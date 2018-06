Hoy por Hoy (14/06/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete indican

Voz 1727 00:05 Arias muy buenos días Mario Alejandre es un compañero de la sede en Castilla y León que ayer escribía lo siguiente la Guardia Civil detiene la actualidad por circular al doble de la velocidad permitida es una broma pero tiene razón hoy amanece hemos con un ministro dimitido del Gobierno que se formó hace sólo seis días con un seleccionador nacional de fútbol cesado a dos días del comienzo del Mundial y con Iñaki Urdangarin cuñado de Rey descontando las horas para ingresar en prisión antes del lunes próximo vamos por orden Maxi muerta dimitió ayer por la tarde como ministro de Cultura horas después de que trascendiera que había defraudado a Hacienda doscientos dieciocho mil euros en una infracción fiscal cometida entre los años dos mil seis y dos mil ocho no le quedaba otra que dimitir y al presidente Sánchez que aceptar esa dimisión en unas horas resolvió Sánchez su primera crisis de gobierno partido el PSOE se ha llegado a La Moncloa reivindicando el respeto a las reglas del juego frente a un PP que durante años se ha negado a asumir ninguna responsabilidad pública por gravísimos casos de corrupción la división de Huerta vuelve a demostrar que nadie ningún partido ni nuevos ni tradicionales como ya ha quedado claro en España está libre de tener episodios de comportamientos censurable les la diferencia entre una democracia sana y exigente Illa que no lo es residen la asunción de la responsabilidad abandonando el cargo rápidamente sea por voluntad propia o inducida hoy se ha subido un peldaño más en el nivel de exigencia a nuestro nervio democrático bienvenido sea ya hay nuevo ministro de Cultura y Deportes es José Guirao que lleva al cargo llega a este cargo avalado por muchos años como gestor de espacios públicos de cultura con toda una vida dedicada a la cultura anoche estuvo aquí en la Ser en Hora Veinticinco decía lo siguiente sobre la división de su antecesor

Voz 1533 02:19 a mí no me gustaría entrar en este tipo de cosas pero visto desde fuera pues eh

este viernes habrá que volver a tomar la foto del Gobierno en La Moncloa porque la foto de hace sólo seis días se ha quedado viejo para bueno es jueves catorce de junio hay pocos elementos de cohesión en España como La Roja la selección de fútbol que en veinticuatro horas enfrente esta al Mundial de Rusia estrenando seleccionador después del cese fulminante ayer de Lopetegui al que Florentino Pérez va a presentar esta tarde como nuevo entrenador del Real Madrid la decisión del presidente de la Federación Española de Fútbol divide a la afición y provoca inevitablemente inestabilidad dudas Javier Alonso

Voz 0451 03:19 dudas porque Lopetegui llevaba dos años preparando arsenal a la selección para conseguir el segundo mundial aún así el presidente de la Federación Luis Rubiales defendía anoche en El Larguero su decisión de Chaves

Voz 0451 03:44 no se puede jugar el que preparará ahora a La Roja es otro histórico del fútbol Fernando Hierro

Voz 4 03:50 las circunstancias son las que son y ya a partir de ahí acepto gala esta responsabilidad con valentía mirando y pensando que tenemos un grupo de de jugadores de trabajadores que llevan dos años trabajando por el mundial en ese sentido no no podía defraudar

Voz 0451 04:06 con estos mimbres la selección debuta mañana contra Portugal aunque ya ayer los jugadores entrenaron a las órdenes de hierro Lopetegui

Voz 2 04:14 muy tristes pero bueno deseando que hagamos y lo ganamos

Voz 3 04:20 es triste porque ellos no voy a de Lopetegui decía esto antes de abandonar la concentración en Rusia el ex el selecto

Voz 0451 04:28 el senador ya ha llegado a España esta madrugada y el Real Madrid lo va a presentar hoy mismo

Voz 1389 04:32 esta tarde como su nuevo entrenador

Voz 1727 04:40 así que hoy antes de lo habitual saludamos a Manu Carreño que nos acerca la figura de Fernando Hierro Manu buenos días

