Hoy por Hoy (13/06/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 el caro

Voz 2 00:06 dime sí

Voz 1 00:09 sí

Voz 1727 00:14 son las diez las nueve en Canarias el antiguo socio de Iñaki Urdangarin Diego Torres tiene cinco días para ingresar en la cárcel después de haber sido condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el caso Nóos Torres ha recibido la comunicación de este plazo en la Audiencia de Palma donde tiene que acudir también hoy Urdangarin antes de las dos de la tarde en esa sede judicial están Raúl Jiménez Lucía Bórquez buenos días bon día

Voz 1315 00:37 hola qué tal bon día el plazo vence el próximo lunes cuando el exsocio de Iñaki Urdangarin tendrá que ingresar en cualquier prisión del territorio nacional de su elección Torres condenado a cinco años y ocho meses de cárcel en sentencia firme ha acudido pasadas las nueve de la mañana a la sede de la Audiencia acompañado de su abogado Manuel González Peeters ha salido media hora después con gesto aparentemente sereno con una sonrisa metido en un taxi el plazo de cinco días es el habitual en los mandamientos de prisión de esta sección de la Audiencia previsiblemente será el mismo que otorguen a Matas y Urdangarin para comenzar a cumplir la condena

Voz 1647 01:10 Fuentes de Moncloa confirman a la SER que están recae

Voz 1727 01:13 dando información sobre la noticia que hoy publica el confidencial y que apunta que el ministro de Cultura Maxine muerta defraudó a Hacienda más de doscientos mil euros con una sociedad que montó en el año dos mil seis Antonio Martín buenos días

Voz 1645 01:25 las Pepa así Huerta pagó trescientos sesenta y seis mil euros por fraude y segundo sentencias el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se pudo apreciar buena fe en su actuación el acaba de decidir que tiene todo regularizado que no tienen ninguna herencia negativa en ese caso añade que sus obligaciones tributarias están al corriente hace unos minutos le hemos preguntado en Hoy por Hoy por este mismo asunto a otra ministra Teresa Ribera ministra para la transición

Voz 3 01:47 lógica que se ha remitido a las explicaciones que diera Huerta el presidente del Gobierno la primera noticia la verdad es que no no no no tenía ni idea ni tengo capacidad negro que me corresponda a mí contestar esa esa pregunta yo creo que Maxine muerta está eh extraordinariamente motivado en el ejercicio de sus funciones como ministro de Cultura evidentemente a quién corresponde a responder esa pregunta es

Voz 1645 02:16 hay más cosas la Guardia Civil ha entrado a registrar el Ayuntamiento de Girona en relación con el supuesto fraude en la gestión del agua de esa ciudad catalana Girona Karma Martínez

Voz 5 02:24 la Guardia Civil y el fiscal Anticorrupción José Green Dam vuelto esta mañana al Ayuntamiento de Girona a buscar información relacionada con la gestión de la empresa Aguas de Girona durante la época de Carles Puigdemont como alcalde ya estuvieran en septiembre pasado registrando la sede de esta compañía que hoy está al cien por cien en manos públicas porque varios informes apuntan a irregularidades en la gestión mientras estuvo controlada por la parte privada hoy lo que busca la Guardia Civil es documentación de la etapa como alcalde que fue cuando se amplió la concesión del servicio de agua a esta empresa le exigió por primera vez que pagará un canon al Ayuntamiento que hasta el momento nunca se había cobrado

Voz 1645 02:58 llegamos así a las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:04 el Madrid y Madrid podemos critica la ineficacia del Gobierno regional para atender a las mujeres maltratadas como les venimos contando hoy en la SER la Comunidad ha denegado desde dos mil quince cuarenta y siete plazas en centros de acogida a víctimas de violencia machista en dos mil diecisiete se rechazaron tres de cada diez solicitudes por falta de plazas Pablo Padilla es diputado de Podemos

Voz 6 03:23 los temores se confirman las políticas públicas que se están llevando a cabo en nuestra región a manos del Partido Popular no están sabiendo dar respuesta a las necesidades de decenas de mujeres que sufren violencia machista hay que se atreven a romper la espiral de la violencia mientras el Partido Popular no se decida a poner más recursos en la red integral contra venza machista de nuestra región el problema seguirá siendo estructuras

Voz 1275 03:47 en Collado Villalba a los vecinos han iniciado una recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento de esta localidad que no celebre este año la becerrada de las peñas prevista para el viernes dentro del programa de las fiestas de San Antonio de Padua Raquel Fernández

Voz 1315 03:58 más de siete mil firmas llevaban recogidas hasta hoy los promotores de la campaña para pedir al Ayuntamiento que no celebre la becerrada de las peñas este viernes describen a este tipo de festejos como algo brutal atroz y de acción plenamente deshumanizada relatan la humillación a la que suelen ser sometidos estos animales de poco más de un año de vida Belén Molina coordinadora de Anima Naturalis en Madrid

