Hoy por Hoy (11/06/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días comienza para el nuevo Gobierno de España a la hora de la verdad comienza la gestión de los asuntos públicos que tienen que ver con la vida de la personas son muchos y estamos a mitad de legislatura hoy ya el Gobierno se estrena en dos escenarios concretos la ministra de Hacienda María Jesús Montero acuda el Senado a defender los presupuestos generales del Estado acude voluntariamente a defender las cuentas públicas del PP que el nuevo Gobierno se comprometió a defender como si fueran propias primer ejercicio por tanto de rendición de cuentas la ministra de Transición Ecológica viaja a Bruselas a una reunión en la que España tendrá la oportunidad de alinearse con los países partidarios de acelerar la implementación de energías limpias el Gobierno empezará por tanto emitir sus primeras señales concretas primera señales como normalizar la relación con el Gobierno de Cataluña que ahora mismo es un gobierno dentro de la ley buscar el diálogo hablar establecer el campo de juego cara a cara ya hemos visto a dónde conduce la falta de política ya sabemos que por ahí no hay recorrido veremos si se emprende ahora un camino que conduzca alguna parte porque llegar a alguna parte no sólo depende de la voluntad del Gobierno de España sino básicamente de los líderes independentistas la ministra Batet apuntó incluso la necesidad de iniciar la reforma de la Constitución todo el mundo sabe que esa es una tarea muy compleja muy difícil pero hay consenso también en que se trata de la gran reforma pendiente reabrir y hacer efectiva la comisión parlamentaria que debe estudiarla

Voz 3 01:56 sería ya un éxito

Voz 1727 01:59 hay otros asuntos que nunca están los primeros en el orden de las prioridades pero que tienen que ver con cerrar de una vez páginas de nuestra Historia asuntos que son una elección moral y que ni siquiera repercuten en el presupuesto para los que nunca ha habido valentía ni decisión secuestrados por un miedo que no se corresponde con esta sociedad que ha visto tanto ha entendido tanto ya superado tanto y hablo del Valle de los Caídos allí de Manuel Vicent le pedía al presidente en un artículo en El País que se atreva a sacar de ahí los restos del dictador y que su familia les dé sepultura privada la democracia española decía Vicent debe quedar por fin liberada de la humillación de parecer que está tutelada por el poder subliminal que emana de esa tumba y me pregunto yo lo veremos esta vez y algo más este fin de semana escuchado varias veces decir este Gobierno al que no ha votado nadie provoca fatiga la verdad tener que explicar lo evidente pero parece que sigue haciendo falta a este Gobierno se le podrá juzgar bien o mal por lo que haga como a todos pero es un Gobierno legítimo elegido por más de doce millones de españoles que votaron en las últimas elecciones a los partidos que dieron el sí a la moción de censura ya la investidura de Pedro Sánchez más de doce millones de españoles

Voz 3 03:29 votaron a este gobierno votaron sí votaron

Voz 1727 03:33 hace dos años el veintiséis de junio del año dos mil dieciséis otros once millones de españoles votaron entonces al Partido Popular y a ciudadanos que hubieran preferido que Rajoy siguiera gobernando pero que estaban en minoría en el Parlamento español cuando el uno de junio del dos mil dieciocho hace diez días se votó la moción de censura así es la democracia parlamentaria que votamos todos en el año mil novecientos setenta y ocho en nuestra Constitución

Pepa Bueno

Voz 1727 05:07 tras la cumbre del G7 y de vuelta a casa cada manda

Voz 0268 05:09 notario todos echan pestes de Donald Trump que fue el primero en descalificar el encuentro y también Asuán frita a su anfitrión al canadiense Justin Trudeau a quién acusado en Twitter de ser sumiso débil tran también ha usado esta red social para retirar a su país del acuerdo conjunto que habían firmado minutos antes la canciller alemana Angela Merkel

Voz 1727 05:27 como Mandela

Voz 0268 05:30 ha dicho esta noche en una entrevista que la actitud de Trump

Voz 1727 05:32 es deprimente que ya está en Singapur para reunirse mañana con Kim Jong las dos delegaciones te verán hoy para preparar este encuentro el primero entre ambos países en setenta años y aquí en España el presidente catalán Quim Torra continúa hoy su ronda de contactos con los portavoces parlamentarios después de verse el viernes con el PSC hoy es el turno de Cataluña En Comú el PP y a la espera de fijar una fecha para su primer encuentro con Pedro Sánchez anoche el ministro de Exteriores Josep Borrell dijo en La Sexta que le encantaría hablar con Oriol Junqueras para rebajar la tensión social en Qatar

