Hoy por Hoy (13/06/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días Iñaki Urdangarin ingresará en prisión según auguran todos los expertos a la vista de la sentencia firme que ayer hizo pública el Tribunal Supremo que finalmente lo condena a cinco años y diez meses de cárcel por los delitos de malversación prevaricación fraude a la Administración dos delitos fiscales tráfico de influencias hemos visto desfilar por la Audiencia de Palma una Infanta de España un cuñado del Rey acusado de abusar de su posición para robar ha quedado al descubierto la alegría servil con la que se manejaron dineros públicos por parte de los políticos encargados de vigilarlo como el ex presidente balear del PP Jaume Matas ya está terminan con esta sentencia muchos años de espera doce desde que estalló el escándalo mucha controversia la posición de la Fiscalía mucho daño a la jefatura del Estado hasta desembocar en la abdicación del Rey muchas dudas sobre si la ley era o no igual para todos ya está aquí la sentencia con el ingreso en prisión de Urdangarin que ya no es familia real pero que sigue siendo cuñado de Rey marido de Infanta cuando se produzca ese ingreso en prisión la justicia española culmina un año en el que ha dictado también una sentencia que ha condenado por corrupción al partido en el Gobierno una sentencia que a la postre ha provocado su caída lo diremos una vez más a trancas y barrancas con fallos abusos y deterioros las instituciones españolas han mostrado una fortaleza que soy el principal motivo de esperanza que podemos tener

Voz 1375 01:53 Pepa Bueno

Voz 1727 02:08 es miércoles trece de junio y hoy Pedro Sánchez se reúne con los agentes sociales con la patronal y los sindicatos para hablar de posibles cambios en la reforma laboral de la negociación salarial también de las pensiones Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:22 buenos días Pepa la reunión llega precisamente en el día en el que sabemos que el Pacto de Toledo da el visto bueno a revalorizar las pensiones con el IPC con el crecimiento de los precios de la vida aunque los partidos no se ponen de acuerdo sobre si suspender esa subida a las pensiones más altas en caso de crees

Voz 1727 02:37 yo hoy la SER adelanta las reclamaciones de empresarios directores de institutos sobre formación Profesional piden al Gobierno al nuevo Gobierno que si quiere poner la FP español al nivel de la del resto de Europa que empiece por aumentar las plazas

Voz 0858 02:51 porque ya hay más demanda que oferta según Manuel da Fawcett director del Centro Integrado Mariana Sanz de Pamplona

Voz 1727 03:13 el cambio de estrategia de los partidos ya está aquí ciudadanos vuelve a hablar de conciliación familiar

Voz 0858 03:19 es noticia que cuenta la ser ciudadanos va a registrar esta semana en el Congreso una ley de conciliación para equiparar los permisos de paternidad maternidad los de Rivera quieren que madres y padres tengan diez semanas intransferibles cada uno después podrían repartirse una bolsa hasta llegar a las diecisiete semanas

son datos lusos son gol

Voz 0858 03:54 es el primer ministro Édouard Philippe que también ha criticado a Italia por cerrar sus puertos a ese barco de rescate pero el vicepresidente Matteo Salvini el italiano se reafirma pediría que no permitirá los desembarcos de las ONGs con banderas extra

Voz 1727 04:10 así después de insultar al primer ministro de Canadá de reventar la cumbre del G7 Donald Trump se deshace en elogios a King John nunca dice que es fuerte divertido y un gran negociador también ha dicho que el vago Acuerdo para desnuclearización de Corea del Norte va a cambiar el mundo aunque no recoge Javier ni plazos ni hoja de ruta

Voz 0858 04:35 en Reino Unido finalmente el Parlamento no va a tener la última palabra sobre el Brexit Theresa May ha conseguido paralizar una enmienda que pretendía dar a la Cámara un voto vinculantes sobre el acuerdo final de la salida de la UE

Voz 1727 04:47 el iraquí aquí de nuevo la policía ha sufrido una emboscada con cócteles molotov con piedras en La Línea de la Concepción

Voz 0858 04:53 sí ha sido concretamente en el mismo barrio en el que la semana pasada fue detenido Antonio Tejón el mayor narco de hachís de oro

Voz 1727 05:02 dio y bien pasado ya el cuarenta de mayo llegan el sol y la subida de las

