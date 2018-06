Hoy por Hoy (12/06/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 el hombre

Voz 0116 00:16 son las once de las diez en Canarias Donald Trump ha confirmado después de su reunión con el dirigente norcoreano Kin Jong-il que éste le ha informado de la destrucción de sus principales centros de pruebas nucleares Tram también ha dicho en una comparecencia ante los medios que siga hasta ahora en marcha en Singapur que va a detener las maniobras militares de su propio ejército cerca de la península coreana amplio Álvaro Zamarreño considera que esas maniobras introduce en una tensión innecesaria de son un gasto enorme pero no ha ofrecido a quienes aún una reducción en la presencia de tropas en Corea del Sur porque aunque cree que es deseable no es el momento los dos líderes han firmado un documento en el que se expresa la voluntad del régimen norcoreano de desnuclearización completo el país dado lo poco específico del acuerdo a preguntas de los medios en esa rueda de prensa trampa dicho genéricamente que el acuerdo será verificado por mucha gente estadounidense no estadounidense y que además de lo acordado públicamente han pactado otras esas después de firmar que no están incluidas porque es algo que lo hace habitualmente cuando no hay tiempo haya reacciones de otros países el Gobierno ruso por ejemplo acaba de añadir que no sólo aplaude esta acuerdo sino que está dispuesto a ayudar en las tareas de desnuclearización de la península de Corea en nuestro país el Partido Popular crítico que el Gobierno haya ofrecido puertos españoles para acoger a las seiscientos veintinueve personas que están a bordo del bloque del buque Aquarius en el Mediterráneo cree el coordinador general del partido que se lanza el mensaje de que España no lucha contra la inmigración ilegal la presidenta del Congreso también del PP cree sin embargo que es una buena decisión escuchamos a Fernando Martínez Maíllo en Televisión Española Jan ha puesto

Voz 1 01:42 sí

Voz 3 01:42 este es un problema de la Unión Europea que tenemos que enfrentarlo dentro europea no por decisiones individuales de un país o de un Gobierno que que quiere ser más efectista que efectivo cuidado con esto porque al final el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso

Voz 2 02:02 pues que todo lo que sea ayudar a las personas que lo necesitan y todo lo que sea retenes comportamiento humanitario es bienvenido sea

Voz 0116 02:10 la ministra de Justicia ha defendido en la SER la necesidad de impulsar la justicia universal para poder hacer frente a crímenes graves se produzcan en el país en el que se produzca ese Dolores Delgado

Voz 0506 02:20 eh la jurisdicción universal se ha demostrado una magnífica herramienta para algo tan importante como es acotar los espacios de impunidad yo creo que es muy importante que que los países tengamos posibilidad de investigar crímenes que por su importancia trascienden de nuestras fronteras después hacer una comunidad de investigación es una herramienta magnífica para acotar digo esos espacios de impunidad

Voz 0116 02:50 si sumamos que a esta hora más de cuatro mil alumnos están repitiendo los exámenes de acceso a la Universidad en Extremadura que quedaron anulados al filtrarse las preguntas más de cuatro mil quinientos tendrán que repetir al menos una prueba de ellos unos cuatrocientos deberán volver a hacer dos de ellas llegamos hacia las once y tres tiempo ya para el información de su comunidad el Madrid la Federación de personas con discapacidad de Madrid fama ha denunciado ante la Fiscalía los problemas con los que se encuentran en los cercanías de la Comunidad que carecen dicen de las condiciones básicas de accesibilidad piden al Ministerio Público que inicia diligencias por discriminación y vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad Javier Jiménez buenos días buenos días problemas para acceder a las estaciones a los incluso a la hora de comprar los billetes desde Juanma aseguran que pisa sus peticiones Nadj de Adif o de Renfe les ha recibido Javier Font es su portavoz ya que

Voz 4 03:40 estos señores para Cercanías pues no no están dispuestos a hacer absolutamente nada lo que pedimos es que analice esta situación porque al final no nos queda otro remedio que alguien que debe amparar un poco a los más débiles pues que tome cartas en el asunto y que que hacer ya de una vez por todas guerrilla elimina la discriminación que padecen

Voz 0116 03:59 reclaman además que la modernización de mesa anunciada por Fomento se les tenga en cuenta modernización ha anunciado hace unos meses con un importe de ocho millones de euros

Voz 1508 04:07 los los trabajadores del centro logístico que H

Voz 0116 04:10 me tiene en Torrejón de Ardoz el único que distribuya España y Portugal están en huelga indefinida desde la pasada medianoche tras fracasar las negociaciones con la empresa de Iglesias es portavoz de UGT