Voz 0451 04:47 buenos días Pepa vimos a Rusia con Julen Lopetegui como seleccionador himnos vamos a ir de Rusia no sabemos cuándo ojalá que el dieciséis de julio con Fernando Hierro como seleccionador un Fernando Hierro que ya sabe lo que es estar en los Mundiales concretamente en cuatro como jugador en otro como director deportivo en su primera etapa cuando ganamos por cierto el Mundial en Sudáfrica dos mil diez en esta su segunda etapa como director deportivo todo ha dado un giro de ciento ochenta grados y acaba poniéndose en el banquillo quién lo iba a decir un hombre que parecía que estaba incluso en las quinielas para salir de la federación que tampoco podía ser de la máxima confianza de Rubiales acaba sentado en el banquillo porque Rubiales lo ha pedido va a ser su primer Mundial como seleccionador es un nombre de consenso ha sido segundo de Ancelotti en el Real Madrid puede mirar de tú a tú a los jugadores a la cara ya en el vestuario es un hombre respetado mañana se sienta en el banquillo para enfrentarnos a Portugal y en medio de todo esto el Real Madrid presentando a Julen Lopetegui como su nuevo entrenador no me extraña que Maxi Huerta haya dimitido como ministro de Deportes hasta luego Pepa

Voz 1727 05:52 hasta luego Manu a las ocho y media iremos en directo a Rusia con Manuel Jabois al lado crítico con la actuación de Luis Rubiales en este lamentable episodio y también con Antón Losada criticó en su caso con Lopetegui y con el Real Madrid

Voz 1727 06:34 y además el ex presidente balear Jaume Matas ha pasado su primera noche en la prisión de Aranjuez

Voz 0451 06:39 ya allí va a cumplir su condena de tres años y ocho meses por el caso Nóos Iñaki Urdangarin y Diego Torres tienen hasta el lunes para ingresar en la cárcel

Voz 1727 06:47 si los reyes de España viajan hoy a Estados Unidos en su primera visita oficial desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca la visita llega mientras en España ya tenemos cifras concretas de la repercusión de la guerra comercial declarada por la Administración norteamericana

Voz 0451 07:02 si en los últimos tres meses las importaciones de aceituna negra se han desplomado un cuarenta y dos por ciento también hay preocupación en la siderurgia vasca por los impuestos al aluminio y el acero Asier San Millán es el director general del grupo siderúrgico Si Derek

Voz 7 07:15 países altamente productores como puede ser el China que es el productor mundial por Turquía o India no pueden acceder al mercado norteamericano lo normal inundando Europa o con con sus

Voz 1727 07:36 y en toda Europa se tensa y agrava la polémica desencadenada por el Gobierno italiano al negarse a aceptar sus puertos un barco cargado de emigrantes naufraga

Voz 2 07:46 Nos Finder Engracia por el presidente Sánchez

Voz 0451 07:49 qué albinegro de anterior italiano Matteo Salvini ha dado las gracias irónicamente a Pedro Sánchez para acoger al Aquarius y ha pedido a España y a Francia que en lugar de criticar a su Gobierno dice cumplan sus compromisos de acogida además Roma ha convocado a consultas al embajador francés en ese país ya ha cancelado una reunión entre los ministros de Economía de ambos estados

Voz 1727 08:09 en Alemania la canciller Angela Merkel enmienda su ministro del Interior que había propuesto el ministro un eje Berlín Roma Viena para combatir la inmigración ilegal dice Merkel que la respuesta tiene que ser de toda Europa

Voz 1727 08:31 buenos días buenos días tiempo

Voz 0978 08:34 casi veraniego iba a ir a más los próximos días pero decimos casi porque a esta hora Si aún no habéis salido a la calle hace fresco o incluso frío seis grados en algunos barrios de Burgos nueve en Albacete en el Mediterráneo ya tenemos puntos donde no bajan de los veinticinco grados ahora mismo en Málaga veinte en Ibiza pero como decíamos tiempo veraniego la mayor parte de la jornada muchas horas de sol sólo esperamos algunas lloviznas entre Guipúzcoa y el norte de Navarra en el resto sol calor durante la tarde Lacy pasará con facilidad de los treinta en los valles del Tajo y el Guadiana sobretodo el Guadalquivir son las ocho y nueve la siete y nueve en Canarias

