Hoy por Hoy (11/06/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1645 00:00 el capi

Voz 1 00:07 no sé

Voz 1645 00:09 sí sí eso informáticos

Voz 1 00:14 son las once las diez en Canarias la ministra de Sanidad confía

Voz 1645 00:17 Amado que ya está trabajando para elaborar un decreto que habilite la universalización de la sanidad es decir que garantice la atención sanitaria a cualquier persona que resida en España Carmen Montón hace unos minutos en Valencia para dejar

Voz 2 00:29 pero claro que la salud es un derecho y que no admitimos exclusión sanitaria o razón de procedencia de origen situación administrativa ese derecho es el que tiene que defender un Gobierno decente no estamos hablando de dinero no estamos hablando de estas cuestiones estamos hablando de salud de salud individual de salud también comunitaria

el Gobierno recuerda a Italia y a Malta que la protección de la vida humana forma parte de los valores principales de Europa impide que se proteja a los más de seiscientos inmigrantes que ahora mismo están en el Mediterráneo a bordo de un barco ya los que no se les permite acceder a ningún puerto en esa misma postura ha situado también esta mañana ciudadanos escuchamos a la ministra de Defensa Margarita Robles que estado esta mañana en la SER y Albert Rivera en Televisión Española

Voz 3 01:15 ahí está la pretensión de la vida humana que tiene pues luego es hubo su su plasmación en otros textos internacionales como la carta de mil Naciones Unidas etcétera por lo tanto yo creo que en una situación de riesgo para la vida humana en Vigo la prioridad tiene que ser siempre salvar las vidas humanas

Voz 4 01:32 no se puede en este caso

Voz 1645 01:38 eso están los convenios está en Ginebra

Voz 1645 01:49 ACNUR ha pedido a las autoridades de Italia de Malta que permitan ese desembarcó hoy se ha conocido que la Guardia Civil ha detenido una tercera persona acusada de abusar sexualmente de temporeros que trabajan en la recogida de la fresa en Huelva desde allí informa Santiago González

Voz 6 02:03 es la tercera persona detenida en Huelva por presuntos abusos sexuales perpetrados contra las temporeros que trabajan en la campaña de la fresa lo frutos rojos esta vez ha sido en la localidad Aljaraque y las trabajadoras afectadas son cuatro mujeres españolas que denunciaron lo sucedido la Guardia Civil procedió el pasado jueves a la detención de un hombre es empleado como ligero en la explotación agrícola como presunto autor de un delito de abusos sexuales las diligencias instruidas están ya en manos del Juzgado de Instrucción número cinco de Huelva la Interprofesional Inter fresas se reúne esta tarde para abordar la situación a la que se enfrenta e insiste en la tolerancia cero contra este tipo de actos

Voz 1995 02:33 aunque considera que también está siendo objeto de una

Voz 6 02:36 maniobra orquestada dice en su contra para generalizar estos abusos con la practica de todo

Voz 1645 02:41 y esa noticia que acabamos de conocer el joven piloto de catorce años Andreas Pérez que tuvo un accidente en el circuito de Montmeló ha fallecido Barcelona Elisenda con ley

Voz 7 02:48 quién era PES no ha superado las graves lesiones cerebrales que produjeron ayer una caída en un Campeonato Internacional de Moto3 en el circuito temo malo su equipo comunicado en un escrito de Twitter que ha muerto este sábado fallecido en el Hospital San Pablo donde ingresó ayer por la noche

once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 8 03:07 carriles el Madrid en Madrid

Voz 1275 03:09 de personas se concentran hasta ahora a las puertas de los juzgados de lo Penal en Ciudad Lineal para arropar a un activista acusado de un delito de atentado a la autoridad por intentar tener un desahucio de una familia de Vallecas ha hoy ha sido citado ante el juez para tomarle declaración ataque Otero buenos días

Voz 0441 03:24 buenos días si el activista Jorge Aranda debe comparecer en unos quince minutos ante el juez por el delito de atentado resistencia y desobediencia contra la autoridad que se le imputó cuando en mayo del año pasado participó en una acción antidesahucios que pretendía proteger a una familia con dos menores la Fiscalía pide para él un año y siete meses de prisión hoy sus compañeros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca amigos y ciudadanos sensibilizados con los desalojos forzosos han venido arroparlos a ellos les ha dado las gracias hace escasos minutos que ha dicho que la lucha sigue parar desahucios no es ilegal como estas concentraciones que se repetirán durante el proceso demandan que Aranda sea absuelto

Voz 1275 04:00 desde Italia a la Consejería de Educación no tiene previsto hacer un mapa de los centros educativos que contienen amianto no habrá ningún estudio técnico global como el sindicato Comisiones Obreras tras detectar que el ochenta por ciento de estas instalaciones podría contener este material tóxico el consejero Rafael Van Gray quién ha dicho esta mañana en Onda Madrid que sería inabarcable por coste

