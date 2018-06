Hoy por Hoy (08/06/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1018 00:09 Marcos muy buenos días Toni buenos días vamos a empezar en Toledo porque tenemos una noticia de última hora al menos veinte personas han resultado heridas al colisionar un autobús con un camión a la altura de la localidad de Madridejos con Vicente Muñoz

Voz 1238 00:21 el accidente ocurrido en la autovía A cuatro Madrid Andalucía un autobús de línea regular ha chocado con un camión que había sufrido una avería que estaba estacionado en el arcén de los cerca de veinte heridos dos están graves uno de ellos ha tenido que ser rescatado por los bomberos al quedar atrapada en el autobús es un autobús de viajeros que cubría la línea Madrid Sevilla Huelva según el uno uno dos el autobús ha salido de la calzada al colisionar con el camión pero no ha volcado se han desplazado hasta el lugar de los hechos cuatro ambulancias una UVI móvil y un helicóptero sanitario así como Bomberos del cercano parque David

Voz 1018 00:49 las grasas convincentes la última hora el Gobierno de Pedro Sánchez que celebra a esta hora su primera reunión en el Palacio de la Moncloa Se propone modificar de manera inmediata la reforma laboral que llevó a cabo el Partido Popular la nueva ministra de Trabajo Magdalena Valerio aseguró a primer ahora aquí en Hoy por hoy la intención del Ejecutivo de suprimir los aspectos de más negativos de forma urgente inmediata dijo

Voz 2 01:10 yo en materia de reforma laboral hay que por lo menos los aspectos fundamentales y que consideramos más negativos que afectan de una manera más negativa al mercado de trabajo pues nos tenemos que centrar inmediatamente ponernos manos a la obra importante alguna reforma inmediatamente es ya

Voz 1018 01:29 al término de la reunión de este primer Consejo sabremos a través de la ministra portavoz Isabel Isabel Celaá cuáles son las primeras decisiones del Gobierno en principio para hoy e únicamente esperan nombramientos en lo que se conoce como segundo escalón son Sánchez

Voz 1916 01:41 sí hay muchos nombramientos pendientes entre ellos veinticinco Secretarías de Estado que previsiblemente no se cubrirán hoy totalmente pero sí habrá nombramientos en este primer Consejo de ministras y ministros en cuanto a medidas decían anoche en La Moncloa que no esperáramos grandes anuncios en este primer consejo pero mejor Esperemos por si guardan alguna sorpresa el inicio de la reunión ha quedado un poco deslucido por la lluvia a los miembros del nuevo Gobierno no han podido hacerse la tradicional foto en las escalinatas de la Moncloa tendrán que dejarla para otro día con mejor tiempo aún no sabemos tampoco ni a qué hora es la rueda de prensa posterior a la reunión ni tampoco si comparecerá únicamente la portavoz Isabel Cela o la acompañara algún otro miembro del gabinete

Voz 1018 02:16 ya todo esto líder de Podemos Pablo Iglesias lanza su segundo mensaje consecutivo en veinticuatro horas contra el nuevo presidente

Voz 1663 02:23 quién no entienda esa pluralidad que no entienda que los españoles han jubilado el bipartidismo quién caiga en la arrogancia de pensar que uno puede gobernar sólo con el peor resultado electoral de la historia de su partido pues seguramente muestra la altura tiempo por delante sus intereses personales respecto a los intereses del país se estará equivocando

Voz 1018 02:44 la opinión pública ha recibido al nuevo Gobierno con la esperanza según el Observatorio que realiza la empresa My Word para la Cadena SER más del cuarenta por ciento de los encuestados considera que el equipo de Pedro Sánchez la mejor que el de Rajoy más de la mitad apuesta por agotar la legislatura para llevar a cabo su programa de reformas Carlos Cala

Voz 0325 02:59 la moción de censura fue positiva según la mitad de los encuestados mientras que un tercio cree justo lo contrario casi el cuarenta y tres por ciento confía en que Pedro Sánchez lo va a hacer mejor que Rajoy mientras que un veinticuatro por ciento no espera grandes cambios y otro veinticuatro por ciento piensa que el Gobierno socialista lo hará peor más de la mitad cree que el nuevo Gobierno debe agotar la legislatura o al menos continuar hasta realizar la reforma más imprescindibles entre ellas luchar contra el paro y la precariedad laboral adaptar las pensiones al coste de la vida luchar contra la corrupción y normalizar la situación en Cataluña en valoración de líderes Pedro Sánchez se sitúa el primero por delante de Albert Rivera Pablo Iglesias y en último Mariano Rajoy sobre el liderazgo en el PP un veintitrés coma cinco por ciento apuesta por Soraya Sáenz de Santamaría casi un veintitrés por ciento por Alberto Núñez Feijóo ya a más distancia se sitúan Ana Pastor Cospedal y Alfonso Alonso