Voz 0358 10:20 la semana pasada hablábamos de la Gran Vía madrileña como objeto de criticas en Trip Advisor un tal doctor R dice en su crítica Valiente locuras esa calle que te hace sentir un borrego tupido

Voz 0451 10:30 la supuesta en Siena algo de Ras el subsuelo sería

Voz 0358 10:36 un tal hermano R titula su crítica al Museo del Prado como decepcionante gasero fui a ver qué tal muchos cuadros todos antiquísimo con unos marcos obsoletos

Voz 2 10:48 Instituto establecido a Belgrado a ver qué tal Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido Nos también en Hoy por Hoy Punto SER

Voz 21 12:47 el comienzo de una noticia es crucial conviene empezar la primera oración Fórum sujeto hinojo complementos circunstanciales que retrasen el verbo principal que debe reflejar el hecho principal

Voz 2 14:14 en la Cadena SER Hoy por hoy estamos

Voz 1727 14:22 son las ocho y catorce las siete y catorce en Canarias cuando en el año mil novecientos noventa y cinco el Museo Reina Sofía decidió retirar los cristales blindados que protegían al Guernica para acercar el mural del público al frente del Museo estaba José Guirao hoy a las once este hombre que lleva toda la vida trabajando en la cultura para tomar posesión bueno en lo que va a hacer a las once es jurar o prometo ayer como nuevo ministro de Cultura y Deportes que Maxi Huerta dimitía ayer unas once horas después de que se conociera su infracción fiscal la leíamos a esta hora más o menos en el Confidencial punto com ayer por la mañana Javier Torres jefe de Cultura de la SER buenos días

Voz 1084 15:03 buenos días Pepa

Voz 1727 15:04 dimitía o huerta por la tarde aunque sin pronunciar la palabra dimisión y culpando a la jauría

Voz 1084 15:10 se fue ayer lo anunciaba a las siete de la tarde tras haber viajado dos veces dos a Moncloa veintidós horas antes todavía creía que lo sucedido con sus impuestos no iba a pasarle factura política alguna es más creía haberle convencido al presidente Sánchez al que no había avisado antes de que como para él era un asunto personal cerrado que afectaba también a otras personas del mundo del periodismo de la cultura de el mundo profesional pues no tenía más que explicarse pero es que el tsunami Pepa era imparable sobre todo al final de la mañana que ya empezaba a vislumbrar que tenía que irse de un trabajo de una misión más importante que su vida personal lo dijo así hice fue con cierta amargura con cierta indignación sintiendo que saldaba por demás esos problemas con la Hacienda la justicia

Voz 1535 15:56 he pasado esta multa dos veces la primera abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo gira pago ahora por segunda vez aquí ahora consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría

Voz 1084 16:16 la jauría se iba dejando caer además que no se le ha perdonado que llegara cultura desde el mundo de la televisión a la que cree que se desprecia y se iba para no dañar un proyecto en el que dice creer

Voz 1535 16:27 mirando al futuro hemos tomado una decisión hilo hecho pensando de manera autónoma pensando en las dos cosas que más creo en esta vida la cultura y la transparencia en la política

Voz 0559 16:37 irse que no dimitir la primera crisis del Gobierno Sánchez Se

Voz 1727 16:42 jo por tanto en el mismo día en el que se había abierto pero fueron unas horas que hicieron muy largas porque Huerta pretendió quedarse en el cargo apareció enseguida en los medios a dar explicaciones y defenderse hice decía que esas explicaciones habían convencido al presidente para desconcierto del propio PSOE de algunos ministros todos los demás partidos salieron a pedir su cese el primero el PP si el PP al que tanto le cuesta conjugar el verbo dimitir también Ciudadanos también sobre todo la situación empezaba a dar un vuelco como apuntaba Javier Torres también Unidos Podemos el principal partido que apoyó la moción de censura del PSOE

Voz 24 17:20 un ministro que ha defraudado a Hacienda no debe ser ministro y creo que sería enormemente triste que el Gobierno de Pedro Sánchez tuviera que convivir con ministros reprobados como los que tenía el Partido Popular