Voz 1645 04:18 no hay ahora mismo un registro niña

Voz 0831 04:20 ahí digamos lo único que estamos haciendo digamos en aquellos en aquellas obras que por otras cuestiones digamos se llega a detectar el amianto ahí es donde se produce la sustitución somos responsables de mil quinientos centros hacer catas en cualquier sitio que pueden ir desde el techo hasta las bajantes hasta cualquier de todos los elementos estructurales de colegios y determina de esa edad sería algo bueno pues que realmente es que es difícil digamos de acometer

Voz 1275 04:50 el consejero pide tranquilidad a las familias confirma que durante esta legislatura se ha retirado el amianto de once centros si están planeadas otras quince actuaciones trece grados en Gran Vía

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:33 en la Cadena SER Hoy por hoy

así es aquí seguimos siguen ustedes escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser y muchas gracias por todos los mensajes que están llegando hay decir que tenemos gustos todos eh hay más o menos parecidos ese mensaje de Hoy por hoy cine español sobre la película española que a su juicio mejor da forma y mejor configura Nuestro cine y sus virtudes pues eh pospuso al sean verdugo por supuesto Amanece que no es poco pues claro evidente así que es muy divertida ser estás listo está bien poner en común unos pues eso está muy bien que siguen en la SER asegura también que hasta ahora ya han visto la foto donde se ve a Donald Trump sentado cruzado de brazos con cara de enfadado mirando Angela Merkel y al resto de dirigentes del G7 bueno pues así acabó la cumbre de Canadá como el rosario de la aurora quizá el problema de esta como de todas las historias es que las contamos cuando ya han pasado así que lo mismo los historiadores el futuro deberán contar quiénes éramos de atrás hacia adelante porque para entender a Trump habrá que contar primero lo de Obama de la misma manera que para entender a Pedro Sánchez deberían contar antes lo de Mariano a esta hora pendientes en todo el mundo de esa reunión en Singapur que se situará dentro de unas horas el presidente americano y el de Corea del Norte interpretando el papel de los malos de una película mala como de sábado por la tarde Antena3 ya saben a qué me refiero dirigentes definiendo las estrías esos banderas hechas con caspa y aplicando aranceles al acero con el que se hace los barcos con el que entre otras miles de inmigrantes tratan de llegar a nuestras costas Mediterráneo convertido en esa gran fosa común en estos momentos más de seiscientas personas buscan Un puerto donde desembarcar buscan un futuro sólo necesitan el palo de la bandera para poder bajar y emprender un nuevo camino esa es la verdadera lucha Mejía

Voz 26 13:53 ya que he tardado una hora en aparcar que súper me queda lejos de casa que la peluquera me he dejado el flequillo muy corto en casa de mis abuelos no hay wifi que han cancelado miseria favorita que la pizza ha llegado Frida

Voz 27 14:05 estos deberían ser sus problemas y no irse a la cama sin comer ni que te casi doce años ni huir de tu país ayuda a terminar con el hambre y la desigualdad la pobreza somos ayuda ayude en acción

Voz 1995 14:24 tiene en estos momentos hay un barco de rescate del Aquarius dando vueltas por el Mediterráneo buscando algún puerto donde pueda atracar Italia y Malta no les han dado permiso han rescatado el mar a seiscientas veintinueve personas el barco ha sido fletado por las ONG esos mediterránea Médicos Sin Fronteras abordo ese barco es a la periodista de El País Naiara Galarraga mayor no tiene servicio telefónico pero a través de la radio del barco puede conectarse a través del juicio sí podemos acaba de mandarme es ajena Nine era podemos conectar unos con ella a través de Whatsapp así que si me permiten Naiara es un mensaje que estoy mandando en guasa Naiara cómo están los ánimos en el acuarios en el barco vamos a esperar unos segundos fue sin ayer a que estén este barco ahora mismo con seiscientas veintinueve personas a bordo puede escuchar y contestar aparece el el doble check parece que ha recibido el mensaje vamos a esperar unos segundos Si esa periodista de El País está grabando aquí pone está grabando audio a esperar a las segundas esa periodista de El País que en estos momentos estaba a bordo de este barco sobre el que está el foco del Mediterráneo puestos los ojos de Tondo acaba ya su respuesta esto es lo que nos contesta

Voz 25 15:37 ah pues en este momento hay calma hay tranquilidad aunque algunos inmigrantes se empiezan a preguntar a los humanitarios que pasa que porque llevamos tantas horas parados

