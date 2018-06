Hoy por Hoy (13/06/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las así

Voz 1727 00:03 de las seis en Canarias

Hoy por hoy

Voz 1727 00:18 muy buenos días ya tenemos un primer acuerdo del Pacto de Toledo sobre las pensiones todos los grupos políticos coinciden en volver a revalorizar las con el IPC con la evolución que tengan los precios así había sido siempre hasta los recortes del PP en el año dos mil trece pero lo de ayer es sólo un acuerdo inicial ahora se discute si esto debe ser así siempre para todos los pensionistas o no qué pasa si llegan de nuevo vacas flacas como ocurrió con la crisis ahí los grupos discrepan unos creen que en ese caso la revalorización debe ser sólo para las pensiones medias y bajas por ejemplo esto es lo que cree el PP

Voz 2 01:00 a defender una subida generalizada en época

Voz 3 01:05 de crisis porque si no hay suficientes ingresos no puede haber gasto bueno Poniente hay que priorizar y atender a los más débiles

Voz 1727 01:13 si otros creen que ir de acuerdo con el IPC debe ser siempre para todas como el PSOE Unidos Podemos en casos de crisis eh bueno visto la historia del Gobierno

una vez que los diputados pacten este asunto entrarán en el debate de fondo sobre cómo sostener el sistema a largo plazo ese es el gran debate de nuestro tiempo al Congreso de los Diputados va a llegar también esta semana una propuesta de Ciudadanos que adelanta a esta hora la Cadena Ser los dedos Iberia presenta una ley de conciliación para igualar los permisos de maternidad y de paternidad madres y padres tendrían Diez semanas cada uno de permiso por el nacimiento de un hijo después podrían repartirse una bolsa de semanas que podría alcanzar las diecisiete para cada uno el viernes la presentan veremos cómo pretenden financiar esta medida es miércoles Vita de semana trece de junio y hemos tardado varios minutos dos dos minutos y medio anunciar el otro gran nombre del día Julen Lopetegui futuro entrenador del Real Madrid la noticia ha caído como una bomba en la selección a dos días de que España debute en el Mundial de Fútbol Juan Antonio Sampedro una bomba de buenos días

Voz 1161 02:43 desde luego Pepa una bomba y algo que sentó muy mal al presidente de de la Federación Luis Rubiales que incluso ha barajado la opción de la destitución del seleccionador por sentirse traicionado al enterarse apenas diez minutos antes del comunicado oficial del Real Madrid cinco minutos después de que se hiciera oficial esa noticia el seleccionador se lo decía a los jugadores que salvo Ramos no sabían nada desde las diez y media Lopetegui comparecerá ante los medios también lo hará Rubiales aunque no va a ser de manera conjunta

Voz 1727 03:05 gracias enseguida nos vamos en directo a Palma Baleares esta mañana le comunican allí a Iñaki Urdangarin cuando debe ingresar en prisión después de la sentencia firme del Tribunal Supremo que lo condena a cinco años y diez meses de cárcel el fiscal del caso Pedro Horrach estuvo anoche en Hora Veinticinco negaba que haya habido ningún trato de favor con Urdangarin

Voz 5 03:28 que busca que no vi así creo que se pudo observar públicamente durante el juicio al que fue sometido el procedimiento del recurso de casación ha seguido su curso con total normalidad el Supremo órgano Supremo han deliberar hoy ha llegado a estas conclusiones

Voz 1727 03:47 la flotilla de tres barcos que trae a España a los migrantes del Aquarius atraviesa ya el Canal de Sicilia Javier Alonso

Voz 0858 03:54 está previsto que lleguen a Valencia el sábado por la mañana la afición ya ha empezado desarrollar la operación esperanza para acoger a los migrantes que tendrán estatus de refugiado

Voz 1727 04:02 dos políticos populares con mando en plaza se han desmarcado de la línea del partido en este asunto de esta línea del partido que explicaba Martínez Maíllo

Voz 0858 04:12 cuidado con esto porque al final el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso

Voz 1727 04:20 bueno pues el alcalde de Málaga y Núñez Feijóo se ofrecen a acoger a los migrantes del Aquarius lo decía el vicepresidente de la Xunta de Galicia

Voz 6 04:29 en su rueda estamos hablando de una cuestión humanitaria creo que no admite ninguna discusión que se ha hecho lo que tenía que hacer otro supuesto la Xunta de Galicia se pone a disposición del Estado en todo lo que hay aquí en todo aquello que hiciera falta para el para el acogimiento de algo más que denuncia Greenpeace