Voz 0978 05:05 temperaturas por fin Jordi Carbó buenos días buenos días a ver si conseguimos que dure la situación con mimo calor sí que va a hacer ya durante muchas jornadas el calor más intenso a poco va a durar tantos días máximo lo esperamos entre el viernes y el sábado cuando incluso más de uno se va a quejar del calor con máximas de treinta treinta y cinco grados la mayor parte del país pero de momento sólo un aperitivo ya esta tarde máximas más altas en todo el país se que ayer se pasará de los treinta en los valles del Guadalquivir del Ebro en muchos puntos del Mediterráneo y además con muchas horas de sol se van incluso los nubes del Cantábrico sólo algunos chubascos

Voz 1727 05:41 de la tarde en la mitad este de Cataluña y en las islas de Mallorca y Menorca

Voz 6 06:13 ni nadie puede proponer por delante a ningún club por muy grande que sea es el club a su selección nacional es gravísimo

Voz 1727 06:21 a mí me parece una barbaridad que este hombre ella

Voz 7 06:23 asestando el cargo en estos momentos parece bien para el Madrid pero para edición española totalmente sin estabilizador

Voz 1727 06:32 desde Rusia también Manu Carreño habla de todavía seleccionador nacional Manu buenos días

Voz 1375 06:38 las Julen Lopetegui deja la selección española cuando acabe el Mundial de Rusia están en su derecho de fichar por quien quiera aunque hace sólo unos días Rubiales le renovó por dos años más pero creo que es el que peor lo ha hecho de todos con qué moral con qué autoridad moral va a decirnos a partir de ahora que los jugadores sólo hablen de la selección cuando él acaba de firmar por el Madrid y cuando sobretodo ha traicionado a su presidente Rubiales al que no le dijo ni una palabra hasta cinco minutos antes y por último el propio Rubiales que se siente traicionado y obligado a dejar a Lopetegui en el banquillo porque estamos sólo a dos días de que arranque el Mundial al final cada uno piensan lo suyo y nadie en la selección ojalá que no lo paguemos hasta luego Pepa

Voz 1727 07:19 adiós Manu

son las ocho y doce las siete y doce en Canarias Iñaki Urdangarin a un paso de la prisión

Voz 23 12:42 con el Código Penal en la mano Imasol ingresó este señor imprevisión porque nadie para disfrutar de que un ser humano ingrese en prisión esquelas azerí tan para ser ejecutadas y la suspensión de estas sentencias con el Código Penal

Voz 1727 13:03 lo que era el juez José Castro que instruyó el caso que nos decía ayer en la sede esto lo decía con esta rotundidad que tras la sentencia firme del Tribunal Supremo al cuñado del Rey no le queda otra que la cárcel ya conocen el dato cinco años y diez meses de prisión por utilizar su matrimonio con una infanta como trampolín eso dice la sentencia para entrar en las arcas públicas de las Islas Baleares la del Supremo es una condena algo menor que la original cinco meses menos pero una condena los suficientemente alta para que ingrese en prisión cuando pues lo van a concretar hoy en la Audiencia de Palma sus puertas está ya a nuestra compañera Lucía Bórquez Lucía bon día qué tal día vimos a Urdangarin seis años atrás haciendo su primer paseíllo judicial muy dramática aquella escena bajando la rampa de los juzgados de Palma por la que vimos desfilar también a Cristina de Borbón Dos imágenes icónicas de este caso hoy Urdangarin irá justo al lado muy cerquita al palacio de la Audiencia de Palma sabemos Lucía cómo va a ser que va a pasar exactamente

Voz 1315 14:05 pues seguramente Se da otra imagen que va a quedar para la posteridad los tres condenados a penas superiores a dos años Iñaki Urdangarin Diego Torres y Jaume Matas tienen que personarse en la sede de esta audiencia de Palma entre las nueve de esta mañana y las dos del mediodía para recoger el mandamiento de entrada en prisión pueden hacerlo eso sí cuando quieran en ese intervalo de tiempo es un trámite a corto a esta hora hay mucha prensa ya congregada agentes de policías y tomando las fuerzas del tribunal también curiosos turistas y trabajadores de la zona está previsto que Urdangarin llegue desde Suiza aunque de momento no sabemos a qué hora podría estar aquí lo lógico es que como ha hecho en otras ocasiones ir en coche hasta la entrada de la misma audiencia hay apenas eleva unos segundos antes de cruzar la puerta del edificio

