:02 entonces el el pero eso no es suficiente para imponer o impulsar un un proyecto unilateral pero igual que la otra la otra parte para entendernos la minoría tampoco puede bloquear permanentemente en las expectativas de esa minoría mayoritaria y cuando tienes esa situación en una sociedad sólo hay un camino que llegaron a acuerdo llegaron compromisos donde no todo el mundo obtenga lo que quiere efectivamente pero es el resultado resulte equilibrado y mutuamente satisfactorio esos solos a través de la negociación política que es lo que algunos llevamos diciendo desde que todo esto empezó ya Estados Unidos eh

Voz 0255 37:37 sí lo planteamos en materia de bloques que sabéis que desde aquí siempre he dicho que era un error evidentemente hay un bloque mayoritario que es independentista frente a un bloque minoritario que dice que no es independentista pero la adversa diva hay un tercer bloque ese tercer bloque fluctúa porque es un bloque formado por ciudadanos de Cataluña que no saben si son independentistas no le hacen ascos al independentismo lo que no les gusta es la manera como el independentismo se manifiesta e intenta imponer esa es la cuestión IS bloque que desde un punto de vista parlamentario podríamos situar en torno a los Comunes Ada Colau de Amena que etc etc que puede votar a favor de cuestiones favorables al entorno independentista o puede votar en contra no es sólo este grupo político lo canaliza de una manera visual mejor que ningún otro pero hay una parte importante de ciudadanos huérfanos porque no quieren estar con quienes han impuesto el ciento cincuenta y cinco cualquiera de los tres porque les parece una aberración porque les parece una aberración que haya presos preventivos en la cárcel de una manera digamos que tan grave como la que como la que el mente está sucediendo en cambio tampoco les gusta como los partidos independentistas sean saltado digamos con unos cuantos límites especialmente a partir de lo que sucedió los días seis y siete de septiembre del pasado año el Parlament de Cataluña cuando se vulneraron todas las las líneas rojas que se establecían desde un punto de vista legal especialmente luego este grupo este mismo grupo llamémosle de indecisos si queréis aunque no me parece que lo sean tanto bien demente salió a votar el día uno de octubre como reacción a la represión policial no tanto por convicción no pensaban hacerlo por la mañana y lo hicieron por la tarde IS grupo E forma parte de esa parte social que el independentismo dice que tiene que ganarse pero no sabe actuar de manera como para seducir les seducir decirles de manera digamos eh que practica el Gobierno

Voz 1727 39:50 exacto que esta mañana íbamos a estar enredados en el entorno a dos millones dos millones que apoya una posición en la contraria porque eso es lo que Nos han dejado los resultados electorales pero de fondo el problema de fondo yo creo que queda venir marcado las expectativas que se puede tener entorno a los dos nuevos gobiernos que estrenamos esta semana el Gobierno de España del Gobierno de Cataluña vamos a hacer una pausa que tenemos que hablar del PP todavía son las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias

Voz 1727 44:55 cerramos una semana en la que hemos tenido respiro estamos a punto de iniciarse otra en la que el futuro del Partido Popular estará sobre la mesa día sí día también quieren los votantes del PP que querrían los ciudadanos españoles para el que ha sido el partido de Gobierno hasta hace una semana sigue siendo el partido con mayor número de diputados en el Congreso mayoría absoluta en el Senado el que ha representado a la derecha conservadora española durante toda la democracia con distintas denominaciones bueno pues el Observatorio de la sede del observatorio de la empresa My Bolt también preguntaba por por esta circunstancia el relevo al frente del Partido Popular tras la dimisión de Mariano Rajoy oye hay gente que dice Soraya Sáenz Santamaría lo hemos dicho lo dicho yo en alguna ocasión el partido tiene el partido y por lo tanto se va a encontrar con un problema a la hora de la sucesión no sólo los encuestados en general del Observatorio la sitúan como la favorita la preferida para suceder a Rajoy entre los votantes del PP está empatada con Núñez Feijóo Lucía