Voz 18 15:47 para

Voz 1995 15:48 de Llera cuánto tiempo podrá aguantar el barco sin recargar combustible y víveres mar lanzamos el mensaje es una conversación on que estamos teniendo en directo y lo hacemos a través del único sistema que nos permite la tecnología afortunadamente

Voz 0577 16:04 qué calidad además hoy bien para poder hablar

Voz 1995 16:06 con la periodista del diario El País que en estos momentos está a bordo está grabando audios lo aquí está a bordo del Aquarius con seiscientas veintinueve personas a bordo que no saben adónde ir Italia como ya saben hasta ahora no les permite entrada ninguno de esos puertos el nuevo Gobierno ha sido bastante claro en su mensaje pero también sabemos que hay propuestas distintas el alcalde de Palermo ha dicho que esta ciudad va a estar siempre dispuesta a recibir barcos civiles militares comprometidos con salvar vidas en el Mediterráneo Nayar hasta ahora grabando ese mensaje que de un momento a otro nos va va a llegar recuerden cuánto tiempo podrá aguantar el barco sin recargar combustible y víveres es la pregunta queremos mandado nuestra nuestra compañera ante esa respuesta tenemos a un hombre que conoce bien la situación en la zona Óscar Camps Óscar muy buenos días

Voz 28 16:59 qué tal buenos y hombre estamos esperándola

Voz 1995 17:02 puesta para conocer en Cuzco cuando Óscar esto es lo que nos cuenta Naiara

Voz 25 17:06 quedar Costa preparado este barco está preparado para una dotación de tres semanas pero tres semanas en principio con una tripulación de cuarenta personas no con seiscientas veintinueve más a bordo que es la situación en la que estamos en este momento nos ha contado que es el coordinador de Médicos Sin Fronteras aquí a bordo que tienen comida hasta esta noche para todos

Voz 1 17:29 los migrantes por lo tanto necesitamos

Voz 25 17:32 se necesitan las personas que han fletados pegar cotos en que esto tenga una solución rápida porque atender a seiscientas veintinueve personas en un lugar como un barco como éste de setenta y siete metros de eslora es todo un desafío logístico ahora mismo estaban desplegando unas grandes lonas para quitarles el sol para que puedan tener sombra también hay que hacer espacio porque es es el típico asunto que empieza general las primeras peleas y eso es lo lo peligroso lo malo

Voz 1995 18:00 son las palabras de esta compañera diario el País a bordo de este barco de del Aquarius nos vamos a permitir no sé no sabemos si tenemos tiempo todavía permitimos hacer una una pregunta más creéis que podría atacar en atracar en Palermo capital de Sicilia o en algún otro puerto de Italia recuerdo esas palabras de de la alcalde Luca Orlando diciendo que sí que lo quiera recoger quiere acoger a esos migrantes nunca va a obstaculizar la llegada de barcos civiles son militares comprometidos con salvar vidas en el Mediterráneo pero es que el Gobierno italiano como ya saben ustedes que no lo permite puede en las próximas horas eh conocerse otro nuevo enfrentamiento entre la administración local en este caso la nacional está grabando el audio Dallara eh sigues ahí verdad Oscar

Voz 28 18:47 si hay un aquí sigo permiten un segundo esta última

Voz 1995 18:50 pregunta a nuestra compañera enseguida vamos contiene unos cuentas cómo cómo crees que puede resolverse una situación que es que es tremenda que ve lejos de solucionarse Óscar cada vez parece que va a peor van esperamos un segundo Naiara está contestando a nuestra última pregunta son las once diecinueve minutos escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser y perdonen el método pero es el único conocemos que tenemos a disposición para conocer la última hora esto es lo que nos dicen el último mes Sage Naiara

Voz 25 19:22 la verdad es que yo lo desconozco eh lo que nos dicen aquí los responsables de esos mediterránea ídem Médicos Sin Fronteras es que el capitán y el coordinador de rescates están a la espera de instrucciones del Centro de Coordinación marítimo del Roma todo esto pasa en el más ir hay una serie de normas y una serie de protocolos que hay Cuco

Voz 1508 19:43 Briz

Voz 25 19:44 sí en vista de que este barco Izar los rescates siguiendo las instrucciones del Centro de Coordinación de Roma están a la espera de que les digan dónde deben desembarcar mientras tanto eso a la espera de instrucciones

Voz 1995 19:58 vale Amando nuevo mensaje mientras escuchábamos este es el último mensaje nuestra compañera de diario país que está en estos momentos en vivo en directo su vida ese barco el acuarios estos último que nos dice

