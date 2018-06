Hoy por Hoy (11/06/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día

Voz 1018 00:11 José Antonio Marcos muy buenos días hora Tony qué tal buenos días Rajoy presida a partir de Estado la junta directiva nacional del Partido Popular que fijará las fechas para el Congreso extraordinario del que saldrá la nueva dirección del partido a partir de ese momento comenzará en un hotel de Madrid de la reunión del máximo órgano colegiado formado por unas quinientas personas de la que saldrá la comisión organizadora de ese congreso entre intervención de Rajoy ofrecer en abierto y será a partir de hoy cuando empecemos a conocer quienes aspiran a subir el liderazgo del primer partido de la oposición María Jesús Gómez

Voz 1461 00:40 sí buenas tardes comienza la cuenta atrás para la sucesión de Rajoy hoy se abre el proceso cuando un ex presidente convoque el Congreso Extraordinario en Génova creen que se celebrará el fin de semana del veintiuno de julio pero la fecha la va a confirmar el ahora nada todos los populares al llegar a este acto han pedido renovación si es posible una candidatura única este ha sido el mensaje además del portavoz de PP en Europa Esteban González Pons

Voz 2 01:00 se haga en un momento en el Partido Popular

Voz 3 01:09 su renovación ni desde luego para la valentía el PP tiene que volver a ser un partido valiente respecto a la preo

Voz 1552 01:17 punta del candidato les diré que puesto que creo que este es el Congreso de los valientes me parece que lo menos importante es el quién y lo más importante es el para qué

Voz 1461 01:27 hasta cita acuden tres de los nombres que pueden ser candidatos a presidir la formación conservadora Feijóo Sáenz de Santamaría y Cospedal el PP esperan que el titular de la Xunta

Voz 1018 01:35 de el paso presente si se ve aclamado

Voz 1461 01:38 las manos libres para actuar pero la corrupción gracias

Voz 1018 01:40 es el Partido Popular apenas dos semanas después de la primera condena que dé origen a la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy la Audiencia Nacional va a hacer pública en las próximas horas la sentencia de la rama valenciana de la Gürtel que según todos los indicios supondrá un nuevo varapalo si finalmente da por probado que el PP de Francisco Camps se financió con dinero negro para las municipales y autonómicas de dos mil siete y las generales de dos mil ocho en las que Rajoy era ya candidato a la Presidencia del Gobierno Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:07 la publicación de la sentencia es inminente José Antonio si el fallo va a considerar probada la financiación ilegal del PP de Francisco Camps al menos desde dos mil cuatro una contabilidad Tim veraz que se nutría con fondos en negro de empresarios que contrataban con la Administración valenciana y que sirvió para adulterar tres selecciones entre dos mil siete y dos mil ocho no ve empresarios han sido ya condenados en conformidad la sentencia desvelará a cuánto ascienden las condenas de los miembros de la trama y de los políticos entre ellos Ricardo Costa que confesó y colabora con la justicia o Vicente Rambla

Voz 1018 02:44 once horas doce euros minuto la ministra de Defensa Margarita Robles ha dicho esta mañana aquí en la Ser en Hoy por hoy que el Gobierno está dispuesto a estudiar la posible acogida nuestro país del buque Aquarius de la ONG esos mediterránea que lleva a bordo a seiscientos de inmigrantes y al que las autoridades de Italia podían tocar puerto en ese país

Voz 0738 03:00 no podemos ponernos de perfil porque cuando hay un drama humano es obligación de todos de todos los países gas respuesta pero es imprescindible que la Unión Europea Durao mire para otro lado desgraciadamente desgraciadamente en materia de política de inmigración yo creo que la Unión Europea pues está poniendo de perfil en muchísimas ocasiones

Voz 1018 03:19 el buque se encuentra en un lastre de cinco millas de Italia veinticinco de Malta hay según nos contaba hace unos minutos la periodista del diario El País Naiara Galarraga que se encuentra a bordo la situación es de tranquilidad aún hay todavía alimentos a menos hasta la próxima noche aunque lógicamente el cansancio empieza a notarse

Voz 4 03:35 José en este momento hay calma hay tranquilidad aunque algunos migrantes ya empiezan a preguntar a los humanitarios que que pasa que porque llevamos tantas horas parados nos ha contado a Lois y mar que es el coordinador de Médicos Sin Fronteras aquí a bordo que tienen comida hasta esta noche para todos los migrantes lo que nos dicen aquí lo hables de esos mediterránea ídem Médicos Sin Fronteras es que el capitán y el coordinador de rescates están a la espera instrucciones del Centro de Coordinación Marítima de Roma por supuesto muy pendientes de cómo están todos estos migrantes todas estas personas rescatadas que hace sólo cuarenta y ocho horas estaban en el agua ahora están haciendo cola para ir al médico y empiezan a preguntarse cuándo llegamos donde vamos a atracar entre otras cosas porque quieren llamar por teléfono a sus familias y decirles que están

