Hoy por Hoy (13/06/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

qué tal está muy buenos días noticia el sol se impone hoy en la mayor parte de España así que por fin vamos a empezar a notar que en la primavera llega también a las temperaturas

Voz 0787 00:36 había cómo pero después de diez años yo no me he acordado de los detalles hasta que voy viendo documentación como es normal lo desconozco los temas si alguien llevó que los temas de focos lo desconozco porque no sé qué en qué sociedad estaría mayo Sorribas

Voz 1727 00:52 Iñaki Urdangarin no sabía nos explicaba su situación pero ahora el Tribunal Supremo lo deja al borde de la cárcel al hacer firme la sentencia que lo condena a cinco años y diez meses de prisión cinco meses menos que en la sentencia original la Audiencia de Palma va a comunicar hoy al cuñado del Rey cuando debe producirse esa entrada en la cárcel por los delitos de malversación prevaricación fraude a la Administración dos delitos fiscales tráfico de influencias a partir de ahora Urdangarin puede presentar un recurso de amparo al Constitucional incluso pedir el indulto pero en cualquier caso la última palabra sobre cuándo debe entrar en la cárcel la tendrá la Audiencia de Palma el caso Nos da por tanto los últimos coletazos después de tensionar a las instituciones especialmente a la jefatura del Estado y a la justicia durante doce años Adriana Lastra peso España es un Estado social democrático de Derecho y la ley es igual para todos los españoles y españolas se llamen como se llamen y se apellida en cómo se apellida Rafael Hernando PP justo

Voz 1769 01:58 ciencia es para todos nadie está exento del cumplimiento de las leyes mil está el señor Urdangarin mil están el resto de los ciudadanos españoles todos estamos sometidos al imperio de la ley

Voz 0787 02:12 Pablo Iglesias Unidos Podemos la imagen de la monarquía asociada a la corrupción es una realidad en este país desde hace años y es evidente que la eventual entrada en prisión del señor Iñaki Urdangarin pues va a revelar una relación histórica de esta institución con la corrupción que desde luego no ayuda a la imagen de nuestro país y Juan Carlos gira

Voz 1727 02:30 dos ciudadanos queda patente

Voz 2 02:33 no es poca cosa que todos absolutamente estamos sujetos al cumplimiento de la ley sujetos a las decisiones de los tribunales

Voz 1727 02:43 Fuentes interior del Ministerio del Interior confirman a la sede de que sean han sondeado ya dos posibles cárceles que cumplirían los requisitos de seguridad para el ingreso de Urdangarin Se barajan Zaballa en Álava o la prisión de menor ya está rumbo a Valencia la flotilla que trae a España los seiscientos pasajeros del Aquarius nos espera que lleguen hasta el sábado al puerto valenciano pero pero su odisea y el gesto del Gobierno español han abierto ya un intenso debate en toda Europa el Gobierno francés ofrece ayuda a España entre críticas a Italia

Voz 0706 03:19 disfruté

Voz 3 03:20 Lita Ali y dos horas Machel

Voz 1727 03:23 así titula Un país que debería asumir sus responsabilidades según el ministro francés el vicepresidente italiano Luigi Di Maio dice que no tolera lecciones morales de Francia o de España el debate está también en la Eurocámara y la comisión promete triplicar ahora los fondos para la gestión de fronteras Il comisario de Interior Dimitris habrá Paulus

Voz 4 03:47 política el pimpón

Voz 1727 03:49 ha pedido acabar con el pimpón político sobre quién tiene la culpa porque toda la Unión asegura tiene que ser responsable es trece de junio y los sindicatos y la patronal se reúnen por primera vez con Pedro Sánchez desde que llegó al Palacio de la Moncloa van a hablar de salarios por fin cuando está a punto de alcanzarse el acuerdo para subirlos un tres por ciento el encuentro llega también con la decisión tomada ya devolver a subir las pensiones según la evolución de los precios de la vida Javier Alonso buenos días buenos días Pepa hay acuerdo del país

Voz 0858 04:21 todo de Toledo para que el IPC vuelva a marcar el ritmo de subida de las pensiones de las pensiones en épocas normales ahora negocian qué hacer cuando el sistema esté en crisis y serán en congelar por ejemplo las más altas

Voz 1727 04:32 sobre Cataluña Zapatero defiende volver al Estatuto del año dos mil diez previo a la sentencia del Constitucional que lo recortó hay que volver dice el ex presidente al momento en el que se produjo la fractura

Voz 5 04:44 si queremos empezar a recuperar el tiempo perdido en el conflicto de Cataluña tenemos que volver a dos mil diez a esa sentencia no habrá otro camino

Voz 1727 04:56 lo que dice Donald Trump es que su acuerdo su impreciso acuerdo con Kin Jong-il va a cambiar el mundo

Voz 0858 05:02 a pesar de que de momento sólo contempla compromisos vagos el presidente de Estados Unidos se ha deshecho en halagos hacia el norcoreano Kim Kye es fuerte tiene personalidad es divertido muy inteligente y un gran negociador ha dicho

Voz 1727 05:19 ya aquí en España en Andalucía especialmente lo que preocupa son los aranceles que Estados Unidos ha puesto a las aceitunas negras de mesa

