Hoy por Hoy (08/06/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

son las diez las nueve en Canarias Pedro Sánchez planea reunirse con el presidente catalán Quim Torra en cuestión de semanas acaba de confirmarlo la nueva portavoz del Gobierno Isabel Celaá en Radio Euskadi

Voz 2 00:22 urge abrir un diálogo con Batasuna así que con la Constitución en una mano y el diálogo sin descanso la otra significa que va a haber una reunión con Torra Hall también habrá una reunión con todos los presidentes autonómicos obviamente una reunión con Torra que será probablemente antes de verano

Voz 0761 00:43 hoy se reúne por primera vez el Gobierno de Pedro Sánchez primer Consejo de ministras y ministros ante ese de esa reunión la titular de trabajo ha confirmado aquí en Hoy por hoy que el Gobierno retomará también ya mismo los aspectos más negativos

Voz 1645 00:56 la reforma laboral Antonio Martín buenos días dos días pero vamos a Valerio asegura que esas modificaciones se van a llevar a cabo lo antes posible y añadido que una de sus prioridades es evitar que se fomente la contratación temporal irregular

Voz 3 01:08 se está abusando de la contratación a tiempo parcial trabajadores trabajadoras que están contratados por dos o tres horas pero resulta que están trabajando ocho Vies en fin tenemos calculado que se hace nueve millones de horas ilegales todas las semanas eso podría implicar aparte no se hiciese en esas horas dos cobrarían los trabajadores dos mil millones de euros más de ingresos a la Tesorería General de la Seguridad Social

Voz 1645 01:31 hoy tenemos observatorio en la encuesta de My Word para la SER muestra que la moción de censura contaba con el apoyo de la mayoría de ciudadanos apoyo al cambio de Gobierno en convencimiento también mayoritario de que el nuevo Ejecutivo lo va a hacer mejor que la anterior además también la mayor parte de encuestados no quiere que Pedro Sánchez convoque elecciones de inmediato amplía a Carlos Cala

Voz 0325 01:48 la mitad de los encuestados cree que la moción de censura ha sido positiva mientras que el treinta y uno por ciento opina lo contrario el cuarenta y dos coma ocho por ciento considera que Pedro Sánchez lo va a hacer mejor que Rajoy y el veinticuatro por ciento igual y otro veinticuatro por ciento cree que peor los entrevistados sitúan como principales prioridades de actuación del nuevo Gobierno luchar contra el paro y la precariedad laboral adaptar las pensiones al coste de la vida luchar contra la corrupción no normalizar la situación en Cataluña Pedro Sánchez es el líder mejor valorado seguido de Albert Rivera Pablo Iglesias y en último lugar Mariano Rajoy en cuanto a la sucesión en el PP Soraya Sáenz de Santamaría es la favorita aunque seguida muy de cerca por Alberto Núñez

hoy se reúne el G7 en Quebec Francia

Voz 1645 02:26 advertido ya de que esta cumbre puede terminar con un documento conjunto firmado por todos excepto por EEUU Emmanuel Macron es el presidente Franz

Voz 0866 02:33 es que ya lo pues nos acerca el presidente estadounidense les da igual estar aislado hoy pero a nosotros también nos da igual ser seis si fuera necesario porque eso representa los valores mercado económico fuerte y que representa sobre todo hoy en día una verdadera fuerza a nivel internacional

Voz 1645 02:52 la Casa Blanca de hecho ha confirmado que Donald Trump se va a ir de la reunión antes de que termine se va a perder por ejemplo sesiones dedicadas al cambio climático llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 5 03:22 la Guardia Civil ha detenido el director del centro y a otro empleado en este caso un técnico de mantenimiento de este instituto Sierra de Guadarrama en Soto del Real a los que se les imputa en principio un delito contra la intimidad las cámaras ocultas estaban colocadas en al menos un baño del edificio el masculino desde el grabaron a los alumnos Se trata ahora de esclarecer con qué finalidad se cree una de las hipótesis que el director habría ordenado instaladas para vigilar actos vandálicos como el que se había producido unas pintadas en concreto en ese baño de cualquier modo el uso de este tipo de vigilancia oculta Se trataría de un