Voz 1727 14:47 pues eso es lo que va a pasar fuera de la audiencia lo que creemos que va a pasar pero lo importante claro es lo que va a pasar dentro cuando el tribunal entrega Urdangarin también a Diego Torres al ex presidente balear Jaume Matas sus órdenes de ingreso en prisión y a partir de ese momento que luce ya

Voz 1315 15:03 pues este documento es el que va a marcar los plazos de la entrada en prisión los tres vienen a recoger un papel en el que la Audiencia les va todo rogar un plazo determinado de días para ingresar en prisión y que normalmente esta sección de la Audiencia suele fijar en torno a los cinco diez días con este papel los tres se pueden presentar en cualquier prisión de España para ingresar y comenzar a cumplir con la pena si el tribunal sospecha que alguno tuviera la intención de huir de la acción de la justicia también puede decretar su ingreso en la cárcel de forma inmediata sería conducido desde aquí desde la sede de la Audiencia Provincial a la prisión de Palma mientras tanto Urdangarin puede ser intentando evitar la cárcel tiene la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o de pedir el indulto aunque ambas opciones son una opción muy remota para evitar el ingreso

Voz 1727 15:52 prisión hasta luego Lucía gracias hasta luego si Urdangarin sale hoy de esa audiencia con una orden de ingreso en prisión en la mano puede decidir en qué cárcel se entrega dentro del plazo que le marquen la apuntaba nuestra compañera Bohórquez esto pueden hacerlo todos los presos que salen por su pie de un tribunal que les notificó una sentencia una condena vamos los que no salen en un furgón policial camino directo a una prisión pueden entregarse en cualquier prisión en la que elijan aunque luego Instituciones Penitenciarias es la que tiene la última palabra la que decide si esa prisión que elegido es la adecuada o lo trasladaron a otra por lo que sabemos el Ministerio del Interior está sondeando ya la posibilidad de que Urdangarin vaya o bien a la prisión de Zaballa en Euskadi o la de Menorca a Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 16:39 qué tal buenos días son las dos cárceles que interior tiene en mente para el caso de que finalmente sea Instituciones Penitenciarias quién tenían que elegir el centro donde va ingresar Iñaki Urdangarin la cárcel de Zaballa en Álava está ocupada por presos arrepentidos de ETA los módulos están muy controlados no conflictivos y la prisión está alejada del acceso de fotógrafos porque no está al lado de ninguna ciudad la cárcel de Menorca es una mini prisión nada conflictiva tampoco y con poca población reclusa lo que espera Instituciones Penitenciarias sin embargo es que Urdangarin se presente de forma voluntaria con lo cual el tiene la posibilidad de elegir la cárcel que más le convenga de aquí

Voz 1727 17:12 todo con sus necesidades familiares es lo que permite

Voz 0125 17:15 la legislación penitenciaria como se suele actuar en la mayoría de los casos de presos comunes el caso Urdangarin es especial sin embargo a pesar de ser un preso común es decir se puede dar la circunstancia de que su elección no sea viable porque el centro en cuestión no reúne las condiciones adecuadas en materia de seguridad o de criterios organizativos en ese caso la cárcel de Zaballa y también la de Menorca serían las primeras de la lista

Voz 1727 17:38 acabará así un escándalo de doce años y un torpedo en la línea de flotación de una institución la monarquía que tiene como trabajo fundamental a resultar ejemplares han sido muchos años en la Casa Real ha ido modulando su posición en este asunto que toca la jefatura del Estado pero que está atravesado también de sentimientos personales María Manjavacas Zarzuela no valora no opina oficialmente sólo dejan una frase la misma desde que está Felipe VI y que sirve para todas las decisiones judiciales que les afectan respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial la agenda oficial no se cambia hoy el Rey está en Pamplona Urdangarin tiene que estar en Mallorca y sin duda será uno de los peores cumpleaños de la infanta Cristina que se enfrenta a lo esperado la prisión de Urdangarin y el alejamiento de una institución que ya no la tiene ni como miembro de la Familia Real la desvinculación ha sido total pero ni eso ha evitado en mayor desgaste que ha tenido la Corona creando una situación sin precedente porque nunca antes una persona vinculada familiarmente a la Casa Real ha pasado por prisión Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días es esta mañana a hablar de los orígenes del caso Nóos Urdangarin se cansó de decir en el juicio que él no podía acordarse de esos orígenes

