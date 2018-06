Hoy por Hoy (11/06/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 el les se

el nuevo Gobierno Nos estrena esta ahora en Europa a la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera acaba de llegar al Consejo Europeo de Medio Ambiente que se celebra en Luxemburgo ha confirmado antes de entrar que espera explicará la Unión que va a haber una nueva política medioambiental en España las autoridades europeas por su parte confían en llegar a acuerdos con nuestro país ante los expedientes abiertos por las infracciones cometidas con anterioridad en Luxemburgo está la enviada especial de la SER Griselda Pastor

Voz 0738 00:44 sí Regueras llega con un discurso nuevo pide una cláusula de revisión al alza ha dicho de los objetivos en renovables y eficiencia energética que asegura que el acuerdo es urgente que España citamos textualmente dejará de arrastrar los

Voz 4 00:57 por su como un referente que facilite que que anime a esa transición energética pronto creo que es fundamental también que esa gobernanza clima energía refleja una cláusula de revisión al alza de los objetivos porque probablemente las curvas de aprendizaje las tecnologías bueno ya es la

Voz 0738 01:13 la primera ministra del nuevo Gobierno que llega a esta reunión europea una reunión de Europa y asegura que sus objetivos son compatibles con los problemas en las regiones españolas que viven del carbón ha sido una entrada en la que ha coincidido con el comisario Cañete con quién se ha hecho una foto ya han confirmado bandos que van a mantener una reunión bilateral

Voz 5 01:31 gracias Griselda hay otra ministra de la Defensa ha dicho esta mañana

Voz 1727 01:34 aquí en Hoy por hoy que es momento de modernizar la Constitución Antonio Martín buenos días

Voz 1 01:40 dos días Pepa Margarita Robles cree que la Carta Magna debe incluir nuevos derechos y también poner de manifiesto el papel de España en el seno de la Unión Europea

Voz 6 01:47 es verdad que la Constitución pues el año setenta y ocho como cualquier norma jurídica está ponerse al día la España del setenta y ocho no tienen nada que ver con la España que vivos en este momento hay toda una serie de derechos que tienen que ser reconocidos la propia presencia de España en el marco de la Unión Europea pero es evidente es evidente que cualquier reforma constitucional exige un consenso exige el mismo consenso amplio entiendo yo que permitió llegar a la Constitución del setenta y ocho

Voz 1 02:14 más cosas hoy se va a conocer la sentencia de la rama valenciana de la Gürtel y según ha podido saber la SER esa sentencia va a acreditar la financiación ilegal del Partido Popular de Francisco Camps información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:25 la contabilidad Tim veraz que se nutría con fondos en negro de empresarios que contrataban con la Administración valenciana la sentencia acredita que el PP de Francisco Camps concurrió dopado a las elecciones municipales y autonómicas de dos mil siete ya las generales de dos mil ocho nueve empresarios han sido condenados la sentencia desvelará a cuánto ascienden las condenas de los miembros de la trama y de los políticos entre ellos Ricardo Costa o Vicente Rambla Francisco Camps no fue acusado porque cuando los responsables le apuntaron como la X de la trama ya habían prescrito los delitos llegamos hacia las diez

Voz 1 03:00 tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 7 03:05 el Madrid en Madrid la Fiscalía has hecho cargo de los dos menores detenidos este fin de semana en las fiestas de Coslada acusados de apuñalar a un joven de diecinueve años en el transcurso de una reyerta la investigación apunta a que se trata de un nuevo enfrentamiento entre bandas latinas SER Henares Javier Galicia

Voz 0094 03:18 los detenidos de origen ecuatoriano podrían haber actuado en un enfrentamiento relacionado con las bandas latinas es una de las hipótesis que maneja la policía en la reyerta que ayer afortunadamente se saldó sin consecuencias graves en las fiestas de Coslada el ataque de dos menores de quince y diecisiete años de edad a otro joven de diecinueve años tuvo lugar en el recinto ferial la víctima recibió varios cortes en la cara y una herida punzante aunque no penetrante según el parte médico del que fue atendido primero en una UVI móvil del Summa después en el Hospital del Henares donde fue dado de alta el supuesto autor de la puñalada está ya a disposición de la Fiscalía de Menores

Voz 7 03:52 nueva jornada de huelga de los trabajadores del cero diez niña en Madrid el teléfono de atención al ciudadano del Ayuntamiento de la capital huelga que vienen desarrollando durante los fines de semana y lunes alternos desde el pasado treinta de abril ya que está llamada a la plantilla de más de cuatrocientos setenta trabajadores para reclamar a la empresa adjudicataria que acabe con las diferencias salariales y organizativas piden al gobierno municipal que medie en este conflicto que se encargue plenamente de controlar el cumplimiento del pliego de condiciones Amparo Martínez extrabajadores del

