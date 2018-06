Hoy por Hoy (13/06/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 el eh

son las once las diez en Canarias el ministro de Cultura Maxi muerta ha asegurado en la SER que todas sus obligaciones con Hacienda están al corriente después de que el confidencial haya publicado que defraudó más de doscientos mil euros Hacienda a través de una sociedad que montó en dos mil seis y que la justicia le obligó a pagar después Huerta niega que cometieron ninguna irregularidad achaca todo un cambio de criterio fiscal añade que no va a dimitir

Voz 4 00:34 si no defraude es un cambio de criterio fiscal cotizaba con la sociedad Hacienda revocó esa manera como a muchos miles de profesionales del sector yo lo regular ese asunto cerrado sea son es una cosa que está caducada ya ir resuelta yo tengo la agenda llena lo que haciendo es trabajar

a esta hora está previsto que Pedro Sánchez reciba en La Moncloa los líderes de las patronales CEOE y CEPYME así como a los dirigentes sindicales de UGT y Comisiones Obreras la primera Reunión con los agentes sociales desde que Sánchez llegó a la Moncloa y sobre la mesa van a estar las pensiones o los salarios desde Moncloa informa Rafa

Voz 1501 01:10 ajá sí los temas en la agenda como dice son la reforma laboral hasta dónde quiere llegar al Gobierno en el desmontaje de esa norma aprobada por el Gobierno anterior en dos mil doce las pensiones su suficiencia de la sostenibilidad del sistema ayer acuerda de salarios que según los agentes sociales está próximo pero no del todo cerrado asisten los líderes de UGT Comisiones los de CEOE y Cepyme y la ministra de Trabajo además de Sánchez y está previsto que comparezcan los cinco primeros tras el encuentro ya estará

Voz 0228 01:33 amén Julen Lopetegui está reunido con el presidente de la Federación Española de Fútbol con Luis Rubiales en Rusia se ha retrasado por esta reunión la rueda de prensa del seleccionador prevista después de conocerse que va a entrenar al Real Madrid en Rusia está pendiente el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial Javier Herráez buenos días

Voz 5 01:49 hola qué tal muy buenos días desde esta abarrotada sala de prensa aquí en Krasnodar todo puede ocurrir todo puede pasar a esta hora siguen reunidos el actual seleccionador Julen Lopetegui y el presidente de la Federación Luis Rubiales que se siente traicionado por no haberse enterado a tiempo de su marcha la marcha Lopetegui al Real Madrid al término de este Mundial Rusia dos mil dieciocho así que en media hora van a comparecer veremos si los dos por separado y Lopetegui sí o no al frente de la selección española de fútbol sobre

caso de máximo que abríamos este boletín informativo el líder de Podemos Pablo Iglesias acaba de pedir la dimisión de Huerta o que Pedro Sánchez el presidente del Gobierno le CSS y un apunte más el ministro de Exteriores de Italia ha convocado al embajador de Francia en ese país después de las críticas que han llegado desde París a la decisión del Gobierno italiano de no permitir el deseo barco en uno de esos puertos a las más de seiscientas personas que están a bordo del buque Aquarius en el Mediterráneo y un apunte económico los precios subieron en mayo dos coma uno por ciento en nuestro país dato interanual que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística un encarecimiento impulsado por la subida de los carburantes también la subida de la electricidad llegamos así a las once y tres a las diez y tres en Canarias tiempo SER para la información de su comunidad

el Madrid en Madrid una concejala del PP de Pinto justifica la prostitución como servicio

para feos y discapacitados Rosa María Ganso que así se llama este

Voz 6 03:11 edil esgrimió este argumento en el último pleno municipal SER Madrid Sur David Calleja buenos días qué tal buenos días fueron las

Voz 8 03:18 palabras que se escucharon en el último pleno municipal del Ayuntamiento de Pinto el treinta y uno de mayo cuando casi a última hora se debatió una moción socialista para elaborar una ordenanza contra la prostitución en el turno del Partido Popular en la oposición tomó la palabra Rosa María agachó

Voz 9 03:31 pero ustedes saben una situación de esos moteros es su situación familiar que pueda tener es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio sabe usted al personados en la vida pues sorna Igor tienen posibilidad de útiles para este se estos servicios claro que si no somos todos rojos y posicionamientos

Voz 8 03:59 al final la moción fue rechazada con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ganemos en el gobierno municipal y Ciudadanos a él

Voz 7 04:06 noticia propiciará estar está previsto que comience el juicio contra tres miembros de un clan familiar acusados de asesinar al patriarca de un clan enemigo en dos mil quince la vista fue aplazada hasta hoy después de que en abril uno de los procesados fuera también asesinado en plena calle Alfonso Ojea

