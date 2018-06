Hoy por Hoy (14/06/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete de la mañana las

Voz 2 00:12 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:20 muy buenos días el gobierno formado en tiempo récord en el plazo de tiempo más breve de nuestra historia va a tener que hacerse dos fotos en la escalinata de La Moncloa en tiempo récord también

Voz 1275 00:30 en una semana de la foto de este viernes próximo

Voz 1727 00:33 no se cae Maxi muerta que ha tenido que dimitir como ministro de Cultura y Deporte por defraudar a Hacienda doscientos dieciocho mil euros puerta dimite en tiempo récord y que estaba pidiendo su dimisión el PP un partido pido que sólo se ha ido cuando lo han echado así es la política pero la salida del ministro la pedía también en público Unidos Podemos y en silencio prácticamente todo PSOE la situación era insostenible y en cuestión de horas se hizo una nueva marca al alza en el nivel de exigencia de nuestra salud democrática bienvenida sea después después de la división todo fue muy rápido por la noche se conocía el nombre del nuevo ministro José Guirao un hombre muy conocido en la gestión cultural ideó su primera entrevista en esta casa en Hora veinticinco

Voz 3 01:21 yo oigo la radio por la mañana situar la noche entera o por por el programa de Pepa Bueno la verdad es que yo por la noche es la radio el programa que yo digo es el suyo y luego siguen los deportes entre que termina Ramón

Voz 1727 01:37 es un gran oyente de la radio ya lo subimos anoche sobre lo que pasó a lo largo del día con Maxi muerta sólo dijo que visto desde fuera le parece un poco extraño confiesa que no se esperaba el ofrecimiento del Ministerio ya habló de sus prioridades al frente del mismo

Voz 3 01:54 todo el sector cultural como bien es sabido pues estaba con el tema del IVA por una parte que ya sea baja o en algunos casos pero quedan otros y luego está el tema de la en escenario Novo

Voz 1727 02:07 la dimisión de Maxi muerta no fue el único sobresalto del día de ayer en paralelo sabíamos que la Roja empieza el Mundial de Rusia con nuevo seleccionador Fernando Hierro que hasta ahora era el director deportivo

Voz 0858 02:20 las circunstancias son las que son y a partir de ahí acepto con con valentía lo tenía claro desde el primer momento sin duda ninguna no podía decir que no podía decir que no porque yo mismo no me lo perdonaría

Voz 1727 02:36 Julen Lopetegui ha llegado esta madrugada al aeropuerto de Barajas no ha querido hablar hoy lo van a presentar oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid el presidente de la Federación Luis Rubiales decía anoche en El Larguero que no le han gustado las formas

Voz 4 02:50 y te digo una cosa así Si las cosas se hacen bien sea habla con nosotros no hay ningún problema pero hombre a esta altura esto hay cosas que no se pueden que son intolerables

Voz 1727 03:02 el Mundial de fútbol empieza hoy España debuta mañana contra Portugal Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 03:07 buenos días Pepa con el partido inaugural desde las cinco de la tarde en el Estadio Olímpico de luz Niki de Moscú arranca el Mundial Rusia Arabia Saudí en el que Iker Casillas va a ser el encargado de llevar el trofeo dorado al césped y con Carrusel deportivo mundial desde las cuatro de la tarde hasta las ocho mientras la selección estará entrenando desde las siete y media de la tarde en Sochi donde mañana debutarán a las órdenes ya de Fernando Hierro

Voz 1727 03:27 es jueves catorce de junio los Reyes de España viajan hoy a Estados Unidos en su primera visita oficial desde que Donald Trump está en la Casa Blanca

Voz 0858 03:35 es Felipe VI se va a reunir con el presidente de Estados Unidos el próximo martes diecinueve de junio la visita llega en plena polémica por los aranceles de trampa la aceituna negra del XXXIV por ciento los agricultores calculan pérdidas por más de trescientos millones de euros en los próximos cinco

Voz 1727 03:51 la visita oficial de los Reyes por cierto dura cinco días que es el tiempo que tiene Iñaki Urdangarin para entrar en prisión tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Nóos la Asamblea General de Naciones Unidas ha condenado esta noche la presión del ejército israelí en Gaza

Voz 0858 04:15 el documento censura el uso excesivo desproporcionado e indiscriminado hizo de la fuerza contra los civiles palestinos también pide que se cree un mecanismo de protección internacional para proteger

Voz 1727 04:25 la matanza del ejército israelí se produjo el treinta de marzo la condena de la ONU ha tardado en llegar dos meses y medio en Granada aquí de nuevo en España hoy comienza el juicio contra Juana Rivas

Voz 2 04:36 mi estrategia fue proteger a mi hijo yo soy víctima y lo voy a pelear y luchar hasta que se haga justicia después de vivir con un maltratador pues la verdad es que no tengo miedo de los horarios de las

Voz 0858 04:48 Juana Rivas encanta a cinco años de cárcel por dos delitos dos supuestos delitos de sustracción de menores durante un mes estuvo en paradero desconocido con sus hijos para entregárselos al padre

Voz 1727 04:58 está condenado por malos tratos los sindicatos celebran la decisión del Supremo de prohibir que se despida interinos a los profesores interinos durante el verano para volver a contratarlos en el mes de septiembre básicamente para no pagarles las vacaciones los agentes sociales van a estudiar si esa sentencia se puede aplicar de forma retroactiva Francisco García de Comisiones Obreras

Voz 2 05:20 lo tenemos que estudiar o

Voz 5 05:22 Podemos en ese momento afrontar tanto pero la vamos a estudiar cine entender que eso puede ser así pues animamos a los propios profesores interinos a presentar los correspondientes recursos y reclamaciones

Voz 0978 05:39 una jornada más el sol va a lucir en todo momento en todo el país sólo una excepción en el extremo oriental del País Vasco y norte de Navarra nubes abundantes y alguna llovizna pero en el resto sol y temperaturas que subirán ambiente fresco o incluso frío en el interior en estos momentos durante la tarde en la mayor parte del país máximas de veinticinco a treinta grados

Voz 7 06:04 expresamos la esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada el momento oportuno el coche el coche el que piensa seguir esperando audita en el uno al treinta de junio ahora tu Audi A1 por ciento sesenta euros al mes con todos sus servicios incluidos oferta de renting de Audi Financial Services más información el Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales saudí

