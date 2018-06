Hoy por Hoy (13/06/2018 - Tramo de 12:00 a 13:00)

Voz 0931 00:00 tras Se abre la puerta abren la puerta de la sala de prensa entra Luis Rubiales lo García Cuervo compañeros del equipo de prensa de la Federación se sienta Luis Rubiales no para

Voz 1 00:10 a Julen Lopetegui mientras sólo el presidente de la Federación

Voz 0931 00:13 española de fútbol no aparece Julen Lopetegui en que la puerta sigue abierta miran hacia atrás pero se sienta Rubiales para anunciar lo siguiente en directo Luis Rubiales presidente de la ficción española en la Cadena Ser

Voz 1 00:28 doce en punto del mediodía una hora menos en Canarias escucha en la Cadena SER sólo Luis Rubiales

Voz 0931 00:35 presionado Julen eh cesado Julen lo va a anunciar Rubiales eh cesado Julen Retegui por favor

Voz 0962 00:40 bueno gracias comenzamos la

Voz 0159 00:44 en rueda de prensa de el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales habrá una primera intervención y a continuación podréis hacer las preguntas que os tenéis oportunos

Voz 0962 00:52 muchas gracias a todo he comparecido aquí en nombre de la Real Federación Española de Fútbol

Voz 1346 01:01 para comunicarles que no lo hemos visto obligados a prescindir de seleccionador nacional en un momento en el que hay que recordar todo lo bueno que ha hecho para que la selección este aquí si la selección ha llegado con ese con esa calidad con eso resultado ha sido en gran parte por su buen hacer y sin lugar a duda pues hay que desearle la mejor de las suertes quizá saber que lo que consiga la la selección de ahora en adelante en buena medida tendrá mucho que ver con el trabajo que ha desarrollado que ha sido yo en cierto modo tienen atraído a todo el a todo el equipo a este lugar pues bueno la Real Federación Española de Fútbol la selección es el equipo de todos los españoles y hay decisiones que se tienen que tomar que que estamos obligado a tomarlo en función de una forma de actuar de unos valores obviamente Nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida con una negociación que es legítima que no hay ningún problema por ello pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol apenas cinco minutos antes de una nota de prensa bueno pues tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol que hay una forma de actuar que hay que cumplir yo quiero decir que mientras que ha estado en la disciplina de la de la selección pues Julen ha trabajado de manera fenomenal por lo tanto ahí no hay nada que nada que decir pero obviamente como se ha producido todo esto pues es algo que nos obliga a tomar esta decisión eh son muchos los que estáis aquí voy a contratar a una poca preguntas es un día muy complicado tenemos que trabajar ahora en una serie de decisiones que vienen a dos días del comienzo de de un Mundial y por lo tanto pues Os te diría que entendáis que que quiero contratar cinco se pregunta Hay y marcharme a trabajar que hay mucho que hacer

Voz 0159 03:14 el primero que pidió la la palabra fue Fernando Burgos atrás por favor

Voz 1 03:18 noticia bomba Julen Lopetegui destituido como seleccionador de la selección española de fútbol

Voz 2 03:25 estoy en la derecha primera pregunta para en Onda Cero Luis te sientes traicionado y por eso ha tomado la decisión por túnel Lopetegui quiénes ahora el sustituto a dos días del debut quiénes es o los sustitutos de Julen Lopetegui

Voz 1346 03:42 no me siento traicionado Julen Lopetegui mientras que ha trabajado para la selección ha sido ha realizado otra cosa es cómo se han hecho no digo por él a lo mejor por la gente que ha llevado este asunto las cosas con total ausencia de participación de la Federación Española fútbol siendo trabajador de la Real Federación al fútbol y eso es algo que no podemos pasar cuarto eh nos vemos obligados porque siempre he dicho que a lo mejor para llevar la selección hecho una Lopetegui para mí un profesional impecable no no no tengo nada que decir al con al contrario no pero la forma también son importantes en ese sentido la la segunda parte de la pregunta bueno pues vamos a tocar lo menos posible y en eso estamos osea que en cuanto tengamos algo que comunicar lo haremos

Voz 3 04:32 hola qué tal Luis Javier Herráez en directo en la cadena SER evidentemente usted lo va a comunicar más adelante quién va a ser el sustituto pero los que están con él Pablo Sanz Óscar se irán con él al Real Madrid la selección juega dentro de dos días arranca el Mundial con muchísimas esperanzas yo quería preguntar ustedes el papel que han jugado los jugadores el capitán Sergio Ramos capitán también del Real Madrid que el han dicho usted los jugadores Isabel han dicho que que pedían que continuara Lopetegui porque arrancó mundial con lo que tiene que los ratificado para

Voz 1346 05:04 para esta fase final no no yo tengo una relación con los jugadores muy cercana porque hace ocho años y me siento muy cerca del pero también muy cerca de Julen y también unas una situación muy muy compleja muy difícil desde luego la más compleja que me podría me podían encontrar no he hablado con ellos me han atendido con atención lo que puedo garantizar es que los futbolistas van a hacer todo todo lo que esté a su alcance el nuevo cuerpo técnico para llevar a la selección lo más lejos posible la situación una dificilísima muy complicada nos quedamos en una situación muy complicada ya no voy a venir aquí

Voz 3 05:44 a de cerca esto

Voz 1346 05:46 es la mejor de las soluciones pero en la vida yo he llegado a la presidencia de la Federación Española de Fútbol con un discurso de como creo que se tienen que hacer las cosas lo que suele hacer nunca traicionarme a mí me por lo tanto estoy actuando con la responsabilidad con el apoyo total de la junta directiva Ivi con conocimiento de todos he hablado con todo aquel que tenía que hablar antes de tomar esta decisión

