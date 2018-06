Hoy por Hoy (13/06/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:15 Iñaki Urdangarin tiene desde esta hora las nueve de la mañana y hasta las dos de la tarde para recoger en la Audiencia de Palma su orden de ingreso en prisión tras la sentencia firme a cinco años y diez meses de cárcel por varios delitos de corrupción frente a esa audiencia está Lucía Bórquez bon día

Voz 1315 00:32 qué tal día decenas de periodistas y de policias aguardan a las puertas de la sede de la Audiencia la llegada de alguno de los tres condenados tras la sentencia firme del Tribunal Supremo Urdangarin Diego Torres si Jaume Matas tienen de plazo hasta las dos de este mediodía para recoger el mandamiento de prisión en el que el Tribunal que les juzgó les dará previsiblemente un plazo de varios días para ingresar en la cárcel con este papel los tres se pueden presentar en cualquier prisión de España para comenzar a cumplir la pena si el tribunal sospecha que alguno tuvieron la intención de huir de la acción de la justicia también puede decretar su ingreso en la cárcel de forma inmediata

Voz 3 01:05 lucidos de este aquí a la prisión de Palma Inca

Voz 1315 01:08 que Urdangarin quedará esta mañana a un paso de entrar en en la cara

Voz 1727 01:11 el ex miércoles trece de junio y fuentes de Moncloa aseguran a la SER que ya están tratando con el ministro de Cultura la información que publica hoy El Confidencial punto com que el ministro de Cultura Maxine muerta defraudó a Hacienda doscientos dieciocho mil euros con una sociedad que montó en el año dos mil seis Javier Alonso

Voz 0858 01:30 confío en dicen esas mismas fuentes de Moncloa en poder aclararlo todo a lo largo del día según El Confidencial Huerta se vio obligado a pagar trescientos sesenta y seis mil euros por fraude no pudiéndose apreciar buena fe su actuación según dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitidas en mayo de dos mil diecisiete y Pedro Sánchez recibe hoy por primera vez como presidente del Gobierno a sindicatos y patronal la cita es a las once en la Moncloa Rafa

Voz 1762 01:57 los los tres asuntos claves sobre la mesa son reforma laboral pensiones y salarios sobre la reforma laboral la patronal quiere que se toque poco aunque se han mostrado abiertos a adaptar la según han dicho mientras que los sindicatos pedirán que se eche abajo lo que permitan las mayorías parlamentarias por ejemplo la prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector en pensiones el horizonte está más despejado en materia de revalorización ahora que parece que todos los grupos coinciden en que hay que actualizar las pensiones con el IPC pero los agentes sociales quieren saber más sobre cómo quiere el Gobierno apuntalar las cuentas de la Seguridad Social y sobre salarios patronal y sindicatos está muy cerca de un acuerdo para dos mil dieciocho de Unai Sordo de Comisiones cree que este encuentro puede dar el empujón decisivo

Voz 4 02:35 bueno espero que sea la reunión definitivamente un acuerdo sacó yo creo que es perfectamente posible que al fuego requiere que la cosa no sea corresponsable no a subir los salarios son dos años consciente y subir hasta los mil euros los salarios más bajos de los jóvenes

Voz 1762 02:54 tras la reunión tienen previsto comparecer la ministra de Trabajo y los líderes de UGT Comisiones CEOE Cepyme

Voz 0858 03:00 hacia Rafa y de nuevo Mallorca los equipos de rescate siguen buscando de momento sin éxito la avioneta de extinción de incendios que desapareció ayer en el noreste de la isla dos aviones y un helicóptero del Ejército del Aire han pasado toda la noche rastreando la zona con equipos de visión nocturna de momento sin éxito abordo del avión desaparecido viajado únicamente el piloto

Voz 1727 03:35 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 03:37 las Pepa buenos días a todos la sentencia del Supremo pone a Iñaki Urdangarin a las puertas de la cárcel esta misma mañana la Audiencia de Palma levante el mandamiento de prisión es digno de señalar que Urdangarin recibe la pena más alta de todos los condenados más que digo Torres al que siempre se presentó como su inductor pero aún queda un paso abordar imagino que solicitará el indulto real al que tiene derecho aunque la arresto esta esa petición no le asegura permanecer en libertad hasta entonces puede ordenarse su internamiento en cualquier caso y por otra parte me parece inimaginable que tal indultó pudiera concederse sin embargo es interesante observar el tema de la desconfianza tan pronto como se conoció ayer esta sentencia el enfoque popular del asunto fue formular una pregunta se atreverán encarcelar o no se atreverán y que a lo largo de toda la tarde el fiscal Horrach estuviera de Ronda por radios y televisiones teniendo que salir al paso de mismo recelo asegurando que no hubo trato de favor un recelo difícil de disolver habida cuenta de que ninguna actuación consigue ser reconocida como independiente Iker los políticos son los que más alimentan esa desconfianza las acusaciones del secesionismo al fue de arena o las del PP en el caso Gürtel lo demuestran en todo caso el mejor antídoto contra las sospechas es la transparencia y en el caso que hoy nos ocupa seguramente no hubo trato de favor pero sí al menos hubo intentos para que lo hubiera sabe bastante pero se debería saber todo sobre las gestiones que se hicieron desde ciertas alturas a favor de la Infanta Cristina