Voz 0089 04:19 juicio complicadísimo con muchísima atención son dos clanes de Merche euros de Kim Ki que llevan décadas enfrentados y que en los últimos años como tú decías esa guerra lleva ya tres asesinatos uno de ellos del crimen que costó la vida en dos mil quince al patriarca del clan de los Romero en Arroyomolinos enjuicia hoy pero bajo la sombra de que uno de los acusados fue asesinado a tiros hace un mes en el barrio de Chamberí la policía busca a los responsables que desde hoy también deberían estar aquí sentados en calidad de testigos

Voz 7 04:47 y un dato más en lo que va de año los precios han subido un cero coma ocho por ciento en la Comunidad el incremento en mayo con respecto al mismo mes de dos mil diecisiete llega al dos por ciento según el INE dieciocho grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 11 05:36 once y cinco minutos una hora menos en Canarias la actualidad es un poco como Julen Lopetegui crees conocer la bien en el momento menos pensado vasca eh eso sí no sé si pagaríamos la cláusula de rescisión de la actualidad

Voz 10 05:57 JJ Vaquero muy buenos días bueno iría bien escuchado Óscar Jaenada

Voz 12 06:02 hace de padre de Luis Miguel en la serie que hace sólo la vida de Luis Miguel Netflix me parece un papel perfecto para él aunque Luis Miguel canta muy bien así que no me extraña que su padre desea Camarón

Voz 13 06:13 la actualidad en la semana quiero quiero que hemos hecho una encuesta

Voz 11 06:18 nosotros hemos tamos muy al pie de la calle queremos conocer la opinión de la gente que está al otro lado y hemos comentado afectará a la noticia del fichaje Lopetegui el Madrid el resultado de las selección que es lo que no es argumento para que el el el viernes a impartir de queremos ganar vale el sesenta y tres por ciento de las personas que participan con esa encuesta que son más de mil seiscientos dicen que sí afecta afecta

Voz 12 06:42 hombre cuenta que Lopetegui es famoso por jugar al ataque izó a toda la mañana preparando su defensa

Voz 11 06:50 vamos vamos a repasar unos días unos días intenso la actualidad la semana como tú dices es de vaquero

Voz 12 07:00 a Iker yo me preparó esto el el día anterior por la noche para clavó la actualidad nada

Voz 10 07:09 ha habido que tiradora vamos a ver como podamos

Voz 13 07:13 deje de de lo que es comentar algo hombre que ya mira qué

Voz 12 07:17 o sea el el nuevo entrenador del Madrid entrenando a la selección le han preguntado Maxine Huerta nuevo ministro de deporte Igor la mañana que llevan Maxine Huerta al nunca pudo decir a mi me parece que el rojiblanco no complican más no ha querido meterse en líos Lopetegui ha estado estos días de negociación claramente en la concentración de la selección tampoco hace falta estar concentrado todo

Voz 11 07:37 todo eso verdad yo diría

Voz 12 07:40 yo cogí el teléfono a Florentino porque cree que era Florentino Fernández unas risas yo diría eso yo creo que la charla de Lopetegui para el primer partido contra Portugal es si es que esta Lopetegui será algo así chico sólo pensamos en la selección nos olvidamos de nuestros club salimos a ganar por España pero al que me lesione a Cristiano Ronaldo

Voz 14 07:56 lo capos

Voz 12 07:59 creo que no va sacando Sergio Ramos para no arriesgar porque Sergio Ramos como es una boda Sergio Ramos te un abrazo y te jode el baile dejar mira Cristiano esta cachas esta cachas pero cómo hacer choque contra Sergio Ramos va a decir por algo lobos con motivo y Cristiano siguen en Madrid esa es otra porque va quejándose

Voz 11 08:16 solución dentro de estas más variables no vamos vamos a comentar los en ese primer partido del Mundial de Fútbol ese apasionante Rusia Arabia Saudí que será mañana por la tarde

Voz 12 08:29 a lo mejor Vic claustro Liz clásico no si ese enfrentamiento puede salir petróleo

Voz 11 08:40 Rusia es favorita y Arabia intentará impropia de un chiste

Voz 12 08:45 no no no yo soy de los chistes malos lo que pasa es que hablo rápido por el siguiente pero algo con lo de los Pérez espera de me parece increíble que haya dicho eso cuando el siguiente que tengo es Rusia es favorita y Arabia intentará ponerle al jeque

Voz 15 08:58 no yo creo que me he defendido

Voz 12 09:01 como gato panza arriba cuando el titular era ese apasionante Rusia Arabia Saudí pero el viernes juega España contra Portugal tanto haya ese grito de guerra de Portugal ya lo sabéis vaya toalla si yo suspendido la actuación que tenía en la Granja de San Ildefonso a la misma hora el partido porque no quería quitarle espectadores lógicamente

