Hoy por Hoy (11/06/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho

Voz 1727 00:05 harías la ministra de Defensa pide a la Unión Europea que no se ponga de perfil ante de ante dramas migratorios como el del Aquarius el barco que navega sin rumbo fijo con más de seiscientas personas a bordo porque Italia y Malta le han cerrado sus puertos pero Margarita Robles no se pronuncia sobre si el Gobierno español debería acoger ese barco Javier Alonso

Voz 0858 00:37 la titular de Defensa acaba de pasar por Hoy por hoy para pedir una solución europea a un fenómeno que dice interpela a todos los europeos

Voz 2 00:43 no podemos ponernos de perfil porque cuando hay un drama humano es obligación de todos de todos los países dar respuesta pero es imprescindible que la Unión Europea no mire para otro lado desgracia parcialmente en materia de política y yo creo que la Unión Europea pues está poniendo de perfil en muchísimas ocasiones

Voz 0858 01:02 en unos minutos el Gobierno se estrena en Europa lo hace en un consejo sobre medio ambiente al que asiste Teresa Ribera la nueva ministra de Transición Ecológica enviada especial a Luxemburgo Griselda Pastor

Voz 0738 01:12 es el estreno Side el Gobierno de Sánchez y hay mucha expectación una reunión en la que diplomáticos y expertos confían dicen que la nueva ministra defina la posición de España y que a la que ya mantiene el Gobierno de Francia a dejándola de los países del Este que como Polonia centran sus posiciones en medio ambiente en la defensa a ultranza del carbón exigiendo prolongar al máximo las ayudas para su extracción

Voz 1727 01:42 la Audiencia Provincial de Palma juzga a partir de hoy aún es comisario de la Policía Local a dos antiguos agentes acusados de humillar menospreciar y ridiculizar durante casi diez años

Voz 0858 01:53 a una compañera la oscilaban supuestamente por su condición de homosexual piden para todos ellos más de veinte años de cárcel Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá

Voz 1157 02:01 según el escrito de acusación los hechos ocurrieron durante nueve años entre dos mil siete y dos mil dieciséis los dos miembros de la unidad motorizada se dirigieron a su compañera tanto las dependencias policiales como fuera con expresiones como bollera de mierda tijeras au tijeretazo lo hicieron según el fiscal de manera insistente y a diario además la Fiscalía relata que uno de los acusados rompió varios huevos sobre la moto de esta gente le preguntó si le había gustado la tortilla o que les inflada o le pincharon las ruedas de su moto son algunos de los episodios denunciados por la gente que se juzgarán esta semana

Voz 0858 02:30 Andreas Pérez piloto de motociclismo de catorce años que ayer sufrió un grave accidente en el circuito de Montmeló continúa en estado crítico Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 3 02:38 accidente en el Mundial junior de velocidad Andreas parece tuvieron que llevar en helicóptero al hospital de San Pablo en Barcelona donde permanece ingresado su equipo confirmaba anoche que tiene lesiones cerebrales graves pero sí

Voz 1671 02:48 con decían textualmente su corazón sigue latiendo

Voz 3 02:50 los responsables del equipo han pedido también prudencia a la hora de informar sobre su estado

Voz 4 02:57 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y tres las ocho tres

Voz 1727 03:00 es en Canarias la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 03:14 días Pepa buenos días a todos antes de que algo empieza a cambiar ya ha cambiado el viento en los sondeos de urgencia el PSOE se ha puesto en cabeza no recuerdo una salida a escena defecto más fulminante ni un Gobierno cuya llegada además de romper moldes históricos enviara tantos mensajes de carga tantos mensajes y en tantas direcciones que desde mi punto de vista su principal problema va a ser la coordinación y la coherencia por ejemplo cómo ajustar la relación con

Voz 1727 03:40 es posible normalizar esa relación

Voz 0789 03:42 con la Generalitat en el marco de la ley o dicho de otra manera qué aspectos de la relación pueden mejorarse dentro de la ahí conviene que se precisen para evitar equívocos y no crear falsas expectativas los cambios constitucionales pueden ser considerados o explorados naturalmente pero no podría ser abordados sin unas mayorías que necesitan el apoyo del PP Ciudadanos otro ejemplo cómo gestionar la tensión entre dos compromisos rotundamente anunciados el compromiso de ortodoxo

Voz 0199 04:10 económica que debe defender nada Nadia Calviño

Voz 0789 04:12 los compromisos de reformas en trabajo en Transición Ecológica en Industria por señalar sólo está dificultades porque hay que contar también con la tendencia escurridiza de los independientes que en este Gobierno abunda

Voz 1727 04:25 hay siete

Voz 0789 04:26 la vicepresidenta Carmen Calvo por tanto va a tener mucha tarea en su experiencia y en su buen pulso Se confía otro problema va a venir del exterior donde asoman nubarrones la cumbre Borrás cosa del G7 en Canadá acabó con un portazo destemplado de trampa ICO la Comisión General de que la crisis comercial se va a agravar creo que al menos nos va a pillar bien implicados con Europa con Italia en manos de los euroescépticos Alemania y Francia Nos quieren como estrecho aliado para la reforma del euro nuestro Gobierno ha dejado muy clara su vocación europeísta EBIT veremos qué ocurre

Voz 4 05:00 comienza la función post data

Voz 0789 05:02 iba a ser en marzo luego en abril luego en mayo luego a primeros de junio la sentencia de Iñaki Urdangarin nunca llega

Voz 5 05:09 se puede saber qué pasa

Voz 4 05:14 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 6 05:25 recorre los

Voz 4 05:28 pues

Voz 6 05:32 Pere Macias que está

Voz 0779 05:37 el se que mañana de lunes en Hoy por hoy con la Antón Losada que está en Radio Galicia bos días bos días con Lola García

Voz 1727 05:47 de Barcelona a bon día bondad con Pablo Simón aquí modelado en Radio Madrid buenos días buenos días tenemos por delante una hora de radio para analizar todo eso que apuntaba Iñaki Gabilondo en su comentario decir cuándo llegará la sentencia de de Urdangarin parece que esta semana tendremos la sentencia firme el fallo firme del