Voz 1727 17:31 para completar la presión empezó a circular una declaración del propio presidente de Pedro Sánchez del año dos mil quince en una entrevista en Telecinco

Voz 25 17:39 yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido en mi dirección a un responsable que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar de esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva

Voz 1727 17:55 es la primera crisis de este Gobierno y por eso conviene detenerse en los detalles en cómo pasó todo pasó en sólo unas horas dimisión rapidísima inédita nuestros usos políticos y en todos los partidos que ayer criticaron a vuelta por cierto y a partir de las siete de la tarde la expresión Inma Carretero buenos días era caso cerrado

Voz 0806 18:13 buenos días caso cerrado ese es el mensaje que intentan lanzar desde el Gobierno y el PSOE de hecho el propio Pedro Sánchez ayer sólo dos horas después de la dimisión puso un mensaje en Twitter en el que elogiaba todas esas capacidades y que se habían echado en falta en el perfil de máxima alerta la solvencia como gestor cultural de José Guirao inútil ni el presidente ni una palabra para su primer exministro durante toda la mañana Moncloa intentó ayer capear el temporal hasta el mediodía Nos decían que el presidente estaba satisfecho con las explicaciones de Huerta y minimizaba las críticas de la oposición en las filas del PSOE en cualquier caso la preocupación era evidente esos mensajes de Moncloa generaron desconcierto entre algunos ministros y dirigentes del PSOE fuentes de la ejecutiva nos decían que por mucho que la versión de Huerta fuera

Voz 1508 18:59 la Real se echaba por tierra el pote

Voz 0806 19:02 este mensaje que había lanzado Pedro Sánchez con su Gobierno y esta era la crónica de una muerte anunciada eso nos aseguraban anoche a pesar de los intentos iniciales del presidente de no dejar caer a Maxine Huerta con su renuncia por la tarde el PSOE respiró aliviado insisten los socialistas en que esta crisis se ha cerrado en tiempo récord de forma ejemplar a diferencia de los casos del Partido Popular Se

Voz 1727 19:25 cierra por tanto la brevísima etapa de Maxi muerta y Se abre la de José Guirao que anoche estuvo en la sede en su primera entrevista en Hora Veinticinco contó que ayer sendero del asunto de su antecesor del asunto de máxima alerta escuchando este programa

Voz 1533 19:38 sabia oido esta mañana en el programa de Pepa Bueno que salió la noticia luego fue ya no porque ella estaba trabajo bueno me he enterado por por el programa de Pepa Bueno la verdad

Voz 1727 19:52 así que anoche Nos enteramos de que es un gran oyente de radio de esta radio porque cuando Ángels Barceló le preguntaba si le gusta el deporte ya saben que fue polémico con Maxi muerta sobre cómo veía lo de Lopetegui porque es ministro de Cultura

Voz 1084 20:05 de deporte Guirao respondía esto

Voz 1533 20:07 pero por la noche es la radio lo sabes Javier Torres programa que oigo es el suyo

Voz 0559 20:12 sí luego sigue los deportes cientos

Voz 1533 20:15 on que termina Ramoneda si me voy a la cama pues lo que oigo es el programa de los deportes entonces lo que sé lo sé por ahí y luego pues también le da ponderó en el periódico en fin no soy especialista Hay espero que el mundo del deporte la tenga un poco de compasión conmigo los primeros dinero

Voz 1084 20:37 es ojo con lo que dice es que el ministro de escucha eh pues te voy a decir una cosa no me voy a arredra

Voz 0559 20:42 José Guirao que ya a primeras horas de la tarde

Voz 1084 20:45 tuya que no iba a poder evitar esa llamada de Moncloa lo tiene muy claro desde hace ya tiempo Pepa por un lado considera que si no se cultiva desde las escuelas las humanidades el futuro de la creación de la cultura está en serio riesgo estábamos hablando de cultura entendida como Industria como creatividad como seña de identidad accesible a todo el mundo diferente para cada uno y por otro por otro lado cree esencial que quien quiera invertir en las industrias quién quiera ser mecenas debe tener unos impuestos más favorables porque él cree que cuanta mayor inversión privada se pueda traer mejor creación Se puede lograr mayor infraestructura se puede conseguir mayor riqueza sepuede generar

