Hoy por Hoy (11/06/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

muy buenos días el nuevo gobierno italiano sigue en sus trece y mantiene cerrado sus puertos a un barco con seiscientas veintinueve personas a bordo ciento veintitrés de ellas menores ese barco deambula por el Mediterráneo esperando que algún país le permita atracar en desembarcar es un barco de dos ONGs dedicado a rescatar migrantes Italia dice que desembarque en Malta porque ella sola no puede asumir todo el movimiento migratorio en esa zona y Malta dice que ese rescate le corresponde Roma que está violando las leyes internacional les de manera que en estas primeras horas de una crisis que no sabemos muy bien cómo puede acabar se están mezclando dos asuntos diferentes por un lado la obligación legal de atender a los náufragos de darles acogida obligación legal que está incumpliendo el Gobierno italiano al cerrar sus puertos despachar el asunto con con exabruptos populistas de suministro el imperio del ultra Matteo Salvini ideó otra el asunto de fondo la Organización Europea para afrontar un fenómeno que no va a parar y que nos aboca a una crisis humanitaria detrás de otra sobre esto último han hablado tanto el primer ministro italiano Giuseppe

Voz 2 01:32 ante la Solidaritat ni Fiyi y queremos que la solidaridad signifique que el problema de la gestión de los flujos migratorios de la gestión de las repatriaciones de la gestión del asilo sea un problema compartido ese gestione de forma colectiva

Voz 3 01:45 va a nivel europeo sea un problema lo colectivo europeo condición

Voz 1727 01:51 y también ha hablado el nuevo ministro español de Exteriores Josep Borrell regresar para que en Europa

Voz 4 01:56 entiendan que el problema de la inmigración en el Mediterráneo no es el problema del país que le toca que si tenemos una frontera exterior común que esa frontera no la frontera italiana y la española es la frontera europea los italianos con razón piensan que les hemos dejado solos

pidiéndole en los dos a toda Europa implicación en su frontera sur Bruselas de momento guarda silencio es lunes es once de junio Joyce Se hace pública la sentencia sobre la financiación ilegal del PP valenciano Javier Alonso

Voz 0858 02:28 sí será casi con toda probabilidad condenatoria porque varios de los acusados admitieron los hechos durante el juicio entre las irregularidades que reconocieron que el PP valenciano pagó con dinero negro parte de los gastos de las autonómicas de dos mil siete de las generales de dos mil

Voz 1727 02:42 nueve empresarios de hecho han sido condenados en conformidad y hoy sabremos a cuánto ascienden las penas de los responsables de la Gurtel de los cargos políticos como Ricardo Costa que durante el juicio acusó a Francisco Camps de ser la equis de la trama

Voz 5 02:58 sí es más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana al señor Camps

Voz 0858 03:08 el ex presidente valenciano nunca ha sido acusado porque los supuestos delitos ya habrían perdido

hoy con una nueva sentencia sobre corrupción encima de la mesa el Partido Popular inicia hoy la carrera sucesoria a Mariano Rajoy la Junta Directiva Nacional se reúne en Génova para decidir la fecha concreta del congreso extraordinario que tiene que elegir al nuevo presidente y mañana es doce de junio es la fecha acordada para la histórica reunión entre Donald Trump y Kim Jong Hun los dos están ya en Singapur

Voz 0858 03:38 es la primera cumbre entre EEUU y Corea del Norte en setenta años el objetivo es abordar la desnuclearización del país asiático hoy de hecho ya se han reunido las respectivas delegaciones para ultimar los detalles de ese encuentro

Voz 1727 03:52 no Bankia y Real Valladolid siguen sin vacaciones Sampe esperando a llevarse el premio gordo el regreso a Primera División

Voz 1258 04:02 ignoren par dar unas e irse una semana más tarde al que consiga subir desde la temporada dos mil trece dos mil catorce No tenemos un equipo castellanoleonés en la máxima categoría y en la próxima se va a volver a sumar uno de ellos anoche victoria del Real Valladolid uno dos en el Molinón sobre el Sporting al que ya había ganado leída en Zorrilla nuevo gol de Mata además que lleva ya treinta y cuatro en la temporada la final comenzará el miércoles en el estadio de Los Pajaritos desde las ocho y media y será el próximo sábado a la misma hora en el Estadio de Zorrilla cuando conozcamos el tercer equipo que tras Rayo y Huesca completará esos veinte de la elite del fútbol español

