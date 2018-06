Hoy por Hoy (14/06/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:16 en dos horas el nuevo ministro de Cultura y Deporte José

Voz 0526 00:19 Yao va jurar o prometer el cargo ante

Voz 1727 00:22 el Rey en el Palacio de la Zarzuela allí en Valencia la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo se reúne con el presidente de la Generalitat Ximo Puig para coordinar la llegada del Aquarius Javier Alonso

Voz 0858 00:33 la Administración valenciana ya ha dicho que no quiere que ningún político asista esa recepción que prefiere que sólo estén el personal que tiene que asistir a esos seiscientos veintinueve migrantes Radio valenciana Talens

Voz 0141 00:44 tres barcos atracaron en la terminal de cruceros del puerto de Valencia donde se producirán las detenciones identificaciones la base del Alinghi será el centro de operaciones de la Generalitat la ministra Calvo coordinará esta mañana el dispositivo con el President Puig que insta a no hacer de la llegada un espectáculo

Voz 2 00:58 no en mi opinión es que ha de estar en manos de profesionales que lo importante es que se les el mejor tratamiento posible ya habrá tiempo si es necesario pues para el reconocimiento que las personas pero en cualquier caso ahora es un momento además de privacidad también de ayuda

Voz 0141 01:14 está previsto que los barcos lleguen a partir de la noche del sábado

Voz 0858 01:17 gracias a Ciudadanos ha presentado más de cincuenta denuncias por ataques a sus sedes y actos de acoso vice algunos de sus cargos muchos en Cataluña por la tensión derivada del pluses pero también en otras comunidades

Voz 1645 01:29 Óscar García buenos días según un documento interno de Ciudadanos al que ha tenido acceso la Cadena SER durante el último año se han producido más de medio centenar de ataques contra sus sedes actos organizados y cargos orgánicos la mayoría según el documento son en Catalunya pero también y eso lo llamativo se han producido acontecimientos de este tipo en Madrid Málaga Santiago de Compostela o Logroño Fran Hervías secretario de organización de ciudadanos procesos separatista la crispación creada por populistas estos últimos años ha originado un aumento de los ataques a nuestras sedes la mayoría son pintadas en las sedes rotura de cerraduras o escraches protagonizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca pero también hay amenazas de muerte pues entre amenazas personales algunas de ellas desgraciadamente de de muerte y ataques a a nuestras sedes ya puntos de información en nuestros afiliados por montar sus carpas unas al informativas en los municipios de toda España pero estamos registrando ya más de mi Dios de de centenar de de de denuncias Ciudadanos confirma que se han aumentado las medidas de seguridad en la mayoría de sus sedes

Voz 1727 02:33 en Argentina los diputados llevan dieciséis horas debatiendo es plena madrugada en la Cámara prácticamente partida por la mitad discuten la despenalización del aborto

Voz 0858 02:46 en el proyecto permitiría decíamos Pepa como en España interrumpir el embarazo libremente durante las primeras catorce semanas de gestación el debate se está siguiendo de forma apasionada también en la calle Carolina Gómez

Voz 0393 02:58 son las cuatro de la madrugada en Buenos Aires el Congreso sigue debatiendo de manera encendidas sobre la legalización del aborto

Voz 3 03:04 Vicky la vida hay que defenderla que no hay ningún argumento ninguna causa para eliminar una vida en Argentina no puede ser muestra de si ello no nos una Argentina desiguales donde las mujeres también podamos ser libres y para son libres de verdad tenemos que terminar con esa clandestinidad dejar de estar hipócrita

Voz 0393 03:23 en la calle hay seis grados pero miles de personas hacen vigilia frente al Parlamento partidarios y detractores de la ley están separados por unas vallas la votación está en un puño en estos momentos todavía hay cuatro diputados indecisos

con Pepa Bueno las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

la opinión

Voz 1727 03:54 de Iñaki Gabilondo muy buenos días Pepa

Voz 5 03:56 muy buenos días a todos los para el Ministerio de Cultura y Deportes fue un miércoles negro como diría Asterix el cielo cayó sobre su cabeza más sin Huerta dimitió Julen Lopetegui fue destituido el ministro más breve de la historia de la democracia comprendió que era imposible seguir aunque lo hizo lanzando acusaciones que no venían a cuento Sánchez hubiera debido cesarle en el primer momento ida haberlo hecho el capítulo se hubiera cerrado de forma más ejemplar aún el caso necesitaba muy pocas explicaciones técnicas porque en efecto un gran número de profesionales conoció una situación parecida cuando Hacienda decidió no aceptar la fórmula de uso de sociedades más instrumentales que venía siendo todo velada o eso creían muchos de esos profesionales atrapados por el viraje acordaron sus deudas pagaron Maxine Huerta fue a juicio perdió con dos sentencias condenatorias por fraude fiscal no podía seguir siendo ministro y menos de un Gobierno que había llegado al poder como consecuencia de una sentencia contra el Partido Popular y que con la moción de censura había colocado muy alto su nivel de exigencia las

Voz 0526 04:59 Fuentes políticas por el cese del Mixto eran tan evidente

Voz 5 05:02 es que cuesta entender la postura inicial de Sánchez de mantenerle en su puesto menos mal que se reaccionó y a pesar de la primera vacilación la crisis se resolvía a velocidad europea casi a velocidad escandinava el mismo día en el otro departamento de la cartera en deportes en la víspera del Mundial de fútbol un ridículo esperpento acababa con la destitución de Lopetegui hay mucho que decir muchos está diciendo en los Territorios especializados a mí también se me ocurren bastantes cosas les dejó una Gerard Piqué el denostado nunca le perdió el respeto a la selección el Real Madrid grande de España se lo perdió por completo