Voz 25 20:10 pendientes de cómo están todos estos migrantes todas estas personas rescatadas que hace sólo cuarenta y ocho horas estaban en el agua tirando para el norte o a la deriva intentando buscar una vida mejor en Europa ahora están haciendo cola para ir al médico están intentando comer algo están exhaustos aquí en las cubiertas y empiezan a preguntarse eso cuando llegamos donde vamos a atracar entre otras cosas porque quieren llamar por teléfono a sus familias y decirles que están vivos

Voz 1995 20:37 pues esta es la última hora desde un lugar indeterminado del Mediterráneo donde el barco Aquarius en el que abordo viajan seiscientas veintinueve personas nuestra compañera del país Naiara Galarraga es lo que les están contando empieza a preguntarse logicamente hacia dónde vamos tienen que avisar a sus familias hayan podido llegar Óscar Tuiza escena la conoces muy bien sí

Voz 28 21:05 varias ocasiones convertirte en una pelota de pimpón entre mal Italia es uno de los recursos que que tiene Italia para un para tensionar a Europa para ponerse al frente de estos momentos de una situación cosas que que es alarmante que la voz a es apuntes paquetillo Keita había dije que sólo ellos acoge

Voz 1995 21:28 Oscar en estos momentos los focos están puestos en Italia el Matteo Salvini ha dicho lo siguiente en Malta no admite a nadie Francia empuja a la gente hacia la frontera España defiende la frontera con armas a partir de hoy Italia también comenzará a decir no a la trata de personas no al negocio de la inmigración ilegal e sólo estos gobiernos cero no podemos pensar que son solamente a los italianos la gente Malta es Europa

Voz 28 21:51 sí pero no es cierto lo que vimos ayer borran extorsiona a la realidad España tiene Salvamento Marítimo que recoja las personas en alta mar batido cuando yo creo que más de quinientas este fin de semana no estamos tan en tan distantes en el dos mil dieciocho el número de llegadas entre España Italia y Grecia no hay tanta diferencia creo que ha bajado un setenta por ciento de un número llegará hasta Italia desde pues el año pasado a este pero pero bueno es un tipo de política xenófoba que lo que hace esas esa alarma social el senador John no no creo que sea estado mejor Morera no probadores estos momentos ha conseguido al poco mediático Salvini Ibor no es su campaña estábamos hasta ayer elecciones regionales en Italia el está viviendo muy bien porque estoy discurso xenófobo pues le va bien pero hay gente sufriendo hay seiscientos veintinueve personas que están sufriendo ahora mismo en unas condiciones severas y necesitaban atención cuando fueron rescatadas supongo que que bueno ya no es un tema de de recursos sigue víveres para el Acuario sino de a ver dar a estas personas asistencia que que que precisan no pensar que muchos de ellos han sido víctimas de la tortura de la esclavitud están en situación muy débil y seguramente deberán casos médicos grave se a partir de ciento trece menores

Voz 1995 23:16 pero presos casi hace más se hace más necesaria que nunca que exista una política común europea eh contundente porque fin finalmente como bienes cuentas claras al Vinyes miembro de la Liga partido xenófobo acaba haciendo lo que dijo que iba a hacer nada distinto a lo que a lo que no hicieron durante la campaña hacer necesitamos ideas que sean capaces de afrontar el problema pero a lo grande no no no con una lancha no con un barco como el tuyo citamos ideas grandes

Voz 28 23:41 por su por supuesto por supuesto contra el derecho marítimo internacional

Voz 1995 23:45 en todos los convenios internacionales a los que está suscrito

Voz 28 23:48 Italia Salvini ahora esto en El foco mediático encima del piano otro estuvo tres días a la deriva hasta que no se adjudicó un puerto en más de una ocasión ha hecho lo mismo porque es la manera que tiene de hacer ver esta situación Nadal es ahora mismo están todos los focos allí como bien dices también y todo el mundo está pendiente de que luego él él mismo dirá que por razones humanitarias

Voz 1995 24:11 pues en las buenos

Voz 28 24:13 hemos en Italia que dejamos ha entrenado dos razones humanitarias pero nos hemos mantenido fuera durante un ratito pues para contentar a los votantes y para mantener este discurso xenófobo ganó estos esto es utilizar la bomba no no la desgracia humana la miseria humana utilizar no político que es que es que hable no evidentemente que hacen falta políticas de gran calado pero esto no se va a resolver

Voz 1995 24:37 con lo que no podemos es tarde de cada semana hablando de los de antes esas tres de las grandes tragedias en este caso con el foco puesto con estas nuevas políticas de de Italia Iker un barco donde hay seiscientas veintinueve personas en algún lugar indeterminado al Mediterráneo que no saben no saben cuál es el puerto al que tienen que ir y es una situación insostenible sobre nuestra conciencia la nuestra la colectiva la de este país y también la de Europa Óscar un trabajo imprescindible ojalá que no hiciera falta mucho trabajo Oscar Camps fundador de la ONG Open Arms de rescate en el Mediterráneo muchísimas gracias como siempre un placer