Voz 0858 05:28 considera el Gobierno de Estados Unidos que el sector recibe subvenciones ilegales vulnera la libre competencia

Voz 1727 05:33 la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española vuelven callar

Voz 0858 05:36 si el escollo es ahora la composición del comité de expertos que debe evaluar a los candidatos el PSOE considera que el PP trata de garantizarse una mayoría y la presidenta del Congreso la popular Ana Pastor replica que sólo siguen las indicaciones de los letrados de la cama

Voz 1727 05:53 y en los deportes el seleccionador Julen Lopetegui iba a explicar esta mañana la decisión de firmar por el Real Madrid y hacerlo público a tres días del debut en el Mundial para Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 06:05 buenos días Pepa Gea en rueda de prensa prevista para las diez y media de la mañana una hora más en la concentración de la selección española en Krasnodar y se espera que en comparecencia por separado también lo hará el presidente Luis Rubiales lo que confirma que la relación entre ambos está rota una noticia que se conocía ayer al filo de las cinco de la tarde a través del comunicado oficial del Real Madrid que será efectivo en el momento en el que la selección sea eliminada del Campeonato del Mundo dos millones de euros abonará al club blanco a la federación en concepto de indemnización y firmará el alto al todavía seleccionador español por las próximas tres temporadas

Voz 1727 06:36 detalles el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:38 buenos días a partir de hoy el sol ya a lucir durante la mayor parte de la jornada en el conjunto del país durante la mañana todavía nubes en el Cantábrico sobretodo el más oriental también en los Pirineos algunas lluvias débiles con tendencia a desaparecer durante la tarde tormentas en la mitad oeste de Cataluña también en las islas de Mallorca y Menorca pero en el resto del país algunas nubes ahora pero cada vez más sol y también temperaturas más altas seguirá refrescando de noche por eso hace ambiente fresco en gran parte del país a esta hora pero era tarde va a ser un poco más calurosa con máximas alrededor de los treinta grados en el Mediterráneo el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir

Voz 1727 07:16 saludamos a Mato Helena Valerio que barras bravas buenos días Carmen Calvo buenos días enhorabuena nada enhorabuena ha dedicado hoy unos todos

Voz 3 07:27 probando un usted por primera vez con Teresa Ribera que ha sido prácticamente colaboradora de este programa y a partir de seis

Voz 1727 07:40 esta mañana ya con la cartera en la mano nos visita de nuevo Teresa Ribera la ministra de Transición Ecológica recién llegada de su debut esta semana de su debut europeo esta semana en Luxemburgo la semana pasada en esa felicitación Moore gente que le decíamos por teléfono nos advertía de que ha llegado la hora del desarrollo sostenible Mariela Fernández buenos días buenos días Pepa ha pasado casi una semana después saludo urgente tiempo suficiente para incorporar el usted así que a partir de las nueve vamos a estar muy atentos Nota vamos a pasar ni una claro que tendremos un tuiteo quieres decir ni un tuteo claro que tendremos un oído en la entrevista y otro en la Audiencia de Palma donde a las ocho ya estará nuestra compañera Lucía Bórquez esperando a Iñaki Urdangarin que tiene que recoger allí su orden de prisión el cuñado del Rey by a ir a la cárcel a cual pues nos lo va a contar Ana Terradillos también a las ocho y como está pasando el trance la Casa Real pues como siempre lo sabe todo de Zarzuela María Manjavacas estamos que no paramos con los días históricos Javier Solana nos va ayudar a desentrañar el alcance del acuerdo entre Trump y Kim Jong porque con ellos dos nunca se sabe claro que todo parece mucho más fácil cuando están en tertulia como hoy Lucía Méndez y Joaquín Estefanía de Lloret es el tráiler del último fenómeno de Netflix la serie sobre famosísimo cantante Luis Miguel y hoy vamos a tener aquí contó ni al villano más odiado de México al menos en la ficción al actor Óscar Jaenada que además de protagonista es uno de los productores de la SEC

Voz 6 09:13 bueno sí

como venimos contando a las nueve está citado en la Audiencia de Palma y hoy mismo podría ingresado impresión Iñaki Urdangarin hoy o a lo largo de los próximos días el cuñado del Rey Felipe VI otro hecho inédito otra sentencia histórica en menos de un mes sí la de la Gürtel ha hecho caer un Gobierno ya está el caso nos va a dar con un miembro de la Familia del Rey en la cárcel y el análisis parece unánime la justicia funciona queremos también la opinión de los oyentes con Toni vamos a seguir además en la rueda de prensa de Lopetegui el seleccionador de fútbol nuevo entrenador del Real Madrid la sorpresa mayúscula de muchos aficionados que creen que no era el momento a las puertas de un Mundial de desvelar el fichaje qué piensan los oyentes del polémico anuncio

Voz 2 10:08 hasta luego Marina hasta ahora son las seis y diez las cinco y diez en Canarias Javier

Voz 0858 10:13 vamos con estoy más con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica como Jordi Fábrega en la producción hoy

Voz 0858 12:10 se lo estamos contando Iñaki Urdangarin conocerá su futuro judicial en las próximas horas y todo apunta a que ese camino le va a llevar irremediablemente a prisión la Audiencia de Palma la citado entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde para comunicarle formalmente la sentencia ya firme y que le impuso ayer el Tribunal Supremo son cinco años diez meses de prisión por malversación prevaricación fraude a la Administración dos delitos fiscales tráfico de influencias Radio Mallorca Juan Antonio Bauza bon dia