Voz 8 04:18 la de Comisiones Obreras han podido hacer mucho más de lo que se ha hecho y ahora lo que pedimos es que por lo menos vigilen a esta empresa que va a seguir con nosotros otros cuatro años más de posiblemente otros seis haga lo que tiene que hacer y lo que viene Diego mínimo que lo cumpla

Voz 7 04:32 Comisiones Obreras ha convocado a los medios esta mañana para informar sobre el desarrollo de la huelga no descarta mantener las movilizaciones e incluso intensificar las si la empresa continúa negándose a negociar y esta mañana el pintor Domingo Zapata va a restaurar en directo en la plaza del Reina Sofía sume Nina una de las ochenta y cuatro icónicas figuras de Velázquez que están repartidas por toda la capital la exhibición termina en junio el mes que viene sesenta de esas meninas saldrán a subasta con fines benéficos trece grados en Gandia

Voz 1995 05:38 buenos días no no quiero parecer cenizo de no que es lunes además pero como individuos complejos que somos hemos convertido en nuestro entorno en una mezcla de oportunidad y amenaza Silvia barreras inspectora de la Policía es Cyber policía buenos días Silvia buenos días conseguí hace unas semanas me costó pero conseguí librarme de Facebook en tres semanas sin saber qué hacer pero al final lo conseguí creo eh no lo tengo claro tú crees que debería borrar me también de de Whatsapp para para intimidad mi privacidad no sea vulnerada

Voz 5 06:08 si quieres que Facebook no tenga datos tuyos a partir de ahora sí pero todo lo que ya hayas aportado ya lo tiene Facebook en su hermano

Voz 1995 06:18 bien también llevó compartir fotos a mis hijos en redes sociales de autoría lo lavamos con el juez Garzón hay cada vez más más peleas en los juzgados de padres que deciden separarse o o veces incluso siguiendo juntos sobre si subir fotos uno de los niños es es bueno o malo tú crees que debemos hoy fotos a mis hijos a Facebook o a la social seis no que ya nuestra vida o cualquier otro

Voz 5 06:38 yo siempre recomiendo que no porque aunque estemos muy orgullosos de nuestros hijos de los monos que son evidentemente hay depredadores que están detrás de la red utilizan esas fotografías para hacerse pasar por otros menores e intentar captar víctimas por lo tanto sólo estamos dejando más fácil

Voz 1995 06:55 problemas de acoso fraude noticias falsas manipulación e problemas con la difusión de datos personales fotos íntimas tanta gente no no somos muy conscientes y no sé si los jóvenes que utilizan las redes sociales lo hacen de una forma inconsciente kilos mayores no sabemos siquiera que exhibición peligro detrás de lo que estamos haciendo cuál es el principal problema de las redes

Voz 5 07:19 yo creo que es la la necesidad casi pública de contarlo absolutamente todo parece que lo que no se vende no existe estamos entrando en una hemos entrado en la sociedad totalmente visual no parece que que ya no tiene nada importancia lo que hacemos ni valor si lo compartimos y sino somos o recibos la aceptación el me gusta de los demás

Voz 1995 07:40 Silvio barreras a la persona que hacerle todas estas preguntas porque es inspectora de la Policía Nacional la investigadora especialista en cibercrimen y seguridad informática durante más de diez años dirigió los grupos de investigación tecnológica ha formado parte de Europol ha dado clases en universidades y acaba de publicar su segundo libro instinto y pólvora la vida real de una inspectora de policía en plan ETA porque te hiciste inspectora de policía y porque además en delitos tecnológicos qué

Voz 5 08:06 vi que era el presente cuando llegue hace once años vi que era al presidente que sabía que había llegado para quedarse el futuro de la investigación cualquier hecho tiene una componente tecnológico y cualquier evidencia

Voz 3 08:18 hora de todas las investigaciones en las que participado

Voz 5 08:21 la evidencia hasta el móvil están un ordenador y esos clave para una investigación todo dicho lo vi dije yo me quiero quedar porque estos el presente y el futuro porque inspectora pues para dirigir mis propias investigaciones y poder decidir no que qué camino tomar qué líneas de investigación

Voz 1995 08:36 inscribir a los los delincuentes van por delante de la policía famosa frase perdóname la policía no es tonta es verdad ya sabemos que no lo es apreciada nominal y que hace cosas maravillosas pero parece que siempre el crimen tiene la obligación de un paso por delante esta sí

Voz 5 08:51 claro es que uno no tendríamos trabajo no eso es lo oprime

Voz 1995 08:54 pero sería fantástico Arias desaparece

Voz 5 08:58 declaran los malos tienen que ir por delante para idear nuevos mecanismos de de de pues bueno de cometer un delito y que la gente Joschka

Voz 1995 09:05 aquello sus bueno lo último que hemos conocido este fin de semana Silvia es que que dos vecinos Gran Canarias hicieron pasar por una mujer tailandesa para estafar treinta y seis mil euros once años gallego estas alturas estoy es casi normales noticia muy habitual lo que alguien caiga parece sorprendente eso que sigas cayendo desde dinero a alguien que se hace pasar esto es el pan nuestro cada día es el pan