Voz 5 06:03 coño me gustaría poder volver a discutir con el señor Junquera democráticamente éxodo rosó problemas que nos ocupan creo que eso contribuiría yo estoy hablando políticamente no jurídicamente a rebajar la tensión vida créame profundamente tensionada estamos al borde del Tour enfrentamiento civil

Voz 1727 06:21 es sigue en estado crítico el joven piloto Andreas Pérez de catorce años que este domingo sufrió un gravísimo accidente en Montmeló

Voz 0268 06:29 el chico está ingresado en el Hospital de Sant Pau de Barcelona tiene importantes lesiones cerebrales aunque según confirmó anoche su equipo su corazón siglas y bueno convocada primaveras en los agotan los adjetivos por culpa de Rafa Nadal

Voz 1727 06:40 alegría verlo ayer mordiendo la copa de nuevo en Roland Garros Juan Antonio Sampedro

Voz 1161 06:45 el austríaco Thiem sumó su nombre a los grandes tenistas que caían ante Nadal y que ha hecho de la tierra de París su imperio derrotando derrotado en tres sets considera que las once Copas de los mosqueteros son lo más grande que nadie ha hecho en el mundo del deporte con calambres en su mano durante el tercer set su determinación es uno de los factores que le han llevado a ser el más grande de Roland Garros Nadal

Voz 6 07:04 no me hubiera ido de la pista muy hasta con el brazo derecho para para seguir en el partido hasta el tenía voces de margen hubiera seguido del de la manera que fuera nada

Voz 1161 07:14 la ya los diecisiete Grand Slam en su carrera a sólo tres del techo de Roger Federer que tiene veinte

Voz 1727 07:21 y si empezamos semana con lluvias de nuevo en toda la mitad norte de España pero nos cuentan Nos dicen que para el próximo fin de semana quizá veamos el sol no sé si fiarme Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:34 fíjate fíjate ya veremos hasta cuándo va a durar esta nueva situación que llegaría a partir de mediados de semana es cuando irían desapareciendo los chubascos y el calor ganaría protagonismo aunque tampoco se ve una situación muy persistente pero de momento vayamos a lo más inmediato lo que has dicho llueve ahora mismo al este de Castilla y León en Cantabria unos chubascos en el País Vasco irán desapareciendo pero durante la tarde en toda la mitad norte especialmente en el interior se formarán tormentas con chubascos intensos pueden alcanzar e incluso al gran parte de la Comunidad de Madrid hoy las temperaturas todavía contenidas pero ya hay puntos donde el calor ganando protagonismo el Mediterráneo en la Comunidad Valenciana y Murcia máximas esta tarde alrededor de los treinta grados

Voz 1727 08:11 ocho y ocho siete y ocho en Canarias

Voz 0861 09:05 año está en un juzgado depende del orden equipo

Voz 9 09:08 pero pero vimos lo que

Voz 10 09:09 no no a mí me echaron Jatib hecho perdón por la broma dijo antes y policía

Voz 11 09:20 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 18 13:27 no nuestra voluntad de gobernar manteniendo los Presupuestos Generales del Estado aprobados por esta camada todavía pendientes de tramitación es una decisión que asumo desde la responsabilidad para garantizar la gobernabilidad de nuestro país en un momento extraordinariamente silencio

Voz 1727 13:45 Pedro Sánchez mandaba con estas palabras el la moción de censura una señal de estabilidad muy potente abro se las iré paso tranquilizaba ese garantizaba el apoyo del PNV hoy a las cuatro la nueva ministra de Hacienda va a comparecer voluntariamente en el debate de los vetos al proyecto de Presupuestos Generales han vetado las cuentas públicas cinco de los grupos que dieron apoyo a Pedro Sánchez Unidos Podemos Esquerra el PDeCAT Compromís Bildu la ministra María Jesús Montero tendrá que defender de esos vetos unas cuentas que no son suyas así que primera patata caliente para el Gobierno aunque la andarán patata caliente sigue siendo la crisis catalana y la ministra Batet quiere unirse con Quim Torra para allanar el encuentro entre el president catalán Pedro Sánchez Inma Carretero buenos días