Voz 13 18:47 yo no me acuerdo de toda la vida profesional de todo lo que he hecho mínimo de ensayos sabía cómo era después de diez años yo no me he acordado de los detalles hasta que voy viendo documentación como es normal lo desconoce

Voz 24 18:57 hacía lo que mis asesores que me estaban recomendando y creía que estaba correctamente

Voz 1620 19:03 el médico que me dedicaba tenía unos asesor

Voz 1461 19:06 es que me han ayudado en estos temas

Voz 24 19:08 y luego pues yo me dedicaba a lo que mide

Voz 1727 19:12 acaba esta es una una buena para saber a qué se dedicaba a vivir por encima de sus posibilidades dices tú aunque uno esté casado con una broma

Voz 1389 19:21 fíjate esta este recurso es el que utiliza muchas estrellas del rock yo no sé dónde estaba hace diez años ni lo que hacía no por otras circunstancias bastante diferentes pero es un ejercicio muy Memento y sabes quién recuerda los orígenes de esto José Manuel Romero en una pieza que está colgada la Cadena SER y en pone el origen de la desgracia de Urdangarin en prácticamente el mismo punto de origen de la desgracia de cualquier familia española durante la burbuja aquí un redoble de tambores Jarrai hable a ver Artiles con sutiles diferencias fíjate lo que cuenta Romero el matrimonio vende su casa de cuatrocientos mil euros se compra el famoso chalet de Pedralbes que le cuesta cinco coma ocho millones de euros para pagar lo pide un préstamo de cinco millones por el que tiene que pagar doscientos ocho mil euros al año pero entre los dos cobran ciento ochenta a ciento ochenta y seis mil euros

Voz 1727 20:08 vamos que la culpa la tenido la hipoteca Jabois estuvieron Sáez

Voz 1389 20:11 el mensaje mañana este estamos ante la clásica tragedia inmobiliaria española es decir vivieron por encima de sus posibilidades siendo Borbones pero para que la hija del Rey haya vivido por encima de sus posibilidades teniendo todas las posibilidades del mundo lo que tuvo que hacer fue inventarse unas nuevas entró que aquí puedo colar mi frase preferida del señor varios de los hinchas cuando dice daría todo lo que tengo por un poco más ISS poco más que lleva a Urdangarin a una carrera desenfrenada primero compran la casa y luego se ponen a pensar cómo pagarla primero deciden su nivel de vida y luego se ponen a pensar en cómo mantenerlo es decir primeros llegamos a la meta y luego ya vamos a ver cómo planteamos esta carrera como dije antes una tragedia bastante española y además

Voz 1727 20:55 privado dado de los tres millones de la reforma del palacete bueno vote que los tres millones cero claro no todos los españoles infringen la ley Jabois que es de lo que se trata en este caso tampoco todos

Voz 1461 21:04 los españoles vamos a entrar en la cárcel con él pero unir

Voz 1389 21:07 así un español cobra treinta y cinco mil euros al año y pide un préstamo que le obliga a pagar cincuenta mil al año ocurren dos cosas primero que no sólo dan segundo que delinquir yo creo que ya es lo de menos para puedes llegar a esa cantidad por lo tanto hay que creerse muy por encima de la ley para pensar que te van a dar ese tipo de préstamo que lo vas a pagar que puedes hacer lo que quieras para pagarlo como se

Voz 1620 21:28 qué sucedió y ese es el motivo por el que va a la cárcel porque

Voz 1389 21:31 delinquido y que además eso no tendrá ninguna consecuencia bueno esto se creía en su momento y esta era la época en la que la impunidad se abría paso en determinados círculos de la aristocracia española hasta mañana

Voz 6 21:41 eso

Voz 1375 25:42 Iñaki Urdangarin entrará

Voz 33 25:45 en prisión

Voz 7 25:47 cinco años y dos meses de prisión la condena definitiva firme de Iñaki Urdangarin cuñado del Rey Felipe VI

Voz 1375 25:54 confío plenamente en el colegio de su inocencia

Voz 34 25:56 que siempre ha estado asesorado

Voz 7 25:59 prevaricación fraude a la administración y tráfico de influencias la profesional Urdangarin estaba acusado y condenado de utilizar su cercanía con la Familia Real para conseguir contratos Gimeno público patrocinios para equipos deportivos de forma fraudulenta

Voz 13 26:18 bueno me acuerdo de toda la vida profesional de todo lo que he hecho al mínimo detalle