Voz 7 04:19 consideramos que esto no se puede permitir y que obviamente hay que pararlo por eso ha sido hemos creado Che

Voz 1315 04:26 en el ayuntamiento aseguran que no se clavan banderillas ni espadas al becerro al que se le toreará dicen coma una vaquilla explican que el dinero destinado a todas las celebraciones taurinas de las fiestas de San Antonio de Padua es de ciento setenta mil

Voz 1275 04:39 debemos media hora Julen Lopetegui que compareció ante los medios desde la concentración de la selección española en Rusia para dar más detalles de su fichaje sorpresa anunció

Voz 4 04:46 si ayer como nuevo técnico del Real Madrid como sucesor de Zidane daremos dieciséis grados ahora mismo

Voz 8 04:51 no en el centro de Madrid

Voz 2 05:32 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:47 lo que sería una pena que desaprovecharon nuestra es la oportunidad con lo que a mi me gusta el jamón bueno escúchanos seres Hoy por Hoy en la Cadena Ser llega el calor repito llega el calor atentos que el fin de semana se prevén temperaturas de treinta XXXV grados en casi todo el país opinó hoy están Antonio trece de junio pero será el viernes cuando llegue el el calor es en cuanto al futuro si llegamos al futuro claro si creen que la semana con lo de Urdangarin por lo de Machine Huerta acoger el barco Aquarius alcanzó su máximo intensidad agárrense que vienen curvas vivimos en España un país que plantea su rutina como un dramático estilo clásico denuncia viernes nos encontramos con planteamientos con nudos Icon desenlaces ya que el aburrimiento es una palabra que no encaja bien en el diccionario español

Voz 2 06:35 y eso lo conoce usted cuando teníamos colocadas las urgencias informativas sufrimos el martillazo de Lopetegui

Voz 1995 06:43 pensábamos que en el Mundial de Sudáfrica pues tendría una secuela hilo que empieza a tener es un spin off con los personajes que menos deberían brillar de toda la historia mañana mañana empieza el Mundial de fútbol mañana en apenas veinticinco minutos sabemos cómo empezará a la selección española de fútbol grandes empieza sin entrenador o a lo mejor no o al menos si Lopetegui en Moscú Dani Garrido muy buenos días que era el placer saludarte amigo en casi igualar Manu Carreño Antonio Romero muy buenos días

Voz 10 07:20 hola a todos baronías a todos más recientes

Voz 1995 07:23 placer estar con vosotros esta mañana en la que deberíamos estar hablando de otras cosas creí que exista una posibilidad de que Lopetegui no siga siendo el entrenador de la selección española de fútbol a veinticuatro horas empezar el Mundial

Voz 12 07:37 yo creo que no que va a ser el seleccionador a pesar de que a lo mejor Luis Rubiales el cuerpo le pida otra cosa porque se ha hecho de la peor manera pero yo creo que a la pregunta de si va a ser el seleccionador iba a debutar el viernes la respuesta a esta hora yo sumemos jodido que si no

Voz 0239 07:51 no duda yo tampoco tengo dudas de que será pasa por la cabeza está claro que que el mosqueo del presidente en las últimas veinticuatro horas ha ido in crescendo que la han tenido que parar porque no querían que tomara ninguna decisión de la que luego te puedes arrepentir pero me parece bueno es que mañana no subimos al avión hacemos trescientos kilómetros para debutar y para

Voz 2 08:11 para hacer el entrenamiento oficial el ridículos área sería mundial es imposible árabe

Voz 0458 08:16 no yo creo que es imposible parece mentira pero es el día más importante del Mundial para la Roja ahí no hay ni tan siquiera ni tan siquiera partido yo diría que también continúa pero es verdad que por la cabeza de de Rubiales han pasado todas las opciones posibles yo recuerdo cayeran tome han abre el larguero con un micro de la de la SER en la cara del presidente Rubiales le pregunta abiertamente muy desencajado el presidente porque vuelve de desde Moscú desde el Congreso de la FIFA a Krasnodar le pregunta puedo confirmar la continuidad Julen Lopetegui lo confirma estaremos lo mejor pero es evidente que es un hombre vehemente que no hay precedentes en

Voz 1995 08:44 de una criolla así con la figura del del presidente Rubiales

Voz 0458 08:46 pero yo creo que yo creo que va a continuar Lopetegui porque casi lo contrario sería una limitada apenas pues nada un par de días de del debut de España

Voz 1995 08:54 bueno lo que no tenemos claro es que va a pasar dentro de media hora verá vamos a tener una rueda de prensa con Lopetegui con Rubiales vamos a tener dos ruedas de prensa que eso que va a ocurrir