Voz 1508 06:30 con la vecina he visto que te has puesto alarma sin vinieron ayer los de Securitas directa instalar Mela si no es mucho lío te metes en la web de Securitas Direct tipos es calcularlo online tardas nada además de la dejen instalada el mismo día

Voz 2 06:45 la empresa Liberty hablaremos en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres cero calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 07:05 son las siete y siete las seis y siete en Canarias todo va deprisa deprisa últimamente en nuestra vida en nuestro país esta mañana jura o promete su cargo el nuevo ministro de Cultura y Deporte José Guirao como gestor cultural que ha sido director del Reina Sofía durante siete años un perfil muy distinto al del dimitido Maxine muerta cura o prometen zarzuela un acto que también se ha precipitado porque los reyes se van después de viaje oficial a Estados Unidos María Manjavacas

Voz 8 07:33 a las once en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela se celebra el acto en el que el nuevo ministro de Cultura prometerá su cargo ante el Rey con la misma escenografía de los últimos nombramientos ante la Constitución ya sin símbolos religiosos asiste el presidente del Gobierno Pedro Sánchez la ministra de Justicia que es la que da fe del acto había prisa por celebrar este acto porque justo después los Reyes emprenden ya viaje a Estados Unidos en el que visitarán las ciudades de Nueva Orleans San Antonio y finalmente un Washington donde el presidente de los Estados Unidos Donald Trump recibirá los reyes en la Casa Blanca un viaje en el que se estrena como ministro de Exteriores Josep Borrell

Voz 1727 08:13 han pocos minutos y pasadas las ocho de la mañana cuando saltaba ayer la noticia sobre Maxi muerta había defraudado a Hacienda más de doscientos mil euros tributado a través de una sociedad Hinault como persona física trató de explicarse y Moncloa trató de sostenerlo en el cargo durante unas horas de buena parte del día sin éxito la presión subió inevitablemente como ha subido el listón de la exigencia ética tras la moción de censura Huerta acabó presentando su dimisión eran las siete de la tarde se va con un punto de enfado seis días después de ser nombrado sin admitir siquiera que debió advertir a Pedro Sánchez que tenía este problema fiscal cuando le propuso ser ministro

Voz 8 08:56 me voy para no partir mes yo voy para que el ruido de toda esa jauría lo para todo el proyecto que es en lo que creo que no se rompa este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país

Voz 1727 09:10 ayer fue claramente un día de locos en España la única ventaja es que llevamos unos cuantos José Luis Sastre

Voz 1071 09:17 hola Pepa cuando acabó el día hay dejó de temblar el suelo quedaron todas las frases desperdigadas por las portadas de los periódicos ingleses sabía bien de quién era cada una unos vienen y otros van había dicho Fernando Hierro antes de que hubiera hablado máximo Huerta que alegó a su vez que lo importante era defender el proyecto al estilo de lo que hubiera podido decir Luis Rubiales estábamos en tarifa plana de convulsiones de todo tipo pero la novedad es que ahora se juntan las políticas con las deportivas los dos campos donde más vive este país sus pasiones ha dimitido ministro ya han echado aún seleccionador pero nadie podría descartar del todo que no hubiera sido al revés que en echaran fuera el ministro y el seleccionador buscará su propia salida la Federación de Fútbol y el Gobierno prometen transparencia pero la verdad es que tardaremos en saber lo más interesante que es la intrahistoria que conversaciones hubo para que La Moncloa pasar de de apoyar a Huerta dejarle caer fue la jauría o la hemeroteca cómo fueron las reuniones en el vestuario español en Rusia hasta la caída de Lopetegui quién iba a decirle en fin a Urdangarin que le costaría hacerse hueco entre tanto titular pero se ha acelerado el tiempo y lo que uno había imaginado se desvanece

Voz 1727 10:19 al cabo de siete días son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 9 10:26 el

Voz 10 10:27 esos doce subirnos al tren de la noticia Renfe con motivo de la celebración este fin de semana del Gran Premio de Catalunya de motociclismo Renfe ofrece veintidós mil plazas adicionales en los trenes de cercanías con parada en Montmeló esta oferta se suma a los servicios habituales lo que permitirá a los aficionados y disponer de un tren Barcelona Montmeló cada quince minutos en las horas de mayor afluencia

Voz 1727 10:49 los horarios se pueden consultar en la aplicación de

Voz 10 10:52 en Cercanías Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 12 11:00 tienes que ensayar a la hora de la siesta mañana tengo exámenes esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento

Voz 13 11:06 si estás pensando cambiar de casa es el momento de hacerlo porque con el precio de la Hipoteca BBVA sin comisión de apertura te costará menos recibirte consulta condiciones en nuestras oficinas en BBVA punto es

Voz 14 11:17 de de UPA creando oportunidades

Voz 2 11:21 superiores a veinticinco euros un veinticinco por ciento de descuento una selección de productos marca día ficha

Voz 10 11:27 día pasión por nuestros colores Si piensas que sólo por ser joven te han subido el precio de tu seguro de coche siga escuchando

Voz 15 11:35 noche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros de bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutua punto es

Voz 16 11:49 tobillos carburantes te atascan el método

Voz 7 11:53 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 17 12:01 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a destino

Voz 7 12:06 los factores más información en BP te lleva más lejos puntos

Voz 17 12:09 com

Voz 1432 12:11 Nos auto seguimos bajando los precios ahora para jamás el precio de toda nuestra gama de aceites de motor ven auto encuentra el aceite que tu coche necesita al mejor precio

Voz 18 12:23 más información en hora auto punto es y en tu centro honor auto no auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 10 12:30 hola soy Antonio Resines Josep que a partir

Voz 19 12:32 ahora vamos perdiendo memoria propuesta aconsejo que tome de Memory de memoria ayuda agilizar tu mente de acordarse de todo recuerda en memoria de Pharma autobuses

Voz 10 12:40 han tan espesa ahora toda la gama de máquinas inicia por sesenta y nueve euros y cincuenta cápsulas de regalo para nuevos socios sólo del cuatro al treinta de junio en nuestras boutiques en Nespresso punto com o en el novecientos dos cinco