Voz 5 05:07 en resumen la condena al cuñado

Voz 0789 05:09 el Rey debería ser la prueba del nueve de que la justicia funciona en España pero lo es

Voz 1727 06:03 mañana de miércoles en Hoy por hoy que alegría poder decide esto que voy a decir Joaquín Estefanía adjunto a la dirección del país buenos días cómo estás siendo este aterrizaje cómo te sientes

Voz 8 06:14 siento eufórico de ayudar y de participar

Voz 2 06:18 en un proyecto que gallego gomero

Voz 1727 06:21 al ella como jefa pues bueno

Voz 2 06:23 porque como todo lo demás Saville llegan llevamos trabaja

Voz 0958 06:26 digo casi juntos casi desde que éramos niños que no no para mí no es ninguna sorpresa pero es una mujer tan fuerte como educa

Voz 1321 06:32 no Lucía Méndez buenos días buenos días Pepa que te ha felicitado muy cariñosamente a través de las redes sociales y ahora sí de testigo de la abrazó sí bueno yo ex se felicitar con un mensaje particular no propio de la de los tiempos que vivimos es que Joaquín Estefanía fue director del país y ahora asumido ser número dos cuando fue número uno y creo que igual no

Voz 1727 06:54 estos hombres quizá capaces que hagan esa travesía verdad bueno pues aquí tenemos uno que sí lo ha hecho tenemos dos asuntos dos urgentes sobre la mesa

Voz 9 07:03 el primero nos lleva a Palma a esa

Voz 1727 07:06 Audiencia Provincial donde Lucía le van a decir hoy a Iñaki Urdangarin el plazo que tiene para ingresar en prisión el final de una larguísima historia que hemos ido comentando a lo largo de nuestra vida que la hemos coincidido en tantos sitios porque el asunto es muy antiguo termina el daño a la institución con el ingreso

Voz 1321 07:25 prisión de Urdangarin pues yo creo Pepa que no del todo no bueno es es obvio que el caso Urdangarin puso a la Corona española a la jefatura del Estado antes por prueba en fin la mayor yo creo después del golpe de Estado el 23F tapando un tan ardua fuera prueba que tuvo que abdicar el Rey y el Rey anterior yo creo además que las circunstancias la propia sentencia Illes circunstancias procesales posteriores indican que tal vez si no hubiera dedicado pues igual se hubiera hecho hay algunas declaraciones de juez y del fiscal que dice que hubiera tenido que declarar el propio el propio reino con lo cual yo creo que se ve claramente en fin cuál es cuál es la la verdadera razón por la que el Rey anterior a lo que se está creo que no yo creo que el daño no Se restaura tan fácilmente es verdad que la que el nuevo Rey abierto un tiempo nuevo es verdad que ha establecido a distancia que ha establecido un cordón sanitario con con tanto con el señor Urdangarin como su como con su hermana la Infanta Cristina que por cierto

Voz 9 08:44 sigue sin sin

Voz 1321 08:47 públicamente rechazar y repudiar lo que según sentencia firme del Tribunal Supremo hizo hizo su marido no y creo que eso es relevante a efectos de que ella sigue siendo sigue estando en la línea de sucesión no renunció a sus derechos y el rey le le retiró el ducado que tenía pero ella sí sigue siendo en fin sigue la línea de sucesión y creo que creo que eso es lo que hace que todavía la corona no se pueda despegar del todo de este asunto y que desde luego la imagen de su ingreso en prisión

Voz 9 09:25 creo que no afectando demasiado o muchísimos sí que aceptar algo por supuesto

Voz 1727 09:31 bueno yo coincido con lo que dice

Voz 0958 09:33 yo creo que no

Voz 10 09:36 no ha no ha logrado todavía la

Voz 0958 09:39 Casa Real y la salirse de este de este asunto ni siquiera con ni siquiera con la sentencia ni siquiera probablemente cuando entre hoy y el día que sea estos días Urdangarin en la cárcel por qué porque una de las consecuencias que han tenido todos estos años desgraciados que hemos tenido en donde Sagunto a una brutal crisis económica con una brutal crisis de consumo de de de sobre la corrupción es la desconfianza de los ciudadanos que se manifestaba en las llamadas que has tenido hace una hora dos

Voz 1727 10:07 que decía la gente quiere decir

Voz 0958 10:10 en Hoy es día de reconocer que la justicia lenta pero ha funcionado no igual que funcionó hace una semana con el con el caso Gürtel y sin embargo a mucha gente le parece poco le parece poco oí hay además funciona ese latiguillo que es un latiguillo muy correcto en muchos casos que devuelvan que además de entrar en la cárcel devuelvan lo que han robado claro estas dos cosas no se iban a producir no y en ese sentido pues la desconfianza va va va a persistir me

Voz 1727 10:36 León no ha pasado tanto tiempo que se nos olvida pero efectiva de nosotros tres hemos analizado en una tertulia