Voz 10 09:06 pues yo creo que iban a comparecer los dos eh y que Luis Rubiales me imagino que va a escenificar el cabreo que lleva pero que tiene que dejar claro ese asunto bueno tampoco va a tener que actuar mucho porque lo tiene dentro pero a la vez es decir la Julen Lopetegui hasta que te vayas estamos contigo porque eres el seleccionador del equipo no le queda otra Luis Rubiales ya está entre esas dos decisiones estoy enfadado me las clavado me has traicionado me he enterado cinco minutos antes pero es el seleccionador y mientras el ex seleccionador tenemos que estar todos a una y pensar en esto que es el torneo más importante del mundo cada cuatro años cuando te vayas hasta luego pero a día de hoy yo creo que van a comparecer los dos Luis Rubiales cabreado y seguro que se levantar la el distanciamiento y lo que pasa en las últimas horas pero tiene que estar con él porque es el seleccionador español Alargue otra clave Toni que yo

Voz 0239 09:57 José buena anoche contábamos en El Larguero que que no quería comparecer pero ni hijos no quería comparecer con

Voz 1995 10:02 eh

Voz 2 10:58 muy poner buena cara qué es lo que van a hacer todos se mandaron

Voz 0239 11:01 pesaje de unidad pero por separado o hacerlo junto que la única duda que me queda es Julen Lopetegui va a poner cara de póquer va a defender su situación va a decir que que para él solo que sólo cuenta el Mundial que es muy complicado eso aplican solo a la gente pero Rubiales se calienta es que el presidente de la Federación Española de Fútbol Tony es un tío que sabe que tiene a su lado a alguien que le ha hecho hacer el ridículo en las últimas veinticuatro horas de lo que le diga el psicólogo el que prepara la rueda de prensa de lo que le digan todos los que le rodean a lo que pase luego en las cinco primeras preguntas es una duda que a mí me gustaría poder ahora responderte pero vamos a tener que esperar honrar

Voz 1995 11:38 sí vamos a Granada veinte minutos en veinte minutos vamos a despejar algunas incógnitas por la gente no todas Antón Meana hay Javier Herráez para estar en esa rueda de prensa estaremos a Dani Garrido a Manu en Moscú a Manu Carreño y Antonio Romero en Krasnodar sí que ustedes tengan por seguro que cualquier novedad van a conocerle como siempre a través de la Cadena SER hemos lanzado también una encuesta las redes sociales la pregunta sencilla que mañana empieza el Mundial afectará la noticia del fichaje de Lopetegui por el Real Madrid y el resultado de la selección española que fin lo que nos importa a todos tienen ustedes la oportunidad de participar también en esa cuesta son las diez y doce minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por hoy Rosa Márquez buenos días

Voz 8 12:16 hola qué tal muy buenos días de nuevo hoy trece de junio fíjate tal día como hoy hace cuatro siglos un tal David Zabriskie los astrónomos holandés para más señas observo por primera vez las manchas solares si nosotros parece que llevamos siglos esperando ver un ratito a solas si en fin por fin llega el buen tiempo Quili unas oportunidades increíbles con los descuentos de Hipercor y el supermercado el corteinglés objetivo ahorrar en tu compra diaria con buenos precios todos los días y hasta hoy trece de junio puedes llevarte un cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación droguería y limpieza qué te empieza a apetecer un gazpacho hito un salmorejo pues ahora lo tienes a mitad de precio y también el aceite como sur los activos naturales los helados El Corte Inglés el detergente Ariel hay muchos más productos con la segunda unidad al cincuenta por ciento doce olvides antes de que se ponga hoy el sol pasa te por Hipercor el supermercado el corteinglés alimenta tu vida mañana como siempre os espero de nuevo por aquí con más cosas a Arias

Voz 2 13:44 Especialistas secundarios un gobierno con muchos golpes de efecto y hay una reunión de asociaciones que son hebreas igual que el PSOE ahora que de paz de sus ideas arranca nuevo eje son los que menos tienen sexo lo Milene hola buenas tardes la Cámara de los balones

Voz 15 14:00 ese tramo más singular no Paco Nadal es la película me parece un desastre os Carlos Boyero Se y la blanco

Voz 16 14:11 son los ocho nombres artísticos o no que acompañan este miércoles a Carles Francino en Benalmádena Málaga porque aunque los paraguas se sigan haciendo fuertes frente a las sombrillas desde La Ventana de la Cadena SER ya se ve ni del verano

Voz 17 14:24 sí el

Voz 13 14:30 SER tendrá en cuenta a la hora

Voz 18 14:32 de redactar las Variaciones léxicas

Voz 8 14:34 el español

Voz 2 14:37 en de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 9 14:44 la más completa información Duque industrialmente con todo el deporte en TDT el mejor entretenimiento en tute ATP escuche a toda la programación de la Cadena Ser en la Tete Tete tu televisor

Voz 2 14:57 recinto Guiza lo Itt presente

Voz 23 17:14 que defraudó a Hacienda obligaciones tributarias al corriente que como saben una regularización filtrar que afectó a cientos de creadores muchos compañeros tuyos nuestros de profesión autores es locutores actores presentadores yo pague lo correspondiente y asunto cerrado