Voz 1727 04:45 pese sólo el veinte por ciento de los pueblos en zona de riesgo de incendio forestal tiene diseñado un plan de emergencia

Voz 0887 04:52 el dato es especialmente preocupante en la Comunidad de Madrid

Voz 0858 04:54 donde el noventa y cinco por ciento de los municipios carece de un plan de prevención de incendios

Voz 0978 05:02 a partir de hoy el sol va a lucir la mayor parte de la jornada en todo el país incluso las nubes del Cantábrico se van y sólo esperamos algunos chubascos en los Pirineos durante la tarde al norte de Baleares y al este de Cataluña en el resto Mazzola ayudará que del ambiente fresco actual pasemos a una tarde con más calor que los últimos días

son las siete y seis Lasse dieciséis en Canarias hace doce años que estalló el caso Nóos doce años que han dado de sí para todo tipo de actuaciones judiciales regates de las defensas idas y venidas a Suiza doce años que acabarán en las próximas horas o días con Iñaki Urdangarin en una cárcel española según la opinión de todos los expertos el marido de la infanta Cristina tiene que acudir hoy personalmente a la Audiencia Provincial de Palma que fue el tribunal que lo juzgó en primera instancia para recibir la notificación de la sentencia definitiva del Tribunal Supremo que lo condena a cinco años y diez meses de cárcel Radio mayor

Voz 1157 07:05 Juan Antonio Bauzá bon día que tablón día tanto Urdangarin como el que fuera su socio Diego Torres el ex ministro del PP Jaume Matas tienen entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde para recoger en persona esa notificación donde se va a especificar en qué plazo deben entrar en prisión habitualmente la Audiencia de Palma concede entre cinco y diez días para ingresar en la cárcel el cuñado de él hoy puede intentar evitar ese ingreso aunque lo cierto es que tiene pocas posibilidades es practicamente imposible el tribunal que le juzga podría haberse planteado suspender la ejecución de la condena si fuera inferior a los dos años y la práctica habitual del Constitucional ante un recurso suspender por condenas inferiores a cinco no es el caso de Urdangarin también puede pedir culto y reclamar la suspensión de la pena hasta que el Gobierno se pronuncie algo prácticamente descartado así que ya con la notificación en la mano los tres condenados deberán decidir en qué cárcel ingresan y cuando dentro de ese plazo que le de la audiencia aunque si el Tribunal tuviera sospechas de que alguno puede huir puede ordenar su ingreso inmediato en la cárcel en ese caso serían trasladados directamente desde la sede del tribunal balear a la prisión de paga hasta luego hasta luego Pepa

Voz 1727 08:03 con la orden de prisión en la mano tal como apuntaba a nuestro compañero Iñaki Urdangarin puede decidir en qué cárcel se entrega pero luego en última instancia Instituciones Penitenciarias decidirá si lo dejan esa prisa yo o lo traslada a otra por motivos de seguridad por ejemplo por lo que sabemos el Ministerio del Interior ha sondeado ya las prisiones de Zaballa en Vitoria Ilha de Menorca para que el cuñado del Rey cumple su condena la primera es una cárcel moderna donde por cierto se alojan algunos etarras arrepentidos y la segunda la de Menorca es la prisión con menos internos de toda España tras la moción de censura y el cambio de Gobierno los partidos cambian de estrategia y de asuntos en los que poner el acento Ciudadanos por ejemplo vuelve a hablar de conciliación familiar lo hemos adelantado en la portada Rivera va a registrar esta semana en el Congreso una ley de conciliación para equiparar los permisos de paternidad y de maternidad es una información de Oscar García buenos días qué tal buenos días ahora mismo la madre puede disponer de hasta dieciséis semanas de permiso el padre de hasta cuatro cuatro semanas que serán cinco cuando se aprueben los nuevos presupuestos bueno pues la propuesta de Ciudadanos es ampliar ese permiso para que pueden llegar a tener hasta diecisiete semanas cada uno el principal cambio tiene que ver con la equiparación de las semanas de permisos de maternidad y paternidad intransferibles la norma contemple equipararlo hasta las diez semanas diez para ella diez para él eso como base a partir de ahí Se establece algo así como una bolsa de semanas otras diez que ambos progenitores pueden repartirse como deseen Se contempla que sean reparto flexible y que además se puede hacer a tiempo completo o a tiempo parcial cómo llegamos a las diecisiete semanas Óscar ello tanto el padre como la madre deben haberse repartido de forma corresponsable equitativa esa bolsa de diez semanas es decir cinco cada uno así con las diez de base más esas cinco cada progenitor tendría quince semanas entonces se les aplicaría el llamado bonos por corresponsabilidad parental o lo que es lo mismo dos semanas más adicional esa cada uno de esa forma llegarían a las diecisiete semanas en suma a las treinta y cuatro en total las mujeres podrían ganar una semana más a la baja actual los hombres hasta doce otra medida contempla la ley busca evitarlos de incentivos a la conciliación en las empresas para ellos establecerá una bonificación del cien por cien en la seguridad social para los trabajadores que estén de permiso por ser padres o madres

