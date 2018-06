Hoy por Hoy (08/06/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 2 00:10 son las once las diez en Canarias el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez está reunido hasta ahora por primera vez en Moncloa ese cambio de Ejecutivo es uno de los temas principales que se han debatido también hace unos minutos en el Parlamento vasco el Gobierno de esa comunidad espera que se abra una nueva etapa de relación entre Euskadi La Moncloa en la Cámara de Vitoria hasta David R buenos días

Voz 0093 00:29 a preguntas de Podemos IU y Bildu el lehendakari y confía en que el cambio de Gobierno sea positivo y abre una nueva etapa de diálogo ofrece los cien días de rigor a Sánchez al que ayer mismo se dirigió por carta para felicitarle solicitarle un encuentro Iñigo Urkullu

Voz 3 00:43 pero los cambios en el Gobierno español como una nueva oportunidad espero además que el nuevo Gobierno español sepa entender mejor los temas compartidos en el programa de Gobierno vasco cumplimento íntegro del Estatuto de Gernika

Voz 0093 00:56 más urgentes subrayó aunque incluye también la reformulación del actual estatus vasco hacia un modelo de relación bilateral con el Estado de reconocimiento de la identidad nacional

K que en su opinión ahora es más viable lograrlo hoy les estamos contando los datos del último observatorio de la SER son mayoría las personas que consideran que la moción de censura ha sido positiva y que Pedro Sánchez va a hacerlo mejor que Mariano Rajoy Sánchez es además el líder mejor valorado por delante de Alves

Voz 4 01:23 era más cosas la Fiscalía Anticorrupción pide pro

Voz 2 01:25 pesar por malversación y prevaricación al ex presidente valenciano Francisco Camps por la organización de los grandes premios de Fórmula uno Valencia Ana Durán

Voz 2 02:10 las autoridades europeas analizan esta mañana el último documento publicado por el Gobierno británico en el que pedía permanecer en un mercado común después del Brexit en Bruselas de momento se considera que puede ser un paso positivo pero añaden que no se pueden aceptar todas las demandas del Reino Unido corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 4 02:26 es un paso positivo sin recibir el documento en han dicho en Bruselas pero la Union no puede aceptar su contenido como está aquí previsto porque frente a la uno de manera que ofrecemos

Voz 0477 02:37 británicos lo que la unen quiere eso

Voz 4 02:39 Juan mercado único

Voz 5 02:41 la diferencia está en que el mercado único exige cuatro libertades entre otras el movimiento de personas y es lo que el Reino Unido no quiere aceptar porque era el espíritu del Brexit es decir cerrar fronteras en el Reino Unido con el con Europa y esa es la contradicción que ellos no pueden superar porque no quieren establecer una frontera dura en Irlanda del Norte con el resto de Irlanda porque la mitad de los irlandeses quiénes ser irlandeses sí porque hay trescientos pasos de frontera entre Irlanda del Norte y Ronda del Sur en una frontera que es

Voz 4 03:09 son las declaraciones de Ramón Jáuregui a la Cadena Ser

Voz 2 03:12 C3 tiempo para la información de su comunidad

Voz 1275 03:17 el Madrid en Madrid el alcalde de Soto del Real pide tranquilidad y prudencia de la investigación abierta por la Guardia Civil y por la Consejería de Educación en un instituto de esta localidad donde el director colocó una cámara de vigilancia en el baño de los alumnos según Juan Lobato el propio director que ayer fue llamado a declarar a la comisaría por estos hechos junto a un trabajador de mantenimiento

Voz 2 03:34 qué ha contado que la Cámara Se colocó para evitar actos vandálicos

Voz 6 03:37 hemos hablado con el propio director que nos confirmó que efectivamente fue así que en ningún caso se ha producido ninguna detención ni nada por el estilo simplemente se estuvo Policía Judicial Instituto ex estuvo tomando declaración hasta dos personas según el propio director de distinto pues efectivamente había una cámara enfocando a la puerta de uno de los baño con el objetivo de detectar e accesos de personas que estaban haciendo actos vandálicos básicamente pintadas en los en los baños y en algún caso había detectado también que se había fumado en el propio servicio el objetivo era pues precisamente detectara esa persona para evitar que Liz

Voz 0477 04:13 el metro cifra un catorce por ciento el seguimiento

Voz 1275 04:16 de la plantilla de los paros parciales de esta mañana paros que han terminado a las diez y cuarto y que se van a repetir desde la una y veinte de la tarde por su parte los sindicatos aseguran que seguimiento ha sido del cien por cien Juan Ortiz de sindicato de maquinistas cree que los servicios mínimos de Metro perjudican a las líneas de barrios periféricos

