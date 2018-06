Hoy por Hoy (11/06/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 solo

Voz 1727 00:21 qué tal está muy buenos días es lunes hay que comenzar la semana ya hace fresquito estamos a once de junio pero siguen las temperaturas bajas y la amenaza de lluvia habrá que esperar a últimos de la semana para que llegue el calor a buena parte de su

Voz 2 00:34 año

Voz 1727 00:38 aquí lo que ya han llegado son las primeras señales de alarma de que en Italia gobierna un gobierno populista y con tintes xenófobos en algún punto del mes enterrando en al sur de Sicilia navega a esta hora sin destino fijo el Aquarius es el barco de Salvamento de esos Mediterráneo de Médicos Sin Fronteras al que Italia y Malta han cerrado sus puertos

Voz 1275 01:00 lleva a bordo más de seiscientas personas

Voz 1727 01:03 a las que ha tenido que auxiliada en el mar cuando viajaban rumbo a Europa y más de cien de los pasajeros son menores todos los líderes de la nueva Italia han salido intentar justificar porqué cierran sus puertos contraviniendo la ley del mar y los con los internacionales de derechos humanos El vicepresidente italiano Matteo Salvini líder de la xenófoba Liga Norte dice que aire dado años de buenismo de suicidio años añade en los que los recién llegados tenían todos los derechos y los italianos ninguno y el otro vicepresidente Luigi de mayo de Movimiento cinco Estrellas

Voz 3 01:45 yo espero que domada ni de máxima autorizada de la Unión Europea de la Comisión intervenga no uno más responsabiliza a Bruselas y change de que intervenga más prudente el primer ministro Giuseppe Conte el un pues

Voz 2 01:59 pues un momento momentos la que Utrecht

Voz 1727 02:03 que ha reclamado otro enfoque para abordar la inmigración porque la respuesta actual no es la solución y el resto de Europa que pues el resto de Europa

Voz 0858 02:12 Bruselas

Voz 1727 02:13 particularmente a esta hora guarda silencio vergonzoso silencio la resaca de la Cumbre del G7 de este fin de semana está siendo de las malas de las muy malas la última en hablar la canciller alemana anoche en la tele de su país

Voz 4 02:31 hoy en limpia

Voz 1727 02:33 la canciller ha calificado como deprimente la actitud de Donald Trump durante ese encuentro un Trump que no ha dudado en insultar al canadiense Trudeau en Twitter y que utilizó ese mismo canal para retirar a su país del acuerdo que había firmado sólo minutos antes un hartazgo que se resume en una foto la de todos los líderes rodeando en pie al presidente de Estados Unidos mientras él sentado permanece cruzado de brazos como un niño enfadado la foto la difundido en primer lugar en Alemania los servicios diplomáticos de Alemania la guinda la puesto Macron que ha dicho que afortunadamente es eterno dando a entender que Europa va respira aliviada cuando Donald Trump abandone la Casa Blanca aquí en España Rajoy reúne hoy a la junta directiva nacional del Partido Popular para poner fecha a su sucesión Javier Alonso buenos días

Voz 1727 03:49 el nuevo ministro de Exteriores Josep Borrell asegura que Cataluña está al borde de un enfrentamiento

Voz 3 03:55 a mí me gustaría poder volver a discutir pero señor Junquera democráticamente es todos los problemas con los creo que eso contribuiría y estoy hablando políticamente no jurídicamente a rebajar la tensión queda créame profundamente tensionada estamos al borde de un enfrentamiento civil

Voz 0858 04:12 lo dijo anoche durante una entrevista en La Sexta este fin de semana una de las exconsejera subidas clara Ponseti admitía que durante el proceso el gobierno de la Generalitat jugaba al póquer e iba de farol palabras de Pons a través de una videoconferencia la respuesta se la daba anoche ocurre en esa entrevista

Voz 3 04:30 cota próxima vez que joder al póquer que jueguen con garbanzos con que han estado jugando con el futuro de este país

Voz 1727 04:38 en una noche en el calabozo para los veinticuatro detenidos por intercambiar pornografía infantil a través de las redes sociales

Voz 0858 04:44 la operación se ha realizado en diez comunidades autónomas y entre los arrestados hay un pastor evangélico que alega que las utilizaba para ayudar a quien tuviera esas inclinación

Voz 1727 04:53 el frío y el calor extremos multiplica las posibilidades de sufrir un accidente laboral

Voz 0858 04:58 en concreto un cuatro y un nueve por ciento respectivamente lo hizo un informe que ha publicado esta noche el Instituto de Salud Global de Barcelona ha analizado dieciséis millones de accidentes de trabajo durante los últimos veinte años en nuestro país

Voz 0047 05:10 sí

Voz 1727 05:12 y en los deportes en los deportes Rafa Nadal que se emocionó como el primer día al morder por undécima vez la Copa de los Mosqueteros Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 05:22 buenos días Pepa soltó unas lágrimas mientras sonaba el himno y tras imponerse al austríaco Dominic Thiem en la final de Roland Garros en tres sets seis cuatro seis tres seis dos y seguir haciendo historia en la tierra francesa en la que nadie ha ganado más que él como si fueran

Voz 5 05:33 sus hijos no se puede quedar con uno cada

Voz 6 05:35 la particularidad de que hace diferente a las otras al final cada año

Voz 1161 05:41 tiempo ciudadano diferentes que bueno bonito se coloca ya con diecisiete Grand Slams a sólo tres del techo de Roger Federer con veinte sigue una semana más como número uno del mundo

Voz 4 05:56 los detalles del tiempo con Jordi Carbó

Voz 1727 05:59 los días buenos días lo que más vamos a notar estas

Voz 0978 06:01 danés que poco a poco irán subiendo las temperaturas se notará sobre todo en la segunda mitad de la semana y especialmente a finales de semana cuando ya va a hacer calor durante las tardes en la mayor parte del país pero de noche seguir haciendo