Voz 3 06:11 toros de El País me gustaría que me me valores eh

Voz 1 06:16 seguimos escuchando en directo Julen Lopetegui destituido como seleccionador

Voz 3 06:22 cómo te explicas tú como la del procedimiento y la las formas e del del anuncio de la grada

Voz 1346 06:33 yo creo que el el Real Madrid busca un entrenador y buscar al mejor y eso es lícito yo no tengo ningún inconveniente ni quiero opinar sobre cómo tiene que hacer las cosas al Real Madrid Dios me libre ello demasiado tengo con esto yo obviamente la Federación alteración tiene una obligación la selección al equipo de todos los españoles el seleccionador mientras que trabajador de la Real Federación Española de Fútbol pues él o quién le haya llevado el tema porque yo sé que él era una persona que probablemente se hubiera dependido de él no se hubieran hecho las cosas y estoy seguro pero no se pueden hacer las cosas de esta manera me enteré con una llamada a cinco minutos antes de no no no antes de empezar una cita dos tres días por lo tanto he visto obligado a tomar esta decisión no tengo que entrar en cómo hacen las cosas tal equipo u otro simplemente que cuando los empleados de la Real Federación Española de Fútbol actúan de una manera pues en la Real Federación Española el fútbol quien tiene que tomar la decisión hay participar no que se haya mantenido al margen de esta manera hasta cinco minutos antes esto yo creo que estáis todos de acuerdo aquí en esta sala prácticamente escuchado a todos que no no sé

Voz 1 07:51 a falta de un día para comenzar el Mundial España pierde el primer partido Julen Lopetegui destituir a solas las seis siete minutos una hora menos en Canarias en esta en esta sal en esa rueda de prensa a nuestro compañero Javier Herráez también Manu Carreño escuchamos

Voz 1346 08:04 por tanto no dices que no te sientes

Voz 4 08:07 sonado que sientes que hace un

Voz 0962 08:09 gestos de deslealtad por su parte como ha terminado

Voz 4 08:12 la relación Luis Rubiales Julen Lopetegui a partir

Voz 1346 08:14 ahora no o con un apretón de manos yo admiro mucho respeto mucho me parece un entrenador todo obviamente eso hace más difícil tomar la decisión

Voz 1 08:29 con un apretón de manos dice el presidente que ha terminado su relación

Voz 1346 08:33 tener a lo mejor es muy importante pero por encima de eso también hay cómo se hacen las cosas ahora es un momento en el que puede parecer que hay una tremenda debilidad pero esto con el tiempo no habrá más fuerte entonces euro

Voz 0962 08:51 fluir por aquí eh Jorge Liaño del desmarque le pregunto directamente si usted por el comunicado del Real Madrid esta historia ochentero antes y en segundo término considera aptos a Celades ya hierro para el cargo de seleccionador no sea aspirar por ejemplo a ganar el Mundial

Voz 1346 09:13 me enteré cinco minutos antes hubo llamadas tampoco quiero entrar en más detalle y lo que sí pedía que no se hiciera nada era mala que me cogieron un avión volvía de Moscú sabe que hemos faltado a nuestra obligación de tener que votar sede para próximo Mundial por estar aquí por porque el más importante para todos los españoles a los que amamos el fútbol pero bueno a los cinco minutos ya en la prensa tuvimos que reaccionar también pero desde luego pues ya ha pasado oí por responsabilidad ha sacado una situación muy difícil ICE que haga lo que haga lo sé lo tengo asumido se que haga lo que haga va a haber criticado lo tengo asumido pero repito los valores de la Federación lo pone la propia Federación repito estoy convencido de que Julen le hubiera gustado que las cosas se hicieron de una manera pero es que han hecho así RENFE yo les deseo de verdad lo mejor también pues la segunda parte de la pregunta no quiero entrar no quiero entrar en nombres creo que lo que tengamos que hablarlo lo veremos pronto

Voz 1 10:26 se haga en directo en la cadena SER Julen Lopetegui ha sido destituido recuerden que el mundial comenzará mañana a treinta y seis horas del primer partido de la selección Julen Lopetegui destituirlo

Voz 1346 10:38 expuesta en las próximas horas gracias

Voz 0962 10:42 lo que vamos a hacer todo

Voz 1346 10:44 por lo menos posible esta concentración

Voz 0962 10:50 qué tal Luis buenos días Eduardo Castelao del mundo de quería preguntar qué es exactamente lo que hace inviable que Julen pueda llevar a la selección durante este Mundial gracioso

Voz 1346 11:03 con la Real Federación Española de Fútbol no puede permanecer al margen de una negociación de uno de sus trabajadores y enterarse cinco minutos ante de un comunicado público yo no digo quién es el culpable tiene un pero ante esta situación obviamente hubiera sido una responsabilidad no hemos visto obligado a

Voz 1309 11:29 hola Luis Miguel Ángel ahora de marca aquí te quería preguntar quién va a dirigir el entrenamiento dentro de unas horas hice esto afecta ayer la dirección deportiva

Voz 1346 11:38 lo vaya a ver en cuanto tengamos algo que contar lo nuevo

Voz 0159 11:44 hay otras a Manu Martín antes porque Miguel Ángel Toribio sitio

Voz 1 11:46 sonido directas de trasladar en Rusia en la Cadena Ser

Voz 3 11:50 de de Radio Marca pues que hubiera prescindido de Lopetegui si no se hubiera hecho público el comunicado aunque estuviera negociando

Voz 1346 12:02 hablar sobre hipótesis que ahora complicado desde luego si alguien quiere entablar un tipo de relación como un trabajador de la Real Federación Española de Fútbol tiene que hablar con el trabajador pero también con la Real Federación Española de Fútbol César alguna