Voz 0779 06:08 supremos sobre todos los recursos y por lo tanto podremos

Voz 1727 06:11 a ver si sale mantiene se le aumenta José rebaja la condena se produce el ingreso en prisión es lo que falta para completar un curso político al que no le falta de nada y lo primero que tengo que preguntar los es las señales que emite el Gobierno de Pedro Sánchez Antón las primeras señales que emite desde que el viernes vimos a la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministras y ministros que primeras señales te llaman la atención Bono

Voz 0199 06:40 yo creo que sobre todo me llama la atención el cambio de actitud no logra recuperar aquel viejo concepto de talante el cambio de talante que yo creo que es un así lo reproduce muy bien esta sensación de alivio generalizado no de estar como un éxito de todo estaba estancado donde el nada parecía poder fluir a una entonces donde no es que hayan empezado a fluir pero por lo menos se ve que la posibilidad de que empiece a fluir no no es como si hubiera llegado la la como si fuera primo lugar de primavera unos determinados grandes almacenes ya lo fuera en el Gobierno ahora pues me me me ha parecido inteligente lo que ha hecho la ministra Batet con Cataluña porque me parece que era necesario que abrir una espita que permitiera que la presión CBS se aflojaron poco nunca escapara un poco de presión extra reflejara relajar la de trasladar el mensaje de que bueno hemos pasado del no a todo a la posibilidad de sentarnos y empezar a hablar nunca mire a mí sinceramente creo que que más allá de que pudiera haber o no anuncios en el primer Consejo de Ministros yo creo que el reflejó muy bien la sensación general que todos tenemos de que bueno

Voz 1727 07:53 a ver qué pasa Lola García ese preguntaba Iñaki Gabilondo hay que fijar muy bien las expectativas delimitar las por lo menos con

Voz 7 08:00 exacto al diálogo con Cataluña sobre que S

Voz 1727 08:02 puede hacer dentro del margen de la ley que es el único margen en el que se puede mover el Gobierno de España para que esto que se inicia ahora conduzca una parte no llegue algún puerto

Voz 8 08:13 sí yo creo que además tanto Meritxell Batet como Miquel Iceta que conoce muy bien lo que está ocurriendo aquí desde hace mucho tiempo son muy prudentes y es verdad que Meritxell Batet habla de la reforma constitucional sin ningún complejo y incierta también a pesar de saber las dificultades que eh que conllevaría meterse en en ese en ese berenjenal pero al mismo tiempo están siendo muy prudentes a la hora de levantar expectativas sobre el tema de los presos sobre el tema de un referéndum en fin todo eso lo están intentando acotar muy bien para que el independentismo no no se sume a esa apertura de espero nativas para que después pueda pregonar que no se han cumplido no yo creo que eso de momento lo están haciendo muy bien y la prueba es que hay cierto desconcierto en las filas independentistas en los últimos días hemos visto cómo el presidente Torra pues hablaba de que bueno se puede hablar de la reforma constitucional que es algo que no habíamos de un independentista en cinco años o que decía que bueno que las selecciones catalanas pues no tenían por qué ser a corto plazo cuando hace dos o tres semanas el estaba en esa en esa tesis así que bueno algunas plazas están están cambiando

Voz 1671 09:31 sí yo creo de hecho dos elementos no el primero es que la acogida este Gobierno de momento no ha podido ser más positiva porque si uno mira los recientes sondeos que hemos visto en todos tiene el Partido Socialista un efecto luna de miel claro una subida entre tres y seis puntos lo que señala que efectivamente los españoles tenían necesidad de dar un voto de confianza a este nuevo Gobierno dudo más que la oposición lo vaya a hacer no pero en el generará su política es sin duda

Voz 1727 09:54 en duda pero aquí hay un segundo elemento también

Voz 1671 09:56 interesante respecto a lo de Cataluña no que es que ha habido gente que se ha mostrado sorprendida por qué derecho de que el Partido Socialista hablara de la reforma constitucional cuando el acuerdo con el ciento cincuenta y cinco por parte de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy llevó a la creación de una mesa para las delimitar el perímetro de dicha reforma que está en trabajos ahora mismo es verdad que el Partido Socialista PP UPN y Compromís sentados el resto de partidos no lo han hecho pero es que lo de la reforma constitucional era un compromiso adquirido el Partido Socialista otra cosa es que luego haya viabilidad para hacerla pero no puede resultar a veces

Voz 1727 10:27 eso compromiso asumido por el Partido Popular de Rajoy

Voz 1671 10:30 claro claro efectivamente tienes ese matiz también es relevante pues los números van a ser importantes no pero yo creo que a nadie le puede llamar la atención el que se esté hablando de la reforma constitucional otra cosa es si se llevará a término la polarización de las posiciones en qué sentido pero eso ya lo veremos de momento yo creo que Meritxell Batet no ha dicho nada que el Partido Socialista no hay

Voz 0199 10:51 yo no yo creo que este discurso que que escuchamos tantas veces no sobre las expectativas Si la reforma constitucional el presentando siempre el proceso de reforma constitucional como algo que hay que saber muy medir muy bien en para ver a dónde nos lleva yo creo que pertenece un poco al al marco ya el discurso del relato que logró construir el PP en torno a la reforma constitucional yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer un poco lo que hemos visto este fin de semana desdramatizar la cuestión de la reforma constitucional los países de nuestro entorno han reformado sus constituciones múltiples veces en las últimas cada Si lo han hecho con absoluta con absoluta normalidad entonces lo creo que tenemos que hacer es aprender a hablar con normalidad de un mecanismo que está previsto en la Constitución que es forma parte de la normalidad democrática porque no ninguna Constitución que sobreviva a cuarenta o cincuenta años sin adaptaciones de calado sin adaptaciones eh de fondo ir a asumir que lo bueno los procesos los los procesos de reforma constitucional cuando comienzan siempre son ambiguos y son difíciles de delimitar porque

Voz 0789 11:54 de eso se trata de definir

Voz 0199 11:57 concretar a través de la negociación y el compromiso de a dónde queremos llegar cuando se comenzó la redacción de la Constitución del setenta y ocho a ver quién era el guapo que padecerá Don a dónde queremos llegar exactamente entonces yo creo que hay que el PRI primeros desdramatizar