Voz 24 17:34 usted dimitir estoy

Voz 23 17:36 trabajando mi compromiso es si por eso promete con la cultura con el deporte de hecho tengo la agenda llena y de hecho mañana mismo presentará con la Comisión del Estatuto de los artistas que también muchos de ellos se vieron afectados por cierto por este cambio de criterio fiscal y además hay consenso entre todos los grupos en ese Estatuto de mañana presentaremos

Voz 24 18:01 sí lo es trabajar señor Ministro de Cultura quiere usted que es compatible la ejemplaridad pública exigible a un cargo como el suyo ministro de Cultura y Deporte cree usted que es compatible con una sentencia que afirma que defraudó a Hacienda

Voz 23 18:19 no defraude es un cambio de criterio fiscal a una regularización que afectó a cientos cambió el criterio y asumir responsabilidad regular y se aparque todo sea adelante con con el compromiso no oculte nada cotizaba de de con la sociedad Hacienda revocó esta manera como a muchos miles de profesionales del sector y a partir de ahí recaía la persona física yo lo regular y se seguir adelante totalmente hace diez años

Voz 24 18:53 pero lo cierto es que hay una condena que impone

Voz 23 18:57 yo cuando cambie el criterio se regularizó lo paguen hace ya todo ese tiempo

Voz 1995 19:03 se lo conté se usted a Pedro Sánchez cuando le ofreció el puesto de ministro de Cultura

Voz 23 19:08 es que es un asunto en el que cambian criterio fiscal cambio en criterio fiscal que afecta a miles de españoles y a miles y muy conocidos que trabajaban en las te en a en platos en los estudios de Radio cambia el criterio y asuntos dado sea son es una cosa que está caducada ya resuelta y además moralmente de manera rápida

Voz 1995 19:35 pero para aclararlo Maxime usted fue condenado por fraude fiscal

Voz 23 19:42 cambio el criterio de vamos unas obligaciones tributarias eso cambió el criterio y entonces lo que dices es ponerlo al corriente cambió el criterio no es lo mismo las palabras son muy importantes cuando cuando hay que hay que hay que hablar

Voz 2 19:59 hay que escribir la palabra

Voz 23 20:01 importante en este asunto es un cambio de criterio fiscal en el que sabe uno eso ha tirado sobre notificado por esas alegaciones al corriente con esa regularización adelante asuntos cerrado

Voz 1995 20:16 señor ministro no le comento entonces te usted de Pedro Sánchez ante la propuesta ningún tipo de Novo comentario sobre este asunto

Voz 23 20:24 es un asunto ahora sé un montón de años como máximo cuarta no como ministro de hace diez años de I más puede dicho puedes ver a la cantidad de cientos de personas de creadores e periodistas que afecto de hecho yo creo que les tengo momento alguna mira mira yo también sufrí ese cambio de criterio fiscal ve difícil que no te encuentras algunos cerca de ti la crítica es verdad hubo ese cambio fiscal se regularizó que además en el momento está me atrape al cambio de tributación me adapte además de manera rápida y correcta

Voz 1995 21:03 dado el historial que hemos que hemos sufrido sufridos la palabra en este país no cree que hubiera sido oportuno compartir esta información con con Pedro Sánchez

Voz 23 21:13 es que es un asunto personal compartir con Pedro Sánchez algo que está solucionado desde hace tanto tiempo y que me ajusto a un criterio el nuevo vamos no Sánchez de izquierda como ciudadano asumir responsabilidades que eso que se haciendo ahora la asumí con transparencia en ese momento al cambio de criterio pagar lo que tocaba y asuma obra mi compromiso de transparencia que es algo que yo siempre exigido Toni ir decido como como ciudadano y como profesional también el periodismo exigido que sean los políticos rápidos claros lo cuenten bien fácil y eso es lo que estoy haciendo tengo que decir de una manera clara asumir que cambiaron el cambio un criterio y que en ese momento dos mil nueve yo pues se puse tal y como ordenó en ese momento bueno pues que la caja cambiar está

Voz 1995 22:13 ha hablado ya con Pedro Sánchez

Voz 23 22:16 y por eso este es un Gobierno que quiere ser claro transparente ir este asunto yo no quería vetar de hecho sigue el primero que he dicho vamos a hablar de que les digo que no hay nada está todo cerrado vengo todas las obligaciones esta corriente largura que extracción fiscal afectó yo lo asumí no oculte nada y que todo hay que se quiero

Voz 25 22:42 es usted un hombre dedicado

Voz 1995 22:44 palabras desde hace un tiempo la corrupción hizo caer a un gobierno hace hace tan solo tres semanas sí entiendo lo que lo que nos cuenta sobre la transparencia y la necesidad de hacer terapia no en este país necesitamos