Voz 7 12:54 nueve dos cinco nueve y fiel a la calidad inconfundibles

Voz 20 12:58 expresa escaso buenos días señor el destino que tener

Voz 10 13:03 a elegir al ganador del bote de la Primitiva

Voz 20 13:06 a señor quiero a alguien vale

Voz 21 13:08 lo que luche contra las fuerzas de otras dimensión de ser osado busco a la hora de usar su super pobres ha vuelto a pasar la noche leyendo tebeos señor

Voz 20 13:20 cómics ignorante mis

Voz 16 13:23 el destino es que fechas ahí puede elegir a cualquiera por el bote de cuarenta y seis millones de euros de la primitiva en no te la juegues en sala

Voz 7 13:31 y los juguetes cobrase en vida si los coches hablase la mejor colección de Pixar Domingo diecisiete de de Toy Story

Voz 20 13:39 la ensaladilla rusa anda el filete ruso no si soy una montaña rusa

Voz 7 13:46 después de todo lo que vas a vivir con La Roja volverá a la normalidad no será fácil pero tranquilo hay vida después de Rusia durante este mes disfruta de las ofertas exclusivas en toda la gama Seat queda mucho verano por delante sea socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol vamos algo grande

Voz 22 14:05 aquí tenemos in House los de Borja pues tenemos esta noche la cuenta un corredor de bolsa

Voz 23 14:11 Samsung Galaxy estuve aquí otra allá de ese nueve Westerwelle plus pero

Voz 22 14:15 lleva un Samsung Galaxy S nueve US nube Plus tiramos tiene euros de regalo Tiki en euros extra entre Artur Mar por usar del trece al diecinueve de junio sólo once dos i Phone House punto es

Voz 24 14:28 en la Cadena Ser

Voz 2 14:29 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 14:32 las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias el Aquarius viaja a España ajeno a la tormenta política que ha desencadenado en Alemania Angela Merkel desautoriza a su ministro del Interior que pretende crear el ministro una alianza Roma Berlín Viena para endurecer la política de inmigración en Europa y las relaciones entre Francia e Italia se deterioran por horas Emmanuel Macron ha criticado con dureza las políticas del ultra Matteo Salvini Coma ha congelado la visita del primer ministro italiano París

Voz 1623 15:02 indique al presidente Macron

Voz 25 15:05 es factible retomar y maquina y no de

Voz 7 15:07 la inmigración le pido al presidente Macron que pase

Voz 1727 15:10 la palabra los hechos y acoja mañana mismo a los nueve mil migran antes que se comprometió a acoger es el desafío lanzado el vicepresidente italiano al presidente francés en plena polémica entre los dos países por el cerrojazo de los puertos italianos la odisea del Aquarius muy criticados por el Elíseo respuesta de Roma ha sido convocar al embajador francés y cancelar una reunión de los dos ministros de Economía los que los dos países que se iba a celebrar hoy en París

Voz 1275 15:43 vámonos al cine que está muy mal la actualidad Belén Rueda vuelve a protagonizar una

Voz 1727 15:47 película de terror se titula No dormidas es un thriller uruguayo en el que su compañera de reparto Natalia de Molina se mete en la piel de una joven actriz que se somete a una nueva fórmula de interpretación

Voz 1491 16:01 Sada en no dormir Pepa Blanes el cine de género sigue marcando tendencia en nuestro país ahora una de las musas del terror español Belén Rueda protagoniza no dormidas un original thriller uruguayo de suspense en la que una actriz joven Natalia de Molina sigue a rajatabla un estricto plan de trabajo de una veterana actriz no dormir para meterse mejor en los personajes está alcanzando las ciento ocho horas cinta

Voz 2 16:24 el Camp Nou

Voz 1491 16:27 Natalia de Molina ha cambiado el acento por interpretar este papel que indaga en la entrega de la artista y en las pulsiones de la vida y la muerte pero

Voz 1508 16:34 Ángel femenino con recorrido como todos los que he interpretado hasta ahora tengo la suerte que me llegan proyectos con personajes femeninos muy muy interesante con mucha capa una mujer muy compleja fuera de lo del Cristo que a lo mejor estamos va acostumbrado que poco a poco también está rompiendo con todo

Voz 1491 16:52 no es la actriz acaba de terminar el rodaje de Lisa hay Marcela nueva película de Isabel Coixet sobre la primera pareja de lesbianas españolas que ese caso burlando la ley

Voz 26 17:01 en mil novecientos uno fue Won

Voz 27 17:06 es tiempo para nosotras con Festina ICREA regalos para poder disfrutarlo hasta el diez de julio regalan un reloj Festina con un importe mínimo de noventa y nueve euros recibirá tres distintas experiencias de bienestar belleza y fitness sólo con Festina

Voz 2 17:23 Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita de escuchar las seis y ustedes agendas de servicios útiles

Voz 1508 17:40 buenos días y tiene previsto ir a Rusia a ver el mundial de fútbol el Ministerio de Asuntos Exteriores recuerda que hay una web con consejos e información útil la ya está disponible en esta dirección Welcome dos mil dieciocho punto com barra es en la web les recuerdan por ejemplo que no podrá entrar en el estadio sino lleva su pasaporte de aficionado un documento que se tramita online y no sólo eso en la web encontrará la información esencial para saber cómo desplazarse en cada ciudad y una Guía de conversación básica para poder entenderse incluso

Voz 2 18:11 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 28 18:18 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón y que me dejara dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón

Voz 26 18:27 Margarita es algo que podré pagarte Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 29 18:34 pues si con el voto el viernes del oro por igual

Voz 14 18:37 nos vamos yo ahí lo dejo ahí favores que sólo noventa

Voz 2 18:40 millones de euros pueden devolver este viernes bote de noventa millones con el Eurojust de la ONCE y además un segundo premio de veintitrés millones de euros millones para dar Tamada

Voz 31 18:56 siempre está asustado rápido bloque le reprocha que antes hay que mirar muy bien las cosas

Voz 32 19:05 no ha jugado sucio más el señor Florentino que le ha salido casi redonda no tiene que pagar clausura tiene el entrenador desde ella se evita que pueda fracasar con la selección después de ficharlo