Voz 6 05:47 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

mañana de jueves en Hoy por hoy con Teodoro León Gross periodista profesor de Periodismo de la Universidad de Málaga buenos días qué tal buenos días con Esther Palomera prevista ya lo saben hola Esther Bueno

líneas ICO con Ernesto el Kaiser periodista

Voz 1727 06:18 la también hola Ernesto Maxi muerta juró el cargo de ministro hace seis días pero aprendido rápido los tics de de la política de una forma de hacer política quienes pedían su dimisión eran una jauría dijo que quería terminar con el nuevo proyecto socialista ayer fue evidente que hubo unas primeras horas en las que el presidente Sánchez intentó capear el temporal aunque luego a lo largo del día Esther la presión fue de tal calibre que se desencadenó la dimisión del ministro y su relevo por José Guirao

Voz 0591 06:50 pues la verdad es que yo creo que tuvo que ver mucho con la presión pero sobre todo tuvo mucho que ver Pepa con la hemeroteca el cambio de posición que percibimos en La Moncloa desde primera hora de la mañana que escuchamos aquí la versión de Maxine Huerta a medio día no digo que tuvo que ver mucho el cambio de actitud con la hemeroteca porque mi opinión hubo un vídeo que se difundió a través de las redes sociales sigue reproducía una entrevista en Telecinco el presidente del Gobierno valorando el caso Monedero que fue una cuestión parecida a la de Maxine Huerta ir allí decía el presidente de gobierno

Voz 1727 07:29 vamos a escucharlo Esther vamos a escritoras no pidió que fue de sí

Voz 7 07:32 sí yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido en dirección a un responsable que fue creado una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca

Voz 5 07:45 sólo al día siguiente estaría fuera ejecutado

Voz 1727 07:48 lo por las redes sociales este vídeo es que

Voz 0591 07:51 claro yo creo que fue decisivo para la la decisión final que fue no la dimisión de Maxine Huerta sino que le pidiera el propio presidente del Gobierno y el equipo de La Moncloa que abandonara su puesto esto era insostenible desde el punto de vista de la credibilidad de un presidente de Gobierno que que fue conocido hoy ha llegado donde ha llegado entre otras cuestiones por su famoso lema del no es no que prefirió dejar un escaño en el Parlamento antes que votar la investidura de Mariano Rajoy después de haber acuñado aquella frase del no es no bueno lo que estaba en juego era la credibilidad del Gobierno del presidente del Gobierno y la forma de actuar de un Gobierno que había llegado entre otros motivos por este tipo de comportamientos no con la corrupción sino la forma de afrontar la corrupción desde el Partido Popular por lo tanto yo creo que el vídeo fue decisivo Maxine Huerta llegó a al Ministerio de Cultura en entre la perplejidad de propios y extraños del Partido Socialista Hay de fuera del partido socialista puesto que Bono tenía aún perfil cuestiona o cuando menos no yo creo que ayer en su marcha desde luego no dio la talla ni siquiera y para salir adecuadamente de un puesto en el que llevaba apenas seis días no yo creo que esa esa carga indiscriminada cuando se refiere a la jauría no especifica quiénes la jauría se le define como como comunicador porque el conoce muy bien cuáles son y cómo cómo se desempeña este oficio no sé si se refería a los periodistas si se refería a las redes sociales no sabemos exactamente a quién se refería pero desde luego no no no dio la talla ni siquiera de cómo se debe ir una persona dele dele

Voz 1727 09:40 en el lugar donde donde ha llegado

Voz 0591 09:42 apenas seis días y con una responsabilidad que habían puesto en sus manos y que no ha tenido ocasiones siquiera de desempeñar no sé todo caso yo creo que creo si no yo creo yo creo que para el Gobierno para el presidente del Gobierno es bueno como se ha zanjado la crisis y la inmediatez con la que se ha resuelto más allá de cuál fuera el motivo que determinó este este abrupto final porque marca la diferencia de cómo ha actuado eh el Partido Popular en casos incluso muchísimo más graves que conocimos ayer del ex ministro ya de Cultura por lo tanto

Voz 1727 10:14 discurso el discurso de Baksi muerta por la tarde me hace pensar en nuestra cultura política no porque este es un señor que tiene trabajo fuera de la política que ha sido llamado a la política de una manera excepcional en una circunstancia excepcional y que por lo tanto con absoluta naturalidad podía haber dicho yo considero que el hecho todo bien no quiero perjudicar a un proyecto vuelvo allí donde estaba trabajando hace unas semanas sí es muy ajenas nuestra cultura política la decisión de decir no pasa nada por dimitir cuando uno perjudica un proyecto y lo que está haciendo o lo que ha hecho es incompatible con el cargo público no con otras cosa

Voz 1926 10:52 sí parece que parece que que la conjugar el verbo dimitir parece que fuera asumir que uno es un cometido atrocidades son pecado imperdonable igual que que dentro de nuestra cultura política cuando uno está investigado parece que es inmediatamente culpable que ya ha recibido una sentencia firme no es evidente que tenemos un problema de cultura política y es evidente que episodios como el de ayer