Voz 1533 21:24 los temas de fiscalidad es un asunto el Ministerio de Hacienda pero todo el sector cultural como bien es sabido pues está con el tema del IVA por una parte que ya sea baja o en algunos casos pero quedan otros y luego está el tema de la Ley de Mecenazgo No de incentivos fiscales para para el mecenazgo yo creo que las humanidades en el currículum escolar el tema con la filosofía como la literatura como la historia del arte

Voz 0451 21:54 deberían de tener un mejor tratamiento

Voz 1533 21:56 en el currículum educativo

Voz 1084 21:58 claro que sabe también como gestor cultural que es de larga trayectoria tú has dicho que para ello tiene que colaborar con otros ministerios y digo colaborar porque las batallas de un José Guirao tenaz escrupuloso en las formas y riguroso con la legalidad siempre eso con ganadas con acuerdos gusten más o menos a sus interlocutores y una cosa más lo que haga en deportes Pepa es más difícil de saber quizá incluso para él mismo aunque seguro que va a aplicar ahí un sentido común que no les suele faltar

Voz 1727 22:28 bueno pues lo iremos contando Javier un abrazo

Voz 2 26:24 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 26:28 las ocho veintiséis las siete y veintiséis en Canarias la dimisión de Huerta además de la destitución fulminante del seleccionador nacional devoraron ayer el resto de la actualidad sin olvidarnos de Urdangarin mientras uno dimitía al otro lo echaban el tercero recogía su orden de prisión en España ese dibujaba una foto doble del mercado laboral por un lado el Gobierno argumenta que su debilidad parlamentaria impide de derogar la reforma laboral lo decía la ministra de Trabajo después de la

Voz 1389 26:58 primera reunión del Ejecutivo con los agentes sociales

Voz 1727 27:01 Rafa Bernardo empresarios sindicatos Segovia

Voz 1762 27:03 no han hecho una valoración positiva del encuentro aunque de él se ha salido más con un repaso de los temas pendientes que con compromisos por parte del Gobierno es más han sido los agentes sociales los que han hecho un anuncio de Sánchez que el acuerdo de salarios para este año los dos que vienen puede estar listo muy pronto en cuanto al tema más candente qué pasará con la reforma laboral los sindicatos han visto al Gobierno poco concreto escuchamos el líder de Comisiones y a la ministra

Voz 29 27:24 la de trabajo en este terreno por decirlo de algún modo hasta o reservón el Gobierno si se me permite la expresión los sindicatos desde luego vamos a seguir diciendo que hay aspectos que en este país de tienen que revisa

Voz 30 27:36 por más que reservón en en el Gobierno siempre se tiene una dosis mayores de pragmatismo y sobre todo es que es un Gobierno que tiene es consciente de terreno que pisa del lugar que ocupa la aritmética parlamentaria que comentaba anteriormente es la que es

Voz 1762 27:50 el Gobierno ofrece explorar consenso social ese parlamentarios para modificar aspectos concretos de la reforma laboral más allá de eso la ministra propone realizar un estudio para comprobar si son útiles las tarifas planas y las ayudas a la contratación que tanto impulso al Gobierno de Rajoy ya aumentar las transferencias del Estado a la Seguridad Social precisamente para compensar el gasto que suponen esas deducciones en la cuota a la caja del sistema deben

Voz 1508 28:10 en la otra foto laboral es

Voz 1727 28:13 la victoria de los interinos de la enseñanza el Tribunal Supremo ha reconocido que es ilegal que las comunidades autónomas los despidan pidan cuando llega junio y termina el curso para volver a contratarlos en el mes de septiembre Adela Molina

Voz 0011 28:25 los sindicatos de profesores celebran la sentencia del Supremo consideran que restablece derechos laborales aunque son muy cautos respecto su alcance todas las comunidades autónomas excepto Castilla La Mancha pagaron ya el año pasado el verano los docentes interinos que trabajan un mínimo de meses los sindicatos van a estudiar por tanto si la sentencia puede aplicarse de forma retroactiva puede servir para que los profesores interinos puedan reclamar los derechos y el salario que perdieron durante los años de la crisis Francisco García Comisiones Obreras