Voz 23 22:55 Mario Toni es necesario que seamos claros y yo quiero serlo no es que esté siendo quiero serlo yo estoy trabajando montón de Asuntos con la cultura con el deporte tengo la agenda llena este y por eso he dicho va a parar a comentemos esto informamos este asunto porque es solamente es algo que está regularizado que está aclarado que está toda corriente que no tengo ningún problema en en vamos en ponerlo aquí hablarle que sea que sea claro y transparente y a continuar trabajando Toni

Voz 1995 23:29 cómo ha sido la conversación con con Pedro Sánchez cuando esta mañana el Confidencial adelantaba esa noticia usted hablaba con Pedro Sánchez como si la conversación

Voz 23 23:38 yo he dicho seis palabras tengo mis obligaciones tributarias al corriente

Voz 24 23:44 Ike ha dicho entonces Pedro Sánchez pues hay que transmitirlo el cambio de criterio los sufrimos muchísimos

Voz 23 23:52 si esta no me mera tenía una situación te hace un montón de años esta y es que no hay nada no hay nada oscuro más que un ciudadano cambio un criterio fiscal que uno sea adaptar eso me entenderá cualquier cosa no me entenderá cualquier creador cualquier escritor cualquier locutor cualquier persona de los miles que se vieron afectados hace hace tanto tiempo Toreno

Voz 24 24:18 punto máxima alerta

Voz 23 24:21 no es que no lo sufrimos nos adaptamos al cuando los cambios

Voz 1995 24:24 en máxima alerta ex ministro de Cultura y deporte a esta hora estamos muy pendientes de esa rueda de prensa donde todavía no sabemos si va a comparecer sociales el presidente de la Real Federación Española de Fútbol silo hacer acompañado de Lopetegui como ministro de Deportes de cultura deporte lo que está ocurriendo en el entorno de la selección española de fútbol qué opinión le merece

Voz 23 24:47 que que tampoco hacía falta hacerlo ahora yo creo que nada más que la selección nada une más a un país que la selección contárselo optimismo con tasa ilusión La Roja es algo que nos une a todos que todos salimos abrimos ventanas no éramos con con un con con con un grupo de de héroes que están de pronto luchando tampoco era el momento de anunciar ahora ese cambio ir pero yo creo que son tan fuertes son tan potentes los jugadores son mentalmente tan seguros que se adaptan a por todas

Voz 1995 25:28 huerta solamente una más si déjeme han ido la propia porque entiendo que esta que esta mañana en este ejercicio de transparencia de de explicar y dar las explicaciones oportunas es importante que quede todo claro y permitan me por eso vuelve volver al principio en un país como el nuevo sufrido no se centenares de casos de corrupción no estoy vamos a separar bien porque aquí utilizar las palabras como usted por favor tantísimo sabiendo todo de venimos porque no podemos olvidar de dónde venimos y los motivos precisamente que hace que usted llegue al Ministerio de Cultura y Deportes no cree que la presión que va a sufrir a partir de ahora por esta condena eche usted llama cambio de criterio está bien es un cambio de criterio pero ya con una condena si Brown quiere criterios física pero que conlleva una condena por fraude y es cierto lo que usted dice pero finalmente lo que hay encima de la mesa es una sentencia con una condena por fraude fiscal eso es lo que hay encima de la mesa y eso es lo que usted va a sufrir la presión que usted va a recibir va a ser mucha con este asunto

Voz 23 26:29 impresión está con con con los creadores con la cultura con el con el deporte ahí es donde se ponga a trabajar allí de continúo tengo la agenda llena de reuniones de iniciativas y ahí es donde voy a poner la presión ahí es donde estás cuando los asuntos que están claros uno está seguro eso es obligaciones están al corriente de los criterios han cambiado ha dado a ellos como ciudadano estás tranquilo estas justamente eso yo ahora después de hablar contigo te yo continúo mi agenda que tengo un montón de cosas el deporte tengo un montón de cosas en cultura anoche estuvimos Jupp porque muy pocos ministros de Cultura sobre todo porque no había Toni no había estuve en el teatro apoyando de hecho se alegraban de que fuera ministro de Cultura el teatro estuve en la sea el libro recorriendo todos los puestos de autor es lectores apoyando la lectura voy a crear una Dirección General del Libro fomento de la lectura que la quito el PP creo que es muy importante y estoy ahora yo preparando la Secretaría de Estado del Deporte

Voz 1995 27:38 Dmitri permítame estamos estamos vigilando todo

Voz 23 27:41 el asunto gravísimo de la SGAE estamos vigilando lo para que todo salga

Voz 1995 27:46 todo permítame y otro que lo que cuenta entiendo que los plenos cuenta perdón señor ministro forma parte de del trabajo investiga sino lo celebramos pero vuelvo esa duda sobre la ejemplaridad y sobre lo tienes cita de verdad lo que necesitamos de ejemplar en este país en cualquier caso gracias por las explicaciones gracias por atender nuestra llamada Maxine Huerta ministro de Cultura Deporte