Voz 14 12:38 ha quedado Alhóndiga que escenarios abren ahora para Urdangarin

Voz 1157 12:41 bueno el Rey puede ahora recurrir al Constitucional pedir el indulto o acatar la sentencia e ingresar en una prisión una vez que reciba en persona esa notificación en Palma la Audiencia suele ofrecer un margen temporal de unos cinco o diez días de cinco a diez días al condenado para elegir el centro penitenciario en el que quiere cumplir esa pena sin embargo si el Tribunal tuviera sospechas de que alguno de los sentenciados quiere fugarse o huir de la justicia puede ordenar su ingreso inmediato en la cárcel en ese caso sería trasladado directamente a la prisión de Palma mientras corren los plazos Urdangarin también puede seguir intentando como decimos evitar la cárcel aunque es prácticamente imposible la audiencia podría haberse planteado suspender su ejecución de esa condena si fuera inferior a los dos años y la práctica habitual de constitucional ante un recurso es suspender por condenas inferiores a cinco también puede pedir como decíamos el indulto o reclamar la suspensión de la pena hasta que el Gobierno se pronuncie algo prácticamente descarta

Voz 0858 13:29 no gracias a la notificación de la sentencia coincidió ayer con un acto militar del Rey en el que no tenía previsto tomar la palabra para pronunciar discursos y que se pronunció en cambio el departamento de comunicación del Palacio de la Zarzuela que no se mueve un centímetro de la posición oficial hasta ahora ese respeto a las sentencias no más asuntos espera que los seiscientos veintinueve migrantes del Aquarius ahora divididos en una flotilla de tres buques no llegue a España hasta el sábado ya han puesto eso sí rumbo hacia Valencia donde se está preparando el dispositivo de acogida el Gobierno español ya ha anunciado que les va a dar el estatus de refugiado por razones humanitarias y el Ejecutivo valenciano va a acondicionar las instalaciones de la Copa América para recibirlos en un primer momento Radio Valencia natal en Bondy

Voz 0141 14:19 la día en la base de operaciones instalará en la que fue la base del equipo suizo Alinghi donde pasadas las primeras horas recibirán asistencia por parte de setenta voluntarios de la Cruz Roja en caso necesario serán trasladados a un centro sanitario también se les va a prestar asistencia psicológica Íñigo Vila es el director de emergencias de Cruz Roja Española

Voz 15 14:37 Mestre ha genérico para asegurarnos que personas necesitan una una atención médica más detallada que personas en este caso como las embarazadas que protocolo en cualquiera de las ubicaciones son inmediatamente evacuadas a un centro hospitalario para ver su su estado iguales están en perfecto estado físico para que puedan seguir el el proceso no

Voz 0141 14:57 con la llegada de los migrantes implicaría entre otras cosas a ampliar los horarios de Fiscalía especialmente la de menores posteriormente se coordinará con el Gobierno de España una segunda fase el traslado de los migrantes a otros puntos del país la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo vendrá a Valencia a finales de esta semana para coordinar con el President Puig la llegada de los buques que se prevé para el sábado del resto

Voz 0858 15:19 el Gobierno español ha abierto el debate europeo sobre la gestión de las migraciones Francia ha reprochado en las últimas horas a Italia el cerrojazo de sus puertos ya ha alabado la generosidad española el Gobierno francés ya ha ofrecido ayuda al español y el italiano replica diciendo que no va a aceptar ninguna lección moral de nadie pero la discusión alcanzado incluso a la Eurocámara justo cuando se están debatiendo los próximos presupuestos comunitarios Bruselas ya ha anunciado que tiene previsto triplicar los fondos destinados a migración corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 15:50 el Europarlamento exige a los gobiernos de la Unión una respuesta rápida común al problema de la inmigración dando por hecho que el bloqueo actual de las negociaciones es el causante del drama que ha vivido el Aquarius y la respuesta la española el ejemplo de solidaridad que tendrían que regular las normas

Voz 0706 16:07 no podemos dejar en las manos del voluntad

Voz 16 16:10 sí mismo las políticas que son necesarias impulsar en estos momentos desde la Unión Europea y por lo tanto en un mundo globalizado es imposible que los Estados miembros por sí solo puedan responder ante la situación de la política migratoria de de asilo son necesarias políticas comunes

Voz 0738 16:28 es Iratxe García del grupo socialista participó ayer ya en un primer debate parlamentario con el drama del Aquarius de fondo drama que esta tarde volverán a invocar los eurodiputados mientras la comisión que rechaza las críticas de Roma mantiene que este caso es tan sólo puntual porque Italia ha firmado a bramó Paulus sí que acepta desembarcar otros barcos

Voz 0858 16:49 hay aquí en España la oferta de acogida del Gobierno ha dejado en evidencia las contradicciones internas de un PP inmerso en su proceso de sucesión mientras la todavía dirección nacional la de Rajoy critica la decisión de Pedro Sánchez al que acusan de buscar el aplauso fácil algunos de los dirigentes populares la alaban ofrecen incluso a colateral a colaborar es el caso por ejemplo del gallego Feijóo al que todo el mundo en su partido coloca en la carrera para liderar el Partido Popular Rafa Muñiz buenos días buenos días el número dos de Feijóo sea ofrecida