Voz 0978 04:31 la semana empieza sin grandes novedades en nubes ahora en el norte que dejan algunos chubascos irán desapareciendo durante la tarde reaparecerá en tormentas de nuevo en el interior de la mitad norte peninsular más solemne el sur del Mediterráneo temperaturas hoy sin grandes cambios sólo calor en el Mediterráneo pero los próximos días sobretodo a finales de semana el calor irá ganando protagonismo

el suicidio en base al cual

Voz 9 05:59 el suicidio en base al cual

Voz 1727 06:01 pues voy trabajando para recuperar siete años de buenismo de suicidio Italia no va a aguantar otro verano de desembarcos los nuevos líder los italianos no pierden ocasión de echar leña al fuego y convertir la gestión de un problema complejo en una sucesión de declaraciones xenófobas el que habla de buenismo y de suicidio es Matteo Salvini el vicepresidente del país ministro el líder de la Liga Norte ha habido una inversión de migrantes en Italia pues es obvio que soportan mucha presión por su situación geográfica invasión invasión no trece mil personas han llegado a Italia en lo que llevamos de año según los datos oficiales en un país que tiene sesenta millones de habitantes

Voz 1916 06:44 sobre ese barco de rescate al que impiden atracar en sus puertos de forma ilegal Bruselas de momento guarda silencio no quiere poner en riesgo la unidad europea con la cumbre del euro a la vuelta de la esquina corresponsal comunitaria Griselda Pastor es la

Voz 0738 06:58 la primera crisis con el nuevo Gobierno euroescéptico en Italia y el equipo de Juncker parece decidido a intentar evitar convertirse en el eje contra el que Roma se pueda pelear por eso opta por la prudencia consciente de toda la gravedad de un pulso que además llega sólo dos semanas de la próxima cumbre de jefes de Gobierno cumbre en la que la emigró acción amenaza con romper la unidad tan necesaria para hacer frente al Brexit Chung elementos para entender la actitud de Bruselas aunque es evidente que va a ser muy difícil que puedan justificar su silencio

Voz 1916 07:31 y más sabiendo que con Berlusconi al frente

Voz 0738 07:33 correcta Líbano ha mantenido ya pulsos muy parecidos ya ha sido condenado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del Consejo de Europa condenado por obligar a dar la vuelta en el mar a un barco cargado de albaneses o por descargar en Libia sin confirmar si tenían el derecho al asilo a los rescatados por barcos militares

Voz 1916 07:53 Elia en Europa precisamente es estrena hoy el nuevo Gobierno socialista español la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera participa en el Consejo de Medio Ambiente que se celebra hoy en Luxemburgo aquí en España el Partido Popular reúne a su junta directiva nacional para ponerle fecha al Congreso que debe elegir al sucesor de Mariano Rajoy Carolina

Voz 0393 08:14 en la reunión de hoy se va a anunciar la fecha del Congreso extraordinario y su comité organizador lo previsible es que se celebre ese congreso extraordinario el fin de semana del veintiuno de julio pero lo va a confirmar Mariano Rajoy a medio día en una intervención en abierto a los medios de comunicación a partir de ese momento se abre oficialmente en la carrera sucesoria en el PP para elegir nuevo presidente dirección nacional los candidatos que suenan son Alberto Núñez Feijoo el presidente Galicia que ha dicho que está dispuesto a dar el paso se consenso Soraya Sáenz de Santamaría también María Dolores de Cospedal ambas tienen sus partidarios aunque muchos dirigentes territoriales admiten su preocupación por el hecho de que la pugna entre ambas cree fisuras en el Partido Popular lo que parece claro es que

Voz 1916 08:50 que el ex presidente del Gobierno no va a intervenir en ese proceso los que rodean a Mariano Rajoy aseguran que ya está fuera mentalmente y que no podría elegir porque todos los que suenan son sus herederos son