Voz 1727 12:13 uno

Voz 0199 12:14 asumir que hay que abordar el proceso de reforma constitucional sin complejos de ningún tipo España es una democracia europea del siglo XXI ha demostrado con claridad su solvencia su estabilidad su capacidad de renovarse asimismo de podemos afrontar sin ningún riesgo cualquier reforma constitucional cualquier problema podemos resolverlo a través del consenso el diálogo y el compromiso

Voz 1671 12:37 sólo dos aportes muy pequeños el primero no olvidemos una cosa porque esta falacia recurrente el consenso es el punto de llegada no de partida es decir todos los actores ahora tienen preferencias distintas hay que empezar a discutir sobre ello para ver qué acuerdos se pueden trazaron y segundo que es que la reforma constitucional no sólo es una demanda de Cataluña que es que le interesa a toda España el hacer una actualización del texto constitucional para que nuestro sistema autonómico incluso el autonómico porque hay muchas otras cosas que reforma de la Constitución funcione mejor partiendo por ejemplo de una clarificación competencial si es que los los expertos en general juristas han sabido propuestas están más o menos de acuerdo en que hay elementos que se pueden actualizar empecemos a andar ese camino empecemos a discutirlo no

Voz 1727 13:17 pero fíjate Santiago Muñoz Machado que es uno de los expertos que como otros nueve catedráticos elaboraron aquella hoja de ruta para una reforma constitucional y que no se fía claramente a las ocho que ahora mismo pues no serán las circunstancias de las mayorías necesarias para llevar a término no para llevar a término una reforma constitucional es que una reforma constitucional el necesita su tramite mucho tiempo no se puede hacer ahora es ya lo que es abrir el proceso

Voz 8 13:42 que pasa es que también se pueden hacer otras cosas quiero decir yo creo que por ejemplo la Comisión sería muy importante que se sumaran más partidos es muy posible que ni ciudadanos ni Esquerra Republicana se lleguen a sumar en ningún momento pero por ejemplo podemos yo creo que que sí que debería sumarse sobre todo porque decías Pablo que hay muchas cosas para para modificar en la Constitución y es verdad yo creo que no hemos de perder de vista el elemento fundamental que es que si si esa reforma constitucional no soluciona el tema de Cataluña o como mínimo no le da un cauce para que haya una solución de unos cuantos años volveremos a estar a las mismas no no no no arreglaremos nada el principal el principal escollo que tiene en estos momentos España su organización territorial viene determinada en buena parte por por el conflicto de Catalunya yo creo que hay más fórmulas osea hay una fórmula que sobre la mesa Herrero de Miñón camino que parece que tampoco se deba excluir del debate que es un una una reforma constitucional por acuerdo de las fuerzas políticas pues para para un poco una fórmula a la vasca introducido en una adicional en la Constitución en el que se reconozca una identidad política específica de Cataluña hay que eso se pueda desarrollar en una modificación del Estatut ejemplo

Voz 0199 14:55 no creo que sea leer el el no es tanto un problema de modelo territorial e aparte de desde Cataluña tiene sus problemas pero aquí en Galicia todo enteremos los nuestros en Andalucía tenían los suyos en Extremadura tienen los suyos Cataluña efectivamente por su peso y por su relevancia ha tenido un enorme protagonismo que por los acontecimientos pero aquí no se trata sólo de definir de hacer una reforma constitucional para definir cómo se relaciona a eso que llamamos España con Cataluña Se trata de hacer una reforma constitucional penal para ver cómo hornos construimos como Estado a para los próximos cuarenta cincuenta años porque no se trata sólo de buscar un encaje puntual para un problema puntual sino que trata de hacer un diseño institucional que nos permita efectivamente gestionar los desafíos del futuro la continuidad de la construcción europea a los cambios que se va a producir entre las relaciones entre el Estado central Europa y las CCAA resolvemos el problema del plurilingüismo que no sólo serán Cataluña aquí en Galicia también tenemos esa situación a ver cómo resolvemos o como incluimos en la Constitución los llamados derechos de cuarta generación el mundo digital los derechos escritas que hay un montón de cuestiones que tienen que ser resueltas y afronta las llamas es bueno que Serres que es que se plantee el proceso como una revisión global no como algo que iniciamos porque tenemos un problema puntual íbamos a ver si el encontramos una solución puntual es importante tener presente una cosa que hasta ahora el gran elemento el gran Beto que impedía que hacía imposible la reforma constitucional ha saltado por los aires que era la unidad de la derecha es decir la derecha podía vetar el proceso de reforma constitucional bueno la la unidad a la derecha ya no existe hay dos competidores por ese espacio por primera vez en mucho tiempo existe la posibilidad real de poner en marcha un proceso de reforma constitucional que acabe en una nueva Constitución

Voz 1727 16:39 seguimos hablando enseguida como abre la bolsa Carolina Gómez

Voz 0393 16:42 es abren en verdes los índices europeos el Ibex treinta y cinco sube un uno con cero cuatro por ciento y se sitúa en el nivel de los nueve mil ochocientos puntos la prima de riesgo está bajando considerablemente está en noventa y dos puntos básicos el viernes superaba los cien el barril de Brent en setenta y cinco dólares noventa y nueve centavos Rosa Márquez buenos días

Voz 0812 17:02 hola qué tal muy buenos días seguro que muchos hogares ya ha empezado a notar en energías oficial en el ambiente se acerca al final de las clases en los corazoncito es de los más pequeño latir pocos es que llegan las vacaciones tiempo libre el verano bueno si es que alguna vez se digna aparecer dejaremos ya veréis fin comienza una nueva etapa llena de aventuras y emociones para nuestros hijos será la playa será el campo en la ciudad has pensado que iban a necesitar una Ellie un monopatín una mochila mormona de esas para llevar sus cosas ropa de moda por ejemplo mira qué día sólo hasta el treinta de junio tienes precios estupendos en las marcas infantiles de freestyle más diez Tijuana Boomerang ir por ejemplo de brotes camisetas a siete con noventa y nueve euros is a quince con noventa y nueve también debate un cuaderno de vacaciones de Santillana SM Ana Jay Disney que además tienen un cinco