Voz 7 04:29 los que Metro de Madrid es el parece que hace distinción entre viajes desde primera esa bomba más trenes en las líneas entregasen la A tres y la cuatro Hay menos trenes en la periferia entonces en la periferia es verdad que hay viajeros que están esperando en era veinte veinticinco minutos en la línea céntricas pues esperan cuatro cinco

Voz 0477 04:50 ah ya restablecido el servicio de Metro en la línea uno

ah ya restablecido el servicio de Metro en la línea uno de la suelte es Valdecarros tras una avería

Voz 1995 05:30 hoy por hoy con Toni Garrido afirma la vieja maldición china ojalá vivas tiempos interesantes esto lo son mucho pero me temo que en otros lugares del mundo lo son muchísimo más Ginés ergo no les prestamos demasiado interés al menos uno todo el interés que merece todas las semanas procuramos dirigir nuestra mirada a lugares donde las condiciones de vida son duras y la supervivencia se convierte en el difícil son los campamentos de refugiados a donde hoy a la gente que ha perdido su país su casa su modo de vida fijarnos en cómo es la vida en esos campos de refugiados nos ayuda a poner en perspectiva todo lo que nos pasa a nosotros que vamos muy buenos días

Voz 4 06:12 pues no sólo se mueven las cosas en la política española algo podría estar moviéndose también en la búsqueda de una solución política negociada a la situación de las más de ochocientas mil personas de etnia rojilla que viven en el campo de refugiados más grande del mundo hoy como habéis contado empieza en Canadá en que ve claro del G7 Justin sudó el presidente ha invitado a su homóloga de Bangladesh Sheikh Hasina la primera ministra del país precisamente para hablar de este asunto Bangladesh acogió a los rojilla cuando huían de un genocidio de libro según la ONU en el país vecino de Myanmar pero claro es casi un millón de personas Bangladesh es un país pobre no puede ocuparse de esta gente por sí solos

Voz 1995 06:50 Iker países lo digo porque como empieza el G7 este fin de semana vamos hablando ya lo estamos haciendo detonara amplias título de Macron Theresa May de todos ellos qué países están prestando ayuda a Bangladesh

Voz 4 07:02 pues precisamente los británicos e los que más por sus vínculos culturales e históricos con Bangladesh tal

Voz 9 07:08 que sean ellos los que más están poniendo de su parte en febrero

Voz 4 07:11 sí estuvo el ministro de Exteriores británico Boris Johnson que expresó la postura de su país ante el propio

Voz 10 07:16 Ana no eso

Voz 11 07:18 es una cuestión de ayuda humanitaria aunque estamos dando mucha cincuenta y nueve millones vienen de Reino Unido como a la gente sabe para ayudar a estos refugiados pero de lo que se trata es de encontrar una solución una respuesta Miamar crear las condiciones para un regreso seguro y digno eso es lo que ellos quieren envolver pero no se sienten seguros de intenso frío ahí

Voz 4 07:40 además de Boris Johnson esta semana ha visitado el campamento el ex ministro británico de Asuntos Exteriores os acordáis de laborista David Meca

Voz 0477 07:47 bueno pues ahora su segunda vida

Voz 4 07:50 como director de la ONG National Rescue Committee

Voz 1995 07:53 pues parece un buen epílogo para una carrera política como ministros Exteriores dirigir una ONG de ayuda internacional el España fíjate dedo con la cantidad de exministros que tenemos esta semana qué pena que no le a ninguno de ellos por ponerse a trabajar en una ONG

Voz 9 08:10 para devolver a la sido todo aquello pues eso es lo que ha hecho David Miliband Miliband ha alertado sobre

Voz 1995 08:16 le digo EMS a un tras quedar sin trabajo ayer pues Ponta cosas que hacer en una ONG

Voz 4 08:22 pues eso David Miliband ha alertado sobre lo mismo que venimos diciendo desde hace semanas el monzón va a caer si así este verano sobre Cox vagar Easy el campamento no está preparado las condiciones pueden ser devastadoras Miliband advierte además de que podría suponer la mayor epidemia de hepatitis

Voz 9 08:38 eh de la historia no existe vacuna

Voz 1995 08:41 hepatitis es que

Voz 4 08:43 estudios clínicos están hechos la ciencia existe pero no se fábrica a gran escala porque son epidemias que será mayoritariamente en África y Asia por contaminación de agua de consumo como en los países desarrollados la hepatitis C casi no existe pues no es rentable desarrollar la vacuna

Voz 1995 08:57 que es duro y eso no es rentable de hablamos de rentabilidad eficiencia fácil

Voz 4 09:02 porque lo cierto es que en los campamentos de refugiados de basar las agencias de ayuda humanitaria administran muchas vacunas previenen muchas enfermedades lo explica la doctora monjas