Voz 5 09:30 de ahí hacia la mente porque digamos que yo me atrevería a decir incluso que el noventa por ciento de de los delitos no que de estas de estos hechos delictivos que se cometen en la red tienen Noma una motivación personal del desconocimiento e ignorancia el cambio generacional al mundo tecnológico está generando pues que que cada vez más más víctimas y además que esto conlleva un proceso constante actualización en el que no se molestan saber que ha que hacen los malos de los como en el mundo físico tú lo ves venir pero en la red no sabe qué has conocido

Voz 1995 10:04 con responsabilidad de tu cargo algún príncipes senegalés seguro pero cómo puede ser yo cuál cuando recibo este mensaje oyente no llega eh ya no llega yo creo que se han cansado pero cómo puede alguien caer en eso sea como realmente alguien puede creer de verdad que un príncipe africano te manda una carta a Ci U para decirte mira tengo mucho dinero pero ahora no lo puedo sacar déjame tuvo el tuyo en serio como como sigue cayendo la gente en eso

Voz 5 10:37 pues es inexplicable todavía no entiendo por qué la gente sigue cayendo pero sí que es verdad que con ese cambio al mundo tecnológico hay gente que piensa que Internet es un mundo mágico mundo lleno oportunidades y al final sí que lo es pero para para los malos

Voz 1995 10:51 el malos somos ingenuas abaratados

Voz 5 10:54 estas eso se traslada a la red

Voz 1995 10:56 bueno vamos a seguir hablando con Silvia en unos segundos antes déjeme saludar a Rosa Márquez muy buenos días yo estoy

Voz 5 16:52 ahora estoy haciendo un proceso de adaptación alguna serie no pero aun así no porque entre que ya tenemos bastante con mi trabajo y que lo que ves te indigna porque esto no se darían la vida no dice

Voz 1995 17:03 qué tal tu ves CSI de no

Voz 5 17:05 de azul

Voz 1995 17:06 desde ahí porque es que a ver si no tiene su líquido azul que apuntas a todo hoy

Voz 5 17:11 es que si fuera la vía reales que a los cinco minutos había trabajo ya el capítulo de la serie obviamente

Voz 1995 17:16 bueno te está bien que ocupe su tiempo en otras cosas en escribir libros por ejemplo en la vida real de una inspectora de policía en tu casa más especialista en en cibercrimen te obliga a estar constantemente aprendiendo a toda la policía tiene una potencia constante de aprendizaje

Voz 5 17:31 pero en nuestro caso es mayor todavía constantemente es muy duro muy duro de hecho yo siempre lo he dicho que si no tengo hijos pero si los hubiera tenido yo no sé si hubiera podido llevar este ritmo infernal de de las tecnologías porque te preguntan por todo a lo mejor tú eres experta en determinadas redes sociales un determinado tipo de investigación y te preguntan por todo y cree que el que sabe de tecnología tienen que saber de todo es imposible

Voz 13 17:52 desde esto no me funcionan los renal

Voz 5 17:55 también

Voz 1995 17:56 hablas de bueno no tienes hijos pero tu dejaría es que tus hijos tuvieran un teléfono

Voz 5 18:00 tengo sobrinos y yo leo mi hermano que se los deje a partir de nada prudente que pueden ser entre los once doce trece años depende para qué herramientas niña de once años puedo jugar a un juego social sin conexión a Internet ojo siempre vigilado por sus padres y que no tenga acceso a medios de pago y luego bueno con el con el tiempo con la edad permitiendo por ejemplo cuñada de de catorce años puede este en alguna red social

Voz 1995 18:23 catorce años en la red social porque hace un niño de lotería conocimos el dato un siete por ciento de los niños que nacen en España los tres años un siete por ciento ya tiene una cuenta abierta en Facebook fotos

Voz 5 18:34 es una barbaridad una barbaridad estar vendiendo la intimidad de tu hijo a una empresa privada que está comercializando con con su imagen no sabes además tu hijo cuando tu hija cuando crezca IT noventa años la tienen que ver sus fotos seis Un cualquier que ocupen puestos responsable de sus fotos en pañales o en el carro eso es para mí me parece eso hasta vejatorio

Voz 1995 18:56 es verdad que nunca osea todos tenemos el mejor concepto nuestros hijos que no te imaginas a tu hijo del presidente con las fotos con el historial facebook abierto sobre cómo se bañaba cuando

Voz 5 19:03 ahora imagínate si ahora buscan para coger un tuit hace cinco días o de tres meses que pueden rebuscar dentro veinte años cuanto ya no se cualquier foto que uno tiene no los mai mai es el rico ridiculizar esa esa imagen yo creo que se está haciendo muchísimo daño un flaco favor a los