Voz 0779 17:58 por ciento de descuento

Voz 0812 17:59 y este año como novedad trajes de baño para las tiene LLeras ya lo es el Corte Inglés siempre te lo pone fácil con Summer que empieza actúa aventura en El Corte Inglés luego te cuento más áreas

Voz 4 18:20 nadie que piden se llama Las mejores vacaciones son unas vacaciones tranquilas realiza tu revisión Renault con aceite él fue evolucione W cuarenta y filtros más treinta y cinco puntos de control en la red Renault por sólo noventa y nueve euros sólo noventa y nueve euros

Voz 9 18:37 con el servicio post venta Renault todas más fácil soy Juan de cargas tienes una luna rota ya no te puedes quedar sin tu coche en Glass puede pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefiera nuestro compromiso dejarte el menor tiempo posible sin tu coche

Voz 10 18:53 Carlas repara muchas gafas cuánto hace que no te graduadas Venevisión la graduó gratis si lo necesitas de hacemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento si las que el hijas sólo en visión la

Voz 11 19:06 esto yo falta el terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción el nuestros asientos

Voz 12 19:15 se celebra la llegada de la selección Opel llevan

Voz 4 19:17 el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU esta fin de mes consulta condiciones en Opel pum

Voz 1727 19:30 eres

Voz 14 19:38 cinco nítida con hoy por hoy a Trump

Voz 4 19:40 este Facebook ganó

Voz 6 19:43 Darío tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser

Voz 4 19:51 de las veinticuatro horas del día hay una con nombre propio son las dos de la tarde la uno en Canarias Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 15 20:00 por cosas en la capital alemana Carmen Viñas enviado especial Rafa Panadero buenas tardes estamos a pie ya Fernando Bayón buenas tardes termine este viernes a partir de las dos de la tarde la una

Voz 4 20:07 en Canarias y síguenos también en Hora catorce punto es Cadena Ser

Voz 16 20:13 tú los sabes todo de tu equipo de fútbol favoritos los obras todo de tu equipo de Pas que favorito los obras todo de tus deportistas favoritas sólo tienes que sintonizar SER Deportivos viéndolos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una

Voz 12 20:36 hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 16 20:40 S

Voz 4 20:45 en cien palabras parecen pocas pero dan para

Voz 15 20:49 es ni más ni menos que en mil cuatrocientos noventa y seis cuatro cuatro mil cuatrocientos noventa y seis es una auténtica barbaridad decir que no dudó a ABC recoge a partir de la parase cerró los ojos y soplos

Voz 12 21:01 relatos sin cadena los lunes en La Ventana seis mil euros puede ser una realidad gracias a tu imaginación Gate

Voz 17 21:10 en el hollín que de un programa o El lector de Cadena Ser punto com tienen derecho a saber en qué registro o género se les dirige el periodista para deducirse los contenidos tienen un sesgo personal del periodista mayor o menor

Voz 4 21:26 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 18 21:47 hoy

Voz 1727 21:54 son las nueve veintidós minutos de la mañana las ocho vendidos en Canarias se suma esta tertulia de lunes una mujer a la que en los últimos años le han dicho de todo que si francesa jacobina que si periodista contaminada por Madrid ella es Sandrine Morel

Voz 7 22:09 buenos días a la corresponsal del diario Le Mond

Voz 1727 22:12 en España acaba de publicar un libro que se titula en el huracán catalán una mirada privilegiada al laberinto de pluses lo edita Planeta un libro muy interesante para quien tenga intereses saber qué se cuece detrás de la información cuáles son las bambalinas de la relación entre los periodistas y el poder las presiones las dificultades de acceso a las fuentes las críticas feroces cuando un debate se polariza tanto como sea polarizado el debate en España en los últimos años y es muy importante decir que al la Generalitat de Cataluña al Gobierno catalán le interesaba muchísimo Sandrine lo que contaban los corresponsales porque era la imagen del proceso que salía de España al resto del mundo no

Voz 7 22:56 sí sí que ellos no tenían la red diplomática para hacer presión sobre los otros estados lo único que podían hacer era hacia los y a la opinión pública internacional entonces yo creo que para para ellos era un ya éramos un poco su última manera de conseguirlo en esta buena imagen fuera no entonces como corresponsal desde dos mil doce me propuso en dos mil doce y me propusieron una primera entrevista en Artur Mas sin que hiciera nada en este momento se arregla siquiera

Voz 0779 23:21 el periodista no

Voz 7 23:23 eran en el centro Blanquerna que estaba dando una charla me propusieron entonces esta primera entrevista donde ya dijo me dijo me dijo que el camino de de de de una soberanía no estaba abierto si si no se cumplía con el pacto fiscal has estado

Voz 1727 23:39 mucho en Cataluña ha hecho muchas entrevistas cubierto mucha información dices que informar desde allí desde Cataluña era es caminar por un territorio minado

Voz 7 23:49 claro bueno es que al final tú tienes que darte cuenta de que cuando estas aquí estás contando una historia la más intensa de la manera más subjetiva posible sobre un sueño para mucha gente para los independentistas que estaban a luchando para ello era como una ilusión tremenda no de un país nuevo sin corrupción etcétera y tú vienes aquí pone su de legalidad sobretodo esto no te escuchan básicamente porque realmente

Voz 1727 24:20 a lo que importaba era el relato no soy yo

Voz 7 24:24 es lo que intento en poco antes de desmontar no todo este relato que tú estás aquí tienes que contar lo que está pasando y abstrae arte de esta de de esta contaminación sentimental que había por todas partes

Voz 1727 24:35 habían Cataluña qué qué efectos tuvo sobre tu trabajo el contar lo que veías desde un punto de vista analítico y profesional aplicando un protocolo periodístico y no dejándose llevar por ese sentimiento que había en el ambiente en el mundo independentista recibiste presiones