Voz 5 06:12 fresco todavía con algunos chubascos ahora

Voz 0978 06:15 durante la mañana afectarán sobre todo a centro de la Península irá desapareciendo durante la tarde en la mitad norte especialmente en el interior chubascos y alguna tormenta en el conjunto del país más nubes ahora durante la mañana irán desapareciendo más sol durante la tarde en el Mediterráneo y la mitad sur también en los archipiélagos temperaturas sin grandes cambios respecto ayer las máximas más altas en la Comunidad Valenciana y Murcia alrededor de los treinta grados

Voz 1727 07:12 no ha terminado todavía ni mucho menos sino que acaba de empezar el tour de las nuevas ministras y ministros por todos los medios de comunicación el primer Tour siempre es el más amable porque todavía no responde uno de ninguna política concreta y por supuesto también pasan por aquí por la SER estrenamos semana charlando con la nueva ministra de Defensa con Margarita Robles Marina Fernández buenos días

Voz 1491 07:35 buenos días Pepa desde hace unos días Albert Rivera ya no ve españoles midia donde mire sino ministras y ministros del Gobierno de Pedro Sánchez respondiendo a las preguntas de algún periodista seguro que al líder de Ciudadanos no le apasiona esta estrategia de comunicación radicalmente distinta del anterior gobierno que vamos a analizar hoy con Sonia Sánchez jefa de Política a partir de las ocho y claro el Gobierno de entrevistas ya están nos cuenta cuáles son sus planes su agenda catalana que nos va a contar Inma Carretero esa reforma de la Constitución que hoy abordamos con el catedrático Santiago Muñoz Machado una reforma entre otras cosas para que amaine el

Voz 1509 08:20 el huracán catalán como ha titulado su libro La

Voz 1491 08:23 esta Sandrine Morel que ese una la tertulia en la que estarán Lola García Antón Losada y Pablo Simón Illa con Tony a los micrófonos te aviso Pepa nuestra María Guerra directora de La Script presidenta de los feroz de la Asociación de Informadores definen unos presenta el recién elegido presidente de la Academia

Voz 5 08:38 ya a Mariano Barroso

Voz 7 08:42 sí

Voz 1727 08:45 y el aviso de la política que tanto nos gusta y tanto nos seduce la noticia de las últimas horas la deja el deporte Rafa Nadal ha vuelto a hacerlo ha vuelto a hacer lo que parecía imposible ha ganado su undécimo Roland Garros y queremos invitar a los oyentes a celebrarlo

Voz 1491 09:01 con nosotros y con él pues si no no sabíamos reposo de ese once de impacto que decía la prensa internacional que había formado Pedro Sánchez lleva Rafa Nadal Nadal hice hace con otro once para la historia así que abrimos dos teléfonos para felicitar al deportista hoy con Manuel Jabois nos vamos a detener esta mañana

Voz 1727 09:16 ya en esas seiscientas veintinueve personas que siguen a bordo del Aquarius esas personas migrantes refugiados que en Italia y Malta quieren que desembarque en sus puertos que planteamos a los oyentes que puede que debe hacer Europa ante una imagen tan tremenda y vergonzosa como esta

Voz 1491 09:34 como la del barco o como la del Gobierno italiano felicitándose por haber cerrado sus puertos a ciento veintitrés menores entre otras cosas que viajan solos que huyen solos muchos de ellos de la guerra

Voz 1509 09:45 esperamos sus opiniones como siempre en nueve uno cinco dos

Voz 1491 09:47 dos dieciséis sesenta yenes seis tres ocho treinta

Voz 1727 09:50 hay uno treinta y cuatro sesenta insights

son las seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0858 10:02 hora de ampliar ya contenidos con Roberto Mahony Elena Sánchez en la tengo

Voz 1645 10:05 ahora con Jordi Fábrega la producción

Voz 2 11:11 Raúl tiene seis años ya ha escrito y publicado

Voz 11 11:16 pero ligero por qué qué puedes matar mías y los Delgado

Voz 2 11:24 vive más nada

Voz 11 11:26 queréis ciento

Voz 2 11:28 Óscar tire doce años y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 11 11:34 cuando por ejemplo de que en condiciones de conducir por cualquier motivo uso en nuestra aplicación para buscar un conductor cercano y así cree conducta Sukhoi que Álex tienen que llamar calaveras

Cadena Ser en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 12 12:01 propongo la pronta celebración de una junta diré

Voz 1552 12:05 a nacional

Voz 12 12:07 para convocar un congreso extraordinario

Voz 0858 12:09 con estas palabras Rajoy emplazaba el martes pasado a la plana mayor del PP a reunirse hoy para clarificar el calendario de la sucesión el propio Express durante ya dijo que quería que el Congreso fuera lo antes posible pero los plazos que fijan los estatutos impiden que se celebre ese congreso antes de la segunda quincena de julio la duda ahora sigue siendo si será un cónclave de aclamación al que sólo concurra un candidato sin competencia o con rivales imposibilidades au Si de verdad va a ser una pugna abierta por el liderazgo entre los referentes del partido María Jesús Gómez

Voz 1441 12:41 en la reunión de hoy se va a anunciar la fecha del Congreso extraordinario es su comité organizador y aunque en Génova ya nos cuenta que lo previsible es que éste se celebre el fin de semana del veintiuno de julio eso lo confirmará a mediodía Rajoy en una intervención abierto a los medios de comunicación será entonces a partir de ese momento cuando se abra la campaña interna del PP para dar con su sucesor un proceso en el que el ex presidente del Gobierno no va a intervenir los que le rodean aseguran que el ya está fuera mentalmente y que además no podría elegir porque los nombres que más suenan son sus herederos Sáenz de Santamaría Represa