Voz 0806 14:31 hola buenos días Meritxell Batet quiere ir allanando el terreno al presidente y su intención es reunirse con Quim Torra en la Generalitat antes de que éste visita a Pedro Sánchez en la Moncloa esta cita en cualquier caso la enmarcan dentro de todos los contactos que se van a producir con las CCAA por el momento la ministra Batet ha recuperado este fin de semana la declaración que pesó el PSC firmaron en Barcelona en julio pasado un texto en el que los socialistas se habrían a negociar cuarenta y cinco puntos que Puigdemont llegó a Rajoy en dos mil dieciséis eran cuarenta y seis pero el PSOE siempre rechazó el último que es el referéndum sí que apoyan el impulso inversiones el blindaje de la lengua a través de una Ley Orgánica sobre pluralidad lingüística para reforzar contenidos del Estatut que fueron cuestionados por el Tribunal Constitucional y también retirar recursos que presentó el Gobierno de Rajoy en definitiva reducir la conflictividad e impulsar el diálogo la respuesta del Gobierno a la crisis territorial sigue siendo la reforma federal de la Constitución pero en Moncloa admiten que no pueden darle carácter de urgencia a este proyecto de reforma constitucional teniendo en cuenta la debilidad que tienen en él

Voz 1727 15:38 si es que la ministra Batet había dicho este fin de semana que la reforma de la Constitución efectivamente es urgente y deseable y todo el mundo se preguntaba eso se puede iniciar siquiera el camino con un Gobierno en esta situación de debilidad parlamentaria nosotros como siempre trasladamos esta pregunta quién más AVE Santiago Muñoz Machado catedrático de Derecho Administrativo buenos días de todo lo que implica un proceso de reforma constitucional del calado de la que se viene reclamando que se puede hacer cuando se dispone de una mayoría tan de una minoría tan exigua en el Congreso como son ochenta y cuatro diputados de trescientos cincuenta

Voz 19 16:16 bueno es un gesto de buena voluntad de digamos hace falta establecer cauces para el consenso de los grupos políticos que pueden avalar esa mayoría muy especialmente del PP que domina el Senado sin un voto por lo menos mayoritario de los senadores es posible mover ninguna de las dos cosas es una reforma que prevé la Constitución no os cuenta con la mayoría en el Senado realmente la la reforma no saldría adelante no sólo ya por razones puramente formales es que tampoco conviene hacer una reforma constitucional sino hay un consenso suficiente nota todo según suele decirse como el consenso del año setenta y ocho que es irrepetible pero una una mayoría suficiente de los representantes políticos una de las cámaras

Voz 1727 17:01 todo el proceso iniciarlo por lo menos constituir la comisión y que sea efectiva la que debe estudiarlo

Voz 19 17:07 es evidente que ese es un cauce creo ahora mismo es el único abrieron dejó tendría que producirse ese consenso se ponerse de acuerdo sobre lo más elemental que cambios en la Constitución cuál es el alcance de esas reformas y se refiere sólo al Título VIII relativo a las autonomías territoriales o como algunos desean alcanza también en otros preceptos de la Constitución es decir por lo menos ponerse de acuerdo las al cuando llega hasta donde llega a la reforma de la de la organización territorial del Estado

Voz 1727 17:35 crear el marco otra pregunta que me rondaba este fin de semana por la cabeza escuchando y leyendo qué se puede hacer para iniciar una negociación diálogo con Cataluña es posible devolver al Estatut de Cataluña competencias aspecto suprimidos por la sentencia del Constitucional del dos mil diez si es posible como

Voz 19 17:56 pues depende hay algunos elementos de esas reducciones del Estatuto que tal vez pueda del Estado devolverlos digamos entre comillas todo volverlos a reconocer a Cataluña la vía legal es decir mediante una ley orgánica o o incluso leyes ordinarias leyes de las que prevé el artículo ciento cincuenta dos que son leídos de transferencia o delegación no sea del todo satisfactorio pero lo que se dice que quitó la sentencia del Tribunal Constitucional al Estatuto no se puede devolver sí hubo una reforma constitucional cuando lo que el Tribunal Constitucional aprecio es que las normas del Estatuto y la Constitución