Voz 28 25:13 a me hacía así dolor a los compañeros de Aquarius que ahora lo deben estar pasando bastante duro muchísimas gracias a todos los oyentes

Voz 1995 25:20 ánimo gracias a nuestra compañera ayer Aguilar acto pudimos conocer gracias a ella la última hora de lo que está cubriendo la misma en la cubierta de este barco el método no era el el más correcto para la radio pero ustedes ahora ha funcionado

Voz 29 25:33 bueno esta el ex paz

Voz 1645 32:15 él es nuestro maestro del desatino instructor del desacierto hoy diestro en de anacronismo es José Castro el terrorista intentaremos veinte imágenes

Voz 1995 32:28 qué bien qué bien traído Joseph se ha hecho ahora mismo entre el cine español qué cosa es una cosa buena hablar de críticas malas hecho yo hay una unión muy imperfecta no hace dábamos una estatura con una maestría como me ha sorprendido hasta yo sí sí pero también no creas eh mira qué siempre me sorprende bueno yo eso lo ustedes que todo está en las redes e desde la más inocente crítica constructiva hasta el peor de los comentarios hirientes rebosantes de mala baba todo está en las redes hitos se Castro estas semanas está peinando las redes para encontrar los mejores comentarios sobre los asuntos más dispares la semana pasada era Cuenca el objeto de tu ese es verdad hablamos algo de algún museo

Voz 23 33:10 eh

Voz 1995 33:11 y hoy donde donde vamos a poner hoy foco en este estado crítico

Voz 23 33:14 pues hoy he encontrado de todo lo que tengo que hacerlo desde lugares cultura literatura pero me gustaría que empezamos primero con algo comente la semana pasada que era un cliente que se quejó en Google de una peculiaridad del hotel restaurante Landaben en Pamplona mire hacia la cama supletoria no tenía un colchón adecuado es el único problema que el hotel todavía no había abierto no es el único problema pero el el dueño del hotel

Voz 0577 33:37 sin embargo los embargos

Voz 1995 33:40 a pesar de que todavía no ha habido todavía

Voz 23 33:42 ha reabierto la cuestión es que el dueño del hotel aprovechó esta circunstancia le respondió y le dice así el hotel Landaben Landaben todavía no había los puertas ya está usted probando sus camas aprovechando esta paradójica situación Nos encantaría conocer más detalles sobre su pasada futura estancia de este modo podremos prevenir y solucionar las posibles incidencias el día que inauguramos a este respecto tenemos particular interés en saber si la decoración será de su agrado o no le gustó así como si el servicio de

Voz 1995 34:10 hoy fue correcto o dará problemas

Voz 23 34:13 por supuesto más preguntas que Nos gustaría hacerle apuestas lotería catástrofes naturales pero existe un riesgo terrible de romper la cadena lógico temporal de nuestras vidas así pues mantengamos no señoras esto

Voz 1995 34:25 es la respuesta es no añades a esa crítica recorremos la cama supletoria no tenía un colchón adecua

Voz 0577 34:33 pero bata del todavía hacen en ahora

Voz 1995 34:35 les encanta ir dos más deja de ponerse la música adecuada yo creo que muchos de los titulares que ya cuando alguien titula su crítica todavía peor de lo esperado Chaussée ya a la cosa si no te va a sorprender

Voz 23 34:51 no no concretamente esto lo puso una tal nueve uno nueve Cristina pero tuvo el pequeño error de ponerlo de hacer este comentario sobre la pensión

Voz 1 35:00 la Ferroviaria en Zaragoza cuya dueña

Voz 23 35:02 a Mila no es una persona a la que el calles con cualquier comentario ella tiene una pensión se enorgullece de una prisión de veinticinco euros por una habitación de pensión que no somos del y ella puso todavía peor de lo esperado y la crítica dice Sir escotilla hay por las noches te aburre es puedes escuchar la conversación de cualquiera de las habitaciones del resto de la pensión se escuchaba todo a la perfección la respuesta de Mila dueña de la pensión es la siguiente los clientes se dividen en dos los palizas que se creen marqueses y los clientes normales tú casos el primero porque mira que pone todo antes de reservar pero como te aburre si no tienes una vida te sugiero que te la compro

Voz 36 35:40 no coincida con la pensión la ferroviaria de Zaragoza a ver a ver el balón

Voz 1995 35:46 y casi me gustan deberá de la sección de lugares pintorescos personalmente pero esa que nos permite sobre todo porque es es que no se pueden discutir no por ello no conocemos al mismo seguro que no señoras establece que esas fantástico pero por ejemplo en la semana pasada hablábamos de la Gran Vía madrileña como objeto de críticas entre Ivan Basso CSC