Voz 23 28:12 un abrazo muy fuerte es una gracias

Voz 1995 28:15 un placer diez y veintiocho minutos al menos en Canarias habíamos comenzado esta mañana he con el interés puesto que en una rueda de prensa o en dos o en medio ya no lo sé Dani Garrido muy buenas de Nueva

Voz 0458 28:27 en dos en una o ninguna nada en ninguna en en Krasnodar en ese cuartel general de de la Cadena SER para determinar Manu Antonio oí Javi Meana y Adrià sí hay

Voz 10 28:37 rueda de prensa conjunta dos uno uno ya que

Voz 11 28:41 ahora que sabemos hasta el momento que sabemos Manu

Voz 10 28:44 lo que sabemos Toni Dani es que se retrasa la rueda de prensa que debía comenzar ahora mismo nos pasa una nota oficial la jefa de prensa Paloma eh a los medios diciendo que se retrasa a las once y media lo que os puedo contar es que a esta hora ahora mismo uno de los motivos o el motivo porque se retrasa comparecencias porque están ahora mismo reunidos cara a cara Luis Rubiales Julen Lopetegui anoche llegó tarde entraban en Larguero e con el micrófono Antón Meana el presidente la Federación Luis Rubiales cuando aterrizaba en Krasnodar que venía en ese vuelo urgente que había cogido desde Moscú no se vio anoche con Julen Lopetegui se ha visto esta mañana cara a cara Luis Rubiales está muy cabreado por la cabeza de Luis Rubiales pasa cualquier cosa cualquier decisión como la de destituir a Julen Lopetegui yo creo que no lo va a hacer pero repito se retrasa una hora la rueda de prensa porque ahora mismo están reunidos cara a cara solos Julen Lopetegui Luis Rubiales

Voz 1995 29:38 tiene que ser esa reunión mano

Voz 10 29:42 eh pues tiene que ser e imaginen porque no sabes

Voz 1995 29:45 la sala ellos sentados hablando de algo muy tenso

Voz 10 29:47 no eh muy tensa me imagino que Luis Rubiales le está comunicando cómo se siente lo que lo que sabemos nosotros se lo está diciendo la cara Julen Lopetegui y me imagino que para Julen Lopetegui tampoco es fácil no estar frente a Rubiales quién le ha renovado

Voz 2 30:00 veintidós de mayo recordemos veintidós de mayo hoy es trece de junio

Voz 10 30:03 Illes renovó dos años más que Ayers entrar a Luis Rubiales cinco minutos antes de que saliese el comunicado entiendo que es para para estar cabreado yo creo que este tipo de cosas ahora es difícil es resolver las porque estamos contra el reloj mientras se tiene que tomar una decisión importantísima para la selección y para la Federación estamos en la cuenta atrás porque mañana arranca el Mundial y pasado mañana debuta España es muy difícil tomar una decisión ahora con la cabeza fría es muy difícil pero es la obligación y la responsabilidad del presidente de la Federación que no debe pensar sólo en su calentón sino en el bien o el lo mejor en la mejor decisión para para la selección española de fútbol pero la escenificación ha sido tan mala

Voz 11 30:37 se ha hecho de tan tan mal

Voz 10 30:40 que creo que esto ahora mismo resolverlo va a ser muy difícil que vivimos

Voz 1995 30:43 vamos a hacer un alto en el camino porque también hay que hablar con Antonio el Madrid el muchos están mirando al Real Madrid como el culpable de una situación que afecta al conjunto de la sociedad española decía hace unos segundos Maxine cuarta al conjunto es lo que más nos une bueno pues esa unión en estos momentos está poco en tela de juicio vamos a hacer un alto en el camino recuerden hemos lanzado una encuesta afectará a la noticia del fichaje de Lopetegui pero el Real Madrid al resultado de la selección española los datos los datos esa encuesta donde ya hay más de más de mil votos el no elevan a sorprender ya les aviso

Voz 27 31:37 todo por la radio el elefante yo presidente USA charlan con paraguas va abra catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 28 31:45 tras colores hago Scolari separa

Voz 29 31:47 era para no caben en la boca

Voz 2 32:32 ha resistido el estribillo

Voz 1995 36:12 en la Cadena Ser en Hoy por hoy con Toni Garrido yo les garantizo que todas las mañanas me levanto con el mismo grado de expectativa sobre las cosas que van a ocurrir cada día hay pero lo de hoy no no sé si estamos preparados Manu Carreño buenas sino

Voz 10 36:28 no vayan mañana hoy el gran expectativa los el listón

Voz 1995 36:33 pero que yo soy muy optimista además hoy San Antonio e insisto en el corre el dato verdad Romero

Voz 0239 36:41 sí es verdad verdad mira a este santo llevo que Antonio Romero de gracias este santo no lo voy a olvidar fácilmente Toni tecnólogos no va a olvidar