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1916 12:49 son las siete y trece las seis y trece en Canarias después de reventar la cumbre del G7 donde se ha quedado solo defendiendo sus guerras comerciales Donald Trump ha viajado a Singapur para verse mañana con el líder norcoreano Kim Jong un es el primer encuentro entre los dos países en setenta años corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 13:09 buenos días después de dar la espalda a sus aliados en el G siete con el argumento de defender los intereses de Estados Unidos Donald Trump llega a Singapur

Voz 1916 13:17 convencido de que la reunión con Kim Jon un vaso

Voz 1510 13:19 será un éxito trampa ha pasado en unos meses de amenazara al Rocket Man al hombre de los misiles con destruirlo con fuego y furia estar dispuesto a invitarle incluso a la Casa Blanca insular no prospera los suyos decía trampa antes de salir hacia Singapur que sólo hay una oportunidad si cree que va a salir bien asegura que durante el primer minuto de la Reunión va a saber si va a ser un éxito ICS van a dar pasos en el corto plazo y el presidente de Estados Unidos asegura que eso es algo que él siente que es una cuestión de actitud y eso es precisamente lo que temen los mal no es que Trump se levante de la mesa inmediatamente si ve que algo no le cuadra no hay una hoja de ruta para la Reunión pero fuentes que han participado en las negociaciones previas aseguran que Estados Unidos busca el compromiso de Pyongyang para eliminar su arsenal nuclear y balístico quién dio Moon por su lado pretende firmar un tratado de paz setenta años después del inicio de la guerra Corea quiere garantías de seguridad y de prosperidad para Corea del Norte busca su legitimidad a nivel internacional será una reunión histórica porque es la primera vez que se encuentran los líderes de estos dos países y de momento lo único que se sabe es que será a las nueve de la mañana del martes hora de Singapur a las tres de la madrugada en España en el hotel Capella de la isla de Essen Tossa poco más trance está dispuesto incluso a en si hay avances prolongar el encuentro durante varios días

Voz 9 14:45 aquí en España el futuro

Voz 1916 14:46 del cero dieciséis el teléfono gratuito donde se puede denunciar el maltrato corre riesgo de ser desmantelado

Voz 18 14:53 sí run run

Voz 1916 14:56 cero dieciséis dígame lo denuncian las propias trabajadoras del cero dieciséis que piden al Gobierno al nuevo Gobierno que suspenda el contrato con la nueva adjudicataria que fue la única que se presentó al concurso y que está descuidando dicen el servicio Mario el herido

Voz 0259 15:11 la vicepresidenta y ministra de Igualdad Carmen Calvo tendrá que solucionar en los próximos días el conflicto del cero dieciséis surgido tras el cambio de adjudicataria la nueva empresa no garantiza la calidad del servicio ni la continuidad de las veintitrés trabajadoras que lo atiende son psicólogas abogadas y trabajadoras sociales que llevan once años asesorando a las víctimas a sus familiares y que han adquirido mucha experiencia en declaraciones a la SER la nueva secretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo señala

Voz 19 15:39 a ser una prioridad de la ministra de Igualdad es útil yo voy a estar ahí para precisamente plantearnos que no esté al albur de lo que significa el que externalizar la cobertura del cero dieciséis el que no se deriven llamadas al uno uno dos hay necesitamos cubrir y garantizar que hiciese no esté sometido a ningún vaivén mi empresarial ninguno

Voz 0259 16:01 las trabajadoras alertan de que el servicio está ahora mismo en peligro y piden la paralización del proceso de

Voz 1275 16:06 datación más de ciento cincuenta mil personas

Voz 0259 16:09 han firmado en sólo unos días la campaña que han iniciado en change punto dejé en la que le piden al presidente Sánchez ayuda para no desmantelar

Voz 1916 16:17 los dieciséis y los días de más calor de más frío del año disparan el número de accidentes laborales en España Ésta es la principal conclusión de un estudio que ha realizado el Instituto de Salud Global de Barcelona analizando millones de casos durante dos décadas y hay un explicación Javier Gregori estoy me