Voz 31 28:52 la tenemos que estudiar porque no podemos en este momento afinar tanto pero la vamos a estudiar ir de entender que eso puede ser así pues ánima haremos a los profesores y profesoras entre risas a presentar los correspondientes recursos y reclamaciones

Voz 0011 29:07 la sentencia del Supremo da la razón a la asociación interinos docentes de Murcia hay otros setenta y cuatro profesores no universitarios de esa comunidad la Sala de lo Contencioso declara nulo de pleno derecho en base a la normativa europea el despido de los interinos que han trabajado todo el curso durante el verano la cara y la cruz

Voz 1727 29:22 vamos con la Cruz Emilio Ontiveros buenos días

Voz 0559 29:24 Pepa Bueno sí es Moncloa asume que no podrá

Voz 1727 29:27 la derogar la reforma laboral si sólo se pueden tocar Emilio algunos aspectos cuáles serían los prioritarios para revertir la precarización que ha provocado en el mercado laboral

Voz 0559 29:37 bueno efectivamente pues pues aspectos como como los que ahora sanciona el el Tribunal Supremo que se traducen en cualquier caso en un trato discriminatorio como el que se ha puesto de manifiesto violando ese aquí

Voz 1727 29:53 tardó

Voz 0559 29:54 este acuerdo marco que teníamos con la Unión Europea desde mil novecientos noventa y nueve sobre trabajos de duración determinada no hizo esta fundamentados en razones presupuestarias de de alcance yo creo que hay que tocar efectivamente aquellos aspectos que generan incertidumbre en los trabajadores serlo

Voz 1727 30:13 profesionales en este caso en una fusión

Voz 0559 30:16 en que es esencial en todo el sistema de enseñanza que es el papel de los profesores interinos teniendo en cuenta que no no ha sido posible nuestros últimos años tener plazas de profesores funcionarios desde luego en los centros públicos y el papel de estos profesores es es es esencial no funcionarían muchos centros de enseñanza desde luego se esas secundaria como es el caso de la sentencia pero también en la universidad yo creo que todo lo que se traduzca en eliminar discriminación entre unos trabajadores y otros reducir esa suerte de dualidad que hay en el mercado de trabajo sería un paso en la dirección correcta aunque no se pudiera lógicamente dada esa aritmética parlamentaria hacer una contrarreloj

Voz 1727 31:03 cuando vamos ahora con la guerra comercial de Don alta Lambda la llamada atención de esta semana de los productores de la aceituna de mesa nos ha hecho preguntarnos por el resto de sectores económicos españoles que pueden verse afectados por esos aranceles con los que amenaza la administra la acción de Estados Unidos información de mí hay sol Rojas

Voz 1508 31:23 empezamos el repaso en el norte en el País Vasco porque fuera de la Unión Europea Estados Unidos es el primer destino de sus exportaciones siderúrgicas un diez por ciento del total en el sector ponen las luces largas piensan en el medio plazo Asier San Millán es el director general del grupo siderúrgico Si Derek

Voz 7 31:40 a veces

Voz 32 31:41 altamente productores con ese China que es el primer productor mundial o Turquía o India no pueden acceder al mercado norteamericano lo normal inundando Europa o con con sus productos

Voz 1508 31:54 esa sería la consecuencia directa de que trece millones de toneladas de acero se quedarán sin comprador en el sur las aceitunas de mesa ya están notando los efectos de los aranceles aunque son un ingrediente imprescindible en EEUU

Voz 33 32:07 la Fiscalía son muy importantes los salas bajarlo Fares establecimientos donde uno se hace su propia ensalada en todos ellos la aceituna negra es un ingrediente muy muy importante

Voz 1508 32:20 es Antonio de Mora presidente de la Asociación de Exportadores de aceituna de mesa los productores californianos les acusaban de vender muy barato la Casa Blanca tomó nota cree que son aceituna subsidiadas incompatibles con el comercio internacional llevan tres meses con nuevos aranceles y las exportaciones de la aceituna negra se han desplomado un cuarenta y dos por ciento