Voz 0137 09:12 él que trabaja con los refugiados estamos en un área muy poblada donde se propagan tres enfermedades que se pueden prevenir con vacunas el sarampión la difteria las paperas el principal reto es convencer a los padres de los beneficios de la vacunación

Voz 1995 09:30 convencer a los padres de los beneficios de la vacunación se que también hay gente sin fe las vacunas de entre entre los refugiados en esos campamentos pensaba que era solamente un problema del primer mundo

Voz 4 09:39 me lo extraordinario este con todo lo que han pasado no hayan perdido la fe no sólo en las vacunas sino la vida en general esta es la historia de Mostafa una joven mal

Voz 4 10:07 después de esta experiencia lo extraordinario es que Mostafa siga confiando en el futuro porque vacunarse significa eso tener fe en la vida

Voz 12 10:15 Buzón marido la vimos huyendo de pueblo

Voz 0137 10:17 un pueblo sin nada que llevarnos a la boca yo estaba embarazada no olvido lo que sufrimos para llegar aquí hace siete meses por eso traemos a nuestros hijos a vacunar al ataque de Figo

Voz 1995 10:29 todo comienza comienza ya de hecho el monzón

Voz 4 10:31 no hay tormentas pero aún no puede hablarse de Monzón así que aún estamos a tiempo de hacer

Voz 0477 10:35 no

Voz 18 12:06 yo ya he escrito y publicado el cuento Rajoy fue matar no es viven en manos de creía

Voz 19 12:21 a partir de doce años aquí han creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 20 12:28 cuando por ejemplo en vez en condiciones de conducir por qué motivos denunciarlo nuestra aplicación para buscar un doctor Cano así cree que es Sukhoi se al estudio que haya marca la obligación

Voz 19 12:38 la Ventana ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena Ser

Voz 22 12:51 la Cadena SER enarbola hará en todos sus programas y formatos la bandera del idioma en su dimensión plural panhispánica con respeto a las variedades y peculiaridades de cada lugar

Voz 12 13:01 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 1995 13:16 sauditas You Tube carbura

Voz 0137 14:29 de España dos Tailandia uno victoria en el primer partido del Mundial de fútbol para ciegos que comenzó ayer y se celebra hasta el diecisiete de junio en Madrid la selección española ha sido siete veces campeona de Europa ya obtenido varias medallas en diferentes mundiales en el último en Japón bronces Xavi uno de los jugadores de la selección explica como el fútbol

Voz 28 14:51 ambos tienen sus propias reglas el campo se divide en tres tercios el portero lo tuyo te dirige desde su portería hasta lo os doce quince metros de esos quince metros a los quince metros de siguiente campo hablan los entrenadores que están en el medio y los últimos quince metros te habla el guía que está la portería no entonces tú tienes que tener la capacidad de Phoebe no siempre haces lo que te mandan y a todo eso escuchar el balón que tu compañero sabes que todo el mundo es fundamental

Voz 0137 15:19 esta edición del Mundial cuenta por primera vez con dieciséis selecciones nacionales y un total de cuarenta y cuatro encuentros Miguel Carballeda presidenta de la ola

Voz 29 15:27 sí la posibilidad de que las personas con discapacidad tengan oportunidades puedan sentirse iguales a los demás mira que es difícil a veces algo tan sencillo

Voz 30 15:40 y muchas veces echar un cable necesitaba verticales is sino con pelo natural pues no es lo mismo buah tía

Voz 9 15:48 nunca pues el viernes de bote de lo que ya yo lo dejo

Voz 19 15:53 hay favores que sólo noventa millones de euros puede devolver este viernes bote de noventa millones con el Eurojust de la ONCE y además un segundo premio de veintidós millones de euros millones para Atacama

Voz 12 16:08 hoy

Voz 31 16:11 el con Toni Garrido

Voz 1995 16:14 no es nada original pero dicen que si la vida te da limones que hagan limonada nosotros de toda la vida hemos sido muy bien tenemos un solo Limón pero a estas alturas ustedes saben perfectamente que lo exprimimos a base de bien el a razón de una vez a la semana y eso es básicamente lo que se dedica Javier Limón reconocer cultivar potenciar y exprimir todo el potencial que tiene a su alrededor que es mucho lo hace como productor lo hace como músico lo hace como guitarrista la como compositor y también como profesor en la institución de enseñanza musical más prestigiosa del planeta y lo hace con nosotros todos los viernes en Hoy por hoy Javier Limón muy buenos días