Voz 0962 12:19 es algo básico

Voz 1346 12:22 porque repito es el equipo de de todos los españoles la selección es lo más importante que tenemos ahí un Mundial es la cita máxima para cualquier futbolista pero también para los aficionados para todo yo lo que creo es que tenemos que empezar a a pensar de aquí a dos días que hay un partido importantísimo prevenido sólido Unesco lo más leído a todo

Voz 0931 12:47 pido a dos haga ahora ahora ahora

Voz 1346 12:49 pido a todos los los españoles que sienten la selección que es el fondo de su camiseta que animen que que apoyen al equipo y el equipo va a hacer todo todo por sacar un mejor resultado en cuanto a hipótesis no puedo hablar cuanto sí sí en las formas como se hacen las cosas es importante la Federación no puede enterarse de algo cinco minutos antes de que se haga pública eso no puede no puede hacerse hace seguramente habrá habido malentendido habrá habido situaciones que todos puedan dar su explicación pero ante esta situación Ésta ha sido la forma de actuar la noticia

Voz 1 13:28 la verdad es que España no tiene seleccionador el a veinticuatro horas de comenzar el Mundial España no tiene seleccionador en estos momentos

Voz 1000 13:39 la nueva sede de una Copa del Mundo a nivel internacional las elecciones para la Federación española está quedando un poco en ridículo es la sensación que hay en todo el mundo está abriendo las noticias de todo el mundo de la parte deportiva la Copa del Mundo la la selección española y no la selección de rusa mañana ni el Mundial que se pueda incidir en el día de hoy cómo queda la imagen de esta federación eh y quién es el responsable de este ridículo

Voz 1346 14:05 bueno lo que haya salido hasta ahora los medio o lo que hayan dicho la verdad es que yo ayer con mucha educación os dije a la llegada a la a los medios que había allí que hoy daría daríamos una rueda de prensa ya hablaríamos lo que desde luego no podemos hacer en la Federación él no cumplir con nuestro propio valor y eso es responsabilidad de la toda la junta directiva de todos los que formamos parte de la Federación está en una situación difícil muy dolorosa porque obviamente no hubiera gustado terminar y lo más alto posible con duelen aquí que ha sido el gran artífice de que estemos aquí junto a los jugadores pero no hemos sido nosotros los que hemos determinado la forma de actuar se ha actuado de una manera

Voz 0962 14:56 que no obliga es que no hemos podido

Voz 1346 15:01 mirar a otro lado nos obliga a actuar en una forma con responsabilidad el responsable de la toma de decisiones que haya de aquí en adelante los responsables somos los que estamos largado Federación Española de Fútbol y por lo tanto ante lo que ha ocurrido no podíamos actuar de otra manera

Voz 1309 15:20 Julio Pulido pueblo y acabamos si Julián poniendo a Deportes Cuatro quería hacer una pregunta muy directa vamos a entregarles última cuestión bueno está de acuerdo con la decisión que usted ha tomado

Voz 1346 15:32 de acuerdo yo creo que todos estamos afectados todos estamos afectados aún sin lugar a dudas hay que pensar siempre en lo mejor para la entidad la Federación Española fútbol para la selección y desde luego es un duro golpe todo lo que está sucediendo pero a partir de esta tarde con el nuevo entrenamiento con nuevo estar estaremos todos juntos para remar adelante repito pase lo que pase se que habrá críticas hice hubiera hecho lo contrario probablemente los mismos que van a criticar criticaría pero yo estoy preguntando si guarda

Voz 0962 16:08 les están de acuerdo de hecho que estamos todo dolido

Voz 1346 16:10 lo ante esta situación obviamente pues yo le he dado mi explicaciones entiendo que hayan comprendido igual que que escucharán admite de pero bueno yo están muy concentrada sobre todo lo que sí me han transmitido es su compromiso máximo y eso me a a toda la tranquilidad que por porque por otro lado no tenía ninguna duda que iban a estar al máximo al cien por ciento

Voz 5 16:35 el Popolo Mundo Deportivo ha especificado que el el Real Madrid a pagar la cláusula no sé si al prescindir la él si eso se mantiene Isabel esta cláusula estaba en el contrato actual al renovarle hoy ya venía de antes

Voz 1346 16:48 quiero que venimos de una situación económica la federación que no hace falta que explique cuáles y estamos haciendo un trabajo tremendo a nivel patrocinio a nivel otras entidades que estoy convencido van a hacer que la Federació tenga del orden de unos veinte millones de euros más de los presupuestados este año estamos trabajando muy duro pero créame que cuando hay una situación tan complicada lo de los dos millones ahora pasa a un segundo o tercer lugar aun siendo una cantidad muy importante para a la Real Federación Española de Fútbol hay otras cuestiones a otros valores que tenemos que que entra dir aquí en ese sentido hemos actuado de verdad en conciencia con toda la responsabilidad

Voz 1309 17:32 Javier Mata para el diario As ayer la Federación comunicó como han hecho un compañero Iker ondas en yo que sí había

Voz 1 17:40 en estos momentos es portada en todos los diarios en todas las televisiones del mundo la destitución de Julen Lopetegui por parte de Luis Rubiales seguimos escuchando el sonido directo desde esa rueda de prensa con muchas más preguntas que respuestas por el momento

Voz 1309 17:58 me parece que es una desinformación absoluta opone sentidos sí que da mala relación quizá hay hay una saber jugará otra duda si en algún momento ha dudado también sobraba continúa el director deportivo Fernando Hierro no porque a ver en primer lugar porque por T

