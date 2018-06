Hoy por Hoy (12/06/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias en Hoy por hoy

Voz 1018 00:13 hola qué tal buenos días aquí dice quedado especie buena noticia la hemos jugado hace unos minutos aquí en la SER Iñaki Urdangarin irá a la cárcel el Supremo le condena a cinco años y diez meses de prisión lo que supone una rebaja de cinco meses sobre la pena que le impuso la Audiencia de Palma pero eso no evitará que tenga que entrar en la cárcel aunque recurra al Constitucional porque ese órgano no suele paralizar el cumplimiento de condenas que superan los cinco años hemos co de por tanto al Supremo con más datos Alberto Pozas

Voz 0055 00:39 el Tribunal Supremo apenas tocan la sentencia de la Audiencia de Palma y lo poco que hacer rebajar las condenas de los cabecillas de cinco años y diez meses de cárcel para el cuñado del rey para Iñaki Urdangarin rebaja de cinco meses su condena inicial al sol verle de uno de los delitos de falsedad pero aumenta ligeramente por encima de los trescientos mil euros su condena económica por fraude fiscal por esconderse detrás de la sociedad que compartía con su esposa la pagar menos IRPF Hacienda la sentencia también afecta a su esposa la infanta Cristina de Borbón y Grecia por beneficiarse de la actividad corrupto de su marido en Baleares sigue siendo considerada partícipe a título lucrativo pero en vez de doscientos sesenta mil euros tendrá que pagar ciento treinta y seis mil que por otra parte ya ha abonado baja también la condena de Diego Torres ex socio de Urdangarin a menos de seis años hija del ex presidente balear Jaume Matas cree abrió de par en par las arcas públicas tres años y ocho meses Urdangarin usó su cercanía a la familia real como trampolín dicen los jueces para conseguir patrocinios y contratos y su entrada en prisión es prácticamente seguro desde la Fiscalía nos cuentan que no apoyarán que el Tribunal Constitucional suspenda la entrada en prisión por una condena de esta magnitud

Voz 1018 01:35 gracias eh Pozas el juez instructor del caso Nóos José Castro muy prudente en su análisis de la sentencia a unos les gustará más que otras hecho hace unos minutos aquí en Hoy por hoy en todo caso tiene muy claro que si entrará en la

Voz 2 01:46 tercer lo que creo es que con el coche

Voz 3 01:49 en la mano firme creo que el artículo ochenta no hay más solución que es sobrecostes enorme imprevisión sino porque nadie Payá disfrutar de que un ser humano ingrese en prisión esquelas editan para hacer ejecutadas y la suspensión de estas sentencias con arreglo al Código Penal no tiene cabida

Voz 1018 02:16 la Casa del Rey ha manifestado su respeto absoluto a la independencia del poder judicial tras conocer este fallo del Supremo sobre el ex duque de Palma marido recordemos de la infanta Cristina hay por tanto yerno del Rey Juan Carlos y cuñado de Felipe VI que participadas hace una hora en un acto oficial en el Monasterio de El Escorial en Madrid María Manjavacas

Voz 4 02:33 sí es un acto castrense que no da viene a preguntas en discursos sin palabras aunque en estos casos la frase sale de Zarzuela de los colaboradores más estrechos del Rey la frase que no cambia desde que Felipe VI está a la jefatura del Estado es respeto

Voz 5 02:45 minuto a la independencia del Poder Judicial de ahí no se mueven recordemos que Urdangarin Llanos miembro de la Familia Real ni él ni la infanta pero sí que la situación es inédita no tuvo precedentes la Infanta en el banquillo no tiene precedentes

Voz 2 02:56 cuando entre Urdangarin en prisión

Voz 1018 03:03 hora doce y tres minutos el buque de la tripulación del buque acuarios pondrá rumbo al puerto de Valencia tan pronto como pueda contar con el apoyo de los dos barcos de rescate italianos en los que van a ser distribuidos los seiscientos veintinueve inmigrantes que lleva a bordo del buque de la ONG francesas os mediterráneo se encuentra a unas setecientas millas de la costa española unos mil trescientos kilómetros que suponen una travesía de unos cuatro días en función siempre del estado de la mar Nicolás Castellano

Voz 1620 03:29 pues con los víveres y las medicinas con barco italiano les ha proporcionado a primera hora de la mañana el Acuario Se mantienen las mismas coordenadas entre Italia y Malta a la espera de que se ponga en marcha ese plan de traslado de quinientos de los naufragó a dos buques italianos de esta operación de Transfer ordenada por Italia se puede prolongar aún durante bastantes horas por lo que no parece probable que la salida de los tres buques con destino al puerto de Valencia pueda producirse hasta esta tarde como pronto mientras desde el palco advierten que existe un alto riesgo de que las condiciones médicas idea saneamiento empeoren a bordo si el desembarco se sigue retrasando