Voz 9 16:54 hola buenos días Toni vamos a recordar y vamos a recordar

Voz 1995 16:57 darnos que Javier tiene en su mano el acceso que dentro de muy poco de muy pocos meses de muy pocos años va a iluminar el planeta los hombres y mujeres que iban a tocar que van a cantar que van a producir que van a hacer la música de los videojuegos y el cine que usted y yo vamos a escuchar Nos guste o no nos guste esto ahora mismo en una de las instituciones musicales más importantes del planeta Berkeley School of Music es profesor Javier Limón de forma que luego el garaje de Javier A G de su casa por el que lo más excelso de la universidad donde empieza a destacar es el el el garaje de la casa pero es verdad que yo noto ahora evolución en estos meses yo que tengo la sensación y hay corrígeme que cada vez mes a mes año a año y tú llevas ya unos cuantos años en Berkeley el talentos mejor gente joven cada vez entiende mejor vía Dora más la musica hay siente mucha más pasión y mejora técnicamente a pasos agigantados desigual

Voz 0480 17:50 yo al principio cuando llegué le decía a mis compañeros de Berkeley a los catedráticos los los señores

Voz 32 17:55 mayores les decía pero has escuchado a fulanito

Voz 0480 17:58 has escuchado a menganita como si fuera y ellos me decían sí siempre relájate que no te preocupes que siguen viniendo y viniendo viniendo y es verdad la verdad es que cuando ya lleva unos años aquí te das cuenta que cuando te crees que todo se ha superado aparece de repente un niño de doce donde tocando un instrumento que ni conoces y haciendo cosas que parecían imposibles no antes yo creo que de toda la la el tema de las redes sociales de los vídeos a la formación musical la ha ayudado mucho muchísimo sí porque cualquier en su casa ahora mismo tiene acceso una cantidad de información que ya está en manos de cada uno aprovechar la estudiar y prepararse pero ya ahora está la información disponible para todo el mundo entonces ahora es todo cuestión de talento vive IVE esfuerzo no no sólo de acceso

Voz 1995 18:46 pero tras la sensación de que cada vez son más jóvenes la gente los virtuosas de la música de la guitarra el piano de la voz cada vez lo son antes

Voz 9 18:54 bueno Paco de Lucía grabó su primer disco con seis años pues la pregunta no tienen ningún sentido entonces a partir de ahí no tiene ningún sentido la pregunta

Voz 0480 19:05 es que hay muchos que empiezan muy jóvenes y luego nos tan fácil evolucionar Luis sin embargo probablemente el mejor contrabajista del mundo que es Avishai Cohen cogió un contrabajo en sus manos por primera vez con veintiún años ICOM Veintisiete ya estaba con Chick Corea o sea que John no

Voz 9 19:23 no creo que sea cuestión de empezar tan pronto sino de empezar bien porque tenemos expectativas aguerrido no toda la deportiva

Voz 0480 19:33 bueno bueno hablando de esto en la son Rising sabes que el año pasado se lo dedicamos el curso de composición a Lorca a musical a Lorca y el año que viene vamos a llegar a una mujer española poetisa Dulce Chacón publicó su primer libro de poesía con cuarenta y dos años

Voz 1995 19:50 es verdad que hay algo en ver a alguien muy joven con instrumentos tocando yo recuerdo alguna novedad nombre no algunos grandes instrumentista muy jóvenes muy jóvenes hilo

Voz 33 19:59 qué pasa que luego se mayores si sigue otorgando con lo cual ya pierde

Voz 1995 20:03 es verdad que valoramos de una forma equivocada el talento infantil sí

Voz 0480 20:08 luego hay una cosa de Toni que tú a veces ves tocar o cantar a un niño de once diez años Itu la misma interpretación le pone cuarenta kilos y treinta año más ir a lo mejor ya no te gusta tanto sabe

Voz 1995 20:22 qué bonito vi mi Luisito obviar

Voz 33 20:25 tiene menos gracia

Voz 0480 20:27 Map pelos de la barba G Mi abuelo no lo mismo

Voz 1995 20:31 esta es la música de la invitada que hoy nos proponen Javier Limón a través es una joven trompetista británica de jazz gradúan Berkeley ahora ejerce además como instrumentista compositor hay también como formador a de otros instrumentistas Javier antes hablar con las trompetas me parece un más complejos que existen

Voz 0480 21:00 las somete es un instrumento muy complicado imagínate cuando Frank Sinatra iba de gira el tocaba con Vic Bud bueno pero él se llevaba siempre su piano trompeta y el resto de la banda ponía la ponía al el lugar pero pero la el piano y la primera trompeta Aino había sondeos no a mi me gusta mucho que es una mujer que ya es hora de que en el jazz las músicas instrumentales las mujeres tomen también la rienda de los instrumentos no sólo de la de la voz muy buenas