Voz 1772 17:18 a cobijo a parte de los migrantes que llegan a Valencia

Voz 17 17:21 por supuesto la Xunta de Galicia se pone a disposición del Estado en todo lo que hay aquí

Voz 0706 17:26 todo aquello que hiciera falta para el

Voz 0858 17:28 para el acogimiento también abrazan esta idea otro

Voz 1772 17:30 dos pesos pesados autonómicos del PP como el presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera su homólogo en La Rioja o el alcalde de Málaga la ciudad más grande en la que gobiernan los conservadores incluso la presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 5 17:43 todo lo que sea ayudar a las personas que necesita todo lo que sea mecenas comporta

Voz 0125 17:48 ciento humanitario desprevenidos y un mensaje

Voz 1772 17:51 dista mucho de lo que dicen sus portavoces a nivel nacional según Maíllo hay que proteger a los refugiados

Voz 18 17:56 pero cuidado pero mucho cuidado cuidado con esto porque al final el mensaje de que España puede es el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso

Voz 1772 18:06 ello en Televisión Española o el portavoz Rafael Hernando en el Congreso

Voz 1769 18:11 se utilicen gestos humanitarios con

Voz 4 18:14 efectivos propagandista Hernando acusaba al Gobierno

Voz 1772 18:16 de querer apuntarse un tanto con la llegada de dos migrantes a España tiene

Voz 0858 18:21 el Congreso ya saben que Pedro Sánchez no es diputado porque renunció al acta pero tratada como acomodar su agenda legislativa para tener presencia en las Cortes se va a estrenar la semana que viene en sesión de control y quiere comparecer a petición de su propio grupo antes de final de mes para explicar las líneas maestras que seguirá su Gobierno Inma Carretero buenos días

Voz 0806 18:40 buenos días ayer sólo estrenaron la bancada azul los tres ministros que son diputados pero lo que nos dicen en Moncloa es que Pedro Sánchez que ha estado ausente del Congreso desde octubre de dos mil dieciséis quiere tener mucha presencia en las Cortes empieza el martes que viene en el control del Senado el miércoles va ir al Congreso y según fuentes del Grupo Socialista como muy tarde la última semana de junio va a comparecer en el pleno para explicar las líneas de actuación de su Gobierno será antes de asistir a su primer Consejo Europeo los días veintiocho y veintinueve cuando por primera vez el presidente va a verse con sus colegas comunitarios sólo unos días después de que el nuevo Gobierno de España se haya posicionado con claridad

Voz 1727 19:18 ante la Unión Europea con la crisis de la

Voz 0806 19:20 Marius y eso va a ser como decimos a final de mes ahora la prioridad que tienen es sacar adelante un gran bloque de nombramientos que está el presidente despachando estos días con las ministras y los ministros en reuniones bilaterales en Moncloa quieren resolver este capítulo con prontitud para cuanto antes aprobar un paquete de medidas sociales en definitiva lanzar el mensaje de que han empezado a gobernar de otra forma en tiempo récord

Voz 5 19:49 está por ver

Voz 0858 19:52 quiero parar los juegos de guerra son provocativos demasiado caros había anunciado Donald Trump su intención dónde suspender las recurrentes maniobras militares que su Ejército realizo con el de Corea del Sur en esa península unos ejercicios que siempre han irritado al norte que los considera una amenaza es una de las primeras consecuencias de la reunión de ayer entre entre Trump y Kim Jong un acto que en Washington han recibido con cierta cautela porque el contenido de momento a los congresistas les parece vago poco concreto corresponsal Marta del Vado buenos días

Voz 0806 20:25 buenos días la poca concreción en el acuerdo firmado entre Donald Trump y Kim Jon Un preocupa y mucho a demócratas y republicanos el documento sólo constata el compromiso para desnuclearización de la península de Corea algo a lo que Pyongyang ya había compró metido en negociaciones anteriores ya había incumplido los demócratas califican el acuerdo demasiado impreciso pues los republicanos también lo critica

Voz 19 20:47 de eso

Voz 1727 20:51 humo

Voz 0806 20:53 es un primer paso es un buen comienzo pero estamos lejos de alcanzar un acuerdo real dice el senador republicano Lindsey Graham pueda aceptar que se suspendan las maniobras militares temporalmente pero no aceptaré que se retiren las tropas estadounidenses de Corea que es lo que quiere China que unos vayamos de Asia en la reunión no han tratado bien acciones de derechos humanos tampoco la petición de Japón de hablar sobre sus ciudadanos detenidos en definitiva según los analistas que no ha ofrecido nada nuevo sin embargo trampa además de detener las maniobras militares le ha invitado a la Casa Blanca ha dado la legitimidad global al líder de un régimen que tiene más de cien mil personas detenidas en campos de concentración según indican organizaciones de derechos humanos

Voz 0858 21:37 en Reino Unido el Parlamento va a seguir votando hoy la llamada ley del el Brexit que está poniendo en bastante aprieten bastantes aprietos a la primera ministra Theresa May consiguió anoche bloquear una enmienda que pretendía dar la última palabra sobre el Brexit a la Cámara para lograrlo eso sí tuvo que garantizar a parte de su propia bancada que van a tener más protagonismo en las negociaciones amplía desde Londres Daniel plástico