en el debate sin duda gracias Óscar hasta luego a vosotros hasta luego son las

Díez las seis y diez en Canarias

Voz 8 10:38 y eso

Voz 0011 10:39 fíjate subirnos al tren de la noticia Renfe con una frecuencia de veintinueve trenes diarios por sentido el AVE Madrid Barcelona conecta el centro de ambas ciudades en tan solo dos horas y media sin necesidad de facturar equipaje y sin largas esperas previas además los viajeros pueden beneficiarse de los descuentos de las tarifas promo ida y vuelta familia numerosa Tarjeta Dorada o Carné Joven información y venta en Renfe punto com o en el nueve uno dos trescientos veinte trescientos veinte

Voz 12 11:07 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

las siete y catorce da seis y catorce en Canarias Donald Trump y Kim Jong un se dieron el apretón de manos ante decenas de cámaras enseñaron después un escueto documento incomunicado de cuatro puntos con un compromiso vago muy vago de Corea del Norte para desnuclearización de la península y después de vuelta a casa el habitualmente bélicos Trump asegura que el mundo está ahora más lejos de una catástrofe nuclear y que no tiene sentido seguir jugando a la guerra

Voz 8 14:36 no puedo Workers pero dice que es muy provocador pero que puede salir muy caro en fin de Estado

Voz 1727 14:45 sonidos llega también un terrible crimen machista múltiple además un hombre ha matado a cuatro niños y después se ha quitado la vida dos de los pequeños eran hijos suyos y los otros dos de su pareja corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 14:59 buenos días el agresor se atrincheró durante veintiuno horas en un apartamento en Orlando Florida estaba con los niños de uno seis diez once años el jefe de la policía de Orlando

Voz 18 15:09 Miguel era confirmado

Voz 8 15:11 que al entrar al apartamento encontraron los claves

Voz 18 15:14 desde las cuatro niños asesinados para el hombre antes de suicidarse

Voz 1510 15:17 dos de los menores eran hijos suyos y los otros dos de su pareja que esa noche le denunció por supuestos malos tratos tras interponer la denuncia la Policía llegó a la casa y hubo un tiroteo en el que un agente resultó herido grave luego los policías establecieron contacto con él para intentar convencerle de que dejara salir a los niños el hombre se llamaba Gehry Lin sigue estaba en libertad condicional tras ser acusado por otro crimen de violencia machista en dos mil ocho

Voz 1727 15:42 aquí en España el cero dieciséis ha cambiado esta misma noche de manos una nueva empresa gestiona el teléfono de atención al maltrato y al menos durante dos días ese teléfono va a ser atendido por personal que no está especializado en violencia machista Mario el aludido Atencia es la nueva adjudicataria del cero dieciséis estrena con una plantilla que atenderá el servicio sin cualificación y sin Especialización en Violencia de Género al menos hasta el viernes ese día está previsto que se reincorporen las empleadas que llevaban al frente del teléfono once años desde que se creó en el verano de dos mil siete son veintitrés colegas abogadas trabajadoras sociales que perderán derechos laborales como la antigüedad ya que la nueva empresa les está haciendo contratos de servicio como si empezaran de cero las trabajadoras están desoladas porque les preocupa más que su situación laboral el deterioro de un servicio tan sensible que recibe más de doscientas llamadas al día de mujeres maltratadas sus familias también de profesionales el nuevo Gobierno se ha encontrado con este conflicto dice que no ha podido suspender la adjudicación pero anuncia que estará vigilante para que se garanticen la continuidad y la calidad de la asistencia a las víctimas al mínimo incumplimiento del pliego de condiciones avisa que denunciará a Atencia

Voz 20 19:07 oyentes coinciden en su análisis de la sentencia del caso no si no es optimista Ramón Girona