Voz 23 36:07 precisamente un tal doctor R E vino de visita a Madrid calificó su crítica la título de la siguiente manera el Abós reglamento Supremo esto en referencia a la Gran Vía dice en su critica valiente locuras esa calle llena a más no poder que te hace sentir un borrego tupido calle es decir algún que otro indios singular pero que tampoco aporta mucho más que otros cientos desperdigados por Madrid algunas tiendas enormes con colas en las puertas consumismo más estúpido aún venden lo mismo que en tu ciudad en fin calle a esquivar

Voz 1 36:42 naturalmente yo concibió es tienen algo de razón yo el subsuelo sería

Voz 1995 36:46 es yo hago todo pero claro estamos anda de de la calle pero qué me dices del Museo del Prado para el Prado

Voz 23 36:55 hay gente que bueno hay gente para todo sea yo creo que el yo creo que está muy sublimado el mundo del arte Toni hay gente que que las opiniones son de todos los tipos por ejemplo hermano R un tal hermano R titula su crítica al Museo del Prado como decepcionante ni explicación fui a ver qué tal resulta una pérdida de tiempo muchos cuadros demasiados todos antiquísimo con unos marcos obsoletos deberían renovar un poco todo con lo que ganan ya que inexplicablemente estaba abarrotado incluso con largas colas para entrar me esperaba otra cosa

Voz 0577 37:30 en Instituto establecido del Prado a ver qué tal voy a ver si el concepto de voy a ver qué tal escuadras todos antiquísima los marcos hasta los marcos aquí

Voz 23 37:43 el el claro date cuenta que si tú vas a ver qué tal va a saber Marcos bancos fijas en casi todo lo del museo y los marcos claro es todo como muy antiguo este señor a mí me muchas ganas de abrazarlo

Voz 1 37:53 bueno pero por más Gaviño o el Museo del Prado pero por ejemplo ahora por leerte todo

Voz 1995 38:01 críticas que aparecen en Amazon si la sección aparatos diversas y algunas en fin

Voz 23 38:07 bueno bueno esto es que se ha convertido el estado crítico ya te digo en una rama de la literatura concretamente Amazon vende un producto que es la navaja suiza Benger dieciséis nueve nueve nueve es un pedazo de navaja que tiene ochenta y siete herramientas con ciento cuarenta y uno funciones pesa más de un kilo y cuesta setecientos y pico eh

Voz 1995 38:24 a ochenta y siete herramientas Solana bajas

Voz 23 38:27 esto es como un palmo de grande de ancho no entonces un tal Messi Yeti en su reseña los de diente la encontré clavada en una piedra mientras estaba de vacaciones lo cual me dejó impresionado lo malos que parda es clavarle me entregaron el trono de lo cual es una gran responsabilidad

Voz 0577 38:49 hay otro que dice está bien pero no es nada

Voz 23 38:51 el otro mundo le faltan algunas cosas pero traen más o menos las herramientas necesarias para sustituir la fábrica de Ford de Almussafes

Voz 1995 39:00 les he lo siguiente ya me llama la atención que en Amazon vendan un detector de ovnis si date cuenta que

Voz 23 39:06 de que incorporó una cosa que esa mal Amazon Marketplace venden todo venden montones de cosas de China también con lo cual cualquier cosa que se pueda fabricar ellos la entonces hay un detector de ovnis que ya de partida ya

Voz 1995 39:18 yo no he sido objeto volante no identificado

Voz 23 39:21 si la descripción del producto es su Magneto metro interno con micro controlador de supervisión veinticuatro horas los siete días de la semana en busca de anomalías magnéticas típicas durante los avistamientos de Les

Voz 1995 39:33 ya con esto implica hacia las típicas

Voz 23 39:36 doble ya con esto condiciona son pocos pero otras un poco el público que te va a comprar no pero

Voz 1995 39:40 eh Tabriz alguna crítica

Voz 23 39:43 pues sí un tal cifra dice no sé si esto es una estafa Osiel diosa rompió

Voz 1995 39:47 nuestra pero no funciona todavía me siguen

Voz 23 39:50 siendo marcianos periódicamente

Voz 1995 39:55 y después lo crean o no en ese Marketplace de Amazon se vende un bidón de orina de Lobo

Voz 23 40:01 exactamente sí sí en la descripción dice emplee la para crear la sensación de que hay depredadores en la zona ideal para fotógrafos jardineros o cazadores exacto del pérdidas orina de lobo y así hay otros animales que ya no pasan por ahí a los leer

Voz 1995 40:14 bueno hay miles críticas una tajantemente

Voz 0577 40:16 no son cuánto cuesta uno de esos usted no recuerdo ahora el precio