Voz 1346 18:19 en ningún caso hemos estado informado hasta cinco minutos antes de de tomarlas de eso cosa diferente es que haya habido una reacción pues casi un poco pero guardando además de la propia Federación porque la Federación había estado al margen de cualquier tipo de negociación al mar durante no no lo que se ha dicho que se iba a pagar la cláusula luego lo ha habido un error en el comunicado como negado porque en ese momento avión pagaba pues no lo sé luego lo miraremos con detalle si si ha habido un comunicado con algún error sí pero bueno eso hay otras pregunta también la de las el director deportivo que al igual que un servidor y todos los que formamos la Federación Española de Fútbol estábamos totalmente desinformados no teníamos ninguna información sobre esto sea así si alguien no dieron la responsabilidad precisamente el director deportivo que debería haber estado en nuestra humilde opinión debería haber estado informa sobre cómo hacemos la comparecencia hombre se anuncia pero obviamente en función de las decisiones que se toman más tampoco tiene mucho sentido hacer la comparecencia de una forma o de otra el míster también ha querido despedirse de los jugadores hay muchos lazos de cariño ahí obviamente un momento duro pero ahora toca que que renovó todo junto obviamente ha podido ahora con vocación pues hay que asume la pero en lo que no nos podemos equivocar nunca en los criterios que no Gyan a cómo tenemos que hacer las cosas

Voz 0159 19:53 una cuestión Pepe Sámano por continúa

Voz 1 19:57 la comparecencia la rueda de prensa del presidente de la Federación Española de Fútbol no tenemos seleccionador Lopetegui ha sido destituido

Voz 1309 20:05 Active E cinco minutos antes del comunicado usted pidió que no hiciera público es correcto le explicaron por qué no atendía su petición

Voz 1346 20:15 después intenté hablar no fue posible ya se estaba hablando con los jugadores estaban dando pasos que yo había pedido que no se diera

Voz 1309 20:23 pero quién estaba hablando con los jugadores

Voz 1346 20:25 bueno pues eso jodió no eso es obvio pero desde luego aquí lo que está claro es que nadie puede estar fuera fuera de las reglas repito que cómo se han llevado a las negociaciones o quién la ha llevado pues desde luego lo que no hemos tenido ningún conocimiento ninguno

Voz 3 20:43 venga

Voz 1346 20:43 no fuimos es la propia Federación de hecho es verdad que salieron algunas informaciones al respecto y cuando lo vi inmediatamente pedía al departamento de comunicación que llamar a uno por uno a los medios que estaban sacando esa esa información de que nosotros habíamos participado en la negociación que se emitieran ese hecho porque no hemos tenido ningún niño como única bueno pues pueda haber pueda haber

Voz 6 21:10 es un error juez pueda haber habido lo voy a mirar lo voy a mirar

Voz 1346 21:15 pero sea corregido en cualquier caso no está corregido pues bueno me imagino que lo que se hizo desde el departamento de comunicación a pensar lo que nos han hecho en blanco

Voz 1 21:25 hicieron un terreno ciertamente poco interesante ir más allá del comunicado y que se dijo y que no es dijo hoy cuando se hizo parece que el problema que tenemos es es relevante a esta hora a las doce y veintiún minutos una hora menos en Canarias sonido directo en la Cadena SER España no tiene seleccionador para comenzar un Mundial que arranca en sin apenas veinticuatro horas

Voz 1346 21:46 no puedo yo pido que todo junto sumemos para conseguir los máximos antiguo de verdad lo pido de corazón es la selección española lo que está en juego muchas

Voz 1 21:56 termina la rueda de prensa va a comparecer a una rueda de prensa donde se anuncia en directo desde Krasnodar la destitución de Julen Lopetegui Manu Carreño que la única palabra que se me ocurre despropósito para definir qué es lo que estamos

Voz 0931 22:12 perdona Manu distorsionan la verdad segundito dame dame sí sí estamos aquí hablando según Lynne y saliendo al presidente me dicen que van a pie creo que va a entrar ahora seleccionador sale el presidente de la Federación y creo que va a entrar el seleccionador nacional ahora mismo severas un minuto dame paso seguida esta para Antón Meana pero ahora mismo yo no pedí Antón no si va a entrar en verdad es Lopetegui está preparada una sala anexa a esta sala de prensa hay como una especie de cambio de de gente del departamento de comunicación tanto en breve Tony tiene cabreante

Voz 1 22:42 mantener la situación acabamos de escuchar durante veintidós minutos a hablar al presidente de la tracción termina comienza ahora la rueda de prensa del ya ex seleccionador esto es lo que está ocurriendo ahora porque estamos hablando de ridículo quizás sino que un poco

Voz 0931 22:55 a la palabra con lo que está ocurriendo es que Luis Rubiales no quería hacerse una fotografía con Julen Lopetegui no quería aparecer con él y tenía claro que la decisión era echarle ha consultado lo ha intentado y al final Herráez ha tomado la decisión que él tenía en su cabeza desde el minuto uno

Voz 7 23:13 la que tenía cuando se enteró a falta de eso ha dicho el cinco minutos de ese comunicado oficial del Real Madrid en el que se comunicaba que prometió que iba a ser el técnico durante tres años del Real Madrid y la intención de Rubiales cargarse a a Lopetegui vino Javier de Moscú aquella

Voz 1 23:30 pero por entender las situaciones que se hace un poco raro todo esto hacer es que acabamos de escuchar a Luis Rubiales hablar de que su relación con el entrenador acabó con un con un apretón de manos entre han dado la mano escritos en castellano pero pero es muchísimo mejor

Voz 7 23:42 a quedar bien principios lo que hay contar pero no tiene mucho

Voz 1 23:45 los sentidos que después de decir todo eso de todas las obligaciones ahora vayamos a escuchar lo que tiene que decir el ex seleccionador nacional