Voz 0822 04:18 nosotros planteamos la posibilidad de subirle más a los trabajadores que te no ganan un porcentaje superior y menos a los que ganamos más qué equiparando o disminuyendo la diferencia en estos tres años progresivamente seguirla e subsanando en los años siguientes cuando una vez nuevos entráramos otra vez a negociar

Voz 0116 04:39 la empresa ha dicho que no y un agente de la Policía Municipal de Madrid ha conseguido localizar a los dueños de quince entradas para el Mundial de Rusia que se encontraba en una mochila perdida en la estación de Cercanías de Villaverde Bajo los dueños son un grupo de argentinos que viajaban camino de Moscú para asistir a los tres primeros partidos de la selección de su país este agente encontró la mochila gracias al aviso de su mujer que trabaja en Renfe Veinticuatro horas después daba con los afectados diecinueve grados en Gran Vía

Voz 7 05:38 Fito Cabrales muy buenos días buenos

Voz 8 05:41 días Toni

Voz 7 05:42 esto ha nacido usted el corazón de Bilbao La Vieja Galán el vamos en pleno centro de Bilbao donde nacimos

Voz 8 05:51 Zabala

Voz 7 05:54 ha sido usted nombrado Hijo Ilustre de esta maravillosa Forqué

Voz 8 05:56 lo que me dice usted por respeto Fito

Voz 7 05:59 último última Gerónimo no acabó la cosa

Voz 2 06:04 señoras y señores Fito Cabrales parece como Rajoy

Voz 7 06:22 qué te parece bonito parar los aplausos de la gente como Rajoy

Voz 8 06:25 a ver al chiste

Voz 7 06:27 Fito es uno de los más antes de de la música de país de ese país y te preguntaba no de lo de Bilbao porque eso constituye una responsabilidad en sí mismo se trata de de percebe de pertenecer a una una ciudad que que implica una responsabilidad yo por ejemplo bilbaíno no sé decirlo bien todavía porque hago una paradita cedió digo bilbaíno que decir bilbaino

Voz 2 06:48 como no se tan difícil vino bilbaíno hay dos creer

Voz 7 06:57 qué pasa vamos un poquito como como caros un gran éxito el que tiene Fito y hacen que te persigue el éxito que no lo quisiera pero te persigue el éxito quizá Fito no sea tan de Bilbao como preso díganos querido Fito que elementos obra en la Santísima Trinidad de Bilbao de los que voy a relatar aquí a el Athletic B la cuadrilla de la Mancha de Begoña o de Mocedades ninguno todos cuál de las siguientes afirmaciones sobre el mar Cantábrico es más cierta a sus mareas vivas tienen lugar en marzo B tiene una salinidad de unos veinticinco gramos por litro doce su temperatura oscila entre los once y los veintidós grados Odette el Cantábrico desemboca en el Nervión

Voz 8 07:43 yo te puedo asegurar la salinidad la salinidad hace que el agua desemboca en el Nervión invocan en la es

Voz 7 07:50 la tercera es más difícil la expresión ahí va la hostia se utiliza para expresar sorpresa ve enfado alegría o de todo

Voz 9 07:58 las las anteriores son correctas todas las

Voz 7 08:01 en el bolso se sale con la cuadrilla a tomar algo ve de pinchos CD bares o de bote

Voz 9 08:08 dar a todas Antonio ti no te falta uno uno Quito

Voz 7 08:14 ha venido que hemos tenido que unía haberte Youtube ya no sale de tu casa porque

Voz 8 08:22 por qué no para de verlas no como que no salgo de casa estoy estamos de gira algo por todos los lados estamos ahora mismo estamos bueno me voy pasado mañana otra vez

Voz 9 08:33 ves ahora si dices tú has decidido como los grandes tú actúas los viernes sábados lo digo para Castilla Álava la ropa

Voz 8 08:44 bueno lo normal es que a planchar no dé para echarnos a mucho lavar pues qué remedio pero que bueno que suelen ser los conciertos fines de semana es raro es raro que haya conciertos entre semana bueno mira justo acabamos la gira I hacemos lunes martes eh hacemos entre semana en Madrid pero globalmente suele ser fin de semana

Voz 7 09:06 los lo vamos a repasar toda la toda esa gira pero son veinte años de carrera en solitario tiempo realmente está mejor que nunca a y además el aplauso que te ha dado tu público cuando llegador quiere decir que estás más en forma que nunca pero