Voz 1321 46:05 dices no tiene partido podría tenerlo todo lo que ha hecho no no ahora sólo tendría que hacer una cosa sólo una cosa que es presentar su candidatura a la presidencia del Partido Popular ahora mismo hay un proceso abierto el presidente el ex presidente del Gobierno presidente todavía de particular se ha ido se ha ido Aído es decir evidentemente es muy claro que él no va a decidir un iba tutelar ni va a aconsejar no iba a hacer nada Lesaka estado libres da la sensación de que no saben qué hacer con esa libertad de momento ya veremos a ver lo que pasa la semana que viene es muy fácil Soraya Sáenz Santamaría si quiere ser la líder del partido lo tiene chupado la semana que viene anuncia oficialmente que presenta su candidatura claro qué significa presenta su candidatura significa a acoger las normas y de las elecciones primarias que son bajo las que se va a celebrar ya producir ese relevo en el liderazgo del Partido Popular por primera vez en su historia qué significa pues que tiene que bajar a las agrupaciones pedir el voto de la militancia hacer campaña electoral es decir algo muy distinto de lo que la vicepresidenta ha hecho hasta ahora en su gestión política pero lo tiene muy fácil si quiere ser un líder político siquiera si efectivamente se confirman la voces que dicen que ella que yo tengo mis dudas acerca de que ella quiera optar al liderazgo une obtenga las actitudes propias para optar al liderazgo pues ya está que se vaya hacer campaña mira como Pedro Sánchez como Zapatero que vaya a las agrupaciones coja su coche iba ya a patearse las agrupaciones del partido pide el voto de la militancia porque la la militancia para votar en este proceso va a votar entre uno dos tres cuatro o los cree Si sólo hay uno por votar a uno Si hay dos votara entre los dos pero esa competición esa campaña esas primarias competitivas es las que están encima de la mesa que no sabemos si se van a celebrar porque no sabemos quiénes debían presentar ni cuánto se van a presentar no es decir

Voz 1727 48:09 Belén Barreiro a las ocho de la mañana Antón que Núñez Feijóo es el favorito de los hombres de los mayores Sáenz de Santamaría la favorita de las mujeres de los jóvenes

Voz 0199 48:21 bueno es que yo creo que eso obedece Lucía de que no saben qué hacer con ella me da la sensación de que Feijóo sabe perfectamente lo que hay que hacer con esa libertad no yo tengo muy claro que está haciendo lo que

Voz 1321 48:36 él sabía lo que iba a hacer pero el ambiente político ha cambiado que también a él le afecta eh

Voz 0199 48:42 bien pero yo creo que está haciendo lo que hay que hacer un partido como el Partido Popular que no son partido de primarias su partido muy corporativo dado muy jerarquizado donde en los interlocutores con los que hay que hablar para tejer las mayorías y las alianzas porque representan bloques de votos están muy claros y yo creo que es lo que sólo lleva haciendo Feijóo desde hace bastante tiempo yo creo que ha incentivado y acelerado esa carrera yo creo yo creo que seamos le como el candidato que el candidato que más consenso puede generar dentro la opinión de los votantes y las perspectivas demoscópicas electorales van a ser tenidas en cuenta obviamente pero en el Partido Popular las sobre todo hay que ganar el apoyo dentro y me da la sensación de que Feijóo cumple mucho

Voz 1727 49:27 el Partido Popular y en todos eh pero especialmente

Voz 0199 49:30 en el parte en el en el en el Partido Popular porque eso ahí sí que son los los los cargos del partido las élites del partido las que deciden efectivamente cuál debe ser el el liderazgo hay que ganar dentro y después ganar fuera de que Núñez Feijóo lleva varios cuerpos de ventaja a sobre todo es que tiene dos dos ventajas que son muy clara son la primera es la evidencia de sus tiene muchos problemas pero he tenido dos ventajas muy claras la evidencia de sus resultados electorales lo olvidemos que es prácticamente el único presidente que gobierna con mayoría absoluta y ha revalidado tres mandatos y segundo y fundamental fundamentales que no estaba allí

Voz 1321 50:09 eh

Voz 0199 50:10 no ha estado allí durante todos estos años no estaban la Gürtel no estaban la dirección del PP en la época de ámbar no ha formado parte de los gobiernos de Mariano Rajoy si lo que se quiere transmitir es un mensaje de la corte renovación regeneración mirar hacia adelante de los candidatos de los nombres que hay encima de la mesa es el que represento a un corte más claro

Voz 1727 50:30 ni el PP yo creo