Voz 7 26:22 así que estuvieron estante de Iñaki Urdangarin va a ser la cárcel

Voz 23 26:26 no hay una solución que decreta el ingreso porque este es enorme sobre todo

Voz 35 26:43 ese SR

Voz 6 26:44 moría de España

Voz 1375 26:48 en la Cadena Ser

Voz 6 26:50 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 36 26:56 qué

Voz 1727 26:59 a los pensionistas sigue manifestándose en la calle cada semana para pedir a este Gobierno como le pedían al anterior que sus pensiones sean dignas allí el Pacto de Toledo la comisión parlamentaria que se ocupa de las pensiones fijó definitivamente un marco Se acordó volver a rebanar utilizarlas a partir de ahora de acuerdo con la evolución los precios fue siempre así hasta los recortes del PP en el año dos mil trece pero ese acuerdo de ayer es sólo un punto de partida porque ahora ahora los diputados discuten si esa revalorización debe ser para todos los pensionistas y en cualquier circunstancia por ejemplo si llega otra crisis Rafa Bernardo

Voz 1620 27:36 el consenso entre los grupos es que los precios vuelvan a ser la referencia central para revalorizar las pensiones pero todavía no hay acuerdo porque hay discrepancias sobre qué hacer por ejemplo en épocas de crisis algunos grupos son partidarios de que en esos casos las pensiones más altas revalorizan por debajo del IPC puedan ser compensadas en épocas de bonanza mientras que otros grupos lo que quieren es consagrar en el redactado del pacto que el mantenimiento del poder adquisitivo es lo fundamental Merce Perea PSOE José María Barrios PP Aina Vidal Unidos Podemos

Voz 1727 28:03 en casos de crisis eh bueno

Voz 37 28:05 se ha visto en la historia del Govern

Voz 1727 28:09 pero sé que tiene los instrumentos no el Pacto de Toledo

Voz 38 28:13 con una subida generalizada

Voz 6 28:16 en época de crisis

Voz 39 28:18 porque si no hay suficientes ingresos no puede haber un gasto correspondiente hay que priorizar y atender a los más débiles

Voz 40 28:26 nosotros defendemos en absoluto sea para nosotras no está en duda indistintamente de One Sara con la cuantía de la pena

Voz 1727 28:31 John porque tiene que ver con contrato social vasco

Voz 1513 28:34 lamenta a la luz de las coincidencias y de las diferencias buena

Voz 1620 28:36 parte de los portavoces se inclinan porque se busque un acuerdo de mínimos en esta materia la de revalorización para continuar debatiendo el resto la próxima reunión el martes

Voz 1727 28:44 y si hablamos de trabajadores y de las necesidades que en el presente y en el futuro tendrá el mercado laboral hay que hablar también de la formación en general de la formación profesional en particular dar la ministra del ramo Isabel Zelaya dijo el viernes que quería hacer un buen lifting a la AFP española para ponerla al nivel de otros países europeos y esto cómo se hace los directores de instituto y los empresarios piden para empezar que se aumente el número de plazas información de Adela a más de ochocientos mil alumnos estudian Formación Profesional en España el número de matriculados ha aumentado en casi doscientos mil estudiantes desde dos mil once Un crecimiento de la demanda que es necesario tender si realmente se apuesta por la FP advierte Manu da Fawcett director del Centro Integrado Mariana Sanz de Pamplona

Voz 5 29:28 empiezan a faltar plazas e inversión que no es barata para poder generar más plazas ciertas especialidades de Formación Profesional en otro sin cuando tanto pero que sí es cierto que si aumenta la demanda pues tenemos que decirle las plazas las porque sino vamos a hacer mucha publicidad con buena información y luego a tener el sitio

Voz 1727 29:48 un estudio del Círculo de Empresarios y las Cámaras de Comercio estima en ciento cincuenta mil las plazas de FP que es necesario crear para cubrir las necesidades del mercado laboral en los próximos años recuerda otro dato mientras que España supera ligeramente la media de titulados universitarios de la OCDE no llega ni a la mitad de los de FP Dafoe señala que el crecimiento de la formación profesional no debía hacerse a costa de reducir el número de universitarios sino incorporando a los alumnos con menos formación

Voz 1620 30:13 no tanto porque bajen los universitarios sino sobrecogido

Voz 5 30:16 porque tienen que subir los que están más abajo sin cualificación o con una cualificación muy baja no hay esa vía es la de la formación profesional