Voz 1018 04:23 bueno pues si finalmente se permite la llegada del buque a España la decisión política depende del Gobierno español pero el alcalde de Valencia Joan Ribó ofrece el puerto de esta ciudad Julián Jiménez

Voz 5 04:33 es un ofrecimiento que cuenta con el aval de la Generalitat dice el alcalde de Valencia Joan Ribó asegura que ciudades como Madrid Barcelona Valencia hace declararan en su que ácida de refugio pero vieron satisfechas sus aspiraciones por la resistencias del Gobierno de España entonces en manos del Partido Popular el cambio de Gobierno asegura Joan Ribó podría facilitar la llegada desembarco a España

Voz 1018 04:53 en Luxemburgo gracias se encuentra reunido el consejero de Medio Ambiente al que asiste por vez primera Teresa Ribera la ministra española para la Transición Ecológica que previsiblemente situará la estrategia energética de nuestro país en línea con la francesa en una apuesta por las energías limpias alejándose de los países del Este que siguen defendiendo las ayudas al carbón vamos a Luxemburgo Griselda Pastor

Voz 0738 05:13 si la nueva ministra lo ha dicho la llegada y confirmado que dentro de la revisión ya en la sala dando con dos ministros de Medio Ambiente España tiene una posición ambiciosa y quiere aumentar los compromisos para garantizar que el aún cumple con los objetivos del clima con los objetivos de París y en ese tema va a ser muy exigente llega también con prisa para hacer historia edificaciones confía en que su posición va a ser la clave para que ese cambio se dentro del Consejo a ese nivel donde es necesaria una mayoría cualificada en este momento se está trabajando a nivel de ministros para ver si es posible salir de esta reunión con una posición distinta a las que hasta ahora se había mantenido las

Voz 1018 05:57 de los teatros de otra cita habitual cada lunes desde hace casi tres meses la movilización de los pensionistas bilbaínos que han decidido cambiar la habitual concentración por una marcha desde el Ayuntamiento hasta la Subdelegación del Gobierno porque este cambio de de Jon Rojas

Voz 0975 06:12 pues bueno se trata sobre todo de dar un nuevo impulso a sus reivindicaciones de visibilizar las aún más porque con este Sant ya veintidós los lunes que los pensionistas bilbaínos llevan concentrándose frente al Ayuntamiento Peres hoy ve van atravesar están atravesando de hecho la Gran Vía bilbaína hasta la Subdelegación de Gobierno una manifestación que a pesar del cielo cubierto de los chubascos hoy tenemos en Bilbao ha vuelto a reunir a cientos de pensionistas yo calculo haría que incluso más de un millar que ya han comenzado esta manifestación hoy con algún cartel nuevo como el que interpela directamente al nuevo presidente Sánchez atento esto es tu momento arregla las pensiones no hay muchas ocasiones he gritado ya que también en Bilbao

Voz 1995 07:33 la noticia ha dejado mudo a la comunidad gastronómica mundial Antony Beevor den uno de los mayores referentes mundiales de la cocina de la gastronomía se quitó la vida este fin de semana Carlos Cano se director del programa Play Gastro en la Cadena SER buenos días o la tónica David y desde desde hace ya varios días recogidas en una primera impresión muy solvente quién era Antoni Brufau y por qué es tan relevante su figura además con su primer libro Confesiones de un chef era más que un chef divulgador era un un aventurero quién era

Voz 0335 08:05 Anthony Burden bueno pues yo diría que junto a Jamie Oliver Gordon Ramsay era uno de los cocineros más famosos del mundo no cocinero famoso por un restaurante en concreto por tener muchas estrellas Michelin sino como un poco nuestro Alberto Chicote nuestros Pepe Rodríguez Aline que se había dado a conocer sobre todo por la televisión por su faceta de de divulgador seco de Abba con los mejores cocineros con esos que siete había muchas estrellas Michelin eso sí tenía un estilo muy peculiar y todo lo que él decía llegaba a millones de personas era muy influyente lo bonito de Anthony Burden es que sintió que empezó muy abajo que se movió por los ambientes más turbios de Nueva York en este libro que tenemos encima de la mesa en Confesiones de un chef Se podría decir que el tema es sexo drogas y cocina porque