Voz 1995 36:49 bueno bueno sabemos que la rueda de prensas especial vamos a continuar haremos un pequeño parón organizamos pero pregunto qué es lo que sabemos

Voz 10 36:58 bueno lo que sabemos es que se retrasa la rueda de prensa que hasta las once y media como poco vamos a ver si se mantiene la hora pero como poco hasta las once y media no comparecerá Luis Rubiales Julen Lopetegui imaginamos que conjuntamente que aparecerá uno al lado del otro para darle formalidad algo que se tenía que haber hecho hay mucho mejor esto lo tenía que haber anunciado la FEDER acción esto no tenía que haber salido en un comunicado del Real Madrid esto no tenía que haber salido como salió ayer sino que se tenía que hablar y haber hablado como le están hablando ahora cara a cara Julen Lopetegui Luis Rubiales no se ha hecho así esto ha dinamitado la concentración ha sido la noticia que ha estallado en plena concentración a dos días y ahora mismo es muy difícil tomar una decisión enfrió así que cara a cara siguen manteniendo esa reunión Julen Lopetegui y Luis Rubiales en la sala de prensa dos micrófonos inalámbricos de la Cadena SER está hay Antón Meana hay Javi Herráez Antón qué tal muy buena más hola qué tal mano muy buenas dos muy buenas hola Javi Herráez hola qué tal mano a todo muy buenas tardes bueno imagino que todos eh eh eh comentando lo que puede ocurrir no en los corrillos de todos los periodistas españoles y extranjeros preguntando

Voz 11 38:03 se barruntando que puede ocurrir de esa compra

Voz 10 38:05 ciencia que parece va a ser conjunta entre el presidente y el seleccionador

Voz 11 38:09 parece ir bien Manu porque hasta ahora no lo saben y Rubiales me cuentan que al margen de esa conversación que está teniendo con con Lopetegui de la cual tú has informado aquí en la Cadena SER el presidente de la Federación no para de hablar con directivos asesores asambleas estas Rubiales ha estado toda la noche al teléfono apenas me cuentan una dormido muy poquito un par de horas tres horas esta mañana desde primera hora ha estado al teléfono eso ha provocado como tú decías la reunión con Lopetegui ha provocado las conversaciones con asesores gente que evidentemente le ha llevado hasta aquí a ser presidente de la Federación Española de el gol no acaba de encajar vamos a ver cómo lo cuenta en la sala de prensa no acaba de encajar que él se enterara diez minutos antes por el Real Madrid por Lopetegui que el resto de los mortales por un comunicado oficial no lo ha digerido todavía se siente traicionado no entiende que después de que se hiciera oficial Lopetegui no lo cogiera el teléfono porque estaba reunido con los jugadores y a él no le había dado todavía oficialidad a su marcha al Real Madrid AM dicen que todo puede ocurrir Antón y la cara de Rubiales anoche llegaba al aeropuerto pues evidentemente denotaba que él todavía no sabía qué iba a hacer

Voz 0231 39:24 si no sabía lo que iba a hacer y de hecho no lo sabe porque como contábamos anoche el tenía claro que posiblemente lo mejor era echar al seleccionador luego se fue calmando porque su entorno le quiso tranquilizar pero en la ronda de consultas que ha hecho ha encontrado más SIS a la destitución de los que él esperaba más gente de la que él esperaba le ha dicho no es tal locura que Loeches ir reunidos por eso ahora cuando repiten permanentemente Manu la pregunta la pregunta de se puede confirmar que se sienta Lopetegui el viernes contra Portugal te responden por Whatsapp que no confirma nada

Voz 1995 40:00 yo esas cosas yo sólo lo contábamos

Voz 11 40:03 anoche ratificado si reformamos esa información empecé muy buenas tardes buenas es que no ha dormido eh ahora mismo a Lopetegui le sujetan los futbolistas a Lopetegui le sujetan los futbolistas o parte de los futbolistas en el puesto porque Rubiales como decía Antón estaba más porno luego dirá otra cosa está por echarle que porque continuará pero bueno

Voz 10 40:26 yo creo que yo creo que la decisión perdona Toni la va a tomar Luis Rubiales sino los jugadores los jugadores también diente sostenía la Claramunt la cargaron los jugadores también han tenido su opinión tienen su peso pero la decisión a tomar Rubiales consultando evidentemente la elección de los jugadores pero yo creo que lo que sujeta Lopetegui es que pasado mañana debutamos con Portugal

Voz 1995 40:44 pero Manu que sino en es necesario hubiera más días

Voz 10 40:46 delante Toni seguro que no estaba Lopetegui pero

Voz 1995 40:49 qué innecesarios todo esto a dos días de se me empieza mañana el Mundial que innecesario porque estamos ahí

Voz 0458 40:54 creo que es un descrédito enorme para el fútbol español sobre todo eso es que son sainete practicantes ridículos con esto y media y que se retrase un ahora es ridículo es un descrédito enorme