Voz 1491 19:19 la de Rosa de Madrid Carmelo de Valencia es la opinión mayoritaria entre los oyentes y aunque no es viernes algunos de mes revelan y se adelantan a la barra libre claro que con razón Mari Cruz Vitória

Voz 33 19:29 como mujer con una persona con discapacidad me siento indigna y más con las declaraciones que exigiría Si yo fuese del PP la dimisión de esa persona no se puede insultar a así a las personas con discapacidad

Voz 1508 19:46 aquí también a lo suyo Curro de cacería

Voz 20 19:48 que Iñaki Urdangarin le queda tres o cuatro día para entrar en la cárcel mucho ruidito se ha organizado para intentar tapar que INTA Fable

Voz 1491 19:59 gracias a todos

Voz 34 20:04 hoy por hoy

Voz 2 20:12 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:18 qué tal buenos días trece grados ahora mismo en la Gran Vía como ayer mucho sol algunas nubes y termómetros que empiezan a

Voz 1161 20:24 Nozar los treinta grados

Voz 1275 20:25 en las horas centrales del día a casi trescientos becarios de la Autónoma de Madrid tienen que declarar esta mañana como testigos ante el Juzgado de lo Social de la capital que investiga se hicieron practicas ilegales la Inspección de Trabajo acusa al la Autónoma de cubrir puestos de trabajo estructurales con estos becarios Ile reclama más de trescientos mil euros Adela Molina

Voz 1161 20:43 que su Santiago estudia segundo de económicas en la Autónoma de Madrid en dos mil dieciséis la universidad le ofreció hacer unas prácticas extra curriculares en la biblioteca

Voz 35 20:51 me iba dando cuenta que estaba haciendo estaba asumiendo la prácticamente las mismas funciones que que nuestros compañeros esas filiales administrativos que también estaban con nosotros sé que mostrador no

Voz 1161 21:02 Jesús también se dio cuenta de que aquel trabajo no tenían nada que ver con sus estudios

Voz 35 21:06 no tenía ninguna relación absolutamente con nuestra formación no porque lo único que que coloca vamos y recogíamos libros de economía

Voz 1161 21:13 una Inspección de Trabajo determinó en mayo de dos mil diecisiete que la universidad está usando becarios para cubrir puestos estructurales

Voz 35 21:19 teniendo en cuenta el salario de un becario de dieciocho horas que no llegaba a los trescientos euros pues con el salario de un trabajador normal de un auxiliar podían contratar a cuatro varios entonces por pues tenían mano de obra a precio irrisorio

Voz 1161 21:37 el asunto está siendo investigado por el Juzgado número siete de lo social de Madrid que hoy ha citado a las partes para que le comuniquen que les representa la Seguridad Social reclama a la Universidad Autónoma más de trescientos mil euros según los afectados por el pago indebido de sus

Voz 1727 21:51 infracciones

Voz 1275 21:54 jueves catorce de junio el PSOE de Pinto va a pedir la reprobación de la concejala del PP que justificó la prostitución para discapacitados y feos titulares con Javier Cámara

Voz 0047 22:02 las asociaciones de discapacitados han mostrado también su malestar con las declaraciones de la concejala del PP de Pinto la Federación de Asociaciones de Discapacitados de Madrid exige una disculpa y el CERMI considera que esas declaraciones incurren en desprecio hacia las personas con discapacidad

Voz 1275 22:15 una pareja homosexual ha presentado una denuncia contra el dueño de un piso de alquiler de Madrid que se echó atrás al enterarse de que los inquilinos serán gays cuando ya estaba todo apalabrado y el dueño conoció que eran pareja no quiso alquilarlas a vivienda según dijo porque había gente mayor viviendo en el edificio que no lo entendería

Voz 0047 22:28 las familias del colegio Uruguay el único del barrio más pobre de Carabanchel van a protestar esta mañana ante la Dirección del Área Territorial de Madrid capital de educación contra la supresión de una línea el curso que viene un recorte que según denuncian va a afectar a la calidad de la enseñanza de la población desfavorecida desfavorecida de la zona

Voz 1275 22:45 hoy termina el plazo para que el equipo femenino de voleibol Madrid Chamberí encuentre un patrocinador el club ha conseguido pasar a la primera división pero no podrá aceptar la plaza sino encuentran una empresa patrocinadora necesitan

Voz 1727 22:56 cien mil euros

Voz 1275 23:03 bueno punta siete y veintitrés minutos de la mañana la situación en las carreteras dgt Teresa Serrano la de nuevo

Voz 10 23:08 eh

Voz 36 23:08 buenos días pues a esta hora se complica la circulación sobre todo de entrada a la capital madrileña helados en Torrejón San Fernando en la A tres Santa Eugenia en la A cuatro en varios puntos Valdemoro Pinto enlace con la M treinta en la A42 desde Illescas en Toledo en Parla allí en Getafe la cinco Alcorcón y Campamento en las seis Majadahonda y El Plantío y en la M cuarenta varios tramos sentido norte

Voz 1275 23:31 en la capital como despierta el tráfico esta mañana pantallas Lourdes Solís buenos días

Voz 37 23:35 buenos días despierta a la ciudad con un tráfico tranquilo fluido como es habitual está ahora mayor circulación en el Paseo de Santa María de la Cabeza y la franja sur de la M30 hasta el domingo se están celebrando las fiestas de San Antonio de la Florida en el distrito Moncloa Aravaca debido a ello la circulación en vehículos privados por esa zona puede complicar su un poco sugerimos a utilizar el transporte público y por último para esta noche en el Palacio de los Deportes David Bisbal se presenten concierto por lo que puede aumentar la circulación entorno a las calles aledañas a la Avenida Felipe II zona de Goya

Voz 1275 24:12 el balón cuentas iban a concierto de Bisbal se mueven por la zona esta noche el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:17 buenos días hoy veremos algunas nubes más sólo darán tono blanquecino al cielo igualmente seguir haciendo sol con temperaturas más altas durante la tarde de noche siguen bajando con facilidad ambiente fresco ahora mismo pero esta tarde vamos a pasar de los veinticinco grados en toda la comunidad en el área metropolitana y al sur de la comunidad nos acercaremos a los Veintiocho los próximos días máximas ya alrededor de los treinta grados pero de noche seguirá refrescando

Voz 20 24:41 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 1623 24:45 de arrendamiento el tranquilizar el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea

Voz 20 24:58 a ofrecer gratis el certificado energético

Voz 1623 25:00 le practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com eh

Voz 16 25:18 Elige calidad al mejor precio con Amis sea cual sea tu destino de ayudamos a llegar hasta el reserva ya que alquila tu coche hasta el tres y uno de agosto y si tienes tu tarjeta Iberia Plus recibirá el doble diarios que entrarán en el sorteo de diez premios de cien mil alquila con cannabis

Voz 2 25:31 sus vuelos realidad más información en Aris punto es novecientos dos ciento treinta y cinco quinientos treinta hace nos esforzamos más

Voz 1623 25:40 Quique parece construir tu futuro mientras otros construyen

Voz 7 25:43 castillos de arena ven a la escuela de alta cocina en Madrid y apuesta por tu pasión este verano con nuestros programas intensivos podrá formarse en cocina pastelería o cocina española que está preparado le cordón en Madrid maestros de la alta cocina

Voz 38 25:59 los calcetines y chanclas junto no va mucho pero un hacia GLP con etiqueta eco que circule los días de restricciones que aparque con descuento y un buen precio eso sí va bien Kun yo descubre la gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales verá el están Renault Dacia en el evento autoras del quince al diecisiete de junio en la plaza de Colón Súmate al movimiento inteligente

Voz 39 26:19 el grupo Renault voy besa a Ana dices le ha ido bien ha tenido suerte es consultora pero si miras detrás de su suerte verás todo el esfuerzo que dirijo a lograrlo yo lo sé bien soy Yolanda Verdasco fui su profesora y trabajé duro a su lado

Voz 40 26:34 la última cumplimos dice nuestra bajando el dato de los que se ganan nuestro suerte footing

Voz 2 26:39 la Universitat On line basta cara

Voz 10 26:41 sabes ese momento en el que dijiste va a menos

Voz 41 26:44 compro un caddie furgón y luego ahora no luego ahora City

Voz 7 26:47 ya era tarde no lo dejes pasar sólo hasta fin de mes tu Cádiz desde sólo cinco euros al día castellano pague en tu concesionario oficial de Volkswagen Vehículos Comerciales en Madrid descubre el mayor stock de entrega inmediata nuestros descuentos irrepetibles en calle Sofía dieciocho

Voz 41 27:00 con Volkswagen madrid punto es el Ballet Nacional de España presenta cuarenta años en imágenes una exposición que recorre su apasionante historia desde sus orígenes hasta la actualidad el ocho al veinticuatro de junio visite disfruta nuestra exposición en Casa de Vacas del parque del Retiro de lunes a domingo de diez a veintiuno horas todos somos danza española todos somos Ballet Nacional de España

Voz 7 27:27 hola

Voz 42 27:29 buen sabor de boca tras pagar por puestos políticos

Voz 16 27:33 la calidad y la primera novela aterra más en aparecer son las cuñas de queso letras ciento cincuenta gramos

Voz 1508 27:40 portadas ahorra más el diez

Voz 16 27:42 no

Voz 2 27:46 hoy por hoy las noticias de Madrid

Voz 1275 27:50 el bilingüismo funcionó al menos así lo considera el consejero de Educación ayer ante los periodistas Rafael Van siguen mostró numerosos datos que hoy desgranará en una comparecencia a petición propia en el pleno de la Asamblea básicamente esas cifras concluyen que los alumnos de centros bilingües obtienen mejores resultados académicos que los demás los críticos no lo niegan las notas son las que son lo que creen es que el sistema bilingüe segrega sólo las familias con más recursos pueden conseguir que sus hijos terminen su etapa obligatoria del bilingüismo información de Javier Jiménez

Voz 0887 28:16 actualmente hay trescientos sesenta y nueve colegios y ciento cincuenta y dos institutos públicos bilingües lo que supone el cuarenta y seis con seis y el cincuenta con siete por ciento de los centros públicos de la región respectivamente un sistema que según el consejero funciona y así lo demuestran dice distintos estudios internacionales evaluaciones externas

Voz 43 28:33 no hay para esos alumnos Bening Wes ningún perjuicio por el hecho de haber tenido materias en inglés y sin embargo se alcanza un nivel de inglés que su nivel de inglés

Voz 0047 28:44 en realmente notable mejores resultados en primaria y en secundaria también ligeramente la no

Voz 0887 28:48 otra media de los alumnos que se presentaron en la PAU de dos mil diecisiete la antigua selectividad el bilingüismo cumple así catorce años en la Comunidad un tiempo en el que ha multiplicado su presupuesto por diez pasando de cuatro a cuarenta

Voz 1275 29:01 sangría David mandaba ayer un mensaje de tranquilidad a las familias por el amianto que puede haber en el ochenta por ciento de los centros educativos de la región según las estimaciones de Comisiones Obreras el consejero insiste en que acometerán las obras pertinentes que vayan viendo pero asegura que no habrá una evaluación de todos los centros

Voz 1508 29:15 para comprobar si tienen este material Toxo

Voz 1275 29:17 co en su estructura sobre el amianto presente en el metro de Madrid ha llegado a los tribunales a los juzgados de lo Social la primera demanda de uno de los trabajadores enfermos por la exposición a este material se llama

Voz 1727 29:28 Julian tiene sesenta años empezó a trabajar

Voz 1275 29:30 en el setenta y nueve en el mantenimiento del metro donde estuvo toda su vida laboral el año pasado la Seguridad Social le reconoció la incapacidad laboral por enfermedad ahora este trabajador reclama metro una indemnización de casi cuatrocientos mil euros digamos enseguida a las siete y media de la mañana trece grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 1 30:03 sí así es

Voz 1727 30:05 hacia a las seis y media en Canarias en la Cadena Ser

Voz 2 30:14 hoy por hoy

Voz 4 30:20 para comunicar que nos hemos visto obligados a prescindir de seleccionador nacional y mirando al futuro hemos tomado una decisión

Voz 2 30:29 una decisión muy dura que nunca tomarla

Voz 4 30:33 de hecho pensando de manera autónoma pensando en las dos cosas que más creo en esta vida la cultura y la transparencia en la política de cesiones que se tiene que tomar en función de unos valores