Voz 0931 23:54 lo ha dicho Rubiales bueno va va a tener la oportunidad para tener la oportunidad de despedirse va a tener la oportunidad de hacer lo que ha hecho con los jugadores lo mismo el les llevó al vestuario esa última reunión de la que te hablaba de dicho poco pocos minutos antes de que comparecieran la rueda de prensa con Julen y con los jugadores que es lo que me contaban está ahora mismo con una ni con los capitanes lo que estaba haciendo Julen era despedirse en ese momento ya estaba todo solucionado aquí ha imperado finalmente la decisión del presidente que como te venido aumentando durante la mañana ha escuchado de todo han aumentado de decía las opciones de que lo echara aumentan las opciones de que lo eche y al final ha tomado la decisión que él la que a él le salía escucha a todo el mundo pero ha dicho no puedo seguir confiando en alguien que me ha traicionado ha podido más que quiénes le han pedido que impere el sentido común y que la ponían de alguno de los capitanes que han dicho creemos que esto es lo mejor pero por supuesto aceptamos tu decisión aclara no puede seguir confiando en él

Voz 1 24:50 y si de veremos cómo quiero quiero hacer una una una precisión Rubiera esa utilizado

Voz 0919 24:56 de mucha parte de su discurso la la construcción nos hemos visto obligados a tomar esta decisión pero la única razón que ha dado para destituir a Lopetegui es que no lo se comunicó con la Federación la negociación es decir esta decisión se toma no porque el hecho de que Julen este compró metía con el Real Madrid pueda perjudicar a su trabajo crear mal rollo en el equipo no simplemente porque Rubiales ha querido dar una lección creo que ha dicho eso esto tiene que ser una lección para los trabajadores de la Federación de que este comportamiento no se puede llevar a cabo como hemos dicho antes como yo decía antes ha puesto su ego personal y su sentimiento de traición por los intereses generales de la selección añado más si los jugadores como cuentan nuestros compañeros le han dicho que quería seguir con Lopetegui que no era bueno destituir a Lopetegui la la la selección en el Mundial queda en manos del vestuario de la selección porque cualquier entrenador que llegue ahora a dos días del inicio no va a poder hacer nada lo va a tener que consultar todo con Sergio Ramos con Piqué con Iniesta el vestuario de la selección va a ser el que dirija la nave del equipo español en este mundo

Voz 8 26:07 hay algo de ganar este grave barcos ya la Federación Manu

Voz 0458 26:10 esto esto es muy importante ayer miente abiertamente hoy dice Rubiales que es por una cuestión de imagen ayer la Federación dice que en todo momento está en conocimiento habla del caso de tal yo dice todo lo contrario no se pone colorada

Voz 0931 26:22 es una cosa pero vive en una casa de una cosa Dani creo soy te digo una cosa perdón a Romero creo que dice la verdad Rubiales que la que llegaron con perdón si se puede ir hasta ahora que alguien saca ese comunicado como para aclarar bien mira sabíamos algo estábamos al tanto pero en el fondo nadie sabía lo que estaba pasando es una cagada formación de la Federación sacar ese comunicado lo qué conocido Luis Rubiales eran pocos salvar la imagen de decir bueno vamos a quedar como los pardillos como el último tonto del equipo y sacamos el comunicado pero en el fondo nadie y digo nadie es nadie se esperaba lo que ha pasado con el seleccionador Julen Lopetegui y al final otra otra importante aquí las decisiones no la toman los capitanes aquellos jugadores tienen peso pero ni pasó antes ni pasa ahora y me parece bien con lo con la con la cuota de error que pueda tener Rubiales pero las decisiones creo que no las debe tomar un jugador ni un grupo de jugadores las decisiones las tiene que más el presidente que para eso es el presidente el accidente no es ramos Ramos el capitán ERE que marcar goles en el minuto noventa a rematar los córners el que toma la decisión es el que ha elegido el fútbol español que es Luis Rubiales pude sondear escuchar a los jugadores a los capitanes a al vicepresidente a la Junta pero la decisión es del presidente Manuel Brito mil lo hemos venido contando durante la mañana se iba calentando cada vez más para echar a a Julen Lopetegui

Voz 1 27:36 bueno el titular el día es de Julen Lopetegui cesado para añadir un ingrediente más a esta comida que les estamos preparando a las doce y veintisiete minutos una hora menos en Canarias es que ya Urdangarin ha recogido este comunicado de ingreso visión pero vamos de nuevo a la rueda de prensa esa sala porque parecía que iba a comenzar un hará una comparecencia una rueda de prensa con el ex seleccionador Antón Meana pero por el momento no ha aparecido estás ahí Antón Meana efectivamente todavía yo no lo veré

Voz 0931 28:06 qué Antón de momento no comparece el seleccionador no todavía no está en eso en una sala anexa a esta sala

Voz 9 28:12 esa es tan esperando a tres

Voz 0931 28:14 en una rueda de prensa muy complicada para Julen Lopetegui Ike es la gran incógnita saber cómo va a responder Lopetegui a una decisión que él ayer por la tarde no esperaba

Voz 3 28:25 pues yo si quiere vivir

Voz 0699 28:28 sé que quiero añadir una cosa has hablado Toni del gran titular del día y desde luego el gran titular del día es que Julen Lopetegui ha sido destituido pero después de los titulares yo tengo varios suplentes lo primero las contradicciones de Luis Rubiales en la rueda de prensa con respecto a cómo se ha abordado hoy ha comunicado en la noticia lo segundo se ha hablado de un pago de dos millones de euros de la cláusula de rescisión cara no sabemos si se pagan o no después de haber sido destituido el selección que mejor