Voz 11 09:20 bueno quieres que parece una tontería pero el otro día

Voz 12 09:22 tú a la misma hora que jugar al Getafe luego vi las imágenes estado Alcampo medio vacío digo abrasión Armin en Portugal es una hora menos yo tengo un primo en Badajoz que sepas a Portugal el partido para ganarles una hora antes qué te parece que te parece ilógico que luego conduce rápido hasta Badajoz para ver cómo les ganamos una hora más tarde de me dice mi madre como mirando imprimo como pobrecillo digo mamá dile algo le dijo la próxima Portugal trae mi toalla

Voz 11 09:49 bueno sí otra de las noticias del día ya sabemos que está en Palma por cierto orden Garín ya está en Palma Diego estampa fruto recuerden que tiene que recoger

Voz 14 09:57 da la orden de prisión sí

Voz 11 10:00 buenas

Voz 12 10:01 mira es que en la cárcel con él porque problema tiene contactos es un tipo duro mirar cinco años y diez meses no está el patio lo digo literal el patio de la cárcel nos está hablando de otra cosa me lo ha contado mi cuñado que vive tú sabes en frente de Alcalá Meco que hay unos pisos pues hay vive mi cuñado de frente los pisos el Rey el Rey observemos de clases diferentes pero en mi cuñado suyo van a vivir en el mismo bloque

Voz 13 10:28 vale que es una buena forma

Voz 12 10:31 hombre después de todos los amigos imaginarios que anterior mi cuñado por fin va a tener un amigo real porque no creo que Urdangarin López Pedro

Voz 11 10:38 para real de Alex me has hecho a mí el gesto conmigo de la de entrecomillar en la radio tocó la Amanita gestito el tono no era otro de los retos

Voz 12 10:51 no no se ponen ese tono sin luego con el resto

Voz 11 10:54 me pasa a mí tampoco eh qué pasa

Voz 12 10:57 porque no creo que lo Romain en una cárcel de máxima seguridad nunca en termines nunca entenderé el término éste nunca entenderé cárcel de máxima seguridad que complica aportes a las puertas a ver como son las cárceles de mínima seguridad salen los presos se tiran a la basura jornada de puertas abiertas yo estuve estando en la cárcel lo sabéis si si en Alcalá Meco con ironía un chino Vinci dentro Domecq me quedé flipado digo si son buena gente y luego lo entendí que viene a comprar el local

Voz 1501 11:21 no

Voz 12 11:22 bueno esta semana ya no tiene que ver con la actualidad

Voz 11 11:25 piensa que estamos viendo hoy pero viste la Reunión viste el vídeo de hecho bueno que lo hizo Donald Trump a Clinton y que a la vista

Voz 12 11:33 este caso dormido que bonito es bonito que te apretaban las manos explotó el ataúd de Gandhi eso pasó de puede estar después imágenes es es que visual si después de esta los dos reunidos en tomaba una dijo bueno echamos un cohete esos es muy peligrosa tan Cebé que entre otras cosas en Tran le había enseñado al interior de su bestia negra no es no es Obama es que la limusina blindada que tiene de Donald Trump sabéis esto sabéis en tiene una limusina blindada yo digo blindada por que si la mayoría de la gente quiere matar a Donald Trump va dentro de la limusina yo creo que sí sabe es el dato de la serie quieres Arturo de darle la serie La casa de papel que arrasa en Marruecos hablamos de la serie española la casa de papel arrasa entre los jóvenes marroquí

Voz 11 12:26 el PSOE lo escuché ayer en la en la Liga

Voz 12 12:30 los jóvenes marroquís han empezado a buscar el argot las palabras que usan los de la casa de papel por las calles de Marruecos tú yo pensado menos mal que no ha sido la que se avecinan te imaginas a los chicos de Marruecos Pelusa la sala Mike a la vi merengue merengue bueno mira esta frase Leire López

Voz 13 12:45 sí hoy y la lo último Ravi si la Feria del Libro valga cerrado con un descenso ligero pero un descenso de las ventas

Voz 11 12:53 clima encasillado poner el más tiempo

Voz 13 12:56 es que ha llovido tanto

Voz 12 12:58 Putin la rizado el pelo iba llorando Guti por ahí hemos cogido a Lopetegui en vez de a mí y claro con la lluvia los libros generan confusión mi hermana llegó con cincuenta sombras de Grey en la mano diciendo Venga mojada mi padre riñón aunque el dato positivo es que aumenta el número de visitantes jóvenes que han comprado algún libro no es que no me decía del dato pero allí te preguntan la edad cuando compras

Voz 11 13:18 el JJ Vaquero muchísimas gracias doce y trece minutos una hora menos en Canarias tenemos una noticia que dar

Voz 2 13:26 vamos de nuevo

Voz 11 13:27 a Rusia Manu Carreño buenos días de nuevo hola qué tal Toni pues aquí estamos todos esperando sin saber qué ocurre