Voz 6 03:59 sí que Spencer seis así

Voz 1620 04:03 a Lois Weimar el coordinador de Médicos Sin Fronteras a bordo del Aquarius insiste en reclamar el desembarco en el puerto más cercano son Mediterráneo por su parte lamenta que esta decisión de Italia y Malta de negarles un atraque vaya a provocar que la zona de salvamento se quede mermada con menos embarcaciones de rescate de las ONG con el viaje a Valencia el acuarios permanecerá como mínimo ocho día fuera de la zona

Voz 2 04:23 aquí la imagen del día Donald Tramek y yo nunca

Voz 1018 04:26 juntos el presidente de Estados Unidos ya líder de Corea del Norte se ha mostrado muy satisfechos con el resultado de la reunión que ha mantenido esta madrugada en Singapur ambos han firmado un documento conjunto que se conocerá en las próximas horas hablan de reunión histórica para dejar atrás el pasado saludamos al enviado especial de Prisa Radio César Moreno

Voz 1620 04:42 terminó la cumbre de Donald Trump y Kim Jong un aquí en la ida de sentó a en Singapur el primer punto y es más importante que tocaron fue la desnuclearización de la península abandonar el programa atómico no va a ser fácil pero lo va a empezar a hacer dijo Trump sólo en la rueda de prensa no es tú o Kim Jong se comprometieron a ponerle fin entonces a las armas nucleares en Corea del Norte a cambio Washington le va a ofrecer seguridad a Pyongyang sobre las sanciones que la comunidad internacional en puesto a Corea del Norte por el lanzamiento de los misiles por las pruebas nucleares dijo que se iban a más

Voz 7 05:14 tenía Ramos buen muy yo por eso sí cuando sea verificable empezó ese desmantelamiento de su programa nuclear sobre los derechos humanos no quiso ahondar simplemente le lanzó elogios a King dijo que era un negociador duro inteligente hijo que fueron varias horas honestas directas improductivas de reunión

Voz 1018 05:38 entre doce cinco agentes de la Policía Nacional llevan a cabo diferentes registros en el marco de las investigaciones sobre la consulta ilegal del uno de octubre en Cataluña al despliegue se realiza bajo mandato judicial incluye dependencias del Centro de Telecomunicaciones de la productora Mediapro la Conselleria de Economía donde se encuentra nuestra compañera Ana posible

Voz 8 05:57 los agentes de la Policía Nacional siguen aquí en el despacho del jefe del Gabinete Técnico de Economía Daniel Gimeno sobre quién recaen las sospechas de los investigadores creen que es él quien gestionó las bases de datos que se utilizaron después para elaborar el censo para el uno de octubre están registrando su ordenador con Gimeno y su abogado presentes en el despacho en la productora Mediapro han buscado documentación sobre el alquiler de servidores informáticos para la votación ahí ya han acabado los registros pero siguen por ejemplo en el Centro de Tecnologías de la Generalitat donde están los archivos informáticos giro se otorga unos segundos

Voz 1018 06:30 la comunicar con Extremadura donde unos cuatro mil quinientos estudiantes repiten algunas de las Pruebas de Acceso a la Universidad tras la filtración del contenido de parte del temario Justo Pérez

Voz 1620 06:39 buenas tardes en apenas diez minutos va a comenzar la segunda tanda de exámenes correspondientes a las asignaturas de Matemáticas tan

Voz 6 06:45 en de filología griego o diseño en la cita de las diez sin incidentes aunque haya alguno no presentados los estudiantes mayoritariamente han afrontado las pruebas lo han hecho con resignación nerviosos y algún que otro

Voz 9 06:57 creo que muy mal porque me bueno les han salido bien y tampoco lo veo que esto es es lo que ahora mismo no

Voz 1018 07:02 Extremadura Zhong

Voz 1995 07:04 gracias José Antonio el ambiente en Bilbao un poco distintos

Voz 1018 07:07 eh

Voz 1995 07:42 digo que atril ambientes distinto porque todos ustedes han aprobado oscuro a la primera la Selectividad no van a repetir a comer Extremadura pobres chavales Eton internacionalmente el consenso global es que a partir de las doce ya depuesto amaron txakoli que ocurre igual en Suecia no

Voz 12 07:57 no tenemos esos precios costó preso digo aquí donde gente sabe cómo disfrutaba con esa cosa estuvo comentando ese es ese momento perfecto para hablar con alguien una estrella de la gastronomía española ajusta esto ahora cuando pensamos en apelativo S