Voz 1727 11:15 contribuirán a que vaya cambiando que algo

Voz 1926 11:17 me parece que es deseable no hay que pensar Esther decía claro que aquí que aquí la credibilidad del Gobierno era algo determinante ayer el Gobierno se examinaba se examinaba pronto examinaba muy pronto a una semana de de tomar posesión y claro un máxima habla de deja urgía que este Gobierno este presidente ha llegado ahí por una moción de censura determinada por la corrupción esa es evidente que el factor que les ha llevado que que digamos que ha determinado el cambio de Gobierno ha sido justamente el de la higiene democrática de no seguir tolerando de no seguir mirando para otro lado con la corrupción

Voz 1727 11:57 Ernesto

Voz 0587 11:59 estas ahí si estoy aquí pensando que iba con que iba a empezar hombre a mí lo que me parece interesante es que en su despedida Maxine Huerta pues dice una gran mentira me parece interesante esto y me he dedicado un artículo en el a de hoy porque Sitel es la sentencia hay datos muy interesantes en la sentencia el primer elemento interesante cuando el sobre todo cuando él se refiere a que esas inspecciones fueron una caza de brujas retroactiva contrabajo críticos del Partido Popular la primera cosa que tenemos que decirle a la cara señor Maxine Huerta es que la inspección fue inicie nada en el dos mil once bajo el ministerio de Elena Salgado y la dirección de la edad de López Carbajo José Manuel López Carbajo esto es importante porque ya el doce junio del dos mil once doce junio dos mil once pues así la comunicación de la liquidación los resultados la impresión liquidación ir regularización es sólo el quince de mayo de dos mil doce unos meses depués de instalado el Gobierno de Rajoy cuando la inspectora de Madrid la inspectora de la regional de Madrid adopta un acuerdo de sanción es decir un acuerdo sancionador por lo tanto todas la patraña de que había sido como otros probablemente quería decir él víctimas del Partido Popular por sus críticas al Partido Popular hay que rechazarla como una patraña eso es una primera historia la segunda es que es una institución el intenta quedarse enredarse la tercera es que no le dijo el presidente de gobierno al que iba a aquella era presidente de Gobierno lo ofrece el cargo la verdad no es transparente con él porque porque esa oferta en una podía rechazar no podía rechazar CERMI

Voz 5 13:52 otro en otros términos

Voz 0587 13:55 fue desleal con el presidente de gobierno porque el presidente de gobierno lo mínimo debía saber si tomaba la decisión de nombrarle ministro igual era una responsabilidad al presidente de Gobierno el presidente de Gobierno no lo supo el señor reconoció que no se lo había dicho entre otras cosas fue leal con el presidente fue además de ser desleal con la

Voz 1727 14:13 esto que señala Ernesto R es muy relevante no que te llamen para un puesto de esta responsabilidad que tengas un episodio de infracción fiscal como la que tiene Maxine muerta insisto en que no era comparamos en absoluto con los casos de corrupción del Partido Popular ya pero tú le tienes contar a tu presidente en el contexto en el que en el que estamos que que tienes eso no porque si te salta a continuación al prime

Voz 0591 14:40 lo que estás haciendo una faena es en aquel sobre todo cuando una una pregunta explícita según Solana no hemos podido saber del presidente del Gobierno cuando o cuando llama a todos sus ministros les pregunta si algún comportamiento discutibles que pueda llevar a una situación como la que como la que ayer Maxine Huerta no nos lo cuenta este caso no pero más allá de eso sí yo creo que Maxi muerta pueden explicaciones técnicas todas las posibles unas se pueden creer hay más y otras menos pero desde el punto de vista político esta sociedad uno ya no aguanta la mentira y el engaño y dos

Voz 0526 15:20 eh

Voz 0591 15:21 no aguantan en mi soporta determinados comportamientos en la vida pública y esto es una lección que deberían de haber aprendido todos los que nos representan en el político el Parlamento y los gobiernos autonómicos un Gobierno a la acción

Voz 1926 15:36 pero aprendamos también todos una lección que yo creo que vale que vale para su sucesor y para todos los que vengan ni la Ley de Transparencia y Buen Gobierno ni ninguna de la normativa reguladora de los altos cargos en este momento contemplan que

Voz 1727 15:49 en el que haya un control exhaustivo de la dio

abre la bolsa Carolina Gómez buenos días buenos días Pepa

Voz 1727 16:07 abre la bolsa Carolina Gómez buenos días buenos días Pepa

Voz 0393 16:10 abren en rojo todos los mercados europeos el Ibex treinta y cinco cae en estos momentos un cero cuarenta y siete por ciento

Voz 0591 16:16 tú a los nueve mil ochocientos puntos

Voz 0393 16:18 es la prima de riesgo comienza mañana en los noventa y cuatro puntos básicos y el barril de Brent está en los setenta y seis dólares y setenta y cuatro centavos

Rosa Márquez buenos días

con Hoy por hoy

a través de Facebook Bescanó es tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy

Voz 12 18:04 el Leicester

Voz 5 18:06 cambiamos

Voz 12 18:08 la ganamos a Costa Rica iTunes de forma amistosa empatamos con el de campeona del mundo Alemania tuvimos la deferencia de hacer lo mismo con Rusia la anfitriona Suiza la que nos dejó bendecidos Suráfrica y Argentina incluso los barrios escribió reducirlos los sustos desastre dijo que este jueves comienza el Mundial a las cuatro de la tarde inauguramos el Mundial de Rusia dos mil dieciocho en el Estadio Olímpico de lo friki a Arabia Saudí dudas sin precedentes comienza el Mundial te lo contamos todo en