Voz 2 09:19 este año ha pasado ya se conoce que

Voz 8 09:23 si no nunca nos hemos puesto a a a a no somos conscientes de las tú vas trabajando los haciendo cosas que de repente alguien te llama en este caso fuera así nosotros no sabíamos que les llamaron de la discográfica a a polaco para decirle hoy el año que viene hace un año una llevaron hace veinte años cosa castiza a puerta cerrada así gracias prudencia a que es verdad que no eres consciente te metes en tu mundo oí iba pasando el tiempo estas entretenido pero es yo creo que está bien no está bien visto veinte años que han vivido salvo

Voz 7 10:04 y eso de pesos a eres el músico es el referente de ser que todo el yo no creo que haya nadie que diga Fito me cae mal no existe esa persona en este país

Voz 8 10:15 habrá habrá alguien pero bueno luego realmente tengo tengo la suerte de llevarme muy bien con con casi toda bueno con la gran mayoría de artistas no de pero bueno usted será mérito suyo más que mío

Voz 7 10:32 Fito es uno de los grandes hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con ella

Voz 7 11:18 once y diez minutos una hora menos en Canarias si ya les dijimos hace un rato que esta mañana intensa era va resultar intensa lo informativo tenemos noticia de última hora Alberto Pozas desde el Tribunal Supremo estamos esperando la sentencia de nos que dice esa sentencia

Voz 0055 11:36 sea confirma que Iñaki Urdangarin va a tener que entrar en prisión aunque sí rebaja notablemente la en algunos meses la condena de seis años y tres meses a cinco años y diez meses de prisión porque le absuelven de un delito de falsedad documental de que venía acusado esto en la práctica Toni implica que tendrá que entrar en prisión porque su condena la suma es mayor a dos años la condena desde el delito más alto también es mayor a dos años

Voz 2 11:59 lo único que podría salvarle de entrar en prisión

Voz 0055 12:01 al cuñado del rey Felipe VI sería una decisión del Tribunal Constitucional fuera de sus cánones habituales también rebaja a menos de seis años la condena de su socio de su entonces socio Diego Torres que había sido condenado a más de ocho años de cárcel en el tramo de los partícipes a título lucrativo confirma que Cristina de Borbón que la Infanta que la esposa de ella Urdangarín tendrá que responder económicamente por sus delitos pero no por todos va a rebajar de los más de doscientos cincuenta mil euros que tenía que pagar cantidades que por otra parte ya abonado pues lo va a rebajar a entornos ciento treinta y seis mil porque de los tres delitos por los que tenía que responder Cristina de Borbón tres delitos de su marido se quita uno se quita el más abultado el más importante que era el delito fiscal así que varios titulares por un lado Iñaki Urdangarin se repasa su condena a cinco años y diez meses de cárcel aunque tendrá que entra dar en prisión salvo decisión completamente anómala del Tribunal Constitucional se rebaja también la condena de su socio Diego Torres a menos de seis años Cristina de Borbón sigue estando condenada como partícipe a título lucrativo a pagar pero menos dinero que le había condenado la Audiencia de Palma de Mallorca

Voz 7 13:03 esta es la última hora que les adelanta la Cadena Ser el Tribunal Supremo condena a Urdangarin a cinco años y diez meses de cárcel trabaja en cinco meses como nos cuenta nuestro compañero Alberto Pozas desde la sede de ese tribunal la sentencia original e la prisión entonces para Urdangarin para confirmar Pozas es inminente

Voz 0055 13:24 será cosa semanas más o menos esto tiene unos tiempos un poco extraños la Audiencia de Palma horas la encargada de ejecutar esta sentencia eh bueno con una condena mayor de dos años de cárcel en el conjunto de los delitos también por uno de los delitos de prevaricación es mayor de dos años de cárcel pues no le queda otra que entrar en prisión lo único que le puede salvar de entrar en la cárcel a Iñaki Urdangarin es presentar un recurso de amparo ante Tribunal Constitucional solicitar que mientras se resuelve el recurso se pueda suspender su entrada en prisión y que el Constitucional acceda por norma general y aquí no hay una ley escrita pero por norma general visto lo ha dicho el Constitucional en autos recientes no suspende una entrar en prisión mayor de cinco años que es el caso Urdangarin pero en cualquier caso habrá que esperar pero el trámite podría alargarse algunas semanas

Voz 7 14:08 bueno es una noticia de alcance Se lo contamos aquí en la Cadena Ser el Supremo condenado a cinco años y diez meses de cárcel trabaja en cinco meses la sentencia original e Pozas vamos a hacer una pequeña pausa y el seguirá sin duda esta va a ser la noticia el día durante las próximas semanas es un tema del que vamos a hablar no existe precedente todavía en Europa de ninguna miembro de la Casa Real en prisión esta va a ser noticia el día de Supremo condenado de hacemos una pequeña pausa seguimos