Voz 8 30:48 de toda esa jauría no para para el proyecto que es en lo que creo que no se rompa este proyecto ilusiona

Voz 4 30:54 de los futbolista van a hacer todos lo que te a su alcance para llevar a la selección dejó posible no

Voz 1727 31:01 nunca antes se había dimitido ministro a los seis días de llegar al cargo nunca antes se había destituido aún seleccionador nacional a veinticuatro horas empezar un Mundial pero el guionista de este mes en España nos tiene acostumbrados ya a los giros inesperados así que comenzamos el jueves catorce de junio sin Maxi muerta phishing Julen Lopetegui en sus cargos a puerta lo sustituye un experimentado gestor cultural José Guirao Lopetegui un histórico con el fútbol Fernando Hierro por las redes sociales vuela una foto de Huerta y Lopetegui antes de que la selección volara a Rusia en medio de los dos está el Rey Felipe VI y los dos extremos de la foto se han borrado como en Regreso al futuro esa es la foto el verbo del día en la prensa nacionales fulminar Javier Alonso

Voz 0858 31:48 lo encontramos en el país que dice que Hierro dirigirá a la selección tras el despido fulminante de Lopetegui en el periódico que habla de un Lopetegui fulminado para ABC y La Razón el fulminado es el ex ministro de Cultura Maxine Huerta que cae como hizo el país por defraudar a Hacienda el Confidencial cuenta que fue la presión del equipo de Sánchez y de varios ministros la que hizo caer al ex ministro mientras que el diario punto Es asegura que Sánchez sacrificó al ministro para mantener intacto el discurso regenerador pero el calificativo más duro de la mañana se los reserva al mundo para ese relevo en la selección española enfrentados fotos

Voz 0047 32:23 de de Lopetegui Pepa titula ridículo mundial

Voz 1727 32:27 caos au psicodrama así leen fuera de España la destitución de Lopetegui aunque lo que más les importa Marina Fernández es iba a afectar como nosotros al rendimiento de las

Voz 1491 32:37 lección el analista de la BBC Guillem Balagué es optimista aclaró que es español puede llegar lejos todavía la selección sí porque los jugadores dice son los mismos que ayer The Gardian cree que las posibilidades de España han visto dramáticamente reducidas Mon repasa el efecto mariposa dice de la marcha de Zidane que ha asumido cree a una favorita como España en el desorden cuántas víctimas dejará este psicodrama Se pregunta Libération que recoge también el primer golpe al Gobierno de Sánchez la dimisión de Maxine Huerta y que lleva a su portada en papel la bronca entre París y Roma por el Aquarius por este asunto precisamente entrevista conjunta en varios medios europeos al ministro Borrell abre el Süddeutsche alemán sino no hay cooperación europea sobre los migrantes Schengen advierte colapsara

Voz 1727 33:17 entre toda la marabunta informativa del día de ayer quizá pasaron desapercibidas estas palabras de la concejal del PP de Pinto en la Comunidad de Madrid que se llama Rosa Ganso Ike decía esto en un pleno

Voz 44 33:29 en MP3 son puto euros vale pero usted sabe una situación de esos porteros es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio hay personas te la vida pues apostar nativa no tienen posibilidad de utilizar este estos servicios para que así que vamos somos todos rubios y jugó apaciguamiento bonitos

Voz 1727 33:56 se han oído bien dice que muchos hombres con discapacidad o feos utilizan la prostitución porque no les queda otro remedio SER Madrid Sur David Sañudo buenos días si buenos

Voz 0047 34:06 es lo va a hacer en el propio Ayuntamiento de Pinto el PSOE que ya en el momento de estas declaraciones respondía a la concejal del PP lo hacía la edil Lorena Morales en ese mismo pleno

Voz 2 34:13 el ingiere ahí

Voz 44 34:16 sea como excusa para abusar unas mujeres porque esas mujeres que están por necesidad de tonalidad Ésta es solo mío Landas Yolanda es una porque ése sea Se cree en el derecho en el derecho de utilizar el cuerpo como si fuera un objeto no es simplemente más que el reflejo del machismo

Voz 0047 34:35 por su parte el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI dice que estas declaraciones y esa justificación incurre en un desprecio hacia las personas con discapacidad la Junta de Andalucía anuncia un protocolo anti

Voz 1727 34:47 puso sexuales en el campo andaluz y lo hace después de las sucesivas denuncias de las temporadas marroquíes en la campaña de la fresa un grito colectivo de las temporadas que hasta el momento no había tenido eco Radio Huelva Lucía Vallellano

Voz 1508 35:00 frente a los abusos en el campo educación el protocolo contempla formación de género para encargados de fincas e información a las mujeres en sus derechos siendo servicio a los a los que pueden recurrir Rosa Aguilar consejera de Justicia e Interior formación

Voz 26 35:15 lo ha encargado a los captados en ligero a la persona que están responsabilizado la finca y que tienen relación con la trabajadora y con los trabajadores información pleno y total a los trabajadores

Voz 1508 35:27 hay que recordar que hay tres investigados en Huelva por abusar de temporeros en fincas de Vogue

Voz 1727 35:32 SER Almonte y Aljaraque y ahora tomamos aire porque comienza el festival predilecto de muchos españoles y el más innovador el Sónar de Barcelona que este año por cierto sopla veinticinco velas Radio Barcelona Crisol Tuá

Voz 45 35:50 se abre las puertas con valores seguros como Laurent Garnier James Murphy Too Many Dj's también habrá colaboraciones sorprendentes como el Niño de Elche con el bailaor Israel Galván Enric Palau codirector del festival dice que esta edición apuesta por el talento de futuro

Voz 46 36:05 pones ritmos digamos latinos pero que es

Voz 1727 36:08 Annan que ve la mano del Trapsa

Voz 46 36:11 suman con sonoridades la locales que dan de sí

Voz 45 36:14 qué proyectos únicos entre las ciento cincuenta actuaciones sobresale el nuevo show de los virtuales Gorillaz el retorno de Alcidi Soundsystem o un esperado Thom Yorke no tocará temas de Radiohead sino que presenta su proyecto electrónico el talento más cercano con proyección internacional severa en estrenos como el nuevo espectáculo de la flamenca Rosalía que se acerca la electrónica o la colaboración entre Refree el cineasta Isaki Lacuesta