Voz 1995 19:20 sabes que has dicho muy interesantes sobre subir las fotos para que una empresa comercialice con ella me parece que las grandes compañías como Facebook de la que insisto conseguí creo que conseguir borrar me hace algunas semanas ese fin ganar dinero comercializando nuestra información hace pocas semanas el dueño de Facebook que también lo hizo en el Parlamento Europeo se sentó el Estados Unidos pidiendo perdón vamos a escuchar momento como Mark Zuckerberg el dueño el patrón de Facebook pedía perdón

Voz 3 19:46 esto ha supuesto una quiebra grave de la confianza Lamento mucho que algo así haya sucedido nuestra responsabilidad básicas proteger los datos de la gente y no podemos hacerlo no merecemos la oportunidad de servir los así que ahora nuestra responsabilidad irá encaminada a asegurarnos de que esto no vuelva

Voz 5 20:02 suceder eso que dicen no está donde estaba esperando a que escampe el chaparrón en esos días que él tiene que obviamente dar explicaciones pues Sastre exige no pero él está pensando por dentro bueno pues Facebook es muy grande tecnológico como Google o cualquier otra empresa tecnológica y al final ellos son los que tienen acceso información y tienen ese poder ir mucho más poder incluso cualquier institución política estoy seguro

Voz 1995 20:28 bueno vas alarde de asuntos escabrosos y algo tú te has tenido que enfrentar alguno de ellos de acoso te mensajes tremendos en las redes sociales pero antes mencionadas dócil hasta cuanto hasta cuando ve pueden perseguir mis mis mensajes dio como individuo tengo derecho a evolucionar no a pensar una cosa ser del Barça ahí de repente Diego mira pues ahora me hago el del Numancia o del Zaragoza animo por cierto hasta cuándo puede perseguir mi mixto no existe una regulación sobre cuando las cosas caducan los si existen otros territorios pero en cuanto la información no caduca nunca

Voz 5 21:02 no era además de chollos aunque te puedan decir a sus términos que condicionan las que ellos van a retirar por poner un ejemplo después de cinco años de la publicación esa información otras tres meses que éste publicada el uso que se hace donde se guarda donde esos son algo que que quedan sus el su privacidad ida cual tú sabrás

Voz 1995 21:22 cuántas redes de pederastia existen porque cada dos por tres descubrimos era en este cae que es que me sorprendió mucho porque es que hay es una aplicación para llamarte llevarnos en vivo como ya existe en otras ya están incorporadas al teléfono pero cuántas redes de pederastia existe

Voz 5 21:39 pues tantas como individuos allá con esa finalidad abre sonaban nunca claro claro está es que me lo dice el Fever depredador en este caso el el pederasta el pedófilo antes lo recuerdo hace ya hace quince años se hacían algunas redadas en videoclubs y entonces pues el que tenía material pornográfico infantil tienen que esconder las cintas de VHS además pero es que ahora el pederasta incluso normaliza situación no hay dice que a los niños es algo natural como puede ser cualquier otro tipo de orientación sexual en fin cima la red para ellos es un altavoz de una forma más de poder tapar esa actividad criminal

Voz 1995 22:19 ha sido el año dos mil ocho cuando empezáis con la unidad la Brigada de Investigación Tecnológica Beat que seguirá en dos mil ocho erais solamente dos La inspector y tú lo pasa es todo más fácil porque la gente ingenua los dos criminales subió en sus propios vídeos

Voz 5 22:33 a ver si éramos eh dos redes en redes sociales fuentes abiertas en la habite éramos más éramos alrededor de cincuenta no pero en ese grupillos de cocía por las redes sociales no yo lo dije yo noto que es gente que suya de todo de todo yo decía pero bueno esta gente no sabe que que esto puede tener una respuesta unidad que aunque tuyas conducido de forma temeraria aunque tú ya has pegado alguien lo lo cual les eso tiene que genera una responsabilidad eso no puede aunque ha sucedido el hecho en sí tienen responsabilidad tiene que haber algún mecanismo policial judicial que permita seguir este tipo de conductas y nos costó al principio mucho porque no había regulación lo que por lo menos en la mentalidad de que un delito si podía cometer el mundo físico ese podía trasladar a hacer visible

Voz 1995 23:18 yo una ambivalencia anunciaron una cosa real pero esto está la has viento al con cual

Voz 5 23:22 la mente es como Arabia

Voz 1995 23:24 alguien por Mentana conducirá trescientos por la autopista pero como están las desangeladas no muevan a encontrar la gente en ese sentido es la está bueno hemos aprendido pero todavía sigues viendo algún energúmeno algún idiota que conduce a trescientos por hora por la autopista hielo sube

Voz 5 23:39 el caso es que cada vez menos porque saben que hay responsabilidades penales por eso pero lo hay entonces yo entiendo que no sé que la gente no no aprende yo creo que el deseo al final el afán de ponerse el ego personal algunos se lleva superar esa niña no incluso a asumir responsabilidades penales contar de estar el primer día hundía sólo en la palestra ahí en en boca de todo el mundo pensando que ha hecho una falda