Voz 21 19:14 que sea librado con cuatro euros gente condenadas a cuatro y cinco años porque robando miles miles sin embargo de que entre en prisión por tres años por haber robado setenta euros

Voz 20 19:26 eso no puede pagar los setenta y dice Lele de Málaga que la confianza en la Justicia está por los suelos

Voz 22 19:33 porque hay que podrán Lahoud

Voz 2 19:38 probamos

Voz 22 19:38 funcionan ella queremos la confianza hasta niveles muy bajos

Voz 23 19:41 dudas y más dudas buenos días hoy Antonio Santiago lo de la justicia para todos es un mantra que se repite una vez y otra vez pero la verdad no nos zona de acuerdo verdad sería

Voz 1257 19:51 felicidades a todos los Antonio escribe su santo y sobre el fichaje de López

Voz 20 19:54 allí buenos días en el Campo de Gibraltar parejas unidas a mí me parece una barbaridad que haya aceptado el cargo ahora listo Fomento o por lo menos los lo ha aceptado a ver si lo he tenido callados y no decir nada hasta que no se al mundial

Voz 1727 20:11 queda así ingresó de son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 24 20:27 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:33 qué tal buenos días catorce grados en la Gran Vía empieza a asomar el calor máximas hoy de veintiséis veintisiete grados en el sur y en la capital son los ciudadanos va a solicitar el expediente completo del presunto testaferro de Francisco Granados e Ignacio Palacios que como les avanzamos ayer en la SER es profesor en un instituto de la capital imputado en la Púnica se presentó a las oposiciones no sacó plaza entro en la bolsa de interinos de comienzos de curso imparte Iniciativa Emprendedora y fundamentos de gestión administración alumnos de ESO y de Bachillerato desde el Gobierno madrileño admiten que no pueden apartarle sino hay una condena firme Ignacio Aguado ciudadanos Pedro Rollán viceconsejero

Voz 0861 21:11 en La Ser en La Ventana de Madrid estoy yo todo el expediente el expediente completo de este señor para ver exactamente qué ha sucedido porque desde luego no tiene demasiado sentido en primer lugar si se ha hecho conforme a derecho habrá que comprobarlo si no cesó conforme a derecho es que tenemos un problema a la hora de seleccionar a nuestros profesores porque de verdad es el perfil más idóneo para poner al frente de una asignatura no tenemos perfiles mejores en la Comunidad de Madrid que lo exprime

Voz 25 21:38 los que nos sentimos incómodos porque esta situación somos nosotros bueno al Partido Popular porque evidentemente lo que quiera dejar meridianamente claro es que nadie de este Gobierno ha movido un solo dedo en pro de este señor que bueno sabemos que está imputado está inmerso en un proceso en un proceso

Voz 0861 21:55 judicial todavía no está condenado por lo tanto no está inhabilitado

Voz 1275 21:58 Podemos aseguran también que no les gusta este perfil de docentes sobre los profesores de la región unos días de que acabe el curso escolar la Consejería de Educación no está cumpliendo el acuerdo sectorial firmado con los sindicatos en enero que contemplaba entre otras medidas un aumento de la plantilla de docentes en Infantil y Primaria a día de hoy según Comisiones Obreras falta más de ochocientos profesores de apoyo en todos los centros sobre todo en el sur de la comunidad iba a García secretaria de enseñanza pública del sindicato

Voz 26 22:24 si uno de esos veinticinco niñas necesita ir a hacer pipí notas

Voz 2 22:28 n a un profesor que le que le acompañe

Voz 26 22:32 Si necesitas que te ayuden para que cojas la pintura o para que cojas el juguete Opar cualquiera de las actividades que se estén realizando una ayuda especializada concreta para ese alumno no la va a poder tener

Voz 1275 22:44 hay otro dato un ochenta por ciento de los alumnos de Secundaria han dejado de ir a clase esta semana sin que oficialmente haya terminado el curso incluso en algunos centros las secciones del cien por cien lo de denuncia la FAPA Giner de los Ríos el calendario escolar que se ha implantado por primera vez este curso adelanta los exámenes de septiembre a finales de junio desde el pasado viernes ocho cuando se entregaron las notas los estudiantes que han aprobado todo están optando por no asistir a clase la Fava dice que la Consejería no planificado bien los tiempos que no se cumple el mínimo de jornadas lectivas obligatorias que marca la ley

Voz 0861 23:13 hoy deben el curso que viene ocurre más de lo mismo es el presidente de la Federación de Padres y Madres el calendario para el próximo