Voz 5 19:00 cabe en las

Voz 14 19:05 la más completa información en tu TDT todo el deporte en tu TDT el mejor entretenimiento evento TDT escuche a toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor el recinto Niza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España irá demando Viesgo chato Racing preferirá la Cadena Ser en Turquía edicte escucharla disfruta

Voz 15 19:34 sigue la

Voz 16 19:36 las las redes sociales en su elite rusa guion bajo en Facebook Cadena Ser

Voz 17 19:48 un día largo culpa ancha

Voz 18 19:53 Protos Veintisiete cuestión de actitud

Voz 0542 19:56 hola vecina de visto que te has puesto alarma sin vinieron ayer los de Securitas resta instalar Mela si no es mucho lío que te metes en la web de Securitas Direct tipos es calcularlo online tardas nada además de la dejen instalada el mismo día

Voz 19 20:09 restringe con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 5 20:20 cariñoso piden deseo un Golf blanco blanco es broma vivir contigo vivir conmigo casarnos tener un hijo seis años y aún no sabes que el golf me gusta

Voz 18 20:31 el negro Aimar Sonic pantalla táctil sensor de luces Wolkswagen Golf sin entrada sin gastos de mantenimiento con seguro a todo riesgo por diez euros al día hay disponible ya oferta Volkswagen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 17 20:46 a un cable necesitaba práctica Ahmed y sino con pelo natural pues no es lo mismo buah tía nunca pues el viernes yo ahí lo dejo

Voz 5 21:00 el favores que sólo noventa millones de euros pueden devolver este viernes bote de noventa millones con el Eurojust de la ONCE y además un segundo premio de veintitrés millones de euros millones para dar

Voz 15 21:11 Iñaki Urdangarin entrará en prisión

Voz 0470 21:16 cinco años y de casas de depresiones la condena definitiva firme de Iñaki Urdangarin cuñado del rey Felipe VI venció plenamente bien estoy convencido de su inocencia y que siempre ha estado asesorado prevaricación fraude a la administración y tráfico de influencias la profesional Urdangarin está acusado y condenado de utilizar su cercanía con la Familia Real para conseguir contratos que dinero público patrocinios para equipos deportivos de forma fraudulenta

Voz 20 21:47 no me acuerdo de toda la vida profesional de todo lo que he echado mínimo dentro

Voz 0470 21:51 así que estuvieron estante de Iñaki Urdangarin va a ser la cara

Voz 21 21:55 Irma sucio aunque decretar el ingreso que es eso

Voz 5 21:58 el precio todo

Voz 20 22:00 todas las personas con responsabilidades públicas cedemos el deberes de observar un con

Voz 17 22:11 en Historia de España

Voz 6 22:16 en la Cadena SER Hoy por hoy con Fed

son las nueve y vendidos las ocho vendidos en Canarias si tenemos información de última hora sobre el Gobierno el Ministerio de Defensa no tocará ni al director del CNI India la cúpula del Ejército Mariela Rubio buenos días

Voz 5 22:34 buenos días así es según una nota del Ministerio

Voz 1450 22:37 la ministra ha Margarita Robles ha acordado la continuidad en el cargo del general del Ejército Félix Sanz Roldán como director del Centro Nacional de Inteligencia hasta finalizar su mandato sabéis que los mandatos de los directores del CNI y son por periodos de cinco años a Sanz le queda un año de su segundo periodo la ministra también ha acordado confirmar en sus cargos a toda la cúpula militar que encabeza el general Fernando Alejandre Martínez que era jefe ex jefe del Estado Mayor de la Defensa también han sido confirmados los otros tres GM es el de tierra el el aire de la Armada es la primera vez que esto sucede según el Ministerio esta decisión se corresponde con la naturaleza de Ministerio de Defensa como

Voz 1727 23:15 un Ministerio de Estado Mariela gracias hasta luego saludamos a esta hora a Pere Aragones que es el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y conseller de Economía buenos días bon día hola buen día buenos días bienvenido a la Cadena SER iba a decirle que vaya día habíamos elegido para la entrevista con un ministro dimitido un seleccionador cesado un cuñado del Rey récord contando los días para ingresar en prisión pero realmente llevamos una temporada larga en este país con días de vértigo así que casi cualquier día podíamos tener noticias de última juerga cualquier día que lo hubiéramos invitado no

Voz 0526 23:50 sí es difícil hacer previsiones de hecho hay que estamos en ciertos momentos parece que estamos en el guión de una película una serie no porque hay cambios repentinos en la trama que pues pone nuevos elementos sobre la mesa pero en todo caso los responsables públicos nuestra labor es estar cada día al pie del cañón y por lo tanto también ha dispuestos a a respondería explicarnos en los medios de comunicación

Voz 1727 24:15 gobierno nuevo en España guber nuevo en Cataluña usted cree que se da una oportunidad para encontrar un cauce político a la crisis catalana

Voz 0526 24:23 debería ser así de hecho debería ser así desde hace bastante tiempo no ha sido posible por la cerrazón de Mariano Rajoy pero ahora bueno está por ver si hay una oportunidad a nosotros nos gustaría que sí nos gustaría que esta oportunidad de diálogo discutir las cuestiones de fondo de bueno al final hay una la propuesta con mucho apoyo a la sociedad catalana de avanzar hacia la independencia y por lo tanto que puede ser discutido nosotros de hecho pedimos que haya un diálogo sin condiciones previas pero tampoco sin renuncias previas por ninguna de las partes