Voz 1995 24:02 en España se tipificaron los delitos de odio que es bastante genérico hecho era que el Código Penal recoge los editors cedió pero bueno nosotros delitos de odio son son genéricos el doce de mayo dos mil catorce ocurría algo que para muchos supone el punto de inflexión donde empezamos a darnos cuenta de que las redes sociales eran foco de mal para

Voz 1552 24:21 los la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco ha sido asesinada víctima de al menos tres

Voz 3 24:27 disparos dos de ellos le alcanzaron de lleno

Voz 1995 24:30 en ese momento la Brigada de Investigación Tecnológica estuvisteis que enfrentar a comentarios a sucesos de extraordinaria dureza después de un asesinato la gente hizo canciones ofensivas burlas y todo tipo de comentarios insultantes sobre la víctima

Voz 5 24:44 sí la verdad es que lo pasé lo pasé muy mal porque llegaban reportes de ciudadanos incluso a los propios medios y a partir de ahora qué pasa que todo se puede decir cualquier cosa la red todo vale que es delito que nos delito cuál es el límite de la libertad expresión hasta dónde se puede llegar claro a mí me pillaba nuevas nuestro grupo era como Sísifo vale yo tengo muy claro que que no que no todo vale en la red no pero dónde está el límite no incluso prudencia no había casos previos a los órganos judiciales todavía están en esto muy verdes entonces al final tuvimos que dar ese paso de decir bueno vamos a poner un poquito de de de sentido común a saber estos sucede en el mundo virtual pero es reflejo del mundo físico luego argumentando que con las medidas con las armas herramientas que teníamos nosotros jurídicas y policiales pues intentamos plasmar un poco de sentido común en las investigaciones

Voz 1995 25:34 en todas estas apadrinado las calles antes entonces estabas comiendo las calles patrullas todavía o ahora es en esencia pero patrullas las redes es lo mismo

Voz 5 25:42 sí claro yo yo patrullan la evidentemente las herramientas no te voy a decir una charla digo antes yo patrullaba como Policía Judicial tienes otros límites no quizá más amplios por ser policía juicio a la hora de de investigar a como particular es algo ya tienes quitó quizá por protección de datos más limitaciones pero ojo policiales no se pierde nunca tu patrulleros yo patrocinado

Voz 3 26:07 y cuando que está algo de haber vemos documento

Voz 1995 26:11 tenemos pero cómo se puede denunciar esas cosas y un encuentro con algo hay que ser muy no inapropiado porque hay cosas inapropiadas que no son ofensivas o simplemente son cosas de mal gusto pero cuando me encontraba es un flagrante delito una amenaza que hago donde a quién recurro pongo un arroba policía ya está

Voz 5 26:30 no es eso precisamente no hay que hacer no porque haber ahí canales de reportes en correos electrónicos en la página de Bolivia punto es los que hay determinados correos de contacto de los grupos de investigación entre ellos el de redes sociales y ahí es donde de forma privada hay que reportar esos contenidos porque si lo hacemos mencionando a la policía lo digo muchas veces ponemos el punto de mira a un posible autor damos pie a que está autor borre absolutamente cualquier evidencia que queda

Voz 1995 26:56 esta es una cuestión personal es una una curiosidad vosotros habéis visto cosas en las redes porque luego no sabemos lo que de vez en cuando escuchamos hablar de la web de la web profunda de la red muy muy muy profunda pero vosotros tenéis que haber visto cosas difíciles duras

Voz 5 27:15 sí la verdad es que ves cosas que Rojas siete pueda está mal cuerpo en grupos de Facebook de imágenes violentas de de de de vídeos que dices sobretodo piezas a mí me da asco y hubo de Poli veinte años Isidoro dándome asco que puede pensar a un menor de trece años o cuando se producen asesinatos y la gente los graba estos atentados que se producen que además la gente piensa en sacar una cámara un móvil me de estar ayudando a la víctima al están en suelo desangrándose y piensas que asco no y además que los menores lo vean en la red en nunca terminas de edad

Voz 1995 27:48 el otro ejecutoria sobre eso no no quieren imaginar lo que tú las visto industrial no sabríamos los demás como volver a casa después de eso no pero voy a una polémica evitaría precisamente por una un atropello en una estación de tren una víctima en el suelo y a alguien desde el andén haciéndose un selfie la víctima detrás no sí sí que vivimos entre ninguno estamos exentas pero vivimos en una a llena de de gente cuestionable voy a emplear una palabra amable pero Ordín usted me entorno en fin ya no es sentido común es simplemente no

Voz 5 28:21 no sé si está frivolizado oí todo todo lo vemos como si fuera una película lo que pasa en el mundo físico y tiene razón las redes yo creo que estaba esto creando precedentes muy preocupantes porque ya la gente se preocupa más por por por grabar esa obscena pues al fin más que por ayudar a que necesita tampoco las redes tú puedas ver muerto pero no