Voz 12 16:44 tobillos en cambio a los carburar

Voz 7 19:21 once y veinte minutos una hora menos en Canarias Iñaki Urdangarín ex duque de Palma marido de la infanta Cristina cuñado del Rey Felipe VI entre en prisión Alberto Pozas buenos días buenos días podemos repasar gomas la la sentencia que acabamos de conocer ardiente

Voz 0055 19:41 en unos minutos sin cinco años y diez meses de prisión es la condena definitiva firme de Iñaki Urdangarin del cuñado del Rey Felipe VI junto con una multa de más de quinientos mil euros quinientos doce mil euros con quinientos también XXXIII además de siete años y medio de inhabilitación absoluta esto lo que implica Tonys que han rebajado en cinco meses el Tribunal Supremo ha rebajado en cinco meses la condena inicial que le impuso la Audiencia de Palma les siguen considerando culpable al principal en lo más importante lo esencial de los delitos más importantes prevaricación fraude a la Administración tráfico de influencias higos delitos de Hacienda que puede pasarle por encima Iñaki Urdangarin está acusado y condenado de utilizar su cercanía con la Familia Real de utilizar su cercanía con la casa la Real para conseguir hace más de una década contratos que dinero público patrocinios para equipos deportivos de forma sencillamente fraudulenta en la administración de las Islas Baleares una administración que entonces dirigía Jauma Matas queda absuelto sí por más negocios en Valencia por más entonces también en Madrid imputó los delitos de la Hacienda pública es por utilizar una sociedad como pantalla entre él y Hacienda una sociedad que se llama Aizoon y que compartía al cincuenta por ciento con su esposa con Cristina de Borbón y Grecia cotizaba todo a través de la sociedad y por tanto dejado impuestos sin pagar pagaba de menos lo que hubiese pagado si llega a hacerlo él mismo es un contenido que hablan en y como decías el horizonte implica la cárcel de su condena en general obviamente supera los dos años de cárcel son más de esos casi seis años luego a nivel individual hay uno de las condenas la de prevaricación que también supera esos dos años así que por ahí tampoco podría salvarse su único horizonte es su única posibilidad estarían el Tribunal Constitucional que aún así tiene dicho lo ha dejado por escrito en varias de sus sentencias y esos autos que no suele suspender ingresos en prisión inferiores a los superiores a los cinco años de cárcel y además fuentes de la Fiscalía Nos dicen que entre la Fiscalía nunca apoyaría una suspensión de una condena de esta magnitud así que en el horizonte de Iñaki Urdangarin va a ser la cárcel ahora tendrá que ordenar a la Audiencia de Palma después eso sí nos vamos a a la condena de ahora condena como partícipe a título lucrativo de la infanta Cristina de Cristina de Borbón y Grecia que se benefició de esos delitos económicamente ese dinero paso forma parte de su patrimonio familiar y por tanto mantienen que tiene que ser condenado como partícipe a título lucrativo pero como les rebajan el dinero de Urdangarin de rebajar una de las multas también sólo rebajan a Cristina de Borbón pasa de más de doscientos cincuenta mil euros a ciento treinta y seis mil que esto en todo caso de igual porque Cristina de Borbón ya rompió cerdito en su momento importantes ya pagó todo el dinero pagó de más de hecho así que lo único que va a hacer es ver cómo lo devuelven algo más de dinero Davis que esperaba por lo demás hay otro de los supuestos líderes casi seis años Diego Torres

Voz 7 22:19 esos son los detalles de la sentencia que acabamos de conocer insisto hace algunos minutos Alberto Pozas muchísimas gracias recuerden que el juez instructor del caso Nóos José Castro señor Castro muy buenos días vamos conociendo poco a poco detalles de la sentencia qué opinión le merece lo que conocemos a estado

Voz 29 22:39 hombre envíos si yo creo que le a una sentencia no está cualquiera que acierte creo que pedir demasiado porque el acierto objetivamente unánime sería imposible estas sentencias seguro que hay una persona que que es conocer a otras y que ha acudido virus instar a otro pero lo importante no es que la sentencia tanto que la sentencia cierto o no como que les dan lo Alcan siguiendo las directrices de su continente Hinault ni para contentar a un juez instructor para contentar a un musical me una defensa mixta para contentar al clamor popular yo no tengo en ninguna duda de que los mágica poción visitarle sentenció en los hechos según su conciencia pero lo que sí deberán es aplicar por qué han elegido entre otras muchas alternativas es las sentencias yo las sentencias no la he conseguido todavía ustedes son más afortunado que yo todo lo que he oído mientras esperaba la comunicación y todavía estoy por la labor de tenerla por lo tanto no me puedo pronunciar no puedo dar mi opinión sobre si las argumentaciones que haya utilizado el Tribunal Supremo me generan convencimiento por lo tanto es es lo único que les puedo decir