Voz 9 21:32 cómo estás encantado de saludarte llega

Voz 4 21:35 AIS es un es un placer saludarte que bueno que

Voz 1995 21:38 que hayas decidido dedicar de la trompeta durante uno de los instrumentos más difíciles que existe en el trompetista cubano Arturo Sandoval decía que la trompeta es todo dolor

Voz 4 21:47 ya ya es un dolor constante la gente lo ha descrito como una mujer celosa si te pasas un día sin tocar vuelves a la trompeta está muy picar esto

Voz 1995 21:57 que la trompetas como una mujer celosa porque dices

Voz 4 22:02 bueno es simplemente por la felicidad de la trompeta los músculos que necesitas para tocarla son tan pequeños que pierden la forma enseguida así que hay que mantenerlos constantemente unas cuantas horas de ejercicio al día y estar trabajando siempre en algo

Voz 1995 22:16 las elegí hacer

Voz 4 22:18 eh oye no me cría en una familia muy musical tanto mi madre como mi padre habían tocado algún instrumento de viento de metal así que sabía Cornet Innes instrumentos viejos Juan yo estaba a punto de empezar clases de música tenía como ocho años mis padres me decían no tienes permiso para tocar las cornetas que hay en casa no hasta que no asista a clase así que naturalmente lo primero que hacía cuando estaba sola en casa era agarrar una corneta una trompeta ya hacer cualquier ruido que le pudiera sacar al instrumento antes de ir a clases ya es historia

Voz 1995 22:50 y tu familia te sigue hablando

Voz 0480 22:53 eh Isla a un incluso después de esas gracias

Voz 33 22:58 Javed y capacidades destacaría de de Jen comenta

Voz 1995 23:00 mentalista bueno ella es una profesional

Voz 0480 23:02 lo de sección como trompetista que eso es muy importante y muy difícil hoy en día pero además ella es productora arregla todo el rato le mandan música de Sudáfrica dicen oye este arreglo de cuerda lo pues pasará Coró este arreglo de lo puedes pasar a trompetas y luego también electrónica y encima pues maja simpática educada y puntual

Voz 1995 23:22 hay una última referencia del jazz masivo en el mainstream que es la película Why plasta donde vimos como un profesor casi atormentado a un alumno con con la batería y demás mucha gente en la vista es tan difícil ese camino personal para poder dominar un instrumento

Voz 4 23:37 Iron Phoenix no lo creo creo que tiene que ser más como que yo lo veo así todos tenemos niño interior que hay que criar esa es tu voz musical hay que nutrir la darle de comer y escuchar las influencias adecuadas y luego tienes increíbles maestros y mentores que te ayudan el camino yo nunca tuve una experiencia como la de claro sí sin duda es amor

Voz 0480 24:00 ahora hechas venir Michael una influencia

Voz 4 24:03 muy importante para mí para mi música es mi abuelo que nació en Damasco en Siria es armenio y vino a Estados Unidos yo no estado ahora tengo mucha familia en Beirut Líbano pero me encantaría ir allí el caso es que me influyó mucho mi abuelo tocaba el laúd árabe y el violín también era percusionista en cantaba así que crecí con ese tipo de sonidos

Voz 1995 24:25 de Javier una pregunta en la música española la trompeta más allá de algunos pasos de Semana Santa ahí marchas militares en nuestra música en general las los instrumentos de viento pero la trompeta está completamente infrautilizada

Voz 0480 24:39 bueno yo pienso que la trompeta todas la sección de metales son instrumentos obviamente la Historia ese eterna ahí eso instrumentos a parte en de origen militar etcétera hay una gran escuela de metales y de trompeta en en Valencia porque Valencia sabes que tiene una gran tradición de bandas la banda lata la famosa banda yo creo que sí tiene mucha pegada hay mucha tradición en España hice toca muy bien la trompeta pero quizá yo contaría como anécdota que cuando Enrique Morente se le preguntaba

Voz 9 25:11 quién es el mejor cantaor de la historia de saetas él siempre contestaba la Niña de los Peines email Davis es la que usted que bueno que sí grabó una saeta Miles Davis en sketches of Spain grabó una saeta en Sevilla con el paso de Semana Santa hacia de cantaor con la trompeta y les recomiendo eso porque es excepcional

Voz 1995 25:35 bueno hablas de Miles déjame que escuchemos a música de gran beca hace apenas unas semanas de treinta años en la muerte de uno de los grandes trompetista sector historia pero sobre todo un hombre que renovó el género

Voz 10 25:50 a esto le ha hecho mucha gracia porque cuando ha llegado ella de digo como Chet Baker o como Arturo Sandoval a ponerte el micro cerquita hoy me al piso de arriba Garro