Voz 16 13:35 en esa reunión que ha terminado entre Julen Lopetegui Luis Rubiales

Voz 14 13:41 no se descarta que se pueda posponer otra vez

Voz 0239 13:44 eh que se pueda retrasar eh

Voz 14 13:46 Mario nos imagínense ahora mismo lo que es el teléfono de Luis Rubiales pero eh la noticias que han aumentado considerablemente las opciones de que Luis Rubiales cese a Julen Lopetegui como seleccionador español eh hay muchos nombres encima de la mesa eso sólo quiere decir una cosa que es que se está buscando un recambio insisto lo que te decía antes Tony si ahora mismo Julen Lopetegui sigue siendo dos seleccionador español a esta hora de la mañana es porque jugamos pasado mañana contra Portugal mañana viajamos a sí

Voz 16 14:17 sí si no no estaría Julen ya en ese cargo instó

Voz 11 14:21 esto pero las opciones es posible sustituir hoy

Voz 0239 14:26 allí te te lo están dando si sabes que hay una cosa hay una cosa clara e utilizando el sentido común que tú no vas posponiendo hora tras hora la rueda de prensa Si tienes claro cuál va a ser la política de comunicación para explicar todo lo que pasó ayer solo hay una explicación

Voz 17 14:48 para que estén

Voz 0239 14:50 tardando tanto en comparecer en escenificar lo que está pasando ahí dentro y la explicación cómodo ambiente ha contado mano es que ahora la balanza está muy muy muy inclinada a que Julen Lopetegui puede hoy mismo dejar de ser seleccionador nacional porque si tú lo tienes claro puedes comparecer junto separado eh el mensaje que que quiera mandar la política hemos de comunicación de la Federación Española de Fútbol pero ahora mismo sólo hay un motivo por el que Luis Rubiales el presenta la Federación Española de Fútbol todavía no está compareciendo todavía no tiene clara a qué hora se va a dar esa conferencia de prensa es que la balanza como dice Manu está muy pero muy inclinada a que Julen Lopetegui no se va a sentar en el banquillo dentro de cuarenta y ocho horas en Sochi frente

Voz 11 15:35 bueno tenemos eh a nuestros compañeros y Moscú en caso echar pasando fantástico esta mañana esta mañana este es un desde luego la verdad que sí Antonio la verdad es que sí informativamente esta mañana está siendo muy interesante vamos a hacer una una pequeñísima pausa vamos a quedar en Moscú íbamos a conocer también sus impresiones y íbamos a los de un tema

Voz 14 15:56 quienes tienen mismo francamente preocupados a todo un país a veinticuatro

Voz 11 16:00 horas de comenzar lo que decía aquí hace un rato el todavía ministro Bono ministro de Cultura Deportes lo que nos une que es la selección de fútbol ahora mismo no sabemos cuál es la situación real en esa selección hacemos digo una pequeña pausa

habrá que hemos ampliado Mofart dos corre si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por catorce mil novecientos noventa euros totalmente equipado grados prisa y estáis una o paro estoy repetirla les llega

la detuvo por Focus liquidados las últimas unidades del modelo actual hasta el treinta de junio lleva hace un Ford Focus totalmente equipado con motor Eco Boost navegador cámara de visión trasera total conectividad mucho más por sólo catorce mil novecientos noventa euros financiado con FC bajo condiciones en por punto es

Voz 43 21:52 la detuvo por Focus liquidados las últimas unidades del modelo actual hasta el treinta de junio lleva hace un Ford Focus totalmente equipado con motor Eco Boost navegador cámara de visión trasera total conectividad mucho más por sólo catorce mil novecientos noventa euros financiado con FC bajo condiciones en por punto es

Voz 11 22:14 este es el mapa que en estos momentos tiene desplegada la Cadena SER para contar la última hora sobre la reunión de Julen Lopetegui y el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales tenemos en Moscú a Dani Garrido es el director de Carrusel como saben tenemos también allí a Pacojo Gallego a Pablo Pinto tenemos en CRA votó a Mario Torrejón que está con la selección portuguesa que es con quién nos vamos a enfrentar el próximo viernes no sabemos si lo haremos si lo hará con Lopetegui sentado en el banquillo no lo sabemos hasta ahora a las once y veintidós minutos una hora menos en Canarias y en Krasnodar tenemos con la selección española Manu Carreño Antonio Romero Antón Meana Javierre este es el mapa que la Cadena SER tiene desplegado en estos momentos para conocer qué está pasando en torno a la selección que a esta hora Dani Garrido la palabra es ilusión oír cuando uno llega a un mundial la palabra es ilusión llegamos como país ilusionados una expectativa clara de que vamos a vencer de que eso no une de que el viernes por la tarde todo este país se va ni para sentarse a ver cómo juega la selección española ilusión no sé si es la palabra que define estos momentos