Voz 20 18:36 no sé si me explico bien pero tenía

Voz 19 18:40 insuficiente rango el Estatuto que entraba en cuestiones constitucionales entonces cuando eso ocurre el reproche que hizo el Tribunal Constitucional de este calado no hay manera de devolver lo que el Tribunal Constitucional Quito sino es reformando la Constitución

Voz 1727 18:58 Santiago Muñoz Machado gracias como siempre un abrazo

Voz 19 19:01 a las diecinueve

Voz 1727 19:03 en Canarias sobre Cataluña la reforma constitucional hablamos en unos minutos con la nueva ministra de Defensa con Margarita Robles

Voz 1727 22:46 son las ocho y veintitrés las siete y veintitrés en Canarias prácticamente un año es el tiempo que tardó en acceder Soraya Sáez de Santamaría ha que los oyentes de la SER la escucharan en una entrevista en esta cadena tomó posesión el veintidós de diciembre del año dos mil once Innova no a Hoy por hoy hasta el veinticinco de S tiemble del año siguiente una entrevista que empezaba así y tenemos ya en la Cadena Ser la vicepresidenta

Voz 24 23:17 esta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría gracias por aceptar la invitación de la SER buenos días buenos días gracias doblemente porque no concede muchas entrevistas

Voz 14 23:25 no tengo mucho tiempo para para

Voz 1727 23:28 por mañana mañanas quiere dada a radio a la televisión se prodigó muy pocos Sáez de Santamaría poco Rajoy y al terminar su función en el Gobierno estaba prácticamente inédita Fátima Báñez y otro ministros del Ejecutivo saliente la rendición de cuentas en el siglo XXI no consiste sólo que si fundamentalmente claro en acudir al Congreso pero consiste también en contar la acción de gobierno en los medios de comunicación y a ser posible sometiéndose al principio de contradicción en entrevistas que puedan ser llamadas tales no lo hizo mucho el Gobierno Rajoy It de momento de momento claro que estas primeras entrevistas son todas muy amables pero de momento se ha desplegado el Gobierno Sánchez en estas primeras horas por radios por televisiones y periódicos Soria Sánchez buenos días qué tal muy buenas ideas no sabemos si por convicción o por necesidad porque estamos ya a mitad de legislatura y tienen que apurar el tiempo pero lo que es evidente Sonia es el cambio en política de comunicación

Voz 1916 24:24 si el contraste es muy muy llamativo este fin de semana ha sido difícil sintonizar una radio abrir un periódico una web o poner la tele y no encontrarnos con algún ministro y en todo tipo de programas además informativos o de entretenimiento fuentes del Gobierno admiten Pepa que se ha dado vía libre a los miembros del Gabinete para que ocupen el máximo espacio posible en los medios de comunicación en la Moncloa no explican que la sensación que se quiere trasladar es la de estamos aquí tenemos ganas esta omnipresencia supone un cambio radical respecto a la tapa de Mariano Rajoy cuya política de comunicación consistía casi siempre en no comunicar en el PP lo ha contado aquí mil veces María Jesús Güemes había muchas quejas porque los ministro

Voz 1727 25:00 los oponían de perfil no defendían la tarea del Gobierno

Voz 1916 25:02 del partido y todo recaía sobre el presidente en la última etapa de Rajoy ya sabes la comunicación se activó un poquito aunque a años luz de lo de ahora en todo caso Pepa de momento como decías estamos son los primeros pasos aún

Voz 1727 25:13 aún no se ha formado siquiera el nuevo equipo de comunicación

Voz 1916 25:15 la Moncloa importando está por ver si este estilo de comunicación se consolida el una estrategia inicial para dar a conocer rápidamente a ese equipo que como decías dispone como máximo de dos años

Voz 1727 25:25 luego veremos Soria cuando lleguen los problemas entonces pues hasta luego hasta luego Margarita Robles buenos días

Voz 20 25:32 buena día antes de nada enhorabuena ministra muchas gracias a Mijalkov