Voz 13 13:11 el Ejecutivo Cospedal al partido para muchos Feijóo es como él con unos cuantos años menos

Voz 0858 13:17 mientras tanto deseamos del nuevo Gobierno ya va dando sus primeros pasos anoche en una entrevista a La Sexta el ministro de Exteriores insistió en la idea de que la integridad territorial debe ser la prioridad del Ejecutivo Lo justifica Josep Borrell por la situación tan grave que dice vive Cataluña la definió como al borde de un enfrentamiento ACB

Voz 3 13:36 a mí me gustaría poder volver a discutir con el señor Junquera democráticamente somos los problemas que nos ocupa creo que eso contribuiría yo estoy hablando políticamente no jurídicamente a rebajar la tensión queda créame profundamente tensionada estamos al borde del duro enfrentamiento civil

Voz 0858 13:53 el Gobierno de Sánchez se va a estrenar ya hoy en Europa en su primera cita con los Veintiocho la primera en viajar a la capital comunitaria va a ser la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera que tiene Consejo Europeo de Medio Ambiente corresponsal comunitaria esa es la paz

Voz 1645 14:06 que es el estreno y del Gobierno de Sánchez

Voz 0738 14:08 mucha expectación Teresa Ribera llega sobre las nueve a Luxemburgo donde la esperan el resto de ministros para el Consejo de Medio Ambiente una reunión en en la que diplomáticos y expertos confían dicen que la nueva ministra defina la posición de España y que a la que ya mantiene el Gobierno de Francia a dejándola de los países del Este como Polonia centran sus posiciones el medio ambiente en la defensa a ultranza del carbón exigiendo prolongar al máximo las ayudas para su extracción

Voz 0858 14:38 y también echará a andar las estrategias de oposición del resto de partidos ciudadanos tiene claro que va a apostar lo todo a la carta de elecciones ya hasta el punto de que ha colado esta petición en una moción que se va a votar esta semana en el Congreso y que no tiene nada que ver es una moción sobre el Instituto Cervantes que es la institución que difunden el mundo las lenguas España y su cultura pero el partido de Albert Rivera va a preguntar por eso por cuándo piensa el Gobierno convocar elecciones anticipadas Óscar

Voz 1645 15:04 buenos días en concreto la moción Se refiere a la situación actual expansión del Instituto Cervantes en ella ciudadanos insta al Gobierno a llevar a cabo hasta ocho medidas aunque una de ellas nada tiene que ver con el organismo público de Promoción del Español convirtiendo la iniciativa en una moción trampa en el último punto los de Rivera han colado su leitmotiv de las últimas semanas pedir al Ejecutivo lo que convoque elecciones generales de manera inmediata es decir se obligará a los grupos políticos a decidir si quieren adelanto electoral o no de momento los consultados no desvela en el sentido de su voto dicen que lo decidirán entre hoy y mañana la moción se registró el treinta y uno de mayo un día antes de que Rajoy perdiera su censura Sánchez se convirtiera en el nuevo presidente del Gobierno aupado por las encuestas la opción de Rivera ha sido siempre pedir un adelanto de elecciones el observatorio de la SER del pasado viernes asegura que una mayoría prefiere que el Gobierno de Sánchez primero sus reformas y que luego convoque elecciones o incluso agote la legislatura

Voz 0858 15:59 gracias Óscar en Izquierda Unida la dirección del partido estudia hoy la estrategia que debe seguir en el futuro la coalición que acaba de firmar además el acuerdo de confluencia con Podemos para el próximo ciclo electoral apuesta por buscar una interlocución directa con Pedro Sánchez al margen de los de Pablo Iglesias Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 16:17 buenos días y Alberto Garzón quiere marcar estrategia hay perfil propio sí apuesta por una interlocución directa con el Gobierno de Sánchez independientemente de Podemos para apoyar medidas fruto del consenso parlamentario que mejoren la vida de la gente y en cuya elaboración aspira a participar Izquierda Unida el documento plantea un control en positivo de la acción del Gobierno desde una oposición nítida de izquierda Asia apela a la calma y la coherencia en un contexto lleno de riesgos pero también de oportunidades en ese sentido pide evitar sobre actuaciones y salidas de tono así como bandazos discursivo que puedan confundir a su base social Izquierda Unida reconoce la esperanza y el júbilo con que una parte de la sociedad progresista ha cogido los primeros gestos del Gobierno pero aguardará a los hechos para valorar su alcance político el texto advierte de las dificultades de un gobierno en minoría en un congreso donde hay una mayoría anti PP que no se corresponde con una correlación de fuerzas a favor de cambiar las actuales políticas sociales y laborales también apunta al continuismo económico que se desprende del mantenimiento de los Presupuestos de Rajoy y la designación de la ministra Nadia Calviño