Voz 0958 10:44 en otro sitio cómo estallaba el caso

Voz 1727 10:46 el caso Nóos como en paralelo se nos caía el mundo encima con el estallido de la crisis económica que era todo en paralelo no aquella descripción pornográfica de lo que pasaba a un lado y a otra de las variedades no meros año Haro venimos de ahí

Voz 1321 11:00 los primeros años la corona en la jefatura del Estado por el asunto de Urdaneta y el escándalo de los primeros años en los que se publicó en los periódicos en el mundo concretamente no es decir que eso también pesa es decir en lugar de afrontar de cara el escándalo pues lo mandaron a Estados Unidos y lo protegieron es decir es que claro es esas comportamientos pues pasan

Voz 0958 11:20 será largo y sin embargo fíjate va a ser brutal va a ser una imagen que tenemos que ver desde aquellos tiempos en eran dos que realizamos el principio de todo esto el día el momento en que entre en prisión es una imagen

Voz 1727 11:34 ruso de nuestro tiempo también hombros inédita porque sigue siendo cuñado del Rey no es familia real pero es cuñado de Reino Unido el Gobierno de Pedro Sánchez el nuevo Gobierno de España ya tiene el primer asunto lo delicado sobre la mesa vamos a recibir enseguida a la ministra de Transición Ecológica a Teresa Ribera recién llegada de Luxemburgo de su debut europeo se encuentra en en su primera entrevista probablemente después de ese debut con esta noticia que publica El Confidencial punto com punto com que dice que Maxine muerta el ministro de Cultura defraudó a Hacienda doscientos dieciocho mil euros con una sociedad que montó en el año dos mil seis El Confidencial desvela que en los ejercicios dos mil seis dos mil siete dos mil ocho Maxi muerta defraudó al fisco cuando trabajaba como presentador en el programa de Ana Rosa de Telecinco un espacio televisivo dirigido por la periodista se vio obligado a pagar por trescientos mil euros por fraude no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación dice una sentencia no dicen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid publicadas en el mes de mayo del dos mil diecisiete hace un año con estos datos encima de la mesa a la espera de que Moncloa que está tratando el asunto es lo que nos dicen estamos tratando el asunto directamente con el afectado con el ministro de Cultura que puede pasar en las próximas horas Joaquín

Voz 0958 13:05 bueno mi opinión no no tiene duda es decir hasta hasta la Casa Real se ha puesto un código de conducta ejemplarizante por volver al al caso anterior yo creo que no va a tener más remedio que dimitir o la o Gotti sacar una explicación que no sé cuál va a ser

Voz 1321 13:20 yo no no pensar en la simple posibilidad de que el ministro de Cultura tenga que ir al Congreso

Voz 1 13:27 eso a a someterse

Voz 1321 13:29 a las preguntas de la oposición es es posible

Voz 1727 13:32 claro sus uno que sus y su situación es insostenible sobre todo

Voz 1321 13:37 teniendo en cuenta que este Gobierno y en fin ha nacido como ha nacido no es decir este Gobierno ha nacido con la tesis de la dignidad la limpieza el combate contra la corrupción la comparación con lo anterior el respeto a las reglas del juego al antes yo creo que el Gobierno está atado estatal por su propio nacimiento por la propia razón de porqué nació y cómo nació políticamente lo que representa este Gobierno pienso que E igual estamos ante el ministro más efímero de los más efímero

Voz 1727 14:11 pero hoy es miércoles mañana en cumplir una semana de la toma de posesión que es insostenible su situación

Voz 1321 14:16 bueno vamos a a ver que el momento

Voz 1727 14:18 en la ministra Rivera en unos minutos que estar aquí en este estudio ahora volvemos a Palma la audiencia porque ya ha llegado a Diego Torres Lucía Bórquez eh

Voz 1315 14:29 es así Pepa Diego Torres ha llegado hace apenas unos minutos ha entrado por la puerta de la Audiencia Provincial acompañado por su abogado Manuel González Peters iban unos minutos dentro sí es probable que salgan eh ahora porque son tramite corto tienen que recoger ese mandamiento judicial Diego todo Despres suponemos que ha venido de Barcelona ahora mismo también está entrando la presidenta del tribunal Samantha Romero por la puerta de la Audiencia Provincial de Palme como decimos Diego Torres ha sido el más madrugador está en este momento dentro de la audiencia recogiendo ese mandamiento de prisión veremos a qué hora llega Iñaki Urdangarin que según comentaban algunos compañeros estaba volando a esta hora desde Ginebra hay tendría previsto aterrizar en el aeropuerto de Palma sobre las diez de la mañana

Voz 17 17:10 cómo conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1727 20:27 son las nueve y veinte las ocho y veinte en Canarias Teresa Ribera ministra para la Transición Ecológica buenos días hola muy buenos días recién llegada de su debut comunitario del debut Comunitario en realidad el nuevo Gobierno español porque ha estado en Luxemburgo en una Reunión de ministros de energía de los que tienen competencias similares a la suya pero ministra lo primero que tengo que preguntarle si puede seguir siendo ministro de Cultura Maxine Huerta ahora que sabemos porque lo publica el Confidencial punto com que defraudó a Hacienda doscientos dieciocho mil euros con una sociedad que dice la sentencia la sentencia sobre este caso que no se pudo apreciar buena fe en su actuación