Voz 1275 03:50 el rector de la Universidad Autónoma de Madrid cree que la nueva ley de Universidades del Gobierno regional la Lemmens no va a ser la panacea para los males de la educación superior en nuestra comunidad Rafael S estuvo ayer en La Ventana de Madrid aquí en la SER

Voz 6 04:01 John no no creo que que la Lemmens tal como está fórmula ahora mismo sea ideal si somos menos pero sin embargo sí creo que es un punto para el cual se puede con lo cual se puede empezar a debatir para hacer una regulación del Espacio de Educación Superior madrileño que nos ayude a todas la Universidad deja dar un paso adelante sí creo que en este sentido a una una ocasión que quizás se debería

Voz 7 04:26 echaba humo Ma hace inteligentes como sistema

Voz 1275 04:28 de día la Autónoma celebran un acto conmemorativo por su cincuenta aniversario y en un cuarto de hora termina el paro de esta mañana en el metro tercera jornada de protesta de los trabajadores de suburbano en contra de la gestión que está haciendo la compañía por la presencia de amianto en la red hasta ahora

Voz 7 04:41 avería ha obligado a interrumpir el servicio en la línea uno entre las estaciones de Valdecarros La Gavia previsión de lluvias siguen las precipitaciones quince grados tenemos a esta hora en la Gran Vía

Voz 9 05:55 es decir reclama eso nos evalúe

Voz 1845 05:57 con objetividad y con justicia lo terrible es que eso hasta ahora no ha ocurrido ni la sociedad ni nosotras mismas nos valoramos igual

Voz 8 06:07 en las otras historias de mujeres y algo más es el último libro de Rosa Montero que hace una semana nosotros estábamos en el Congreso tu alias también por ahí estamos en Congreso en en Twitter no no te gustó mucho de lo que pasó el pasado viernes de hablas una convocatoria de elecciones pero fíjate una semana después qué opinas de lo que está pasando en este país esa fuente de ese Gobierno

Voz 1845 06:31 pues excusa alguna vez en Twitter Cabana es pues aunque luego no no no no soy muy activa en Twitter Facebook propuse que aunque creo que la verdadera legitimidad pasa por una convocatoria temprana de elecciones la verdad es que este Gobierno me parece la bomba creo que es un

Voz 8 06:49 partí sino buenísima estoy

Voz 1845 06:52 sí muy esperanzada yo creo que ha conseguido por carambola este hombre es Sánchez eh darnos una especie de inyección de esperanza al país o a medio país por comienzo es muy grande así que no sé ahora mismo estoy muy contenta bueno muy los cambios también el cambio en el País periódico que llegado de directoras sobre Gallego

Voz 8 07:15 desoladas hace dos hace un par de semanas yo no sé si con información privilegiada la vas precisamente viviendo cambios en el país

Voz 1845 07:22 no es de lo presente no cuando presenté el el el libro este nosotras María dijeron bonito crees que habrá verás una presidenta en el País España yo dejé pues yo que estoy segura de que sí creo que sí antes de morirme en El País periódico yo digo eso antes se lleva hablando algún tiempo

Voz 4 07:40 bueno lo de lo que hablas esta mañana la Cadena Ser les contaba a partir de las ocho los valores de la primera encuesta que sea realizado mucha gente piensa exactamente lo mismo que tú desconfianza hace unas semanas pero de repente bueno entramos en una etapa distinta eso es lo que en cuenta los datos el Observatorio de la Cadena SER los encuestados creen que el actual Ejecutivo resolverá los problemas mejor que la anterior incluida claro es que a veces nos conformamos con poco es bueno estamos pan bajo

Voz 8 08:13 pero es Premio Nacional de las Letras es autora de textos traducidos en más de veinte idiomas posee una fama ganada a pulso como una de las periodistas novelistas cronistas ensayistas más brillantes de nuestra

Voz 4 08:23 país está aquí no es opinión nos opina todo vale no era un elogio era una descripción agradezco

Voz 8 08:32 que hoy está aquí para presentarnos la reedición de su libro increíblemente oportuno

Voz 4 08:37 nosotras historias de mujeres y algo más en el que hoy deberán miramos mucho extra