Voz 7 24:18 hace usted bien el tridente señor Casto ya conocemos si prudencia tiene tiene valor pero con los datos que ya tenemos con lo que ya conocemos de la sentencia usted cree que la audiencia ordenará el ingreso en prisión de Urdangarin O'Shea recurso anticonstitucional esperar

Voz 30 24:37 oiga si me oye señor Castro sí pero parece que diez cortado vale

Voz 7 24:42 pues sí el el Le repito la pregunta usted cree que con lo que ya sabemos vi valor su prudencia pero con lo que ya sabemos la Audiencia ordenará ya inmediatamente el imperio el ingreso en prisión de Urdangarin

Voz 29 24:52 hombre yo no sé por qué lo pensamiento de la audiencia yo misma vivir los ahora ella yo me imagino que la Audiencia ha estar sopesando lo que tiene que hacer que esperar a que reciba un testimonio encargados sentencias del Supremo ya estará me quitando lo que tiene que hacer pero yo lo que creo es que con el Código Penal en la mano estoy hablando de memoria creo que el artículo ochenta no hay una solución que decretar el ingreso de este señor en prisión porque nadie disfrutar de que un ser humano ingrese en prisión esquelas azerí tan para ser ejecutadas el par se y la suspensión de estas sentencias con el Código Penal no tiene cabida

Voz 7 25:45 existe la la creencia en esta sociedad de que la justicia debe ser igual para todos una firme convicción de que eso debe ser así Castro muchísimas gracias hay muchos interrogantes esta mañana apenas conocemos esos primeros detalles que nos cuenta nuestro compañero de la sentencia pero hay que preguntarse qué dice la Casa Real dónde está el Rey cómo van a interpretar estos datos María Manjavacas muy buenos días

Voz 1444 26:08 hola buenos días

Voz 7 26:11 son compatibles Casa Real sí si acabamos eh

Voz 1444 26:13 el con ellos ya tenemos lo que es la reacción oficial lo que es una frase que vienen acuñando desde que Felipe VI está la jefatura del Estado y la frase siempre es la misma respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial de ahí no se mueven algunas veces le han cambiado la adjetivo Mc en absoluto en esta ocasión es absoluto respeto a la independencia del poder judicial ahora mismo el Rey mientras se produce la noticia está en un acto castrense en el Escorial eh sin posibilidad por tanto ni siquiera de que se le pueda preguntar índigo recibe que no conoce porque en otra ocasión cuando recibió la sentencia del caso Nóos sí que él pidió estaba con los presidentes de Hungría en una visita al Museo Thyssen sí que pidió que no se le comunicara hasta que no terminara el acto entonces como todavía no ha terminado el acto no sabemos si el Rey conoce ya esta decisión aunque todo apunta aunque hay cauces con un SMS con lo que sea de que el Rey ya sabe que su cuñado probablemente entrará en prisión

Voz 7 27:12 bueno pues eh pues lo mismo es justicia poética pero que el Rey conocerá desde El Escorial lugar familiar sí a la familia real española va a conocer en El Escorial la sentencia de su cuñado un poco más después de lo que hemos conocido hoy después de todo el tiempo que ha pasado poco más gala añadir a eso

Voz 1444 27:29 a eso no le van a añadir nada luego ya ahí la crónica se puede alargar puerto si Dios porque la verdad que tiene muchísimas aristas pero sí que aun que a él lo hayan apartado de la Casa Real porque ya sabéis que primeros el le de la agenda oficial después el aparto de lo que es la familia real incluso para que no hubiera dudas apartó también a la infanta Cristina entonces aunque no es miembro ya de la Casa Real pero sí que la situación es inédita no tiene precedente si es como sino es un ex miembro de la Casa Real nunca ha estado en el banquillo de los acusados hasta al caso Nóos desde luego por supuesto nunca ha entrado en prisión

Voz 7 28:05 bueno a modo de curiosidad simplemente decirles y confirmar lo que los cuenta nuestra compañera María Manjavacas es extraordinario y miembro de una familia real pase por la cárcel en la actualidad a día Dios hay un príncipe encarcelado ni siquiera europeo se trata de un nieto del rey de Arabia Saudí Azagra Huff ni Nasser que así sino hoy en un hotel de Londres cumple cadena perpetua en una cárcel saudí es el único precedente que existe María cualquier novedad lógicamente los micrófonos abiertos alguien que conoce muy bien la reacción de la Cadena Ser que siguió desde el primer día todo este asunto Pedro Jiménez el periodista que mejor conoce toda la trama Nóos Pedro muy buenos días