Voz 7 24:52 sí pero bueno yo tampoco quiero exagerar esto quiere decir que son presiones a creo que todos periodistas políticos tenemos no lo para mí lo más importante es explicar en qué consiste en estas prisiones que creo que están distintas que en otros sitios no no muy fuertes pero pero muy muy bien calculadas porque teníamos por ejemplo una la y bueno tenemos unido en whatsapp un hilo constante con la Generalitat no donde nos bombardean de información que muchas veces no tienen nada que ver con independencia que pueden ser sobre unos casos de corrupción no supone que de repente hay mucha gente del PP en el Tribunal de Cuentas cualquier crítica quitar el Estado no desacreditar desacreditar no y también el vocabulario o aconsejan que tienes que leer los artículos que expliquen mejor la situación por ejemplo antes del uno de octubre nuestro recomendaba

Voz 1727 25:42 en a todos los corresponsales de esos corresponsales

Voz 7 25:44 que aumentará leer este artículo está muy bien y me acuerdo este artículo porque es muy importante entender qué significaba para ellos el uno de octubre no era un artículo que decía España ha perdido el territorio España ha perdido la batalla da igual lo que va a pasar el uno de octubre que lo que vamos a demostrar es que el Estado ya no contra Catalunya no era todo un artículo para explicar esto no que la independencia algo que ya se había conseguido de cierto

Voz 1727 26:10 todo se decía que si te presionaba como efectivamente tú apuntabas como se reciben tantas presiones a lo largo de la vida profesional de cualquier periodista porque en este caso es que no presionaba a los corresponsales en el Gobierno central no el Gobierno de Rajoy que por no hacer ni siquiera nos llamaba

Voz 7 26:27 no no fue tremendo porque realmente el silencio público que ya es también existía en privado es decir que ni siquiera nosotros no se explicaban lo que pensaban que podía pasar en Cataluña que soluciones había incluso cuando preguntábamos que en mi caso el único ministro que en el que he podido tener relaciones realmente porque hacia un trabajo de comunicación muy muy muy interesante y muy importante era Guindos no y cuando le preguntamos cuándo le preguntábamos sobre Catalunya noticia no os preocupéis que esto se va a desinflar sólo con la recuperación económica y esto fue el discursos que el discurso que se mantenía en la Moncloa hasta hasta principios de dos mil diecisiete donde ya empezaron las primeras gestiones corresponsales en La Moncloa para explicarnos un poquito como ellos veían las cosas pero no lo que iban a hacer porque realmente no había realmente otra esta a otra estrategia que esperar que las propias contradicciones que sea por los funcionarios que no iban a atreverse a desobedecer que sea porque Juncker precio el próximo presidente de la Generalitat todo era esperar a que la división del bando contrario hiciera caer este castillo no pero de pro activos no había gente nada

Voz 19 27:39 Antón Losada Lola García

Voz 1727 27:42 los Simón que están esta mañana en la mesa del análisis de Hoy por hoy participan de la conversación con Sandrine cuando quieras Pablo

Voz 1671 27:48 sí bueno me alucina mucho eso que cuenta se que hasta dos mil diecisiete no tuviera interlocución directa con el Gobierno pero me gustaría saber si entre vosotros los corresponsales internacionales también van tenéis un hilo de contacto respecto a estas situaciones de presiones cruzadas total es decir vosotros tenéis cierto corporativismo como corresponsales Inter el esto es una guerra de guerrillas a cómo opera esto porque hoy humano

Voz 7 28:09 cuando realmente sí sí somos unos Nos vemos a menudo generalmente estamos casi todos en en algunos círculos hay dos secuelas de corresponsales ahí Nos vemos y pudimos hablar y compartir a cada uno tiene una visión distinta sobre lo que ha pasado en Catalunya yo creo que mucha gente en España piensa que todos estos corresponsales han tragado la propaganda de los independentistas no se sobre los treinta más o menos corresponsales que que que veo ahí quizás ahí dos que pueden estar un poco sensible con con estas tesis pero en general no ha calado para Nara esa propaganda ya en general sí que había bastantes críticas sobre ciertas manías has de hacer no no porque fuese impresión es muy muy fuerte sino porque era muy poco elegante sabes dieciocho su vía Twitter que tu artículo no está bien directamente de la Generalitat bueno

Voz 1727 28:59 a propósito del libro se ha hecho iba exhibirá el no pira el no pero ha tenido recorrido una parte en la que explicas que en un momento dado te dijeron si compramos dos páginas de publicidad del Lemond tus jefes te dirán que debes escribir bueno en todos sitios la publicidad institucional por determinados gobiernos ha utilizado siempre como una parte de premiar a los medios que te tratan también de castigar a los que te tratan mal esto lo hemos contado aquí gobiernos que han penalizado a la Cadena Ser en ningún sitio está bien en todos sitios está utilizando de una manera sectaria e improcedente el dinero el dinero público pero esto que te ocurrió a lo dijo alguien de la Generalitat

Voz 0779 29:42 no sé si eso me imagino que te TAS almeriense para buenos días

Voz 15 29:48 ha corrido Lola como la pólvora no en este momento de haber sido consejera no lo ha escrito voy a debo hacerlo pero bueno

Voz 1727 29:59 es una persona bastante arrogante con bastante tendencia a hacer este tipo de este encuentro de eso pero sí que cuando tú indignación es abrirse se disculpo dijo bueno así funcionan las cosas aquí no

Voz 7 30:11 lo peor nuevo reconocer claramente que él bueno su opinión de los es lo intenta es que funciona si él lo dice

Voz 8 30:21 bueno quería comentarle un poco Sandrine eh hay algunos corresponsales que sí que bueno pues han considerado que el independentismo tenía muchas razones para continuar en su lucha ahí esos corresponsales sí que han sido digamos premiados entre comillas por el por el eh

Voz 1727 30:39 el sistema mediático catalán no

Voz 8 30:41 han estado muy presentes aquí eso lo lo lo habéis comentado entre vosotros

Voz 7 30:46 ah y ha provocado

Voz 8 30:48 pensiones entre vosotros au o no influía no realmente no no influye ni siquiera

Voz 7 30:55 ni siquiera se ha comentado realmente sobrecoge que piensa que de de esto y como lo expresa públicamente no yo hablo más de que entre nosotros cuando Nos vemos en los círculos y comentamos todo esto en general hay una sentimiento de de de de pensar que todo esto ha sido una locura que