Voz 8 08:43 que no seremos de que tú estás aquí pero nos alegramos también que por fin

Voz 1 08:47 sea viernes

Voz 8 08:51 no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposibles viernes primer viernes desde que España cambie su rumbo

Voz 4 08:56 a ustedes que es casual que la moción de censura se vota

Voz 10 10:47 siguiendo nuestra costumbre tenemos que decidir primero quién se presenta punto segundo quiénes se presentan adulterar dijeron Si hay alguna que lamentarse monja y cuarto Si hay alguna que le interese ser Mari Mar

Voz 0697 11:00 eso es lo magnetismo Vallecas sí señor el fragmento de una película de culto hoy nos iremos hasta el pueblo donde se rodó la película para hablar con uno de los fieles llaman

Voz 8 19:10 la Cadena Ser en Hoy por hoy con Toni Garrido hablamos con Rosa Montero nosotras historias de mujeres y algo más Peyron cuesta olvidar que esta misma hora miles y miles de alumnos españoles están pasando por lo importante en sus vidas lo que nosotros conocemos como Selectividad ahora se llama que Gbagbo hasta que la próxima reforma educativa pero diga lo contrario dijo ser es una de las escritoras más habituales y los comentarios de texto en esa sección

Voz 1845 19:38 sí yo creo que me deben de ser muchos

Voz 8 19:40 por eso tú no tiene miedo tu después de toda una vida trabajando no tiene miedo que la generaciones de recuerden como

Voz 4 19:46 me salió esa me tocó a mí

Voz 1845 19:48 esa me hizo un poco

Voz 4 19:51 empieza en un poquito de Cannes y sí la verdad

Voz 1845 19:53 hay a veces se acerca a bastantes chavales y gente ya que ha crecido porque llevan muchos años pasando exámenes conmigo y siempre me dicen que salís de tal eco Ali les pregunto si no me odian duramente a los que vienen por lo menos no me odia claro las que ya habían no viene

Voz 4 20:11 eso es lo que dopado no

Voz 1845 20:13 ser los métodos

Voz 4 20:17 bueno bueno

Voz 8 20:20 porque es verdad que por primera vez parece que estamos todos invitados al futuro en situación de igualdad o al menos de menos desigualdad no no vamos ya haya a vender la piel del

Voz 1845 20:31 bueno primero estamos hablando además de una parte del mundo que no es la más ni siquiera eh hasta que tengamos en cuenta que la situación de la mujer en el mundo sigue siendo espeluznante en la mayor parte del mundo es que hay dos millones de niñas a las que les él es cortar el clítoris al año que hay millones de mujeres que no pueden tener el más mínimo control sobre sus vidas que no pueden salir a la calle en compañía al marido que no pueden trabajar en fin la situación luego están los crímenes de honor terroríficos estos donde han de ser las quema vidas muchas veces sus propias madres eh

Voz 8 21:04 que para que nadie porque además aparecen voces del que habla del oportunismo de todos aquellos que están viviendo en bueno primero la sociedad evolución

Voz 1845 21:12 yo estoy bien subirse ante eso después

Voz 8 21:14 subirse a esa evolución a mano diciendo

Voz 1845 21:17 ahora me he visto que antes no me reconocía feminista ya habrá así pues qué maravilla porque es ir comprendiendo un poco más la complejidad de la vida que tenemos

Voz 8 21:26 la Junta de Pepa Bueno en este mismo programa dijo pues mire si me pregunta usted hace diez años hubiera dicho que yo no soy feminista simio pregunta hoy te digo que sí es verdad pero hay que destacar que este libro tú lo lo edita por primera vez en el noventa y fin

Voz 1845 21:39 si hace veinticuatro años veintitrés años saque no

Voz 8 21:42 te pilla así de esta nueva ola feminista no debería disuadir a el carro sino que ya venía empujando el carro y hay que hablar del trabajo de María Herreros déjeme decir que es la ilustradora allí es maravilloso el trazo que ha hecho con el de todas las biografías porque claro lo que haces es buscar poner sacará a la luz mujeres a las que la historia ha dejado atrás o o directamente ha pisoteado ha pasado por encima