Voz 0239 28:53 sabes sabes que a la vez sí pero quiero decirle

Voz 0699 28:56 de hecho lo van a pagar no se van a pagar pero hasta hace unas horas iban a pagar ya ha dicho Rubiales que la situación de la Federación de manera económica es la que es es decir ese renuncia a dos millones de euros por esta toma de decisiones lo tercero el peso de los jugadores y que está claro que ha dicho que no estaban de acuerdo sin decirlo lo último

Voz 0458 29:14 ahora mismo no sabemos quién va a ser el seleccionador español no

Voz 1 29:16 lo mismo no tenemos sea la misma en este momento lo que sabemos es que no hay seleccionador en la en la selección y como les decía en estos ingredientes de esta mañana intensa vamos a añadir uno más

Voz 0931 29:28 vamos hasta Palma Lucía Bórquez muy buenos días qué tal buenos días

Voz 1 29:32 ya tiene Urdangarin en su mano la notificación de ingreso en prisión

Voz 1315 29:36 si tiene la notificación de ingreso en prisión la Audiencia Provincial de Palma le da cinco días para elegir una cárcel ingresar voluntariamente para cumplir la pena de cinco años y diez meses a la que fue condenado ayer por el Tribunal Supremo Iñaki Urdangarin ha llegado a las doce y cuarto a la sede de esta audiencia estado dentro apenas cinco minutos ha llegado acompañado por su abogado Mario Pascual Vives a bordo de un monovolumen gris pantalón claro traje de chaqueta ha bajado del coche jaleado al grito de chorizo por parte de los ciudadanos y los curiosos que se han congregado a las puertas de esta audiencia ha entrado como decimos ha estado cinco minutos ha recogido ese mandamiento de prisión que le otorga cinco días para ingresar en cualquier cárcel del territorio nacional

Voz 1 30:19 gracias Lucía esas son los plazos cinco días tiene Urdangarin para ingresar en prisión algo menos de tiempo tiene la selección española para encontrar un entre

Voz 3 30:31 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 30:36 así que te has quedado sin coche sabes que yo

Voz 1346 30:39 seguro que te garantiza el coche de sustitución

Voz 0458 34:27 Juan es es que sin ninguna duda ese confirma la tragedia deportiva lo menos malo era que siguiera Lopetegui eso es evidente recalcar la misma idea que que decíamos ahora se lo carga por una cuestión lo que decía allí una cuestión pura de ego en varias oportunidades a lo largo de los veintidós minutos ha dicho que yo no me puedo enterar a cinco minutos en un comunicado que pierdo al seleccionador ha sido demagogo la cuota lógica es verdad lo que dice Manolo agota lógica de intentar queda bien el uso de la imagen y demás pero en al margen del daño que ya se le hace a un grupo de futbolistas a la selección y a la afición como tú dices que también tenemos que pensar en ellos que estaban proyectados a ser campeones del mundo como no al margen de eso es que el sainete va a continuar porque en ningún momento el ha dejado ha dado a través del para lenguaje y la cara a través de la voz que lo escuchábamos en la radio estaba claro que no tiene ni papa no tiene ni idea de quién va a dirigir a la selección porque es que lo mínimo exigible a sabía que haya un par de de candidatos a tres evidentemente Celades la posible a convencer a Fernando Hierro por cierto mira vamos a escuchar a Fernando Hierro porque estuvo una conversación muy interesante con Manu Carreño en El Larguero en un momento Manuel insiste en torno al al futuro a como se ve actualmente recordamos que es el director deportivo podría llegar a ser una solución de urgencia esto es lo que le dijo en el en el larguero

Voz 0931 35:44 a Manu Carreño Fernando Hierro ni me lo planteo ahora mismo lo que me planteo de verdad estamos en Rusia tenemos una serie fantástica ha hecho muy buen trabajo

Voz 1758 35:53 jo de de elegir la sede continuará Julen Lopetegui está garantizada dos años más pero en el fútbol pasan cosas que siempre mira eso de hierro también va ligada a la de eso es lo que estamos hablando eh elegir seleccionador no es fácil darle continuidad a un proyecto de un seleccionador que conoce la casa que es la hemeroteca hablamos de

Voz 1 36:13 ahora el de ayudará hemeroteca Tony sí sí pero que que no aguante ganar en esta es la inhalación

Voz 0239 36:19 dos cosas que que hay dos cosas

Voz 1 36:21 yo creo que en una

Voz 0239 36:24 ha recalcado muchas veces Rubiales vamos a tocar poco tocar poco sólo tiene dos posibilidad de Fernando Hierro Albert Celades no hay más que a lo largo de las horas nos iremos enterando no serán comunicando quién se va a poner el chándal por utilizar una expresión de la calle pero sólo hay dos tocar poco sólo tiene dos posibilidades porque traerá cualquiera de España para ser seleccionador ya es tocar mucho entonces tocar poco sólo tiene Fernando Hierro que yo lo creo menos o Albert Celades que es como todo sabes seleccionador sub veintiuno y está aquí porque es política de la Federación y lo han hecho siempre está aquí cómo seleccionan los XXI y además haciendo trabajo de campo con los jugadores todo el día con Julen Lopetegui eh yo creo que se les están pegando palos a Rubiales por la comparecencia cada uno podemos tener nuestra opinión puede que sea una cuestión de orgullo eso está muy bien pero a mi me parece que conviene no errar el tiro creo que Rubiales ha querido eh serlo más elegante posible porque así se lo han pedido los jugadores en la de TEA Lopetegui no ha querido destrozar a Lopetegui entre otras cosas porque hay cuestiones de contrato cuestiones legales que ahora hay que poder hay que poner encima de la mesa Rubiales no ha querido rajar públicamente de Lopetegui pero eso no cuadra tú te lo ha cargado porque tienes que rajar sino público en privado estar bajando de Lopetegui creo honestamente que el principal responsable e Rubiales se lo está comiendo ahora porque es el presidente tiene la obligación de conversan se han equivocado en la comunicación todos os así pero yo creo honestamente que el principal y único responsable de todo lo que ha en las últimas cuarenta y ocho horas y lo vamos a escuchar ahora Julen Lopetegui pero no pueden gustar nada no es que hay que ponerse en la situación del presidente de la Federación Española de Fútbol