Voz 1018 03:43 el desafío independentista de Cataluña será otro de los retos del nuevo Gobierno en el Palau de la Generalitat el president Quim Torra inicia hoy una ronda de reuniones con los grupos políticos a la que no va a asistir a la portavoz de Ciudadanos en las frenadas el grupo mayoritario de la oposición en señal de protesta por la pancarta colocada en la fachada en la que se habla de presos políticos sí está previsto que dentro de unos minutos lo haga Miquel Iceta líder del PSC Pablo Tallón

Voz 1673 04:04 concretamente en media hora está previsto que empiece esta reunión en Palau que cobra especial relevancia tras la llegada de los socialistas a Moncloa tras la cual habrá comparecencia tanto de Iceta como de la portavoz del Govern Sartori Arrimadas se queda pues fuera de esta ronda porque Torra ya ha dicho que no piensa retirar la pancarta sobre los presos una decisión que no comparte la Alida

Voz 3 04:22 desierta lo que quieres hacernos pasar por el aro nunca mejor dicho por el aro que excluye a millones de catalanes ICO y como nosotros mientras excluya millones de catalanes no podemos estar pues evidentemente es el señor Torra quiera hablar con nosotros estoy convencida que era algún cambio que hará algún gesto de momento pues evidentemente no lo ha hecho

Voz 1673 04:42 el president tiene previsto terminar el lunes esta ronda de contactos reuniéndose con los Comunes el PP y la CUP por la mañana y con Esquerra en Cataluña por la tarde

Voz 1018 04:55 hora doce y cuatro el rector de la Universidad de Extremadura segundo Ciriza ha pedido disculpas a los esta

Voz 4 05:00 pero antes que el próximo día doce deberán repetir algunas

Voz 1018 05:02 de las pruebas de la Selectividad anuladas tras detectarse catorce accesos irregulares a la base datos en la que figuraba el contenido de las pruebas el rector ha anunciado que va a denunciar los hechos ante la Fiscalía pero desde la pasada noche se suceden las protestas de los alumnos que hasta ahora tienen prevista una concentración en el campus de Badajoz donde están nuestros compañeros Pedro Zamorano hijos Emiliano Barrena

Voz 5 05:23 qué tal José Antonio buenas tardes entorno a un centenar de personas se encuentran concentradas a las puertas del Rectorado de Badajoz hay más de cuatro mil alumnos que tendrán que repetir un examen más de cuatrocientos incluso dos Entre las asignaturas afectadas Matemáticas Latín y Fundamentos de la tarde además de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales geología Griego diseño desde la organización convocante piden a la universidad alternativas porque ya hay muchos alumnos que para el próximo martes no estarán en Extremadura el rector de la Universidad segundo Piris ha pedido disculpas y habla de catorce accesos indebidos a su página web también dice que va a denunciar ante la Fiscalía por un posible delito

Voz 1018 06:01 gracias José Melero todavía con Isabel de Carlos Cala

Voz 0325 06:04 la Fiscalía Anticorrupción pide procesar a Camps por prevaricación y malversación en el caso Valmor por supuestas irregularidades en la contratación de la Fórmula uno en Valencia por contra pide archivar la causa contra la exconsellera Dolores Johnson contra Jorge Martínez Aspar Emmanuel Macron cree que el aislamiento de Estados Unidos es malo para ese país lo ha dicho en la cumbre del G7 que Trump piensa abandonar antes del final las diferencias son visibles respecto al pacto nuclear con Irán el cambio climático la política de aranceles norteamericana días de los océanos Greenpeace advierte de que ya se han detectado micro plásticos en los mares remotos de la Antártida Ocean avisa de que hay plásticos en aguas muy profundas de Europa WWF asegura que España es el segundo país que más plástico vierte al medita las principales bolsas europeas con pérdidas a esta hora el IBEX treinta y cinco se deja en torno un uno por ciento y cotiza muy por debajo de los nueve mil ochocientos puntos la prima de riesgo sube hasta los ciento dos puntos básicos Selección Española de Fútbol realiza hoy su primer entrenamiento en Rusia antes del amistoso de mañana frente a Túnez y en baloncesto el Baskonia busca la final de la Liga Endesa en Barcelona Si gana el Barça se enfrentará en la final al Real Madrid

Voz 1018 07:03 esto es algo de lo que detenemos por ahora seguimos Gracián sesenta