Voz 31 28:41 qué tal buenos días

Voz 7 28:42 primera valoración de lo que estamos conociendo de esa rebaja de de la sentencia llamativas rebaja de la sentencia

Voz 31 28:47 pues para ponerlo en su contexto Toni segurado de lo mejor sea remontarse al escrito de acusación del fiscal del caso de Pedro Horrach te recuerdo que pidió diecinueve años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin dieciséis años y medio de cárcel para Diego Torres la sentencia definitiva ha rebajado esa petición de pena de prisión a lo que estamos hablando en esto

Voz 10 29:08 minutos los cinco años y diez meses para el caso

Voz 31 29:11 eso de Iñaki Urdangarin cinco años y ocho meses para el caso de Diego Torres con lo cual estamos ante una sentencia que cuando conocimos la de la Audiencia de Palma ahí todos los periodistas hablamos de condenas a la baja pues ahora ese término ha pasado a ser condenas a lo bajísimo no porque porque nos hemos situado muy lejos de las pretensiones iniciales de persona que más y mejor conoce este caso como es el fiscal Pedro Horrach hay otro dato llamativo en la sentencia que es decir que confirma la condena en costas a Manos Limpias que fue la acusación popular que sentó en el banquillo a la infanta Cristina dice el Tribunal Supremo que ha incurrido en una ausencia de prudencia de ponderación y una absoluta y aparentemente deliberada hay preconcebida impermeabilidad a cualquiera esto que pudiera favorecer a quien acusaba en solitario es decir unas críticas muy duras muy gruesas contra el papel de Manos Limpias que fue la que consiguió sentar al banquillo a la infanta Cristina como cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales por los que se acusaba a Iñaki Urdangarin y que según ha contado Alberto Pozas pues también se han rebajado sensiblemente ahora queda esperar esta sentencia sea enviado a la Audiencia de Palma y la Audiencia de Palma es la que tiene que decidir si ingresa o no en prisión Iñaki Urdangarin Alberto lo ha contado muy bien el Tribunal Supremo tiene una práctica que es la de que suele suspender la el ingreso en prisión a los condenados a penas inferiores a cinco años en este caso no estamos en esa ratio nos colocamos en cinco años y diez meses con lo que todo apunta a que Iñaki Urdangarin acabará ingresando en prisión

Voz 7 30:42 estas la noticia el Supremo condena a Urdangarin a cinco años y diez meses de cárcel no te vayas Pedro vamos a a conocer más sin presiones dieron noticia que ha tardado Pedro cuánto tiempo llevábamos por fin la confirmación de esta sentencia cuando tiempo llevamos esperando

Voz 7 37:01 desde Bilbao pero hoy el foco informativo sin duda se centra en otro lugar el Tribunal Supremo concretamente hace apenas veinte minutos hemos conocido la noticia finalmente la sentencia del Supremo sobre el van Garín con firmaría la entrada en prisión e tiene un recurso conos contaba Pedro estás ahí Guerra

Voz 31 37:18 sí aquí estamos Toni Cruz contaban compañero Pedro Jiménez tiene

Voz 7 37:22 en camino pedirá amparo al Tribunal que el Tribunal Constitucional pedir que se suspenda la ejecución de la sentencia hasta que el Tribunal decida pero parece que es difícil no sería que se camino sencillo si me permites Pedro vamos a saludar a Sandra Gómez que es portavoz del partido socialista en el Ayuntamiento de Valencia impulsara de Nóos en Valencia Sandra muy buenos días qué qué opina usted de lo que estamos conociendo de los primeros titulares que nos deja esta sentencia

Voz 38 37:49 buena desde luego sorprende no Ansa rebaja de la pena pero sobre todo que lo que no podía como no podía ser de otra manera es que finalmente da Bergamín Nos fuera condenado a una pena de vamos ven determinada intensidad porque

Voz 0116 38:06 desde luego

Voz 38 38:09 de Fame indiscutible en el juicio también las resoluciones de la sentencia que aprovechó sus cargos aprovechó el desde luego su proyección institucional para favorecer determinados favores en las instalaciones públicas en este caso sobretodo en la mallorquina pero nosotros también defendimos que en la vale Diana y nosotros estábamos en la línea de lo que ha apuntado el fiscal a lo largo de todo el procedimiento de juicio del juicio oral no porque una de las cosas que especialmente llaman la atención es eh esa condena a los responsables políticos de Palma pero esa absolución a los valencianos cuestión que bueno desde el máximo respeto pues judicial no compartimos porque desde luego establece una doble mala de una doble vara de medir difícilmente comprensible