Voz 1995 28:48 puede haber un pecho de de hay una condena movilizar a la sexualidad en algunos casos pero de repente con todo enganche zona no empecemos a regular esto en nuestro propio interés no bueno sirio Orera estudió Terapia Ocupacional ingresó en el Ejército colaboró en las labores de limpieza del policía va atribuyó las callas y luego sube años patrullando las redes en el departamento forense digital de la Unidad de Investigación Tecnológica hoy bien a presentarnos instinto y pólvora la vida real de un inspector de policía volverás al cuerpo

Voz 5 29:17 no lo sé depende yo sigo mis tinto tinto de momento me ha dicho que que tengo que explorar otros mundos que tengo que muchas oportunidades que hay que seguir creciendo

Voz 1995 29:29 esto siguen distinto no la pólvora que es como se es tinte pólvora de ETA Siria muchísimas gracias

Voz 22 29:34 nosotros eh eh

Voz 23 29:43 no sé si Eli por ahí por ahí vi vi vi

Voz 5 30:05 en esa

Voz 22 30:09 Angel fre eh eh eh

Voz 23 30:19 ahí a eh mira ahí ahí ahí ahí Toni

Voz 11 34:57 no voy además indies resumen

Voz 1995 34:59 noticias incluir esa Airbnb los sitios hay una lista una lista fue una lista de sitios

Voz 1 35:05 que empiezan a regular contra Airbnb porque están muy enfadados yo he ido lugares en España si no nos ilegales o casi legales o muy bien limitado en el uso

Voz 37 35:16 de esos porque está excavando que en algunos centros históricos algunos ciudades pero miran muy buenos datos sobre Airbnb para para demostrar la fuerza de este negocio

Voz 38 35:26 Juan Klum millones de vivienda

Voz 3 35:29 hay bien

Voz 38 35:31 sin un mil países perdón lugares mil novecientos uno países treinta millones treinta mil millones pero

Voz 1995 35:41 vale la pena hay que quiere seguirlo dado contigo eh esos datos son regímenes

Voz 1 35:48 treinta mil millones el valor de una compañía que no tiene ni una sola cama piénsalo no no no es un remedio no haría nada de un solo salón abre tiene cuatro millones de viviendas ver el aquí

Voz 37 36:01 era contra ellos sí han han han empezado iba a continuar el último país donde es Japón

Voz 1995 36:06 John Sidney Berlín Amsterdam París Barcelona las esas Navidades Nueva York San Francisco Santa Mónica son los lugares donde empieza a haber problemas para Airbnb porque parece en algunos casos llamativa bueno ustedes ya lo saben este fin de semana las cosas cambiaron conocíamos noticia Mariano

Voz 1322 36:24 el expresidente

Voz 1995 36:28 en una nueva etapa bajo la presidencia de Mariano esto les así un poco y se te queda el cuerpo por Mariano Barroso presidente de la Academia de Cine muy buenos días

Voz 1484 36:38 hola por un momento me me he estremecido

Voz 1995 36:41 días muy buenos días Mariano Barroso director así lo leíamos en Mariano nuevo presidente como favor ha cambiado nada Mariano es director productor guionista ha ganado tres premios Goya responsable de películas como KAS va a Hormigas en la boca a los nuevos Washington éxtasis y todas las mujeres el sábado es el nuevo presidente de la Academia de Cine enhorabuena en primer lugar muchas gracias gracias porque es un cargo para que hay que felicitar a quien lo toma verdad bueno se supone que lo lo hace de forma voluntaria nadie nadie te obliga a eso te lo aseguro bar porque hay que decir que el presidente no cobra nada no por Ana bueno cómo cómo afronta el reto porque desvela que es verdad que que la Academia ha sido protagonista durante mucho tiempo ha estado al frente de esta defensa de la cultura del cine español como Thomas el reto que tienes por delante

Voz 1484 37:33 mira el el reto consiste sobre todo en en que en un en un sector en un colectivo en una industria que por naturaleza es muy disperso y tiene muy pocas estructuras de referencia la Academia lleva muchos años ya funcionando es una estructura muy sólida que tenemos que conseguir que con se que se convierten en la casa de todos los cineastas a veces yo sé que hay mucha gente que la mira con escepticismo de hecho fíjate que enseguida la la gente me pregunta pues igual que tuvo cómo insinuando vaya vaya marrón no vaya situación y encima ni cobra no pero no sé yo creo que que se pueden hacerle se pueden hacer muchas cosas hay una labor muy muy grande desde el día a día la principal de todas esta que te digo no convertir la Academia en la casa de todos en un lugar de referencia y que esté sobre todo en La Vanguardia que no vaya a remolque sino que vaya abriendo caminos y planificando actividades porque en el cine de la sabes que está cambiando cada día no sólo como en sus formas de producción también de exhibición la gente ya avecine de mil maneras distintas tenemos que estar al día hay que actualizarse