Voz 0325 07:05 bueno

Voz 1 07:35 en Hoy por hoy con Toni Garrido nos pasamos la semana acumulando acumulando acumulando llega el momento de limpiar toda esa basura pues que es basura que no está llegando al teléfono a ver toda toda no ser así toda gran parte no vale para nada la es verdad todo lo que nos ha llegado al Whatsapp ese temor Lim pieza a fondo eh

Voz 7 08:04 pero es José Castro buenos según la mucha cosa de verdad a mi me gustaría hacer un ejercicio de Whatsapp Izar en directo que no se ha hecho mucho el sonido es si mira el sonido más viral de los más Vidales de medio mundo ha llegado esta semana tiene que ver con una discusión de pareja y eso en principio no representa a todos quién no ha discutido eh con su pareja sobretodo cuando se acerca un Mundial Ésta es una discusión basada en tres grandes puntos el fútbol la familia y la pareja es una discusión muy seria y por qué no pensar que ésta podría tener lugar en cualquier momento por ejemplo ahora mismo testigo sí imagínate que ponemos el huido en un coche ahora mismo ahora mismo en Argentina y hay una pareja que discute porque llega el Mundial las cosas empiezan a cuadrar imaginemos lo pongamos

Voz 8 08:48 a mí me bien qué comer

Voz 9 08:50 podemos asistencial casamiento de mi primo iban sí sí donde cuelga Stubbs barrita cuando el veintitrés de junio al mediodía retire dejó la mediáticas

Voz 14 10:24 no

Voz 7 10:27 está claro que es no esto es en la llamada del del desde el hombre malos más porque va a seguir lloviendo críticas tampoco con eso venga ajeno borrar porras y otra cosa muy actual es que ahora estamos en esa polémica de designar en femenino y en masculino todo tipo de cosas agrandando las conversaciones fue conversaciones se quiere definir las femenina poniendo se van agrandando político alemán esta semana subió a su Parlamento

Voz 6 10:52 dijo es el otro

Voz 15 10:55 el caso será él estima los señor presidente damas y caballeros estimados homosexuales estimadas en lesbianas estimados andrógino estimados Vigen Hero estimados en Jerez a hombre estimados hombre mujer vale estimados de género variables estimados entre sexuales es que Madoff sin ningún género estoy aquí porque como está muy moda de decir

Voz 16 11:21 de diputados diputadas general

Voz 7 11:23 Izar escondió esto esto embrague se extiende también pero bueno tampoco ha sido bastante Vidal Girona va a mí cosa

Voz 1 11:30 los discursos en los parlamentos sean tan brillante como no perdamos un segundo esto

Voz 12 11:35 no bueno afuera vas a mano al coche la pareja tiene una boda pero a él no le venga dale dale un poco

Voz 9 11:44 no sabía que en julio del dos mil dieciocho al Mundial de fútbol juega plantel ya casa hacia la noche flaco cuero para nosotras no te case durante el día que está los partió del Mundial ya manejando los casamientos me vuelvo loco Pedro era

Voz 1 11:59 pero la voz tan discutiendo sobre ese problema este verano volvemos

Voz 7 12:04 a Gemma escénico por ahí bueno

Voz 1 12:07 verdad es ya una semana preparando esto es como para pierde has puesto acorde a buenos si tengo algo más

Voz 7 12:15 es bueno que tengo una cosa aquí es viral que es en el mundo de las empresas como se ha hecho intentamos que los empleados sean felices es una comparación con el mundo de la cerveza

Voz 11 12:25 no hay mayor placer en la vida que una cervecita cuando apetece es gente que disfrutaba cerveza treinta metros que es benigno el camarero con la bandeja el amigos sí sí sí sí sí es ilegal la cervecita Se la planta en la mesa la cerveza se disfruta mirando no se toca primero se mira la surgidas como suben el agüita que capos nos del vaso fresquito pero el que te puede caer lágrimas de la emoción mirando la cervecita y cuando la coge ese escalofrío que recorre el brazo y el primer

Voz 7 12:53 bueno siempre hay más claro esto es un un Ejecutivo con empleados yo yo creo que este hombre dentro del mundo de la Desau visuales de de la animación aunque sea en las fiestas de empresa nos

Voz 12 13:02 bueno puedes borrar si no claro dice por el visto bueno pues demuestra amistad a ver qué les pasaba

Voz 9 13:10 Egoi Egoi Egoitz de Feli igual que si casa mundial eso sí voy esta escuela que implican eso viene de mi casa durante el Mundial durante el mural del Mundial donde Julián eran independientes

Voz 1 13:20 Nos ahorramos el resto de la conversación que tenemos más o menos cómo va a desarrollarse seguirá siendo larga ir decimos Sergio Castro

Voz 1663 13:29 Renault ya tanta