Voz 9 26:06 entonces yo creo que me dice

Voz 0480 26:08 no lo mimo hoy de una a otra digo bueno pues mire alejándose tumbas tocando y todavía puede ahora es que tiene un rango dinámico este instrumento

Voz 1995 26:16 preguntarte si en estos tiempos son definitivamente femeninos la mujer es la protagonista de estos días en todos los ámbitos de la vida en el cine en la política en la sociedad qué pasa con las mujeres en en en el jazz porque asociamos erróneamente el jazz y la trompeta a intérpretes masculinos

Voz 4 26:33 lo que su momento muy interesante para estará activa en esto recuerdo que cuando era pequeña tenía un libro con todos estos músicos de jazz yo lo ojea aval ojeada Freddie Hubbard Amstrong Chet del que estás hablando Chet Baker y luego había una sola mujer al final yo tuve la suerte de estudiar con ella hace unos años y era una agencia de la pedagogía una maestra

Voz 1995 26:54 déjeme decir que que estamos equivocados que muchas mujeres grandes mujeres grandes intérpretes en el mundo del jazz por ejemplo Ingrid Jensen que también se formó en Berkeley ya secado casi una decena de discos como líder de su propio proyecto poco vamos un poco más encontramos habría que es otra trompetista virgin canadiense apasionada por el swing

Voz 35 27:21 los hasta Japón porque indicaría y Chiara es una de las más

Voz 1995 27:24 tres trompetista es de la nueva escena japonesa dichas

Voz 35 27:33 poquito más cerca metió entonces una holandesa que descubrió la música latina a través de los discos de su padre y que actualmente vive

Voz 1995 27:39 en Colombia donde formó su propia banda acompaña a algunos de los mejores músicos de Latinoamérica en España contamos con un pequeño prodigio de la trompeta de jazz llamada ondea motes una instrumentista de cantante de jazz que con poco más de veinte años es capaz de hacer cosas como ésta no es por ponerte presión creo después de escuchar algunas de las mejores instrumentistas del mundo de escuchar en directo a Joan Allen

Voz 37 28:14 ah sí hubo

Voz 39 28:29 quizá Anagrama

Voz 1995 28:46 qué preciosidad llena Allen un verdadero placer conocerte muchísimas gracias por todo el futuro del mundo un abrazo ahora le pague un beso

Voz 40 28:54 ah no

Voz 1995 29:06 once y veintinueve minutos una hora menos en Canarias enseguida hablamos de lo importante en cosas

Voz 13 29:13 de comer

Voz 30 29:19 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 42 29:22 Soraya Chevy farmacéuticas recaudaría nos habla de cómo obtener una bonita piel bajo el sol el sol puedo

Voz 43 29:28 pasional la aparición de manchas que a diferencia del bronceado no desaparece afortunadamente existe el ser humano perfecto de Caudal y su eficacia frente a todos los tipos de manchas es reconocida por los dermatólogos aplicado bajo el protector solar sostiene bronceado luminoso duradero sin manchas

Voz 42 29:43 en este momento por la compra de un ser humano perfecto Caudal y les regala un tratamiento Solar IP cincuenta en farmacia si para farmacias participantes hasta fin de existencias

Voz 16 29:53 sí

Voz 1995 34:40 vamos es viernes hora de darnos un homenaje de mesa y mantel viste la mesa el gran David de Jorge ministro digan lo que digan se les ahora olvida no lo ayer ministro de Arrinda Hungría Rodolfo David de Jorge ministro cómo estás amigo

Voz 0477 35:00 aquí estoy con mi cartera llena de pan viejo de leche condensada de de anchoas en salazón para enviar a tope

Voz 1995 35:07 nosotros que estas cocinado porque vamos a conectar que estás cocinando ahora en este momento que está viviendo

Voz 0477 35:13 pues mira ahora mismo de estilismo momento tenía un bonito de unos doce kilos en el ejemplo de la mesa la estábamos vaciando quitando las tripas del Sky íbamos a hacerlo marmita y en eso estamos dijo haciendo sofrito con la que hoy ha con el viento verde con explica Antich

Voz 1995 35:29 atraer a coma seis coma seis el sofrito

Voz 0477 35:32 cebolla pimiento verde a Jo salsa de tomate un poco de punta de pimiento ocho ligero y picante un poco de vino blanco patata cascada el caldo de de cocer las espinas del bonito y luego en el último momento los tactos de bonito salteados con un poquito de bajón entidad para que quede jugoso para que cuando metas en la boca un pedazo de caldito espeso con la patata ahí con el bonito bueno pues pues gozaba de común caimán de las Comores que nervios no llega la cocina de verano no sé qué vamos a hablar hoy quiero que de salchichas pero las muchas las anchoas que las es estos días el bonito los tomates la fruta rojas que nervios no