Voz 0882 16:35 Naciones la primera del mundo que analiza los datos de un país entero y calcula también su impacto económico en concreto los investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona analizaron cerca de dieciséis millones de lesiones laborales registradas en veinte años en nuestro país esta información se cruzó con las temperaturas diarias en la provincia donde ocurrió el accidente laboral y éste fue les han resultado los días de más frío el riesgo de lesión en el trabajo aumenta un cuatro por ciento cuando se dispara al calor más del doble un nueve por ciento y atención porque esto se traduce en más de medio millón de lesiones como fracturas de huesos y las causas por ejemplo son la desconcentración la fatiga acumulada Illa deshidratación que provoca el calor el estudio también concluye que las mujeres parecen ser más vulnerables al frío los hombres más vulnerables en cambio al calor esa diferencia podría explicarse según los investigadores por el hecho de que las mujeres tienen tasas de su duración más bajas que los hombres

Voz 9 17:29 en climas cálidos

Voz 1727 18:56 sobre la situación del buque Aquarius dos Antonio motriz Santiago yo mismo análisis

Voz 23 19:01 es una vergüenza la impotencia de Europa que no puede hacer una buena

Voz 3 19:08 el tipo de inmigración de la política de inmigración europea me parece una vergüenza y casi me me atrevería calificar delito esa humanidad porque no está haciendo nada por esta gente ni cuando llegan aquí no se les acoge sagrada en origen para evitar a toda

Voz 1727 19:27 sí estoy avergonzada también Ingrid del Campo de Gibraltar por mi país afectado ahora tampoco se han hecho cargo de esas dieciocho personas

Voz 3 19:34 eh que deberían de esta ya por aquí la siento tristeza y vergüenza hay muchísima felicidad de Pola de Rafa Nadal fue la cara

Voz 1727 19:42 la cruz la cruz en una Europa que ha perdido la memoria Beatriz Mato

Voz 7 19:46 si Europa puede ser mío niegue es Memory Guerra que ha vivido mucho que de África

Voz 1727 19:52 ha habido muchos Corso no puede ser miope ni limitarse a mirar lo que pasa

Voz 24 19:56 los diez Jose desde Barcelona en lo que debía ser Europa es no es simplemente una mera espectadora porque siempre es una mera espectadora y empezar a ser de gente gracias a todos

hoy por hoy

Voz 1275 20:25 qué tal buenos días todavía con fresquito esta mañana doce grados ahora mismo en la Gran Vía sólo quedan un par de días para empezar a sufrir el calor a partir del miércoles empiezan a subir los termómetros y el viernes estrena haremos los treinta grados en Madrid hoy todavía mucha nubosidad y posibilidad de chubascos débiles sobre todo en la sierra vamos ir despidiendo la lluvia que ha hecho extra

Voz 1727 20:45 hemos esta edición en la Feria del hombre claro ese nota ha habido aquí le ha llovido muchísimo claro lógicamente la gente bueno venía no venía tanto pero ha habido tres momentos en que los a respetar el tiempo a lo mejor es verdad que el tiempo no ha acompañado

Voz 3 21:02 hemos tenido pocos y un poquito de lluvia

Voz 1727 21:06 los reconocen los libreros hilos organizador

Voz 1275 21:09 eso es lo que esgrimen para justificar el descenso de las ventas que han sufrido este año un siete por ciento menos que en dos mil diecisiete A pesar de los visitantes que se han dejado más de ocho millones de euros es la cara B de la Feria del Libro con más afluencia de público joven que se recuerda Enrique Garza

Voz 1258 21:24 a pesar de que han alcanzado los ocho millones de euros y que ha contado con más de dos millones de visitas las ventas han caído un siete por ciento respecto al año pasado los motivos el mal tiempo según los organizadores aunque no evitado las tradicionales colas Si el lleno diario Andrés Arenal ha trabajado en la caseta de la Librería Juan

Voz 25 21:40 Rolfo a pesar de las inclemencias del tiempo y la gente sigue demostrando que le gustan los libros que la gente viene a la feria no solo a pasear hoy por una cuestión de tradición social si no va buscando buscando libros

Voz 1258 21:54 las visitas de nuevo han sido mayoritariamente femeninas un sesenta y cuatro por ciento de los que pisaban el parque han sido mujeres y este año la sorpresa ha sido el aumento de los jóvenes uno de cada cuatro visitantes tenía menos de veinticinco años con respecto a la ubicación de la feria después de las críticas de dos editores que este año han tenido menos presencia por falta de espacio la dirección mantiene que seguirá en el parque del Retiro que estudiará soluciones para que nadie falte a la próxima edición