Voz 1995 40:19 pero villano de dejarle entrar palmadita Recio a ver la crítica Merimée

Voz 23 40:27 novecientos setenta y cuatro dice me compra este producto para librarme de la plaga de ardillas de mi jardín porque pensé que ésta sería la forma más ecológica de hacerlo ahora ya no hay ardillas más o menos al principio me hizo ilusión pero ahora estas manadas de lobos metieron destrozo adictos jardín esto ya borde de un ataque de leer para complicar más las cosas esta empresa no vende orina de oso como me libros yo ahora de los Juegos

Voz 1995 40:53 ella quería librarse de los ardilla la orina trajo a China

Voz 23 40:57 manadas de los José María no

Voz 1995 40:59 la barbacoa que vamos a hacer un adelanto la semana lo completamos pero hay vale en la sección Literatura algunas criticas maravillosa si empezamos con cinco horas con Mario bueno a cinco horas

Voz 23 41:13 Mario hay gente que la leído concretamente un tal Moisés Morán hizo su reseña de Cinco horas con Mario es la siguiente una novela interesante para leerla con tranquilidad y sosiego porque por momentos se me hizo un pelín farragosa y aburrida quizás se deba a que estoy en un momento de mi vida que prefiero le lo puedo pues eso

Voz 1995 41:30 seguras las piezas ordeñar momento dónde es mejor que te veas sí que ponga la peli de

Voz 36 41:38 tras una a una serie perdida

Voz 1995 41:40 bueno del Lazarillo de Tormes que en fin buenas mucha gente hay gente voy a decir hay mucha gente que no tiene especial

Voz 1 41:45 al amor al Lazarillo por que sí

Voz 1995 41:48 hicieron leer abre obliga también

Voz 1 41:51 economías guarda buen recuerdo

Voz 23 41:53 cuidado porque Isabel una tal Isabel hace una reseña El Lazarillo de Tormes pero cuidado de la versión ya adaptada para jóvenes eh y dice si es posible que los profesores suprima algún día tener que leerse este libro que desanima a cualquiera a seguir con la aflicción dice la fricción con dos veces a la lectura por mucha adaptación para chicos que sea después de haberlo leído varias veces en mi vida unas veces obligada por profesores y otras pensando que a lo mejor en mi juventud no tenían suficiente madurez para entenderlo no he cambiado de opinión encima Mis hijos tienen que sufrirlo también después de treinta y cinco años increíble que la educación en este país siga igual

Voz 1995 42:30 es verdad esa él no sé si por el Lazarillo pero es increíble entonces estamos de acuerdo cada estoy ella se dejamos aquí con algunas maravillosas críticas de La Celestina la del Diario de Ana Frank prestos vamos a dejar para la semana que viene en Madrid a esa lista vamos a incluir una serie de críticas que hacen los viajante suecos los turistas suizas suecas

Voz 1645 42:53 ah cuando va por el mundo hinchazón parate ahí tienen

Voz 1995 42:58 Dell a la agencia

Voz 0577 43:01 la agencia de viajes al sol viajes al se llama la agencia la critique era con un nombre como viajes al sol aquí llevo dos días de España está lloviendo pues Sneijder esa otro remató con estos

Voz 1275 43:20 dentro de los Nuggets en la habitación de hotel

Voz 0577 43:22 son gratis llevo aquí tres días sin probar lo pueden quedó declamación

Voz 1995 43:29 gratis al tercer día al que viene de arreglarla reclamación llevo dos sin comer que acabó comer el doble de caballetes hombre yo estoy pero un abrazo hasta la semana que los aliados hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 43 48:19 la cara

Voz 10 48:20 la SER Hoy por hoy

Voz 1995 48:23 Toni Garrido es lunes y conviene no tomarlo todo en serio así que vamos a hablar de balones de jugadores de árbitros de presidentes y aficiones

Voz 1645 48:31 y luego si nos da tiempo hablaremos

Voz 1995 48:36 nos vamos hasta Sevilla porque desde hace siete años unos locos del humor y del fútbol llamados la Cámara de los balones hasta ese mundo con esto que traspasa fronteras y sobre todo que es más difícil traspasan los géneros de hecho están a punto de presentar un libro en el que recopilan parte todo sería imposible parte de los disparates que se pueden escuchar habitualmente en su formato radiofónico

Voz 1 48:57 Tanto Manuel buenas tardes hola buenas tardes pro suponer a tomar un espectáculo bonito como ha dicho que es un musical musical en que se basa que cuál es el argumento musical ético que trata sobre la historia de una mujer que en Gorila un Ejecutivo resultón con dinero musical pondremos y casi llama Betty Woman de hecho gracias con los igualmente