Voz 1845 22:04 bueno lo que pasa es que cuando yo hice esto hace veinticuatro años que además noventa tres que no haga que no había no había de este boom que me parece fenomenal por otro lado no de de intentar rescatar las mujeres tapadas en la historia pues no teníamos esa conciencia la conciencia general era que las mujeres no habían podido hacer a lo largo de la historia no habían podido ceder penas nada por sus circunstancias gravísimas entre otras el hecho de que no se nos permitía estudiar no se nos ha permitido estudiar en las universidades hasta principios del siglo XX pareja claro pero claro a mí que me encanta leer biografías el que tengo una biblioteca particular muy grande de biografías de de sobretodo de artistas escritores citar pues ahí sobrio una serie de personajes alucinantes que habían tenido unas vidas alucinantes y entonces empecé a haber ya intuir que en realidad pese a las dificultades a lo largo de la historia ya ha habido mujeres increíbles que habían hecho de todo son lo que los animales que son sexistas sociales historiadores que eran sexistas y que han sido y que siguen siendo mayoritariamente las las borraba del recuerdo las borrará de la memoria ya eso ya lo decía haber entonces cuando Sakhir la primera edición esta de de historias de que se llamaba historias de mujeres de hecho en el en el en el prólogo hoy inicial pues termina diciendo que hay una historia que no está en la historia sólo eso puede escuchar si ese aguzar el oído IS escucha el susurro de las mujeres no lo que pasa es que en todo este tiempo que ha pasado pues nos hemos hecho mucho más conscientes y ahora yo en esta edición la he amplia la la he ampliado muchísimo porque

Voz 8 23:34 Ximo incluyendo porque no piensen ustedes que hablamos de mujeres en la historia

Voz 4 23:38 eso hace muchos años pero hablamos de

Voz 8 23:40 de mujeres muy jóvenes inactivos Laura Dekker

Voz 1845 23:43 sí sí ese la suelte más es que he añadido noventa pequeñas noventa pequeñas y retratos de mujeres desde hace cuatro mil setecientos años empezando por por Mary era una de las la médico primera de la Corte de larga del Antiguo Egipto de los faraones forma personaje importantísimo terminando un poco pues por eso

Voz 8 24:05 quién es por ejemplo

Voz 4 24:06 Laura Dekker quiénes pues es una chica

Voz 1845 24:09 la alianza que dio ha dado la con quince años ha dado la vuelta al mundo en solitario en un barco de vela que es que me parece al ante esa persona más joven hombre mujer que ha dado la vuelta al mundo en un barco de las hola no la permitían además hacerlo porque tenía tuvo que comprometerse a estudiar llevárselos papel claro ese es ese ese una cosa impresionante unido inevitable Laura Dekker

Voz 4 24:34 aplaudamos a los padres de Laura pues bueno lo que me espera dar la vuelta al mundo en solitario

Voz 1845 24:39 sabes Laura Dekker debían de ser uno de los locos geniales por otra parte porque porque son también unos eh enloquecido de de la navegación y ella nació pues dan no nació en Nueva Zelanda aunque ella es holandés ha dicho Australiana nació un puerto allí donde estaban los padres los que le le imponían estudiar fue el removida

Voz 4 25:01 no yo lógicamente

Voz 8 25:05 sé que se me pasará pero te das cuenta que yo

Voz 4 25:08 soy padre con José padre preocupa a todo el mundo en la chiquilla pero cómo vamos a dejar a por más que sea una hazaña tan poco

Voz 8 25:16 cosa que está en tu libro yo lo siento pero lo que con ojos

Voz 4 25:19 de de de padre preocupa pero eso eso sí que va a comer la chiquilla si ese totalmente norma joyeros a mí me encanta que tiene una biblioteca grande biografía me encantas biografías le importaba dices tú eso son los ejemplos de otros aunque quedan la distantes la Historia nos puede inspirar hoy cambiado nuestras vidas mil ha pasado muchas veces ir a la son incluso literatura grandes escritoras parece que quedan categoría nous un serie B de es que todas en que han escrito los grandes de la música perdóname y pone un ejemplo claro