Voz 1727 24:57 la lista de reivindicaciones que Artur Mas primero y después hicieron llegar a Rajoy que no se negoció nunca le parece un buen punto de partida para el diálogo este al que se han emplazado usted Pedro Sánchez

Voz 0526 25:09 seguramente esa lista debería actualizarse porque de hecho han pasado a desde dos mil doce en que se planteó hace empezaron a plantear pues algunas de estas reivindicaciones en esta famosa lista de los cuarenta y cinco punto dos ahí después factor izada por presiden Puigdemont pues han pasado tiempo han pasado muchas cosas y por lo tanto debería actualizarse en todo caso hay muchos elementos en los que el Gobierno de Mariano Rajoy la Generalitat en estos años hemos chocado por lo tanto hay muchas oportunidades para hacer gestos para abrir la puerta a este de algo necesario

Voz 1727 25:46 pero si al final de esa negociación el Gobierno de España les dice lo que ya está anunciando el presidente Sánchez que no a una reivindicación que usted ha puesto encima de la mesa nada más empezar a hablar que es un referéndum de independencia que harán ustedes después volver a un escenario de ruptura vía unilateral o que harán en ese caso

Voz 0526 26:05 bueno nosotros seguiremos reivindicando la necesidad de que sea la sociedad catalana la que decida su futuro institucional y esto en otras democracias pues se ha planteado a través de referéndum de autodeterminación se hecho en Escocia se ha hecho en Quebec por cierto en los dos la posición a favor de continuar forman parte del Reino Unido y Canadá respectivamente ha sido la ganadora ha por lo tanto estaría bien que los que defienden que Cataluña y España deben ser un mismo Estado no dos estados aliados y amigos como proponemos nosotros pues lo pueden ganar en las urnas y de hecho legítimo sería mucho más su posición que no la negativa a entrar a discutir eso la situación en todo caso ha si no se aborda la cuestión de fondo que es bueno para el planteamiento de la soberanía de Cataluña no estaremos resolviendo problema pronto de momento tendríamos que poder hablarlo y después ya veremos cuál es la solución Si hay un punto de pacto pero en todo caso este esta cuestión no debería excluirse de matar de una mesa de diálogo porque si se excluye el problema continuará habrá una discrepancia de fondo ir dentro de un tiempo volverían a ver situaciones que nadie desea

Voz 1727 27:20 le voy a poner una declaración del presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero esta misma semana sobre la situación en Cataluña

Voz 22 27:29 queremos empezar a recuperar el tiempo perdido en el conflicto de Cataluña tenemos que volver a dos mil diez a esa sentencia no habrá otro

Voz 1727 27:38 no se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de dos mil seis en sentido similar se manifestó el Cercle Economía que proponía elaborar un nuevo Estatut con rango de constitución catalana con reconocimiento nacional sometido a referéndum y que regularía todas las cuestiones exclusivas de la comunidad catalana como la lengua la educación la ordenación territorial la gobernanza el autogobierno ustedes estarían dispuestos a dialogar sobre una propuesta si por una solución así

Voz 0526 28:08 con nosotros dialogar y que haya propuestas sobre la mesa pues expositivo ahora como

Voz 1926 28:14 decía mi abuelo Antonio abuelas

Voz 0526 28:16 horas mangas verdes es decir que ahora al señor Zapatero plante a lo que no hizo cuando él era el responsable en dos mil diez podría haber lanzado un mensaje en julio de dos mil diez cuando hubo la sentencia sobre el Estatut de Autonomía ha con propuestas de recuperación vía leyes orgánicas más de lo que había quedado anulado en el Estatut por parte del Tribunal Constitucional el tuvo la oportunidad entonces ahora coger la máquina del tiempo ir ocho años atrás para plantear una las una solución que en su momento se tendría que haber adoptado y que el hecho de no adoptarse es lo que también a adoptar ninguna otra de no tener ninguna propuesta política hacia Cataluña sobre la mesa es lo que ha provocado en parte que estemos en la situación actual de hecho mire yo defiendo la independencia desde que tengo conciencia política no ha con muchos otros compañeros de Esquerra Republicana pero hay mucha gente que se ha sumado al proyecto de la independencia de Cataluña porque no han tenido ninguna propuesta alternativa por parte de los grandes para ha sido estatales no ha ponía entonces se lo han puesto muy fácil incógnito Mariano Rajoy nos lo ha puesto muy fácil a los independentistas para para cada vez sumar más gente nuestro proyecto

Voz 1727 29:36 le ponía estas dos propuestas de las últimas semanas la del presidente Zapatero y la del Círculo de Economía porque ustedes hablan de ampliar la base cómo piensan hacerlo sin incorporar a sus aspiraciones la voluntad del cincuenta por ciento de los catalanes que no quieren la independencia les ponía estos dos ejemplos para preguntarles si están dispuestos a aceptar una solución de autogobierno que concilia esas dos mitades clarísimas que hay en Cataluña la de quiénes quieren la independencia y la de quiénes no la quieren o la única solución que contempla es la de quienes quieren la independencia