Voz 1275 22:24 y Ángel Garrido ya tiene una primera petición para el nuevo presidente Pedro Sánchez titulares con Javier Jiménez Bas

Voz 0858 22:30 la mejora de la financiación autonómica que según el presidente madrileño se encuentra entre las prioridades de su Gobierno tema que espera abordar con Sánchez junto a otros como la inversión de Fomento los cercanía

Voz 1275 22:39 la Policía ha detenido en las fiestas de Coslada dos menores acusados de apuñalar a un joven en una pelea la víctima de diecinueve años tuvo que ser trasladada al Hospital del Henares con cortes y una herida no penetrante en el tórax

Voz 0858 22:50 la Fiscalía pide un año de prisión por un delito de atentado contra la autoridad para el activista que el año pasado intentó frenar el desahucio de una familia en Vallecas en su apoyo esta mañana hay convocada una concentración frente al juzgado

Voz 1275 28:07 sentencia demoledora de la Audiencia Provincial de Madrid contra las mafias nigerianas de la trata de seres humanos los cuatro miembros de una red de prostitución esclavizar van a mujeres de ese país africano han sido condenados a penas que suman ciento cuarenta y cinco años de cárcel practicaban Budú sobre sus víctimas para impedir que escaparan Alfonso Ojea

Voz 0089 28:24 dos hombres y dos mujeres todos ellos de nacionalidad nigeriana integraban esta mafia de trata de seres humanos con fines de explotación sexual basaban su negocio

Voz 0882 28:31 yo en traer a España a mujeres de esa

Voz 0089 28:34 la nacionalidad alguna de ellas menores en el corazón de África en la capital nigeriana en Lagos ofrecían a sus víctimas matrimonios en España con hombres blancos cuando llegaban a Madrid el futuro era hacer la calle porque debían a la organización cincuenta mil euros por el viaje en el caso de negarse realizaban ceremonias de vudú para amedrentar a sí sus víctimas llegaron incluso a forzar a una de las chicas para extraer la sangre le cortaron las uñas para usarlas contra la víctima víctima que creía que esos rituales de vudú podían provocarle daños a ella también a su familia en suelo africano cada uno de los condenados recibe una media de treinta y seis años de prisión aunque en realidad el tiempo máximo de permanencia entre rejas no puede superar los veinticinco todos ellos son responsables penales de tres delitos de trata de un delito de inmigración ilegal idea otro delito más de falsedad en documento público

Voz 1275 29:28 ya ayer un joven de diecinueve años consigue salvar la vida a un conductor que sufría un infarto dentro de su coche lo sacó del vehículo comenzó reanimarle

Voz 32 29:36 el hombre creía que estaba mejor de lo que estaban ese día claro

Voz 1804 29:39 ha ocupado el puerto

Voz 32 29:41 sí lo hemos sacado a RCD cuando estaban para

Voz 1727 29:45 a mostrar legionarios del Samur el

Voz 1275 29:49 el hombre provocó un accidente al subirse a la acera arrolló a un niño y a su madre que están

Voz 8 29:53 dos leves

Voz 1727 30:11 en la Cadena Ser

hoy por hoy

Voz 1727 30:16 bueno comienza el lunes once de junio comienza con el sonido de este avión que es el avión que ha trasladado a Donald Trump a Singapur para que mañana se reúna allí con quien yogur espere el encuentro no termine como el rosario de la aurora porque así es como ha terminado la reunión del G7 que este fin de semana ha reunido a los siete países más poderosos de vuelta a casa Angela Merkel ha dicho esta noche en la tele alemana que la actitud detrás fue precisamente Alemania se encargó de difundir la foto de trampa con actitud de niño pequeño fue arruinado rodeado por todos los demás líderes que le pedían cuentas por sus guerras comerciales y sus amenazas aquí en España veremos hoy el debut parlamentario del nuevo Gobierno bien una faena nada fácil la ministra de Hacienda va a defender en el Senado los presupuestos del Partido Popular que Sánchez se comprometió a mantener veremos qué hace el Partido Popular se enmienda finalmente no suspiró