Voz 1995 38:39 bueno Mariano Barroso el nuevo presidente de la Academia fines y permíteme que te presente que conoces a María Guerra que es directora de programas de vivir en la Cadena hacer

Voz 3 38:46 hola qué tal María es la próxima presa

Voz 1995 38:49 cuenta de la Asociación de Informadores Gráficos de España así que presidente presidenta encantada montado

Voz 3 38:55 el que es bueno pues gracias

Voz 1995 38:58 sea por decirlo de una forma aclara María esto antesala porque tú eres la presidenta de los Premios Feroz era así Mariano S realizará los Goya sí María esto antesala

Voz 3 39:08 bueno pero la verdad es que hay que decir que con la llegada de Mariano Barroso a los a los Goyas ya sea es bastante inaudito que se sepan los presentadores de la gala

Voz 39 39:18 que que hace tanto tiempo con tanto tiempo con lo cual no va a haber ninguna improvisación lo vais a tener todo a Andreu Buenafuente Sílvia Abril osea sea que cómo ha sido esa decisión que es lo que pretende hacer con estos nuevos joya

Voz 1484 39:36 mira esto de lo esto de los Goya de la Academia es una cosa que que que se aprende haciendo es como ser padre no hay nadie que te enseñe vas descubriendo cada día cosas nuevas entonces con la Academia pasó eso hicimos una tomamos una decisión toda la toda la la junta directiva de todas la asamblea de externalizar la gala la última bueno el resultado fue el que todo el mundo conoce y enseguida los dos días Nora Navas y yo no porque Ivonne Yvonne Blake que que siempre le mandamos un recuerdo y un saludo con mucho cariño

Voz 1995 40:05 la anterior presidido la anterior presidenta

Voz 1484 40:08 eh bueno estaba convaleciente ir entonces a los dos días nos pusimos en marcha ir nos pusimos en marcha de la mejor manera que que sabíamos hacer los dos da Antonio ahora como yo somos gente de cine también ahora se une a nosotros Rafael Portela también otro productor de cine sabemos que la clave para un buen rodaje está en la en una buena preparación al final se trata de ir eliminando todas las inseguridades y todos los imprevistos in la clave está en el tiempo dijimos bueno aquello se pone en marcha y eso hicimos nos pusimos en contacto con con Andreu con Silvia in y la verdad es que teníamos cerrado el acuerdo hace un par de meses pero no queríamos darlo a conocer hasta que no fuéramos en Asturias

Voz 1995 40:51 presidencia de la marino habéis hablado de deslocalizar los premios Goya que tradicionalmente se en Madrid yo creo que siempre estando en Madrid corregimos

Voz 3 40:59 es una vez en Barcelona también una vez en el año dos

Voz 1484 41:01 mil me parece que fue se hicieron en Barcelona así si la idea es descentralizar bueno es importante no abrir porque no solamente hay cine en Madrid ahí hay cine muy pujante muchas muchos comunidades no hay entonces bueno estamos estamos viendo varias opciones y esperamos cerrarlo muy pronto también pero pero no tienen por qué ser siempre en Madrid

Voz 3 41:22 si uno de los problemas que yo encontraba con los con los Goya es que el guión es como muy no sé qué es limitaciones tenéis no por ejemplo los Feroz es mucho más Gamble

Voz 5 41:30 con mucho más bestia es cierto que pagar nosotros

Voz 3 41:33 mucho más fácil porque no tenemos un Ministerio

Voz 39 41:35 yo ni ahí no hay un control editorial pero pero vosotros cuál es vuestro control no sea quién va a escribir el guión de Rato va esa estatua ahí encima

Voz 1484 41:47 nosotros nosotros no tenemos ningún control de hecho en alguna ocasión los el ministro de turno pedía leer el guión hay vi eso es una prerrogativa que es nuestra es de la Junta diré te iba realmente no tenemos más control que el que la junta directiva y las personas que lo presentan y que lo dirigen el guión y el pacto que hemos hecho el contrato que hemos hecho con con El Terrat y con con Andreu y con Silvia es que todo se va a hacer de mutuo acuerdo de mutuo acuerdo quiere decir que estamos por una labor totalmente eh eh de de de coordinación activa de de colaboración es decir no se trata de que nadie le imponga nada a nadie sino que es todo sabemos tanto de El Terrat esta Andreu Silvia como nosotros sabemos que esto es la fiesta del cine español ellos son conscientes les hemos pedido una serie de de asuntos que tienen que ver justamente con la reivindicación del cine con intentar colocar el cine español en el lugar que le corresponde de cara a la a la opinión pública hay de cara a la sociedad que es aplicar de una vez por todas y no nos cansamos que el cine no no es una industria perdón que vive del Estado sino todo lo contrario es una industria que que subvenciona al Estado y los números están ahí para demostrarlo Iggy en base a eso y en base a a reivindicar toda nuestra historia que nuestro gran capital y todo nuestro presente eh bueno es una fiesta de homenaje al cine y a Andreu Silvia tienen un tienen una trayectoria suficiente como para que nadie dude de de ellos no entonces es