Voz 1845 25:53 es es buenísimo

Voz 25 25:55 he visto después impositores

Voz 4 26:02 en esta partitura suya

Voz 1845 26:03 eso ya se pero tiene una cosa más terrible Clara Schumann no es que su marido haya firmado o no algunos de sus de sus composiciones calizos pero compuso poco y eso es lo más terrible era una mujer que era una pianista excepcional de la época y una gran música hay componía muy bien pero de repente en su diario dejó de componer muy pronto hoy en su diario pues dice tuve la ambición estoy buscándolo aquí para hacer la cita pernada encuentro estuve la ambición de eh componer pero claro como lo voy hacer porque en realidad no ha habido nunca mujeres compositora así porque iba yo a conseguir hacerlo y entonces dejó de componer lo cual es doblemente trágico porque es mentira es lo que estábamos diciendo ávido hoy en el libro lo cuento en en tres a los noventa noventa retratos que hago de mujeres ha habido montones de mujeres compositora estupendas antes en la historia en el mismo momento en que estaba suman en el mundo había montones de mujeres compositores en Europa que por el hecho de ser mujer y buenísimas que por el hecho de ser mujeres no se conocían las unas a las otras entonces este es otro de esos efectos terribles que nunca que todas las mujeres a lo largo de la historia han tenido que empezar de cero

Voz 4 27:12 mira que se les borraba el delante

Voz 8 27:15 incluso en el cine encontramos un ejemplo parece que

Voz 1845 27:18 eso es tremenda

Voz 8 27:20 al que después ya las mujeres llegara

Voz 1845 27:23 es es tremendo porque es modernísimo abisales

Voz 8 27:26 pues en define el gran ejemplo es el que tú nos cuenta es el libro

Voz 4 27:29 la lícita ahí Alice que es francesas Alice entonces tiene salir

Voz 1845 27:35 pues está es la primera cineasta en la primera persona que ha hecho una película con argumento del mundo nos dicen nos cuentan los análisis y lo siguen contando que es Melilla pues no es verdad no es la primera persona que hizo una película con argumentos y con ve cuando tenía veintitrés años y es una película que sí llama la ellos en mil ochocientos noventa y seis me parece que es la la fecha cuando se inventaron los hermanos Lumière pensaban que el cine era una atracción de feria una atracción de feria pues eso de trenes que se caen encima de nosotros pero a nadie se le había ocurrido que podía contar una historia con argumento la primera que lo hizo fue el esquí que hizo a lo largo de su visita como mil películas Romy películas fue también la primera productora ejecutiva del mundo no había hecho y luego hice además inventó en esa primera película un montón de recursos que luego se han utilizado como por ejemplo la filmación hacia atrás y un montón de efectos el poner música con gramófono al mismo tiempo que que que se ponían las imágenes en muchas de las palabras técnicas que hoy utilizamos primer plano eh sí y cosas así vienen de ella también vienen de ella entonces o rápida de la historia es que la manipulación como se nos salga escamotear la historia a todos a hombres y mujeres es alucinante tute asoman a estas a estas noventa pequeñas historias que puesto yo misma me quedo es un vértigo es vertiginoso es la prima era el primer autor de una historia escrita firmada quién es una mujer pensamos que la primera yo si

Voz 4 29:16 haciendo general literatura pensabas que

Voz 1845 29:18 es el primer texto literario que llega mes el Gámez primero es anónimo es a lo largo de varios siglos de es animo ir esta mujer es anterior incluso es de hace cuatro mil trescientos años es una princesa a cada día se llama Ene Durana hizo un texto que se llamaba la exaltación de entonces esta es el primer texto literario de la historia está firmado es de esta mujer en Tetuán a ella también son las primeras anotaciones sí Carles y las primeras anotaciones astronómicas así que esta mujer

Voz 4 29:51 es la historia de la música de la astronomía de la literatura que haces una cosa

Voz 8 29:55 es muy buena en libro y es que generalmente como tratas de enaltecer es esa virtud de los personajes pues todos gente fantástica