Voz 5 17:18 no

Voz 1645 17:20 sí dieciocho cinco y diecisiete en Canarias

Voz 0858 17:22 ya sin unas horas vamos a conocer la sentencia sobre la financiación irregular del Partido Popular en la comunidad valenciana durante la etapa en la que Francisco Camps era su presidente un proceso en el que uno de los acusados el que era entonces secretario general del partido Ricardo Costa reconoció abiertamente que existía una caja B para pagar gastos electorales Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 17:42 buenos días en unas horas se conocerá la sentencia que considerará probada la existencia de una trama para financiar con dinero negro al PP de Francisco Camps al menos desde dos mil cuatro una financiación ilegal que llegaba por dos vías distintas por una parte había empresarios que Donavan directamente dinero B al Partido Popular para los empresarios pagaban a la Gurtel mediante facturación ficticia los actos electorales que el entramado organizaba para el PP en ambos casos los empresarios eran contratistas con la Administración valenciana la sentencia acredita que el PP valenciano dispuso de una contabilidad in veraz con la que engañaba al Tribunal de Cuentas y con la que financió irregularmente las campañas municipales y autonómicas de dos mil siete y las generales de dos mil ocho el veredicto condena en conformidad a los nueve empresarios que admitieron haber nutrido en negro al PP también reconocieron los pagos en negro durante el juicio tanto el líder de la trama Francisco Correa Pablo Crespo y Álvaro Pérez Llera ex secretario general del PP en la Comunitat Valenciana Ricardo Costa para todos ellos la Fiscalía pidió rebajar las condenas mientras que solicitó mantenerlas al ex vicepresidente Vicente Rambla ya los cargos del partido popular David Serra y Cristina Ibáñez

Voz 0858 18:59 precisamente Eduardo Zaplana que también presidió la Comunidad Valenciana hay que está en prisión provisional por cobrar presuntamente comisiones ilegales y luego tratar de blanquear las ha recurrido su ingreso en la cárcel dice su defensa que la juez ha hecho juicios de valor sobre la enfermedad del también exministro que ya saben que sufre leucemia y por eso pide su liberación basándose en los informes médicos que aconsejan esa excarcelación Pedro Jiménez

Voz 1712 19:23 Zaplana acusa a la juez de emitir juicios de valor sobre el cáncer que padece y asegura que se ha pedido acudir al gimnasio de la prisión es porque así se lo recomendaron sus médicos el escrita también recuerda el informe médico forense que les adelantó la SER Iker revelaba que su estancia en prisión puede provocar empeoramiento y riesgo de muerte un riesgo que dice la defensa del presunto cabecilla del caso real no probó viene de la falta de capacidad del personal sanitario de la cárcel sino de los medios técnicos de los que dispone el centro para atender adecuadamente a Zaplana en caso de urgencia porque la atención de este tipo de patologías requiere personal especializado medios especializados y protocolos especializados de los que no disponen centro por carecer de pacientes con leucemia

Voz 0858 20:09 hice lo contábamos en portada El acuarios un barco de rescate fletado por sol mediterráneo y Médicos Sin Fronteras navega sin rumbo fijo hasta ahora debería estar dirigiéndose a puerto para desembarcar desembarcar a las seiscientas veintinueve personas que ha rescatado de morir ahogadas en el Mediterráneo pero al final se ha quedado atrapado en el fuego cruzado entre dos países entre Italia y Malta que le niegan el acceso a sus puertos los dos países creen que debería ser el otro el que recibe y atienda a esos náufragos el conflicto diplomático ha estallado cuando el nuevo gobierno italiano de tintes xenófobos y populistas lleva apenas diez días en el poder corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 1645 20:45 tras un primer desembarco de quinientos inmigrantes en los Sicilia y en Reggio Calabria este pasado fin de esto

Voz 0946 20:51 mana el nuevo ministro italiano del Interior

Voz 1645 20:53 derechista Salvini de la Liga ha ordenado el

Voz 0946 20:56 bloqueo de los puertos de su país a la llegada de inmigrantes procedentes de Libia una medida polémica que divide a los italianos entre aquellos profundamente solidarios y aquellos que no o no se sabe en consecuencia la nave Aquarius de la ONG mediterránea con seiscientos veintinueve inmigrantes rescatados en alta mar entre ellos ciento veintitrés menores no acompañados once niños y niñas y siete mujeres embarazadas se ha visto obligado a dirigirse a los puertos más cercanos en este caso de la isla Estado de Malta

Voz 0858 21:27 su primer ministro buscar del Partido Laborista

Voz 0946 21:29 entre protestas e indignación ha declarado que con esta decisión Italia viola las leyes internacionales y crea una situación muy peligrosa en el Mediterráneo poco antes de medianoche la nave con los seiscientos veintinueve inmigrantes había sido obligada a detenerse en alta mar a treinta y cinco millas náuticas de Italia ya veintisiete de Malta sin saber a qué puerto debía dirigirse la tripulación informó que agotarán los víveres en las próximas veinticuatro horas

Voz 0858 21:58 gracias a otros dos vecinos que están ahora mismo en plena gresca son Estados Unidos Canadá

Voz 14 22:02 que eh

Voz 1645 22:06 de agua

Voz 0858 22:08 mente nos apuñalado por la espalda a nos ha traicionado el que habla es el principal asesor de Trump en asuntos económicos se refiere así al primer ministro canadiense Justin Trudeau objetivo en las últimas horas de las iras de Trump de todo su equipo por respaldar los ataques a la Casa Blanca de Europa y Japón durante el G7 una cumbre que el propio Trump dinamitó vía Twitter cuando ya se había firmado una declaración conjunta que ha dejado como escuchan profundas cicatrices entre los dirigentes José María Patiño

Voz 1108 22:39 Alemania y Francia no ocultan su enfado con la actitud de Donald Trump el ministro alemán de Exteriores ha respondido en Twitter al presidente estadounidense con un tuit puede destruirse mucha confianza muy rápidamente ha escrito al alemán con más para luego invitar a Europa a unirse y defender sus intereses de forma más agresiva el Ejecutivo francés tampoco ha ocultado su malestar por el desplante de Tram después de que Emmanuel Macron hubiera valorado al término de la cumbre como un éxito el hecho de que los siete hubieran suscrito el comunicado final sobre el compromiso con las relaciones comerciales internacionales en declaraciones la agencia Efe fuentes oficiales francesas estimaron poco seria la actitud del presidente de Estados Unidos y señalaron que la cooperación internacional no puede depender de frase sillas ir rabietas en la misma línea el Gobierno británico de Theresa May señaló que sigue comprometido con el comunicado final suscrito en Canadá