Voz 7 38:58 por lo menos Pedro Jiménez e insisto uno de las personas que mejor conoce el caso ese extraño en Palma así en Valencia

Voz 31 39:04 no si es muy extraño pero tiene una tiene una explicación no jurídica que aunque suene mal es es la que es lo que es lo que es el caso Noos es contratos a la carta para Iñaki Urdangarin tanto en Baleares como en Valencia por ser es eso es lo que ha quedado acreditado a lo largo de la de la investigación judicial tanto en el juicio de la Audiencia de Palma los gobiernos de Jaume Matas de Francisco Camps entregaron casi seis millones de euros de dinero público a Iñaki Urdangarin para que organizara unos foros de turismo y deporte al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido al margen de cualquier procedimiento administrativamente eh administrativo corre

Voz 38 39:45 yo no sé qué pasaba que no había ningún

Voz 31 39:47 de control se entregaba ese dinero público a dedo y luego no se justificó ese ese dinero niña que Urdangarin y Diego Torres consiguieron justificar que ese dinero realmente lo invirtieron en en esos foros de turismo y deporte porque la mayor parte de ese dinero acababa en empresas satélites que pertenecían a Iñaki Urdangarin y Diego Torres los foros de turismo y deporte costaban bastante menos de lo que realmente se pedía a las a las arcas públicas en el caso de Baleares ha quedado acreditado y demostrado que hubo una orden verbal de Jaume Matas a sus subordinados para contratar con Iñaki Urdangarin sin embargo en Valencia no ha quedado acreditado que Rita Barberá o Francisco Camps dieran la orden verbal de contratar con Iñaki Urdangarin de ahí la diferencia

Voz 7 40:29 estupendo habían Sandra la rebaja de la responsabilidad civil de la infanta Cristina no solamente la rebaja esa condena en cinco meses Urdangarin

Voz 38 40:36 sí sobre todo además como bien habéis apuntado en esa carga que se hace es sobre la acusación popular de Manos Limpias en donde sin duda los términos de las sentencias dura son más duras hay que recordar

Voz 29 40:50 el juez instructor determina que existían

Voz 38 40:53 indicios razonables de criminalidad en la conducta de la Infanta Cristina en donde pues se cuestionaba si realmente ella podías al margen de todo lo que estaba ocurriendo porque en algunos documentos pues era era parte no es protagonista utilizaba su nombre como bien ha indicado que el compañero para conseguir esos contratos por lo tanto hasta un juez

Voz 0116 41:18 que le

Voz 38 41:20 anda eh tenía un indicio razonable de criminalidad y por lo tanto a mí me me sorprende también en esa dureza no luego en los términos con los que se dirige pues igual a a la acusación Manos Limpias en su papel sobre la actuación de la acusación a la Infanta Cristina y luego pues también como bien indicaba Weiss en esa rebaja de de los responsabilidad civil bueno bien yo simplemente y en este sentido quiero señalar que en relación a esa rebaja también de la pena que recibió y ahora habrá que esperar el tienes a ver esto a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional incluso luego tiene esta posibilidad el indulto pero a mí

Voz 20 41:59 yo sí que quiero está muy bien

Voz 38 42:02 parecería extraño ya hay poco justificable que en todo caso esperada esa suspensión de de la aplicación de la condena en Suiza

Voz 7 42:13 ya la prudencia mandan en estos casos vamos a esperar a conocer los próximos pasos pero sí sería llamativo Sandra Gómez portavoz del partido socialista en el Ayuntamiento de Valencia impulsará de impulso de Nos muchísimas gracias por atender nuestra llamada

Voz 30 42:24 la hacer gracia hagamos finalmente Pedro

Voz 7 42:27 la sentencia a la Infanta le sale a devolver de seiscientos de doscientas sesenta y cinco mil euros más que devolverle dinero ciento treinta y seis mil novecientos cincuenta parece que por fin y casi la mitad eh lo que valora de responsabilidad civil de la Infanta Cristina

Voz 31 42:41 lo a ella y a Iñaki Urdangarin de Toni porque hay que decir que a lo largo de la investigación ellos ya consignaron el dinero suficiente como para hacer frente a la responsabilidad civil por la que a la que pudieran ser condenados ambos ingresaron bastante más dinero del que finalmente van a tener que abonar por eso ya la Audiencia de Palma les aplicó la atenuante de reparación del daño porque ellos consignaron el dinero a diferencia de Diego Torres que no pudo consignar todo lo que lo que pensaba que iba a tener que que que pagar eh los ex Duques de Palma sí que sí que consignaron esas cantidades muy por encima de lo que ha decidido al final el Tribunal