Voz 1727 25:37 hasta que yo le hacía Avi compañera Sonia Sánchez este despliegue de los ministros por los medios este atender a la radio y las televisiones Se mantendrá cuando empiecen los problemas los conflictos cuando tengan que responder a preguntas muy concretas sobre su gestión

Voz 25 25:53 yo creo que la obligación de cualquier cargo público tanto política como en otros ámbitos está tener transparencia y dar cuenta de lo que ocurre aceptar las críticas porque también a las críticas aprende por tanto yo desde luego mi experiencia siempre he tratado de dar la mayor comunicación explicar la situación y aceptar las críticas cuando he tenido que aceptarla

Voz 1727 26:14 ministra su compañera de gabinete de la ministra de Política Territorial dice que la reforma constitucional es urgente viable y deseable usted mencionó la Constitución española en su toma de posesión coincide con este diagnóstico de de su compañera de Consejo de ministra se ven con fuerza como para impulsar esa reforma estando en minoría parlamentaria

Voz 25 26:35 tensión en la Constitución porque creo que la Constitución es el pilar de nuestro ordenamiento jurídico y además de aquella norma que recoge que nos permite vivir en libertad que recoge en nuestros derechos que recogen estas libertades que las protege no hay que olvidar que la Constitución española fue el fruto del consenso de las fuerzas entonces pero sobre todo yo siempre lo pongo en valor de aquellos hombres de aquellas mujeres que vivieron la la dictadura que vivió en la persecución con la clandestinidad e todas esas personas hicieran un esfuerzo hicieron un esfuerzo de consenso por lo tanto nosotros queremos que sentirnos muy orgullosos de ser crucial porque nos permite defender nuestros derechos y nuestros valores sin verdad es verdad que la Constitución los desde el año setenta y ocho como cualquier norma jurídica la que ponerse al día es la España del setenta y ocho no tienen nada que ver con la España que vivos en este momento hay toda una serie de derechos que tienen que ser reconocidos la propia presencia de España en el marco de la Unión Europea pero es evidente es evidente que cualquier reforma constitucional no ya sólo porque lo diga la propia Constitución sino porque en la medida en que es la norma de convivencia exige un consenso exige el mismo consenso amplio entiendo yo que permitió llegar a la Constitución del setenta y ocho en el Congreso teníamos una una comisión para la evaluación del modelo autonómico que sería un poco la base para la futura reforma de la Constitución

Voz 1727 27:58 sí pero lo importante es que si será las

Voz 25 28:00 forma constitucional es precisamente para profundizar en los valores derechos que la misma reconoce

Voz 1727 28:07 ministra la Red Española de inmigración de Ayuda al Refugiado él ha pedido al presidente Sánchez que deje atracar al Aquarius en las costas españolas el Aquarius es ese barco que lleva seiscientos veintinueve personas a bordo al que Italia cerrado sus puertos debería estudiarlo el Gobierno español el permitir que atraque aquí

Voz 25 28:26 mire yo creo que más allá de este caso concreto que había que estudiarlo es el problema de la inmigración iba tremendo sobre todo las enormes Macias que hay es un problema que no es de ahora es un problema yo tuve responsabilidades interior y estoy hablando de hace veinte años teníamos en el mismo problema que ahora se ha acrecentado sobre todo porque están y estas estas mafias que están utilizando y que se están mejorando con la situación de la inmigración no es muy problemático lo que está ocurriendo no en el Gobierno en Italia pero Amorós esto tiene que ser un un empeño de la Unión Europea en su conjunto porque más allá de actuaciones puntuales que pueden hacer los países que tienen que moverse siempre por la solidaridad es que no podemos ponernos de perfil porque cuando hay un drama humano es obligación de todos de todos los países barras puesta pero es imprescindible que la Unión Europea no mire para otro lado desgraciadamente desgraciadamente en materia de política la inmigración yo creo que la Unión Europea pues está poniendo de perfil en muchísimas ocasiones desde luego para el Gobierno español la solidaridad el el el tener entender presente el drama humano que se está viviendo muchos países es lógicamente también una necesidad una obligación

Voz 1727 29:37 usted es ahora ministra de Defensa pero es una jurista en virtud de la Ley del mar de los convenios sobre derechos humanos internacionales los gobiernos europeos el italiano el de Malta o el español o el que sea debería dejar que llegue ese barco cargado de personas a un puerto a lo largo del día de hoy