Voz 3 21:08 bueno yo no primera noticia la verdad es que no no no no tenía ni idea ni tengo capacidad negro que me corresponda a mí contestar esa esa pregunta yo creo que Maxine muerta está extraordinariamente motivado en el ejercicio de sus funciones como ministro de Cultura evidentemente a quién corresponde a responder esa pregunta es a él mismo oí al presidente de día el presidente de gobierno

Voz 1727 21:34 si quitamos el nombre de Maxine muerta la ministra para la Transición Ecológica cree que alguien te ha defraudado a Hacienda una sentencia lo establece claramente puede ser un servidor público puede ser ministro del Gobierno de España

Voz 3 21:46 yo creo que sería muy osado por mi parte entrar en una cuestión concreta personal que afecta a un colega del Consejo de Ministros evidentemente es obligación y deber de todos los ciudadanos cumplir con el con el sistema fiscal con las obligaciones fiscales pese a en el fondo que es el derecho fundamental de cualquier ciudadano el de poder contribuirá a las a las cargas públicas y respetar el el ordenamiento jurídico entiendo que eso es un asunto que habrán tenido que hay que resolver y que estará resuelto pero como digo desconozco la información la sentencia así que meter las que disculpar pero te puedo decir muy poco al respecto

Voz 1727 22:26 nos vamos a estar atentos a ver si a lo largo de la entrevista de desde Moncloa admiten alguna señal sabemos que están trabajando con el ministro en el asuntos lo que nos han dicho hasta ahora una vez que que la publicado El Confidencial punto com su ministerio Señora Rivera ya lo dijimos el primer en el primer día que tuvimos ocasión de saludarla es ya una declaración de intenciones no al agrupar juntos que habitualmente no sólo han ido ministerios distintos sino que se han llevado mal con intereses muy contrapuestos energía medioambiente cambio climático ya es una declaración de intenciones pero ese encuentro de este lunes en Luxemburgo con sus homólogos sirvió para que usted explicitar a que España se integra a partir de ahora entre los países europeos y las instituciones más combativos más ambiciosos no en la lucha contra el cambio climático como cómo se sintió acogida a al al hacer explícito este este cambio de posición

Voz 3 23:15 pues fantásticamente yo creo que es un ministerio que representa eh a una mirada al futuro en el fondo energía clima Medio Ambiente aspectos sociales han dejado de ser cosas contradictorias hace mucho y sin embargo las inercias con respecto a cada uno de los asuntos hacía aparecer que aunque hubiera combates entre uno y otro pero esto es algo que está abordando en todos los países de nuestro entorno hay te diría casi a escala a escala global de qué manera podemos satisfacer las necesidades que todos tenemos en materia energética o de acceso a agua para poder garantizar nuestro desarrollo sabiendo que hay límites ambientales y que debemos evitar generar daños IS es un proceso que está en marcha en Europa desde hace tiempo de hecho existe ya una comisaría de energía y clima en esta última comisión y estaba muy avanzados esos trabajos de cooperación clara entre los dos aspectos las comisiones anteriores es la seña de identidad de modernización de la Industria de la energía de la sociedad de la economía europea

Voz 1727 24:15 para concretar porque no sólo es un marco un debate general en Europa tiene que decidir en breve qué porcentaje de energías renovables eleva a exigir a los países miembro a partir de un plazo de relativamente corto en el dos mil treinta y el Gobierno de Rajoy defendía no llegar casi casi al treinta o en torno al treinta y el Gobierno Sánchez dice nos ponemos en el XXXV treinta y cuatro treinta y cinco por ciento de energías renovables en ese plazo no que nos pone en cabeza que traducción tiene para el medio ambiente ese margen de diferencia entre el treinta y el treinta y cinco por ciento yo creo que es hacer

Voz 9 24:51 posible o descartar de entrada

Voz 3 24:54 el cumplir con el acuerdo de París con un contexto de un futuro sin emisiones de gases de efecto invernadero mucho más seguro y mucho más estable desde el punto de vista del del del entorno del que nos no primos para para para vivir en el debate europeo que yo creo que es muy interesante de lo que se trata es de ofrecer señales que ha de en una orientación a los inversores a los ciudadanos a los reguladores sobre cómo ir construyendo de manera de manera clara la coherencia entre las distintas políticas de algún modo tenemos que evitar que introducir objetivos demasiado bajos lo que hagan es dar la señal contraria dar la señal de que lo que nos queremos lo que queremos es quedarnos pararnos en el pasado no tenemos que incentivar ese proceso de Cannes

Voz 1727 25:39 yo le preguntaba qué traducción tiene para el medio ambiente esa diferencia porcentual entre el treinta y cinco por ciento para el bolsillo del consumidor pues para el bolsillo