Voz 4 30:04 no no es gente que no deja entender no es bueno

Voz 26 30:07 lo de comportamiento y virtud como Laura Reading

Voz 4 30:10 y prácticas como las cosas brillantes o notables de gracias

Voz 1845 30:16 claro y bueno o a Aurora Garre la que que mató no ha a su hija aquí en España dije no sillón no no es pero no es un libro primero de Santas evidentemente no es un libro de vida bebidas siete de luchas y de guerras y de ahí lo que quiero aspira a la libertad absoluta de esas es lo que tenemos que aspirar las mujeres de pero los hombres también porque el sexismo lo que hace es hacerte nosotros caricaturas nos obliga a ceñirnos a un a un personaje

Voz 8 30:47 eh bueno de personajes esta libro lleno repleto de buenos ejemplos que como dice el SUC finalmente es donde donde aprendemos hay que recordar que Rosa Montero ha ganado el Premio Nacional de las Letras que en sus treinta y cuatro años historia solamente ha sido concedida

Voz 4 31:03 a a ocho mujeres han cinco de cinco en cinco viviendo el futuro hombre es que pronto pronto verá ya no se otras historias de mujeres

Voz 8 31:18 Montero hay algo más que su libro cuenta algo más muchísimas gracias el sábado va a estar de firmando

Voz 1845 31:27 oye yo feliz porque la gente es maravillosa muchísimas gracias a todos los que viene

Voz 8 31:33 con apostillaba todas ellas que sepan que hay gracias a Dios por venir esta mañana de buen tiempo porque hablamos antes de tu país Tom aquí al menos no sé si las políticas sociales han iguales ahora el clima está quedando muy

Voz 4 31:45 bueno hay muy bien gracias Rosa gracias

Voz 8 37:21 semana el mundo en concreto

Voz 34 37:23 lo Albacete vivirá el renacer

Voz 8 37:26 de un universo que viven todos nosotros amanecía estas José Luis Cuerda es el dios es el jefe

Voz 35 37:32 es la gasolina esta mañana queríamos el trío

Voz 26 37:39 yo creo que no entera nadie lo quería decir

Voz 35 37:42 es que para eso están once Enrique me paga mi juego

Voz 8 37:48 algo así es lo que sienten los seguidores más fervientes de la película Amanece que no es vamos a hablar con Juan Ángel Martínez que es vecino del pueblo de Ayna allí se rodó la película que cumple treinta años secunden treinta años del rodaje de Amanece que no es poco Juan Ángel esa manifiesta no puede ser de otra manera inhibe su pasión por la película de José Luis Cuerda en comunión con mucho

Voz 4 38:09 nosotros Juan Ángel muy buenos días buenos días Tanic cuántas veces ha visto la película muchísima pero seguramente casi menos que tú de tu participase además en Hilla a todos los que nos escuchan lo digo porque este fin de semana caerá la película seguro en muchas casas de España tú qué papel hacías yo era el niño deprimido el niño que consiguen gnomo El negro de amaneció no si gano más rato pues será

Voz 7 38:38 es un niño así Rubí toque ese sellando o Manuel Alexandre a tocar las campanas así cuando no presto atención me dice India notas de de digo que estoy deprimido o deje en paz así pasa hasta la historia sí sí súper reactivar la pronto a tiempo

Voz 8 38:57 es bueno dejarlo en todo valoración mira ya después de eso evidentemente tu carrera hubiera sido Costa bajón todos somos un poco manecillas sigue aunque no hay muchos de ustedes recordarán o habrán pronunciado frases como éstas o esta otra

Voz 36 39:18 Interior

Voz 4 39:22 el Tour es que la película ha envejecido bien

Voz 7 39:25 sí incluso tiene ahora mismo estamos más de actualidad que nunca se pasan los años y y parece que

Voz 4 39:31 que la vida del día a día se hace amaneció eh

Voz 7 39:36 con la política de las cosas que suelen pasar en el día a día en Noticiero pues eso yo siempre pongo por estos años el el caso de alcalde hacer campaña pegar carteles que se decía cuando se repitió las selecciones si había polémica se habría que hacer más campaña pegar carteles gastarse ese dinero del acalde de contesta carteles no quiere ver ni uno que aquí ya no conocemos todas la jeta creo

Voz 4 40:02 eso está de máxima actualidad bueno pero te juro vamos a contar quiso que lo apruebe este fin de semana porque juntáis