Voz 1591 22:00 hoy es el segundo día de la votación en la Cámara de los Comunes de las quince enmiendas de los Lores a la propuesta de ley del Brexit ayer Theresa May evitó una derrota humillante y consiguió bloquear la enmienda que debía permitir la Parlamento tener voz en caso de no estar de acuerdo con el trato final con Bruselas lo consiguió por una diferencia de veintiséis votos tras realizar importantes concesiones a los rebeldes de su partido que pretendían votar a favor de la enmienda no han trascendido las concesiones pero se presume que fueron lo suficientemente significativas como para que los rebeldes liderados por el ex fiscal general Dominique Live claman victoria hoy se votan otras dos enmiendas clave que de ser aprobadas obligarían al Gobierno a negociar a favor de permanecer en la unión aduanera en el Espacio Económico Europeo para seguir teniendo acceso al mercado único el Gobierno está negociando con sus rebeldes para evitar que voten a favor y así bloquearlas

Voz 0858 22:46 en la última alerta sobre el cambio climático llega desde el espacio el astronauta alemán Alexander Graf que llegó hace cinco días a la Estación Espacial Internacional ha organizado desde allí una rueda de prensa para concienciar sobre los efectos que ve desde su posición privilegiada advierte por ejemplo que sus efectos en el Amazonas ya se observan incluso desde el espacio Julián Molina buenos días

Voz 0141 23:08 buenos días jugando con el micrófono sin gravedad y quejándose de lo complicado que es dormir en la estación espacial el astronauta alemán ha alertado sobre los peligros del cambio climático

Voz 20 23:17 el misil si cada uno tiene fin

Voz 0141 23:21 dos que no se pueden ver a simple vista desde la Tierra las consecuencias para el planeta son graves a cuatrocientos kilómetros de distancia él que el AVE girar unas dieciséis veces al día asegura que se observa el efecto de la contaminación y advierte de que si la atmósfera sigue deteriorándose la humanidad se acabará extinguiendo

Voz 20 23:36 al incluir en Sendin han hecho el eso

Voz 0141 23:44 pues cree que lo más importantes llegará a entender el complejo sistema que es la naturaleza lo compara con una máquina con muchos botones que no sabemos para qué sirven y que tenemos que descubrir porque si no tenemos conocimiento dice las cosas irán a peor

Voz 0858 23:58 casi veinticuatro cinco veinticuatro en Canarias

Voz 3 24:05 los deportes

Voz 0858 24:09 día uno tras el bombazo del fichaje de Lopetegui por el Real Madrid que va a empezar además con una rueda de prensa del seleccionador San

Voz 1161 24:15 prevista para las diez y media de la mañana en España una hora más en la concentración de la selección española en Krasnodar y que ha dinamitado el excelente ambiente que reinaba en dicha concentración cuando se supo ayer al filo de las cinco de la tarde a través del comunicado oficial del Real Madrid más de setenta y dos horas del debut ante Portugal Julen Lopetegui comparecerá por separado porque también lo hará el presidente de la Federación antes o después que Luis Rubiales que anoche a su llegada a Krasnodar desde Moscú no quería hablar pero que tampoco confirmar que vaya siendo va a seguir siendo mejor dicho desde hoy el seleccionador

Voz 21 24:43 la portavoz regional los coches

Voz 1161 25:00 el propio los de Lopetegui fue el que se lo hizo saber a los jugadores apenas diez minutos después de conocerse la noticia y el tsunami sigue porque desde ayer son muchas las voces que piden que Rubiales destituya el seleccionador algo que también ha barajado Ike veremos cómo evoluciona en las próximas horas después de que el seleccionador llevó no base su contrato por dos años el pasado veintidós de mayo en El Larguero José Antonio Camacho ex seleccionador español y entrenador del Real Madrid por unos días valoraba la noticia

Voz 22 25:22 yo creo que él va a seguir trabajando para la Federación iba a hacer las cosas como debían hacer la lo que pasa es que pues es una situación difícil aquí no tiene que ver nada Julen que sea entrenador ahora del Madrid o que no sea porque ya lo que tenga que hacer contra

Voz 0858 25:35 Portugal ya está todo hecho en tú crees que esto puede afectar al juego seguro ganó

Voz 1161 25:39 a todo esto la selección española tendrá hoy nuevo día de doble sesión de entrenamiento por la mañana y por la tarde más cosas desde Rusia el bombazo Lopetegui eclipsó la que hasta el momento era la noticia del día o mejor dicho la no noticias esperaba MUD con mucho interés la comparecencia de Antoine Griezmann en la concentración de Francia con su futuro por decidir todavía entre seguir con el Atlético marchar sea el Barça dejó a todo el mundo con la duda abierta sin sin aclararlo lo siento mucho no es

Voz 23 26:03 el día hoy sé que hay muchas eh espera pero hoy no es él no es el día

Voz 1161 26:10 para añadir luego en francés que no era de día para hacerlo público aunque sí reconocía que la decisión la tiene tomada