Voz 0858 23:37 y esta primavera pasada por agua ha causado estragos también en la Feria del Libro de Madrid los libreros echaron ayer el cierre a las casetas y el balance no es bueno facturaron Si algo más de ocho millones de euros pero es un siete por ciento menos que el año pasado la única explicación que encuentran según dicen es la meteorológica a Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días a pesar de que algo más de dos millones de pesos

Voz 1645 23:59 unas han visitado la feria esta adición las ventas han caído respecto al año pasado los visitantes se han gastado ocho coma dos millones de euros un siete por ciento menos que hace un año

Voz 1727 24:08 claro ese nota ha habido aquí días que ha llovido muchísimo y claro lógicamente la gente bueno venía a tanto pero ha habido otros momentos en que los a respetar el tiempo a lo mejor es verdad que el tiempo no ha acompañado

Voz 3 24:22 hemos tenido pocos Oli un poquito de lluvia

Voz 1645 24:25 la razón del descenso en las ventas que esgrimen los organizadores el mal tiempo las lluvias y tormentas que les han acompañado desde el día uno Aún así ha habido colas y llena a diario en las casetas AP salvo de las inclemencias del tiempo e la gente sigue demostrando que les gustan los libros que la gente viene a la feria no solo a pasear au por una cuestión de tradición social sino va buscando buscando libros las visitas de nuevo han sido mayoritariamente femeninas un sesenta y cuatro por ciento de los que se han acercado al retiro estos días han sido mujeres este año la sorpresa han sido el aumento de los jóvenes uno de cada cuatro visitantes tenía menos de veinticinco años

Voz 0858 25:09 el madridista Nacho se perfila ya como titular para ocupar el lateral derecho en el debut contra Portugal Sampe

Voz 1161 25:14 pese a que la recuperación de su compañero en el Real Madrid Dani Carvajal va por buen camino se van cumpliendo los plazos que indicaban que no estaría listo para ser debut le ha ido ganando terreno al lateral de la Real Odriozola además a cuatro días del debut ante Portugal con que le toma la delantera Thiago y pese a las buenas actuaciones ante Suiza y Túnez de ya hago Aspas Diego Costa sería ahora mismo el nueve titular y por el larguero pasaba el presidente de la Federación Luis Rubiales que ante las sensaciones tras esos dos amistoso ante Suiza y Túnez no se muestra

Voz 2 25:38 copado Pérez el de Suiza para me bien es un partidazo tú naces exactamente Juanjo más elección que se encierra muy bien a la contra que tiene un muy buen equipo que también ha perdido muy pocos partidos de los últimos que ha disputado por lo tanto todos al Mundial

Voz 1161 25:54 además desde Argentina la concentración de Argentina llegan las palabras de Messi al diario porque siguiendo el guión volvía a hablar de Griezmann y su posible llegada al Barça este verano

Voz 16 26:02 no sé siempre o no pero sí estoy un acuerdo que que nosotros para creer el conseguir es decir aquí todo

Voz 1727 26:09 queremos volver a ganarlo tenemos que tenerlo

Voz 16 26:12 los mejores Mané uno de de hecho oí si el club lo puede detraer encantado

Voz 1161 26:18 el francés sigue consumismo hoja de ruta antes del debut del frío de Francia en el Mundial que será el sábado lo hará público

Voz 0047 26:24 como esta semana hemos estado siguiendo las noticias sobre el futuro que pasa pero el final está bien gana interesado todavía queda una semana para el mundial hace que lo descubriremos esta semana

Voz 1161 26:35 mientras a tres días del comienzo del Mundial siguen los amistosos hoy dos más Corea del Sur Senegal Bélgica Costa Rica y en casa tenemos ya final de los play off por el ascenso a Primera el Real Valladolid manejó bien el tres uno de la ida en Zorrilla anoche en el Molly

Voz 1491 26:45 no se imponía de nuevo al Sporting uno dos con goles de Plame

Voz 1161 26:48 Mata este con treinta y cuatro ya en la temporada pasaba por el larguero para valorar que hayan sido el quinto de los resultados los que llegan a la final eliminando el tercero y el cuarto

Voz 17 26:56 el ojos el equipo con la vuelta fuera un final algo al lado pero bueno intentaremos a partir eso sí suelen buscaban el equipo hicieran

Voz 1161 27:08 el primer partido Numancia Real Valladolid será el miércoles desde las ocho y media en Los Pajaritos el desenlace el sábado a la misma hora en Zorrilla más cosas en París volvíamos a tener la habitual imagen de que cada mes de junio Rafa Nadal mordiendo la copa de los Mosqueteros imagen que se ha repetido ya en once ocasiones once Roland Garros tantos le encuentra algo especial a cada uno

Voz 6 27:24 yo creo que cada uno tiene su particularidad decir que hace diferente a los otros no al final cada año estaciones diferentes y bueno yo haya sido evidentemente es un día especial bonito

Voz 1161 27:37 se coloca ya con diecisiete Grand Slams en su carrera sólo tres del techo de Roger Federer con veinte el Espanyol sigue siendo no

Voz 0887 27:42 pero uno del mundo con cien puntos sobre Federer y en balances

Voz 1161 27:45 tenemos ya final de la ACB Baskonia venció anoche al Barça se enfrentará por tanto al Real Madrid

Voz 2 27:57 punto com fiel las redes sociales veinte arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 0047 28:12 incluso noticia Zidane se iba de momento no hay sustituto lógico que pensase los encuestados responsabilidad aquí no se cambia a uno por otro como si fuera un siempre al presidente del Gobierno