Voz 27 23:21 año dos mil dieciocho dos mil diecinueve incurre en los mismos problemas que han surgido durante el dos mil diecisiete dos mil dieciocho en unas cien por cien de los centros de Secundaria y Bachillerato se están incumpliendo los ciento setenta y cinco días lectivos mínimos para el desarrollo de cookies de los niveles está absentismo que se están alcanzando en los centros de secundaria son por decirlo de alguna manera vergonzosa

Voz 1275 23:44 la FAPA pide a la Consejería que cambia el calendario que las clases comiencen antes del diez de septiembre cuando está previsto que arranquen en los institutos el curso que viene mientras Ciudadanos lanza otra petición que los colegios se abran la primera semana de septiembre y la última de junio

Voz 0861 23:57 para facilitar la conciliación a las familias

Voz 1275 24:01 más noticias en titulares con Javier Jiménez Bas

Voz 0887 24:04 verano madrileño pide a Pedro Sánchez que no se improvisa en el tema migratorio al tiempo que reclama directrices claras a Bruselas desde el Ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena ofrece acogida a veinte familias de la Cáritas Juan

Voz 1275 24:14 n rifeño se encuentran en huelga de hambre en el CIE de Aluche desde el sábado quieren evitar así su deportación a Marruecos después de que España les haya denegado el permiso de protección internacional

Voz 0887 24:22 del envase de la Atazar el más grande de la Comunidad y el de Santillana se encuentran al noventa y ocho por ciento de su capacidad tras las lluvias de las últimas semanas la media de las trece presas que abastecen Madrid están al noventa y dos coma ocho por ciento dieciséis puntos más que hace un año

Voz 1275 24:35 en deportes sorpresa tras el anuncio de que Julen Lopetegui será el nuevo entrenador del Real Madrid sopesa ya que hace apenas tres semanas renovó su contrato como seleccionador por dos años a las diez y media de la mañana va a comparecer ante los medios vamos a las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0134 24:58 dos días en Madrid congestionadas en las principales entradas a esta hora lo peor lo encontrará en en la A dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares en la A tres Santa Eugenia a cuatro en Pinto A42 en Parla a cinco en Alcorcón y Campamento a seis en El Plantío en la carretera de Colmenar Viejo en la M50 en Alcorcón Boadilla sentido A seis y la M cuarenta a esta hora muy congestionada entre Vallecas Coslada sentido norte Pozuelo y túneles del Pardo también sentido A uno y en la zona de Monte Carmelo

Voz 0089 25:25 la situación del tráfico en la capital los de Solís

Voz 28 25:28 buenos días buenos días amanece con un tráfico han influido y tranquilo en las calles de la ciudad un poco más intenso en la franja sur de la M treinta en el Paseo de Santa María de la Cabeza en estos momentos dos vehículos están averiado en el sur incorporación avenida de Andalucía en el arcén Juncker afecta en el tráfico Pedimos precaución a los conductores que transiten por esa zona sobre las diez y treinta de esta mañana y hasta las doce horas se realizarán cortes de tráfico en la Carrera de San Jerónimo Puerta del Sol vías aledañas debido a una manifestación

a las siete

Voz 1 30:03 solo

Voz 1727 30:03 a las siete

Voz 0861 30:04 a las seis y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 30:18 comparezco hoy demostrar mi inocencia

Voz 36 30:21 Leonor mi actividad profesional lo desconozco los tema hacia les digo que los temas de Fox lo desconozco en aquella época porque estaba empleado no sé qué en qué sociedad estaría Mario Sorribas ex empleado

Voz 2 30:35 pues no lo sé afortunadamente vivimos en un Estado de derecho y la justicia es igual para todos

Voz 37 30:41 fío plenamente en él yo estoy convencida de su inocencia dedica tiempo

Voz 1727 30:45 el astado así

Voz 37 30:46 orado muy convencida de que has estado bien asesorada hacía

Voz 2 30:50 lo que mis asesores que me estaban recomendando y creía que estaba correctamente hecho

Voz 1727 30:56 sonidos del fin de una época han pasado seis años desde aquel primer descenso de Urdangarin por la rampa que da entrada a los juzgados de Palma esa cuesta abajo que fue todo una metáfora y hoy en otro edificio aledaño en la Audiencia de Palma Urdangarin va a conocer el plazo que tiene para ingresar en la cárcel Ésta es la consecuencia fundamental de la sentencia del caso Noos que conocimos ayer y que lo condena a cinco años y diez meses de prisión que son cinco meses menos que en la sentencia original ahora la defensa de Urdangarin puede recurrir en amparo al Constitucional o pedir el indulto no encontramos grandes referencias esta mañana en la prensa internacional sobre esta sentencia pero el cuñado del Rey el ciudadano Urdangarin como le llama hoy el editorial del país si abre Javier Alonso toda la prensa nacional