Voz 1995 08:10 muy bien traído tomó muy bien no está siguiendo invitada quién queremos saludar apenas tenemos que volver a Bilbao porque se nos va a pasar este tiempo rapidísimo ha sido una mañana muy intensa ya preveíamos que iba a ser que iba a ser así pero queremos saludar a Zuriñe García que es jefa de cocina del restaurante Andra Mari de Galdakao Zuriñe gracias por estar con nosotros que es una mujer y hoy vamos a utilizarla para reivindicar la falta el porqué no entendemos la falta de mujeres con estrellas Michelin por ejemplo en el caso de Zuriñe el año pasado recibió el Premio Euskadi gastronomía no sabe gramos mucho pero hay una hay un vacío que socialmente es inaceptable porque no hay más mujeres premiadas con estrellas Michelin porque eres tú la única serie

Voz 13 08:52 vale yo bajo el punto de vista eh yo creo que al final la mujer la madre no al final queremos tener hijos Si yo creemos yo yo creo que lo que hacemos es parar no parar un poquito el el seguiré adelante de alguna manera porque si ya trabajas a mí porque no me quedó otra tengo que trabajar tengo que salir adelante tirar también de mi hija entonces como no te queda otra pues eh tienes que seguir trabajando hay gente pues que hay madres quizás o personas mujeres que se frenaron poquito es el miedo ese no de no doy abasto voy a parar un poquito Lulu es el miedo igual de

Voz 1995 09:30 pero Turín llenó la bien de una sociedad donde y hoy que estamos aquí en esta conferencia de la igualdad además donde se está hablando de lo de lo importante que es ser iguales no habla bien de una sociedad donde todos los salvo tú todos los grandes premios de prestigio es es para cocineros

Voz 13 09:43 sí así es muy representativo no

Voz 1995 09:46 menor de ese restaurante no es noventa y nueve hombres una mujer no es así la sociedad se divide otra manera hay que y por eso insisto debemos utilizar T para reivindicar el papel de la figura en la gastronomía vasca la gastronomía española en la gastronomía mundial

Voz 13 09:59 sí yo ánima Joan que además de de esto bueno pues el ánimo a las mujeres no a que sabe a que a que tienen pagará antes sin miedo a que bueno y al final pues ese la mitad de mi vida ha trabajado en algo que me gusta la al Baça trabajar contento haces lo que te gusta eres capaz todos somos capaces tanto como mujeres de hacer lo que nos guste hacerlo bien otra cosa es que luego se reconozca de una manera o de otra

Voz 1995 10:24 estoy pensando claro para nosotros a las doce nosotros estamos a punto ya de determinar este tramo de Hoy por hoy sigue la promoción como saben en la Cadena SER para puntos ya es un poco la hora del del reposo Label Chacón

Voz 13 10:35 si algo hay que Taco no si tu hora implicar no bueno hoy por suerte tengo libres los martes cerramos a sí me ha venido bien esta devenido en si tienes plan E lo digo buenas intenciones

Voz 1995 10:52 pues Ariz varia Potter sólo a lo que van ustedes señores a la gente quedan con amigos a

Voz 13 10:56 pues a mi mi plan es después de haber llevado a la cría al cole sacó mis cuarenta y cinco minutos que tengo no pues para hacer ejercicio y luego te dan un premio opciones deporte queridos niños que nos está escuchando en el Premio Nacional de Gastronomía así lo pero llevo dos meses sólo haciendo deporte tampoco

Voz 1995 11:17 bueno Zuriñe nos gusta mucho oí deberá tu imágenes que fantástica el trabajo que haces engalanadas extraordinario Premio Euskadi gastronomía pero vamos a reivindicar el papel fundamental de la mujer en la sociedad en el cien por cien y también la cocina que es tan representativa del lugar donde donde estamos vamos a volver somete para volver a contigo te pillamos trabajando íbamos a Cobeja tu casa vasca

Voz 13 11:42 bueno veces que cuando queráis estamos Conesa con esa idea volveremos a habido muchísimo depende de un placer un aplauso para aquí

Voz 2 12:41 Raúl tiene seis años escritura pública

Voz 17 12:44 el cuento tragar jóvenes son peligrosos porque puedes matar mías olés los dragones viven en malas creía fiel

Voz 2 12:58 Óscar tiene doce años y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 18 13:05 ejemplo en esté en condiciones de conducir por cualquier motivo pronunciándose nuestra aplicación para buscar un conductor cercano y así quiere conducta

Voz 2 13:12 poco se haya marca la verdad es la Ventana ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena Ser de lunes a jueves no My Lol Madrid Franco y la sexualidad en repasamos la vida moderna con David Broncano un gran aplauso para Ignatius

Voz 1 13:42 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 3 13:51 como yo soy una mujer pasional vivir la vida

Voz 19 13:57 bajarlos que la realidad me ofrece es muy bien cómoda que ya dado mejor tengo mucha confianza en mí misma maravilloso estupendo soy oyente de la cadena

Voz 2 14:07 apenas hay magnífica para oyentes que sepa lo harán

Voz 3 14:10 hoy la hostia de verdad hoy Lahoz que Amber

Voz 1 17:01 de BVA creando oportunidades Hoy por hoy