Voz 0458 23:27 no ahora mismo presupuesto no incertidumbre decía Romero de que es uno de los mayores sainetes de la historia de del deporte español ya no sólo de fútbol español yo yo coincido estamos muy pendientes de lo que dice Manu en Krasnodar y de la posibilidad de que esa reunión acabe a tiempo para que la rueda de prensa conjunta o no comience comiencen en siete minutos ilusión es la palabra porque es el gran torneo cada cuatro años no sólo para el deportista sino también para para el aficionado pero digamos que ahora es una certidumbre enorme el saber qué qué va a pasar en el baile de nombres que se generan enloquecía Rohmer ahora en el intento de sacarse de encima la figura Lopetegui en el dolor interno porque se siente muy decepcionado viales porque la hay que recordar que cuando llega Rubiales a la presidencia de la Federación Española de Fútbol su primera medida la medida clave es reforzar la idea de Lopetegui lo renueva hasta el año dos mil veinte era si quieres bien al año dos mil veinte

Voz 11 24:20 vamos a escuchar el momento esto ocurría hace claro es el el pasado veintidós de mayo hace dos dos tres semanas

Voz 2 24:25 todos lo tenemos claro que no

Voz 10 24:28 en cuanto a Julen como a todo su equipo que han hecho un trabajo sensacional y bueno pues un día de felicidad en el que vamos a proceder a afirma

Voz 14 24:36 Mar la renovación la podemos llamar no encontrado hasta forma daño más Being

Voz 11 24:41 el dos de mayo Dani

Voz 0458 24:43 sí sí cuando ha pasado han pasado tres semanas pasado

Voz 10 24:47 todo todo ha girado mucho bueno

Voz 0458 24:50 dicho que estamos pendientes y a ver que qué es lo que ocurre es decir todas las posibles están abiertas es una reunión a cuatro bandas evidentemente aquí charlando con eh con con con Pablo y con Joe que están que están por aquí surge por ejemplo nombre de Fernando Hierro hombre Fernando Hierro que es el director deportivo del club pero que también venimos hablando las últimas fechas que que quizá no está atravesando su mejor momento personal con con Luis Robles más que nada porque no fue una apuesta de Ferrovial es pero claro es que parece decíamos una limitada pero parece que queda muy poco tiempo y que no puede darse una situación que que sacar ganan entrenador

Voz 17 25:21 España apenas nada

Voz 0458 25:24 eso treinta y seis horas del partido del viernes en Sochi a las ocho de la tarde es decir suena suena irreal pero a medida que va pasando el tiempo llevan posponiendo reuniones pues cobra visos de realidad porque si la cosa fuera normal la cosa estuviera después de la noche de cuchillos largos relativamente tranquilizado pues ya en hablando prensa han escenificado una situación pero es que no es así

Voz 11 25:43 pues nos vamos a Krasnodar Manu Carreño buenas de nuevo

Voz 14 25:47 hola Tony eh están probando ahora mismo los micrófonos en la sala de prensa así que todo hace indicar que está viene viene de comparecer tanto Rubiales como Julen han salido eh Celiano hacia Redondo uno de los miembros de la federación está Javi Herráez en la sala de prensa y Antón Meana aprobando los micrófonos si se supone que para que enseguida comparezcan ahí seleccionador y presidente Habib

Voz 5 26:08 sí esa es eh bueno la previsión que tenemos aquí en la sala de prensa vamos a ver ha sido y es evidente dos días para el Mundial los jugadores la mayoría el núcleo duro encabezados por Sergio Ramos quieren que siga Lopetegui las decisiones del presidente estamos esperando a que se abre esa puerta para que aparezca el presidente Luis Rubiales

Voz 14 26:31 también Lopetegui vaya

Voz 11 26:34 papelón Manu vaya Babylon y seré pero también te digo que lo de ayer es terrible cuáles son las consecuencias de hacerlo pero esto se frena ya pero esto hay que frenarlo ya sea de tenía que ver no tenía que haber ocurrido nunca pero había que haber opinó ayer cuando nos convocan en la rueda de prensa a las diez y media bueno freno Pescara hizo toda la prensa internacional tenemos aquí al sueco revisando el arresto internacional en Suecia en Inglaterra en Francia los principales diarios no la información deportiva los principales grupos están hablando del tremendo ridículo que estamos haciendo esto que frenarlo cuanto antes