Voz 1995 43:11 otro acuerdo bueno esta mañana Mariano hice lo hemos propuesto hay aceptada amablemente nos hemos propuesto un ejercicio interesante tenemos la certeza de que los productos culturales que elegimos lo que consumimos en el fondo los define lo podía definir quiénes María viendo las series que ves que lo que te gusta bueno viendo nevera ya ni te cuento María Guerra presidenta

Voz 13 43:32 que dice los Mariano algo obra en la que te va

Voz 1995 43:38 no sucedía conocer mejor al presidente de la Academia cine español a partir de sus películas españolas favoritas perdido hemos hecho Mariano da nuestros películas españolas porque la mejor manera de conocer al nuevo presidente y queremos hacer extensiva esa pregunta a todos ustedes a los que nos están escuchando cuál es tu película favorita española cuál es la peli enjuició que condensa mejor las virtudes del cine español pueden llevarnos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta o bien a través de Twitter usando hasta hoy por hoy cine español llega algunas películas antes de conocer las tuyas es decir Mariano que tan poco es que estemos sorprendidos con tu selección por qué está muy bien enseguida la compartimos pero por ejemplo dice Noemí Redondo Cría cuervos de Saura todavía escondidas de poco mayor que su protagonista más tarde la dio una y otra vez mientras dejaba escondida a mi propia niña esto lo dice Noemí Redondo por ejemplo dice Javier lado la buena estrella esas interpretaciones excepcionales esa música por favor compartan con nosotros es tu película española la película que definiría las virtudes de de nuestro cine haber Mariano tenemos de Asturias la primera de las películas que has elegido

Voz 13 44:45 esta vez Rey que dit de encargar el inhumano mejor no tiene nada que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos

Voz 1995 44:54 en El verdugo de Luis García Berlanga del año mil novecientos sesenta y tres por qué te gusta especialmente el verdugo como Mariana

Voz 1484 45:01 bueno el verdugo igual que las otras te podría haber dicho cien o doscientas o trescientas películas se pero no hay tiempo para tanto

Voz 40 45:08 el verdugo bueno es es es Berlanga Azcona ese es el el

Voz 1484 45:14 cine es España en estado puro es esa ese ese ese esa Comedia Negra ese esas esas esa tragedia contada con una con una especie de cotidianeidad que que espanta nuevo y que que no es explica muy bien de dónde venimos de donde venimos porque al final venimos de esa de esa España todos no yo creo que ayuda mucho a entender muchas de las cosas que nos pasan y de los garrotazos que nos tendemos a dar entre unos y otros

Voz 3 45:43 no a mi me gustaría solamente hablo con el ministro de Cultura has preguntado habéis hablado de cine de sus películas favoritas

Voz 1484 45:51 abre un momento el día de la toma de posesión dijo que nos dijo que era una que era un apasionado del cine cosa que ya sabíamos también sabemos que es una persona muy sensible que está muy dispuesto a a escuchar digo muy sensible al cine a las actividades de cine y de teatro y que está muy dispuesta a escuchar y que está muy interesado en la en la situación del cien entre estamos ahí expectante no en no tuve ocasión de hablar de sus películas favoritas la verdad tú Ave María

Voz 1995 46:18 yo no horicas podía haberle propuesto una de las tuyas El extraño viaje de Fernando Fernán

Voz 2 46:25 este vino está riquísimo Lion vino en toda la provincia es que Doyen hacia el esto sabía un rato sabía

Voz 1995 46:34 en el año mil novecientos sesenta y cuatro buenos años para el cine español Mariano

Voz 1484 46:40 la película que estuvo censurada durante mucho tiempo porque contaba era una versión del famoso crimen de Mazarrón también otro retrato de una España sin poner en primer término cuál era la realidad sino utilizando como de telón de fondo no que es lo que lo que más lo que más valoro de esa película la vi la vi en su día cuando tenía no sé de dieciocho veinte años y me quedé alucinado completamente la vi recuerdo perfectamente hasta el cine en el que la beso en Tel Aviv es de esas películas que recuerdas la sesión el cine donde la beso me pasó eso en El extraño viaje gran película grandísimas interpretaciones excelente guión y una ironía eh que te que te desarma no

Voz 1995 47:17 bueno estamos conociendo al nuevo presidente de la Academia de cine español a través de las películas favoritas españolas de nuevo presidente de la Academia de cine español a ustedes lo mismo de los hay algunas muy buenas quiero tampoco aquí hacer proselitismo pero ya algunas de las que ustedes esconden algunas quinientos habían vida hoy son maravillosas enseguida las compartimos hoy por hoy cine español es la etiqueta hoy por hoy cine español diez y cuarenta y siete minutos una hora menos en Canarias siguen escuchando

Voz 41 47:46 en Hoy por hoy Toni Garrido