Voz 23 30:24 poder mejorar en subir hacia arriba no

Voz 41 30:26 titulados este director recuerda también que para que la

Voz 1727 30:29 en Formación Profesional funcione es necesario que las empresas se impliquen en la agenda del día apunten hoy el primer encuentro del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez con sindicatos y patronal que están a punto de firmar por fin una subida salarial pactada en torno al tres por ciento a ese acto acude el presidente del Gobierno con el primer marrón de su Gobierno publicado esta mañana lo publica El Confidencial dice que el ministro de Cultura Maxine Huerta defraudó a Hacienda doscientos dieciocho mil euros con una sociedad que montó en el año dos mil seis Marina Fernández

Voz 0125 31:03 sí a través de una sociedad limitada según la información que afirma Marcos García el ministro de Cultura se vio obligado a pagar cuenta trescientos sesenta y seis mil euros por fraude no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación la fuentes son dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitidas

Voz 1727 31:18 yo de dos mil diecisiete a las que ha tenido acceso el confía

Voz 0125 31:20 herencia al que ha consultado dice su contenido con varios expertos en legislación fiscal desvela que los ejercicios dos mil seis dos mil siete y dos mil ocho Maxine Huerta defraudó al fisco cuando trabajaba como presentador en el programa de Ana Rosa de Telecinco la inspección de Hacienda concluyó en dos mil doce que en esos tres años fiscales había facturado un total de casi ochocientos mil euros por medio de una sociedad de la que era único accionista y administrador desde enero de dos mil seis líquido final

Voz 1727 31:47 EFE Los midia hubiese pondrá a prueba la política de comunicación del nuevo Gobierno la nueva política de comunicación con este asunto que afecta al ministro de Cultura según cuenta El Confidencial el vuelco que ha dado la política española se visualizó ayer perfectamente en el Congreso de los Diputados con la nueva ubicación del grupo popular Rajoy no fue su sucesión ocupaba todas las conversaciones ya pude y bien lo que María Jesús Güemes va a contar en esta crónica Los populares quieren una dirección integradora que entierre el hacha de guerra Güemes buenos días

Voz 1461 32:21 buenos días ayer en la Cámara Baja se visualizó el paso del PP a la oposición algunos ex ministros como C

Voz 1727 32:27 pero Catalá o Montoro quien buscaba su sitio

Voz 1461 32:29 no fueron a votar eso sí Rajoy no sea pasó por allí era un pleno de trámite pero los suyos no creen que vuelva a acudir piensan que después del congreso extraordinario del PP Julio renunciar a su escaño horaria en dos de los nombres que suena en las quinielas sucesorias junto al de fe

Voz 12 32:43 dijo Cospedal y Sáenz de Santamaría

Voz 1461 32:46 Se dejaron ver es más la ex vicepresidenta hizo un largo corrillo con los periodistas muy simpática en plan precandidata Se notaba que se había estudiado el proceso de su partido aunque mantuvo la incógnita sobre su futuro y la verdad es que como no se descartó aumentaron las sospechas de que dará el paso en el PP todos creen que quién lo haga apurará los plazos y es que los populares tienen hasta el veinte de junio para presentarse además aumentan los movimientos para lograr que haya una candidatura única de hecho hay un grupo dentro de la formación conservadora que está trabajando en ello varios líderes territoriales y miembros de la dirección popular tratan de promover el consenso quieren que al final haya una dirección integradora para evitar batallas que dividan al PP

Voz 1727 33:26 el como si fueran vidas paralelas El reajuste de la política española se cruzó ayer con el reajuste entre la selección el Real Madrid Sastre buenos días