Voz 25 29:55 yo creo que en estos ámbitos es es verdad que el derecho fundamental porque de hecho es como decía

Voz 1727 30:00 Mohamed en la Constitución la norma de convivencia

Voz 25 30:02 pero ya algo hay algo que yo creo que está dentro del derecho internacional y esos al principio genial en el ámbito de derecho internacional que es siempre la protección de la vida humana ahí está la protección de la vida humana que tiene pues luego es hubo su su plasmación en otros textos internacionales como la Carta de Naciones Unidas etcétera por lo tanto yo creo que en una situación de riesgo para la vida humana es decir la prioridad tiene que ser siempre salvar las vidas humanas vamos con su deber

Voz 1727 30:29 lamentó el Partido Popular y Ciudadanos han pedido al Gobierno de ha pedido a usted que lo elijan como director del Departamento de Seguridad Nacional al coronel en la reserva Pedro Baños supuestamente por las opiniones de este militar sobre determinados temas sobre Rusia por ejemplo ha sorprendido usted qué opina

Voz 25 30:48 tengo que reconocer que yo personalmente no conozco conozco tan sólo tanto de momento apartamentos no se ha hecho ninguna propuesta al Consejo de Ministros el único nombra miento que se ha hecho que fue el viernes pasado suelo el secretario de Estado de Defensa aquel Olivares que fue director general de la Policía como yo estuve peor es el único nombramiento que se ha hecho he dicho es el único nombramiento porque yo puedo hablar y puedo responder lo demás no le puedo decir todavía porque no hay ningún nombramiento aprobado Consejo de Ministros

Voz 1727 31:21 es un retroceso que el CNI y abandone presidencia vuelva a estar bajo el mando de un único Ministerio en este caso el Ministerio de Defensa que además tiene su propia inteligencia Milito dar

Voz 25 31:32 bueno yo creo que no es un retroceso en todo caso hay que decir que el cine y está formado por hombres y mujeres que tienen una cualificación profesional fue muy importante su trabajo y que hacen que lógicamente es conocido por tanto no es reconocido pero yo les puedo decir que hace el CNI y sobre todo a nivel internacional en conflictos internacionales fuera de nuestras fronteras es esencial es un punto de referencia obligada en la inteligencia y la inteligencia dos solamente europeas sino fuera del ámbito de la Unión Europea en estos momentos en los que hay una serie de conflictos muy importantes en los que la inteligencia es un trabajo básico y fundamental lo que está realizando el FMI que insisto Rove es conocido por tanto ninguno reconocido sobre todo lo que hay que hacer es que tenga medios que tendrá medios personales que tenga medios materiales yo tengo una enorme confianza en los profesionales porque mire sabe qué pasa ahí esto la experiencia los enseña que muchas veces los políticos pues cuando las cosas salen bien de comerse las medallas no reconocen que el esfuerzo y el trabajo es siempre de las personas que estaban a CIE de a pie de calle en los campos ya ahí otro de los servicios inteligencia a pie de situaciones como hablar por tanto yo quiero aquí que estar todo y reconocimiento bache trabajo se hicimos fuera por ellos muchísimas cuestiones de índole internacional a lo mejor ir han tenido una opción

Voz 1727 33:03 Margarita Robles exigió usted el control del CNI para aceptar el cargo de ministra de Defensa

Voz 25 33:09 pero yo lo único que siempre demasiado puedes ir a usted Pepa que Hadi que la recordó como el periodista en Periodismo periodismo yo entiendo que a lo mejor así hay que rellenar espacios hay que escribí pero sería bueno que las cosas se contrastadas

Voz 20 33:25 igualmente falso todo lo que se ha dicho estrategias

Voz 25 33:27 rotundamente sí y por lo tanto yo estoy donde quiero estar como quiero estar estoy desde el principio es él y las primeros contactos que hizo el el presidente del Gobierno y todo lo demás pues entra dentro de vamos que de la literatura o de o de la especulación

Voz 1727 33:45 veremos a una mujer al frente del CNI

Voz 25 33:48 pues porque no porque no se puede a una mujer ya lo estamos viendo este es un gobierno mayoritario entre mujeres y la cualificación profesional de las mujeres el permite acceder a cualquier sitio porque no al eh