Voz 23 26:16 distinguimos se Palmor poco diría

Voz 1161 26:22 una decisión que puede estar más cerca de continuar como rojiblanco y sobre todo desde que ayer el club hacía oficial el acuerdo con el Mónaco para el traspaso de su amigo y compañero en la selección el centrocampista Tomas le Marc que le costará a los rojiblancos entre setenta y ochenta millones de euros y que firmará hasta dos mil veintitrés además hoy arranca el play off por el ascenso a Primera que decidirá qué equipo acompañará al Rayo Vallecano y Huesca desde las ocho y media en Los Pajaritos Numancia Valladolid son baja Valcárcel Medina en los locales el técnico Jagoba Arrasate sobre la eliminatoria

Voz 24 26:48 el ahí les puede traer más obligación puede ser por lo que es el club la ciudad pero yo creo que en este escaso la ilusión vale más que todo nosotros estamos súper ilusionados de de hacer un buen partido primero mañana iré llevar con opciones asado

Voz 1161 27:02 no estarán en el Valladolid Michel David Dani Luismi habla también su técnico Sergio Gonzo

Voz 1769 27:06 Alex como estamos a un paso de saltar de categoría a un paso de bueno de estar en la en la mejor categoría de de del mundo de Europa y eso lo sabemos no pero alguien tendrá tratarlo con la mayor normalidad posible porque al final es una eliminatoria con un equipo muy fuerte y no estrella va a ser la misma en juego o no

Voz 1161 27:22 arbitrará el colegiado navarro Prieto Iglesia así arranca también la final por el título ACB al mejor de cinco partidos en Real Madrid Baskonia el primero hoy a las nueve de la noche

Voz 1727 30:12 bueno el Ministerio del Interior baraja las cárceles de Zaballa y Menorca como las mejores opciones para que cumpla su condena Iñaki Urdangarin hoy sabrá el cuñado del Rey la fecha en la que tiene que entrar en prisión

Voz 0858 30:26 Instituciones Penitenciarias considera que las cárceles de Zaballa en Álava y Menorca centros pocos poco conflictivos reúnen las condiciones adecuadas para un preso de sus características no obstante si Urdangarin se presenta de forma voluntaria para cumplir esa condena tendría la posibilidad como la mayoría de los presos comunes de elegir la prisión que más le convenga de acuerdo a sus necesidades familiares a

Voz 0125 30:47 ellos la cárcel de Zaballa en Álava está ocupada por presos arrepentidos de ETA los módulos están muy controlados no son conflictivos isla prisión está alejada del acceso de fotógrafos porque no está al lado de ninguna ciudad la cárcel de Menorca es una mini prisión nada conflictiva tampoco con poca población reclusa lo que espera Instituciones Penitenciarias sin embargo

Voz 2 31:06 es que Urdangarin se presente de forma voluntaria

Voz 0125 31:09 cuál el tiene la posibilidad de elegir la cárcel que más le convenga de acuerdo con sus necesidades familiares es lo que permite la legislación penitenciaria y como se suele actuar en la mayoría de los casos de presos comunes el caso de Urdangarin es especial sin embargo

Voz 1727 31:22 a pesar de ser un preso común es decir se puede hacer

Voz 0125 31:24 estancia de que su elección no sea viable porque el centro en cuestión no reúne las condiciones adecuadas en materia de seguridad o de criterios organizativos en ese caso la cárcel de Zaballa y también la de Menorca serían las primeras de la lista

Voz 0858 31:38 las pensiones subirán con el IPF todos los partidos el Pacto de Toledo han acordado ligar la revalorización de las pensiones a los precios aunque eso sí tienen diferencias sobre si las prestaciones más altas deben subir en épocas de crisis Rafa Bernardo

Voz 0706 31:51 el consenso entre los grupos es que los precios vuelvan a ser la referencia central para revalorizar las pensiones pero todavía no hay acuerdo porque hay discrepancias sobre qué hacer por ejemplo en épocas de crisis algunos grupos son partidarios de que en esos casos las pensiones más altas se revalorizan por debajo del IPC sigue puedan ser compensadas en épocas de bonanza mientras que otros grupos lo que quieren es consagrar en el redactado el pacto que el mantenimiento del poder adquisitivo es lo fundamental Merce Perea PSOE José María Barrios PP Faina Vidal Unidos Podemos

Voz 2 32:17 en casos de crisis eh bueno sea visto en la historia del Gobierno se que tiene los instrumentos no el Pacto de Toledo

Voz 0787 32:27 a defender una subida generalizada en época

Voz 5 32:31 de crisis porque si no hay suficientes ingresos no puede haber otro el gasto corriente

Voz 0858 32:37 quizá de atender a las

Voz 5 32:40 debe ya expuesto tras defender absoluto Chan

Voz 3 32:42 para nosotros no está en duda indistintamente Guan Sara con la cuantía de la pensión porque tiene que ver con un contrato social básicamente

Voz 0706 32:48 a la luz de las coincidencias y de las diferencias buena parte de los portavoces inclinan porque se busque un acuerdo de mínimos en esta materia la de revalorización para continuar debatiendo el resto la próxima reunión el martes que viene

Voz 0858 32:59 ella esta noche el Aquarius y dos barcos italianos que transportan a seiscientos treinta migrantes rescatados en el Mediterráneo han puesto ya rumbo a Valencia donde está previsto que lleguen el sábado desde Francia el portavoz