Voz 7 43:18 demos gracias Pedro Jiménez cualquier novedad a la conocían ustedes como siempre a través de la Cadena SER y por último María Manjavacas y la reacción de la Casa Real e conocemos ese comunicado pero va a ser muy llamativo si se produce de producirse la entrada en prisión de Urdangarin va a ser la imagen del año

Voz 1444 43:38 la base en la imagen el año irá todo esto ha sido como un cuento que ha terminado mal pero eh para que los oyentes conozcan un poco de dónde viene Urdangarin y como entra la Casa Real yo diré que esto tiene una relación ya de más de veinte años entró en mil novecientos noventa y seis eran los juegos olímpicos de Atlanta la infanta Cristina acude a saludar a la selección de balonmano un año de noviazgo pedida de mano protocolaria los jardines de zarzuela mirad entonces allá por el noventa y seis lo que decían los reyes de su yerno

Voz 2 44:07 antes del es difícil decir del parece que vaya a parece

Voz 1444 44:15 bueno estaban encantados ya lo oyes Toni eran los años dulces el yerno ideal hijo de buena familia vasco de origen catalán de adopción cerró con bronce su carrera deportiva se convirtió en Duque una boda real tras la boda como tenía que tener estudios se desplomó en Empresariales por la Universidad de Barcelona ojo según el

Voz 0116 44:32 a un que él difundió

Voz 1444 44:34 llegó a ser vicepresidente del Comité Olímpico Español y entró en el business con un máster en una prestigiosa escuela de negocios en la que como todos saben Diego

Voz 0116 44:41 pues fue su profesor esto era dos mil cinco ellos

Voz 1444 44:44 invito a que escuche is eh la entrevista Keith

Voz 20 44:47 en la televisión balear estaba hablando de su vida profesional estaba tan cómodo que hasta bromeó con no llegar a fin de mes en España pero bueno esto de de ser yerno de Rey esto es una gozada nos empeoran y se yo siempre he pegado muchos

Voz 0055 45:05 ha habido muchos años sobre todo si se tiene en cuatro

Voz 39 45:08 eso se tiene que pegar muchos seis

Voz 1444 45:10 bueno pues ahí está esto es lo que quería que escuchara después vino el palacete de Pedralbes la agencia le pisaban los talones se fueron a Washington llora terminan este episodio Ginebra donde están en su exilio dorado

Voz 7 45:21 hemeroteca María en ocasiones es bueno recordar que venimos porque hoy hemos oído hablar de futuro y es uno recordando venimos María Manjavacas la última hora es la la sentencia cinco años y diez meses de prisión para el green pero que no se nos olvide porque estos días también estaba en la palestra la figura de Aznar porque un miembro de su Ejecutivo presidente de las Baleares los de un tiempo de objetivo también tiene una noticia tres años y ocho meses para Jaume Matas fuera president balear tres años y ocho meses que quiera su figura un poco tapada por ese equipo grande que es Urdangarín faltaban dos años cuando se conocieron fíjate cómo voy a traer el tema porque nosotros seguimos en Bilbao hablando con Fito Fito Cabrales no que es como hemos empezado a esta hora y nosotros somos muy de la radio muy de lo que ocurra pero fíjate Fito cómo voy a traer el tema faltaban dos años para que tuvo cuando ellos se conocieron faltaban dos años para que tú lanzas tu primer disco

Voz 8 46:16 qué bonito no es bonito

Voz 7 46:21 fue una reacción al amor de la Infanta yo Tánger y en tu disco

Voz 8 46:25 creo que cosas la música es así imprevisible vaya mañana eh

Voz 20 46:29 tú tú querías venir si eso es lo que tiene que hacer ahora es un disco de lectura es la cárcel con mucha únicas como Johnny Cash como

Voz 8 46:38 Viking en San Keating hay como mucha gente no yo prefiero no entrar ahí

Voz 40 46:43 Jenni para grabar

Voz 2 46:45 por si acaso que no de calzada Viloria saludar

Voz 8 46:48 a saludar

Voz 7 46:49 pues imagínate lo decida familiares los domingos a partir de ahora sigue que va a ser interesante bueno le vamos a recomponer los tampoco existe en Bilbao hablando de igualdad y últimamente fíjate este país tiene un poco de distinto en muy poco y muy pocas semanas hay un color distinto ayer conocíamos cómo de repente un gobierno lanzaba un mensaje de solidaridad criticado por muchos y muchos exigiendo su gesto de cara a la galería bueno pero como Hesse también me vale hoy hemos conocido por fin después de tres meses la sentencia del caso es obtenemos tanta suerte eh que vamos a recordar siempre este momento reciente contará mira me enteré de lo de Urdangarin en la SER con el Toni Garrido en segundos hablábamos con Fito