Voz 0931 38:02 grandioso esto hay que ponerse en la situación de

Voz 0239 38:04 en desgracia listo como su seleccionador Sela clavado hasta donde sí

Voz 1670 38:09 pero en en todavía seguimos procesando las palabras de Rubianes de que ha durado veinticinco minutos

Voz 0919 38:14 el verano puede decir la verdad la rueda de prensa yo voy un poco más

Voz 1670 38:18 Asia Romero pero no puede pero lo que voy es que no ha esgrimido ni un solo argumento deportivo ni futbolístico no ha dicho que hay Lopetegui no vaya a estar al cien por cien con la selección no ha dicho que no le parece compatible que sería legítimo parece compatible estar dirigiendo al Madrid y pensando en altas bajas y pretemporada estar AVEs pensando que los dos argumentos personales querer

Voz 1 38:37 anihilando seguro que vamos a tener tiempo para poder analizar visto pero como español como ciudadano que cuando vino mundial se entusiasma una bufanda y queda con los amigos todo esto es una

Voz 0458 38:47 sí

Voz 1 38:47 patada que tremenda que hace que bueno pues el partido de del viernes tiene ya un color completamente distintos y que cuando hablamos de emoción porque todo esto queridos compañeros tiene mucho que ver con la emoción en fin estamos en en terrenos delicado si si me permitís vamos a saludar a Rafa Alkorta ese exjugador ibamos a intentar conocer cuál debe ser la impresión además es jugador del Real Madrid vamos a conocer la impresión desde alguien que ha vivido en El Vestuario como puede un jugador afrontar las próximas horas inicio de un Mundial sin tener un un entrenador y un futuro claro Rafa Alkorta muy buenos días

Voz 0962 39:22 buenos días a todos María mañana va como un mero buen buenas

Voz 1 39:27 eh como está ahora mismo esa plantilla

Voz 0962 39:28 ah

Voz 1963 39:30 bueno él no lo sé realmente yo creo casi un poquito shock no para todo el mundo es verdad que hay jugadores con mucha experiencia hay jugadores que que saben lo que tienen que hacer evidentemente

Voz 0239 39:42 qué es mejor que un entrenador que no

Voz 1963 39:45 tener que cambiarlo seguramente entre ellos ya han hablado de de que el problema es el que ya no hay vuelta atrás con lo cual tienen que afrontar el el Mundial de la mejor manera posible y con quién se ganó y seguramente por lo que estoy escuchando a nuestros compañeros pues pues para ser alguien de la casas de la aldea

Voz 0962 40:03 bueno pues era Fernando serán los dos todo lo que sea

Voz 1963 40:06 pero yo creo que ahora ellos lo primero que ha pasado esto o me imagino a hablar con ellos sino que intentará inculcarles es que sigue siendo España sigue siendo una favorita sigue siendo la favorita yo no tengo ninguna duda ahí no hay más que decir no

Voz 1 40:23 pues Rafa un abrazo y gracias por atendernos nuestra llamada

Voz 1963 40:26 habrá un abrazo a todos así que él ya

Voz 1 40:29 no no yo ya estaban a estas horas Rafa no me atrevo decir absolutamente absolutamente nada un abrazo sería bueno conocer también la opinión de dos buenos compañeros Ramón Besa Jordi Martí Ramón hablamos hacen dato Jordi muy buenas vaya vaya vaya papelón es decir no sabemos muy bien que eso qué va a pasar en las próximas horas pero el estado de shock en el que se encuentra este país en estos momentos es esto insuperable yo creo que no no se me ocurre nada que pueda ocurrir lo mismo que los pueda mantener en este estado de shock

Voz 1785 41:01 es que además lo estamos viviendo por capítulos no me refería a principio de la escenificación de buscar un consenso habla o Rubiales ahora tenemos la opinión del presidente de la Federación luego tendremos una opinión del ex seleccionador ya Julen Lopetegui bastar de tendremos la del Madrid y que quizá al final te acabas haciendo una idea del todo pero uno por uno es difícil llegar a una conclusión lo que a mí me parece es que ha después de escuchar a Rubiales en este momento la decisión que ha tomado es la mejor para la Federación y puede que la peor para la selección es decir lo ha marcado el territorio diciendo que a la selección no la torean y ama a la Federación no la toreaba al Madrid ha señalado de que se ha enterado cinco minutos ochentero cinco minutos antes no sabía lo del comunicado de la propia Federación Se supone que aquí delimitará también responsabilidades pero ha venido a decir que el presidente de la Federación Española no estaba informado ni por Lopetegui nipón el Madrid yeso considera que una federación no lo puede tolerar por tanto desde este punto de vista me parece una actuación importante y además hasta cierto punto comprensible la más difícil de justificar es si esta decisión no va en perjuicio de la de los aspiraciones de la selección por la selección tiene un un método de juego tiene unas características muy determinadas y si se trataba de ganar el Mundial quizá la opción más lógica los habiendo todavía quiénes son sustituto es que hubiera continuado Lopetegui