Voz 47 36:42 nueve millones sabes España es el segundo país donde más ha tocado el botes de Euromillones el viernes pasado diecisiete millones en Barakaldo lo veo venir el próximo

Voz 1508 36:53 otro bate de Euromillones que se queda en España

Voz 48 36:56 enhorabuena al ganador Euromillones no hay nada más grande

Voz 49 37:00 por último minuto de partido no es fácil remontar ahí este Ramos que se la pasé Iniesta que se la lleva sigue sigue no sólo Give fin del partido pero espera a oportunidades después del minuto noventa durante este mes tienes ofertas exclusivas en toda la gama Seat Seat socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol vivamos algo grande

Voz 20 37:21 a Alberta la

Voz 2 37:27 Bin antitaurino

Voz 10 37:31 si tienes penoso pitidos en los oídos Tomás sonó Beat una cápsula el día de esas molestias auditivas recuerda a menos consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 7 37:42 el límite para que sean dos Line bajo teja solucionan las goteras y humedades de mi tejado para siempre

Voz 50 37:48 no deja de REC único en el mercado con sistema innovador de doble capa de resina hizo la P de seguridad la solución definitiva a las goteras y humedades con treinta años de garantía un con

Voz 41 37:58 hoy irrepetible para que los vivas cuando quieras el país presenta más Gul la Sessions con Quique González y los detectivesco una entrega exclusiva ah compuesta por un CD doble en el concierto que la banda dio en la última edición de Mc Cool y un libro con las mejores fotos y la crónica del concierto Domingo diecisiete por sólo nueve con noventa y cinco euros con El País

Voz 7 38:19 es usar gafas cuánto hace que no te graduadas ve una visión la gratis si lo necesitas tratemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento si las que elijan sólo en visión

Voz 10 38:30 Carlas metemos el césped en la lavadora hay cortamos la ropa

Voz 4 38:33 necesitas ya la Quincena confort terapia

Voz 51 38:35 hoy no sólo está el veintitrés de junio tu Citroën desde ocho mil novecientos cincuenta euros de regalo hasta tres mil seiscientos en equipamiento primer mantenimiento y hasta mil euros en vehículos en stock

Voz 10 38:47 entiendo que condiciones en Citroën punto es

Voz 12 38:51 Teo tienes que ensayar a la hora de las y esta mañana tengo exámenes esto habitación se nos queda pequeña para tanto talento

Voz 13 38:57 si estás pensando cambiar de casa es el momento de hacerlo porque con el precio de la Hipoteca BBVA sin comisión de apertura P costará menos recibirte consulta condiciones en nuestras oficinas de BVA punto es

Voz 14 39:08 de de UPA creando oportunidades

Voz 7 39:14 qué tal muy buenos días feliz jueves tienes que saber muy bien quién eres para estar a la cabeza y marcar ese camino tan importante y en Rioja lo saben desde sus inicios por eso ojo

Voz 1727 39:26 la primera Denominación de Origen Calificada

Voz 7 39:28 en nuestro país en España cuando uno sabe quiénes pide un rioja

Voz 52 39:35 el ojo izquierdo que yo pero

Voz 53 39:38 hola comenzamos hoy ya a la programación especial de la Cadena SER por el Mundial de fútbol así un poco antes de lo habitual el ojo izquierdo que hoy pide un poco de humildad por favor buenos días Pepa

Voz 1100 39:51 cosas que no gustan y alguna que gusta no gusta absolutamente nada quemarse en Huerta haya tenido que dimitiera por lo que ha dimitido y repugna la idea de que quiere contar a la cosa que él estaba dando un regalo en Convent hable muy superior por cierto a los méritos contraídos a lo largo de su vida Tino gusta tampoco esa despedida de marido despechado ahí se quedan ustedes malas gentes jauría dijo el que yo me voy con la cabeza bien alta pues no en absoluto que mejor será incline la cerviz a usted le han echado porque es defraudar a Hacienda esto es a ustedes y a mí mismo hagan lo que hagan los demás porque a ustedes les alumbraron ministro ya no es como los demás está claro injusta la reacción rápida y todavía pudo ser más fulgurante de un Gobierno que quiere demostrar desde el primer momento que aquello de tolerancia cero era exactamente eso

Voz 10 40:48 el hijo Izquierdo

Voz 26 40:54 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno sabes qué

Voz 1727 41:19 diariodehoyporhoy del catorce de junio del año dos mil dieciocho escribe Eloísa Álvarez el diario de hoy es un homenaje a un compañero ya todos los enfermeros y médicos que atienden a pacientes al final de su vida

Voz 55 41:31 hola me llamo el barrio de soy médico de profesión trabajó en equipo de atención domiciliaria así

Voz 10 41:39 sí hubo algún trabajo

Voz 55 41:41 funciona el final de la vida es un trabajo de acompañamiento tanto al Barcelona como a las familias este diario se lo quiero dedicar a mi compañero José María hijo el ha sido enfermero de profesión durante muchos años y nos dejó hace aproximadamente dos semanas en primer lugar yo quería agradecerle toda su labor profesional principalmente todo todo lo que nos enseñó a nivel personal el profesional en los traslados en coche durante nuestra jornada laboral siempre sonaba la música o la radio quiero dedicarte estas palabras de espero que donde esté tiene suene la música que te acompaña de tu vida estéril pequeño homenaje yo espero que a través de las ondas de extrarradio

Voz 1727 42:31 un taladro gracias Eloísa por de emoción a la antena de la SER

Voz 0047 42:38 Lucía Taboada buenos días buenos días Pepa para firmar una página de este día área manden a seis tarea diaria de arroba Cadena Ser punto com nosotros les llamamos las grabamos

Voz 47 42:54 tú sabes España es el segundo país donde más ha tocado el pote de Euromillones el viernes pasado diecisiete millones en Barakaldo lo veo venir el próximo

Voz 1508 43:05 otro bote de Euromillones que se queda en España

Voz 48 43:07 enhorabuena al ganador Euromillones no hay nada más grande

Voz 20 43:13 ahí están ya salta al terreno

Voz 1623 43:15 selección con los mejores integrantes de su categoría

Voz 10 43:18 el grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir

Voz 1623 43:20 toda la emoción en nuestro seiscientos

Voz 2 43:23 celebro la llegada de la selección Opel lleva es el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU esta fin de mes