Voz 0858 31:45 si la sentencia de nos demuestra dice el país que la afirmación de que todos los españoles son iguales ante la ley no constituye una frase vacía la ejemplaridad no puede ser sólo una promesa en boca del Rey y los gobernantes sino una exigencia moral y judicial del editorial de El Mundo considera que se ha hecho justicia pero pide a la infanta Cristina que haga ahora un gesto de grandeza hacia la Corona hay renuncie a sus derechos dinásticos sobre la Infanta cuenta Mabel Galán en el país que ahora estudia volver a España e insta o instalarse en Portugal La Vanguardia califica la decisión del Supremo de reconfortante porque demuestra dice que la justicia no hace distingos en función de los apellidos de los encausados para el periódico desmiente a aquellos que se han pasado casi siete años augurando que Urdangarin no iba a ser condenado para ABC en cambio el Supremo ha enmendado severamente la actuación del fiscal Horrach del locuaz dice juez Castro ahora los oportunistas pronostica este diario utilizarán la sentencia como coartada para atacar a la monarquía

Voz 1727 32:41 Luis sobre la recepción de la Aquarius Javier que encontramos

Voz 0858 32:44 la periodista de El País Naiara Galarraga a bordo del Aquarius asegura que los inmigrantes están divididos España Paraíso o condena a titula su crónica en la que explica que los subsaharianos han recibido con entusiasmo la noticia de que irán a Valencia y los magrebíes en cambio con desolación porque tiene la idea de que en España que reportan inmediatamente eldiario punto es ha sondeado a algunas ONGs que también se dedican a salvar vidas en el Mediterráneo dicen que van a mantener el pulso pese a la actitud de Italia ante esta locura lo que no podemos es permitir más muertes son declaraciones del portavoz de Pro email y la portada de La Razón asegura que España tiene un Aquarius cada cinco días en la imagen vemos a un grupo de inmigrantes magrebíes atendidos por la Cruz Roja ayer en el puerto de

Voz 1727 33:26 una portada muy gráfica de Libération resume la imagen que deja la gestión del Aquarius sobre una gran foto del barco el diario francés titula Europa a la deriva Marina

Voz 1257 33:38 sí muy crítica la prensa francesa además con su Gobierno en la web Libération titula Francia evita mojarse Macron en evidencia también Le Mond repasa todas las críticas que le han llovido al presidente muchas de su propio partido por su silencio primero ante la crisis por la reacción del Gobierno después el ministro de Exteriores español atacan la política migratoria europea por seguir la estrategia del avestruz titula The Gardian que recoge las declaraciones de Borrell España ha dado un golpe sobre la mesa para obligar a la Unión Europea abandonar su incapacidad a la hora de lidiar con la migración Il Corriere en Italia destaca el choque entre su Gobierno y el francés Macron ha acusado a Italia de irresponsable y cínica y un miembro de su partido ha calificado de vomitaba la política de Roma y Salvini

Voz 1727 34:15 yo no aceptamos lecciones hipócritas España This

Voz 1257 34:17 para en la frontera con Ceuta y Francia no cumple sus compromisos tanto el Corriere como República destacan la postura de más de la canciller Merkel o Europa responde de manera unitaria o explota Merkel bajo presión interna titula el Süddeutsche

Voz 1727 34:29 eh Zeitung es niega al rechazo de refugiados en frontera que exigen en su propio grupo y sobre la otra afloró foto del día sobre el apretón de manos entre Donald Trump in your pues ha recorrido también