Voz 1461 33:35 hola Pepa buenos días buenos recordaréis que en el pleno de la censura varios diputados salieron comentando la renuncia de Zidane y al primer pleno después de la censura osea ayer muchos entraban comentando el fichaje de Lopetegui como si hubiera una conexión indescifrable con ese vestuario la Federación Española de Fútbol emitió un comunicado a media tarde que bien podría haber firmado el propio Rajoy para el PP la Federación se leía en esa nota solicita al máximo respeto para mantener la normalidad qué oportunas vistas ahora las concurridas charlas de Soraya Sáenz de Santamaría dentro del hemiciclo con muchos diputados del PP quizá en charlas tácticas que descriptiva la larga conversación que vimos entre Cospedal y a Fernando que en su escaño se tapaba la boca a la manera de los entrenadores para que no supiéramos si hablaban de juego individual o de juego en equipo Lopetegui en fin iba a seguir hasta el año dos mil veinte lo mismo que Rajoy pero sobrevino lo inesperado lo mismo que en la legislatura quizá tanto vaivén explique el descolgó que de ayer exministros buscando su escaño paseando solos cuando hasta ahora les acompañaba un asesor un escolta un colaborador quién puede que fuera ese vértigo al vacío el que impidió a Mariano Rajoy ir a aprobar su nuevo asiento que ahora no es azul rojo enfrente donde el PSOE no había ya la incredulidad de hace dos semanas cuando ellos mismos se sorprendían de lo que iba a pasar lo de ayer era un ánimo parecido a la alegría que se notaba en Robles embate ten Ábalos que fueron los tres ministros que acudieron los tres que son diputados ninguno más para el primer partido de la nueva temporada el Gobierno decidió dejar vacío el centro del campo pese a la dedicación que puso Pedro Sánchez

son las nueve menos veinticinco las ocho menos XXV en Canarias

Voz 1779 35:30 hola buenos y a los hechos sucedieron poco después de la una madrugada de ayer en las zonas intervinieron ocho cócteles molotov en numerosas piedras de grandes dimensiones y una bengala local llevado a los sindicatos policiales y al movimiento asociativo contra las drogas a comparar la situación del Campo de Gibraltar con el terrorismo callejero la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para localizar al resto de personas que participaron en la emboscada ya que sólo ha sido detenido un menor de quince años las coordinadoras contra la droga de la zona piden al nuevo ministro del Interior Fernando Grande Marlaska que visite cuanto antes la zona hay que lleva a cabo un incremento de medios en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Voz 3 36:28 hoy por hoy

Voz 1727 36:30 Pepa Bueno alrededor de tres días y medio tardará el Aquarius y los dos barcos italianos que lo acompañan en llegar hasta el puerto de Valencia ahora mismo la flotilla con los seiscientos veintinueve migrantes a bordo está cruzando el Canal de Sicilia según las ONG es todos están en general aliviados claro de no tener que volver a Libia y supongo Nico Castellano buenos días

Voz 1620 36:51 la luna diez Pepa que también estarán mejor atendidos para que

Voz 1727 36:54 van en tres barcos no sin duda

Voz 1620 36:56 he dormido mejor porque saben que vendan puerto donde elevan a recibir bien el Acuario Juanes a ciento seis personas que quedara finalmente a bordo sin una mujer de diez niños muchos estaban en la enfermería está viajando ahora mismo Pepa una velocidad de diez nudos frente a las costas del ICCAT al sur de la isla de Sicilia va a pasar en unos minutos delante de Porto en pedirle que es el gran puerto de comunicación con Lampedusa y mantiene el rumbo oeste hacia el puerto de Valencia a la flotilla la encabeza ahora mismo el Orion eh que tiene doscientos cincuenta personas a bordo y el da tilo de la guardia costera con doscientos setenta y cuatro sobre las consecuencias de que el Aquarius abandone la zona de rescate hablaba anoche el presidente de Médicos Sin Fronteras David Noguera que advertía de las consecuencias ayer mismo un naufragio doce cadáveres a veinte millas de Libia

Voz 43 37:35 es como que celebra es verdad que a los seiscientos veintinueve pasajeros evacuarlos con unos da un cierto Bisonte de salida cosa que es positiva pero y no hay nada que celebrar porque vemos quedó un un uno a otro evento otra evento significativo en una cadena retrocesos que lo que esto lo haces impedirnos el trabajo importante incrementar la mortalidad mediterráneos

Voz 1620 37:57 llegarán al puerto de Valencia hay sobre el estatus legal que van a tener estas seiscientos veintinueve personas el Ministerio del Interior no dice que será buscar una solución excepcional se espera que la mayoría pidan asilo aquellos que no lo hagan son muchas nacionalidades habituales que llegan en patera a las costas de Andalucía acordemos están llegando cincuenta y dos personas cada día de media este año es lo normal en este caso es que se les aplique la Ley Extranjería pero al llegar con autorización del Gobierno España hace traído cuando sensación de Bruno España se les aplicará una cuestión excepcional

Voz 1727 38:25 sea que pueden ser considerados refugiados todos lo puede ocurrir muchos pedirán asilo