Voz 33 32:39 cualquier sector de cualquier otro país Le puedo a su Gobierno que actúe como el de Estados Unidos cualquier producto que esté compitiendo con la Unión Europea

Voz 1508 32:47 en el sector del automóvil de momento hay cierta tranquilidad han hecho los deberes y en once años de crisis han diversificado los destinos de exportación hoy ciento veinte países compran coches fabricados en España Estados Unidos compra el uno coma seis por ciento Noemí Navas es la portavoz de Anfac

Voz 34 33:04 no siguiente tendría un impacto esta diversificación

Voz 1508 33:07 podría ayudar a aminorar el efecto la incógnita ahora es si la respuesta europea puede provocar una guerra comercial

Voz 1727 33:13 en total es verdad que Estados Unidos no es nuestro primer socio comercial pero ahí como vemos varios sectores que sí han conseguido penetrar en el mercado norteamericano como el aceite o la automoción Emilio Ontiveros que pueden hacer para prevenir los efectos de una guerra comercial si si se produce y esto tal como es lo que hacer muy difícil desde el punto

Voz 0559 33:34 Vista de las propias empresas porque efectivamente el caso de la aceituna negra el caso del aceite de oliva ese es paradigmático las empresas hicieron en su momento un gran esfuerzo pero si te ponen un arancel es decir cien carecen tu producto en Estados Unidos lógicamente está fuera de fuera de mercado la única respuesta es la que adopte Europa porque de esta guerra en esta guerra quién la iniciado tiene que asumir las consecuencias es decir Estados Unidos la administración americana de que la Unión Europea que es el principal bloque comercial del mundo pueda adoptar respuestas similares no en capítulos concretos no solo respondiendo a a las dificultades de la aceituna negra andaluza no sino al conjunto de aquellos bienes de aquellos capítulos arancelarios que han sido grabados yo creo que es muy muy grave la Pepa que porque fíjate quién creó después de la Segunda Guerra Mundial las reglas de juego quién se encargó de ser el gestor de ese multilateralismo en estos sesenta años es ahora quien lo está violando no y la experiencia nos dice la experiencia de la Gran Depresión y de otros episodios de guerra en hombres Nadal que este tipo de episodios se sabe cómo empiezan pero no cómo cómo concluyen es verdad que la eurozona Europa es el bloque comercial más abierto puede generar represalias

Voz 1727 35:00 las pero también qué duda Clavé

Voz 0559 35:02 podemos sufrir podemos sufrir sobre todo aquellas economías como la nuestra que está muy abierta no casi un tercio de la habéis dicho antes en la determinación del PIB de no es economía tiene que ver con las aportaciones cualquier obstáculo que exista al multilateralismo al libre comercio pagan pagan Muela buena parte de las de las empresas españolas

Voz 1727 35:26 así que estornudo gripe Ésta es la secuencia Emilio Ontiveros un abrazo gracias un abrazo son las nueve menos veinticinco las ocho menos veinticinco en Canarias Caixa Caixabank patrocina este espacio

Voz 1727 35:48 el mal tiempo va a retrasar la llegada del Aquarius de los otros dos barcos italianos que trasladan a los inmigrantes hasta el puerto de Valencia adonde llegarán a última hora

Voz 0451 35:57 sábado según las ONG responsables de ese barco todos los migrantes están bien pero les preocupa el estado del mar porque se esperan olas de hasta cuatro metros y España está en el centro del debate que se ha abierto en Europa a cuenta del Aquarius los ministros de Interior de Italia Austria y Alemania quieren formar un eje común de mano dura contra la inmigración aunque ya la canciller Angela Merkel ha corregido a suministro dice que la respuesta tiene que ser de toda Europa corresponsal en Berlín Carmen Viñas buenos días

Voz 0391 36:24 buenos días el canciller austriaco Sebastian Kurz pretende formar un eje de países dispuestos a combatir intensamente la integración ilegal entre los que sitúa como aliados Alemania e Italia el uno de julio Kurtz asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea se ha marcado como objetivo avanzar en la protección de las fronteras exteriores lo que se traduce en enviar más policías Albania aumentar el personal de Frontex además de permitir