Voz 1257 34:41 todas las imprentas y una misma frase Nos encontramos

Voz 1727 34:44 en The Washington Post o The Times un nuevo camino dicen los dos periódicos más cautos en muestra el New York Times que destaca que es una cumbre sin precedentes pero sin garantías porque las negociaciones dan pocos detalles aún sobre la desnuclearización del otro lado en la agencia oficial norcoreana también nos encontramos loas al diálogo de buena voluntad entre Washington y Pyongyang lejos de la hostilidad del pasado dicen el golpea esperado pero no por eso ha dolido menos Estados Unidos confirma que los impuestos a la importación de aceituna negra de mesa van a pasar del veintiuno por ciento al treinta y cuatro por ciento una subida que pone en peligro directamente las exportaciones ocho mil personas viven de la aceituna negra en Andalucía especialmente en la provincia de Sevilla que ahí nos vamos Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 1257 35:31 buenos días Pepa se han confirmado los peores augurios para el sector los incrementos pueden llegar en algunos casos al sesenta por ciento dice la Junta de Andalucía califican la decisión de intolerable y piden a la Unión Europea que intervenga mañana se reunirá en Madrid el consejero de Agricultura con el ministro del ramo la situación pone en peligro miles de jornales trescientas empresa que reúnen más de dieciséis mil explotaciones sobre todo en la provincia de Sevilla Antonio de Mora ex secretario de la Asociación de Exportadores de aceituna de mesa

Voz 38 35:58 esa con estos aranceles estado higos no solamente cierra prácticamente que el mercado de Estados Unidos de la Citroën negra para la citas españolas sino que confirma su amenaza a toda la política agrícola de la Unión Europea

Voz 1727 36:14 Estados Unidos importa una ciento cuarenta mil toneladas de aceituna cien mil de ellas proceden de aquí de Andalucía la dirección de Izquierda Unida en Asturias se rebela contra Alberto Garzón se niega a celebrar la consulta interna convocada en toda España para decidir sobre la confluencia con Podemos en la las próximas elecciones europeas autonómicas y municipales del año que viene Garzón les ha pedido que rectifique en Radio Asturias Ángel Fabián

Voz 0887 36:40 mientras Garzón amenaza con intervenir la organización asturiana Izquierda Unida de Asturias prepara su propia consulta a los afiliados y se desmarca de la Federal colocándose al borde de la ruptura el secretario de Organización Alejandro Suárez reclama el derecho a decidir en el ámbito autonómico y local Suárez se ha mostrado molesto por la repentina hay crisis inscripción de medio millar de nuevos simpatizantes

Voz 39 37:00 va ser un referéndum con todas las garantías no con quinientas personas que aparecen de la noche a la mañana a la noche a la mañana sin que las eh conozcamos iba a ser un referéndum uno más de nuestra tradición democrática

Voz 0887 37:12 por una parte significativa de Izquierda Unida de Asturias siempre se ha mostrado reacia a la confluencia con Podemos hay dirigentes tan significativos como el ex coordinador general Gaspar Llamazares que creen que supondría diluir a la histórica formación entre las filas

Voz 1727 37:24 Pablo Iglesias en noticia preocupante que les contamos hoy en la Cadena Ser en los últimos tres años se han disparado las denegaciones de centros de acogida a mujeres maltratadas en la Comunidad de Madrid sólo el año pasado la Comunidad rechazó el veintisiete por ciento de las solicitudes desde el Gobierno reconocen que hay un problema de plazas Radio Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0887 37:48 los cuatro centros de acogida de la Comunidad de Madrid tienen noventa y dos plazas las víctimas sólo pueden ser derribadas si lo solicitan los servicios sociales de los centros de emergencia el problema es que desde dos mil quince la Comunidad rechaza esas solicitudes con mayor frecuencia ese año denegó el seis por ciento de las peticiones en dos mil dieciséis rechazó el dieciocho por ciento en dos mil diecisiete

Voz 6 38:08 el veintisiete por ciento desde la dirección Gené

Voz 0887 38:11 de la mujer se insinúa que detrás de ese nivel de denegaciones está la falta de platas conscientes del problema la Comunidad de Madrid trabaja ya para ampliar su número

Voz 8 38:22 cariño pide un deseo un Golf blanco ya blanco es broma vivir contigo ya conmigo casarnos tener un hijo seis años y aún no sabe es que el golf me gusta en negro

son las siete y cuarenta y un minutos seis y cuarenta y uno en Cannes harías está el fútbol como la política Sampe tanto la relación entre el seleccionador nacional Julen Lopetegui el presidente de la Federación Luis Rubiales está rota después del anuncio de su fichaje por el Real Madrid

Voz 1161 41:27 lo demuestra que la comparecencia de prensa de ambos prevista para las diez y media de esta mañana una hora más en Krasnodar va a ser por separado comparecencia que podrán seguir en directo en este mismo programa Arte a partir de las diez de la mañana ya está Krasnodar Nos vamos como fue la cronología de los hechos Javier Herráez buenos días hola qué tal amplio muy bueno