Voz 8 31:15 como como has visto la opinión pública francesa mirando ese pulso explicabas para para tu público en Francia como crees que ha ido evolucionando la opinión pública francesa con respecto a este conflicto porque realmente es cierto que cualquier reportaje en medios internacionales para el independentismo era una victoria en fin que se les daba bastante pábulo y que y como como como lo han ido viendo porque hay países en los que sí que existía una un un reconocimiento de

Voz 20 31:46 de de ese proceso tan

Voz 8 31:49 pues de la revolución de la sonrisa no de de que era un movimiento pacífico y tal y eso no sé si si en Francia ha habido alguna evolucionó desde el primer momento no sentencia nos entendidos

Voz 0199 31:59 eh

Voz 7 32:00 bueno yo creo que desde Francia en general desde el principio se ha entendido esto como movimiento de ricos a un poco como el norte de Italia no sea visto quizás bien todas estas matices que puede haber en esto pero es verdad que en general yo creo que la opinión pública francesa no entiende muy bien esto porque primero somos un estado muy centralizado entonces todo lo que es el es tanto poder territorial incluso cuando yo tengo que escribir que al ministro sus consellers catalán para que se encienda la luz poderes que tienen porque si escribo que son Concellers Se va a pensar que son como cosilla que yo no es decir que son gente que no que suenan nada sabes que en realidad que no tienen ningún poder entonces esto teniendo tantas competencia en Cataluña teniendo la inmersión lingüística teniendo

Voz 1727 32:49 bueno que para una francesa sinceramente

Voz 7 32:51 así es que es incomprensible que alguien te diga si estamos oprimidos con con estos poderes no entonces en Francia se ha entendido muy poco pero es verdad que una vez que hay políticos en la cárcel ya empieza a cambiar la opinión pública porque ya algo que que que que realmente se veía como como os digo como como una de ricos que no quieren pagar por los demás ya se convierte en bueno bueno que es estar expuesta no hay que explicar

Voz 0199 33:16 no hay bueno

Voz 7 33:19 yo creo que esto es lo más complicado para estar española es esto

Voz 1727 33:22 son las nueve y XXXIII las ocho y treinta y tres en Canarias

Voz 21 33:29 dentro de poco nos dan las vacas

Voz 0199 33:31 a cada donde vamos a ir este verano

Voz 22 33:33 hasta la plazoleta si más allá con Viajes el Corte Inglés eso se vive

Voz 4 33:40 un verano de película con Viajes el Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva descubre todos nuestros estrenos disfrutarán de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes el Corte Inglés te llevas tres meses de gratis consulta condiciones

Voz 12 33:58 la Villa Rosa anda el filete ruso no se soy una montaña rusa después de todo lo que vas a vivir con La Roja volverá a la normalidad no será fácil pero tranquilo hay vida después de Rusia durante

Voz 4 34:11 este mes disfruta de las ofertas exclusivas

Voz 12 34:14 toda la gana se queda mucho verano por delante sea socio patrocinador el vehículo oficial de la selección

Voz 4 34:20 en española de fútbol vamos algo grande bien

Voz 23 34:23 ha venido a expresar ahora toda la gama de máquinas inicia por sesenta y nueve euros y cincuenta cápsulas de regalo para nuevos socios sólo del cuatro al treinta de junio en nuestras boutiques en Nespresso punto com o en el novecientos dos cinco

Voz 22 34:36 nosotros cinco es a la calidad inconfundibles en expresa mareas

Voz 13 34:45 sí

Voz 14 34:50 conecta con Hoy por hoy a través de

Voz 4 34:53 pero Twitter

Voz 6 34:55 envía tus comentarios y opiniones

Voz 4 35:04 Especialistas secundarios Javier Coronas Iñaki de la Torre Luis Piedrahita Susana Ruiz van sumando gente Pedro Aznar Juanma Iturriaga Pilar de Francisco Blanco Ana Alonso Lucía Taboada señor El Mundo Today

Voz 24 35:17 puedo tomar un poco de agua apaña te con el bote de miel y que no parezca mi

Voz 4 35:21 problema Toni Martínez todo esto y lo que no cabe en esta promesa de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde en la Ventana acto todo todo por

Voz 16 35:30 la radiofórmula no hay más hasta Cadena Ser

Voz 25 35:35 conecta a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI XXXIV sesenta

Voz 4 35:43 seis cuéntanos lo que quieras

Voz 27 35:49 sí

Voz 4 35:53 qué destino nuestro consejo para estas vacaciones la más visitada el año pasado fue frenazo brusco muy largo seguida de gran susto le interesa

Voz 28 36:00 en Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones trae no estuvo en este mes aprovecha de ofertas como las pastillas de freno delanteras for Motor KAZ para turismos por ciento nueve euros además te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica descubre las nuevas promociones de verano en for punto es

Voz 4 36:18 de de dices Bye bye a tu pueblo para decir te sientes si quieres

Voz 29 36:27 en ti te piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones mientras vivos punto es o llama novecientos ochenta ayuda veintidós ochenta y dos y siempre Teddy bus

Voz 30 36:38 comienza ruidito raro de ruidito ha crujido de lacra que te veo que lo peor corre por el ese llega a los manguitos atención que si llega el motor puede ser decisivo que va que va no no

Voz 31 36:48 según cuando tiene su pueden seguro de coche los problemas no llegan a ser problemas contrata al oeste mes con hasta un cuarenta por ciento de descuento el Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 32 37:00 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 33 37:03 compre y monta tus neumáticos Pirelli para llantas de diecisiete pulgadas a superior en auto Illa de hasta sesenta euros para gastar en Amazon

Voz 1671 37:12 consulta condiciones en hora auto punto es

Voz 32 37:15 el auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 1995 37:18 soy Antonio Resines y en mi profesión la memoria es fundamental mi secreto pues tomar de memoria porque de Memory refuerza mi memoria Icon de memoria me acuerdo de todo recuerda de memoria de Pharma hoteles actor ciborgs Oca cuatro nuevos sabores que te buena suerte