Voz 1727 34:02 diría que que que la podemos ver en un plazo corto largo quiero decir cambiará el director del CNIO dejará que concluya su segundo mandato de cinco años

Voz 25 34:10 vamos yo creo que cuando uno llega un gobierno Novas importante es ser prudente examinarlo que hay como lo que hay y luego en materia estar importantes como él que hay te licencia como es la seguridad esa prudencia es exigible a cualquier responsable público es mucho más cuando estamos hablando de áreas tan importantes y que afectan a intereses nacionales e internacionales por tanto lo que no dude es que sido es que se tomen se a hacer siempre desde el estudio desde la reflexión y los de la prudencia

Voz 1727 34:39 una última cosa ministra dará luz verde al ciclo inversor de armamento que ya había iniciado su predecesora que implicaría un gasto de diez mil millones de euros en los próximos quince años

Voz 25 34:53 ese ciclo lo tenemos sobre la mesa para estudiarlo lo que sí que es importante es que un ejército esté modernizado porque hay política las sería defensa que lo que tratan es garantizar la paz y la libertad yo me refería antes de esto que supo con esto de cabecera junto con la Constitución española es la Carta de Naciones Unidas la Carta de Naciones Unidas el artículo uno habla de de proteger y garantizar la paz y la libertad por tanto hay que ver siempre cuando se estudia las políticas de defensa este aspecto esencial de garantizar la paz la libertad para la paz y la libertad ninguno tan sofisticado complicado contestaba así al ciberespacio hace falta que haya medios que haya tecnología pero como decía antes famosa estudiarlo vamos a a ver todas las posibilidades que hay allí un compromiso inequívoco de de de las Fuerzas Armadas se de evidentemente de ser que enteras en el ámbito internacional para para defender esos valores sí probablemente esos valores de paz y libertad estoy vida de muchos países de El del mundo estado viviendo ese drama de la inmigración porque al que nos referimos al crisis

Voz 20 36:06 Margarita Robles suerte y muchas gracias muchas gracias a ustedes

Voz 1727 36:18 despedimos a la ministra hay saludamos al director de la será Antonio Hernández Rodicio buenos días Pepa ya estamos en la primera semana laborable del nuevo gobierno al que tú señalas Antonio dos retos al Gobierno y a su presidente

Voz 0221 36:30 el primero son las políticas que espera que se esperan de este gobierno con acento en la agenda social la recuperación de las relaciones del Estado con Cataluña y los aspectos que tienen que ver con las libertades debe avanzar en el déficit de las pensiones el sostenimiento del Estado del bienestar o combatir la precariedad laboral tres difíciles para media legislatura con solo ochenta y cuatro diputados si consiguen logros en estas materias habrá devuelto al PSOE a la competición con muchas opciones severas recuperado para el centro izquierda Un referente electoral que durante mucho tiempo ha estado desaparecido los votantes irán a las urnas pensando en este ejecutivo que por el momento recibe más parabienes que crítica

Voz 2 37:09 el segundo reto Antonio es saber cómo

Voz 1727 37:11 cuándo apretará el botón rojo electorales

Voz 0221 37:13 Sánchez tiene el decreto de convocatoria de elecciones a su disposición lo que le concede ventaja estratégica hacia el Gobierno además de ilusionar funciona habrá enterrado para siempre los últimos años de guerra interna del PSOE ira depresión asociada ese sería segura logró justo cuando los partidos de la oposición están tocados el PP huérfano marcado por la corrupción dado digerir un proceso participativo ajeno a su cultura para elegir líder Ciudadanos ha sufrido un súbito de simple redimenciona dando su peso político impidiendo el aprecio de las encuestas y Podemos que tiene mucho que decir no ha encontrado un sólo guiño del Gobierno el tiempo dirá si ha sido un acierto o un error de cálculo del presidente que va a necesitar muchos acuerdos pero en cualquier caso los de Pablo Iglesias tendrán que medir bien no van a permitir que Pedro Sánchez desploma el espacio electoral pero sí provocan la caída de un gobierno de progreso no sólo pagarán una factura electoral sino Cléber han dado al PSOE un gran argumento de campaña como los tiempos de atleta