Voz 0985 42:27 yo voy en Toni creo que cada uno ha hecho lo que tenía que hacer para Lopetegui le pareció que lo mejor era ponerse a la selección por montera Al Real Madrid le pareció que lo mejor era atacar el fichaje Lopetegui sin ni siquiera ponerse en contacto con la Federación sin ni siquiera atender la petición de que por favor no se hiciera público no hacer nada que no se hable con los jugadores y por lo tanto a Rubiales también ha tenido que hacer lo que le tocaba que es que era cesar fulminantemente a Lopetegui no podía ser otra la decisión porque de lo contrario la desautorización es de tal calibre Vista la deslealtad visto el atropello con el relato que nos presenta qué qué solución Le quedaba Luis Rubiales sólo pedirle a él que actúe con responsabilidad es decir todos pueden actuar con irresponsabilidad verá Rubiales si le pedimos que actúe con responsabilidad a mi me parece que ha hecho lo que le tocaba y creo que es un gesto que lo honores

Voz 1 43:22 eternamente pues sí dime

Voz 0919 43:28 quiero poner un un un ejemplo de lo que es

Voz 1 43:31 la la vida de los profesionales

Voz 0919 43:33 Antoine Griezmann han negociado con el Barcelona teniendo contrato con el Atlético de Madrid el Fútbol Club Barcelona ha adelantado que tenía un acuerdo con Antoine Griezmann y que iba a faltar su cláusula de rescisión todo esto antes de de que el Atlético jugase una final de Europa League el Cholo Simeone o el Atlético de Madrid tuvo en algún momento la duda de no juega Griezmann que nos ha traicionado no porque priorizó lo deportivo lo importante para el equipo vamos el Cholo Simeone no se hubiera permitido en ningún momento tomar una decisión que perjudica sea el equipo poniendo por delante el interés deportivo a la

Voz 1 44:11 simple traición de Griezmann que llevaba seis meses hablando con el Fútbol Club Barcelona son casos diferentes pero es algo iberos sí sí sobre todo qué es lo que bueno

Voz 0919 44:20 muy Rubiales no ha puesto por delante no ha puesto por delante el interés deportivo ha puesto por delante el interés de su orgullo de su ego de la nueva manera que van a regir en la Federación Española de Fútbol pero al equipo con esta decisión le perjudica

Voz 1 44:36 es decir tiene que toda la prensa internacional The Telegraph y la CNN estamos viviendo la vez elegí la casita de los por señalan estos momentos Lopetegui fuera destituido de sus funciones y me han hace un rato hablábamos parecía que se abría una puerta de Lopetegui se iba a despedir ya ex ex seleccionador español pero por el momento nada de nada verdad

Voz 0931 44:59 durante todo riesgo hay una posibilidad de responder por parte de la Federación sin saber escuchar un poco de retardo ahora por esto de las comunicaciones pero como te digo eh la Federación no puede confirmar que Lopetegui vaya a salir creen que si está eso en una sala anexa preparando una comparecencia pero como ya no es trabajador de la Federación da apele pueden apretar para que salga ya está en eso en un segundo gabinete de crisis para que explique si quiere delante de la prensa que estamos en Rusia por qué ha tomado esta decisión con el porque firmado por el Real Madrid a dos días de que arranque la Copa del Mundo

Voz 1 45:30 Dani Garrido esta mañana pasará a la historia una vez más por motivo absolutamente distinto al fútbol en nada tiene que ver con lo que los demás los españoles estamos intentando vivir al Mundial de la utilizando la Durántez Dani ilusión sí que lo único que queremos es ilusión ya después veremos si ganamos y perdemos empatado pero signos de la Illa a dos días empezar pues no parece oportuno no lo quería

Voz 0458 45:53 hemos perder eh donde yo quería de lo que es una decisión creo que la decisión de Rubiales y si es una decisión mucho más

Voz 0239 46:01 política que que deportiva

Voz 0458 46:04 el fútbol no es no es un es una empresa no es una institución que que se negocie o que se mueva por unos factores que que cualquier otra empresa eh yo creo que hay un bien común que es el de la selección entiendo perfectamente lo que dice Ramón y creo que creo que tiene también gran parte de razón no al final el presidente de la Federación se siente muy tocado en lo personal profesional lo que encarna ahora que es la figura del presidente por qué cinco minutos antes del comunicado no lo sabía yo lo entiendo pero es que por encima de eso está un bloque de jugadores llamados a filas por Julen Lopetegui pidiendo Julen Lopetegui es el entrenador de la historia del fútbol español qué más alargado una racha sin perder es decir lleva veinte partidos consecutivos sin derrotas es decir estamos hablando de un proyecto entrenador muy interesante muy interesante para para la selección para el futuro de la selección que él ha decidido por razón que es acortar que hoy es un tema de oferta demanda puntos al Madrid ya ya está pero es un golpe muy severo y sobre todo por otra cosa que igual ahora no no estamos pensando en ello

Voz 0239 47:08 pero para trabajar para trabajar en

Voz 0458 47:11 como entrenador de la selección su necesitas un segundo un preparador físico equipo un preparador de porteros estamos con una mano por delante y la otra por detrás que los jugadores son muy buenos pero necesitan un método de trabajo

Voz 1 47:23 como se nos ha quedado la cara desde que supimos hace menos de una hora que Julen Lopetegui lo confirmamos en la Cadena SER unos minutos antes Julen Lopetegui no continúa destituido como seleccionador y volvemos a Krasnodar en este mapa extraordinario que la de que la Cadena SER ha desplegado esta mañana con una noticia realmente de alcance entre otras que hemos conocido esta mañana Javier podemos contigo esa sala e imagino que bueno pues estoy entre estupefactos también está recibiendo a su vez preguntas y otros compañeros de otros medios de otros países porque todo el mundo estará tratando de entender qué es lo que está pasando ahora mismo en la selección española de fútbol