Voz 1916 31:22 las cuentas si cerramos un poco más

Voz 1727 31:25 el foco de la actualidad nos fijamos en las miles de familias extremeñas que siguen hoy pendientes de los exámenes de selectividad que van a tener que repetir mañana sus hijos y sus hijas hasta cinco mil alumnos de la Comunidad tendrán que hacer de nuevo esas pruebas tan importantes porque ser detectado filtraciones informáticas

Voz 33 31:44 pues todos los que están estudiando ahora no pueden protestar seguimos encerrados por todos los días dos seguimos encerrados por todo aquel que emocional

Voz 1727 31:52 que los suponen pedimos honrados

Voz 33 31:54 del dolor causado seguimos el cerro este anochecer

Voz 1727 31:57 a pesar de ese han vuelto a encerrar por cuarto día consecutivo a las dos se reúnen con el rector de la Universidad para pedir

Voz 7 32:03 la otra alternativa a repetir

Voz 1727 32:06 los exámenes imagino que no están los estudiantes extremeño muchas portadas pero que has encontrado en las portadas de la prensa nacional Javier Alonso

Voz 0858 32:13 hola Pepa pues hay cuatro asuntos que centran las portadas esta mañana empezamos por el nuevo Gobierno en el País Sánchez moderados del PDeCAT buscan sitio al diálogo dijo a este diario PP Podemos y Ciudadanos no darán cien días de gracia Sánchez Lemos en el mundo que lleva además esta mañana una entrevista con el ministro de Ciencia Innovación y Universidades con Pedro Duque que se fija el objetivo de conseguir el retorno de los investigadores que han tenido que salir fuera de España para continuar su carrera el conflicto tal punto com destaca esta mañana los planes de Rivera en la oposición que pasan dice por aparcar la corrupción y fichar a más mujeres en eldiario punto es una encuesta sitúa al PSOE como primera fuerza tras la llegada de Sánchez a la Moncloa con entre ciento dos y ciento cinco diputados frente a un PP que se quedaría entre noventa y ocho y ciento dos y la carrera por la sucesión de Rajoy salta a la los de ABC con una encuesta también que asegura que los votantes del PP sitúan a Feijóo como favorito este estudio coloca el apoyo al ex al presidente de la Xunta en el treinta y siete por ciento frente al veintitrés con el que contaría Sáenz de Santamaría o el siete coma seis por ciento de María Dolores de Cospedal el otro gran asunto son esas más de seiscientas personas que navegan a la busca de un puerto que los acepte a bordo del Aquarius seiscientas personas en busca de Puerto leemos en El País que lleva a la periodista Naiara Galarraga a bordo Italia cierra sus puertas a seiscientos veintinueve inmigrantes vemos en ABC y un último protagonista Un gigantesco Rafa Nadal en opinión del país un héroe en Abc La Razón lo nombrar a raíz de la tierra o Rey de París que es como leen

Voz 1727 33:40 la Guardia ese barco el Aquarius está en buena parte de la prensa internacional Marina Fernández imagen que aborda en profundidad la prensa italiana pendiente también de las elecciones municipales en las que la Liga la destacan ha hecho avanzar al centro derecha a bordo solo sin ir Corriere con información en vídeo de una pérdida está gordo publica un análisis que concluye que el cierre de los puertos viola las normas internacionales de derechos humanos

Voz 34 34:06 la República B tras el bloqueo una estrategia de

Voz 1727 34:08 Albini para poner a Malta en el punto de mira porque

Voz 35 34:11 después de llenar el barco con más de cuatrocientas personas rescatadas muchas

Voz 1727 34:14 Marine la Guardia italiana le hemos nadie desde Roma informó al Aquarius de que Interior había ordenado el cierre de los puertos destaca además que el alcalde de Nápoles ha ofrecido el puerto de la ciudad para recibir al barco para él la decisión de Salvini es brutal en Malta Design de de Times of Malta entrevista Antonio BOR ex comisario europeo y ex viceprimer ministro que insiste en que su país debe mantenerse firme The Gardian destaca otra oferta la del alcalde de Palermo a recibir a los refugiados Palermo desafía a la coalición populista titula quién Estados Unidos análisis no muy halagüeño del papel de su presidente en la reunión del G7 Tram quiere destruir Occidente concluye David León Hart en un artículo de opinión en el que asegura si un presidente de los Estados Unidos fuera esbozar un plan secreto y detallado para romper la alianza atlántica ese plan