Voz 0239 27:06 el piso

Voz 14 27:07 el método no sé lo qué va a pasar porque no lo sabemos sólo lo sabe Rubiales que lleva pues eso toda la noche escuchando opiniones de todo tipo le ha sorprendido que hay que él esperaba en el sentido de cesa a Julen Lopetegui muchas más de las que él creía también la consulta algunos jugadores están al tanto de todos los jugadores saben que es una posibilidad que Julen Lopetegui no siga aunque los jugadores le piden al seleccionador que creen que lo mejor es que continúe en el banquillo pero que aceptarán la decisión que tome Rubiales que yo creo que la tiene tomada pero no sabemos lo que va a ocurrir ahí lo que sí que sabemos es que esto se había podido evitar que Julen Lopetegui está en su derecho de fichar por el Real Madrid pero Julen Lopetegui en podía haberlo parado el Real Madrid claro como decía Dani que tiene que buscar ahora entrenador ya él tiene que importar la federación más o menos mucho poco o nada pero Julian sí porque es el seleccionador tenía que haberle dicho al Real Madrid perfecto firmamos pero déjame hablar con mi presidente tengo que hablar con la federación que prisa

Voz 0239 27:59 día a dos días de debut con Portugal pero quién

Voz 14 28:01 tenía tanta prisa el Real Madrid pues no se preocupe yo te firmo un acuerdo un precontrato y está me tienes cerrado pero vamos a hacerlo de otra manera no poniendo los cuernos a mi presidente de la Federación no clavando será por detrás y montando esto que como dices Toni está haciendo unos ahora mismo Serra noticia todo el mundo y luego Toni otro parámetro que hay que añadir a la ecuación y que de momento

Voz 0239 28:19 lo bueno creo que comentaba algo eh me parece que está tomando bastante fuerza en los últimos minutos en los jugadores si se queda Julen Lopetegui los jugadores son los que sostienen esa decisión es difícil intentar explicar que algún día les está en manos de los jugadores pero la realidad pero que sus obras de

Voz 11 28:39 casi casi parece la mejor de de de de la de las decisiones no va a gustar a nadie pero casi parece lo mejor

Voz 0239 28:46 claro sobre todo porque llevaban casi tres semanas de concentración los que llegaron los primeros hay futbolistas hay que tener mucho

Voz 14 28:51 eso

Voz 0239 28:52 y la Federación Española de Fútbol hay un capitán que es capitán y ejerce es decir que si si si al final la decisión es que Julen Lopetegui continúa al mando de las operaciones es una decisión contraria a lo al pensamiento de Rubiales luego nos vendan lo vendan lo que no es que lo que ver contraria al pensamiento de Rubiales y sostenida por otro parámetro de la ecuación que ahora cobra mucha importancia que es jugadores que todo no sé si todo porque esto en un grupo de veintitrés veinticinco muy complicado de de analizar ver digamos que gente muy importante de ese vestuario no contempla ahora la posibilidad de que el Lopetegui no sea el que se siente en el banquillo frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo

Voz 11 29:35 no tendríamos que estar hablando de esto no no tendríamos que estar poniendo encima de la mesa la continuidad o no de un seleccionador pero también les digo vaya gozada de equipo de deportes el mejor equipo de deportes del radio española en estos momentos volcados en contarles qué es lo que está pasando en esa reunión son las once y treinta minutos una hora menos en Canarias

Voz 19 30:01 conectan con Hoy por hoy Miles Davis

gran cuéntanos lo que quiera ser Hoy por hoy

cadena SER

Voz 10 34:21 Toni Garrido despliegue de la cadena

Voz 11 34:23 el para conocer la última hora en torno a Julen Lopetegui hace unos minutos menos estaban probando el sonido hay alguna novedad

Voz 14 34:32 de la novedad es que está reunido con los capitanes con Julen Lopetegui

Voz 16 34:37 Luis Rubiales sigue

Voz 14 34:39 un sondeando opiniones y sigue hablando ante la situación más grave de la selección española en los últimos años probablemente la más grave de la historia eh a dos días del debut de mundo ya sean dinamitado todo con esa contracción por el Real Madrid y ahora mismo está con los capitanes ICO en Julen Lopetegui eh terminando suponemos porque en la sala de prensa Antón Meana hay Javier Krahe no aparece nadie

Voz 0239 35:01 aprueba los hay no parece nadie no no no aparecen allí

Voz 16 35:05 qué hi va reuniones ahí dentro hay más reuniones eh

Voz 14 35:08 bueno algo ahora mismo está con los capitanes y con el propio Lopetegui si te digo que sabe sabe sabe sola solamente una cosa Javi para que lo entienda muy bien los oyentes de Hoy por Hoy de la Cadena SER ahora mismo Luis Rubiales esta escucha cuando a un lado al demonio y otro a la Ángel Yunes lo están diciendo unos cuantos están diciendo carga duelo otro otros cuantos otras cuantas le están diciendo dentro de la federación que impere el sentido común tranquilidad pensemos en el bien de la selección jugamos pasado mañana no podemos librarnos ahora a a desmantelar todo esto en ese punto medio está Luis Rubiales todo el humano cuando cuando ocurre esto cuando el Madrid