Voz 3 25:47 eso depende de muchas cosas depende fundamentalmente de cuáles sean las reglas que marquen el sistema de fijación de precios en la factura eléctrica que elementos formen parte de esa factura eh sabemos que a que tenemos sea habla con frecuencia de las primas a las energías renovables sin embargo Se habla con mucha menos frecuencia de lo que se conoce como pagos por capacidad es decir tener centrales de ciclo combinado o de carbón que funcionan por debajo de su capacidad pero que les pagamos por lo que no producen para que estén disponibles por si acaso tienen que producir o tenemos otros aspectos como la moratoria nuclear el pago adelantado por esos servicios que necesitaremos de seguridad nuclear y de gestión de residuos o el pago diría en las los kilovatios de origen Hydro eléctrico que probablemente muy poco coste en términos de generación a cuyos costes en instalaciones pues están amortizados desde hace tiempo es decir que que repasar un poco de que estamos habla

Voz 1727 26:42 sí yo sé que cuando preguntamos

Voz 3 26:45 por favor explíquenos qué pagamos cuando pagamos el recibo de la luz ustedes argumenta que con alguno de los y de los datos que acaba

Voz 1727 26:52 de dar

Voz 3 26:53 pues sí no me vuelto enterar ministra ver si tenemos suerte

Voz 1727 26:55 Nos enteramos sobre que pagamos cuando

Voz 3 26:58 pagamos el recibo de la luz pagada estamos pagando ahí pagamos muchas cosas y me comprometo a hacer un es que emita no cuando cuando cuando toque pero yo creo que es muy importante efectivamente entender qué es lo que se paga hay que es lo que no se paga y es muy importante también entender que estamos dispuestos a pagar y que no es decir cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a pagar y las hipotecas que van acompañando de la luz y por tanto hasta dónde nos queremos quedar y a partir de qué momento queremos impulsar un proceso de cambio que de algún modo Si es sumamente eficiente si es renovable tendrá costes operativos muy reducidos y por tanto precios mucho más estables en el medio y largo plazo donde el gran desafío será entender de qué manera eh a Podemos e identificar el el negocio porque invierto yo en energías renovables con costes operativos muy bajos cuando a la hora de la verdad tengo que asumir de entrada una inversión para que eso empieza Funes

Voz 1727 27:49 no voy con batería de preguntas muy concretas porque tengo Joaquín Estefanía ahí de fondo de intervenir ya Lucía Méndez también habrá este viernes nuevo secretario de Estado de Energía

Voz 3 27:57 sí

Voz 1727 27:59 tenemos un hombre ya sí pero mi cabeza nombre nombra nombre a nombre tiene la gran ventaja no tener neumonía vale cuando se empezará a elaborar la nueva estrategia de transición energética

Voz 3 28:11 ya mismo estamos en ello hemos encontrado un borrador interesante de de ley de cambio climático de Transición Energética que sin embargo tiene algunas carencias a mi juicio importantísimas es poco claro con respecto a los objetivos es poco claro con respecto a las señales es cero claro con respecto a la solidaridad con los ciudadanos cero claro con respecto a cómo involucrar a a todos los actores sociales en ese proceso de Cannes

Voz 1727 28:36 cuando se han enterado de que venía usted a este programa me han llegado mensajes de Aragón muy preocupados por la térmica de Andorra desde Castilla y León muy preocupados por la minería del carbón en ese esa nueva estrategia de transición energética se incluye el cierre de las térmicas que se alimentan de carbón y

Voz 3 28:54 yo creo que en eh aquí hay un una cuestiona absolutamente prioritaria evidentemente para aquellas personas que viven en en comarcas cuya actividad económica depende fundamentalmente de de carbón o de térmicas o de térmicas de carbón que adivinan que ven que en el medio o eso es una actividad que está llamada iré a ir reduciendo su peso y que sin embargo no ven alternativas de futuro en la zona por tanto hay una preocupación muy legítima con respecto a qué futuro nos espera aquí si esto sí esto cierra yo creo que la la primera señal preocupante es que no ha habido una una actividad de compró Miso de de generación de alternativa real sobre el territorio y no ha habido tampoco una voluntad de participación de diálogo para construir esas alternativas desde abajo es decir yo creo que se necesita mostrar que una sociedad moderna una sociedad solidaria entiende la preocupación concentrada en esos espacios y ofrece alternativas para esos espacios por tanto yo creo que hay varias cosas que tendremos que ver de qué modo activas de empleo alternativas en esas comarcas Iber también un poco en una senda en el que evidentemente a medio largo plazo en ningún secreto para nadie ante eso irá siendo como consecuencia la normativa comunitaria como consecuencia de las decisiones ya tomadas por el Gobierno anterior algo que irá que irá decayendo pero no puede deja

Voz 1727 30:11 ahora nadie a nadie atrás en el comité de expertos que usted ha presidido sitúa para que el dos mil veinticinco la fecha límite para la actividad extra de estas centrales que utilizan carbón se mantiene esa fecha ahora que está en el Gobierno yo creo que esa era una

Voz 3 30:24 con mediación que es lo que es importante y es interesante pone de manifiesto un un escenario en el que de algún modo encajan las piezas en ese proceso de cambio de nuestro de nuestro sistema de nuestro sistema eléctrico de nuestro sistema energético evidentemente