Voz 34 37:31 vender Hauer antiguos a ir Etosa conoces el sabor de la hacer hola el Asahi el Barça o el Bollit ayuda tus defensas con cien por cien vegetal ICOM vitaminas A b6 ID qué esperas para sentir es subir al terror símbolo

Voz 9 37:48 soy Juan de Glass tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche en Glass puede pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefiera nuestro compromiso dejarte el menor tiempo posible sin tu coche día

Voz 10 38:03 Angelina de invitaciones para que sigan domine bajo teja solucionan las goteras y humedades de mi tejado para siempre

Voz 4 38:10 purines bajó quejarte único en el mercado con sistema innovador que doble capa que resignar y solapa de seguridad la solución definitiva con treinta años de garantía pedí un préstamo

Voz 29 38:19 de Bush es muy fácil y sin papeleo entra ya en vivo punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siendo Itt vivo

Voz 4 38:29 llegan recuperan ni todos solicitante racistas plaquita

Voz 0789 38:33 aún que los hay que Zen operación bikini yo prefiero disfrutar porque la vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar así que puede que me vaya de vacaciones hasta la playa hay más allá de un increíble crucé aunque lo mismo merecido por un viaje al Caribe que la juerga me acompañe por cierto Siemens un poco películas pues porque pienso vivir un verano de película con Viajes El Corte Inglés y es que este verano la estrella soy yo puedo pagar Mi viaje en tres meses disfrutar de Costas seis cruceros Europa y los niños viajan gratis a qué suena define pues y reservas ya tendrá este regalo tres meses define gratis si es que este verano sólo existe un protagonista eres tú este es el comienzo de unas bonitas vacaciones nos parece más información en cualquier sucursal de Viajes El Corte Inglés o en Viajes el Corte Inglés punto es

Voz 35 39:27 las necesidades distrito empresas siempre están en tu cabeza mientras te duchas conduces sales a correr hasta que todo encaja para afrontarlas como ahora

Voz 36 39:35 qué escuchas que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier hogar

Voz 37 39:44 Fina BBVA creando oportunidades en la Cadena SER Hoy por hoy con fetos

Voz 1727 39:53 son las diez menos veinte de las nueve de los veinte en Canarias mañana del lunes hoy por hoy con Antón Losada con Lola García con Pablo Simon esta mañana excepcionalmente con Sandrine Morel la corresponsal de Le Monde en España por cierto de la nueva situación de la moción de censura al Gobierno Pedro Sánchez que es lo que más te piden en tu redacción central que es lo que más le llama la atención a los franceses

Voz 19 40:15 bueno yo creo que a a a Ana

Voz 7 40:18 el Senado ha sido socialista no los otros la velocidad la que ha sido el cambio de Gobierno además mis jefes no se lo creían en ningún momento hasta el final hasta el jueves si puede salir puede salir inicial pero no han visto lo que pasa en Italia no y entonces ya hay dos cosas yo creo hay una que es efectivamente es a estas grandes preguntas sobre cómo puede funcionar un piano con un grupo parlamentario tan pequeño no y además competidores que han que se presentan como hallados van a tener que jugar el papel preelectoral no Illa segunda cosa es efectivamente este aire nuevo fresco que sí que bueno hemos hecho una en Vitoria un editorial hace hace dos días muy positivo no sobre un poco este cambio que pueda aportar común a pasivamente bueno Jara hablar un poquito la situación

Voz 1727 41:10 no y si puede ser útil

Voz 7 41:13 sobre todo para volver a entablar una discusión y en Cataluña un hablar al final da igual un poquito si sigue o no a un resultado porque además yo creo realmente que antes del juicio bazas complicado que haya cualquier cosa realmente sustancial pero voy no pero simplemente estas imágenes no ya ya no haya este este dos dos bloques que serán las espaldas sino que se intente que es etcétera Esto creo que que de repente se se ve como algo tranquilizante

Voz 4 41:44 sin duda y además yo creo que

Voz 1671 41:46 sí corrígeme si me equivoco Sandrine pero además el perfil europeísta de este Gobierno también permite justamente abre una ventana de oportunidad para interlocutor con Emmanuel Macron cara sobre todo a lo de la el tema de la construcción de la unión fiscal porque al final ahora con Italia fuera de juego con las situaciones que tiende a y con el Brexit a medio negociar ahora España un se vuelve a reengancharse al carro de Europa no sé cómo lo ves tú

Voz 7 42:07 sí sí bueno de todas formas de Rajoy también anunciaba una muy buena interlocución con el Gobierno francés entonces esto no cambia pero que no cambio esté está muy bueno legalmente el tema era esto no que derepente a estas buenas relaciones fueran puedan cambiar el tema energético es importante porque es verdad que con el Gobierno del PP no había ninguna sintonía sobre sobre estos temas pero en general sobre los temas económicos yo no creo que haya muchos cambios y que esto en en Europa va tranquilita

Voz 1727 42:37 a propósito de Europa Antón esa imagen de ese barco cargado de personas que ningún puerto le abre sus puertas para que atraque desembarque es la peor imagen de Europa en relación a la a la migración en general se han hecho cosas se han hecho cosas no se pueden obviar pero no puede ser que vayamos de crisis humanitaria en crisis humanitaria sin arreglar de fondo el asunto permitiendo con Gobierno

Voz 7 43:02 como el de Italia nada menos como esta

Voz 1727 43:04 Italia que es la tercera economía de la zona euro diga no yo mes puertos lo estoy

Voz 0199 43:08 pero bueno devastador hay terrorífica es muy deprimente desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral y todavía deprima más que no haya una respuesta contundente por parte de nadie en la Unión Europea de la Unión Europea ni ninguno de los países que conforman la Unión Europea en ninguno de los países que puede liderar el proyecto europeo pasar a teniendo la ha ofrecido la respuesta ética y política que este acto por parte del Gobierno y te italiano debería tener logró si estamos ante un Gobierno macarra que están empezando a marcar su territorio de lo que lo que quiere ver esa hasta donde le van a dejar llegar que estar jugando con la proximidad de la cumbre del euro y la necesidad de sus socios de mantener digamos las aguas lo más calmas posibles para pasar este este trance pero que esto es como lo en los es como cuando te enfrentas a un abuso cuanto más intentes conciliar las situación seguramente más pro pasará y lo que tenemos hasta momento momentos que hay que asumirlo es decir en Italia tenemos un Gobierno macarra que viene dispuesto a implantar una nueva manera de funcionar en Europa y que lo que busca es claramente la pelea en la confrontación que a propósito ella