Voz 0526 30:11 no no nosotros la solución que contemplamos es la que voten los catalanes ninguna otra y por lo tanto la que sea aceptada por una mayoría de los catalanes evidentemente cuando éstos se debate pues demos nuestra opción como lo hacen quienes plantean quedarse con el statu quo actual o mejorar el autogobierno vio nuevo Estatuto una reforma constitucional de hecho que haya propuesta sobre la mesa ya es positivo después podemos estar de acuerdo o no podemos discutir las pero hemos pasado un tiempo de sequía de propuestas ahora hay propuestas encima de la mesa pero bienvenidas sean a partir de aquí a entraremos a a discutir las a en todo caso las mayorías a favor de un proyecto hubo otro en una sociedad no son inmutado dobles de hecho los independentistas hace ocho años éramos el quince por ciento ahora estamos cercanos al cincuenta por ciento de acuerdo con los últimos resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña

Voz 1727 31:07 el resto no es homogéneo tampoco hay

Voz 0526 31:10 hay personas que no quieren la independencia pero estar a favor de que la situación actual en Cataluña se resuelva a través de un referéndum de autodeterminación hay otras que quieren pues hacer una involución en el despliegue autonómico era una visión más esta del Estado hay quien ya les parece bien como está por lo tanto se llamada

Voz 1727 31:31 Jamal

Voz 0526 31:33 dígame si no no lo le pregunta

Voz 1727 31:35 que si lo que usted llama el resto de Cataluña que es el cincuenta por ciento aproximadamente debe reconocerse en la solución política que que se de a esta crisis

Voz 0526 31:45 no por supuesto porque este es un país como cualquier sociedad que no es completo si no está todo el mundo de hecho el proyecto que bueno como mínimo que nosotros defendemos es un proyecto que dirigimos a todos porque de hecho si no lo hiciéramos así estaríamos dejando de hablar a una parte de nosotros mismos catalanes plural es diversa a pese a quién haya que hable de enfrentamiento en unos términos casi bélicos evidentemente posee unas situación de polarización política pero bueno los grupos de amigos en las fan Elías hay posiciones diferentes esto es saludable y los hablamos con total tranquilidad no por lo tanto que se plantee no una solución concreta sino un procedimiento que no sea reconocido por una mayoría ha pues evidentemente Si esto fuera así no sería una solución por eso desde hace mucho tiempo planteamos que la solución que se adopte debe ser votada por el pueblo de Cataluña por la sociedad catalana hay misil puede ser una solución que encuentre grandes consensos mejor nosotros siempre trabajaremos como opción política para para que sea Nuestra y de hecho Hinault pedimos a los representantes de del PSC o de Cataluña En Comú Podem incluso de Ciutadans o del Partido Popular que renuncien a sus posiciones no y en todo caso al final quién tiene qué decidir es la sociedad catalana como quiero organizarse y que cómo quiere vivir conjuntamente colectivas

Voz 1727 33:18 de acudir a las reuniones sobre financiación autonómica que convoque el Gobierno central por ejemplo las del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Voz 0526 33:27 pues falta por verlo porque de hecho no han servido hasta el momento no han servido de mucho en falta ver si pasar de Cristóbal Montoro o María Jesús Montero ha y cambios yo espero que

Voz 1926 33:39 ya cambios porque con el ministro Montoro

Voz 0526 33:42 no hay hay había profundas diferencias entre la posición de la Generalitat y la posición del Gobierno que Estado en todo caso antes de hacer un nuevo contrato debe verificarse el cumplimiento del contrato vigente hay elementos por qué no se están cumpliendo la financiación autonómica actual desde cómo se calculan los anticipos a cuenta en cada año que provoque al cabo de los años tengamos unas liquidaciones que son recursos que dos años antes hubieran hecho mucha falta desde que algunas competencias específicas de la Generalitat de Cataluña que no tienen otras como es autónomas como por ejemplo la policía integral que es la policía autonómica los Mossos d'Esquadra que tienen una financiación específica aquí una una deuda pendiente de setecientos millones de euros la inversión en infraestructuras que también forman parte del marco del sistema de financiación no por lo tanto primera acudirá

Voz 1727 34:33 personalmente acudirá personalmente a defender eso al Consejo de Política Fiscal y Financiera

Voz 0526 34:38 yo plantearé esto a la ministra María Jesús Montero más Nos conocemos porque asistido representando nacional de Cataluña en mi condición anterior de secretario de Economía la Generalitat en algunos consejos de Política Fiscal y Financiera intentábamos lado por tanto hay una o una personalmente pues nos conocemos Si y por lo tanto hay no hace falta presentación en todo caso yo creo que primero tiene que haber una reunión bilateral del presidente de la Generalitat con el presidente Sánchez se ha pedido será en las próximas semanas posteriormente yo a mí también me gustaría poder hablar con la ministra con tranquilidad en la reunión y por lo tanto a partir de aquí mirar si realmente los consejos de Política Fiscal y Financiera

Voz 1727 35:26 presididos por el PP son diferentes de los preferidos por el PSOE de propongo una cosa muy difícil para un político se lo voy a hacer una batería de preguntas tenemos cinco minutos a ver si conseguimos

Voz 0526 35:38 es difícil contestar pero

Voz 1727 35:40 hacer hacerlas todas ha dicho usted queremos una legislatura completa de cuatro años luego descarta saltarse la ley

Voz 0526 35:48 nosotros lo que nos gustaría es que la ley no fuera un límite al debate político porque sino hacemos un debate entre abogados no se trata de eso las leyes tienen que evolucionar de acuerdo con la sociedad

Voz 1727 35:59 mientras una evolucione hay que cumplirlas sonó

Voz 0526 36:01 nosotros estamos convencidos que siempre las hemos cumplir las hemos cumplido de hecho a por ejemplo la intervención financiera de la Generalitat de Cataluña que se hizo en septiembre está recurrida ante el Tribunal Supremo de hecho la ganaremos ganaremos el recurso y se demostrará que ministro Montoro incumplió la ley al intervenir la Generalitat como lo hizo