Voz 4 33:10 bueno ya la pintada

Voz 2 36:17 que gira

Voz 1727 36:27 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias hoy comenzamos la Mesa de España en Cataluña allí han detenido a dos altos cargos de la Generalitat después de varios registros ordenados por el juez que investiga el uno de octubre Frederic Vincent bon día

Voz 0706 36:43 hola buenos días uno de los detenidos Freddy

Voz 1727 36:45 es el director del Instituto de Estadística de Cataluña que según los investigadores habría cedido los datos para elaborar el censo del referéndum ilegal

Voz 0706 36:54 sí el otro detenidos Daniel Gimeno que es jefe de gabinete de la Conselleria de Economía que la Policía Nacional volvió a registrar ayer los dos detenidos los dos arrestados que bueno en libertad ayer mismo este operativo policial entra en la investigación que lleva un juzgado de Barcelona sobre el uno de octubre el ayer se reunía asegura que este tipo de operaciones siempre se hacen cada vez que hay otra sentencia o decisión judicial que según dicen conviene

Voz 33 37:17 ha comenzado Asamblea ya una broma Capuani sí

Voz 1727 37:21 Temas a tapa comarca es

Voz 33 37:23 es una sentencia en contra la Monarquía española

Voz 0706 37:25 la voz recordaba que ayer se supo la decisión del Supremo del caso nos decía que esto ya casi parece una broma

Voz 1727 37:30 si bien distinta es la historia que también nos cuentas tú y que nos encoge el corazón los Mossos buscan a los padres de una bebé recién nacida encontrada muerta en el patio de luces de un edificio de Bárcena

Voz 0706 37:42 en una isla la encontró una vecina todavía con el cordón umbilical fuentes policiales confirmaron que la niña fue tirada desde una altura considerable decían la autopsia tendrá que determinar ahora si falleció antes o después de de esta caída de momento nos han encontrado a los padres los Mossos sí fueron puerta por puerta en este edificio para saber si había alguna mujer embarazada varios de los vecinos nos decían ayer que en principio no al escolta

Voz 1727 38:03 un abrazo Frederic otro pero hasta luego

Voz 0706 38:06 eh

Voz 32 38:10 Andalucía no

Voz 1727 38:11 estamos ahora Cándido Romadera buenos días hola buenos días Pepa la policía ha sufrido una emboscada en el mismo barrio de La Línea de la Concepción en el que detuvo la semana pasada a uno de los narcos más importantes del Campo de Gibraltar tras una falsa llamada dos patrullas fueron recibidas con cócteles molotov piedras

Voz 34 38:31 así se encontraron una barriada con eh unas diez botellas preparados con cócteles molotov las luces apagadas y de pronto una lluvia tremenda de piedras sobre los vehículos policiales dos de ellos dañados los agentes salieron de los vehículos y detuvieron a un joven de quince años que había participado en el apedreamiento Iker intentó huir no es la primera vez que se producen en este barrio este tipo de altercados pero si después de todo lo ocurrido en torno a la detención de uno de los importantes narcotraficantes de la zona como es el caso

Voz 1727 39:04 en Zaragoza trece paracaidistas han resultado heridos leves por fortuna durante unas maniobras conjuntas del ejército español y el estadounidense recibieron un golpe de viento cuando tomaban tierra la mayoría tiene esguinces y sólo un militar está que el hospital por precaución Aragón Ana Sánchez borró y buenos días

Voz 0148 39:24 buenos días el suceso se produjo durante unas prácticas de paracaidismo en el campo de maniobras de San Gregorio cuando cerca de trescientos cincuenta militares que habían saltado desde tres aviones se vieron sorprendidos por una racha de viento que rondaba los cuarenta kilómetros por hora los heridos son siete soldados españoles de la Brigada Almoguera bares y seis militares que pertenecen a un batallón de la Armada de Estados Unidos destacada en Italia en el Hospital Militar quedaron ayer ingresados ocho militares con heridas de carácter leve fundamentalmente esguinces y contusiones en el hombro la cadera y el vientre otros cuatro soldados

Voz 1727 39:58 fueron dados de alta hayan pasado ya la noche el campo

Voz 0148 40:01 maniobras el que más preocupaba era un soldado español quedó descartado cualquier traumatismo grave pero ha quedado ingresado en observación en el Hospital Miguel Servet

Voz 1727 40:09 dice Ramos esta accidentada Mesa de España en Murcia y con otro accidente una avería en la refinería de Repsol que ha tocado una gran nube amarilla que asustó mucho los vecinos de escombreras aunque la nube no era tóxica los ecologistas critican que no saltaran las alarmas que advierten a la población diez personas tuvieron que ser atendidas por molestias leves Juanjo Asensio buenos días

Voz 1197 40:34 hola buenos días susto en la mañana de ayer en el polo industrial de Escombreras eran las once de la mañana cuando una avería en la unidad de Cocker de la refinería de Repsol provoca un escape de vapor de agua con restos de hidrocarburos incluya también azufre el escape fue controlado cincuenta minutos más tarde una decena de personas fueron atendidas por molestias leves por los servicios médicos del Complejo Industrial aunque ese activó el plan de emergencia en los colectivos ecologistas y la oposición municipal en Cartagena califican estos hechos de grave incidente y piden que se abra un expediente informativo sobre este escape la factoría de un abrazo Juanjo dando un abrazo