Voz 43 41:43 días el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales se siente traicionado por Julen Lopetegui quince minutos antes de que el Real Madrid sacase el comunicado al filo de las cinco menos diez de la tarde el Real Madrid llamaba Luis Rubiales para decirle que estaban interesados en Lopetegui como técnico del Real Madrid inmediatamente después Rubiales llamaba Lopetegui este decía que estaban comenzando las negociaciones diez minutos más tarde de Lopetegui ya era oficialmente técnico por tres años del equipo blanco perdemos

Voz 8 42:11 te dicen hoy en rueda de prensa las diez y media

Voz 43 42:13 atentamente el Mundial no comienza nada bien para la selección española de fútbol

Voz 1161 42:17 después del terremoto que dinamitó la concentración ayer poco antes de las cinco de la tarde en España cómo está el ambiente de la Selección Antón Meana buenos días qué tal buenos días la parte que más

Voz 0231 42:26 importa a los oyentes son los futbolistas que por ahora están tranquilos ayer escucharon a Lopetegui cara a cara por la tarde les dijo el seleccionador que igual que ellos se cambian de equipo durante el Mundial y no pasa nada debe ocurrir lo mismo con el tema del entrenador y las únicas palabras de Rubiales desde la decisión son estas en el aeropuerto de Krasnodar a las once y media de la noche en directo en El Larguero

Voz 1161 43:05 pues habremos más una vez comparezcan tanto Rubiales como Lopetegui que ha deparado la madrugada porque según contaba Manu Carreño en El Larguero el presidente de la Federación hasta barajado la destitución de Lopetegui al que sujetan los propios jugadores al cargo unos jugadores que hoy tienen una nueva jornada Adriá Albets buenos días

Voz 0017 43:17 buenos días el día arranca con la esperada rueda de prensa de Lopetegui Rubiales quedaremos en Hoy por hoy en directo a las diez y media de la mañana y que los jugadores podrán seguir desde la residencia porque hasta las once no tienen

Voz 1161 43:29 activación suave sesión de entrenamiento

Voz 0017 43:31 pues van a comer juntos descansarán un poco y a las seis y media entrenamiento abierto quince minutos a los medios de comunicación interesante para ver algunos detalles gestos de los futbolistas con el seleccionador después de anunciar su marcha al Madrid cuando termine el Mundial y a dos días de debutar frente a Portugal

Voz 1161 43:49 acordar que Lopetegui renovó su contrato con la Federación el pasado veintidós de mayo por dos temporadas más la sorpresa de Lopetegui eclipsó el otro nombre del día que no era otro que el de francés el francés Antoine Griezmann y su rueda de prensa en la que finalmente no desveló su futuro despachando con una simple frase luciendo

Voz 0858 44:04 mucho no es el el día hoy se que hay muchas horas se espera pero bueno es el no es el día

Voz 0861 44:12 así que habrá que seguir esperando

Voz 8 46:23 que viene hoy parafraseando un verso hoy dice a la cárcel que ya es hora buenos días Pepa que esto es para que es lo mismo tenemos un presidente nuevo traemos un barco arrastras condenado a cárcel aún cuidado el Rey

Voz 1100 46:37 para que es que seremos los periodistas hoy recogerán Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres el ex presidente Jaume Matas que colisiona con de las como de Gambia la orden de prisión en la Audiencia Provincial de Palma ya habrán leído huido que todavía hay algún resquicio de hechos para que puedan eludir el viaje estaba el calabozo sería un error el Tribunal Supremo ha condenado al marido de la infanta a una pena de cinco años y diez meses de prisión por prevaricación malversación tráfico de influencias fraude y dos delitos fiscales no es una broma que son delitos de enorme gravedad ya tragado toda España con alguna que otra mandan ya de difícil explicación incluso para el juez y el fiscal del caso como que al rey emérito no declarara que ese arrebato

Voz 8 47:28 para la pena mínima apenas un mimo

Voz 1100 47:31 a la Infanta Cristina y sobre todo esa

Voz 8 47:34 las vacaciones que ha padecido el ex duque en Suiza

Voz 1100 47:37 esa ese infierno perfectamente descriptible en lugar de haber retenido en la arena a la espera de sentencia tiene necesario citar otros casos de procesados por delitos similares con los que héroes han tenido tantos miramientos a la cárcel por favor el ojo izquierdo

Voz 8 47:59 eh hoy por hoy del trece de junio del año dos mil dieciocho escribe

Voz 1727 48:09 Maite Bouza en su instituto sea

Voz 8 48:11 aplica un programa pionero en igualdad