Voz 1916 35:00 tendría un parecido sorprendente con el comporta

Voz 1727 35:02 viento de Trump implicaría dice este analista en The New York Times entre otras cosas hostilidad hacia los líderes de Canadá Gran Bretaña Francia Alemania y Japón como hemos visto aunque las mujeres periodistas somos mayoría en Europa cuando miramos a los puestos más cualificado los mejor remunerados Ésta que ocupados en su mayoría por hombres nuestro compañero Álvaro Zamarreño nos cuenta que el Parlamento Europeo ha aprobado una moción para que gobiernos y medios medios de comunicación adopte medidas efectivas que acaben con esta brecha de género

Voz 3 35:36 si Europa aunque las mujer

Voz 1727 35:39 los periodistas son mayoría en Europa cuando miramos a los puestos más cualificados están ocupados en una alta proporción por hombres el Parlamento Europeo ha aprobado una moción para que gobiernos y medios adopten medidas efectivas que acaben con esta brecha de género

Voz 0882 35:54 aunque por lo que luego vean ustedes en los medios les sorprenda casi el setenta por ciento de quienes se gradúan en facultades de Periodismo en Europa son mujeres pero según

Voz 1727 36:02 en un estudio de la Comisión Europea luego solo

Voz 0882 36:05 culpan el doce por ciento de cargos directivos en los medios por eso el Parlamento europeo acaba de aprobar una moción para acabar con esa brecha de género en los medios de la Unión promovida por la eurodiputada popular Checa Micaela trova esta explica a la SER por qué considera tan importante la iniciativa

Voz 7 36:22 de las cartas porque los medios tiene

Voz 1916 36:26 capacidad de influir y determinar la opinión pública

Voz 7 36:28 Castells es importante que la sociedad no pierda el potencial de las mujeres y sus capacidades en la elaboración de contenidos mediáticos los medios europeos las mujeres siguen presentadas sobre todo a Cibeles tomas decisiones así que solo oímos la perspectiva de los hombres superaremos la altas de la historia

Voz 0882 36:49 la estructura de los medios tiende a castigar más a mujeres que a hombres además hay campos en los que tienden a ser relegadas frente a sus compañeros como pasa en el periodismo político

Voz 7 36:59 de las investigaciones muestran que la cultura organización al los medios es desfavorable para la conciliación se caracteriza por un entorno competitivo estrés fechas límites muy flexibles jornadas muy largas puede que lo sea únicamente los medios pero las mujeres no pueden cambiarlo porque están infrarrojos citadas en los niveles de dirección sufren una brecha salarial del diecisiete por ciento

Voz 0882 37:25 no sólo se trata de que más mujeres ocupen puestos de mayor relieve sino de recoger su enfoque ID que sean más veces la fuente cualificada para una información suburbanos pone como ejemplos la campaña belga experta Elia que ha creado una base de datos de mujeres expertas la checa sexys pille que busca poner de relieve el sexismo en las campañas publicitó

Voz 3 37:45 áreas según Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 1916 40:59 con Pepa Bueno son las siete y cuarenta y un minutos de la mañana a las seis y cuarenta y uno en Canarias y entre esta larguísima ovación de toda la pista central de Roland Garros

Voz 1727 41:17 hay en medio lloraba Rafa Nadal de moción sea abrazaba a su décimo trofeo en París que haga algo la RAE Sampe porque a mí por lo menos en determinados adjetivos para describir lo que hace Nadal a pilla todo

Voz 1258 41:38 aunque ayer su rival en la final austríaco Dominic Thiem

Voz 1727 41:40 con una nueva descripción ante tal logro según tiempo es lo más grande que nadie ha hecho en el mundo del deporte

Voz 1258 41:46 hace Roland Garros y una final despachada en tres sets que sólo el propio Rafa Nadal sabe lo que le costó sacarla adelante

Voz 39 41:51 ha habido cogió una ventaja más ha calambre dar mi tercer set que hizo sí que se ha completado un poquito más al showman todo eso susto pero hasta ahí pues creo que el partido lo estaba llevando me estaba jugando bien más o menos controlado dentro de lo que pueda estar costó dado partida de ver

Voz 1258 42:09 no sólo perdió uno de sus mejores amigos Pau Gasol que en Carrusel valoraba también lo histórico de conseguir once Abiertos de Francia