Voz 1995 41:03 sí porque están hablando ahora pero que tiene un poco de de verdad sería mala de Antena tres de los sábados por la tarde a esta hora está el entrenador el seleccionador nacional el presidente hablando de lo que nos van a contar o bien para explicarnos por qué va a seguir hasta que acabe el Mundial y luego con todas las consecuencias yo por eso creo Antonio Romero que

Voz 24 41:24 Madrid también debe no sé no entiendo el lío tremendo Elkin nos hemos metido sin sin ninguna necesidad

Voz 41 41:32 bueno lo que hay que decirles que Lopetegui eh no era la primera opción para el banquillo el Real Madrid que el Real Madrid se encuentra con lo que se encuentra con la decisión de Zinedine Zidane con el pie cambiado iba

Voz 0239 41:45 dando tiros hasta que he encontrado el tiro definitivo que gustaba lo

Voz 41 41:47 eh Julen Lopetegui que lo tiene

Voz 0239 41:50 tuvo sea jugadores importantes de ese vestuario es evidente pero yo creo que aquí el Real Madrid tú puedes tener tu opinión de que no era el momento para mí no es el momento de que probablemente el presidente de la Federación Española de Fútbol se merezca enterarse de otra manera que diez minutos antes a través de una llamada del presidente del Real Madrid cuando en el medio o en la web oficial del club ya estaban a punto de sacar el comunicado pero a mi me parece que el Real Madrid aquí

Voz 11 42:18 culparle

Voz 0239 42:19 sea el Real Madrid tienen problemas busca una solución yo creo que la la responsable luego podemos a mí no me gusta la manera en la que el Real Madrid ha procedido para firmar el entrenador pero en él

Voz 11 42:30 en en el en el cómputo general

Voz 0239 42:32 culpabilidades yo Le pondría en la pirámide de la escala salen pondría abajo porque para mí sólo hay un responsable que no ha medido bien la decisión que ha tomado que no ha medido bien la repercusión de ser el seleccionador nacional que se ha puesto el banquillo de España por montera y a partir de ahí dinamita todo lo demás podemos buscar responsables colaterales pero para mí la única responsabilidad sin solución es la de Julen Lopetegui que ha protagonizado el mayor sainete de la historia del fútbol español y hemos tenido unos cuantos buscar reforzarían Florentino Pérez tendrá la suya en el director deportivo de la Federación en el presidente no se han enterado no lo han olido los jugadores ha metido lo que queráis pero creo que la responsabilidad máxima y casi única es tenemos razón pues les preguntamos asumió pero

Voz 25 43:21 viven en Nimes iba a decir que yo creo que eh Luis

Voz 10 43:25 cuál es para lo que va a comparecer básicamente aparte para mostrar el cabreo va a ser para que nos quede claro a todos algo que ya sabemos pero estoy seguro que lo va a remarcar Luis Rubiales que es que Lopetegui se va porque el Madrid y paga la cláusula eh la historia de la Federación no recuerdo seleccionadores con cláusula a Julen Lopetegui Se la pusieron dos millones de euros y Luis Rubiales lo que va a salir es para recordarnos señores Se me va senos va el seleccionador de la selección española porque el Real Madrid ha pagado la cláusula hasta ahí es correcto y hay que entender que Julen Lopetegui se quiera subir a un tren que probablemente no le vuelva a pasar en la vida ese tren que se llama Real Madrid ha dicho Julen

Voz 2 44:01 o me subo ahora o a lo mejor no me subo nunca perfecto lo podemos entender quién no haría lo mismo que Julen

Voz 10 44:06 a la manera de subir T es muy distinta la manera suertes compras el billete le comentas a tu jefe a tu empresa que te vas a subir en ese tren y no pasa nada pero subir te sin comprar billete a un tren que va en marcha y sin decirle nada a tu jefe creo que que te acaba de renovar hace unos días que creo que no es la manera de hacerlo es muy sencillo tú hablas con Rubiales Le cuentas la oferta esto lo tiene que anunciar la Federación eso es lo que tiene que haber hecho de ahí el cabreo que tiene Luis Rubiales que como decimos no sabemos cuál va a ser su decisión ahora mismo

Voz 1995 44:36 bueno la pregunta afectará la noticia del fichaje Lopetegui por el Real Madrid el resultado de la selección española un sesenta y dos por ciento en estos momentos llevamos mil cuatrocientos votos un sesenta y dos por ciento de ustedes dicen que sí un treinta y seis por ciento dicen que no son las diez y cuarenta y cinco minutos una hora menos en Canarias estamos pendiente con varios focos de atención en lo está en Palma esperando que Urdangarin recoja la notificación de su entrada en prisión y otro desde luego es la selección española de fútbol recuerden que mañana empieza el Mundial que a esta hora no tenemos confirmación de que Julen Lopetegui vaya comenzar ese mundial como el seleccionador de España