Voz 1727 38:08 de apuntaba un tercer reto todavía Antonio bueno pues

Voz 0221 38:10 ante una oposición que ella fiel a las navajas hacer como decía Belmonte quien afirmaba que para torear bien hacía falta olvidarse del puerto

Voz 1 38:18 Italia

son las ocho treinta y ocho las siete y treinta y ocho en Canarias hay un barco vagando sin rumbo hasta ahora por el Mediterráneo porque ningún puerto de Italia les permite atracar y desembarcar tampoco ningún puerto de Malta lleva abordó material radiactivo no lleva personas seiscientos veintinueve personas ciento veintitrés de ellas menores son migrantes rescatados en el mar cuando trataban de llegar a Europa

Voz 0268 38:58 eso inmigrantes a los que el Gobierno italiano ha cerrado los puertos el ministro de Interior el ultraderechista Matteo Salvini lo defiende como una forma de frenar la inmigración ilegal corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 39:07 poco antes de la medianoche pasaba se ordenó a la nave Aquarius de la ONG de detenerse a treinta y cinco millas náuticas de Italia y a veintisiete de Malta con seiscientos veintinueve inmigrantes a bordo rescatados en alta mar entre ellos ciento veintitrés menores no acompañados once niños y niñas siete mujeres embarazadas unas situación dramática después que el nuevo ministro italiano del Interior el derechista Salvini de la Liga ordenada el cierre de los puertos italianos al desembarco de inmigrantes situación dramática como demuestra que a última hora las autoridades italianas optaron por trasladar a bordo del Aquarius equipos para atender la emergencia sanitaria ya sin puerto de destino la tripulación de la nave ha informado que sólo dispone de víveres para las próximas veinticuatro horas en la línea dura del nuevo Ejecutivo italiano Salvini exige que los inmigrantes desembarcan en Malta sin embargo al primer ministro de la pequeña isla ha estado el laborista Joseph busca alega que la acogida es competencia de Italia hay acusa al Gobierno de Roma de violar los tratados internacionales han cerrar sus puertos a la llegada de inmigrantes procedentes de Libia

Voz 0268 40:17 en Bruselas guardan silencio ante la crisis abierta por el nuevo Gobierno italiano la Comisión Europea no quiere que la cuestión migratoria rompa la unidad de los países miembro de cara a las negociaciones del Brexit corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 40:29 es la primera crisis con el nuevo Gobierno euroescéptico en Italia y el equipo de Juncker parece decidido a intentar evitar convertirse en el eje contra el que Roma se pueda pelear por eso por la prudencia consciente de toda la gravedad de un pulso que dé más llega sólo dos semanas de la próxima cumbre de jefes de Gobierno cumbre en la que la inmigración amenaza con romper la unidad tan necesaria para hacer frente al Brexit Chung elementos para entender la actitud de Bruselas aunque es evidente que va a ser muy difícil que puedan dificultar su silencio y más sabiendo que con Berlusconi al frente del Gobierno italiano ha mantenido ya pulsos muy parecidos ya ha sido condenado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del Consejo de Europa condenado por obligar a dar la vuelta en el mar a un barco cargado de albaneses o por descargar en Libia sin confirmar si tenían el derecho al asilo a los rescatados por barcos militares italianos

Voz 0221 48:10 con Pepa Bueno es bien sencillo no no tenemos más que esperar a que la Junta directiva inicie el proyecto y que durante el plazo de o quince días va mañana lo veremos si son siete queda muy poco tiempo si son quince queda un poquito tiempo más en ese plazo es el momento de hablar y no antes ni después hablaremos en ese plazo yo les puedo asegurar que les convocará cuando tenga algo que decir

Voz 0268 48:33 ese mañana al que aludía ayer Alberto

Voz 1727 48:36 Núñez Feijóo al presidente gallego es hoy porque hoy se celebra la junta directiva nacional del PP que va a fijar los plazos para la sucesión de Mariano Rajoy al frente del partido va a empezar a medio día a las doce esa reunión de la cita saldrá la fecha del Congreso extraordinario que debe elegir a ese sucesor que puede ser el Congreso el veinte ah y uno de julio no os apuntan fuentes del PP todo el mundo da por supuesto que fijó dará ese paso al frente pero que está mirando a ver cómo está el entorno a ver si va a tener mucha competencia o no UEM mes