Voz 11 35:46 que ayer anunció ganancias Sekulic había anuncia que va a fichar a Julen Lopetegui ya saben que va a ocurrir todo esto yo yo creo que no te lo que estamos viendo y por eso me sorprende ser creo que todo esto es aparte de innecesario en un momento que ni tan siquiera se justifica ya sabe y lo contaba ayer Antonio Plata sino Si el Madrid un problema que lo solucione tiene todo el legítimo derecho de solución al problema como considere que de hacerlo pero pero Manu cuando cuando anuncian ya saben que va a ocurrir con tsunami que se va a llevar muchas cosas por delante yo espero que hombre ya somos un país maduro leal y tenemos cierta madurez pero pero esto no esto no ir sorpresa lo que está ocurriendo

Voz 14 36:23 si para el las sorpresas el tsunami tú sabes cuándo vienen tsunami que es un tsunami lo que no sabes cómo vas a reaccionar cuando te venga un tsunami buena tierra si te vas a subir al PSE no hombre preverlo claros indicaba Manuel

Voz 11 36:37 sabes que encima viene lo además lo sabe es decir va va ocurrir a tres días empiece a dos días de comienzo mundial ya tres días del estreno del debut de la selección española lo raro es que nadie haya previsto llegue esto va a ocurrir va a pasar que hacemos entonces hizo las once y treinta y seis minutos una hora menos en Canarias ya vamos tarde con la segunda convocatoria pero que recuerda todos ustedes que nos convocaron si así sinceridad son las once y media aquí no aparecen

Voz 0239 37:01 soy yo creo que el error fíjate dentro de de

Voz 14 37:05 de lo difícil que es ahora mismo acertar es muy difícil tomar una decisión hay que ponerse en la cabeza Rubiales yo creo que el error ha sido decir anoche mañana a las diez y media rueda de prensa no yo creo que ya daba igual diez y media que que diez y media de la noche o que nueve de la noche ya da lo mismo el pollo ya sea montado vamos a tener unas horas para poder hablar porque al final Luis Rubiales no ha dormido en toda la noche y ahora por la mañana insisto está escuchando a los que le dicen carga te ayuden carga te Julen pon a uno que esté por ahí libre opone a Cela desde la sub-veintiuno por a quién sea pero no puedes mantenerlo y quién lo dice por favor eh Rubiales que impere el sentido común los jugadores están más por la labor de que siga el seleccionador no quieren que haya cambien el banquillo en ese punto está viales Javier Herráez sí señor estamos con Antón Meana mira

Voz 5 37:48 una frase textual del Vestuario

Voz 16 37:50 sí se cargara Lopetegui no reivindicamos

Voz 5 37:55 si se cargan Lopetegui a Lopetegui no reivindicamos osea que quiero decirte que

Voz 39 38:00 cuando contamos aquí que si se salva por los jugadores es porque hay un núcleo

Voz 0228 38:04 importante porque Lopetegui va a entrenar al Real Madrid así que

Voz 5 38:08 con la idea de Rubio

Voz 0228 38:09 les es una pero el vestuario tiene su peso porque al final juegan ellos sí porque mejor de la selección española nos dice ahora por mensaje que Lopetegui ya les dé una explicación ayer cara a cara y que al menos la mayor parte del vestuario es el aceptó la explicación que esto es una selección que no es un club que como ocurre con un jugador que son de cambiar de club en mitad del Mundial también le puede pasar al seleccionador a mí no me parece la mejor explicación pero por lo que me cuentan a un grupo muy importante de los jugadores si les parece una explicación correcta y luego tiene la ventaja Lopetegui de que es la selección que tiene más jugadores del Madrid de los últimos años jugadores están apretando como cuenta Javier Herráez para que Lopetegui se siente el próximo viernes en el banquillo de Sochi

Voz 11 38:53 pues esta es la situación once y treinta y nueve minutos una hora menos en Canarias esa ese ruido mano que ayer yo creo es en este caso solamente es mi opinión yo creo que no es lo mismo jugador que cambia de club que el seleccionador nacional que aúna en su entorno el sentimiento país hombre pues igual no es

Voz 14 39:14 totalmente no es no es lo mismo ni es la misma responsabilidad Annie es el mismo cargo recordamos que Julen Lopetegui lleva toda la concentración lleva semanas lleva meses cada vez que le preguntamos por algo que no es la selección de ese tema no toca de eso no se habla no le preguntéis a los jugadores por otro tema que no sea su selección aquí estamos todos concentrados en lo mismo ahora que el legitimidad moral tiene Julen Lopetegui para decirnos decir a sus jugadores que autoridad moral tiene para decir aquí no se habla más que de la selección no insisto no era necesario y lo que está pasando ahora mismo eh que son las doce menos veinte aquí una hora más es que todavía Rubiales presidente de la Federación no ha digerido la puñalada que él entiende que le ha dado Lopetegui entonces todavía yo creo que no han pasado las horas suficientes para que bajen soufflé para que le baje el calentón al presidente lo que le sigue pidiendo el cuerpo es que no puedo seguir confiando en quién me ha traicionado no puedo dejar que tenga eh las riendas de la selección alguien que tiene la cabeza puesta en otro sitio desde desde hace ya tres o cuatro días y esa es lo que esa es la decisión que ahora mismo medita seguramente si faltaran más días la decisión sería otra