Voz 28 30:39 eh no no eh

Voz 3 30:42 ha encontrado todavía eh

Voz 28 30:44 una una decisión cerrada

Voz 3 30:47 respecto a todos estos aspectos que requieren una participación mucho mucho más extensa ahora que ese proceso de caída paulatina del peso del carbón en nuestro mix con un compromiso muy serio por parte del Gobierno con respecto a qué alternativas requiere un margen de flexibilidad para acomodar a las personas en el territorio que eso hasta ahora no ha estado presente pues está en el radar evidente

Voz 1727 31:12 de todo el mundo a ustedes han defendido que las nucleares cierra al cumplir los cuarenta años lo defiende también Unidos Podemos el PP cree que pueden llegar en algunos casos a los cincuenta cree posible pactar la fecha de caducidad de las nucleares bueno yo creo que esto

Voz 3 31:26 es un debate muy muy sorprendente en el que hay muchas cosas que no salen a la luz con el con el peso que merecen no eh la primera cuestión es eh de nuevo cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a asumir y que significaría una renovación masiva de un parque nuclear que en principio estaba pensado para ofrecer garantías durante cuarenta años que supondría la extensión de su vida útil desde luego desde punto de vista de los costes del cierre porque aquí yo creo que hay distorsión también hay ruido con respecto a eso desde el punto de vista de los postes del cierre nada

Voz 0789 31:56 apunta a que va a ser más barato cerrar más

Voz 3 31:58 de que más pronto y mientras tanto estamos alargando eh aún hay unas plantas de generación que pueden ofrecer determinadas ventajas pero que también evidentemente generan otro tipo de riesgos y seguramente requieren una inversión adicional que en el que los financiadores estiman cuál es el riesgo de prorrogar algo que con carácter general no ha sido

Voz 1727 32:18 los rogado en otros sitios por tanto hay un riesgo financió

Voz 3 32:21 pero detrás no y y hay otra discusión también importante y es cuál es la capacidad técnica de sustitución de ese parque cómo percibe la población eh que es otro riesgo social importante el mantenimiento o el cierre de esas centrales por tanto a mi me parece que lo más interesante es lo más importante es no esperar a que las tan ya está sino ir pensando de qué modo se puede anticipar escenarios para que se produzcan de forma orden

Voz 1727 32:46 nada en principio lo que dice el programa

Voz 3 32:48 sido Socialista Obrero Español y lo que dice

Voz 1727 32:52 o sea la la la la trayectoria

Voz 3 32:54 adicional en el marco energético es que son centrales pensadas para

Voz 1727 32:57 funcionar cuarenta años ya que es el límite se mantienen el objetivo del Gobierno y el de veinticinco años para las térmicas alimentadas por el carbón me dice que era orientativo verdad cuarenta para las nucleares dos mil veinticinco orientativo para el carbón

Voz 1995 33:11 Joaquín Estefanía la ministra buenos días

Voz 0958 33:15 como en qué momento se va desacoplar el crecimiento económico en el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero porque parece que esas emisiones están creciendo ahora que llevamos varios años de crecimiento continuo

Voz 3 33:28 pues yo confío en que seamos suficientemente hábiles como para que se haga rápidamente una de las cosas que dice Nicolas estarán que fue economista jefe del Banco Mundial es un gran referente en la economía del cambio climático pero es que es mentira a pensar que hay una capacidad de recuperación económica basada en el modelo de crecimiento tradicional basado en la emisión de gases de efecto invernadero no es viable económicamente no es sostenible económicamente una cosa es desarrolle una cosas energía una cosa es agua y otra cosa es emisiones de gases de efecto invernadero por tanto tenemos que ser capaces ser muy eficientes en nuestra consumos energéticos pero tenemos que ser capaces también de que esos consumos energéticos sean muy bajos por no decir neutros que es el objetivo de aquí a mitad de siglo en emisiones de gases de efecto invernadero qué significa eso pues que tenemos que emitir las señales adecuadas desde el punto de vista de valores valor para los inversores de tal manera que vayamos incorporando soluciones muy bajas en emisiones de gases de efecto invernadero vayamos pensando cómo salimos de esas que son más intensivas mi a un objetivo para para el tiempo que disponemos el tiempo útil que disponemos lo que queda de legislatura sería poder orientar precisamente esas señales con total claridad y que todos los operadores económicos y a todos los operadores institucionales y evidente evidentemente también la sociedad vayan asumiendo procesos de decisión mucho mucho más coherentes y ese desacoplamiento del que del que hablas Joaquín se haga a la vez evidente obvio e de aquí a a muy poco tiempo hoy por hoy esa señal está muy mitigada estuvimos juntas eh

Voz 1727 35:01 la ahora ministra entonces experta

Voz 3 35:04 eh de presentadora

Voz 1727 35:06 directora de este programa en la Cumbre de París de dos mil quince No con cierta euforia por el resultado y luego vemos lo que cuesta que los países que firman un documento de ese tipo apliquen políticas que permitan alcanzar los objetivos en el plazo previsto en un ministerio como el suyo donde el objetivo es tan general tan global atraviesa todo el orden económico y la vida cotidiana de las personas la colaboración con los ayuntamientos me imagino que es fundamental que son los que regulan el tráfico por ejemplo va va de implementar alguna manera de de coordinarse con ellos au o cómo va a funcionar