Voz 1552 28:23 el partido entre España y Suiza al que Bárcenas y Urdangarin llaman el derbi

Voz 18 29:09 hoy en Ser Deportivos y que Aladino envía un saludo desde aquí

Voz 0858 29:13 en nombre de toda la relación deportiva de

Voz 18 29:16 ah

las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:09 en la Cadena SER hoy

Voz 0858 30:14 el presidente de la Generalitat Quim Torra continuó hoy su ronda de contactos con los portavoces parlamentarios este lunes es el turno de Cataluña En Comú PP idea la CUP a la espera de fijar una fecha para su primer encuentro con Pedro Sánchez Isabel Villar

Voz 1509 30:27 el Partido Popular y Ciudadanos han criticado al nuevo Gobierno por defender una reforma urgente de la Constitución acusan a Sánchez de querer contentar a los independentistas a cambio de su voto en la moción de censura la vicepresidenta del Gobierno dice que mienten Carmen Calvo Andrea Levy

Voz 1727 30:41 convendría que se mintiera poco para confundir lo menos posible también a los ciudadanos no hay ningún pacto no hay ningún entreguismo de ningún tipo hay un gobierno legal que va a cumplir estrictamente nuestra Constitución

Voz 5 30:54 creemos que a los independentistas haya que premiar los con reformas constitucionales cuando justamente lo que han hecho es ir en contra de nuestro modelo de con

Voz 1727 31:03 vivencia constitucional sino mesa exceden aquí

Voz 1552 31:06 sólo nos quedamos aquí en los planteamientos de partida nos haremos una foto lo que hace falta es que todos tomemos riesgos hablamos mucho de diálogo pero tenemos que empezar a hablar de negociación que es lo que siempre nosotros hemos pedido

Voz 11 31:16 el Gobierno que son Qasem ponerla presenta Manás

Voz 1509 31:18 hoy la ministra Montero defenderá los presupuestos del ex ministro Montoro lo hará a petición propia y no para defender las cuentas aprobadas por el anterior Ejecutivo sino para mostrar aseguran desde el Ministerio de Hacienda su disposición al diálogo será la primera comparecencia del nuevo Ejecutivo en las Cortes Generales Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 31:34 buenos días la comparecencia de la ministra de Hacienda María Jesús Montero será por la tarde en el debate de la totalidad de las cuentas aprobadas por el Gobierno de Rajoy una cita que estaba prevista para la semana pasada pero que el PP retrasó a esta semana con su mayoría absoluta en la Cámara Alta el objetivo que un miembro del nuevo Gobierno defendiera unas cuentas que no son suyas la nueva ministra de Hacienda María Jesús

Voz 1645 31:56 Montero ha accedido a comparecer en el Senado

Voz 1772 31:58 visión propia no era obligatorio hacerlo para explicar por qué su Gobierno mantendrá los Presupuestos de Rajoy desde el ministro desde el Ministerio de Hacienda destacan que defender a las cuentas por el bien de la estabilidad del país

Voz 1509 32:11 DGT Teresa Serrano buenos días buenos días las carreteras registran ya intensidad circulatoria en las entradas a las grandes ciudades a esta hora en Barcelona en la ronda B10 y en Madrid en las entradas del sur la A42 y la A4 además destacamos varias incidencias meteorológicas en Asturias la lluvia corta Lage J ochenta y uno en Gijón Illa ese ciento en Tabasco además en Avilés precaución por papeles pavimento deslizante además en Zamora la niebla la A52 entre Palacios de Sanabria es Robleda dificulta notablemente la visibilidad a esta hora y aunque hasta ahora llueve en el centro y el norte del país esperamos una subida generalizada de las temperaturas a lo largo de la semana para el viernes ya hablaremos directamente de calor

Voz 0821 35:00 el PNV IDH Bildu Isabel Léon alguno alguno a más de cien mil personas secundaron ayer el llamamiento de

Voz 1441 35:06 en la plataforma que bajo el nombre

Voz 0821 35:08 está en nuestras manos está liderando el movimiento por el derecho a decidir llevan meses realizando consultas en diversos municipios si llegarán a las capitales a finales de año siendo Donosti el primer escenario el dieciocho de noviembre ayer unieron San Sebastián Bilbao y Vitoria a través de una cadena humana a doscientos dos kilómetros con un importante respaldo del PNV de Bildu y un apoyo explícito a Cataluña con la participación de miembros de la ANC de Omnium Cultural de la CUP y de Esquerra Ángel Oyarbide portavoz

Voz 23 35:35 se han superado todas las previsiones que teníamos seremos conscientes que la ciudadanía estaba conectada con el momento que estamos viviendo en la sociedad vasca no es una estén un tema es ser que te dicen que esa esa esa actitud es indispensable queremos los pasos que veamos intentamos de la capacidad que tenemos como ciudadanos para influir nada más y nada menos que

Voz 0821 35:54 al cierre de la cadena frente a la Cámara vasca un documento denominado Pacto Ciudadano con dos mil diecinueve razones en favor del derecho a decidir qué van a entregar esta misma semana a los grupos parlamentarios

Voz 0858 36:04 oraciones en Santiago de Compostela María Díaz bos días

Voz 1509 36:07 dos días en este caso allí para pedir a las

Voz 0858 36:09 que no reabra una mina de cobre que consideran contaminante y peligrosa la los grupos ecologistas aseguran que esa mina provocaría vertidos contaminantes que afectarían a más de ciento cincuenta mil personas