Voz 1995 36:10 ya quiso crisis del del bonito es verdad yo creo que es de los pocos platos que depende de la tempo

Voz 33 36:17 podría comer de verdad no Verano Primavera en el mar

Voz 1995 36:20 me parece uno de los platos más redondos de la gastronomía

Voz 0477 36:22 es un palacio de son hace caso emplazó además de bonito que estamos hablando el atún de atún rojo en el seno llena la boca con los Tata aquí con los con los con los stick tartar de atún y todas estas cosas es bonito que es muy estacional que son más P Ellos que son grasos es un producto extraordinario por eso lleva esta nombres de bonito no sin duda no les damos demasiado bonito y eso

Voz 1995 36:47 down the Day era un chiste de sueco Anders que el humor siempre que pase Dalí no estamos sincronizados pero era era bien

Voz 0477 36:55 a nuestro reloj estuviera tipo humo por uno

Voz 1995 36:58 por sueco bueno es verdad que hablamos de lo que sea David tú sabes siempre pero hoy hemos decidido que las salchichas por fin hablamos si era un tema pero lo hacíamos además con un ligazón político no porque hoy se reúne el empieza a reunirse el G siete en Canadá invitados por el primer ministro canadiense y H ya dentro Emmanuel Macron el otro día para justificar su relación con todo

Voz 10 37:21 al Trump llevan más o menos bien utilizaba la frase Bismarck bueno decía esto con el Islam lo dijo Si la explicamos a la gente la receta de las salchichas probablemente no siguieran comiendo las a mi me gusta que la gente vea el resultado final de la comida pero no estoy seguro la verdad de que hacer comentarios sobre la cocina ayuda elaborar la comida o a comer

Voz 1995 37:42 la intrahistoria en este momento es que hablaban de aranceles al acero y al aluminio Macron creyó que iba a poder debido a la buena relación bueno explicaba las salchichas Si bueno es la más se que supuestamente no lo de

Voz 12 37:54 día eh así que ese es un mito bueno pero

Voz 1995 37:57 en cualquier caso como se hacen las salchichas David

Voz 0477 38:01 no sé si los franceses estarán muy contentos con lo que ha dicho Macron pero yo yo no estoy de acuerdo con Macron entre otras cosas porque ofrece es muy salchicha era ir para tener una buena salchicha lo que hace falta es una buena proporción de Malraux de carne con una buena proporción de de de tocino ahora no tiene más no tiene más misterio que eso la salchicha es un gran producto siga lo que vas esa preguntarme eso no haberme yo soy Chinchero y además voy yo yo sí quisiera además son tantas las variedades tantos los sabores tantos los tamaños y tal diversidad en el mundo entero que la verdad que la salchicha a mí me encanta la salchicha me encantan bocadillos me encanta con cebolla me encanta cubierta de vino y cocinada en vino no se en fin

Voz 1995 38:43 que vuelan las achiques vamos a hacer una cosa como vamos a hacer una cosa como las salchichas es un producto que a los niños les encanta hoy pues por lo que sea por un constipado por qué en que hubiese arrastras ahí un hoy los niños hay muchos niños seguro que están en casa están escuchando la radio porque su padre su madre tienen la puesta en la de lo que sea bueno vamos a pedir a los niños que no estén escuchando porque vamos a utilizar la salchicha como elemento común vamos a poner esta música

Voz 13 39:16 esto

Voz 9 39:17 el modisto bueno ya menos el nueve cero

Voz 1995 39:20 dos catorce sesenta sesenta porque vamos a hacer un repaso a toda la comida que aparece en los dibujos animados

Voz 9 39:28 de el de Burger canjear Burger a lo que come al bueno vamos a repasarlas

Voz 1995 39:35 con idas animadas con David de Jorge tiene usted a su lado a un niño que por lo que sea hoy no ha ido el cole bueno pues llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque le vamos a hacer preguntas relacionadas con la comida en los los dibujos animados incluso en los videojuegos también nueve cero dos catorce sesenta sesenta que ya cambiamos de música de tampoco es necesario someter a la audiencia por cierto que

Voz 0477 39:58 es que estás muy bien muy muy versado pero yo no sé qué es que es

Voz 1995 40:01 a ver cómo se nota que no la infancia Ésta es la de Mickey Mao

Voz 9 40:07 perritos calientes de mi espanto no estantes ya que ha preguntado tú bueno la salchicha todo a todo carne que estemos

Voz 33 40:18 Vida en en algo parecido a pie de forma cilíndrica

Voz 1995 40:23 vamos a Chita por ejemplo los ingleses a nuestro chorizo lo llaman Spain is salchicha española e deberíamos luego precisar que eso no es exactamente unos al título