Voz 8 40:10 en fin de semana y organizó una verbena recorrió a unos de los pueblos donde se rodó la película me dice que no es poco incluso falló que la cuarta edición de este encuentro de amanecía se presentó el director José Luis Cuerda verdad

Voz 4 40:21 sí en la cuarta quedada que organizamos está ya es la octava es don José Luis sin avisar y la verdad es que comparte con nosotros cena hay anécdotas del rodaje visitamos Aína

Voz 7 40:35 Liétor y Nikos que son los tres pueblos donde se rodó conexiones poco no hay ninguna escena rodada en ninguno de los otros sitios que no sean estos tres pueblos

Voz 8 40:41 idearon de Albacete de donde llegan los amanecía estas

Voz 7 40:44 pues tenemos gente de todas partes de España tenemos gente con forma de Castelldefels de Cataluña Tarrasa Gijón Granada

Voz 4 40:51 de Alicante Extremadura de Alicante Murcia Albacete pues de casi toda España y la verdad es que salimos al local lleno bueno que hacéis USA

Voz 8 41:05 varios texto el fin de semana rememorando a la película

Voz 7 41:07 si hacemos más has personaje hacemos distintos de actividades depende un poco el día pues esta noche jugamos un trivial amanecía hasta donde ponemos a prueba la el conocimiento de la película luego mañana por la mañana visitaremos Molin ICO y recordemos los distintos escenarios de la de la película allí ayer por la tarde visitaremos Liétor donde allí están dos de los míticos escenarios de unos poco como que admita de Belén que es la Iglesia de la película o el Patio de los Tobarra que es un el patio de la Asamblea de Mujeres ahí vamos a recrear a ellas incorpora un grupo de teatro que es como uno de este año un grupo de teatro de Castelldefels que va a venir a interpretar las escenas los lugares donde se rodó originalmente ya por la noche en Ayna tendemos una verbena el domingo visitaremos los escenarios de Amanece que no es poco entre ellos pues una casa particular que que la siguen respetando igual que se quedó que es la taberna se puede ver tal como se quedó después de la película todos lo Navarra funerarios

Voz 4 42:09 esto una familia particular de la familia

Voz 7 42:12 Palacios y no la abre gustosamente para poderla

Voz 4 42:15 su Tardi si pasa por ahí

Voz 7 42:17 cantados y luego igual a una vamos a el zen el Ayuntamiento de ahí napa a cambiar el nombre de Centro Social La Ina por el centro social y cultural Jesús

Voz 8 42:26 Nos parece una una muy buena idea además este año imagino que con nervios estáis esperando sea Sebastián ar la secuela de Amanece que no es poco Jones sé si los fieles este año vais a introducirse en vuestras conversaciones con la expectativa con los nervios de Isabel que dentro de pocos estrena la segunda parte de Amanece que no es poco

Voz 7 42:46 es una secuela no no está claro que sea la segunda parte sí que es es Steve el estilo de los poco incluso sabemos que algunos actores de los poco también son actores en en esta nueva película

Voz 8 43:00 te digo Jonah Hill que está toda la profesión no hay actor español que no se haga en esa no

Voz 7 43:07 qué sabemos que por ejemplo amanecía estas pues esta Miguel Rellán Gabino Diego el nuestra querida albaceteña Elisa Belmonte que también canta que cantó en Amanece que no es poco iba a cantar también en en en esta nueva película y la verdad es que pues tenemos ganas lo que nos dicen es que está quedando muy bien y que y que va a ser el disgusto de los amanecía esperamos a que llegue noviembre lo podamos disfrutar

Voz 8 43:31 pues Juan Ángel toda la suerte del mundo a todos los amanecía estas que este fin de semana se llegan a juntar para recorrer algunos pueblos de de Albacete con motivo del XXX aniversario de una de las grandes películas del cine español Juan Ángel un abrazo muy grande

Voz 7 43:44 muchas gracias quiso revivir el fin de semana

hasta Londres la capital del mundo que hablan inglés en Marrakech muy buenos días muy buenas día en Miami la capital del mundo que la español Marcela Sarmiento muy buenos días