Voz 3 35:43 la de las cosas que me parece clave es a su entender que aquí no se ejerce las competencias frente a nadie sino que hay que tener la habilidad para facilitar las sinergias de todas las cosas que están por hacer hilos los actores locales y ya están desempeñando un papel fundamental los alcaldes los ayuntamientos tienen en su mano tantísimas cosas de la vida cotidiana que afectan directamente a la calidad de nuestro entorno y a las emisiones de gases de efecto invernadero nuestra nuestra infraestructura construida nuestra movilidad nuestros espacios verdes la perecer entre los ciudadanos estar agusto viviendo una ciudad bien o mal yo creo que eso sea entendida

Voz 1321 36:19 no me parece que

Voz 3 36:21 hay muchos ayuntamientos en España que están dando señales muy interesantes en esta dirección lo hemos visto en ayuntamientos Valientes de colores muy diferentes generalmente más

Voz 1727 36:30 Arda pero no sólo de ganadería

Voz 3 36:33 pues hemos llegado al pico hemos visto capitales como Barcelona o Madrid dos Sevilla o Zaragoza o Valladolid intentando hacer las cosas o Vigo intentando hacer cosas de manera de manera distinta yo creo que he a una primera llamada a la a los alcaldes que desde hace tiempo trabajan por el clima que en estos momentos preside eh el alcalde de Sevilla Juan Espadas es fundamental entender escuchar de qué manera desde la Administración General del Estado desde el Gobierno de la Nación Se puede facilitar la visibilidad

Voz 1727 37:09 Junta de hacer más a escala local de que

Voz 3 37:12 por más puede acompañar ese proceso de cambio no es excusa para no hacerlo si no existe como hemos visto que ha ocurrido estos años pero evidentemente hay que aprovechar la oportunidad para empujar para remar todos juntos en la misma dirección

Voz 1727 37:26 Lucía

Voz 1321 37:27 sí buenos días ministra tiene usted su ministerio es la primera vez que existe en España tiene ustedes dos años como mucho si es que el presidente no disuelve antes y adelante las elecciones claro los los los retos son las cosas que usted está explicando

Voz 9 37:47 pues son cosas

Voz 1321 37:49 creo yo que necesitan más tiempo no me me me me da la sensación entonces yo tengo una vida pero no por eso va a eso voy de la dificultad de la dificultad del Ministerio no no

Voz 9 38:01 quizá podría un poco concretar exactamente cuáles van a ser sus primeras medidas con concretamente tiene

Voz 1321 38:10 que ver con el recibo de la luz con las nucleares con la red no

Voz 9 38:12 cables concreto yo creo que está muy muy bien

Voz 3 38:15 visto ese ese aspecto necesitan una vida es es una agenda que llegó hace tiempo que no hemos querido aprovechar adecuadamente con la velocidad que sea requería y que nos va a acompañar durante mucho tiempo por tanto siendo realistas pensando en cuál es el el tiempo disponemos en esta legislatura y el contexto en el que nos movemos en el que la principal e herramientas el el entusiasmo las ganas de hacer cosas y la principal limitación es el tiempo y el contexto institucional complicado a mí que nuestra prioridad debe ser mandarlas señales estratégicas adecuadas del cambio de orientación es decir esa ley de cambio climático y Transición Energética irse Plan Nacional Integrado de energía clima sobre el que no hay una línea escrito todavía que eh permita generar consensos sobre cuáles son las prioridades y la ordenación de todos esos cambios evidentemente a eso hay que sumar otras muchas cosas que quizá puedan interpretarse como elementos de gestión pero importantes para para cambiar ese entorno el respeto institución tal conflictos absurdos como el que hay abierto hoy entre entre el Ministerio y el organismo regulador independiente tal y como puso de manifiesto el comisario Cañete la semana pasada y el lunes mismo me lo recordó lo primero que me dijo o verde que modo a Podemos a facilitar una estrategia de empleo de transición justa que integre plenamente la la la capacidad de invertir allí donde donde consideramos que hay en nichos de de actividad económica sostenible envolvemos brevemente

Voz 1727 39:46 de a Palma porque ya tenemos una pista de cuánto le puede quedar en libertad a Iñaki Urdín Urdangarin porque ya sabemos el plazo que le han puesto a Diego Torres Lucía Bórquez si Diego Torres

Voz 1315 39:59 sexo Ocio Iñaki Urdangarin tiene cinco días para ingresar en prisión es el plazo que le ha dado la Audiencia de Palma tras ser condenado a cinco años y ocho meses de cárcel ha sido el primero en llegar a la Audiencia Provincial de Palma parar a recoger ese mandamiento de prisión ha llegado pasadas las nueve de la mañana ha estado una media hora dentro de la sede judicial cinco días es el plazo que la audiencia suele otorgar a todos los presos aquí en Palma y posiblemente será el mismo que le den a Iñaki Urdangarin para elegir una cárcel comenzar a cumplir la sentencia firme