Voz 10 43:36 la consulta condiciones en Opel punto es que fáciles acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado el corteinglés que los revisamos continuamente para que veas lo buenas que son

Voz 7 43:46 ahora tienes un jamón de cebo ibérico cincuenta por ciento raza ibérica pieza de siete kilos y medio por ciento treinta y nueve euros con regalo de un queso curado de tres kilos Dulcinea valorada en treinta euros Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida usas gafas cuánto hace que no te graduadas vena visión gratis si lo necesitas tratemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento si sólo en visión la hasta el deporte lo vivimos y lloramos conecto relanzar nuestra tienda gasto entre Yemen Astor punto as punto com ardiendo Leire a Aspar los apasionados del deporte

Voz 16 44:22 subir a la montaña de todo y a todos contigo y eso es lo que mil euros no es un gustito es un gustazo consigue

Voz 1508 44:32 el XXXI T tuvo o columna desde quince mil euros con los inigualables de san John en nuestra juicio descubre que hay

Voz 10 44:39 es que cuesta muy poco las necesidades de tu empresa siempre están en tu cabeza mientras te duchas conduce a correr hasta que todo encaja para afrontarlas como ahora que escuchos que en BBVA no necesitas ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier

Voz 14 44:57 la oficina de BVA creando oportunidades

Voz 56 45:03 era cadenaser Henar volará en todos sus programas y formatos la bandera del idioma en su dimensión plural panhispánica con respecto a las variedades y peculiaridades de cada lugar

Voz 6 45:14 tiene libro de estilo de la

Voz 26 45:16 cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 1727 45:29 son las ocho menos cuarto las siete menos cuarto en Canarias

Voz 2 45:47 hoy edades doce estadios XXXII elecciones treinta y dos días de competición

Voz 1727 45:53 esta tarde comienza el Mundial más caro de la historia

Voz 2 45:57 Rusia y el más convulso

Voz 1727 45:59 para España Sampe que así de que ha pasado casi de

Voz 1161 46:02 apercibido Pepa con lo que hemos podido vivir en estas últimas cuarenta y ocho horas frenéticas en lo deportivo tenemos esta tarde se partido inaugural el que del que ahora hablaremos con Bruno Le Maire pero antes las aguas se van calmando ya en torno a la selección española tras una destitución que Rubiales siempre tuvo clara Javier Herráez buenos días

Voz 57 46:18 hola qué tal muy buenos días lo tenía claro desde el martes a las cinco y cuarto de la tarde cuando ya no pudo hablar con Lopetegui una vez que tomó la decisión de ser técnico del Real Madrid se enteró cinco minutos antes Luis Rubiales quería cesar a Julen Lopetegui no buscaba ninguna confirmación lo que hizo ayer por la mañana fue hablar con el propio Lopetegui para comunicárselo en persona más tarde se reunió con la plantilla y con Sergio Ramos el capitán pero tan sólo quería que el escucharán aunque lo estaban de acuerdo la mayoría de los jugadores encabezados por el Real Madrid pero la decisión estaba tomada sus asambleístas y los hombres que le llevaron a la presidencia de la Federación también lo tenían claro Lopetegui evidentemente iba a ser cesado como técnico de la selección española de fútbol el nuevo es Fernando Hierro que va a dirigir al menos en el Mundial de Rusia dos mil dieciocho al combinado nacional

Voz 1161 47:04 según Luis Rubiales que tras la jornada de locos pasaba por el Larguero junto a Manu Carreño intentando justificara una situación que jamás antes se había dado en la historia de los mundiales que una selección destituya a su entrenadora peras cuarenta y ocho antes del debut la causa

Voz 4 47:18 la forma de actuar en la forma de los valores que nosotros queremos imprimir con eso no se puede no se puede jugar a nivel profesional a nivel personal es un hombre que demostró su valía pero hay cosas que no se puede que son intolerables

Voz 1161 47:32 repitiendo tanto ayer como en la rueda de prensa de la mañana que la decisión no es deportiva se basa única y exclusivamente en el desconocimiento de la existencia de la negociación un escenario que podría haber sido diferente según él Si las formas hubieran sido

Voz 4 47:44 por respeto a lo que representa a la sede de la Federación Española hay que hacerlo contando con con nosotros y seguramente hubiera podido arreglar bien pero bueno mira ha salido a las cosas así por desgracia es una decisión muy dura que nunca me hubiera imaginado tener que todo tomarla

Voz 1161 48:00 mientras Lopetegui ya está en España y a su llegada ha acudido un hombre de la Cadena SER Pedro Fullana buenos días

Voz 0765 48:06 buenos días a las cinco menos cuarto de la madrugada ha aterrizado en Barajas el avión procedente de Moscú en el que ha regresado Julen Lopetegui su equipo ya bajo control del Real Madrid la seguridad el club ha recogido a su nuevo técnico en una furgoneta negra con cristales tintados y custodiada por la policía para evitar a los medios de comunicación acaba así un día complicado para Lopetegui regresando antes del comienzo del Mundial tras su destitución justo una semana después de viajar a Krasnodar ilusionado con el Mundial ha regresado

Voz 1508 48:35 de noche por la puerta de atrás visiblemente afectado por un desenlace que lo esperaba tras anunciarse su fichaje con el Real Madrid a esta hora ya descansa antes de pasar página con su presentación esta tarde como nuevo técnico madridista para las próximas tres temporadas

Voz 1161 48:49 gracias Pedro no ha hablado en Barajas pero sí lo hizo brevemente antes de regresar y nada más abandonar la concentración dejaba sus últimas declaraciones hasta que sea presentado esta misma tarde con el Real Madrid

Voz 26 48:59 espero Voro deseando que tira triste porque yo a ajustar prisión

Voz 2 49:08 hagamos un grandísimo Mundial estamos médico no voy a romper como ciudad podamos triste lógicamente

Voz 1161 49:19 la presentación que el club quiere que sea sobre las siete de la tarde en el palco de honor del Bernabéu aunque falta el OK del propio Lopetegui deja atrás su era arranca la de Fernando Hierro de momento mientras España está en el Mundial un encargo que el protagonista reconocía no podía dejar pasar