Voz 1727 44:17 migración de los movimientos de personas que son que es un fenómeno que no se va a parar que va a seguir produciéndose en las próximas décadas que es imparable propósito de de ese fenómeno nos puede pasar como le ha pasado a la izquierda durante mucho tiempo con los temas incómodos el hecho de no mencionar los no los hace desaparecer al contrario llegan los populismos extremos a vender su versión es la única que circula por lo tanto la que compra tanta gente es decir éste es un asunto que que que que no acaban de encontrar los gobiernos europeos la manera de ponerse de acuerdo en hacer una política de largo recorrido porque no es fácil claro que no es fácil pero una política que responda a los valores de de de la Unión Europea que sea compatible la ausencia de ese ese punto de vista común el silencio por respuesta cada Gobierno operando los populismos convirtiendo en bandera la vida es seiscientas personas a bordo dos es tremendo

Voz 1671 45:11 eso es tremendo y de hecho es que justamente el auge de la Liga hay de los partidos de extrema derecha en Italia conecta mucho con que hayamos dejado Italia sola en la gestión de este problema durante el Gobierno de Matteo Renzi sí esto es un problema que efectivamente no se va a parar porque además es que Libia sigue siendo un Estado fallido igual que Siria tenemos un acuerdo vergonzante con Turquía para tratar de paliar más o menos la situación pero hace falta una política e que sea de medio y largo plazo porque es que el flujo de refugiados no se va a detener

Voz 0199 45:37 sí porque hemos dejado a Italia sola tampoco es exactamente así es decir podemos cuestionar la Polly tiene muchas gestiones para criticar porque falta efectivamente una política común deberíamos haberla definido de otra manera era echamos de menos los tiempos en los que Angela Merkel hacía aquellas propuestas de las que todo el mundo huyó pero me Italia sólo un astado es decir ahora ha recibido fondos ha recibido ayudas ha recibido soporte por parte de la Unión Europea como lo ha recibido España como lo ha recibido Grecia otra cosa es que los gobiernos y los partidos políticos tanto de Grecia es en este caso en Italia pero también de España no hayan sido capaces de construir un discurso alternativo cerrado el discurso del de las de Le en este caso de la Liga Norte no el discurso antiinmigración pero yo creo que eso forma parte del relato que está construido en Italia por parte de la Liga Norte nos han dejado solos y sólo nosotros estamos asumiendo este

Voz 1995 46:30 bueno eso es que Matteo Renzi también porque aquí hay una cuestión que abrazó porque porque abrazaba discurso de la Liga esté diciendo palo noticia Pepa el sí sí

Voz 0199 46:39 según bueno pero decía Pepe decía Pepa el silencio es que es peor Pepa no es el silencio es que algunos gobiernos han abrazado su discurso legitimado lo han metido en el debate político y lo ha convertido una postura política perfectamente defendible de

Voz 1727 46:54 cómo le déjame darte un dato Antón a propósito de lo que tu dices para subrayar lo que dices uno escucha una escucha hablar a Matteo Salvini parece que hay una invasión en Italia las imágenes la secuencia de imágenes que vamos que vamos viendo las televisiones los hechos puntuales que vamos contando los periodistas impresión de que hay una invasión en Italia trece mil personas han llegado trece mil en lo que llevamos de año en un país de sesenta millones

Voz 0199 47:18 intentaré otro dato tales el segundo mayor perceptor de fondos europeos para gestionar los flujos migratorios

Voz 1671 47:25 eso sí España sí podemos oponer todos los datos objetivos se queráis sobre la llegada de flujos de refugiados si el problema al final de fondo es que si tú no construye un relato en torno a las actuaciones que estás teniendo terminas perdiendo porque aquí está muy bien porque si tú coges todos los datos de inmigración y de flujos de refugiados en Europa verás que todo el mundo tiene unas percepciones muy por encima de los datos reales que tiene porque efectivamente estos instrumentaliza políticamente cuando Matteo Renzi decía eso no es porque estuviera avanzando un un discurso xenófobo o de esas características para nada lo que estaba dices te enseña blando y es muy importante es que la Unión tope a sólo se puede mantener Si vigila los equilibrios políticos estatales nacionales porque sino si no se cuidan esos esa situación es lo que harán es que los populistas lleguen al poder y por lo tanto el conjunto de la integración esté amenazada que es lo que está ocurriendo ahora en Italia simplemente eso yo sí creo sigo pensando sabes

Voz 0199 48:17 son tan bondadosa del discurso de Rennes y yo creo que abrazó ese discurso porque es electoralmente rentable y no hay más que ver en toda Europa Boris que no es sólo el silencio no es que no haya un relato alternativo no no es que estamos comparando el relato como ejemplo de la Liga en los tan convertido

Voz 1727 48:33 ya ya

Voz 0199 48:36 migrantes no migrantes y no no es una cuestión de defender el interés nacional y defender el interés nacionales expulsar al inmigrante bueno

Voz 1727 48:43 Nos hemos quedado sigue sin poder hablar de la sucesión en el Partido Popular ya es que tendremos días para hablar de eso bueno hombre es te digo lo social

Voz 0199 48:53 convertido en un auténtico Dalai Lama ya han si quieres te digo

Voz 1727 48:56 la frase del día a ver dime da Feijoo dos

Voz 0199 48:58 estos atención conviene no empezar a correr antes de iniciarse la carrera valga la carrera sí

Voz 1727 49:04 cuando segundos hoy cuando sepamos hoy la fecha del congreso parece que el veintiuno de julio eso le dicen fuentes del PP a María Jesús Güemes lo veremos hablaremos de eso pero de qué vas a hablar tú Toni Garrido buenos días