Voz 40 42:14 el que el funciona con dos dedos de frente de entiende la grandeza de lo extraordinario que es lo que podría costar conseguirlo Rafa Nadal once Roland Garros es algo fuera del alcance de cualquier jugador de tenis de la Historia no creo que el au lo volvamos a ver yo en nuestras vidas yo creo que eso es lo que no

Voz 1258 42:30 Nadal se coloca ya con diecisiete Gran Slam en su carrera a sólo tres del techo de Roger Federer que con que tiene veinte el español además sigue siendo número uno del mundo con cien puntos sobre Federer ir de París a Krasnodar última hora de la Selección Española Javier Herráez buenos días

Voz 41 42:41 hola qué tal muy buenos días la selección española que ahora así comienza ya a preparar lo que va a ser su debut frente a Portugal el próximo viernes para ello tiene cuatro días Lopetegui para preparar el equipo parece Carvajal hoy podría tocar un poquito de balón es complicado que llegue al partido el quiere llegar pero lo normal es que juegue Nacho en esa demarcación de lateral derecho frente a Portugal en el centro del campo Koke está por delante de Tiago y en la delantera aunque los tres son muy buenos quizá el mejor Yago Aspas en diez partidos cinco goles y cinco asistencias el elegido puede ser el hispano brasileño Diego Costa de nuestro

Voz 1258 43:13 tribales en Portugal gana opciones el valencianista Guedes para formar pareja de ataque con Cristiano Ronaldo Irán está pendiente en su de su mejor delantero meditar Amy que sufrió una lesión ante Lituania en el último amistoso y Marruecos llegó ayer a Rusia tras vencer en el último amistoso tres uno Estonia y del resto Brasil se imponían autoridad cero tres en Austria con gol de una excelente Neymar marcó dos goles en seis minutos ah y además a tres días del comienzo del Mundial tenemos hoy dos amistosos más Corea del Sur Senegal Bélgica Costa Rica en casa ya tenemos el final del ascenso a Primera División Numancia Valladolid será el enfrentamiento el partido de ida el miércoles en el estadio de Los Pajaritos el sábado la vuelta Zorrilla después de que el Valladolid venciese ayer uno dos en Gijón y también tenemos la final de la ACB será al mejor de cinco partidos Real Madrid Baskonia el primero de ellos también comenzará el próximo miércoles

Voz 9 44:02 era tan famoso como que saber quién eres

Voz 8 46:12 primero jo de la semana que destaca gestos y acciones por ambas partes buenos días Pepa

Voz 1100 46:19 primeras entrevistas repartidas con mano generosa plural

Voz 9 46:22 tras ministros y los ministros de Pedro Sánchez

Voz 1100 46:25 poca chicha la verdad pero aún sólo unas horas es aguantaremos aquellos de que vuela solo en ruinas es obvio que Cataluña es uno de los asuntos más importantes con los que tendrá que lidiar el nuevo Gobierno empantanado por la ineptitud de uno Si la ruptura de las reglas de juego de los otros Meritxell Batet la ministra de Política Territorial muy concernida por la cosa no reducen su primera comparecencia pisar dos terrenos pantanosos la Constitución el que cambiar nada dicho y el tema de los presos de los que asegura que vería con buenos ojos que el Head correspondiente acordar el acercamiento de los políticos presos a sus tierras sale bien de los dos charcos tranquilos en lo primero que tocar la Constitución requiere tiempo en alguna vez habrá que poner en marcha y más urgencia en lo segundo que sólo requieren una firma ya suficientes en absoluto pero de alguna manera las empieza que ambas cosas junto con la entrevista Sánchez Torra ya sería un paso de gigante todavía adelantaría hemos más mucho más si la otra parte se dejan de vainas insultantes como la consejera Satie hablando de póquer y faroles

Voz 9 47:40 haga el favor que esto va en serio el ojo izquierdo

en la Cadena Ser

hoy por hoy con Pepa Bueno a diariodehoyporhoy del once

Voz 1727 48:15 de junio del año dos mil dieciocho escribe Menchú Romero lleva tres meses buscar

Voz 7 48:20 en un piso de alquiler para ella y para su hija pequeña veía momento Romero este Barceló