Voz 1727 40:30 el caso Noos gracias Lucía ministra Rivera viniendo del caso Nóos llegando ustedes al Gobierno por una moción de censura contra un Gobierno condenado por corrupción su partido el partido de de ese Gobierno el Gobierno el guste forma parte tiene el deber de la ejemplaridad con varias varios más añadidos que cualquier otro porque venimos de ahí y es lo que pedía a los ciudadanos

Voz 3 40:55 yo creo que una de las grandes prioridades ese esa regeneración democrática esa credibilidad de las instituciones como espacio digno en el que tomar decisiones

Voz 1727 41:05 Teresa Ribera gracias y suerte muchas

Voz 3 41:07 gracias a vosotros ya estaba decidida

Voz 1727 46:27 es un ministerio el de Teresa Ribera que justifica todo vida decíamos y efectivamente justifica todo Navidad porque tiene trabajo ahí para para varias décadas y este es un gobierno con un horizonte muy limitado en el mejor de los casos dos años no ha querido Lucy a pronunciarse sobre su compañeros sin tener todos los datos decía

Voz 1321 46:48 bueno yo creo que es lógico no es que se es evidente que en ella en fin es una ministra digamos Sectorial que tampoco tiene porqué temer la información polaco

Voz 1727 46:58 Illa que Aquila

Voz 1321 47:00 la clave del asunto está en este momento pues primero en el propio interesado que ya está tardando bastante en comparecer a dar explicaciones es decir el ministro de Cultura por otra parte Moncloa es decir que la Moncloa bueno es el sitio donde evidentemente se le suele tiene yo es que creo que no esto de pedir explicaciones es una manera muy tonta de decirlo porque las explicaciones están claras la sentencia es decir no puede haber un ministro

Voz 36 47:27 eh que que que haya defraudado hacia

Voz 1321 47:29 las que no puede ser porque las ciudadanos exigen ejemplaridad sobre todo porque es que este Gobierno ha nacido desde esa ejemplaridad bien

Voz 1727 47:37 estamos en una semana con un gesto tan potente e inesperado sobrevenido como el de el de El Aquarius no el del por plantar en mitad de Europa el debate hoy aquí hay una emergencia humanitaria y hay que atenderla y luego ya hablaremos de todo lo demás veníamos semana así de repente que ese cruce Joaquín en el camino no hay además un caso como como el que estamos contando no es eso

Voz 0958 48:00 espero que esto no se pudra es que de repente entre ahora sino que lo que sea tengan que tome la decisión que te haya inmediatamente

Voz 10 48:09 me pasan ahora un un tuit los tuit pasados los los van Nos juegan muy muy malas pasadas a todos aquellos que se la juegue el proyecto absurdos los puentes nos pueden alguna vez sabemos incoherentes no

Voz 0958 48:27 le pero sí un tuit de The Machine Huerta que dice estar a bien con Hacienda ya no se lleva décadas los esto

Voz 10 48:34 todo ello lo de ahora es no es de ahora obviamente no no no no

Voz 1727 48:37 desde recientemente quiero decir a nuestra ahora buena en esperemos que pasa lo veremos rápido me temo porque tienen todos los ministros agenda hoy tarde o temprano alguien tendrá que tendrá que salir de él no mes el caso no alguien tiene que saberse el caso y probablemente el presidente del Gobierno que además se reúne con patronal y sindicatos Joaquín lo del Pacto de Toledo ayer sobre las pensiones fijar el marco de volver a la revalorización según el IPC que es como ha sido toda la vida parte no el marco general discutir ahora que pasan situaciones de crisis

Voz 0958 49:09 es que eso no vale sino eso no vale si no se hace el resto es decir está muy bien como Declaración Universal no es decir que no se va a perder poder adquisitivo perderá tienen que decir cómo cómo cómo se va a conseguir eso cómo se va a hacer sostenible el sistema público de pensiones o sea que

Voz 1727 49:24 ese es el gran debate de sendos bueno

Voz 0958 49:27 también un debate también es también es una decisión importante la que han tomado es decir de que no se va de que ningún año los pensionistas van a poder perder poder adquisitivo esos una ruptura total con la reforma de las pensiones que hizo el Partido Popular

Voz 1727 49:43 el año trece si el Partido Popular pero ahora bien

Voz 0958 49:46 la parte mollar es decir que es como se va cómo se va a sostener eso y que va a ocurrir cuando haya una crisis Isa necesiten más recursos para cumplir esto que sea

Voz 1727 49:56 no Si venimos todo el rato esta mañana como suele ocurrir cuando te hemos a una noticia que se nos cae encima de la mesa el Twitter al que te referías Joaquín Estefanía del ministro de Cultura de Maxine muerta es del seis de febrero del año dos mil quince de hace tres años exactamente en el que decía que estaba bien Hacienda no no está de moda

Voz 1995 50:18 Garrido buenos días es muy buenos días Pepa tal vez saludarte

Voz 36 50:22 qué bien te veo y además partir

Voz 1727 50:25 claramente despejado ha levantado