Voz 1727 36:21 cuando alguien escribe no tuits urgentes sin artículos de fondo en los que describe a quienes no piensan como él como bestias con forma humana puede gobernar una Comunidad tan plural como Cataluña

Voz 0526 36:32 yo creo que presidente Torra ha ya dado explicaciones sobre estos escritos no y en todo caso a él coincide con nosotros sí hemos hecho esta reflexión en público y en privado que el Gobierno de Cataluña debe ser sólo tienen sentido si es un Gobierno para todos los catalanes independientemente se de la lengua que hablamos de de lo que pensamos ir de dónde a dónde hemos nacido porque al final lo que importa es el proyecto de futuro la voluntad de vivir en común

Voz 1727 37:01 las decisiones que toma el Gobierno que usted vicepresidente se toman en Barcelona o en Berlín se toma en Barcelona evidentemente

Voz 0526 37:09 atendiendo al hecho de que son dos formaciones políticas cuyos líderes uno está en Estremera preso Oriol Junqueras y el otro está en Berlín porque sino estaría preso también pues evidentemente a escuchamos las propuestas y los consejos de los líderes de la respectiva las formaciones políticas que haya que suspende

Voz 1727 37:30 el en Cataluña un acto sobre Miguel de Cervantes que le parece al vicepresidente de la Generalitat

Voz 0526 37:37 muy mal de hecho la libertad de expresión tiene sentido el derecho a la libertad de expresión tiene sentido y tiene valor cuando se ejerce diciendo cosas que a ti no te gusta no te parecen bien yo desconozco el contenido del acto relacionado con Miguel de Cervantes pero en todo caso no me parece bien en Cataluña Derek poder expresarse todo el mundo y por lo tanto me parece muy mal que ese boicot de Ara ese acto

Voz 1727 38:06 mire esta semana se ha votado en el Pacto de Toledo la manera de revalorizar las pensiones en España de una parte han votado PSOE Unidos Podemos Esquerra Republicana y Compromís para que esa revalorización se haga de manera automática con el IPC siempre y en cualquier circunstancia para todos los pensionistas de la otra del otra parte han votado juntos PP Ciudadanos PDeCAT PNV todas las derechas han montado juntas sin distintivos identitarios para que la revalorización dependa del ciclo económico de si crece la economía hay si afecta o no a todas las pensiones a las altas y las bajas votaciones con esta línea ideológica tan clara serán en el Parlamento español con mucha frecuencia Esquerra Republicana estaría más cómoda gobernando en Cataluña por ejemplo con los Comunes y el PSC

Voz 0526 38:51 bueno en todo caso esta opción ahora no es posible aritméticamente en el Parlamento de Cataluña porque no suma mayoría en todo caso nosotros siempre defendemos nuestra posición como partido de izquierdas lo hacemos en el gobierno de la Generalitat lo hacemos en el Parlamento de Cataluña de hecho en el Parlamento de Cataluña propuestas en una línea ideológica similar han se han aprobado con abrumadora mayoría por ejemplo en materia de alternativas a los desahucios por impago de hipotecas por ejemplo en la implantación de la Renta Garantizada ciudadanía a por ejemplo en relación a proyectos ya propuestas para evitar la pobreza energética aquí el PDeCAT o la antigua Combes agencias se ha sumado a estas propuestas de hecho hasta ese sumado a Ciutadans en todos estos casos son algunos de estos casos perdón nos hemos encontrado que el Tribunal Constitucional la limitado no por lo tanto la cuestiones sociales y las cuestiones de soberanías cruzan ameno

Voz 1727 39:48 luego terminamos cuando habló con Oriol Junqueras por última vez

Voz 0526 39:52 es a a través de personas interpuestas practicamente cada día porque no puedo hablar con él telefónicamente tienen las

Voz 1727 40:00 comunicaciones Puig pues muy limitadas

Voz 0526 40:03 en todo caso ha en la última visita que le puede hacer la semana pasada que fue una visita institucional pero que debo decir que no fue en las condiciones que debería haberse producido fue un locutorio a centro penitenciario con limitación de tiempo no como otras visitas institucionales que se habían producido que ellos mismo también había participado con anterioridad en todo caso espero que la próxima vez que pueda hablar con él sea en despachos de la Generalitat sean su casa sean una sede de partido porque es donde debería estar con su familia y con su gente

Voz 1727 40:42 usted cree que ha merecido la pena este destrozó nos ha contado todo lo que ha hecho mal Rajoy todo lo que ha hecho mal han hecho mal los sucesivos gobiernos españoles que han hecho ustedes mal para llegar a este destrozo

Voz 0526 40:53 pero bueno autocrítica siempre de hacer no porque sino si alguien nace sabiendo lo hacen hacerlo todo bien pues bueno sería realmente extraordinario no seguramente pues hay cosas que se deberían hacer mejor en todo caso a lo que es importante es el aprendizaje y a partir de aquí yo creo que ahora hay una oportunidad que está por ver si es una oportunidad con bases fuertes para juzgarla así o es una oportunidad pasajera au sólo de gestos sí muy superficial no en todo caso vemos ahora hay la oportunidad de de poder empezar una nueva etapa que esté presidida por el diálogo sin limitaciones sin condiciones previas pero sin renuncias nosotros no vamos a renunciar a nuestro proyecto político para sentarnos a una mesa a dialogar no vamos a exigir lo mismo no vamos a exigir que gobernó de Estado renuncie a su visión a su proyecto político para sentarse a negociar en todo caso a mi me gusta mirar hacia adelante o futuros soy optimista de la voluntad como decía Antonio Gramsci pesimista la razón optimista de la voluntad por lo tanto me gustaría esperar Clara S lo de abrir una nueva etapa ahí ahí ha habido tantos desencuentros que derecho Pedro Sánchez tiene muchas oportunidades para mandar gestos de que quiere abrir esta etapa que aún está por ver