Voz 1727 41:04 sí

Voz 36 41:13 me suenan en el lugar

Voz 1727 41:25 el hombre que ha desencadenado la mayor crisis en la historia de los premios Nobel va a tener que responde ante la justicia por dos acusaciones de violación de la Fiscalía de Suecia cree que en estos casos tiene pruebas sólidas para llevar a juicio hayan Clotas no hay que hasta dieciocho mujeres han denunciado por abusos Julia Molina

Voz 0141 41:46 en medio de los escándalos en el mundo de la cultura a raíz del movimiento mantuvo un diario destapó que un hombre muy cercano a la Academia Sueca había cometido abusos sexuales contra una veintena de mujeres en su club literario más tarde se descubrió que ese hombre era el artista francés Jean Claude Arnold leísteis la institución de los Nobel decidió cortar la relación con él pero se desató un conflicto interno que ha provocado la renuncia de ocho académicos una decisión que ha dejado bloqueada a la Academia Sueca porque no contempla sus estatutos la renuncia y los académicos no pueden sustituirse la consecuencia más notoria ha sido que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial no se ha dado el Nobel de Literatura Arnau el que está en medio de de esta eh asegura a través de su abogado que no comparte la decisión del fiscal e insiste en que es inocente

Voz 1727 42:34 hace Doña del Norte así se va a llamar la antigua república yugoslava después de llegar a un acuerdo con sus vecinos griegos se pone fin a un litigio de veintisiete años que ha bloqueado incluso las negociaciones de adhesión a la Unión Europea porque Grecia considera suyo el nombre de Macedonia que lleva una región del país Rafael Muñiz

Voz 1772 42:55 la disputa comenzó en mil novecientos noventa y uno cuando el Parlamento de la ex república yugoslava cambia su constitución se refiere a sus ciudadanos como macedonios e incluye a su bandera la estrella argentina que para los griegos forma parte de su patrimonio cultural hay comienza una disputa diplomática que ha durado veintisiete años con masivas protestas de ciudadanos griegos sentenciando que Macedonia sólo hay una y es la región homónima que sitúa al norte del país heleno Naciones Unidas se llegó a involucrar designando mediador en el conflicto y tras cinco meses de negociación entre los dos primeros ministros de Grecia y Macedonia finalmente haya acuerdo

Voz 37 43:37 lo ha anunciado Tsipras la antigua

Voz 1772 43:39 la república yugoslava de Macedonia se llamará República de Macedonia del Norte una decisión que ha cabreado al presidente de Macedonia que ha acusado al primer ministro de su país

Voz 0141 43:48 de traidor por negocios dice de manera

Voz 1772 43:51 la irresponsable

Voz 1727 43:58 Cambridge Oxford buscan estudiantes negros las dos universidades más prestigiosas de Reino Unido reconocen que hay poca diversidad en sus clases de hechos según informes internos un estudiante blanco tiene el doble de opciones de ser admitido que un negro en igualdad de condiciones informa desde Londres Daniel político

Voz 1591 44:18 nosotros estadísticos de la Universidad de Cambridge publicados por el Financial Times muestran que seis de sus veintinueve facultades han admitido menos de diez estudiantes de raza negra entre el dos mil doce y el dos mil dieciséis y que una de ellas no aceptó a ninguno

Voz 1727 44:31 no

Voz 1591 44:31 estos datos han sido revelados después de que el mes pasado se supiera que una de cada cuatro universidades de Oxford no aceptó a ningún estudiante de origen aforo caribeño entre el dos mil quince y el dos mil diecisiete que los estudiantes blancos tenían el doble de opciones de ser admitidos en igualdad de condiciones la Universidad de Cambridge ha reconocido este déficit ha explicado que están trabajando para revertir la situación y tener más diversidad racial entre sus estudiantes pero para ello necesitan la ayuda de las escuelas en ese sentido Oxford y Cambridge tienen un programa escolar conjunto que ofrece asesoramiento individual a los estudiantes negros para que se preparen mejor puedan entrar en sus universidades

Voz 1727 47:45 buenos días Armero

Voz 44 47:48 todo esto ya está tardando un millón que te se liberaba de todas formas

Voz 1727 47:52 estima que no lo vea no lo

Voz 44 47:55 un saludo y un saludo para Etica

Voz 1727 47:57 Carmelo un beso fuerte cuesta creerlo si el cuñado del Rey iba a ir a la cárcel y los oyentes quieren comentarlo Marina Fernández desde Mallorca donde Urdangarín va a conocer hoy el plazo para ingresar en prisión Lola aprovecha para hacer gala de su republicanismo bueno

Voz 45 48:12 es hasta hoy crea un poquito más cerca justicia a ver si es verdad que el señor Urdangarin cuñado del Rey entra en prisión porque ha robado mucho muchísimo yo me declaro republicana y ojalá que con esto empecemos a ver que la monarquía sirve de poco y que es muy triste que una familia tenga

Voz 1727 48:34 las prebendas que muchos ven en la sentencia Rosa de Madrid