Voz 1995 08:48 que eso era lo que él Villagrá de rock'n'roll también hay algo de rogar se eh la CNN confirmaba que su muerte de momento más el que está grabando un nuevo programa de televisión Francia vamos a escuchar precisamente a una periodista de esa cadena explicando lo abierto sincero que Burden era cuando hablaba de su vida de su familia de su relación con las drogas como acababan emocionando se cuando se pregunta cómo gestionar una muerte así

Voz 8 09:12 el oso Open en operadores es Overmars flaco trajes vez Maef a en Hewitt es es de tres

Voz 9 09:23 el primero es que hoy da adiós

Voz 1995 09:28 pues no puede continuar porque realmente para muchas genera para algunas generaciones no para muchos lleva ya mucho tiempo en siendo uno de los importantes veinte años más o menos el uso más ha sido una gran un gran referente que aportó el a la gastronomía que aporta la cocina bueno era un tipo muy querido eh tanto por gente que de entrada no tenía una

Voz 0335 09:47 la especial relación con la cocina como por los mejores chefs no por ejemplo Albert Adrià publicaba este fin de semana un artículo en El País en el que hablaba de una cena hace hace pues un par de veranos con algunos grandes chefs españoles en el que bueno pues tenían esos momentos de intimidad that is veían al Anthony Burden persona no más más allá de del cocinero divulgador la verdad es que ha sido alguien una figura capaz de llevarnos a los países a las cocinas en muchos países alguien que no cómo te lo diría no buscaba la la parte más convencional la parte más comercial de esas cocina sino que siempre buscaba los márgenes buscaba lo lo no conocido lo auténtico y eso ha hecho que para mucha gente pues fuera alguien especialmente valioso si eso

Voz 1995 10:36 ha reconocido vamos a escuchar un fragmento de uno de sus formas de televisión flojito grabado en Vietnam cubren el presidente entonces presidente Barack Obama hablando de vinagre de fideos en U dels

Voz 2 10:47 evidencia abre hoy escribí Maika

Voz 1995 10:55 la comida entrará a un presidente de los Estados Unidos lo que no se ve porque estamos en la radio es que están sentados sobre taburetes de plástico de color azul en un restaurante súper popular del centro de Hanoi con esas cajas de cerveza detrás donde la gente utiliza la para sentarse exalto bueno fue sin duda una de las caras más mediáticas de Mundo la restauración en nuestro país hay que decir lo cierto no no no no es que mencionado antes el genio Lebrero Gordon Ramsay rusas comprometido de sobra que los dos horas conocemos un poco más que Burden salvo algún canal de televisión temático de cocina atribuyendo es conocido en España por el gran público

Voz 0335 11:32 no porque no ha habido un canal que pusiera sus programas en Time pero a la gente a la que le interesa la cocina así que los ha visto esos programas en Youtube polígono a través de Internet los ha conseguido de alguna manera de hecho y a España no conoce mucho a Anthony Bourdain pero han tenido orden si conocía mucho España porque le dedico varios además uno monográfico Ferran Adrià estuvo en Barcelona en San Sebastián en hace un par de meses estuvo grabando un programa con José Andrés en Asturias uno ya había grabado unos guantes a él le gustaba mucho la cocina española le interesaba un montón todos eso todo ese bagaje cultural porque él no sólo se fijaba en lo comestibles sino en las personas que lo preparaban y las motivaciones que ellos

Voz 1995 12:14 bien sesenta y uno años tenía Anthony por dentro conociste todo en la feria hace una breve conversación con él se sí sí es curioso es lo que estamos

Voz 10 12:23 en dos no hallaron poco el lado salvaje la gastronomía algo que era muy carismático alguien que transportó en otra forma quiso más allá de ser un gran Scheffer lo que sea que haciendo popular la gastronomía de estos tres países y también en el lado oscuro también de las cocinas los grandes esto así

Voz 0335 12:40 eso le encantaba helechos si me permites acababa el libro haciendo unas recomendaciones para todo aquel que quiera ser chef eran catorce bueno pues la número dos era aprende español porque la industria de la cocina está vertebrada por cocineros mexicanos salvadoreños ecuatorianos si te quieres comunicar bien con ellos tienes que conocer su idioma no sólo suyo

Voz 1995 12:59 en la dos madurativo Diego sea yo no quiero saber más poblamiento en el conociendo solamente una voy bastante bien bueno una cuando alguien además tan brillante decide Si siempre se queda queda un resquemor en poco extraño año triste muy particular el la pregunta no de de porque un hombre en pleno éxito siendo uno de los más relevantes en su entorno decía quitarse la vida mientras está grabando precisamente programa que es a lo que se dedicaba a contar cómo era la gastronomía del mundo Carlos Cano director de Play Gastro gran trabajo por cierto en la Cadena SER muchísimas gracias a día seguimos

Voz 1804 18:36 da oportunidades únicas rigor