Voz 1620 38:30 qué espera el Gobierno pero otros que no tengan quizás razones para pedir asilo sí que va a tener un permiso de residencia por razones extraordinarias

Voz 1727 38:36 gracias luego ese además de atender la emergencia humanitaria el gobierno español pretendía abrir el debate europeo objetivo conseguido aunque más que el debate lo que hay de momento es un fuego cruzado de declaraciones buscando un culpable tanto que el comisario de interés por último política

Voz 1375 38:52 pimpón ha pedido a los gobiernos que nos echen la culpa

Voz 1727 38:55 Nos a otros como han venido haciendo hasta ahora porque la responsabilidad en esta cuestión dice el comisario es europea y es que en las últimas horas Marina la bronca sido general de Cancillería Cancillería

Voz 0125 39:06 si el Aquarius tiene rumbo de navegación el puerto de Valencia pero sigue a la deriva sin saber cómo abordar la crisis de los refugiados Europa eso piensa la prensa por ejemplo el francés Libération con una portada muy gráfica sobre una gran foto del barco Lemos Europa a la deriva no es más generoso con su Gobierno en Lago titula Francia evita mojarse Macron en evidencia

Voz 0978 39:26 Le Mond

Voz 0125 39:27 el base detector de mentiras la ministro de Exteriores francés y concluye que miente el puerto de Valencia es el más próximo y seguro decía ante la Asamblea Nacional pero no el Aquarius está sigue estando más cerca por ejemplo del puerto de Marsella el cruce de acusaciones entre París y Roma copa los titulares en Italia irresponsable cínica vomitaba hipócrita son algunas de las lindezas que sean dedicado los gobiernos de Francia e Italia

Voz 1727 39:49 gracias en el capítulo de las cosas concretas prácticas hoy el Europarlamento seguirá debatiendo sobre esta crisis y la comisión ya se ha comprometido a triplicar los fondo para

Voz 12 40:00 gestionar en las fronteras y al otro lado de la

Voz 1727 40:02 digo atención a cómo resume el New York Times la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-Un la cumbre no tuvo precedentes ni garantías es la clave de lo que han firmado los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte pactan la desnuclearización de la península de Corea pero sin plazos ni controles y aún así tras

Voz 12 40:22 lo defiende no puedo Word Lens pero

Voz 1727 40:27 en una entrevista en la que ha dicho que quiere dejar de jugar a la guerra menos mal porque es provocador pero puede salir muy caro Javier Solana muy buenos días no hay calendario ni hoja de ruta en el documento de cuatro puntos que salió ayer de Singapur aún así es el mundo hoy un lugar más seguro como dice Donald Trump

Voz 41 40:45 que el cine sí sí porque se entró en buen camino quién románticos y chanza por lo ves no se cualquier acción el tipo militar por lo tanto bueno me una buena noticia que entremos en una vía no cero realmente la negociación nos han conseguido mucho eh es un clásico acuerdo es lo que yo que no lo que me das es bastante poco porque es lo que lo que da Corea es parar Martín tiempo sus costes sobre el tema nuclear sobre los misiles aunque a EEUU es más con más consistente qué es lo que no va a haber más ejercicios militares en Corea del Sur y Estados Unidos que era la gran gran aquí esa acción de Corea del Norte estaba haciendo por lo tanto un acuerdo muy clásicos de tipo nuclear no distintos de los que se han hecho tres veces en que eran un poquito más cortó en el Eva

Voz 44 41:52 bien pues el dos dos

Voz 41 41:54 quién me ha llegado en el año dos mil siete cuando estaba un corredor norte por el Grupo de los Seis es decir correr corredor sur de México Japón y China Rusia EE Estados Unidos realmente el país avanzado por un buen paso pero eso paso lleva a realmente a China quería que llegara a un acuerdo no continuar con las pruebas es decir es es singles y Alavés parar los militares compromiso que a EEUU le costaba muchísimo

Voz 1727 42:37 parecen sábado mismo no te decía que cómo queda la situación desde un punto de vista global si este deshielo entre EEUU y Corea del Norte se consolida aunque sea sin muchas garantías y con esos objetivos cortitos que estás describiendo pero eran dos enemigos irreconciliables voy a dos por gente muy distinta no

Voz 41 43:00 pero lo importante es que se ha optado por la vía diplomática tenemos un largo camino que recorren la gente no sé

Voz 1727 43:09 Javier Solana como siempre un abrazo buenos días

Voz 41 43:12 bueno eso