Voz 1509 36:26 miles de personas han tomado las calles de Compostela este domingo para mostrar su rechazo a la reapertura de la mina de cobre y opino con una plaza del Obradoiro abarrotada esperan que la Xunta haya captado el mensaje exigen que se paralice el proyecto que no autoricen una explotación que hace treinta años ya estaba en ese mismo lugar y que según los convocantes aunque están padeciendo las consecuencias no se lo creen que la explotación aportará beneficios sino que destruirá puestos de trabajo social dos a la ría de Arousa

Voz 24 36:52 no queremos que en España aún la mina Animos básicamente de ganadería y además pues preocupa nuestro medioambiente tales como Di Amin anterior ni creemos para nada Catalá ya vaya restaurarlo Nin que ve de ganancias

Voz 1509 37:05 ante este clamor la empresa impulsora cobre San Rafael ha retirado su ofrecimiento al diálogo con los colectivos afectados e insiste en que su proyecto es compatible con cualquier actividad económica

Voz 20 37:18 el Barcelona continúa en estado crítico el piloto español

Voz 0858 37:24 de catorce años Andreas Pérez sí han oído bien de catorce años que este domingo ha sufrido un aparatoso accidente en el circuito de Montmeló el adolescente tiene graves lesiones cerebrales Frederic Vincent bon

Voz 0706 37:36 hola buenos días lo que dijo textualmente lo que dijo textualmente anoche su su equipo Andreas Pérez tuvo un accidente en el Mundial junior de velocidad le tuvieron que llevar en helicóptero al hospital de San Pablo en Barcelona donde permanece ingresado como decías el equipo de Andreas Pérez confirma que el piloto tiene heridas graves pero que textualmente su corazón sigue latiendo los responsables del equipo de catorce años pidieron prudencia también a la hora de informar

Voz 0858 38:00 gracias Frederic Estefanía tiene cuarenta años es sevillana y tiene un hijo de nueve él es uno de los trescientos sesenta y tres mil niños que sufren pobreza severa sólo en Andalucía sus padres son parados de larga duración y su madre pide ayuda a las autoridades para que su hijo pueda comer de forma digna cada día Elena Carazo buenos días

Voz 0534 38:20 buenos días sí Estefanía lleva años en una situación muy complicada ya en paro también su marido desde hace siete años su hijo ha aprendido a aceptar las cosas y mantiene sus ilusiones intactas a pesar de todo conforme

Voz 4 38:33 ah bueno después tiene muchos deseo deseo apuntarse un fútbol que por las circunstancias que tenemos pues no puede ser poca aquí a todo cuesta dinero con magia hasta que llegue su sueño como su sueño de ser futbolista

Voz 0534 38:49 es el que le da ánimos a su madre trata de ayudarla de alguna forma

Voz 4 38:53 entonces fue que por una cosa voló otra que por favor nos ayuden que nota que que regalarle a un hijo un euro una persona decía Mamá guarda lo para cuando tengas más dinero puedas comprar comida y eso es muy duro

Voz 0534 39:12 Estefanía pide ayuda a las autoridades España es el tercer país europeo en pobreza infantil

Voz 0858 39:19 Castilla La Mancha el sindicato mayoritario en la enseñanza pública asegura que el adelanto de los exámenes de recuperación de septiembre a junio que han puesto en marcha algunas comunidades no está funcionando al menos en Castilla La Mancha su juicio está perjudicando a los alumnos que han aprobado resta opciones a los que han suspendido Cristina López Huerta qué tal

Voz 0441 39:37 hola buenos días el motivo es que los alumnos que han aprobado como dices sede dando clases de relleno los días de junio que ya no les sirven porque se utilizan como refuerzo para los compañeros que han suspendido y estos a su vez se examinan a primeros de junio sólo tienen quince días para poder recuperar todas las asignaturas que les quedan por todo esto Ramón Izquierdo presidente de ANPE en Castilla La Mancha pide

Voz 23 39:57 que estamos comprobando que no va a ser positivo que está siendo perjudicial no está siendo no está dando el buen funcionamiento los centros y lo que esperamos que al ser experimental curvos que el año que viene curso que viene no se retira

Voz 0441 40:10 la Izquierda recuerda que ya ha trató de realizar un programa similar en el año dos mil cuatro que no funcionó

Voz 20 40:17 eh

Voz 0858 40:34 la nueva tele valencianas se llama a apunta hoy pretende dejar atrás los años negros de mala gestión y despilfarro que terminaron en un ERE y en el cierre del ente público vamos para la Comunidad Valenciana natal en día

Voz 0141 40:46 día apunte emite sólo en valenciano salvo las películas que se ofrecen en versión original tiene un presupuesto de cincuenta y cinco millones de una plantilla de cuatrocientas sesenta y cinco personas en contar con los trabajadores de las productoras que van a realizar la programación externa lo primero que se emitió ayer a las dos y media de la tarde fue lo que habéis escuchado el informativo que comenzaba con la reivindicación de las infraestructuras irrenunciables para la Comunitat Valenciana apodo ha estado seis semanas emitiendo en pruebas

Voz 0858 41:12 ese han visitado Madrid en el último mes habrán visto algunas de las más de ochenta meninas instaladas en el centro de la capital unas estatuas Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1645 41:21 hola buenos días unas estatuas que ahora semanas suba

Voz 0858 41:23 dar por una buena causa si gana sale a subasta sesenta

Voz 1275 41:26 las setenta y cuatro meninas que estos días hemos visto repartidas por Madrid y lo que se recaude ver destinado a un fin benéfico para diversas ONG's como la Fundación a la Dina crea T mano a mano juega terapia o el proyecto de ayuda humanitaria una medicina para Venezuela Las Meninas todavía van a seguir expuestas en la calle hasta finales de junio Illa sesenta que Savannah lleva que se va a llevar el mejor postor saldrán a subasta el diez de julio en la casa Sotheby's se van a subastar veinte de ellas el resto en una puja electrónica la iniciativa medidas Madrid Galerie para fomentar la imagen de la capital mediante el arte urbano no ha estado exenta de sufrir algunos actos vandálicos incluso desperfectos por la lluvia ocho meninas han tenido que ser reparadas que pertenece al artista Domingo Zapata titulada La vida es sueño va a ser interpretada rediseñada este mismo lunes por el artista en su emplazamiento en el Reina Sofía