Voz 0477 40:33 hombre pues no la verdad que no me tienen cosas similares que es un Piqué ha ido mezclado con ajo con pimentón con sal que es verdad que mucha muchos mucha chicha también llevan pimentón chorizo y las achicharrado no tiene nada que ver sobre todo ese estamos en en entierro patrio no porque al final las salchichas fresca normalmente se suele utilizar es muy distinta donde empleamos el chorizo que no tiene nada que ver no suele estar curado no se es distinto no pero la salchicha fresca Si sea el amor de esa chicha yo yo reivindico mucho la salchicha de Carnicero no que yo creo que al final es la mejor salchicha pues la de tu casa y confianza porque al final es un poco reflejo de de la honestidad de profesional no al final que chicha pues el carnicero son esto es un tío serio y al final le quiere dar luz a la chicha Paul meterá como en picadillo con un buen aliño pues una malamente de ajo de sal muchas veces ni ajo suele ser un porcentaje muy potente de grasa porque al final la gracia dan salchichas que tenga grasa que es lo que le da jugó ciudad punto ida ahí para alante pues fíjate si hay posibilidades de de cocina a Sanchis en el fuego en la parrilla cocidas como he dicho antes buceando en vino tinto frente coloca salchichas en una gran sartén las cumbres de vinotinto viejas que se vino tinto se va porque completamente comer una salchicha tintadas adivino o con un sabor extraordinaria

Voz 1995 41:51 lo que bueno déjame que volver porque hemos mencionado eso sets británico qué diferencia hay entre el fue el salchichón el chorizo la longaniza porque para la Adige

Voz 0477 42:06 el chorizo salchichón es que el chorizo carne como os he dicho mezclado con ajo pimentón normalmente el picado suele ser más fino que la mezcla de chorizo ir en esa mezcla se utiliza pimienta en lugar de pimentón son las dos grandes diferencias no de de color el como él chorizos encarnado por el pimentón y decisión la pimienta en la curación les dan bueno pues ese color como Burdeos no y luego pues él fue todas estas historias no dejan de ser derivaciones de lo que es el picadillo de salchichón como pasa con la butifarra como pasa con la con la con el con el embutido de tu tierra esto Tony con la sobrasada que según en qué tripa se se Bute adulta distintos nombres no no tiene nada que ver un obispo o una bufete pero al final el relleno pues practicantes lo mismo no con el salchichón pasa ahora mismo con el fue el relleno es el mismo pero la forma de una forma que adopta de una manera ese lema de otra no

Voz 1995 42:56 sí pero es verdad que la forma en la que finalmente toma también varió algo el sabor Magín hombre hombre secarse en una fina y organiza no es lo mismo que cuando va en una

Voz 0477 43:08 la Europa es ahora mismo un pan nos lo mismo una hogaza de dos kilos que un bollitos de sesenta gramos nos lo mismo una botella de vino normal que una Ajero vamos Manu o aunque eso no es lo mismo aunque son pequeños que un perdón unida a setecientos gramos que hace Valdez dos kilos y medio de manera distinta

Voz 1995 43:26 como hablábamos claro está pasando de mi tierra y se me ocurre una cosa tú conoces quién pudo ser como yo vengo de Mallorca sí lo saben ahí hay mucho alemán con lo cual la salchicha la reina en algunos lugares quince fue el tío que le dio por fomentar la la cual sea el que hizo hecho Krupp sí sí que voy era monjes y ahora

Voz 0477 43:50 esto es que mientras que se han sacado de la manga el champán todos los aguardientes esto lo licores los vinos seguramente alguien que tenía mucha hambre que tenía un excedente Verza total y que no sabía qué hacer con la verdad y que lo que hizo fue meterla en toneladas de madera con con Sally fermentado para poder comerse el resto del año y que buena es la alianza eso también de la salchicha la patata cocida la mostaza el la sea fermentado chocolate a mí me parece la taza soberano burros no sé vosotros pero no yo cuando voy a sacia o cuando voy a París hoy a Alemania o por ahí lo primero que me apetece esconderme pues una gran Two Cruz no saber euskera

Voz 1995 44:28 me gusta la idea buena parte de su club

Voz 0477 44:31 te no

Voz 1995 44:34 mucho Hoy no me lo como hay pero no te creas que es verdad que no pero bueno no es lo que más me lo que más me entusiasmaba bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta comidas animada sabemos de toda la comida o parte de la comida que viven los dibujos animal así que los especialistas que son esos niños que hoy por lo que sea no han ido al cole nos están escuchando a tomar la palabra en unos minutos escuchan hoy por