Voz 1727 42:18 Pere Aragones vicepresidente de la Generalitat de Cataluña conseller de Economía el hombre fuerte actual de Esquerra Republicana gracias por estar en la SER Mondrian

Voz 0526 42:25 gracias por esta oportunidad

Voz 1727 47:26 es un gran stock Kaiser Esther Palomera hay Teodoro León Gross después de esta entrevista con Pere Aragones el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña de la que qué destacaría es Ernesto el el el tono de de este hombre fuerte ahora de Esquerra Republicana su tono evidentemente distinto ahora del fondo que destacaría es el fondo

Voz 0587 47:46 bueno a ver aragonés venía propiciando un diálogo con el Gobierno de Rajoy desde hace mucho tiempo mucho tiempo de hecho cuando Rajoy ya empezó a decir que en fin después antes del levantamiento de ciento cincuenta y cinco llegó a plantear que bueno que estaba dispuesto a dialogar y todo esto coincide hice cruzaba con los mensaje de Peragón aragonés por lo tanto digamos la posición suya es una posición de este tipo muy anterior a la situación actual hombre yo lo que creo es que digamos vivimos una etapa de diálogo entre comillas de apariencia de dialogo será un diálogo de sordos pero es una etapa que hay que cruzar es un Rubicón que hay que pasar irá cuanto antes lo pasamos mejor tenemos por lo tanto dos escenarios una entrevista Torras Sánchez Sánchez Torra moda y una entrevista entre Aragonés y Montero yo lo que no entiendo con esa voluntad de Pere Aragones del dialogo porqué no dice oiga Pepa por supuesto que iremos al Consejo de Política Fiscal

Voz 1727 48:49 cable es inexplicable explicable se Esther

Voz 0591 48:54 sí la verdad es que algunas cuestiones que son explicables pero más allá del tono que es completamente distinto al que hemos escuchado en los últimos años a los dirigentes del independentismo la elección de Aragonés como vicepresidente del Gobierno marca claramente cuál es la posición que ha mantenido Esquerra desde desde que los líderes del proceso entraron en prisión preventiva no es el piano piano hay que reconducir es tú no sé puede declarar la independencia de forma unilateral y lo más importante el independentismo no tiene mayoría parlamentaria ni social para transitar por el camino que transitó en el pasado yo creo que la elección de de Aragonés tiene mucho que ver con eso su discurso es absolutamente coincidente con el que hemos leído en distintas entrevistas y artículos que el propio Juncker es público desde desde prisión no en distintos medios de comunicación a mí que se abra un espacio de diálogo no me parece cosa menor pues viendo de dónde venimos quiero decir el que pueda haber una interlocución más allá de las reuniones sobre el las fotos que se intenten vender como gestos de distensión el que se abra un espacio de diálogo entre el Gobierno de España en la Generalitat a mí me parece un salto cualitativo en en el escenario político que hemos vivido los últimos dos tres incluso cuatro últimos años por lo tanto yo creo que puede haber cierto recelo a confiar en que estos señores se sienten en la en la mesa del Consejo Político Fiscal y Financiero pero tengo la sensación de que estarán entre otras cosas porque lo que se juegan es mucho no solamente tiene que ver con con sus posiciones ideológicas sino con el futuro de los catalanes y las catalanas

Voz 1727 50:41 por lo tanto me cuesta creer que no vayan a estar

Voz 0591 50:44 sentados en el Consejo Político Fiscal y Financiero

Voz 1926 50:48 sí yo hombre yo creo que hay que celebrar el tono no es un tono indudablemente no son lo que transmite la afabilidad amabilidad no sino que transmite disposición a a un cierto entendimiento dicho lo cual yo tengo dudas sobre ese espacio de diálogo sobre ese entendimiento yo les di les oigo decir que parten del uno de octubre inexcusable Clemente o que mantienen el discurso de los presos políticos incluso en la fachada institucional de la Generalitat y no me parece una gran disposición al diálogo me parece una disposición a la exigencia que es diferente ir y eso ha estado muy muy presente en todo el en toda la la entrevista no decir de decía aragoneses es hay una gran oportunidad para que Pedro Sánchez haga gestos dijo bueno no hay una gran oportunidad para que Torra haga gestos no se le ha ocurrido decir lo dice no he visto ha sido responsabilidad de la cerrazón cito entre comillas cerrazón de Mariano Rajoy hombre yo diría que había alguna oportunidad para hablar de la cerrazón de Puigdemont por ejemplo no a ver si de Montoro Montero notamos algunos cambios oiga Isabel si notamos algunos cambios después de Mona Torra que la ley no sea el límite para el debate político hombre yo creo que yo creo que dentro de ese tono afable la predisposición al diálogo encuentra de momento todavía en este discurso seguramente muy condicionado por los presos es evidente pero encuentro todavía en este discurso mucha dificultad