Voz 0858 42:11 ahora nos garantizan que las que se van a subastar ya están en perfecto estado que se van a reparar así que no

Voz 1552 42:15 algo que da un poco de tiempo para para retocar acaso gracias al

Voz 0858 42:20 vamos ahora a Castilla y León vamos a tener allí la Mesa de España porque esa comunidad garantiza tener a uno de sus equipos la próxima temporada en Primera División a partir de este miércoles el Valladolid y el Numancia se van a jugar la última plaza para estar en lo más alto del fútbol español Eva Marín buenos días

Voz 0603 42:36 buenos días porque desde la temporada dos mil trece dos mil catorce preso eso haber nervios no hay un equipo en Castilla y León en primera división la lucha por el ascenso va a quedarse en casa entre Soriano se vallisoletanos un derbi regional y las aficiones ya se preparan para acudir a estos dos partidos decisivos unos play off que especialmente en Valladolid han despertado a la afición blanquivioleta llenando el estadio de fútbol como hacía mucho tiempo que no ocurría para ambos encuentros miércoles y sábado Se espera colgar el cartel de todo vendido primero los pajaritos en casa del Numancia después en Zorrilla en el campo del Real Valladolid después de dejar fuera este fin de semana al Zaragoza ya les

Voz 1645 43:12 Martín de Gijón respectivamente

Voz 25 43:15 come mucho

Voz 0858 43:28 abrimos la Mesa del Mundo en Rabat que prohibido a los profesores interinos del colegio de español a hacer la huelga que tenían planificada para hoy la movilización probada con la que piden un aumento de sueldo pretendía coincidir con las evaluaciones de fin de curso corresponsal en Marruecos Soleá Morente

Voz 1491 43:43 los propios profesores depositaron la convocatoria de huelga en el registro dirigida a los ministerios de Educación y Trabajo ante la operatividad de los sindicatos sin embargo el viernes algunos de ellos recibieron una orden directa por correo electrónico que les prohibe secundar la huelga y Ricardo profesor de Filosofía anunciaba la SER hace unas horas que tendrán que dar clase

Voz 25 44:01 luego elegido así porque bueno las sanciones pueden ser el desvío del despido objetivo según el la Legión en van Mamet lo que sí es verdad que valoramos positivamente ya la habían ilegalizado volvía sino no los confía una idea fashion moral para sí no por lo que por otro lado el todo el mundo considera que justo

Voz 1491 44:25 el Ministerio sigue sin darles el complemento porque tiene en el extranjero y sin sentarse a negociar desde que comenzaron las reivindicaciones en el mes de marzo es una petición principalmente salarial como explica Blanca profesora de Historia

Voz 26 44:36 me pagan menos que en Zaragoza cuando estaba en Aragón tenía un complemento por comunidad autónoma que era superior al que percibo aquí el que percibía en Alemania soy en Alemania cobraba lo mismo que que Marruecos inmensos que en España

Voz 1727 44:53 tomarán acciones legales yo hice manifestarán

Voz 1491 44:56 igualmente delante del colegio español de manera simbólica con las bocas tapadas y además esta mañana hablarán telefónicamente con Ciudadanos y unimos Podemos en el Congreso

Voz 1727 45:04 eh

Voz 0858 45:08 los suizos han rechazado en referéndum prohibir a los bancos que creen dineros decir para poder seguir haciéndolo tres de cada cuatro ciudadanos suizos que han votado en esa consulta han rechazado la iniciativa Ángel Villaescusa

Voz 27 45:20 el referéndum que fue convocado gracias a una iniciativa popular un método muy usual en Suiza proponía que los bancos no puedan crear entre comillas dinero en todo el mundo las entidades financieras generan

Voz 0887 45:31 llamado dinero bancario cuando utilizan los

Voz 27 45:34 fondos de sus clientes para conceder préstamos con esos intereses se genera masa monetaria lo explica Juan Antonio Maroto catedrático de Economía de la Universidad Complutense

Voz 28 45:43 por ejemplo si una persona deposita cien en el su cuenta bancaria el Banco do dos de esas cien las mantiene en el Banco Central correspondiente Icon las noventa y ocho restantes lo que hace es conceder préstamos producción efecto multiplicador de tal forma que resultaría que de esas cien se pueden llegar a convertir en cinco mil

Voz 27 46:11 de haber salido adelante tan sólo el Banco Central Suizo tendría esa capacidad los detractores de la medida decían que así se garantizaban los ahorros de los ciudadanos porque los bancos no podrían prestar fondos que no tienen sus detractores aseguraban que con ello se contrairía la economía finalmente el setenta y cinco por ciento rechazó el domingo la iniciativa

Voz 2 47:48 vamos a por la segunda estrella Nasser

Voz 32 47:55 quiero las de Palma de Mallorca es un honor que es tener un paisano mayor quede en lo más alto del deporte español quiero felicitarte ni exclusivamente Rafa porque es ejemplo de gran esfuerzo de constancia de saber hacer pide humildad y la entre Ejército

Voz 33 48:14 a dónde

Voz 32 48:17 el hombre

Voz 0858 48:19 los oyentes como Lola quieren celebrar con nosotros esta mañana ese un décimo Roland Garros de Nadal Marina Fernández

Voz 1491 48:25 si Javier no sólo por su victoria sino también por su saber ganar Aurora Ciudad Real