Voz 1727 36:47 guardias fronterizos cooperar con terceros países

Voz 0391 36:50 garantizar que los barcos de refugiados ni siquiera abandonen el puerto cuenta con el respaldo el ministro del Interior alemán Horst Hoffa de la CSU bávara aunque ello suponga ahondar en el pulso que mantiene con la jefa de su Gobierno Angela Merkel ambos han protagonizado esta semana una encendida disputa porque Merkel quiere buscar una solución europea que responda a los intereses nacionales y cómo unitarios en lugar de adoptar medidas unilaterales Se Hoffa por ejemplo aboga por expulsar en la frontera alemana a los inmigrantes que hayan activado una petición de asilo en otro país de la UE anoche en una reunión de urgencia entre ambos para desbloquear la situación Merkel le presentó una propuesta de compromiso de celebrar acuerdos bilaterales con los países más afectados por la presión migratoria aunque eso sí

Voz 1727 46:04 pero en qué momento porque es lo que estábamos discutiendo no lo que apuntaba Jabois es si este era el momento para hacer

Voz 0199 46:10 lo que la selección es un placer de neutralidad esa neutralidad ha quedado rota es decir todas decisión que tú que tomara a partir de este momento Lopetegui sería puesta en cuestión es que a mí me parece que lejos de debilitar a la selección la fortalece el si es necesario un seleccionador neutral porque eso es la selección es el es pues es la única cosa que nos pone de acuerdo a todos

Voz 1389 46:32 no vamos a todos los seleccionadores han tenido clubes Anteriormente han entrenado club anteriormente han entre los han entrenado después yo creo que es poner el foco en la en la profesionalidad de Lopetegui tú crees que al que que Lopetegui en el Mundial va a tomar decisiones pensando en el Real Madrid quince la mente cuando se está jugando en la Copa del Mundo cuando puede meter en su currículo la copa de los jugadores que la Copa el mundo yo creo que no puedes pensar en nada de son dos o tres semanas no tengo ninguna duda de que la profesional hacen es entre sería la máxima es decir si tiene que darle una patada cuatro patadas a Cristiano Ronaldo para evitar que marque goles selección a cinco meses y exactamente igual que hay jugadores de fútbol que han fichado por otros clubes ya de José acaban la temporada y lo siguen anotó Crocker pone el foco en la profesionalidad del trabajador no me parece justo para Lopetegui porque haya fichado por el Real Madrid y para que nadie que haya fichado por el Barcelona no creo que tenga que ir por ahí

Voz 0199 47:19 hay el debate que la selección no es un club Manuel Luque legislatura estoy defendiendo que no es el único que se deja de Lopetegui es que en un momento crucial cuando tenía que elegir entre él y la selección se eligió a sí mismo tú crees que eso es califica como sea

Voz 1389 47:33 qué crees que prefiere Lopetegui ganar la Copa El mundo con España ganar la Champions con el Madrid en el suelo y que en qué historias se queda Lopetegui

Voz 0199 47:40 su elección ha quedado muy claro es que eso es una cosa que ha olvidado jugar estar en un club te hace rico estar en la selección sino

Voz 1389 47:47 cuando tres millones de euros al habían renovado que es otro reproche que sí que se pueda hacer la haber renovado el haber renovado recientemente pero creo que define el club tesis de que la selección es diferente y que por tanto Lopetegui no se debate dejar e influenciar Nini va a tener ningún tipo de cortapisas a la hora a tomar decisiones que puedan perjudicar no sé de qué modo al Real Madrid no

Voz 0199 48:05 claro a las pruebas me remito ese cuánto ha tenido que elegir entre el bien de la selección y su bien que ha elegido mano

Voz 1727 48:13 tiene que elegir el elegido al Ejido tener un futuro después de la selección ha elegido pensar que después de la selección hay vida

Voz 1389 48:20 pueden pueden trabajar en otro club en un club en el mejor el que tengo dos hicimos diferentes y tenga el trabajo del día a día que a lo mejor no tiene con la selección nacional

Voz 0199 48:26 ese número no picó amigo me ser así

Voz 1389 48:29 vendido la selección de seguramente se lo hizo mal también lo hizo mal desde luego si yo defiendo a mira

Voz 1727 48:33 me deja Boys porque quedaba claro que sí