Voz 11 40:16 no quiero ni pensar lo que puede ocurrir en España por lo que sea no va a ocurrir si España no supera la primera fase da además en octavos las vamos a las si es que imagínate imagínense ustedes lo que pueda ocurrir después de todo este tremendo ridículo que estamos haciendo unos vamos de nuevo hasta Moscú hay también está nuestros compañeros en este despliegue tenemos a todos los a todo el equipo de deportes de la cadena ser pendientes pendiente desplegado en estos momentos Pacojó gallego buenos días

Voz 1173 40:42 hola buenos días Toni Border Downing vaya peliculón yo hablabas hace un ratito de ilusión que era lo que tenemos ou debíamos tener todos eh yo creo que lo que tenemos es alucinación estupor eh esto es eh hablabas tu de ridículo de sainete cualquier calificativo se queda corto y aquí estamos debatiendo no sobre la mejor decisión sino sobre la decisión menos mala cualquiera de las decisiones que éste tome entre oscilar entre guatemala guatepeor hizo claro eh la verdad es que después de escuchar a todos los compañeros a lo largo de la mañana yo creo que se están barajando varios parámetros que si el Madrid casi Florentino que si la selección que si los jugadores que si Rubiales el centro de todo esto es Julen Lopetegui

Voz 11 41:25 que para mí ha cometido el error grave

Voz 1173 41:28 el senador mono el todavía seleccionador nacional Julen Lopetegui

Voz 11 41:31 gallego

Voz 1173 41:32 ah bueno eh yo creo que esto es un esperpento más de de la larga tradición de esperpentos que hemos vivido en el deporte español

Voz 0919 41:41 pero me parece que cambiar el seleccionador a tres días de el debut de eso un error gravísimo si Rubiales decide cambiar al entrenador está poniendo por delante su ego personal iraquí ese sentimiento de traición que el invade al interés de la selección porque el grupo de futbolistas lo ha hecho Lopetegui les ha llamado Lopetegui les lleva entrenando para esto dos años han hecho una fase de clasificación han concebido rutinas de trabajo esquema sistemas de juego cómo vas a cambiar todo eso a tres días del debut porque el seleccionador haya sido infiel con el presidente de la Federación cambiar de seleccionador cuando quedan tres días para el Mundial sería acrecentar el ridículo que ya hicimos ayer es un ha sido muy fuerte la concentración ya está condicionada por lo que ha sucedido pero echara Lopetegui que venga otro a meterse en ese vestuario a motivar a los jugadores a va a tener una simbiosis con el equipo hoy imponer otras rutinas de trabajo me parecería

Voz 11 42:45 pues contraproducente totalmente gallego a esta hora no podemos descartar que eso es lo que vaya a ocurrir Pablo

Voz 0919 42:52 pero pero pero pero ésta estaría Rubiales poniendo su juego por delante del interés general de la SER

Voz 11 42:57 sí pero es que ahora no podemos descartar que eso sea lo que vaya a ocurrir Pablo Pinto buenos días

Voz 13 43:02 buenos días Toni como dice la calle

Voz 0919 43:05 es casi una cuestión de orgullo hablando mal esto es como cuando te pone los cuernos y lo que tiene que tener es cabeza fría Rubiales para decir que es lo mejor o lo menos malo como decía Pacojó ahora mismo para la selección esta así una crisis de comunicación primero comunicando el Real Madrid cuando no tocaba primero comunicando el Madrid por delante la selección porque a lo mejor este toro ha cogido por los cuernos directamente Rubiales y Lopetegui de primeras diciendo esto es lo que está pasando todos hubiera visto de otra manera pero que el anuncia el Madrid por delante de la selección es el primer error segundos calle Rubiales no deje la puerta cerrada la deja abierta si llega directamente a decir Lopetegui va a seguir en el cargo es lo mejor o lo menos malo para selección ya está pero a estas horas desde que ayer por la noche aterriza en Krasnodar y Antón Meana de meter micrófono y deja la puerta abierta diciendo vamos a estudiar todas las posibilidades vamos a ver ahí empieza una crisis que está durando hasta hasta ahora la tarde

Voz 11 43:56 espérate que no parece por el Nobel

Voz 1173 43:59 hasta hasta ahora de la noche por el momento nuevo Locomía

Voz 11 44:01 en rueda de prensa que son las once cuarenta y cuatro minutos una hora menos en Canarias escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