Voz 1995 49:29 lleva por título La Venta del nuevo está publicado por Penguin Random House Mondadori que son ya cuatro juntas multinacional autor junto a uno de los miembros de la cámaras versos esperan precisamente en el mirador de las setas de la Encarnación de Sevilla ahí es donde dentro de unos minutos se va a presentar este libro José Guerrero Yuyu autor del libro muy buenos días

Voz 1045 49:49 qué tal buenos días Toni encantado de saludarte

Voz 1995 49:52 es el sueco no servía por nada eh también te digo

Voz 0577 49:54 sexo con mujeres que cuando hay Condal no es gracioso adquiere

Voz 1995 49:58 enhorabuena gran ronquido muy buenos días Fran

Voz 1 50:01 hola buenos días yo dejar sueco eh

Voz 1995 50:05 se puede traducir todavía halagado

Voz 1045 50:07 venta luego al sueco eh que se necesita ahí sí

Voz 1 50:10 si tú lo mejor no no sé

Voz 21 50:13 yo entregó una Suecia libre en primera limpia

Voz 1995 50:20 junto a Luis Lara Bienvenido Sena son los autores de la Cámara de Brenes You lo primero explícanos el título del libro que es la venta del nuevo

Voz 1045 50:27 a ver la venta el nuevo álbum es un de una localización ficticia que que se hablará por aquí por Andalucía polar sobre todo por la parte más de Cádiz Jerez se solía decir con doce mandaba alguien poco menos que hacer puñetas boleta te han salido a la venta el nuevo y entonces nosotros muchos darle forma ese establecimiento lo hemos reconvertido en un nuevo establecimiento ficticio por donde pasan todos los equipo o todos los deportistas que caen eliminado de alguna competición me hace con mucho cariño a todas la selección española de baloncesto va a hacer yo española de fútbol

Voz 1 50:57 el caddie al Málaga al Sporting de Gijón al Zaragoza todas llevan a la vez porque a él lo ve algo a la venta en Querol ha pisado de Rafael Nadal es Rafael Nadal

Voz 1045 51:06 el nuevo veremos si somos capaces de meter en febrero del año da uno pero medidas desde el año dos mil cinco eh que tenía más grandes aquí tú puedes ganar una vez estando enferma bajo los tres meses que estuve yo en forma podía haber ganado algo pero Strehler altera todos los rivales de naval de Nadal han pasado por la venta naval iba a decir

Voz 1 51:23 a naval por naves

Voz 1995 51:28 te que manda la entran a concurso jugáis engañó a Alejandro Sanz quejido al toro porque eso tiene

Voz 1045 51:34 eh mira Alejandro Sáez como tú bien sabes de nacido en Madrid pero tiene una vinculación muy fuerte como Alcalá de los Gazules en en Cádiz de de su obtiene parte de su familia y bueno como ven gaditano pues en los escucha no tenemos la suerte de contar noventa entre entre hubo entonces hubo oye entre otros oyentes está Alejandro Saenz de vez en cuando había R tuitear no había puesto alguna cosa entonces cómo lo que cuando bueno cuando surgió la oportunidad le propusimos por vía Twitter mesa eh Alejandra estamos haciendo un libro y a ti te te gustaría y la verdad es que el tío se brindó el minuto uno no y lo ha hecho un prólogo cariños

Voz 1995 52:05 físico

Voz 1045 52:06 sí la verdad es que estamos encantados no en un auténtico crack Alejandro

Voz 1995 52:11 bueno hay mucho misterio y mucho arte en lo que hacéis misterio porque claro la gente ahora es difícil pegar vais a hacer un libro sobre algo que es un formato radiofónico de tremendo éxito y eso ya ya habrá que explicarlo pero entre los éxitos mayores es seguir dando vida a Manuel Ruiz de Lopera citó el personaje ya fue ya pasó

Voz 1 52:30 Manuel Ruiz de Lopera sigue siendo un referente el ingreso entonces yo pasaba la posteridad y ahora mismo señor Garrido muy buena pregunta estoy más de moda que nunca porque por la Cámara de los Balones bueno y lo ha puesto de moda también Pedro Sánchez Manuel Ruiz de Lopera porque este ministro que ha traído Pedro

Voz 1045 52:49 lo que tiene Tommy cara no dejó es si hay mucho en fin circulando por Internet muchos virales de de Pedro Duque trasladaba con la voz de Louis de de Manuel Ruiz de Lopera no hubiera acabado la Marlango tú has dicho yo soy el autor del libro en digamos que figura pero Fran y hace los guiones con conmigo a diario Il a vivir no tengo aquí pues ponen voz vocera mucho personaje Jorge Valdano saluda Toni Garrido pero sí qué tal

Voz 44 53:12 eh señor Garrido es un honor